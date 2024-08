50 beste KI Apps zur Optimierung von Workflows für 2024

In den letzten ein oder zwei Jahren sind die meisten von uns von der Verwunderung darüber, was GPT-3 alles kann, und der Sorge darüber, was das für unsere Karriere bedeutet, dazu übergegangen, Apps für künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen, um unser Leben einfacher zu erledigen. Wahrscheinlich haben Sie schon einige der beliebtesten KI-Anwendungen ausprobiert, aber es kommen so viele neue auf den Markt, dass es schwierig ist, auf dem Laufenden zu bleiben.

Eines ist jedoch klar: KI kann die Art und Weise, wie wir arbeiten, revolutionieren. Von virtuelle Assistenten und Chatbots zum Aufgabenmanagement und lösungen für die Erstellung von Inhalten die KI-Anwendungen werden von Tag zu Tag besser und sind auf dem Vormarsch.

Sie verpassen etwas, wenn Sie keine KI-Apps nutzen, um im Jahr 2024 produktiver zu sein. Frischen Sie also Ihre wissen über KI-gesteuerte Tools mit unserer Zusammenstellung von 50 unglaublichen KI-Apps, die Ihnen und Ihren Teams helfen können, die Listen am Arbeitsplatz zu erledigen.

Die wichtigsten Arten der heute beliebten KI-Apps

KI kann heute Dinge zu erledigen, die weit über das hinausgehen, was wir uns früher vorstellen konnten. Sie ist nicht mehr nur ein Tool zum Lösen komplexer mathematischer Probleme oder zur Bearbeitung von Inhalten. KI-Apps gibt es heute in Hülle und Fülle, und sie erobern ständig neue Gebiete. Einige der beliebtesten KI-Kategorien sind:

Generative KI

Generative KI ist eine Art von KI-Technologie, mit der Sie neue Inhalte wie Texte, Bilder, Musik, Audio, Videos und sogar KI-Avatare erzeugen können. Diese generativen Modelle können mit einfachen Texteingaben eine äußerst brauchbare und genaue Ausgabe liefern. Generative KI-Tools für Vermarkter und Ersteller von Inhalten können die Zeit und den Aufwand für die Erstellung neuer Inhalte drastisch reduzieren.

Einige populäre Anwendungen von generativer KI finden sich in:

Bilderzeugung : Erstellung einzigartiger Bilder und Grafiken anhand textbasierter Vorgaben. Beispiele dafür sind DALL-E, Midjourney usw.

: Erstellung einzigartiger Bilder und Grafiken anhand textbasierter Vorgaben. Beispiele dafür sind DALL-E, Midjourney usw. Inhalts- oder Schreibassistenten : Erstellen Sie überzeugende Texte für E-Mails, Beiträge in sozialen Medien und Drehbücher. Beispiele hierfür sind ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic usw.

: Erstellen Sie überzeugende Texte für E-Mails, Beiträge in sozialen Medien und Drehbücher. Beispiele hierfür sind ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic usw. Design- und Bildassistenten: Generieren Sie Designelemente wie Logos, Layouts, Mockups und bearbeiten Sie Bilder. Zu den beliebtesten Tools in dieser Kategorie gehören Descript, Facetune, Kraftful und andere

Produktivität und Workflow

Eine KI App kann auch bei der Projektplanung, dem Projektmanagement und der Automatisierung von Arbeitsabläufen helfen, damit Unternehmen ihre täglichen Aufgaben rationalisieren können. Beliebte Tools und virtuelle Assistenten in dieser Kategorie sind:

Projektmanagement tools : ClickUp Brain, Asana, Notion AI, etc.

: ClickUp Brain, Asana, Notion AI, etc. Persönliche Assistenten : Siri, Google Assistant, Alexa, usw.

: Siri, Google Assistant, Alexa, usw. Notiz-Apps: Fireflies, Supernormal, Botsonic, und andere

Persönliche Chatbots

Mit der zunehmenden Beliebtheit von generativen KI-Tools haben wir den Aufstieg verschiedener Chat-basierter KI-Lösungen erlebt, die für einen breiteren Bereich von Aktivitäten genutzt werden können. Dazu gehören Produkte wie ChatGPT, Bing, Gemini und andere großartige KI-Apps, die es Benutzern ermöglichen, einfache Aufforderungen zu geben und mit dem KI-Assistenten zu chatten. Viele können auch Inhalte in verschiedenen Sprachen in die Sprache des Benutzers übersetzen.

Diese Modelle können auch für das Geschäft eingesetzt werden, um große Datenmengen zu analysieren und Antworten auf bestimmte Fragen zu geben. Zu den Tools in dieser Kategorie gehören ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT und andere.

Worauf sollten Sie bei KI Apps achten?

KI-Apps sind nicht gleich KI-Apps, und die richtige App für Ihre Bedürfnisse zu finden, ist entscheidend für die Steigerung Ihrer Produktivität. Behalten Sie also diese wichtigen Überlegungen im Hinterkopf, wenn Sie Ihre Optionen erkunden:

Kennen Sie Ihren Zweck: Bevor Sie KI-Apps in Ihren Workflow einführen, sollten Sie Ihre Ziele klären. Was wollen Sie mit KI zu erledigen? Möchten Sie Aufgaben automatisieren, die Kommunikation verbessern, die Zusammenarbeit fördern, oder etwas anderes? Wählen Sie die Apps aus, die sich direkt mit dem spezifischen Problem befassen

Bevor Sie KI-Apps in Ihren Workflow einführen, sollten Sie Ihre Ziele klären. Was wollen Sie mit KI zu erledigen? Möchten Sie Aufgaben automatisieren, die Kommunikation verbessern, die Zusammenarbeit fördern, oder etwas anderes? Wählen Sie die Apps aus, die sich direkt mit dem spezifischen Problem befassen Prüfen Sie Integrationen: Stellen Sie sich vor, Sie jonglieren mehrere unverbundene Tools durch Ihren geschäftigen Arbeitstag. Das macht nicht viel Spaß, oder? Um dies zu vermeiden, suchen Sie nach Apps, die sich problemlos in Ihr bestehendes Ökosystem integrieren lassen, seien es Projektmanagement-Plattformen, Kommunikationskanäle oder Design-Software

Stellen Sie sich vor, Sie jonglieren mehrere unverbundene Tools durch Ihren geschäftigen Arbeitstag. Das macht nicht viel Spaß, oder? Um dies zu vermeiden, suchen Sie nach Apps, die sich problemlos in Ihr bestehendes Ökosystem integrieren lassen, seien es Projektmanagement-Plattformen, Kommunikationskanäle oder Design-Software Benutzerfreundlichkeit: Wenn die neue KI App eine steile Lernkurve hat, werden Sie nicht sofort Ergebnisse sehen können. Entscheiden Sie sich stattdessen für Apps mit intuitiven Schnittstellen und benutzerfreundlichen Features. Die von Ihnen gewählte KI App sollte für alle Mitglieder Ihres Teams einfach und schnell zu bedienen und zu erlernen sein

Wenn die neue KI App eine steile Lernkurve hat, werden Sie nicht sofort Ergebnisse sehen können. Entscheiden Sie sich stattdessen für Apps mit intuitiven Schnittstellen und benutzerfreundlichen Features. Die von Ihnen gewählte KI App sollte für alle Mitglieder Ihres Teams einfach und schnell zu bedienen und zu erlernen sein Sicherheit und Datenschutz: Stellen Sie sicher, dass die KI-Apps, die Sie insbesondere für die Arbeit einsetzen, strenge Datenschutzprotokolle befolgen und Ihre Informationen schützen. Eine Datenpanne könnte für Ihre Marke katastrophale Folgen haben

Stellen Sie sicher, dass die KI-Apps, die Sie insbesondere für die Arbeit einsetzen, strenge Datenschutzprotokolle befolgen und Ihre Informationen schützen. Eine Datenpanne könnte für Ihre Marke katastrophale Folgen haben Qualität der Ergebnisse: Nicht alle KI-Apps liefern den Benutzern genaue Ergebnisse. Testen Sie die Genauigkeit jeder KI App, bevor Sie sich für eine Lösung entscheiden, und wählen Sie sie nach Ihren persönlichen Erfahrungen aus

Nicht alle KI-Apps liefern den Benutzern genaue Ergebnisse. Testen Sie die Genauigkeit jeder KI App, bevor Sie sich für eine Lösung entscheiden, und wählen Sie sie nach Ihren persönlichen Erfahrungen aus Skalierbarkeit: Ihre Bedürfnisse entwickeln sich weiter, und Ihre KI Apps sollten das auch. Wählen Sie Apps, die sich anpassen und mit Ihnen wachsen, egal ob Sie ein Startup sind oder ein großes Team leiten

Ihre Bedürfnisse entwickeln sich weiter, und Ihre KI Apps sollten das auch. Wählen Sie Apps, die sich anpassen und mit Ihnen wachsen, egal ob Sie ein Startup sind oder ein großes Team leiten Preisgestaltung: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist entscheidend. Berücksichtigen Sie Ihr Budget und wählen Sie eine App mit einem Preismodell, das Ihren Bedürfnissen entspricht

Die 50 besten KI Apps für 2024

1. ClickUp ClickUp steht ganz oben auf unserer Liste, weil es die All-in-One-Produktivitätsplattform ist, die Teams beim Planen, Organisieren und gemeinsamen Bearbeiten von Aufgaben unterstützt. Aber Sie können Ihre Produktivität noch weiter steigern mit

ClickUp Brain , unser KI-gestützter virtueller Assistent.

Außerdem können Sie mit ClickUp über die Chrome-Erweiterung, die Desktop-App und die mobile App für iOS- und Android-Benutzer von überall auf Ihre Arbeit zugreifen.

erhalten Sie sofortige Antworten auf alle Ihre Fragen zu Ihrer Arbeit in ClickUp von ClickUp Brain_

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie überzeugende Inhalte, E-Mails, Beiträge für soziale Medien und vieles mehr mit Hilfe einfacher Eingabeaufforderungen

Fassen Sie Texte schnell zusammen oder formulieren Sie sie neu und ziehen Sie Erkenntnisse aus langen Formularen heraus

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten auf alle Fragen zu Ihrer Arbeit überall in ClickUp

Schnelleres Arbeiten mit KI-generierten Updates und StandUps,KI-Notizen für Meetingsund mehr

Überwinden Sie Sprachbarrieren und kommunizieren Sie effektiv mit einem Team in mehreren Sprachen

Erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge für Website-Mockups, Grafiken für soziale Medien und andere visuelle Elemente

Optimieren Sie Ihren Entwicklungsprozess mit intelligenten Code-Vorschlägen und automatischer Kommentierung

Nutzen Sie KI, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und Muster aus Ihren Daten in ClickUp zu erkennen

Greifen Sie auf über 100 rollenbasierte KI-Tools zu, die jeweils auf Ihre spezifischen Workflow-Anforderungen zugeschnitten sind

Arbeiten Sie direkt in ClickUp, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen

ClickUp Beschränkungen

Die Oberfläche ist etwas gewöhnungsbedürftig

Der Umfang der Features kann für neue Benutzer eine Lernkurve bedeuten

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Monat pro Mitglied im Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. ChatGPT

Ein weiterer Spitzenreiter in der Liste der besten KI Apps ist ChatGPT, ein von OpenAI betriebenes Modul, das die Welt der KI-Unterhaltung revolutioniert hat. Diese vielseitige KI App wurde entwickelt, um auf der Grundlage von einfachen Textaufforderungen und natürlicher Sprache menschenähnliche Antworten für Benutzer zu generieren und kann für die Erstellung von Inhalten, Kundensupport, Code-Generierung, Unterstützung und vieles mehr verwendet werden.

ansicht der Eingabeaufforderung über ChatGPT

ChatGPT beste Features

Ausgiebige Nutzung für verschiedene Anwendungsfälle wie Copywriting, Ideenfindung und Coding

Greifen Sie auch unterwegs auf ChatGPT zu, indem Sie die ChatGPT App für Mobiltelefone mit all Ihren anderen Geräten verknüpfen

Erhalten Sie brauchbare Antworten auch auf komplexe Abfragen

Nutzen Sie die App aufgrund ihrer plattformübergreifenden Kompatibilität und API-Flexibilität als Rahmen für andere Apps oder Chatbots

ChatGPT Beschränkungen

Bei der kostenlosen Version kann es bei hoher Aktivität zu Verlangsamungen oder Störungen kommen

Die von der KI generierten Inhalte sind möglicherweise nicht immer vollständig korrekt

Roboterhafter Ton, insbesondere bei Verwendung des Modells GPT 3.5

ChatGPT Preise

Gratis Version

Plus : $20/Monat

: $20/Monat Teams: $25/Monat pro Benutzer

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

3. Bing (Copilot)

dashboard und Anwendungsfälle von Copilot über Bing Copilot, der KI-Assistent von Bing, ist eine Erweiterung der Suchmaschine Bing von Microsoft. Er integriert künstliche Intelligenz für verbesserte Suchfunktionen und Benutzererfahrungen. Er nutzt das GPT 4.0-Modell und kann interaktive, aufschlussreiche Suchergebnisse liefern sowie Text und Bilder innerhalb von Sekunden generieren. Bing und Copilot sind sowohl für Android- als auch für iOS-Benutzer separat erhältlich.

Bing (Copilot) beste Features

Genauere und kontextbezogene Suchergebnisse dank der hochentwickelten Algorithmen von Bing KI

Suchen Sie mit Bildern und nutzen Sie die Fähigkeit der Bing KI, visuelle Inhalte zu analysieren

Gehen Sie über die traditionelle generative KI hinaus und generieren Sie mit Bing Co-Pilot Bilder, Text-Inhalte und mehr

Bing (Copilot) Limits

Bing KI hat im Vergleich zu anderen Suchmaschinen möglicherweise einen geringeren Marktanteil, was die Verfügbarkeit einiger Features beeinträchtigen könnte

Trotz der Verwendung des GPT 4.0-Modells sind die Ergebnisse im Vergleich zum GPT 4.0-Modell von OpenAI nicht so leistungsstark und genau

Bing-Preise

Free

Bing-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (290+ Bewertungen)

4.3/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

4. Facetune

Facetune ist eine leistungsstarke App zur KI-Bearbeitung von Fotos, die zu den umsatzstärksten Foto-Apps im Google Play Store zählt. Sie kann Ihnen helfen, Porträts oder andere Bilder mit intuitiven Bearbeitungstools und anderen wertvollen Features zu verbessern und zu verfeinern. Sie ist sowohl für Android- als auch für iOS-Benutzer verfügbar.

ansicht der Homepage über Facetune

Facetune beste Features

Verfeinern Sie das Erscheinungsbild Ihres Motivs mit fortschrittlichen KI-Algorithmen, z. B. Glätten der Haut, Aufhellen der Zähne, Hervorheben der Augen und mehr

Verbessern Sie Ihre Fotos mit intelligenten KI-Filtern und kreativen Effekten für einen professionellen Look oder andere Verbesserungen

Facetune-Einschränkungen

Es hat eine steile Lernkurve, die die meisten Benutzer überfordert

Nicht die ideale Option für die Feinabstimmung von Querformat- oder anderen Fotoformaten

Facetune Preise

Free-Plan

VIP Plan auf Anfrage erhältlich

Facetune Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Lensa

Lensa bringt mit seiner intuitiven Plattform einen Hauch von KI in die mobile Fotografie. Mit ihr lassen sich mühelos beeindruckende Bilder aufnehmen und bearbeiten. Die All-in-One-App zur Bildbearbeitung von Prism Labs nutzt neuronale Netze, Computer Vision und Deep Learning, um Sie bei der Retusche von Fotos und der Erstellung von Porträts zu unterstützen.

lensa-Schnittstelle über *[_Prisma Labs](https://prisma-ai.com/lensa)*

Lensa KI beste Features

Automatische Verbesserung von Fotos durch Anpassung der Einstellungen für optimale Helligkeit, Kontrast und Farbe

Mit Hilfe von KI-Eingabeaufforderungen können Sie ansprechende Hintergrundunschärfe-Effekte einführen, Porträts einen professionellen Touch verleihen und vieles mehr

Einschränkungen von Lensa AI

Benutzer, die eine umfassende manuelle Kontrolle über die Einstellungen ihrer Fotos wünschen, könnten die Automatisierung von Lensa als einschränkend empfinden

Preise für Lensa KI

4 $ für das Hochladen von bis zu 20 Fotos zur Bearbeitung

Lensa AI Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht verfügbar

6. Alexa

Alexa ist eine leistungsstarke, von Amazon generierte virtuelle Assistentin mit KI. Sie ist die perfekte Ergänzung für Ihre Umgebung, sei es in Smart-Home-gesteuerten Geräten oder anderen Apps.

schritte zum Hinzufügen von Alexa über {\an8}Amazon Alexa_

Alexa beste Features

Steuern Sie all Ihre Smart Home-Geräte, wie z. B. Beleuchtung, Thermostate und Klimaanlagen, die nahtlos mit Alexa synchronisiert werden

Lassen Sie den KI-Assistenten von Alexa per Sprachbefehl Aktionen ausführen, z. B. Musik abspielen, Nachrichten lesen, Verkehrsdaten in Echtzeit abrufen und vieles mehr

Alexa-Einschränkungen

Alexa verfügt zwar über eine umfangreiche Skill-Bibliothek, doch einige Benutzer stoßen bei der Integration bestimmter Apps von Drittanbietern möglicherweise auf Einschränkungen

Funktioniert am besten mit Geräten, die Alexa unterstützen, was die Nutzbarkeit limitiert

Alexa-Preise

Mit Alexa-unterstützten Geräten ist es kostenlos, aber Sie müssen $1500+ berappen, um alle von Alexa unterstützten Geräte zu erhalten

Alexa-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (40+ Bewertungen)

4.1/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

7. Siri

Ähnlich wie Amazon hat sich Apples KI-fähige Sprachassistentin Siri aufgrund ihres hohen Maßes an Personalisierung, Kontextualisierung und Benutzerfreundlichkeit einen bemerkenswerten Namen gemacht. Seitdem ist er ein fester Bestandteil von iOS-Geräten und bietet sprachgesteuerte Unterstützung für ein breites Array von Aufgaben.

siri-Features über Apple

Siris beste Features

Automatisieren Sie Aufgaben, führen Sie Suchvorgänge durch und erhalten Sie Antworten auf bestimmte Fragen mithilfe erweiterter natürlichsprachlicher Abfragen

Arbeiten Sie mit jedem Apple-Gerät oder unterstützten Plattformen nahtlos mit der Freisprechsteuerung von Siri

Siri-Einschränkungen

Siri wurde in erster Linie für Apple-Geräte entwickelt und ist nicht für Android-Benutzer verfügbar

Siri-Preise

Free mit Apple-Geräten

Siri-Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

8. Sokratisch

Haben Sie Schwierigkeiten, komplexe Konzepte zu verstehen oder brauchen Sie Hilfe bei der Vorbereitung auf Prüfungen? Sokratik ist Ihr KI-gestützter Lernbegleiter, der Ihnen persönliche Anleitung und interaktive Erklärungen bietet, um Ihr Verständnis zu festigen.

feature "Erklären" über Sokratisch

Sokratisch beste Features

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie Schritt-für-Schritt-Erklärungen, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind

Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit Erklärungen, Diagrammen und Übungsaufgaben, die von Pädagogen und Fachleuten erstellt wurden

Sokratische Limits

Konzentriert sich hauptsächlich auf die Fächer Mathematik, Naturwissenschaften und Geschichte

Limitierter Support für offene oder kreative Fragen

Sokratische Preisgestaltung

Kostenlos Plan

Pro: Beginnt bei $10/Monat pro Benutzer

Sokratische Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Cleo

Cleo ist eine KI App, die Sie bei Ihrem finanziellen Wohlbefinden unterstützt. Sie hilft Ihnen bei der Nachverfolgung Ihres Budgets, bei der Einstellung finanzieller Ziele und bei der Bereitstellung umsetzbarer Einblicke in Ihre Ausgaben.

chatbot für persönliches Finanzmanagement via Cleo AI

Cleo beste Features

Verfolgen Sie Ihre Finanzen und Ziele, um Fortschritte zu verstehen, und nutzen Sie einfache Eingabeaufforderungen, um KI-basierte Empfehlungen zu erhalten

Überweisen Sie mit dem Tool für automatisiertes Sparen automatisch einen festen Betrag auf Ihr Konto

Verwalten Sie Ihr Geld intelligenter mit einer In-App-Geldbörse, die mit Ihrem Konto verbunden ist

Cleo-Einschränkungen

Keine kostenlose Testversion oder kostenlose Version

Limitierte Integrationen machen es unbequem für diejenigen, die sowohl berufliche als auch private Ausgaben nachverfolgen wollen

Cleo Preise

Cleo Plus : $5.99/Monat

: $5.99/Monat Cleo Builder: $14.99/Monat

Cleo Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Youper

Youper ist eine der besten KI-Apps im Bereich der psychischen Gesundheit. Youper ist ein KI-Freund, der zuhört, ohne zu urteilen, und der Sie unterstützt, um Ihre Stimmung zu verbessern. Durch anregende Unterhaltungen und personalisierte Aktivitäten hilft er Ihnen, Stress zu bewältigen, Ihr Selbstwertgefühl zu stärken und gesündere Bewältigungsmechanismen zu entwickeln.

chatbot und Tracker für die psychische Gesundheit via Youper

Die besten Features für Sie

Sprechen Sie mit Youper über alles, was Ihnen durch den Kopf geht, und erhalten Sie einfühlsame Antworten und ermutigende Worte

Spielen Sie Spiele, schließen Sie kreative Übungen ab und nehmen Sie an Achtsamkeitsübungen teil, um Ihre Stimmung zu heben und Stress zu bewältigen

Erhalten Sie personalisierte Affirmationen, die auf Ihrer Stimmung und Ihren Zielen basieren, um Ihr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu stärken

Überwachen Sie Ihre Stimmungsmuster und verfolgen Sie Ihre Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele für emotionales Wohlbefinden

Einschränkungen

Limitiert auf textbasierte Interaktionen

Möglicherweise nicht geeignet für Personen mit schweren psychischen Bedingungen

Preise für Einzelpersonen

Free-Plan

Youper Premium: $69.99/Jahr

Youper Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

11. Otter.ai

Zu viele Meetings oder Interviews? Otter.ai deckt Sie mit seiner leistungsstarken KI-Transkriptionsassistent der Audiodaten in Echtzeit aufnimmt und in ein genaues, durchsuchbares Text Format umwandelt.

Meeting-Assistent über Otter.ai

Otter.ai beste Features

Sofortige Transkription jeder Audioaufnahme, einschließlich Meetings, Vorlesungen und Interviews

Automatische Identifizierung verschiedener Sprecher in einer Unterhaltung zum einfachen Nachschlagen

Trainieren Sie Otter, um bestimmte Begriffe und Fachausdrücke zu erkennen, die für Ihr Feld relevant sind

Einfaches Durchsuchen von Abschriften, Hervorheben von Schlüsseln und Bearbeiten für mehr Genauigkeit

Otter.ai Einschränkungen

Die Genauigkeit kann je nach Audioqualität und Hintergrundgeräuschen variieren

Der kostenlose Plan hat ein Limit an Transkriptionsminuten und Features

Preise für Otter.ai

Free Plan

Pro Plan: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business Plan: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Enterprise Pläne: Auf Anfrage

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (172 Bewertungen)

4.2/5 (172 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80 Bewertungen)

12. Google Assistant

Dieser KI-Assistent von Google macht Siri und Alexa starke Konkurrenz. Von der Einstellung von Weckern und Anrufen bis hin zur Wiedergabe von Musik und der Steuerung von Smart Home- und Mobilgeräten ist er die ideale Option für alle, die Google Smart Home-Geräte und Smartphones nutzen.

Sprachbefehle über Google

Beste Features des Google Assistant

Steuern Sie Ihr Telefon und Ihre Smart Home-Geräte mit einfachen Befehlen über Ihre Stimme

Mit der Google-Suche erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen und Informationen aus dem Internet

Erstellen und Verwalten von Listen mit Aufgaben, Einstellen von Erinnerungen und Hinzufügen von Ereignissen zu Ihrem Kalender

Tätigen Sie Anrufe und senden Sie Textnachrichten mit Sprachbefehlen

Wiedergabe von Musik, Podcasts und Hörbüchern und Steuerung der Wiedergabe mit Ihrer Stimme

Übersetzen Sie zwischen Sprachen in Echtzeit

Einschränkungen von Google Assistant

Funktioniert nur mit Geräten und Apps von Google Startseite

Versteht Ihre Befehle möglicherweise nicht immer perfekt, insbesondere in lauten Umgebungen

Preise für Google Assistant

Free mit Google-aktivierten Geräten

Google Assistant Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

13. Brillant

Brilliant ist eine interaktive Online-Plattform, die MINT-Fächer (Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik) durch fesselnde Geschichten, Simulationen und Herausforderungen unterrichtet.

seite zur Anmeldung über brillant

Brillant beste Features

Lernen durch Zu erledigen mit interaktiven Lektionen, die Videos, Simulationen und Herausforderungen kombinieren

Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen und Herausforderungen, da sich die Plattform an Ihr Lerntempo und Ihren Lernstil anpasst

Verbinden Sie sich mit anderen Lernenden und diskutieren Sie Konzepte im Community-Forum

Laden Sie Lektionen und Aufgaben herunter, um darauf zuzugreifen, auch wenn Sie nicht online sind

Brillante Limits

Für den Zugriff auf alle Features ist ein Abonnement erforderlich

Einige Konzepte können für jüngere Lernende zu anspruchsvoll sein

Limitierter Fokus auf Geistes- und Sozialwissenschaften

Glänzende Preisgestaltung

Free-Plan

Premium Plan: Beginnt bei $13.49/Monat

Brilliant Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

14. Mem

Mem ist ein KI-gestützter Recherche-Assistent, der Ihnen hilft, Informationen aus dem Internet zu erfassen, freizugeben und zu organisieren.

Chatbot Feature über Mem

Mem beste Features

Verwenden Sie Abfragen in natürlicher Sprache, um Informationen aus einer Vielzahl von Quellen zu finden, darunter wissenschaftliche Zeitschriften, Nachrichtenartikel und Websites

Organisieren Sie Ihre Recherche mit Ordnern, Tags und Notizen

Automatische Erstellung von Zitaten im MLA-, APA- und Chicago-Stil

Teilen Sie Ihre Forschungsergebnisse mit anderen und arbeiten Sie gemeinsam an Projekten

Mem-Beschränkungen

Erfordert ein Abonnement für den Zugriff auf alle Features

Findet möglicherweise nicht immer die wichtigsten Informationen

Nicht so umfangreich wie einige andere Forschungsdatenbanken

Preise

Einzelperson : $14.99/Monat

: $14.99/Monat Teams: Benutzerdefinierte Preise

Mem Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

15. KI durchsuchen

Browse KI ist ein Tool zur Automatisierung des Internets, mit dem Sie Daten von jeder beliebigen Website extrahieren und überwachen können.

integrationsmöglichkeiten über Browse AI

Durchsuchen Sie die besten Features der KI

Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen für Artikel, Videos und andere Inhalte, die auf Ihren Interessen basieren

Erstellen Sie Mindmaps, um Ihre Recherchen zu organisieren und verschiedene Themen von beliebig vielen Websites zu erkunden

Sparen Sie Zeit, indem Sie Daten von mehreren Websites extrahieren und Änderungen an ihnen mit wenigen Klicks überwachen

Browse KI Limits

Erfordert ein Abonnement für den Zugriff auf alle Features

Limitierter Fokus auf akademische Forschung

Preise für KI anzeigen

Starter : $48,75/Monat

: $48,75/Monat Professionell : $123.75/Monat

: $123.75/Monat Team: $311,25/Monat

Durchsuchen Sie die Bewertungen und Rezensionen von KI

G2: 4.8/5 (32 Bewertungen)

4.8/5 (32 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (42 Bewertungen)

16. Nahtlose KI

Seamless AI ist eine KI-gestützte B2B-Suchmaschine, die Ihnen hilft, Leads und andere kundenbezogene Informationen zu finden.

Suchfunktion über *[_Nahtlose KI](https://seamless.ai/)*

Die besten Features der nahtlosen KI

Einfaches Erfassen von Lead- und Prospect-Informationen unter Verwendung ihrerKI Chrome-Erweiterung* Verfassen von Skripten für Kaltakquise, E-Mails, LinkedIn-Nachrichten, Social-Media-Posts und mehr mit dem generativen KI Copywriting Feature

Nahtlose Arbeit mit HubSpot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator und anderen führenden CRMs durch API-Integrationen

Nahtlose KI Limits

Erfordert technische Kenntnisse zur Einstellung und Nutzung

Ist möglicherweise nicht für alle Geschäfte geeignet

Preise für nahtlose KI

Free

Basic: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Pro: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Nahtlose KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1200+ Bewertungen)

4.2/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 3.7/5 (122 Bewertungen)

17. KI lesen

Read AI ist eine KI App, die Ihnen hilft, Transkripte und Zusammenfassungen zu erstellen und wichtige Momente eines jeden Online Meetings wiederzugeben.

feature "Sitzungszusammenfassungen" über Read AI

Lesen Sie die besten Features der KI

Automatisches Verstehen von wichtigen Momenten in Meetings durch KI Highlights

Erhalten Sie Zusammenfassungen, Themen undelemente der Aktion aus dem Meeting mit Meeting Notes

Werden Sie ein besserer Kommunikator und erhalten Sie Anregungen zur Verbesserung Ihrer Rede mit dem KI-gestützten Speaker Coach

Lesen Sie die Limits der KI

Einige erweiterte benutzerdefinierte Optionen erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Kann nicht alle Nuancen der menschlichen Sprache perfekt erfassen

Preise der KI lesen

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $19,75/Monat

: $19,75/Monat Enterprise : $29.75/Monat

: $29.75/Monat Enterprise+: $39,75/Monat

Bewertungen und Rezensionen der KI lesen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Kapitelra: NA

18. Grain

Grain ist eine KI-gestützte Plattform für Notizen und Aufzeichnungen, die Erkenntnisse und Elemente aus Meetings erfasst und Ihnen hilft, Ihre Zeit dort zu nutzen, wo sie am wichtigsten ist.

Deals Feature über Grain

Grain beste Features

Erstellen von Meetings, automatische Erfassung von Notizen und einfache Synchronisierung mit Kontakten

Schnelleres Onboarding und Training von Mitarbeitern durch KI-basiertes Coaching

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und schließen Sie Geschäfte schneller ab mit Deal Insights

Grenzwerte

Für einige erweiterte Features ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich

Nicht mit einigen CRMs und Tools kompatibel

Preise für Grain

Basis : $0

: $0 Starter : $15/Monat pro Platz

: $15/Monat pro Platz Business : $29/Monat pro Platz

: $29/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (273 Bewertungen)

4.6/5 (273 Bewertungen) Kapitelra: NA

19. Fathom

Fathom ist ein KI-gesteuerter Meeting-Assistent, der Ihnen hilft, Meetings aufzuzeichnen und Abschriften, Highlights und Zusammenfassungen Ihrer Meetings zu erhalten, um Ihre interne Kommunikation und Produktivität zu verbessern.

feature "Meeting-Highlights" über Fathom

Die besten Features von Fathom

Nahtlose Nutzung mit Apps für Videokommunikation wie Google Meet, Microsoft Teams, Zoom usw.

Erhalten Sie Gesprächsprotokolle und -aufzeichnungen, in denen alle wichtigen Momente hervorgehoben sind

Profitieren Sie von dem mehrsprachigen Support in sieben Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Portugiesisch

Einschränkungen von Fathom

Limitierte Features für die Aufzeichnung von Videoanrufen, Notizen zu Meetings usw. im Vergleich zu anderen Anbietern

Erweiterte Features nur mit kostenpflichtigen Optionen

Preise von Fathom

Free : kostenlos

: kostenlos Standard : $32/Monat

: $32/Monat Pro: $39/Monat pro Benutzer

Fathom Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (2.000+ Bewertungen)

5/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (100+ Bewertungen)

20. Chatbase

Chatbase ist eine Chatbot-Entwicklungsplattform, die Ihnen hilft, Chatbots für verschiedene Messaging-Plattformen zu erstellen und zu verwalten.

ansicht der Startseite über Chatbase

Chatbase beste Features

Erstellen Sie Chatbots in verschiedenen Sprachen mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche ohne Code

Integrieren Sie sich in beliebte Messaging-Plattformen wie Messenger, WhatsApp und Telegram

Trainieren Sie Ihren Chatbot, um Abfragen in natürlicher Sprache zu verstehen und zu beantworten

Nachverfolgung von Chatbot-Leistung und Engagement

Chatbase-Beschränkungen

Erweiterte NLP-Features und Integrationen erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Für komplexe Chatbot-Designs ist möglicherweise technisches Fachwissen erforderlich

Chatbase Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Hobby : $19/Monat

: $19/Monat Standard : $99/Monat

: $99/Monat Unlimited: $399/pro Monat

Chatbase Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.3/5 (70 Bewertungen)

21. Beschreibung

Descript ist ein All-in-One-Tool zur Audio- und Videobearbeitung mit leistungsstarken KI-Features für Transkription, Bearbeitung und Zusammenarbeit.

kI-gesteuerter Editor über Descript

Beschreibung der besten Features

Automatische Transkription von Audio- und Videoaufnahmen mit hoher Genauigkeit durch KI-gestützte Transkription

Einfaches Aufnehmen von Voiceover und Bildschirmaufnahmen

Bearbeiten Sie Audio und Video mit intuitiven Tools und Effekten

Projekte mit anderen freigeben und in Echtzeit zusammenarbeiten

Erstellen und veröffentlichen Sie Podcasts mit den integrierten Tools von Descript

Descript-Einschränkungen

Erweiterte Features und Integrationen erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Für komplexe Projekte zur Videobearbeitung möglicherweise nicht geeignet

Beschreibung der Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Ersteller : $15/Monat

: $15/Monat Pro: $30/Monat

Deskriptive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (344 Bewertungen)

4.5/5 (344 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (164 Bewertungen)

22. HeyGen

HeyGen ist eine KI-gesteuerte Plattform zur Erstellung von Videos und Stimmen, mit der Sie leistungsstarke KI-generierte Avatare und Stimmen erstellen können.

Video Editor über HeyGen

HeyGen beste Features

Generieren Sie innovative, KI-gestützte Videos für Schulungen, Produktmarketing, soziale Medien und mehr

Skalieren Sie Ihre Erstellung von Video-Inhalten mit der intuitiven Oberfläche des Tools

Automatische Übersetzung Ihrer erstellten Videos in mehrere Sprachen

HeyGen-Einschränkungen

HeyGen ist zwar hervorragend für die Erstellung von Inhalten geeignet, aber die Benutzer müssen die Ergebnisse möglicherweise überprüfen und verfeinern, um die Originalität und die Übereinstimmung mit spezifischen Anforderungen sicherzustellen

HeyGen Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Ersteller : $29/Monat

: $29/Monat Business: $89/Monat

HeyGen Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (41 Bewertungen)

23. Kopie.KI

Copy.ai ist eine bekannte Plattform für KI-generierte Texte und Inhalte, die eine kostenlose Möglichkeit bietet, überzeugende und ansprechende Inhalte für das Geschäft zu erstellen.

workflow zur Erstellung von E-Mail-Inhalten über Copy.ai

Copy.ai beste Features

Erstellen Sie überzeugende Marketingtexte für verschiedene Zwecke, um die Markenbotschaft und -kommunikation zu verbessern

Erweitern Sie Ideen zu vollwertigen Artikeln, Blogbeiträgen und Inhalten für soziale Medien mit minimalem Input

Skalierung der Inhalte, ohne große Teams einstellen zu müssen

Copy.ai Limitierungen

Copy.ai kann zwar Inhalte generieren, erfordert aber gelegentliches Feintuning, um differenzierte kontextabhängige Anforderungen vollständig zu erfassen

Preise für Copy.ai

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $49/Monat

: $49/Monat Team : $249/Monat

: $249/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (177 Bewertungen)

: 4.7/5 (177 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60 Bewertungen)

24. Supernormal

Supernormal ist ein All-in-One KI Meeting schreiber von Notizen, der Sie beim Schreiben, Polieren und Freigeben unterstützt meeting-Notizen im Protokoll.

ersteller von Besprechungsnotizen via Supernormal

Supernormale beste Features

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben bei der Erstellung von Notizen, um Zeit zu sparen und den Teams zu ermöglichen, sich auf bestimmte Elemente zu konzentrieren

Verbessern Sie die Arbeitsabläufe im Team und die Zusammenarbeit mit einem KI-basierten Aktivitäten-Tracker, der eine nahtlose Kommunikation und den Fortschritt des Projekts fördert

Überdurchschnittliche Limits

Limitierte Features für den kostenlosen Free-Plan

Meeting-Notizen sind je nach Hintergrundgeräuschen und Verständnis der App möglicherweise nicht korrekt

Ungewöhnliche Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $18/Monat

: $18/Monat Business: $29/Monat

Supernormale Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (16 Bewertungen)

4.4/5 (16 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

25. CustomGPT

CustomGPT ist eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, einen benutzerdefinierten GPT-Chatbot in wenigen Minuten zu erstellen. Er kann helfen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Kundenabfragen zu beantworten und andere Aufgaben zu übernehmen, die menschliches Personal freisetzen können.

ansicht der Startseite über CustomGPT

CustomGPT beste Features

Trainieren Sie KI-Modelle auf der Grundlage einzigartiger Datensätze und Anforderungen, um Relevanz und Genauigkeit zu gewährleisten

Passen Sie CustomGPT an Ihre spezifischen Branchen an, z. B. Gesundheitswesen, Finanzwesen und mehr

CustomGPT-Einschränkungen

Kein kostenloser Plan

Für die meisten erweiterten Features und fortgeschrittenen KI-Modelle müssen Sie die Premium Version erwerben

CustomGPT Preise

Standard : $99/Monat

: $99/Monat Premium : 499 $/Monat

: 499 $/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

CustomGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: Nicht genug Bewertungen

26. Gefiedert

Feathery ist ein KI-generierter Ersteller von Formularen und Workflows ohne Code, mit dem Sie Formulare in wenigen Minuten erstellen können. Mit dem Schwerpunkt auf der Verbesserung von Kundeninteraktionen hilft es Ihnen, benutzerdefinierte Formulare zu erstellen und Interaktionen sofort zu erfassen.

ersteller von Formularen über Feathery

Die besten Features von Feathery

Sammeln und Analysieren von Benutzerdaten mit Hilfe von KI, um sicherzustellen, dass Geschäfte wertvolle Erkenntnisse sammeln können, um ihre Interaktionen anzupassen

Nutzen Sie fortschrittliche Analysen, um das Verhalten der Benutzer zu verstehen, damit Unternehmen datengesteuerte Entscheidungen treffen können

Einschränkungen von Feathery

Benutzer können bei der Integration von Feathery in bestehende Systeme auf eine Lernkurve stoßen, insbesondere bei Geschäften mit komplexen Datenstrukturen.

Feathery Preise

free : Gratis

Gratis Basic : $49/Monat

: $49/Monat Plus: $99/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Federvieh

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: NA

27. Persönliche KI

Personal AI ist ein KI-gesteuerter persönlicher Assistent, der eine Plattform bietet, um tägliche Aufgaben zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern.

AI Chatbot über Personal AI

Persönliche KI beste Features

Free your time with AI-drafted texts and e-mails

Erstellen Sie Ihren eigenen KI-Assistenten und trainieren Sie ihn anhand Ihrer Daten und Nachrichten, wobei Sie den Zugriff kontrollieren

Persönliche KI-Einschränkungen

Hoher Preis und steile Lernkurve

Persönliche KI-Preise

Premium: $40/Monat für die private oder berufliche Nutzung

$40/Monat für die private oder berufliche Nutzung Elevate: Benutzerdefinierte Preise für Business-Nutzung

Persönliche KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

28. Growbots

Growbots ist ein allumfassendes KI-Tool für die Automatisierung des Outbound-Vertriebs, das Prospecting, Outreach und sogar das Erledigen des Outbound-Vertriebs über Concierge umfasst.

pläne für die Automatisierung von Verkaufsprozessen über *[_Growbots](https://www.growbots.com/)*

Growbots beste Features

Automatisieren Sie den Lead-Generierungsprozess mithilfe fortschrittlicher Workflows, damit sich Ihre Teams auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren können

Nutzen Sie KI, um Einzelziele mit einer höheren Konversionswahrscheinlichkeit zu ermitteln und den Aufwand für die Kontaktaufnahme zu optimieren

Einschränkungen von Growbots

Benutzer müssen möglicherweise die Parameter der Kampagne an die spezifische Branchendynamik und die Präferenzen der Einzelziele anpassen

Preise für Growbots

Reichweite : $49/Monat

: $49/Monat All-in-One: $199/Monat

Growbots Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (138 Bewertungen)

4.5/5 (138 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (47 Bewertungen)

29. Cody

Cody ist eine KI-gesteuerte virtuelle Assistentenplattform, die Unternehmen hilft, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Geschäftsprozesse zu verbessern.

kI-gesteuerte Automatisierung über Cody

Cody beste Features

Trainieren Sie den Chatbot mit Ihren eigenen Daten undwissensbasis so dass er kontextbezogene Antworten auf alle Ihre Fragen geben kann und Ihnen Zeit spart

Vergewissern Sie sich der Authentifizierung des generierten Outputs durch die enthaltenen Zitate

Körperliche Einschränkungen

Kunden berichten über die Notwendigkeit von Folgemaßnahmen und die langsame Bearbeitung von Serviceanfragen

Cody Preise

Basic : 29 $/Monat

: 29 $/Monat Premium : $99/Monat

: $99/Monat Erweitert: $249/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Kapitelra: NA

30. Zapier Chatbots

Zapier, ein Automatisierungstool, das mehrere Apps und Dienste verbindet, verfügt auch über einen Chatbot. Mit diesem Tool können Sie verschiedene Anwendungen, einschließlich Chatbots, miteinander verbinden, um nahtlose Workflows zu erstellen.

erstellung und Integration von Chatbots über Zapier

Die besten Features von Zapier

Integrieren Sie Chatbots in andere Anwendungen und ermöglichen Sie automatisierte Antworten und Aktionen auf der Grundlage von Benutzerinteraktionen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Chatbots und verbinden Sie sie mit Ihren Zaps, um Prozesse zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern

Einschränkungen von Zapier

Die Verwaltung mehrerer Chatbots und die Gewährleistung von Genauigkeit und Integrität kann schwierig sein

Limitierte Features für den kostenlosen Plan

Zapier-Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Premium : $20/Monat

: $20/Monat Erweitert: $100/Monat

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1200+ Bewertungen)

4.5/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

31. Anthropic (Claude)

Mit seinem innovativen tool Claude erstellt Anthropic fortschrittliche und ethische KI-Modelle, die es Entwicklern ermöglichen, intelligente Systeme zu bauen, die sich auf Sicherheit und Zuverlässigkeit konzentrieren. Claude kann auch ein virtueller Assistent sein, der viele Aufgaben des täglichen Lebens vereinfacht.

automatisierung von Arbeitsabläufen und NLP-Features über Claude

Claude beste Features

Generieren Sie Text und erhalten Sie präzise Antworten auf Ihre Fragen in einer benutzerfreundlichen Oberfläche

Konstruieren Sie anspruchsvolle KI-Modelle mit besonderem Schwerpunkt auf dem Verständnis auf menschlicher Ebene

Claude Grenzen

Angesichts der fortgeschrittenen Natur der Tools von Anthropic können Benutzer auf eine Lernkurve stoßen, insbesondere wenn sie neu in der Entwicklung ethischer KI sind

Der Datensatz wird bis 2022 aktualisiert und kann daher keine genauen Antworten auf neuere Ereignisse geben

Claude Preise

Claude sofort : 0,80 $ pro Million Token

: 0,80 $ pro Million Token Claude 2.0: 8,00 $ pro Million Token

Claude Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (120 Bewertungen)

4.7/5 (120 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

32. Airparser

Airparser ist ein GPT-gestütztes Datenextraktionstool, das Daten aus PDFs, E-Mails, HTML-Seiten, Websites und anderen Dokumenten extrahiert und in Echtzeit in jede App exportiert.

Datenextraktions-Features über *[_Airparser](https://airparser.com/)*

Airparser beste Features

Präzise Datenextraktion zum genauen Extrahieren und Parsen von Daten aus verschiedenen Dokumenten und Quellen

Nutzen Sie anpassbare Parsing-Regeln, um sich an unterschiedliche Dokumentstrukturen und -formate anzupassen

Greifen Sie über Ihre bevorzugten Anwendungen auf die extrahierten Daten zu, da das Tool mit Google Tabellen, Zapier usw. integriert ist.

Airparser Einschränkungen

Die Einstellung der Parsing-Regeln ist zwar in hohem Maße anpassbar, erfordert aber möglicherweise eine anfängliche Konfiguration auf der Grundlage bestimmter Dokumenttypen, was einen komplizierten Prozess darstellt

Preise für Airparser

Starter : $39/Monat

: $39/Monat Wachstum : $59/Monat

: $59/Monat Business : $179/Monat

: $179/Monat Premium: $249/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Airparser

G2: NA

NA Capterra: NA

33. Botsonic

Botsonic ist ein intuitiver Roboter-Assistent, der mit dem ChatGPT-Framework von Open KI zur Erstellung vielseitiger Support-Bots verwendet werden kann. Er wird anhand Ihrer Daten trainiert, um Abfragen zum Kundensupport und mehr zu lösen.

der KI-gesteuerte Chatbot wird für Kundeninteraktionen über *[_Botsonic](https://writesonic.com/botsonic)*

Botsonic beste Features

Verwendung von NLP-basierten Algorithmen zum Verstehen und Beantworten von Abfragen von Benutzern mit einem hohen Maß an Genauigkeit

Einsatz von Botsonic-basierten Chatbots in verschiedenen Kanälen wie Slack, Telegram und WhatsApp, um die Zugänglichkeit für Benutzer zu verbessern

Botsonic-Einschränkungen

Extrem komplexe Anwendungsfälle können zusätzliche Feinabstimmung und benutzerdefinierte Anpassungen erfordern, wodurch sich die Zeitleisten für die Entwicklung verlängern können

Preise für Botsonic

Free

Plus : $20/Monat

: $20/Monat Business: $49/Monat

Botsonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (33 Bewertungen)

4.8/5 (33 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (11 Bewertungen)

34. Dante KI

Dante AI ist eine Plattform zur Erstellung benutzerdefinierter KI-Chatbots, die auf der Grundlage Ihrer Daten entwickelt werden.

chatbot-Ersteller mit benutzerdefinierten Integrationen über *[_Dante AI](https://www.dante-ai.com/)*

Dante KI beste Features

Integrieren Sie das Tool in über 5000 Apps, um bestehende Workflows effizienter zu gestalten

Steigern Sie Ihre Produktivität durch den Einsatz von KI, um Daten und Texte zu analysieren, Texte zu erstellen, Code zu debuggen, die Stimmung in sozialen Medien zu verfolgen und vieles mehr

Einschränkungen der KI von Dante

Benutzer müssen die von der KI generierten Antworten möglicherweise überprüfen und anpassen, um sie in den ersten Instanzen an den markenspezifischen oder persönlichen Schreibstil anzupassen

Preise der KI von Dante

Free

Eintrag : $9/Monat

: $9/Monat Premium : $99/Monat

: $99/Monat Professionell : $199/Monat

: $199/Monat Business: $399/Monat

Dante KI Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

35. Writesonic

Writesonic, eine weitere KI-gesteuerte Plattform zur Erstellung von Inhalten, hilft Ihnen, jedes Formular 10x schneller zu erstellen. Sie kann für die Erstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung von SEO-optimierten Artikeln, Blogs, Anzeigen, Landing Pages, eCommerce-Produktbeschreibungen, Social-Media-Posts und mehr verwendet werden.

feature zum Schreiben von AI-Blogs über Writesonic

Die besten Features von Writesonic

Nutzen Sie die KI-Texterstellungs-Features, um überzeugende und ansprechende Texte für Marketing, soziale Medien und andere Inhalte zu erstellen

Erstellen Sie suchoptimierte Texte für Landing Pages in über 25 Sprachen, um die Konversionsrate zu erhöhen

Einschränkungen von Writesonic

KI-generierte Inhalte sind zwar effizient, müssen aber möglicherweise vom Benutzer überprüft und für bestimmte Nuancen und Kontexte verfeinert werden

Preise von Writesonic

Free

Kleines Team : $19/Monat

: $19/Monat Unternehmen : Beginnt bei $500/Monat

: Beginnt bei $500/Monat Freelancer: $20/Monat

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

36. Chatsonic

Als Alternative zur App ChatGPT für die Erstellung von Inhalten verfügt Chatsonic über fortschrittliche Features wie Suchintegration, Chatten mit PDF, KI-Bilderzeugung und andere Optionen, mit denen Sie Inhalte effizienter erstellen können.

features für die Erstellung von Inhalten durch KI Chatsonic

Chatsonic beste Features

Analysieren Sie Markttrends, schreiben Sie Anzeigen und bearbeiten Sie Texte mithilfe fortschrittlicher, marketingorientierter KI-Anweisungen

Recherchieren und sammeln Sie Daten aus allen Ihren verbundenen Apps zusammen mit Google, um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen

Chatsonic Limits

Die Erstellung von Inhalten und das Verfassen von Texten kann fehlerhaft sein und es kann an kontextuellem Verständnis mangeln

Chatsonic Preise

Free

Chatsonic Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: NA

37. MontageAI

AssemblyAI ist ein Tool zur automatischen Spracherkennung (ACR), das fortschrittliche KI-Algorithmen nutzt, um gesprochene Sprache in präzisen und brauchbaren Text umzuwandeln.

aCR-Transkriptionstool über AssemblyAI

AssemblyAI beste Features

Nutzen Sie es für Ihre Echtzeit-Transkriptions- und Zusammenfassungsanforderungen und rationalisieren Sie Workflows, die sofortigen Zugriff auf gesprochene Inhalte und hohe Genauigkeitsraten erfordern

Erstellen Sie Ihre eigenen sprachbasierten KI-Produkte durch Integration mit der API von Assembly AI

Einschränkungen von AssemblyAI

Die Leistung von AssemblyAI ist zwar genau, kann aber bei bestimmten Akzenten variieren, so dass eine gelegentliche manuelle Überprüfung der Genauigkeit erforderlich ist

AssemblyAI Preise

Sprache-zu-Text : $0,37/Stunde

: $0,37/Stunde Echtzeit-Transkription : $0,47/Stunde

: $0,47/Stunde Audio Intelligence und LeMUR: Preis pro Token

AssemblyAI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: NA

38. Rechtzeitig

Timely ist ein KI-gestütztes Tool zur Zeiterfassung, das Ihnen bei der Nachverfolgung mehrerer Projekte hilft. Die Desktop- und Mobile-App kann Meetings, Aufgaben, Projekte und mehr nachverfolgen.

time Tracker mit Ansicht mehrerer Projekte über Zeitlich

Zeitnahe beste Features

Automatisierte Zeiterfassung für mehrere Projekte und Aufgaben

Überwachen Sie das Budget und andere Metriken für Ihre Projekte

Nutzen Sie die erweiterte Berichterstellung mitprojektprognose und Analysen, um Ihre Projekte effizient zu planen

Zeitliche Limits

Die Features für die Rechnungsstellung sind verbesserungswürdig

Bei der gleichzeitigen Nachverfolgung mehrerer Projekte kann es zu Störungen kommen

Zeitgemäße Preisgestaltung

Starter : $11/Monat

: $11/Monat Premium : $20/Monat

: $20/Monat Unlimited: $28/Monat

Zeitnahe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (350+ Bewertungen)

4.8/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

39. Mit Superkräften

Superpowered ist eine weitere KI-Notiz-App auf der Liste, aber mit einer Besonderheit. Es gibt keine Bots, die Ihren Video- oder Sprachanrufen beitreten. Keine Aufnahmen. Sie tut das, was sie zu erledigen hat - gute Notizen machen!

kI-Feature für Notizen über Superpowered

Superstarke beste Features

Trennen Sie Notizen automatisch in "Zusammenfassung" und "Elemente"

Nutzen Sie KI-Vorlagen, um Meetings für 1:1-Verkaufsgespräche, Vorstellungsgespräche und vieles mehr wirkungsvoll zu gestalten

Superstarke Limits

Ohne Bots müssen Sie Superpowered die ausdrückliche Berechtigung erteilen, an Meetings teilzunehmen

Superpowered Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Basic : $36/Monat

: $36/Monat Pro: $108/Monat

Superstarke Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

40. Jasper

Jasper ist ein leistungsstarkes KI-Tool zur Erstellung von Inhalten, das Marketing Teams hilft, ihre Prozesse zu optimieren und zu beschleunigen.

kI-Kopilot für Marketing Teams über *[_Jasper](https://www.jasper.ai/)*

Jasper beste Features

Sie erhalten kontextabhängige Sprachvorschläge, die eine präzise und natürlich klingende schriftliche Kommunikation gewährleisten

Benutzerdefinierte Anpassung von Jasper an bestimmte Schreibstile und Vorlieben

Einschränkungen von Jasper

Kein kostenloser Free-Plan. Sie erhalten eine kostenlose 7-tägige Testversion, um die Lösung zu testen, und müssen sich dann für einen Pro- oder Ersteller-Plan entscheiden

Einige Benutzer können bestimmte stilistische Vorschläge als subjektiv empfinden, die eine manuelle Genehmigung auf der Grundlage individueller Vorlieben erfordern

Jasper Preise

Ersteller : 49 $/Monat

: 49 $/Monat Pro: $69/Monat

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1200+ Bewertungen)

4.7/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1300+ Bewertungen)

41. Relevanz KI

Relevante KI ist eine workflow-Automatisierung und Management-Tool, das sich in alle Ihre bestehenden Prozesse und Plattformen integrieren lässt. Nutzen Sie KI-gesteuerte Empfehlungen, um arbeitsabläufe zu automatisieren , erstellen LLM Flows und generieren Vorlagen, um Aufgaben zu vereinfachen.

Verkaufsbot über Relevanz-KI

Beste Features der Relevanz-KI

Bauen Sie eine KI-Belegschaft auf, die sich auf bestimmte Business-Bereiche konzentriert und ähnliche Aufgaben wie menschliche Mitarbeiter ausführt

Integrieren Sie die App mit LLM-Anbietern wie OpenAI, Google, Meta und Anthropic für optimierte Prozesse

Einschränkungen von Relevance AI

Benutzer müssen möglicherweise einen anfänglichen Zeitraum für die Einarbeitung einplanen, da sich die Plattform an die spezifischen Präferenzen und das Verhalten der Benutzer anpasst

Relevanz KI Preise

Free

Team : $199/Monat

: $199/Monat Business : $599/Monat

: $599/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Relevante KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

42. Gesprächsnotizen

TalkNotes, ein herausragendes Unternehmen im Space für Sprachtranskription und Notizen, zielt darauf ab den Prozess zu rationalisieren der Erfassung und Nutzung von gesprochenen Informationen. Es nutzt eine KI-gesteuerte Plattform zur Verarbeitung natürlicher Sprache, um gesprochene Wörter in verwertbare, organisierte Notizen umzuwandeln.

kI-Feature für Notizen über TalkNotes

TalkNotes beste Features

Transkribieren Sie Audiodaten in Text mit hochpräzisen KI-Tools, die für präzise und fehlerfreie Transkriptionen geschult sind

Organisieren und kategorisieren Sie Ihre Transkriptionen, damit Teams leichter auf wichtige Informationen zugreifen können

Einschränkungen von TalkNotes

Bei starken Hintergrundgeräuschen kann die Genauigkeit der Transkription bei den Benutzern schwanken, so dass optimale Bedingungen für die Aufnahme zu berücksichtigen sind

TalkNotes Preise

Plus: $11,97/Monat

Pro: $49/Monat

TalkNotes-Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

43. Leap KI

Leap AI hilft Ihnen, Workflows zu entwerfen, ohne dass Sie Code schreiben müssen. Über das intuitive Dashboard können Sie Aktionen auswählen und direkt ausführen.

automatisierter Workflow-Generator über Leap AI

Beste Features von Leap AI

Alle Modelle unter einem Dach, einschließlich fortschrittlicher KI-Modelle wie GPT-4 und Llama-2 für sprachliche Aufgaben, Bild- und Videomodelle wie Stable Diffusion XL und Dalle-3 sowie Sprach- und Musikmodelle wie Whisper, Bark, MusicLM und mehr

Dank der flexiblen APIs und Modelle kann die Software in verschiedene Tools und Geräte integriert werden

Einschränkungen der KI

Obwohl es Ihnen die Leistung mehrerer Tools in einer Plattform bietet, können die Ergebnisse einzelner Tools im Vergleich zu den Ergebnissen von Leap oft verfeinert und genauer sein

Preise für Leap AI

Free Plan

Pro: Beginnt bei $29/Monat

Leap KI Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

44. Blaze.ai

Blaze.ai ist eine KI-basierte Plattform für Storytelling und die Erstellung von Inhalten, die die Inhalte Ihrer Marke in umsetzbare Blogbeiträge, Social-Media-Inhalte, Werbetexte, Marketing-Briefe und mehr umwandelt.

dashboard zur Erstellung und Planung von Inhalten über *[_Blaze.ai](https://www.blaze.ai/why-blaze)*

Blaze.ai beste Features

Erstellen Sie mehrere auf Ihre Marke zugeschnittene Stimmen und Profile sowie kontextbezogene Inhalte

Nutzen Sie die unbegrenzte KI-generierte Plattform zur Erstellung von Inhalten für verschiedene inhaltsbezogene Anforderungen, einschließlich Plagiatsscans, SEO-Checks, Keyword-Empfehlungen und mehr

Erstellen, recherchieren, brainstormen, planen und veröffentlichen Sie Ihre Inhalte mit einer einzigen Lösung

Blaze.ai Beschränkungen

Die Integration von Blaze.ai in bestehende Marketing-Tools und -Workflows kann für Benutzer mit einer Lernkurve verbunden sein

Preise für Blaze.ai

Ersteller : $25/Monat

: $25/Monat Team : $59/Monat

: $59/Monat Unternehmen: $500/Monat (jährlich abgerechnet)

Blaze.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

45. Vokal

Vowel ist eine Plattform für virtuelle Zusammenarbeit und Videokonferenzen, mit der Sie unglaubliche Meetings veranstalten, Diskussionen zusammenfassen, Informationen zu Meetings suchen und Video-Meetings freigeben können - ganz ohne Add-On.

feature zur Zusammenfassung von Besprechungen über Vokal

Beste Features der Vokale

Nutzung von KI zur Echtzeit-Transkription während Meetings, Verbesserung der Zugänglichkeit und Erleichterung der Nachbereitung von Meetings

Nutzen Sie fortschrittliche Analyse-Features, um die Effektivität von Meetings zu verbessern, z. B. die Teilnahme an Meetings, den Grad des Engagements und andere Einblicke

Einschränkungen für Vokale

Bei Benutzern in Gebieten mit unregelmäßigen Internetverbindungen kann es zu Unterbrechungen bei den Echtzeit-Features kommen, so dass die optimalen Bedingungen für die Nutzung berücksichtigt werden müssen

Preise für Vokale

Free : kostenlos

: kostenlos Business: $19.99/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (188 Bewertungen)

4.6/5 (188 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

46. SemblyAI

SemblyAI ist ein All-in-One KI Team Assistent, der Ihnen hilft, Notizen zu machen, Erkenntnisse zu generieren und Meetings zu transkribieren, um optimale und ergebnisorientierte Meetings zu gewährleisten.

kI-gesteuerte Meeting-Notizen und Automatisierungs-Features über *[_Montage](https://www.sembly.ai/)*

Montage beste Features

Verbessern Sie die Interaktion in Meetings mit Live-Notizen, KI-Zusammenfassungen von Interaktionen und Details zu jedem Teilnehmer

Nutzung von KI zur Personalisierung von Meeting-Inhalten, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer relevante und überzeugende Informationen erhalten

Einschränkungen der Versammlung

Benutzer müssen möglicherweise Zeit investieren, um die benutzerdefinierten Optionen zu verstehen und zu konfigurieren, damit sie mit den spezifischen Zielen des Ereignisses übereinstimmen

Preisgestaltung

Persönlich : Free-Plan

: Free-Plan Professionell : $15/Monat

: $15/Monat Team: $29/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (25+ Bewertungen)

4.5/5 (25+ Bewertungen) Kapitelra: NA

47. Kraftvoll

Kraftful ist eine KI-gestützte Plattform zum Sammeln von Benutzer-Feedback und zur Gewinnung aussagekräftiger Erkenntnisse aus diesen Daten.

kI-Feature zum Zuhören über {Kraftvoll_

Kraftvoll beste Features

Nachverfolgung von Kundenfeedback und -beschwerden mit Hilfe von qualitativen KI-Analysen, benutzerdefinierten Umfragen und Features zum Zuhören

Verwandeln Sie die Erkenntnisse der Benutzer automatisch in User Stories für Ihre Projektmanagement-Workflows

Kraftvolle Einschränkungen

Erfordert klare und prägnante Eingaben für optimale Ergebnisse

Limitierte Features mit dem kostenlosen Plan

Kraftvolle Preise

Kostenlos

Pro: $15/Monat

Kräftige Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

48. Synthese

Synthesis bietet eine KI App zur Generierung synthetischer Daten, mit deren Hilfe maschinelle Lernmodelle trainiert und als Testdaten für neue Produkte verwendet werden können. Sie kann zum Beispiel in der medizinischen Forschung eingesetzt werden, um KI für die Erkennung von Krankheitsmustern zu trainieren, oder in Finanzmodellen, um die Auswirkungen von Ereignissen wie einer großflächigen Unterbrechung der globalen Lieferkette abzuschätzen.

anwendungsfälle über Synthese AI

Synthese beste Features

Erhalten Sie computergenerierte Daten, um robuste, anspruchsvolle Modelle für ML-Anwendungsfälle zu entwickeln

Entwicklung einer leistungsfähigeren und ethischeren KI zu deutlich geringeren Kosten und mit weniger Aufwand

Einbringen vielfältigerer Daten in das KI-Training und Reduzierung unbeabsichtigter Verzerrungen

Synthese-Einschränkungen

Synthetische Daten sind möglicherweise nicht so realistisch und komplex wie reale Daten, und Modelle, die nur auf der Grundlage von synthetischen Daten trainiert werden, lassen sich möglicherweise nicht effektiv auf reale Situationen übertragen

Synthesepreise

Preisgestaltung auf Anfrage

Synthese Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Kapitelra: NA

49. Glühwürmchen.KI

Nehmen Sie an zu vielen Meetings teil? Lassen Sie Fireflies.ai Ihr Feuerwehrmann sein. Es kann an Meetings teilnehmen, Diskussionen transkribieren oder zusammenfassen und sogar Sprachunterhaltungen verstehen, um festzuhalten, wer was gesagt hat.

features für die Transkription von Meetings und die Aufnahme von Notizen über *[_Fireflies.ai](https://fireflies.ai/)*

Fireflies.ai beste Features

Automatisches Erfassen von Audio- und Video-Transkripten für jedes Meeting und deren Zusammenfassung

Nutzen Sie die fortschrittlichen Features von Notetaker, die sogar Stimmnuancen verstehen, um festzustellen, wer was in einem Meeting gesagt hat

Freigeben von Meeting-Notizen für andere Anwendungen wie Slack,

Einschränkungen von Fireflies.ai

Die Integration mit CRM und anderen Tools kann manchmal nicht synchronisiert werden

Da es automatisch an jedem Meeting in Ihrem Kalender teilnimmt und es transkribiert, kann es Probleme mit dem Datenschutz geben, so dass Sie es für ausgewählte Meetings manuell pausieren müssen

Preise von Fireflies.ai

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $18/Monat

: $18/Monat Business : $29/Monat pro Platz

: $29/Monat pro Platz Enterprise: $39/Monat pro Platz

Fireflies.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

50. Flowise

Flowise ist ein quelloffener Low-Code LLM App Builder, mit dem Entwickler KI-Chatbots und LLM-Orchestrierungsworkflows erstellen können.

LLM Workflow builder via Flowise

Flowise beste Features

Nutzen Sie offene KI-Assistenten, benutzerdefinierte Bots und maschinelles Lernen, um Aufgaben und Workflows zu automatisieren

Schnelle Erstellung von LLM-Chatbots ohne die Notwendigkeit von Code

Binden Sie KI-Chat-Assistenten mithilfe von API, SDK und eingebetteten Chat-Optionen in Ihre Anwendungen ein

Nutzen Sie erweiterte Orchestrierung, um LLMs mit Speicher, Datenladern, Cache, Moderation und anderen Apps zu verbinden

Flowise-Einschränkungen

Benutzer müssen LLMs und andere Workflows möglicherweise auf ihre Korrektheit überprüfen, da sie je nach Kontext und verwendeten Daten ungenau sein können

Flowise Preise

Free

Flowise Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

Steigern Sie Ihre Produktivität mit künstlicher Intelligenz

Wir haben 50 der besten Apps mit KI vorgestellt, die eine Fülle von Möglichkeiten bieten, aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Von der Erstellung von Inhalten über die Verwaltung von Workflows bis hin zur Entdeckung verborgener Erkenntnisse aus Ihren Daten.. KI-Plattformen für Entwickler , Vermarkter und Projektmanager revolutionieren unsere Arbeit.

Da sich KI weiter verbessert, wird sie auch für neuere Anwendungsfälle eingesetzt werden. Aber Sie können bereits viele KI-Apps nutzen, um Ihre Ziele im Geschäft schneller zu erreichen. Experimentieren Sie also, erforschen Sie und finden Sie die besten KI-Apps für Ihre spezifischen Anwendungsfälle.

der KI-Assistent von ClickUp, der Texte generiert, in Aktion

Wenn Sie zeit sparen und Aufwand bei der täglichen Arbeit zu sparen, werden Sie lieben ClickUp Gehirn . Es ist eine der besten KI-Apps zur Automatisierung von Workflows und Optimierung der Produktivität, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Melden Sie sich für eine kostenlose Testversion von ClickUp an heute.