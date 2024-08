Friss den Frosch-Technik: Vom Fürchten zum Tun!

Hatten Sie schon einmal eine nicht enden wollende Aufgabenliste, die so überwältigend war, dass Sie nicht wussten, wo Sie anfangen sollten? Sie bemühen sich, sich auf jede Aufgabe auf der Liste zu konzentrieren, können aber scheinbar nicht die Energie aufbringen. Gleichzeitig rücken Ihre Termine immer näher, so dass Sie sich gestresst und erschöpft fühlen.

Wenn Sie sich jemals so gefühlt haben, sollten Sie wissen, dass Ihnen geholfen werden kann. Wir haben eine wirksame Methode, um eine solche entmutigende Situation zu meistern - die Eat The Frog-Technik.

Die "Eat The Frog"-Technik ist eine schnelle Lösung, die Sie aus dem Trott der Prokrastination herausführt! Erlauben Sie uns, Ihnen ein oder zwei Dinge über die Eat-The-Frog-Technik zu zeigen, und wie Sie sie einsetzen können, um Ihren Tag von chaotisch zu ruhig und produktiv zu machen.

Was ist die Eat The Frog-Technik?

Eat The Frog ist eine Priorisierungs- und Produktivitätsmethode, die Menschen dazu ermutigt, die schwierigste Aufgabe zuerst zu erledigen.

Das Ziel besteht darin, eine schwierige Aufgabe für den Tag zu erkennen (den Frosch) und sie zu erledigen (sie zu essen), am besten gleich am Morgen; dann sind Sie bereit für einen produktiven Tag. Wenn Sie zwei dringende Aufgaben haben, sollten Sie die dringlichere Aufgabe, d. h. den größeren Frosch, als erste erledigen.

Diese Vorgehensweise wirkt dem Drang entgegen, die großen und wichtigen Aufgaben aufzuschieben. Denn je länger sie liegen bleiben, desto überwältigender werden sie - manchmal bis zu dem Punkt, an dem man sie gar nicht mehr angehen möchte!

Die Eat-The-Frog-Technik hilft Ihnen, mentale Barrieren zu überwinden, und versetzt Sie in eine positive Geisteshaltung, so dass Sie den Tag nutzen können.

Geschichte der Eat-The-Frog-Technik

Die Entstehungsgeschichte der Eat-The-Frog-Methode ist ziemlich undurchsichtig, aber wir haben ein wenig geschnüffelt, um es herauszufinden.

Es wird allgemein angenommen, dass der französische Schriftsteller Nicolas Chamfort in den 1790er Jahren schrieb:

M. de Lassay, ein sehr nachsichtiger Mann, aber mit einer großen Kenntnis der Gesellschaft, sagte, dass wir jeden Morgen eine Kröte schlucken sollten, um uns gegen den Ekel des restlichen Tages zu stärken, wenn wir ihn in Gesellschaft verbringen müssen.

Übersetzt aus dem Französischen ins Englische

Einige glauben, dass der amerikanische Schriftsteller Mark Twain etwas Ähnliches gesagt hat, allerdings mit einer zusätzlichen Fußnote:

_Wenn du einen Frosch essen musst, schau nicht zu lange hin. Wenn du zwei Frösche essen musst, iss nicht den kleineren zuerst

Wie auch immer, die Essenz dieser Zitate wurde zur Inspiration für den Produktivitätsschub.

Im Jahr 2001 machte der Autor Brian Tracy diese Produktivitätsmethode in seinem Buch Eat That Frog! populär. Er konkretisierte das Konzept und vermittelte umsetzbare Strategien, um diese Ideologie zu leben. Bis heute steht dieses Buch an vorderster Front der Produktivitätssteigerung.

Leseempfehlung: Eat That Frog! Von Brian Tracy

cover von Eat That Frog! von Brian Tracy via Goodreads Das Buch Eat That Frog! von Brian Tracy ist eine kurze, sachliche Lektüre und enthält eine Reihe konkreter, umsetzbarer Tipps, die jeder umsetzen kann. Hier ist das, was an Eat That Frog! hervorsticht:

Einfach und wirkungsvoll : Die Metapher vom "Frosch essen" ist etwas, das man nicht so leicht vergisst. Es ist eine klare, einprägsame und wirkungsvolle Technik, um die wichtigsten Aufgaben zuerst anzugehen

: Die Metapher vom "Frosch essen" ist etwas, das man nicht so leicht vergisst. Es ist eine klare, einprägsame und wirkungsvolle Technik, um die wichtigsten Aufgaben zuerst anzugehen Überwinden Sie die Prokrastination : Tracy teilt seine Erkenntnisse über die Psychologie der Prokrastination und bietet praktische Strategien, um sie zu überwinden.

: Tracy teilt seine Erkenntnisse über die Psychologie der Prokrastination und bietet praktische Strategien, um sie zu überwinden. Umsetzbare Schritte : Während das Buch einige theoretische Konzepte erforscht, enthält Tracy auch umsetzbare Schritte, die Sie sofort in Angriff nehmen können. Ob es sich um die ABCDE-Methode zur Prioritätensetzung und Produktivitätssteigerung oder um Zeitblockierung füreffektives Zeitmanagement (ein Lebensretter in manchen Projekten!)

: Während das Buch einige theoretische Konzepte erforscht, enthält Tracy auch umsetzbare Schritte, die Sie sofort in Angriff nehmen können. Ob es sich um die ABCDE-Methode zur Prioritätensetzung und Produktivitätssteigerung oder um Zeitblockierung füreffektives Zeitmanagement (ein Lebensretter in manchen Projekten!) schnell und leicht zu lesen: Seien wir ehrlich, manche Selbsthilfe- oder Produktivitätsbücher ziehen sich in die Länge und werden belehrend. Wenn Sie sich motiviert fühlten, ein ganzes Buch zu lesen, würden Sie dann überhaupt etwas über Prokrastination lesen? Aus diesem Grund werden Sie die Prägnanz des Buches lieben; die rund 120 Seiten sind wie im Flug vergangen

Ist es eine Patentlösung für alle Probleme? Wahrscheinlich nicht. Schließlich muss man beim Froschverzehr engagiert bleiben. Man muss sich also aktiv an der Umsetzung von Techniken zur Überwindung der Prokrastination und zur Steigerung der Produktivität beteiligen. Aber es ist ein großartiger Leitfaden, der Sie auf den Weg dorthin bringt.

Sie werden in diesem Blog einige Zitate aus dem Buch finden. Sie sind aussagekräftig und aufschlussreich und werden hoffentlich auch Sie ansprechen.

Kernprinzipien der "Eat The Frog"-Technik

Die Funktionsweise von Eat the Frog lässt sich auf die folgenden Kernprinzipien reduzieren:

Priorisierung von Aufgaben: Eat The Frog ist eine Technik zur Prioritätensetzung. Verabschieden Sie sich also von Ihrer wahllosen To-Do-Liste! Identifizieren Sie die wichtigste Aufgabe - die eine Aufgabe - Ihren größten, hässlichsten Frosch, der Ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Dann atmen Sie tief durch und packen Sie diese Aufgabe zuerst an. Sobald Sie die schwierigen Aufgaben hinter sich gelassen haben, wird sich der Rest Ihrer Liste leicht, luftig und zitrusartig anfühlen

verwenden Sie Tools wie ClickUp, um Aufgaben zu priorisieren und dann den Frosch zu essen

Wenn Sie zwei Frösche essen müssen, essen Sie den hässlichsten zuerst. Dies ist eine andere Art zu sagen, dass Sie, wenn Sie zwei wichtige Aufgaben vor sich haben, zuerst mit der größten, schwierigsten und wichtigsten Aufgabe beginnen sollten.

Brian Tracy

Überwindung der Prokrastination : Sie müssen die Prokrastination überwinden, um den Frosch zu essen. Wenn Sie den Drang, Dinge aufzuschieben, bekämpfen, beseitigen Sie das drohende Grauen, das Sie vielleicht den ganzen Tag begleitet. Stellen Sie sich das so vor, als würden Sie das Pflaster abreißen, ein kurzer Anflug von Unbehagen, gefolgt von einer Flut purer Erleichterung. Jetzt haben Sie die mentalen Ressourcen, die Sie für die Bewältigung anderer Aufgaben benötigen

: Sie müssen die Prokrastination überwinden, um den Frosch zu essen. Wenn Sie den Drang, Dinge aufzuschieben, bekämpfen, beseitigen Sie das drohende Grauen, das Sie vielleicht den ganzen Tag begleitet. Stellen Sie sich das so vor, als würden Sie das Pflaster abreißen, ein kurzer Anflug von Unbehagen, gefolgt von einer Flut purer Erleichterung. Jetzt haben Sie die mentalen Ressourcen, die Sie für die Bewältigung anderer Aufgaben benötigen Schwung aufbauen : Wenn Sie einmal einen Frosch gegessen haben, können Sie nicht mehr aufhören (mit Fröschen meinen wir natürlich die wichtigen Aufgaben). Die mentale Euphorie, die sich einstellt, wenn man eine schwierige Aufgabe erledigt hat, gibt einem Schwung wie nichts anderes. Sie schafft eine positive Grundstimmung für den Tag, manchmal für das gesamte Projekt, die die anderen Aufgaben weniger beängstigend erscheinen lässt. Ziel ist es, diesen Schwung bei weiteren Fortschritten in die kleineren Aufgaben einfließen zu lassen

: Wenn Sie einmal einen Frosch gegessen haben, können Sie nicht mehr aufhören (mit Fröschen meinen wir natürlich die wichtigen Aufgaben). Die mentale Euphorie, die sich einstellt, wenn man eine schwierige Aufgabe erledigt hat, gibt einem Schwung wie nichts anderes. Sie schafft eine positive Grundstimmung für den Tag, manchmal für das gesamte Projekt, die die anderen Aufgaben weniger beängstigend erscheinen lässt. Ziel ist es, diesen Schwung bei weiteren Fortschritten in die kleineren Aufgaben einfließen zu lassen Fokus aufrechterhalten : Den Frosch zu essen ist nichts für unkonzentrierte oder leicht ablenkbare Menschen. Sie müssen sich bis zum letzten Bissen auf die eine wichtige Aufgabe konzentrieren. Die anderen Frösche werden aus allen möglichen Richtungen quaken und Ihre Aufmerksamkeit fordern. Bauen Sie die mentale Widerstandskraft auf, um sich voll und ganz auf den einen Frosch auf Ihrem Teller zu konzentrieren; der Rest wird warten müssen

: Den Frosch zu essen ist nichts für unkonzentrierte oder leicht ablenkbare Menschen. Sie müssen sich bis zum letzten Bissen auf die eine wichtige Aufgabe konzentrieren. Die anderen Frösche werden aus allen möglichen Richtungen quaken und Ihre Aufmerksamkeit fordern. Bauen Sie die mentale Widerstandskraft auf, um sich voll und ganz auf den einen Frosch auf Ihrem Teller zu konzentrieren; der Rest wird warten müssen Zeitmanagement: Alszeitmanagement-Strategiemüssen Sie realistisch einschätzen, wie lange Sie brauchen werden, um den Frosch zu essen. Lernen Sie, Ihren Tag so zu planen, dass Sie sich an Ihre Prioritäten halten, ohne Aufgaben zu unterschätzen oder das Gefühl zu haben, gegen die Zeit anzurennen

verwalten Sie Ihre Zeit und Arbeitsbelastung mit der Zeitleisten- und Arbeitsbelastungsansicht in ClickUp

Konsistent bleiben: Niemand wird über Nacht zu einem Froschfresser-Kenner. Es braucht Wochen, wenn nicht Monate der Übung, um die wichtigen Aufgaben zu erkennen, die eingehenden Nachrichten zu ignorieren, einen praktischen Zeitplan zu erstellen, den Schwung aufrechtzuerhalten, usw. Aber je mehr man es tut, desto besser wird man darin. Durch konsequente Fortschritte wird es Ihnen bald fast zur zweiten Natur werden. Also, bleiben Sie dran, auch wenn es Zeit kostet

Regel: Kontinuierliches Lernen ist die Mindestvoraussetzung für Erfolg in jedem Bereich.

Brian Tracy

Wer sollte den Frosch fressen?

Wir würden Ihnen eine frühmorgendliche Dosis Frosch essen verschreiben, wenn Sie:

Mit dem Aufschieben aufhören wollen

Eine Menge Arbeit erledigen, aber die Aufgaben, die hohe Priorität haben, nicht bewältigen können

Es schwierig finden, ein Produktivitätssystem oder eine Routine einzuhalten

Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zu tun ist

Überwältigung, lähmende Unentschlossenheit oderlähmung der Arbeitsbelastung wenn Sie Ihre To-Do-Liste sehen

Eine der schlimmsten Arten der Zeitverwendung ist es, etwas sehr gut zu machen, das überhaupt nicht gemacht werden muss.

Brian Tracy

Wie man den Frosch isst?

Jetzt verstehen Sie also die Prinzipien, die hinter der "Eat The Frog"-Technik stehen, und wissen, ob "den Frosch essen" das Richtige für Sie ist. Das bringt uns zu der nächsten Frage: Wie isst man den Frosch überhaupt?

Hier finden Sie eine unkomplizierte Anleitung in drei Schritten, um mit dieser Technik zur Prioritätensetzung und zum Zeitmanagement zu beginnen:

Schritt 1: Aufgabenidentifizierung

Zuerst müssen Sie den Frosch identifizieren. Dies ist die schwierigste und wichtigste Aufgabe auf Ihrer Tagesliste. Es muss jedoch nicht unbedingt die dringendste Aufgabe sein. Ein idealer Frosch ist ein Gleichgewicht zwischen Wichtigkeit, Dringlichkeit und Komplexität. Suchen Sie also nach einer schwierigen Aufgabe, die mehr Konzentration und Energie erfordert und einen positiven Dominoeffekt auf Ihren Tag hat. Achten Sie auch auf die Aufgabe, die am ehesten aufgeschoben werden kann.

Hier sind einige Fragen, die Sie sich stellen können, wenn Sie die Aufgabenliste des Tages durchgehen, um diese schwierige Aufgabe zu identifizieren:

Welche dieser Aufgaben fühlt sich am schwierigsten an?

Welche Aufgabe würde sich am positivsten auf Ihren Tag oder Ihr Projekt auswirken, wenn sie zuerst erledigt würde?

Welche Aufgabe, wenn sie nicht erledigt wird, wird Ihnen später am Tag den meisten Stress oder die meisten Sorgen bereiten?

Welche Aufgabe erfordert das höchste Maß an geistiger Klarheit und Konzentration?

Welche Aufgabe werden Sie im Laufe des Tages am ehesten aufschieben?

Welche Aufgabe steht in engem Zusammenhang mit Ihrem Hauptziel für diesen Tag?

Wenn Sie immer noch vor lauter Aufgaben nicht weiterkommen, erstellen Sie eine Liste mit Prioritäten. Derjenige, der diese Liste anführt, ist Ihr Frosch. Beschränken Sie sich auf einen Frosch pro Tag. Denken Sie daran, dass Konzentration hier der Schlüssel ist, also lernen Sie, Aufgaben zu depriorisieren wo immer Sie können.

Jeder schiebt etwas auf. Der Unterschied zwischen High-Performern und Low-Performern wird weitgehend dadurch bestimmt, was sie aufschieben.

Brian Tracy

Hier ist ein kurzes Beispiel, um Sie durch den Prozess der Identifizierung des Frosches zu führen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben morgen eine Präsentation zu halten. Sicherlich ist die Fertigstellung der Folie die dringendste Aufgabe. Doch der Gedanke, einen Einleitungssatz zu schreiben, überfordert Sie. Schließlich soll die Eröffnungszeile das Publikum anlocken und den Ton für die gesamte Präsentation vorgeben. Das ist also der Frosch, mit dem Sie anfangen müssen.

sobald Sie die schwierige Aufgabe identifiziert haben, verwenden Sie die benutzerdefinierten Status in ClickUp, um sie als Frosch zu kennzeichnen

Schritt 2: Aufgabenausführung

Nun, da Sie den Frosch gefangen haben, ist es an der Zeit, sich an ihm zu laben!

Hier ist, was Sie tun können, um das Froschessen erträglicher zu machen:

Fangen Sie einfach an: Manchmal ist der Anfang das Schwierigste (das haben wir alle schon erlebt). Denken Sie nicht zu viel darüber nach, machen Sie sich keinen Stress und zweifeln Sie nicht an sich selbst. Atmen Sie einfach tief durch und fangen Sie an

Die wertvollsten Aufgaben, die Sie jeden Tag erledigen können, sind oft die schwierigsten und komplexesten. Aber der Nutzen und die Belohnung für die effiziente Erledigung dieser Aufgaben können enorm sein.

Brian Tracy

Praktizieren Sie Zeitblockierung: Versuchen Sie, die ersten Arbeitsstunden Ihres Tagesplans zu blockieren, um den Frosch gleich am Morgen in Angriff zu nehmen. Diese Zeitmanagementstrategie sorgt für maximale Energie und ununterbrochene Konzentration auf die entscheidende Aufgabe

mit der Workload-Ansicht von ClickUp können Sie das Zeitblockieren für das Froschfressen üben

Aufgaben unterbrechen : Nur weil es ein Frosch ist, heißt das nicht, dass man ihn in einem Zug essen muss! Wenn Sie ihn in kleinere, überschaubare Aufgaben aufteilen, wirkt er nicht so entmutigend. Durch das Erreichen von Minizielen bleiben Sie konzentriert und motiviert, weiter zu mampfen

: Nur weil es ein Frosch ist, heißt das nicht, dass man ihn in einem Zug essen muss! Wenn Sie ihn in kleinere, überschaubare Aufgaben aufteilen, wirkt er nicht so entmutigend. Durch das Erreichen von Minizielen bleiben Sie konzentriert und motiviert, weiter zu mampfen Minimieren Sie Ablenkungen : Wir können dies nicht genug betonen! Schalten Sie die Benachrichtigungen aus, schließen Sie die unnötigen Registerkarten auf Ihrem Computer, und hören Sie mit dem Multitasking auf. Sie wollen sich voll und ganz auf das Verschlingen des Frosches konzentrieren

: Wir können dies nicht genug betonen! Schalten Sie die Benachrichtigungen aus, schließen Sie die unnötigen Registerkarten auf Ihrem Computer, und hören Sie mit dem Multitasking auf. Sie wollen sich voll und ganz auf das Verschlingen des Frosches konzentrieren Seien Sie vorbereitet: Du würdest nicht ohne eine Waffe in eine Schlacht ziehen. Warum also sollte es hier anders sein? Vergewissern Sie sich, dass Sie über die notwendigen Ressourcen verfügen, um den Frosch zu fressen. Wirksamressourcennutzung wird es Ihnen leichter machen, den Frosch zu essen

Wenn alles ordentlich und in der richtigen Reihenfolge angeordnet ist, haben Sie viel mehr Lust, sich an die Arbeit zu machen.

Brian Tracy

Denken Sie daran, dass es unangenehm wäre, mit den großen Aufgaben zu beginnen. Aber wenn Sie sie erst einmal bewältigt haben, werden Sie die geistige Energie und die Motivation haben, die anderen Aufgaben in Angriff zu nehmen!

Kehren wir zu dem Beispiel zurück, dass Sie an Ihrer Präsentation arbeiten sollten. Sie haben herausgefunden, dass das Schreiben der Eröffnungszeile der Frosch ist, den Sie zuerst essen wollen. So können Sie es angehen.

Warten Sie nicht auf die Inspiration. Setzen Sie sich vor das leere Blatt und nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit - keine E-Mails, keine sozialen Medien, nichts. Halten Sie einfach ein paar Artikel oder Zitate zum Thema der Präsentation bereit, um Ideen und Kreativität zu wecken.

Sobald Sie sich aufgewärmt haben, zwingen Sie sich dazu, ein paar Einleitungssätze zu formulieren - Tracy nennt das "erzwungene Effizienz". Notieren Sie sich Ihre Optionen und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Sie werden sicher bald den Jackpot knacken.

Schritt 3: Spülen und wiederholen

Sie müssen auf den Geschmack kommen, den Frosch zu essen. Denn wer verheddert sich schon gerne zuerst in den großen Aufgaben?

Je mehr Sie sich darin üben, Frösche zu erkennen und zu beseitigen, desto besser werden Sie in der Priorisierung von Aufgaben, im Zeitmanagement und im Überwinden der Prokrastination. Hier ist, was Sie tun können, um konstant zu bleiben:

Führen Sie ein Protokoll über Ihre "Frösche" und darüber, wie Sie sie besiegt haben. Diese Aufzeichnung hilft, den Fortschritt zu verfolgen, die Motivation aufrechtzuerhalten und andere Frösche zu besiegen

Belohnen Sie sich nach einer Froschfresser-Sitzung. Wenn Sie Ihre Erfolge feiern, verstärkt das Ihr positives Verhalten und motiviert zum Weitermachen

definieren Sie Meilensteine in ClickUp und feiern Sie jeden Sieg, nachdem Sie den Frosch gegessen haben!

Üben Sie sich in Mitgefühl. Es gibt Tage, an denen Sie es nicht schaffen, den Frosch zu essen - sagen Sie sich, dass das in Ordnung ist. Freundlich und geduldig zu bleiben ist ein wichtiger Motivator

Jedes Mal, wenn Sie aufhören, sich zu bemühen, besser zu werden, wird es Ihnen zwangsläufig schlechter gehen.

Brian Tracy

Dies sind nur einige wenige Dinge, die Sie tun können, um die Gewohnheit zu kultivieren, Frösche zu essen. Wir werden später weitere Tipps geben, wie Sie die großen Aufgaben besser bewältigen können.

Vorteile der "Eat The Frog"-Technik

Die "Eat The Frog"-Methode bietet mehrere potenzielle Vorteile. Hier sind einige der wichtigsten davon:

Strategisches Arbeiten

Wenn Sie die schwierigsten Aufgaben zuerst angehen, sind Sie gezwungen, Ihre Arbeit nach Prioritäten zu ordnen und sich ausschließlich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Ein solcher Ansatz hilft dabei, eine Gewohnheit zu entwickeln, bei der Sie sich auf eine einzige Aufgabe konzentrieren und dafür hochwertige Ergebnisse liefern. Diese intensive Arbeit gibt den Ton für den Tag an und hält Ablenkungen in Schach.

Gesteigerte Produktivität

Wenn Sie den Frosch in den frühen Morgenstunden bezwingen, fühlen Sie sich leistungsfähiger. Gleichzeitig wird die geistige Bandbreite freigesetzt und gibt Ihnen den nötigen Schwung, um die restlichen Aufgaben des Tages zu bewältigen. Sie müssen nur den Schwung beibehalten, und Sie werden einen mühelos produktiven Tag haben. Selbst wenn Sie nichts anderes erreichen, haben Sie die schwierigste Aufgabe geschafft - den Frosch zu essen!

Reduzierte Prokrastination

Der Kampf gegen die Prokrastination ist der eigentliche Sinn der Eat-the-Frog-Technik. Wenn Sie sich der schrecklichsten oder überwältigendsten Aufgabe direkt stellen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Sie andere Punkte auf Ihrer Aufgabenliste aufschieben. Sie hilft, die Prokrastination zu überwinden und neutralisiert ihre Auswirkungen auf Ihren gesamten Zeitplan!

Effektives Zeitmanagement

Wenn Zeitmanagement nicht Ihre Stärke ist, hilft Ihnen die Eat-The-Frog-Methode, diese Fähigkeit zu verfeinern. Sie beginnt damit, dass Sie abschätzen, wie lange Sie brauchen, um den Frosch zu essen, denn das ist der größte Zeitfresser des Tages. Wenn Sie dies zusammen mit einer proaktiven Prioritätensetzung herausfinden, können Sie Ihren Zeitplan besser verwalten.

Sinn für Kontrolle

Jeder möchte bei der Arbeit gerne die Kontrolle über die Dinge behalten. Das gilt auch für Ihren Zeitplan und Ihre Aufgabenliste. Wenn Sie den Frosch essen, übernehmen Sie das Steuer. Schließlich sind Sie zuerst mit den wichtigen Dingen fertig, die Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erfordern. Es hilft Ihnen, Ihren täglichen Planungsprozess zu strukturieren. Wenn Sie die Kontrolle behalten, können Sie kleinere Aufgaben delegieren oder Ressourcen je nach Arbeitsbelastung und Verfügbarkeit neu zuweisen.

Allgemeines Wohlbefinden

Der Verzehr des Frosches ist ein großer Stimmungsaufheller. Zum einen fühlen Sie sich nach der Erledigung der wichtigsten Aufgabe erledigt. Zum anderen können Sie im Voraus planen und die Kontrolle behalten. Vor allem aber beseitigt die Überwindung des Schlimmsten alle Ängste oder anderen mentalen Blockaden, die Sie in Bezug auf die Aufgabe oder das Projekt entwickeln könnten. Wenn Sie den Frosch erst einmal geschluckt haben, werden Sie merken, wie die Ideen nur so aus Ihnen heraussprudeln und wie viel leichter es ist, die Arbeit zu erledigen!

Scharfe Entscheidungen

Ein Mangel an Fokus und Klarheit sind produktivitätskiller . Sie können den Entscheidungsprozess behindern. Wenn Sie sich jedoch dazu entschließen, den Frosch zu essen, haben Sie Ihre geistige Energie, Ihren Fokus und Ihre Klarheit bereits für die große Aufgabe reserviert und sind dazu übergegangen, Aufgaben zu delegieren, die nicht so wichtig sind. Sobald das erledigt ist, fällt es Ihnen leichter, alles andere mit einem schärferen Verstand anzugehen. Und je mehr Sie sich darin üben, desto besser werden Sie Ihre Frösche erkennen und Tag für Tag klügere Entscheidungen treffen.

Bessere Work-Life-Balance

Den Frosch zu essen ist eine großartige Angewohnheit, die dazu beiträgt, die perfekte Work-Life-Balance zu finden. Wenn Sie alle Ihre täglichen Aufgaben pünktlich und innerhalb des Zeitplans erledigen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Sie sie mit nach Hause nehmen. Außerdem haben wir bereits erwähnt, dass es die Stimmung hebt. Sie werden also weniger gestresst oder ängstlich und motivierter sein.

Tipps für die Umsetzung der Eat-the-Frog-Methode

Das Experimentieren mit der Eat-The-Frog-Methode kann sich lohnen. Hier finden Sie einige wertvolle Tipps und Tricks, die über die Grundlagen hinausgehen und diese Methode wirklich zum Klingen bringen:

Seien Sie wachsam gegenüber den verkleideten Fröschen . Manchmal können selbst die einfachsten Aufgaben ein versteckter Frosch sein, da sie eine Reihe komplexerer Aufgaben freischalten. Das Schreiben einer E-Mail mit der Bitte um wichtige Informationen könnte zum Beispiel ein unvorhergesehener Frosch sein, anstatt an einem Bericht zu arbeiten, der von diesen Informationen abhängt

. Manchmal können selbst die einfachsten Aufgaben ein versteckter Frosch sein, da sie eine Reihe komplexerer Aufgaben freischalten. Das Schreiben einer E-Mail mit der Bitte um wichtige Informationen könnte zum Beispiel ein unvorhergesehener Frosch sein, anstatt an einem Bericht zu arbeiten, der von diesen Informationen abhängt Stapelverarbeitung Frösche. Auf diese Weise ist es einfacher, mehrere Projekte oder Herausforderungen zu bewältigen, die ähnliche Fähigkeiten oder Denkweisen erfordern. Indem Sie sie zusammenfassen, entwickeln Sie einen Arbeitsablauf, bei dem Sie sich auf die Arbeit konzentrieren, um sie nacheinander anzugehen und die Effizienz zu maximieren

Frösche. Auf diese Weise ist es einfacher, mehrere Projekte oder Herausforderungen zu bewältigen, die ähnliche Fähigkeiten oder Denkweisen erfordern. Indem Sie sie zusammenfassen, entwickeln Sie einen Arbeitsablauf, bei dem Sie sich auf die Arbeit konzentrieren, um sie nacheinander anzugehen und die Effizienz zu maximieren Wenden Sie den '5-Minuten-Trick' an, wenn Sie sich von einem Frosch überwältigt fühlen. Diese Technik zwingt Sie dazu, sich zu verpflichten, nur fünf Minuten lang daran zu arbeiten. Oft ist das der Anstoß, den Sie brauchen, um die Prokrastination zu überwinden und eine Dynamik zu entwickeln

Wir haben darüber gesprochen, dass man morgens als Erstes einen lebenden Frosch essen sollte - das mag funktionieren, wenn man ein Morgenmensch ist, aber es ist nicht allgemein gültig. Wir alle haben Tageszeiten, in denen unsere Konzentration und Energie am höchsten sind. Ermitteln Sie diese "Froschfresserzone" und nutzen Sie Ihre natürlichen Energiemuster , um Ihre Produktivität zu steigern

, um Ihre Produktivität zu steigern Ärgern Sie sich nicht nur über die Ergebnisse. Manchmal kann ein unerwünschtes Ergebnis dazu führen, dass Sie den Fokus auf eine positive Verhaltensweise oder Gewohnheit verlieren. Feiern Sie auch diese, um positive Verhaltensweisen ungeachtet des Ergebnisses zu verstärken

Kann ClickUp Ihnen helfen, den Frosch zu essen?

Der Kampf gegen die gefürchteten Frösche kann anstrengend sein, aber ClickUp kann Ihnen dabei helfen, sich durchzusetzen! Und so geht's:

Aufgabenmanagement

aufgaben ansehen und Prioritäten zuweisen auf ClickUp_

ClickUp ist ein leistungsfähiges software zur Aufgabenverwaltung .

Erinnern Sie sich daran, was wir über das Erlernen der Priorisierung und Depriorisierung von Aufgaben gesagt haben, während Sie sich diese Technik zu eigen machen? Das ist alles ein Kinderspiel mit ClickUp-Aufgaben . Sie können zuweisen aufgabenprioritäten auf ClickUp mit nur wenigen Klicks, um den Frosch zu identifizieren. Diese Prioritätsflaggen setzen die Aufgabe an den Anfang Ihrer Aufgabenliste und erinnern Sie daran, sie gleich morgen früh zu erledigen.

Arbeitsstrukturplan

erstelle Unteraufgaben, um das Essen des Frosches zu erleichtern

ClickUp macht es einfacher, den Frosch vor dem Verzehr vorzubereiten. Anstatt sich an einem großen Bissen zu verschlucken, können Sie ihn in kleinere, besser zu bewältigende Häppchen -Teilaufgaben - aufteilen. Erstellen Sie Checklisten für jede Teilaufgabe und verbinden Sie diese mit einer intelligenten Ressourcenzuweisung. Auf diese Weise haben Sie alles zur Hand, wenn es an der Zeit ist, die Aufgabe zu bewältigen.

Zeitblockierung

hinzufügen von Zeitschätzungen zu Aufgaben mit ClickUp

Seien wir ehrlich: Wir alle lieben es, in den sozialen Medien zu stöbern! Aber ClickUp ist der Torhüter, der verhindert, dass Ablenkungen in Ihren Fokusbereich gelangen. Verwenden Sie ClickUp, um eine realistische Schätzung zu erstellen, wie lange Sie brauchen werden, um diesen Frosch zu essen. Sobald Sie sich darüber im Klaren sind, können Sie sich einen Zeitblock in Ihrem Zeitplan reservieren und sich ohne Unterbrechungen dem Froschessen widmen.

Kollaboratives Arbeiten

nutze die kollaborativen Funktionen von ClickUp, um den Frosch im Team zu essen

ClickUp ermöglicht es Benutzern, Aufgaben zuzuweisen, Projekte zu teilen und Ideen mit Teamkollegen auszutauschen. Dies hilft bei der Bewältigung von Fröschen, die eine gemeinsame Anstrengung erfordern. Ob es sich um Brainstorming-Sitzungen über chat in ClickUp oder zur Veranschaulichung von Konzepten auf interaktive ClickUp-Whiteboards bringt die Plattform alle Beteiligten auf dieselbe Seite. Diese absichtlich herbeigeführte Kommunikation sorgt für ein reibungsloses und erfolgreiches Froschfresser-Erlebnis für Sie und Ihr Team.

Anpassbare Vorlagen

ClickUp verfügt über eine reichhaltige Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen, die ein absolutes Alleinstellungsmerkmal darstellen. Die zeitsperrende Vorlagen sind ein absoluter Lebensretter für vielbeschäftigte Berufstätige.

Planen Sie Ihren Zeitplan und üben Sie das Blockieren von Zeiten mit der ClickUp-Vorlage für Zeitplanblockierung

Hier ist die ClickUp Schedule Blocking Vorlage die Sie zur Planung Ihres Zeitplans verwenden können - täglich, wöchentlich oder monatlich. Sie ermöglicht es Ihnen, ein Maximum an Arbeit in einem Minimum an Zeit zu erledigen. Sie haben vier Arten von benutzerdefinierten Status, um die einzelnen Aufgaben zu verfolgen und Details wie Ort, Art usw. mithilfe von benutzerdefinierten Feldern hinzuzufügen. Sie können auch die Formularansicht für die Planung verwenden, um einen realistischen Zeitplan für sich selbst zu erstellen. Diese Vorlage herunterladen

Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit der Aufgabenmanagement-Vorlage auf Clickup

Es gibt auch die ClickUp Aufgabenmanagement-Vorlage die Sie und Ihr Team nutzen können, um Ihr Arbeitspensum zu visualisieren, Aufgaben zu priorisieren und teamübergreifend zusammenzuarbeiten. Sie können auch zwischen sechs dynamischen Ansichten wechseln, um Ihre Aufgaben als Liste, Tafel, Zeitleiste und mehr zu visualisieren. Ihre Aufgaben werden in drei Listen unterteilt: Aktionspunkte, Ideen und ein Rückstand, damit Sie sich jeweils auf einen Bereich konzentrieren können. Diese Vorlage herunterladen

Setzen Sie Pläne in die Realität um mit der Getting Things Done Framework-Vorlage auf ClickUp

Abgesehen von diesen Vorlagen gibt es auch die ClickUp Getting Things Done Framework . Es bietet Klarheit für die Planung Ihres Tages, indem Sie Ihre Ideen, Gedanken und Aufgaben notieren und sie sortieren, um die Arbeit zu erledigen! Außerdem können Sie wählen, ob Sie ein Dokument oder ein Whiteboard verwenden, um Ihre Ideen festzuhalten! Diese Vorlage herunterladen

Klickauf Gehirn

clickUp Brain wandelt Ideen in Aufgaben um und identifiziert den Frosch_

Es ist keine Übertreibung - Sie werden es lieben ClickUp Gehirn als Ihr persönlicher Assistent. Es ist ein Gewinn für die Umsetzung der Eat The Frog-Technik. Von der Planung von Aufgaben auf der Grundlage von Prioritäten bis zur Blockierung meines Zeitplans, um den Frosch zu essen - ClickUp Brain kann alles. Es kann sogar Diskussionen, Besprechungen und Dokumente in Aufgaben übersetzen und sie so besser umsetzbar machen. Nennen Sie es einen Mini-Projektmanager, denn es wird Ihre Arbeit so viel einfacher machen!

Wandeln Sie Prokrastination in Produktivität mit der Eat The Frog Technik

Auch wenn die Frosch-Metapher nicht gerade appetitlich klingt, so legt die Eat-The-Frog-Technik doch eine solide Grundlage für Produktivität. Manche würden sogar sagen, dass Frösche das Frühstück der Champions sind.

Eat The Frog ist einfach, aber wirkungsvoll, und jeder kann es anwenden - vom aufgeregten Studenten bis zum vielbeschäftigten Berufstätigen. Alles, was Sie brauchen, ist die Bereitschaft, die schwierigste Aufgabe zuerst in Angriff zu nehmen, und die Entschlossenheit, sie zu Ende zu bringen. Und natürlich ein wenig Unterstützung durch Tools wie ClickUp, die Sie auf dieser Reise weiterbringen.

Haben wir schon erwähnt, dass Sie mit ClickUp kostenlos loslegen können? Registrieren Sie sich für ein kostenloses Konto und sehen Sie selbst!