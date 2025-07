Kostenlose Vorlagen für die Videoproduktion für eine effektive Planung und Umsetzung

🔍 Wussten Sie schon? 97 % der Marketingfachleute sind sich einig, dass Videomarketing ihren Kunden hilft, ihre Produkte und Angebote besser zu verstehen, und dass es als Teil ihrer Outreach- und Vertriebsstrategie eingesetzt wird.

Die Videoproduktion ist zwar spannend, aber sie umfasst viele bewegliche Teile, Ressourcenanforderungen und Budgetbeschränkungen, die berücksichtigt werden müssen.

Vom Drehbuch über das Storyboard bis hin zur Bearbeitung und Veröffentlichung gibt es viel zu tun. Ohne ein solides System können selbst die kreativsten Projekte schnell chaotisch werden.

Hier kommen Vorlagen für die Videoproduktion ins Spiel.

Sie bieten einen Rahmen für die Festlegung detaillierter Prozesse und die Implementierung einer Automatisierung des Workflows. So behalten Sie den Überblick und können den Vor- und Nachbearbeitungsprozess Ihrer Videos detailliert planen.

In diesem Leitfaden haben wir kostenlose Vorlagen für die Videoproduktion zusammengestellt, mit denen Sie Ihren Workflow vereinfachen und Ihre Projekte reibungslos durchführen können. 🎥

Was sind Vorlagen für die Videoproduktion?

Eine Vorlage für die Videoproduktion ist ein vorgefertigtes Projektmanagement-Framework, mit dem Sie jede Phase eines Videoprojekts von Anfang bis Ende planen, organisieren und verwalten können.

Diese Vorlagen beschreiben die Schritte, die in jeder Produktionsfirma anfallen, und geben Ihrem Team einen klaren Weg vor. Von der Verwaltung von Skripten und der Vorauswahl von Ressourcen bis hin zur Koordination von Zeitleisten für die Bearbeitung, der Budgetverteilung und der Veröffentlichungsplänen helfen sie dabei, den gesamten Videoproduktionsprozess zu optimieren.

Ganz gleich, ob Sie als Einzelperson oder in einem Produktionsteam arbeiten, Video-Vorlagen sorgen für Struktur, verbessern die Zusammenarbeit und helfen Ihnen dabei, hochwertige Inhalte termingerecht und innerhalb des Budgets zu liefern.

Was macht eine gute Vorlage für die Videoproduktion aus?

Eine gut strukturierte Vorlage für die Videoproduktion kann über den Erfolg oder Misserfolg Ihres Workflows zur Erstellung von Inhalten entscheiden. Damit dies bei Ihrem Videoproduktionsteam nicht passiert, sollten Sie bei einer Vorlage auf Folgendes achten:

Klarer Produktionsprozess : Eine solide Vorlage für die Videoproduktion umreißt jede Phase, von der Ideenfindung und dem Drehbuch bis hin zur Bearbeitung und Veröffentlichung, damit Sie nichts übersehen

Anpassbare Felder : Die Vorlage sollte editierbare Status, Prioritäten, Tags und Felder bieten, die Sie an Ihren Workflow anpassen können

Integrierte Zeitleiste oder Kalenderansicht : Sie sollte Ihnen eine umfassende Liste der Aktivitäten in der Kalenderansicht anzeigen, einschließlich einer Zeitleiste, eines Gantt-Diagramms oder von Inhaltskalender-Features

Features für die Zusammenarbeit : Eine gute Vorlage erleichtert das Zuweisen von Aufgaben, das Hinterlassen von Kommentaren, das Freigeben von Dateien und das Aktualisieren des Fortschritts. So bleibt alles, was mit Ihrem Video-Projekt zu tun hat, an einem Ort

Verwaltung kreativer Assets : Sie sollten Assets wie Skripte, Filmmaterial, Miniaturansichten und Designdateien einfach anhängen oder verknüpfen können, um reibungslose Übergaben zu gewährleisten

Automatisierung : Sich wiederholende Aufgaben wie Erinnerungen, Genehmigungen oder Statusänderungen sollten sich mithilfe eines Workflows leicht automatisieren lassen

Analytik: Vorlagen, die Ihnen bei der Nachverfolgung von : Vorlagen, die Ihnen bei der Nachverfolgung von KPIs oder Metriken für das Content-Marketing helfen, sind in der Postproduktion von unschätzbarem Wert und sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind

15 Vorlagen für die Videoproduktion für schnelleres Planen, Aufnehmen und Bereitstellen

Hier finden Sie eine Liste der besten Vorlagen für die Videoproduktion, mit denen Sie Prozesse nachverfolgen, Kreativteams verwalten und Ihrem Videoprojekt den erforderlichen Workflow geben können, egal ob Sie ein YouTube-Video oder eine komplette Markenkampagne produzieren.

1. ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie alle Prozesse von der Vorproduktion bis zur Postproduktion an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion

Die ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion ist Ihr unverzichtbares Tool für die Verwaltung aller Phasen des Videoproduktionsprozesses – vom Brainstorming über die Vorproduktion bis hin zur Veröffentlichung und Nachbearbeitung.

Diese Vorlage wurde für Ersteller, Editoren und Teams entwickelt und optimiert Zeitleisten, Aufgaben und die Speicherung von Assets an einem Ort. Ganz gleich, ob Sie an einem Unternehmensvideo, einer YouTube-Kampagne oder einem Kurzfilm arbeiten, sie vereinfacht Ihren Prozess mit anpassbaren Abschnitten für Skripte, Storyboards, Aufnahmelisten, Zeitpläne und Freigaben.

Warum Sie es lieben werden

Nutzen Sie vorgefertigte Phasen für Workflows in der Vorproduktion, Produktion und Postproduktion

Nutzen Sie einen zentralen Space für die Zusammenarbeit mit Ihrem gesamten Videoproduktionsteam

Visualisieren Sie die Zeitleiste, Aufgaben und Fristen Ihres Projekts in mehreren Ansichten

Fügen Sie Videoskripte , Briefings, Filmmaterial und Audiodateien in den vorgefertigten Speicheroptionen an

🔑 Ideal für: Produktionsteams und Ersteller von Inhalten, die einen vollständigen End-to-End-Workflow benötigen, um Videoprojekte effizient zu verwalten

2. ClickUp-Vorlage für die Zeitleiste zur Videoproduktion

Kostenlose Vorlage Planen Sie jeden Meilenstein Ihres Videos visuell mit der ClickUp-Vorlage für die Zeitleiste zur Videoproduktion

Die ClickUp-Vorlage für die Zeitleiste zur Videoproduktion hilft Ihnen dabei, Ihre Videos vom Konzept bis zum endgültigen Schnitt im Zeitplan zu halten. Verwenden Sie sie, um jede Produktionsphase auf einer übersichtlichen Zeitleiste zu kartieren und Ihr Team von der Vorproduktion bis zur Veröffentlichung auf dem gleichen Stand zu halten.

Ganz gleich, ob Sie mehrere Dreharbeiten und Teammitglieder koordinieren oder alleine arbeiten – mit dieser Vorlage bleiben Ihre Videoprojekte auf Kurs und Sie bleiben stressfrei. Jeder Schritt ist in klare, umsetzbare Aufgaben mit Fristen unterteilt, sodass jeder weiß, was wann zu tun ist.

Warum Sie es lieben werden

Verwenden Sie ein Drag-and-Drop-fähiges Gantt-Diagramm für eine einfache Planung und Anpassungen

Verfolgen Sie Meilensteine, um wichtige Ereignisse im Produktions- oder Filmprozess hervorzuheben

Erstellen Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, um eine logische Abfolge zu gewährleisten (z. B. kann die Bearbeitung nicht vor den Dreharbeiten beginnen)

Erhalten Sie mehr Sichtbarkeit in sich überschneidenden Phasen wie Drehbuch und Storyboard

🔑 Ideal für: Filmemacher und Projektmanager, die strukturierte Video-Zeitleisten erstellen und Produktionsverzögerungen vermeiden möchten

🧠 Wissenswertes: Im Durchschnitt schaut sich eine Person pro Woche über 17 Stunden Online-Video-Inhalte an, was etwa 145 Minuten pro Tag entspricht.

3. ClickUp-Vorlage für die Produktion von YouTube-Videos

Kostenlose Vorlage Planen, drehen und veröffentlichen Sie bessere YouTube-Videos mit der YouTube-Videoproduktionsvorlage von ClickUp

Wenn Sie die Erstellung und Veröffentlichung Ihrer YouTube-Videos verwalten möchten, ist die ClickUp-Vorlage für die YouTube-Videoproduktion eine hervorragende Option. Sie ist speziell auf Ersteller von YouTube-Inhalten zugeschnitten und hilft Ihnen, Ihren Produktionsprozess vom Drehbuch bis zum Hochladen zu organisieren.

Damit können Sie einzelne Aufgaben verwalten, deren Fortschritt nachverfolgen und eine konsistente Bereitstellung von Inhalten sicherstellen – unerlässlich für die Einhaltung eines regelmäßigen Veröffentlichungsplans auf YouTube.

Warum Sie es lieben werden

Definieren Sie mehrere Phasen der Videoproduktion mithilfe der vorgefertigten Optionen für Vorproduktion, Dreharbeiten, Bearbeitung und Veröffentlichung

Sichern Sie sich einen zentralen Ort zum Speichern von Skriptentwürfen, Miniaturansichten und Video-Entwürfen

Arbeiten Sie mit Video-Editoren, Marketingfachleuten und Kreativleitern auf einer einzigen Plattform zusammen

Verwenden Sie integrierte Erinnerungen und Fälligkeitsdaten in ClickUp Aufgaben , um ausstehende Aktivitäten mit vollständiger Übersicht nachzuverfolgen

🔑 Ideal für: YouTuber, Marketingteams und Ersteller von Inhalten, die regelmäßig Videos hochladen und mit funktionsübergreifenden Teams zusammenarbeiten

✨ Bonus-Tipp: Vereinfachen Sie die Videoproduktion, optimieren Sie Aufgaben, verbessern Sie die Effizienz Ihres Teams und unterstützen Sie die Kreativität mit ClickUp Brain. Dieser in ClickUp integrierte intelligente KI-Assistent bietet Ihnen folgende Vorteile: Fassen Sie Videoskripte, Produktionspläne oder Aufgabenaktualisierungen zusammen, um den Fortschritt zu verstehen und Hindernisse schnell zu erkennen

Verwenden Sie KI, um anhand Ihrer Ideen oder Vorgaben Beschreibungen, Titel oder sogar Skripte für Videos zu entwerfen

Generieren Sie automatisch Unteraufgaben für die verschiedenen Phasen der Videoproduktion, wie z. B. Drehbuch, Dreharbeiten, Bearbeitung und Veröffentlichung

Transkribieren Sie ClickUp-Video- und Sprach-Clips, um Schlüsselpunkte einfach zu extrahieren und Aktionselemente zu erstellen

Erhalten Sie maßgeschneiderte Empfehlungen und Einblicke basierend auf Ihrer Rolle, egal ob Sie Ersteller, Editor oder Manager von Inhalten sind.

Betten Sie YouTube-Videos direkt in Aufgaben, Dokumente oder Dashboards ein, um sie schnell zur Hand zu haben Erstellen Sie Inhalte für die Videoproduktion – von Ideen und Beschreibungen bis hin zu vollständigen Skripten – mit ClickUp Brain

📽️ Weitere Anwendungsfälle für KI im Marketing finden Sie in diesem kurzen Erklärvideo:

4. ClickUp YouTube-Vorlage für Planung und Produktion

Kostenlose Vorlage Mit der Planungs- und Produktionsvorlage von ClickUp behalten Sie Ihren YouTube-Kalender im Griff

Die ClickUp-Vorlage für die Planung und Produktion von YouTube-Videos bietet Erstellern einen vollständigen Rahmen für die Konzeption, Planung, Produktion und Veröffentlichung von YouTube-Videos. Ganz gleich, ob Sie eine Inhaltsserie erstellen oder einzelne Videos veröffentlichen möchten, mit dieser kostenlosen Vorlage bleibt Ihr Produktionsprozess organisiert und planbar.

Mit dieser Vorlage können Sie Videoideen aufzeichnen, Notizen zu Recherchen speichern, Produktionszeitleisten und Drehorte verwalten und sogar Aufgaben an Ihr Videoproduktionsteam zuweisen, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen.

Warum Sie es lieben werden

Erhalten Sie einen Schritt-für-Schritt-Workflow von der Planung der Inhalte bis zur Postproduktion

Verwenden Sie die integrierten benutzerdefinierten Felder von ClickUp , um Schlüsselelemente wie Ideen für Videotitel, Keyword-Recherchen und Zielgruppenansprache hinzuzufügen

Einfache Synchronisierung von Zeitplänen mit Ihrem Kalender für Inhalte, um Terminüberschneidungen zu vermeiden

Skalieren Sie die Erstellung von YouTube-Inhalten mit wiederholbaren Systemen und Workflows

🔑 Ideal für: Content-Vermarkter, YouTube-Ersteller und Agenturen, die komplexe oder wiederkehrende YouTube-Videokampagnen verwalten

➡️ Weiterlesen: So nutzen Sie Trendspotting

5. ClickUp YouTube-Vorlage für Miniaturansichten

Kostenlose Vorlage Planen und optimieren Sie YouTube-Miniaturansichten für mehr Engagement mit der ClickUp-Vorlage für YouTube-Miniaturansichten

Wie entscheiden Sie, welches YouTube-Video Sie ansehen und welches Sie überspringen – vorausgesetzt, beide sind für Ihre Zinsen und Suchanfragen relevant? Die Miniaturansicht des Videos macht den Unterschied.

Die ClickUp YouTube-Miniaturansicht-Vorlage hilft Erstellern und Vermarktern dabei, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Sie sorgt dafür, dass Ihre Bilder ins Auge fallen, den Betrachter zum Klicken verleiten und dabei stets den Markenrichtlinien entsprechen.

Es bietet ein umfassendes System zum Speichern von Entwürfen in Miniaturansicht, zur Zusammenarbeit mit Designern, zum Hinterlassen von Feedback und zur Nachverfolgung von Freigaben. Ganz gleich, ob Sie Designs A/B-Tests unterziehen oder eine große Anzahl von Video-Uploads verwalten – der kreative Workflow bleibt übersichtlich und zentralisiert.

Warum Sie es lieben werden

Optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Grafikdesignern und Content-Verantwortlichen, um an Miniaturansichten für YouTube-Videos zu arbeiten

Fügen Sie Bilddateien, Feedback und endgültige Dateien an einem Ort an

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Status von ClickUp , um Genehmigungsphasen und die Veröffentlichungsbereitschaft zu überwachen

Sorgen Sie für ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild Ihrer Marke in allen Video-Inhalten

🔑 Ideal für: YouTuber, Design-Teams und Videomarketing-Experten, die ihre Klickraten durch ansprechende Miniaturansichten steigern möchten

Seite Olver, Release Train Engineer bei Yoga International, sagt: Egal, ob Sie Videograf, Produzent oder kreativ tätig sind oder wie ich sehr viel Wert auf Organisation legen – Sie können ClickUp ganz nach Ihren Arbeitsabläufen einrichten. Egal, ob Sie Videograf, Produzent oder kreativ tätig sind oder wie ich sehr viel Wert auf Organisation legen – Sie können ClickUp ganz nach Ihren Bedürfnissen einrichten.

6. ClickUp-Vorlage für YouTube-Inhalte

Kostenlose Vorlage Fördern Sie das Wachstum Ihres Kanals mit einem klaren, umsetzbaren Plan für Inhalte mithilfe der ClickUp-Vorlage für die Inhaltsplanung

Die ClickUp-Vorlage für YouTube-Inhalte ist ein Kraftpaket für Ersteller und Teams, die einen Überblick über ihre Inhaltsroadmap benötigen. Von der Idee bis zur Veröffentlichung können Sie mit dieser Vorlage Ihr gesamtes YouTube-Video-Lineup planen, terminieren und optimieren, ohne etwas zu verpassen.

Sie wurde entwickelt, um Ihnen die Verwaltung von Videotiteln, Beschreibungen, Stichwörtern, Miniaturansichten und Veröffentlichungsdaten auf einer einzigen Plattform zu erleichtern. Sie können Ihrem Videoproduktionsteam Aufgaben zuweisen, Kreativbriefings verwalten, Fristen festlegen und den Weg jedes Videos vom Drehbuch bis zur Leinwand nachverfolgen.

Warum Sie es lieben werden

Mit der übersichtlichen Kalenderansicht in ClickUp können Sie wöchentliche/monatliche Video-Uploads auf einer Karte planen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Videothemen, Tags und Status zu verfolgen

Duplizieren Sie Planungsstrukturen ganz einfach für wiederkehrende Formate von Inhalten

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Content- oder Marketing-Team zusammen

🔑 Ideal für: YouTube-Ersteller und Content-Vermarkter, die konsistente, hochwertige Strategien für Inhalte planen

🤓 Freundlicher Hack: Sie möchten eine klare, schnelle und visuelle Kommunikation während des gesamten Videoproduktionsprozesses? Probieren Sie ClickUp Clips aus. Damit können Sie: Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, um Projektpläne freizugeben, Feedback zu geben oder Workflows zu demonstrieren

Verwenden Sie den Clips Hub, um alle Ihre Video- und Sprachclips an einem Ort zu organisieren, zu suchen und zu verwalten. So haben Sie einfachen Zugriff auf wichtige Aufnahmen

Fügen Sie Kommentare zu bestimmten Stellen in einem Clip hinzu, um präzises Feedback zu Videobearbeitungen oder Produktionsdetails zu geben

Aktivieren Sie die automatische Transkription mit ClickUp AI. Auf diese Weise können Sie Inhalte ganz einfach suchen, kopieren und referenzieren

Geben Sie Clips über Links frei oder betten Sie sie in Aufgaben, Kommentare oder ClickUp-Dokumente ein, damit alle über die Ziele der Videoproduktion auf dem Laufenden bleiben

7. ClickUp YouTube-Vorlage

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihren gesamten YouTube-Video-Workflow an einem Ort mit der YouTube-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp YouTube-Vorlage ist Ihre Komplettlösung für die Optimierung des YouTube-Videoproduktionsprozesses. Ganz gleich, ob Sie als Einzelperson arbeiten oder ein ganzes Videoproduktionsteam leiten, diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihren Workflow von Anfang bis Ende zu strukturieren.

Sie hilft Ihnen dabei, Inhalte zu planen, Produktionsaufgaben zu verwalten, Veröffentlichungen zu terminieren und gemeinsam an Miniaturansichten und Untertiteln zu arbeiten. Außerdem bietet sie eine vollständige Übersicht über alle Aufgaben, die bei der Erstellung herausragender YouTube-Videos anfallen, vom Drehbuch bis zur Terminplanung und allem, was dazwischen liegt.

Warum Sie es lieben werden

Vereinfachen Sie komplexe Workflows mit vorgefertigten Aufgabenlisten und Zeitleisten

Nutzen Sie integrierte Abschnitte für Ideenfindung, Drehbucherstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung

Unterstützen Sie die Zusammenarbeit Ihres Marketingteams mit ClickUp . Automatisieren Sie die Übergaben zwischen Autoren, Video-Editoren und Designern in einem einzigen Dashboard mit ClickUp-Automatisierungen

Verfolgen Sie den Fortschritt mehrerer Aktivitäten mithilfe der Listen-, Board- oder Kalenderansicht

🔑 Ideal für: YouTube-Ersteller, Marketingfachleute und Produktionsteams, die End-to-End-Workflows für YouTube-Videos verwalten

Rehab M., Leiter der Vorproduktion, gibt Einblicke in die Nutzung von ClickUp:

Wir haben einen komplexen Prozess für die Videoproduktion, an dem mehrere Personen in verschiedenen Phasen der Pipeline beteiligt sind, mehrere Überprüfungsrunden stattfinden und jedes einzelne Ergebnis seine eigene Frist hat. Mit den Automatisierungen in ClickUp kann ich all dies optimieren und alles im Blick behalten.

Wir haben einen komplexen Prozess für die Videoproduktion, an dem mehrere Personen in verschiedenen Phasen der Pipeline beteiligt sind, mehrere Überprüfungsrunden stattfinden und jedes einzelne Ergebnis seine eigene Frist hat. Mit den Automatisierungen in ClickUp kann ich all dies optimieren und alles im Blick behalten.

8. ClickUp-Vorlage für Rechnungen zur Videoproduktion

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie die Kosten für die Videoproduktion transparent mit der Vorlage für Videoproduktionsrechnungen von ClickUp

Mit der ClickUp-Vorlage für Videoproduktionsrechnungen können Sie professionelle Rechnungen erstellen, ohne sich Gedanken über das richtige Format oder die richtigen Berechnungen machen zu müssen. Von der Planung der Vorproduktion über die Arbeit am Set bis hin zur Bearbeitung in der Postproduktion hilft Ihnen diese Vorlage, den Überblick zu behalten und die Abrechnung mit Ihren Clients schnell und einfach zu gestalten.

Da sie vollständig anpassbar sind, können Sie Dienstleistungen wie Drehbuch, Dreharbeiten, Bearbeitung, Motion Graphics und sogar Reisekosten einzeln aufführen.

Warum Sie es lieben werden

Nutzen Sie eine vorgefertigte Struktur, um die Erstellung von Rechnungen zu beschleunigen und zu wiederholen

Listen Sie Dienstleistungen, Öffnungszeiten und Preise übersichtlich mit der vorgefertigten Vorlage auf

Einfache Integration mit ClickUp-Formularen zur Erfassung von Rechnungsdaten Ihrer Clients

Verfolgen Sie Zeit und abrechnungsfähige Arbeit genau, indem Sie die Vorlage mit Projektaufgaben und der Projekt-Zeiterfassung von ClickUp integrieren

🔑 Ideal für: Freiberufler und Agenturen, die in jeder Phase eines Video-Projekts präzise und professionelle Rechnungen erstellen möchten

9. ClickUp-Vorlage für die Produktion von Video-/Audio-Podcasts

Kostenlose Vorlage Planen Sie jede Episode Ihres Podcasts perfekt mit der Vorlage für die Produktion von Video-/Audio-Podcasts von ClickUp

Die Vorlage für die Produktion von Video-/Audio-Podcasts von ClickUp ist ein Muss für Podcaster, die Inhalte in verschiedenen Formaten verwalten. Damit können Sie den gesamten Produktionsprozess organisieren. Dazu gehören das Verfassen von Skripten, die Buchung von Gästen, die Aufnahme, die Bearbeitung, die Veröffentlichung und die Aktion – alles über eine einzige Plattform.

Jede Folge wird zu einer Aufgabe mit Unteraufgaben und Fristen, damit Sie die Konsistenz und Qualität aller Folgen gewährleisten können. Ganz gleich, ob Sie eine Solo-Show betreiben oder mit einem Videoproduktionsteam zusammenarbeiten, mit dieser Vorlage wird nichts übersehen.

Warum Sie es lieben werden

Erhalten Sie eine detaillierte Nachverfolgung von Episoden mit Fristen, Status und Mitarbeitern für einen optimierten Videoproduktionsprozess

Duplizieren Sie vorhandene Podcast-Aktivitäten und aktualisieren Sie den Titel der Episode, um den Workflow zu optimieren und die Bearbeitungszeit zu verkürzen

Arbeiten Sie mit Ihren Editoren, Moderatoren und Marketingfachleuten in einem Workspace zusammen

Zentralisieren Sie Notizen, Assets und Checklisten für Podcasts

🔑 Ideal für: Ersteller von Podcasts, Video-Editoren und Content-Teams, die wiederkehrende Video-/Audio-Podcast-Episoden verwalten

10. ClickUp-Vorlage für Grafikdesign

Kostenlose Vorlage Mit der Grafikdesign-Vorlage von ClickUp lassen sich kreative Ideen schneller umsetzen

Die Grafikdesign-Vorlage von ClickUp ist ideal für kreative Teams, die ihren Design-Workflow optimieren möchten. Sie bietet einen übersichtlichen Rahmen für die effiziente Verwaltung von Miniaturansichten, Bannern, Grafiken für soziale Medien und Bewegungsgrafiken.

Sie können Ihre Designaufgaben aufteilen, sie den richtigen Mitgliedern Ihres Teams zuweisen und Fristen festlegen, damit alles reibungslos läuft. Mit den integrierten Tools zur Prüfung von ClickUp können Prüfer Kommentare direkt auf den Bildern hinterlassen – keine endlosen E-Mail-Ketten mehr!

Warum Sie es lieben werden

Optimieren Sie die Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung von Terminen für schnellere Durchlaufzeiten

Integrierte Tools für die Prüfung und Kommentierung für Feedback zum Design in Echtzeit

Visualisieren Sie Ihre Aktivitäten in über 15 ClickUp-Ansichten , um mehrere kreative Projekte gleichzeitig zu verwalten

Synchronisieren Sie Ihre Designaktivitäten mit Zeitleisten für die Videoproduktion, z. B. das Entwerfen von Miniaturansichten, Überlagerungen und Untertiteln

🔑 Ideal für: Designer, Video-Editoren und Marketing-Teams, die laufende visuelle Inhalte und kreative Anfragen verwalten

11. ClickUp Story Board-Vorlage

Kostenlose Vorlage Planen Sie Szenen, Kamerawinkel und Übergänge mit der Storyboard-Vorlage von ClickUp

Suchen Sie nach Vorlagen für die Videoproduktion, um jede Szene Ihres Videoprojekts zu planen? Probieren Sie die ClickUp Story Board-Vorlage aus. Sie hilft Ihnen, den Flow Ihrer Geschichte zu visualisieren, Ihr Team auf die kreative Ausrichtung auszurichten und sowohl in der Vorproduktions- als auch in der Postproduktionsphase Zeit zu sparen.

Damit können Sie jede Szene oder Aufnahme in eine Aufgabe mit Platz für Notizen, Referenzbilder und Kommentare Ihres Videoproduktionsteams umwandeln. Außerdem sorgt diese Storyboard-Vorlage dafür, dass Ihre Handlung klar bleibt und die Produktion von Anfang an organisiert ist.

Warum Sie es lieben werden

Erstellen Sie mit der Listen- oder Board-Ansicht ganz einfach eine Karte mit einzelnen Szenen

Fügen Sie Referenzbilder, Audio-Cues oder Dialoge für jede Szene hinzu

Erstellen und planen Sie Storyboards für Ihre ansprechenden Videos, wie Animationen, Interviews und Erklärvideos

Nahtlose Übergabe vom Storyboard zur Produktion für schnellere Durchlaufzeiten

🔑 Ideal für: Videoproduzenten, kreative Teams und Marketingfachleute, die visuelle Inhalte mit einer strukturierten Erzählung entwickeln

🔍 Wussten Sie schon? Für Pixars WALL-E wurden über 125.000 Storyboard-Zeichnungen angefertigt , bevor der endgültige Film gedreht wurde.

12. ClickUp-Vorlage für einen Kalender für Inhalte

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für den Kalender für Inhalte den Überblick über Ihren Veröffentlichungsplan

Die ClickUp-Vorlage für Kalender ist Ihre erste Wahl für die Optimierung der Inhaltsplanung über verschiedene Plattformen hinweg. Sie bietet einen Überblick über Ihren Veröffentlichungsplan und eignet sich daher ideal für die einfache Planung von Blogbeiträgen, YouTube-Videos oder Social-Media-Kampagnen.

Mit dieser Vorlage können Sie Themen planen, Ihren Autoren, Designern oder Video-Editoren Aufgaben zuweisen und den Fortschritt vom Konzept bis zur Veröffentlichung überwachen. Außerdem sorgen farbcodierte Statusangaben für Aufgaben, Drag-and-Drop-Planung und integrierte Kommentare für Ordnung in der Planung Ihrer Inhalte.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden

Visualisieren Sie Ihren gesamten Plan für Inhalte in der Kalender-, Listen- oder Board-Ansicht

Verfolgen Sie den Status von Beiträgen mit benutzerdefinierten Status wie „Entwurf“, „Überprüfen“ und „Veröffentlicht“

Integrieren Sie Tools wie Google Drive oder Dropbox für einen einfachen Dateizugriff

Entwickeln Sie Ideen mit ClickUp Brain und geben Sie Feedback über ClickUp Clips, um die Produktion zu beschleunigen

🔑 Ideal für: Marketingteams, Social-Media-Manager und Ersteller von Inhalten, die eine zuverlässige Möglichkeit zur Planung und Verwaltung von Videos und schriftlichen Inhalten benötigen

🤓 Freundlicher Hack: Haben Sie Probleme mit der leeren Seite, wenn Sie Videoskripte oder Blog-Inhalte entwerfen? Verwenden Sie Vorlagen für das Verfassen von Inhalten, um einen Vorsprung zu gewinnen. Beginnen Sie schneller und besser mit dem Schreiben.

13. Vorlage für die Verwaltung von Inhalten von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten, veröffentlichen und wiederverwenden Sie Inhalte mit der ClickUp-Vorlage für die Inhaltsverwaltung

Die Vorlage für das Content-Management von ClickUp wurde entwickelt, um alle Ihre Inhalte – geschrieben, visuell oder als Video – in einem optimierten System zu zentralisieren. So behalten Sie den Überblick über Ihre Pipeline und können mehrere Produktions-Workflows einfach verwalten.

Jede Aufgabe in der Vorlage kann Briefings, Checklisten, Dateianhänge, Status-Updates und Mitarbeiter enthalten. Damit eignet sie sich perfekt für die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Videoprojekte oder Kampagnen. Verabschieden Sie sich von verstreuten Dokumenten und freuen Sie sich auf einen nahtlosen Produktionsprozess.

Warum Sie es lieben werden

Organisieren Sie die Produktion von Inhalten in Phasen wie „In Bearbeitung“, „Muss bearbeitet werden“ und „Genehmigt“

Dateien hochladen, Feedback freigeben und endgültige Entwürfe bearbeiten – alles in einer einzigen Aufgabe

Integrierte Ansichten für die Nachverfolgung von Fortschritten, Terminen und Teamaufgaben

Sorgen Sie für Sichtbarkeit und Kontrolle über umfangreiche Inhalte in einem einzigen Dashboard

🔑 Ideal für: Content-Manager, Marketing-Teams und Video-Editoren, die große Mengen an Inhalten über verschiedene Kanäle hinweg verwalten

✨ Bonus-Tipp: Möchten Sie die Reichweite Ihrer Marke erhöhen? Dann kombinieren Sie strategisches Videomarketing mit Storytelling, um Ihre Marke für Ihre Zielgruppe relevanter zu machen. Fesseln Sie Ihre Zuschauer mit einem Problem, das sie nachvollziehen können

Schaffen Sie Spannung oder Einblicke mit realistischen Szenarien

Beenden Sie Ihre Kampagne mit Ihrer Marke als Lösung oder Katalysator für Veränderungen Verwandeln Sie ein storybasiertes Video in kürzere Clips, Reels, GIFs oder Blog-Einbettungen und geben Sie sie auf den Plattformen frei, die Ihre Zielgruppe tatsächlich nutzt.

14. Vorlage für kreative Projektpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen und verfolgen Sie Ihre ästhetischen Kampagnen vom Konzept bis zur Markteinführung mit dieser Vorlage für kreative Projektpläne von ClickUp

Die Vorlage für kreative Projektpläne von ClickUp ist Ihre erste Wahl für die Verwaltung komplexer kreativer Projekte vom Konzept bis zur Fertigstellung. Von der Erstellung von YouTube-Videokonzepte bis hin zur Koordination von Markenkampagnen oder Postproduktionsplänen hilft sie Teams dabei, aufeinander abgestimmt und auf Kurs zu bleiben.

Es wurde mit Blick auf Flexibilität entwickelt und unterstützt alles von der Ideenfindung und Vorproduktionsplanung bis hin zur Ausführung und Lieferung. Sie können Aufgaben aufteilen, Verantwortlichkeiten zuweisen und kreative Ergebnisse in Echtzeit überwachen – perfekt, um Ihr Videoproduktionsteam bei der Synchronisierung zu unterstützen.

Warum Sie es lieben werden

Planen Sie den gesamten kreativen Prozess mit klar definierten Phasen auf einer Karte

Weisen Sie Rollen, Fristen und Prioritäten für jede Projektkomponente zu

Passen Sie die Vorlage an große Produktionsprojekte oder kleine kreative Sprints an

Synchronisieren Sie Ihre Aktivitäten in Ihrer Projektmanagement-Software für Videos , um Projektdetails, Feedback und Dateien an einem zentralen hub zu erfassen

🔑 Ideal für: Kreative Leiter, Produktionsteams und Marketingfachleute, die mehrphasige Projekte und umfangreiche kreative Assets verwalten

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, um sich bei der Arbeit einen Überblick zu verschaffen. Ein wichtiges Detail kann in einer E-Mail versteckt sein, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert werden, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp führt Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform zusammen. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles verbunden, synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit über Arbeit” und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

15. Vorlage für ClickUp-Styleguide

Kostenlose Vorlage Schaffen Sie eine einheitliche Markenidentität mit der ClickUp-Vorlage für einen Styleguide

Die ClickUp-Styleguide-Vorlage sorgt dafür, dass Ihre Markenidentität in allen Ihren Videoinhalten, Social-Media-Beiträgen und Marketingkampagnen einheitlich bleibt. Es ist das ultimative Tool, um Ihr Team, Ihre Designer und Ersteller in allen Bereichen aufeinander abzustimmen – von der Typografie über die Platzierung des Logos bis hin zu Farbschemata.

Mit dieser Vorlage können Sie alle Aspekte der visuellen und verbalen Identität Ihrer Marke an einem zentralen, leicht zugänglichen Speicherort zusammenfassen. Alle Mitarbeiter befolgen dieselben Markenrichtlinien, sodass Sie stets professionelle, markengerechte Ergebnisse erzielen.

Warum Sie es lieben werden

Sorgen Sie mit integrierten Branding-Richtlinien für ein einheitliches Branding über alle Medien und Plattformen hinweg

Aktualisieren und geben Sie Designs ganz einfach für interne Teams und externe Mitarbeiter frei

Optimieren Sie die Einarbeitung von Freiberuflern und neuen Mitarbeitern, um die Zeitleisten für die Videoproduktion zu verkürzen

Verwalten Sie Richtlinien zur Markennutzung, Farbpaletten und Einstellungen für die Typografie an einem Ort

🔑 Ideal für: Marketingteams, Markenmanager und Videoproduzenten, die konsistente, markengerechte Kreativinhalte für alle Assets wünschen

Planen, produzieren und veröffentlichen Sie wie ein Profi mit ClickUp

Ganz gleich, ob Sie einen kurzen YouTube-Clip erstellen oder eine groß angelegte Markenkampagne koordinieren – mit der richtigen Vorlage für die Videoproduktion sparen Sie Zeit, vermeiden Chaos und sorgen für die Synchronisierung Ihres gesamten Teams.

Mit ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, können Sie Videoinhalte schneller und intelligenter planen, produzieren und veröffentlichen. Von intuitiven Projektansichten und einer Vielzahl von Vorlagen bis hin zu KI-gestützten Tools und dynamischen Funktionen für die Zusammenarbeit ist ClickUp die ultimative Lösung für Video-Editoren, Marketer und Kreativteams.

Möchten Sie weniger Zeit mit Organisieren und mehr Zeit mit Kreativität verbringen? Testen Sie ClickUp kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alles, was Sie benötigen, um bessere Videos schneller zu produzieren.