die 11 besten Asana-Alternativen für Marketingagenturen (2025)

Ihre Agentur wächst. Was für ein Team von fünf Personen funktioniert hat, passt nicht mehr zu Ihrem 20-köpfigen Betrieb.

Asana hat Sie bis hierher gebracht, aber jetzt brauchen Sie etwas anderes. Diese 11 Asana-Alternativen für Marketingagenturen sind auf die besonderen Herausforderungen spezialisiert, denen Sie gegenüberstehen.

Finden wir etwas, das mit Ihren Ambitionen wächst. 🎯

Die besten Asana-Alternativen für Marketingagenturen auf einen Blick

Hier ist ein kurzer Vergleich der besten Asana-Alternativen für Marketingagenturen. 👇

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp All-in-One-Plattform für die Agenturverwaltung zur kreativen und operativen Abstimmung Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen, Start-ups und Unternehmen Benutzerdefinierte Workflows, KI-Unterstützung, Dashboards, Dokumente, Zeiterfassung, KI-Kalender, Feedback-Tools Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Wrike Organisation kreativer Assets und Workflows für das Client-Portal Teamgröße: Ideal für mittlere bis große Kreativteams Formulare anfordern, Prüfungen, Versionen nebeneinander anzeigen, Workspaces für Clients, automatisierte Berichte Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer Jira Agile Kampagnendurchführung und iterative Projektaktualisierungen Teamgröße: Ideal für technische Marketingteams und Agenturen, die mit Entwicklern zusammenarbeiten Benutzerdefinierte Workflows, Kanban-Boards, Automatisierung von Kampagnen, über 30 integrierte Berichte Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat pro Benutzer Trello Visuelle Aufgabenverwaltung und Kampagnenplanung Teamgröße: Ideal für Redaktions-, Social-Media- und Content-Teams Inhaltskalender, anpassbare Vorlagen, Synchronisierung mit Google Drive, Power-Up-Integrationen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer ProofHub Strukturierte kreative Reviews und Genehmigungen durch Stakeholder Teamgröße: Ideal für Design-, Content- und Branding-Teams Feedback zu Markups, Genehmigungs-Flows, benutzerdefinierte Formulare, Berechtigungssteuerung Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 50 $/Monat Teamwork Nachverfolgung der Rentabilität und kundenorientierte Lieferung Teamgröße: Ideal für Agenturen, die Abrechnungen, Retainer und Lieferungen verwalten Zeiterfassung, QuickBooks-Rechnungsstellung, Workload-Planer, Zugriff auf Client-Ansicht Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 13,99 $/Monat pro Benutzer Airtable Kampagnenplanung mit anpassbaren Workflows und Datenansichten Teamgröße: Ideal für Betriebs- und Planungsteams Formelfelder, Kampagnenportale, farbcodierte Kalender, bedingte Logik Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 24 $/Monat pro Benutzer ActiveCollab Überwachung der Projektrentabilität und zeitbasierte Rechnungsstellung Teamgröße: Ideal für finanzbewusste Projektmanager und Dienstleistungsagenturen Timer für Aufgaben, wiederkehrende Rechnungen, Übersicht über die Workload, Warnmeldungen bei Scope Creep Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Monat pro Benutzer Basecamp Vereinfachte Kommunikation und zentrale Sichtbarkeit von Projekten Teamgröße: Ideal für schlanke Teams und funktionsübergreifende Marketinggruppen Message Boards, automatische Check-ins, Dokumenten-Hub, einfache Nutzung für Clients Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer Zoho Projects Marketing-Ops eingebunden in unternehmensweite Workflows Teamgröße: Ideal für Teams, die das Zoho-Ökosystem nutzen Projektportale, Nachverfolgung von Ausgaben, Workload-Ansichten, Automatisierung mit Blueprints Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer

Warum Sie sich für Asana-Alternativen für Marketingagenturen entscheiden sollten

Die Projektmanagement-Software von Asana für Agenturen funktioniert für viele, aber Marketingagenturen benötigen oft maßgeschneiderte Lösungen. Hier sind einige Gründe, warum Sie sich anderweitig umsehen sollten:

Nicht speziell für Marketing: Asana verfügt über keine marketingorientierten Workflows, erfordert umfangreiche Anpassungen und zusätzliche Tools für Kampagnenlebenszyklen, was zu fragmentierten Abläufen führt

Unvollständige Kampagnendeckung : Es verwaltet Aufgaben gut, lässt jedoch wichtige Schritte wie die Erfassung der Reihenfolge und die Genehmigung von Assets aus, sodass separate Systeme erforderlich sind

Probleme mit der Skalierung: Mit zunehmender Komplexität der Clients und Kampagnen wird die einfache Struktur von Asana unübersichtlich, was die Sichtbarkeit beeinträchtigt

Keine Zeiterfassung oder Abrechnung: Agenturen, die abrechnungsrelevante Stunden nachverfolgen müssen, müssen Tools von Drittanbietern oder manuelle Tabellenkalkulationen verwenden, da Asana diese Features nicht bietet

Eingeschränkte Berichterstellung: Einfache Dashboards bieten keine anpassbaren Einfache Dashboards bieten keine anpassbaren KPIs für Kampagnen und Marketingagenturen , was Einblicke in mehrere Projekte erschwert

Fehlende Features für die Zusammenarbeit mit Clients: Keine Client-Portale oder detaillierte Berechtigungen sorgen für Reibungsverluste bei der Kommunikation

Schwache Hierarchie der Aufgaben: Unflexible Unteraufgaben und begrenzte Unflexible Unteraufgaben und begrenzte KI-Marketing-Automatisierung führen zu manuellen Workarounds

🧠 Fun Fact: Volney B. Palmer gründete die erste bekannte Werbeagentur in den USA. Sein ursprünglicher Plan war es, lediglich Werbeflächen in Zeitungen zu verkaufen. Strategie, Slogans und Kreativabteilungen kamen erst viel später hinzu.

Die besten Asana-Alternativen für Marketingagenturen

Dies sind unsere Favoriten unter den besten Asana-Alternativen für Marketingagenturen. 📝

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Agenturmanagement)

Erstellen Sie Ihre erste Aufgabe in ClickUp Verfolgen Sie jedes Kampagnen-Asset mit ClickUp Aufgaben

ClickUp bietet Ihnen die Struktur, die Asana fehlt, und bleibt dabei flexibel genug, um sich an die Arbeitsweise Ihrer Agentur anzupassen.

Zunächst einmal dient die Projektmanagement-Software von ClickUp als operatives Rückgrat Ihrer Agentur. Und wenn Sie die Marketing-Lösung von ClickUp und die ClickUp Creative Agency Software integrieren, erhalten Sie Zugriff auf spezielle Workflows, die speziell für Marketing-Abläufe entwickelt wurden

Halten Sie Ihre Kampagnen am Laufen

Angenommen, Ihre Agentur arbeitet an einer Full-Funnel-Kampagne für eine Verbrauchertechnologiemarke – organische Beiträge, bezahlte Anzeigen, E-Mail-Drips und Landing Pages, die alle über einen Zeitraum von sechs Wochen veröffentlicht werden sollen.

Sie beginnen mit der Erstellung eines Ordners für die Kampagne. Darin verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um detaillierte Ergebnisse für jedes Asset zu erstellen: eine für das Instagram-Karussell, eine für die E-Mail zum Start und eine für die Videoanzeige.

Jede Aufgabe wird dem richtigen Mitglied des Teams zugewiesen, zusammen mit Fristen, kreativen Briefings und Unteraufgaben für die Übergabe.

Damit alle über den Fortschritt auf dem Laufenden sind, definieren Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten ClickUp-Aufgabenstatus: „Briefing“, „Entwurf in Bearbeitung“, „Interne Überprüfung“, „Client-Überprüfung“ und „Endgültige Genehmigung“. Diese spiegeln die tatsächlichen Phasen wider, die Ihre Agentur durchläuft.

Gleichzeitig können Sie jeder Aufgabe benutzerdefinierte Felder in ClickUp hinzufügen, damit Ihr Team die Arbeit leicht aufteilen und filtern kann. Legen Sie den Kanal, die Zielgruppe, das Format der Assets und die Priorität der Kampagne fest.

Wenn Ihr Stratege also alle Assets mit höchster Priorität für bezahlte Medien sehen möchte, die nächste Woche live gehen, kann er die Ansicht in Sekundenschnelle filtern.

Alles in Echtzeit sehen

Überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Kampagnen mit ClickUp Dashboards

Ihre Betriebsdaten werden durch ClickUp Dashboards in strategische Erkenntnisse umgewandelt. Diese visuellen Command-Center zeigen Echtzeitinformationen über die Kapazitäten Ihres Teams, Projekttermine und die Kampagnenleistung für alle Ihre Clients an.

Sie können auch private Dashboards für Ihre Clients erstellen, die den Fortschritt bei den zu liefernden Leistungen, die Fristen und Hindernisse in Echtzeit anzeigen, ohne interne Notizen oder Details aus der Produktion preiszugeben.

Mit KI schneller vorankommen

Arbeiten Sie mit ClickUp Brain für die Kampagnenplanung

ClickUp Brain ist die in die Plattform integrierte KI-Engine, die Ihrem Team hilft, zu planen, zu schreiben und zusammenzufassen, ohne an Schwung zu verlieren.

Angenommen, Ihre Agentur plant eine Black Friday-Kampagne für einen E-Commerce-Client. Der Stratege öffnet ein ClickUp-Dokument, um die Struktur der Kampagne zu skizzieren. Er gibt eine kurze Eingabe wie „Black Friday-Promo-Plan für Hautpflegemarke” ein. ClickUp Brain schlägt einen Kampagnenplan vor, der nach Kanälen – E-Mail, bezahlte soziale Medien, Landing Pages und Influencer-Kooperationen – unterteilt ist und wichtige Messaging-Ansätze und Formate für die Ergebnisse enthält.

Wenn Ihr Kreativleiter dann während der Produktionsphase wissen möchte, was noch überprüft werden muss oder wo Feedback blockiert ist, kann das KI-Marketing-Tool die neuesten Kommentare zu allen Aufgaben mit einem Klick zusammenfassen.

Wiederkehrende Arbeiten automatisieren

Legen Sie Auslöser für die Automatisierung von ClickUp in Ihrem Workspace fest

ClickUp Automatisierung übernimmt alle mühsamen Projektstatus-Updates, Aufgabenänderungen und Erinnerungen, die während Kampagnen die Zeit Ihres Teams in Anspruch nehmen.

Wenn beispielsweise eine Aufgabe in den Status „Client Review“ verschoben wird, kann eine Automatisierung automatisch den Account Manager taggen, eine Frist für das Feedback festlegen und die Aufgabe neu zuweisen, wenn diese Frist überschritten wird.

Starten Sie mit Vorlagen für Agenturen

Kostenlose Vorlage Starten und verwalten Sie kreative Kampagnen mit der ClickUp-Vorlage für Marketingagenturen

Die ClickUp-Vorlage für Marketingagenturen wurde für Agenturen entwickelt, die Kampagnenzyklen für mehrere Clients verwalten. Sie enthält Listen für kreative Anfragen, vordefinierte benutzerdefinierte Aufgabenstatus für Überprüfungs-Flows und benutzerdefinierte Felder für Plattform und Format.

Die Vorlage enthält auch Ansichten wie Vertragszeitleisten und Kontoübersichten, die Ihnen sofortige Sichtbarkeit verschaffen.

Wenn Sie neben der kreativen Umsetzung auch Retainer oder Client-Ops verwalten, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für Agenturmanagement dabei, schneller durchzustarten.

Die besten Features von ClickUp

Arbeiten Sie so, wie es jedes Team bevorzugt: Zeigen Sie Kampagnen in Zeigen Sie Kampagnen in der Board-Ansicht für Kreative, in einer Liste für Projektmanager oder in Gantt-Diagrammen für kundenorientierte Updates an

Überspringen Sie das wiederholte Setup: Erstellen Sie Erstellen Sie wiederkehrende ClickUp-Aufgaben für monatliche Inhalte, Client-Check-ins oder Kampagnenberichte

Verzögerungen vermeiden: Planen Sie Projekte mit dem KI-gestützten Planen Sie Projekte mit dem KI-gestützten ClickUp-Kalender , der Terminkonflikte und Workload-Überlastungen anzeigt

Nehmen Sie Arbeit sauber auf: Erstellen Sie Erstellen Sie ClickUp-Formulare für kreative Briefings, Kampagnenanfragen oder Feedback, damit nichts in E-Mails oder Chats verloren geht

Wissen, wo die Stunden bleiben: Verfolgen Sie die Projektzeit über Dienste, Clients und Rollen hinweg mit Verfolgen Sie die Projektzeit über Dienste, Clients und Rollen hinweg mit ClickUp Project Time Tracking

Halten Sie Strategie und Ausführung in Verbindung: Entwerfen Sie Nachrichtenpläne, Asset-Entwürfe und Rollout-Checklisten in Entwerfen Sie Nachrichtenpläne, Asset-Entwürfe und Rollout-Checklisten in ClickUp-Dokumenten , die mit Aufgaben verknüpft sind

Feedback umsetzbar machen: Verwandeln Sie Kommentare von Prüfern mit Verwandeln Sie Kommentare von Prüfern mit ClickUp „Kommentare zuweisen” in zugewiesene nächste Schritte, sowohl in Aufgaben als auch in Dokumenten

Sorgen Sie für fokussierte Diskussionen: Kommunizieren Sie im Kommunizieren Sie im ClickUp-Chat , damit Kampagnenbesprechungen neben der Arbeit bleiben und nicht über verschiedene Plattformen verstreut sind

Limits von ClickUp

Ohne sorgfältiges Setup kann es leicht passieren, dass wichtige Updates übersehen werden oder Sie mit irrelevanten Benachrichtigungen überschwemmt werden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Diese Reddit-Rezension sagt wirklich alles:

Wir betreiben unsere Agentur nun seit etwa einem halben Jahr mit ClickUp, und ehrlich gesagt hat es unsere Arbeitsweise in einer Weise verändert, die ich nicht erwartet hätte. Zuerst war ich skeptisch gegenüber all den zusätzlichen Features, aber sie haben mich überzeugt. […] Ihr Dokumentensystem hat still und leise den Großteil unserer Arbeit mit Google Docs ersetzt. Alles läuft einfach besser, wenn unsere Dokumentation am selben Ort wie unsere Projekte gespeichert ist. Das Team hat sich schneller daran gewöhnt, als ich gedacht hätte. Ich war zunächst skeptisch gegenüber ClickUp Brain, es schien mir nur eine weitere KI-Spielerei zu sein. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben erspart, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen muss. Es ist nicht perfekt, aber hilfreich, wenn ich viel zu tun habe. […] Wie alles andere auch, war es etwas gewöhnungsbedürftig, und es gibt immer noch Momente, in denen sich die Dinge etwas holprig anfühlen. Aber wenn ich zurückblicke, wie wir früher gearbeitet haben, möchte ich nicht mehr zurück. ​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Wrike (Am besten für die Verwaltung kreativer Assets geeignet)

via Wrike

Kennen Sie das Gefühl, wenn ein Client nach „dem Logo mit dem blauen Hintergrund“ fragt und Sie feststellen, dass es 12 Versionen davon in verschiedenen Ordnern gibt? Wrike versteht das.

Diese Asana-Alternative für Marketingagenturen glänzt, wenn Sie mehrere anspruchsvolle Clients betreuen, die alle ihre eigenen Vorgehensweisen haben.

Ihr größtes Problem – alle auf den gleichen Stand zu bringen, was die Projektanforderungen angeht – wird durch Marketingvorlagen gelöst. Sie müssen nicht mehr jedes Mal von vorne anfangen, wenn Sie einen neuen Client an Bord nehmen oder eine bekannte Kampagne starten.

Die besten Features von Wrike

Erstellen Sie benutzerdefinierte Anfrageformulare, die Client-Briefings automatisch in umsetzbare Aufgaben umwandeln

Vergleichen Sie verschiedene Versionen kreativer Assets während des Genehmigungsprozesses nebeneinander

Richten Sie automatisierte digitale Marketingberichte ein, die Kampagnenmetriken und den Projektstatus ohne manuelle Arbeit nachverfolgen

Teilen Sie dedizierte Client-Workspaces, in denen externe Mitarbeiter den Fortschritt überprüfen und Feedback geben können

Limits von Wrike

Wrike bietet zwar Tools für die Prüfung, aber Agenturen merken, dass wiederholte Überprüfungszyklen ein mühsames manuelles Setup erfordern und den Workspace unübersichtlich machen können

Berichterstellung und Dashboards werden oft als unzureichend für hochwertige Client-Präsentationen beschrieben

Die Zeiterfassung in Wrike ist einfach, umständlich und für die Berichterstellung über abrechnungsfähige Stunden ineffizient

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (2.614 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Wrike?

Hier ist die Meinung eines Reddit-Benutzers zu diesem Tool:

Ich habe schon unzählige PM-Systeme ausprobiert und bin von Wrike wirklich begeistert. Nicht nur, weil ich PM bin, sondern weil alle 30 Mitglieder meines Teams sich schnell damit zurechtgefunden haben und es täglich nutzen. Die Tatsache, dass wir eine Software zu 100 % nutzen, erleichtert mir meine Arbeit als PM enorm. Es ist allerdings ein wirklich komplexes System im Hintergrund: Benutzerdefinierte Felder einrichten, benutzerdefinierte Elementtypen erstellen, Übermittlungsformulare erstellen usw. Aus Sicht des Projektmanagers hat es eine gewisse Lernkurve, aber es leistet eine Menge.

🔍 Wussten Sie schon? David Ogilvy, oft als Vater der modernen Werbung bezeichnet, begann seine Karriere nicht im Marketing. Nach seinem Studium in Oxford absolvierte er eine Ausbildung zum Koch in Paris und verkaufte später AGA-Herde von Tür zu Tür in Schottland. Er war so gut darin, dass er 1935 ein Verkaufshandbuch schrieb, das später vom Fortune Magazine als eines der besten aller Zeiten gelobt wurde.

3. Jira (am besten für agile Marketing-Workflows geeignet)

via Atlassian

Das Problem mit Marketingkampagnen ist: Sie ändern sich. Und zwar häufig. Manchmal sogar stündlich. Jira ist sich dieser Tatsache bewusst, da es für die Softwareentwicklung konzipiert wurde, wo sich Anforderungen schneller ändern als Modetrends.

Während Ihre Konkurrenten noch versuchen, Marketing in Wasserfallprozesse zu zwängen, passen Sie sich im Handumdrehen an. Dank der umfassenden Anpassungsmöglichkeiten können Sie die Arbeitsweise Ihres Teams genau nachbilden, anstatt sich an die „Best Practices” anderer anzupassen

Die besten Features von Jira

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, die Ihren spezifischen Marketingplanungsprozessen und Genehmigungsabläufen entsprechen

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Kampagnen mithilfe von Kanban-Boards oder Zeitleisten-Ansichten mit Nachverfolgung von Abhängigkeiten

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Arbeit oder das Verschieben von Projekten durch Genehmigungsphasen

Greifen Sie auf über 30 verschiedene Berichte zu, um alles von der Zykluszeit bis zur Teamgeschwindigkeit nachzuverfolgen

Limits von Jira

Technische Komplexität kann nicht-technische Mitglieder Ihres Marketingteams einschüchtern

Nicht-technische Benutzer empfinden grundlegende Aktualisierungen als mühsam und langsam; Umgebungen sind oft mit zusätzlichen Feldern, Workflows und Klicks überladen

Die Zusammenarbeit mit Clients ist mühsam; externe Stakeholder können nicht einfach einbezogen werden

Im Vergleich zu designorientierten Alternativen sind die Möglichkeiten zur Prüfung von Kreativleistungen begrenzt

Preise für Jira

Free

Standard: 8 $/Monat pro Benutzer

Premium: 14 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 6.425 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.155 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jira?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Mit Jira ist es unglaublich einfach, komplexe Projekte in überschaubare Stories und Aufgaben zu unterteilen. Mir gefällt besonders, dass man benutzerdefinierte Workflows erstellen, Team-Mitgliedern Aufgaben zuweisen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen kann. Die visuellen Tools wie Kanban- und Scrum-Boards sind besonders hilfreich, um organisiert zu bleiben und alle auf dem gleichen Stand zu halten.

🧠 Fun Fact: Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Marke” stammt aus der Viehzucht. Rancher brannten einzigartige Zeichen in Rinder, um deren Eigentümerschaft zu kennzeichnen. Marketer übernahmen den Begriff, um Produkte zu beschreiben, die sich in den Köpfen der Verbraucher „festgesetzt” haben.

4. Trello (am besten für die visuelle Nachverfolgung von Kampagnen)

via Trello

Anbieter von Content-Writing-Dienstleistungen leben von einer visuellen Organisation, die auf einen Blick das große Ganze zeigt.

Der kartenbasierte Ansatz von Trello spiegelt wider, wie Redaktionsteams ganz natürlich über Content-Pipelines und Kampagnen-Flows denken. Die Asana-Alternative eignet sich besonders gut für Agenturen, die Einfachheit gegenüber komplexen Features bevorzugen.

Butler Automatisierung übernimmt die alltäglichen Aufgaben, die kreative Zeit kosten, während verschiedene Ansichtsoptionen es unterschiedlichen Team-Mitgliedern ermöglichen, Projekte in ihrem bevorzugten Format zu sehen.

Die besten Features von Trello

Erstellen Sie visuelle Kalender mit Inhalten, die Ihre Clients ohne Erklärung verstehen können

Richten Sie Kartenvorlagen für wiederkehrende Kampagnen ein, damit neue Projekte richtig starten

Stellen Sie eine direkte Verbindung zu den Google Drive-Ordnern Ihrer Clients her, damit Assets ohne Herunterladen und erneutes Hochladen synchronisiert werden

Verbinden Sie Hunderte von Apps von Drittanbietern über Power-Ups, um die Funktionalität der Projektmanagement-Plattform zu erweitern

Limits von Trello

Es fehlen fortgeschrittene Features für das Projektmanagement wie Gantt-Diagramme oder Ressourcenplanung

Keine integrierte Zeiterfassung oder detaillierte Funktionen zur Berichterstellung

Begrenzter Speicherplatz in kostenlosen und niedrigeren Plänen

Keine klare Hierarchie, limitierte Übersicht über Kampagnen

Preise für Trello

Free

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.695 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (23.620 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trello?

Ein G2-Rezensent hat dieses Feedback freigegeben:

Ich benutze Trello seit Jahren und es hat mich noch nie im Stich gelassen – es ist super einfach zu bedienen, selbst für größere, unternehmensweite Projekte. Und es ist SUPER einfach zu erlernen. Ich finde es toll, dass es so viele Integrationen und Automatisierungen gibt – wir konnten Aufgabenverteilungen, Termine, Client-Lieferungen und operative Anpassungen alles innerhalb von Trello automatisieren. Ehrlich gesagt, hat es die Verwaltung eines großen Teams und mehrerer Projekte zu einem Kinderspiel gemacht.

5. ProofHub (Am besten für kreative Review-Prozesse geeignet)

via ProofHub

ProofHub hat erkannt, dass die meisten Marketingarbeiten visuelle Elemente enthalten, die von den Stakeholdern genehmigt werden müssen, und dass E-Mail-Ketten der Tod jeder Kreativität sind. Die Asana-Alternative für Marketingagenturen bringt Ordnung in das Chaos kreativer Reviews durch strukturierte Genehmigungsprozesse, die tatsächlich funktionieren.

Was es besonders clever macht, ist die Art und Weise, wie es mit den Berechtigungen der Clients umgeht – es gibt ihnen genau das, was sie sehen müssen, ohne sie mit Features zu überhäufen, die sie nie nutzen werden.

Die benutzerdefinierten Formulare helfen dabei, die ersten unstrukturierten Briefings zu erfassen, die normalerweise als E-Mails im Stil eines Bewusstseinsstroms eingehen.

Die besten Features von ProofHub

Laden Sie Bilder und PDFs hoch, um sie direkt in den Dateien mit Kommentaren und Anmerkungen zu versehen

Leiten Sie kreative Assets durch Genehmigungs-Workflows mit automatischen Benachrichtigungen für alle Beteiligten

Erfassen Sie Kundenanfragen über benutzerdefinierte Formulare, die direkt in Projektaufgaben umgewandelt werden

Kontrollieren Sie mit detaillierten Berechtigungseinstellungen, was Clients sehen und tun können

Einschränkungen von ProofHub

Im Vergleich zu anderer Marketing-Agentur-Software eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten

Keine fortschrittlichen Tools für das Ressourcenmanagement oder Features für die Kapazitätsplanung

Die Funktionen zur Berichterstellung sind grundlegend und reichen für Content-Marketing-Agenturen , die detaillierte Analysen benötigen, möglicherweise nicht aus

Preise für ProofHub

Kostenlose Testversion

Ultimative Kontrolle: 150 $/Monat

Unverzichtbar: 50 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ProofHub

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ProofHub?

Aus einer G2-Bewertung:

Was mir an ProofHub am besten gefällt, ist, wie es die Verwaltung verschiedener Aspekte des Content-Marketings vereinfacht. Ich kann alles von der Erstellung von Inhalten über die Zusammenarbeit bis hin zur Prüfung an einem Ort erledigen. Sobald wir die Kampagnenziele festgelegt haben, verwende ich das „Diskussionsboard“, um unseren Plan zu dokumentieren und unterwegs Anpassungen vorzunehmen. Mir gefällt besonders, dass man benutzerdefinierte Workflows erstellen und Aufgaben über die „Board“-Ansicht verwalten kann. […] Die Möglichkeit, kreative Assets rechtzeitig zu überprüfen und zu genehmigen, Feedback zu geben und externe Mitarbeiter einfach zu verwalten, ist ein großer Vorteil. Außerdem ist die Zusammenarbeit außerhalb des Unternehmens ohne zusätzliche Kosten ein großes Plus für uns.

Ihre Agentur ist nicht chaotisch, sondern Ihre Prozesse. Verwalten Sie Ihre Agentur mit Einblicken aus dem Big Book für Projektmanagement in Agenturen von ClickUp Beheben Sie das Problem mit „The Big Book for Agency Project Management“: einem Playbook ohne Schnickschnack, vollgepackt mit echten Strategien, die Agenturen verwenden, um Projekte reibungsloser abzuwickeln, Clients zufrieden zu stellen und dabei tatsächlich Geld zu verdienen.

6. Teamwork (am besten für die kundenorientierte Projektabwicklung geeignet)

via Teamwork

Eine Agentur zu leiten bedeutet, einen Drahtseilakt zwischen zufriedenen Clients und einem profitablen Geschäft zu vollführen. Teamwork gibt nicht vor, dass diese Ziele immer miteinander vereinbar sind, aber es hilft Ihnen, beides gleichzeitig zu erreichen.

Das Projektmanagement-Tool behandelt die Zusammenarbeit mit Clients als erstklassiges Feature und nicht als Nebensache, was einen großen Unterschied macht, wenn Sie versuchen, professionelle Beziehungen zu pflegen und gleichzeitig Termine einzuhalten.

Die besten Features für Teamarbeit

Verfolgen Sie Zeiten und Budgets mit Echtzeit-Einblicken in die Rentabilität, um Projekte finanziell im Griff zu behalten

Verwalten Sie die Kapazitäten und Workloads Ihres Teams, um Burnout und verpasste Deadlines zu vermeiden

Erstellen Sie Rechnungen direkt aus protokollierten Zeiten und Ausgaben mit der QuickBooks-Integration

Bieten Sie Ihren Clients kontrollierten Zugriff auf die Ansicht von Meilensteinen und die Genehmigung von Ergebnissen

Einschränkungen bei der Teamarbeit

Die Automatisierung von Kanban ist einfach und lässt sich nicht ohne Weiteres an komplexe Migrations-Workflows anpassen

Erweiterte Features erfordern höherwertige Pläne, die für kleinere Agenturen teuer sein können

Steilere Lernkurve als einfachere Asana-Alternativen für Marketingagenturen

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Leistungsproblemen bei großen Projekten

Preise für Teamarbeit

Free

Lieferung: 13,99 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 25,99 $/Monat pro Benutzer

Skalierbar: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zur Teamarbeit

G2: 4,4/5 (über 1.170 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (915+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Teamwork?

Das kommt direkt aus einem Reddit-Thread:

Mein Unternehmen nutzt es, ich finde es ganz gut und würde auch in Zukunft damit arbeiten. Meine Erfahrung mit Jira ist begrenzt, aber wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich Teamwork vorziehen. Viele Funktionen basieren auf Kalender-Start- und Fälligkeitsdaten sowie Schätzungen. Wenn Ihr Unternehmen also beides verwalten kann, wird es den größten Nutzen daraus ziehen. Schätzungen funktionieren nach Stunden (ich bin mir nicht sicher, ob dies auf Fibonacci oder etwas anderes konfiguriert werden kann)

💡 Profi-Tipp: Um Ihre Agentur für digitales Marketing auszubauen, erstellen Sie einen „Conversion Insights Vault“. Dokumentieren Sie nach jeder Kampagne, was funktioniert hat, was nicht, Trends im Verhalten Ihrer Zielgruppe und kreative Ansätze. Mit der Zeit entsteht so eine Marketing-Roadmap mit bewährten Strategien, die Ihren Vorsprung ausbauen und die Ergebnisse für zukünftige Clients beschleunigen.

7. Airtable (am besten für flexible Kampagnenplanung)

via Airtable

Airtable bringt Datenbankfunktionen in das Projektmanagement, die Asana einfach nicht bieten kann. Marketingagenturen können benutzerdefinierte Workflows erstellen, die Kampagnenbudgets mit Zeitleisten verknüpfen, kreative Assets über Anhangsfelder verfolgen und automatisierte Genehmigungsprozesse einrichten, die für die Arbeit mit Clients sinnvoll sind.

Das Schöne daran ist, dass Sie diese miteinander verbundenen Daten auf unzählige Arten aufschlüsseln können und so Einblicke gewinnen, die in anderen Asana-Alternativen für Marketingagenturen verborgen bleiben würden.

Die besten Features von Airtable

Synchronisieren Sie Kampagnenbudgets mit der Nachverfolgung der tatsächlichen Ausgaben mithilfe von Formelfeldern und der Formatierung von Währungen

Erstellen Sie bedingte Formatierungen, die überfällige Liefertermine oder Budgetüberschreitungen automatisch hervorheben

Erstellen Sie Client-Portale, indem Sie gefilterte Ansichten freigeben, die nur relevante Projektdaten anzeigen

Erstellen Sie Kalender für Inhalte mit farbcodierten Kampagnenphasen und automatischen Erinnerungen für die Veröffentlichung

Limits von Airtable

Der rollenbasierte Zugriff ist grob; jeder Editor kann Ansichten oder Strukturen ändern, und andere können gesperrte Ansichten leicht entsperren

Die Funktionen sind in separaten Silos unterteilt – Kommentare, Automatisierungen und Benutzer können nicht über diese hinweg genutzt werden

Airtable hat Probleme mit großen Datensätzen; Datenbanken mit mehr als ~50.000 Datensätzen können erheblich langsamer werden

Preise von Airtable

Kostenlos (auf zwei Benutzer beschränkt)

Team: 24 $/Monat pro Benutzer

Business: 54 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2: 4,6/5 (2.985+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (2.185 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Airtable?

Hier ist die Meinung eines G2-Rezensenten:

Als ich verstanden hatte, wie Airtable einfache Daten aufnimmt und sie dann in Ansichten filtert, die aufschlussreiche Informationen liefern, wie z. B. wie viele Projekte ein Designer zu einem bestimmten Zeitpunkt hat, wie viel Zeit für Bearbeitungen verschwendet wird und wie viele Projekte tatsächlich dazu beitragen, dass wir unser Ziel erreichen, war das ein echter Game Changer. Die Daten so anzupassen, dass sie Ihnen genau das zeigen, was Sie wissen müssen, ist ziemlich einfach, sobald man den Dreh raus hat.

⚙️ Bonus: Möchten Sie die Qualität Ihrer Ergebnisse steigern, ohne Ihr Team zu überlasten? Nutzen Sie Vorlagen für die Erstellung von Inhalten, die auf jede Phase der Customer Journey zugeschnitten sind.

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

8. ActiveCollab (Am besten für die Nachverfolgung der Rentabilität von Projekten)

via ActiveCollab

ActiveCollab schließt die lästige Lücke zwischen der Erledigung der Arbeit und der Bezahlung dafür.

Ihr Team protokolliert die Zeit direkt in den Projektaufgaben, während es über visuelle Tools zur Prüfung zusammenarbeitet, und diese nachverfolgte Zeit wird ohne die üblichen Tabellenkalkulations-Akrobatiken (Sie wissen, wovon wir sprechen!) in professionelle Rechnungen umgewandelt.

Beobachten Sie in Echtzeit, wie Projektbudgets mit zunehmendem Zeitaufwand von grün auf rot wechseln, und erkennen Sie Scope Creep, bevor er die Rentabilität zunichte macht.

Die besten Features von ActiveCollab

Starten Sie Timer direkt bei Aufgaben, um abrechnungsfähige Stunden zu erfassen, ohne den Workflow zu unterbrechen

Überwachen Sie die Rentabilität von Projekten in Echtzeit, um Budgetüberschreitungen zu erkennen, bevor sie Schaden anrichten

Visualisieren Sie die Workload Ihres Teams, um Aufgaben auszugleichen und Burnout zu vermeiden

Richten Sie wiederkehrende Rechnungen für Retainer-Clients mit automatischen Abrechnungszyklen ein

Einschränkungen von ActiveCollab

Einige Agenturen finden das Layout uninspiriert oder unintuitiv

Die Features für die Berichterstellung sind einfach und reichen für diejenigen, die detaillierte Analysen benötigen, möglicherweise nicht aus

Unteraufgaben werden schlecht gehandhabt, Abhängigkeiten sind unklar und verlorene Anhänge frustrieren die Benutzer

Preise für ActiveCollab

Kostenlose Testversion

Plus: 15 $/Monat (für drei Benutzer)

Pro: 11 $/Monat pro Benutzer

Pro + Bezahlung: 17 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu ActiveCollab

G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 405 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ActiveCollab?

Das sagt eine G2-Rezension über diese Asana-Alternative für Marketingagenturen:

Die Workload-Ansicht war sehr hilfreich für das Ressourcenmanagement, und die Möglichkeit, zwischen der Kanban-Ansicht und der Listenansicht zu wechseln, war sehr nützlich. Der nützlichste Bereich des gesamten Produkts waren die Zeitpläne und die Möglichkeit für Benutzer, die Zeit für ähnliche oder sich wiederholende Aufgaben einfach und schnell zu erfassen.

Das Leben eines Agentur-Eigentümers in einem Foto. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, finden Sie weitere echte Agentur-Erfahrungsberichte auf unserem LinkedIn-Profil.

9. Basecamp (Am besten für vereinfachte Teamkommunikation)

via Basecamp

Während die meisten Asana-Alternativen für Marketingagenturen mit PM-Features überladen sind, verzichtet Basecamp darauf, um sich darauf zu konzentrieren, alle auf dem Laufenden zu halten und Verantwortlichkeiten klar zu definieren. Die Plattform eignet sich gut für Agenturen, die in einem Kommunikationschaos über mehrere Kanäle hinweg versinken.

Ihre Clients werden es lieben, weil sie ohne Schulungshandbuch sinnvoll mitarbeiten können, und Ihr Team wird es zu schätzen wissen, dass es nicht noch ein weiteres kompliziertes System erlernen muss.

Die besten Features von Basecamp

Bewahren Sie die gesamte Projektkommunikation in übersichtlichen Message Boards auf, statt in verstreuten E-Mails

Planen Sie automatische Check-ins, die Teammitglieder auffordern, Fortschritte freizugeben

Speichern Sie alle Projektdateien und Dokumente an einem durchsuchbaren Speicherort mit Versionskontrolle

Limits von Basecamp

Es fehlen erweiterte Features für das Aufgabenmanagement wie Gantt-Diagramme oder Ressourcenplanung

Keine Vorlagen für die Zeiterfassung

Eingeschränkte benutzerdefinierte Optionen für Workflows oder Projektstrukturen von Marketingagenturen

Für Agenturen, die komplexe, mehrphasige Kampagnen verwalten, mag es zu einfach erscheinen

Preise für Basecamp

Free

Plus: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro Unlimited: 299 $/Monat (jährliche Abrechnung, unbegrenzte Anzahl von Benutzern)

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (5.340 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.520 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Basecamp?

Laut einem Reddit-Beitrag:

Wir sind vor einiger Zeit zu Basecamp gewechselt, um die Projekte unseres Marketingteams (5 Personen) zu verwalten. Die Einfachheit und übersichtliche Benutzeroberfläche haben uns überzeugt. Perfekt für grundlegendes Aufgabenmanagement und die Nachverfolgung von Unterhaltungen. Die Sache ist die: Als unser Team wuchs und die Projekte komplexer wurden, stieß Basecamp an seine Grenzen.

💡 Profi-Tipp: Hören Sie auf zu raten, wer bereit ist zu kaufen. Durch den Einsatz von KI zur Lead-Generierung können Sie sich auf potenzielle Kunden mit hoher Kaufabsicht konzentrieren, indem Sie Verhaltensmuster in Echtzeit analysieren. Denken Sie an weniger kalte Leads, eine gezieltere Ansprache und intelligentere Follow-ups, die tatsächlich zu Conversions führen.

10. Zoho Projects (Am besten für integrierte Business-Workflows geeignet)

via Zoho

Marketing findet nicht in einem Vakuum statt – es ist mit Vertriebspipelines, Kundendienstproblemen und weiteren Geschäftsabläufen verbunden. Zoho Projects versteht diese vernetzte Realität und lässt sich gut mit dem gesamten Zoho-Ökosystem kombinieren.

Die Alternative zu Asana glänzt, wenn Sie Marketing-Aufwände mit anderen Funktionen im Business koordinieren müssen, ohne ständig zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Blueprint Workflows helfen dabei, die sich wiederholenden Prozesse zu standardisieren, die in jeder Agentur vorkommen, aber selten richtig dokumentiert sind.

Die besten Features von Zoho Projects

Zeigen Sie die Kapazitäten und Workloads Ihres Teams an, um eine übermäßige Zuweisung von Ressourcen und verpasste Termine zu vermeiden

Verfolgen Sie Budget und tatsächliche Ausgaben mit integrierten Features für die Nachverfolgung von Ausgaben und die Erstellung von Finanzberichten

Erstellen Sie detaillierte Timesheets, die sich für nahtlose Abrechnungsprozesse in Zoho Invoice integrieren lassen

Erstellen Sie kundenorientierte Projektportale, in denen Stakeholder den Fortschritt ohne Backend-Zugriff in Ansicht nehmen können

Limits von Zoho Projects

Das Client-Portal muss konfiguriert werden und kann für nicht-technische Stakeholder verwirrend sein

Im Vergleich zu designorientierten Asana-Alternativen für Marketingagenturen sind die Möglichkeiten zur Prüfung von kreativen Inhalten begrenzt

Die Features für die Berichterstellung sind einfach und lassen sich für die Datenverwaltung nicht leicht anpassen

Preise für Zoho Projects

Free

Premium: 5 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 10 $/Monat pro Benutzer

Projekte Plus: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2: 4,3/5 (475+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 810 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Projects?

Das hat ein Reddit-Benutzer dazu gesagt:

Es ist ziemlich gut. Die Benutzeroberfläche könnte etwas verbessert werden. Sie wurde erst letztes Jahr neu gestaltet, und einige der Änderungen haben mich etwas verwirrt. Insgesamt ist es gut, und wenn Sie Zoho One haben, ist es ein Kinderspiel.

📽️ Hinter den Kulissen: Erfahren Sie, wie das Marketingteam von ClickUp ClickUp nutzt, um Inhalte, Kampagnen und Konversionen zu skalieren.

ClickUp ist das Upgrade, das Ihre Agentur braucht

Alternativen zu Asana für Marketingagenturen sind nicht schwer zu finden, aber die meisten lösen nur einen Teil des Problems.

ClickUp deckt alles ab. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, sodass Ihr Team nicht zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen muss, um eine Kampagne zu starten.

Sie können benutzerdefinierte Workflows erstellen, die auf die Prozesse jedes einzelnen Clients zugeschnitten sind, alle Fristen ohne zusätzliche Koordination nachverfolgen und ohne Zeitverlust vom Briefing zur Überprüfung übergehen.

