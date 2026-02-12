20 Tipps zur Produktivität, um mehr zu erledigen [ohne sich zu verausgaben]

Haben Sie das Gefühl, dass der Tag nie genug Stunden hat? Damit sind Sie nicht allein.

Kleine, bewusste Änderungen beim Planen, Priorisieren und Umsetzen Ihrer Arbeit können Ihnen jede Woche mehrere Stunden Zeit sparen, ohne dass Sie sich zusätzlich belasten müssen.

Produktivitäts-Hacks sind einfache, wiederholbare Gewohnheiten oder Techniken, die dir helfen, dich auf die richtige Arbeit zu konzentrieren, Reibungsverluste zu reduzieren und in kürzerer Zeit mehr zu erledigen.

Dieser Leitfaden führt Sie durch 20 bewährte Hacks für die Produktivität – und zeigt Ihnen, wie Sie diese mit tools wie ClickUp in die Praxis umsetzen können –, damit Sie Zeit sparen und Ihre Energie schonen können.

Die besten Hacks für die Produktivität [Auf einen Blick]

Produktivitäts-Tipp Was es leistet Am besten geeignet für Zeitblockierung Weisen Sie einzelnen Aufgaben bestimmte Zeitfenster zu Konzentrierte Arbeit und weniger Multitasking Pomodoro-Technik Arbeit in 25-Minuten-Blöcken mit kurzen Pausen Konzentration bewahren und Burnout vorbeugen Zwei-Minuten-Regel Schließen Sie alle Aufgaben ab, die weniger als zwei Minuten dauern, sofort ab Erledigen Sie kleine Aufgaben, bevor sie sich stapeln Eisenhower-Matrix Ordnen Sie Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit Priorisieren, was zuerst angegangen werden soll 80/20-Regel (Pareto-Prinzip) Konzentrieren Sie sich auf die 20 % der Aufgaben, die 80 % der Ergebnisse erzielen Identifizieren Sie Arbeiten mit hoher Wirkung Eat That Frog Erledigen Sie Ihre schwierigste Aufgabe als Erstes Schwung aufbauen und Prokrastination reduzieren Aufgaben bündeln Gruppieren Sie ähnliche Aufgaben und schließen Sie sie gemeinsam ab Kontextwechsel minimieren 1-3-5-Regel Planen Sie eine große, drei mittlere und fünf kleine tägliche Aufgaben Ausgewogener Tagesplan ohne Überforderung Vorlagen für die Produktivität Standardisieren Sie wiederholende Aufgaben mit wiederverwendbaren Formaten Zeit sparen bei wiederholenden Arbeiten Delegieren Weisen Sie Aufgaben anderen zu, basierend auf deren Fähigkeiten und Verfügbarkeit Zeit für wichtige Arbeiten mit hoher Priorität zurückgewinnen Automatisierung Richten Sie Systeme ein, um sich wiederholende Prozesse zu bewältigen Manuelle Routinearbeiten eliminieren Zeitaufzeichnungen Verfolgen Sie, wie Sie jede Minute verbringen Zeitfresser und Ineffizienzen erkennen Optimierung der Arbeitsumgebung Gestalten Sie Ihren Workspace neu, um sich besser konzentrieren zu können Aus mentalen Trott-Mustern ausbrechen und die Stimmung verbessern Ivy-Lee - Methode Erstellen Sie am Vorabend eine Liste mit sechs Prioritäten und arbeiten Sie diese in der Reihenfolge ab Einfache tägliche Struktur und Single-Tasking Brain Dumps Bringen Sie all Ihre Gedanken aus dem Kopf aufs Papier Den Kopf frei machen und Ideen festhalten Nein sagen Lehnen Sie Aufgaben ab, die nicht zu Ihren Zielen passen Schützen Sie Ihre Konzentrationszeit für das Wesentliche Geplante Pausen Planen Sie Ruhezeiten in Ihren Kalender ein Burnout vorbeugen und neue Energie tanken SMART-Ziele Setzen Sie sich konkrete, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele Langfristige Ausrichtung und Verantwortlichkeit Wöchentliche Reflexion Überprüfen Sie den Fortschritt und passen Sie Ihre Vorgehensweise an Kontinuierliche Verbesserung und Kurskorrektur Erinnerungen Richten Sie Benachrichtigungen für Termine und wichtige Aufgaben ein Vermeiden Sie versäumte Fristen und übersehene Details

Gängige Hacks für die Produktivität

Effektive Hacks für die Produktivität helfen dir, Prokrastination zu überwinden, deine Konzentration zu verbessern und Probleme beim Zeit- und Projektmanagement von Grund auf zu lösen.

Wenn Sie einige davon in Ihren Arbeitsalltag integrieren, können Sie Ihre Ziele besser planen und effektiver erreichen.

(Und wenn Sie diese Produktivitäts-Hacks einfach umsetzen möchten, probieren Sie doch ein Arbeitsmanagement-Tool wie ClickUp aus, das Ihre Aufgaben, Unterhaltungen und Ihr Wissen zusammenführt und mit KI optimiert. )

Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Hacks zur Steigerung der Produktivität:

Tipp 1: Zeitblockierung praktizieren

Time Blocking ist eine Zeitmanagementmethode, bei der Sie bestimmte Blöcke in Ihrem Kalender für bestimmte Aufgaben oder Arten der Arbeit reservieren.

Anstatt Multitasking zu betreiben, planen Sie, wann Sie konzentriertes Arbeiten, Meetings und Verwaltungsaufgaben erledigen. Jeder Block hat einen klaren Zweck, was Ihnen hilft, fokussiert zu bleiben und Kontextwechsel zu reduzieren.

Multitasking kann Sie einen erheblichen Teil Ihrer Zeit bei hoher Produktivität kosten. Zeitblöcke wirken dem entgegen, indem sie jeder wichtigen Aufgabe ungestörte Konzentration ermöglichen.

Sie könnten beispielsweise konzentriertes Arbeiten auf den Vormittag legen, wenn Sie am meisten Energie haben, und Meetings oder Telefonate auf den Nachmittag verschieben, sobald Ihre wichtigsten Aufgaben erledigt sind.

So setzen Sie Time Blocking mit ClickUp um:

Nutzen Sie die Kalenderansicht von ClickUp , um Aufgaben per Drag & Drop in bestimmte Zeitblöcke für konzentriertes Arbeiten, Meetings und Verwaltungsaufgaben zu verschieben.

die Projekt-Zeiterfassung von ClickUp , um zu erfassen, wie lange jede Aufgabe tatsächlich dauert. Mit der Zeit helfen Ihnen diese Daten dabei, genauere Schätzungen vorzunehmen und Ihre Blöcke anzupassen. Nutzen Sie, um zu erfassen, wie lange jede Aufgabe tatsächlich dauert. Mit der Zeit helfen Ihnen diese Daten dabei, genauere Schätzungen vorzunehmen und Ihre Blöcke anzupassen.

Gruppieren Sie ähnliche Arbeitstypen (z. B. Strategie, Reviews, Einzelgespräche) in benachbarten Blöcken, um den Kontextwechsel zu reduzieren.

Wenn Sie ein komplexes Projekt mit zahlreichen Aufgaben und Terminen verwalten, verschafft Ihnen die Kalenderansicht eine klare Übersicht über Ihre Workload und hilft Ihnen dabei, Prioritäten effektiv zu setzen.

Tipp 2: Probieren Sie die Pomodoro-Technik aus

Die Pomodoro-Technik ist eine Zeitmanagementmethode, bei der Sie in konzentrierten Intervallen (traditionell 25 Minuten) arbeiten, gefolgt von fünfminütigen Pausen, mit einer längeren Pause nach jeweils vier Intervallen.

Diese einfache Routine hilft dir, konzentriert zu bleiben, mentale Erschöpfung zu bewältigen und stetigen Fortschritt zu erzielen, ohne auszubrennen.

So setzen Sie es mit ClickUp um:

Stellen Sie einen Timer ein: Nutzen Sie Nutzen Sie die Zeiterfassung von ClickUp oder eine Timer-Integration , um 25-minütige Arbeitsintervalle und 5-minütige Pausen festzulegen.

Konzentrieren Sie sich auf eine einzige Aufgabe: Konzentrieren Sie sich während jedes Pomodoros auf eine Aufgabe – das Verfassen einer E-Mail, die Analyse von Daten oder das Schreiben eines Dokuments. Bei anspruchsvollerer Arbeit kombinieren Sie zwei Pomodoros.

Minimieren Sie Ablenkungen: Schließen Sie unnötige Registerkarten, schalten Sie Benachrichtigungen stumm und suchen Sie sich einen ruhigen Workspace oder nutzen Sie Musik, die die Konzentration fördert.

Nutzen Sie Pausen bewusst: Dehnen Sie sich in kurzen Pausen, trinken Sie etwas oder nehmen Sie einen Schritt vom Bildschirm. Machen Sie alle vier Pomodoros eine Pause von 15 bis 30 Minuten.

Diese Struktur hilft dir, den Überblick zu behalten und stetigen Fortschritt zu erzielen, ohne dich überfordert zu fühlen.

Tipp 3: Erledigen Sie kleinere Aufgaben mit der Zwei-Minuten-Regel

Die Zwei-Minuten-Regel besagt: Wenn eine Aufgabe zwei Minuten oder weniger dauert, sollten Sie sie sofort erledigen, anstatt sie aufzuschieben. Die schnelle Erledigung kleinerer Aufgaben (kurze Antworten, Genehmigungen oder kurze Updates) sorgt dafür, dass Ihr Posteingang und Ihre To-do-Liste unter Kontrolle bleiben, und schafft mentalen Freiraum für anspruchsvollere Arbeiten.

Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail erhalten, in der nur eine einfache Information angefragt wird, antworten Sie sofort, damit die Angelegenheit nicht liegen bleibt oder sich zu einer größeren, zeitraubenden Aufgabe entwickelt.

Um die Zwei-Minuten-Regel in ClickUp konsequent anzuwenden, nutze sie als Filter, sobald du deinen Posteingang oder deine Liste mit Aufgaben öffnest.

Wenn ein neues Element erscheint, fragen Sie sich: „Kann ich das in weniger als zwei Minuten abschließen?“ Wenn ja, schließen Sie es sofort ab und markieren Sie die Aufgabe als erledigt oder löschen Sie die Erinnerung.

Wenn nicht, wandeln Sie die Nachricht oder Idee in eine ClickUp Aufgabe um, geben Sie ihr ein realistisches Fälligkeitsdatum und machen Sie weiter. Der Gewinn liegt nicht nur darin, die kleinen Elemente zu erledigen – sondern auch darin, zu vermeiden, dass sie nur halb in der Nachverfolgung bleiben.

Tipp 4: Priorisieren Sie Aufgaben mithilfe der Eisenhower-Matrix

Die Eisenhower-Matrix hilft Ihnen dabei, Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren. Sie unterteilen Aufgaben in vier Kategorien:

„dringend und wichtig“

„wichtig, aber nicht dringend“

„dringend, aber nicht wichtig“

„Nicht dringend und nicht wichtig“

So fällt es leichter zu entscheiden, welche Aufgaben Sie jetzt angehen, planen, delegieren oder löschen sollten. Sie können die Eisenhower-Matrix in ClickUp mit einer einfachen Struktur nachbilden.

Erstellen Sie eine Liste für Ihr persönliches oder Team-Backlog und fügen Sie dann ein benutzerdefiniertes Feld namens „Prioritätsquadrant“ mit vier Optionen hinzu:

Dringend & Wichtig

Wichtig / Nicht dringend

Dringend / Nicht wichtig

Weder

Sobald das eingerichtet ist, erstellen Sie eine Board-Ansicht, die nach diesem Feld gruppiert ist, sodass jede Spalte einen Quadranten bildet. Weisen Sie bei der Triage der Arbeit jede neue Aufgabe einem Quadranten zu und lassen Sie die Board-Ansicht aufzeigen, was jetzt zu erledigen ist und was geplant, delegiert oder verworfen werden sollte.

Sehen Sie sich jeden Tag als Erstes die Spalte „Dringend & Wichtig“ an.

Planen Sie Zeitblöcke speziell für wichtige, aber nicht dringende Arbeiten ein, damit es später nicht zu einem Chaos kommt.

Tipp 5: Identifizieren Sie wichtige Aufgaben mithilfe der 80/20-Regel (Pareto-Prinzip)

Die 80/20-Regel (Pareto-Prinzip) besagt, dass etwa 80 % Ihrer Ergebnisse aus 20 % Ihres Aufwands resultieren. Ihr Ziel ist es, die Aufgaben mit der größten Wirkung zu identifizieren, die den größten Wert bringen, und Ihre Energie auf diese zu konzentrieren.

Als Beispiel: Wenn 80 % Ihres Umsatzes von 20 % Ihrer Clients stammen, sollten Sie der Pflege dieser wichtigen Beziehungen Priorität einräumen.

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben, um Ihre Produktivität mit ClickUp-Dashboards zu steigern

Um dieses Prinzip effektiv anzuwenden, bieten ClickUp-Dashboards eine visuelle Übersicht über Aufgaben, Projekte und deren jeweilige Ergebnisse.

Durch die Analyse der dargestellten Daten können Sie schnell erkennen, welche Aufgaben zu Ergebnissen führen und welche Zeit kosten, ohne einen nennenswerten Wert zu liefern.

Diese Erkenntnisse ermöglichen eine effizientere Einteilung von Zeit und Ressourcen und stellen sicher, dass die richtigen Aufgaben, die mit den Zielen übereinstimmen, priorisiert werden.

Tipp 6: Friss den Frosch!

In Bezug auf die Produktivität ist Ihr „Frosch“ die schwierigste oder am meisten gefürchtete Aufgabe. Wenn Sie diese zuerst angehen, beseitigen Sie das größte Hindernis frühzeitig, verhindern, dass Sie den ganzen Tag zögern, und Alles fällt Ihnen leichter.

„Iss gleich morgens als Erstes einen lebenden Frosch, dann wird dir den Rest des Tages nichts Schlimmeres mehr passieren.“ – Mark Twain

Ein einfaches tägliches Ritual in ClickUp kann „Eat that Frog“ zu einer Gewohnheit machen.

Überprüfen Sie am Ende jedes Tages die Aufgaben für den nächsten Tag und kennzeichnen Sie eine davon mithilfe der ClickUp-Aufgabenprioritäten als oberste Priorität (z. B. „Dringend“). Benennen Sie sie mit einem klaren Aktionsverb um – „Entwurf der Roadmap für das 4. Quartal“ statt „Roadmap“ – und ziehen Sie sie an den Anfang Ihrer „Heute“-Ansicht.

Reservieren Sie dann die ersten 60 bis 90 Minuten Ihres morgendlichen Kalenders ausschließlich für diese Aufgabe. Wenn Sie ClickUp am nächsten Tag öffnen, erwartet Sie ein einzelner, deutlich markierter Frosch statt einer Flut konkurrierender Prioritäten.

Tipp 7: Gruppieren Sie ähnliche Aufgaben – und erledigen Sie sie alle auf einmal

Task-Batching bedeutet, ähnliche Aufgaben wie Berichterstellung, Anrufe oder Genehmigungen zu gruppieren und in einer einzigen Sitzung zu erledigen. Dies minimiert den Kontextwechsel, der mentale Energie kostet und die Konzentration beeinträchtigt.

Mit den Unteraufgaben von ClickUp kann ich große Projekte (z. B. „alle E-Mails beantworten“) in kleinere, miteinander verbundene Aufgaben aufteilen, die ich in einem Zug erledigen kann. Jede Unteraufgabe kann eigene Mitarbeiter, Fristen, Prioritäten und Abhängigkeiten haben.

Tipp 8: Probieren Sie die 1-3-5-Regel aus

Die 1-3-5-Regel ist eine einfache Planungsmethode: Jeden Tag versuchen Sie, eine große Aufgabe, drei mittelgroße Aufgaben und fünf kleine Aufgaben zu erledigen. So bleibt Ihre Liste mit Aufgaben ambitioniert, aber realistisch.

Für einen Marketingmanager könnte ein 1-3-5-Tag etwa so aussehen:

Eine große Aufgabe: Entwickeln Sie die Strategie für die Produkteinführung im nächsten Quartal.

Drei Aufgaben mittlerer Komplexität: Anzeigentexte prüfen, Kampagnenleistung analysieren, Social-Media-Beiträge freigeben.

Fünf kleine Aufgaben: E-Mails beantworten, ein Team-Meeting planen, den aktuellen Stand eines Projekts prüfen, einen Blogbeitrag Korrektur lesen, ein Briefing fertigstellen.

Mit ClickUp haben Sie die 1-3-5-Regel auf einen Blick im Blick.

Fügen Sie ein benutzerdefiniertes Feld namens „Größe“ mit den Werten „Groß“, „Mittel“ und „Klein“ hinzu und weisen Sie Ihren täglichen Aufgaben jeweils einen dieser Werte zu.

In Ihrer „Heute“-Ansicht sehen Sie sofort, ob Sie den Tag mit „großen“ Arbeiten überladen haben oder ob Sie schnelle Erfolge vergessen haben.

Verwenden Sie eine gefilterte Listenansicht oder Board-Ansicht, um nur die heutigen Aufgaben nach ihrer Größe gruppiert anzuzeigen.

Zieh Aufgaben zwischen verschiedenen Größen hin und her, während du herausfindest, wie viel Aufwand sie wirklich erfordern.

Am Ende des Tages kopieren Sie Ihr 1-3-5-Schema für den nächsten Tag und passen es bei Bedarf an.

Tipp 9: Verwenden Sie Vorlagen für wiederholende Aufgaben

Das erneute Erstellen derselben Aufgabenstrukturen, Checklisten oder Dokumente von Grund auf verschwendet Zeit. Vorlagen standardisieren wiederkehrende Arbeiten, sodass Sie schneller loslegen und Konsistenz gewährleisten können.

In ClickUp kannst du Vorlagen für Aufgaben, Projekte, Dokumente und mehr verwenden oder erstellen.

Die ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivitätsberichte hilft Ihnen beispielsweise dabei, Ihren Fortschritt bei jeder Aufgabe oder jedem Projekt zu messen und zu verfolgen. Nutzen Sie sie, um den Zeitaufwand zu erfassen, Engpässe zu identifizieren und personalisierte Berichte zur Produktivität zu erstellen.

Diese Vorlage herunterladen Finden Sie heraus, wie produktiv Sie sind, indem Sie die ClickUp-Vorlage für den persönlichen Bericht zur Produktivität nutzen

Diese Vorlage ist ideal für Anfänger, da sie Ihnen einen schnellen, strukturierten Ausgangspunkt bietet. Sobald Sie wiederholende Aufgaben identifiziert haben, können Sie entscheiden, ob Sie diese durch Automatisierung, Delegation oder mithilfe von Vorlagen optimieren möchten.

Tipp: Beginnen Sie damit, Vorlagen für die Prozesse zu erstellen, die Sie wöchentlich wiederholen (Statusberichte, Sprintplanung, Content-Briefings), um sofort Zeit zu sparen.

Tipp 10: Delegieren Sie mit Bedacht

Effektives Delegieren ist ein wichtiger Hebel für die Produktivität. Sie können einen erheblichen Teil Ihres Arbeitstages zurückgewinnen, indem Sie Aufgaben identifizieren, die nicht Ihr spezifisches Fachwissen erfordern, und diese den richtigen Personen zuweisen.

Die Delegation in ClickUp funktioniert am besten, wenn die Unterhaltung und die Zuweisung an einem Ort stattfinden.

ClickUp-Chat ein Element auftaucht, wandeln Sie die Nachricht sofort in eine Aufgabe um, anstatt sie als „etwas, das wir besprochen haben“ stehen zu lassen. Wenn imein Element auftaucht, wandeln Sie die Nachricht sofort in eine Aufgabe um, anstatt sie als „etwas, das wir besprochen haben“ stehen zu lassen.

Weisen Sie die Aufgabe dem richtigen Verantwortlichen (oder mehreren Verantwortlichen, wenn mehrere Mitarbeiter vorgesehen sind) zu und fügen Sie ein Fälligkeitsdatum hinzu, solange der Kontext noch frisch ist.

Verwende @Erwähnungen in Aufgabenkommentaren für Klarstellungen, damit jede Entscheidung direkt in der Arbeit nachverfolgt werden kann, statt in verstreuten Direktnachrichten.

Tipp 11: Automatisieren Sie Alles, was Sie können!

Sich wiederholende Aufgaben wie Statusaktualisierungen, Übergaben und Erinnerungen summieren sich schnell. Durch Automatisierung werden Sie von dieser manuellen Routinearbeit befreit, sodass Sie sich auf wertvollere Aufgaben konzentrieren können.

Wir empfehlen, mit der Automatisierung in ClickUp klein anzufangen und sich zunächst auf die Übergaben zu konzentrieren, die Sie am meisten nerven.

Als Beispiel: Wenn Aufgaben beispielsweise regelmäßig im Status „In Review“ hängen bleiben, richten Sie eine Automatisierung ein, die den Mitarbeiter benachrichtigt oder die Aufgabe an den richtigen Prüfer weiterleitet, sobald sich ihr Status ändert.

Wenn Sie nach einem Meeting immer vergessen, nachzufassen, richten Sie eine Automatisierung ein, die nach Ende des Meetings eine Aufgabe aus Ihrer Meeting-Vorlage erstellt.

Da ClickUp Brain Ihre Arbeitsmuster lernt, können Sie es den nächsten Status vorschlagen lassen oder sogar Aufgaben automatisch erstellen, basierend auf Phrasen in Ihren Dokumenten („bis Dienstag veröffentlichen“, „Vertrag senden“, „Demo planen“), sodass Sie weniger Zeit damit verbringen, Notizen in Arbeitsschritte umzusetzen.

Tipp 12: Führen Sie Zeitaufzeichnungen durch

Eine Zeiterfassung bedeutet die Nachverfolgung darüber, wie Sie Ihre Zeit über einen bestimmten Zeitraum (z. B. eine Woche) verbringen, und die Daten ehrlich auswerten. Dies ist eine der schnellsten Methoden, um Zeitfresser und falsch gesetzte Prioritäten aufzudecken.

Eine Zeiterfassung hilft Ihnen dabei:

Erkennen Sie Zeitfresser wie übermäßige Meetings, Ablenkungen durch soziale Medien oder ineffizienten Aufgabenwechsel.

Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement, indem Sie aufdecken, wie lange Aktivitäten tatsächlich dauern.

Steigern Sie Ihre Konzentration, indem Sie Ihre Zeit auf Aufgaben konzentrieren, die zu Ihren Zielen beitragen.

Steigern Sie Ihre Verantwortlichkeit, denn Sie bleiben eher auf Kurs, wenn Sie wissen, dass Sie Ihre Zeit messen.

Ein einfaches zweiwöchiges Experiment in ClickUp reicht aus, um eine nützliche Zeitanalyse durchzuführen.

Behalten Sie den Überblick über alles, was zählt: Erfassen Sie über einen festgelegten Zeitraum hinweg die Zeit für jede Aufgabe, die Sie bearbeiten, mithilfe der Zeiterfassung für Projekte – ohne Rundungen, ohne Schätzungen. Nach Kategorie sortieren: Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder (wie „Arbeitstyp“ oder „Team“) und Dashboard-Widgets, um zu sehen, wie viel Zeit für Meetings, Verwaltungsaufgaben, konzentriertes Arbeiten usw. aufgewendet wird. Entscheiden Sie, was Sie ändern möchten: Reduzieren Sie auf Grundlage der Daten Kategorien mit geringem Wert oder fassen Sie diese zu Paketen zusammen und fügen Sie Zeitblöcke für die Arbeit hinzu, die zu Ergebnissen führt.

Tipp 13: Gestalten Sie Ihre Umgebung neu

Ihre physische und digitale Umgebung hat einen direkten Einfluss auf Ihre Konzentration. Manchmal reicht schon ein kleiner Tapetenwechsel oder ein aufgeräumterer Workspace aus, um mentale Blockaden zu überwinden und den Flow der Ideen anzuregen.

Psychologisch gesehen nutzt ein Wechsel der Umgebung den „Inkubationseffekt“ – wenn Sie sich von einem Problem distanzieren, kann Ihr Gehirn neue Verbindungen knüpfen und bessere Lösungen finden.

Praktische Tipps:

Richten Sie sich einen gut durchdachten, übersichtlichen und aufgeräumten Workspace ein.

Arbeiten Sie nach Möglichkeit in der Nähe von natürlichem Licht; Sonnenlicht unterstützt die Stimmung und die Energie.

Sorgen Sie für Ordnung in Ihrem digitalen Workspace: weniger geöffnete Registerkarten, übersichtliche Dateistrukturen und fokussierte Ansichten für aktuelle Arbeiten.

Tipp 14: Wenden Sie die Ivy-Lee-Methode an

Die Ivy-Lee-Methode ist ein einfacher Ansatz für die Produktivität, der Ihnen hilft, Prioritäten zu setzen, Aufgaben zu ordnen und sich jeweils auf eine Aufgabe zu konzentrieren.

Bevor Sie Ihren Arbeitstag beenden, wählen Sie die sechs wichtigsten Aufgaben für morgen aus und erstellen Sie eine Liste mit diesen Aufgaben nach Priorität, wobei die wichtigste Aufgabe an erster Stelle steht.

Wenn dann der nächste Tag kommt, gehen Sie jede Aufgabe nacheinander an und schließen Sie jede vollständig ab, bevor Sie zur nächsten übergehen.

In ClickUp kannst du dies schnell einrichten, indem du diese sechs Aufgaben zu deiner „Morgen“-Liste oder der Ansicht „Bevorstehende Aufgaben“ hinzufügst. Versehe sie mit dem Tag „Ivy Lee“, damit du sie am nächsten Morgen leicht wiederfindest.

Wenn Sie eine Aufgabe erledigt haben, haken Sie sie ab und gehen Sie direkt zur nächsten über. So bleibt Ihr Workflow übersichtlich und sorgt für hohe Produktivität, ohne Ablenkungen.

Tipp 15: Nutze einen digitalen Notepad für Brain Dumps

Wenn Ihr Kopf voller Ideen, To-dos und Sorgen ist, fällt es schwerer, sich auf eine einzelne Aufgabe zu konzentrieren. Ein „Brain Dump“ bedeutet, alles aus dem Kopf in ein bewährtes System zu übertragen, und ist eine der einfachsten Methoden, um den Kopf frei zu bekommen.

Wir empfehlen immer, ClickUp Notepad als Ihren Posteingang für alles zu nutzen, was noch keinen festen Platz hat. Wann immer Ihnen eine Idee, eine Sorge oder eine Aufgabe in den Sinn kommt, tragen Sie sie in eine einzige laufende Notiz ein, anstatt sie im Gedächtnis zu behalten oder ein neues Dokument anzulegen.

Machen Sie unterwegs Notizen und halten Sie Ideen jederzeit mit ClickUp Notepad fest

Überfliege diese Notiz ein- oder zweimal täglich und wandle alles, was umgesetzt werden kann, mit einem Klick in Aufgaben um. Füge sie der entsprechenden Liste hinzu, weise einen Eigentümer und ein Fälligkeitsdatum zu und archiviere die ursprüngliche Notizzeile.

Mit der Zeit werden Sie darauf vertrauen, dass alles Wichtige in ClickUp landet und nicht über Haftnotizen und Registerkarten verstreut ist.

Tipp 16: Sag öfter „Nein“

Produktivität bedeutet nicht, alles zu erledigen. Es bedeutet, die richtigen Dinge zu tun. Nein zu Aufgaben zu sagen, die nicht mit deinen Zielen übereinstimmen, schont deine Zeit, Energie und Aufmerksamkeit.

Sie wissen nicht, wie Sie Anfragen höflich ablehnen sollen? Hier sind ein paar kurze Tipps, wie Sie auf elegante Weise Nein sagen können:

Seien Sie höflich, aber bestimmt: „Danke, dass Sie an mich gedacht haben, aber ich kann das im Moment nicht übernehmen.“

Bieten Sie eine Alternative an: „Ich kann Ihnen leider nicht helfen, aber Sie könnten es bei [einer anderen Ressource/Person] versuchen.“

Setzen Sie klare Grenzen: „Ich konzentriere mich gerade auf andere Prioritäten, daher muss ich leider ablehnen.“

Bei der Arbeit können Sie Projektmanagement-Tools nutzen, um Ihre Kapazitäten zu schonen, indem Sie Ihre Verpflichtungen klar nachverfolgen und Ihre Workload mit den Beteiligten teilen, sodass Sie leichter zeigen können, was Sie bereits zu erledigen haben.

Tipp 17: Pausen einplanen

Regelmäßige Pausen verhindern Burnout, erhalten die Konzentration aufrecht und verbessern die Entscheidungsfindung. Kurze Pausen geben Ihrem Gehirn Zeit, sich auszuruhen und Informationen zu verarbeiten, was oft zu besseren Ideen führt.

Körperlich gesehen verringern Pausen die Belastung durch langes Sitzen oder Bildschirmarbeit und helfen Ihnen, über längere Zeiträume hinweg leistungsfähig zu bleiben. Hier kommt das Time-Blocking-Feature von ClickUp ins Spiel.

So planen Sie Pausen in ClickUp:

Erstellen Sie Aufgaben wie „Morgenpause“, „Mittagspause“ oder „Dehnübungen am Nachmittag“.

Legen Sie realistische Zeitschätzungen fest (z. B. 10–15 Minuten für kurze Pausen, 30–60 Minuten für das Mittagessen).

Ziehen Sie diese Aufgaben per Drag & Drop mithilfe der Kalender-Ansicht von ClickUp in bestimmte Zeitfenster.

Legen Sie diese als wiederholende Aufgaben fest (z. B. eine 10-minütige Pause alle zwei Stunden).

Aktivieren Sie Erinnerungen, damit Sie tatsächlich einen Schritt machen, wenn es Zeit dafür ist.

Tipp 18: Setzen Sie sich SMART-Ziele

SMART-Ziele (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant, terminiert) geben Ihnen eine klare Richtung vor und verringern Unklarheiten. Sie erleichtern es, Prioritäten zu setzen und zu erkennen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind.

Das Aufteilen großer Ziele in kleinere, umsetzbare Schritte verhindert zudem Überforderung und erhöht die Eigenverantwortung. Mit ClickUp Goals können Sie vage Absichten in SMART-Ziele umwandeln.

Legen Sie mit ClickUp Goals ganz einfach tägliche oder wöchentliche Ziele fest

Erstellen Sie für jedes wichtige Ergebnis ein Ziel mit einem klaren Titel und einer Beschreibung, die genau definiert, wie Erfolg aussieht.

Fügen Sie ein oder mehrere Einzelziele hinzu, die mit Ihrer tatsächlichen Arbeit verbunden sind – wie beispielsweise die Anzahl der Aufgaben, einen numerischen KPI oder bestimmte Meilensteine – und legen Sie ein Fälligkeitsdatum fest, das widerspiegelt, wann Sie das Ziel voraussichtlich erreichen werden.

Sobald Sie verknüpfte Aufgaben abschließen, wird der Fortschritt automatisch aktualisiert, sodass wöchentliche Überprüfungen nur noch einen kurzen Blick auf Ihr Ziel-Dashboard erfordern, anstatt manuell nach dem Status suchen zu müssen.

Tipp 19: Reflektieren und anpassen

Bei der Produktivität geht es nicht nur darum, mehr zu erledigen, sondern auch darum, herauszufinden, was funktioniert, und sich anzupassen. Eine kurze wöchentliche Reflexion hilft dir dabei, effektive Gewohnheiten zu vertiefen und das aufzugeben, was dir nicht weiterhilft.

Überprüfen Sie am Ende jeder Woche:

Was Sie erreicht haben im Vergleich zu dem, was Sie geplant hatten.

Was sich einfach und anregierend anfühlte im Vergleich zu dem, was mich ausgelaugt hat.

Wo Aufgaben länger dauerten als erwartet oder ins Blockieren gerieten.

Ich mache mir das gerne einfach, indem ich in ClickUp eine wiederholende Aufgabe namens „Wöchentliche Rückschau“ hinzufüge, die die Reflexion unkompliziert, aber regelmäßig hält. Erstellen Sie eine kurze Checkliste, die Sie jeden Freitag durchgehen:

Überprüfen Sie die in dieser Woche fertiggestellten Aufgaben auf Ihrem Dashboard, notieren Sie drei Erfolge in den Aufgabenkommentaren, halten Sie ein oder zwei Blockaden fest, auf die Sie gestoßen sind, und passen Sie dann die Prioritäten oder Zeitblöcke für die nächste Woche auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse an. Wenn Sie die Überprüfung abhaken, schließen Sie nicht nur eine Aufgabe ab – Sie schließen den Kreis in Ihrem System.

Eine wiederkehrende Aufgabe namens „Wöchentliche Überprüfung“ in ClickUp sorgt für eine einfache, aber regelmäßige Reflexion. Erstellen Sie eine kurze Checkliste, die Sie jeden Freitag durchgehen.

Die Dashboards und Features zur Nachverfolgung des Fortschritts von ClickUp bieten Echtzeit-Einblicke in Ihre Leistung und erleichtern es Ihnen, bei Bedarf Kurskorrekturen vorzunehmen.

Visualisieren Sie Ihre Produktivität mit ClickUp-Dashboards

Dashboards bieten Ihnen eine Ansicht Ihrer Woche, sodass Sie Ihre Vorgehensweise optimieren und bei Bedarf Kurskorrekturen vornehmen können.

Tipp 20: Nutzen Sie Erinnerungen

Erinnerungen können sehr nützliche Tools sein. Sie helfen dabei, den Stress durch Last-Minute-Eile oder übersehene Details zu vermeiden.

ClickUp-Erinnerungen helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten, indem sie Sie sanft daran erinnern, wenn etwas Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Diese Erinnerungen stellen sicher, dass nichts versehentlich übersehen wird, sei es eine kleine tägliche Aufgabe oder eine wichtige Frist.

Produktivitäts-Tools können Routineaufgaben automatisieren, Informationen zentralisieren und Erkenntnisse schneller zutage fördern. Von einfachen E-Mail-Filtern bis hin zu virtuellen Assistenten – mit den richtigen Tools lässt sich die Arbeit leichter im Griff behalten.

Achten Sie bei der Auswahl von Tools für die Produktivität auf Folgendes:

Zentralisierung: Können Sie Aufgaben, Dokumente und Kommunikation an einem Ort verwalten?

Automatisierung: Kann das Tool repetitive Workflows und Erinnerungen für Sie übernehmen?

KI-Support: Hilft er Ihnen dabei, Inhalte schneller zusammenzufassen, zu priorisieren oder zu erstellen?

Integrationen: Lässt es sich mit den Apps verbinden, die Sie bereits nutzen (E-Mail, Kalender, CRM, Chat)?

Warum ClickUp als Ihre Hub für Produktivität funktioniert

Ziehen Sie ClickUp in Betracht. Es ist die All-in-One-App für die Arbeit, in der alle oben genannten Funktionen integriert und durch KI optimiert sind, damit Einzelpersonen und Teams in kürzerer Zeit mehr erreichen können.

Probieren Sie ClickUp Brain aus Fassen Sie Meeting-Notizen zusammen, generieren Sie Ideen für Inhalte und führen Sie Automatisierungen für wiederholende Aufgaben durch mit ClickUp Brain

Mit einem breiten Bereich an Features, wie beispielsweise ClickUp Brain, bietet ClickUp einen zentralen hub für all Ihre Arbeit.

Neben der Verwaltung von Aufgaben hilft Ihnen ClickUp Brain dabei:

Erhalten Sie Projektübersichten und Updates in Echtzeit, ohne einzelne Aufgaben öffnen zu müssen, und steigern Sie so die Gesamteffizienz mithilfe von KI-StandUps

Nutzen Sie die KI-StandUps von ClickUp Brain für sofortige Projektzusammenfassungen, damit Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, die wirklich zählt

Sammeln Sie kontextbezogene Antworten und Erkenntnisse und erstellen Sie eine nahtlose Verbindung zwischen verschiedenen Elementen Ihres Workspaces

Erstellen Sie in ClickUp Dokumente maßgeschneiderte, markengerechte Inhalte – von Social-Media-Beiträgen und kurzen E-Mail-Antworten bis hin zu vollwertigen Blogbeiträgen und Projektberichten

Verbessern Sie die Qualität Ihrer Texte in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain

ClickUp bietet außerdem viele vorgefertigte Vorlagen für die Produktivität (wie beispielsweise die ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität ), die Ihnen helfen, den Überblick zu behalten.

Diese Vorlage herunterladen Holen Sie sich die Struktur und Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihre Ziele der Produktivität zu erreichen – mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität

Die ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität hilft mir dabei, Aufgaben nach Priorität zu kategorisieren, sodass ich mich auf das Wesentliche konzentrieren und gleichzeitig den Fortschritt aller Aufgaben visualisieren kann. Ich kann die Vorlage auch benutzerdefiniert anpassen, um SMART-Ziele festzulegen, einen Zeitplan zu erstellen, Erinnerungen für Pausen zu setzen und meinen Fortschritt sogar mit Features für die Zusammenarbeit zu beschleunigen.

Die Vorlage hilft mir dabei, Folgendes zu erledigen:

Ordnen Sie Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit

Verfolgen Sie Aufgaben und verschaffen Sie sich täglich eine klare Übersicht über Ihren Stand

Richten Sie Aufgaben auf konkrete, messbare und erreichbare Ziele aus

Richte Pausenerinnerungen ein, um Burnout zu vermeiden und ein gesundes Arbeitstempo beizubehalten

Teile Aufgaben und Fortschritte mit meinem Team, um den Workflow zu beschleunigen und die Verantwortlichkeit zu gewährleisten

Und das Beste daran? ClickUp lässt sich mit über 1000 Apps integrieren, darunter auch solche, die Sie täglich nutzen, wie Google Workspace, Slack, HubSpot, Outlook und viele mehr!

Tipps für nachhaltige Produktivität

Sobald Sie einen Trick gefunden haben, der funktioniert, ist es die Konsequenz, die ihn zu einem dauerhaften Vorteil macht. Fangen Sie klein an, experimentieren Sie und verfeinern Sie ihn im Laufe der Zeit.

1. Produktive Gewohnheiten entwickeln

Versuchen Sie nicht, alle 20 Tipps auf einmal umzusetzen. Wählen Sie ein oder zwei aus, die zu Ihren aktuellen Problemen passen – wie Zeitblöcke für überfüllte Kalender oder die Zwei-Minuten-Regel für einen überfüllten Posteingang – und wenden Sie diese täglich an.

Wenn sich beispielsweise Zeitblöcke als effektiv erwiesen haben, planen Sie Zeitblöcke für Ihre wichtigsten täglichen Aufgaben ein. Das Feature „Wiederholende Aufgaben“ von ClickUp ist ein leistungsstarkes Tool für die Automatisierung von Erinnerungen für diese wichtigen Aktivitäten.

2. Umgang mit Ablenkungen

Ablenkungen sind in einem schnelllebigen Unternehmen unvermeidlich. Sie können jedoch proaktive Schritte ergreifen, um deren Auswirkungen zu mindern.

Wenn Sie beispielsweise mit ClickUp Docs arbeiten, können Sie sich dank des Fokusmodus von ClickUp ganz auf das Schreiben konzentrieren, ohne von Benachrichtigungen oder Unterbrechungen abgelenkt zu werden. Kombinieren Sie dies mit ClickUp-Erinnerungen für wichtige Termine und Aufgaben, und Sie werden feststellen, dass es Ihnen leichter fällt, den Fokus zu behalten.

3. Realistische Ziele setzen

Es ist wichtig, sich ehrgeizige Ziele zu setzen, aber sie müssen realistisch sein, um wirksam zu sein. Nutzen Sie ClickUp Goals, um klare, umsetzbare Ziele zu definieren, die mit Ihrer übergeordneten Geschäftsstrategie im Einklang stehen.

4. Nachverfolgung des Fortschritts und Anpassung der Strategien

Die regelmäßige Überwachung Ihrer Leistung und die Messung Ihrer Produktivität können Ihnen helfen, auf Kurs zu bleiben. Mit den Dashboards von ClickUp können Sie Ihre Ergebnisse visualisieren und Trends im Zeitverlauf erkennen. Dieser datengestützte Ansatz ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategien proaktiv anzupassen.

Als Beispiel können wir angeben, dass Sie feststellen, dass Ihre Produktivität zu bestimmten Zeiten nachlässt. In diesem Fall können Sie Ihre einfachsten und routinemäßigsten Aufgaben für diese Zeiten einplanen. Versuchen Sie ebenfalls, Ihre anspruchsvollsten Aufgaben auf Zeiten zu verlegen, in denen Sie von Natur aus aufmerksamer sind.

Mit ClickUp stets produktiv bleiben

Für eine höhere Produktivität sind minimale Ablenkungen, nahtlose Zusammenarbeit und eine klare Abstimmung zwischen täglichen Aufgaben und übergeordneten Zielen erforderlich. Bei Produktivitäts-Hacks geht es nicht nur darum, mehr zu erledigen – es geht darum, einen Rhythmus zu schaffen, der für Sie und Ihr Team funktioniert.

Nutzen Sie diese Liste, um einige besonders wirkungsvolle Tipps zu entdecken, setzen Sie diese mit ClickUp um und passen Sie sie im Laufe Ihrer Arbeit immer wieder an.

Sind Sie bereit, diese Ideen in die Praxis umzusetzen und gleichzeitig Ihren Tool-Stack zu vereinfachen? Melden Sie sich bei ClickUp an und verwandeln Sie Ihren Arbeitsalltag in einen fokussierteren, nachhaltigeren und produktiveren Workflow.

Häufig gestellte Fragen

Beginnen Sie mit ein bis drei Tipps, die direkt Ihre größten Engpässe angehen – zum Beispiel Zeitblockierung und die Zwei-Minuten-Regel. Sobald sich diese wie selbstverständlich anfühlen, fügen Sie nach Bedarf weitere hinzu.

Teamleiter erzielen oft schnelle Erfolge durch Zeitblöcke für gemeinsame Fokuszeiten, SMART-Ziele für mehr Klarheit, Delegation und wöchentliche Reflexion mithilfe gemeinsamer Dashboards, um Prioritäten abzustimmen.

Betrachten Sie diese Tipps als Experimente. Wenn etwas nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie, was sich geändert hat – Ihre Workload, Ihre tools oder Ihren Zeitplan – und passen Sie es an. Nutzen Sie Ihre wöchentliche Überprüfung, um zu entscheiden, ob Sie das System optimieren oder einen anderen Ansatz ausprobieren möchten.

Nein. Viele davon lassen sich auch auf persönliche Projekte und die Organisation des Alltags anwenden – wie zum Beispiel die Ivy-Lee-Methode zum Planen von Wochenenden oder Zeitblöcke für Sport und Lernen.

Sie können mit einem Notizbuch oder einem einfachen Kalender beginnen, aber ein einheitliches Tool wie ClickUp erleichtert es, Aufgaben, Dokumente, Kommunikation und Automatisierungen zu zentralisieren, damit die Tipps auch wirklich greifen.