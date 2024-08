Das ultimative KI-Glossar: 50 Begriffe, die Sie mit künstlicher Intelligenz vertraut machen

Inzwischen haben wir alle die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) und ihre Rolle bei der Umgestaltung unserer Lebenswelt kennengelernt. Vom Gesundheitswesen bis zum Finanzwesen, vom Transportwesen bis zur Unterhaltung ist KI die treibende Kraft hinter zahllosen bahnbrechenden Fortschritten - und es kann ziemlich überwältigend werden, mit all dem Schritt zu halten!

Egal, ob Sie ein Lernender oder einfach nur ein neugieriger Nicht-Techniker sind, das Verständnis von KI-Begriffen kann wie die Erkundung eines fremden Landes sein. Sie sind umgeben von neuen Ausdrücken, Fachausdrücken und Konzepten, von großen Sprachmodellen und neuronalen Netzen bis hin zu einem maschinellen Lernmodell, die nicht sofort einen Sinn ergeben.

Angesichts der rasanten Entwicklung lohnt es sich, ein knackiges Wörterbuch zu Rate zu ziehen, um sich mit unbekannten KI-Begriffen und -Sätzen vertraut zu machen.

Wir haben 50 Begriffe, die Sie unbedingt kennen müssen, in diesem KI-Glossar zusammengestellt, um Ihnen ein solides Fundament an Wissen in diesem Bereich zu vermitteln. Am Ende dieses Artikels werden Sie mit dem KI-Jargon vertraut sein, seine Auswirkungen erkennen und vielleicht sogar seine Fähigkeiten für Ihre persönlichen Vorhaben nutzen können!

A-F: Vom Adapter zur Feinabstimmung

Beginnen wir mit den Schlüsselbegriffen der KI im Bereich A bis F, die Ihr Verständnis für dieses komplexe Gebiet erheblich verbessern können.

1. Adapter

Ein Adapter ist ein Rahmenwerk, das dabei hilft, das Lernen auf ein neues KI-Modell zu übertragen, indem Schichten an ein bestehendes Modell angehängt werden. Der Zweck besteht darin, das Modell dazu zu bringen, zu neuen Aufgaben zu wechseln, ohne bei Null anzufangen. Adaptermodule sparen Zeit, Geld und Speicherplatz, indem sie bereits trainierte Modelle für verschiedene Aufgaben wiederverwenden, z. B. für das Chatten mit Computern, das Übersetzen von einer gemeinsamen Basissprache in eine neue Sprache oder den Antrieb von Robotern.

2. AI-Algorithmus

Ein KI-Algorithmus bezieht sich auf die spezifische Programmierung, die einer Maschine sagt, wie sie unabhängig funktionieren soll. Er enthält schrittweise Anweisungen oder Regeln, die es KI-Systemen ermöglichen, Rohdaten zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen und daraus zu lernen. Sind Sie beeindruckt von der Fähigkeit der KI, Sprache zu verstehen, Gesichter zu erkennen, Schach zu spielen oder sogar ein Auto zu fahren? Nun, der Algorithmus ist das Gehirn! 🧠

3. KI-Sicherheit

KI-Sicherheit ist ein weites Feld, das verschiedene Konzepte umfasst, mit denen sichergestellt werden soll, dass unsere brillanten Systeme der künstlichen Intelligenz nicht nur intelligent, sondern auch gutmütig und gutmütig sind, selbst in ungewohnten Umgebungen. Der Begriff bezieht sich auf Prinzipien, Praktiken und Forschungsbemühungen, die sich mit dem Design, der Entwicklung und dem Einsatz von KI-Systemen befassen. Ziel ist es, Risiken wie unzuverlässige Ergebnisse, unbeabsichtigte Folgen und möglichen Schaden für die Menschheit zu minimieren.

4. Künstliche Intelligenz

Die digitale Entwicklung der menschlichen Intelligenz ist mit der künstlichen Intelligenz vergleichbar. Die künstliche Intelligenz umfasst den Bereich der Informatik, einschließlich der Computer Vision, die es Systemen ermöglicht, zu denken, zu lernen und Operationen auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern - und zwar in einem Umfang und einer Geschwindigkeit, die uns Normalsterbliche vor Neid erblassen lassen würde.

5. Automatisierung

Automatisierung bedeutet den Einsatz von KI-Technologie, um mühsame Arbeiten und Geschäftsprozesse auf Autopilot laufen zu lassen - der Fokus liegt auf aufgabeneffizienz und die Reduzierung von Fehlern bei der manuellen Arbeit. ClickUp-Automatisierungen ist ein hervorragender Ausgangspunkt für Anfänger, die die Möglichkeiten der Automatisierung über eine einfache Schnittstelle erkunden möchten. Es hilft Ihnen, Auslöser und Bedingungen für die Automatisierung von Routineaufgaben festzulegen, von versenden von Lead-E-Mails und Statusaktualisierungen bis hin zu Verwaltungsarbeiten - alles mit wenigen Klicks. Mit vorgefertigten und benutzerdefinierten Automatisierungsoptionen in Ihrem Toolkit werden Sie erstaunt sein, wie viel Zeit und Mühe Sie sparen können, während Sie Ihre Projekte und to-Do-Listen auf dem Weg.

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Bonus lesen: Sehen Sie sich die 10 besten KI-Tools für die Automatisierung !

6. Black Box AI

Blackbox-KI oder BAI bezieht sich auf ein KI-Modell, bei dem die Art und Weise, wie es Entscheidungen trifft, nicht sehr transparent ist. Sowohl Nutzer als auch Designer haben Schwierigkeiten, das Innenleben oder die Entscheidungsverfahren zu verstehen oder zu interpretieren - im Gegensatz zu einem White-Box-Modell, das leicht verständlich ist. Dieser Mangel an Offenheit kann zu Fragen über Ethik, Verantwortung und mögliche Voreingenommenheit führen, was BAIs für den Einsatz in Bereichen mit hohem Risiko wie dem Militär oder dem Gesundheitswesen ungeeignet macht.

Big Data umfasst große und komplexe Datensätze, die zu umfangreich sind, um mit herkömmlichen Methoden verarbeitet oder analysiert zu werden datenmanagement-Tools . Sie benötigen spezialisierte KI-Technologien, um wertvolle Erkenntnisse, Muster und Trends aus den Daten zu gewinnen. Im Gegenzug werden große Daten genutzt, um KI zu trainieren - es ist also eine symbiotische Beziehung. 🤝

8. ChatGPT

ChatGPT ist ein KI-gestützter Gesprächsbegleiter, der für natürliche und informative Unterhaltungen über verschiedene Themen entwickelt wurde. Er antwortet auf Fragen, gibt Erklärungen und bietet Einblicke. ChatGPT wurde mit überwachtem Lernen und Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) trainiert, was es zu einem vielseitigen KI-Werkzeug das zu menschenähnlichen Interaktionen fähig ist.

Wenn Ihnen das gefällt, können Sie sich auch diese ChatGPT-Alternativen -oder vielleicht gefällt Ihnen ClickUp's vorgefertigte Prompts zum Extrahieren intelligenter Antworten aus solchen Tools!

Werden Sie zum Copywriting-Meister mit der ChatGPT-Vorlage "Prompts for Copywriting" von ClickUp

9. Chatbot

Ein cleveres Computerprogramm, das immer für einen Chat bereit ist, um Fragen zu beantworten und bei bestimmten Aufgaben zu helfen - das ist der Chatbot. Er ist das unbesungene Held des Kundensupports und der Informationssuche, da seine Hauptaufgabe darin besteht, sich mit der menschlichen Sprache auseinanderzusetzen.

Wenn Sie also das nächste Mal einen Empfehlungstext von Ihrem Streaming-Dienst oder Ihrer E-Commerce-Website genießen, werden Sie wahrscheinlich Zeuge der Magie eines KI-gesteuerten Bots!

10. Konversationelle KI

Konversationelle KI bezieht sich auf die Technologie, die Maschinen wie Chatbots, virtuelle Assistenten und ähnliche sprachbasierte Anwendungen in die Lage versetzt, menschenähnliche Gespräche zu führen. Diese KI nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und eine hohe Rechenleistung in verschiedenen Kontexten und Sprachen, um vielseitige Funktionen auszuführen, z. B. das Erkennen eines Musikstücks oder das Bestellen eines Sandwichs für Sie! 🥪

Bei der Datenerweiterung geht es um die geschickte Manipulation und Erweiterung Ihrer vorhandenen Daten. Diese Praxis ist ein Eckpfeiler in maschinelles Lernen und KI da es die Menge und Vielfalt der Trainingsdaten für ein Modell vergrößert. Ziel ist es, die Algorithmen zu stärken, indem ihnen eine breitere Palette von Beispielen zum Lernen zur Verfügung gestellt wird.

12. Tiefes Lernen

Deep Learning ist das Gehirn hinter der KI-Revolution. Es ist eine Untergruppe des maschinellen Lernens, die darauf abzielt, die Struktur des menschlichen Gehirns zu imitieren, indem künstliche neuronale Netze mit mehreren Schichten verwendet werden, um große Datenmengen zu verarbeiten. Deep-Learning-Modelle können Muster erkennen, Vorhersagen treffen und komplexe Aufgaben erlernen und damit Bereiche wie Gesichts- und Spracherkennung und autonomes Fahren revolutionieren.

13. Ethische KI

Ethische KI ist ein Zweig, der Fragen zum moralischen Kompass der KI umfasst. Es geht darum, KI-Systeme so zu entwerfen und zu nutzen, dass Fairness, Transparenz, Verantwortlichkeit und die Achtung menschlicher Werte und Rechte im Vordergrund stehen, ohne Schaden anzurichten oder zu diskriminieren.

14. Feinabstimmung

Die Feinabstimmung ist vergleichbar mit dem spezialisierten Training bereits vorhandener Modelle des maschinellen Lernens, um ihre Leistung für bestimmte Aufgaben oder Bereiche zu verbessern und sicherzustellen, dass sie in diesen Bereichen kompetent werden.

G-L: Von generativer KI zu großen Sprachmodellen

In der G-L-Reihe werden Sie häufig auf die folgenden Begriffe stoßen, die für Ihr Verständnis von KI ebenso entscheidend sind.

15. Generative KI

Generative KI oder GenAI bezieht sich auf KI-Modelle, die neue Inhalte - wie Fotos oder Texte - erstellen, die Stile und Muster widerspiegeln, die aus ihren Trainingsdaten abgeleitet werden. Von fantasievolle Kunst bis hin zu informativen Artikeln können GenAI-Tools eine Vielzahl von Ausgaben ohne Code erzeugen, weshalb sie als produktivitätsgehilfen für viele Berufstätige.

Zu den bekanntesten produktivitätsorientierten KI-Tools gehören, ClickUp zeichnet sich durch seine generativen KI-Funktionen aus. Sein Forschungsgestützter Schreibassistent, ClickUp AI, kann text generieren mit vorstrukturierten Überschriften und Tabellen zu praktisch jedem Thema, egal ob Sie eine go-to-Market-Plan eine E-Mail an einen Kunden schreiben, zusammenfassen von Fehlerberichten oder das Planen von Spielen für teambildung . Das Tool wurde optimiert und ausgiebig getestet, so dass es eine klare und konsistente Ausgabe liefert.

Die KI-Schreibfunktionen von ClickUp bieten genau das und sorgen für eine klare und einheitliche Ausgabe von KI-generiertem Text

Außerdem, mit der ClickUp Generative AI KPI Tracking Vorlage können Sie die Auswirkungen des KI-Einsatzes in Bereichen wie Content-Erstellung und Produktinnovation messen!

16. Genetischer Algorithmus

Genetische Algorithmen (GAs) gehören zu einer größeren Gruppe von evolutionären Algorithmen, die ähnlich wie die digitale Evolution funktionieren. GAs sind eine von der natürlichen Selektion inspirierte Rechentechnik, die bei der Lösung komplexer Probleme hilft, indem sie Themen der biologischen Evolution wie Mutation und Überleben des Stärkeren nutzt. 🐒

Diese Algorithmen werden häufig für die Suchoptimierung und das maschinelle Lernen eingesetzt.

17. GPT-3

GPTs - oder Generative Pre-trained Transformers - bilden eine Reihe von Sprachmodellen auf der Grundlage neuronaler Netze, die von Open AI entwickelt wurden.

GPT-3 ist eines der fortschrittlichsten Modelle seiner Zeit. Mit einem Vokabular von 175 Milliarden Wörtern ist es in der Lage, menschenähnlichen Text zu entziffern und zu produzieren, was es zu einem vielseitigen Hilfsmittel für verschiedene natürlichsprachliche Aufgaben macht, von Chatbots und der Erstellung von Inhalten bis hin zur Sprachübersetzung und darüber hinaus.

18. GPT-4

GPT-4 ist ein noch ausgefeilteres und trainierteres multimodales Modell als sein Vorgänger. Es kann sowohl mit Text- als auch mit Bildeingaben arbeiten und ist fähig genug, um eine komplexe kreative Zusammenarbeit zu unterstützen - denken Sie daran, gemeinsam mit ihm Musik zu komponieren, Drehbücher zu schreiben oder sogar Ihren unverwechselbaren Schreibstil zu emulieren.

19. Halluzination

Im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz treten Halluzinationen auf, wenn das System ungenaue, inkohärente oder unsinnige Informationen generiert, die in der Regel auf Fehler oder Einschränkungen beim Training, beim Verständnis oder bei den Verarbeitungsfähigkeiten zurückzuführen sind. Es handelt sich um einen Schluckauf, der ein KI-System unzuverlässig machen kann.

20. Informationsverarbeitungssprache-IPL

Die in den späten 1950er Jahren entwickelte Informationsverarbeitungssprache (Information Processing Language, IPL) war eine der ersten Programmiersprachen auf hoher Ebene für die Bearbeitung von Daten und die Verarbeitung von Informationen. Heute sind die IPLs für jede Anwendung der künstlichen Intelligenz einzigartig.

21. Internet der Dinge - IoT

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) ist ein Netz aus digitalen Objekten, die in unsere physische Welt eingebettet sind. Es ist ein Netzwerk intelligenter Geräte, von Alltagsgegenständen wie Thermostaten und Smartwatches bis hin zu Industriemaschinen, die Daten sammeln, austauschen und verarbeiten können. In Kombination mit künstlicher Intelligenz können IoT-Maschinen eine bessere vorausschauende Wartung bieten.

22. Wissensbasiertes System - KBS

Stellen Sie sich ein wissensbasiertes System oder KBS als einen virtuellen Weisen vor. Es ist ein Computerprogramm, das sich auf eine wissensbasis eine Sammlung von Informationen und Regeln, um komplizierte Probleme zu lösen und fachkundige Anleitung in einem bestimmten Bereich zu bieten. Sie hilft bei der Entscheidungsfindung und Fehlersuche in verschiedenen Branchen.

Zum Beispiel, KI-aktivierte ClickUp-Dokumente kann als hervorragende Wissensdatenbank für Unternehmen dienen. Der integrierte KI-Assistent kann lange Inhalte zusammenfassen, damit Sie Informationen schneller aufnehmen und Entscheidungen treffen können. Er kann auch Aktionspunkte aus besprechungsnotizen und Arbeitsabläufe, was Ihre Gesamteffizienz verbessert.

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Docs oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

23. Großes Sprachmodell-LLM

Ein linguistischer Gigant in der Welt der KI ist das Large Language Model (LLM). Dabei handelt es sich um ein leistungsfähiges System der künstlichen Intelligenz, das auf umfangreichen Daten und ausgefeilten Algorithmen aufbaut und in der Lage ist, menschliche Sprache mit bemerkenswerter Kompetenz zu verstehen, zu erzeugen und zu bearbeiten.

M-R: Vom maschinellen Lernen zum regelbasierten System

Wenn wir zu den M-R-KI-Begriffen übergehen, werden wir Konzepte wie maschinelle Lernmodelle und neuronale Netze erforschen, die das Rückgrat vieler fortschrittlicher KI-Systeme bilden.

24. Maschinelles Lernen

Beim maschinellen Lernen werden Algorithmen auf Daten trainiert, um Muster zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Wenn ein Algorithmus mit mehr Daten konfrontiert wird, wird sein erkennungsprozess verbessert und macht ihn fähiger für die ihm zugedachten Aufgaben. Es ist, als würde man einem Computer beibringen, selbst zu lernen und sich anzupassen.

25. Generierung natürlicher Sprache - NLG

Systeme zur Generierung natürlicher Sprache (Natural Language Generation, NLG) wandeln Fakten, Zahlen und Datenpunkte in kohärente Erzählungen um und erstellen Berichte, Artikel und Inhalte, die für Menschen leicht verständlich sind. Diese Technologie ermöglicht automatisierte Berichte und personalisierte Antworten an Kunden.

26. Natürliche Sprachverarbeitung - NLP

Die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) ist eine Art Brücke zwischen Mensch und Maschine, die es Computern ermöglicht, menschliche Sprache zu verstehen, zu interpretieren und darauf zu reagieren. Sie nutzt fortschrittliche Konzepte wie die Stimmungsanalyse, um die Interpretation zu verbessern.

Hier ist eine Demonstration, wie NLP in ClickUp funktioniert - die Plattform ermöglicht es den Benutzern natürliche Sprachbefehle zu verwenden, um :

Snooze-Benachrichtigungen

Start-, End- und Fälligkeitsdaten für Aufgaben festzulegen

Zeiteinträge manuell hinzufügen oder bearbeiten

Diese Funktion hilft Ihnen, den Überblick zu behalten meetings und Terminkalender und navigieren Sie Ihren Tag ohne lästige Benachrichtigungen!

Verwenden Sie natürliche Sprache, um wiederkehrende Fälligkeitsdaten im Menü für wiederkehrende Aufgaben festzulegen

27. Neuronales Netzwerk

Das neuronale Netz ist ein Computersystem, das vom menschlichen Gehirn inspiriert wurde. Es besteht aus mehreren Schichten miteinander verbundener Knoten, die zusammenarbeiten, um Daten zu analysieren und zu verarbeiten und so tiefes Lernen und Mustererkennung zu ermöglichen.

28. KI ohne Code No-Code-Entwicklung ist eine Möglichkeit für jedermann ohne Programmierkenntnisse, Anwendungen und Software zu entwickeln. Bei der programmierfreien KI können Sie in der Regel visuelle und grafische Konfigurationen nutzen, um KI-Anwendungen zu erstellen. Es geht darum, Technik zugänglicher zu machen.

29. Offene KI

Open AI ist ein amerikanisches KI-Forschungsunternehmen und die treibende Kraft hinter bahnbrechenden Innovationen wie GPT-3 und GPT-4. Es ist bestrebt, verantwortungsvolle, ethische und benutzerfreundliche Produkte anzubieten. Es lancierte kürzlich GPTs, einen KI-Assistenten, den die Nutzer für verschiedene Rollen und Zwecke anpassen können.

30. Optische Zeichenerkennung - OCR (Optical Character Recognition)

Dieser technische Assistent verwandelt Papier in Pixel. OCR scannt sowohl gedruckten als auch handschriftlichen Text und wandelt ihn in maschinenlesbaren Text um. Moderne CR-Tools nutzen künstliche Intelligenz, um Inhalte auf Papier leicht bearbeitbar und durchsuchbar zu machen, und ermöglichen sogar eine automatisierte Verarbeitung mit kontextbezogenen Funktionen zum Überfliegen.

31. Optimierung

Optimierung ist die Feinabstimmung eines KI-Modells, damit es so effizient wie möglich arbeitet. Ob es sich um Algorithmen für maschinelles Lernen, einen Fertigungsprozess oder eine Lieferkette handelt, optimierungstechniken zielen darauf ab, die bestmögliche Lösung innerhalb vorgegebener Grenzen zu finden. Es geht darum, die Leistung zu maximieren, die Kosten zu minimieren und alles wie eine gut geölte Maschine laufen zu lassen.

32. Pre-Training

Pre-Training ist die Anfangsphase, in der KI-Modelle die Grundlagen für die Bewältigung einer bestimmten Aufgabe erlernen, z. B. das Erlernen des Alphabets, bevor sie mit dem Schreiben vollständiger Sätze beginnen. Die Modelle werden mit großen Datensätzen konfrontiert, was ihnen hilft, Sprachen und Muster zu erfassen. Dies bildet die Grundlage für die Feinabstimmung, bei der sie sich auf bestimmte Aufgaben spezialisieren.

33. Eingabeaufforderung

Prompt ist die Eingabe oder Abfrage, die das KI-Modell verwendet, um eine sinnvolle und kontextbezogene Ausgabe zu erzeugen. Sie können von einfachen Abfragen wie Übersetzen Sie diesen Satz ins Französische bis hin zu komplexeren Anfragen wie Schreiben Sie eine Kurzgeschichte über einen Detektiv, der ein Rätsel löst reichen. 🕵️

Die richtige Eingabeaufforderung ist entscheidend, um eine nützliche Antwort von der KI zu erhalten. Sie müssen die Anfrage so formulieren, dass sie für die Verarbeitungsweise des Systems geeignet ist.

Mit ClickUp AI gehört der Stress über Prompts der Vergangenheit an! Die Plattform bietet zielgerichtet 100+ rollenspezifische Prompts und KI-Befehle, die Antworten auslösen, die perfekt auf Ihre Präferenzen und Anforderungen abgestimmt sind. Sie können sogar die Eingabeaufforderung wiederholen, um die Ergebnisse abzustimmen!

Verfeinern Sie Ihre Ergebnisse, um bessere Inhalte schneller zu erreichen - mit Reprompting in ClickUp AI

Das Denken in der KI ist das kognitive Kraftpaket, das die künstliche Intelligenz antreibt. Das Denken eines KI-Systems kann auf Logik, etablierten Regeln und Mustern oder gesundem Menschenverstand beruhen, aber viele Modelle werden auch auf abduktives oder monotones Denken trainiert.

35. Verstärkungslernen

Verstärkungslernen ist so, als würde man einem Hund neue Tricks beibringen, aber statt Leckerlis zu erwarten, lernt die KI durch Belohnungen und Bestrafungen . Der KI-Agent erkundet eine Umgebung, und wenn er gute Züge macht, bekommt er virtuelles Schulterklopfen, und wenn er es vermasselt, muss er digitale Schläge aus dem Handgelenk - Bestrafungen hinnehmen. Mit der Zeit findet er den besten Spielplan heraus, um die guten Dinge zu maximieren.

36. Robotik

Es ist eine faszinierende Mischung aus Technik, Computerintelligenz und künstlicher Intelligenz, die Roboter zum Leben erweckt. Diese mechanischen Wunder können alles sein, vom hilfreichen Staubsauger bis zu futuristischen, menschenähnlichen Gefährten. Es geht darum, Maschinen einen Sinn für das Handeln zu geben, was sie in Bereichen wie der Fertigung, dem Gesundheitswesen und sogar der Erforschung des Weltraums unverzichtbar macht. 🤖

37. Regelbasiertes System

Ein regelbasiertes System stützt sich auf vordefinierte Regeln und Logik, um Entscheidungen zu treffen und Aufgaben auszuführen. Es ist wie ein Regelwerk, bei dem das KI-System bestimmten Anweisungen und Bedingungen folgt, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Maßnahmen zu ergreifen. Nehmen wir als Beispiel eine App für intelligente Haussicherheit. Wenn der Bewegungssensor eine Bewegung erkennt (Bedingung), löst er eine Benachrichtigung auf dem Smartphone des Hausbesitzers aus (Aktion).

S-Z: Vom Suchalgorithmus zum Zero-Shot Learning

Der letzte Teil unseres Glossars zur künstlichen Intelligenz umfasst die Begriffe von S bis Z.

38. Suchalgorithmus

Ein schrittweiser Prozess, der in der Informatik und der künstlichen Intelligenz verwendet wird, um bestimmte Informationen in einem großen Datenbestand zu finden. ClickUp verwendet zum Beispiel fortschrittliche Algorithmen für seine Universelle Suche funktion, die den Benutzern hilft, systematisch durch gespeicherte Aufgaben und Daten zu navigieren.

Einfache Suche über alle Aufgaben, Dokumente und Projekte in ClickUp, um direkt in Ihre Arbeit einzusteigen

39. Selbstorganisierende Karten - SOM

Stellen Sie sich Self-Organizing Maps oder SOM als die Datenorganisatoren der KI-Welt vor. Sie sind darauf trainiert, hochdimensionale Daten in einem einfacheren Modell darzustellen, wobei die ursprüngliche Topographie erhalten bleibt. Die Idee ist, Daten leichter verständlich zu machen.

40. Stimmungsanalyse

Bei der Stimmungsanalyse handelt es sich um eine KI-Technik, die dazu dient, den Tonwert von Sätzen zu entschlüsseln, der positiv, negativ oder neutral sein kann. Unternehmen nutzen sie oft zur Analyse von soziale Medien beiträge, Rezensionen oder Nachrichtenartikel und greifen die zugrunde liegenden Meinungen über ihre Produkte auf.

41. Sprache-zu-Text

Eine raffinierte Technologie, die auf Ihre Stimme hört und das Gesagte in geschriebene Worte auf einem Bildschirm umwandelt - das war's. Ob Sie eine Nachricht diktieren, eine Besprechung transkribieren oder die Verwendung von Sprachbefehlen mit Ihrem Gerät, macht Sprache-zu-Text Kommunikation und dateneingabe ein Kinderspiel.

42. Starke KI

Strong AI wird oft auch als Artificial General Intelligence-AGI oder Deep AI bezeichnet und stellt die höchste Stufe der künstlichen Intelligenz dar. Sie besitzt eine menschenähnliche Intelligenz und ist in der Lage, zu verstehen, zu lernen, zu schlussfolgern und Wissen in einem breiten Spektrum von Aufgaben in einer Weise anzuwenden, die nicht von Menschen zu unterscheiden ist. Starke KI ist ein umfassendes Konzept und kein bestimmtes Werkzeug.

Ein Beispiel für ein starkes KI-Angebot ist der KI-Schreibassistent von ClickUp. Er konzentriert sich nicht nur auf einen Bereich der inhaltserstellung -Unterstützung beim Verfassen von Texten in Echtzeit, effizientes Zusammenfassen von Texten, Verbesserung der Grammatik und des Tons von Texten, und brainstorming für neue Ideen . Ob Sie eine erfahrene Führungskraft sind oder nur ein neuer Startup-Besitzer ist dieses Tool ein Muss für effizientes Schreiben auf professionellem Niveau.

Verwenden Sie ClickUp AI, um mit einem Tastendruck automatisch Aufgabenaktualisierungen, Zusammenfassungen und mehr zu erstellen

43. Text-zu-Bild-Generator

Dies ist ein leistungsstarkes KI-Tool, das schriftliche Beschreibungen oder textbasierte Eingabedaten aufnimmt und Bilder auf der Grundlage dieser Aufforderungen erstellt. Midjourney ist ein gutes Beispiel für einen Text-zu-Bild-Generator.

44. Text-zu-Sprache

Im Gegensatz zu Sprache-zu-Text wandelt Text-zu-Sprache geschriebenen Text in gesprochene Worte um. Ob ein Bildschirmlesegerät, das sehbehinderten Menschen hilft, oder ein virtueller Assistent, der Ihre Nachrichten laut vorliest - Text-to-Speech macht Informationen zugänglich und die Kommunikation inklusiver, genau wie ein AI Storyteller.

45. Lernen übertragen

Hierbei handelt es sich um eine Technik, bei der KI-Modelle das bei einer Aufgabe erworbene Wissen nutzen, um bei einer anderen Aufgabe besser abzuschneiden. Anstatt jedes Mal bei Null zu beginnen, bauen sie auf dem auf, was sie bereits gelernt haben. In der Welt der künstlichen Intelligenz wird das Transfer-Lernen eingesetzt, um die Modelle für alle vorgesehenen Aufgaben intelligenter und effizienter zu machen.

46. Unüberwachtes Lernen

Wie ein freigeistiger Entdecker, unüberwachtes Lernen ist ein Algorithmus für maschinelles Lernen, bei dem das Modell keinen Lehrer/Trainer hat, der klare Antworten gibt. Stattdessen durchforstet es die Daten, findet Muster und macht selbständig einen Sinn daraus. Es wird für Aufgaben wie das Clustern ähnlicher Daten oder die Reduzierung der Komplexität von Informationen verwendet.

47. Virtuelle Realität - VR

Klopf, klopf, die virtuelle Realität steht vor deiner Tür! Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz versetzt sie dich aus deiner physischen Umgebung in eine computergenerierte Welt. Mit einem VR-Headset können Sie auf dem Mars spazieren gehen, gegen Drachen kämpfen - oder vielleicht eines Tages die Eras Tour von Taylor Swift besuchen - alles, ohne Ihr Zimmer zu verlassen.🕺

48. Schwache KI - Enge KI

Die schwache KI oder Narrow AI ist der KI-Spezialist im Raum. Es handelt sich nicht um einen allwissenden Generalisten, sondern um einen aufgabenspezifischen Virtuosen. Stellen Sie sich die KI als einen virtuellen Experten vor, der fein abgestimmt ist auf eine bestimmte Aufgabe, sei es ein Schachspiel oder das Erkennen von Gesichtern auf Fotos. Obwohl er in seinem Spezialgebiet brillant ist, tritt er nicht in die Welt der allgemeinen menschlichen Intelligenz ein.

49. XAI-Explainable AI

Erklärbare KI ist eine besondere Art der künstlichen Intelligenz, die uns die Zahnräder im Entscheidungsprozess der KI zeigt. Mit XAI müssen Sie nicht mehr raten, warum die KI bestimmte Entscheidungen trifft - sie sagt es Ihnen. Diese Transparenz ist besonders wichtig, vor allem in wichtigen Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzen und selbstfahrende Autos, wo wir die Entscheidungen der KI verstehen und ihr vertrauen müssen.

50. Zero-Shot-Learning

Zero-Shot-Learning ist ein cleverer maschineller Lernansatz, bei dem KI-Modelle lernen, Objekte oder Konzepte ohne vorherige Beispiele zu erkennen. Anstatt unzählige Bilder von seltenen Tieren gezeigt zu bekommen, können sie diese identifizieren, auch wenn sie sie noch nie gesehen haben. Sie bringen der KI bei, selbstständig zu denken, und machen sie so unglaublich anpassungsfähig in Situationen, in denen herkömmliche Methoden des maschinellen Lernens ins Stocken geraten könnten. 🦾

Navigieren Sie durch die KI-Grenze mit ClickUp!

Sie haben es endlich geschafft, das Labyrinth der trendigen KI-Begriffe zu durchdringen! Um in dieser sich ständig weiterentwickelnden Landschaft erfolgreich zu sein, müssen wir eine Mentalität des kontinuierlichen Lernens kultivieren und bereit sein, neue Technologien anzunehmen.

Auf diese Weise bleiben wir relevant und gestalten die Zukunft aktiv mit. Mit den richtigen Werkzeugen, wie ClickUp, können Sie mit der Innovation Schritt halten und zum Vorreiter in der Welt der KI werden. Anpassen, lernen und sich weiterentwickeln mit einem ClickUp-Konto und steigern Sie Ihre geschäftlichen und beruflichen Bemühungen! ☘️