Claude AI vs. ChatGPT: Welcher KI-Assistent ist der beste im Jahr 2024?

Von der Überprüfung der Fakten bei hitzigen Familiendiskussionen bis hin zur Inspiration für eine professionelle E-Mail - KI-Tools können so ziemlich alles in Sekundenschnelle erledigen.

Unter den zahlreichen großen Sprachmodellen stehen zwei große Namen im Vordergrund: Claude AI und ChatGPT. Sie sind berühmt, weil sie fast augenblicklich menschenähnliche Inhalte erzeugen können. Natürlich hat jedes Modell seine eigenen Merkmale und Stärken.

Sie fragen sich, welches Modell für Sie besser geeignet ist?

Wir stellen Ihnen die Funktionen sowie die Vor- und Nachteile von Claude AI und ChatGPT vor, damit Sie sich für die Lösung entscheiden können, die am besten zu Ihnen passt. Außerdem stellen wir Ihnen einen weiteren super effizienten generativen KI-Assistenten als Alternative vor.

Finden wir also heraus, welcher KI-Assistent der wahre MVP (most valuable player) des Jahres 2024 ist! 🦘

Was ist Claude AI?

über KI Claude Claude ist ein KI-Chatbot von Anthropic AI, einem KI-Startup, das von ehemaligen Open AI-Mitgliedern mitbegründet wurde und dessen Ziel es ist, KI sicher und nützlich zu machen.

Angetrieben von einem umfangreichen Large Language Model (LLM), versteht und antwortet Claude in natürlicher Sprache. Sein einzigartiges "konstitutionelles Design" stellt sicher, dass seine Antworten immer hilfreich, harmlos und ehrlich sind (Halluzinationen können natürlich von Zeit zu Zeit auftreten).

Dieser Chatbot kann einige coole Dinge tun, wie kreative Texte schreiben, Sprachen übersetzen und detailliertere Antworten auf Ihre Fragen geben. Die Chats von Claude AI fühlen sich sehr unterhaltsam an, fast so, als ob du mit jemandem sprichst, der dich versteht.

Das Beste an Claude AI ist, dass es eine Reihe von Prinzipien befolgt, um die Dinge fair zu halten, sich von Stereotypen fernzuhalten und die Verbreitung falscher Informationen zu vermeiden. Anthropic AI hat Claude 2 als Antwort auf ChatGPT auf den Markt gebracht und entwickelt es ständig mit neuen Funktionen weiter.

Claude ist über ein kostenloses Konto verfügbar, während die Pro-Version von Claude vorrangigen Zugang und zusätzliche Funktionen bietet.

Claude AI-Funktionen

Was hebt Claude AI aus der Masse der AI-Tools hervor? Schauen wir uns einige der einzigartigen Funktionen an.

über KI Claude Die Fähigkeit von Claude AI, Dateien in einem Chat zu behandeln, macht es einzigartig unter anderen AI-Tools . Es kann hochgeladene Dateien zusammenfassen und den Kontext während des gesamten Gesprächs beibehalten.

Sie können problemlos bis zu fünf Dateien auf einmal hochladen, die jeweils auf 10 MB begrenzt sind. Dazu gehören Word-Dokumente, PDFs und sogar .txt-Dateien. Sie können Dateien hinzufügen, indem Sie auf eine Schaltfläche klicken oder sie in den Chat ziehen, und Claude AI lernt aus den hochgeladenen Inhalten.

Dies erweist sich als besonders vorteilhaft für das Sezieren und Verarbeiten komplexer Materialien wie medizinischer Studien, bei denen Sie spezifische Folgefragen stellen können, um das Verständnis zu vertiefen.

Claude AI kann jedoch nicht direkt mit Excel-Tabellen umgehen. Sie können sie in PDFs umwandeln, damit sie ihre Daten bearbeiten können.

2. Erweitertes Kontextfenster

Die neueste Version von Claude AI hat ein Token-Limit von 100K Token. Das bedeutet, dass sie natürlicher sprechen und Sie besser verstehen kann, indem sie riesige Datensätze verwendet, was superlange Interaktionen mit bis zu 75.000 Wörtern jedes Mal ermöglicht!

Dieser erweiterte Kontext hilft Claude AI dabei, Wörter und Sätze besser zu verstehen und so genauere und natürlichere Antworten zu geben. Einfach ausgedrückt, umfasst der erweiterte Kontext frühere Chats, laufende Unterhaltungen und Ihre Vorlieben, wodurch der Chatbot intelligenter und personalisierter wird.

Dieses Upgrade eignet sich für die Zusammenfassung umfangreicher Dokumente wie wissenschaftliche Studien und die Erstellung langer Texte mit jeweils mehreren tausend Wörtern.

3. Konstitutionelle KI-Ethik

Claude AI folgt einem Kodex ethischer Grundsätze, um eine verantwortungsvolle und sichere KI zu sein. Dadurch unterscheidet sich Claude von anderen KI-Systemen und ist eine sicherere Wahl, insbesondere für datenschutzrelevante Aufgaben.

Das Herzstück von Claudes gutem Verhalten sind die Prinzipien der konstitutionellen KI, die sich auf Schlüsselprinzipien konzentrieren, um ihre Reaktionen sicher, ethisch und fair zu halten. Einer dieser Grundsätze ist die Harmlosigkeit - dieser Chatbot lässt sich nicht zu schädlichen, gefährlichen oder illegalen Handlungen verleiten.

Ehrlichkeit wird ebenfalls großgeschrieben - Claude gibt keine falschen Informationen weiter und korrigiert Fehler schnell. Die KI von Claude ist außerdem fair - sie ist nicht voreingenommen und bevorzugt niemanden.

Der ethische Kodex von Claude AI beinhaltet Transparenz. Wenn sie sich bei etwas unsicher ist, wird sie es klar sagen. Und wenn Sie nachfragen, wird sie auch ihre Gründe dafür erklären.

Claude AI Preise

Kostenlos

Claude Pro: $20/Monat

Was ist ChatGPT?

über OpenAI Der von OpenAI im November 2022 auf den Markt gebrachte ChatGPT ist ein KI-Chatbot, der wegen seiner unheimlichen Fähigkeit, wie ein Mensch zu chatten, Wellen schlug. Mit viel Text und Code trainiert, kann dieser Chatbot Sprachen übersetzen und kreative Inhalte schreiben .

Mit über 180 Millionen Nutzern ist es sehr beliebt geworden!

Als ChatGPT auf den Markt kam, war es das erste seiner Art und spielte eine wichtige Rolle bei der Einführung von KI in die Mainstream-Konversation. Im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots verwendet er eine einzigartige Technologie namens Generative Pretrained Transformer (GPT) für natürlichere Konversationen.

Dadurch können die Benutzer ChatGPT für verschiedene Aufgaben nutzen, z. B. zum Beantworten von Fragen, Schreiben oder Lösen von mathematischen Problemen.

Sie können chatGPT kostenlos benutzen mit GPT-3.5 oder eine kostenpflichtige Version namens ChatGPT Plus mit dem leistungsfähigeren GPT-4.

Als der virtuelle Assistent Ihrer Träume geht GPT-4 über das Chatten hinaus. Er erstellt Dokumente, löst schwierige mathematische oder logische Probleme und kann auch Bilder entschlüsseln. 🤖

ChatGPT-Funktionen

Was macht ChatGPT so besonders? Lassen Sie uns einen Blick auf die Funktionen werfen, die es auszeichnen.

1. Natürliche Sprachverarbeitung

ChatGPT versteht dank seiner NLP-Funktion (Natural Language Processing) sehr gut, wie Menschen sprechen. Sie müssen keine speziellen Wörter oder Befehle verwenden - sprechen Sie einfach so, wie Sie es normalerweise tun würden. Das Programm verwendet intelligente Algorithmen, um die Details dessen, was Sie sagen, herauszufinden, wodurch die Antworten fortschrittlicher und persönlicher werden.

Wenn Sie z. B. gesunde Optionen für das Abendessen brauchen, können Sie ChatGPT fragen, und es wird Ihnen schnell eine Liste geben. Es merkt sich sogar, was Sie vorher gesagt haben, so dass Sie nach weiteren Optionen fragen können, wenn die ersten Vorschläge nicht ganz richtig sind. Es wird Ihnen sofort weitere Ideen geben.

Bemerkenswert ist, dass ChatGPT auch die schwierige Sprache der Witze, Anspielungen und des Sarkasmus verstehen kann. Es kann Ihnen also intelligente Antworten geben, die Sinn machen. Das macht es zu einem der besten AI-Tools zum Schreiben von Texten .

2. Sprach- und Bildfunktionen

über OpenAI Im September letzten Jahres erhielt ChatGPT ein fantastisches Upgrade - man kann jetzt in Echtzeit mit ihm sprechen und Bilder zum Chatten verwenden. 📷

Nehmen wir an, Sie sind auf einer Reise nach Italien und machen ein Foto vom Schiefen Turm. ChatGPT kann Ihr Reiseleiter sein und Ihnen die Geschichte des Monuments erklären. Zu Hause machen Sie Fotos von Ihrem Kühlschrank, und ChatGPT hilft Ihnen bei der Planung des Abendessens mit Schritt-für-Schritt-Rezepten.

Sie können auch Sprachchats mit ChatGPT führen. Egal, ob Sie gerade beschäftigt sind und einen schnellen Tipp für die Arbeit brauchen oder eine Gute-Nacht-Geschichte für die Kinder hören wollen, ChatGPT steht Ihnen zur Verfügung. Es kann auch sehr schnell superrealistische, menschenähnliche Stimmen erzeugen.

Open AI hat sich sogar mit professionellen Synchronsprechern zusammengetan, um die Stimmen authentisch klingen zu lassen. Dieses Upgrade macht ChatGPT noch besser für Gespräche und Interaktionen mit Bildern.

ChatGPT ist ein Sprachgenie, dank seines riesigen 570 GB großen Datensatzes aus dem riesigen Internet.

Dank dieser riesigen Datensammlung verfügt es über einen umfangreichen Wortschatz, der mehr als nur die Grundlagen abdeckt. Es ist mit alltäglichen Wörtern vertraut und kann mühelos mit ungewöhnlichen und technischen Begriffen umgehen.

Außerdem gibt es mit ChatGPT keine Sprachbarrieren. Da es auf Texte aus verschiedenen Sprachen trainiert wurde, können Sie mit ihm in über 200 Sprachen chatten - Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und anderen.

ChatGPT Preise

Kostenlos

Plus: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Team: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

auf der Website von OpenAI finden Sie weitere Informationen zu den zahlreichen flexiblen Optionen, die Sie in Ihren Plan aufnehmen können

Claude vs. ChatGPT: Funktionen im Vergleich

Hier ist eine Tabelle mit den wichtigsten Unterschieden zwischen Claude und ChatGPT:

Funktionalität

Sowohl Claude als auch ChatGPT sind auf ihre eigene Art und Weise ziemlich erstaunlich in dem, was sie tun.

Claude AI

Claude AI eignet sich hervorragend für bestimmte Anwendungsfälle wie Kundenservice, Rechtsangelegenheiten, Back-Office-Abläufe und Vertrieb. Sie passt ihre Antworten auf der Grundlage bestimmter Datensätze an, spricht verschiedene Sprachen und versteht sogar Programmiersprachen.

Claude sucht zwar nicht allein im Internet, kann aber Aufgaben anhand des Textes erledigen, den Sie ihm aus dem Internet geben. Claude wurde für Unternehmen entwickelt und hält sich an ethische KI-Regeln, konzentriert sich auf die richtigen Fakten und gibt verantwortungsvolle Antworten.

ChatGPT

ChatGPT gibt Antworten, die sich so anfühlen, als ob Sie mit einem Profi chatten würden. Das macht es zu einer idealen Lösung für den Einsatz im Kundenservice. Es automatisiert sogar Aufgaben wie Terminplanung, Reservierungen und Online-Zahlungsabwicklung.

ChatGPT wird durch Funktionen wie KI-Bilderzeugung, Datenanalyse und Plugins verbessert. Es richtet sich an ein breites Publikum durch ein kostenloses Konto und abgestufte kostenpflichtige Optionen.

Antworten und Genauigkeit

Ein KI-Bot untergräbt seinen Zweck, wenn er falsche oder minderwertige Antworten liefert. Sehen wir uns die Qualität und Genauigkeit der Antworten für diese Chatbots an.

Claude AI

Claude AI ist nicht perfekt. Aber einige Leute sind der Meinung, dass Claude in Fachgebieten wie Geschichte und Geografie gut ist, weil es eine kleinere Menge an Informationen betrachtet. Was Claude auszeichnet, ist seine Ehrlichkeit - es gibt zu, wenn es etwas nicht weiß.

Claude hat bis Dezember 2022 gelernt, könnte also wissen, was Anfang 2023 passiert. Das ist aktueller als bei anderen KI-Chatbots, was Claude einen Vorteil verschafft.

ChatGPT

ChatGPT hat sein Spiel mit GPT-4 verbessert und bietet eine höhere Genauigkeit. Laut OpenAI ist es bei GPT-4 um 82 % unwahrscheinlicher, dass Inhalte gegen OpenAIs Regeln verstoßen, und um 60 % unwahrscheinlicher, dass Antworten erstellt werden, als bei der Vorgängerversion.

ChatGPT, das weiter verbreitet ist als Claude, liefert schnellere und detailliertere Antworten. Es zeichnet sich durch schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeiten und kürzere Antwortzeiten aus, insbesondere bei einfacheren Aufgaben der Inhaltserstellung.

Integration

Wenn Sie über ein solides KI-Modell verfügen, wäre es dann nicht praktisch, es in all Ihren Geschäftsanwendungen zu verwenden? Nun, sowohl Claude AI als auch ChatGPT unterstützen nützliche Integrationen.

Claude AI

Claude hat sich mit großen Namen wie Notion, Quora, DuckDuckGo, Slack und Zoom zusammengetan. Weitere Google-Integrationen sind in Kürze zu erwarten. Claude lässt sich über seine API leicht in verschiedene Anwendungen integrieren.

In Slack fasst die Claude-App Threads zusammen und beantwortet Fragen, während sich Claude in Zoom zu einem wichtigen Akteur im Contact Center, in Meetings, am Telefon, im Team-Chat, am Whiteboard und in Zoom IQ entwickelt.

ChatGPT

ChatGPT ist sehr vielseitig - es lässt sich über eine API leicht in verschiedene Anwendungen integrieren.

Es gibt Plugins für Kayak, Expedia, OpenTable, Slack, Shopify und weitere sind in Vorbereitung. Außerdem funktioniert es reibungslos mit verschiedenen Programmiersprachen, was es flexibel und anpassungsfähig macht.

Sicherheit und Schutz

Wenn Sie einen KI-Bot für Ihr Unternehmen einsetzen, haben Sie wahrscheinlich KI-Sicherheitsbedenken. Sie können es sich nicht leisten, sensible Informationen zu verlieren, und Claude AI und ChatGPT bieten ein gewisses Maß an Sicherheit.

Claude AI

Claude AI nimmt den Schutz der Nutzerdaten ernst. Es verwendet intelligente Maßnahmen wie begrenzte Datenerfassung, Verschlüsselung und externe Audits, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Mit konstitutioneller KI als Kernstück verfügt Claude über Sicherheitsfunktionen wie konstitutionelle Kuration, Maskierung von Fähigkeiten, gegnerisches Training, angewandte Ethik und Integration der Aufsicht. Diese Praktiken und die standardmäßige Datenanalyse und -verarbeitung gewährleisten, dass Claude in bestimmten Bereichen sicher arbeitet.

ChatGPT

ChatGPT verfügt über Sicherheitsfunktionen, kann aber Verzerrungen aus seinen Trainingsdaten aufgreifen. Die Überprüfung von Informationen kann schwierig sein, da nicht immer Quellen angegeben werden. Manchmal neigt es mehr zur Kreativität als zu reinen Fakten, was zu einigen Ungenauigkeiten führen kann.

Die Sicherheit stand bei der Entwicklung nicht im Vordergrund, aber ChatGPT arbeitet mit Hilfe von Experten daran. Es ist ratsam, das Programm nicht zu benutzen, wenn es um sensible Geschäftsinformationen geht.

Claude AI vs. ChatGPT: Haben wir einen klaren Gewinner?

Die Entscheidung zwischen Claude AI und ChatGPT ist schwierig, da sich beide noch in der Entwicklung befinden.

Claude AI ist pro-super sicher und genau, großartig für geschäftliche Aufgaben. Sie folgt einem verfassungsmäßigen Design, ist also verantwortungsbewusst und ehrlich. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass sie nicht so gut mit verschiedenen Sprachen oder Sprachfunktionen umgehen kann.

ChatGPT ist ein Allrounder. Es passt in fast alles und funktioniert für ein großes Publikum. Aber es wurde seit September 2021 nicht mehr mit aktuellen Informationen aktualisiert, so dass es einige Fakten vermissen könnte.

Letztlich kommt es darauf an, was man für sich selbst braucht - den Business-Profi oder den vielseitigen Alltags-KI-Buddy.

Claude AI vs. ChatGPT auf Reddit

Was denken Redditoren über den Kampf ChatGPT vs. Claude AI?

Interessanterweise scheinen viele von ihnen für beide Teams zu spielen und je nach Aufgabe beide KI-Chatbots zu verwenden.

Die wichtigsten Highlights aus unserer Untersuchung:

_"In den letzten zwei Wochen habe ich sowohl GPT-4 als auch Claude (kostenlos) eingesetzt. Ich behaupte, dass ich als professioneller Vermarkter, der beide LLM für eine Reihe von Zwecken nutzt, in etwa 70 % der Fälle Claudes Ausgabe gegenüber GPT-4 vorziehe

Ein anderer Redditor erwähnt, dass er GPT-4 speziell für die Code-Generierung aufgrund seiner komplexen Argumentation und seines besseren Verständnisses als Claude AI bevorzugt.

ich benutze sowohl GPT4 als auch Claude täglich. Nach dem, was ich gesehen habe, ist GPT4 für die meisten Programmierprobleme besser. Es hat ein besseres Denkvermögen und kann die fehlenden Lücken besser erraten, als ich es von ihm erwarte (z. B. das Schreiben neuer, origineller Tests mit bestehenden Tests als Beispiel)."_

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Claude AI vs. ChatGPT

Verwalten Sie Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ benutzerdefinierten Ansichten und Aufgabenautomatisierung mit ClickUp

Was, wenn Sie einen KI-Assistenten suchen, der die Genauigkeit von Claude AI mit der Vielseitigkeit von ChatGPT kombiniert?

Wir haben Sie.

Wir stellen vor ClickUp -Ihre All-in-One-Lösung für Projektmanagement und KI-Assistenz. Es ist eine großartige alternative zu ChatGPT und Claude.

Anstatt zwischen mehreren Tools zu wechseln, melden Sie sich für eine einzige, benutzerfreundliche Plattform an, die mit zahlreichen Funktionen ausgestattet ist. Von Rich-Text-Bearbeitung bis zu soliden aufgabenverwaltung und die mühelose Integration mit mehr als 1000 Anwendungen ist ClickUp die erste Wahl, wenn es darum geht, Aufgaben vor Ablauf von Fristen zu erledigen, Arbeitsabläufe reibungsloser zu gestalten und die Produktivität zu steigern.

ClickUp ist für jeden gemacht. Egal, ob Sie an einem Softwareprojekt arbeiten, das Diskretion erfordert, oder ob Sie Marketingmaterial entwickeln, ClickUp hilft Ihnen, Aufgaben zu planen und zuzuweisen, mit Ihrem Team zu arbeiten und den Projektfortschritt zu verfolgen - alles an einem Ort.

Schneller arbeiten mit ClickUp AI

Fassen Sie Ihre Texte in 30 Sekunden zusammen und verbessern Sie sie mit ClickUp AI ClickUp AI ist Ihre erste Anlaufstelle schreibassistent soll Ihr Team effizienter und produktiver machen. Er bietet AI-Vorlagen für Eingabeaufforderungen für verschiedene Rollen, was die Arbeit ohne Qualitätseinbußen beschleunigt.

ClickUp AI ist eine großartige AI-Tool für die Keyword-Recherche ebenfalls. In Verbindung mit ClickUp Docs generiert es verwandte Keyword-Ideen und erstellt Keyword-Cluster.

Mit dem KI-Chatbot von ClickUp können Sie:

Texte zusammenfassen

Ihre Texte für eine kristallklare Kommunikation aufpolieren

Ideen für Blogs, soziale Medien und Veranstaltungen ausarbeiten

Überzeugende E-Mails wie ein Profi verfassen

Detaillierte Projektbeschreibungen verfassen, ohne ins Schwitzen zu geraten

Entwickeln Sie aufschlussreiche Fragen für Umfragen

Planen Sie Meetings wie ein Champion mit gut strukturierten Tagesordnungen, fassen Sie wichtige Diskussionen zusammen und vieles mehr

ClickUp kann mit jedem mithalten. Egal, ob Sie im Marketing, im Vertrieb, in der Personalabteilung oder im Projektmanagement tätig sind - ClickUp ist Ihr zuverlässiger Partner!

Stellen Sie sich ClickUp AI als Ihren ultimativen virtuellen Assistenten vor, der Ihre Produktivität steigert, Ihre Arbeit beschleunigt und Ihre wertvolle Zeit für die Aufgaben freimacht, die Sie wirklich brauchen. 🌟

Behalten Sie Ihre Dokumente im Griff mit ClickUp Docs

Erstellen, bearbeiten und teilen Sie Ihre Dokumente in Echtzeit mit Ihrem Team mit ClickUp Docs

Wenn Sie täglich mit umfangreichen Dokumenten zu tun haben, halten Sie sie mit ClickUp Docs ordentlich und organisiert.

Mit ClickUp-Dokumente sind Sie bereit für die Erstellung, Bearbeitung, Speicherung und gemeinsame Nutzung von Dokumenten. Es ist nicht nur ein Ort für Ihre Ideen; die wahre Magie geschieht, wenn Ihr Team mitmacht und gemeinsam mit Ihnen an den Dokumenten arbeitet.

Sie können Dokumente gemeinsam in Echtzeit bearbeiten, egal wo Sie sind. Hinterlassen Sie Kommentare, weisen Sie Aufgaben an Ort und Stelle zu und verwandeln Sie Teile Ihres Textes in Aufgaben, damit alles reibungslos funktioniert.

Und wissen Sie was? Sobald Ihr Dokument fertig ist, können Sie es mit einer Aufgabe verknüpfen, um alles an einem Ort zu organisieren. Mit ClickUp Docs können Sie jedes kleine Detail anpassen und sicherstellen, dass Ihre Dokumente perfekt zu Ihren Aufgaben, Projekten und dem einzigartigen Arbeitsstil Ihres Teams passen. ⚡

Organisieren Sie alles an einem Ort mit ClickUp Notepad

Organisieren Sie alles von Notizen über Checklisten bis hin zu Aufgaben mit ClickUp Notepad

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Überblick über Ihre verstreuten Ideen und Inhalte zu behalten, nehmen Sie die Hilfe von ClickUp Notizblock . Es ist Ihr Assistent für die Organisation von Notizen, Checklisten und anderen Aufgaben, alles an einem bequemen, sicheren Ort.

Verwenden Sie ClickUp Notepad, um all Ihre besten Ideen im Handumdrehen zu notieren, und Sie können die Dinge sogar mit ausgefallenen Formatierungen aufpeppen - Kopfzeilen, Aufzählungszeichen, Farben - was auch immer Sie für Ihre Notizen bevorzugen.

Ziehen Sie Elemente per Drag-and-Drop, verschachteln Sie sie, um eine visuelle Hierarchie zu erstellen, und gruppieren Sie sie in Checklisten. Sie haben nicht nur Notizen, sondern können sie in wirkungsvolle Aktionspunkte verwandeln.

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

Verbessern Sie Ihre AI Journey mit ClickUp!

Sie können sich nicht zwischen Claude und ChatGPT entscheiden, brauchen aber dennoch eine KI-Lösung aus einer Hand? Wählen Sie ClickUp.

Sie werden die Früchte ernten vorteile des Projektmanagements ohne Kompromisse bei den wichtigsten KI-Funktionen einzugehen. ClickUp kann Ihnen helfen, Ihr Informations- und Aufgabenmanagement zu rationalisieren und Ihre Produktivität mit der Kraft der Automatisierung in die Höhe zu treiben.

Wählen Sie Ihren ultimativen virtuellen Assistenten, organisieren Sie Ihre Ideen mühelos und bleiben Sie mit ClickUp auf dem Weg zu Ihren Zielen.

Schalten Sie unendliche KI-Funktionen frei Für ClickUp anmelden noch heute!