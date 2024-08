Messung der Entwicklerproduktivität: Verbesserungsvorschläge für Software-Entwicklungsteams

Michael schreibt 100 Zeilen Code pro Tag, während Dwight 70\ schreibt. Wenn Sie gefragt werden, wer produktiver ist, würden Sie wahrscheinlich Michael wählen - schließlich schreibt er 30 Zeilen mehr pro Tag, und das sind 600+ Zeilen pro Monat! Allerdings gibt es einen Haken: Michaels Code ist oft fehlerhaft und erfordert umfangreiche Überarbeitungen, während Dwight durchweg blitzsauberen Code liefert. 🧑‍💻

Dies zeigt, dass es bei der Messung der Produktivität von Entwicklern nicht so einfach ist, zu prüfen, wer mehr Zeilen Code geschrieben hat. Der Output ist nur ein Aspekt, der bei der Bewertung der Produktivität Ihres Softwareentwicklungsteams zu berücksichtigen ist. Da die Messung der Produktivität entscheidend für die Planung des Workloads und die Einstellung realistischer Ziele ist, müssen Sie wissen, auf welche Faktoren Sie achten müssen.

In diesem Artikel weihen wir Sie in die Geheimnisse der Messung und verbesserung der Produktivität von Entwicklern um Ihnen zu zeigen, wo Ihr Team steht und wie Sie es in die richtige Richtung führen können.

Was ist Produktivität bei Entwicklern?

Die Produktivität von Entwicklern ist ein Maß für die Kapazität eines Software-Entwicklungsteams, hochwertigen Code zu erstellen und relevante Aufgaben innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens abzuschließen.

Auch wenn es so klingt, geht es bei der Produktivität von Entwicklern nicht nur um die individuelle Leistung von Softwareentwicklern - der Begriff bezieht sich in der Regel auf die Effizienz, Zusammenarbeit und Organisation eines ganzen Teams.

Neben teamorientierten Werten ist auch eine sorgfältige Bewertung der Code-Qualität wichtig, zeitmanagement , der Ressourcenzuweisung und anderer Faktoren ist entscheidend, um die Produktivität von Softwareentwicklern realistisch zu messen.

Warum sollten Sie die Produktivität von Entwicklern messen?

Der Überblick über die Produktivität Ihres Teams ist entscheidend für das Erreichen von Zielen und die Planung künftiger Vorhaben. Im Folgenden finden Sie einige konkrete Gründe, warum Sie die Produktivität von Entwicklern messen sollten. 👇

Angemessene Ressourcenzuweisung

Wenn Sie die Produktivität von Softwareentwicklern kennen, können Sie leicht feststellen, in welchen Bereichen zusätzliche oder weniger Ressourcen benötigt werden, und das macht Ihre Arbeitsabläufe effizienter.

Je nach Produktivität der Entwickler müssen Sie vielleicht mehr Mitarbeiter einstellen, um ein Projekt abzuschließen, die Zeitleisten anpassen oder mehr Geld in Tools investieren, die Ihr Team bei der Bewältigung seiner Aufgaben unterstützen.

Maximieren Sie das Potenzial Ihres Teams

Einige Softwareentwickler verfügen über fantastische Datenbankkenntnisse, andere kennen alle Testverfahren, wieder andere haben Superkräfte bei der Fehlersuche - es ist Ihre Aufgabe, die Stärken der einzelnen Entwickler herauszufinden, damit Sie fundierte Entscheidungen über die Aufgabenzuweisung treffen und das volle Potenzial des Teams freisetzen können

Das Gleiche gilt für Schwächen. Wenn Sie wissen, dass ein Mitglied des Teams Probleme mit einer bestimmten Aufgabe oder einem bestimmten Projekt hat, können Sie ihm Training und Unterstützung anbieten, um Probleme zu überwinden und seine Fähigkeiten zu verbessern.

Einfach ausgedrückt: Die Messung der Produktivität ermöglicht es Ihnen, Ihr Team besser kennenzulernen und als Führungskraft zu glänzen.

Einstellung von Zielen

Ihr Client bittet Sie, ein lukratives Projekt in einem Monat abzuschließen, und Sie sagen: natürlich, kein Problem. Sie merken schnell, dass das unmöglich ist, es sei denn, Ihre Teammitglieder verdoppeln sich und arbeiten 24 Stunden am Tag bis zur Deadline.

Das Problem dabei ist, dass Sie die Produktivität der Entwickler nicht gemessen haben. Wenn Sie die durchschnittliche Produktivität Ihres Teams kennen, können Sie realistische Ziele und Fristen einstellen und Zeitpläne erstellen, die mit Ihren Möglichkeiten übereinstimmen.

Diese realistische Einstellung der Ziele ist nicht nur für die Kundenzufriedenheit, sondern auch für das Wohlbefinden Ihres Teams wichtig. Wenn der Workload optimal ist, können sich Ihre Mitarbeiter konzentrieren, ihre Kreativität entfalten und eine ausgewogene Work-Life-Balance erreichen. Wenn Sie Ihr Team mit engen Fristen, zahllosen Meetings und verrückten Zeitplänen überhäufen, sinkt die Arbeitszufriedenheit, und die Mitarbeiter fühlen sich ausgebrannt.

Nachverfolgung des Fortschritts

Durch die Messung und Überwachung der Produktivität von Softwareentwicklern im Laufe der Zeit erhalten Sie detaillierte Einblicke in Trends und Muster. Diese Daten geben Aufschluss über den Gesamtzustand Ihres Unternehmens und weisen auf Bereiche hin, die möglicherweise verbessert werden müssen.

Die Messung der Produktivität von Softwareentwicklern ist auch wichtig für ihre Stakeholder zufrieden zu stellen . Die Präsentation von Daten, die den Fortschritt des Projekts zeigen, ist ein Beweis für Ihre Leistung als Manager und den gemeinsamen Aufwand Ihres Teams.

Wie man die Produktivität von Entwicklern misst

Die Produktivität von Softwareentwicklern zu messen, wird oft als Messung des Outputs verstanden. Doch wie viel Arbeit ein Entwickler in einer bestimmten Zeit bewältigen kann, ist nicht die einzige Metrik, auf die man sich konzentrieren sollte - für präzise Ergebnisse ist eine Kombination von Faktoren erforderlich.

Um zu vermeiden, dass Sie sich auf die falschen Metriken für die Produktivität von Entwicklern fixieren oder in die Falle tappen analyse-Lähmung können Sie eines der zwei beliebtesten Frameworks verwenden: DORA und SPACE.

DORA framework

Das DevOps Research and Assessment (DORA) Framework hat seinen Namen von dem Google Team, das es entwickelt hat. Es misst die Leistung von Teams anhand von vier Metriken und stuft die Mitglieder auf einer Vier-Punkte-Skala ein, die von einer geringen Leistung bis zur Elite reicht. Das primäre Ziel des Frameworks ist es, Engpässe zu identifizieren und kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen.

Die vier Metriken für die Produktivität von Entwicklern, auf die sich das DORA-System konzentriert, sind:

Einführungshäufigkeit: Zeigt, wie oft Ihr Team Code bereitstellt oder Benutzer freigibt Vorlaufzeit für Änderungen: Misst die Zeit zwischen dem Eingang einer Anfrage für eine Code-Änderung und deren Bereitstellung in der Produktion. Diese Metrik hilft Ihnen beim Planen und Erstellen realistischer Zeitpläne Fehlerquote bei Änderungen: Zeigt den Prozentsatz der Änderungen an, die zu Produktionsfehlern wie Ausfallzeiten, negativen Auswirkungen auf Benutzer oder Fehlern führen Zeit bis zur Wiederherstellung des Dienstes: Zeigt an, wie lange es dauert, den Dienst wiederherzustellen oder nach einem Produktionsausfall wiederherzustellen

SPACE-Framework

Die DORA Metriken bestimmen die kollektive und individuelle Produktivität von Entwicklern sehr genau, aber ein solcher Rahmen hat einen entscheidenden Fehler - er berücksichtigt nicht das Wohlbefinden. Das SPACE-Framework ist eine Art Antwort auf die DORA-Metriken und bietet einen multidimensionalen Ansatz zur Produktivität. SPACE ist ein Akronym für fünf Schlüssel-Metriken zur Produktivität:

Zufriedenheit und Wohlbefinden: Gibt an, wie zufrieden Softwareentwickler mit ihrer Arbeit sind und ob sie ihr Team weiterempfehlen würden. Sie zeigt auch, wie sich ihre Arbeit auf ihr Leben auswirkt. Diese Metrik basiert auf der Annahme, dassproduktivität und Zufriedenheit miteinander verbunden sind2. Leistung: Misst die Ergebnisse eines Entwicklers (die Qualität des Codes und seine Auswirkungen) Tätigkeit: Misst den in einem bestimmten Zeitraum fertiggestellten Output. Diese Metriken sollten nie für sich allein verwendet werden - betrachten Sie sie als ein Puzzleteil, das in das Gesamtbild der Produktivität passt 🧩 Kommunikation und Zusammenarbeit: Zeigt die Dynamik eines Teams, die Informationsflüsse und dieproblemlösung fähigkeiten. Es kann auch die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter, Transparenz und das Bewusstsein für Prioritäten abbilden - all dies sind Anzeichen für ein gesundes, gut funktionierendes Team Effizienz und Flow: Misst die Fähigkeit von Mitgliedern eines Softwareentwicklungsteams, ohne oder mit nur minimalen Unterbrechungen zu arbeiten und Aufgaben abzuschließen

Andere Metriken für die Produktivität von Softwareentwicklern

Es gibt kein Gesetz, das Sie zwingt, den DORA- oder SPACE-Rahmen zu verwenden. Sie können andere Metriken zur Produktivität verwenden oder Teile beider Rahmenwerke kombinieren - Sie haben die Wahl. Wie auch immer Sie sich entscheiden, stellen Sie sicher, dass die Metriken relevant und genau sind. Im Folgenden finden Sie einige Kriterien zur Messung der Produktivität von Entwicklern:

Story-Punkte für die Genauigkeit der Planung

Diese Metrik zeigt, wie gut Sie Ihren Softwareentwicklungsprozess planen und hilft Ihnen, ihn zu verbessern. Sie vergleicht die Gesamtzahl der story-Punkte , die Sie in einer Iteration geplant haben, mit den von Ihnen fertiggestellten Story-Points abzugleichen. Die Planungsgenauigkeit ermöglicht es Ihnen, die Fähigkeiten Ihres Teams zu verstehen und genaue Vorhersagen darüber zu treffen, wie viel Arbeit Sie in Zukunft bewältigen können.

Zykluszeit zur Messung der Produktivität des Teams

Diese Metrik stammt aus der schlanken Produktion und stellt die Zeit vom ersten Commit eines Entwicklers in einem Abschnitt des Codes bis zur Bereitstellung (Produktionsfreigabe) dar. Einfach ausgedrückt, zykluszeit zeigt an, wie lange ein Entwickler braucht, um seine Arbeit von der ersten Sekunde an abzuschließen, und ist ein wichtiger Indikator für seine Geschwindigkeit.

**Die Zykluszeit sollte so kurz wie möglich sein, ohne die Qualität zu beeinträchtigen

Code-Abwanderung zur Messung der Ergebnisse

Code Churn geht Hand in Hand mit der Aktivität eines Entwicklers - er zeigt den Prozentsatz des Codes, der geändert werden muss

Ein Entwickler kann Tausende von Code-Zeilen schreiben, aber ein solch hoher Output ist wertlos, wenn der Prozentsatz der Code-Abwanderung außerhalb des Diagramms liegt. Dies führt zu hohen technischen Schulden, die für jedes Unternehmen in der Technologiebranche teuer sind.

Häufige Hindernisse für die Produktivität von Entwicklern und Wege zu ihrer Überwindung

Um eine hohe Produktivität der Entwickler zu erreichen und aufrechtzuerhalten, sollten Sie die typischen Herausforderungen verstehen, mit denen Entwickler konfrontiert sind und die ihre harte Arbeit und Konzentration untergraben können. Als Manager müssen Sie diese Herausforderungen entschärfen und eine Entwicklungsumgebung schaffen, in der sich Ihr Team entfalten kann. 🌼

Im Folgenden finden Sie die häufigsten Hindernisse, die der Produktivität im Wege stehen, sowie die besten Tools und Praktiken, um sie zu überwinden:

Priorisieren Sie Kommunikation und Zusammenarbeit

Ohne angemessene Kommunikation und Zusammenarbeit gerät Ihr Software-Entwicklungsteam unweigerlich in ein schwarzes Loch aus Missverständnissen, ineffizienten Arbeitsabläufen und Verzögerungen. Dies gilt insbesondere für hybride oder remote Teams -sie haben nicht das Privileg, denselben physischen Space mit ihren Kollegen freizugeben.

Eine Möglichkeit, diese Herausforderung zu entschärfen, besteht darin, Ihr Team mit hochwertigen collaboration tools damit sie in Echtzeit zusammenarbeiten und die letzten Änderungen nachverfolgen können. Regelmäßige Meetings sind ebenfalls unerlässlich - sie halten alle Beteiligten auf dem Laufenden und eignen sich hervorragend zur Erörterung laufender Probleme, die die Produktivität beeinträchtigen könnten.

Es ist erwähnenswert, dass die beste Kollaborationsplattform und unzählige Meetings Ihrem Team nicht zum Erfolg verhelfen können, wenn die team-Dynamik nicht richtig sind. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, sich zu äußern und ihre Gedanken mitzuteilen - schließlich stehen sie an vorderster Front und sollten bei Entscheidungen, die sie betreffen, ein Mitspracherecht haben.

Verhindern Sie Kontextwechsel

Wenn Ihre Entwickler ständig mit mehreren Aufgaben und Projekten jonglieren und zwischen Dutzenden von apps, um Dinge zu erledigen sind sie früher oder später ausgebrannt. Umschalten zwischen den Kontexten ist der nicht ganz so leise killer der Produktivität und ein gewaltiger Auslöser von Stress.

Sie können Ihren Entwicklern helfen, den Kontextwechsel zu minimieren, indem Sie ähnliche Aufgaben gruppieren, Prioritäten setzen und Zeitpläne erstellen, die sie nicht in den Wahnsinn treiben.

Raten Sie den Entwicklern, Zeit für die Beantwortung von Fragen ihrer Kollegen oder die Teilnahme an Meetings einzuplanen. Auf diese Weise können sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren, ohne ständig unterbrochen zu werden.

Vermeiden Sie das Wechseln zwischen Tools und Apps mit einem All-in-One projektmanagement-Plattform Deckung nachverfolgung des Fortschritts , aufgabenorganisation , Zusammenarbeit, Kommunikation und andere Zwecke, die Ihr Team möglicherweise benötigt.

Effizient planen

Schlecht ressourcenzuweisung , undefiniertes Projekt ziele und Zielsetzungen und unklare Rollen sind alles Zutaten für eine chaotische, unproduktive Umgebung. Wenn Sie wollen, dass Ihre Entwickler ihre Arbeit mit Bravour erledigen, müssen Sie sie mit sorgfältigen Aufgaben und Einstellungen auf Erfolg trimmen projekt-Planung fähigkeiten.

Definieren Sie jedes Element einer Aufgabe oder eines Projekts klar, weisen Sie Rollen und Aufgaben zu, setzen Sie Prioritäten und überwachen Sie den Fortschritt. Auch hier ist es am besten, wenn Sie sich auf eine leistungsfähiges software development tool mit mehreren Ansichten, benutzerdefinierten Feldern und Vorlagen, die Planung und Terminierung zu einem Kinderspiel machen. Zum Glück stellen wir Ihnen eine Plattform vor, die all das und mehr bietet!

Verwenden Sie ClickUp, um die Produktivität von Entwicklern zu messen und zu verbessern

Als eine hoch bewertete projekt- und Aufgabenmanagement plattform, ClickUp bietet alles, was Sie brauchen, um die Produktivität von Entwicklern zu messen, zu überwachen und zu verbessern. Seine zahlreichen Features helfen Ihnen, häufige Hindernisse zu überwinden und eine kollaborationsfreundliche und transparente Arbeitsumgebung zu schaffen.

Sehen wir uns einige der besten Tools und Features von ClickUp an und erfahren wir, warum sie eine fantastische Wahl sind, um Ihre Produktivität zu steigern software-Entwicklung produktivität:

ClickUp Ansichten

ClickUp bietet 15+ Ansichten von Projekten so können Sie Ihre Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und Probleme in einer frühen Phase erkennen.

Verwenden Sie die Listenansicht um Aufgaben zuzuweisen, zu organisieren und nach Prioritäten zu ordnen. Nutzen Sie die Vorteile von Benutzerdefinierte Felder in ClickUp innerhalb dieser Ansicht, um Details zu jeder Aufgabe bereitzustellen. Fügen Sie Start- und Fälligkeitsdaten für Projekte hinzu, laden Sie Dateien hoch, bewerten Sie Aufgaben und erstellen Sie Beziehungen zu Aufgaben, um Ihre Arbeitsabläufe effizient zu gestalten. Verwenden Sie das benutzerdefinierte Feld "Fortschritt", um den Abschluss von Unteraufgaben, Checklisten oder zugewiesenen Kommentaren zu überwachen. 💯

Greifen Sie in der Listenansicht von ClickUp 3.0 auf die Aktions-Symbolleiste zu, um schnell zwischen Ansichten, Dokumenten und mehr zu wechseln

Eine weitere Ansicht, die Ihnen gefallen wird, ist die ClickUp Workload-Ansicht . Machen Sie sich ein Bild von der Kapazität Ihres Teams, erstellen Sie realistische Zeitpläne und weisen Sie Ressourcen richtig zu, um sicherzustellen, dass Ihre Entwickler nicht überlastet werden.

Mit dieser Ansicht lässt sich leicht feststellen, ob Ihr Softwareentwicklungsteam ein neues Mitglied braucht und ob Sie für ein neues Projekt bereit sind. Wenn Sie der Workload-Ansicht im Laufe der Zeit weitere Daten hinzufügen, erhalten Sie ein kristallklares Bild von der Produktivität Ihres Teams. 🖼️

Sehen Sie die Workloads von Teams auf einen Blick, um Aufgaben besser zu delegieren oder neu zuzuweisen und schnell zu erkennen, wer unter- oder überlastet ist

Beseitigen Sie Kommunikationsbarrieren mit dem ClickUp Chat-Ansicht . Diese Ansicht hebt die Zusammenarbeit auf die nächste Stufe - mit Echtzeit-Nachrichten, Tagging, @Mentions und Kommentaren können Sie die Mitglieder Ihres Software-Entwicklungsteams über die neuesten Änderungen auf dem Laufenden halten und dafür sorgen, dass alle auf der gleichen Seite sind. Da sich die Ansicht innerhalb von ClickUp befindet, können Sie sich von lästigen Kontextwechseln verabschieden. 👋

Fügen Sie Teammitglieder zu Diskussionen hinzu und arbeiten Sie mit ClickUp Chat in einem Space zusammen, ohne zwischen verschiedenen Programmen hin- und herzuwechseln

ClickUp Dashboards

Richten Sie Ihr Kontrollzentrum ein und stellen Sie sicher, dass keine Info verloren geht mit ClickUp Dashboards .

Dieses Feature ist ideal für nachverfolgung von Entwicklungs-Sprints -Verwendung, um Story Points und Workloads zu überwachen, Probleme zu identifizieren und detaillierte Einblicke in die Produktivität Ihres Teams zu erhalten.

Dashboards können Ihnen helfen, Ressourcen zu visualisieren, um Verschwendung zu vermeiden und sicherzustellen, dass Ihre Workflows wie ein Schweizer Uhrwerk funktionieren. ⌚

Die Schönheit von ClickUp Dashboards liegt in ihrer Anpassbarkeit - wählen Sie aus über 50 Karten und personalisierten Diagrammen, um einen bestimmten Bereich zu vergrößern und die Produktivität der Entwickler zu messen.

Erstellen Sie detaillierte Dashboards und fügen Sie einfach Karten hinzu, um den Fortschritt der Sprint-Punkte, Aufgaben pro Status und Bugs pro Ansicht anzuzeigen

ClickUp Vorlagen

Mit ClickUp können Sie ganze Workflows und Projekte von Grund auf neu erstellen. Aber es bietet auch eine bequeme Verknüpfung für diejenigen, die nicht die Zeit haben, alles von Grund auf neu zu erstellen - ClickUp-Vorlagen.

ClickUp's Bibliothek bietet 1.000+ Vorlagen für verschiedene Zwecke, von marketing Pläne zu projektmanagement und humanressourcen .

Wenn Sie die Produktivität von Entwicklern nachverfolgen und messen möchten, empfehlen wir Ihnen das ClickUp Developers KPI Nachverfolgung Vorlage . Benutzen Sie es zur Anpassung der KPIs, die Sie nachverfolgen möchten und überwachen Sie die Leistung von Teams und Einzelpersonen, um sicherzustellen, dass alles wie geplant abläuft. Die umfangreichen Einblicke der Vorlage helfen Ihnen, Ineffizienzen zu entdecken und Ihre Ressourcen zu maximieren, um Qualität zu liefern und Ziele zu erreichen. 🎯

Mit der ClickUp Developers KPI-Tracking-Vorlage können Sie die zu verfolgenden KPIs benutzerdefinieren und die Produktivität der Entwickler im Auge behalten

Eine weitere Vorlage, die Sie sich ansehen sollten, ist die ClickUp Software-Entwicklungsvorlage . Mit dieser multifunktionalen Vorlage können Sie produkt-Roadmaps erstellen , Listen für die Ausführung von Aufgaben und Backlogs. Verwenden Sie es, um verschiedene Szenarien zu testen, nachverfolgung und Berichterstellung von Fehlern und verwalten Sie Sprints mit Leichtigkeit.

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Softwareentwicklung, um Sprints nachzuverfolgen und zu verwalten sowie Produkt-Roadmaps und Backlogs zu erstellen

ClickUp Whiteboards

ClickUp weiß, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zu einer funktionalen Arbeitsumgebung und hoher Produktivität ist, und eine der besten Möglichkeiten, dies zu fördern, ist mit ClickUp Whiteboards .

Whiteboards sind digitale Leinwände, auf denen Sie und Ihr Team mit wenigen Klicks Brainstorming betreiben, Strategien entwickeln, kommunizieren und Ideen in die Realität umsetzen. Sie können schreiben, zeichnen, Bilder und Links anhängen, Verbindungen zwischen Objekten herstellen und Haftnotizen hinzufügen, um Ihre Gedanken mitzuteilen.

Dank des Drag-and-Drop-Designs sind ClickUp Whiteboards einfach zu bedienen, und da jede Änderung in Echtzeit erfolgt, können Sie zu 100 % sicher sein, dass Sie nichts verpassen.

Whiteboards können das Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten minimieren - erstellen Sie Aufgaben direkt von Ihrem Whiteboard aus und stellen Sie mehr Kontext bereit, indem Sie Dokumente und Dateien verknüpfen und so Ihre Arbeit an einem Ort halten. ✅

Visuelle Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in ClickUp Whiteboards zum Brainstorming und zur Umsetzung von Ideen in umsetzbare Elemente

ClickUp Automatisierungen

Verschwendet Ihr Software-Entwicklungsteam Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben, die ihnen Energie rauben, die Produktivität verringern und Löcher in Ihr Budget reißen?

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie sich von der Verschwendung von Ressourcen verabschieden und Ihrem Team erlauben, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die den größten Wert bringen.

ClickUp bietet mehr als 100 vorgefertigte Automatisierungen für verschiedene Zwecke, einschließlich der Änderung von Status, der Zuweisung von Aufgaben, der Zuweisung von Teamkollegen und der Veröffentlichung von Kommentaren.

Sie können auch Ihre eigenen Automatisierungen erstellen und benutzerdefiniert anpassen:

Auslöser : Ereignisse, die Ihre Automatisierung starten

: Ereignisse, die Ihre Automatisierung starten Bedingungen : Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die Automatisierung stattfindet

: Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die Automatisierung stattfindet Aktionen: Ereignisse, die stattfinden, wenn die Automatisierung in Gang gesetzt wird

Wenn Sie eine Automatisierung verwenden möchten, die mit einer anderen App verbunden ist, wird es Sie freuen zu hören, dass ClickUp Integrationsautomatisierungen anbietet. Die Plattform unterstützt Automatisierungen von Apps wie Calendly, GitHub, HubSpot und Twilio.

Schnelle Ansicht und Verwaltung aktiver und inaktiver Automatisierungen in Spaces mit Benutzer-Updates und Beschreibungen

Steigerung der Produktivität von Entwicklern mit ClickUp

Die Messung und Verbesserung der Produktivität von Entwicklern erfordert einen mehrdimensionalen Ansatz, da Sie verschiedene Metriken analysieren und Hindernisse beseitigen müssen, die die Workflows belasten.

Mit ClickUp können Sie die Leistung Ihrer Entwickler aus verschiedenen Blickwinkeln beobachten und die Produktivität kollektiver und individueller Entwickler visuell darstellen. Die Plattform stellt Ihnen außerdem Tools zur Verfügung, mit denen Sie Hindernisse beseitigen und eine stress- und ablenkungsfreie Umgebung schaffen können, in der Entwickler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. 💪 Anmeldung für ClickUp und beginnen Sie noch heute mit der Nachverfolgung der Produktivität von Entwicklern!