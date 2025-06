Wir haben die besten ChatGPT-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2025 getestet (kostenlos und kostenpflichtig)

Heutzutage scheint jeder auf den KI-Zug aufzuspringen!

ChatGPT hat sich seine Sporen verdient – daran besteht kein Zweifel. Aber nachdem ich ChatGPT und andere generative KI-Software getestet habe, ist mir klar geworden, wo genau ChatGPT glänzt und wo es noch Schwächen gibt.

Mit Beiträgen anderer KI-Enthusiasten aus unserem Team habe ich eine Liste der besten KI-Tools zusammengestellt, die Ihnen helfen, sich im wachsenden KI-Space zurechtzufinden. Jedes dieser Tools hat seine eigenen Anwendungsfälle, Vor- und Nachteile. Lesen Sie weiter und entdecken Sie die beste ChatGPT-Alternative für sich.

Limits von ChatGPT

ChatGPT funktioniert zwar hervorragend bei der Generierung von Antworten in Unterhaltungen auf der Grundlage Ihrer Anweisungen und Ihres Profils, weist jedoch einige grundlegende Einschränkungen auf:

Es verfügt über limitierte integrierte Tools, die Ihnen bei der Verwaltung von Aufgaben oder der Erstellung komplexer Workflows helfen

Sie benötigen Apps von Drittanbietern, um sie in Projektmanagement- oder Content-Tools zu integrieren

Wenn Sie mehr Kontrolle über die Funktionen der KI in bestimmten Workflows wünschen, könnte ChatGPT für Sie zu einschränkend sein

Diese Einschränkungen könnten Sie auf mehr verlangen lassen – für das Management von Projekten, das Codieren oder die Erstellung von Inhalten.

Was macht eine gute ChatGPT-Alternative aus?

Bei der Bewertung jeder ChatGPT-Alternative habe ich mich auf die Anwendungsfälle konzentriert, für die sie am besten geeignet sind. Anschließend habe ich sie anhand der folgenden Kriterien bewertet:

Qualität der Antworten : Genauigkeit und Kohärenz bei der Beantwortung von Fragen

Kontextbewusstsein : Fähigkeit, relevante, maßgeschneiderte Antworten ohne Halluzinationen zu liefern

Benutzerdefinierte Anpassung : Optionen zur Feinabstimmung von Modellen oder zur Verwendung vorgefertigter Lösungen für bestimmte Aufgaben

Sprach- und Branchen-Support : Fähigkeit, mehrere Sprachen und bestimmte Branchen zu verarbeiten

Integrationen : Einfache Verbindungen zu Tools von Drittanbietern und robuster API-Zugriff

Sicherheit und Datenschutz : Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO oder CCPA

KI-gestützte Features : Automatisierung, Generierung von Inhalten und multimodaler Support

Benutzererfahrung : Intuitive Benutzeroberfläche mit benutzerdefinierten Anpassungsoptionen

Leistung : Schnelle Antworten und Skalierbarkeit für höhere Anforderungen

Support und Community : Starker Kundensupport und eine aktive Benutzer-Community

Ethische Nutzung : Kontrolle von Voreingenommenheit und Transparenz bei ethischen Überlegungen

Preise: Erschwingliche Pläne mit nutzungsabhängigen Kosten und Skalierbarkeit für Unternehmen

ChatGPT-Konkurrenten auf einen Blick

ChatGPT ist vielleicht Ihr bevorzugter KI-Assistent, aber je nach Ihren Anforderungen gibt es möglicherweise etwas Besseres. Ob Sie nun einzigartige Features wünschen, die sich direkt in Ihren bestehenden Workflow integrieren lassen, bessere Integrationen oder einfach mehr Leistung für Ihr Geld – die folgenden KI-Tools wie ChatGPT könnten Ihre Erwartungen erfüllen.

die 20 besten ChatGPT-Alternativen, die wir 2025 getestet haben (kostenlos und kostenpflichtig)

Hier ist eine detaillierte Liste aller 20 ChatGPT-Alternativen, basierend auf meinen Recherchen. Sie enthält Informationen zu allen Features, Einschränkungen und Preisen, damit Sie sich ein Bild machen können. So können Sie entscheiden, welches Tool für Sie am besten geeignet ist.

1. ClickUp (Am besten für KI-gestütztes Arbeitsmanagement)

Probieren Sie ClickUp Brain Schließen Sie Ihre Aufgaben mühelos ab, verwalten und verfolgen Sie sie mit ClickUp Brain

ClickUp ist ein KI-Projektmanagement-Tool, und sein KI-Feature, ClickUp Brain, ist ein Muss für jede Rolle. Wie viele andere bei ClickUp habe auch ich mich in dieses Tool verliebt. Da es in die ClickUp-Suite integriert ist, geht es über die einfache Automatisierung von Aufgaben hinaus: Es nutzt seine KI-Fähigkeiten, um die Projektplanung und Workflows zu optimieren, Inhalte zu generieren und zu organisieren, das Unternehmenswissen zu verwalten und intelligente Vorschläge zur Steigerung der Produktivität zu liefern.

Der größte Vorteil von ClickUp Brain gegenüber ChatGPT besteht darin, dass es im Kontext Ihrer Projekte funktioniert, im Gegensatz zu ChatGPT, das unabhängig von bestimmten Workflows oder Aufgabenverwaltungssystemen arbeitet. Darüber hinaus eignet sich ChatGPT zwar hervorragend für textbasierte Unterstützung und die Erstellung von Inhalten, bietet jedoch keine Tools für die Projektdurchführung.

ClickUp lernt aus den individuellen Anforderungen Ihres Teams und bietet einen maßgeschneiderten Ansatz für das Arbeitsmanagement, der sich an die Ziele Ihres Unternehmens anpassen lässt.

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie Abfragen in natürlicher Sprache, um relevante Dokumente, Aufgaben, Erwähnungen und Kommentare in Ihrem gesamten Workspace zu finden

Stellen Sie Fragen und erhalten Sie klare, prägnante Antworten und Analysen zu Ihren Aufgaben, Dokumenten und Mitarbeitern mit dem KI-Wissensmanager

Erhalten Sie mit einem Klick Updates, Statusberichte und Zusammenfassungen zu Aufgaben, Dokumenten und Personen mit dem KI-Projektmanager

Erstellen Sie mit AI Writer for Work grammatikalisch einwandfreie Inhalte, technische Dokumentationen und Marketingmaterialien in Ihrem individuellen Tonfall und Stil

Generieren Sie KI-gestützte Vorlagen, um gängige Arbeitskommunikationen wie Status-Updates oder Projektbeschreibungen zu beschleunigen

Wenn Sie eher visuell lernen, sehen Sie sich dieses Erklärvideo zu ClickUp Brain an

Einschränkungen von ClickUp

Einige Benutzer berichten von einer steileren Lernkurve bei der Einrichtung komplexer Workflows

Die mobile Erfahrung ist möglicherweise nicht mit der Desktop-Version vergleichbar

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

ClickUp bietet eine hochintegrierte Plattform für das Projektmanagement. Sie eignet sich sowohl für einfache als auch für komplexe Projekte. Sie gewährleistet sowohl für Teammitglieder als auch für Manager ein hohes Maß an Transparenz hinsichtlich der Projektleistungen und deren Fortschritt. Außerdem nutzt sie KI (ClickUp Brain), um den Verwaltungsaufwand für alle Aspekte der Projekte zu reduzieren. Sie kann auf einfache Weise Projektberichte erstellen. Sie bietet allen Mitgliedern eines Projekts eine umfassende Übersicht über alle Elemente des Projekts und darüber, wer welche Aufgaben erledigt.

2. Google Gemini (beste kostenlose ChatGPT-Alternative)

über Google Gemini

Google Gemini bietet eine echte multimodale KI-Erfahrung, die Text- und Bildanalyse nahtlos integriert. Die tiefe Integration von Gemini in das Google-Ökosystem hebt es von anderen Tools ab und ermöglicht mir die nahtlose Nutzung von Google-Diensten und Google Workspace-Tools wie Google Docs und Tabellen.

Gemini nutzt die proprietären Suchalgorithmen von Google und bietet Zugriff auf Webdaten in Echtzeit. Im Folgenden finden Sie einige der besten Features und Einschränkungen, die Ihnen bei der Entscheidung zwischen Google Gemini und ChatGPT helfen sollen .

Die besten Features von Google Gemini

Greifen Sie auf Echtzeit-Webdaten zu, die von der Suchmaschine von Google bereitgestellt werden

Generieren Sie kreative Ergebnisse für Inhalte (Google Docs), Design (Google Presentation) und Analysen (Google Tabellen) direkt über die KI-Oberfläche

Erhalten Sie umfangreiche Daten-Insights aus dem Knowledge Graph von Google

Einschränkungen von Google Gemini

Einige Benutzer bemängeln das begrenzte Kontextverständnis

Benutzer haben gelegentlich langsame Antwortzeiten bei der Bearbeitung komplexer multimodaler Abfragen gemeldet

Einige Benutzer empfinden die Integration mit Nicht-Google-Diensten im Vergleich zu anderen KI-Tools möglicherweise als eingeschränkt

Preise für Google Gemini

Kostenlose Version verfügbar

Business: 20 $ pro Benutzer/Monat, jährlich abgerechnet

Enterprise: 30 $ pro Benutzer/Monat, jährlich abgerechnet

Bewertungen und Rezensionen zu Google Gemini

G2: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Google Gemini?

Gemini hat die Art und Weise, wie wir unsere Daten nutzen und verwalten, komplett verändert. Es handelt sich um eine leistungsstarke und anpassungsfähige Plattform mit einer beeindruckenden Reihe von Features, die sowohl den Anforderungen großer Unternehmen als auch denen einzelner Benutzer gerecht wird. Als wir Gemini zum ersten Mal verwendeten, konnten wir sofort erkennen, dass die Produktivität und Effizienz der Benutzer bei der Entwicklung oberste Priorität hatten. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften von Gemini ist die reibungslose Integration von Google mit verschiedenen Datenquellen. dank dieser Konnektivität müssen wir nicht mehr mühsam zwischen verschiedenen Tools und Datenbanken navigieren und erhalten ein konsolidiertes Bild unserer Daten. Die Produktivität unseres Teams hat sich erhöht und unsere Workflows sind infolgedessen wesentlich effizienter geworden.

3. Microsoft Copilot (Am besten geeignet für KI-gestützte Produktivität in Microsoft Office)

über Microsoft Copilot

Wenn Sie die Microsoft 365-Suite verwenden, nutzen Sie wahrscheinlich bereits Microsoft Copilot . Es ist direkt in Apps wie Word, Excel und PowerPoint integriert und bietet eine KI-gestützte Assistenz, die alles von der Dokumentenerstellung bis zur Datenanalyse optimiert.

Diese ChatGPT-Alternative ist nicht nur ein weiterer KI-Chatbot – sie zeichnet sich durch die Verwendung großer Sprachmodelle für die Generierung von Texten für Unterhaltungen aus und ist in der Lage, komplexe Datenanalysen durchzuführen.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Erhalten Sie Vorschläge für Datenanalyse, Formelerstellung und Erstellung von Inhalten

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, einschließlich des Verfassens von E-Mails in Outlook

Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit der Integration von Microsoft Teams

Limits von Microsoft Copilot

Nur für Abonnenten von Microsoft 365 verfügbar

KI-Funktionen können für fortgeschrittene Benutzer, die mit komplexen Tools vertraut sind, grundlegend erscheinen

Frühe Berichte erwähnen gelegentliche Ungenauigkeiten bei der Generierung bestimmter Excel-Formeln

Preise für Microsoft Copilot

20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Copilot?

Copilot reduziert alltägliche Aufgaben wie das Schreiben der Tagesordnung für ein Meeting oder das Zusammenfassen der Ergebnisse virtueller Meetings. Ich benutze es jeden Tag. Es hilft mir dabei, ein Thema viel spezifischer und zielgerichteter zu recherchieren, als wenn ich mich auf eine Suchmaschine verlasse. Oder ich starte eine PowerPoint-Präsentation, um mir schnell Ideen zu holen, wenn ich ein Dokument oder einen Bericht schreiben möchte, aber nicht weiß, wie ich anfangen soll. Sobald man ein wenig gelernt hat, wie man gute Eingabeaufforderungen schreibt, ist es sehr einfach zu verwenden, insbesondere wenn es in alle Office 365-Tools integriert ist, Teil Ihrer Organisation ist und Zugriff auf alle internen Dokumente hat.

4. Claude (Am besten geeignet für kreative, dialogorientierte Textgenerierung)

via Claude

Claude ist ein weiteres KI-Tool für Unterhaltungen, das ich ausprobiert habe, insbesondere für die Erstellung langer Texte. Claude wurde von Anthropic entwickelt und zielt darauf ab, die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von KI zu verbessern. Im Vergleich zu ChatGPT fühlen sich die Ergebnisse dieses KI-Tools zum Schreiben intuitiver an.

Als ich ihn bat, Artikel zusammenzufassen oder Ideen zu sammeln, lieferte Claude durchweg detaillierte und kohärente Antworten, die mit der Absicht meiner KI-Eingaben übereinstimmten. Ich habe Claude auch für kreative Aufgaben wie das Verfassen von Blog-Entwürfen und das Erstellen von Berichten verwendet, was er beides sehr gut gemeistert hat.

Die besten Features von Claude

Profitieren Sie von tiefgehenden und kontextbezogenen Unterhaltungen

Führen Sie einfache Aufgaben aus und lösen Sie komplexe Abfragen mit derselben Leichtigkeit

Minimieren Sie schädliche oder voreingenommene Ergebnisse mit erweiterten Sicherheitsfeatures und unserem Bekenntnis zu ethischer KI

Einschränkungen von Claude

Benutzer berichten von gelegentlichen Verzögerungen bei der Verarbeitung großer Datenmengen

Kann keine Bilder generieren oder mit anderen Medien als Text arbeiten

Preise für Claude

Free-Plan verfügbar

Pro: 20 $ pro Person/Monat

Team: 25 $ pro Person/Monat, jährlich abgerechnet

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2 : 4,7/5 (23 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Claude?

Das Nützlichste an Claude ist die Fähigkeit der KI, einen natürlicheren Flow zu erzeugen. Mir gefällt, dass die Antworten sich eher wie eine Unterhaltung zwischen Menschen anfühlen. Außerdem mag ich an Claude, dass die Antworten kontextbezogen und ansprechend sind. Mir gefällt auch, dass es versucht, präzise Antworten zu geben und seine Grenzen anerkennt, wenn es etwas nicht weiß.

5. Perplexity AI (Am besten geeignet für die Suche nach zuverlässigen Datenquellen)

via Perplexity AI

Die Verwendung von Perplexity AI fühlt sich an, als würde man sich auf eine Kombination aus Suchmaschine und Gesprächsassistent verlassen, um Antworten zu finden. Ich finde es toll, wie es Informationen aus mehreren zuverlässigen Quellen im Internet abrufen kann, um Fragen ausführlich und ohne Halluzinationen zu beantworten.

Im Vergleich zu ChatGPT, das sich auf die Generierung kreativer Antworten konzentriert, liefert Perplexity AI faktenbasierte, recherchierte Antworten, deren Richtigkeit Sie anhand der zitierten Quellen überprüfen können. Ich habe es verwendet, um Nischenfragen zu beantworten, für die ich verifizierte Daten benötigte, und es hat mich nicht enttäuscht.

Die besten Features von Perplexity AI

Erhalten Sie zu jeder Antwort zuverlässige Quellenangaben für mehr Transparenz

Greifen Sie auf genaue Daten für Recherchen und die Beantwortung von Nischenabfragen zu

Profitieren Sie von einer benutzerfreundlichen Oberfläche, mit der Sie Antworten schneller finden und entschlüsseln können

Einschränkungen von Perplexity AI

Im Vergleich zu anderen KI-Tools eingeschränkt bei der Generierung kreativer oder dialogorientierter Inhalte

Die Antworten können bei komplexen Abfragen manchmal zu knapp ausfallen

Gelegentlich fehlen neuere Daten, wenn diese nicht in der Quelldatenbank indexiert sind

Preise für Perplexity AI

Preise basieren auf der Größe der Token und der Anzahl der Anfragen

Bewertungen und Rezensionen zu Perplexity AI

G2: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Perplexity AI?

Ich konnte nach bestimmten Themen mit Quellen suchen. Anstatt zufällige Informationen anzuzeigen, zeigt Perplexity, woher die Informationen stammen, und ich kann überprüfen, ob die Quelle von einer zuverlässigen Website stammt. Bei der Suche nach Inhalten zum Schreiben oder nach bestimmten Forschungsthemen ist es fast genauso wichtig, Quellen zu finden, und Perplexity macht das besser. Es ist einfach auf PC und Mobilgeräten zu bedienen und die Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich. Perplexity kann täglich für umfangreiche Recherchen und zum Schreiben verwendet werden und ist sehr zuverlässig.

6. Jasper AI (Am besten für die Erstellung von Inhalten in großem Umfang geeignet)

via Jasper AI

Jasper ist ein KI-Inhaltsgenerator für Marketer, Ersteller von Inhalten und Agenturen, die schnell große Mengen an Inhalten produzieren müssen. Ich finde ihn besonders hilfreich für die Erstellung von Blogbeiträgen, E-Mail-Texten, Social-Media-Inhalten und Produktbeschreibungen.

Es versteht den Tonfall Ihrer Marke besser als ChatGPT und passt sich besser daran an, sodass die Inhalte stets mit den Botschaften Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Die besten Features von Jasper AI

Nutzen Sie eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen, um schnell verschiedene Arten von Inhalten zu erstellen

Verwenden Sie mehrere Optionen für den Tonfall, um Ihre Markenbotschaften anzupassen

Optimieren Sie Inhalte für die Suchmaschinen Google und Bing ohne externe Plattformen

Einschränkungen von Jasper AI

Kann ohne klare Eingaberichtlinien repetitive Inhalte produzieren

Die Lernkurve für die Anpassung an die erweiterten Features der Plattform kann steil sein

Einige Benutzer berichten, dass die Genauigkeit der Inhalte abnehmen kann, wenn die Eingabeaufforderungen zu allgemein sind

Preise für Jasper AI

Ersteller: 39 $/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

Pro: 59 $/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

Business: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper AI

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jasper AI?

Nun, es gibt so viele KI-Tools online, und nachdem ich einige dieser kostenpflichtigen KI-Tools ausprobiert habe, bin ich schließlich bei einem geblieben, und zwar bei Jasper. Die Qualität der Inhaltserstellung und auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Inhalte bereitzustellen, sind die Hauptgründe für die Wahl dieser Plattform.

7. Meta AI (Am besten für soziale Integration und visuelle KI geeignet)

via Meta AI

Ich verwende Meta AI und finde es perfekt für die soziale Integration. Es bietet kreative Features für Meta-Plattformen wie WhatsApp, Facebook und Instagram. Diese kostenlose ChatGPT-Alternative hilft mir beim Bearbeiten von Fotos, beim Erkennen von Objekten in Bildern und sogar beim Erstellen cleverer Bildunterschriften.

Das KI-Modell ermöglicht es mir, Fotos im Chat zu bearbeiten oder fehlerfrei Einblicke in Bilder zu erhalten. Durch die Integration der Apps von Meta fühlt sich alles flüssig an, von täglichen Aufgaben bis hin zu kreativen Aktivitäten.

Die besten Features von Meta AI

Nutzen Sie Sprachinteraktion für freihändigen Support über AR-Brillen und mobile Geräte

Integrieren Sie Meta-Plattformen für KI-gestützte Bildgenerierungsfunktionen und intelligente Vorschläge

Taggen Sie @Meta AI in Gruppenchats für dynamische Unterhaltungen

Limits von Meta AI

Einige erweiterte Bearbeitungs-Features funktionieren bei komplexen Bildern möglicherweise nicht wie vorgesehen

In begrenzten Sprachen und Regionen verfügbar, was die breitere Nutzung einschränkt

Preise für Meta AI

Kostenlose Version verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Meta AI

Aufgrund der Integration in Meta-Plattformen nicht weit verbreitet

8. Chatsonic (am besten für Voice-Chat geeignet)

via Chatsonic

Mit Chatsonic habe ich das Gefühl, mit einem Freund zu chatten und nicht mit einer Maschine. Es ist eine der kostenlosen ChatGPT-Alternativen, die Integrationen mit verschiedenen Plattformen bieten, sodass Sie KI-Chatbots ganz einfach in Ihre Projekte oder Anwendungen integrieren können.

Wenn Sie nach einem KI-Tool suchen, das Unterhaltung mit Sprachantwortfunktionen kombiniert, ist Chatsonic insgesamt eine gute Wahl.

Die besten Features von Chatsonic

Greifen Sie in Echtzeit auf das Internet zu, um aktuelle Informationen und Hintergründe zu erhalten

Passen Sie Eingabeaufforderungen an, um Unterhaltungen auf die Bedürfnisse der Benutzer zuzuschneiden

Einschränkungen von Chatsonic

Voice-Features erfordern möglicherweise zusätzlichen Aufwand für Setup oder Integration

Die Antworten des KI-Chats können gelegentlich vom Thema abweichen, wenn die Eingabeaufforderungen nicht spezifisch genug sind

Preise für Chatsonic

Kostenloser Zugang verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Chatsonic

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Writesonic (Am besten für KI-gestütztes Copywriting geeignet)

via Writesonic

Writesonic ist auf die Erstellung von Marketingtexten, Anzeigen und Langform-Inhalten mit beeindruckender Geschwindigkeit und Kreativität spezialisiert. Im Gegensatz zu ChatGPT, das sich mehr auf Aufgaben im Bereich der Konversation konzentriert, generiert Writesonic überzeugende Texte, um das Engagement und die Konversionsrate zu steigern.

Was Benutzer an Writesonic am meisten schätzen, ist die intuitive Benutzeroberfläche und die benutzerfreundliche Bedienung.

Die besten Features von Writesonic

Nutzen Sie KI-Vorlagen für verschiedene Arten von Texterstellung

Erstellen Sie mehrere Ausgabevarianten, um den überzeugendsten Inhalt auszuwählen

Optimieren Sie Inhalte für Suchmaschinen mit integrierten SEO-Features

Einschränkungen von Writesonic

Manchmal sind Bearbeitungen erforderlich, um sprachliche Nuancen und den Kontext zu berücksichtigen

Die Preise können schnell steigen, wenn Sie die Nutzungslimits überschreiten

Preise für Writesonic

Kostenloser Zugang verfügbar

Einzelperson : 16 $/Monat, jährlich abgerechnet

Standard : 79 $/Monat, jährlich abgerechnet

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für größere Teams

Bewertungen und Rezensionen zu Writesonic

G2 : 4,7/5 (über 1.900 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Writesonic?

Writesonic hat sich als nützliches Tool erwiesen, um schnell eine Grundlage für meinen Blogbeitrag zu erstellen. Es hat Zeit gespart, indem es eine strukturierte Gliederung und relevante Inhalte bereitgestellt hat. Die Ergebnisse mussten jedoch noch überprüft und bearbeitet werden, um die Genauigkeit sicherzustellen und dem Text eine persönlichere Note zu verleihen.

10. Semrush ContentShake AI (am besten für die Optimierung von SEO-Inhalten)

via Semrush ContentShake AI

Semrush ContentShake AI hilft Marketern und Erstellern von Inhalten dabei, ihre Inhalte für Suchmaschinen zu optimieren und gleichzeitig hochwertige Artikel zu erstellen. Damit können Content-Teams die Leistung von Keywords analysieren und Inhalte erstellen, die auf ein gutes Ranking zugeschnitten sind.

Die besten Features von Semrush ContentShake AI

Integrieren Sie das SEO-Toolkit von Semrush, um datengesteuerte Content-Strategien zu erstellen

Erstellen Sie schnell detaillierte Inhaltsübersichten und Gliederungen

Erhalten Sie Echtzeit-Empfehlungen basierend auf Keywords und Zielgruppen-Insights

Semrush ContentShake KI-Limits

Effektiver für Benutzer, die mit SEO und dem Ökosystem von Semrush vertraut sind

Für einige Features ist möglicherweise ein Abonnement für die umfassenderen Dienste von Semrush erforderlich

Semrush ContentShake KI-Preise

Erfordert ein Abonnement von Semrush; Preise beginnen bei 60 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Semrush ContentShake AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

11. OpenAI Playground (Am besten zum Experimentieren mit KI-Modellen geeignet)

via OpenAI Playground

OpenAI Playground ermöglicht es mir, in einer benutzerfreundlichen Umgebung mit verschiedenen OpenAI-Modellen zu interagieren. Während ChatGPT Benutzern keine Experimente mit Eingabeaufforderungen, Einstellungen und Parametern erlaubt, ist dies bei OpenAI Playground möglich. Damit ist es ein ideales Tool für Entwickler und Forscher, die ihre KI-Interaktionen optimieren möchten.

Die besten Features von OpenAI Playground

Greifen Sie auf verschiedene KI-Modelle für unterschiedliche Anwendungen zu

Passen Sie die Einstellungen an, um zu testen, wie sich Änderungen der Eingabeparameter auf die KI-Antworten auswirken

Probieren Sie die Eingabeaufforderungen ganz einfach über eine intuitive Benutzeroberfläche aus

Einschränkungen von OpenAI Playground

Erfordert ein gutes Verständnis der KI-Konzepte, um das Potenzial voll auszuschöpfen

Einige erweiterte Features erfordern möglicherweise technisches Fachwissen für die Integration

Preise für OpenAI Playground

Nutzungsbasierte Preise für erweiterte Features und höhere Limits

Bewertungen und Rezensionen zu OpenAI Playground

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

12. Zeichen. AI (Am besten geeignet für Rollenspiele und interaktive Unterhaltungen)

Ich hatte viel Spaß mit Character. AI, insbesondere für Rollenspielszenarien und interaktives Storytelling. Mit der kostenlosen Option von Character. AI kann ich einzigartige Charaktere erstellen, mit denen ich Dialoge führen kann, die von spielerischem Geplänkel bis hin zu tiefgründigen philosophischen Diskussionen reichen.

Das ist ideal für Autoren, die Ideen sammeln möchten, oder für alle, die sich einer kreativen Unterhaltung hingeben möchten.

Zeichen. Die besten Features von KI

Erstellen und passen Sie einzigartige Zeichen für Unterhaltungen an

Nehmen Sie an Rollenspielszenarien teil, um immersives Storytelling zu erleben

Verlassen Sie sich auf stetige Verbesserungen der Zeichenantworten, da das System kontinuierlich aus den Interaktionen der Benutzer lernt

Zeichen. KI-Limits

Einige Zeichen haben möglicherweise eine begrenzte Persönlichkeitstiefe, was sich auf die Qualität der Unterhaltung auswirken kann

Erfordert möglicherweise mehr Kreativität von den Benutzern, um komplexere Dialoge zu initiieren

Zeichen. KI-Preise

Free-Plan verfügbar

Premium: 9,99 $ pro Monat und Benutzer

Zeichen. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

13. Elicit (Am besten für Recherche und Datenerfassung geeignet)

via Elicit

Elicit ist eine unglaublich hilfreiche Alternative, wenn Sie ChatGPT für Recherchen und Datenerfassung verwenden. Dieses Tool wurde speziell für Akademiker und Forscher entwickelt und erleichtert die effiziente Organisation und Analyse von Informationen.

Was ich an Elicit am meisten schätze, ist, dass ich meine Recherchen ganz einfach mit Kollegen teilen kann.

Die besten Features herausarbeiten

Organisieren Sie Literaturrecherchen und Forschungsdaten mit strukturierten Vorlagen

Freigeben von Vorlagen und Erhalten von Feedback über umfangreiche Funktionen für die Zusammenarbeit

Generieren Sie Fragen auf der Grundlage vorhandener Literatur für eine tiefergehende Analyse

Einschränkungen herausarbeiten

Die Navigation durch die erweiterten Funktionen erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit

Preise erfragen

Kostenlose Version verfügbar

Plus: 10 $ pro Monat

Pro: 42 $ pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen einholen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

14. Surfer AI (Am besten für die Erstellung von SEO-Inhalten im Workflow geeignet)

via Surfer AI

Surfer AI hilft Ihnen dabei, für Suchmaschinen optimierte Inhalte zu erstellen. Durch die Integration von Keyword-Recherche und On-Page-Optimierung über das Tool können Sie Artikel schreiben, die nicht nur informativ, sondern auch SEO-freundlich sind. Im Gegensatz zu ChatGPT, das sich auf die Erstellung von Inhalten ohne SEO-Einblicke konzentriert, kombiniert Surfer AI Kreativität mit datengesteuerter Optimierung.

Die Fähigkeit von Surfer AI, den Workflow zur Erstellung von Inhalten zu optimieren, macht es zu einem herausragenden Tool. Das spart mir Zeit und verbessert die Chancen, dass meine Artikel online gut abschneiden. Es ist eine All-in-One-Lösung für alle, die sowohl hochwertige Inhalte als auch SEO-Optimierung in einem Schritt wollen.

Die besten Features von Surfer AI

Integrieren Sie Keyword-Recherche und SEO-Erkenntnisse direkt in die Erstellung von Inhalten

Optimieren Sie Inhaltsvorschläge auf der Grundlage einer Analyse der bestplatzierten Wettbewerber

Erstellen Sie strukturierte Gliederungen für die schnelle Erstellung SEO-optimierter Artikel

Einschränkungen von Surfer AI

Stützt sich stark auf SEO-Trends, die möglicherweise nur manchmal mit kreativen Zielen für Inhalte übereinstimmen

Für Anfänger, die sich noch nicht mit SEO auskennen, kann das überwältigend sein

Preise für Surfer AI

179 $/Monat, jährlich abgerechnet

Bewertungen und Rezensionen zu Surfer AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

15. HuggingChat (Am besten für Open-Source-KI-Projekte geeignet)

via HuggingChat

HuggingChat macht die Arbeit an Open-Source-KI-Projekten zum Vergnügen. HuggingChat wurde von Hugging Face entwickelt und ermöglicht Enthusiasten, die umfangreiche Bibliothek mit vorab trainierten KI-Modellen zu nutzen, um KI-gestützte Anwendungen zu erstellen, zu testen und bereitzustellen.

Das Besondere an HuggingChat ist seine Flexibilität – von der Textgenerierung bis zur Übersetzung können Sie damit alles erledigen, ohne an eine einzige Plattform wie ChatGPT gebunden zu sein.

Die besten Features von HuggingChat

Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek mit Open-Source-KI-Modellen für verschiedene Anwendungen zu

Passen Sie KI-Modelle an spezifische Anforderungen und Projekte an

Verlassen Sie sich auf eine aktive Entwickler-Community für Support und Zusammenarbeit

Limits von HuggingChat

Um alle Funktionen voll nutzen zu können, sind einige technische Kenntnisse erforderlich

Limitiert auf Entwickler, die mit Open-Source-Frameworks vertraut sind

Preise für HuggingChat

Kostenlose Version verfügbar

Kostenpflichtige Pläne: Starter: 59 $/Monat Pro: 249 $/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für groß angelegte Nutzung

Starter: 59 $/Monat

Pro: 249 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für groß angelegte Nutzung

Modellspezifische Preise Klein: 100.000 Anfragen pro Monat (für alle Modelle) für 12,90 $/Monat Mittel: 1 Million Anfragen pro Monat (für alle Modelle) für 59 $/Monat Groß: 5 Millionen Anfragen pro Monat (für alle Modelle) für 249 $/Monat

Klein: 100.000 Anfragen pro Monat (für alle Modelle) für 12,90 $/Monat

Medium: 1 Million Anfragen pro Monat (über alle Modelle hinweg) für 59 $/Monat

Groß: 5 Millionen Anfragen pro Monat (über alle Modelle hinweg) für 249 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu HuggingChat

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

16. Socratic (Am besten für Predictive Engineering Management geeignet)

via Socratic

Socratic ist ein Segen für Engineering-Teams, die von manuellem Projektmanagement auf vorausschauendes Engineering-Management umsteigen möchten. Die Plattform synchronisiert sich mit Tools wie GitHub, sodass Teams in Echtzeit Einblicke in den Fortschritt von Projekten erhalten und gleichzeitig ihren Workflow vereinfachen können.

Socratic nutzt KI, um Zeitleisten und Workload-Engpässe vorherzusagen, sodass Teams einen klaren Überblick über anstehende Aufgaben haben. Außerdem bietet es anpassbare Ansichten und Berichte, die auf die individuellen Ziele des Teams zugeschnitten sind, wodurch die Nachverfolgung der Leistung viel einfacher wird.

Die besten Features von Socratic

Verschaffen Sie sich mit KI-Prognosen in Echtzeit einen klaren Überblick über Projekt-Zeitleisten und die Verteilung der Workload

Verteilen Sie Aufgaben effizient neu und sorgen Sie für eine ausgewogene Effizienz Ihres Teams mit Workload-Management

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um bestimmte Metriken zu verfolgen, die für Ihre Projekte und die Leistung Ihres Teams relevant sind, mit anpassbaren Ansichten

Einschränkungen von Socratic

Keine Integration mit anderen Projektmanagement-Tools außer Jira und GitHub

Die Einrichtung und Konfiguration des Systems ist anfangs zeitaufwändig

Sokratische Preisgestaltung

Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Socratic

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

17. Amazon CodeWhisperer (am besten für KI-gestützte Programmierhilfe)

über Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer optimiert Ihren Codierungsprozess als Entwickler. Dieses KI-gesteuerte Tool bietet Ihnen in Form von Unterhaltungen intelligente Code-Vorschläge, mit denen Sie Code schneller als je zuvor schreiben, debuggen und optimieren können.

Die besten Features von Amazon CodeWhisperer

Integrieren Sie KI-Code-Vorschläge direkt in beliebte integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs)

Erstellen Sie Cloud-fähige Anwendungen, die für AWS-Services optimiert sind

Erhalten Sie Support für mehrere Programmiersprachen für Vielseitigkeit in verschiedenen Projekten

Limits von Amazon CodeWhisperer

Limitiert auf Entwickler, die innerhalb des AWS-Ökosystems arbeiten

Es kann zu suboptimalem Code kommen, insbesondere in fortgeschrittenen Anwendungsfällen

Preise für Amazon CodeWhisperer

Kostenlose Version verfügbar für einzelne AWS-Benutzer

Kostenpflichtige Pläne für die Nutzung auf Unternehmensebene verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Amazon CodeWhisperer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

18. YouChat AI (Am besten für persönliche Assistenz und das Surfen im Internet geeignet)

via YouChat AI

YouChat AI ist eine gute Wahl für KI-gestützte persönliche Assistenz und schnelles Surfen im Internet. Es wurde entwickelt, um Antworten auf allgemeine Wissensfragen in Echtzeit zu geben. Ich finde es hilfreich, um aktuelle Informationen abzurufen, insbesondere zu zeitkritischen Themen. Ob ich nach einem aktuellen Ereignis suchen, Vorschläge für persönliche Aufgaben erhalten oder lange Artikel zusammenfassen muss – mit YouChat ist das ganz einfach.

Einer meiner bevorzugten Aspekte von YouChat AI ist, dass es prägnante Antworten liefert, ohne mich mit unnötigen Details zu überfordern.

Die besten Features von YouChat AI

Erhalten Sie Ergebnisse beim Surfen im Internet in Echtzeit für genaue und aktuelle Antworten

Integrieren Sie relevante Quellen und Zitate in die Antworten

Einschränkungen von YouChat AI

Das Surfen im Internet kann die Reaktionszeiten im Vergleich zu anderen KI-Modellen verlangsamen

Manchmal fehlt es an Tiefe oder Kreativität für komplexe, nuancierte Diskussionen

Preise für YouChat AI

Kostenlose Version verfügbar

Pro: 15 $/Monat, jährlich abgerechnet

Team: 25 $/Monat, jährlich abgerechnet

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu YouChat AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

19. Undetectable.ai (Am besten für die Erstellung menschenähnlicher Inhalte geeignet)

Wenn ich hochwertige Inhalte erstellen musste, die natürlich und authentisch wirken, war Undetectable.ai ein echter Game-Changer. Diese ChatGPT-Alternative zeichnet sich durch ansprechende, menschenähnliche Texte aus, die sich perfekt für Essays, Blogbeiträge oder andere Inhalte eignen, die eine persönliche Note erfordern.

Undetectable. ai's fortschrittliche Features legen Wert auf nahtloses, professionelles Schreiben und machen es zu einem hervorragenden Tool für Studenten, Autoren und Content-Vermarkter, die ihre Arbeit verbessern möchten.

Nicht nachweisbar. Die besten Features von ai

Generieren Sie menschenähnliche Texte, die Ihr Publikum fesseln

Anpassen des Schreibstils für unterschiedliche Tonalitäten und Komplexitäten

Erhalten Sie sofortiges Feedback zur Lesbarkeit und Authentifizierung der Inhalte

Nicht nachweisbar. ai Einschränkungen

Im Vergleich zu anderen KI-Tools eingeschränkte kreative Schreibfähigkeiten

Die Inhalte können möglicherweise weiterhin von den fortschrittlichsten KI-Erkennungssystemen erkannt werden

Nicht nachweisbar. ai-Preise

Kostenlose Version verfügbar

Kostenpflichtig: 5,00 $/Monat, jährlich abgerechnet

Undetectable.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Undetectable.ai sagen

Das hat mir die Arbeit erleichtert, KI-generierte Inhalte zu identifizieren. Es sucht nach fast allen KI-Erkennungswahrscheinlichkeiten, mit denen jemand den Inhalt nach Bedarf generieren könnte, anstatt ihn von Grund auf neu zu schreiben, was eine Weile dauert.

20. GitHub Copilot (Am besten für Support beim Software-Coding geeignet)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, eine Zusammenarbeit zwischen GitHub und OpenAI, unterstützt Entwickler durch die Bereitstellung von Code-Vorschlägen in Echtzeit während der Eingabe. Unser Team hat es als besonders nützlich bei der Arbeit an komplexen Softwareentwicklungsprojekten empfunden, da es automatisch ganze Zeilen oder Blöcke von Code basierend auf dem Kontext generieren kann, was uns hilft, saubereren und effizienteren Code zu schreiben.

Dieses KI-Modell kann Muster in Ihrer Codestruktur erkennen, um Lösungen vorzuschlagen, Ihren Code zu überarbeiten und sogar Kommentare zu liefern, was Zeit spart und Fehler reduziert. Wenn Sie bei sich wiederholenden Aufgaben wie dem Umbenennen von Methoden oder der Implementierung ähnlicher Logik an mehreren Stellen nicht weiterkommen, greift Copilot mit passenden Vorschlägen ein.

Die besten Features von GitHub Copilot

Erhalten Sie den Status der Code-Vervollständigung in Echtzeit für verschiedene Programmiersprachen und Frameworks

Sorgen Sie mit benutzerdefinierten Wissensdatenbanken aus GitHub-Repositorys für Konsistenz über alle Projekte hinweg

Profitieren Sie von kontextbezogenen Vorschlägen, die auf der vorhandenen Codestruktur und Mustern basieren und sich an Ihren Entwicklungsstil anpassen

Integrieren Sie sie in IDEs, GitHub Mobile und CLI für eine vielseitige Entwicklungserfahrung

Einschränkungen von GitHub Copilot

Schlägt gelegentlich Code vor, der nicht den Anforderungen des Projekts entspricht und manuelle Eingriffe erfordert

Führt zu Sicherheitslücken, wenn nicht sorgfältig geprüft, insbesondere bei sensiblen oder proprietären Projekten

Preise für GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 $/Monat pro Benutzer

Copilot Business : 19 $/Monat pro Benutzer

Copilot Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was echte Benutzer über GitHub Copilot sagen

Github Copilot ist einer der besten Programmierassistenten in meiner Karriere als Programmierer. Er generiert Code basierend auf Ihrem Programmierstil. Copilot hat mir viel Zeit gespart, da er wiederkehrenden Code generiert. Mit nur einem Druck auf die Registerkarte kann ich meinen gesamten Code abschließen. Das Feature "Fix with Copilot" hat mir ebenfalls sehr geholfen, da ich nicht mehr im Internet nach Lösungen suchen muss. Außerdem lässt es sich leicht in Visual Studio Code integrieren.

Holen Sie sich KI direkt in Ihren Workspace mit ClickUp Brain

Da sich KI ständig weiterentwickelt, ist es immer eine gute Idee, Alternativen zu ChatGPT zu erkunden, die Ihren Anforderungen möglicherweise besser entsprechen. Wir haben einige großartige Optionen zusammengestellt, die sich durch Antwortqualität, Anpassungsmöglichkeiten, Preisgestaltung und mehr auszeichnen. Die meisten davon sind jedoch eigenständige Tools, für die Sie Ihren Workflow ändern müssen, um KI-Funktionen in Ihre Projekte zu integrieren.

Unter diesen Optionen sticht ClickUp als All-in-One-Tool für das Arbeitsmanagement hervor, das Ihre bestehende Arbeitsweise nicht stört, sondern mit der beispiellosen Intelligenz von ClickUp Brain verbessert. Wenn Sie eine leistungsstarke Plattform benötigen, die alles kann – von der Automatisierung von Aufgaben über die Dokumentenverwaltung bis hin zur Nachverfolgung von Projekten –, empfehle ich Ihnen ClickUp wärmstens.

Melden Sie sich hier für ein kostenloses ClickUp-Konto an!