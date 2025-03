Was ist Prompt Chaining: Beispiele, Anwendungsfälle und tools

Stellen Sie sich vor, Sie backen einen mehrschichtigen Kuchen 🍰. Sie würden nicht einfach alle Zutaten in eine Schüssel geben und auf das Beste hoffen, oder? Stattdessen folgen Sie einem strukturierten Prozess – Sie messen Ihre Zutaten genau ab, mischen den Teig, legen die Backform aus, schichten den Kuchen und beobachten dann Ihren Ofen wie ein Adler! Diese schrittweise Vorgehensweise sorgt für einen köstlichen, gut strukturierten Kuchen.

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Interaktion mit KI auf die gleiche Weise funktionieren kann? Hier kommt die Prompt Chaining ins Spiel! Da sich die generative KI schnell weiterentwickelt, führt es nicht immer zu den besten Ergebnissen, einfach eine einzige, komplexe Abfrage an ein KI-Modell (wie ChatGPT) zu senden. Die Aufteilung einer Aufgabe in kleinere, besser handhabbare Eingabeaufforderungen kann die Genauigkeit, Kohärenz und Kreativität erheblich verbessern und zu qualitativ hochwertigen, KI-generierten Ergebnissen führen.

Dieser Leitfaden führt Sie durch das Konzept der Prompt-Verkettung, erklärt, wie es funktioniert, seine Anwendungen in der Praxis, die wichtigsten Vorteile und wie Sie Tools wie KI-Workflows

Aufforderung zur Wettbewerbsanalyse: "Analysieren Sie die drei wichtigsten Wettbewerber in der Branche. Heben Sie ihre Stärken, Schwächen und Alleinstellungsmerkmale hervor." 3. Aufforderung zur Markenbotschaft: "Schlagen Sie auf der Grundlage dieser Marktforschung und Wettbewerbsanalyse eine einzigartige Aussage und einen Ansatz zur Positionierung der Marke vor." Jede Antwort fließt in die nächste ein und verfeinert Ihre Strategie Schritt für Schritt.

Schritt 3: Führen Sie die Eingabeaufforderungskette aus 🔄 Führen Sie die Eingabeaufforderungen in der richtigen Reihenfolge aus und stellen Sie sicher, dass jede Antwort in den nächsten Schritt einfließt. Wenn eine Antwort nicht ganz richtig ist, verfeinern Sie die Eingabeaufforderung und wiederholen Sie den Vorgang. Die zweite Eingabeaufforderung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verfeinerung der Antworten und der Verbesserung der Genauigkeit der Informationsbeschaffung, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der KI transparent und präzise sind.

Durch diese Schritte erstellen Sie einen iterativen Workflow für KI, der zuverlässige, hochwertige Ergebnisse liefert. Nachdem wir uns den Prozess genau angesehen haben, wollen wir uns nun verschiedene Techniken ansehen, mit denen Sie die Effektivität der Prompt-Verkettung maximieren können. ## Arten von Prompt-Verkettungstechniken ### 1. Sequenzielle Eingabeaufforderung Bei dieser Technik baut jede Eingabeaufforderung auf der Antwort des vorherigen Schritts auf, wodurch ein logischer Flow der Informationen gewährleistet wird. Diese Methode eignet sich besonders für die strukturierte

Erstellung von Inhalten, Recherche und Problemlösung. Beispiel: 1. "Fassen Sie die Hauptthemen des Buches "Atomic Habits" zusammen." 2. "Basierend auf der Zusammenfassung, Liste drei umsetzbare Strategien für die Gewohnheitsbildung auf."