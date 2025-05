die 10 besten KI-Agenten für das Projektmanagement

Ertrinken Sie in Tabellenkalkulationen, Slack-Pings und Meetings, die auch per E-Mail hätten abgehalten werden können? Das kennen wir, das ist erledigt.

Vor KI-Agenten bestand der Arbeitstag eines Projektmanagers zur Hälfte aus der Aktualisierung von Aufgaben, dem Verfassen von Berichten zum Status und der Jagd nach Fristen, die immer schneller zu vergehen schienen als ich.

Es hat sich jedoch gezeigt, dass der kluge Einsatz von KI-Tools den Alltag eines Projektmanagers erleichtern kann, indem Aufgaben automatisiert, die Ressourcenzuweisung verbessert und die prädiktive Analyse optimiert werden, was zu einer schnelleren Fertigstellung und zum Erfolg des Projekts führt.

Nachdem wir alles getestet haben, von Aufgabenverfolgern bis hin zu Berichterstellern, haben wir die 10 besten KI-Agenten zusammengestellt, damit Sie schneller arbeiten, weniger Stress haben und sich endlich auf die Arbeit konzentrieren können, die wichtig ist. Kommen wir zur Sache.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung ClickUp: Am besten für KI-gesteuerte Automatisierung von Aufgaben und Echtzeit-Einblicke in Projekte

Notion AI : Am besten für intelligente Dokumentation und Wissensabruf geeignet

Trello AI : Am besten für KI-gestützte Aufgabenbeschreibungen und -kategorisierung geeignet

Asana AI : Am besten für automatisierte Projektaktualisierungen und Berichterstellung geeignet

Monday AI : Am besten für die Automatisierung von Workflows und datengestützte Erkenntnisse geeignet

Wrike AI : Am besten für vorausschauendes Risikomanagement und KI-Berichte geeignet

Taskade AI : Am besten für KI-generierte Listen mit Aufgaben und Zusammenarbeit in Echtzeit

Ayanza AI : Am besten für KI-gestützte Zusammenarbeit und Produktivität im Team

HiveMind AI : Am besten für KI-gesteuerte Projekte und Zusammenfassungen von Meetings geeignet

SmartSuite AI: Am besten für KI-gestützte Automatisierung von Dokumenten und Optimierung von Workflows geeignet

Was sind KI-Agenten?

Ein KI-Agent ist ein digitaler Assistent, der nicht nur Befehle ausführt, sondern auch lernt, sich anpasst und in Ihrem Namen handelt. Er hilft bei der Automatisierung von Aufgaben, trifft kluge Entscheidungen und lernt sogar aus früheren Erfahrungen.

Aber wie funktioniert die Arbeit mit KI eigentlich? Schauen wir uns das einmal genauer an:

via Simform

Aber wie funktionieren sie eigentlich? Lassen Sie uns das einmal genauer betrachten: Sense the world : KI-Agenten sammeln Informationen aus E-Mails, Dashboards für Projekte und Echtzeitdaten

Analysieren und verstehen : Sie verarbeiten die Daten, um Muster zu erkennen und potenzielle Risiken und Chancen zu identifizieren

Kluge Entscheidungen treffen : Basierend auf ihrer Analyse schlagen sie Maßnahmen vor oder ergreifen diese automatisch

Lernen und Verbessern: Je mehr sie arbeiten, desto intelligenter werden sie! KI-Agenten verfeinern ihre Entscheidungen im Laufe der Zeit KI-Agent ist nicht gleich KI-Agent. Es gibt verschiedene Arten von KI-Agenten, die jeweils für bestimmte Aufgaben konzipiert sind. Einige sind großartig im Umgang mit Zahlen, andere sind gut im Verfassen von Updates oder in der Synchronisierung von Aufgaben.

Aber bedenken Sie, dass diese Zunahme der Nummer von KI-Agenten auch die Herausforderungen mit sich bringt, die mit künstlicher Intelligenz einhergehen.

Dazu gehört, dass sie sich in vagen Anweisungen verlieren, Schwierigkeiten haben, mit Ihrer Arbeitsweise Schritt zu halten, und sich gelegentlich in Bezug auf Genauigkeit so verhalten, als hätten sie eine Kaffeepause zu viel gemacht.

Zu erledigen: Wie helfen KI-Agenten beim Projektmanagement?

Wünschen Sie sich, Sie könnten sich selbst klonen, um all die langweiligen Projektaktualisierungen und die Berichterstellung zu erledigen? So können KI-Agenten dabei helfen, die traditionellen Tools und Praktiken des Projektmanagements überflüssig zu machen:

📌 Automatisiert Aufgaben: Erledigt die Planung, Zuweisung und Erinnerungen

📌 Bietet Einblicke: Identifiziert Risiken und Ineffizienzen, bevor sie zu Problemen werden

📌 Optimiert Workflows: Gleicht Workloads aus, priorisiert Aufgaben und optimiert die Ressourcenzuweisung

📌 Verbessert die Kommunikation: Fasst Meetings zusammen, erstellt E-Mails und hält Teams auf dem Laufenden

Freundliche Erinnerung: KI ersetzt keine Projektmanager, aber KI-Projektmanager passen sich an sich ändernde Fristen, die Komplexität von Projekten und die Verfügbarkeit von Teams an, um Aufgaben im Auge zu behalten.

Lesen Sie auch: Der Unterschied zwischen maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz

Worauf sollte man bei KI-Agenten für das Projektmanagement achten?

Die Wahl des richtigen KI-Agenten kann den Unterschied zwischen Zeitersparnis und Zeitverschwendung beim Setup ausmachen. Folgendes sollten Sie im Auge behalten:

Schlüssel-Features, die bei KI-Agenten zu berücksichtigen sind

*automatisierung von Aufgaben: Automatisieren Sie die Aktualisierung von Aufgaben, die Nachverfolgung des Fortschritts und Erinnerungen, damit Sie nicht mit manuellen Aktualisierungen beschäftigt sind

Vorausschauende Erkenntnisse: Risiken frühzeitig erkennen und Wege vorschlagen, um mit vorausschauenden Erkenntnissen auf Kurs zu bleiben

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP): Geben Sie alltägliche Anweisungen wie "Verschiebe das auf nächste Woche" – keine robotergesteuerten Aufforderungen erforderlich

Datensicherheit: Priorisieren Sie die Sicherheit Ihrer Daten mit branchenüblichen Protokollen vom ersten Tag an

Echtzeit-Einblicke: Liefern Sie Echtzeit-Einblicke mit Dashboards, die umsetzbare Erkenntnisse bieten, nicht nur Rohdaten

Benutzerfreundliche Oberfläche: Vereinfachtes Setup und tägliche Nutzung durch eine benutzerfreundliche Oberfläche

Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für das Projektmanagement

die 10 besten KI-Agenten für das Projektmanagement

Sehen Sie sich diese 10 KI-Agenten für das Projektmanagement an, um die Produktivität zu steigern, Workflows zu optimieren und unnötige Arbeit zu vermeiden:

1. ClickUp (am besten für KI-gesteuerte Automatisierung von Aufgaben und Echtzeit-Einblicke in Projekte)

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Die ClickUp-Lösung für das Projektmanagement, in Kombination mit KI-Funktionen, verändert die Art und Weise, wie ein Projektmanager Aufgaben bewältigt, Arbeit priorisiert und Prozesse automatisiert.

ClickUp Brain

ClickUp Brain macht das Projektmanagement intelligenter, indem es drei Schlüsselaspekte abdeckt: Antworten, Maßnahmen und Schreiben – alles an einem Ort.

Benötigen Sie ein Update zu Ihrem Projekt? Fragen Sie einfach, und es werden kontextbezogene Antworten aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und Kommentaren abgerufen, ohne dass Sie manuell nach Informationen suchen müssen.

Möchten Sie eine Aufgabe für Mitglieder Ihres Teams erstellen, die auf Ihrem letzten Standup-Call basiert? Fragen Sie einfach Brain und es wird sie mit den richtigen Details aus verwandten Threads und Dokumenten erstellen. Und wenn Sie nicht weiterwissen, egal ob es um das Schreiben von E-Mails oder Aufgabenbeschreibungen geht, generiert es überraschend treffende Inhalte, die dem Ton und der Stimme Ihrer Marke entsprechen.

Steigern Sie die Produktivität mit KI-gestützten Vorschlägen für Aufgaben und automatisierten Workflows in ClickUp

Dokumentation und Kommunikation sind ein weiterer Bereich, in dem ClickUp Brain wirklich glänzt. Ob es um die Erstellung von Berichten, die Verfeinerung von Nachrichten oder die Zusammenfassung der Ergebnisse von Meetings geht – Sie können alles mit einem Klick abschließen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain automatisch prägnante Zusammenfassungen von Meetings

Benötigen Sie schnelle Updates? Fragen Sie einfach bei ClickUp Brain nach, z. B. nach: Wie ist der Status von Projekt X? Wer arbeitet an Projekt Y? Bei welchen Aufgaben besteht die Gefahr, dass Termine nicht eingehalten werden? Wie ist der Fortschritt meiner Aufgaben mit hoher Priorität in dieser Woche? Wer hat die meisten überfälligen Aufgaben in unserem Projekt? Können Sie die Schlüssel-Updates des letzten Meetings Ihres Teams zusammenfassen? Bei welchen Aufgaben besteht die Gefahr, dass Fristen nicht eingehalten werden? Welche Mitglieder Ihres Teams sind derzeit mit Arbeit überlastet?

Nutzen Sie ClickUp Brain für die Priorisierung von Aufgaben mit intelligenten Eingabeaufforderungen

Brain ruft in Sekundenschnelle Schlüssel-Updates, vergangene Diskussionen und Berichte ab. Es schlägt auch Fristen vor, kennzeichnet überfällige Aufgaben und stellt sicher, dass niemand überlastet ist. Sie geraten in Verzug? Bitten Sie Brain einfach, die Zeitleisten auf der Grundlage des Fortschritts und der Abhängigkeiten zu verschieben, und Ihr Zeitplan wird automatisch überarbeitet.

ClickUp-Lösungen für das Projektmanagement

ClickUp Brain ist auch die Grundlage für ClickUp-Lösungen für das Projektmanagement, sodass Sie nicht zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln müssen.

Sie erhalten Aufgabenverwaltung, Projektdokumentation und Teamzusammenarbeit in einer leistungsstarken Plattform. Sie optimiert den gesamten Projektlebenszyklus, von der Planung und Ausführung bis hin zur Nachverfolgung und Berichterstellung.

ClickUp Vorlage für den Plan der Aufgaben im Projektmanagement

Um die Abläufe zu optimieren, können Sie Workflows mit vorgefertigten Vorlagen wie der ClickUp-Vorlage für den Aufgabenplan im Projektmanagement mit wenigen Klicks einrichten.

Die Vorlage enthält Aufgaben und Unteraufgaben, die Sie Ihrem Team zuweisen können, und erleichtert so die Aufteilung großer Projekte in Schritte von überschaubarer Größe.

Mit Gantt-Diagrammen und Zeitleisten können Sie sehen, was nach Plan läuft und was in Verzug gerät, und Dinge verschieben, ohne den gesamten Plan durcheinanderzubringen.

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren und verfolgen Sie die Leistung von Projekten mühelos mit der Vorlage für Pläne für Aufgaben im Projektmanagement von ClickUp.

Vorlage für die Überprüfung des Projektmanagements von ClickUp

Sobald Ihr Projekt angelaufen ist, ist die Nachverfolgung der Leistung genauso einfach. Die Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp bietet Ihnen einen einfachen Rahmen, um zu ermitteln, was funktioniert, was die Arbeit verlangsamt und was einer Kurskorrektur bedarf.

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie die Bewertung von Projekten mit der Vorlage für die Projektüberprüfung von ClickUp

Die besten Features von ClickUp

🚀 KI-gestützte Workflows : Automatisieren Sie Routineaufgaben, Statusaktualisierungen und Workflow-Routinen, damit sich Ihr Team auf wichtige Arbeit konzentrieren kann

📊 Intelligente Datenerkenntnisse : Erhalten Sie sofort KI-generierte Zusammenfassungen, Aktionselemente und Updates zum Fortschritt, um den Überblick über Ihre Projekte zu behalten, ohne sich durch endlose Nachrichten wühlen zu müssen

📝 KI-Schreibassistent: Erstellen Sie in Sekundenschnelle Zusammenfassungen von Meetings, Berichte und Nachrichtenentwürfe mit KI-generierten Inhalten

🔍 Sofortige Suche und Fragen und Antworten : Stellen Sie ClickUp Brain jede Frage zu Ihrer Arbeit und erhalten Sie sofort die richtige Antwort

🛠️ Nahtlose Integration : Arbeiten Sie mit Tools wie Slack, Google Drive, Zoom und über 600 weiteren Apps für einen vernetzten Workflow

📅 KI-gestützte Termin- und Plan-Erstellung : Nutzen Sie KI, um Aufgaben zu priorisieren, Termine vorzuschlagen und Ressourcen effektiv zuzuweisen

🎯 Vorgefertigte Vorlagen für das Projektmanagement: Wählen Sie aus mehreren Vorlagen für das Projektmanagement mit KI-Unterstützung für die Planung von Projekten, die Verwaltung von Aufgaben und die Automatisierung von Workflows, um sofort loszulegen

Limits von ClickUp

Gelegentliche UX-Pannen, wie z. B. den Fokus beim Tippen zu verlieren

Einige KI-generierte Ergebnisse wirken generisch und sind nicht tiefgründig genug

ClickUp-Preise

ClickUp bietet flexible Preise für Teams unterschiedlicher Größe:

Free forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2 : 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Durch die Umstellung auf ClickUp für alle Teams wurde ein zentraler hub für alle unsere Teams und Benutzer geschaffen, über den sie ihre eigene Arbeit organisieren und gleichzeitig die Projekte anderer Teams nachverfolgen können. Die Features und tools von ClickUp eignen sich hervorragend für CS, Vertrieb und unser Entwicklungsteam, um unsere Projekte unternehmensweit effizient und effektiv zu verwalten!

Durch die Umstellung auf ClickUp für alle Teams wurde ein zentraler hub für alle unsere Teams und Benutzer geschaffen, über den sie ihre eigene Arbeit organisieren und gleichzeitig die Projekte anderer Teams nachverfolgen können. Die von ClickUp bereitgestellten Features und tools eignen sich hervorragend für CS, Vertrieb und unser Entwicklungsteam, um unsere Projekte unternehmensweit effizient und effektiv zu verwalten!

2. Notion KI (am besten für intelligente Dokumentation und Wissensabruf geeignet)

via Notion

Notion KI macht die Bearbeitung von Aufgaben viel einfacher. Es ruft Informationen aus Notion, Slack und Google Drive ab, sodass Sie nicht zwischen Apps wechseln müssen. Das zusammenfassende Feature ist praktisch für lange Dokumente, und das Umwandeln von Notizen aus Meetings in Listen mit zu erledigenden Aufgaben spart Zeit.

Es kann sogar automatisch Elemente für Maßnahmen vorschlagen. Die Tools für das Schreiben und die Bearbeitung sind anständig, insbesondere für schnelle Entwürfe oder Übersetzungen, aber am besten eignet es sich, um verstreute Informationen an einem Ort zu organisieren.

Die besten Features von Notion KI

🔍 KI-gestützte Suche : Finden Sie Informationen aus Notion, Slack, Google Drive und mehr

📊 Dokumenten- und Datenanalyse: Extrahieren Sie Schlüsselinformationen und Zusammenfassungen aus PDFs und Bildern

📝 KI-Schreibassistent: Entwürfe für Notizen zu Meetings, Projektzusammenfassungen und Berichte

📅 Automatisierung von Workflows: Erstellen Sie Aufgaben, aktualisieren Sie den Status und fassen Sie Diskussionen zusammen

Limits von Notion KI

Die kostenlose Version von Notion AI bietet eine begrenzte Anzahl von KI-Eingabeaufforderungen (20)

Steile Lernkurve für erstmalige Benutzer

Notion KI-Preise

Notion KI ist als Add-On für Notion Workspaces verfügbar:

8 $/Mitglied/Monat (jährliche Abrechnung)

10 $/Mitglied/Monat (monatliche Abrechnung)

Notion KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (6.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Vorlagen für KI, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern

3. Trello AI (am besten für KI-gestützte Aufgabenbeschreibungen und Kategorisierung geeignet)

via Trello

Trello KI fügt Trello eine hilfreiche Ebene hinzu, ohne die Dinge kompliziert zu machen. Es kann Aktualisierungen schnell zusammenfassen, Notizen bereinigen und lange Diskussionen in Aktionselemente umwandeln – was beim Jonglieren mit mehreren Aufgaben sehr praktisch ist. Das Feature zur Erstellung von Inhalten eignet sich gut für die Erstellung von Aufgabenbeschreibungen oder die Überarbeitung von Nachrichten.

Besonders hervorzuheben ist, wie automatisch To-dos aus Unterhaltungen abgerufen und in Checklisten organisiert werden. Mit dem Befehl /AI geht alles schneller, ohne dass sich die Art und Weise ändert, wie Sie Trello bereits verwenden.

Die besten Features von Trello AI

📌 Extraktion von Elementen für Maßnahmen: Identifizieren Sie wichtige Aufgaben aus Notizen und Diskussionen für eine bessere Organisation

📊 Automatisierte Kategorisierung von Aufgaben : Sortieren Sie Aufgaben nach Inhalt, Dringlichkeit und Prioritäten des Teams

💡 Brainstorming und Ideenfindung : Erweitern Sie die Themen, um bei der Planung und Diskussion von Projekten zu helfen

📅 Optimierung des Workflows: Aktualisieren Sie den Fortschritt, legen Sie Prioritäten fest und verfeinern Sie die Zuweisung von Aufgaben

Trello KI-Limits

Hauptsächlich auf textbasierte KI-Unterstützung ausgerichtet

Im Vergleich zu anderen Tools fehlt eine fortschrittliche KI-gesteuerte Automatisierung

Trello AI-Preise

Trello AI ist in den Premium- und Enterprise-Plänen von Trello enthalten:

*premium: 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Trello KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Hier ist eine G2-Bewertung:

Ich benutze Trello jeden Tag, um meine Aufgaben und Ziele im Auge zu behalten. Es ist sehr benutzerfreundlich und lässt sich benutzerdefiniert anpassen, und die Designs sind es auch. Es gibt auch eine Integration mit Jira, wenn Sie möchten.

Ich benutze Trello jeden Tag, um meine Aufgaben und Ziele nachzuverfolgen. Es ist sehr benutzerfreundlich und lässt sich benutzerdefiniert anpassen, und die Designs sind es auch. Es gibt auch eine Integration mit Jira, wenn Sie möchten.

via Asana

Asana KI ist wie der Teamkollege, der immer weiß, was als Nächstes kommt. Sie weist Aufgaben zu, legt Fristen fest, sortiert Anfragen und kümmert sich um das Ressourcenmanagement, ohne dass ständige Erinnerungen erforderlich sind. Sie können benutzerdefinierte KI-Agenten erstellen, ohne Code zu schreiben, um die langweiligen Dinge wie das Einholen von Genehmigungen oder das Versenden von Updates zu erledigen.

Es weist Sie auf das hin, was Aufmerksamkeit erfordert, schlägt Zeitleisten vor und gleicht Workloads aus, sodass Sie weniger Zeit mit der Organisation und mehr Zeit mit der eigentlichen Arbeit verbringen können. Ihre Daten bleiben sicher, während sich die KI um die Routineaufgaben kümmert.

Die besten Features von Asana KI

📌 Intelligenter Status : Generieren Sie Echtzeit-Updates für Projekte auf der Grundlage des Fortschritts bei Aufgaben und der jüngsten Aktivitäten

📝 Intelligente Zusammenfassungen : Stellen Sie automatisierte Zusammenfassungen von Aufgaben und Projekten bereit, um die Teams auf dem Laufenden zu halten

🚀 Intelligente Regeln : Automatisieren Sie Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Projektaktualisierungen mithilfe von KI-generierten Regeln

🔍 Intelligentes Chatten: Erhalten Sie sofort Antworten auf Fragen zu Projekten und rufen Sie Schlüsselinformationen ab

Limits von Asana KI

KI-Features sind nicht im kostenlosen Plan von Asana enthalten

Bei komplexen Projekten fehlt der Kontext

Preise für Asana KI

Starter : 10,99 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Asana KI

G2: 4, 4/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 13.000 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen kontaktieren, um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp AI an Ihrer Seite gehört der Kontextwechsel der Vergangenheit an. Stellen Sie die Frage einfach direkt in Ihrem Workspace, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

5. Monday KI (am besten für die Automatisierung von Workflows und datengestützte Erkenntnisse geeignet)

via Monday

Monday KI erleichtert Projektmanagern das Leben, indem sie Workflows und Aufgabenverwaltung automatisiert. Sie weist Aufgaben den richtigen Personen zu, sortiert Daten nach Dringlichkeit und erkennt Risiken, bevor sie eskalieren.

Das KI-gestützte Risikomanagement sorgt dafür, dass potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden, und verhindert so Überraschungen in letzter Minute. Außerdem erledigen die KI-Assistenten (oder "Digital Worker") Routinearbeiten und schaffen so Zeit für strategischere Entscheidungen.

Die besten Features von Monday AI

📊 Intelligente Datenextraktion : Extrahieren Sie Schlüsselinformationen aus Dateien, E-Mails und Berichten

🔍 Stimmungsanalyse : Erkennen Sie positive, neutrale oder negative Stimmungen in Nachrichten und Feedback

📅 KI-gesteuertes Risikomanagement : Identifizieren Sie potenzielle Risiken für Ihr Projekt und schlagen Sie Maßnahmen zur Risikominderung vor

📁 KI-gestützte Vorlagen: Bietet vorgefertigte Vorlagen für die Automatisierung von Workflows und die Nachverfolgung von Projekten

Monday KI-Limits

Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf Automatisierung und Datenextraktion und nicht auf prädiktiver Analyse

Pläne mit Preisgestaltung sind für kleinere Teams nicht effektiv

Monday KI-Preise

Grundlegend : 9 $/Monat pro Platz

*standard: 12 $/Monat pro Platz

Pro : 19 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday?

Hier ist eine G2-Bewertung:

Die Produktivität der gewonnenen Zeit und die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren, verkürzen die Ausführungszeit für Aufgaben und verbessern gleichzeitig das Verständnis und die Autonomie innerhalb der Plattform.

Die Produktivität der gewonnenen Zeit und die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren, verkürzen die Ausführungszeit für Aufgaben und verbessern gleichzeitig das Verständnis und die Autonomie innerhalb der Plattform.

6. Wrike AI (am besten für vorausschauendes Risikomanagement und KI-Berichte geeignet)

via Wrike

Wrike AI ist eine KI für das Projektmanagement, die Teams dabei unterstützt, mehr zu erledigen, ohne sich mit Kleinigkeiten aufzuhalten. Sie sagt Risiken voraus, empfiehlt, was als Nächstes priorisiert werden sollte, und automatisiert Routineaufgaben.

Müssen Sie sich über lange Diskussionen informieren? Wrike KI fasst sie zusammen. Haben Sie Notizen von Meetings? Wrike KI wandelt sie automatisch in Unteraufgaben um. Mit Sprachbefehlen und sofortigen Berichterstellungen wird die Verwaltung von Projekten weniger stressig.

Die besten Features von Wrike AI

📌 KI-gestützte Risikovorhersage : Identifizieren Sie potenzielle Risiken für Ihr Projekt und schlagen Sie Strategien zur Risikominderung vor

📊 KI-generierte Berichte : Fassen Sie den Fortschritt von Aufgaben, überfällige Arbeiten und die Verteilung des Workloads zusammen

📁 Sprachgesteuertes Aufgabenmanagement: Erstellen und verwalten Sie Aufgaben ganz einfach mit Sprachbefehlen

Limits von KI bei Wrike

KI ist weniger effektiv bei der Verwaltung komplexer Projekte

Der mobilen App fehlen wesentliche Features, die die Nutzung von KI unterwegs limitieren

Wrike KI-Preise

Team : 10 $/Monat pro Benutzer

Business : 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise und Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu KI von Wrike

G2: 4, 2/5 (3700+ Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (2700+ Bewertungen)

7. Taskade AI (am besten für KI-generierte Listen mit Aufgaben und Zusammenarbeit in Echtzeit)

via Taskade

Taskade KI hilft bei der automatischen Erstellung von Listen mit zu erledigenden Aufgaben, Sprints und Mindmaps, was für den Einstieg nützlich ist. Die Features zur Automatisierung sparen Zeit, während integrierte KI-Chatbots sofortige Vorschläge unterbreiten.

Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mehrere Projekte verwalten, da intelligente Formulare und Workflow-Generatoren den manuellen Workflow reduzieren.

Die besten Features von Taskade KI

📌 Automatisierung von Aufgaben durch KI : Erstellen Sie automatisch Listen mit zu erledigenden Aufgaben, Unteraufgaben und strukturierte Workflows

📊 Benutzerdefinierte KI-Agenten : Trainieren Sie KI-Agenten für die Verwaltung von Aufgaben, die Berichterstellung und die Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten

📁 Mindmaps und Flussdiagramme : Lassen Sie sich bei der Visualisierung von Projekten und der Aufschlüsselung komplexer Aufgaben helfen

💬 KI-Chat-Integration: Ermöglichen Sie Zusammenarbeit in Echtzeit mit KI-gestützten Assistenten

Limits von KI

Benutzer können keine eigenen API-Schlüssel hinzufügen und sind auf die Modelle GPT-4 und GPT-4 mini limitiert

Automatisierungen können nicht zwischen Konten übertragen werden

Taskade KI-Preise

Free : Limitierte Features der KI

Pro : 10 $/Monat pro Benutzer

Teams : 100 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Taskade KI

G2: 4, 6/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (60+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Taskade?

Hier ist eine Capterra-Bewertung:

Benutzerfreundliche Oberfläche. Projektmanagement ist für alle Mitglieder des Teams leichter zugänglich. Aufgaben lassen sich einfach erstellen. Der KI-Workflow-Builder ist eine große Hilfe. Ich gebe Rollen an Mitglieder des Teams frei und fühle mich persönlich gut dabei.

Benutzerfreundliche Oberfläche. Projektmanagement ist für alle Mitglieder des Teams zugänglicher. Aufgaben lassen sich einfach erstellen. KI-Workflow-Builder ist eine große Hilfe. Ich gebe Rollen an Mitglieder des Teams frei und fühle mich persönlich gut dabei.

Lesen Sie mehr: Vorlagen für Notizen von Cornell in Google Docs, Word und ClickUp

8. Ayanza AI (am besten für KI-gestützte Zusammenarbeit und Produktivität von Teams geeignet)

via Ayanza

Ayanza KI hilft beim Brainstorming von Ideen, beim Aufräumen von Texten und beim schnellen Auffinden von Informationen. Aufgaben werden übersichtlich in Listen, Notizen und Ziele unterteilt, was die Nachverfolgung des Fortschritts erleichtert.

Die KI kann Routine-Workflows automatisieren und Elemente für Maßnahmen vorschlagen, wodurch alles in Bewegung bleibt. Außerdem ist sie geräteübergreifend verfügbar, sodass Sie Ihre Projekte überall im Blick behalten können.

Die besten Features von Ayanza AI

📌 KI-Brainstorming-Partner : Generieren Sie Ideen und Vorschläge zur Verbesserung der Kreativität Ihres Teams

📝 Intelligenter Wissensassistent : Schnelle Antworten und Einblicke in Abfragen des Teams generieren

📅 Kollaborative Workspaces : Strukturierte Spaces für Notizen, Listen und Ziele

📁 KI-gestützter Newsfeed: Halten Sie Ihre Teams mit Echtzeit-Einblicken in Projekte auf dem Laufenden

Limits von KI

Die mobile Version unterscheidet sich von der Desktop-Version, was den Wechsel zwischen den Geräten erschwert

Erweiterte KI-Funktionen sind auf Pläne der obersten Ebene beschränkt

Ayanza KI-Preise

Free: 0 $/Monat pro Benutzer

Premium : 6 $/Monat pro Benutzer

Ultra : 15 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: 15 $/Monat pro Benutzer

Ayanza KI Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9 HiveMind KI (am besten für KI-gesteuerte Projekte und Zusammenfassungen von Meetings)

via Hive

HiveMind KI nimmt die Routinearbeit aus dem Projektmanagement. Sie kann ganze Pläne für Projekte erstellen, Aufgaben erstellen und Workflows basierend auf den Prioritäten des Teams vorschlagen – alles mit einfachen Eingabeaufforderungen. Die Features der KI sind praktisch, um Tagesordnungen für Meetings zu erstellen, Diskussionen zusammenzufassen und sogar E-Mails zu beantworten.

Mit Hive Notes werden Meetings automatisch dokumentiert. Es kann auch Ideen sammeln, Bilder generieren und Inhalte übersetzen, wodurch es einfacher wird, Projekte voranzutreiben.

Die besten Features von HiveMind KI

📌 Sofortige Planung von Projekten : Erstellen Sie strukturierte Pläne und Listen mit Aufgaben für Projekte in Sekundenschnelle

📊 KI-gestützte Aktionskarten : Ideen automatisch in umsetzbare Aufgaben umwandeln

📝 Erstellung von Inhalten : Erstellen Sie Tagesordnungen für Meetings, Blogbeiträge und Business-Pläne

📅 Automatisierte Erstellung von Bildern: Entwerfen Sie einzigartige Bilder und Grafiken aus Texten

Limits der KI von HiveMind

Es ist nicht benutzerfreundlich und im Vergleich zu anderen Tools für das Projektmanagement gibt es eine Lernkurve

Das Tool zur Bilderzeugung ist noch nicht ausgereift und muss verbessert werden

HiveMind KI-Preise

Starter: 1 $/Monat pro Benutzer

Teams : 3 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu KI von HiveMind

G2: 4, 6/5 (570+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (200+ Bewertungen)

Siehe auch: Beispiele, Techniken und praktische Anwendungen für Prompt Engineering

10. SmartSuite AI (am besten geeignet für KI-gestützte Automatisierung von Dokumenten und Optimierung von Workflows)

über SmartSuite

SmartSuite KI hilft Teams, Routinearbeiten zu reduzieren, indem Berichte erstellt, Feedback sortiert und Informationen automatisch organisiert werden. Die Lösung ist nützlich, um im Handumdrehen Projektaktualisierungen, E-Mails und Zusammenfassungen zu erstellen.

Die benutzerdefinierten KI-Eingabeaufforderungen sind eine nette Sache. Sie ermöglichen es Teams, Workflows anzupassen und Routineaufgaben auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse zu automatisieren, sodass jeder weniger Zeit für administrative Aufgaben aufwenden muss.

Die besten Features von SmartSuite AI

📌 KI-gestütztes Dokumentenmanagement : Erstellen, verfeinern und kategorisieren Sie Projektdokumentationen und Berichte

📊 Automatisierte Aufgabenverarbeitung : Aufgaben basierend auf den Anforderungen des Workflows zuweisen, nachverfolgen und priorisieren

📝 KI-Schreiben und -Bearbeitung : Entwerfen Sie Blogs, Berichte und andere Texte effizient mit KI-generierten Inhalten

📅 Benutzerdefinierte KI-Eingabeaufforderungen : Personalisieren Sie Workflows und automatisieren Sie Routineaufgaben mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen

📁 KI-gestützte SmartDocs: Integrieren Sie KI in das Dokumentenmanagementsystem von SmartSuite für eine nahtlose Zusammenarbeit

Limits von SmartSuite KI

Limitierte benutzerdefinierte Anpassung der Workflows und mangelnde Integration mit anderen Automatisierungsplattformen

Fehlende Schlüssel-Features, wie das Ausblenden von Spuren der Automatisierung in E-Mails

SmartSuite KI-Preise:

Team : 10 $/Monat pro Benutzer

Professional : 25 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: 35 $/Monat

Signatur: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SmartSuite KI

G2 : 4, 8/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (20+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SmartSuite?

Hier ist eine Capterra-Bewertung:

SmartSuite ist einfach einzurichten, hat eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie alles im Griff haben, und bietet wirklich die besten Features in der Landschaft der Low-Code-/No-Code-, Workflow- und Betriebsmanagement-Software.

SmartSuite ist einfach einzurichten, hat eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie alles im Griff haben, und bietet wirklich die besten Features in der Landschaft der Low-Code-/No-Code-, Workflow- und Betriebsmanagementsoftware.

Lesen Sie auch: Wie man einen KI-Agenten für eine bessere Automatisierung erstellt

Wählen Sie den besten KI-Agenten für das Projektmanagement

Bei der Verwaltung von Projekten müssen oft unzählige Aufgaben bewältigt, Updates verfolgt und zwischen Apps gewechselt werden, um sich einen vollständigen Überblick zu verschaffen. KI-Tools versprechen, die Dinge zu vereinfachen, aber nicht alle reduzieren tatsächlich das Chaos.

Notion KI, Trello KI und Asana KI bieten hier und da Automatisierung, aber Sie müssen die Dinge immer noch über verschiedene Plattformen hinweg zusammenfügen.

ClickUp dreht den Spieß um, indem es Aufgabenverwaltung, intelligente Terminplanung, KI-gestützte Berichte und Automatisierung von Workflows an einem Ort vereint, sodass Sie weniger Zeit mit der Organisation der Arbeit verbringen und mehr Zeit haben, sie zu erledigen.

Möchten Sie es in Aktion sehen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! 🙌