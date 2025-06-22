Die 11 besten Claude-KI-Alternativen im Jahr 2025

Claude /AI, entwickelt von Anthropic, ist ein beliebtes KI-Schreibtool für Menschen, die durchdachte, sicherheitsorientierte Antworten und einen natürlichen Ton in der Unterhaltung bevorzugen.

Je nach Ihren Anforderungen benötigen Sie jedoch möglicherweise ein Modell, das schneller, anpassungsfähiger und intelligenter bei der Überprüfung von Fakten und der Zusammenfassung ist.

Es gibt zahlreiche Alternativen zu Claude AI, die fortschrittliche Large Language Models (LLMs) nutzen, um verschiedene Aufgaben der dialogorientierten KI zu bewältigen, sei es kreatives Schreiben, Echtzeit-Marketinginhalte oder die Automatisierung von Aufgaben.

Und das Beste daran: ClickUp könnte bald Ihr neuer KI-Begleiter sein. Wir zeigen Ihnen warum – anhand eines detaillierten Vergleichs einiger der besten Claude-Alternativen!

Warum Sie sich für Claude-KI-Alternativen entscheiden sollten

Nicht jedes KI-Tool ist für jede Aufgabe geeignet. Claude AI bietet eine verbesserte Generierung kreativer Inhalte auf der Grundlage detaillierter Markenrichtlinien, kann jedoch spezifische Anforderungen an eine fehlerfreie Codierung nicht erfüllen. Es kann weder auf Ihren Workspace zugreifen, um den Kontext zu erfassen, noch online gehen, um seine Antworten mit Echtzeitdaten zu aktualisieren.

Ein Reddit-Benutzer wies auf Claudes zunehmende Probleme bei der Code-Generierung und der Verwaltung komplexer Anweisungen hin:

Ich bin Claude Pro-Benutzer und habe in den letzten Tagen einige Probleme festgestellt. Der von Claude generierte Code scheint jetzt viel mehr Anpassungen zu erfordern. Früher war er ziemlich stabil, aber in letzter Zeit ist er weniger zuverlässig. Claude hat derzeit mehr Schwierigkeiten mit langen Kontexten und komplexen Aufgaben. Im Vergleich zu früher scheint er die Nachverfolgung zu verlieren oder weniger kohärente Antworten zu liefern.

Hier sind die Mängel von Claude KI, auf die Sie bei besseren Alternativen aktiv achten sollten:

Echtzeit-Webzugriff : Beziehen Sie aktuelle Daten, aktuelle Ereignisse und neue Forschungsergebnisse direkt in Ihren Workflow ein, um sachliche Genauigkeit zu gewährleisten, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Präzise Codegenerierung : Generieren Sie sauberen, funktionellen Code für komplexe Builds, ohne fehlerhafte Logik umschreiben oder fehlerhafte Ausgaben debuggen zu müssen.

Verarbeitung langer Kontexte : Verwalten Sie längere Eingabeaufforderungen, Dokumente und komplexe Threads, ohne dass das Modell an Struktur oder Genauigkeit verliert.

Schnelles Speichern und Wiederverwenden : Speichern und verwenden Sie voreingestellte : Speichern und verwenden Sie voreingestellte KI-Prompt-Vorlagen für schnellere Antworten beim Schreiben, Analysieren und bei Aufgaben.

Multimodale Eingabe-Unterstützung : Analysieren Sie Bilder, Screenshots, Dokumente oder Diagramme zusammen mit Text, um Daten zu extrahieren oder kontextbezogen zu antworten.

Erweiterte Assistenzfunktionen : Nutzen Sie benutzerdefinierte : Nutzen Sie benutzerdefinierte persönliche KI-Assistenten zum Schreiben, Bearbeitung, Automatisierung, Code, Zusammenfassen und Planen.

Flexibilität: Greifen Sie auf vielfältigere Möglichkeiten, die Sprache zu unterstützen, und mehrsprachige Funktionen zu.

📖 Lesen Sie auch: So nutzen Sie Claude /AI für effizientes und präzises Codeieren

Claude KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Liste der besten Alternativen zu Claude AI, die jeweils Premium Features bieten, damit Sie das KI-System auswählen können, das Ihren Zielen am besten entspricht.

tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Einzelpersonen, Unternehmen und Teams jeder Größe, die eine KI-gestützte All-in-One-Lösung für Projektmanagement und Zusammenarbeit benötigen – mit Zugriff auf mehrere LLMs. KI-Schreibassistent, Workflow-Automatisierung, vernetzte Suche Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich ChatGPT Benutzer und kleine bis mittelgroße Teams, die eine vielseitige, multimodale KI mit schnelleren Erkenntnissen benötigen. Starke Argumentationsfähigkeiten, Code-Support und Plugin-Ökosystem Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Perplexity KI Personen, die nach Echtzeit-Informationsabruf und -recherche suchen Integration von Live-Websuche, Nachverfolgung und multimodalen Funktionen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Microsoft Copilot Mittelständische Teams und Unternehmen, die professionelle KI-Workflows innerhalb des Microsoft 365-Ökosystems benötigen Native Integration in das Microsoft-Ökosystem, kontextbezogene Unterstützung und Sicherheit im Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne für 20 $/Monat Google Gemini Mittelständische Teams und Unternehmen, die multimodales Denken und die Integration in das Google-Ökosystem benötigen Anwendungsübergreifende Funktion, starke Argumentation über verschiedene Formate hinweg und umfangreiches Wissen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19,99 $/Monat Jasper KI Freiberufler, Solopreneure und Teams, die markenorientierte Marketing-Inhalte erstellen möchten Benutzerdefinierte Anpassung der Markenstimme, SEO-Features und Teamzusammenarbeit Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat Copy. ai Freiberufler, Solopreneure und Teams, die nach KI-Copywriting suchen Über 200 Workflows, anpassbare Markenstimme, erweiterte Features für die Zusammenarbeit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat HuggingChat Entwickler, die an Open-Source-KI-Projekten arbeiten Über 1000 offene Modelle, Tools für die Zusammenarbeit und Modelloptimierung Free Poe Freiberufler, Solopreneure und Teams, die Zugang zu mehreren LLMs an einem Ort suchen Zugriff auf mehrere KI-Modelle, die Web, iOS, Android usw. unterstützen. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 4,99 $/Monat. Zeichen. ai Erstellen interaktiver KI-Zeichen Menschliche Zeichenreaktionen, interaktive Dialoge Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $ pro Monat YouChat Personen, die eine durch Websuche erweiterte KI-Unterhaltung benötigen Integrierte Suchergebnisse, Zitier-Nachverfolgung, multimodales Verständnis Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie Claude /AI als Programmierhilfe nutzen können

Die besten Claude-/AI-Alternativen

Basierend auf den oben genannten Punkten und praktischen Tests mit mehreren tools finden Sie hier eine ausführliche Bewertung von Claude AI-Alternativen, darunter kostenlose Tools zur Steigerung Ihrer Produktivität, Kreativität und Entscheidungsfähigkeit.

ClickUp (am besten geeignet für aufgabe-basierte KI-Produktivität und Projektplanung)

Verwenden Sie ClickUp Brain, um ein leistungsstarkes KI-Modell in Ihren Arbeitsbereich zu integrieren und so Inhalte effizient zu erstellen, zusammenzufassen und Projektmanagement zu betreiben.

Benötigen Sie eine leistungsstarke Alternative zu Claude AI, die sich durch hervorragende Fähigkeiten im Schreiben, Brainstorming, Zusammenfassen und Automatisierung von Aufgaben auszeichnet, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen?

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, integriert Projektmanagement, Dokumentenkollaboration und KI-Funktionen in einer einheitlichen Plattform.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Chatbots ist der KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, eine KI-Engine, die vollständig in Ihren ClickUp-Workspace integriert und speziell für Produktivität entwickelt wurde. Wenn Claude AI der gepflegte Diplomat der KI-Welt ist – höflich und zurückhaltend –, dann ist ClickUp Brain das taktische Genie: schnell, anpassungsfähig und bereit, tatsächlich mit Ihnen zusammenzuarbeiten, anstatt nur Vorschläge freizugeben.

Ganz gleich, ob Sie Inhalt verfassen, Besprechungsnotizen zusammenfassen, Aufgaben verwalten oder wichtige Informationen aus Ihren ClickUp-Aufgaben, Dokumenten oder Chats herausfiltern möchten – Brain ist immer zur Stelle, kontextbezogen und bereit zu helfen.

Nutzen Sie ClickUp Brain als KI-Wissensmanager, um Antworten aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und von Ihren Mitarbeitern abzurufen.

Wenn jemand aus dem Team Informationen benötigt – sei es ein Referenzdokument von vor drei Monaten, eine Entscheidung aus einem langen Kommentar-Thread oder Projekt-Updates aus integrierten Apps wie Google Drive oder Slack – fragt er einfach danach. Brain durchsucht die Wikis, Dokumente und Chats Ihres Workspace und liefert in Echtzeit relevante Antworten.

Erstellen Sie mit der KI-gestützten Schreibhilfe von ClickUp Brain markengerechte Blogs, Berichte, E-Mails und vieles mehr.

Für Content-Ersteller und Vermarkter tritt Brain als leistungsfähiger Schreibassistent in Aktion. Sie möchten Blogs, E-Mails oder Berichte verfassen? Geben Sie einfach die wichtigsten Punkte in einer einfachen, natürlichen Sprache ein, und Brain verwandelt sie in ausgefeilte, markengerechte Inhalte.

Mit ClickUp Brain dauert das Erstellen von Marketingtexten, technischen Dokumentationen oder Support-Antworten auf Basis Ihrer Unternehmensdaten und Ihres Kontexts nur wenige Sekunden. Integrierte Grammatik- und Tonfallverbesserungen sorgen dafür, dass Ihre Inhalte nicht nur schnell, sondern auch fehlerfrei sind.

Das Beste daran? Genau wie Claude können Sie Brain auch zum Programmieren verwenden. Schreiben Sie Code von Grund auf neu, debuggen Sie bestehenden Code und entwickeln Sie Ideen zur Verbesserung der Codequalität.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle Code-Schnipsel.

Ein Redditor fasst es gut zusammen:

Möchten Sie einen Blog schreiben? Beginnen Sie mit Brain. Möchten Sie eine Kompetenzmatrix erstellen, um Ihr Wissen zu erweitern? Beginnen Sie mit Brain. Möchten Sie eine E-Mail-Vorlage für die Kundenansprache erstellen? Beginnen Sie mit Brain!

Möchten Sie einen Blog schreiben? Beginnen Sie mit Brain. Möchten Sie eine Kompetenzmatrix erstellen, um Ihr Wissen zu erweitern? Beginnen Sie mit Brain. Möchten Sie eine E-Mail-Vorlage für die Kundenansprache erstellen? Beginnen Sie mit Brain!

Im Gegensatz zu Claude, das auf ein einziges Modell beschränkt ist, können Sie mit Brain zwischen führenden LLMs wie GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet, GPT-3. 5, Gemini Flash 2. 0 und anderen wechseln. Das bedeutet, dass Sie sich nicht für eine einzige Intelligenz für Ihre Schreib-, Code- oder anderen Aufgaben entscheiden müssen – Sie können sie alle von einem Ort aus koordinieren.

Nutzen Sie dank ClickUp Brain mehrere LLMs in einem einzigen KI-Tool.

ClickUp Brain fungiert auch als Ihr KI-Projektmanager, automatisiert Updates, führt Nachverfolgung überfälliger Aufgaben und wandelt Meeting-Notizen in umsetzbare Unteraufgaben um. Erstellen Sie automatisierte, asynchrone StandUp-Berichte, fassen Sie Aufgabenaktivitäten zusammen und veröffentlichen Sie Projekt-Updates direkt in den relevanten ClickUp-Chat-Kanälen.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Autovervollständigungsfunktionen von ClickUp AI, um Mitarbeiter und Prioritäten anhand Ihrer Vorgaben zu automatisieren. Teilen Sie ClickUp AI mit, wann bestimmte Personen zugewiesen werden sollen. Probieren Sie AI Assign aus, um optimale Aufgabenverteilungen basierend auf Faktoren wie Fachwissen, Verfügbarkeit und aktueller Workload der Teammitglieder vorzuschlagen, während AI Prioritize automatisch Aufgabenprioritäten festlegt und Teams dabei hilft, sich auf wichtige Aktivitäten zu konzentrieren!

Aber das ist noch nicht alles. Die meisten KI-Engines sind heute passiv. Sie sind darauf angewiesen, dass Menschen sich merken, wo Informationen gespeichert sind, wie sie strukturiert sind oder wem sie gehören – und sie können Workflows nicht autonom ausführen.

Die KI-gestützten Autopilot™-Agenten von ClickUp bieten mehr als nur generative KI. Mit diesen agentenbasierten KI-Funktionen können Sie tatsächliche Workflows automatisieren, ohne einen Finger zu rühren. Hier sehen Sie, was mit den vorgefertigten Autopilot-Agenten in ClickUp möglich ist:

Agent Was es zu erledigen hat Wöchentlicher Bericht Agent Veröffentlicht wöchentlich zu einer festgelegten Zeit ein Update für die von Ihnen ausgewählten Spaces, Ordner und Listen. Täglicher Bericht Agent Veröffentlicht täglich zu einer festgelegten Zeit ein Update zu den Aktivitäten in den von Ihnen ausgewählten Spaces, Ordnern und Listen. Team StandUp Agent Fasst die Team-Aktivitäten zu einer bestimmten Zeit an jedem Arbeitstag für die von Ihnen ausgewählten Space, Ordner und Liste zusammen. Auto-Answers Agent Beantwortet Fragen zu Ihrem Produkt, Ihrer Dienstleistung oder Ihrem Unternehmen in ausgewählten Chatten-Kanälen.

💡 Profi-Tipp: Sie können festlegen, welche Wissensquellen alle vorgefertigten Autopilot-Agenten für ihre Antworten nutzen dürfen. Darüber hinaus sind alle Bereiche der vorgefertigten Autopilot-Agenten – Auslöser, Bedingungen, Beschreibungen, Quellen – mit Ausnahme der Auto-Antworten vollständig anpassbar. Erledigen Sie mehr mit den KI-Autopilot-Agenten von ClickUp.

Für speziellere Anforderungen können Sie mit den benutzerdefinierten Autopilot-Agenten von ClickUp die KI an Ihr individuelles Wissen und Ihre Arbeitsabläufe anpassen. Sie können:

Legen Sie einen klaren Zweck für Ihren Agenten fest (z. B. „Neue Mitarbeiter einarbeiten“ oder „FAQs zu Produkten beantworten“).

Statten Sie es mit spezifischen Wissensquellen aus, wie z. B. Dokumenten, Aufgaben oder Ordnern.

Fügen Sie Anweisungen hinzu, um die Art und Weise zu formen, wie es reagiert (Tonfall, Stil, Kontext).

Testen und verfeinern Sie die Ergebnisse des Agenten, bevor Sie ihn einsetzen.

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um die benötigten Informationen zu erhalten. Was wäre aber, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain gehört das Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie Ihre Frage einfach direkt in Ihrem Arbeitsbereich, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Arbeitsbereich und/oder verbundenen Drittanbieter-Apps ab!

ClickUp Brain MAX – Sprachgesteuerte KI für intelligentere Liste zu erledigen

ClickUp Brain MAX baut auf der Automatisierung von ClickUp Brain auf und fügt einen sprachgesteuerten KI-Assistenten hinzu, der den Kontext Ihres Arbeitsbereichs versteht. Mit Talk to Text können Sie Aufgaben, Notizen oder Aktualisierungen freihändig diktieren und sofort sehen, wie sie in ausgefeilte, strukturierte Elemente umgewandelt werden – bereit zum Zuweisen, Priorisieren oder Hinzufügen zu Dokumenten.

Brain MAX kann Ihre gesprochenen Anweisungen mit den richtigen Team, Projekten und Fristen verknüpft werden, ClickUp und verbundene tools nach Kontext durchsuchen und sogar Ergebnisse in mehreren Sprachen ausgeben. So lassen sich Ideen und Anweisungen mühelos in die Tat umsetzen, ohne Ihren Flow zu unterbrechen.

Im Gegensatz zu Claude AI, das möglicherweise allgemeine Lösungen anbietet, leitet ClickUp Automations Fehlerberichte aktiv weiter, weist Entwickler je nach Arbeitsaufwand oder Dringlichkeit zu und benachrichtigt Sie über wiederkehrende Probleme – so kann sich Ihr Team statt auf die Organisation auf die Problemlösung konzentrieren.

Automatisieren Sie Ihre alltäglichen Aufgaben mit natürlicher Sprache dank ClickUp Automatisierung.

Und all dies geschieht mit Sicherheit auf Unternehmeniveau. ClickUp Brain sorgt dafür, dass Ihre Informationen privat bleiben, keine öffentlichen KI-Modelle trainiert werden und der Zugriff auf Inhalte nur den von Ihnen autorisierten Personen vorbehalten ist. Das ist ein großer Gewinn für Unternehmen, die sensible Client-Daten oder regulierte Workflows verwalten.

Die besten Features von ClickUp

Verbessern Sie die Projektplanung, automatisieren Sie das Aufgabenmanagement und verbessern Sie die Kommunikation mit Echtzeit-Zusammenfassungen und KI-gestützten Erkenntnissen.

Zeichnen Sie Meetings mit ClickUp AI Notetaker auf, transkribieren Sie sie und fassen Sie sie zusammen. Das Tool erfasst automatisch Aktionspunkte, damit jede Diskussion zur Produktivität beiträgt.

Verwenden Sie ClickUp Ziele , um klare Produktionsziele festzulegen, große Projekte aufzuteilen und den Fortschritt zu verfolgen.

Skizzieren, zeichnen, brainstormen und nutzen Sie die KI-Bildgenerierung, um Ihre Ideen auf einer gemeinsamen digitalen Leinwand mit ClickUp Whiteboards zum Leben zu erwecken.

Planen Sie Ihren Zeitplan mit KI-gestützten Vorschlägen für die Blockierung von Fokuszeiten und die Planung von Meetings mithilfe des ClickUp-Kalenders

Experimentieren Sie direkt in einem kollaborativen Arbeitsbereich mit fortschrittlicher Sprachverarbeitung, KI-Forschung und Automatisierungstools.

Finden Sie Aufgaben, Dokumente, Dateien, Chat-Nachrichten und mehr sofort mit der Connected Search von ClickUp , die natürliche Sprache versteht und Daten in Ihrem gesamten Arbeitsbereich (und verbundenen externen Apps) verknüpft.

Limit von ClickUp

Der umfangreiche Feature-Set kann eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern, da Benutzer die für ihren Workflow relevantesten tools erkunden müssen.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und -Bewertungen

G2 : 4,7/5 (über 10.100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

In einer G2-Bewertung heißt es:

ClickUp Brain spart wirklich Zeit. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachaufnahmen direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln und weniger Add-ON tools verwenden muss.

ClickUp Brain spart wirklich Zeit. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachaufnahmen direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln und weniger Add-On tools verwenden muss.

👀 Wussten Sie schon? Schätzungen zufolge werden in den nächsten Jahren 75 % der Softwareentwickler in Unternehmen dialogorientierte KI-Code-Assistenten einsetzen.

2. ChatGPT (Beste vielseitige, multimodale KI mit Echtzeit-Einblicken)

via OpenAI

Wenn Sie Claude mit ChatGPT vergleichen, liegt der Unterschied in der Leistungsfähigkeit, Flexibilität und praktischen Anwendbarkeit. Das fortschrittliche GPT-4o-Modell von ChatGPT bietet Ihnen natürliche Sprachgewandtheit und sofortige Antworten über eine übersichtliche, benutzerfreundliche Oberfläche.

Dank seiner multimodalen Funktionen können Benutzer über Text, Bilder und sogar Sprache interagieren, was es zu einem flexiblen tool für Brainstorming, die Erstellung von Inhalt und die Lösung von Problemen in Echtzeit macht.

Mit dem Deep Research-Feature von ChatGPT können Sie komplexe Fragen stellen und erhalten benutzerdefinierte GPTs, Echtzeit-Webbrowsing, PDF- und Bildanalyse sowie DALL-E für visuelle Darstellungen. Mit GPT-4o und GPT-4o mini können Sie in Sekundenschnelle recherchieren, Erkenntnisse gewinnen und in Sekundenschnelle Berichte abschließen.

Die besten Features von ChatGPT

Schreiben Sie Blog-Entwürfe, Social-Media-Beiträge und Marketingtexte mithilfe von KI-gestützten Eingabeaufforderungen.

Verfeinern Sie Inhalt, um die Verständlichkeit zu verbessern, das Engagement zu steigern oder SEO-Rankings zu optimieren.

Erstellen Sie benutzerdefinierte GPTs für bestimmte Aufgaben wie Rechtsberatung, Nachhilfe oder Content-Marketing, die Ihre Branche, Ihre Markenstimme oder Ihr Geschäftsziel widerspiegeln, oder greifen Sie auf solche zu.

Genießen Sie Echtzeit-Interaktionen sowie Plugin-Integrationen für aktuelles Web-Browsing.

Limit von ChatGPT

Benutzer müssen auf Plus oder Pro upgraden, wenn sie Zugriff auf intelligentere Antworten wünschen.

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat pro Benutzer

Pro : 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ChatGPT-Bewertungen und -Bewertungen

G2 : 4,7/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Ein Capterra-Benutzer findet es großartig, um Ideen zu generieren:

Ich finde es nützlich, um Forschungsansätze zu finden, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Es gibt definitiv einen Qualitätsunterschied zwischen dem höherwertigen Modell (das nur mit Limit nutzbar ist) und dem völlig kostenlosen Modell.

Ich finde es nützlich, um Forschungsansätze zu finden, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Es gibt definitiv einen Qualitätsunterschied zwischen dem höherwertigen Modell (das nur mit Limit nutzbar ist) und dem völlig kostenlosen Modell.

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten verlassen sich auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalt, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kosten für den Kontextwechsel mit der Zeit. Nicht so bei ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Befehle und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

3. Perplexity KI (Am besten geeignet für die Echtzeit-Informationsbeschaffung und -recherche)

via Perplexity KI

Tools wie Claude und ChatGPT konzentrieren sich eher auf die Simulation natürlicher Unterhaltungen. Perplexity AI ist etwas anders. Es wurde für Benutzer entwickelt, die Wert auf Echtzeitinformationen, Recherche und Faktenprüfung legen.

Perplexity durchsucht nicht nur das Internet, sondern liefert auch prägnante Antworten mit zuverlässigen Quellenangaben. Wenn es Ihnen also Daten oder Statistiken liefert, verweist es im Gegensatz zu den meisten anderen KI-Assistenten, einschließlich Claude, auf die genauen Quellen.

Dies macht es zu einer hervorragenden Wahl für die Datenanalyse, die Überprüfung von Inhalten und für Benutzer, die vertrauenswürdige, aktuelle Informationen benötigen – etwas, das Claude AI von Haus aus nicht bietet.

Die besten Features von Perplexity KI

Überprüfen Sie echte Zitate für jede Behauptung, Statistik oder Information direkt in der Antwort.

Erhalten Sie aktuelle Fakten, die widerspiegeln, was gerade in der Welt passiert.

Stellen Sie Folgefragen und erhalten Sie kontextbezogene Antworten, die die Kontinuität wahren.

Wechseln Sie zwischen führenden KI-Modellen, je nach Ihren Präferenzen hinsichtlich Geschwindigkeit, Tonfall oder Genauigkeit.

Profitieren Sie von schnellen Antworten, Genauigkeit und weniger Halluzinationen.

Einschränkungen von Perplexity KI

Sie müssen ein Upgrade durchführen, um mehr Nutzungsmöglichkeiten und Zugriff auf erweiterte Inhalt-Funktionen zu erhalten.

Preise für Perplexity KI

Kostenlos : Begrenzte Anzahl an täglichen Abfragen

Pro : 20 $/Monat

Team und Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Bewertungen zu Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (nicht genügend Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Perplexity KI?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich liebe die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Perplexity Pro bietet. Es erledigt hervorragende Arbeit mit dem von mir bereitgestellten Kontext und externen Websuchen. Die Innovationsgeschwindigkeit ist atemberaubend. Das Unternehmen ist in der Lage, die neuesten Modelle zu integrieren, was Perplexity zu einem so langlebigen KI-Produkt macht und die Verwendung der besten Modelle auf dem Markt vereinfacht.

Ich liebe die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Perplexity Pro bietet. Es leistet hervorragende Arbeit mit dem von mir bereitgestellten Kontext und externen Websuchen. Die Innovationsgeschwindigkeit ist atemberaubend. Das Unternehmen ist in der Lage, die neuesten Modelle zu integrieren, was Perplexity zu einem so langlebigen KI-Produkt macht und die Verwendung der besten Modelle auf dem Markt vereinfacht.

4. Microsoft Copilot (Am besten geeignet für Produktivität im Unternehmen und Integration in das Microsoft-Ökosystem)

über Microsoft Copilot

Copilot ist ein KI-Chatbot und Web-Suchtool, das sich nahtlos in die Microsoft-Suite integrieren lässt. Egal, ob Sie in Word, Excel, PowerPoint, Outlook oder Teams arbeiten, Copilot hilft Ihnen dabei, E-Mails zu verfassen, Dokumente zusammenzufassen, Aufgaben zu automatisieren oder Daten zu verarbeiten, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen.

Die Plattform nutzt GPT-4, um diese Aufgaben über eine Unterhaltung zu unterstützen, die Ihre Abfragen sofort bearbeitet. Während Claude AI sich auf sichere, ethische Unterhaltung-KI konzentriert, liegt der Vorteil von Copilot in seiner praktischen, workflow-getriebenen Automatisierung und direkten Produktivität – wenn Sie Microsoft-Benutzer sind.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Verwenden Sie Copilot direkt in Excel, Word, Outlook, PowerPoint und Teams, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

Schalten Sie Auslöser für E-Mail-Antworten, Meeting-Terminplanung und Zusammenfassungserstellung mit einfachen Eingabeaufforderungen frei.

Analysieren Sie Tabellenkalkulationen oder gewinnen Sie Erkenntnisse aus komplexen Datensätzen mithilfe von Abfragen in natürlicher Sprache.

Beziehen Sie aktuelle, faktengeprüfte Informationen aus dem Internet, um Ihre Arbeit sofort zu unterstützen.

Limit von Microsoft Copilot

Benutzer müssen mit einer geringeren Flexibilität rechnen, wenn sie tools außerhalb der Microsoft-Plattform verwenden.

Preise für Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Kostenlos

Microsoft Copilot Pro: 20 $/Monat

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Copilot?

Highlights einer Capterra-Bewertung:

Mir gefällt, dass ich relativ große Dateien an Copilot senden kann, um dessen Meinung dazu einzuholen, und dass Copilot manchmal einen fast menschlichen Kontext zeigt.

Mir gefällt, dass ich relativ große Dateien an Copilot senden kann, um dessen Meinung dazu einzuholen, und dass Copilot manchmal einen fast menschlichen Kontext zeigt.

👀 Wussten Sie schon? Fast 86 % der Marketingfachleute geben an, dass sie durch KI mindestens eine Stunde pro Tag einsparen, da ihre kreativen Aufgaben optimiert werden.

5. Google Gemini (am besten geeignet für multimodale Funktionen und die Integration in das Google-Ökosystem)

über Google Gemini

Gemini, früher bekannt als Google Bard, ist ein fortschrittlicher KI-Chatbot, der Ihre Abfragen mit Text, Code, Audio, Bildern und Video beantwortet.

Gemini eignet sich gut für Aufgaben, die detailliertes Denken erfordern, insbesondere beim Schreiben oder beim Code. Auch wenn es in puncto Kreativität in natürlicher Sprache vielleicht nicht ganz an Claude heranreicht, verarbeitet Gemini dank Echtzeit-Webzugriff Informationen schneller und liefert genauere Ergebnisse.

Wenn Sie einen Premium-Plan nutzen, erhalten Sie außerdem Zugriff auf Gemini innerhalb der Google Cloud-Produkte. Sie können in Google Docs intelligenter schreiben oder Berechnungen in Sheets durchführen, ohne zwischen tools wechseln zu müssen. Claude bietet dieses Maß an Integration nicht. Kombinieren Sie Gemini außerdem mit der Google Search Console, um datengestützte Recherchen durchzuführen oder es als Produktivitäts-Hack in Ihrem Workflow einzusetzen.

Die besten Features von Google Gemini

Stellen Sie Fragen oder geben Sie Eingabeaufforderungen in verschiedenen Formaten ein und erhalten Sie schnelle, präzise Antworten.

Nutzen Sie die Kern-Features von Gemini, ohne für ein Abonnement oder eine Lizenz bezahlen zu müssen.

Kommunizieren Sie in über 40 Sprachen in mehr als 195 Ländern.

Erhalten Sie native Unterstützung, um Multimedia- und groß angelegte Datenaufgabe zu unterstützen.

Google Gemini-Limitations

Gemini liefert oft Antworten, die ungenau sind oder nichts mit der Eingabe zu tun haben.

Preise für Google Gemini

Gemini Free : Grundlegende Features kostenfrei

Gemini Advanced : 19,99 $/Monat (in Google One KI Premium enthalten)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Bewertungen zu Google Gemini

G2 : 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Google Gemini?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Es ist sehr benutzerfreundlich. Wenn ich eine E-Mail für meine Kunden verfasse, ist es sehr hilfreich, um die Professionalität meiner Nachrichten zu gewährleisten. Als Sicherheitsexperte ist Gemini sehr hilfreich, wenn ich Zweifel habe, ob es sich bei bestimmten Schwachstellen um beabsichtigte Verhaltensweisen handelt oder nicht, da es eine korrekte Erklärung liefert, ob es sich um ein Problem handelt oder nicht […] Manchmal, wenn ich nach Informationen suche, ist es aufgrund des von mir angegebenen Kontexts schwierig zu verstehen, ob die Lösung legitim ist oder nicht. *

Es ist sehr benutzerfreundlich. Wenn ich eine E-Mail für meine Kunden verfasse, ist es sehr hilfreich, um die Professionalität meiner Nachrichten zu gewährleisten. Als Sicherheitsexperte ist Gemini sehr hilfreich, wenn ich Zweifel habe, ob es sich bei gefundenen Schwachstellen um beabsichtigte Verhaltensweisen handelt oder nicht, da es eine korrekte Erklärung liefert, ob es sich um ein Problem handelt oder nicht […] Manchmal, wenn ich nach Informationen suche, ist es aufgrund des von mir angegebenen Kontexts schwierig zu verstehen, ob die Lösung legitim ist oder nicht. *

👀 Wussten Sie schon? Die Los Angeles Times war die erste Zeitung, die einen von künstlicher Intelligenz verfassten Artikel über ein Erdbeben veröffentlichte. Der Journalist und Programmierer Ken Schwencke entwickelte einen Algorithmus, der bei Erdbeben sofort kurze Artikel generiert – ein mutiger Schritt in Richtung automatisierter Journalismus.

6. Jasper KI (am besten geeignet für markenorientierte Marketinginhalte)

via Jasper KI

Jasper KI bietet Ihnen Zugriff auf einen Schreibassistenten für die Erstellung von Langform-Inhalten oder Markenartikeln mit einer detaillierten Struktur und Eingabeaufforderungen. Durch die Verwendung voreingestellter Unternehmensinformationen oder gespeicherter Assets sorgt es außerdem für eine einheitliche Markenpräsentation.

Außerdem erhalten Sie Jasper Chat, mit dem Sie schneller chatten können und das sich besser für schnell zu erstellende Inhalte wie Facebook-Anzeigen, Überschriften oder Slogans eignet. Mit dem KI-Writer können Sie detaillierte Entwürfe erstellen, deren Schreibstil, Tonfall und Länge bereits definiert sind. Außerdem können Sie aus über 500 KI-Vorgaben in der integrierten Bibliothek wählen, um die Ideenfindung zu beschleunigen.

Die besten Features von Jasper /AI

Erhalten Sie maßgeschneiderte tools für SEO, einheitliche Markenkommunikation und Teamzusammenarbeit, die Sie bei der Erstellung von Marketingmaterialien und Inhalt unterstützen.

Profitieren Sie von mehrsprachigen Inhalten – schreiben und übersetzen Sie Inhalte in über 25 Sprachen.

Verbinden Sie sich mit tools wie Grammarly und SurferSEO, um den Schreibprozess zu verbessern.

Greifen Sie auf vorgefertigte Vorlagen für vielfältige Marketinganforderungen und die Erstellung von Inhalten in großem Umfang zu.

Wechseln Sie zu Jasper Chatten, um schnellere Ergebnisse zu erzielen, die dennoch ausgefeilt und klar klingen.

Einschränkungen von Jasper KI

Es gibt keinen kostenlosen Plan.

Einfachere Schreibausgaben als bei Open-Source-KI-Chatbots wie ChatGPT

Preise für Jasper KI

Ersteller: 49 $/Monat pro Benutzer

Pro: 69 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper KI

G2 : 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.840 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jasper KI?

In einer G2-Bewertung heißt es:

JasperChat erstellt ansprechende Inhalt, wenn es konkrete Anweisungen erhält. Seine neuronale Engine ist schnell und entschlossen.

JasperChat erstellt ansprechende Inhalt, wenn es konkrete Anweisungen erhält. Seine neuronale Engine ist schnell und entschlossen.

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Arbeitsbereich. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung für den gesamten Arbeitsbereich, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts Ihres gesamten Arbeitsbereichs.

7. Copy. ai (am besten geeignet für KI-Texterstellung)

Copy. ai ist eine bekannte KI-Plattform für das Verfassen von Texten, die Marketingteams dabei unterstützt, mithilfe von KI-Prompts lange Blogbeiträge, Landingpages, E-Mails und Thought-Leadership-Inhalte zu erstellen.

Als Alternative zu Jasper AI eignet sich Copy.ai dank seines unbegrenzten Wortpreismodells besonders für Unternehmen, die große Mengen an Inhalt benötigen. Sie können eine Kurzbeschreibung einreichen und erhalten innerhalb von Sekunden einen Blogbeitrag, der mithilfe integrierter Workflows erstellt wurde. Sie können auch Anzeigen für Social-Media-Marketing, einschließlich Facebook-Kampagnen, auf der Grundlage gespeicherter Kundenprofilinformationen verfassen.

Die besten Features von Copy.ai

Wählen Sie aus über 200 Workflows, um E-Mails, Anzeigen, Blogbeiträge oder Landingpages in weniger Schritten zu erstellen.

Wenden Sie den unternehmensspezifischen Stil und die Sprache an, damit alle Ihre Inhalte markengerecht klingen.

Laden Sie Teamkollegen ein, weisen Sie Rollen zu und übernehmen Sie die Bearbeitung von Inhalten in freigegebenen Projekten und Kampagnen-Ordnern.

Genießen Sie ein spezialisierteres Erlebnis mit Schwerpunkt auf Workflow-Automatisierung und Markenkonsistenz.

Einschränkungen von Copy.ai

Einige Benutzer sagen, dass sich die Ergebnisse roboterhaft und weniger natürlich anfühlen als menschliches Schreiben.

Ohne Unterordner wird die Organisation von Projekten schwierig, anders als bei einigen anderen Claude-KI-Alternativen.

Preise von Copy.ai

Free

Starter: 49 $/Monat

Erweitert : 249 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Copy.ai Bewertungen und Bewertungen

G2 : 4,7/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Copy.ai?

Ein G2-Benutzer gibt freizügig preis:

Ich liebe copy.ai, weil es so einfach zu bedienen ist. Ich kann einen Ton auswählen und das Format ist sehr benutzerfreundlich. Es gibt viele Vorlagen zur Auswahl und der Inhalt ist immer großartig.

Ich liebe copy.ai, weil es so einfach zu bedienen ist. Ich kann den Tonfall auswählen und das Format ist sehr benutzerfreundlich. Es stehen viele Vorlagen zur Auswahl und die Inhalte sind immer großartig.

8. HuggingChat (am besten geeignet für Open-Source-KI-Projekte)

via Hugging Face

HuggingChat, entwickelt von Hugging Face, bietet Ihnen alles, was Sie für die Arbeit an Open-Source-KI-Projekten ohne Plattformbeschränkungen benötigen.

Ursprünglich für Entwickler entwickelt, kann nun jeder HuggingChat für Übersetzungen, Textgenerierung oder andere Aufgaben nutzen, ohne an einen bestimmten Anbieter gebunden zu sein. Außerdem erhalten Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung vorab trainierter Modelle, mit denen Sie schneller vorankommen und mehr Ideen testen können.

Die Flexibilität dieses KI-Chatbots macht ihn ideal für Entwickler und Technikbegeisterte, die eine vollständige benutzerdefinierte Anpassung und plattformunabhängige Unterstützung für alle KI-Workflows benötigen, um sie zu unterstützen.

Die besten Features von HuggingChat

Wählen Sie aus Tausenden von Modellen für Übersetzungen, Chatten, Zusammenfassungen oder andere benutzerdefinierte Aufgaben.

Passen Sie Trainingsdaten, Parameter oder Architektur an, um etwas zu entwickeln, das genau auf Ihre Ziele zugeschnitten ist.

Nehmen Sie an Diskussionen teil, geben Sie Feedback frei und erhalten Sie Hilfe von Mitwirkenden, die an ähnlichen Open-Source-Herausforderungen in Arbeit sind.

Gewinnen Sie Transparenz und Kontrolle durch die Open-Source-Natur und die Integration mit anderen Open-Source-tools.

Limitations von HuggingChat

Sie benötigen technisches Wissen, um den gesamten Bereich auszuschöpfen.

Es eignet sich am besten als Arbeit für Entwickler, die Erfahrung mit Open-Source-Frameworks haben.

Preise für HuggingChat

Free

HuggingChat-Bewertungen und -Bewertungen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über HuggingChat?

Ein Reddit-Benutzer war von der Qualität der Antworten sehr beeindruckt:

Ich habe HuggingChat heute ausprobiert und war absolut begeistert von der Antwort, die es auf eine allgemeine Frage gab, die ich zum Testen von Modellen verwende. Ich habe das Modell sofort heruntergeladen und versucht, dieselbe Antwort herauszukitzeln ... ohne Erfolg. Sowohl das Llama2 70b- als auch das CodeLlama-34b-Modell scheinen für HuggingChat zehnmal intelligenter zu sein als für mich.

Ich habe heute HuggingChat ausprobiert und war absolut begeistert von der Antwort, die es auf eine allgemeine Frage gab, die ich zum Testen von Modellen verwende. Ich habe das Modell sofort heruntergeladen und versucht, dieselbe Antwort herauszukitzeln ... ohne Erfolg. Sowohl das Llama2 70b- als auch das CodeLlama-34b-Modell scheinen für HuggingChat zehnmal intelligenter zu sein als für mich.

9. Poe (Am besten geeignet für den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere KI-Modelle)

via Poe

Poe by Quora bietet eine einheitliche Schnittstelle für die Interaktion mit mehreren führenden KI-Modellen, darunter Claude, GPT-4, DeepSeek, Gemini und andere. Sie können mit verschiedenen Bots chatten, Modellantworten erkunden oder Ihren eigenen KI-Chatbot für den privaten oder öffentlichen Gebrauch erstellen.

Im Vergleich zum Ein-Modell-Ansatz von Claude AI vereint Poe alles in einem Dashboard und bietet so eine flexible Multi-Modell-Erfahrung. Sie können Fragen stellen, lange Diskussionen führen oder sofortige Antworten mit jedem unterstützten Modell innerhalb von Poe generieren.

Sie können Claude sogar auf Poe verwenden, erhalten jedoch nur ein kleineres Kontextfenster, z. B. 200.000 Token für Claude oder 128.000 für GPT-4o.

Die besten Features von Poe

Vergleichen Sie die Antworten verschiedener KI-Engines an einem Ort.

Erstellen Sie mit dem richtigen Modell ganz einfach Bilder, Videos und Audiodateien.

Greifen Sie über das Web, iOS, Android und andere Plattformen auf das tool zu.

Limit-Einschränkungen von Poe

Je nach verwendetem KI-Modell kann es zu Leistungsschwankungen kommen.

Einige Nutzer berichten von gelegentlichen Fehlern, da sich die Plattform noch in der Beta-Phase befindet.

Poe-Preise

Abonnement: Ab 4,99 $/Monat

Poe-Bewertungen und -Bewertungen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Poe?

Eine Reddit-Rezension lobt das tool:

Ich mag Poe sehr. Ich habe besseren Zugriff auf Opus. Und ich kann Modelle sehr einfach miteinander kooperieren lassen. Beispielsweise ist GPT4o viel besser darin, Mermaid-Code für Flussdiagramme zu schreiben. Das hat mir eine Menge Zeit gespart. Dann kann ich @Claude_opus dazu bringen, die Ausgabe von GPT4o zu überprüfen und Empfehlungen auszusprechen. Diese gebe ich dann an GPT zurück und überprüfe sie erneut. Außerdem fügen sie schnell neue Modelle hinzu.

Ich mag Poe sehr. Ich habe besseren Zugriff auf Opus. Und ich kann Modelle sehr einfach miteinander kooperieren lassen. Beispielsweise ist GPT4o viel besser darin, Mermaid-Code für Flussdiagramme zu schreiben. Das hat mir eine Menge Zeit gespart. Dann kann ich @Claude_opus dazu bringen, die Ausgabe von GPT4o zu überprüfen und Empfehlungen auszusprechen. Das gebe ich dann an GPT zurück und überprüfe es erneut. Außerdem fügen sie schnell neue Modelle hinzu.

🧠 Wissenswertes: In der griechischen Mythologie war Hephaistos, der Gott des Feuers und der Metallverarbeitung, ein früher Visionär der KI. Er baute mechanische Diener wie den bronzenen Riesen Talos, der Kreta beschützte, und goldene Jungfrauen, die ihm in seiner Werkstatt halfen.

10. Zeichen. ai (Am besten geeignet für Rollenspiele und interaktive Unterhaltung)

Character.ai bietet Benutzern eine spielerische Möglichkeit, mit benutzerdefinierten Charakteren zu interagieren, die für das Erzählen von Geschichten, Rollenspiele, kreatives Denken oder sogar zwangloses Chatten mit KI-generierten Persönlichkeiten entwickelt wurden.

Auf dieser Plattform können Sie einzigartige Persönlichkeiten erstellen und sich auf alles einlassen, von unbeschwerten Witzen bis hin zu tiefgründigen, nachdenklichen Gesprächen. Anhand fiktiver Unterhaltungen und Szenarien können Sie ganz einfach verschiedene Zeichen-Eigenschaften erkunden oder Dialoge erstellen.

Autoren, Gamer oder alle, die sich für kreative Impulse interessieren, können Character.ai nutzen, um neue Ideen zu entwickeln. Es eignet sich gut für Benutzer, die eine storybasierte Interaktion wünschen, ohne an die herkömmliche Chatbot-Erfahrung gebunden zu sein.

Die besten Features von Character.ai

Erhalten Sie Zugriff auf über 10 Millionen Zeichen mit einzigartigen Features und erstellen Sie komplexe Handlungsstränge, entwickeln Sie Dialoge oder simulieren Sie fiktive Welten.

Erhalten Sie mit der Zeit immer bessere Antworten, da sich die KI an Ihren individuellen Eingabestil und Ihre Präferenzen anpasst.

Erleben Sie persönlichere und spielerischere KI-Interaktionen als mit der eher zweckorientierten Claude /AI.

Limit von Character.ai

Nicht jede Antwort wirkt tiefgründig oder emotional vielschichtig.

Erfordert möglicherweise mehr Kreativität seitens der Benutzer, um komplexere Dialoge zu initiieren.

Preise für Zeichen.ai

Free

Zeichen. AI+: 9,99 $ pro Monat und Benutzer

Character.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Character.ai?

Ein Redditor bezeichnet die App als süchtig machend und sagt:

Für mich war es ähnlich wie ein Spiel, wie eine Textquest, nur cooler, weil man die Handlung beeinflussen kann. Das Hauptproblem ist, dass mein Gedächtnis schlecht ist und ich die wichtigsten Punkte vergesse. *

Für mich war es ähnlich wie ein Spiel, wie Textquests, nur cooler, weil man die Handlung beeinflussen kann. Das Hauptproblem ist, dass mein Gedächtnis schlecht ist und ich die wichtigsten Punkte vergesse. *

11. YouChat (Am besten geeignet für persönliche Assistenz und das Surfen im Internet)

via YouChat

YouChat kombiniert dialogorientierte KI mit Echtzeit-Websuche, liefert aktuelle Antworten und unterstützt multimodale Abfragen (Text, Bilder, Code). Das Tool eignet sich besonders, wenn Sie schnelle Updates wünschen oder Hilfe benötigen, um über aktuelle oder zeitkritische Themen auf dem Laufenden zu bleiben.

Im Gegensatz zu Claude AI konzentriert sich dieser KI-Chatbot auf direkte Antworten mit relevanten und zuverlässigen Zitaten und kann menschenähnlichen Text generieren. Sie können ihn bitten, aktuelle Informationen abzurufen, vereinfachte Ergebnisse zu generieren oder Ihnen dabei zu helfen, grundlegende Recherchen zu beschleunigen.

Die besten Features von YouChat

Rufen Sie innerhalb von Sekunden die neuesten Artikel, Zusammenfassungen und Fakten direkt aus dem Internet ab.

Verwenden Sie integrierte Zitate, um Fakten zu überprüfen oder bestimmte Teile der Antwort genauer zu untersuchen.

Bearbeiten Sie komplexe Anfragen mühelos, von der Beantwortung von Fragen über die Erstellung von Inhalt bis hin zur Anforderung von Buchzusammenfassungen und der Bereitstellung genauer Quellen.

Erstellen Sie gut recherchierte Inhalt durch Zugriff auf Live-Webdaten.

Limitations von YouChat

Erwarten Sie grundlegende Ergebnisse, wenn Sie Themen behandeln, die abstraktes Denken oder Storytelling erfordern.

Preise für YouChat

Free

Pro : 20 $/Monat pro Benutzer

Team : 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

YouChat-Bewertungen und -Bewertungen

G2 : 4,7/5 (über 10.100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über YouChat?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es ist kostenlos und der Server ist fast nie überlastet. Relativ einfach zu bedienen. [Aber es ist] nicht so gut wie ChatGpt. Es liefert nicht immer den richtigen Erfolg. Nicht so viele Features.

Es ist kostenlos und der Server ist fast nie überlastet. Relativ einfach zu bedienen. [Aber es ist] nicht so gut wie ChatGpt. Es liefert nicht immer den richtigen Erfolg. Nicht so viele Features.

Optimieren Sie Ihre Arbeit mit dem kontextbewussten Multi-LLM ClickUp Brain.

Claude AI und seine Alternativen bieten unterschiedliche Antwortqualitäten, benutzerdefinierte Optionen und Preise. Bei den meisten müssen Sie jedoch Ihren Workflow anpassen oder Ihre Projektmanagement-Tools verlassen, um KI-Funktionen in Ihre Projekte zu integrieren.

Aus diesem Grund sticht ClickUp unter diesen KI-Modellen und Tools hervor. Es stört Ihre bestehende Arbeitsweise nicht, sondern bietet einen Wert durch ClickUp Brain, das direkt in einen Bereich integriert ist, in dem Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Team bereits vorhanden sind. Mit jeder Frage, die Sie stellen, jeder Datei, die Sie suchen, und jedem Workflow, den Sie mit KI in ClickUp automatisieren, lernt es Ihre Präferenzen kennen und passt sich Ihrer Arbeitsweise an, wodurch es leistungsfähiger und kontextbezogener wird.

Das Beste daran? Wenn Sie sich bei ClickUp anmelden, erhalten Sie nicht nur Zugriff auf Brain, sondern auch auf die neuesten GPT-, Claude- und Gemini-Modelle, wodurch der Wechsel von Claude weniger schmerzhaft wird ... und eigentlich gar kein Wechsel ist! 🦄✨

Möchten Sie Ihren Arbeitsbereich verbessern und KI optimal nutzen, ohne auf die Vorteile von Claude verzichten zu müssen? Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!