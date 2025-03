10 kostenlose Vorlagen für Software-Entwicklungspläne für das Jahr 2025

Alle Software-Entwickler und Software-Projektmanager wissen, dass ohne effektives Projektmanagement auch die beste Software-Idee nicht das hält, was sie verspricht. Projektmanagement und Softwareentwicklung können natürlich sehr komplex sein. Jede Chance, die Sie nutzen, um sie ein wenig effizienter zu gestalten, ist willkommen.

Geben Sie Vorlagen für die Softwareentwicklung ein.

Sie können die eigentliche Arbeit, die Ihre Teams zu erledigen haben, nicht ersetzen, wenn es um die Entwicklung und den Code geht. Aber mit den richtigen Vorlagen können diese wesentlichen Funktionen in den Mittelpunkt rücken und die Projektmanager entlasten.

Das Ergebnis ist eine bessere Software und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Softwareprojekte fristgerecht und im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden.

Was ist eine Vorlage für die Softwareentwicklung?

Eine Vorlage für die Softwareentwicklung ist eine der besten Lösungen, um alle Aufgaben und organisatorischen Teile des Softwareentwicklungsprozesses effizient zu rationalisieren. Dabei wird eine standardisierte Gliederung verwendet, um die wichtigsten Details, Systeme, Software Features und andere anforderungen an das Projekt .

Dies ermöglicht Ihrem Engineering und software Teams um sich auf die gründliche Arbeit und die Entscheidungsfindung zu konzentrieren, die letztendlich das Endprodukt ausmachen. Auch für Projekt- und Produktmanager ist es ein Schlüssel, ihr Projektmanagement im Griff zu behalten.

Vorlagen für die Softwareentwicklung konzentrieren sich auf den größeren Entwicklungsplan. Sie können Dokumentationen und Anweisungen für die Zusammenarbeit enthalten:

Erstellen und Aktualisieren des Projektplans

Nachverfolgung von Schlüssel-Leistungsindikatoren für das Projektmanagement

Priorisierung bestimmter Lösungen und Aufgaben gegenüber anderen

Messung der gesamten Roadmap, einschließlich Produktumfang und Anforderungen

Effiziente Abdeckung der Prozess-, Dokumentations- und Technologieanforderungen über viele Teams hinweg

Neben ihrer individuellen Funktion sorgen Vorlagen für die Softwareentwicklung auch dafür, dass Ihr Team und externe Beteiligte über das Gesamtbild des Projekts auf dem Laufenden sind.

Was macht eine gute Vorlage für die Softwareentwicklung aus?

Auch wenn sie sich in ihrer Funktion unterscheiden, haben alle guten Vorlagen für die Softwareentwicklung einige Gemeinsamkeiten, die es Projektmanagern ermöglichen, Projekte besser zu verwalten:

Sie sind einfach zu implementieren : Egal, ob sie sich in Ihre projektmanagement-Software oder Produktivitätstool integriert sind, sollten sie leicht einzustellen und sofort zu verwenden sein

: Egal, ob sie sich in Ihre projektmanagement-Software oder Produktivitätstool integriert sind, sollten sie leicht einzustellen und sofort zu verwenden sein Sie sind leicht zu aktualisieren und zu benutzerdefinieren : Da die agile Entwicklung fließend ist, benötigen Sie dynamische Vorlagen, die sich mit dem Fortschreiten der Projekte weiterentwickeln und verändern lassen

: Da die agile Entwicklung fließend ist, benötigen Sie dynamische Vorlagen, die sich mit dem Fortschreiten der Projekte weiterentwickeln und verändern lassen Sie konzentrieren sich auf das Visuelle : Ein visueller Fokus macht die Vorlage für den Betrachter überschaubarer und bietet einen schnellen und einfachen kollaborativen Überblick über wichtige Touchpoints

: Ein visueller Fokus macht die Vorlage für den Betrachter überschaubarer und bietet einen schnellen und einfachen kollaborativen Überblick über wichtige Touchpoints Sie sind leicht für alle Beteiligten im Unternehmen freizugeben : Ihre Systeme sollten für jeden leicht zugänglich sein, auch für diejenigen, die nicht zum Kernteam gehören, damit alle Beteiligten alle Elemente Ihres Projekts besser verwalten und darüber kommunizieren können

: Ihre Systeme sollten für jeden leicht zugänglich sein, auch für diejenigen, die nicht zum Kernteam gehören, damit alle Beteiligten alle Elemente Ihres Projekts besser verwalten und darüber kommunizieren können Sie konzentrieren sich auf die Erreichung eines klaren Ziels: Ob es sich um priorisierung von Projekten oder die Planung des Technologieumfangs, die Vorlage sollte ihren Kernzweck beherrschen

Schließlich vereinfachen die richtigen Vorlagen die Software projektentwicklung prozess, was vielleicht das wichtigste Feature ist. Der Einsatz dieser Lösungen sollte die Dinge nicht verkomplizieren, sondern eine stärkere Konzentration auf die Softwarephasen ermöglichen.

10 Vorlagen für Softwareentwicklung für Projektmanager

Flexibilität ist die Visitenkarte jeder modernen Softwareentwicklung. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es keine zwei Vorlagen für Softwareentwicklungspläne gibt, die exakt gleich sind. Die besten Lösungen für das Management von Projekten sind diejenigen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind und Ihnen bei den Feinheiten Ihres nächsten Software-Sprints helfen.

1. ClickUp Software-Entwicklungsplan Vorlage

Verwalten Sie Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess in ClickUp

Suchen Sie nicht weiter, wenn Sie nach einer einzigen Vorlage suchen, die viele Anforderungen erfüllt. Die ClickUp Vorlage für Softwareentwicklung schlüsselt die Kernkomponenten von Strategie, Planung und Roadmapping bis hin zu Benutzerforschung, Sprint-Management und Nachverfolgung von Releases auf.

Hier sind die Features und vorgefertigten Prozesse, die die Vorlage enthält:

Eine Produkt-Roadmap

Eine Liste mit wöchentlichen Aufgaben zur Ausführung code mit KI generieren fehler zu beheben oder die Bandbreite des Teams zu bewerten

Ein Master-Backlog mit Aufgaben, die noch auf ihren Abschluss warten

Eine Master-Defects-Liste zum Sammeln und Verwalten von Bugs, Security Incidents und zu lösenden Problemen

Vorlagen für Aufgaben zur Benutzerforschung

Vorgefertigte Listen mit Aufgaben für Sprints und Kanban-Entwicklungsprozesse

Testszenarien und -fälle, die Ihre Entwickler zur Qualitätssicherung ausführen können

Aufgaben des technischen Supports für die Berichterstellung, die Überprüfung bekannter Bugs Incidents und die Auflistung aktueller Workarounds

2. ClickUp Wirkungsaufwand Matrix Vorlage

Mit Hilfe einer Impact-Aufwand-Matrix können Sie eine visuelle Darstellung des für jedes Feature erforderlichen Aufwands erstellen

Softwareentwicklung ist ein ständiges Hin und Her, bei dem man herausfinden muss, worauf man seinen Aufwand und seine Ressourcen konzentrieren will. Die ClickUp Impact Effort Matrix Vorlage kann Ihnen helfen, diesen Prozess zu vereinfachen.

Es ist eine einfache Struktur, die alle Aufgaben auf einer zweidimensionalen Skala von Aufwand und Wirkung bewertet. Aufgaben mit geringem Aufwand und hoher Auswirkung sind niedrig hängende Früchte, während Sie sich um Aufgaben mit hohem Aufwand und geringer Auswirkung wahrscheinlich keine Sorgen machen müssen. Unabhängig davon ist alles in einer einzigen Ansicht verfügbar, die Ihnen und Ihrem Team hilft, sich zu konzentrieren und die notwendigen Schritte zu priorisieren und zu bestimmen, wann sie zu erledigen sind.

Die Verwendung der eigentlichen Vorlage ist einfach. Fügen Sie dem Whiteboard Aufgaben hinzu, und bewerten Sie sie sowohl nach Auswirkungen als auch nach Aufwand. Legen Sie sie in den entsprechenden Quadranten, und die Übersicht ist abgeschlossen.

Danach müssen Sie Ihre Matrix für den Aufwand nur noch mit dem Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden halten. An regelmäßigen Kontrollpunkten mit Ihrem Team können Sie schnell fertiggestellte Aufgaben entfernen und neue hinzufügen.

3. ClickUp Produkt-Roadmap Vorlage

Die vorgefertigte Vorlage von ClickUp vereinfacht die Erstellung und Verwaltung Ihrer Produkt-Roadmap

Die Software, die Sie entwickeln, braucht eine Roadmap, die zeigt, wie Sie von der Idee zum Endprodukt kommen. Und wenn Sie diese Karte erstellen wollen, gibt es nur wenige Vorlagen, die besser sind als die Produkt-Roadmap-Vorlage von ClickUp .

Das Herzstück dieser Vorlage ist die Karte selbst. Hier legen Sie genau fest, wie Sie von den Punkten A, B und C zu ihnen gelangen.

Unterteilen Sie Ihr gesamtes Projekt in wöchentliche Diagramme, die die unmittelbaren Aufgaben zeigen, die für die Nachverfolgung des Projekts erforderlich sind, und halten Sie alle Notizen zur Veröffentlichung fest, die Sie an interne und externe Beteiligte weitergeben möchten. Sie können sogar Produkt-Workflows erstellen und freigeben, um sicherzustellen, dass jeder weiß, wie seine Aufgaben mit denen anderer abgestimmt sind.

Fügen Sie diese Vorlage für die Produkt-Roadmap zu Ihrem process mapping tool und es wird Sie überraschen, wie einfach Ihr Projektmanagement wird.

4. ClickUp Software Change Log Vorlage

Diese Vorlage bietet eine bequeme Möglichkeit zur Nachverfolgung aller Vorgänge bei der Einarbeitung einer Änderung in ein Projekt

Iteration ist das A und O, vor allem, wenn Sie über Ihr Minimum Viable Product hinausgehen. Das bedeutet, dass ein Teil Ihrer projektdokumentation muss die Nachverfolgung der Änderungen beinhalten, die Sie für die nächste Iteration vornehmen.

Geben Sie die Software Change Log Vorlage von ClickUp .

Dieses einfache Dokument wird zu einer wichtigen Ressource für jedes Projekt. Beschreiben Sie die erforderliche Änderung, das Datum der Entdeckung, fügen Sie eine Priorität hinzu und weisen Sie einen Eigentümer für die Aufgabe zu. So behalten Sie nicht nur den Überblick über den Lösungsprozess, sondern auch über alles, was in chronologischer Reihenfolge behoben werden muss, bevor die Software in die nächste Phase übergeht.

5. ClickUp Software Vergleich Vorlage

Vergleichen Sie verschiedene Tools und Dienste nebeneinander an einem Ort

Diese Software-Vergleichsvorlage von ClickUp wurde für allgemeinere Entscheidungen als nur für die Softwareentwicklung entwickelt. Richtig angewandt, kann sie aber dennoch für zahlreiche Anwendungsfälle wertvoll sein.

Der Kern der Vorlage hilft, Vergleiche zwischen verschiedenen Software tools anzustellen. Felder wie Kundenbewertung, Preis, Design-Software und Features geben einen einfachen Überblick über die Optionen, die für Ingenieurteams zu einem bestimmten Zeitpunkt sinnvoll sein könnten.

Eine Möglichkeit, die Vorlage zu nutzen, ist die Wettbewerbsanalyse. Dabei werden verschiedene Alternativen bewertet, die ähnliche Anforderungen der Zielgruppe erfüllen, um eine Lücke zu ermitteln, die Ihre neue Lösung füllen könnte.

Die Entdeckung der Nische Ihres Produkts kann Ihr Software-Entwicklungsteam dabei unterstützen, Features zu entwickeln, die die Erwartungen Ihrer Zielgruppe erfüllen und Ihre Software von der Konkurrenz abheben.

6. ClickUp App Entwicklungsplan Vorlage

Von der Forschung bis zur Markteinführung: Bleiben Sie konzentriert und halten Sie die Zeitleiste des Projekts ein, um eine erfolgreiche Anwendung zu entwickeln

Mobil app-Entwicklung ist eine besondere Art der Softwareentwicklung mit vielen einzigartigen Nuancen und Überlegungen. Die App-Entwicklungsplan Vorlage von ClickUp dient der Planung und Nachverfolgung Ihrer mobilen App-Entwicklung.

In der Ansicht des App-Entwicklungsplans können Sie zentrale Aufgaben für jede Phase, von der Forschung bis zur Markteinführung, festlegen. Mit Meilensteinen können Sie diese Prozesse in Schlüssel-Ergebnisse unterteilen. Die Zeitleisten- und Listenansichten des Projekts bieten einen besseren Überblick über den Stand der Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Da ein Großteil der Struktur bereits vordefiniert ist, können Sie sich auf die Aufgaben konzentrieren, die Ihr Team erledigen muss, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

7. ClickUp Entwicklungszeitplan Vorlage

Definieren Sie die wichtigsten Aufgaben in jeder Phase des Produkts, weisen Sie einen Eigentümer der Aufgabe zu und aktualisieren Sie den Status der Aufgabe in Echtzeit

Die Entwicklung eines neuen Softwareprodukts, das den Bedürfnissen der Zielgruppe entspricht und gleichzeitig eine Marktlücke füllt, ist eine große Herausforderung, insbesondere wenn Sie unter Zeitdruck und mit begrenzten Ressourcen arbeiten. Die ClickUp's Vorlage für den Entwicklungsplan hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, egal wie komplex die Dinge werden.

Definieren Sie die wichtigsten Aufgaben in jeder Phase, weisen Sie einen Eigentümer für die Aufgabe zu und aktualisieren Sie den Status der Aufgabe in Echtzeit. Legen Sie genau fest, wann diese Aufgaben beginnen und enden müssen, damit das Softwareentwicklungsprojekt im Zeitplan bleibt. Verfolgen Sie die geschätzte Zeit für das Abschließen von Aufgaben und Phasen im Vergleich zu Ihrer tatsächlichen Zeit, um zu sehen, wo Sie innerhalb Ihrer Zeitleiste gewonnen oder verloren haben.

Von hier aus können Sie über die Listenansicht hinausgehen. Das Gantt-Diagramm zur Produktentwicklung bietet einen schnellen Überblick, während die Ansichten zur Phase der Produktentwicklung und zu den Aktivitäten einen tieferen Einblick in die Bereiche geben, die für das Erledigen der Aufgaben erforderlich sind.

Diese Ansichten stehen in direkter Wechselwirkung zueinander und machen Ihren Entwicklungszeitplan zu einer einzigen Quelle der Wahrheit, auf die sich jedes Mitglied des Softwareentwicklungsteams beziehen kann.

8. ClickUp App Umfang Gliederungsvorlage

Speichern der für die Entwicklung und Implementierung einer Anwendung erforderlichen Business-Anforderungen

Die Entwicklung Ihrer Software oder App-Lösung hängt zum Teil von den struktur des Projektmanagements die Sie wählen. Unabhängig von Ihrem Ansatz ist eines klar: Der Entwicklungsprozess muss innerhalb des Rahmens bleiben; andernfalls riskieren Sie, das Budget, die Zeitleiste oder die Ziele des Geschäfts, die Sie zu Beginn der Softwareentwicklung festgelegt haben, zu sprengen.

Die App Scope Outline Vorlage von ClickUp versucht, diesen Prozess zu vereinfachen. Die einseitige Übersicht skizziert das Problem, das gewünschte App-Erlebnis, die wichtigsten Ziele, die Geschäftsanforderungen und mehr.

Das Beste an dieser Vorlage ist, dass Sie sie leicht intern und extern freigeben können. Das bedeutet, dass Sie mit Ihrem Client eine gemeinsame Vorstellung vom Umfang haben und diesen Umfang auch mit Ihrem Softwareentwicklungsteam kommunizieren können, damit alle auf dem richtigen Weg bleiben.

9. ClickUp Vorlage für Produktanforderungen

Die ClickUp Vorlage für Produktanforderungen erleichtert die Nachverfolgung des "Was" und "Warum" jeder Entwicklungsentscheidung, die Ihr Team während der Entwicklung eines neuen Produkts oder Features trifft

Theoretisch ist selbst das beste Softwareprodukt wenig wert, wenn es in der Praxis nicht die Kernanforderungen erfüllen kann, die der Grund für seine Erstellung waren. Die Vorlage für Produktanforderungen von ClickUp ermöglicht es allen am Entwicklungsprozess Beteiligten, diese Kernanforderungen gemeinsam zu definieren, so dass alle während des gesamten Entwicklungsprozesses auf derselben Seite stehen.

Es beginnt mit einem einfachen Namen, einer Beschreibung und dem Zweck jedes Features, das im Endprodukt enthalten sein soll. Sie können den definierten Veröffentlichungsmonat und den Status des Fortschritts während der gesamten Phase der Erstellung nachverfolgen. Und Sie können den Zeitrahmen für die Entwicklung des Features festlegen und entscheiden, wer die Hauptverantwortung dafür übernimmt.

Suchen Sie nach weiterführenden Features? Sie können Prioritäten setzen und benutzerdefinierte Tags, Felder und sogar Abhängigkeiten innerhalb der einzelnen Features hinzufügen. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass das Produkt zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung alle Kernanforderungen erfüllt.

10. ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement

Das Agile Management von ClickUp enthält alles, was Sie brauchen, um mit einem agilen Ansatz schneller zu Ergebnissen zu kommen

Wir beenden diesen Leitfaden mit einer allgemeinen Vorlage für agile tools die Ihren Softwareentwicklungsprozess auf natürliche Weise leiten können. Die Agiles Produktmanagement Vorlage von ClickUp stellt einen iterativen Softwareentwicklungs- und Projektansatz bereit, der es Ihnen ermöglicht, schnell zu entwickeln, Feedback zu geben und während des gesamten Prozesses nach Bedarf umzuschwenken.

Zu Beginn erhalten Sie mehrere Ansichten. Reservieren Sie Ihre Listenansicht für Epics, Initiativen und agile Benutzer-Stories. Wechseln Sie zum Board für eine Kanban-Organisation der To-Dos und des Workloads, um potenzielle Engpässe oder Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität zu erkennen. Schließlich ist die mindmap kann einen komplexen Fahrplan in einfachere, umsetzbare Teile zerlegen.

Und fortgeschrittene Benutzer können sogar noch mehr profitieren. ClickApps ermöglichen es Ihnen, Sprints, Meilensteine und Abhängigkeiten schneller zu erstellen. Fügen Sie benutzerdefinierte Statusberichte über Fortschritte bei laufenden Aufgaben hinzu, und Sie haben das perfekte agile Tool für Ihren Entwicklungs-Workflow.

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche mit einer Vorlage für die Softwareentwicklung

Was ist neben dem Code die wichtigste Variable, die zu einer erfolgreichen Softwareentwicklung beiträgt?

Jeder Entwickler beantwortet diese Frage wahrscheinlich ein wenig anders. Aber bei den meisten geht es um die Einstellung von Zielen, die Festlegung von Prioritäten, den Rahmen und die Ressourcen.

Das sind die wichtigsten Faktoren, die den Erfolg ausmachen. Und das sind genau die Faktoren, die die richtige Vorlage für einen Softwareentwicklungsplan für Sie lösen kann.

Das ist besonders vorteilhaft, wenn die Vorlagen, die Sie verwenden, direkt in Ihr System integriert werden können produktivität tool . Jetzt haben Sie nicht nur eine Übersicht, sondern diese Übersicht ist direkt mit bestehenden Aufgaben, Zeitleisten und Berichterstellungen verbunden.

Und genau hier kommt ClickUp ins Spiel. Wir haben unsere Plattform für Entwickler entwickelt, egal ob Sie die Features oder die Vorlagen benötigen. Starten Sie noch heute kostenlos einen Workspace !