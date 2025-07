So erstellen Sie KI-Agenten-Workflows

Aufgaben automatisch ausfüllen und weiterleiten: Wenn ein neues Projekt in ClickUp eingeht, können Sie KI-Felder verwenden, um die Details sofort zu analysieren und diese mühsamen Felder auszufüllen – denken Sie dabei an Aufwandsschätzungen oder die richtige Abteilung. Nutzen Sie KI-Zuweisung, um diese Aufgabe automatisch an den perfekten Teamkollegen zu senden, basierend auf dessen Fähigkeiten und dem, was er bereits zu tun hat