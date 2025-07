Die 8 besten n8n-Alternativen für die Automatisierung von Workflows im Jahr 2025

n8n ist beliebt für die Erstellung visueller Workflows und als Open-Source-Lösung, aber wenn Ihre Automatisierungen komplexer werden oder Ihr Team wächst, läuft nicht immer alles reibungslos. Was zunächst einfach erscheint, kann schnell zu der Frage führen: „Warum funktioniert das schon wieder nicht?“

Wir verstehen das. Sie möchten nicht nur ein paar APIs verbinden. Sie benötigen eine zuverlässige Automatisierungsplattform, die Datenflüsse verwaltet, komplexe Logik verarbeitet und sich an Ihre Anforderungen anpassen lässt, ohne dass die Fehlerbehebung zu einer Vollzeitbeschäftigung wird.

Aus diesem Grund haben wir die besten n8n-Alternativen zusammengestellt – Tools für intelligentere Workflows, anspruchsvollere Anwendungsfälle und schnell arbeitende Teams.

Sind Sie bereit für Automatisierung ohne Wachstumsschmerzen?

Lassen Sie uns gleich loslegen.

Warum sollten Sie sich für n8n-Alternativen entscheiden?

n8n ist ein Tool zur Automatisierung von Workflows, das von technischen Teams geschätzt wird, die Wert auf Kontrolle und Open-Source-Flexibilität legen. Flexibilität hat jedoch auch ihre Nachteile. Wenn Sie Probleme mit der Skalierung, Zusammenarbeit oder Benutzerfreundlichkeit haben, ist es möglicherweise an der Zeit, eine Alternative zu n8n in Betracht zu ziehen.

Hier sind die Schwächen von n8n 👇

Steile Lernkurve für Nicht-Entwickler: Dieser visuelle Workflow-Builder ist hilfreich, erfordert jedoch, dass Benutzer Knoten, Datenübergabe und Ausdrücke verstehen. Für Teams ohne technischen Hintergrund machen Tools wie ClickUp oder Zapier die Automatisierung von Workflows wesentlich zugänglicher

Debugging kann mühsam sein: Bei komplexen Workflows kann ein kleiner Fehler die gesamte Kette zum Einsturz bringen. Das Zurückverfolgen verschachtelter Logik ist frustrierend und verlangsamt die Zusammenarbeit, insbesondere ohne robuste Versionsverwaltung

Die Leistung ist nicht unbegrenzt skalierbar: Sie führen Dutzende von Workflows parallel aus oder verarbeiten Aktualisierungen in Echtzeit? n8n kann an seine Leistungsgrenzen stoßen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass umfangreiche Setups Sie führen Dutzende von Workflows parallel aus oder verarbeiten Aktualisierungen in Echtzeit? n8n kann an seine Leistungsgrenzen stoßen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass umfangreiche Setups zur Automatisierung von Workflows unter Druck verzögert oder fehlschlagen

Fehlende integrierte Analysen: n8n bietet keine detaillierten Analysen oder Protokollierung out of the box. Dies erschwert die Überwachung der Leistung, die Fehlerbehebung und die Gewinnung von Einblicken in die Funktionsweise von Workflows

Die besten n8n-Alternativen auf einen Blick

Hier ist ein kurzer Vergleich der besten n8n-Alternativen:

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp All-in-One-Projekt- und Aufgabenmanagement mit Automatisierung Integrierte Aufgabenautomatisierung, NLP-Automatisierungs-Builder, KI-Felder, KI-Autopilot-Agenten, über 1.000 Integrationen, Nachverfolgung in Echtzeit, benutzerfreundliche Oberfläche Free-Plan; Anpassung für Unternehmen verfügbar Erstellen Mehrschritt-Workflows mit visueller Logik und Datenbearbeitung Visueller Drag-and-Drop-Builder, Router, erweiterte Filter, zeitplanbasierte Auslöser, JSON-Support Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10,59 $/Monat (1.000 Operationen) Zapier Verbinden Sie beliebte SaaS-Apps mit einfacher Logik Sub-Zaps, benutzerdefinierte Anfragen, integrierte Python/JS-Schritte, Formatierungstools Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 29,99 $/Monat Pipedream Ereignisgesteuerte Workflows mit umfassender Code-Kontrolle Inline-Skripting (Node.js, Python usw.), persistente Variablen, Echtzeit-Protokollierung, serverlose Infrastruktur Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 45 $/Monat Workato Automatisierung auf Unternehmensebene über Abteilungen und Datenbanken hinweg KI-Agenten, Drag-and-Drop-Rezeptur-Generator, Schema-Validierung, über 1.000 Konnektoren, erweiterte Datenverarbeitungsfunktionen Benutzerdefinierte Preise Aktive Teile Open-Source-Automatisierung mit KI-Unterstützung und Selbsthosting Visueller Builder, Selbsthosting, wiederverwendbare Integrationen (TypeScript), KI-„Bausteine“, Workflows mit menschlicher Beteiligung, Automatisierungsplattform ohne Code Kostenlos (1.000 Aufgaben); kostenpflichtige Pläne ab 1.200 $/Monat Ablage. ai Komponierbare iPaaS für große Teams, die KI-gestützte Workflows erstellen Merlin KI-Agenten-Builder, zentralisierte Überwachung, wiederverwendbare Blöcke, Drag-and-Drop-Flow-Editor Benutzerdefinierte Preise Tines Sicherheit und IT-Teams, die Workflows mit menschlicher Beteiligung entwickeln API-first-Builder, vorgefertigte Stories, Audit-Trails, Chat-ähnliche Benutzeroberfläche, wiederverwendbare Ressourcen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne können benutzerdefiniert angepasst werden

Die besten n8n-Alternativen

Sehen wir uns die besten Tools an, mit denen Sie automatisierte Workflows schneller erstellen, einfach skalieren und Ihrem Team intelligentere Möglichkeiten zur reibungslosen Verwaltung von Workflows bieten können.

1. ClickUp (Beste All-in-One-Lösung für Projektmanagement mit Automatisierung)

Kostenlos starten Wählen Sie aus über 100 Automatisierungen, um Workflows zu optimieren, Routineaufgaben zu bewältigen, Projektübergaben zu verwalten und vieles mehr mit ClickUp Automations

Eines der größten Probleme der meisten Automatisierungstools? Sie befinden sich außerhalb Ihrer Arbeit. Sie verbringen mehr Zeit damit, Zaps, Auslöser und externe Logik zu verknüpfen, als Projekte voranzubringen. Aus diesem Grund wechseln viele zu ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie integriert die Automatisierung in Ihren Workspace, genau dort, wo Ihr Team arbeitet.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie ClickUp-Automatisierungen Ihrem Team helfen können 👇

ClickUp Automatisierungen funktionieren auf Aufgabenebene, lassen sich aber über Ihre Listen, Ordner und Spaces skalieren. Sie können Aktionen auslösen, wenn eine Aufgabe den Status ändert, einen neuen Mitarbeiter erhält, ein Fälligkeitsdatum erreicht oder sogar wenn ein bestimmtes benutzerdefiniertes Feld aktualisiert wird.

📌 Beispiel: Wenn ein Fehlerbericht in Ihrer QA-Liste erstellt wird, weist ClickUp ihn sofort dem richtigen Techniker zu, fügt einen roten Prioritäts-Tag hinzu und benachrichtigt das Team über Slack. Die Logik folgt einer flexiblen und übersichtlichen Struktur: Auslöser → Bedingung → Aktion. Sie können Aktionen stapeln, mehrschichtige Automatisierungen erstellen und diese sogar zentral über das Dashboard „Aktive Automatisierungen” verwalten.

Was das System noch besser macht, ist seine Transparenz. Jede Automatisierung hinterlässt eine Spur. Wenn etwas nicht funktioniert, können Sie auf der Registerkarte „Aktivität“ nach Erfolg, Fehler oder Regeltyp filtern. Sie können die Aufgabe überprüfen, die den Fehler ausgelöst hat, die Regel anzeigen, gegen die sie verstoßen hat, und das Problem beheben, ohne eine Administrator-Konsole oder Entwickler-Support zu benötigen.

Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen, um Probleme im Workflow mit übersichtlichen Aktivitätsprotokollen zu verfolgen

Der eigentliche Sprung nach vorn gelingt jedoch mit ClickUp Autopilot Agents. Autopilot Agents werden durch Bedingungen ausgelöst, befolgen Anweisungen, greifen auf bestimmte Wissensquellen zu und veröffentlichen Updates oder Entscheidungen direkt in Ihren Aufgaben oder Chat-Threads.

Automatisieren Sie Aufgabenaktualisierungen mit ClickUp Autopilot Agents, die auf Bedingungen und Workspace-Kenntnissen reagieren

Dann gibt es noch ClickUp Brain, die KI-Engine, die Teams dabei hilft, schneller voranzukommen, ohne weitere Tools hinzuzufügen. Sie leistet mehr, als Sie sich vorstellen können – von der Zusammenfassung langer Kommentar-Threads bis hin zur Automatisierung wiederkehrender Workflows, wie beispielsweise der Erstellung von Aufgaben von Grund auf.

Beschleunigen Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Brain, indem Sie die Erstellung von Aufgaben und wiederkehrende Workflows automatisieren

Besser noch: Sie können ClickUp Brain mit natürlichen Sprachbefehlen füttern und sehen, wie es in Sekundenschnelle eine detaillierte Automatisierung für Sie erstellt. Das ist KI, die die Produktivität steigert!

Generieren Sie mit ClickUp Brain sofort detaillierte Automatisierungen mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache

Mit den fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen von ClickUp Brain und KI-Agenten können Teams über grundlegende Workflows hinausgehen und Systeme entwickeln, die vorausschauend denken.

Die besten Features von ClickUp

Aufgabenautomatisierung : Automatisieren Sie Aufgabenaktualisierungen , Zuweisungen und Statusänderungen mit über 100 integrierten Vorlagen für die Automatisierung und benutzerdefinierten Auslösern

KI-gestützte Zusammenfassungen und Analysen : Verwenden Sie KI-Felder, um Aufgaben zusammenzufassen, Aktionselemente zu extrahieren, Stimmungen zu erkennen, Beschreibungen zu übersetzen und vieles mehr – alles innerhalb Ihrer Ansichten

Benutzerdefinierte Agenten : Richten Sie : Richten Sie KI-Agenten ein, die mehrschrittige Aktionen basierend auf Auslösern, Anweisungen und Workspace-Kenntnissen ausführen

Integrationen mit externen Tools: Integrieren Sie ClickUp mit über 1000 Tools, darunter Slack, GitHub, HubSpot, Notion, Google Tabellen und Salesforce

Limits von ClickUp

Aufgrund der Vielzahl an benutzerdefinierten Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten kann dies anfangs überwältigend wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Ob ich nun maßgeschneiderte Workflows für verschiedene Teams (wie Marketing und Webentwicklung) erstelle, benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung spezifischer Projektdetails verwende oder sich wiederholende Aufgaben automatisiere – mit ClickUp kann ich alles genau an unsere Bedürfnisse anpassen. So bleibt alles an einem Ort und das Projektmanagement und die Kommunikation zwischen den Teams laufen reibungslos. Außerdem sparen wir durch die Integrationen und die Automatisierung so viel Zeit, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Ob ich nun maßgeschneiderte Workflows für verschiedene Teams (wie Marketing und Webentwicklung) erstelle, benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung spezifischer Projektdetails verwende oder sich wiederholende Aufgaben automatisiere – mit ClickUp kann ich alles genau an unsere Bedürfnisse anpassen. So bleibt alles an einem Ort und das Projektmanagement und die Kommunikation zwischen den Teams laufen reibungslos. Außerdem sparen wir durch die Integrationen und die Automatisierung so viel Zeit, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können.

2. Make (Am besten geeignet für die Erstellung mehrstufiger Workflows mit Verzweigungslogik)

via Make

Make (ehemals Integromat) ist bekannt für seine detaillierte Kontrolle über das Workflow-Design. Im Gegensatz zu einfacheren Tools, die Sie Schritt für Schritt durch die Automatisierung führen, bietet Make Benutzern einen Canvas-basierten Editor, mit dem sie mehrere Vorgänge visuell verknüpfen, Fehler bearbeiten, Router für Verzweigungslogik ausführen und Daten parallel verarbeiten können. Es unterstützt HTTP-Module und JSON-Parsing und eignet sich daher für die Erstellung von Integrationen, die Logikverarbeitung und API-Interaktion erfordern.

Nutzen Sie die besten Features

Erstellen Sie „Szenarien“ (Automatisierungen) mithilfe einer visuellen Arbeitsfläche, die Apps verbindet, Bedingungen festlegt und Verzweigungslogik steuert

Planen Sie Workflows mit Auslösern im Minutenbereich, Cron-Ausdrücken oder benutzerdefinierten Zeitfenstern für eine flexible Automatisierung

Verwenden Sie integrierte Funktionen für Text, Mathematik und Datumsangaben, um Daten in jeder Phase eines Workflows zu transformieren oder zu filtern

Limits festlegen

Fehlermeldungen während des Scenario-Setups sind oft vage oder schwer zu entschlüsseln, insbesondere in komplexen Workflows

Manche sagen, Debugging sei frustrierend – die Wiederverwendung früherer Datensätze ist ohne manuelles Neuerstellen des Laufs nahezu unmöglich

Preise festlegen

Free Forever

Kern : 10,59 $/Monat

Pro : 18,82 $/Monat

Teams : 34 $ pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

📍 Notiz: Der Preis gilt für bis zu 1.000 Ops/Monat.

Bewertungen und Rezensionen abgeben

G2: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Make?

Eine G2-Bewertung lautet

Sie haben die Freiheit, erstaunliche Automatisierungen zu erstellen, und können die Lösung gut in die meisten Software-Anbieter integrieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass es immer einen anderen Weg gibt. Wenn Sie nicht weiterkommen, gibt es eine Lösung, sei es ein anderes Modul, eine API, eine Integration usw.

Sie haben die Freiheit, erstaunliche Automatisierungen zu erstellen, und können die Lösung gut in die meisten Software-Anbieter integrieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass es immer einen anderen Weg gibt. Wenn Sie nicht weiterkommen, gibt es eine Lösung, sei es ein anderes Modul, eine API, eine Integration usw.

💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie eine Staging-Umgebung, um die Datenintegration zwischen Ihrem aktuellen Tool und potenziellen Alternativen zu testen. Führen Sie 2–3 Wochen lang parallele Workflows aus, um Randfälle zu erkennen, die nur bei realen Datenmengen auftreten.

3. Zapier (Am besten geeignet für die Erstellung mehrstufiger SaaS-Automatisierungen)

via Zapier

Zapier ist eine der vielen Alternativen zu n8n, die einem in den Sinn kommen, wenn man über die Automatisierung von Workflows nachdenkt. Einer der größten Vorteile ist das Ökosystem mit über 6.000 App-Integrationen – von Slack und Gmail bis hin zu Salesforce und Airtable.

Teams verwenden Zapier, um Aktionen über verschiedene Apps hinweg auszulösen, ohne Code schreiben zu müssen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und das logikbasierte Setup macht es auch für nicht-technische Benutzer zugänglich. Für Teams, die repetitive Aufgaben zwischen gängigen Tools reduzieren möchten, ist Zapier eine starke Alternative zu n8n.

Die besten Features von Zapier

Senden Sie benutzerdefinierte API-Aufrufe mit den HTTP-Methoden GET, POST, PUT, DELETE und vollständiger Kontrolle über Kopfzeilen und Textkörper mithilfe benutzerdefinierter Anfragen

Fügen Sie Python- oder JavaScript-Skripte ein, um Daten zu bearbeiten oder APIs über die integrierten Funktionen hinaus aufzurufen

Lösen Sie wiederverwendbare Workflows mit Sub-Zaps aus, um Duplikate zu reduzieren und große Automatisierungsarchitekturen zu vereinfachen

Limits von Zapier

Die Erstellung doppelter Aufgaben kann auftreten, wenn Auslösedaten ein unerwartetes Format haben, insbesondere bei komplexen E-Mail-Eingaben

Die Fehlerbehebung in mehrstufigen Zaps (Automatisierungen) kann ohne klare Diagnosetools oder kontextbezogene Debugging-Funktionen sehr zeitaufwändig sein

Zapier-Preise

Free Forever

Professional : 19,99 $/Monat

Team : 69 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zapier

G2: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zapier?

Eine G2-Bewertung lautet

Zapier hat unsere Arbeitsweise komplett verändert. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der umfangreichen Bibliothek mit Integrationen lassen sich wiederkehrende Aufgaben zwischen Hunderten von Apps, von CRMs und E-Mail-Plattformen bis hin zu Projektmanagement-Tools und Tabellenkalkulationen, mühelos automatisieren.

Zapier hat unsere Arbeitsweise komplett verändert. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der umfangreichen Bibliothek mit Integrationen lassen sich sich wiederholende Aufgaben zwischen Hunderten von Apps, von CRMs und E-Mail-Plattformen bis hin zu Projektmanagement-Tools und Tabellenkalkulationen, mühelos automatisieren.

4. Pipedream (Am besten geeignet für die Erstellung serverloser, ereignisgesteuerter Workflows mit umfassender Kontrolle auf Code-Ebene)

via Pipedream

Pipedream eignet sich besonders, wenn Sie APIs miteinander verknüpfen, Datenumwandlungen im Code verarbeiten oder eine Workflow-Automatisierung aufbauen möchten, die nah an der Logikschicht angesiedelt ist. Jeder Workflow wird als serverlose PaaS-Funktion ausgeführt, sodass Sie sich nie um die Bereitstellung oder Verwaltung der Infrastruktur kümmern müssen.

Außerdem bietet es eine umfangreiche Umgebung für die Fehlersuche. Sie können jedes Ereignis, das einen Workflow auslöst, überprüfen, die Eingaben und Ausgaben jedes Schritts in einer Ansicht anzeigen und detaillierte Protokolle untersuchen. Dieser „Ereignis-Inspektor” eignet sich hervorragend zum Verstehen des Datenflusses, zur Fehlerbehebung und zur schnellen Iteration komplexer Integrationen.

Die besten Features von Pipedream

Führen Sie Inline-Skripte mit Node.js, Python, Go oder Bash aus, um Daten zu verarbeiten, APIs aufzurufen oder benutzerdefinierte Logik zu schreiben

Skalieren Sie Workflows automatisch auf einer serverlosen Infrastruktur, ohne Bereitstellungs- oder Laufzeitumgebungen verwalten zu müssen

Speichern und rufen Sie persistente Variablen über Workflow-Läufe hinweg für Anwendungsfälle wie Zähler, Flags oder Caching-Status ab

Einschränkungen von Pipedream

Keine offizielle Option für den Selbsthosting, was die Nutzung für Teams mit strengen Anforderungen an Datenresidenz oder Compliance einschränkt

Es fehlt ein visueller Workflow-Builder im BPMN-Stil, wodurch komplexe Flows schwieriger visuell auf einer Karte dargestellt werden können

Preise für Pipedream

Free Forever

Basic : 45 $/Monat

Erweitert : 74 $/Monat

Connect: 150 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedream

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Pipedream?

Eine G2-Bewertung lautet

Pipedream ist Open Source, sodass Sie Ihre eigene Integration erstellen oder zur Plattform beitragen können. Das Ergebnis ist ein sehr vielseitiges und anpassungsfähiges Tool. Pipedream bietet eine Code-freie Oberfläche, die die Erstellung von Workflows ohne Programmierung erleichtert.

Pipedream ist Open Source, sodass Sie Ihre eigene Integration erstellen oder zur Plattform beitragen können. Das Ergebnis ist ein sehr vielseitiges und anpassungsfähiges Tool. Pipedream bietet eine Code-freie Oberfläche, die die Erstellung von Workflows ohne Programmierung erleichtert.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie No-Code-Automatisierungsplattformen evaluieren, testen Sie diese zunächst mit Ihrem chaotischsten und komplexesten Workflow, nicht mit dem einfachsten. Die einfachen Dinge funktionieren überall; die komplexen Szenarien zeigen, welche Tools über fortschrittliche KI-Fähigkeiten verfügen.

5. Workato (Am besten geeignet für unternehmensweite, KI-gesteuerte automatisierte Workflows)

via Workato

Workato wurde speziell für Teams entwickelt, die große, funktionsübergreifende Workflows verwalten, die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Governance erfordern. Es integriert zentrale Geschäftsprozesse über Apps, Datenbanken, APIs und lokale Systeme hinweg. Mit seinem rezeptbasierten Builder können Teams alles automatisieren, von Marketing-Handoffs bis hin zu Reihenfolge-to-Cash-Zyklen, ohne Code schreiben zu müssen.

Einer der Vorteile von Workato ist die Integration in die Datenübertragung und App-Orchestrierung von Unternehmen. Es bietet präzise erweiterte Datenverarbeitungsfunktionen wie Schema-Validierung, plattformübergreifende Synchronisierung und Fehlerbehandlung.

Die besten Features von Workato

Erstellen Sie Workflows mit einem Drag-and-Drop-Rezept-Editor, um komplexe, bedingte Datenflüsse zwischen Apps zu erstellen

Integrieren Sie KI über Agent Studio und AgentX Apps, um Prozesse wie Genehmigungen, Weiterleitung oder Datenvalidierung zu automatisieren

Verwenden Sie vorgefertigte Konnektoren für über 1.000 Dienste und ordnen Sie Daten systemübergreifend einfach zu, transformieren und leiten Sie sie weiter

Einschränkungen von Workato

Die Einführung von Integrationsupdates in mehreren Client-Umgebungen ist in Workato Embedded mühsam, insbesondere in großem Umfang

Unterstützt keine Wörterbuchdatentypen nativ, was die Flexibilität bei der Aggregation verschachtelter oder strukturierter Daten einschränkt

Preise für Workato

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Workato

G2: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,6 (über 80 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Workato?

Eine G2-Bewertung lautet

Ich liebe die verschiedenen Features, die Workato zur Optimierung von Software-Integrationen bietet. Außerdem gefallen mir die Benutzeroberfläche und die allgemeine Benutzererfahrung von Workato sehr gut. Ich schätze die einfache Bedienung und die Geschwindigkeit und Qualität des Kundensupports. Ich bewundere die große Anzahl an Verbindungen, die es zu verschiedenen Anwendungen bietet. Abgesehen davon liebe ich Workato, weil es die beste iPaaS-Plattform ist.

Ich liebe die verschiedenen Features, die Workato zur Optimierung von Software-Integrationen bietet. Außerdem gefallen mir die Benutzeroberfläche und die allgemeine Benutzererfahrung von Workato sehr gut. Ich schätze die einfache Bedienung und die Geschwindigkeit und Qualität des Kundensupports. Ich bewundere die große Anzahl an Verbindungen, die es zu verschiedenen Anwendungen bietet. Abgesehen davon liebe ich Workato, weil es die beste iPaaS-Plattform ist.

👀 Wussten Sie schon? Der Markt für No-Code-Entwicklungsplattformen ist auf dem besten Weg, bis 2027 einen atemberaubenden Wert von 84,47 Milliarden US-Dollar zu erreichen, mit einem rasanten Wachstum von 28,9 % CAGR seit 2020.

6. Activepieces (Am besten geeignet für Open-Source-Workflow-Automatisierung mit KI-Unterstützung und Selbsthosting)

via Activepieces

Activepieces ist ein Open-Source-Tool zur Automatisierung, das visuelle Flow-Erstellung, Selbsthosting und vorgefertigte Aktionen bietet, mit denen Sie Workflows ohne tiefgreifende technische Kenntnisse erstellen können. Es läuft auf Node.js, unterstützt die Bereitstellung in der Cloud und lokal und enthält eine wachsende Liste integrierter Integrationen mit beliebten Tools wie Gmail, Slack und OpenAI.

Die Plattform bietet einen guten Mittelweg zwischen Anfängerfreundlichkeit und Entwicklerorientierung. Obwohl sie noch in der Entwicklung ist, wird sie immer mehr zu einer ersten Wahl für Teams, die eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Workflow-Automatisierung mit wenig Code suchen, die bei Bedarf auch tiefer gehen kann.

Die besten Features von Activepieces

Benutzerdefinierte Integrationen, die mit Node. js/TypeScript erstellt und als wiederverwendbare npm-Pakete veröffentlicht wurden

Betten Sie Activepieces als White-Label-Builder in SaaS-Produkte ein, um native Automatisierung und UX zu ermöglichen

Schritte mit menschlicher Beteiligung zum manuellen Anhalten, Überprüfen oder Genehmigen von Flows innerhalb von Automatisierungspipelines

Einschränkungen von Activepieces

Native Integrationen sind im Vergleich zu anderen Plattformen limitiert und erfordern oft manuelle API-Arbeit oder benutzerdefinierten Code

Die Dokumentation kann spärlich oder veraltet wirken, insbesondere bei der Konfiguration von OAuth-Anmeldedaten oder beim Verweisen auf weniger häufig verwendete Apps

Preise für Activepieces

Free Forever (1.000 Aufgaben pro Monat, unbegrenzte Anzahl von Benutzern)

Ultimate : Ab 1.200 $/Monat

Einbetten: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Activepieces

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Activepieces?

Eine G2-Bewertung lautet

Es ist Open Source, sodass die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Dieses Tool ist so benutzerfreundlich, dass es Sie buchstäblich durch jeden Schritt führt, sodass die Wahrscheinlichkeit von Fehlern enorm sinkt.

Es ist Open Source, sodass die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Dieses Tool ist so benutzerfreundlich, dass es Sie buchstäblich durch jeden Schritt führt, sodass die Wahrscheinlichkeit von Fehlern enorm sinkt.

7. Tray. ai (Am besten geeignet für KI-gestützte, komponierbare iPaaS zur intelligenten Automatisierung)

Tray. ai ist eine Integrations- und Automatisierungsplattform für Unternehmen. Mit ihr können Unternehmen KI-fähige Workflows entwerfen, die unterschiedliche Systeme verbinden und wichtige Prozesse optimieren.

Mit dem visuellen Low-Code-Builder können Teams komplexe Automatisierungen orchestrieren, die menschliche Entscheidungspunkte, bedingte Logik und maschinelles Lernen miteinander verbinden. Die Lösung ist ideal für Teams in Unternehmen, die eine zentralisierte Kontrolle über Integrationen, Echtzeitüberwachung und Governance-fähige Features für eine zuverlässige Skalierung wünschen.

Die besten Features von Tray.ai

Merlin Agent Builder für die Entwicklung intelligenter, KI-gesteuerter Automatisierungen mit wenig oder gar keinem Code

Einheitliches Dashboard für zentralisierte Überwachung, Protokollierung und Fehlerbehandlung in großem Maßstab

Die komponierbare Automatisierungsarchitektur fördert modulare Mikrodienste und wiederverwendbare Workflow-Blöcke und verbessert so die Entwicklungseffizienz

Limits von Tray.ai

Datenmapping-Eingaben aus Dropdown-Listen zeigen kryptische IDs anstelle von lesbaren Namen, wobei die Reihenfolge der Suche und der Klicks keinen Einfluss auf die Ergebnisse hat

Das Wechseln der Authentifizierung innerhalb von Konnektoren kann inkonsistent sein – wenn Sie „Alle aktualisieren“ auswählen, bleiben möglicherweise einige Authentifizierungen unverändert, ohne dass klar erkennbar ist, was nicht gewechselt wurde

Preise für Tray.ai

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Tray.ai

G2: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tray.ai?

Eine G2-Bewertung lautet

Die Benutzeroberfläche ist meiner Meinung nach großartig! Ich finde es toll, dass man einem Diagramm, das die Interaktionen zwischen den einzelnen Elementen zeigt, klar folgen kann, und die Drag-and-Drop-Oberfläche ist fantastisch. Tray ist eines der wenigen/seltenen Tools, das einen schnellen Einstieg ermöglicht und insgesamt intuitiv ist, sodass auch technische Nachwuchskräfte mit wenig Schulung einsteigen und einige Anfragen bearbeiten können.

Die Benutzeroberfläche ist meiner Meinung nach großartig! Ich finde es toll, dass man einem Diagramm, das die Interaktion der einzelnen Teile untereinander zeigt, klar folgen kann, und die Drag-and-Drop-Oberfläche ist fantastisch. Tray ist eines der wenigen/seltenen Tools, das einen schnellen Start ermöglicht und insgesamt intuitiv ist, sodass auch technische Nachwuchskräfte mit wenig Schulung einsteigen und einige Anfragen bearbeiten können.

8. Tines (Am besten geeignet für Teams in den Bereichen Sicherheit und IT-Betrieb, die Workflows mit menschlicher Beteiligung erstellen)

via Tines

Tines ist eine Workflow- und KI-Orchestrierungsplattform für Sicherheit, IT-Betrieb und Teams in Unternehmen. Sie hilft Unternehmen bei der Automatisierung komplexer Workflows, die sich in jede API integrieren lassen (ohne Code, mit wenig Code oder mit vollständigem Code).

Die Chat-Oberfläche „Workbench“ fügt eine Konversationsebene hinzu, über die Benutzer Workflows auslösen oder auf Daten zugreifen können – sicher und ohne zwischen Tools hin- und herzuwechseln.

Die besten Features von Tines

Speichern Sie wiederverwendbare Ressourcen (z. B. JSON, Datenlisten) zentral, um sie in mehreren Workflows zu verwenden

Integrierte Audit-Protokolle und rollenbasierte Zugriffskontrolle für eine compliance-freundliche Workflow-Überwachung

Hunderte vorgefertigte „Stories“ (Workflow-Vorlagen) als Ausgangspunkt für gängige Anwendungsfälle

Einschränkungen von Tines

Plattformbeschränkungen resultieren oft aus Tools von Drittanbietern, denen APIs fehlen, wodurch die Automatisierungsmöglichkeiten von Tines trotz seiner Flexibilität eingeschränkt werden

Dem Skript-Editor für „Skript ausführen“-Aktionen fehlen moderne IDE-Features wie Autovervollständigung, erweiterte Syntaxhervorhebung und Inline-Fehlererkennung, was die Fehlersuche in komplexer Logik erschwert

Preise für Tines

Community Edition: Free Forever

Für Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Tines

G2: 4,8/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tines?

Eine G2-Bewertung lautet

Tines ist eine Automatisierung, die je nach Komplexität der zu automatisierenden Aufgaben nur geringe oder gar keine Programmierkenntnisse erfordert. Das spart dem Team viel Zeit bei der Automatisierung unserer Aufgaben. Wir haben zuvor mit anderen Automatisierungsoptionen zu kämpfen gehabt, aber Tines hat sich bisher hervorragend bewährt. Das Produkt erleichtert die API-Integration, und bisher gibt es nichts, was wir nicht integrieren können!

Tines ist eine Automatisierung, die je nach Komplexität der zu automatisierenden Aufgaben nur geringe oder gar keine Programmierkenntnisse erfordert. Das spart dem Team viel Zeit bei der Automatisierung unserer Aufgaben. Wir haben zuvor mit anderen Automatisierungsoptionen zu kämpfen gehabt, aber Tines hat sich bisher hervorragend bewährt. Das Produkt erleichtert die Integration von APIs, und bisher gibt es nichts, was wir nicht integrieren können!

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie Geschäftsabläufe von n8n migrieren, exportieren Sie Ihre gesamte Workflow-Logik als Dokumentation. Viele Teams gehen davon aus, dass sie diese aus dem Gedächtnis wiederherstellen können, verlieren dabei jedoch wichtige Bedingungen und Fehlerbehandlungen.

