Perplexity vs. Claude für die Programmierung: Welche KI ist besser für Entwickler?

Sie benötigen Hilfe bei einer kniffligen API-Integration. Greifen Sie zu dem KI-Tool, das die aktuelle Dokumentation durchsucht, oder zu dem, das Ihre gesamte Codebasis lesen kann?

Vor dieser Entscheidung stehen Entwickler täglich. Perplexity und Claude sind zu zwei der meistdiskutierten KI-Assistenten in Programmiererkreisen geworden, aber sie funktionieren auf grundlegend unterschiedliche Weise.

Perplexity durchsucht das Internet in Echtzeit und liefert aktuelle Antworten. Claude liest Tausende von Codezeilen und analysiert die Architektur.

In diesem Blogbeitrag vergleichen wir Perplexity und Claude für die Programmierung anhand der Faktoren, die beim Release wichtig sind: Codequalität, Hilfe bei der Fehlerbehebung und ob sie verstehen, was Sie entwickeln.

Perplexity vs. Claude auf einen Blick

Hier ist eine kurze Übersichtstabelle für die beiden tools mit einem Bonus-tool:

Kriterien Perplexity Claude Bonus: ClickUp ⭐️ Primäre Funktion Antwort-Engine mit schnellen, webbasierten Antworten zum Code Reasoning-First-Modell für komplexe Codierungsaufgaben All-in-One-Arbeitsplattform mit kontextbezogener KI für Code, Dokumente und Projektmanagement Unterstützung beim Programmieren Schnelle Snippets und Korrekturen aus Echtzeitquellen Leistungsstarkes mehrstufiges Code-Schritt-Verfahren hilft bei verschiedenen Sprachen Kontextbezogene Code-Vorschläge, Generierung von Code-Blöcken und Support für technische Workflows Code-Generierung Gut geeignet für kurze Skripte und Beispiele Konsistentere, strukturiertere Generierung für vollständige Features Schreibt Code, der den Konventionen Ihres Teams und der Projektstruktur entspricht, unter Verwendung des Workspace-Kontexts. Debugging Ideal zum Auffinden bekannter Lösungen über die Suche Tiefgehende Fehleranalyse und Ursachenforschung Zeigt relevante Dokumente, frühere Fehlerberichte und Codeausschnitte für die kontextbezogene Fehlerbehebung an. Kontextverarbeitung Suchfokussiert; begrenzter Kontext für langen Code Großes Kontextfenster, geeignet für Projekte mit mehreren Dateien Tiefgreifender Kontext aus Aufgaben, Dokumenten und Codebasis; verknüpft Code mit der Projektgeschichte und Dokumentation Benutzerdefinierte Anpassung Grundlegende Prompt-Steuerung Starker Stil, Persona und System-Prompt-Tuning Unterstützung mehrerer Modelle (Claude, ChatGPT, Gemini, ClickUp AI); passt sich dem Workflow und Stil des Teams an Zusammenarbeit Am besten geeignet, um schnelle gemeinsame Antworten zu freigeben Besser für Pair Programming und iterative Reviews Echtzeit-Zusammenarbeit an Code, Dokumenten und Aufgaben; KI-Vorschläge, die mit Teamdiskussionen verknüpft sind Anwendungsfälle Bibliotheksrecherchen, schnelle Fehlerbehebung, API-Beispiele Feature-Entwicklung, Refactoring und Dokumentation End-to-End-Softwareentwicklung: Planen, Code schreiben, Dokumentation, Überprüfung und Auslieferung Integrationen Browser-/Erweiterungsbasiert API- und IDE-freundlich über Tools von Drittanbietern Native Integration mit Projektmanagement, Dokumenten, Chat und Dashboards in einem Workspace

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren.

Was ist Perplexity?

via Perplexity

Perplexity ist eine Antwort-Engine, die das Internet in Echtzeit durchsucht, um Antworten zu liefern, die auf aktuellen Quellen basieren. Sie fasst Informationen aus mehreren Quellen zusammen und präsentiert direkte Antworten mit Quellenangaben.

Für Entwickler bedeutet dies, dass sie aktuelle Dokumentationen, Framework-Release-Notizen und die neuesten API-Änderungen erhalten, die alle direkt in Ihren Workflow integriert werden.

Bei der Fehlerbehebung oder beim Erlernen einer neuen Technologie verbindet Perplexity KI Sie mit den aktuellsten online verfügbaren Informationen, was es besonders wertvoll für Ökosysteme macht, in denen Dokumentationen häufig aktualisiert werden.

🧠 Wissenswertes: In einer Stack Overflow-Entwicklerumfrage gaben 81 % der Entwickler an, dass die Steigerung der Produktivität der größte Vorteil sei, den sie sich von der Verwendung von KI-Tools erhoffen.

Features von Perplexity

Perplexity kombiniert die Suche mit KI-Tools, um fundierte Antworten auf technische Fragen zu liefern. Hier sind die wichtigsten Features, auf die sich Entwickler verlassen:

Feature Nr. 1: Websuche mit Zitaten

Erhalten Sie präzise Antworten auf Fragen zum Web

Perplexity durchsucht das Internet, während Sie Fragen stellen, und zeigt aktuelle Dokumentationen, API-Referenzen, GitHub-Probleme und Community-Diskussionen an. Jede Antwort enthält direkte Zitate, die mit Verknüpfungen zu den Originalquellen verknüpft sind, egal ob es sich um offizielle Dokumente, Stack Overflow-Threads oder aktuelle Blog-Beiträge handelt.

Feature Nr. 2: Pro-Suchmodus

Analysieren Sie Code mit dem Pro-Suchmodus

Pro Search ist der erweiterte Schlussfolgerungsmodus von Perplexity, der vor der Beantwortung eine tiefergehende Analyse durchführt. Die Antwort dauert zwar länger, aber es werden verschiedene Quellen gründlicher recherchiert, die Qualität der Informationen bewertet und detaillierte technische Erklärungen gegeben.

Bei komplexen Fragen zur Systemarchitektur, Leistungsoptimierung oder zum Vergleich mehrerer Ansätze zur Lösung eines Problems untersucht Pro Search Nuancen, die bei einer einfachen Suche möglicherweise übersehen werden.

🔍 Wussten Sie schon? Große Unternehmen wie Google und Microsoft geben an, dass sie bei bestimmten Projekten etwa 30 % des neuen Codes mit KI-generiertem Code erstellen. Einige Unternehmen geben an, dass Entwickler ihre Aufgaben mit KI-Codierungstools bis zu 83 % schneller abschließen.

Feature Nr. 3: Sammlungen für die Organisation von Projekten

Chat-Threads mit Sammlungen organisieren

Mit Sammlungen können Sie Suchanfragen, Quellen und Unterhaltungen zu bestimmten Projekten oder Forschungsthemen organisieren.

Wenn Sie Bibliotheken für die Authentifizierung evaluieren, Datenbankmigrationsstrategien recherchieren oder Ressourcen für ein neues Framework sammeln, können Sie relevante Suchergebnisse speichern, um technische Dokumentationen für Code zu schreiben und eine Wissensdatenbank aufzubauen.

Sammlungen unterstützen die Zusammenarbeit, da Mitglieder des Teams ihre Erkenntnisse einbringen und ihre Recherchen an einem zentralen Ort freigeben können.

📮 ClickUp Insight: 33 % unserer Befragten geben an, dass die Entwicklung von Fähigkeiten einer der Anwendungsfälle für KI ist, der sie am meisten interessiert. Beispielsweise möchten nicht-technische Mitarbeiter möglicherweise lernen, wie man mit einem KI-Tool Code-Schnipsel für eine Seite erstellt. In solchen Fällen gilt: Je mehr Kontext die KI über Ihre Arbeit hat, desto besser sind ihre Antworten. Als Allround-App für die Arbeit ist die KI von ClickUp hier besonders gut. Sie weiß, an welchem Projekt Sie arbeiten, und kann Ihnen konkrete Schritte empfehlen oder sogar Aufgaben wie das Erstellen von Code-Schnipseln mühelos ausführen.

Preise für Perplexity*

Free

Perplexity Pro: 20 $/Monat

Enterprise Pro: 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Max: 325 $/Monat pro Benutzer

🎥 Ansehen: In diesem Video entdecken wir die besten KI-Agenten für die Programmierung – Tools, die Code generieren, Fehler finden, Verbesserungen vorschlagen und Ihnen ermöglichen, konzentriert zu arbeiten. Was Sie darin finden: ✔ Die besten KI-Codierungsassistenten, von Codegeneratoren bis hin zu Bugfixern✔ Vergleich: GitHub Copilot vs. ClickUp vs. Tabnine vs. andere✔ So binden Sie KI-Codierungsagenten in Ihre IDE und Ihren Workflow ein✔ Tipps, um Fallstricke zu vermeiden und Ihre Codebasis gesund zu halten Nutzen Sie dies als Ausgangspunkt, um Ihren Entwicklungs-Workflow zu verbessern und lassen Sie Ihren KI-Agenten die Routineaufgaben übernehmen – während Sie die Kontrolle behalten.

Was ist Claude?

via Claude

Claude ist ein von Anthropic entwickelter KI-Assistent, der sich auf das Verstehen und Generieren von Code durch erweiterte, kontextbezogene Unterhaltungen spezialisiert hat.

Was Claude als KI-Codierungstool auszeichnet, ist sein riesiges Kontextfenster, das in der Lage ist, Hunderttausende von Tokens in einer einzigen Unterhaltung zu verarbeiten. Das bedeutet, dass Claude ganze Codebasen lesen, mehrere verwandte Dateien gleichzeitig überprüfen, lange Fehlerprotokolle analysieren und komplexe technische Diskussionen verstehen kann.

Claude analysiert auch technische Probleme, erklärt komplexe Konzepte und hilft Ihnen mit einer detaillierten Kompromissanalyse, Designentscheidungen zu durchdenken.

🔍 Wussten Sie schon? Eine Studie mit 96 Vollzeit-Ingenieuren ergab, dass KI-Unterstützung die Zeit für die Erledigung von Aufgaben um etwa 21 % reduzierte, was zeigt, dass es neben dem Hype auch messbare Geschwindigkeitsvorteile gibt.

Features von Claude

Wenn Sie Claude für die Programmierung verwenden, erhalten Sie Zugriff auf Funktionen, die für tiefgreifende technische Arbeiten und nachhaltige Zusammenarbeit entwickelt wurden. Hier sind die Gründe, warum es für Entwicklungsaufgaben so wertvoll ist:

Feature Nr. 1: Fortgeschrittenes Code-Verständnis + Generierung

Schreiben Sie Python-Funktionen mit Claude KI

Claude Sonnet liest und schreibt Code in Dutzenden von Programmiersprachen, darunter Python, JavaScript, TypeScript, Java, C++, Go, Rust und viele mehr. Über die Syntax hinaus versteht Claude Designmuster, Architekturprinzipien und frameworkspezifische Konventionen.

Es kann vollständige Funktionen mit ordnungsgemäßer Fehlerbehandlung generieren, Code umgestalten, um die Lesbarkeit und Leistung zu verbessern, umfassende Testsuiten mit Randfällen schreiben und komplexe Algorithmen Schritt für Schritt erklären.

Feature Nr. 2: Artefakte für die interaktive Code-Entwicklung

In Claude Artifacts generierten Code anzeigen

Wenn Claude umfangreichen Code generiert, erstellt es Artefakte, bei denen es sich um interaktive Panels handelt, in denen Sie formatierten Code mit Syntaxhervorhebung anzeigen, Implementierungen direkt in Ihren Editor kopieren und Versionen durchlaufen können.

Wenn Sie Claude bitten, einen Ansatz zu ändern oder ein anderes Muster auszuprobieren, wird das Artefakt aktualisiert, wobei die Unterhaltung erhalten bleibt.

Feature Nr. 3: Integration von Projektwissen

Projektwissen in Claude hochladen

Claude kann die README-Dateien, Beitragsrichtlinien, Stilrichtlinien und vorhandene Dokumentationen Ihres Projekts während einer Unterhaltung verarbeiten und referenzieren. Das bedeutet, dass die Antworten mit den Konventionen, Architekturentscheidungen und Codierungsstandards Ihres Teams übereinstimmen, ohne dass Sie die Anforderungen wiederholen müssen.

Laden Sie Ihre Dokumentation einmal in ein Projekt hoch, und die Vorschläge von Claude werden Ihre festgelegten Muster berücksichtigen.

🔍 Wussten Sie schon? Die Ingenieure von JPMorgan Chase konnten ihre Effizienz um 10 bis 20 % steigern, nachdem sie einen internen KI-Codierungsassistenten eingeführt hatten.

Preise für Claude*

Individuell

Free

Pro: 20 $/Monat

Max: Ab 100 $/Monat pro Benutzer

Team

Standard-Platz: 30 $/Monat pro Benutzer

Premium-Platz: 150 $/Monat pro Benutzer

Enterprise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bildung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Prompt Chaining, um KI-Codierungs-Tools Schritt für Schritt durch komplexe Aufgaben zu führen: Beginnen Sie mit einer Eingabeaufforderung, in der Sie die KI bitten, die Logik oder den Ansatz zu skizzieren.

Geben Sie eine zweite Eingabeaufforderung ein, um den eigentlichen Code basierend auf dieser Gliederung zu generieren.

Fügen Sie eine weitere Eingabeaufforderung hinzu, um den Code zu überarbeiten oder zu vereinfachen.

Beenden Sie mit einer Aufforderung, Tests oder Edge-Case-Prüfungen durchzuführen.

Perplexity vs. Claude für die Programmierung: Vergleich der Features

Sowohl Claude als auch Perplexity bieten Entwicklern wertvolle Funktionen, verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze bei der Programmierunterstützung. Perplexity zeichnet sich durch die Verbindung mit aktuellen Webressourcen und Dokumentationen aus, während Claude auf tiefgreifende Code-Analysen und Schlussfolgerungen mit umfangreichem Kontext spezialisiert ist.

Vergleichen wir, wie sie sich im Vergleich schlagen. 🧑‍💻

Feature Nr. 1: Zugriff auf Informationen in Echtzeit

Wenn Sie mit Herausforderungen in der Softwareentwicklung konfrontiert sind, die sich schnell weiterentwickelnde Frameworks oder kürzlich entdeckte Fehler betreffen, ist der Zugriff auf aktuelle Informationen von entscheidender Bedeutung.

Perplexity

Perplexity durchsucht bei jeder Abfrage in Echtzeit das Internet und bezieht Informationen aus aktuellen Dokumentationen, aktuellen Stack Overflow-Diskussionen, GitHub-Problemen und Entwickler-Blogs.

Zitate zeigen Ihnen genau, woher die Informationen stammen, sodass Sie sich durchklicken können, um den vollständigen Kontext zu lesen oder technische Details zu überprüfen.

Claude

Die Trainingsdaten von Claude reichen bis Januar 2025 und decken einen Großteil des Programmierwissens und der etablierten Best Practices ab.

Bei Fragen zu ausgereiften Technologien, Sprachgrundlagen oder stabilen Frameworks kann Claude direkt aus seinem Training heraus antworten, ohne dass externe Quellen benötigt werden. Es verfügt auch über eine Web-Suchfunktion, sucht jedoch nicht standardmäßig nach jeder Frage zum Thema Code.

🏆 Gewinner: Perplexity gewinnt diese Runde! Es ist ideal für Entwickler, die häufig überprüfen müssen, ob Lösungen den aktuellen Best Practices entsprechen.

Feature Nr. 2: Verständnis der Codebasis und des Kontexts

Um zu verstehen, wie verschiedene Teile eines Projekts miteinander verbunden sind, muss man das Gesamtbild betrachten. Sehen wir uns an, wie Perplexity und Claude beim Code-Schreiben im Vergleich abschneiden:

Perplexity

Perplexity verarbeitet Unterhaltungen mit Beibehaltung des Kontexts über Folgefragen hinweg, was bei der Vertiefung eines bestimmten Themas hilfreich ist. Im Plan Pro können Sie Dateien zur Analyse hochladen. Allerdings gibt es praktische Limite hinsichtlich der Menge an Code, die Perplexity gleichzeitig verarbeiten kann.

Claude

Das 200.000-Token-Kontextfenster von Claude ist ideal, um die Produktivität von Entwicklern zu steigern. Sie können 10 bis 15 umfangreiche Code-Dateien einfügen, und Claude analysiert, wie diese miteinander interagieren, entdeckt Inkonsistenzen zwischen den Dateien, schlägt architektonische Verbesserungen vor und versteht den gesamten Umfang einer Refactoring-Aufgabe.

🏆 Gewinner: Claude gewinnt! In dieser Kategorie hat es einen großen Vorteil. Die Fähigkeit, ganze Projektstrukturen zu verarbeiten und einen tiefen Kontext beizubehalten, macht Claude wesentlich effektiver.

Feature Nr. 3: Qualität der Code-Generierung

Die Generierung von funktionierendem Code, der Best Practices folgt und Randfälle richtig behandelt, entscheidet darüber, ob ein KI-Tool für Entwickler Zeit spart oder mehr Arbeit verursacht.

Perplexity

Perplexity generiert Code-Beispiele aus Dokumentationen, Tutorials und Community-Ressourcen. Da es aktuelle Quellen durchsucht, spiegelt der Code oft die moderne Syntax und die neuesten API-Änderungen wider. Dennoch ist die Codegenerierung nicht der Hauptfokus von Perplexity. Sein Fokus liegt darauf, Ihnen relevante Beispiele und Erklärungen aus dem Internet zu liefern.

Claude

Claude generiert umfassenden, produktionsreifen Code mit besonderem Augenmerk auf Fehlerbehandlung, Randfälle und Wartbarkeit. Es schreibt Tests, fügt geeignete Dokumentationen hinzu und berücksichtigt Aspekte der Sicherheit. Die Codequalität spiegelt durchweg ein tiefes Verständnis von Sprachidiomen, Framework-Konventionen und Software-Engineering-Prinzipien wider.

🏆 Gewinner: Entscheiden Sie sich für Claude! Es generiert Code mit besserer Argumentation, umfassenderer Fehlerbehandlung und tiefergehender Berücksichtigung architektonischer Auswirkungen.

Perplexity vs. Claude für das Code-Schreiben auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um zu erfahren, wie Benutzer über Perplexity und Claude für die Programmierung sprechen. Hier ist ein Überblick über ihre Meinungen.

Ein Benutzer beschrieb, wie Perplexity umfassendere Aufgaben der Erstellung unterstützt:

Ich verwende Perplexity Pro Labs zum Erstellen von Seiten, zum Erstellen von Bildern, zum Codieren einiger Styling-Effekte ... Es gibt mir alle Schritte mit einer detaillierten Erklärung ... Entscheiden Sie sich für das, was für Sie am besten funktioniert und Ihre Eingaben versteht.

Ein anderer Benutzer wies auf die technischen Stärken und Limite hin:

Perplexity verfügt über ein solides RAG-System… allerdings hat es ein Limit für sein Kontextfenster von etwa 60.000.

In Bezug auf die Codierungstiefe gab ein Redditor Folgendes frei:

Am besten sind Sonnet 3. 5 und o1, aber verwenden Sie Perplexity nicht für den Code, es sei denn, Sie machen sehr einfache Sachen; dafür ist es einfach nicht gedacht. […] Perplexity glänzt nur bei Forschungsaufgaben, bei denen (fast aktuelle) Informationen entscheidend sind (z. B. bei der Abfrage von Informationen über eine neue Bibliothek) [sic]

Ein anderer Reddit-Benutzer hat eine Bewertung zu Claude KI freigegeben und erklärt, warum er dieses Tool bevorzugt:

Perplexity ist nicht wirklich die beste Option, wenn Code Ihr primärer Anwendungsfall ist. Claude… mit speziellen Features wie der GitHub-Integration ist idealer.

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Perplexity und Claude für die Programmierung

Perplexity und Claude können Ihnen zwar beim Generieren oder Verfeinern von Code helfen, aber das Hin- und Herspringen zwischen diesen Tools (und Ihren übrigen Tools) führt direkt zu einer unübersichtlichen KI-Landschaft. Durch das Hin- und Herspringen zwischen KI-Tools verlieren Sie Zeit, den Kontext und den Schwung (und zahlen mehrere Abonnementgebühren!). Sie brauchen einen Ort, an dem Codierung, Planung und Zusammenarbeit miteinander verbunden sind.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der alle Apps, Daten und Workflows zusammenführt.

Mit ClickUp befinden sich Ihre Code-Dokumentation, Sprint-Aufgaben, technischen Spezifikationen und Teamdiskussionen in einem einzigen Workspace, in dem die KI tatsächlich Ihren gesamten Entwicklungskontext verstehen kann – nicht nur die einzelne Frage, die Sie stellen.

ClickUp wurde entwickelt, um Kontextwechsel zu reduzieren. Wenn Sie 100 % Kontext und einen einzigen Ort haben, an dem Menschen und Agenten gemeinsam Code schreiben (und Entwickler-Memes freigeben) können, beseitigen Sie Work Sprawl, diesen stillen Killer der Produktivität!

So geht's. 👀

ClickUp’s Vorteil Nr. 1: Kontextbezogene KI

Mit der Unterstützung von ClickUp Brain können Sie während der Codierungssitzungen ohne Unterbrechungen weiterarbeiten.

ClickUp Brain bietet Softwareteams ein einziges KI-System, das verstreute Tools ersetzt und den Kontext innerhalb eines Workspaces beibehält. Es konsolidiert die Intelligenz und Fähigkeiten, die Sie normalerweise auf mehrere KI-Tools wie Claude, ChatGPT und Gemini verteilen.

Angenommen, Sie führen bereits die Nachverfolgung von Aufgaben, Dokumentationen und Systemwissen in ClickUp durch. ClickUp Brain nutzt diesen Kontext automatisch. Sie müssen keine Code-Blöcke kopieren und einfügen, Dateien erneut hochladen oder Hintergrundinformationen erneut angeben.

Es nutzt diesen Kontext, um während der Codierung genaue Vorschläge zu machen. Sie können beispielsweise eine kurze Zusammenfassung einer alten API-Entscheidung anfordern. Es ruft die relevanten ClickUp-Dokumente ab, extrahiert die Begründung und liefert eine klare Erklärung, die Ihnen hilft, Ihre aktuelle Arbeit fortzusetzen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Chat, um Implementierungsansätze zu diskutieren, Code-Schnipsel zu überprüfen oder Fehler direkt in Aufgaben-Threads zu beheben, anstatt technische Unterhaltungen über Slack und E-Mail zu verstreuen. Taggen Sie Teamkollegen, um sie in Architekturentscheidungen einzubeziehen, und halten Sie alle technischen Unterhaltungen in Verbindung mit den spezifischen Features, auf die sie sich beziehen.

Agenten, die wie Kollegen agieren, die Code schreiben können

Die Ambient Agents von ClickUp sind tief in Ihrem gesamten Arbeitsbereich integriert, sodass sie reale Aufgaben ausführen, Workflows automatisieren und direkt in Ihrer Projektmanagement-Umgebung zusammenarbeiten können.

Im Gegensatz zu eigenständigen KI-Modellen können den Agenten von ClickUp (einschließlich spezialisierter Agenten wie ClickUp Codegen ) Aufgaben zugewiesen werden, sie können produktionsreifen Code generieren, Fragen zum Code beantworten und sogar Aufgaben basierend auf Ihren Codierungsanforderungen erstellen oder aktualisieren – und das alles unter Bezugnahme auf Ihre tatsächlichen Projektdaten, Kommentare und Dokumentationen.

Diese nahtlose Verbindung zwischen Programmierunterstützung und realer Projektdurchführung macht die KI-Agenten von ClickUp einzigartig leistungsstark für Entwickler, die in einem Team arbeiten oder komplexe Projekte verwalten.

Mehrere Premium-KI-Modelle an einem Ort

Darüber hinaus bietet ClickUp Brain mehrere LLMs unter einem Dach.

Je nach Aufgabe können Sie zwischen Claude, ChatGPT, Gemini oder dem speziellen Modell von ClickUp wählen. Dieser Ansatz liefert präzise Antworten für die Recherche, strukturierte Überlegungen für die Umgestaltung und klare Erklärungen für die Fehlerbehebung.

Sie bleiben in einem System und können dennoch auf die Stärken verschiedener KI-Modelle zugreifen, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

Verwenden Sie mehrere LLMs, ohne über ClickUp Brain zwischen tools wechseln zu müssen.

Code-Generierung, die zu Ihrer tatsächlichen Projektstruktur passt

Darüber hinaus schreibt ClickUp Brain Code, der sich an Ihr bestehendes Framework anpasst.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Code, der zur Struktur Ihres Teams passt.

Angenommen, Ihr Team verwendet eine bestimmte Namenskonvention oder folgt einem strengen Modulmuster. ClickUp Brain lernt diese Muster aus Ihren Aufgaben und Dokumenten und erstellt dann Vorschläge, die diese berücksichtigen. Dieser Ansatz eliminiert Spekulationen und ermöglicht Ihnen einen effizienteren Übergang von der Anfrage zur Umsetzung.

📌 Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus: Schreiben Sie sauberen, prägnanten, produktionsreifen Code, der das folgende Problem löst. Fügen Sie Kommentare nur dort ein, wo sie benötigt werden, vermeiden Sie unnötige Erklärungen und geben Sie den vollständigen Code-Block aus. Der Code sollte den Best Practices entsprechen und leicht modifizierbar sein. Hier ist das Problem: Erstellen Sie einen einfachen Timer für die Produktivität, mit dem Benutzer eine Dauer einstellen, herunterzählen und am Ende eine Benachrichtigung ausdrucken können.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie ClickUp-Clips mit Voiceover, um genau zu zeigen, wie ein Feature funktioniert, oder um komplizierte Logik zu erklären, und binden Sie diese Clips dann direkt in technische Dokumentationen oder Aufgabenkommentare ein.

Entfesseln Sie die leistungsstärkste KI jenseits von Brain.

Die meisten KI-Codierungstools sehen nur den Code-Schnipsel oder die Frage, die Sie ihnen gerade geben. ClickUp BrainGPT ist anders, weil es Zugriff auf Ihren gesamten Entwicklungsarbeitsbereich hat.

Wechseln Sie innerhalb von ClickUp mit BrainGPT zwischen den besten KI-Modellen.

Es kennt Ihre Sprint-Aufgaben, technischen Spezifikationen, API-Dokumentationen, frühere Code-Review-Diskussionen und Teamentscheidungen. Das bedeutet, dass BrainGPT Implementierungen vorschlagen kann, die mit Ihren bestehenden Codebasis-Mustern übereinstimmen, auf die tatsächlichen Akzeptanzkriterien aus Ihren User Stories verweisen und die Abhängigkeiten zwischen den von Ihnen entwickelten Features verstehen. Es fungiert als Coding-Assistent, der den spezifischen Kontext Ihres Projekts versteht.

All das und noch mehr bietet BrainGPT:

Sprachgesteuerte Updates: Verwenden Sie : Verwenden Sie Talk to Text , um Fehlerberichte zu erstellen, den Status von Aufgaben zu aktualisieren oder technische Fragen zu stellen, während Sie ohne Tastatur Fehler beheben.

Beginnen Sie mit ClickUp Brain MAX's Talk To Text, Code und Anweisungen zu diktieren.

Suche in Code, Dokumenten und Unterhaltungen : Die einheitliche Suche von Brain MAX findet relevante Informationen in Ihrer technischen Dokumentation, früheren Code-Diskussionen in Kommentaren, Aufzeichnungen zu Architekturentscheidungen und verbundenen Repositorys.

Mehrere KI-Modelle für verschiedene Codierungsaufgaben: Wie ClickUp Brain integriert auch Brain MAX ChatGPT, Claude, Gemini und andere führende KI-Modelle in Ihren Workspace.

💡 Profi-Tipp: Host ClickUp SyncUps für tägliche StandUps oder Sprint-Planungen und lassen Sie ClickUp Brain automatisch Blockaden, Aktionspunkte und technische Entscheidungen in nachverfolgte Aufgaben extrahieren.

ClickUp hat einen Vorteil Nr. 2: Technische Dokumentation

ClickUp Docs befindet sich neben Ihren Aufgaben, Sprints und Diskussionen, sodass die Dokumentation immer mit der Arbeit verknüpft bleibt, die sie beschreibt.

Verknüpfen Sie technische Aufgaben mit der Dokumentation über ClickUp Docs

Angenommen, Sie dokumentieren einen neuen Messaging-Dienst. Sie können das Dokument mit den entsprechenden ClickUp-Aufgaben verbinden, es mit Ihrem Backlog verbinden und den Verlauf für zukünftige Arbeiten übersichtlich halten. Dieses Setup bietet Ingenieuren den vollständigen Kontext und macht die Suche in verstreuten Systemen überflüssig.

Nehmen wir an, Ihr Team definiert ein gemeinsames Muster zur Fehlerbehandlung.

Sie können mit einem Slash-Befehl einen sauberen Code-Block erstellen, den Snippet einfügen und dem Team einen zuverlässigen Bezugspunkt geben, der nie in Chat-Threads oder Screenshots verloren geht.

Speichern Sie lesbare Code-Schnipsel über ClickUp-Dokumente

Außerdem stärkt ClickUp Brain Dokumente noch weiter. Es scannt Ihre Aufgaben, Kommentare und vorhandenen Seiten und formatiert dann übersichtliche Abschnitte, in denen alle technischen Details korrekt wiedergegeben werden.

Angenommen, Ihr Team aktualisiert ein Bereitstellungsskript oder führt eine neue Integration ein. ClickUp Brain überprüft die verbundenen Arbeiten und erstellt eine strukturierte Erklärung, die direkt in das Dokument passt. Dieser Ansatz hält die Dokumentation auf dem neuesten Stand und erspart Ihnen den Aufwand, dieselben Aktualisierungen in mehreren tools neu zu schreiben.

Verfassen Sie technische Dokumente mit ClickUp Brain in Docs

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Automatisieren Sie Routineaufgaben während der aktiven Entwicklung mit ClickUp Agents. Führen Sie mit ClickUp Agents konsistente Engineering-Workflows durch. Nehmen wir an, Sie schließen eine Feature-Aufgabe ab und leiten sie zur Codeüberprüfung weiter. Ein Agent aktualisiert zugehörige Unteraufgaben, weist den Prüfer zu, veröffentlicht eine Zusammenfassung im Team-Chat und fügt das neueste Dokument hinzu, das mit ClickUp Brain erstellt wurde. Dieser Flow sorgt für eine hohe Dynamik und reduziert den Aufwand für das umständliche Wechseln zwischen verschiedenen Tools, um jeden Tag die gleichen Aktionen abzuschließen.

ClickUp hat die Nase vorn #3: Software-Projektmanagement

Bieten Sie Ihren Entwicklerteams ein schnelles Setup mit der agilen PM-Lösung von ClickUp.

Bieten Sie Ihren Entwicklerteams ein schnelles Setup mit der agilen PM-Lösung von ClickUp.

Sorgen Sie mit einem schnellen Setup mithilfe der ClickUp-Vorlage für Softwareentwicklung für Sichtbarkeit zwischen den Teams.

Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung aus, um Sprints, Backlogs, Features, Fehler und Releases in einer Struktur zu organisieren, die der Arbeitsweise von Softwareteams entspricht. Angenommen, Sie richten einen neuen Dienst ein oder starten einen neuen Zyklus.

Sie laden die Vorlage, geben Ihre Prioritäten ein und können direkt mit dem Plan beginnen, ohne ein System von Grund auf neu entwerfen zu müssen. Einige der wichtigsten Elemente dieser Softwareentwicklungsvorlage sind:

Sprint-Listen, die aktive Zyklen für die Entwicklungsarbeit definieren

Ein Backlog, der Features, Fehler, technische Schulden und Forschungsaufgaben enthält

Roadmap-Elemente, die große Initiativen in überschaubare Teilschritte unterteilen

ClickUp-benutzerdefinierte Felder für Sprint-Zuweisung, Komplexität, Komponenten und Release-Tags

Ansichten, die die Arbeit in Boards, Listen, Zeitleisten und Workload-Karten organisieren

Veröffentlichen Sie Strukturen der Nachverfolgung, die den Fortschritt bei Features und Fehlerbehebungen anzeigen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Sprints, um Entwicklungsarbeiten in zeitlich begrenzte Iterationen mit klaren Zielen und Nachverfolgung der Geschwindigkeit aufzuteilen. Planen Sie die Sprint-Kapazität, ziehen Sie Aufgaben in aktive Sprints und überwachen Sie das Burndown-Diagramm, um zu sehen, ob Ihr Team auf dem besten Weg ist, die committeten Arbeiten vor Ende des Sprints abzuschließen.

Ein Benutzer gibt seine Erfahrungen mit ClickUp frei:

Wir verwenden ClickUp, um unsere Softwareentwicklungsprojekte intern zu verfolgen. Die Verwaltung mehrerer Projekte und Teams erleichtert mir die Arbeit. Dies ist eines der besten tools, die ich bisher für die Abwicklung meiner Scrum- und modernen agilen Projekte verwendet habe.

Entwickler-Einblicke auf einen Blick

Darüber hinaus bieten ClickUp-Dashboards Software-Teams eine Echtzeit-Command-Center-Ansicht, die den Status ihres gesamten Produktzyklus anzeigt. Sie kontrollieren, was Sie verfolgen möchten, wie Sie es anzeigen möchten und welche Datenquellen für Ihr Team am wichtigsten sind.

Sehen Sie sich Echtzeit-Einblicke in Sprints und Releases in den ClickUp-Dashboards an

Angenommen, Ihre Entwickler durchlaufen Sprint 14 und die Qualitätssicherung treibt die Fehlerbehebung für die Veröffentlichung voran. Sie öffnen das Dashboard und sehen alles auf einen Blick: fertiggestellte Aufgaben, blockierte Elemente, aktive Fehler, Geschwindigkeit, Team-Workload und Veröffentlichungen, die Aufmerksamkeit erfordern.

KI-Karten in Dashboards sorgen für noch mehr Übersichtlichkeit. Sie lesen Sprint-Aktivitäten und Aufgabenbewegungen aus und liefern dann Erkenntnisse, die Ihrem Team helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen.

Verwenden Sie Dashboards für die Nachverfolgung dieser KPIs:

Gestalten Sie Ihre Tool-Ausstattung rund um ClickUp neu

Perplexity bietet Ihnen schnelle Recherche und aktuelle Antworten.

Claude bietet Ihnen fundierte Argumente und starke Unterstützung bei komplexen Refactorings. Beide lösen echte Probleme für Entwickler, aber keines der beiden Tools passt zu dem Ort, an dem Ihr Team seine Arbeit erledigt.

ClickUp geht einen anderen Weg. Es vereint Ihre Sprints, Dokumente, Aufgaben, Unterhaltungen und KI im selben Workspace.

ClickUp Brain versteht Ihren technischen Kontext, formatiert Ihre technischen Notizen, aktualisiert Dokumente, schreibt strukturierten Code und unterstützt jeden Teil Ihres Zyklus, ohne Sie in die KI-Unübersichtlichkeit zu drängen.

