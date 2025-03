Wie Sie mit Zeitblockierung Ihre Produktivität steigern: Tipps & Vorlagen

"Ich brauche mehr Stunden am Tag..." oder "Wieso ist es schon 17 Uhr?!", wenn man noch so viel zu erledigen hat, bevor der Tag zu Ende geht. 😅

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ich kenne das!

Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, jede Woche Stunden Ihrer Zeit kostenlos freizugeben und sich auf Ihre wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren?

Die gute Nachricht ist, dass Sie das können - mit ein paar einfachen Zeitmanagement-Tipps und -Techniken, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Zeit bei der Arbeit (und außerhalb davon) zu machen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen das Konzept des Blockierens von Zeit vor, wie es funktioniert und welche verschiedenen Methoden Sie anwenden können, um Ihren Zeitplan zu strukturieren und Ihre Produktivität zu steigern. Außerdem stellen wir Ihnen einige hilfreiche Tools und Tipps vor, die Ihnen den Prozess erleichtern können.

Fangen wir an!

Was ist Zeitblockierung?

Bei der Zeitblockierung werden in Ihrem Zeitplan bestimmte Blöcke für verschiedene Aufgaben und Aktivitäten eingestellt.

Anstatt eine vage Liste mit Aufgaben zu führen, nehmen Sie sich vor, Zeitblöcke für all die Dinge zu reservieren, die Sie während des Tages oder der Woche erledigen müssen. So können Sie sich besser konzentrieren und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie genügend Zeit für alle Ihre Prioritäten haben.

Laut der Amerikanische Zeitschrift für Lifestyle-Medizin haben Forscher herausgefunden, dass das Blockieren von Zeit und andere Methoden der Zeitplanung die Fähigkeit zum Zeitmanagement und die allgemeine Produktivität verbessern können.

Das Blockieren von Zeit kann für diejenigen hilfreich sein, die:

Mit der Priorisierung ihrer täglichen Aufgaben zu kämpfen haben⏰

Die von Aufgaben überwältigt sind und sich nicht auf eine Sache konzentrieren können⏰

Haben Schwierigkeiten, sich Zeit für wichtige Dinge zu nehmen⏰

Fühlen sich unmotiviert oder uninteressiert an der anstehenden Aufgabe⏰

Haben sichmit dem Zeitmanagement zu kämpfen⏰

Wie das Blockieren von Zeit funktioniert

Sie haben eine Menge zu tun? Dann lassen Sie es uns in überschaubare Stücke zerlegen! Hier sind die Schritte, die Sie für Ihre erste Übung im Blockieren von Zeit benötigen:

Liste erstellen: Schreiben Sie alles auf, was Sie zu erledigen haben, einschließlich Arbeiten, Meetings und persönliche Verpflichtungen.

Schreiben Sie alles auf, was Sie zu erledigen haben, einschließlich Arbeiten, Meetings und persönliche Verpflichtungen. Schätzen Sie den Zeitbedarf: Wie lange wird jede Aufgabe dauern? Machen Sie eine grobe Schätzung, aber denken Sie daran, dass alles länger dauern kann als geplant. Denken Sie auch daran, mögliche Unterbrechungen zu berücksichtigen

Wie lange wird jede Aufgabe dauern? Machen Sie eine grobe Schätzung, aber denken Sie daran, dass alles länger dauern kann als geplant. Denken Sie auch daran, mögliche Unterbrechungen zu berücksichtigen Planen Sie es ein: Verwenden Sie einen Kalender, um die Zeit für jede Aufgabe zu blockieren. Zum Beispiel: "9-10 Uhr: E-Mails", "10-11 Uhr: Überprüfung der gestrigen Verkaufszahlen" und so weiter. Vergessen Sie nicht, auch Zeit für Mahlzeiten und Pausen zu blockieren

Verwenden Sie einen Kalender, um die Zeit für jede Aufgabe zu blockieren. Zum Beispiel: "9-10 Uhr: E-Mails", "10-11 Uhr: Überprüfung der gestrigen Verkaufszahlen" und so weiter. Vergessen Sie nicht, auch Zeit für Mahlzeiten und Pausen zu blockieren Eine Sache zur Zeit: Wenn es Zeit für eine Aufgabe ist, erledigen Sie nur diese. Keine Ablenkungen, kein Multitasking. Sie werden so viel produktiver sein!

Wenn es Zeit für eine Aufgabe ist, erledigen Sie nur diese. Keine Ablenkungen, kein Multitasking. Sie werden so viel produktiver sein! Check-in: Am Ende des Tages oder der Woche sehen Sie, was funktioniert hat und was nicht. Passen Sie Ihren Zeitplan für das nächste Mal an.

Denken Sie daran, dass es in Ordnung ist, Änderungen vorzunehmen, während Sie arbeiten. Das Ziel einer Zeitmanagementtechnik ist es, Ihr Leben einfacher zu machen, nicht schwieriger!

Vorteile des Blockierens von Zeit

Viele Menschen haben Probleme, ihre Zeit einzuteilen. Es gibt immer zu viele Dinge zu erledigen und zu wenig Stunden am Tag, was zu Stress, Burnout, Ängsten usw. führen kann.

Das Blockieren von Zeit hilft nicht nur dabei, Ihr Gehirn zu trainieren, gesunde Grenzen zu setzen und gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, sondern hat auch noch andere Vorteile:

Sie gehen organisierter an Ihre täglichen Aufgaben heran

Hilft Ihnen, mehr zu erledigen und gibt Ihnen ein Gefühl der Erfüllung

Minimiert Ablenkungen und hilft Ihnen, sich besser zu konzentrieren

Reduziert Stress und Angst vor allem, was Sie zu erledigen haben

Verhindert Überlastung und Burnout durch Limitierung der Zeit, die für jede einzelne Aufgabe aufgewendet wird

Sorgt dafür, dass Sie und Ihr Team im Zeitplan bleiben Zeitblockierung implementieren werden Sie produktiver und haben Ihr Leben besser im Griff.

Methoden zum Blockieren von Zeit

Es gibt mehr als eine Möglichkeit, Zeit zu blockieren. Welche Technik des Zeitblockierens die richtige ist, hängt von der Art der Arbeit ab, die Sie zu erledigen haben. Die gebräuchlichsten Arten des Zeitblocks sind:

Timeboxing ⏳

Haben Sie schon einmal angefangen, etwas zu erledigen, um dann in ein Kaninchenloch zu fallen und Stunden später wieder aufzutauchen und sich zu fragen, wo die Zeit geblieben ist? Wenn ja, dann versuchen Sie es mit Timeboxing.

Erstmals eingeführt als eine zeitmanagement-Technik für die agile Softwareentwicklung ist Timeboxing heute eine beliebte Methode zum Blockieren von Zeit bei Wissensarbeitern. Sie verhindert Zeitverschwendung durch Limitierung der Zeit, die für eine bestimmte Aufgabe aufgewendet wird.

Jeder spezifische Zeitblock wird als 'Timebox' bezeichnet und kann einen Bereich von einigen Stunden bis zu Tagen umfassen. Er hat bestimmte Anfangs- und Endzeiten; am Ende der Timebox muss man das, was man gerade erledigte, beenden, unabhängig vom Fortschritt (oder dem Fehlen desselben).

Monatliche Sprints sind eine Instanz des Timeboxing, die Sie mit ClickUp mühelos erledigen können

Sprints in der Softwareentwicklung sind ein Beispiel für Timeboxing bei der Arbeit. Für jeden Sprint gibt es bestimmte Ziele und Meilensteine sowie definierte Start- und Endtermine für bestimmte Aufgaben. Alles, was Sie bis zum Ende eines Sprints nicht abschließen können, muss auf den nächsten Sprint verschoben werden. Elon Musk plant seinen gesamten Tag in 5-Minuten-Blöcken ein. Alles, und wir meinen wirklich alles, ist im Kalender eingetragen.

Thematische Tage 📅

Mit dieser Methode zur Steigerung der Produktivität können Sie den Wechsel zwischen verschiedenen Kontexten verhindern, indem Sie ähnliche Aufgaben zusammen planen. Der Unterschied liegt in der Art der Arbeit - die Technik funktioniert, wenn Aufgaben in drei bis fünf große Gruppen aufgeteilt werden können, von denen jede ungefähr einen ganzen Arbeitstag beansprucht.

Erstellen von Zeitblöcken für bestimmte Aktivitäten an verschiedenen Wochentagen mit dem Konzept der Thementage

Wenn Sie zum Beispiel einen Social-Media-Kanal, einen Blog oder einen Vlog betreiben, können Sie Zeitblöcke einrichten, indem Sie Ihre Arbeitswoche in Thementage einteilen:

Monday: Recherche

Dienstag: Inhalte erstellen

Mittwoch: Bearbeitung und Veröffentlichung des Inhalts

Donnerstag: Meetings und Öffentlichkeitsarbeit

Freitag: Analyse und SEO-Optimierung

Hier ist Kristi DaSilva kristi DaSilva, CEO von DaSilva Life und ClickUp Consultant, gibt frei, wie sie ihre wöchentlichen Blöcke erstellt und in ClickUp nachverfolgt.

Ich liebe es, meine Hauptaufgaben in der Board-Ansicht visuell darzustellen, um ein Gefühl für meinen wöchentlichen Workload zu bekommen. Obwohl ich die Ansicht "Alles" benutze, um alle Aufgaben für die Woche zu sehen, möchte ich jeden Sonntag meine Hauptthemen in meinem wöchentlichen Zeitblock auf einer Karte darstellen, um mich auf die kommende Woche vorzubereiten.

Kristi DaSilva, CEO, DaSilva Life

Nachverfolgung von geplanten Aufgaben in der ClickUp Board-Ansicht Jack Dorsey , Mitbegründer von Twitter (jetzt X) und CEO von Square, nutzt ebenfalls Thementage, um seine Zeit zu managen und produktiv zu bleiben.

Am Montag konzentriere ich mich in beiden Unternehmen auf das Management und die Leitung des Unternehmens... Der Dienstag ist dem Produkt gewidmet. Am Mittwoch geht es um Marketing, Kommunikation und Wachstum. Der Donnerstag ist den Entwicklern und Partnerschaften gewidmet. Am Freitag geht es um das Unternehmen, die Unternehmenskultur und die Rekrutierung. Samstag nehme ich mir frei, ich gehe wandern. Der Sonntag dient der Reflexion, dem Feedback, der Strategie und der Vorbereitung auf die Woche.

Jack Dorsey, CEO, Square

Aufgaben-Batching 📚

Haben Sie im Laufe des Tages oder der Woche eine Nummer kleinerer Aufgaben der gleichen Art zu erledigen? In diesem Fall könnte das Stapeln von Aufgaben hilfreich sein.

Aufgabenbündelung ist eine Produktivitätstechnik, bei der Sie ähnliche Aufgaben zusammenbündeln, um die kognitive Belastung zu verringern. Je nach Umfang der Arbeit könnten Sie einige Stunden pro Woche für jede Art von Aufgabe blockieren.

Richten Sie Ihre Aufgaben auf Ihre Hauptproduktivitätszeiten aus, indem Sie die Aufgaben in ClickUp stapeln

Wenn Sie zum Beispiel im Vertrieb arbeiten, können Sie Aufgaben wie folgt stapeln:

E-Mails schreiben und versenden

Nachfass-Telefonate führen

Aktualisieren des CRM

Erstellen von Rechnungen

Recherche über Mitbewerber

Team Meetings Marc Andreessen mitbegründer und General Partner von Andreessen Horowitz, glaubt ebenfalls an das Blockieren von Zeit zur Steigerung der Produktivität. Sein Ansatz kombiniert die Bündelung von Aufgaben mit Thementagen, wobei Montag und Freitag für gemeinsame Arbeit reserviert sind.

Ein typischer Tag für mich besteht darin, dass ich mich buchstäblich sehr genau an den Kalender halte. Ich versuche, meinen Tag so "programmiert" wie möglich zu gestalten.

Marc Andreessen, Mitbegründer und General Partner, Andreessen Horowitz

Die Pomodoro-Methode 🍅

Brauchen Sie eine einfache, aber wirksame Methode, um Ihren Arbeitstag zu strukturieren, um die Produktivität zu steigern oder das Aufschieben zu beenden? Versuchen Sie die Pomodoro-Methode.

über: Skizzenplanungen Benannt nach dem Timer in Form einer Tomate ("Pomodoro" ist italienisch für Tomate), der von seinem Ersteller Francesco Cirillo verwendet wurde, beinhaltet die Pomodoro-Technik konzentriertes Arbeiten in festen Zeitintervallen, gefolgt von Pausen. Jede dieser Arbeitssitzungen wird als 'Pomodoro' bezeichnet. Diese Art des Arbeitens hält uns bei der Stange und verbessert unsere Konzentrationsfähigkeit.

Berühmter Schauspieler Tom Hanks verließ sich auf die Pomodoro-Methode, um produktiv zu bleiben, als er sein erstes Buch schrieb, "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece"

Wie Sie mit dem Blockieren Ihres Zeitplans beginnen

Sie können das Blockieren von Zeit mit einem einfachen Tagesplaner, einer App zur Verwaltung von Aufgaben mit einer zeitmanagement feature ist effizienter.

Eine Plattform wie ClickUp macht das Blockieren von Zeit einfacher; Sie können Ihre Zeitblöcke ganz einfach hinzufügen, bearbeiten und ansehen. Da sich alles auf derselben Plattform befindet, müssen Sie weniger oft den Kontext wechseln. 🚀

Beurteilen Sie alles, was Sie zu erledigen haben

Das Wichtigste zuerst: Erstellen Sie eine Liste mit allem, was Sie zu erledigen haben. Dabei können Sie verschiedene Wege einschlagen.

Dokumentieren Sie alle Ihre Aufgaben mit ClickUp Aufgaben-Checklisten

Mit zu erledigen-Listen in ClickUp können Sie eine Online-Liste mit Ihren Elementen erstellen, auf die Sie von überall aus zugreifen können. Fügen Sie der Liste Formatierungen, Farben und Verknüpfungen hinzu, um mehr Details zu erhalten. Wenn es sich um Aufgaben handelt, die Sie regelmäßig erledigen, können Sie sogar eine Vorlage aus einer gespeicherten Checkliste erstellen.

Sie brauchen etwas Detaillierteres? ClickUp Dokumente und ClickUp Notepad sind beide für diesen Zweck nützlich. Erstellen Sie Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben und fügen Sie Details und zusätzliche Informationen wie Bilder und Links hinzu. Sie können auch Kollegen taggen, indem Sie sie mit einem Kommentar im Dokument hinzufügen.

ClickUp's Notepad Feature ist einfach und intuitiv, um detaillierte Notizen zu machen oder Checklisten zu erstellen

Unabhängig davon, für welche Methode Sie sich entscheiden, können Sie mit ClickUp Aufgaben direkt aus Ihren To-Dos in allen drei Bereichen erstellen, so dass Sie sie direkt in ClickUp Aufgaben .

Legen Sie Ihre Prioritäten fest

Effektives und rücksichtsloses Setzen von Prioritäten ist das Geheimnis, um Dinge zu erledigen, besonders wenn die Zeit knapp ist und Sie eine Million Dinge auf Ihrer Liste haben.

Priorisieren Sie Ihre Aufgaben mit verschiedenen Prioritätsstufen mit ClickUp Aufgaben

Sobald Sie Aufgaben aus Ihren To-Dos erstellt haben, verwenden Sie Prioritäten der Aufgaben in ClickUp können Sie jede Aufgabe als dringend kennzeichnen oder sie als Aufgaben mit hoher, mittlerer oder niedriger Priorität markieren. So können Sie sicherstellen, dass Sie die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigen.

profi-Tipp: Ziehen Sie Ihre Aufgaben mit der höchsten Priorität in die ClickUp Aufgabe Ablage, damit Sie sie nie aus den Augen verlieren.

Planen Sie Zeit für alle Ihre Aufgaben ein

Die Einstellung von Prioritäten ist zwar wichtig, aber Sie müssen auch wissen, wie viel Zeit Sie für die Erledigung Ihrer Aufgaben benötigen. Auch dabei hilft ClickUp.

Schätzen Sie die Dauer der einzelnen Aufgaben in ClickUp, um effektiv zu planen Zeitschätzungen in ClickUp können Sie die geschätzte Dauer jeder Aufgabe hinzufügen und sie auch auf verschiedene Unteraufgaben aufteilen. Wenn Sie diese zusammenfassen, können Sie auch die gesamte Dauer eines Projekts schätzen. Legen Sie Aufgaben einfach in der Ansicht des Kalenders ab, um Ihren Zeitplan zu visualisieren.

ClickUp Vorlage zum täglichen Blockieren von Zeit

Mit ClickUp's Vorlage für das tägliche Blockieren von Zeit können Sie Ihren Tagesplan für maximale Produktivität planen. Es hilft Ihnen:

Priorisieren Sie Ihre wichtigsten Aufgaben und planen Sie sie in den Zeiten Ihrer höchsten Produktivität

Bleiben Sie auf Kurs, indem Sie eine klare Struktur schaffen und Ablenkungen vermeiden

Vermeiden Sie Burnout, indem Sie die Zeit schätzen, um zu verstehen, was Sie jeden Tag schaffen können

Die Vorlage enthält außerdem ein Whiteboard, das Ihnen die Entscheidung über Ihre Prioritäten erleichtert, indem Sie jede Aufgabe in vier Bereiche einteilen: Zu erledigen, zu delegieren, zu planen und zu löschen.

Teams können auch verwenden ClickUp's Vorlage für den Stundenplan um das Beste aus ihrem Tag herauszuholen.

Erstellen Sie Zeitblöcke für alle priorisierten Aufgaben

Das Auflisten und Priorisieren von Aufgaben und das Hinzufügen von Zeitschätzungen ermöglicht Ihnen eine strukturiertere Herangehensweise an die Arbeit. Der nächste Schritt besteht darin, die Zeitblöcke tatsächlich in Ihrem Kalender anzulegen. Die Vorlagen für Zeitblöcke in ClickUp können Ihnen dabei helfen.

über Google Kalender

Wenn Sie den Google Kalender für Ihre Arbeit nutzen, können Sie ihn einfach für die Planung Ihrer Blöcke verwenden. Damit können Sie ganz einfach Zeit für Termine, Aufgaben und Ereignisse blockieren und sie je nach Ihren Vorlieben mit Farben codieren.

💡Pro-Tipp: Integrieren Sie ClickUp in Ihren Google Kalender um alle Ihre Zeitsperren, geplanten Aufgaben und Meetings an einem Ort zu haben.

Synchronisieren Sie Ihren Google Kalender mit ClickUp und behalten Sie den Überblick über Ihre Termine

Analysieren und optimieren

Jetzt, da Sie Ihre Aufgaben priorisiert und Zeit für jede einzelne Aufgabe in Ihrem Kalender geblockt haben, können Sie verschiedene Ansichten in ClickUp um Ihre Aufgaben so zu visualisieren, wie Sie es brauchen.

Zum Beispiel können Sie in Kanban-Boards den Fortschritt nach dem Status der Aufgabe verfolgen oder sie filtern und sortieren, um sie in einer Listenansicht zu organisieren.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp Board View eine Ansicht des Fortschritts aus der Vogelperspektive

Wenn Sie ein Team leiten, hilft Ihnen die Workload-Ansicht, den Zeitplan jedes Mitglieds zu visualisieren und sicherzustellen, dass niemand überlastet ist. ClickUp Dashboards sind eine einfache Möglichkeit, Ihre Fortschritte und Ergebnisse zu analysieren. Verfolgen Sie die Erledigungsraten von Aufgaben für sich und Ihr Team, visualisieren Sie Timesheets und die für Aufgaben aufgewendete Zeit, sehen Sie den Status von Aufgaben an und vieles mehr.

Sehen Sie zugewiesene und fertiggestellte Aufgaben, Chats und den Status Ihres Workloads in Ihrem ClickUp Dashboard

Sie können KI auch jede beliebige Frage stellen, und ClickUp Gehirn durchsucht die Daten in jedem Dashboard Ihres Workspace, um sofort zu antworten.

Ein ClickUp Kunde berichtet, wie er mit ClickUp die Produktivität in seinem Unternehmen verdoppelt hat.

Der Einsatz von ClickUp hat uns geholfen, besser zu planen, schneller zu liefern und unsere Teams effizient zu strukturieren. Unser Produktionsteam hat sich in seiner Größe verdoppelt, seit ich im Unternehmen bin! Das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir keine solide Struktur für die Ressourcenzuweisung und das Projektmanagement gehabt hätten.

Nicole Brisova, Growth Operations Manager, Walk the Room

Vermeidbare Fehler beim Blockieren von Zeit und Best Practices

Hier sind einige häufige Fehler beim Blockieren von Zeit und wie man sie vermeiden kann:

Überschätzung der Produktivität

Ohne Vergleichsdaten ist es leicht, unrealistische Erwartungen an die Zeitleisten von Aufgaben zu stellen. Dies kann zu Stress wegen verpasster Fristen, unvollständiger Aufgaben oder nicht optimaler Ergebnisse führen.

🌟Lösung: Denken Sie daran, Verzögerungen durch häufige Unterbrechungen wie Meetings, Telefonate, E-Mails usw. zu berücksichtigen. Rechnen Sie bei Ihren Zeitschätzungen auch Einrichtungs- und/oder Übergangszeiten ein. Akzeptieren Sie, dass es zu Verzögerungen kommen kann, und setzen Sie Prioritäten bei Ihrer Arbeit, damit Sie die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigen können.

Zu erledigen versuchen

Wenn Sie nicht aufpassen, könnten Sie zu viel einplanen. Manchmal kann man jede Minute des Tages verplanen, ohne Zeit für Pausen zu lassen. Es ist jedoch wichtig, dass man Zeit für Mahlzeiten, Ruhepausen und sogar kreatives Denken hat.

🌟Lösung: Planen Sie in Ihren Zeitblöcken Space für alles ein, von Pausen über Mahlzeiten bis hin zum Arbeitsweg. Ein gewisser Puffer zwischen den geplanten Aufgaben kann ebenfalls dazu beitragen, dass Sie Ihren Kalender nicht zu sehr füllen.

💡Pro-Tipp: Vorlagen für die Verwaltung von Arbeitsplänen von ClickUp können verhindern, dass Sie zu viel Zeit verplanen

Die ClickUp Vorlage für den Block von Zeitplänen wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, einen Zeitplan mit Leichtigkeit zu erstellen.

ClickUp's Vorlage zum Blockieren von Zeitplänen hilft Ihnen und Ihrem Team dabei:

Zeitpläne schnell und genau zu planen

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zu verstehen

Aufgabenblöcke auf intuitive Weise zu organisieren

Die monatlichen, täglichen und wöchentlichen Ansichten helfen Ihnen, Ihren Zeitplan für verschiedene Dauern zu planen und auf Kurs zu bleiben. Benutzerdefinierte Status wie Abgebrochen, Abgeschlossen, In Bearbeitung und Zu erledigen helfen Ihnen, alle Beteiligten über den Fortschritt auf dem Laufenden zu halten.

Schlechte Prioritätensetzung

Das Blockieren von Zeit ist unwirksam, wenn Sie Ihre Zeit nicht richtig priorisiert haben. Ohne die richtige Prioritätensetzung laufen Sie Gefahr, wichtige Aufgaben zu verpassen. Außerdem kann es zu unvorhergesehenen Verzögerungen kommen, wenn Sie die Abhängigkeiten von Aufgaben nicht erkannt haben.

🌟Lösung: Verwenden Sie ein Tool wie ClickUp, um Abhängigkeiten zu erkennen und Aufgaben effizient zu priorisieren, damit Sie die Aufgaben mit der höchsten Priorität zuerst abarbeiten können. Halten Sie Ihre produktivsten Stunden für tiefgreifende Arbeiten und wichtige Aufgaben frei, während Sie weniger wichtige Aktivitäten in energiearme Phasen des Tages legen.

Verbinden Sie zusammenhängende Aufgaben mit Hilfe von ClickUp Abhängigkeits Beziehungen, damit Sie wissen, was Sie zuerst angehen müssen

Nicht anpassend

Damit das Blockieren von Zeit erfolgreich ist, müssen Sie seine Wirksamkeit nachverfolgen und Ihre Vorgehensweise bei Bedarf verbessern, um produktiver zu sein. Wenn sich die Prioritäten verschieben, müssen Sie die Zeitsperren möglicherweise verschieben, oder Sie könnten sich überfordert fühlen.

🌟Lösung: Legen Sie in regelmäßigen Abständen eine Pause ein, um Ihre Zeitplanung zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Seien Sie offen für die Anpassung der Größe und des Zwecks von Blöcken, um sich an Änderungen in Ihrem Zeitplan anzupassen. Time Blocking tools die eine flexible Zeitplanung ermöglichen, sind hierfür die richtige Wahl.

💡Pro-Tipp: Mit dem ClickUp Kalender können Sie die Dauer von Aufgaben und Abhängigkeiten einfach per Drag & Drop anpassen

Hinzufügen und Verschieben von Arbeiten durch Ziehen und Ablegen von Aufgaben in die Ansicht des ClickUp Kalenders

So verwaltet Kristi DaSilva ihren Zeitplan auf der Plattform.

Ich habe einen Ordner mit der Beschreibung "Täglicher Block", der drei Listen enthält: "Morgen", "Nachmittag" und "Abend".

Innerhalb dieser Listen plane ich meinen Tag Stunde für Stunde, um meine Produktivität zu maximieren. Über benutzerdefinierte Felder weise ich verschiedene Blöcke zu (30, 60 oder 90 Minuten).

Zu erledigen ist dies am Vorabend, um mich auf den nächsten Tag vorzubereiten und meine Produktivität durch einen soliden Plan zu maximieren.

Kristi DaSilva, CEO, DaSilva Life

Gehen Sie den einfachen Weg zur Produktivität mit ClickUp

Ein effektives Zeit- und Arbeitsmanagement ist der Schlüssel, um produktiv zu bleiben und nicht auszubrennen. Versuchen Sie, Zeitblöcke mit den verschiedenen von uns empfohlenen Techniken zu erstellen, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert.

Produktivitäts- und Aufgabenmanagement-Plattformen wie ClickUp unterstützen Sie bei der Ausführung der von Ihnen gewählten Zeitmanagement-Techniken und stellen Ihnen gleichzeitig zusätzliche Tools zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Arbeit besser verwalten können.

Probieren Sie ClickUp aus und sehen Sie, wie es Ihnen helfen kann jede Woche Stunden zu sparen ! Unterschreiben für ein kostenloses ClickUp Konto.