Grafikdesign-Trends für Ihr Unternehmen im Jahr 2024

Jedes Jahr tauchen in der Designbranche neue Trends auf und alte verblassen. 2024 bildet da keine Ausnahme. Künstliche Intelligenz (KI) steht derzeit im Mittelpunkt eines transformativen Wandels, der sowohl unsere Gestaltungsmethoden als auch unsere visuellen Stile verändert.

3D-Hypersurrealismus, Heatmapping und von der Natur inspirierte Drucke sind einige der Trends, die die Grafikdesign-Landschaft im Jahr 2024\ verändern werden. Ob Sie nun ein erfahrener Grafikdesigner oder ein Neuling sind, es ist eine aufregende Zeit, Teil dieser Szene zu sein.

Dieser Blogbeitrag fasst die verschiedenen Designelemente zusammen, die die Art und Weise prägen, wie wir heute kommunizieren, inspirieren und uns engagieren, und wie Sie sie für Ihr Unternehmensbranding nutzen können.

Doch bevor wir dazu kommen, sollten wir erst einmal die Grundlagen klären und verstehen, was Grafikdesign bedeutet und warum es so wichtig ist, sich mit seinen Trends zu beschäftigen.

Was ist Grafikdesign?

Das American Institute of Graphic Arts (AIGA®) definiert Grafikdesign als die "Kunst und Praxis der Planung und Projektion von Ideen und Erfahrungen mit visuellen und textlichen Inhalten"

Der Inhalt an sich kann so einfach sein wie ein Unternehmenslogo (wie das Swoosh-Häkchen von Nike) oder so komplex wie das Seitenlayout einer Website.

Fast jeder ist heute in irgendeiner Form mit Grafikdesign befasst - sei es beim Erstellen einer Präsentation für die Arbeit oder beim Hinzufügen von Text zu Grafiken in sozialen Medien, um eine Botschaft zu verstärken oder zu vermitteln.

Die Bedeutung der Analyse von Grafikdesign-Trends

Trends kommen und gehen. Warum ist es also so wichtig, sie im Auge zu behalten? Weil das Verfolgen und Verstehen von Trends Ihrem Publikum signalisiert, dass Sie seinen Geschmack und seine Vorlieben kennen.

Und was noch wichtiger ist: Grafikdesign-Trends inspirieren Sie dazu, über den Tellerrand hinauszuschauen, mit neuen Techniken zu experimentieren und alte mit neuen Stilen zu kombinieren.

Dies hilft Ihnen, Ihre Markenwahrnehmung zu verbessern und mit Ihrem Kundenstamm in Kontakt zu bleiben. Wenn Sie mit den aktuellen Trends im Grafikdesign Schritt halten, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil in Ihrer Branche verschaffen.

Überblick über die wichtigsten Grafikdesign-Trends für 2024

Hier sind die 10 wichtigsten Trends, die in diesem Jahr die Grenzen der Kreativität und des Wandels im Grafikdesign verschieben.

1. Zukünftige Verschmelzung

Future Fusion erinnert an die Cyberpunk-Ästhetik und verbindet futuristische, hochmoderne Grafikdesigns mit einem sympathischen Gefühl. Die Farbpalette bleibt in Blau-, Schwarz- und Brauntönen verwurzelt, die durch Neonviolett, -rosa und -cyan unterstrichen werden.

Von Maskottchen und Logos bis hin zu Werbematerialien - Sie können Future Fusion auf vielfältige Weise einsetzen, um Ihrer Marke Leben einzuhauchen.

Das Besondere an diesem Grafikdesign-Trend ist die Fähigkeit, verschiedene interaktive Elemente zu kombinieren, um etwas Neues und Zukunftsweisendes zu schaffen, wie im untenstehenden Albumcover zu sehen:

Das Artwork verwendet fließende statt geometrische Formen und eine Mischung aus kühlen Tönen mit einer kontrastierenden holografischen Figur in der Mitte. Es suggeriert einen digitalen oder technologischen Einfluss, ein Markenzeichen von Future Fusion Design.

2. 3D-Hyper-Surrealismus

Dieser Trend im Grafikdesign betont realistische und doch surreale Bilder, die oft mit 3D-Modellierungs- und Rendering-Techniken erstellt werden.

Dabei werden abstrakte und organische Formen, leuchtende Farben, skurrile Charaktere und experimentelle Schriftarten verwendet, um Bilder zu schaffen, die direkt aus Filmen wie Dune oder Blade Runner stammen.

Reddit's 2024 Rebranding verkörpert diesen Trend mit seinem 3D-Maskottchen und Logo-Symbol.

über Reddit der 3D-Hypersurrealismus ist besonders nützlich, wenn Grafikdesigner mehrere Facetten einer Botschaft gleichzeitig vermitteln wollen, um ein breites Publikum zu erreichen.

Er vermittelt ein Gefühl der Fremdartigkeit oder "Verrücktheit", das Sie vielleicht schon bei einigen der neuesten Modetrends und Kampagnen bemerkt haben.

Sehen Sie sich die surrealen Illustrationen der Illustratorin Nico Ito für die Gucci-Handtasche Bamboo 1947 an. Ihr Kunstwerk ist eine lebendige Collage aus Fantasie und Realität, die eine fotorealistische Luxus-Handtasche mit einem jenseitigen Hintergrund verschmilzt und das Wesen des 3D-Hypersurrealismus perfekt auf den Punkt bringt.

über Harpers Bazaar Wenn man bedenkt, wie AI-Design-Tools wie AutoDraw und Designs.ai haben den Designern geholfen, die Grenzen des visuellen Experimentierens zu erweitern, und der 3D-Hypersurrealismus ist ein Trend, der weiter an Popularität gewinnen wird.

3. Heatmapping

Beim Heatmapping werden Farbverläufe verwendet, um die Dichte oder Intensität von Daten visuell darzustellen. Es wird im User-Experience-Design (UX), im Webdesign und in Informationsgrafiken verwendet, um Bereiche von Interesse oder Aktivität in datenreichen Umgebungen hervorzuheben.

Mittlerweile wird es aber auch jenseits der konventionellen Datenvisualisierung eingesetzt. Heute entwerfen Designer ansprechende Grafiken, die den dynamischen Bereich der Wärmeintensität nachahmen und eine Botschaft auf subtile Weise mit Farbverläufen und Texturen vermitteln.

Auf einem Werbeplakat könnten Sie beispielsweise Bereiche, von denen Sie erwarten, dass sie mehr Aufmerksamkeit erregen, mit warmen Farben wie Rot und Orange hervorheben. Im Gegensatz dazu werden weniger kritische Bereiche in kühleren Farben wie Blau und Grün abgebildet.

Heatmapping hilft dabei, die Aufmerksamkeit des Publikums auf Schwerpunktbereiche des Designs zu lenken, die keine eindeutigen visuellen Anhaltspunkte bieten.

4. Inklusive Visuals und zugängliche Farbkombinationen

Obwohl Vielfalt und Repräsentation ein Industriestandard und keine Wahlmöglichkeit sein sollten, wird dies im Jahr 2024 zum Durchbruch führen.

Inklusives Grafikdesign bedeutet, visuelle Inhalte zu schaffen, die für jeden zugänglich und nutzbar sind, unabhängig von seinen Fähigkeiten.

Inklusives Design stellt sicher, dass jeder sinnvoll mit den Inhalten interagieren kann, auch Menschen mit visuellen, auditiven, kognitiven und motorischen Beeinträchtigungen. Außerdem wird ein breiteres Spektrum von Ethnien, Geschlechtern und Körpertypen berücksichtigt.

Ein klassisches Beispiel dafür ist die Emoji-Bibliothek von Google, die nun eine Reihe von Hautfarben, Frisuren und Geschlechtsausdrücken umfasst.

über Google-Schriftarten Darüber hinaus legen die Designer Wert auf Barrierefreiheit, indem sie Paletten verwenden, die den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) entsprechen. Dadurch werden die Designs auch für Menschen mit Farbenblindheit gut sichtbar.

Der Trend zur Barrierefreiheit endet jedoch nicht bei Desktop-Bildschirmen. Er bietet auch helle und dunkle Modi und verschiedene Zoomstufen für mobile Bildschirme. So wird sichergestellt, dass die Informationen auch bei unterschiedlichen Benutzereinstellungen und Plattformen lesbar bleiben.

Letztes Jahr verwendete die Airbnb-Kampagne "Live There" einen hohen Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundelementen, so dass der Inhalt auch für sehbehinderte Menschen lesbar war.

über Dexigner Die Neigung zu Inklusivität und Zugänglichkeit erkennt die Macht des Designs an, Empathie, Verständnis und ein Gefühl der Zugehörigkeit auf globaler Ebene zu schaffen.

5. Von der Natur inspirierte Ästhetik

Da die Menschen mehr denn je auf Umweltthemen und -belange achten, steigt die Wertschätzung für natürliche Muster und Texturen. Aber es reicht nicht mehr aus, wenn Marken die Farbe Grün in ihr Design integrieren, um zu zeigen, dass ein Unternehmen "grün" ist

Die von der Natur inspirierte Ästhetik ist in den Mittelpunkt gerückt, mit Bildern von Blumen und Pflanzen, blauem Himmel, Holzstrukturen, Wasserfarben und Tiermustern wie Zebradrucken, die in einem charmanten Grafikdesign-Trend in Mode kommen.

Bei Verpackungen beispielsweise geht der Trend zu sauberen, erdigen Designs, die umweltbewusste Farbpaletten und recycelte Materialien betonen.

Die "Botanical Beauty"-Kampagne von Yves Rocher unterstreicht perfekt die von der Natur inspirierten Motive in einem ruhigen und botanischen Design. Da die Marke für ihre Schönheitsprodukte natürliche Inhaltsstoffe verwendet, hat sie Verpackungen mit Aquarell-Pflanzenbildern auf den Markt gebracht.

über Anzeige Forum Natürlich ist dies einer der Grafikdesign-Trends, die man nicht auf jede Nische anwenden kann. Allerdings kann das Verpackungsdesign in Bereichen wie Lebensmittel und Getränke, Kosmetik und Medizin die Kraft und Schönheit der Natur durchaus nutzen.

6. Ästhetik der gemischten Mediencollage

Bei diesem künstlerischen Ansatz werden Formen, Bilder, leuchtende Farben und Texturen zu anregenden Kompositionen zusammengefügt. Collagen beispielsweise ermöglichen spontane und unvorhersehbare Kreationen, die das Publikum tief berühren können.

Wir sehen Künstler, die kulturelle Einflüsse vermischen, um lebendige, kulturübergreifende Referenzen mit atemberaubenden Bildern zu schaffen, die in ihren digitalen Collagen Nostalgie hervorrufen, während andere surreale Landschaften mit psychedelischen Elementen schaffen.

über Afrikanische digitale Kunst Ob ein digitales Mosaik oder ein handgefertigtes Cut-and-Paste-Kunstwerk, gemischte Medien, die zu einem Collage-Layout arrangiert werden, bringen eine besondere und ansprechende Ästhetik an die Spitze der Grafikdesign-Trends.

7. Retro-Futurismus

Im Grafikdesign war Retro schon immer ein Trend. In den letzten Jahren haben wir eine wachsende Bewegung in Richtung Vintage-Ästhetik und Retro-Futurismus mit Bezug auf die 70er, 80er und 90er Jahre beobachtet.

Dieser Grafikdesign-Trend lässt den Charme von strukturierten Oberflächen, leuchtenden Farben und klassischer Typografie mit Schriftarten wie Lobster, Metropolis und Pacifico wieder aufleben.

Unternehmen nutzen das Potenzial dieses Trends auf innovative Weise, um ihr Publikum zu fesseln, ihre Marke zu differenzieren und eine überzeugende Geschichte zu erzählen.

Dazu gehören Anzeigen, in denen Oldtimer in einer futuristischen Stadtlandschaft fliegen, oder Models in Vintage-Kleidung im Kontext der Weltraumforschung, die Nostalgie und Futurismus für eine starke visuelle Wirkung miteinander verbinden.

über Midjourney auf Reddit Der Retro-Futurismus durchbricht die Kluft zwischen den Generationen und vermittelt auf einzigartige Weise Komplexität, Einfachheit, Innovation und Tradition.

8. Retro-Pixel

Erinnern Sie sich an die Computergrafiken von Nintendo, Sega Genesis und Atari 2600? Mit Elementen im 8-Bit-Pixel-Stil verschmolzen, waren frühere Spiele wie Super Mario und Pac-Man in den 80er und 90er Jahren ständige Favoriten für jedermann. Der pixelige visuelle Stil hat ein Comeback erlebt.

über Nintendo Jetzt verwenden die Designer fortschrittliche software für die Spieleentwicklung um blockartige Grafiken, begrenzte Farbpaletten und unverwechselbare gitterbasierte Designs zu kombinieren, die Nostalgie und Einfachheit hervorrufen.

Allerdings können nur einige Unternehmen diesen Designtrend erfolgreich umsetzen. Aber einige beliebte Marken setzen auf das "Retro"-Look-and-Feel.

Lacoste beispielsweise hat seinem Markenzeichen, dem Krokodil, in Zusammenarbeit mit Minecraft ein verpixeltes Makeover verpasst und eine Kollektion von Kleidungsstücken und Accessoires entworfen, die von der Ästhetik des Spiels inspiriert ist.

Andererseits führte Minecraft in seinen virtuellen Spielen spezielle Spielgegenstände wie Outfits mit dem Lacoste-Logo und eine speziell gestaltete Karte namens "Croco Island" ein.

Das Beispiel zeigt, wie Retro-Pixel die kreative Essenz beider Marken aufwerten und immersive Erfahrungen schaffen, die die Kluft zwischen dem Realen und dem Digitalen überbrücken.

9. Experimentelle Typografie

Dieser Grafikdesign-Trend umfasst die phantasievolle Verwendung von Layouts, Schriftarten und Buchstabenformen und schafft einige coole experimentelle Schriftarten.

Im Gegensatz zur traditionellen Typografie, bei der es vor allem um Konsistenz und Lesbarkeit geht, insbesondere in Print- und digitalen Medien, geht es bei der experimentellen Typografie darum, Buchstaben und Wörter als eigenständige Kunstformen zu behandeln.

Das folgende Bild ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Buchstaben und Text wahrnehmen und mit ihnen interagieren.

über Die Designtest Die Skulptur des Buchstabens "Y" stellt ein typografisches Zeichen als dreidimensionales Objekt neu vor. Sie kombiniert abstrakte Formen mit anderen Materialien (die Eierschalen) und Substanzen (die türkisfarbene Flüssigkeit).

Sie fügt industrielle Elemente nahtlos in einen spielerischen CGI-Ansatz ein und ermutigt das Publikum, den Buchstaben in einem neuen Licht zu betrachten, das über seinen Platz im Alphabet oder in einem Schriftsatz hinausgeht.

Zweifelsohne verleiht experimentelle Typografie dem Grafikdesign eine einzigartige Note, die ebenso zum Nachdenken anregt wie sie visuell fesselnd ist.

10. Anti-Design

anti-Design" ist das Letzte, was man in einer Trendliste für Grafikdesign erwarten würde. Aber für viele Designer ist es die Ästhetik der Wahl.

Anti-Design ist ein moderner Ansatz, der versucht, die Möglichkeiten von Design zu erweitern. Er zeichnet sich durch chaotische Layouts, kontrastreiche Farben und unkonventionelle, oft schrille Typografie aus.

Anti-Design stellt die Erwartungen des Publikums in Frage und regt zu einer emotionalen oder kontemplativen Reaktion an, indem es eine Alternative zu akzeptierten Designstandards bietet. Es lässt sich häufig von avantgardistischen Kunstbewegungen wie dem Dadaismus oder Brutalismus inspirieren.

Anti-Design ist zwar nicht immer für jede Anwendung geeignet, hat aber in künstlerischen, kulturellen und spezifischen kommerziellen Kontexten Fuß gefasst, in denen es darum geht, eine mutige Aussage zu machen oder Normen in Frage zu stellen.

Die Rolle fortschrittlicher Technologien bei der Gestaltung von Grafikdesign-Trends

Die größten Trends im Grafikdesign entwickeln sich oft parallel zur Technologie. Im Grafikdesign beeinflusst die Technologie sowohl die designprozess und endgültige Entwürfe. Welche Technologien haben also das Potenzial, visuelle Kommunikation und Design im Jahr 2024 zu verbessern? Finden wir es heraus.

1. Generative KI

Stellen Sie sich ein Tool vor, das Ihre Designabsichten versteht, Farbpaletten auf der Grundlage Ihrer Zielgruppe vorschlägt und Moodboards erstellt, die von Ihren ausgewählten Referenzen inspiriert sind. Genau das leistet die generative KI.

Sie nutzt Algorithmen und Modelle des maschinellen Lernens (ML), um Bilder, Muster, Layouts und Designelemente zu generieren. Darüber hinaus kann sie die Größenanpassung von Bildern, die Entfernung von Hintergründen und die Farbkorrektur automatisieren, sodass sich die Designteams auf andere Aufgaben konzentrieren können, z. B. auf die Entwicklung von Strategien. KI-Grafik-Generatoren wie DALL-E, Midjourney und Jasper Art haben professionelle Designer mit ihrer Fähigkeit verblüfft, Text in realistische Bilder zu verwandeln.

über Midjourney Sie rationalisieren Arbeitsabläufe und bieten Inspiration. Und ja, entgegen der landläufigen Meinung ist die KI nicht dazu da, Arbeitsplätze zu stehlen, sondern der ultimative Assistent des Designers zu sein.

2. Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR)

Obwohl es AR- und VR-Technologien schon seit ein paar Jahren gibt, werden sie als das nächste große Ding im Grafikdesign angepriesen, und das aus gutem Grund. Kreativdirektoren nutzen AR, um einzigartige, interaktive Werbekampagnen zu erstellen, die das Engagement des Publikums steigern und ein visuelles Fest sind.

So können beispielsweise Plakate oder Poster direkt vom Mobilgerät des Nutzers aus immersive Markenerlebnisse auslösen, wie etwa virtuelle Anproben oder interaktive Spiele. AR kann digitale Informationen über physische Räume legen und so bei der Visualisierung von Architektur- oder Innenarchitekturprojekten helfen.

Mit der App IKEA Place können Nutzer beispielsweise 3D-Modelle von IKEA-Produkten mit Hilfe ihrer Smartphone-Kameras in ihrer Umgebung platzieren.

über IKEA Auf der anderen Seite ermöglicht VR Designern die Schaffung vollständig immersiver Umgebungen für Spiele, virtuelle Veranstaltungen oder Simulationen. Das reicht von realistischen architektonischen Begehungen bis hin zu fantastischen Landschaften für die Unterhaltung.

VR bietet neue Möglichkeiten für das UX-Design und verlangt von den Designern, räumliche Navigation, 3D-Interaktion und multisensorische Erfahrungen in ihren Kreationen zu berücksichtigen.

3. 3D-Design und Druck

Bei der additiven Fertigung, dem 3D-Design und dem 3D-Druck werden dreidimensionale feste Objekte aus einer digitalen Datei erstellt.

Der Prozess beginnt mit dem 3D-Design, bei dem Designer mithilfe spezieller Software Objekte dreidimensional modellieren. Dieses digitale Modell dient als Blaupause für den 3D-Drucker.

Der Druckprozess umfasst die Schichtung von Materialien wie Kunststoff, Metall oder Harz, die auf der Grundlage des digitalen Entwurfs benötigt werden, um das 3D-Objekt zu konstruieren.

3D-Design und -Druck verringern den Abfall und ermöglichen komplexere und individuellere Formen, die mit anderen Fertigungstechniken nicht realisierbar wären.

In den letzten Jahren hat sich dieser Trend auf neue Bereiche ausgeweitet, z. B. auf die Biomedizin, wo er für die Entwicklung und den Druck individueller Prothesen und Gewebe verwendet wird, sowie auf das Baugewerbe, wo er für das Prototyping und die Herstellung von Bauteilen eingesetzt wird.

Wie Sie Ihr Grafikdesign-Team managen

Wir hoffen, dass diese Grafikdesign-Trends Ihrem Designteam neue Inspirationen für ihre kreative Arbeit liefern.

Allerdings reicht es nicht aus, sich einfach nur inspirieren zu lassen. Vom Brainstorming innovativer Ideen und der Interpretation von Designvorgaben bis hin zur Erstellung einzigartiger Designs, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden, übernimmt Ihr Designteam viele Aufgaben.

Sie brauchen die richtigen Tools und Strategien, um die Produktivität der Designer zu steigern und die Teamziele zu erreichen. Hier erfahren Sie, wie Sie das tun können.

1. Legen Sie klare Designrichtlinien und Ziele fest

Organisieren Sie alle Elemente Ihrer Markenidentität an einem Ort mit dem ClickUp Brand Guidelines Template

Klar definierte Markenrichtlinien und eine eindeutige visuelle Identität helfen Ihnen, alle Ihre Designprojekte mit Ihrer Markenästhetik in Einklang zu bringen.

Diese Richtlinien sollten die Farbschemata, Schriftarten, Typografie und den allgemeinen "Look" Ihrer Marke umfassen, damit Ihr Designteam die Vision und die Ziele, die Sie zu erreichen versuchen, verstehen kann.

Ein umfassender Styleguide für ein neues Markenprojekt würde zum Beispiel die Farbpalette, die Auswahl der Schriftarten, die Verwendung des Logos und die Bildsprache detailliert beschreiben.

Dieser Leitfaden könnte als Referenzpunkt für alle damit verbundenen Designarbeiten dienen und die Konsistenz zwischen den verschiedenen Designelementen und Plattformen sicherstellen.

Verwenden Sie die ClickUp Markenrichtlinien Vorlage um diesen Prozess schnell und unkompliziert zu gestalten.

Die Whiteboard-Vorlage Design Brief wird für das erste Briefing für ein Design verwendet. Einfaches Ausfüllen und Weitergeben von Details über das Designprojekt wie Kundenwünsche, Ziele und mehr

Verwenden Sie die ClickUp Design Brief Whiteboard-Vorlage um Kundenwünsche, Ziele, Zielmarkt, Markenhighlights und Referenzen an einem Ort aufzulisten.

Damit der aktualisierte Styleguide Ihrer Marke für das gesamte Team zugänglich ist, speichern Sie ihn in einem kollaborativen Arbeitsbereich mit ClickUp Docs .

2. Regelmäßige Brainstorming-Sitzungen anregen

In jedem kreativen Bereich ist es wichtig, die Freiheit zu haben, Trends zu studieren, Ideen mit Gleichgesinnten auszutauschen und innovative Lösungen für Geschäftsanforderungen zu finden.

Um die Kreativität Ihres Designteams zu fördern, sollten Sie eine wöchentliche "Kreativ-Stunde" einplanen, in der die Mitarbeiter ein Designkonzept vorstellen, neue Ideen diskutieren und sich austauschen können web-Design-Tools oder ein inspirierendes Portfolio, das sie interessant finden. ClickUp-Whiteboards sind äußerst nützlich für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Machen Sie ein Brainstorming, fügen Sie Notizen und Bilder hinzu und bringen Sie Ihre besten Ideen auf einer kreativen Leinwand zusammen. Sie können Ihrer Arbeit einen Kontext hinzufügen, indem Sie auf Aufgaben, Dateien, ClickUp Docs und mehr verlinken, um die Dinge ins Rollen zu bringen.

Halten Sie alle Ihre Ideen an einem Ort fest und arbeiten Sie mit Ihrem Team an ihnen mit ClickUp Whiteboards

Eine Atmosphäre, die die Entwicklung verschiedener Designideen fördert, stärkt die Teambindung und erleichtert die Zusammenarbeit.

Verwenden Sie grafikdesign-Vorlagen um Ihr Team in die richtige kreative Richtung zu lenken.

3. Effiziente Projektmanagementtechniken einführen

Beim Management von Designprojekten, unabhängig von ihrer Größe, kann ein robustes System von Prozessen Ihr Team von der Idee bis zur Ausführung leiten und sicherstellen, dass kein Detail übersehen wird.

Effiziente Designteams nutzen software für die Zusammenarbeit in der Konstruktion um Termine zu verfolgen, Verantwortlichkeiten festzulegen und einen reibungslosen Projektverlauf zu gewährleisten.

Tauschen Sie Dokumente mit Teammitgliedern aus und sammeln Sie Feedback zu Design-Assets, ohne ClickUp jemals zu verlassen ClickUp Software für die Projektverwaltung bietet eine zentrale Plattform zum Sammeln und Organisieren von Designanfragen und -prioritäten, zum Geben und Empfangen von Design-Feedback und zum Rationalisieren Ihrer Design-Workflows. Darüber hinaus bietet sie Managern einen umfassenden Überblick über Zeitpläne und Teamzuweisungen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Verfügbarkeit aller Mitarbeiter, sehen Sie, woran jeder Einzelne arbeitet, und setzen Sie individuelle und teambezogene Prioritäten in Ihrem Designteam.

In Kombination mit Zeiterfassung, Sprint-Reporting und Workload-Ansichten können Sie so jedes Design-Projekt effizient durchführen, und Genehmigungen und Feedback werden zum Kinderspiel.

4. Bieten Sie kontinuierliche Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten

Grafikdesign ist ein Bereich, der sich ständig weiterentwickelt. Ermutigen Sie Ihr Team, sich über die neuesten Designtrends und Software auf dem Laufenden zu halten, indem Sie ihm Zugang zu Online-Kursen, Workshops und Webinaren gewähren, und ermutigen Sie es, sich mit design-Zertifizierungen .

Sie könnten Teammitgliedern ein Lern- und Entwicklungsbudget zur Verfügung stellen, damit sie sich für Online-Kurse auf Plattformen wie Udemy oder Skillshare anmelden können, und leitende Grafikdesigner motivieren, an Führungsseminaren teilzunehmen. Alternativ können Sie einen vierteljährlichen Workshop organisieren, bei dem ein externer Experte dem Team neue Designtechniken oder Software beibringt, z. B design-Thinking-Tools .

Mit dem Design Portfolio Template von ClickUp ist es einfacher denn je, ein professionelles Portfolio zu erstellen, das sich von der Masse abhebt.

Ermutigen Sie Ihre Designer außerdem, ihre Weiterbildung und ihre Leistungen durch aktualisierte Portfolios darzustellen. Die ClickUp Design-Portfolio-Vorlage ist perfekt dafür geeignet. Es hilft Designern, ihre Projekte visuell ansprechend zu gestalten.

5. Regelmäßige Feedback- und Überprüfungssitzungen einrichten

Die ClickUp-Vorlage für Design-Reviews wurde entwickelt, um Teams bei der Rationalisierung ihrer Review-Prozesse zu unterstützen

Planen Sie zweiwöchentliche Einzel- und Teambesprechungen, um Feedback zu laufenden Projekten zu geben. Dieser zweiseitige Kommunikationsprozess ermöglicht es den Teammitgliedern, ihre Gedanken und Bedenken zu äußern, trägt zur Aufrechterhaltung der Arbeitsqualität bei und spricht Engpässe umgehend an. ClickUp's Design Review Vorlage kann dabei helfen, dies effizient zu tun. Sie hilft dabei, dass alle Beteiligten in Bezug auf Design-Entscheidungen auf derselben Seite stehen, und bietet den Teams einen einheitlichen Prozess für die Bewertung und Genehmigung von Designs.

Führen Sie außerdem monatliche Einzelgespräche, in denen Sie die individuellen Fortschritte, die Karriereziele und jegliche persönliche Unterstützung besprechen, die der Betreffende benötigen könnte.

Grafikdesigner, bereit für das Jahr 2024?

Dies ist in der Tat ein aufregendes Jahr für das Design, da sich der Fokus auf Originalität und Markenindividualität verlagert.

Designer und Marken sind bereit, auf innovative Weise mit dem Publikum zu kommunizieren.

Aufstrebende Technologien wie KI und AR/VR werden weiterhin ihren Teil dazu beitragen, Designinnovationen und komplexe visuelle Kommunikation zu beschleunigen.

Planen Sie, führen Sie aus und erreichen Sie Ihre Designziele so effizient wie möglich mit den neuesten Designtools und -techniken. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und machen Sie jedes Designprojekt zu einem Erfolg!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was sind die wichtigsten Grafikdesign-Trends für 2024?

Zu den wichtigsten Grafikdesign-Trends im Jahr 2024 gehören Future Fusion, 3D-Hypersurrealismus, Heat Mapping, Inklusion und Barrierefreiheit, von der Natur inspirierte Ästhetik, Mixed-Media-Collage-Ästhetik, Retro-Futurismus, Retro-Pixel, experimentelle Typografie und Anti-Design.

2. Welche Formen werden im Jahr 2024 im Trend liegen?

Im Jahr 2024 wenden sich Grafikdesigner von starren geometrischen Formen ab und setzen auf fließende und abstrakte Formen. Kurven und organische Formen treten an die Stelle gerader Linien. Es gibt auch eine Tendenz zu erdigen Vektorbildern und aufblasbaren 3D-Objekten, die das Aussehen von aufgeblasenen Objekten mit weichen, geschwollenen Oberflächen imitieren - eine Anspielung auf technikorientierte Designtrends.