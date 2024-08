10 Make-Alternativen zur Automatisierung von Arbeitsabläufen & Prozessen im Jahr 2024

Verschiedene Teams brauchen unterschiedliche Arbeitsabläufe . Aber fast jedes Team wünscht sich weniger Arbeit. Die Automatisierung alltäglicher Aufgaben und Arbeitsabläufe kann diesen Wunsch in die Realität umsetzen.

Make ist eines der beliebtesten Integration Platform as a Service (iPaaS)-Tools zur Automatisierung der Arbeit in 2024.

Die No-Code-Plattform von Make bietet leistungsstarke Tools zum Entwerfen, Erstellen und Automatisieren von Workflows in verschiedenen Anwendungen. Sie können Daten zwischen verschiedenen Anwendungen verbinden und synchronisieren und Aufgaben automatisieren, um Zeit zu sparen - ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu benötigen.

Einige Benutzer finden jedoch, dass das Erstellen von leistungsstarken KI-Automatisierungen mit Make eine schwierige Aufgabe ist. Sie wünschten sich, es gäbe mehr vorgefertigte Integrationen mit anderen Apps. Wenn es Ihnen genauso geht, sehen Sie sich einige der Make-Alternativen an, die wir in diesem Artikel vorgestellt haben.

Worauf sollten Sie bei Make-Alternativen achten?

Möchten Sie Ihre Optionen auf der Suche nach der besten Alternative zu Make eingrenzen? Hier sind einige wichtige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Integrationen : Suchen Sie nach einer Plattform, die eine breite Palette von Integrationen mit verschiedenen Anwendungen bietet - insbesondere mit solchen, die Teil Ihres Arbeitsalltags sind -, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren

: Suchen Sie nach einer Plattform, die eine breite Palette von Integrationen mit verschiedenen Anwendungen bietet - insbesondere mit solchen, die Teil Ihres Arbeitsalltags sind -, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren Erweiterte Automatisierungsfunktionen: Suchen Sie nach Tools, die erweiterte Automatisierungsfunktionen bieten, mit denen Sie komplexe Aufgaben und Prozesse ohne umfangreiche manuelle Eingriffe und unter Verwendung einfacher Sprachanweisungen automatisieren können

Suchen Sie nach Tools, die erweiterte Automatisierungsfunktionen bieten, mit denen Sie komplexe Aufgaben und Prozesse ohne umfangreiche manuelle Eingriffe und unter Verwendung einfacher Sprachanweisungen automatisieren können Einfache Schnittstelle mit intuitiven Funktionen: Entscheiden Sie sich für Plattformen mit benutzerfreundlichen Schnittstellen und intuitiven Funktionen, die Ihnen und Ihrem Team den Einstieg und die effiziente Nutzung der Software erleichtern

Entscheiden Sie sich für Plattformen mit benutzerfreundlichen Schnittstellen und intuitiven Funktionen, die Ihnen und Ihrem Team den Einstieg und die effiziente Nutzung der Software erleichtern Einfaches Onboarding und kurze Lernkurve: Wählen Sie Alternativen, die reibungslose Onboarding-Prozesse bieten und eine überschaubare Lernkurve haben, um sicherzustellen, dass Sie sich schnell an die Funktionen der Plattform anpassen und diese optimal nutzen können

Wählen Sie Alternativen, die reibungslose Onboarding-Prozesse bieten und eine überschaubare Lernkurve haben, um sicherzustellen, dass Sie sich schnell an die Funktionen der Plattform anpassen und diese optimal nutzen können Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass die Plattform mit Ihrem wachsenden Unternehmen mitwachsen kann und dass sie steigende Datenmengen und komplexere Arbeitsabläufe bewältigen kann

Stellen Sie sicher, dass die Plattform mit Ihrem wachsenden Unternehmen mitwachsen kann und dass sie steigende Datenmengen und komplexere Arbeitsabläufe bewältigen kann Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften: Achten Sie auf Plattformen, die der Datensicherheit und der Einhaltung von Branchenvorschriften zum Schutz Ihrer sensiblen Daten Vorrang einräumen

Achten Sie auf Plattformen, die der Datensicherheit und der Einhaltung von Branchenvorschriften zum Schutz Ihrer sensiblen Daten Vorrang einräumen Kundensupport: Suchen Sie nach Anbietern, die einen zuverlässigen Kundensupport bieten, einschließlich rechtzeitiger Unterstützung und Ressourcen zur Behebung von Problemen

Die 10 besten Make-Alternativen für das Jahr 2024

Mehrere andere Plattformen bieten ähnliche oder sogar bessere Funktionen als Make, einschließlich Integrationen und Benutzererfahrungen.

Hier sind die 10 besten Make-Alternativen für Abhängigkeitsmanagement und Workflow-Automatisierung im Jahr 2024:

1. Automations.io

über Automations.io Automations.io ist eine no-code Plattform, die den gesamten Prozess der Verbindung von Geschäftsanwendungen und gestaltung interaktiver Arbeitsabläufe .

Sie können es verwenden, um ihren täglichen Arbeitsablauf zu optimieren . Egal, ob Sie Daten zwischen Ihren Anwendungen synchronisieren, Aktionen auf der Grundlage von Benutzerereignissen auslösen oder Ihre Automatisierungsleistung überwachen möchten, Automations.io kann Ihnen dabei helfen.

Die neueste Version von Automations.io, Version 1.4, bietet neue Integrationen und Funktionen, wie z. B. die Möglichkeit, Tabellenkalkulationen korrekt zu analysieren und benutzerdefinierte Felder zu erstellen.

Automations.io beste Eigenschaften

Verwenden Sie vorgefertigte Integrationen mit gängigen Anwendungen wie Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio und Sage Intacct

Erstellen Sie komplexe Automatisierungssequenzen, z. B. mehrstufige Workflows, bedingte Logik und Datenzuordnung

Prüfen und untersuchen Sie Ihre Automatisierungsabläufe in Echtzeit mit der Funktion zur Echtzeitbildung

Automations.io Einschränkungen

Teuer für kleine Unternehmen

Die Liste der unterstützten Anwendungen und Funktionen ist vergleichsweise kleiner als bei beliebten Wettbewerbern

Automations.io Preise

Team : $99/Monat

: $99/Monat Unternehmen: Kundenspezifische Preise

Automations.io Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Nicht genug Bewertungen

2. ZigiOps

über ZigiOps ZigiOps ist eine No-Code-Integrationsplattform, mit der Sie Integrationen mit nur wenigen Klicks einrichten, ändern und starten können. ZigiOps ist auf dem Markt wegen seiner benutzerfreundlichen Oberfläche beliebt, die eine nahtlose Automatisierung von manuellen Datenübertragungen zwischen Systemen ermöglicht.

ZigiOps ist am besten für größere Unternehmen geeignet, die täglich ITSM-Tools (Information Technology Service Management) verwenden. Mit dieser Software können sie starke, leistungsstarke Integrationen erstellen, ohne ein großes Budget und viel Zeit für die Programmierung aufwenden zu müssen.

Dieses Tool unterstützt mehr als 30 Unternehmenssoftware und wird mit vollständig anpassbaren Datenflussdiagrammvorlagen geliefert, was es zu einer guten Wahl für IT-Unternehmen macht. Insgesamt ist es die beste Lösung für den durchgängigen Datenaustausch.

ZigiOps beste Eigenschaften

Reibungslose Integration von Systemen ohne Kodierung oder zusätzliche Skripte

Übertragen Sie Kommentare und Anhänge zwischen Ihren Systemen und passen Sie Ihre Integrationen nach Ihren Bedürfnissen an

Skalieren Sie Ihre Integrationen, wenn Ihr Datenvolumen und Ihre Workflow-Komplexität zunehmen

Zugriff auf vordefinierte, anpassbare Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

Einschränkungen von ZigiOps

Neue Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um sich an die Oberfläche zu gewöhnen

Preise für ZigiOps

Benutzerdefinierte Preise

ZigiOps Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Integrieren.io

über Integrieren.io Wenn Sie ETL-Vorgänge (Extrahieren, Transformieren und Laden) auf einfache Weise durchführen möchten, kann Ihnen Integrate.io helfen. Diese cloudbasierte Integrationsplattform bietet einen kodierungsfreien Weg, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Lieblingsanwendungen sofort mit verschiedenen Datenquellen in Ihrem Unternehmen zu verbinden.

Sie verfügt über einige der besten Datenintegrations- und Analysefunktionen, wie z. B. Datentransformationen, REST-API, optimierte Workflow-Erstellung, Datensicherheit und Compliance, Salesforce-zu-Salesforce-Integrationen und vieles mehr.

Die besten Funktionen von Integrate.io

Einfache Vorbereitung von Daten für Analysen in der Cloud mithilfe integrierter Funktionen und Ausdrücke, wie Filtern, Aggregieren und Verbinden

Verwenden Sie die grafische Oberfläche, um Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zu definieren und den Status und die Leistung Ihrer Workflows zu überwachen

Zugriff auf eindeutige Daten aus einer Vielzahl von Datenspeichern, wie z. B. Webservices, Datenbanken und Dateien

Einschränkungen von Integrate.io

Funktioniert nur mit Cloud-basierten Datendateien

Preise von Integrate.io

Starter: $1.250/Monat

$1.250/Monat Professionell: $2.083/Monat

$2.083/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ELT & CDC Monatlich: $199/Monat Jährlich: $159/Monat



Integrate.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (190+ Bewertungen)

4.3/5 (190+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Tablett

über Tablett Tray.io ist ein KI-gesteuertes iPaaS-Tool (Integration Platform as a Service), das es Ihnen ermöglicht, Integrationsprozesse über alle Anwendungsbereiche hinweg zu beschleunigen. Mit dieser Cloud-basierten Plattform können Sie komplexe Integrationen ohne Skripterstellung erstellen und so Ihr Budget, Ihre Zeit und Ihre personellen Ressourcen erheblich einsparen.

Tray.io bietet eine Vielzahl von Software für die API-Integration, die Datenverarbeitung und die Erstellung benutzerdefinierter Integrationen, die es Unternehmen und einzelnen Entwicklern erleichtert, Arbeitsabläufe zu automatisieren. Neben der breiten Palette an Funktionen ist Tray.io im B2B-Bereich auch wegen seiner Datensicherheit und Compliance beliebt.

Insgesamt ist es eine der besten Low-Code-Plattformen, die es Ihnen ermöglicht, komplexe Integrationen und Automatisierungen zu erstellen, ohne dass Sie Monate mit der Programmierung verbringen müssen.

Tray beste Eigenschaften

Erstellen und konfigurieren Sie Ihre Integrationen und Automatisierungen über eine Drag-and-Drop-Oberfläche

Integrieren Sie verschiedene Anwendungen und Dienste mit den vordefinierten Konnektoren und Workflows

Verwalten Sie Ihre Daten, einschließlich ETL (Extrahieren, Transformieren, Laden), Metadaten und mehr über das umfassende Dashboard

Einschränkungen der Ablage

Einige Benutzer finden Tray.io kompliziert zu navigieren

Gelegentlich können veraltete Verbindungen auftreten

Preise für Tray

Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Team: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Tablett Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

4.5/5 (140+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. IFTTT

über IFTTT IFTTT (If This Then That) ist eine Integrationsplattform, die eine nahtlose Verbindung zwischen vielen Geschäftsanwendungen, Geräten und Diensten ermöglicht.

Diese Plattform unterstützt beliebte Geschäfts-, Produktivitäts- und Smart-Home-Apps und ermöglicht es Ihnen, verschiedene workflow-Diagramme mit seiner einfachen, codelosen Schnittstelle. Als eine der besten Konnektivitätsplattformen auf dem Markt behauptet IFTTT, die digitale Transformation von mehr als 700 globalen Unternehmen durch die Integration von Produkten in kohärente Dienste zu erleichtern.

Langfristig können Sie mit IFTTT die Entwicklungskosten erheblich senken und die Kompatibilität und den Lebenszeitwert verbessern. Wenn Sie keine eigene Integrationsentwicklung betreiben wollen, ist IFTTT eine der besten Optionen für Sie.

IFTTT beste Eigenschaften

Personalisieren Sie Ihre Automatisierung mit Filtercode, Abfragen und mehreren Aktionen

Verbinden Sie sich mit über 800 Apps und integrieren Sie verschiedene Anwendungen aus sozialen Netzwerken, Produktivitätstools und Smart Home-Geräten

Automatisieren Sie Aufgaben von Webanwendungen, wie z. B. das Posten von Beiträgen in sozialen Medien, mit der Cloud-basierten Plattform und greifen Sie von überall und jederzeit auf Ihre Arbeitsabläufe zu

IFTTT-Einschränkungen

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Einige Integrationen liefern möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse

IFTTT-Preise

Gratis

Pro: $3,49/Monat

$3,49/Monat Pro+: $14.99/Monat

IFTTT Bewertungen und Rezensionen

G2.com: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

6. Outfunnel

über Ausgangstunnel Mit Outfunnel, einer datenzentrierten Automatisierungsplattform für den Vertrieb, können Sie die Lücke zwischen Ihren Marketing- und Vertriebsteams schließen. Sie ermöglicht gezielte E-Mail-Marketingkampagnen durch nahtlose Integration mit CRMs wie Pipedrive und Copper und verfolgt das Verhalten von Website-Besuchern, um Leads zu bewerten.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und fortschrittlichen Analysefunktionen ermöglicht Outfunnel Unternehmen eine effektive Priorisierung von Leads und die Pflege von Interessenten. Der Einsatz dieser Plattform kann sich durch personalisierte und zeitnahe Kommunikation positiv auf das Umsatzwachstum auswirken.

Outfunnel beste Eigenschaften

Passen Sie Ihr Lead-Scoring auf der Grundlage aller Ihrer Vertriebs- und Marketingdaten an

Erstellen Sie eine Zwei-Wege-Synchronisation zwischen Ihren CRM- und Marketing-Tools

Arbeitet mit einer Vielzahl gängiger CRM- und Marketing-Tools, wie Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp und ActiveCampaign

Outfunnel-Einschränkungen

Es handelt sich nicht um eine All-in-One-Lösung zur Workflow-Automatisierung für Unternehmen, da die Anwendungen auf das Marketing beschränkt sind

Preise für Outfunnel

Basic: Beginnt bei $29/Monat

Beginnt bei $29/Monat Professional: Beginnt bei $99/Monat

Beginnt bei $99/Monat Skala: Benutzerdefinierte Preise

Outfunnel Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.9/5 (40+ Bewertungen)

7. LeadsBridge

über LeadsBridge LeadsBridge ist eine beliebte Integrationsplattform, die einen nahtlosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Marketing- und software zur Automatisierung der Arbeitsbelastung . Das Beste an diesem Tool ist die Synchronisierung von Leads in Echtzeit ohne manuelle CSV-Importe.

Diese Plattform verfügt auch über benutzerdefinierte Integrationen und eine sichere, GDPR- und CCPA-konforme Umgebung, was sie perfekt für Unternehmen macht.

LeadsBridge unterstützt auch Integrationen mit beliebten Plattformen wie Facebook, TikTok, Google und LinkedIn. Wenn Funktionen wie Lead-Synchronisierung in Echtzeit, Google & Youtube Ads-Formulare, Facebook Lead Ads und LinkedIn Gen Forms ansprechend klingen, dann ist LeadsBridge die richtige Integrationsplattform für Ihr Unternehmen.

LeadsBridge beste Eigenschaften

Integrieren Sie eine breite Palette von Anwendungen und Diensten und verbinden Sie Ihr CRM, Ihre E-Mail-Marketing-Software und andere Marketing-Tools, um Arbeitsabläufe zu optimieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte Zielgruppen zwischen Ihren CRMs und anderen Marketing-Tools

Synchronisieren Sie Ihre Lead-Daten in Echtzeit. Sie können sehen, wer Ihre Formulare ausgefüllt, Ihre Newsletter abonniert oder mit Ihren Anzeigen interagiert hat, und Ihre CRM-Datensätze entsprechend aktualisieren

Einschränkungen von LeadsBridge

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Schnittstelle ein Update benötigt, um benutzerfreundlicher zu werden

LeadsBridge Preise

Kostenlos

Starter: Beginnt bei $29/Monat

Beginnt bei $29/Monat Pro: Beginnt bei $79/Monat

Beginnt bei $79/Monat Business: $999/Monat (jährlich abgerechnet)

LeadsBridge Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

8. Microsoft Power Automate

über Microsoft Power Automate Microsoft Power Automate, ehemals Microsoft Flow, ist ein Cloud-basiertes Tool, mit dem Sie benutzerdefinierte, automatisierte Workflows zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen ohne umfassende Entwicklungserfahrung erstellen können. Es ist Teil der Microsoft Power Platform, die weitere Tools wie Power Apps (für die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen) und Power BI (für Business Intelligence) umfasst.

Zu den beliebten Anwendungen von MS Power Automate gehören:

Eliminierung der manuellen Dateneingabe durch automatisches Auffüllen von Informationen in verschiedenen Anwendungen

Einrichtung automatischer Workflows für die Freigabe von Dokumenten

Erhalt von Warnungen und Aktualisierungen auf der Grundlage bestimmter Auslöser oder Bedingungen innerhalb Ihrer Arbeitsabläufe

Die besten Funktionen von Microsoft Power Automate

Verbindung mit Hunderten von Anwendungen und Diensten über vorgefertigte Konnektoren

Einfache Erstellung und Konfiguration Ihrer Abläufe über die grafische Oberfläche

Schützen Sie Ihre Daten durch Funktionen wie Verschlüsselung, Authentifizierung, Autorisierung und Audit-Protokolle

Automatisieren Sie komplexe und intelligente Workflows mit KI und robotergestützter Prozessautomatisierung (RPA)

Einschränkungen von Microsoft Power Automate

Kostenlose und Testversionen haben Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Aktionen, die ein Workflow pro Tag ausführen kann, was die Anwendung für hochkomplexe oder häufige Automatisierung einschränken kann

Preise für Microsoft Power Automate

Power Automate Premium: $15/Benutzer pro Monat

$15/Benutzer pro Monat Power Automate Process: 150 $/Bot pro Monat

Microsoft Power Automate Bewertungen und Rezensionen

G2.com: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (170+ Bewertungen)

9. Zapier

über Zapier Sie können Ihre bevorzugten Geschäftsanwendungen wie Gmail, Slack und Salesforce über Zapier miteinander verbinden. Es ist eines der beliebtesten, benutzerfreundlichen Tools, das Verbindungen automatisiert, ohne dass Sie kodieren oder sich auf Entwickler verlassen müssen, um die Integration zu erstellen. Es ermöglicht Benutzern, "Zaps" zu erstellen - automatisierte Workflows, die durch bestimmte Ereignisse in verschiedenen Apps ausgelöst werden.

Mit Zapier können Sie Ihre Aufgaben rationalisieren, Zeit sparen und die Produktivität mühelos steigern. Es macht auch standardisierung von Prozessen einfacher. Darüber hinaus bietet Zapier eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Integrationen und anpassbaren Optionen, um Workflows an individuelle Bedürfnisse anzupassen, was es zu einer vielseitigen Lösung für Unternehmen jeder Größe macht.

Die besten Funktionen von Zapier

Verbinden Sie sich mit über 6.000 Anwendungen über Zapier. Sie können verschiedene Anwendungen und Dienste integrieren, z. B. Office 365, Shopify, Mailchimp und Twitter

Erstellen Sie Ihre eigenen angepassten, automatisierten Workflows ohne Code

Optimieren Sie eine Reihe von Aufgaben wie das Erfassen von E-Mails, das Versenden von Benachrichtigungen und das Nachfassen von Leads

Einschränkungen von Zapier

Für Anfänger kann es schwierig sein, sich auf der Oberfläche zurechtzufinden

Der kostenlose Plan hat Beschränkungen bei der Anzahl der monatlichen Aufgaben und Verbindungen, und Premium-Pläne können für umfangreiche Anwendungsfälle teuer sein

Preise für Zapier

Kostenlos

Starter: Beginnt bei $29,99/Monat

Beginnt bei $29,99/Monat Pro: Beginnt bei 73,50 $/Monat

Beginnt bei 73,50 $/Monat Geschäftskunden: Beginnt bei $103,50/Monat

Beginnt bei $103,50/Monat Unternehmen: Individuelle Preise

Zapier Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1200+ Bewertungen)

4.5/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2700+ Bewertungen)

10. Workato

über Workato Workato ermöglicht den nahtlosen Datentransfer und die Automatisierung von Aufgaben zwischen unterschiedlichen Systemen und steigert so die Effizienz und Produktivität in Unternehmen. Das nahtlose Mapping von Daten zwischen verschiedenen Anwendungen gewährleistet Datenkonsistenz und -genauigkeit während des gesamten Automatisierungsprozesses.

Mit Workato können Sie Prozesse rationalisieren, Daten synchronisieren und leistungsstarke Integrationen in Ihrem gesamten Ökosystem erstellen.

Workato unterstützt Sie bei der Verbindung mit über 200 Anwendungen, einschließlich cloudbasierter und lokaler Systeme.

Die besten Funktionen von Workato

Integration von Anwendungen durch die Erstellung automatisierter Workflows, so genannter "Rezepte", die aus verschiedenen Auslösern, Aktionen und Bedingungen bestehen

Ermöglicht Echtzeit-Reaktionen auf Änderungen in verbundenen Anwendungen durch ereignisgesteuerte Workflows

Erstellung benutzerdefinierter Plattform-Bots für Slack, Cisco Spark, IBM Workspace und Microsoft Teams

Überwachen Sie die Workflow-Ausführung und beheben Sie etwaige Probleme mithilfe der robusten Fehlerbehandlungsfunktionen von Workato und der detaillierten Protokollierung

Einschränkungen von Workato

Die Plattform bietet zwar Ressourcen und Dokumentationen, aber es kann sein, dass die Benutzer Zeit investieren müssen, um die Funktionalitäten und Best Practices zu verstehen

Kleinere Unternehmen könnten die Preispläne teuer finden

Workato Preise

Ein Arbeitsbereich: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Hinzufügen Ihrer Rezepte: Benutzerdefinierte Preise

Workato Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

Andere Automatisierungswerkzeuge

Sind Sie es leid, mit mehreren Tools zu jonglieren und mit begrenzten Automatisierungsoptionen zu kämpfen? Die oben aufgeführten Alternativen bieten wertvolle Funktionen, aber was wäre, wenn wir Ihnen eine umfassende Lösung anbieten würden, die Automatisierung und Projektmanagement nahtlos integriert?

Lernen Sie ClickUp kennen.

ClickUp ist eine Plattform für effizientes Projektmanagement, die Einzelpersonen und Teams leistungsstarke Funktionen zur Verbesserung der Produktivität und Zusammenarbeit bietet.

Automatisieren Sie Ihre Aufgaben mühelos ClickUp's Automatisierung hilft Ihnen, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und lästige Arbeit zu vermeiden. Wählen Sie aus über 100 vorgefertigten Automatisierungssequenzen. Oder passen Sie Ihre eigene Automatisierung an Ihre speziellen Bedürfnisse und komplexen Arbeitsabläufe an.

Sparen Sie Zeit und automatisieren Sie Aufgaben effizient mit ClickUp Automation

Sie können verschiedene Projektmanagement-Aufgaben automatisieren, z. B. die Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder, das Kommentieren eines Diskussionsthreads, wenn eine bestimmte Aktion ausgelöst wird, und das Senden von Slack-Updates an Ihren Projektkanal, wenn sich der Projektstatus ändert.

Indem ClickUp Ihnen diese banalen, sich wiederholenden, aber wichtigen Aufgaben abnimmt, stellen Sie sicher, dass Sie sich um die Projektdetails kümmern können, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren.

Mit der Automatisierungsfunktion von ClickUp können Sie unter anderem

Sparen Sie Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche

Neue Aufgaben erstellen und klare SOPs in Ihrem Team implementieren, ohne ins Schwitzen zu kommen

Halten Sie die Arbeit in Bewegung, indem Sie automatisch Zuweiser und Prioritäten ändern oder Tags und Vorlagen auf Statusänderungen anwenden

Automatisieren Sie Ihre bevorzugten Tools in ClickUp, wie z. B. E-Mail, Chat und Kalender

Nahtlose Integration mit Make

Und wenn Sie bei Make bleiben möchten, können Sie ClickUp und seine Funktionen trotzdem nutzen. Die Integration von ClickUp in Make ermöglicht es Ihnen, die Projekteffizienz durch die Automatisierung von Aufgaben zwischen ClickUp und anderen wichtigen Anwendungen zu maximieren. Mit dem visuellen Automatisierungsmodul von Make können Sie ClickUp mit Tausenden von Tools und APIs verbinden und so die Zusammenarbeit verbessern und die Arbeitsabläufe optimieren.

Hier sind einige überzeugende Anwendungsfälle für die Integration von ClickUp und Make

Automatische Befüllung von ClickUp-Aufgaben mit Daten aus CRMs oder Marketingplattformen . Dadurch werden Fehler bei der manuellen Dateneingabe vermieden und sichergestellt, dass alle Ihre Informationen auf dem neuesten Stand sind

. Dadurch werden Fehler bei der manuellen Dateneingabe vermieden und sichergestellt, dass alle Ihre Informationen auf dem neuesten Stand sind Synchronisieren Sie ClickUp-Aufgaben mit externen Kalenderanwendungen wie dem Google-Kalender oder dem Outlook-Kalender, um den Zeitplan Ihres Teams plattformübergreifend zu synchronisieren, Terminkonflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass jeder über anstehende Termine informiert ist

wie dem Google-Kalender oder dem Outlook-Kalender, um den Zeitplan Ihres Teams plattformübergreifend zu synchronisieren, Terminkonflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass jeder über anstehende Termine informiert ist Automatische Erstellung von Berichten in Google Sheets oder anderen Datenvisualisierungstools auf der Grundlage bestimmter Kriterien in ClickUp, z. B. erledigte Aufgaben oder bestimmte benutzerdefinierte Felder. So können Sie Ihre Projektdaten einfacher analysieren und wertvolle Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung gewinnen

auf der Grundlage bestimmter Kriterien in ClickUp, z. B. erledigte Aufgaben oder bestimmte benutzerdefinierte Felder. So können Sie Ihre Projektdaten einfacher analysieren und wertvolle Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung gewinnen Automatische E-Mail-Erinnerungen an Teammitglieder auf der Grundlage von Fälligkeitsterminen oder Statusänderungen in ClickUp auslösen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem richtigen Weg bleiben und keine Termine verpasst werden

auf der Grundlage von Fälligkeitsterminen oder Statusänderungen in ClickUp auslösen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem richtigen Weg bleiben und keine Termine verpasst werden Entwickeln Sie benutzerdefinierte Integrationen mit der No-Code-Plattform von Make, um ClickUp mit Altsystemen oder internen Tools zu verbinden, die nicht ohne Weiteres durch native Integrationen unterstützt werden

Automatisieren Sie Ihre Aufgaben mit der nahtlosen Integration zwischen ClickUp und Make

Insgesamt bieten ClickUp und Make eine leistungsstarke Kombination für Unternehmen, die:

Arbeitsabläufe rationalisieren und sich wiederholende Aufgaben automatisieren

Verbesserung der Datengenauigkeit und -konsistenz über verschiedene Plattformen hinweg

Die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb von Teams zu verbessern

Wertvolle Erkenntnisse aus Projektdaten für eine fundierte Entscheidungsfindung zu gewinnen

Die besten Funktionen von ClickUp

Automatisieren Sie Routineaufgaben und Arbeitsabläufe mit über 100 vorgefertigten Automatisierungssequenzen oder passen Sie Ihre eigenen Automatisierungen an Ihre speziellen Bedürfnisse an

Wählen Sie aus verschiedenen Ansichten, um Ihre Projekte und Aufgaben zu verfolgen, z. B. Liste, Tafel, Kalender, Gantt und Zeitleiste

Arbeiten Sie mit Ihrem Team und Ihren Kunden zusammen, indem Sie die ClickUp-Kollaborationstools wie Chat, Kommentare, Erwähnungen, Dokumenteditor und Whiteboard nutzen

Integrieren Sie mit ClickUp Hunderte von Anwendungen und Diensten, wie Office 365, Google Workspace, Slack und Zapier. Sie können auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Integrationen mithilfe des API-Connectors erstellen

ClickUp-Einschränkungen

ClickUp hat eine steile Lernkurve aufgrund der großen Anzahl von Funktionen und Anpassungsoptionen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in jedem bezahlten Tarif für $5/Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4000+ Bewertungen)

Die Wahl der richtigen Integrationsplattform für Ihre Geschäftsanforderungen

Daten und workflow-Verwaltung sind für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, vor allem wenn Sie ein Technologieunternehmen sind. Ein leistungsstarkes, KI-gesteuertes Tool, das die Integration automatisieren kann, kann Ihrem Unternehmen viel Zeit, Arbeit und Budget sparen.

Make ist eine beliebte Integrationsplattform auf dem Markt - und eine effiziente dazu. Aber die Alternativen zu Make, die wir aufgelistet haben, werden Ihnen dabei helfen, etwas zu finden, das für die besonderen Anforderungen Ihres Unternehmens besser geeignet ist.

Wenn Sie ein Tool bevorzugen, das Arbeitsabläufe automatisiert und Ihnen hilft, Projekte zu verwalten und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, dann ist ClickUp die perfekte Wahl. Bei ClickUp anmelden und erleben Sie nahtlose plattformübergreifende Integrationen und narrensichere Workflow-Automatisierung!