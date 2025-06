Wie Sie mit Code-Reviews Zeit sparen und bessere Ergebnisse erzielen

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und denken Sie über Ihre Arbeit nach. Haben Sie gute Arbeit geleistet?

Unabhängig von der Antwort auf diese Frage ist das, was Sie gerade getan haben, eine Form der Überprüfung – die Grundlage für Fortschritt.

Überprüfungen helfen Teams dabei, ihre Leistung zu bewerten, Ergebnisse zu messen, Lücken zu identifizieren und Verbesserungsstrategien zu integrieren. Von jährlichen Beurteilungen bis hin zu Leistungsverbesserungsplänen führen Unternehmen Überprüfungen auf verschiedene Weise durch.

Eine solche Praxis in Softwareentwicklungsteams ist die Code-Review.

In diesem Blogbeitrag untersuchen wir, was es ist, wie es hilft und wie Sie Code-Review-Prozesse in Ihre Softwareentwicklung integrieren können.

Was ist Code-Review?

Code-Review ist der Prozess der systematischen Überprüfung des Codes einer Person durch einen oder mehrere Entwickler mit dem Ziel, Fehler zu identifizieren, die in der ersten Entwicklungsphase übersehen wurden.

In den 1970er Jahren führte Michael Fagan, ein Software-Designer, einen Prozess zur Code-Prüfung ein. Dieser wurde seitdem von nachfolgenden Entwicklergenerationen angepasst und verbessert.

Code-Reviews sind wirksam, um Folgendes sicherzustellen:

Übereinstimmung mit den Designanforderungen

Einhaltung von Codierungsstandards

Fehlererkennung früh im Prozess

Wissensaustausch zwischen den Beteiligten während des gesamten Entwicklungszyklus

Wartbarkeit und Sicherheit

Gesamtqualität der Software und minimale technische Schulden

Grundsätzlich bietet die Code-Review außerordentliche Vorteile. Je nach Ihren Anforderungen, Zielen und aktuellen Systemen können jedoch einige Arten der Code-Review vorteilhafter sein als andere. Sehen wir uns an, wie das funktioniert.

Arten der Code-Überprüfung

Vom Ausdrucken des Codes und Durchgehen mit einem Textmarker bis hin zum Ausführen des Codes in Code-Editoren gibt es Dutzende von Möglichkeiten, wie Sie eine Code-Review durchführen können. Hier sind die gängigsten Ansätze, die von modernen Softwareentwicklungsteams verfolgt werden.

Formelle Code-Überprüfung

Dies ist ein strukturierter Code-Review-Prozess, der auch als Software-Inspektion bezeichnet wird.

Prozess : Eine formelle Code-Review umfasst Planung, Übersicht, Vorbereitung, Inspektionsmeeting und Nachbesserungen und wird in der Regel von einem Moderator in einem Meeting geleitet

Anwendbarkeit : Dieser Prozess eignet sich besonders, wenn die Standards extrem hoch sind, wie beispielsweise bei der Einhaltung von Vorschriften in Branchen wie dem Gesundheitswesen oder dem Finanzwesen

Vorteile : Effektiv und gründlich bei der frühzeitigen Erkennung von Fehlern

Herausforderungen: Rigoros und zeitaufwändig

Informelle Code-Überprüfung

Dieser Prozess ist weniger formell als die traditionelle Überprüfung und umfasst einen oder mehrere Kollegen, die den Quellcode an ihrem Schreibtisch überprüfen.

Prozess : Entwickler geben ihren Code zur Überprüfung an Kollegen weiter

Anwendbarkeit : Ideal für die Schulung und das Coaching von Nachwuchsentwicklern

Vorteile : Schnell und äußerst effektiv bei der Fehlererkennung

Herausforderungen: Es fehlt die Strenge und Dokumentation formeller Überprüfungen

Pull Request Review

Dies ist in verteilten Versionskontrollsystemen wie Git üblich, wo Entwickler Code-Änderungen in einen gemeinsamen Bereich des Repositorys übertragen.

Prozess : Andere Mitglieder des Teams überprüfen die Änderungen, bevor sie in den Hauptbereich zusammengeführt werden.

Anwendbarkeit : Für verteilte Teams, die Workflows für kontinuierliche Integration und Bereitstellung befolgen

Vorteile : Erleichtert asynchrones Feedback und Qualitätssicherung vor der Integration neuen Codes

Herausforderungen: Ohne Zusammenarbeit in Echtzeit kann sich der Lernprozess verzögern

Paarprogrammierung

Dies ist eine agile Softwareentwicklungstechnik, bei der zwei Programmierer gemeinsam an einem Arbeitsplatz arbeiten.

Prozess : Ein Entwickler, der "Fahrer", schreibt Code, während der andere, der "Beobachter" oder "Navigator", gleichzeitig jede Zeile Code überprüft. Die Rollen können regelmäßig getauscht werden.

Anwendbarkeit : Ideal für komplexe Programmierprobleme, die die Zusammenarbeit mehrerer Köpfe erfordern

Vorteile : Ein Überprüfungsprozess in Echtzeit kann Fehler frühzeitig aufdecken und Wissen innerhalb des Teams freigeben

Herausforderungen: Aus kultureller und verhaltensbezogener Sicht kann Pair Programming für Teammitglieder unangenehm sein und daher ineffektiv werden

Tool-gestützte Code-Reviews

Dies ist ein automatisierter Code-Review-Prozess, der sich verschiedener speziell entwickelter Tools bedient.

Prozess : Tools scannen Code auf bestimmte Arten von Fehlern, Verstöße gegen Standards und Sicherheitslücken

Anwendbarkeit : Ideal bei Zeit- oder Ressourcenmangel

Vorteile : Hochgradig wiederholbar, schnell und kostengünstig

Herausforderungen: Kann komplexen Code, der kritisches Denken erfordert, nicht verarbeiten; oft nützlich als Hilfsprozess anstelle eines Ersatzes für manuelle Code-Reviews

Unabhängig davon, für welche Methode der Code-Überprüfung Sie sich in Ihrem Unternehmen entscheiden, ihre Bedeutung ist unbestreitbar.

Die Bedeutung einer Code-Überprüfung

Im Kern helfen Code-Reviews dabei, Fehler zu beseitigen. Sie erkennen die Grenzen einzelner Entwickler auf und versuchen, deren Fähigkeiten systematisch zu verbessern. Code-Reviews stärken nicht nur den Code, sondern den gesamten Softwareentwicklungsprozess. Hier erfahren Sie, wie.

Optimierung der Fehlererkennung: Grundsätzlich helfen Code-Reviews dabei, Softwarefehler und Schwachstellen vor der Integration in den Hauptcode zu entdecken. Durch die gegenseitige Überprüfung werden Speicherlecks, Parallelitätsprobleme oder unsichere Code-Praktiken erkannt.

Testen: Code-Reviews verbessern agile Testergebnisse durch kontinuierliches Produktfeedback, noch bevor die Testphase erreicht ist. Dadurch wird die Schwere der Fehler, die bei formalen Tests auftreten, reduziert.

Kontinuierliche Verbesserung: Im Scrum-Framework sind Code-Reviews in den Entwicklungszyklus integriert, um eine kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten. Mit Code-Reviews erkennen und beheben Scrum-Teams Probleme frühzeitig und entwickeln so Produkte, die auslieferungsfähig sind.

Softwarequalität: Die Codeüberprüfung ist eine vorbeugende Maßnahme, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Software verbessert und das Risiko kostspieliger Fehler und schädlicher Probleme nach der Bereitstellung verringert.

Produktivität der Entwickler: Die frühzeitige Identifizierung und Behebung von Problemen optimiert den Testprozess. Tester und Entwickler können sich so auf komplexere Szenarien und Benutzererfahrungen konzentrieren, anstatt sich mit grundlegenden Funktionsfehlern zu beschäftigen.

Erleben Sie all diese Vorteile und mehr, indem Sie einen strukturierten Code-Review-Prozess befolgen. Nachfolgend finden Sie den Ausgangspunkt.

Schritte zur Durchführung einer Code-Überprüfung

Die gegenseitige Überprüfung von Code ist ein einfacher, einzelner Schritt, bei dem Codezeilen auf Qualität und Programmierstandards überprüft werden. Um effektiv zu sein, sind jedoch mehrere Schritte davor und danach erforderlich. Sehen wir uns diese der Reihe nach an.

Planen Sie Ihre Code-Überprüfung

Bevor Sie mit der Überprüfung beginnen, sollten Sie sich mit einem umfassenden Plan auf den Erfolg vorbereiten.

Umfang und Ziele definieren

Identifizieren Sie, welche Teile des Codes überprüft werden müssen

Weisen Sie sie den Prüfern (oder sich selbst) zu

Legen Sie die Zeitleiste für die Fertigstellung fest

Mit einem klaren Plan können Sie Ihren Überprüfungsprozess organisieren und klare Erwartungen festlegen.

Den Code verstehen

Um etwas zu überprüfen, müssen Sie es verstehen. Beginnen Sie mit dem Kontext – sprechen Sie mit dem Entwickler über das Feature, das er gerade entwickelt, seinen Lösungsansatz usw. Lernen Sie die Funktionen und Anforderungen des Codes kennen.

Lesen Sie alle verfügbaren Informationen aus der zugehörigen Dokumentation, den Benutzerberichten oder den Designspezifikationen, bevor Sie den Code lesen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie auch Formulare für Softwareteams verwenden, um diese zu sammeln. Dieser Schritt ist für eine aussagekräftige Überprüfung von entscheidender Bedeutung.

Code anzeigen

Rufen Sie den neuesten Code aus dem Versionskontrollsystem ab, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten Änderungen sehen. So vermeiden Sie die Überprüfung von veraltetem Code, der bereits geändert wurde.

Führen Sie den Code aus

Führen Sie den Code nach Möglichkeit aus, um sein Verhalten in Aktion zu sehen. So können Sie offensichtliche Probleme mit der Funktionalität erkennen, die beim bloßen Lesen des Codes möglicherweise nicht auffallen.

Überprüfen Sie es

Bewerten Sie den Code, um Antworten auf die folgenden Fragen zu finden.

Ist es leicht verständlich? Guter Code sollte selbsterklärend sein und bei Bedarf mit entsprechenden Kommentaren versehen sein

Entspricht es den definierten Codierungsstandards und -konventionen?

Ist es leicht zu warten? Achten Sie auf modularen Aufbau, die Verwendung von Mustern und Erweiterbarkeit

Wird die beabsichtigte Funktionalität korrekt umgesetzt?

Würde es Leistungsprobleme geben? Überprüfen Sie, ob unnötige Berechnungen, übermäßiger Speicherverbrauch oder Skalierbarkeitsprobleme vorliegen

Ist es sicher? Achten Sie auf häufige Sicherheitslücken wie SQL-Injections, Cross-Site-Scripting oder Datenlecks

Verfügt es über ausreichende Unit- oder automatisierte Tests, um die neuen Änderungen abzudecken?

Probleme und Feedback besprechen

Wenn Ihre Peer-Review Probleme aufzeigt, besprechen Sie diese mit dem Entwickler. Wenn Sie in einem verteilten Team arbeiten, können Sie eine Produktfeedback-Software verwenden, um asynchron Hinweise zu geben.

Für synchrone Überprüfungen richten Sie Meetings oder Sitzungen zu zweit ein, um alles zu besprechen.

Maßnahmen ermöglichen

Auf der Grundlage der Code-Review und des Feedbacks muss der Entwickler die erforderlichen Änderungen vornehmen. Einige davon sind möglicherweise einfache Bearbeitungen des Codes. Andere erfordern möglicherweise eine vollständige Neuprogrammierung, um die Funktionalität eleganter, lesbarer und wartungsfreundlicher zu gestalten.

Genehmigen und zusammenführen

Sobald das Feedback berücksichtigt wurde, genehmigen Sie den Code für die Zusammenführung in die Hauptcodebasis.

In einigen Fällen, insbesondere nach umfangreichen Überprüfungen, ist es hilfreich, eine Nachüberprüfung durchzuführen, um sicherzustellen, dass die nach der ersten Überprüfung vorgenommenen Änderungen zufriedenstellend sind und keine neuen Probleme verursachen.

Reflexion und Verbesserung

Reflektieren Sie nach der Überprüfung den Prozess und sammeln Sie Feedback von den Teilnehmern. Dieses können Sie nutzen, um zukünftige Code-Reviews zu verbessern.

So einfach es auch erscheinen mag, Code-Reviews sind intensive Aktivitäten, die mit verschiedenen Herausforderungen verbunden sind. Hier sind die Herausforderungen, denen Sie am ehesten begegnen werden.

So vermeiden Sie häufige Herausforderungen bei der Code-Überprüfung

Code-Reviews sind sowohl technischer als auch verhaltensbezogener Natur. Auf der technischen Seite umfasst dies das Lesen und Ausführen des Codes, um sicherzustellen, dass er fehlerfrei ist. Auf der verhaltensbezogenen Seite umfasst dies das Geben und Empfangen von Feedback, das Ergreifen von Maßnahmen und das Anpassen zukünftiger Prozesse. In Kombination kann dies schwierig sein.

Einige der häufigsten Herausforderungen bei der Code-Überprüfung, mit denen Teams konfrontiert sind, sind die folgenden.

1. Große Changesets: Die Überprüfung großer Mengen an Code auf einmal kann überwältigend und ineffektiv sein.

👉Seien Sie agil. Fördern Sie kleinere, schrittweise Änderungen. Teilen Sie große Features in überschaubare Teile auf, die Sie separat überprüfen und zusammenführen können.

2. Unzureichender Kontext: Ohne den richtigen Kontext verstehen die Prüfer möglicherweise nicht die Absicht hinter dem Code, was zu weniger effektiven Überprüfungen führt.

👉 Fügen Sie prägnante Beschreibungen jeder Codeänderung hinzu und verknüpfen Sie diese mit relevanten Dokumentationen, Tickets oder Designdokumenten. Verwenden Sie Inline-Kommentare, um die Gründe für nicht offensichtliche Code-Entscheidungen zu erläutern.

3. Persönliche Voreingenommenheit: Überprüfungen können subjektiv sein und eher von persönlichen Vorlieben als vom Ziel der Verbesserung der Code-Qualität beeinflusst werden.

👉 Dokumentierte Codierungsstandards und -richtlinien festlegen und einhalten. Stellen Sie sicher, dass sich das Softwareentwicklungsteam gemeinsam auf diese Standards einigt.

4. Zeitdruck: Entwickler können aufgrund enger Fristen Code-Prüfungen überstürzen, was die Qualität der Überprüfung beeinträchtigen kann.

👉 Planen Sie Code-Reviews wie jede andere wichtige Aufgabe und weisen Sie ihnen in der Zeitleiste des Projekts einen festen Zeitrahmen zu.

5. Mangelnde Fachkenntnisse: Prüfer verfügen möglicherweise nicht immer über den erforderlichen Hintergrund oder die erforderlichen Fachkenntnisse, um bestimmte Teile des Codes effektiv zu überprüfen.

👉 Beziehen Sie mehrere Prüfer mit sich ergänzenden Fähigkeiten ein und erwägen Sie eine Rotation der Prüfungsaufgaben, um das Fachwissen im Team zu verbreiten.

Kommen wir nun zum wichtigsten Teil: Wie Sie Code-Reviews in Ihrem Engineering-Team in die Praxis umsetzen können.

Effektive Best Practices für die Code-Überprüfung

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, sind Sie bereits von den Vorteilen der Code-Überprüfung überzeugt und möchten lernen, wie man sie richtig durchführt. Wir helfen Ihnen dabei.

1. Integrieren Sie es in Ihr Software-Projektmanagement

Einige Teams betrachten die Codeüberprüfung als einen Schritt außerhalb des Softwareentwicklungslebenszyklus. Insbesondere wenn sie informelle Codeüberprüfungen durchführen, kann dies nur am Rande erledigt werden. Das ist ein Fehler.

Um effektive Peer-Code-Reviews durchzuführen, integrieren Sie diese in die Entwicklungspipeline. Wenn Sie bereits ein Projektmanagement-Tool wie ClickUp zur Verwaltung Ihrer Entwicklung verwenden, integrieren Sie die Code-Review als Schritt, Phase oder Status.

Benutzerdefinierte Status in ClickUp zur Integration der Codeüberprüfung in den Workflow

2. Planen Sie gründlich

Zeigen Sie den Code-Reviewern, was sie überprüfen müssen. Einige der besten Projektmanagement-Tools verfügen bereits über Features, die alle Informationen zusammenführen.

Legen Sie einen klaren Rahmen und Ziele für jede Überprüfungssitzung fest

Liste alles auf, worauf sich der Prüfer konzentrieren muss

Heben Sie die Akzeptanzkriterien hervor

Organisieren Sie den Prozess mit Ihrem Software-Projektmanagement-Tool

Archivieren Sie vergangene Reviews, um Kontinuität und Verantwortlichkeit zu gewährleisten

Dieser strukturierte Ansatz minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass kritische Probleme übersehen werden, verbessert die Gründlichkeit der Überprüfungen und hilft dabei, Verbesserungen im Laufe der Zeit nachzuverfolgen.

Checkliste für ClickUp-Aufgaben Vorlagen für wiederholbare Code-Review-Prozesse

3. Workflows optimieren

Niemand mag zusätzliche Schritte bei der Arbeit. Stellen Sie also sicher, dass Code-Reviews nahtlos in den Workflow integriert sind.

Fügen Sie einen benutzerdefinierten Status für die Codeüberprüfung nach der IB- oder Entwicklungsphase hinzu

Weisen Sie Code-Reviewer entsprechend ihrer Workload und Verfügbarkeit zu

Integrieren Sie Ihre Pipeline-Tools in Ihr Projektmanagement-Tool, um automatische Code-Prüfungen bei Commits oder der Erstellung von Pull Requests auszulösen

Automatisieren Sie Benachrichtigungen an Entwickler und Prüfer für anstehende Arbeiten

Erstellen Sie Vorlagen für die Softwareentwicklung, um zukünftige Code-Reviews zu unterstützen

Verknüpfen Sie Pull Requests, Commits und Bereiche mit Github-Aufgaben und sehen Sie alle Github-Aktivitäten direkt in ClickUp

4. Fördern Sie proaktive Kommunikation

Eine klare Kommunikation zwischen den Mitgliedern eines Teams löst die meisten Probleme mit dem Code in weniger Iterationen.

Anstatt beispielsweise einfach zu sagen: "Dieser Code ist falsch", kann ein Prüfer erklären, was falsch ist, warum es wichtig ist und wie es verbessert werden kann, möglicherweise unter Angabe von Code-Beispielen oder Referenzen.

Dieser Ansatz macht notwendige Korrekturen deutlich und verbessert das Lernen und die Zusammenarbeit.

Die Konsolidierung all dieser Rückmeldungen im Kontext der Aufgabe wäre ein entscheidender Vorteil. Die Chat-Ansicht von ClickUp wurde genau dafür entwickelt.

Transparenz in der Kommunikation mit ClickUp für Softwareteams

Nicht jede Aufgabe zur Projektevaluierung muss heute manuell erledigt werden.

Automatisieren Sie Überprüfungen: Mit KI-Code-Tools können Sie einen Großteil des Code-Überprüfungsprozesses effektiv und kostengünstig automatisieren. Diese Tools können schnell große Mengen an Code analysieren, um Muster, Anomalien oder Abweichungen von Best Practices zu identifizieren, die für menschliche Prüfer schwierig und zeitaufwändig zu erkennen sein können.

Automatisieren Sie das Überprüfungsmanagement: Zusätzlich zur Verwendung der besten Code-Editoren zur Überprüfung der Codebasis selbst können Sie auch eine Reihe von damit verbundenen Aufgaben automatisieren. ClickUp Brain hilft beispielsweise bei folgenden Aufgaben:

Sofortige Antworten auf Fragen zu Aufgaben, Projekten und zum Unternehmen

Dokumentation von Code-Review-Prozessen

Zusammenfassung der internen Dokumentation

Erstellen praktischer Checklisten und Aktionselemente

Senden von Fortschrittsberichten an das Team

Mit ClickUp Brain erhalten Sie Antworten im Handumdrehen

6. Lernen und sich kontinuierlich verbessern

Verfolgen Sie die Fehler und Probleme, die bei Code-Reviews entdeckt werden. Identifizieren Sie Muster. Wenn ein Entwickler beispielsweise : anstelle von ; verwendet, was zu Problemen führt, könnten Sie eine Autokorrektur einrichten. Wenn bestimmter Code regelmäßig Leistungsprobleme verursacht, können Sie eine Ursachenanalyse durchführen.

Betrachten Sie eine Code-Überprüfung nicht isoliert als Bewertung eines bestimmten Codes. Sehen Sie sie vielmehr als eine Möglichkeit, die Prozesse zur Verbesserung der Codequalität in Ihrem Unternehmen zu stärken.

Sprint-Dashboards auf ClickUp

Besserer Code durch optimierte Code-Reviews mit ClickUp

Zu sagen, dass Code-Reviews die Produktqualität verbessern, ist eine Untertreibung. Tatsächlich haben Code-Reviews insgesamt einen enormen positiven Einfluss.

Für Entwickler – egal ob frischgebackene Absolventen oder erfahrene Mitwirkende – sind Code-Reviews ein Geschenk. Durch einen Code-Review erhält jeder eine neue Perspektive auf seine Arbeit und Feedback von jemandem, der über mehr Wissen, Erfahrung oder einfach andere Sichtweisen verfügt.

Für den Prüfer sind Code-Reviews eine willkommene Abwechslung von der Programmierarbeit, ohne dass er sich zu weit davon entfernt. So kann er seine Erfahrungen über die Features hinaus erweitern, an denen er gerade arbeitet.

Für Qualitätsanalysten sind Code-Reviews die erste Verteidigungslinie. Die lästigen Fehler werden behoben, sodass sie sich auf die Suche nach tiefer liegenden Problemen in Bezug auf Leistung und Skalierbarkeit konzentrieren können.

Sofern Sie es nicht zu einer lästigen Pflicht machen, die jedem Mitglied des Teams das Leben schwerer macht, wird die Einführung von Code-Reviews auf den geringsten Widerstand stoßen.

Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten davon profitieren, indem Sie sie in Ihre Entwicklungspipeline integrieren. Richten Sie automatisierte Tests ein. Machen Sie alle Informationen verfügbar und zugänglich. Ermöglichen Sie mühelose Kommunikation in Echtzeit.

All dies und noch viel mehr können Sie mit der Projektmanagement-Plattform von ClickUp für Softwareentwicklungsteams erreichen.

Häufig gestellte Fragen zum Code-Review-Prozess

1. Was ist ein Beispiel für eine Code-Überprüfung?

Code-Review ist der Prozess der systematischen Überprüfung des Codes einer Person durch einen oder mehrere Softwareentwickler mit dem Ziel, Fehler zu identifizieren, die in der ersten Entwicklungsphase übersehen wurden.

Eine gute Code-Review konzentriert sich darauf, Feedback zu geben und die Arbeit des Entwicklers zu verbessern. Wenn ein Entwickler beispielsweise einen Fehler durch Division durch Null in einem Code übersehen hat, könnte der Reviewer folgenden Kommentar abgeben:

"Die Funktion verarbeitet keine Fälle, in denen Sie eine leere Liste als Eingabe übergeben. Dies führt zu einem "ZeroDivisionError", wenn versucht wird, durch Null zu dividieren. Fügen Sie eine Überprüfung hinzu, um sicherzustellen, dass die Liste nicht leer ist, bevor Sie die Division durchführen. "

2. Welche drei Arten von Code-Reviews gibt es?

Die drei am häufigsten verwendeten Code-Reviews sind:

Formelle Code-Überprüfung

Paarprogrammierung

Automatisierte Code-Überprüfung mit KI-Tools

3. Wie schreibt man ein Beispiel für eine Code-Überprüfung?

Das Verfassen von Peer-Reviews umfasst das Geben von Feedback zum Code, in der Regel innerhalb einer Code-Hosting-Plattform oder eines Review-Tools. So schreiben Sie eine gute Review: