Angstbewältigung mit der Brain Dump Methode

Es ist Sonntagabend, und Sie fürchten sich vor der kommenden Woche. Ihre Gedanken kreisen um Abgabetermine, Besprechungen und eine immer länger werdende To-Do-Liste. Als Sie sich mit einer Tasse Tee hinsetzen, um sich vor dem Schlafengehen zu entspannen, wollen Ihre Gedanken nicht zur Ruhe kommen.

Dieses Szenario ist vielen von uns nur allzu vertraut.

Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es einen einfachen Weg gibt, die überwältigende Angst zu bändigen und geistige Klarheit zu gewinnen? Hier kommt die Brain Dump-Methode ins Spiel - eine einfache Schreibübung, die Ihre Gedanken entschlackt und das Geschwätz Ihres Geistes beruhigt.

In diesem Artikel erläutern wir, wie diese Methode funktioniert und wie Sie sie in Ihren Tagesablauf einbauen können. Fangen wir an!

Was ist ein Brain Dump?

Die Brain Dump-Methode ist eine Produktivitäts- und Organisationstechnik, die hilft, den Kopf frei zu bekommen und die geistige Energie zu steigern, indem Gedanken, Ideen, Aufgaben und Sorgen auf Papier oder ein digitales Dokument übertragen werden.

Es gibt keine bestimmte Struktur oder ein bestimmtes Muster; Sie lassen Ihre Gefühle frei fließen, ohne kritisch oder analytisch zu sein.

Wenn zu viele Gedanken und Aufgaben Ihren geistigen Raum beanspruchen, kann dies Sie überwältigen, Ihre Produktivität verringern und zu mehr Stress führen. Wenn Sie diese Gedanken auslagern, können Sie Ihr geistiges Durcheinander und Ihre kognitive Belastung verringern. Wenn Sie die störenden Gedanken aus dem Weg räumen, können Sie sich besser konzentrieren, Ihre Ängste kontrollieren und mehr erledigen.

Brain Dump bietet einen Überblick über alle Ihre Gedanken und Aufgaben an einem Ort, so dass es einfacher ist, sie nach Priorität zu ordnen.

Brain Dump: Der Ursprung

Die Praxis des Tagebuch- oder Journalschreibens ist seit Jahrhunderten beliebt.

Betrachtet man die ersten Tagebücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert (die später für den öffentlichen Gebrauch veröffentlicht wurden), so dienten sie hauptsächlich der Aufzeichnung historischer Ereignisse und manchmal auch der Selbstdarstellung.

Während sich Dichter und Schriftsteller dem Schreiben zuwandten, um ihre innersten Gedanken zu kanalisieren, wurde die Auswirkung des Schreibens auf die psychische Gesundheit noch nicht thematisiert.

➡️ Die Erforschung des Schreibens als Therapieform begann offiziell in den 1960er Jahren, als die Psychotherapeutin Ira Progoff die Intensive-Journal-Methode zur Selbstentwicklung entwickelte - ein strukturierter Ansatz für das Schreiben von Tagebüchern, der über einfache tägliche Reflexionen hinausgeht.

Sie entdeckt verborgene Gefühle und ermutigt zu tiefer Selbsterkundung und persönlichem Wachstum durch eine Reihe von Übungen . Progoff sprach ausführlich über diese Methode in seinen Büchern At a Journal Workshop und The Practice of Process Meditation: The Intensive Journal Way to Spiritual Experience

➡️ In den 1980er Jahren leistete der Psychologieprofessor James Pennebaker Pionierarbeit mit dem Ansatz des "expressiven Schreibens " Seine Forschung hat herausgefunden, dass wenn sich Menschen über mehrere Sitzungen hinweg mit konzentriertem, ausdrucksstarkem Schreiben über traumatische oder tief emotionale Ereignisse beschäftigen, sie oft ein besseres geistiges und körperliches Wohlbefinden erfahren. Der Schreibprozess wirkt wie eine Form der Katharsis oder Reinigung.

interessanterweise bezeichnete Taylor Swift das Schreiben von Liedern über schmerzhafte Erlebnisse einmal als "wie das Saugen der Seele" gift aus einem Schlangenbiss . Dies entspricht ziemlich genau dem, was Pennebaker in seinen Untersuchungen festgestellt hat!

➡️ Im Jahr 2002 hat David Allen in seinem Buch Getting Things Done: The Art of Stress-free Productivity_ hat David Allen die Idee des Brain Dump aufgegriffen, auch wenn er nicht genau diese Terminologie verwendet hat. Er sprach über das Fünf-Schritte-System von Getting Things Done (GTD), dessen erster Schritt Capture genannt wird. In diesem Schritt müssen Sie die Dinge, die Ihnen in den Sinn kommen, in einem "Posteingang" außerhalb Ihres Gehirns erfassen. Er bezeichnet diesen Prozess als "Mind-Sweep "

Wir werden Ihnen das GTD-Rahmenwerk in Kürze im Detail vorstellen. Zuvor wollen wir jedoch einige neue Forschungsergebnisse über die Mind-Sweep-Methode untersuchen.

Aktuelle Brain Dump Forschung

Im Folgenden erfahren Sie, was aktuelle Studien über die Praxis des Brain Dump oder des Journalings zu sagen haben:

Eine Forschungsarbeit von 2017 untersuchte, ob das Schreiben vor dem Schlafengehen, das sich auf zukünftige Aufgaben (To-Do-Liste) oder vergangene Leistungen (Erledigungsliste) konzentriert, den Beginn des Schlafs beeinflusst. 57 junge Erwachsene schrieben fünf Minuten lang vor dem Schlafengehen in einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse zeigten, dass diejenigen, die Aufgabenlisten schrieben, schneller einschliefen als diejenigen, die erledigte Aktivitäten aufschrieben. Das Aufschreiben von Aufgaben auf der Aufgabenliste korrelierte mit einem schnelleren Einschlafen, während das Gegenteil für abgeschlossene Aktivitäten zutraf. Dieser Studie zufolge kann das Schreiben einer spezifischen Aufgabenliste für fünf Minuten vor dem Schlafengehen dazu beitragen, dass man schneller einschläft , verglichen mit dem Nachdenken über erledigte Aufgaben

, verglichen mit dem Nachdenken über erledigte Aufgaben Im Jahr 2018,eine weitere Studie fand heraus, dass Positives Affektjournaling (PAJ), eine emotionsfokussierte Selbstregulierungsintervention, die psychische Belastung von Patienten mit verschiedenen medizinischen Erkrankungen verringerte. Die depressiven Symptome der Patienten verringerten sich nach einem Monat

verringerte. Die depressiven Symptome der Patienten verringerten sich nach einem Monat Eine Studie aus dem Jahr 2021 kam auf der Grundlage einer randomisierten Kontrollstudie zu dem Schluss, dass sieben Tage achtsames Tagebuchschreiben über Dankbarkeit die psychische Belastung von Patienten mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium verringern kann

Weitere Forschungen sind im Gange, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass die Beseitigung von aufdringlichen Gedanken Ihre Lebensqualität verbessern kann.

Empfohlene Lektüre: Getting Things Done von David Allen

über Amazon In diesem Buch geht David Allen auf die GTD (Getting Things Done) System . Er entwickelte diesen Rahmen, um Einzelpersonen zu helfen, Aufgaben und Verpflichtungen effektiv zu organisieren, Stress zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

Hier ist ein Überblick über die fünf Schritte:

Erfassen: Der erste Schritt von GTD besteht darin, alle Ihre Aufgaben, Ideen und Gedanken in einem vertrauenswürdigen System außerhalb Ihres Gehirns zu erfassen (Mind-Sweep). Es geht darum, alles zu sammeln, was in Ihrem geistigen Eigentum Platz wegnimmt. Sie können dazu physische Hilfsmittel wie Notizbücher oder digitale Hilfsmittel wie Notiz-Apps verwenden Klären: Sobald Sie alles erfasst haben, müssen Sie jeden Punkt klären. Fragen Sie sich selbst: Worum handelt es sich? Ist es umsetzbar? Wenn ja, was ist die nächste Aktion? Wenn es nicht umsetzbar ist, entscheiden Sie, ob es etwas ist, das Sie aufbewahren, delegieren, auf Eis legen oder einfach wegwerfen sollten Organisieren: Organisieren Sie die geklärten Aufgaben und Aktionen in Kategorien oder Listen. GTD empfiehlt die Verwendung von Listen wie Projekte (mehrstufige Aufgaben), Nächste Aktionen (einstufige Aufgaben, die Sie sofort erledigen können), Warten auf (Aufgaben, die delegiert wurden oder auf andere warten), Irgendwann/Vielleicht (Aufgaben, die Sie für die Zukunft in Betracht ziehen möchten) und Kalender (bestimmte Aktionen mit einem Datum oder einer zeitlichen Begrenzung) Reflect: Überprüfen und aktualisieren Sie regelmäßig Ihre Listen und Verpflichtungen. So halten Sie Ihr GTD-System auf dem neuesten Stand und stellen sicher, dass Sie sich auf die richtigen Dinge konzentrieren. Wöchentliche Überprüfungen sind in GTD hilfreich, um die Prioritäten neu zu bewerten und auf Kurs zu bleiben Engage: Schließlich sollten Sie sich aktiv mit Ihren Aufgaben und Verpflichtungen beschäftigen, die auf den Listen und Prioritäten basieren, die Sie festgelegt haben. Das GTD-System ermutigt Sie, sich auf eine Aufgabe nach der anderen zu konzentrieren, und legt den Schwerpunkt auf die Erledigung von Aufgaben, anstatt sie nur zu verwalten

Der Kerngedanke von GTD ist es, den Kopf frei zu bekommen, indem Sie Aufgaben und Verpflichtungen in einem systematischen Ansatz nach außen tragen. Auf diese Weise reduzieren Sie Stress, gewinnen Klarheit darüber, was zu tun ist, und verbessern Ihre Fähigkeit, Aufgaben effektiv auszuführen.

Das Beste an diesem System ist seine Flexibilität - Sie können es an verschiedene Tools und Umgebungen anpassen. Sehen wir uns an, wie!

Beliebte Verwendung von Brain Dumps

Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, Brain Dumps durchzuführen - Sie können den Prozess ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Ob Sie die Methode zum therapeutischen Schreiben, zum Auffrischen des Gelernten oder zur Förderung der Kreativität einsetzen möchten, liegt ganz bei Ihnen!

Hier sind einige Ideen für Brain Dumps, die Sie ausprobieren können:

Dankbarkeits-Tagebuch

Bei dieser Art von Brain Dump schreiben Sie auf, wofür Sie dankbar sind.

Medien-Doyenne Oprah Winfrey ist eine der größten Befürworterinnen des Führens eines Dankbarkeitstagebuchs, und sie praktiziert es schon seit Jahren. Sie schlägt vor, jeden Abend fünf Dinge aufzuschreiben, für die Sie dankbar sind, damit Sie den Tag damit verbringen, sich auf die guten Dinge zu konzentrieren, die um Sie herum passieren.

Man strahlt und erzeugt mehr Gutes für sich selbst, wenn man sich dessen bewusst ist, was man hat, und sich nicht auf die Dinge konzentriert, die man nicht hat

Oprah Winfrey

Kreatives Brain Dump

Dies ist eher ein Dump für kreative Ideen oder eine Brainstorming-Sitzung im Zusammenhang mit der Arbeit als eine persönliche Übung.

Sie sitzen entweder allein oder mit Ihrem Team eine bestimmte Zeit lang zusammen und lassen Ihrer Kreativität freien Lauf. Es hilft Ihnen, die Ideen, die Ihnen durch den Kopf gehen, zu kanalisieren, die besten herauszufiltern und sie zu nutzen.

Post-learning brain dump

Nehmen Sie sich nach dem Besuch einer Vorlesung/eines Webinars, dem Abschluss einer Studiensitzung oder dem Abschluss eines Online-Kurses ein paar Minuten Zeit, um das Wesentliche des gerade Gelernten aufzuschreiben.

Ein Brain Dump nach dem Lernen hilft Ihnen, sich aktiv an wichtige Informationen zu erinnern, Bereiche zu identifizieren, in denen Sie mehr Klarheit brauchen, und Ihr Verständnis des Themas zu verbessern.

Bullet Journal

A aufzählungsjournal hilft Ihnen, Ihre täglichen To-Do-Listen, Gewohnheiten, langfristigen Ziele, Überlegungen und vieles mehr in einem einzigen Notizbuch mit kurzen Aufzählungen festzuhalten.

Wenn Sie sich eingeschüchtert fühlen, Ihre Gefühle aufzuschreiben, oder Sie nicht genug Zeit für Brain Dumping finden, wäre ein Bullet Journal Brain Dump eine gute Option für den Anfang.

💡 Spaß-Tipp:_ Verwenden Sie eine Notizen-App wie ClickUp und verwandeln Sie es in Ihr digitales Bullet Journal!

Worry Journal

Ein Sorgen-Tagebuch ist ein sicherer Ort, um beunruhigende Gedanken, Ängste und Ungewissheiten aufzuschreiben. Das Aufschreiben hilft Ihnen, sich von diesen Gefühlen zu befreien, als ob Ihnen eine schwere Last von der Brust genommen wird. Wenn Sie Ihre Sorgen regelmäßig dokumentieren, können Sie wiederkehrende Gedankenmuster und deren Auslöser erkennen und einen Therapeuten aufsuchen, um Lösungen zu finden.

Renommierte Turnerin Simone Biles benutzt ein Sorgen-Tagebuch um mit den starken Ängsten fertig zu werden, die mit ihrer wettbewerbsintensiven Karriere einhergehen. Sie reserviert eine bestimmte Stunde am Tag, um ihre Sorgen loszulassen und im Moment präsent zu sein, indem sie sich erlaubt, ihre Gefühle zu spüren.

Wenn Sie sich von Ihren Gedanken überwältigt fühlen, machen Sie sich keine Sorgen! Mit ein wenig Anleitung können auch Sie sich wieder konzentrieren.

Wie man Brain Dump macht: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Besorgen Sie sich ein Tagebuch

Der erste Schritt besteht darin, ein Tagebuch (oder ein "Capture Tool", wie David Allen es nennt) zur Hand zu haben, um aufzuschreiben, was Ihnen durch den Kopf geht.

Damit Ihr Geist die untergeordnete Aufgabe, alles festzuhalten, loslassen kann, müssen Sie wissen, dass Sie wirklich alles erfasst haben, was etwas darstellt, das Sie tun oder zumindest entscheiden müssen, und dass Sie irgendwann in naher Zukunft alles verarbeiten und überprüfen werden

David Allen

Ein physisches Notizbuch ist zwar nützlich, um Gedanken zu sammeln, aber eine digitale App oder whiteboard-Software bietet mehr Flexibilität.

Und könnten wir ClickUp als Ihr digitales Brain-Dump-Tool vorschlagen?

Mit ClickUp ist es einfacher, Ihre Gedanken zu überprüfen, sie nach Priorität zu ordnen und zu kategorisieren. Zugriff auf die ClickUp-App von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop aus zu - Sie brauchen kein separates Notebook mit sich zu führen.

2. Wählen Sie eine Zeit

Wählen Sie eine geeignete Tageszeit für diese Aktivität, je nachdem, für welche Art von Brain Dump Sie sich entscheiden möchten.

Wenn es sich zum Beispiel um ein Dankbarkeitstagebuch handelt, machen Sie es zu Beginn des Tages oder direkt vor dem Schlafengehen. Wenn es sich um eine Aufgabenliste handelt, bearbeiten Sie sie vor dem Schlafengehen, damit Sie Ihre Zeit am nächsten Tag besser einteilen können.

Sie brauchen jedoch nicht für alle Arten von Brain Dumps eine bestimmte Zeit zu wählen. Wenn es sich zum Beispiel um eine Sammlung von ablenkenden Gedanken handelt, die Sie aufschreiben, während Sie mit einer wichtigen Aufgabe beschäftigt sind, können Sie dies jederzeit tun.

3. Finden Sie eine ruhige Ecke

Suchen Sie sich einen ruhigen Platz, an dem Sie in Ruhe Ihren Gedanken nachhängen können, ohne dass äußere Reize Ihre Aufmerksamkeit fordern.

Das kann Ihr Büro zu Hause sein, Ihr Hinterhof, Ihr Bürozimmer, Ihr Auto oder Ihr Lieblingspark an der Straße.

Tipp: Wenn sich völlige Stille zu betäubend für die Sinne anfühlt, hören Sie sanfte Instrumentalmusik oder weißes Rauschen.

4. Stellen Sie einen Timer ein

Es gibt keine feste Regel, wie lange Sie ein Tagebuch führen sollten. Stellen Sie einen Timer für 5 bis 15 Minuten ein, um Ihre Gedanken aufzuzeichnen, wenn sie kommen.

Ein Timer ist für ein Brain Dump nicht notwendig. Er ist jedoch hilfreich, wenn Sie mit Aufschieberitis zu kämpfen haben oder nicht konsequent genug sind.

Wenn Sie sich ein bestimmtes Zeitkontingent zugestehen, wird das Tagebuchschreiben zu einer regelmäßigen Gewohnheit und nicht zu einer gelegentlichen Aktivität. Der Timer erinnert Sie auch sanft daran, präsent zu bleiben und auf Ihren inneren Dialog zu hören.

5. Mit dem Schreiben beginnen

Jetzt können Sie mit dem Schreiben beginnen. Ihr Brain Dump kann in jede dieser Kategorien fallen:

To-do-Liste, auf der Sie Ihre Aufgaben für den Tag notieren oderplanen Sie Ihre Woche im Voraus

Anstehende Termine, die Sie stören könnten

Sorgen und Stress, die Sie davon abhalten, sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren

Dinge, für die Sie dankbar sind

Zukunftspläne für persönliche und berufliche Verpflichtungen

Unabhängig davon, für welche Art von Tagebuch Sie sich entscheiden, bietet ClickUp eine Reihe von Werkzeugen und Funktionen, die Ihre Bedürfnisse unterstützen.

Sie können zum Beispiel Folgendes verwenden ClickUp-Dokumente für alles, was mit dem Schreiben zu tun hat:

Formatieren Sie Ihr Brain Dump mit Aufzählungszeichen, Fettdruck, Kursivschrift, Durchstreichen und mehr, mit /Slash-Befehlen

Markieren Sie wichtigen Text mit farblich gekennzeichneten Bannern

Vertiefen Sie Ihre Gedanken, indem Sie verschachtelte Seiten erstellen

Wandeln Sie geschriebenen Text in verfolgbare Aufgaben um, weisen Sie sie sich selbst zu und fügen Sie Zeitpläne hinzu

Organisieren Sie Ihre Gedanken besser mit verschachtelten Seiten in ClickUp Docs

Wenn Sie sich in einem kreativen Fluss befinden und Ihre Gedanken in Worte fassen möchten, ClickUp Whiteboards kommt zu Ihrer Rettung. Hier erfahren Sie, wie Sie das Beste daraus machen können:

Verbinden Sie verwandte Konzepte mit Hilfe von Konnektoren (Linien und Pfeilen), um ihre Hierarchien zu verstehen

Zeichnen Sie freihändig, fügen Sie Formen hinzu, schreiben Sie Notizen und visualisieren Sie Ihre Gedanken

Fügen Sie Aufgaben und Dokumente zu Ihrem Whiteboard hinzu und bearbeiten Sie sie direkt auf der Leinwand

Ideen in Aufgaben umwandeln

Halten Sie Ihre Gedanken auf einer virtuellen Leinwand fest mit ClickUp Whiteboards

Bonustipp: Sie müssen Ihre Whiteboards nicht von Grund auf neu erstellen. Sie können in der ClickUp-Bibliothek nachsehen und geeignete whiteboard-Vorlagen die Ihren Anforderungen entsprechen.

Hier ist zum Beispiel die Wirkungsaufwands-Matrix-Vorlage von ClickUp . Dieser Rahmen bietet ein vollständig anpassbares Whiteboard zur Verbesserung der Entscheidungsfindung auf persönlicher und organisatorischer Ebene.

Priorisieren Sie Ihre Aufgaben effektiv mit ClickUp's Impact Effort Matrix Template

Die Vorlage unterteilt Ihre Ideen/Aufgaben auf der Grundlage ihrer Auswirkungen und des erforderlichen Aufwands. Die vier Quadranten stehen für Folgendes:

Hohe Auswirkung - Geringer Aufwand: Jetzt erledigen

Hohe Auswirkung-Hoher Aufwand: Als nächstes tun

Geringe Wirkung - geringer Aufwand: Später tun

Geringe Auswirkung-Hohe Anstrengung: Nicht tun

Verwenden Sie diesen strukturierten Ansatz, um:

Einschätzen, welche Aufgaben Sie wann bearbeiten sollten

Wichtige Aufgaben zuerst zu priorisieren, um den ROI zu maximieren

Einen Überblick über den für jede Aufgabe erforderlichen Aufwand zu bekommen

Identifizieren Sie, welche Aufgaben Sie sich leisten können, von Ihrer Liste zu streichen

Diese Vorlage ist besonders hilfreich, wenn Sie viel zu tun haben und es Ihnen schwer fällt, Ihre Aufgabenliste nach Prioritäten zu ordnen. Passen Sie die Vorlage mit benutzerdefinierten Feldern und benutzerdefinierten Status an Ihre speziellen Bedürfnisse an, und legen Sie los! Diese Vorlage herunterladen Fühlen Sie sich von zufälligen Gedanken überwältigt, die Ihre intensive Arbeitssitzung unterbrechen? ClickUp Notizblock ist das Werkzeug, das Sie brauchen! Verwenden Sie dieses praktische digitale Notizbuch, um:

Schreiben Sie die ablenkenden Gedanken auf, die Ihren Arbeitsablauf unterbrechen und kommen Sie darauf zurück, sobald Sie die anstehende Aufgabe erledigt haben

und kommen Sie darauf zurück, sobald Sie die anstehende Aufgabe erledigt haben Erstellen Sie Aufzählungslisten von anstehenden Aufgaben und haken Sie sie nach und nach ab, wenn Sie sie erledigt haben

Notieren Sie Ihre Gedanken, Aufgaben oder Einkaufslisten mit ClickUp Notepad, haken Sie sie ab und verwandeln Sie wichtige Notizen in Aufgaben, indem Sie Fristen hinzufügen

Schnell notieren besprechungsnotizen , Ideen, und arbeitspläne *Notizen in verfolgbare Aufgaben umwandeln

besprechungsnotizen arbeitspläne *Notizen in verfolgbare Aufgaben umwandeln Ziehen und Ablegen von Elementen, um Aufgaben in der Liste nach oben oder unten zu verschieben

Bonustipp: Wir haben bereits über David Allen's Getting Things Done (GTD) gesprochen. Wenn Sie daran interessiert sind, es für Ihr persönliches und berufliches Wachstum einzusetzen, haben wir eine Reihe von GTD-Vorlagen auf Lager. Nehmen Sie sich die Zeit und sehen Sie sich alle an; aber hier ist ein kurzer Blick auf unseren internen Favoriten, ClickUp's Getting Things Done Vorlage .

Nutzen Sie das GTD-System von David Allen mit der vollständig anpassbaren Getting Things Done-Vorlage von ClickUp

Ausgestattet mit mehreren vorgefertigten Ansichten, benutzerdefinierten Feldern und Dokumenten hilft Ihnen diese Vorlage dabei, Ihre Aufgaben mit Hilfe des GTD-Frameworks effektiv zu priorisieren, zu verfolgen und auszuführen und produktiv zu bleiben.

Die vorgespeicherten Listen halten Sie mit den fünf Schritten des GTD-Systems auf dem Laufenden und sorgen dafür, dass Ihre Aufgaben schnell durch die Schritte gehen. Die Listenansicht, die Pinnwandansicht, die Dokumentenansicht und die Kalenderansicht verschaffen Ihnen einen vollständigen Überblick über den Status Ihrer Aufgaben und ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle über Ihren Arbeitsablauf.

Für jede Ansicht gibt es zwei vorgefertigte benutzerdefinierte Felder zum Hinzufügen von Kontext (Aufgabenkategorie; z. B. Einteilung Ihrer Aufgaben in Kategorien wie Zuhause, Arbeit, Voller Fokus, Spaß usw.) und Aufwand (der Zeit- und Energieaufwand für eine Aufgabe). Benennen Sie diese Felder nach Ihren Bedürfnissen um und fügen Sie weitere Felder hinzu, um eine Aufgabenliste mit hohem Kontextgehalt zu erstellen. Diese Vorlage herunterladen

6. Überprüfen und organisieren

Nach dem Brain Dump ist es an der Zeit, das Geschriebene zu überprüfen. Entscheiden Sie sich für wöchentliche Brain-Dump-Sitzungen, um Ihre Gedanken besser zu verstehen und Ihre Visionen in die Tat umzusetzen.

Mit ClickUp können Sie den Überarbeitungsprozess vereinfachen und Zeit sparen. So geht's:

a. Notizen/Gedanken in Aufgaben umwandeln

Wenn Sie in ClickUp Docs oder Notepad arbeiten, können Sie Ihre Notizen schnell in Aufgaben umwandeln.

Für ClickUp Docs

Docs öffnen Markieren Sie den Text, den Sie in eine Aufgabe umwandeln möchten Wählen Sie Aufgabe in der Textsymbolleiste Klicken Sie auf Liste auswählen und wählen Sie eine Liste aus, der Sie die Aufgabe hinzufügen möchten

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre Gedanken in Aufgaben zu verwandeln

Sie können auch auf Erstellen klicken, um sofort eine neue Aufgabe zu erstellen

Für ClickUp Notepad

Notepad öffnen Gehen Sie zu dem Text, den Sie in eine Aufgabe umwandeln möchten, und klicken Sie auf das Symbol +

Eine Notiz in eine Aufgabe umwandeln mit ClickUp Notepad

Wählen Sie eine Liste, zu der Sie die Aufgabe hinzufügen möchten Aufgabendetails eingeben Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe erstellen, die sich in der unteren rechten Ecke des Modals zur Aufgabenerstellung befindet

b. Setzen Sie Ihre Prioritäten richtig

Kennzeichnen Sie Ihre Aufgaben als Dringend, Hoch, Normal oder Niedrig mit ClickUp Aufgabenprioritäten . In diesem Schritt wird geklärt, welche Aufgaben sofort erledigt werden müssen und welche für später zu planen sind.

Unterteilen Sie Ihre Aufgaben in Dringend, Hoch, Normal oder Niedrig mit ClickUp Aufgabenprioritäten und konzentrieren Sie sich auf Aufgaben, die den größten Einfluss auf das Ergebnis haben

c. Erstellen Sie ein Layout Ihrer Gedanken

Ordnen Sie wirre Gedankengänge in ein organisiertes Layout mit ClickUp Mind Maps . Bringen Sie komplexe Ideen auf den Punkt, stellen Sie Verbindungen zwischen Aufgaben her, und visualisieren Sie Ihr Brain Dump für mehr Klarheit.

Sortieren Sie die verknoteten Gedanken in Ihrem Kopf in eine übersichtliche Struktur mit ClickUp Mind Maps

Wenn Sie neu in der Welt der Mind Maps sind, können Sie sich von ClickUp's mind Map-Vorlagen . Sie bieten Ihnen ein einsatzbereites Gerüst, mit dem Sie sofort mit diesem visuellen Werkzeug beginnen können.

Nehmen wir ClickUp's Blank Mind Map Whiteboard Vorlage zum Beispiel. Dieser minimale Rahmen ermöglicht es Ihnen, Ihre Gedanken und Ideen frei zu skizzieren und gleichzeitig eine kohärente Struktur für die Map beizubehalten.

Zeichnen Sie Verbindungen zwischen Ideen mit ClickUp's Blank Mind Map Whiteboard Template und passen Sie es an Ihre Bedürfnisse an

Verwenden Sie die Hauptidee als Anker und unterteilen Sie sie in Unterideen und Inputs. Die Vorlage ist so gestaltet, dass Sie die Zusammenhänge zwischen den Ideen auf einen Blick erkennen können. Sie können die Vorlage nach Belieben anpassen - fügen Sie Text, Bilder, Videos, Haftnotizen, Website-Karten oder sogar Doodle ein, wenn Sie das am liebsten mögen!

Hier ist ein Beispiel, damit Sie die Vorlage besser verstehen:

Nehmen wir an, Sie haben ein Brainstorming zu einem Plan für die Renovierung Ihres Hauses, dann wäre die Hauptidee in der Birne "Hausrenovierung". Unterteilen Sie es in Unterideen wie "Innen" und "Außen".

Für den Knoten Interior können Sie Inputs wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche usw. eingeben. Binden Sie für jede Unteridee oder Eingabe Ihre Inspiration ein - ein Pinterest-Bild Ihres Traumwohnzimmers, ein YouTube-Video oder einen Link zu Ihrem bevorzugten Inneneinrichtungsunternehmen.

Wenn Sie die Vorlage öffnen, können Sie Ihre Ideen aus der Vogelperspektive betrachten und unter jedem Knoten und Unterknoten detaillierte Angaben machen.

Das Beste daran ist, dass diese Vorlage sowohl für private als auch für berufliche Zwecke geeignet ist. Seien Sie also kreativ und nutzen Sie ihr volles Potenzial! Diese Vorlage herunterladen Auch lesen:_ 25 verblüffende Mind Map Beispiele für 2024

7. Üben Sie regelmäßig Brain Dumps

Versuchen Sie, Ihr Brain-Dump-Tagebuch regelmäßig zu führen. Wöchentliche Brain Dumps können Ihnen helfen, Ihre Ängste und Denkmuster besser zu kontrollieren. Wenn Sie Ihr Brain Dump nach einem bestimmten Zeitraum überprüfen, können Sie wiederkehrende Muster erkennen und entsprechend handeln.

Wenn z. B. ein hohes Arbeitspensum und kurze Fristen zu den Konstanten in Ihrem Brain Dump gehören, ist es vielleicht an der Zeit, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen und eine Lösung zu finden, um ihre Angst am Arbeitsplatz zu bewältigen.

Brain Dump - Ihr Weg zum mentalen Wohlbefinden mit ClickUp

Nutzen Sie diesen Artikel als Inspiration, um die besten Praktiken für das Führen von Tagebüchern zu verstehen. Denken Sie jedoch daran, dass die Regeln letztlich von Ihnen selbst aufgestellt werden.

Und für eine wirklich personalisierte Brain Dump-Übung gibt es keine bessere Option als ClickUp

Von Aufzählungslisten und detaillierten Brain Dumps bis hin zur Darstellung Ihrer Ideen auf einer visuellen Leinwand gibt Ihnen ClickUp die kreative Freiheit, Ihre Gedanken frei fließen zu lassen. Gleichzeitig befähigt Sie die App, Ihren Geist zu entrümpeln, Ihre Brain Dump-Einträge zu organisieren, Ihre Visionen in Taten umzusetzen und achtsame Schritte in Richtung Ihres Wohlbefindens zu unternehmen. Probieren Sie ClickUp noch heute aus und entdecken Sie, was es zu bieten hat!