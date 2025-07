die 11 besten KI-Agenten für die Automatisierung zur Optimierung von Workflows

Stellen Sie sich vor, Ihre wöchentlichen Statusberichte würden sich von selbst schreiben, Aufgaben würden automatisch anhand der Workload zugewiesen und Ihr Team würde nie wieder eine Frist verpassen – und das alles, ohne einen Finger zu rühren. Das ist die Kraft von KI-Agenten in Aktion.

Da 72 % der Unternehmen weltweit bereits KI in mindestens einer Geschäftsfunktion einsetzen, ist klar: Automatisierung ist die neue Basis.

Von der Optimierung von Workflows bis hin zur Eliminierung sich wiederholender Aufgaben helfen KI-Agenten Teams dabei, Zeit zurückzugewinnen und sich wieder auf sinnvolle Arbeit zu konzentrieren.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir leistungsstarke KI-Agenten zusammengestellt, die Ihre Workflows schneller, intelligenter und wesentlich weniger manuell machen.

Die besten KI-Agenten auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Workflow-Automatisierung und KI-gestütztes Projektmanagement Autopilot-Agenten, KI-Einblicke (ClickUp Brain), Automatisierung ohne Code, Vorlagen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7 $ pro Benutzer/Monat; Enterprise: benutzerdefinierte Preise Zapier Workflow-Automatisierung ohne Code und App-Integration über 5.000 App-Integrationen, bedingte Logik, mehrstufige Zaps Kostenlos; Bezahlte Pläne beginnen bei 29,99 $/Monat; Enterprise: Benutzerdefiniert UiPath Robotische Prozessautomatisierung (RPA) für Unternehmen Visuelle Workflows, Echtzeitüberwachung, beaufsichtigte/unbeaufsichtigte Bots Kostenlos; 420 $/Monat/Lizenz; Enterprise: Benutzerdefiniert Notion KI-gestütztes Wissensmanagement und Dokumente KI-Unterstützung für Inhalte, Live-Zusammenarbeit, benutzerdefinierte Vorlagen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat; Enterprise: benutzerdefiniert Workato Fortschrittliche Prozessautomatisierung und Integrationen Low-Code-Builder, vorgefertigte Konnektoren, Live-Datensynchronisierung, Dashboards Benutzerdefinierte Preise Fathom Transkription von Meetings und Generierung von Erkenntnissen Automatische Zusammenfassungen, mehrsprachiger Support, Freigeben von Markierungen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat/Benutzer AgentGPT Autonome Ausführung von KI-Aufgaben mit benutzerdefinierten Agenten Setzen Sie GPT-basierte Agenten, Multi-Task-Verkettung und API-Integration ein Kostenlose Testversion; Pro: 40 $/Monat; Enterprise: benutzerdefiniert Fireflies KI-gestützte Sprachtranskription und Zusammenarbeit Nachverfolgung von Schlüsselwörtern/Aktionen, durchsuchbare Notizen, Zusammenfassungen von Meetings Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat/Benutzer Bardeen AI Automatisierung persönlicher Aufgaben und browserbasierte Workflows Browser-Erweiterung, Befehle in natürlicher Sprache, Web-Scraping Bezahlte Pläne beginnen bei 129 $/Monat Claude KI-gestütztes Schreiben und intelligente Unterhaltungen Mehrsprachiger Support, NLP-gestützte Antworten, kontextbasierte Vorschläge Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat/Benutzer; Enterprise: benutzerdefiniert Grain Zusammenfassungen von Videoanrufen und umsetzbare Erkenntnisse Videoaufzeichnung, Clips freigeben, Vorlagen für KI-Notizen Kostenlos; Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $/Monat/Benutzer; Enterprise: Benutzerdefiniert

Was sind KI-Agenten?

KI-Agenten sind Tools oder Features, die Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles Lernen (ML) und Natürliche Sprachverarbeitung (NLP) nutzen, um eine Aufgabe autonom auszuführen. Sie analysieren Daten, treffen Entscheidungen und führen diese ohne menschliches Zutun aus.

Bei der Automatisierung von Workflows übernehmen KI-Agenten repetitive Aufgaben, verwalten Zeitpläne, optimieren Arbeitsabläufe und generieren Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen. Solche autonomen Aktionen helfen dabei, Geschäftsabläufe zu optimieren und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu steigern.

🧠 Fun Fact: ELIZA, der erste KI-gestützte Chatbot, wurde 1966 von Joseph Weizenbaum entwickelt. ELIZA konnte mithilfe einfacher Mustererkennung menschliche Unterhaltungen nachahmen!

Arten von KI-Agenten

KI-Agenten lassen sich anhand ihrer Entscheidungsfähigkeiten, Komplexität und Interaktion mit ihrer Umgebung klassifizieren. Zu den wichtigsten Typen gehören:

Einfache Reflex-Agenten : Sie arbeiten nach einfachen Bedingungs-Aktions-Regeln und reagieren auf bestimmte Dateneingaben, ohne frühere Erfahrungen zu berücksichtigen. Sie sind in vorhersehbaren Umgebungen zuverlässig, können jedoch keine komplexen Bedingungen verarbeiten

Modellbasierte Reflex-Agenten : Diese KI-Agenten pflegen ein internes Modell der Welt, das bei der Entscheidungsfindung hilft. Sie verwenden vergangene und aktuelle Daten, um Ergebnisse vorherzusagen und Reaktionen anzupassen

Zielbasierte Agenten : Zielbasierte KI-Agenten treffen Entscheidungen auf der Grundlage der gewünschten Ergebnisse. Dazu berücksichtigen sie verschiedene Faktoren und wählen anhand dieser Ziele die beste Option aus

Nutzungsbasierte Agenten : Diese KI-Agenten konzentrieren sich bei der Entscheidungsfindung auf Ziele und Leistung. So können sie verschiedene Maßnahmen anhand einer Nutzfunktion bewerten, beispielsweise anhand von Metriken für höhere Effizienz, Kosteneinsparungen oder geringere Risiken

Lernende Agenten : Lernende Agenten arbeiten durch Erfahrung und Anpassung an einer kontinuierlichen Leistungsverbesserung. Sie nutzen Lernmechanismen, die auf Datenanalyse und Algorithmen des maschinellen Lernens basieren, um den Kontext zu verstehen und ihre Ergebnisse zu verbessern

Multi-Agenten-Systeme: Diese Setups umfassen mehrere KI-Agenten, die entweder zusammenarbeiten oder miteinander konkurrieren, um komplexe Aufgaben zu erfüllen und gemeinsame Entscheidungen zu treffen

🔍 Wussten Sie schon? Das KI-Übersetzungstool von Google, Google Neural Machine Translation (GNMT), hat einmal eine geheime Interlingua-Sprache entwickelt, um mit verschiedenen KI-Modellen zu kommunizieren!

Worauf sollten Sie bei KI-Agenten für die Automatisierung achten?

Die Wahl des richtigen KI-Tools für die Automatisierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Ihren Geschäftsanforderungen, der Skalierbarkeit und der Integrationsfreundlichkeit. Achten Sie bei Ihrer Entscheidung auf die folgenden Features:

Aufgabenautomatisierung: Ein KI-Agent für die Automatisierung von Workflows sollte über Funktionen zur Aufgabenautomatisierung verfügen. Er sollte repetitive Aufgaben effizient erledigen, um Ihnen manuellen Aufwand zu ersparen

Anpassungsfähigkeit : Der KI-Agent sollte sich durch Lernen aus früheren Interaktionen, Datenmustern und Benutzer-Feedback verbessern. Dies ist selbstverständlich, wenn die KI-Agenten mit maschinellen Lernmodellen arbeiten

Sprachverständnis : Wenn Sie KI-Agenten dort einsetzen möchten, wo sie sich unterhalten müssen, sollten sie über NLP-Fähigkeiten verfügen, um reichhaltige Interaktionen entweder über Sprache oder Text aufrechtzuerhalten

Zusammenarbeit : Agenten, die : Agenten, die KI für die Zusammenarbeit nutzen, können die Teamarbeit, Prozesse und die abteilungsübergreifende Kommunikation verbessern

Integration : Unabhängig davon, ob Sie den KI-Agenten als Teil von Bestandsverwaltungssystemen oder Multi-Agenten-Systemen einsetzen, muss er sich in Ihre bestehende Technologieinfrastruktur integrieren lassen

Anpassbarkeit : Der KI-Agent sollte anpassbar sein, um einfache oder komplexe Aufgaben je nach Ihren Geschäftsprozessen zu bewältigen

Sicherheit und Compliance: Die KI-Agenten sollten die Datenschutz- und Sicherheitsprotokolle einhalten, damit Ihre sensiblen Geschäftsdaten geschützt bleiben

Die besten KI-Agenten für die Automatisierung

Ganz gleich, ob Sie zielbasierte Agenten oder hierarchische Agenten für komplexere Aufgaben erstellen möchten, hier finden Sie die besten KI-gestützten Lösungen zur Automatisierung von Aufgaben:

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Automatisierung von Workflows und KI-gestütztes Projektmanagement)

Entdecken Sie KI-Autopilot-Agenten in ClickUp Mit den Autopilot-Agenten von ClickUp geht die Arbeit automatisch weiter

ClickUp ist eine leistungsstarke Alleskönner-App für die Arbeit, die KI-Agenten nutzt, um die Automatisierung und Planung von Aufgaben zu verbessern. Damit ist sie ein großartiges Tool zur Optimierung von Workflows und zur Steigerung der Produktivität in Ihrem Team und Ihrer Organisation.

Die Autopilot-Agenten von ClickUp führen Aufgaben autonom auf der Grundlage vordefinierter Auslöser, Bedingungen und Anweisungen aus. Sie können sie in Ihren Spaces, Ordnern, Listen und Chat-Kanälen in Ihrem ClickUp-Workspace aktivieren. Sie überwachen Ereignisse innerhalb Ihrer Aufgaben, Dokumente, Chat-Nachrichten, Berichte und mehr, um in Echtzeit auf Änderungen zu reagieren.

Setzen Sie ClickUp AI-Agenten ein – automatisieren Sie Aufgaben, beantworten Sie Fragen und erledigen Sie mehr

Es gibt zwei Arten von KI-Agenten, die Sie in ClickUp erstellen/verwenden können:

Vorkonfigurierte Autopilot-Agenten : Schlüsselfertige Lösungen, die Sie direkt umschalten können, wie z. B. Tagesbericht, Wochenbericht, Team-Stand-up oder Auto-Antwort-Agenten

Benutzerdefinierte Autopilot-Agenten: Konfigurierbar über eine Code-freie Schnittstelle, um Ihren individuellen Workflows gerecht zu werden

Die Agenten in ClickUp basieren auf der zugrunde liegenden Intelligenz von ClickUp Brain und dem Wenn-Dann-Setup der ClickUp-Automatisierungen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Autopilot-Agenten in ClickUp mit einfachen Anweisungen ohne Code

Brain ist ein kontextbewusster KI-gestützter Assistent, der Ihren Workspace in- und auswendig kennt und intelligente Vorschläge und Antworten auf Fragen zu Ihren Projekten, Aufgaben und Ihrem Unternehmenswissen freigibt. So können Teams intelligentere Entscheidungen treffen und Workflows optimieren.

Sie können diesen leistungsstarken Assistenten in andere Features integrieren, beispielsweise in ClickUp Docs. KI-Vorschläge beschleunigen das Schreiben und minimieren menschliche Fehler. Die Vorschläge helfen Benutzern auch dabei, bessere Ideen zu entwickeln, während sie an neuen Projekten arbeiten, Ideen entwerfen und so weiter.

Integrieren Sie KI, um Ihre Dokumente mit ClickUp Brain zu schreiben, zusammenzufassen und zu verbessern

Automatisierungen übernehmen routinemäßige und sich wiederholende Aufgaben wie das Freigeben von Status-Updates, das Zuweisen von Aufgaben und das Anpassen von Fristen. So haben Sie mehr Zeit für wichtige Aktivitäten mit hoher Priorität.

Im Gegensatz zu regelbasierten Automatisierungen verstehen Agenten jedoch den Kontext, können mit Mehrdeutigkeiten umgehen und auch eigene Inhalte erstellen. Sie basieren auf dem vollständigen KI-Stack von ClickUp Brain (Wissensmanagement, Projektautomatisierung, KI-Text- und Bildgenerierung), der ihnen einen tiefen Kontext und Kreativität verleiht.

📌 Ein benutzerdefinierter Sentiment-Analyse-Agent kann beispielsweise automatisch Formularantworten (z. B. CSAT, NPS, Feedback-Formulare) überprüfen, die in ClickUp eingereicht wurden, und die Kundenstimmung – positiv, negativ oder neutral – zusammen mit umsetzbaren Erkenntnissen kennzeichnen.

Hier finden Sie einen direkten Vergleich zwischen Agenten und Automatisierungen:

Feature Automatisierungen Autopilot-Agenten Intelligenzgrad Regelbasiert KI-gestützt + kontextbezogen Erfordert menschenähnliches Denken ❌ ✅ Verständnis natürlicher Sprache ❌ ✅ Ausgelöst durch Ereignisse ✅ ✅ Handelt auf Inhalte in Dokumenten/Chat ❌ ✅ Benutzerdefinierte Anweisungen ❌ Feste Logik ✅ Benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen, Tools, Bedingungen Komplexität der Anwendungsfälle Einfach bis mittel Mittel bis komplex Ideal für Status-Updates, Zuweisungen, Tagging Zusammenfassungen, Einblicke, Empfehlungen, KI-Fragen und Antworten

💡 Profi-Tipp: Sie können Agenten und Automatisierungen kombinieren, um intelligentere Workflows zu erstellen, mit denen Sie noch mehr Zeit sparen! Beispiel: Eine Automatisierung erstellt eine Aufgabe, wenn ein Feedback-Formular eingereicht wird. Ein benutzerdefinierter Agent analysiert die Stimmung des Formulars und fügt eine vorgeschlagene Antwort oder Folgeaktion hinzu.

Erfahren Sie hier, wie Sie einen Autopilot-Agenten in ClickUp erstellen:

Die Integration von KI und Automatisierung in Form von Agenten macht ClickUp zu einer großartigen Lösung für ein effektives Projektmanagement.

Verwenden Sie die Vorlage für E-Mail-Automatisierung von ClickUp, um Ihre E-Mail-Kampagnen effizienter zu gestalten

Neben diesen Features verfügt ClickUp über eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen, mit denen Sie Ihre tägliche Arbeit schneller abschließen können. Die E-Mail-Automatisierungsvorlage von ClickUp ist eine großartige Option, wenn Sie täglich Tausende von E-Mails bearbeiten. Damit können Sie:

Lösen Sie E-Mails automatisch zum richtigen Zeitpunkt aus, damit Sie jede Unterhaltung im Blick behalten

Weisen Sie Aufgaben und Verantwortlichkeiten schnell zu

Verbessern Sie Ihren Kundenservice im Laufe der Zeit durch zeitnahe Antworten auf jede Abfrage

Darüber hinaus finden Sie hier einige weitere Optionen, die Sie erkunden können: Vorlage für Automatisierungsprojekt: Identifizieren Sie die Aufgaben, die Sie automatisieren können, um Zeit zu sparen, Kosten zu senken und Ihre Projekt-Workflows zu optimieren

: Ohne Nachverfolgung sind Ihre Automatisierungsinitiativen unvollständig. Verwenden Sie diese Vorlage, um KPIs zu messen, die Gesamtleistung Ihrer Aufwände nachzuverfolgen und datengestützte Entscheidungen zu treffen Vorlage für die Nachverfolgung von Automatisierungs-KPIs: Ohne Nachverfolgung sind Ihre Automatisierungsinitiativen unvollständig. Verwenden Sie diese Vorlage, um KPIs zu messen, die Gesamtleistung Ihrer Aufwände nachzuverfolgen und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Die besten Features von ClickUp

Setzen Sie intelligente Agenten ein, die Fortschritte überwachen, Anfragen priorisieren, Updates zusammenfassen, Fragen beantworten oder sogar selbstständig Aufgaben erstellen

Definieren Sie Auslöser, Anweisungen und Aktionen für Agenten in natürlicher Sprache – ganz ohne Code

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit anpassbaren Vorlagen für die Automatisierung und steigern Sie so Ihre Effizienz

Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse für vorausschauende Analysen und fundierte Entscheidungen. Verwenden Sie die KI-Felder „Zuweisen“ und „Priorisieren“ von ClickUp, damit sich Aufgaben und Prioritäten automatisch an den Inhalt, die Dringlichkeit und die Kapazität des Teams anpassen

Nahtlose Integration mit über 1000 Anwendungen von Drittanbietern zur Vereinheitlichung von Workflows

Passen Sie Agenten und Automatisierungen ganz einfach an wachsende Teams und komplexe Projekte an

Stellen Sie sicher, dass Aufgaben auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten erledigt werden, da Agenten und Automatisierungen kontinuierlich arbeiten können

📮 ClickUp Insight: 21 % der Menschen geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die nicht viel strategisches Denken oder Kreativität erfordern (wie z. B. E-Mails 👀). ClickUp AI-Agenten helfen Ihnen dabei, diese mühsame Arbeit zu vermeiden. Denken Sie an die Erstellung von Aufgaben, Erinnerungen, Aktualisierungen, Meeting-Notizen, das Verfassen von E-Mails und sogar die Erstellung von End-to-End-Workflows! All das (und noch mehr) lässt sich mit ClickUp, Ihrer App für alles rund um die Arbeit, im Handumdrehen automatisieren. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter, was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt.

Einschränkungen von ClickUp

Einige Benutzer haben Schwierigkeiten mit der Lernkurve, die mit den umfangreichen Features der Plattform verbunden ist

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

ClickUp ist wie ein komplettes Command-Center für Ihre Arbeit. Aufgaben, Dokumente, Ziele, Kalender – alles an einem Ort und übersichtlich organisiert, ohne zu überfordern. Die neuesten Updates, insbesondere für den Kalender und den Auto-Answers-Agenten, machen es noch einfacher, den Überblick zu behalten. Wenn Sie ein Tool suchen, das Ihr Gehirn und Ihr Team auf dem gleichen Stand hält, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

ClickUp ist wie ein komplettes Command-Center für Ihre Arbeit. Aufgaben, Dokumente, Ziele, Kalender – alles an einem Ort und übersichtlich organisiert, ohne dass man sich überfordert fühlt. Die neuesten Updates, insbesondere für den Kalender und den Auto-Answers-Agenten, machen es noch einfacher, den Überblick zu behalten, ohne unterzugehen. Wenn Sie ein Tool suchen, das Ihr Gehirn und Ihr Team auf dem gleichen Stand hält, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

2. Zapier (Am besten geeignet für die Automatisierung von Workflows ohne Code und die Integration von Apps)

via Zapier

Mit Zapier können Sie App-übergreifende Automatisierungen erstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Außerdem hilft es Ihnen bei der Integration Ihrer Tech-Stack und ermöglicht so die nahtlose Übertragung von Anwendungsdaten zwischen zwei oder mehr Apps.

Da Zapier mit Tausenden von Apps integriert ist, ist es ein Schlüsselelement für die Automatisierung von KI-Workflows in verschiedenen Branchen und Systemen. Mit Zapier erhalten Sie eine konsolidierte Plattform, die mit minimalem menschlichem Eingriff für mehr Effizienz sorgt.

Die besten Features von Zapier

Verbinden Sie sich mit mehr als 5.000 Apps, um Workflows zu automatisieren

Erstellen Sie anpassbare KI-Agenten namens Zaps, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren

Verwenden Sie mehrstufige Workflows, um komplexe Abläufe zu automatisieren

Implementieren Sie bedingte Logik, um Workflows an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Einschränkungen von Zapier

Die Ausführung von Aufgaben kann gelegentlich verzögert sein

Komplexe Aufgabenabläufe haben eine steilere Lernkurve

Preise für Zapier

Free

Professional : 29,99 $/Monat

Team : 103,50 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zapier

G2 : 4,5/5 (über 1.330 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.950 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zapier?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Ich verwende es, um die Erfassung von Leads, das Onboarding, die Kundensegmentierung und vieles mehr zu automatisieren. Wenn beispielsweise jemand über TidyCal einen Termin bucht, fügt Zapier ihn sofort zu meiner E-Mail-Marketingliste hinzu, versieht ihn mit den entsprechenden Tags und sendet eine Willkommensnachricht – und das alles, ohne dass ich einen Finger rühren muss

Ich verwende es, um die Erfassung von Leads, die Einarbeitung neuer Kunden, die Kundensegmentierung und vieles mehr zu automatisieren. Wenn beispielsweise jemand über TidyCal einen Termin bucht, fügt Zapier ihn sofort zu meiner E-Mail-Marketingliste hinzu, versieht ihn mit den entsprechenden Tags und sendet eine Willkommensnachricht – und das alles, ohne dass ich einen Finger rühren muss

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit der Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben mit hoher Auswirkung, bevor Sie die KI-gesteuerte Automatisierung auf Ihren gesamten Workflow ausweiten.

3. UiPath (am besten geeignet für die robotergestützte Prozessautomatisierung in Unternehmen)

via UiPath

UiPath ist eine beliebte Plattform für robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA), die repetitive und regelbasierte Aufgaben in Unternehmenseinstellungen automatisiert. Damit können Sie intelligente Agenten einsetzen, die menschliche Interaktionen mit digitalen Systemen nachahmen, um die Produktivität und Genauigkeit zu steigern.

Dank dieser robusten Architektur eignet sich UiPath für große Unternehmen und ist damit die erste Wahl für Geschäfte, die komplexe Prozesse optimieren möchten.

Die besten Features von UiPath

Entwickeln Sie Automatisierungsskripte mit einer visuellen Drag-and-Drop-Oberfläche

Setzen Sie beaufsichtigte und unbeaufsichtigte KI-Agenten für vielseitige Automatisierungsanforderungen ein

Überwachen Sie die Leistung von Robotern und die Ausführung von Workflows in Echtzeit

Halten Sie die Compliance mit Governance-Tools für Unternehmen ein

Einschränkungen von UiPath

Nur für Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet und für kleine und mittlere Unternehmen letztendlich kostspielig

Das Tool ist ressourcenintensiv und erfordert leistungsstarke Systemkapazitäten

Preise für UiPath

Basis: Ab 25 $/Monat

Standard : Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu UiPath

G2 : 4,6/5 (über 6.690 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 710 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über UiPath?

Das sagt eine Bewertung auf G2:

UiPath ist einer der besten Anbieter für Automatisierung und Entwicklung. Auch für Android, iOS und Windows. Da es sich um eine High-End-Software handelt, sind einige Kenntnisse im Bereich der Programmierung erforderlich. Sie optimiert komplexe Automatisierungsaufgaben und hilft Ihnen dabei, effizient und richtig vorzugehen.

UiPath ist einer der besten Anbieter für Automatisierung und Entwicklung. Auch für Android, iOS und Windows. Da es sich um eine High-End-Software handelt, sind einige Kenntnisse im Bereich der Programmierung erforderlich. Sie optimiert komplexe Automatisierungsaufgaben und hilft Ihnen dabei, effizient und richtig vorzugehen.

4. Notion (Am besten geeignet für KI-gestütztes Wissensmanagement und Dokumentation)

via Notion

Notion kombiniert Notizen, Wissensmanagement und Automatisierung des Projektmanagements und erweitert diese Funktionen durch KI. Teams können über eine integrierte Plattform Datenbanken und Dokumente erstellen, freigeben und gemeinsam bearbeiten.

Die KI-Agenten von Notion helfen Ihnen beim Verfassen von Inhalten, beim Erstellen von Zusammenfassungen und beim Extrahieren von Erkenntnissen, wodurch Ihre Projekte und Dokumentationen optimiert werden. Die Plattform bietet außerdem Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle – vom Erstellen persönlicher Gewohnheits-Tracker bis hin zum Organisieren einer Wissensdatenbank für Ihr Unternehmen.

Die besten Features von Notion

Arbeiten Sie bei der Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit mit anderen Mitgliedern Ihres Teams zusammen

Integrierte KI-Agenten für die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten einsetzen

Organisieren Sie Informationen mithilfe anpassbarer Datenbanken und Vorlagen

Nahtlose Synchronisierung für Zugriff auf Inhalte über alle Geräte hinweg

Einschränkungen von Notion

Die KI hat nur ein begrenztes Kontextbewusstsein für Ihren Workspace, was die Effektivität der Agenten beeinträchtigen kann

Preise für Notion

Free

Plus : 12 $/Monat pro Platz

Business : 24 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 (über 6.790 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.590 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Die KI-Tools sind ausgezeichnet. Die KI kann Meeting-Protokolle erstellen, Fragen zu Ihren Notizen und Datenbanken beantworten und vieles mehr

Die KI-Tools sind ausgezeichnet. Die KI kann Meeting-Protokolle erstellen, Fragen zu Ihren Notizen und Datenbanken beantworten und vieles mehr

🧠 Fun Fact: KI-gestützte Automatisierung kann Fachkräften bis zu 200 Stunden pro Jahr einsparen!

5. Workato (Am besten geeignet für die Automatisierung und Integration fortgeschrittener Geschäftsprozesse)

via Workato

Workato bietet eine Low-Code-Umgebung für die Verbindung von Anwendungen und die Automatisierung komplexer Workflows.

Dieser Ansatz macht die Automatisierung sowohl für IT- als auch für Geschäftsbenutzer zugänglich. Diese Art der Automatisierung macht Workato auch sehr vielseitig, unabhängig davon, ob Sie es für die Automatisierung von Marketing-, Finanzberichterstellung oder HR-Prozessen mit KI-Agenten einsetzen.

Die besten Features von Workato

Entwerfen Sie KI-Agenten und Integrationen in einer Low-Code-Umgebung

Verwenden Sie vorgefertigte Konnektoren, um Workflows über beliebte Anwendungen hinweg zu verknüpfen

Implementieren Sie die Echtzeit-Datensynchronisation zwischen Systemen

Überwachen und verwalten Sie Geschäfts-Workflows mit Dashboards

Einschränkungen von Workato

Es ist recht kostspielig, was es für kleinere Unternehmen unerschwinglich macht

Bei fortgeschritteneren Agenten und komplexen Workflows treten gelegentlich Leistungsprobleme auf

Preise für Workato

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Workato

G2 : 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Workato?

Eine G2-Bewertung lautet:

Workato ist eine unglaublich flexible und skalierbare Plattform, mit der wir mühelos maßgeschneiderte Automatisierungslösungen erstellen können. Die benutzerfreundliche Oberfläche macht die Arbeit selbst bei komplexen Workflows einfach.

Workato ist eine unglaublich flexible und skalierbare Plattform, mit der wir mühelos maßgeschneiderte Automatisierungslösungen erstellen können. Die benutzerfreundliche Oberfläche macht die Arbeit selbst bei komplexen Workflows einfach.

6. Fathom (Am besten geeignet für KI-gestützte Transkriptionen und Einblicke in Meetings)

via Fathom

Fathom KI-Agenten erstellen Echtzeit-Transkriptionen und umsetzbare Erkenntnisse, um die Produktivität von Meetings zu verbessern. Sie zeichnen Meetings auf und transkribieren sie, sodass die Teilnehmer ihre Aufmerksamkeit strategischeren Aufgaben widmen können, anstatt Notizen zu machen.

Die KI-Agenten fassen außerdem wichtige Punkte zusammen, heben zu erledigende Elemente hervor und erleichtern eine effiziente Nachverfolgung, damit Sie nichts übersehen.

Die besten Features von Fathom

Zeichnen Sie Meetings in Echtzeit mit hoher Zuverlässigkeit auf und transkribieren Sie sie

Erstellen Sie automatisch Zusammenfassungen und heben Sie wichtige Diskussionspunkte hervor

Teilen Sie Meeting-Erkenntnisse und Aktionselemente mit einem Klick mit Ihrem Team

Arbeiten Sie problemlos mit mehreren Sprachen

Einschränkungen verstehen

Die Transkriptionsgenauigkeit leidet, wenn Sie Fachjargon oder branchenspezifische Terminologie verwenden

Die Integration mit nur wenigen Tools für Videokonferenzen schränkt die Zugänglichkeit ein

Fathom-Preise

Free

Premium : 15 $/Monat pro Benutzer

Team Edition : 19 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 29 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Fathom

G2 : 5/5 (über 5.500 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 790 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fathom?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Fathom ist ein KI-basierter Notiznehmer, der Ihnen, wie zu erwarten, KI-Zusammenfassungen Ihrer Meetings liefert. Das wirklich Schöne daran ist jedoch, wie nahtlos er sich einfügt. Er überwacht Ihren Kalender und Teams/Zoom/etc. und schließt sich automatisch an.

Fathom ist ein KI-basierter Notiznehmer, der Ihnen, wie zu erwarten, KI-Zusammenfassungen Ihrer Meetings liefert. Das wirklich Schöne daran ist jedoch, wie nahtlos er sich einfügt. Er überwacht Ihren Kalender und Teams/Zoom/etc. und schließt sich automatisch an.

7. AgentGPT (Am besten geeignet für die autonome Ausführung von KI-Aufgaben und benutzerdefinierte KI-Agenten)

via AgentGPT

AgentGPT ermöglicht es Benutzern, KI-Agenten einzusetzen, die Aufgaben ohne kontinuierliche menschliche Eingriffe ausführen können. Damit können Benutzer auf fortschrittliche GPT-Modelle zugreifen, um benutzerdefinierte KI-Agenten zu erstellen, die einem bestimmten Workflow entsprechen und so für mehr Relevanz und Effizienz sorgen.

AgentGPT hilft Ihnen bei der Implementierung verschiedener Beispiele für die Automatisierung von Workflows, sei es durch KI-Agenten, die im Internet navigieren, API-Aufrufe tätigen, in Multi-Agenten-Systemen arbeiten oder komplexe Aufgabenabläufe ausführen.

Die besten Features von AgentGPT

Führen Sie autonome KI-Agenten ein, die ohne manuelle Überwachung arbeiten

Passen Sie KI-Agenten mithilfe fortschrittlicher GPT-Modelle für bestimmte Aufgaben an

Automatisieren Sie komplexe Workflows, indem Sie mehrere Aufgaben nahtlos miteinander verknüpfen

Integrieren Sie KI-Agenten mit verschiedenen APIs, um die Funktionalität zu verbessern

Einschränkungen von AgentGPT

Da es sich noch in den Kinderschuhen befindet, verfügt es derzeit nur über begrenzte Community-Support und Ressourcen

Stützt sich stark auf die Funktionen des GPT-Modells

Preise für AgentGPT

Kostenlose Testversion

Pro : 40 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu AgentGPT

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Überwachen Sie Ihre KI-automatisierten Workflows regelmäßig, um weitere Möglichkeiten zur Optimierung zu entdecken.

8. Fireflies (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Meeting-Notizen und Spracherkennung)

via Fireflies

Die KI-Agenten von Fireflies transkribieren Meetings und erstellen automatisierte Notizen, wodurch die funktionsübergreifende Zusammenarbeit erleichtert wird. Sie verbinden beliebte Konferenztools miteinander, um Unterhaltungen aus mehreren Quellen zu erfassen und für einen einfachen Abruf zu organisieren.

Die KI-Agenten sind für die Identifizierung von Schlüsselwörtern, die Nachverfolgung von Aktionselementen und die nahtlose Freigabe zwischen Teams geschult. So sind alle Beteiligten auf dem gleichen Stand, was zu einer besseren Abstimmung und Produktivität führt.

Die besten Features von Fireflies

Transkribieren Sie Meetings in Echtzeit mit hoher Genauigkeit

Identifizieren Sie automatisch Schlüsselthemen und Aktionselemente

Arbeiten Sie zusammen, indem Sie Aufzeichnungen und Notizen teamübergreifend freigeben

Durchsuchen Sie vergangene Meetings mit spezifischen Stichwortfiltern

Einschränkungen von Fireflies

Gelegentliche Ungenauigkeiten bei der Transkription, insbesondere in Unterhaltungen mit Fachjargon oder starken Akzenten

Die kostenlose Version bietet begrenzten Speicher und Features

Preise für Fireflies

Free

Pro : 18 $/Monat pro Platz

Business : 29 $/Monat pro Platz

Enterprise: 39 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen von Fireflies

G2 : 4,8/5 (über 620 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fireflies?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es war eine der transformativsten Technologien für meine Agentur, und wir sind auf Tech-Stack-Lösungen spezialisiert, also ist das ein großes Kompliment! Wir haben alle unsere Clients und engsten Verbindungen auf die Plattform umgestellt, und auch sie sind begeistert. Die Software selbst ist unglaublich leistungsstark und ermöglicht es mir, Verkaufsgespräche und Client-Anrufe zu steuern, aber in Kombination mit der Automatisierung... WOW!!!

Es war eine der transformativsten Technologien für meine Agentur, und wir sind auf Tech-Stack-Lösungen spezialisiert, also ist das ein großes Kompliment! Wir haben alle unsere Clients und engsten Verbindungen auf die Plattform umgestellt, und auch sie sind begeistert. Die Software selbst ist unglaublich leistungsstark und ermöglicht es mir, Verkaufsgespräche und Client-Anrufe zu steuern, aber in Kombination mit der Automatisierung... WOW!!!

9. Bardeen AI (Am besten geeignet für die Automatisierung persönlicher Aufgaben und die Automatisierung browserbasierter Workflows)

via Bardeen AI

Bardeen AI ist eine Software zur Automatisierung von Aufgaben, die direkt in Ihrem Browser ausgeführt wird. Dies erleichtert die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben ohne Kontextwechsel.

Sie erhalten Zugriff auf verschiedene vorgefertigte KI-Agenten und die Flexibilität, diese mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache zu erstellen. Bardeen AI verbindet außerdem mehrere Webdienste und Anwendungen, wodurch die Eingabe von Daten, das Scraping und die Generierung von Leads vereinfacht werden.

Die besten Features von Bardeen AI

Automatisieren Sie Aufgaben direkt im Browser mit einer leistungsstarken Erweiterung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit KI-Agenten, die Befehle in natürlicher Sprache verstehen

Greifen Sie auf eine Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für die Automatisierung verschiedener Anwendungsfälle zu

Kratzen Sie Daten effizient und ohne manuellen Aufwand von Websites ab

Einschränkungen von Bardeen AI

Bietet eingeschränkte Funktionen für Websites mit dynamischen Inhalten oder erweiterten Sicherheitsmaßnahmen

Einige erweiterte Features sind kostenpflichtig

Preise für Bardeen AI

Starter : 129 $/Monat

Teams : 500 $/Monat

Enterprise: Ab 1500 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Bardeen AI

G2 : 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Bardeen AI?

So lautet eine Bewertung auf G2:

Ein hervorragendes Tool zur Automatisierung von Workflows, für die ich früher Stunden gebraucht habe, jetzt nur noch wenige Minuten. Benutzerfreundlichkeit ist für mich bei der Auswahl eines Tools für mein Geschäft oder mein Privatleben von entscheidender Bedeutung, und Bardeen erfüllt diese Anforderung ebenfalls mit Bravour!

Ein hervorragendes Tool zur Automatisierung von Workflows, für die ich früher Stunden gebraucht habe, dauert jetzt nur noch wenige Minuten. Benutzerfreundlichkeit ist für mich bei der Auswahl eines Tools für mein Geschäft oder mein Privatleben von entscheidender Bedeutung, und Bardeen überzeugt auch in dieser Hinsicht auf ganzer Linie!

10. Claude (Am besten geeignet für KI-gestütztes Schreiben und Konversationsintelligenz)

via Claude

Claude ist ein vielseitiger KI-Assistent, der vor allem für seine Fähigkeiten im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) bekannt ist, mit denen Sie Ihre Schreibqualität verbessern können. Die KI-Agenten von Calude erweitern den Support in Unterhaltungen auf verschiedene Anwendungen – sie erstellen Inhalte, beantworten Abfragen und machen kontextbezogene Vorschläge.

Diese Fähigkeiten, gepaart mit der nahtlosen Integration in mehrere Plattformen, machen ihn äußerst vielseitig, egal ob Sie ihn für die Beantwortung von E-Mails oder den Kundensupport einsetzen.

Die besten Features von Claude

Holen Sie sich Hilfe beim Verfassen oder Bearbeiten von Inhalten mit KI-gestützten Vorschlägen

Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen, da Calude aus den Interaktionen und dem Feedback der Benutzer lernt

Erhalten Sie Support für mehrere Sprachen und Dialekte für unterschiedliche Anforderungen

Einschränkungen von Claude

Die Leistung der KI-Agenten hängt von kontinuierlichen Updates und Verbesserungen ab

Benutzer erleben gelegentlich Ungenauigkeiten in den Antworten, insbesondere bei komplexen Abfragen

Preise für Claude

Free

Pro : 20 $/Monat

Max : 100 $/Monat

Team : 30 $/Monat pro Person

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Claude

G2 : 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Claude?

Eine Bewertung von Capterra gibt Folgendes frei:

Ich finde Claudes Fähigkeit, aus meinen Eingaben zu lernen, wirklich toll. Normalerweise bekomme ich innerhalb von zwei Eingaben das, was ich von der KI will.

Ich finde Claudes Fähigkeit, aus meinen Eingaben zu lernen, wirklich toll. Normalerweise bekomme ich innerhalb von zwei Eingaben das, was ich von der KI will.

💡 Profi-Tipp: Die Verwaltung mehrerer Projekte kann zeitaufwändig sein. Möchten Sie sich die Arbeit erleichtern? Verwenden Sie Vorlagen für Prozesskarten, mit denen Sie Ihre Projekte von Anfang bis Ende visualisieren und so Ihr gesamtes Projekt optimieren können!

11. Grain (Am besten geeignet für KI-gestützte Zusammenfassungen von Videoanrufen und umsetzbare Erkenntnisse)

via Grain

Grain nutzt KI-Agenten, um Videoanrufe aufzuzeichnen und zusammenzufassen. Die KI-Agenten wandeln lange Meetings in prägnante, umsetzbare und teilbare Erkenntnisse um.

Es lässt sich in beliebte Videokonferenzplattformen integrieren und generiert Highlights, sodass Teams wichtige Punkte leichter überprüfen können. Die KI-Agenten passen auch leicht verfügbare Vorlagen für Notizen an.

Die besten Features von Grain

Erfassen und zeichnen Sie Anrufe in hoher Audio- und Videoqualität auf

Fassen Sie Meetings mithilfe von KI-Agenten zusammen, um wichtige Momente hervorzuheben

Passen Sie Vorlagen für Notizen an bestimmte Meeting-Typen und Präferenzen an

Geben Sie Clips und Zusammenfassungen mühelos frei, um die Zusammenarbeit im Team und den Wissensaustausch zu verbessern

Einschränkungen bei Getreide

Es fehlen prozessspezifische Features, die in spezialisierten Tools verfügbar sind

Die Benutzeroberfläche könnte durch zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten verbessert werden, verfügt jedoch nicht über die dafür erforderlichen Features

Getreidepreise

Free

Starter : 19 $/Monat pro Platz

Business : 39 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Grain?

Eine G2-Bewertung lautet:

Die KI ist wirklich intelligent, sie erkennt immer, was in Meetings Vorrede und nicht arbeitsbezogenes Chatten ist, und fasst diese nicht zusammen. Und die Notizen, die sie erstellt, sind wirklich sehr gut, besser als die der Konkurrenten, die ich ausprobiert habe, wie Fathom und Gemini Notes in Google Meet.

Die KI ist wirklich intelligent, sie erkennt immer, was in Meetings Vorrede und nicht arbeitsbezogenes Chatten ist, und fasst diese nicht zusammen. Und die Notizen, die sie erstellt, sind wirklich sehr gut, besser als die der Konkurrenten, die ich ausprobiert habe, wie Fathom und Gemini Notes in Google Meet.

Holen Sie sich die besten und kontextbezogensten KI-Agenten mit ClickUp

KI-Agenten verändern die Art und Weise, wie Unternehmen Workflows automatisieren, um ihre Produktivität zu steigern. Von der Gewinnung intelligenter Erkenntnisse bis hin zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben ermöglichen sie Teams, smarter, schneller und effizienter zu arbeiten. Sie sind für den modernen Arbeitsplatz von großem Nutzen.

Unter den verschiedenen oben vorgestellten KI-Agentenplattformen sticht ClickUp als ultimative Lösung hervor. Sie erhalten sowohl vorgefertigte als auch benutzerdefinierte Autopilot-Agenten, die Ihnen alltägliche Aufgaben abnehmen. ClickUp Brain generiert intelligente Erkenntnisse aus Ihrem Workspace, während ClickUp Automations den manuellen Aufwand reduzieren, indem sie intelligente Trigger, Echtzeit-Kontext und Zugriff auf Ihren gesamten Workspace – einschließlich Aufgaben, Dokumente und Chats – kombinieren. Im Gegensatz zu generischen KI-Tools ist ClickUp speziell auf Produktivität ausgelegt, vollständig anpassbar und fügt sich nahtlos in den Workflow Ihres Teams ein.

Sind Sie bereit, mit KI Ihr produktivstes Ich zu werden? Holen Sie sich ClickUp jetzt!