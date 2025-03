die 10 besten Prompt Engineering Tools für generative KI im Jahr 2025

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum generative KI-Tools manchmal genau das liefern, was Sie wollen, aber für bestimmte Abfragen unzureichende Ergebnisse liefern? Das hängt alles von der Qualität Ihrer Eingabeaufforderungen ab.

Um genaue Antworten von KI-Tools zu erhalten, müssen Sie spezifische Anweisungen geben. Generative KI-Modelle entwickeln sich jedoch ständig weiter, wenn wir sie mit neuen Informationen füttern. Sie müssen also auch Ihre Eingabeaufforderungen verfeinern.

Dieser Prozess wird Prompt Engineering genannt. Dabei handelt es sich um eine Eingabetechnik, bei der den Tools der künstlichen Intelligenz spezifische Aufforderungen gegeben werden, damit sie die menschliche Absicht verstehen und das gewünschte Ergebnis liefern können. In diesem Blog finden Sie eine Liste der 10 besten Tools für Prompt-Engineering, mit denen Sie Ihr KI-Spiel auf die nächste Stufe heben können!

Unabhängig davon, ob Sie KI-Tools zur Erstellung eines Blog-Entwurfs oder zur Erstellung von Code-Blöcken verwenden, gibt es einige Schlüssel-Eigenschaften, die Sie bei der Auswahl der Tools berücksichtigen sollten. Dazu gehören:

Benutzerfreundlichkeit

UI-Design: Sie sollten auf eine saubere und übersichtliche Oberfläche achten. Versuchen Sie es mit Drag-and-Drop-Features, übersichtlichen Schaltflächen und Beschreibungen, die eine reibungslose Interaktion mit dem Benutzer ermöglichen

Effektivität

Leistungsfähigkeit: Sie möchten nicht ewig auf die Bearbeitung Ihrer Eingabeaufforderungen warten müssen. Ein reaktionsschnelles Tool hält Ihren kreativen Flow in Gang

Integration

Kompatibilität: Die Anwendung sollte nahtlos mit anderer Software und anderen Systemen zusammenarbeiten, die Sie üblicherweise verwenden, z. B. Google Docs oder eine beliebige Codierungsplattform

Skalierbarkeit

Leistung bei Skalierung: Je größer Ihre Projekte werden, desto komplexer werden die Prompts. Das Tool sollte in der Lage sein, komplexe Logik und größere Workloads zu verarbeiten, ohne langsamer zu werden

Hier finden Sie eine Liste der besten Prompt-Engineering-Tools, mit denen Sie die Leistung von generativen KI-Modellen optimieren können:

1. PromptAppGPT

via PromptAppGPT PromptAppGPT ist eine benutzerfreundliche Prompt-Engineering-Plattform, die die Erstellung von Prompts mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche vereinfacht. Sie unterstützt natürlichsprachliche Prompts für LLMs wie GPT-3 und bietet Echtzeit-Feedback während der Erstellung Ihres Prompts, damit Sie Ihren Ansatz verfeinern und optimale Ergebnisse erzielen können.

Sie können PromptAppGPT für die Entwicklung von Low-Code-Apps, die Erstellung von Texten, Bildern und automatischen Benutzeroberflächen verwenden.

PromptAppGPT beste Features

Erstellen, Bearbeiten, Kompilieren und Ausführen von Prompts mit der visuellen Drag-and-Drop-Oberfläche

Erhalten Sie Echtzeit-Vorschläge und Einblicke bei der Erstellung effektiver Prompts

Schnelle Erstellung von App-Entwicklungs-Frameworks mit Low-Code-Prompts

PromptAppGPT-Einschränkungen

Es konzentriert sich in erster Linie auf GPT-3-basierte Modelle, was seinen Anwendungsbereich limitiert

Preise für PromptAppGPT

Benutzerdefinierte Preise

PromptAppGPT Bewertungen und Rezensionen

Nicht genügend Bewertungen vorhanden

2. OpenPrompt

via OpenPrompt OpenPrompt ist ein Prompt Engineering Tool zur Erstellung effektiver Prompts für ChatGPT und Midjourney. Es unterstützt auch die Erstellung von Prompts für Python Code, Refactor Code, TypeScript, C++ und JavaScript und ist damit ideal für Software-Entwickler .

Sie erhalten Zugang zu einer anpassbaren Bibliothek, die fortgeschrittene Feinabstimmung und Integration mit beliebten Frameworks wie PyTorch und TensorFlow unterstützt.

OpenPrompt beste Features

Schnelles Üben von Prompt-Lernideen mit der OpenPrompt-Web-Erweiterung

Feinabstimmung der Prompts für bestimmte Aufgaben und Verbesserung der Genauigkeit

Probieren Sie verschiedene Prompting-Strategien wie Vorlagen, Verbalisierung und Optimierung aus

OpenPrompt Grenzen

Es erfordert einige Code-Kenntnisse für die fortgeschrittene Nutzung

Es fehlt eine visuelle Schnittstelle für die Erstellung von Prompts

Preise für OpenPrompt

Pro: $4 pro Monat

$4 pro Monat Pro+ : $8 pro Monat

: $8 pro Monat Pro ++: $16 pro Monat

OpenPrompt Bewertungen und Rezensionen

GitHub: 4.200+ Bewertungen

3. ChatGPT

via {\an8}Das ist eine gute Idee Jeder, der schon einmal den Begriff KI gehört hat, kennt wahrscheinlich ChatGPT. Es ist bekannt für seine einfache Benutzeroberfläche und seine große Benutzergemeinschaft. Sie können mit Eingabeaufforderungen für verschiedene Aufgaben experimentieren, wie z. B. das Zusammenfassen von Notizen zu Meetings, das Schreiben von Inhalten, generieren und Debuggen von Codes und das Erstellen von Bildern. Greifen Sie auf eine Bibliothek mit freigegebenen Prompts von anderen Benutzern zu, um sich inspirieren zu lassen.

ChatGPT beste Features

Experimentieren Sie mit der einfachen und benutzerfreundlichen Oberfläche mit Prompts für verschiedene Aufgaben

Treten Sie einer großen Benutzergemeinschaft bei, um Zugang zu freigegebenen Prompts und Diskussionen zu erhalten

ChatGPT Beschränkungen

Sie erhalten eine begrenzte Kontrolle über die Ausgabe, da die Möglichkeiten zur Feinabstimmung eingeschränkt sind

Bei der kostenlosen Version kann es bei komplexen Anfragen zu Verzögerungen kommen

ChatGPT Preise

Free

Plus: $20 pro Monat und Benutzer

$20 pro Monat und Benutzer Team: $30 pro Monat und Benutzer

$30 pro Monat und Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4. Helicone.ai

/via *[{\an8}Helicone.ai]( http://Helicone.ai)* Helicone.ai ist eine Open-Source-Plattform für die Entwicklung von Modellprompts für maschinelles Lernen. Sie kann die Leistung von LLMs verbessern, indem sie Daten sammelt, ihre Leistung überwacht und mit verschiedenen Vorlagen für Prompts experimentiert.

Darüber hinaus verbessern die Tools zur Zusammenarbeit und die Features zur Interpretierbarkeit die Teamarbeit und geben Aufschluss darüber, warum Prompts bestimmte Ergebnisse erzeugen. Allerdings kann das Preismodell von Helicone.ai für größere Teams komplex sein, und einige Features befinden sich noch in der Entwicklung.

Helicone.ai beste Features

Verwalten und Bereitstellen von Prompts zusammen mit Ihren Machine-Learning-Modellen

Freigeben von Prompts und Iteration mit Ihrem Team

Führen Sie Regressionstests für Prompts durch und vergleichen und analysieren Sie Datensätze, um zu verstehen, warum bestimmte Prompts bestimmte Ergebnisse erzeugen

Helicone.ai Limitierungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu anderen Monitoring-Tools

Helicone benötigt einen Proxy Server, um OpenAI Abfragen in Ihrem Namen fertiggestellt auszuführen

Preise für Helicone.ai

Free

Growth: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Helicone.ai Bewertungen und Rezensionen

GitHub: 1.400 Bewertungen

1.400 Bewertungen G2: 4.5/5

5. PromptHero

via PromptHero Wenn Sie auf der Suche nach einer Plattform mit vielen vorgefertigten Prompts für KI-Bilder sind, ist PromptHero ein leistungsstarkes Tool zur Erstellung von Prompts. Es bietet Millionen von Prompt-Ideen aus beliebten KI-Modellen und -Bibliotheken wie Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney und Openjourney.

Es verfügt außerdem über einen von der Community betriebenen Marktplatz, auf dem Sie Prompts kaufen und verkaufen können, um eine kollaborative Umgebung zu fördern.

PromptHero beste Features

Zugriff auf vorgefertigte Prompts für verschiedene Aufgaben

Kaufen und verkaufen Sie Prompts von anderen Benutzern auf dem gemeinschaftsbasierten Marktplatz, basierend auf der Länge der Prompts

PromptHero Beschränkungen

Limitierter Support für technische Schreibaufgaben

Der kostenlose Plan bietet eingeschränkten Zugriff auf die Prompt-Bibliothek

PromptHero Preise

Supporter: $5/monatlich

$5/monatlich Pro: $9

$9 Akademie: $29

$29 Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

PromptHero Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen und Rezensionen

6. LangChain

/via *[_LangChain]( http://smith.langchain.com)* LangChain ist ein Open-Source-Framework für fortgeschrittenes Prompt-Engineering. Es erlaubt Ihnen, komplexe Prompts zu konstruieren, indem Sie einfachere Prompts miteinander verketten. Es handelt sich um ein modulares System zur Erstellung komplizierter Workflows und zur Bewältigung von Aufgaben, die eine logische Abfolge von Schritten erfordern.

Außerdem bietet LangChain eine Versionskontrolle, mit der Sie Änderungen nachverfolgen und bei Bedarf zu früheren Versionen zurückkehren können. Allerdings kann die Schnittstelle für neue Benutzer komplizierter sein, und die LLM-Kompatibilität ist möglicherweise limitiert.

LangChain beste Features

Erstellung komplexer Prompts durch Verwendung verschiedener Klassen und Funktionen

Befehl wiederverwendbarer Vorlagen für Prompts, um die Lesbarkeit des Codes zu verbessern und Zeit zu sparen

Nachverfolgung von Änderungen und Rückgriff auf frühere Versionen Ihrer Prompts

Erstellen Sie Prompts für Aufgaben, die logisches Denken erfordern

LangChain Beschränkungen

Höhere Lernkurve im Vergleich zu Drag-and-Drop-Schnittstellen

LLM-Kompatibilität kann limitiert sein (überprüfen Sie die Website auf unterstützte Modelle)

LangChain Preise

Free: Forever

Forever Plus: $39 pro Monat und Benutzer

$39 pro Monat und Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

LangChain Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (2 Bewertungen)

5/5 (2 Bewertungen) GitHub: 83.800 Bewertungen

Lesen Sie auch: Die Auswirkungen und Zukunftsprognosen der KI

7. PromptBase

/via *[_PromptBase]( https://promptbase.com/)* Wenn Sie auf der Suche nach einer umfangreichen Sammlung von Prompts sind, die zur Erkundung bereitstehen, sollten Sie PromptBase ausprobieren. Es ist ein Marktplatz, auf dem Sie Prompts für KI-Modelle wie ChatGPT, MIdjourney und Dall-E kaufen und verkaufen können. Nutzen Sie die Such- und Filterfunktionen, um Prompts zu finden, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Mit dem Code-freien KI-App-Builder von PromptBase können Sie einfache KI-Apps mit maßgeschneiderten Prompts erstellen.

PromptBase beste Features

Erkunden Sie mit der umfangreichen Prompt-Bibliothek eine große Sammlung von Prompts für verschiedene Anwendungsfälle

Probieren Sie das Pay-per-Prompt-Modell aus und zahlen Sie nur für die Prompts, die Sie verwenden

PromptBase Beschränkungen

Limitierte Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung von Prompts im Vergleich zu Builder-Tools

Die Qualität der Prompts kann je nach Beitrag des Benutzers variieren

PromptBase Preise

$1.99+ für jeden Prompt

PromptBase Bewertungen und Rezensionen

GitHub: 5.100 Bewertungen

8. BesserPrompt

/via *[_BetterPrompt]( https://www.betterprompt.xyz)* BetterPrompt hilft Ihnen bei der Erstellung benutzerdefinierter Prompts und bei der Durchführung von Massentests, um deren Wirksamkeit zu messen. Es bietet auch Tools zur Identifizierung potenzieller Verzerrungen in Ihren Prompts, um einen verantwortungsvollen Einsatz von KI sicherzustellen.

Darüber hinaus bieten die erklärbaren Features der KI Einblicke in die Hintergründe der Ausgabe und fördern so das Vertrauen und das Verständnis. BetterPrompt befindet sich derzeit in der Beta-Phase, ist aber vielversprechend für Aufgaben, die eine genaue Informationsbeschaffung erfordern.

BetterPrompt beste Features

Verwendung von Tools zur Identifizierung potenzieller Verzerrungen in Eingabeaufforderungen

Verstehen Sie die Gründe für die Ausgaben, indem Sie verschiedene Prompts vergleichen

BetterPrompt Grenzen

Limitierte Möglichkeiten der kreativen Texterstellung

Derzeit in der Beta-Phase, Features können noch geändert werden

BetterPrompt Preise

Beginnend bei $4.9

BetterPrompt Bewertungen und Rezensionen

GitHub: 144 Bewertungen

9. PromptChainer

/via *[_PromptChainer]( https://deepgram.com/ai-apps/promptchainer)* Wenn Sie automatisierte und komplizierte Arbeitsabläufe wünschen, ist PromptChainer einen Blick wert. Er eignet sich hervorragend für den Aufbau fortgeschrittener Prompt-Ketten mit bedingter Logik für komplexe Datensätze, so dass Prompts je nach Reaktion der KI angepasst werden können.

Nutzen Sie das Open-Source-Framework, um fortschrittliche KI-Apps und -Lösungen zu erstellen.

PromptChainer beste Features

Erstellen Sie komplizierte Workflows mit sequenziellen Prompts dank der erweiterten Prompt-Chaining-Funktionen

Probieren Sie bedingte Prompts aus, die sich je nach Reaktion der KI anpassen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit vorgefertigten Prompt-Ketten

PromptChainer Beschränkungen

Die komplexe Schnittstelle kann für neue Benutzer überwältigend sein

Erfordert ein ausgeprägtes Verständnis von Prompt-Engineering-Prinzipien

PromptChainer Preise

Benutzerdefinierte Preise

PromptChainer Bewertungen und Rezensionen:

Nicht genug Bewertungen

10. Google Barde

via Gemini Google Bard, jetzt Gemini genannt, bietet Zugang zu modernsten Sprachmodellen und verfügt über mehrsprachige Funktionen zur Erstellung von Text in verschiedenen Sprachen. Es lässt sich nahtlos in andere Google-Produkte wie Search und Docs integrieren und ist damit eine praktische Option für Entwickler und diejenigen, die bereits im Google-Ökosystem arbeiten.

Google Bard beste Features

Generieren Sie Text in mehreren Sprachen

Nahtlose Integration in Google Search und Google Docs

Google Bard Limitierungen

Liefert manchmal ungenaue oder voreingenommene Informationen

Limitierte Fähigkeit zur Durchführung längerer oder komplexer Aufgaben

Google Bard Bewertungen und Rezensionen

Kostenlos: Forever

Forever Erweitert: $19.99 pro Monat

Mit den oben genannten Tools für das Prompt-Engineering können Sie zwar große Sprachmodelle zu bestimmten kreativen Ergebnissen führen, aber sie können Ihren Workflow auch komplex machen. An dieser Stelle können KI-gestützte Tools für das Projektmanagement hilfreich sein.

Lernen Sie ClickUp kennen, eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement mit leistungsstarken KI-Features. Sehen wir uns an, wie Sie die KI-Features von ClickUp nutzen können, um Ihre Arbeit zu beschleunigen.

ClickUp ClickUp Gehirn , die KI-Integration von ClickUp, ist ein neuronales Netzwerk, das alle Unternehmensinformationen an einem Ort zusammenführt, indem es Aufgaben, Dokumente und Personen miteinander verbindet.

automatisieren Sie Workflows, Zusammenarbeit und Projektmanagement mit ClickUp Brain

Es fungiert als Wissensmanager, Aufgabenmanager und Diagrammgenerator. ClickUp Brain hält Sie auf dem Laufenden, indem es Unterhaltungen nachverfolgt, Projektdetails und Status-Updates zusammenfasst und Elemente für Aktionen und Unteraufgaben erstellt. Geben Sie einfach Ihre Eingabeaufforderung ein, und schon können Sie loslegen!

Sie haben wenig Zeit? Mit den über 100 vorgefertigten Eingabeaufforderungen und Vorlagen von ClickUp können Sie Arbeitsabläufe automatisieren, die Zusammenarbeit optimieren und Projekte verwalten

Hier sind einige der Anwendungsfälle, bei denen ClickUp Brain Ihnen helfen kann:

Verbessern Sie Ihr Schreiben

ClickUp Brain ist das beste ChatGPT-Alternative weil es in Ihren Workspace integriert ist. Es hilft Ihnen, schneller zu schreiben, indem es E-Mails, Blogbeiträge und mehr vorschlägt. Sie können damit auch schnelle Antworten senden und Tabellen, Vorlagen und Abschriften erstellen.

Darüber hinaus verfügt ClickUp über eine umfangreiche Bibliothek von Prompts für verschiedene Personas und Anwendungsfälle. Zum Beispiel die ChatGPT-Prompts für Marketing-Vorlagen bietet über 600 Prompts für Marketingkampagnen, Verteilung von Inhalten, Optimierung der Konversionsrate und mehr.

Nutzen Sie ClickUps ChatGPT-Vorlage für Marketing, um das Engagement zu steigern

Verwaltungsaufgaben automatisieren

ClickUp Brain ist die perfekte KI virtueller Assistent tool . Es hilft Ihnen bei der Bewältigung des Verwaltungsaufwands, indem es lange Dokumente zusammenfasst, umsetzbare Elemente aus Projektbesprechungen generiert und sofortige Zusammenfassungen der wichtigsten Punkte liefert. Sie können ganz einfach erstellen ClickUp Aufgaben und ClickUp Dokumente von KI-generierten Ausgaben.

bearbeiten von Eingabeaufforderungen in ClickUp Brain, um Dokumente oder Aufgaben aus generierten Ergebnissen zu erstellen_

Projekte schneller starten mit der Prompt-Bibliothek

ClickUp bietet eine kuratierte bibliothek von Vorlagen für Marketing- und Vertriebsteams, Redakteure und Entwickler. Die vorgefertigten Eingabeaufforderungen fördern die Kreativität und Effizienz. Sie können eine Vielzahl von ClickUp's beste KI-Eingabeaufforderungen für das Geschichtenerzählen aufsatzschreiben, Online-Quiz, Wettbewerbsanalyse, Fallstudien und Erstellung von Inhalten.

verwenden Sie ClickUp Brain für Storytelling, um fesselnde Erzählungen zu erstellen

Erstellen Sie einen zentralen hub für Prompts

Konsolidieren Sie alle Ihre Prompts nach Funktionen und zugehörigen Informationen innerhalb von ClickUp. Verwenden Sie ClickUp Docs, um erfolgreiche Prompts, Details zur Aufgabe, die sie adressieren, und das verwendete KI-Modell zu speichern (Modellversionierung). So entsteht eine zentrale Wissensbasis für Ihr Team, die sicherstellt, dass jeder auf die effektivsten Prompts zugreifen kann.

Die leistungsstarken organisatorischen Features von ClickUp, wie Tags, benutzerdefinierte Ansichten und Beziehungen, helfen bei der Kategorisierung von Prompts basierend auf ihrem Zweck, Projekt oder dem verwendeten KI-Modell. Das erleichtert die Suche nach dem richtigen Prompt und spart Zeit und Aufwand.

nutzen Sie ClickUp Docs, um mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Aufgaben zuzuweisen und Arbeitsabläufe zu optimieren

ClickUp beste Features

Optimieren Sie Ihre Texte in Sekundenschnelle mit KI-Power

Schnelles Erstellen von Inhalten mit KI-Eingabeaufforderungen auf Knopfdruck

Mühelose Optimierung von Texten über die KI-Symbolleiste

Sofortige Erstellung von Dokumentzusammenfassungen und umsetzbaren Elementen

Übersetzen und Überprüfen der Grammatik in mehreren Sprachen innerhalb von ClickUp

Brainstorming in Echtzeit und asynchron mit digitalen Whiteboards

Passen Sie Ihren Workflow mit vordefinierten Vorlagen an

Nahtlose Zusammenarbeit an Dokumenten mit ClickUp Docs

Beschleunigen Sie Ihren Entwurfsprüfungsprozess mit Anmerkungen zur Prüfung

ClickUp Limits

Limitierte Gamification-Features können die Motivation der Benutzer beeinträchtigen.

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features

KI-Funktionen sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise

Free: Forever

Forever Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für einen benutzerdefinierten Plan

Kontaktieren Sie den Vertrieb für einen benutzerdefinierten Plan ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $5 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Testen Sie ClickUp für KI-gestützte Kreativität

KI verändert die Art und Weise, wie wir kreativ sind! Mit den Prompt engineering tools können Sie kI genau das zu fragen, was Sie wollen wie ein Genie mit Superkräften für Ihre Ideen. Aber das ist nur der Anfang - KI kann Ihnen dabei helfen, Ihre Workflow-Prozesse zu automatisieren, die Effizienz zu steigern und vieles mehr.

ClickUp's KI-Integrationsfeatures können ein Super-Assistent für Ihre Kreativität sein. Melden Sie sich für einen kostenlosen ClickUp-Workspace an und entdecken Sie all die erstaunlichen Dinge, die Sie mit hochwertigen Prompts erledigen können!