Vibe Coding erklärt: Tools, Tipps und Inspiration für das Setup

Angenommen, Sie haben eine bahnbrechende App-Idee, mit der Sie Ihre internen Prozesse optimieren, Ihre Kunden begeistern und einen Service automatisieren können, den Sie seit Monaten manuell erledigen. Eine Idee, die Ihnen ernsthaft dabei helfen könnte, Ihr Geschäft auszubauen. Oder vielleicht ist es nur ein Wochenendprojekt, mit dem Sie sich beschäftigen.

Aber wie setzen Sie das um, wenn Ihr kleines Entwicklerteam bereits mit Arbeit überlastet ist und Sie selbst kein Full-Stack-Entwickler sind?

Vibe Coding löst dieses Problem. Sie müssen lediglich einem für die Programmierung entwickelten KI-System beschreiben, was Sie möchten, und es generiert innerhalb von Sekunden einen funktionierenden Code für Ihre App oder Ihr Feature. Sie können ihn mit weiteren Anweisungen verbessern, bis Ihre Vision zum Leben erwacht.

Dies steigert die Produktivität Ihrer Entwickler und ermöglicht es Ihnen, sich auf die Skalierung der Geschäftsidee zu konzentrieren, während die KI die technische Arbeit übernimmt. In diesem Artikel besprechen wir Vibe Coding, die Tools, die Sie benötigen, und wie Sie es mit wenig bis gar keiner Programmiererfahrung einrichten können.

Was ist Vibe Coding?

Vibe Coding ist ein neuartiger Ansatz zur Softwareentwicklung, bei dem Sie Ihre Wünsche in natürlicher Sprache an ein großes Sprachmodell (LLM) übermitteln, das für das Schreiben von Code entwickelt wurde. Sie können eine einfache Eingabeaufforderung aus wenigen Sätzen verwenden, woraufhin das System den Quellcode generiert. Mit Vibe Coding können Programmierer und Personen ohne Programmierkenntnisse KI-generierte Ergebnisse anleiten, testen und verfeinern, anstatt Code von Grund auf neu zu schreiben.

Vibe Coding ist einer der beliebtesten Trends im Bereich Softwareentwicklung, da es die Entwicklung durch automatisierte Code-Generierung aus natürlichen Sprachbefehlen beschleunigt.

Wenn Sie Anfänger im Bereich Codierung sind oder keine erfahrenen Entwickler in Ihrem Team haben, werden die vibe coding tools bald zu Ihren neuen besten Freunden werden. Denn mit dem vibe coding-Ansatz können Sie funktionale Software mit einfachen Beschreibungen in natürlicher Sprache erstellen.

Ideal auch für Rapid Prototyping und schnellere Zyklen.

Dieser Beitrag von Andrej Karpathy – dem Entwickler, der den Begriff geprägt hat – erklärt den Vibe-Coding-Prozess perfekt:

Ich frage die dümmsten Dinge wie „Verringern Sie den Abstand in der Seitenleiste um die Hälfte“, weil ich zu faul bin, es selbst zu finden. Ich klicke immer auf „Alle akzeptieren“ und lese die Unterschiede nicht mehr. Wenn ich Fehlermeldungen erhalte, kopiere ich sie einfach ohne Kommentar ein, das behebt das Problem in der Regel.

via X

Haben Sie Schwierigkeiten, Roadmaps, Features und Bugs über verstreute Tools hinweg zu jonglieren? Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung aus – entwickelt für Produkt-, Design-, Engineering- und QA-Teams, um in einem gemeinsamen Space zu planen, zu entwickeln und zu liefern. Scrum oder Kanban? Hier finden Sie alles.

👀 Wussten Sie schon? 25 % der Startups in der Winter 2025-Gruppe von Y Combinator gaben an, dass 95 % ihrer Codebasen KI-generiert sind. Dieser Wandel unterstreicht die wachsende Abhängigkeit von KI-Tools in der Softwareentwicklung.

Wann sollte man Vibe Coding gegenüber der traditionellen Entwicklung bevorzugen?

Die Wahl zwischen Vibe-Coding (einem schnelleren, kollaborativen und manchmal Low-Code-Ansatz) und traditioneller Entwicklung hängt von den Zielen Ihres Projekts, Ihrer Teamstruktur und der gewünschten Geschwindigkeit der Bereitstellung ab.

Während Vibe Coding den Schwerpunkt auf Iteration, Community und Kreativität legt, eignet sich die traditionelle Entwicklung am besten für strukturierte, groß angelegte Systeme mit strengen Anforderungen.

Hier ist ein kurzer Vergleich, der Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen soll:

Faktor Vibe Coding Traditionelle Entwicklung Schnelle Ausführung Schnelle Prototypenerstellung und Iteration Langsamer, aber gründlicher und stabiler Größe des Teams Ideal für kleine, funktionsübergreifende Teams Besser geeignet für größere, spezialisierte Teams Komplexität des Projekts Am besten geeignet für MVPs, Prototypen, kreative oder experimentelle Projekte Erforderlich für unternehmenskritische Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen Tools Verwendet visuelle Tools, KI-Paarprogrammierung, Low-Code-Elemente Starke Abhängigkeit von IDEs, CI/CD-Pipelines, Full-Stack-Setup Flexibilität Hoch – fördert schnelle Umstellungen und Improvisation Gering – Änderungen erfordern häufig Nacharbeiten und erneute Genehmigungen Zusammenarbeitsstil Echtzeit, informell, asynchronfreundlich Strukturierte Workflows und definierte Rollen Risiko technischer Schulden Höher, insbesondere wenn nach schnellen Builds keine Bereinigung erfolgt Senken Sie die Kosten durch richtige Planung und Code-Reviews Am besten geeignet für Startups, Hackathons, inhaltsorientierte Produkte, schnelle Demos Banken, SaaS-Plattformen, Systeme mit Compliance- oder rechtlichen Anforderungen

Die Prompt-to-Code-Pipeline meistern

🤖 Faktencheck: Laut einer aktuellen Studie verwenden etwa 97 % der Entwickler, Ingenieure und Programmierer KI-Tools für das Codieren, wobei 88 % angeben, dass ihre Unternehmen dies aktiv unterstützen.

Der Einsatz von KI für die Softwareentwicklung beginnt mit der Erstellung detaillierter Anweisungen, die KI-Coding-Tools anleiten, präzisen und sauberen Code zu generieren. Als Nächstes müssen Sie einige Verfeinerungstechniken anwenden, um sicherzustellen, dass das Endergebnis Ihren Vorstellungen entspricht.

So können Sie loslegen:

Erstellen hochwertiger Eingabeaufforderungen für präzise Codegenerierung

Befolgen Sie diese Schritte, um effektive Eingabeaufforderungen für das Vibe-Coding zu erstellen:

Formulieren Sie Ihre Anforderungen sehr genau: Anstatt zu sagen „Erstellen Sie eine To-Do-App“, versuchen Sie es mit „Erstellen Sie eine To-Do-App mit Benutzer-Authentifizierung, einer Aufgabenliste und der Möglichkeit, Aufgaben als abgeschlossen zu markieren. “ Je detaillierter, desto besser die Ergebnisse der KI

Definieren Sie den Technologie-Stack: Geben Sie die Sprachen und Frameworks an, die Ihre Geben Sie die Sprachen und Frameworks an, die Ihre Softwareentwicklungs-Tools verwenden sollen. Beispiele wie „Erstellen Sie eine React-App mit einem Node. js-Backend und MongoDB als Datenbank“ geben der KI eine klare Richtung vor

Erwähnen Sie Funktionen und Features: Listen Sie die wichtigsten Features auf, die Sie benötigen, und beschreiben Sie deren Funktion. Beispiel: „Erstellen Sie eine Anmeldeseite mit E-Mail-Validierung und einer Option zum Zurücksetzen des Passworts“ hilft der KI, die von Ihnen erwartete Funktion zu verstehen

Verwenden Sie einfache, natürliche Sprache: Konzentrieren Sie sich darauf, was Sie erreichen möchten, und nicht darauf, wie Sie denken, dass es erledigt werden sollte. Beispiel: „Erstellen Sie eine Schaltfläche, die Daten aus einer API abruft” anstelle von „Schreiben Sie eine Funktion, die eine API aufruft und die Antwort an eine Schaltfläche bindet”

Teilen Sie komplexe Aufgaben in kleinere Schritte auf: Überlasten Überlasten Sie die KI nicht mit Codierungsaufgaben für die gesamte App. Beginnen Sie mit der Einrichtung der Datenbank, gehen Sie dann zu den Backend-Routen über und anschließend zum Frontend

Grenznfälle und Einschränkungen einbeziehen: Erwähnen Sie Regeln wie „Nur E-Mails im Format example@domain. com akzeptieren”, um eine genauere Codegenerierung zu ermöglichen

Beispielausgaben bereitstellen: Zeigen Sie, was Sie erwarten, z. B. „Erstellen Sie eine Tabelle, die eine Liste der Benutzer mit den folgenden Spalten anzeigt: Name, E-Mail und Datum der letzten Anmeldung. “ Dadurch erhält das Tool eine klarere Vorstellung vom gewünschten Ergebnis

Iterative Verfeinerungstechniken

Nachdem die KI nun Codes gemäß Ihren Vorgaben generiert hat, müssen diese möglicherweise noch weiter verfeinert werden. Hier erfahren Sie, wie Sie den von der KI generierten Code optimieren und näher an Ihre ursprüngliche Idee heranführen können.

Isolieren und beheben Sie zunächst Probleme, indem Sie nur den problematischen Abschnitt des Codes anzeigen lassen. Verwenden Sie dann die Eingabeaufforderungen „Ändern Sie dies zu…“, um Verhaltensweisen zu ändern und neue Features hinzuzufügen. Durch das Hinzufügen detaillierterer Einschränkungen kann das System Randfälle und spezifische Regeln besser verarbeiten. Führen Sie dann die Aufforderung zum Testen aus, um die Funktionalität zu überprüfen und Fehler frühzeitig zu erkennen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Absicht klar zusammenfassen, wenn die Ausgabe abweicht. Bauen Sie schichtweise auf, indem Sie jeweils ein zusätzliches Feature und eine Komponente hinzufügen.

Sie sind sich nicht sicher, was bestimmte Teile des Codes bedeuten? Bitten Sie um Erklärungen, um ihn besser zu verstehen und gezieltere Verbesserungen vorzunehmen. Wenn Ihr Team bereits Code entwickelt hat, nutzen Sie frühere Ergebnisse als Input für weitere Verbesserungen.

🧠 Wissenswertes: Amazon nutzt das Konzept des „Two-Pizza-Teams“, um kleine Teams zu bilden, die mit zwei Pizzas satt werden. Diese kompakten, autonomen Teams haben dazu beigetragen, Dinge wie AWS und Prime aufzubauen – und damit bewiesen, dass kleine Teams schnell vorankommen, frei innovativ sein und ganze Plattformen ohne schwerfällige Prozesse schaffen können.

Die Investition in KI-Coding-Tools allein bringt Ihnen nicht die gewünschten Ergebnisse. Es ist wichtig, die Entwicklungsaufgaben im Blick zu behalten und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, um neue Features zu entwickeln. Und dafür gibt es das perfekte Tool.

ClickUp , die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, lässt sich ganz einfach anpassen und wird so zu Ihrem Software-Projektmanagement-Center für KI-gestützte Entwicklung.

Bei ClickUp anmelden Verfolgen Sie alle Ihre App-Entwicklungsaufgaben an einem Ort mit ClickUp

Vom Schreiben der Dokumentation für den Code über die Generierung von Eingabeaufforderungen bis hin zur Nachverfolgung von Iterationen und der Verwaltung von Feedback – unsere Plattform hilft Ihnen, jeden Schritt im Blick zu behalten.

Es eignet sich perfekt für die Planung der Architektur für Full-Stack-Apps, die Zuweisung von Aufgaben für das Vibe-Coding, die Speicherung von Code-Schnipseln und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team.

Als wir Jira verwendeten, aktualisierten unsere Entwickler Plattform-Code, der überhaupt nicht mit Jira verbunden war. Dann mussten sie Zeit damit verbringen, zurück zu Jira zu gehen und den Status manuell zu ändern. Wir verbrachten zu viel Zeit damit, den Status von Features zu bestimmen, anstatt uns auf deren Bereitstellung zu konzentrieren. Dank der Integration von ClickUp mit Gitlab können wir uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren.

1. Teilen Sie Features in iterative und ergebnisorientierte Aufgaben auf

Anstatt zu versuchen, ein gesamtes Produktmodul in einem einzigen Sprint fertigzustellen, teilen Sie Ihre geplanten Features in kleinere Aufgaben auf, die mit bestimmten Benutzerergebnissen verknüpft sind. Auf diese Weise können Sie gezieltere Eingabeaufforderungen erstellen und sicherstellen, dass das KI-Tool für jede Spezifikation einen effektiven Code generiert.

Anstatt beispielsweise einfach zu sagen: „Erstellen Sie das gesamte Modul für die Benutzer-Authentifizierung in einem Sprint“, teilen Sie das Modell auf und verknüpfen Sie es mit den Endergebnissen. Aufgabe 1: Implementieren Sie die Benutzeranmeldefunktion Ergebnis: Benutzer können mit E-Mail und Passwort neue Konten erstellen Aufgabe 1: Fügen Sie nach der Anmeldung eine Überprüfung per E-Mail hinzu Ergebnis: Benutzer erhalten eine E-Mail zur Überprüfung und müssen ihre Adresse bestätigen, bevor sie auf die App zugreifen können Aufgabe 3: Entwickeln Sie eine Benutzeranmeldung mit Fehlerbehandlung Ergebnis: Benutzer können sich sicher anmelden und erhalten klares Feedback zu fehlgeschlagenen Versuchen Aufgabe 4: Passwort zurücksetzen per E-Mail aktivieren Ergebnis: Benutzer können über einen sicheren Link eine Zurücksetzung des Passworts anfordern und ein neues Passwort festlegen Aufgabe 5: Integrieren Sie die Anmeldung über soziale Netzwerke (Google, Facebook) Ergebnis: Benutzer können sich bequem über ihre Konten bei sozialen Netzwerken anmelden oder einloggen

Auf diese Weise kann Ihr Team diese Ergebnisse auch testen, veröffentlichen und entsprechend dem Feedback verfeinern.

Aber wie stellen Sie sicher, dass jede Aufgabe planmäßig voranschreitet? Ein Software-Tool für Projektmanagement wie ClickUp ist die Antwort.

Vibe-Code mit Ihrem Team auf ClickUp Brain

Verwenden Sie KI-Tools wie ClickUp Brain, um:

Generieren Sie Vibe Coding-Eingabeaufforderungen und geben Sie die Ausgabe ein, um Tipps zur Iteration zu erhalten

Suchen Sie nach den Ursachen für Fehlermeldungen und identifizieren Sie Sicherheitslücken

Schließen Sie Lücken in Ihren Produktentwicklungsstrategien mit gezielten Vorschlägen

Scannen Sie Aufgaben, Spezifikationen und Fehlerberichte auf fehlende Details, Widersprüche oder Logiklücken

Generieren Sie mit ClickUp Brain Vibe-Coding-Eingabeaufforderungen, Zusammenfassungen und Verbesserungsvorschläge

⭐️ Bonus: Mit ClickUp können Sie auch zwischen LLMs wie ChatGPT, Gemini und Claude für mehrere Codierungs-, Recherche-, Schreib- und Bearbeitungsaufgaben direkt aus Ihrem ClickUp-Workspace wechseln, sodass Sie nicht zwischen Registerkarten wechseln und den Kontext verlieren müssen.

Außerdem erhalten Sie Vorlagen für die Softwareentwicklung, die Ihnen den Einstieg in das Vibe-Coding erleichtern.

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für die Softwareentwicklung von ClickUp, um Ihr Projekt auf Kurs zu halten

Mit der ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung können Ihre Teams beispielsweise in einem einzigen Workspace zusammenarbeiten, um eine Produkt-Roadmap zu erstellen und zu pflegen. Mit einer flexiblen Scrum- oder Kanban-Methodik können Sie Produkt-Features finalisieren und Fehler beheben.

Freundlicher Tipp: Tools wie Postman können dabei helfen, API-Tests und -Dokumentation zu optimieren, sodass sich Ihre Entwickler auf die Erstellung von Features konzentrieren können. Außerdem können Sie ClickUp Whiteboards verwenden, um schnell Wireframes und Karten der Benutzerführung zu erstellen, bevor Sie diese in Aufgaben umwandeln.

2. Echtzeit-Zusammenarbeit und Wissensfreigabe

Klare Kommunikation und Zusammenarbeit in Echtzeit sind für die Erstellung von Apps mit Vibe Coding von entscheidender Bedeutung. Sie und Ihr Team müssen gemeinsam Ideen zu Eingabeaufforderungen sammeln, Schritte für die Iteration skizzieren und zusätzliche Kontexte festlegen, um die Ergebnisse zu verfeinern und Probleme gemeinsam zu identifizieren – für ein effektives Projektmanagement.

So hilft Ihnen ClickUp dabei

Erstellen Sie eine gemeinsame Wissensdatenbank mit dokumentierten Codierungsanweisungen, Fehlerhistorien und Feature-Spezifikationen, damit alle im gleichen Kontext arbeiten

Führen Sie asynchrone Stand-ups und Sprint-Updates mit Videos wie Loom, Slack oder ClickUp Clips durch, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben, ohne die Arbeit unterbrechen zu müssen

Verwenden Sie kollaborative Dokumente wie ClickUp Docs für die Ideenfindung, in denen Entwickler, PMs und QA-Teams Kommentare abgeben, Änderungen vorschlagen und Aktionselemente direkt zuweisen können

Veranstalten Sie wöchentliche Sitzungen zur Verfeinerung der Eingabeaufforderungen, um die Ergebnisse der KI zu überprüfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und die Ziele für die nächste Iteration festzulegen

Wenn Sie jedoch mehrere Tools für die Zusammenarbeit verwenden, können wichtige Zusammenhänge verloren gehen.

🤖 Faktencheck: Untersuchungen zeigen, dass 42 % aller Arbeitsunterbrechungen das Ergebnis von Plattformwechseln, E-Mail-Verwaltung und dem Hin- und Herwechseln zwischen Meetings sind. ClickUp vereinfacht dies mit integrierten Tools für die Zusammenarbeit.

ClickUp-Dokumente

Arbeiten Sie mit Ihren Entwicklerteams mit ClickUp-Dokumenten zusammen

Mit ClickUp Docs kann Ihr gesamtes Team Produktspezifikationen, technische Richtlinien, QA-Checklisten und Launch-Pläne erstellen, bearbeiten und gemeinsam daran arbeiten – alles an einem Ort, an dem die Arbeit tatsächlich stattfindet. Sie können es für Folgendes verwenden:

Entwerfen und pflegen Sie aktuelle Feature-Spezifikationen

Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für die Sprint-Planung und die Fehlerbehebung

Betten Sie Code-Schnipsel, Diagramme und Tabellen ein, um die Entwicklung zu verdeutlichen

Taggen Sie Teamkollegen, weisen Sie Elemente zu und verwandeln Sie Ideen direkt im Dokument in Aufgaben

🧠 Wissenswertes: Margaret Hamilton ist bekannt dafür, dass sie Codes für die NASA von Hand geschrieben hat. Sie war leitende Softwareentwicklerin für das Apollo-Raumfahrtprogramm am Instrumentation Laboratory des MIT, das die Bordsoftware für die Apollo-Missionen entwickelte, darunter Apollo 11, die erste erfolgreiche Mondlandung.

📚 Lesen Sie auch: Neugierig auf einige der beliebtesten Vibe-Coding-Tools? Sehen Sie sich unsere Liste der besten Lovable AI-Alternativen und Replit-Alternativen an.

ClickUp chatten

Verwenden Sie den ClickUp-Chat, um bestimmte Teile des Plans zu besprechen und Teamkollegen im Dokument zu erwähnen. Sie können auch bestimmte Vibe-Coding-Aufgaben mit den richtigen Personen taggen.

Mit ClickUp Chat können Sie in Echtzeit zusammenarbeiten, sich unterhalten und Nachrichten in Aufgaben umwandeln

Weisen Sie mit ClickUp „Kommentare zuweisen“ diskussionsbasierte Aufgaben aus Team-Chats und Dokumenten zu. So wird sichergestellt, dass alle wichtigen Unterhaltungen in umsetzbare Elemente umgewandelt werden, ohne dass der Schwung verloren geht.

📮 ClickUp Insight: 13 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um schwierige Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen. Allerdings geben nur 28 % an, KI regelmäßig bei der Arbeit einzusetzen. Ein möglicher Grund: Bedenken hinsichtlich der Sicherheit! Benutzer möchten möglicherweise keine sensiblen Entscheidungsdaten an eine externe KI weitergeben. ClickUp löst dieses Problem, indem es KI-gestützte Problemlösungen direkt in Ihren sicheren Workspace bringt. Von SOC 2 bis ISO – ClickUp erfüllt die höchsten Datensicherheitsstandards und hilft Ihnen, generative KI-Technologie sicher in Ihrem gesamten Workspace zu nutzen.

3. Automatisieren Sie sich wiederholende Workflows für die vibe-Codierung

Ihr Software-Team entwickelt nicht nur Features, sondern sucht auch nach Updates, ändert den Status von Aufgaben, fordert Teamkollegen zur Überprüfung auf und aktualisiert Dokumente nach jedem Sprint.

All diese manuellen Routinearbeiten stapeln sich schnell, was zu Verzögerungen, verpassten Updates und Burnout führt.

Automatisieren Sie sich wiederholende Workflows wie das Zuweisen von Aufgaben, das Festlegen von Fälligkeitsdaten und die Synchronisierung des PR-Status, damit das App-Entwicklungsprojekt ohne Routinearbeiten vorankommt. So bleiben Ihre Entwickler im Flow und Updates erfolgen ohne manuelles Eingreifen.

So hilft Ihnen ClickUp dabei

Automatisieren Sie sich wiederholende Workflows mit ClickUp-Automatisierungen

ClickUp Automatisierungen lösen dieses Problem, indem sie Ihnen ermöglichen, sich wiederholende Aktionen in Ihren Workflows zu automatisieren. Mit über 50 Kombinationen aus Auslösern und Aktionen können Sie alles in Ihrer gesamten Codebasis optimieren, vom Sprint-Management bis zur Fehlerverfolgung. So kann sich Ihr Team auf die eigentlichen Aufgaben des Vibe-Codings konzentrieren.

Das können Sie mit nur wenigen Klicks automatisieren:

Wenn ein Fehler als „Zur Überprüfung bereit“ markiert ist, weisen Sie ihn automatisch der Qualitätssicherung zu und legen Sie ein Fälligkeitsdatum für zwei Tage später (oder eine andere von Ihnen bevorzugte Häufigkeit) fest

Wenn ein Fehler mit hoher Priorität hinzugefügt wird, setzen Sie ihn auf „Dringend“, fügen Sie ihn zum aktuellen Sprint hinzu und benachrichtigen Sie Ihre besten Code-Editoren

Wenn eine neue Aufgabe in der Liste „Frontend Sprint“ erstellt wird, weisen Sie sie automatisch dem leitenden Entwickler zu und versehen Sie sie mit dem Tag „Needs Spec“ (Spezifikation erforderlich)

Wenn ein Pull Request genehmigt wurde, aktualisieren Sie den Status der Aufgabe auf „Bereit zur Bereitstellung“ und benachrichtigen Sie den Release Manager in Slack

Sie können auch GitHub Actions verwenden und diese mit ClickUp synchronisieren, um Aktionen über Aufgabenmanagement-Tools, Code-Repos und Benachrichtigungssysteme hinweg zu automatisieren.

Freundlicher Tipp: Verwenden Sie die benutzerdefinierten Autopilot-KI-Agenten von ClickUp, um eine Benachrichtigung auszulösen, wenn Ihr Code fehlerhaft ist oder die Datenverkehrslast zu hoch ist, damit Sie sofort reagieren können. Lassen Sie die benutzerdefinierten Autopilot-KI-Agenten von ClickUp die Arbeit für Sie erledigen

📖 Lesen Sie auch: Ein Tag im Leben eines Softwareentwicklers

Eine der am häufigsten übersehenen, aber wichtigsten Strategien beim Vibe Coding ist das proaktive Erkennen von Inkonsistenzen, bevor sie eskalieren. Dabei kann es sich um falsch ausgerichtete Aufgabenbeschreibungen, vage Feature-Eingabeaufforderungen, doppelte Logik in Sprints und sogar um veraltete Dokumentationen handeln, die nicht mehr Ihren Code widerspiegeln.

Durch frühzeitiges Beheben dieser Probleme kann Ihr Team Nacharbeiten reduzieren und Code sicherer bereitstellen.

So hilft Ihnen ClickUp dabei

Organisieren und verwalten Sie Vibe-Coding-Aufgaben mit ClickUp Software Team Projektmanagement

Mit ClickUp Software Team Project Management können Sie auf integrierte DevOps zugreifen, um die Bereitstellung zu beschleunigen und Fehler, Übergaben und Updates an einem Ort nachzuverfolgen.

Ihr Team kann über 15 benutzerdefinierte Ansichten verwenden, darunter Liste, Board, Gantt, Kalender und Zeitleiste, um:

Weisen Sie jeder Aufgabe für die Vibe-Codierung klare Eigentümer, Fälligkeitsdaten und Statusbeschreibungen zu

Priorisieren Sie Sprints ganz einfach per Drag & Drop in den Ansichten „Sprint“ und „Board“

Überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit ClickUp Aufgaben , egal ob Sie mitten im Sprint sind oder sich auf die Veröffentlichung vorbereiten

Verfolgen Sie Abhängigkeiten zwischen dem tatsächlichen Code, um Engpässe zu vermeiden und reibungslose Übergaben zwischen Engineering- und Produktteams sicherzustellen

Fehler einfach mit Vorlagen für Fehlerberichte identifizieren und beheben

Kopieren Sie Elemente aus Ihrem App-Entwicklungsplan, um Checklisten und Unteraufgaben innerhalb der Vibe Coding-Aufgaben zu erstellen

Passen Sie ClickUp Dashboards an, um Iterationen, Fortschritte, Zeit bis zur Bereitstellung und andere wichtige Dev-KPIs zu überwachen

5. Dokumentieren Sie Ihren Iterationsverlauf und Ihre Feedback-Schleifen

Wenn Sie den Zweck, die Änderungen und die Testergebnisse jeder Iteration protokollieren, vermeiden Sie wiederholte Fehler und entwickeln mit jedem Sprint intelligentere Lösungen.

Zeichnen Sie nach jeder Veröffentlichung auf, was funktioniert hat und was nicht

Verwenden Sie Tags wie „Iteration erforderlich“ und „Benutzer-Feedback“, um Zyklen zur Verfeinerung nachzuverfolgen

Identifizieren Sie wiederkehrende Fehlermeldungen und Fehlerberichte für zukünftige Referenzzwecke

So hilft Ihnen ClickUp dabei

Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für Retrospektiven aus. Diese Vorlage soll Ihnen helfen, Ideen und Gedanken nach Abschluss eines Sprints festzuhalten. So funktioniert es:

Schnelles Einrichten eines retrospektiven Meetings und Sicherstellen, dass alle zu Wort kommen

Bietet eine Struktur, die dabei hilft, die Diskussion zu leiten, sie auf Kurs zu halten und beim Thema zu bleiben

Fasst wichtige Erkenntnisse und Elemente zum Handeln prägnant zusammen

Identifiziert Muster oder Probleme, die ohne eine Vorlage möglicherweise nicht entdeckt worden wären

Außerdem können Sie Tools wie Dovetail verwenden, um Code-Feedback von Testern und Produktmanagern nach Themen zu ordnen und so den Zugriff zu vereinfachen.

6. Legen Sie Grenzen für KI-generierten Code fest, um die Kontrolle zu behalten

Vibe-Coding ist schnell. Aber Geschwindigkeit ohne die notwendigen Leitplanken kann zu Fehlern führen. Legen Sie daher Limits für Limits und Ausnahmen fest, die das KI-Tool bei der Codegenerierung einhalten soll.

Sie können Windsurf verwenden, um Starter-Blöcke zu generieren. Holen Sie jedoch für Integrationen und Sonderfälle eine zweite Meinung von Ihren Entwicklern ein. Es ist auch wichtig, logikintensive und sicherheitsrelevante Komponenten manuell zu überprüfen.

Bonus: Sprints planen

Sie sollten auch Ihre Meetings mit Entwicklern in Zusammenfassungen und Highlights festhalten und umsetzbare Strategien vorschlagen, wie Sie ein besserer Programmierer werden können.

Planen Sie alle paar Wochen Mini-Refactor-Sprints und legen Sie Auslöser für die Überprüfung von doppeltem oder aufgeblähtem Code fest. Sie können auch Tools wie SonarQube verwenden, um Code-Smells und technische Schulden frühzeitig zu erkennen.

Tools wie Tabnine helfen Ihnen dabei, fehlerhafte Logik zu identifizieren und schlagen Ihnen während der Eingabe saubereren, effizienteren Code vor. Dies ist besonders nützlich, um die Konsistenz in großen Codebasen zu gewährleisten.

👀 Wussten Sie schon? MACHIAVELLI ist ein neuer Maßstab, der testet, wie ethisch KI-Systeme in sozialen Situationen wie Entscheidungsfindung, Überzeugungsarbeit und Zielsetzung agieren. Er wurde entwickelt, um zu bewerten, wie „menschlich“ und verantwortungsbewusst KI-Tools handeln, wenn sie in dynamischen Umgebungen eingesetzt werden.

Herausforderungen beim Vibe Coding meistern

Wie jede Arbeit mit einem leistungsstarken Tool ist auch Vibe Coding nicht fehlerfrei. KI beschleunigt zwar die Entwicklung erheblich, bringt aber auch neue Herausforderungen wie seltsame Bugs und Grauzonen beim Urheberrecht mit sich. Hier erfahren Sie, wie Sie diese mit ein wenig Hilfe von ClickUp sicher meistern können.

Debugging von KI-generiertem Code

⛔ KI-generierter Code ist nicht für die Bereitstellung mit einem Klick geeignet. Insbesondere beim Erstellen komplexer Flows kann es häufig zu Fehlern und Logiklücken kommen. Der Schlüssel liegt darin, die Ausgabe wie einen ersten Entwurf zu behandeln. Testen Sie jedes Modul einzeln, bitten Sie die KI, zu erklären, was sie generiert hat, und suchen Sie nach Bereichen, die verbessert werden müssen.

👉 Verwenden Sie ClickUp Brain, ClickUp Docs und Vorlagen für die Code-Dokumentation, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht, und um entsprechende Anmerkungen zu machen. Sie können sogar Code-Schnipsel einbetten, Kommentare hinterlassen und direkt mit Aufgaben zur Fehlerverfolgung verknüpfen. So bleibt Ihr gesamtes Team auf dem Laufenden und vermeidet doppelte Arbeit an denselben Problemen.

Umgang mit Halluzinationen und Inkonsistenzen

⛔ Manchmal erfindet die KI einfach Dinge. Sie können dies verhindern, indem Sie die Eingabeaufforderungen präzise formulieren und jede Anfrage auf eine verifizierte Ausgabe stapeln.

👉 Organisieren Sie Ihren Prompt-to-Code-Verlauf in ClickUp-Aufgaben und benutzerdefinierten Feldern und beschriften Sie die Ergebnisse mit „verwendbar“, „muss korrigiert werden“ oder „abgelehnt“. Auf diese Weise erstellen Sie eine zuverlässige Kette von Ergebnissen, auf die Sie jederzeit zurückgreifen können, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Rechtliche Hinweise und Lizenzbedingungen

⛔ Wem gehört KI-generierter Code? Verwenden Sie versehentlich urheberrechtlich geschützte Snippets in Ihrer App? Dies sind echte Probleme bei der Verwendung von LLMs für die Entwicklung. Während sich die Gesetze noch weiterentwickeln, besteht die beste Vorgehensweise darin, alles zu dokumentieren, von der Eingabe bis zur generierten Ausgabe.

👉 ClickUp bietet Ihnen einen organisierten Workspace, in dem jeder Schritt protokolliert, durchsuchbar und mit einem Zeitstempel versehen ist. Sie können sogar Lizenzdetails oder Notizen zu den Nutzungsbedingungen in jeder Aufgabe oder jedem Dokument anhängen. Auf diese Weise haben Sie immer einen Papiernachweis parat, falls jemals rechtliche Fragen auftreten sollten.

Die Zukunft von Vibe Coding

Vibe Coding verändert die Softwareentwicklung und macht sie zugänglicher und effizienter.

Da Sie sich nicht auf manuelles Codieren konzentrieren müssen, verlagern sich Ihre Prioritäten von der Syntax hin zur Problemlösung und Architektur. Die schrittweise Integration in Ihren App-Entwicklungs-Workflow erleichtert Ihnen das Experimentieren mit neuen KI-Tools und Frameworks.

Stellen Sie einfach sicher, dass Sie die richtigen KI-Tools verwenden, um den Code zu generieren und den gesamten Prozess zu verwalten. ClickUp hilft Ihnen dabei, wichtige Aufgaben zu priorisieren, Zusammenfassungen zu erstellen, Workflows zu automatisieren und mit Ihrem Team in einem Workspace zusammenzuarbeiten, den Sie als Quellcodeverwaltungszentrum für die Codierung verwenden können. Ihr Team hat mehr Zeit, um an Eingabeaufforderungen zu arbeiten und die Ergebnisse zu verfeinern, anstatt sich auf sich wiederholende Aufgaben und mehrere geöffnete Registerkarten zu konzentrieren.

Erste Schritte mit Vibe Coding

Hier finden Sie einige Strategien und Best Practices für Vibe Coding, die Ihnen den Einstieg in Ihr erstes eigenständiges Projekt zur App-Entwicklung erleichtern:

1. Beginnen Sie mit einer klaren Problemstellung

Bevor Sie eine Eingabeaufforderung eingeben, sollten Sie sich eine klare Vorstellung davon machen, was Sie erstellen möchten. Handelt es sich um ein einfaches neues Feature, eine vollständige App oder eine schnelle Automatisierung? Definieren Sie zunächst das Ergebnis. So bleiben Ihre Eingabeaufforderungen fokussiert und Sie vermeiden vage und überladene KI-Ausgaben.

Verschiedene Modelle und Plattformen haben unterschiedliche Stärken. ChatGPT eignet sich ideal für die Planung und Erklärung von Logik, während Tools wie Replit Ghostwriter für Full-Stack-Aufgaben verwendet werden können. Wählen Sie je nach Ihrem Kenntnisstand und Ihren Zielen. Verwenden Sie GitHub Copilot für Hilfe im Editor und synchronisieren Sie es mit ClickUp für ein effizientes Projektmanagement.

3. Bleiben Sie auf dem Laufenden

Betrachten Sie Vibe Coding als eine Unterhaltung. Fragen Sie, warum die KI eine bestimmte Methode gewählt hat, bitten Sie um Alternativen und optimieren Sie kleine Abschnitte, bis das Ergebnis Ihren Vorstellungen entspricht. Verwenden Sie bei Ihren Eingaben eine möglichst einfache Sprache. Je öfter Sie den Vorgang wiederholen, desto ausgefeilter (und besser nutzbar) wird der Code.

Dokumentieren Sie Ihre Arbeit

Verwenden Sie Tools wie ClickUp, um Ihre Eingabeaufforderungen, Ausgaben, Fehler und Feedback nachzuverfolgen. So entsteht ein wiederholbarer, erlernbarer Prozess, den Sie für verschiedene Builds wiederverwenden oder mit anderen Mitarbeitern teilen können. Organisieren Sie Eingabeaufforderungen nach Features oder Funktionen, um sie später leicht wiederzufinden und wiederzuverwenden.

Fügen Sie Kommentare hinzu, in denen Sie erklären, was mit jeder Eingabeaufforderung beabsichtigt war und wie die KI darauf reagiert hat. Verknüpfen Sie verwandte Aufgaben, Code-Schnipsel und Feedback, um Ihren Workflow übersichtlich und nachvollziehbar zu halten.

Organisieren Sie Ihren Vibe Coding-Prozess und erstellen Sie Apps schneller mit ClickUp

Mit den richtigen Eingabeaufforderungen, iterativen Techniken und KI-Tools für Vibe Coding können Sie eine Idee von der Skizze bis zum Quellcode umsetzen, ohne jede Zeile selbst schreiben zu müssen.

Was Ihnen jedoch wirklich dabei hilft, das volle Potenzial auszuschöpfen, ist ein zentrales System zur Verwaltung aller beweglichen Teile.

Entscheiden Sie sich für ClickUp, um Ihre Eingabeaufforderungen zu generieren und zu verbinden, Dokumentationen zu organisieren, Fehler zu verfolgen und Feedback in einen nahtlosen Workflow zu integrieren. So können Sie sich auf die Verfeinerung Ihrer Ideen und Codes konzentrieren, anstatt in verschiedenen Tools nach dem richtigen Kontext zu suchen.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erhalten Sie die Übersicht und Kontrolle, die Sie benötigen, um Ihre App und Feature-Entwicklung reibungslos zu skalieren.