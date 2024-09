Claude KI Überprüfung: Was Sie wissen müssen (Features, Preise und Benutzerbewertungen)

KI-Chatbots sind in der heutigen Zeit unverzichtbar geworden. Dank eines schwindelerregenden Arrays von Anwendungsfällen setzen Unternehmen KI-Assistenten in hohem Maße ein.

Aber das ist noch nicht alles. Auch Berufstätige nutzen KI-gesteuerte Lösungen, um Arbeitsprozesse zu rationalisieren und zu optimieren.

Von der Automatisierung mühsamer, manueller Aufgaben und der Durchführung von Fachrecherchen bis hin zum Schreiben kalter E-Mails und der Zusammenfassung komplexer Texte, großes Sprachmodell (LLM )-gestützte tools helfen uns, unsere Effizienz und Produktivität zu steigern.

Ein solches Tool ist Claude KI, ein mit künstlicher Intelligenz entwickelter Assistent. Er bietet intuitive Funktionen zur Erstellung von Inhalten und ist ein starker Konkurrent für andere führende KI-Tools.

In diesem Leitfaden stellen wir Claude AI im Detail vor - mit den wichtigsten Features, Preisen und Benutzerbewertungen - und vergleichen es mit anderen konkurrierenden KI-Tools wie ClickUp .

Claude KI wurde von Anthropic entwickelt, einem in San Francisco ansässigen KI-Forschungsunternehmen, das sich mit Ethik und Sicherheit von KI befasst. Das Unternehmen wurde 2021 von OpenAI-Veteranen gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, KI-Systeme zu entwickeln, die sicher und zuverlässig sind und der Gesellschaft nützen.

Was ist Claude KI?

via Claude AI Claude AI ist ein fortschrittliches KI-Sprachmodell-Tool, das bei der Ideenfindung, dem Schreiben von Code und Text sowie bei Forschungsarbeiten hilft. Es ist am besten für Benutzer geeignet, die nicht stundenlang mit der Bearbeitung und Verfeinerung von Textstücken verbringen möchten.

Hier sind einige Aufgaben, die Claude für Sie erledigen kann:

Claude KI glänzt im Umgang mit komplexen Informationen und einer menschenähnlichen Unterhaltung

Im Gegensatz zu einigen KI-Modellen mit vorgefertigten Vorlagen oder umfangreichen Features konzentriert sich Claude AI auf die Bereitstellung hochwertiger Inhalte durch die Verarbeitung natürlicher Sprache (eine der wichtigsten KI-Techniken )

(eine der wichtigsten KI-Techniken ) Claude KI eignet sich gut für diejenigen, die in der Lage sind, detaillierte Eingabeaufforderungen für maßgeschneiderte Ergebnisse zu erstellen

Ganz gleich, ob Sie einen umfassenden Artikel verfassen, lange Dokumente zusammenfassen oder eine aussagekräftige Unterhaltung führen müssen, Claude KI kann bestimmte Aufgaben effektiv erledigen. Mit Claude können Sie akkurate Antworten erwarten und gut strukturierte Inhalte, einschließlich Artikel und Blogbeiträge, erstellen

müssen, Claude KI kann bestimmte Aufgaben effektiv erledigen. Mit Claude können Sie akkurate Antworten erwarten und gut strukturierte Inhalte, einschließlich Artikel und Blogbeiträge, erstellen Claude kann sogar Code-Schnipsel in verschiedenen Programmiersprachen auf der Grundlage von Aufforderungen in natürlicher Sprache generieren. Wenn Sie zum Beispiel Python-, JavaScript- oder C++-Code für ein bestimmtes Feature benötigen, können Sie die Aufgabe beschreiben, und Claude KI liefert den entsprechenden Code-Schnipsel

Allerdings ist Claude nicht frei von Limiten (mehr dazu später), insbesondere was die Vielfalt der Features angeht. Dennoch hat sich Claude AI schnell zu einer festen Größe in der Tech-Welt entwickelt und wird als benutzerfreundliche Alternative zu anderen beliebten Sprachmodell-Tools angesehen.

Schlüssel Claude KI Features

Egal, ob Sie als Softwareentwickler Unterstützung beim Code suchen oder als Projektmanager Ihre Arbeit optimieren möchten Aufgabenmanagement oder ein freiberuflicher Autor, der seine Effizienz steigern möchte, kann die Integration von Claude KI in Ihren Workflow von großem Nutzen sein.

Hier sind einige der wichtigsten Features:

Feature #1 Recherchefähigkeiten

via Claude AI Die KI hat den Forschungsprozess verändert. Anstatt tonnenweise Informationen in Büchern und Forschungspapieren (sowohl physisch als auch online) zu durchforsten, können Sie sich einfach auf KI verlassen, die die schwere Arbeit erledigt, indem sie komplexe Daten für Sie zusammenfasst.

Vor allem Claude KI ist hervorragend in der Lage, Erkenntnisse (aus langen Formularen) zu gewinnen und verschiedene Informationen aus unterschiedlichen Quellen miteinander zu verbinden.

Denken Sie daran, dass es sich letztendlich um ein KI-Tool handelt, das manchmal ungenaue Ergebnisse liefert. Überprüfen Sie also den generierten Text auf seine Richtigkeit, bevor Sie ihn verwenden.

Feature #2 Zusammenfassen großer Textmengen

via Claude KI Claude KI eignet sich hervorragend dazu, lange Dokumente - seien es Notizen zu Meetings, Nachrichtenartikel oder juristische Dokumente - in klare, leicht verständliche Zusammenfassungen zu verwandeln, wobei alle wichtigen Details erhalten bleiben.

Sie können Claude verwenden, um Texte zusammenzufassen, indem Sie sie in die Prompt Box kopieren oder eine Datei hochladen. Es unterstützt verschiedene Dateitypen, darunter TXT-, CSV-, PDF- und Docx-Dateien. Wenn Sie als Forscher, Analyst oder Marketer viele Informationen lesen und verarbeiten müssen, kann dieses Feature besonders nützlich für Sie sein.

Claude KI kann Schlüsselpunkte extrahieren, die Hauptargumente beschreiben und Ihnen eine klare Zusammenfassung des Inhalts liefern, was dem Benutzer Zeit und Aufwand erspart.

Feature #3 Natürliche Unterhaltung

{vom_ Claude KI Claude KI kann eine natürliche, menschenähnliche Unterhaltung führen. Im Gegensatz zu vielen KI-Chatbots, die roboterhaft oder geskriptet klingen, kann Claude Aufforderungen so verstehen und beantworten, dass sie eine menschliche Interaktion nachahmen. Sie können auch Slang oder Redewendungen in Ihre Eingabeaufforderungen einbauen, und Claude sollte trotzdem verstehen, was Sie meinen.

Claude kann auch während einer Unterhaltung den Kontext beibehalten, sich an frühere Interaktionen erinnern und darauf aufbauen. Wenn Sie eine Frage stellen, um eine Aufgabe bitten oder einfach nur eine zwanglose Unterhaltung führen, kann es informative, relevante und ansprechende Antworten geben.

Diese natürliche Fähigkeit zur Unterhaltung ermöglicht einen breiten Bereich von Anwendungsfällen für Claude KI, vom Kundendienst bis hin zu Marketingmaterial.

Im Folgenden finden Sie einige Instanzen, in denen Sie mit Claude chatten können:

Erklären Sie mir die Six Sigma-Zertifizierung, als wäre ich ein 15-Jähriger

Wie kann ich den Workflow des Projektmanagements in einem SaaS-Startup verbessern?

Lassen Sie sich fünf kreative Ideen für eine PowerPoint-Präsentation über KI-Tools für Projektmanager einfallen

KI-Preise **Claude KI

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Team : $30/Monat pro Benutzer

: $30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Vorteile der Verwendung von Claude KI

Claude KI bietet seinen Benutzern mehrere Vorteile. Hier sind einige von ihnen:

Bildanalyse: Claude KI ist hervorragend im Verstehen und Interpretieren von Bildern. Wenn Sie ihm ein einfaches Foto oder ein komplexes Diagramm zeigen, kann Claude Details genau erkennen und Fragen zu dem, was es sieht, beantworten. Diese Fähigkeit hebt Claude von anderen KI-Modellen ab

Claude KI ist hervorragend im Verstehen und Interpretieren von Bildern. Wenn Sie ihm ein einfaches Foto oder ein komplexes Diagramm zeigen, kann Claude Details genau erkennen und Fragen zu dem, was es sieht, beantworten. Diese Fähigkeit hebt Claude von anderen KI-Modellen ab Anpassungsfähigkeit: Claudes Fähigkeit, Anweisungen zu befolgen und sich an verschiedene Aufgaben anzupassen, ist lobenswert. Ob beim Schreiben von Gedichten verschiedener Genres (wie Haiku, Oden oder Limericks) oder beim Übersetzen von Sprachen, Claude passt seine Antworten an Ihre Bedürfnisse an

Claudes Fähigkeit, Anweisungen zu befolgen und sich an verschiedene Aufgaben anzupassen, ist lobenswert. Ob beim Schreiben von Gedichten verschiedener Genres (wie Haiku, Oden oder Limericks) oder beim Übersetzen von Sprachen, Claude passt seine Antworten an Ihre Bedürfnisse an Sprachübersetzung: Die KI von Claude ist in mehreren Sprachen ausgebildet, was ein großer Vorteil für die Aufrechterhaltung der globalen Kommunikation ist. Sie überwindet Sprachbarrieren, indem sie in Echtzeit übersetzt und dolmetscht

Die KI von Claude ist in mehreren Sprachen ausgebildet, was ein großer Vorteil für die Aufrechterhaltung der globalen Kommunikation ist. Sie überwindet Sprachbarrieren, indem sie in Echtzeit übersetzt und dolmetscht Sicherheitsdurchsetzung : Anthropic, das Unternehmen hinter Claude, löscht automatisch Aufforderungen und Ausgaben innerhalb von drei Monaten in seinem Backend und kann daher keine Unterhaltungen von Benutzern zum Trainieren seiner Modelle nutzen. Das bedeutet, dass ein Geschäft, das sensible Informationen mit Claude freigibt, sicher sein kann, dass diese Daten nicht verwendet werden, um den Datenschutz des Benutzers zu verletzen

: Anthropic, das Unternehmen hinter Claude, löscht automatisch Aufforderungen und Ausgaben innerhalb von drei Monaten in seinem Backend und kann daher keine Unterhaltungen von Benutzern zum Trainieren seiner Modelle nutzen. Das bedeutet, dass ein Geschäft, das sensible Informationen mit Claude freigibt, sicher sein kann, dass diese Daten nicht verwendet werden, um den Datenschutz des Benutzers zu verletzen Benutzerabsicht: Claude ist darauf trainiert, schädliche Anfragen und Antworten zu vermeiden. Wenn jemand Claude zum Beispiel auffordert, unangemessene Inhalte zu generieren, kann Claude die schädliche Absicht erkennen und die Anfrage ablehnen, um die Sicherheit des Benutzers zu erhöhen

Häufige Probleme von Claude KI-Benutzern

Obwohl Claude KI unglaublich leistungsfähig ist, ist es wichtig, seine Schwächen zu kennen. Hier sind einige häufige Probleme, auf die Benutzer gestoßen sind:

Beschränkte Möglichkeiten: Claude eignet sich hervorragend für die Texterstellung, aber sein Bereich an Features ist im Vergleich zu anderen Plattformen limitiert. Wenn Sie ein KI-Tool benötigen, das nicht nur Texte generiert, sondern auch Aufgaben des Projektmanagements automatisiert, ist Claude nicht das Richtige für Sie. Außerdem bietet es keine Plugins zur benutzerdefinierten Anpassung, was für einige Benutzer ein Problem darstellen könnte

Claude eignet sich hervorragend für die Texterstellung, aber sein Bereich an Features ist im Vergleich zu anderen Plattformen limitiert. Wenn Sie ein KI-Tool benötigen, das nicht nur Texte generiert, sondern auch Aufgaben des Projektmanagements automatisiert, ist Claude nicht das Richtige für Sie. Außerdem bietet es keine Plugins zur benutzerdefinierten Anpassung, was für einige Benutzer ein Problem darstellen könnte Potenzial für Verzerrungen: Wie viele KI-Modelle kann auch Claude Verzerrungen in seinen Trainingsdaten weitergeben. Das bedeutet, dass seine Ergebnisse manchmal gesellschaftliche Vorurteile oder Stereotypen widerspiegeln können. Es ist wichtig, sich dieses Potenzials bewusst zu sein und die Antworten von Claude kritisch zu bewerten, wie Sie es bei jeder von der KI erzeugten Ausgabe tun würden.

Wenn Claude beispielsweise aufgefordert wird, berufliche Rollen auf der Grundlage bestimmter demografischer Merkmale vorzuschlagen, kann es sein, dass sie bestimmte Berufe für Männer oder Frauen unverhältnismäßig stark empfiehlt, was eher gesellschaftliche Vorurteile als individuelle Fähigkeiten widerspiegelt

Wie viele KI-Modelle kann auch Claude Verzerrungen in seinen Trainingsdaten weitergeben. Das bedeutet, dass seine Ergebnisse manchmal gesellschaftliche Vorurteile oder Stereotypen widerspiegeln können. Es ist wichtig, sich dieses Potenzials bewusst zu sein und die Antworten von Claude kritisch zu bewerten, wie Sie es bei jeder von der KI erzeugten Ausgabe tun würden. Wenn Claude beispielsweise aufgefordert wird, berufliche Rollen auf der Grundlage bestimmter demografischer Merkmale vorzuschlagen, kann es sein, dass sie bestimmte Berufe für Männer oder Frauen unverhältnismäßig stark empfiehlt, was eher gesellschaftliche Vorurteile als individuelle Fähigkeiten widerspiegelt Veraltete Informationen: Claudes Wissensdatenbank wird zwar regelmäßig aktualisiert, ist aber in der Regel ein paar Monate im Rückstand. Sie kann das Internet nicht nach Echtzeitinformationen durchsuchen. Wenn Sie also die neuesten Informationen zu Themen wie Wirtschaft, Gesetze oder Popkultur benötigen, bleibt Claude möglicherweise hinter Ihren Erwartungen zurück

Claudes Wissensdatenbank wird zwar regelmäßig aktualisiert, ist aber in der Regel ein paar Monate im Rückstand. Sie kann das Internet nicht nach Echtzeitinformationen durchsuchen. Wenn Sie also die neuesten Informationen zu Themen wie Wirtschaft, Gesetze oder Popkultur benötigen, bleibt Claude möglicherweise hinter Ihren Erwartungen zurück Gelegentliche Ungenauigkeiten: Obwohl Claude auf riesige Datenmengen trainiert wurde, produziert er ungenaue Antworten, die als "Halluzinationen" bekannt sind Dies ist ein Problem, das bei vielen generativen KI-Plattformen auftritt. Es ist wichtig, die Ergebnisse von Claude doppelt zu überprüfen, insbesondere in Kontexten, in denen es auf Genauigkeit ankommt, wie z. B. bei akademischen Arbeiten oder in der Geschäftskommunikation

Obwohl Claude auf riesige Datenmengen trainiert wurde, produziert er ungenaue Antworten, die als "Halluzinationen" bekannt sind Dies ist ein Problem, das bei vielen generativen KI-Plattformen auftritt. Es ist wichtig, die Ergebnisse von Claude doppelt zu überprüfen, insbesondere in Kontexten, in denen es auf Genauigkeit ankommt, wie z. B. bei akademischen Arbeiten oder in der Geschäftskommunikation Herausforderungen bei komplexen Anfragen: Claude kann, wie andere KI-Tools auch, auf Schwierigkeiten stoßen, wenn komplexe Anfragen gestellt werden. Diese Schwierigkeiten können zu unerwarteten oder unsinnigen Antworten führen. Wenn Sie Claude zum Beispiel bitten, "ein Gedicht über einen quadratischen Kreis zu schreiben", könnte die KI eine unsinnige oder humorvolle Antwort geben, weil ein quadratischer Kreis geometrisch unmöglich ist

Claude KI Bewertungen auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, was die Benutzer über Claude KI sagen.

Einige Reddit-Benutzer notierten Probleme wie die abnehmende Zuverlässigkeit der KI bei der Erzeugung von Code und der Bewältigung komplexer Aufgaben:

_Ich bin ein Benutzer von Claude Pro und habe in den letzten Tagen einige Probleme festgestellt. Der Code, den Claude generiert, scheint jetzt viel mehr Feinschliff zu brauchen. Früher war er ziemlich solide, aber in letzter Zeit ist er unzuverlässiger geworden Claude hat mehr Probleme mit langen Kontexten und komplexen Aufgaben _diese Tage. Er scheint die Nachverfolgung zu verlieren oder weniger kohärente Antworten zu geben als früher

Andere Benutzer auf Reddit wiesen auf Fehler hin, wie z. B. Claude, der bei der Zusammenfassung von Dokumenten ungenaue Behauptungen aufstellt: Claude 3.5 Sonnet beschuldigt Menschen > dass sie signifikante Veränderungen des Klimas verursachen, wenn sie beauftragt werden, ein IPPC-Dokument zusammenzufassen, das keine solche Behauptung aufstellt. Wow.

Claude KI hat für seine Benutzer mehrere Nachteile. Es gibt jedoch auch andere Tools für künstliche Intelligenz, die Sie in Betracht ziehen können, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Lassen Sie uns diese gemeinsam erkunden.

Microsoft Copilot

Copilot ist ein fortschrittliches KI-Tool, das entwickelt wurde, um die Produktivität von Microsoft Benutzern innerhalb der Microsoft 365-Suite zu steigern.

Es kann komplexe und detaillierte Anweisungen verstehen. Es generiert menschenähnliche Texte, Codes und visuelle Inhalte und unterstützt Sie bei Aufgaben wie dem Schreiben von Artikeln, der Datenanalyse und der Entwicklung von Präsentationen.

Was nicht funktioniert: Microsoft Copilot ist jedoch alles andere als perfekt. Er kann manchmal ungenaue oder irrelevante Antworten geben, und seine Effektivität hängt von den Daten ab, auf die er trainiert wurde. Darüber hinaus automatisiert es weder Aufgaben noch bietet es Features für Zusammenarbeit, Aufgabenmanagement, Dokumentation oder Zeitmanagement, die für das Projektmanagement unerlässlich sind.

ChatGPT

ChatGPT von OpenAI ist ein weiterer beliebter KI-Chatbot, der menschenähnlichen Text erzeugen kann. Er kann Zusammenfassungen von Sachthemen liefern, Geschichten auf der Grundlage bestimmter Aufforderungen erstellen und sogar Gedichte schreiben.

Was nicht funktioniert: Das tool kann Halluzinationen haben und ungenaue Antworten geben. Ähnlich wie Claude KI bietet es begrenzte Features für das Projektmanagement, um Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren. Während ChatGPT eine kostenlose Version für jedermann anbietet, sind die meisten Features, die eine Notiz wert sind, kostenpflichtig.

Weiterlesen: Einen detaillierteren Vergleich mit Claude KI finden Sie unter Claude KI vs. ChatGPT: Welcher KI-Assistent ist der beste?

Google Gemini

Google Gemini, entwickelt von Google, wurde Ende 2023 veröffentlicht und wird seitdem ständig aktualisiert.

Es wird in einer kostenlosen Version angeboten und ist darauf ausgelegt, verschiedene Arten von Daten zu verarbeiten und zu verstehen, darunter Text, Code, Audio, Bilder und Video. Gemini kann menschenähnlichen Text erzeugen, Sprachen übersetzen und verschiedene Arten von Inhalten erstellen.

Was nicht funktioniert: Zu den Nachteilen von Gemini gehören potenzielle Verzerrungen bei den Antworten, Limitierungen bei der Erstellung bestimmter Inhalte und Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes im Zusammenhang mit der Datennutzung. Gemini bietet auch keine Features wie Teamzusammenarbeit, Dokumentation, Aufgabenmanagement oder Automatisierung von Workflows.

Schauen wir uns nun die besten an Claude KI Alternativen noch-ClickUp!

ClickUp Brain

kI-Generierung und Projektmanagement über ClickUp Brain_ nutzen

Meeting ClickUp Gehirn! Die leistungsstarke Suite von KI-gesteuerten Features wurde entwickelt, um die Arbeitseffizienz zu steigern und Zeit für langweilige Aufgaben zu sparen.

ClickUp Brain ist ein nahtlos in die ClickUp-Plattform integrierter KI-Assistent, der Business- und IT-Profis bei der Bewältigung von Projektmanagement-Aufgaben, Dokumentenerstellung und anderen Workflows unterstützt.

ClickUp Brain ist auch dem Datenschutz der Benutzer verpflichtet. Im Gegensatz zu vielen KI-Tools von Drittanbietern stellt ClickUp sicher, dass Ihre Daten sicher sind und nicht zum Training von KI-Modellen verwendet werden. Der Zugriff auf die von der KI generierten Antworten wird streng kontrolliert und die Freigabe ist auf autorisierte Benutzer begrenzt.

Hier sind einige wichtige Features von ClickUp Brain:

Feature #1 KI-Schreibassistent

verfassen von Blogs, E-Mails, Berichten und mehr mit KI-Schreibhilfe

Mit dem integrierten KI-Schreibassistenten von ClickUp Brain können Sie Inhalte effizienter erstellen.

Wenn Sie zum Beispiel eine wichtige E-Mail verfassen, können Sie einfach ein paar Schlüsselpunkte eingeben, und Brain erstellt eine gut strukturierte, professionelle E-Mail für Sie.

schreiben Sie eine professionelle E-Mail in Sekunden mit ClickUp Brain

Darüber hinaus können Sie aus über 100 vorgefertigten, rollenbasierten Eingabeaufforderungen wählen, um schnell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Inhalte zu erstellen, z. B. Marketingtexte, Meeting-Agenden oder Antworten für den Kundenservice.

Außerdem bietet es Vorschläge zur Verbesserung von Ton, Stil und Klarheit in Dokumenten, E-Mails und Aufgabenbeschreibungen.

Feature #2 KI-Projektmanager

mit ClickUp Brain ganz einfach aufgabenbezogene Informationen finden

Mit der in ClickUp integrierten KI-Projektmanagerfunktion können Sie sich wiederholende Aufgaben leicht automatisieren.

Instanzen können zum Beispiel automatisch Projekt-Updates generieren, Erinnerungen für überfällige Aufgaben versenden und sogar Standups auf der Grundlage Ihrer Meeting-Notizen erstellen.

zusammenfassen von Meeting Notizen in wenigen Sekunden mit ClickUp Brain

Nach einem Meeting kann die KI die Schlüsselpunkte zusammenfassen und Aufgaben identifizieren, die in Teilaufgaben umgewandelt werden, damit nichts verloren geht, vergessen wird oder übersehen wird.

Feature #3 KI Wissensmanager

fragen Sie ClickUp Brain und rufen Sie alle Informationen ab, die jemals innerhalb der Plattform aufgezeichnet wurden

Mit ClickUp Brains KI-Wissensmanager müssen Sie sich nicht mehr durch Monate alte Nachrichten oder Dateien wühlen. Bitten Sie einfach die KI, das zu finden, was Sie brauchen, und sie wird die Informationen in Sekundenschnelle abrufen.

mit ClickUp Brain können Sie innerhalb der Plattform im Handumdrehen Informationen abrufen

ClickUp Brain kann auch über integrierte Apps hinweg suchen, so dass Sie den Workspace nicht verlassen müssen, um Informationen zu finden.

👀Bonus: Um die Verwaltung von Aufgaben weiter zu vereinfachen, schauen Sie sich Folgendes an 11 kostenlose Vorlagen für die Aufgabenverwaltung in ClickUp & Excel

Feature #4 Maßgeschneiderte Antworten

antworten auf die Generierung von Inhalten leicht gemacht mit ClickUp Brain

ClickUp Brain liefert maßgeschneiderte Antworten für spezifische Geschäftskontexte und hilft Teams, effektiver an Projekten, Aufgaben oder Dokumenten zusammenzuarbeiten. Wenn Sie beispielsweise an einer Marketingkampagne arbeiten, kann die KI Strategien oder Inhalte vorschlagen, die auf den Zielen und der Zielgruppe des Projekts basieren.

mit ClickUp Brain gehen Ihnen nie die Ideen und Strategien aus

Feature #5 Video-Transkription

ClickUp Brain macht Inhalte durch die mühelose Transkription von Videos leichter zugänglich. Dieses Feature ist besonders nützlich für Teams, die in Meetings oder Präsentationen auf bestimmte Details aus den Videos verweisen müssen.

Feature #6 Übersetzung von Notizen

übersetzen Sie Notizen in Ihre bevorzugten Sprachen mit ClickUp Brain

ClickUp Brain hilft, Sprachbarrieren zu überwinden, indem es Notizen in verschiedene Sprachen übersetzt. Dieses Feature steigert die Produktivität und erleichtert die Zusammenarbeit von Teams mit unterschiedlichem Sprachhintergrund, damit alle auf derselben Seite stehen.

mit ClickUp Brain kostenlos Texte in jede Sprache übersetzen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

Weiter lesen: 8 Features von Projektmanagement-Software zur Maximierung der Effizienz

#

Nutzen Sie die robusten Funktionen von ClickUp Brain

Mit der wachsenden Zahl von Beste KI-Apps bei der Vielzahl der heute verfügbaren Tools, die alle ihre eigenen Vorteile und Limits haben, kann es schwierig sein, das richtige Tool zu finden.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie jedoch so viel mehr als nur seine fortschrittlichen KI-Funktionen. ClickUp Brain ist ausgestattet mit fähigkeiten zur Verwaltung von Aufgaben und kann Ihre Projektmanagement-Prozesse rationalisieren, so dass Sie jeden von der KI generierten Output in Ihren Workflow und Ihre Prozesse integrieren können. Es kann Ihnen auch helfen, bestimmte Informationen innerhalb von Aufgaben, Dokumenten und Projekten innerhalb der ClickUp-Plattform zu finden.

Und was noch? Sie können damit tonnenweise hochwertige Inhalte zu jedem Thema erstellen, darunter professionelle E-Mails, Blogbeiträge, Kampagnenideen und vieles mehr. Anmeldung für ClickUp und erkunden Sie die vielen Features, die ClickUp zu bieten hat!