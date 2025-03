15 beste Pomodoro Timer Apps für die Konzentration im Jahr 2025

Wenn Sie ein Student sind, der einen zeitmanagement system zur Verbesserung der Produktivität während des Studiums, lassen Sie uns über die Pomodoro-Technik sprechen - eine Methode, die lange Sitzungen in kurze, organisierte Abschnitte unterteilt zeitblöcke .

Das passiert auch den Besten von uns: Wir sind eine halbe Stunde in eine Sitzung vertieft, und fünf Minuten später reißt uns ein Medley aus Geräuschen - Summen, Klingeln, Bellen - von der Aufgabe ab. Ehe wir es uns versehen, sind zwei Stunden vergangen. Wir sagen uns: "Ach, die Prüfung ist doch erst in zwei Wochen", und lassen es für heute gut sein. Wir geben uns Ablenkungen wie YouTube hin, und plötzlich pauken wir drei Tage vor der Prüfung den Stoff eines ganzen Semesters. 😱

Dank Smartphones sind Ablenkungen ständig in greifbarer Nähe; das macht es uns leicht, uns auf unsere Aufgaben zu konzentrieren und die Zeit aus den Augen zu verlieren. Im Zeitalter der Informations- und Ablenkungsflut, wie können wir uns konzentrieren? und die Kontrolle über unsere Zeit zurückgewinnen?

Eine Studentin hat einen Weg gefunden. ⏱

Was ist eine Pomodoro Timer App?

In den 1980er Jahren hatte der italienische Student Francesco Cirillo Probleme damit, seine Universitätsaufgaben abzuschließen. Er wollte verstehen, wie lange es dauerte, Aufgaben zu erledigen, und suchte nach einer mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen .

Nur mit einem Stift, Papier und einem Timer in Form einer Tomate organisierte er kurze Sitzungen, um zu lernen nachverfolgung der Zeit für Aufgaben und seine Konzentration zu verbessern. So wurde die Pomodoro-Technik geboren, und Jahrzehnte später, über 2 Millionen Menschen nutzen diese Zeitmanagement-Methode, um ihre Produktivität zu steigern!

Worauf sollte man bei Pomodoro Apps achten?

Benutzeroberfläche (UI): Die App sollte intuitiv und einfach zu bedienen sein. Eine saubere, ablenkungsfreie Oberfläche hilft Ihnen, sich auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren. Anpassung: Suchen Sie nach einer App, mit der Sie die Länge der Arbeits- und Pausenintervalle an Ihren persönlichen Produktivitätsrhythmus anpassen können. Aufgabenmanagement: Einige Pomodoro-Apps verfügen über integrierte aufgabenmanagement features. Diese können Ihnen helfen, Ihre Aufgaben zu organisieren und sie effektiv nach Prioritäten zu ordnen. Benachrichtigungen: Wählen Sie eine App mit unaufdringlichen, aber effektiven Benachrichtigungen, die Sie wissen lassen, wann es Zeit ist, eine Pause zu machen oder wieder an die Arbeit zu gehen. Synchronisierungsfunktionen: Wenn Sie auf mehreren Geräten arbeiten, kann eine App, die Ihren Fortschritt auf allen Geräten synchronisiert, von unschätzbarem Wert sein. Features zur Berichterstellung: Einige Apps bieten Berichte über Ihre Produktivität im Laufe der Zeit. Auf diese Weise können Sie Ihren Fortschritt nachverfolgen und Bereiche mit Verbesserungspotenzial ermitteln. Preis: Es gibt kostenlose Pomodoro Apps, aber einige Premium Versionen bieten mehr Features. Berücksichtigen Sie Ihr Budget und welche Features für Sie am wichtigsten sind.

15 beste Pomodoro Apps & Timer für die Konzentration im Jahr 2024

1. ClickUp

Das Beste für Produktivität und Aufgabenmanagement

Mit dem globalen Timer in ClickUp können Sie Ihre Zeit nachverfolgen, Schätzungen abgeben, Notizen hinzufügen und Berichte über Ihre Zeit von überall aus einsehen ClickUp ist eine kostenlose Lösung zur Nachverfolgung von Aufgaben und Zeiterfassung , Fälligkeitsdaten zu markieren und Kursarbeiten auf einer Plattform zu organisieren. Anstatt herumzurennen und Dinge in falscher Reihenfolge zu erledigen, priorisieren Sie, was zuerst erledigt werden muss, um sofort loslegen zu können. ClickUp's Free-Plan ist alles, was Sie brauchen, um Ihre Tage so zu gestalten, wie Sie am besten arbeiten. Es gibt keine Bedingung, auf einen der kostenpflichtigen Pläne aufzusteigen, denn ClickUp ist für immer kostenlos!

Bemerkenswerte Features der Zeiterfassung in ClickUp sind:

🌐 Globale Zeiterfassung: Zugriff auf das modale Fenster zur Zeiterfassung über eine Aufgabe, das Schnellaktionsmenü, die Listenansicht, die Board-Ansicht und ClickUp Chrome Erweiterung 🔄 Integrationen: wählen Sie aus 100 nativen Integrationen zusammen mit beliebte Apps für die Zeiterfassung - Harvest , Everhour , Toggl und mehr

📊 Berichterstellung: Nachverfolgung der Zeiterfassung Dashboards in ClickUp für visuelle Einblicke in laufende und fertiggestellte Aufgaben

✅ ClickUp-Profis

Planen, Verwalten und Erledigen Ihrertägliche, wöchentliche, vierteljährliche und jährliche Ziele Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert mit ClickUp's 15+ anpassbare Ansichten ❌ ClickUp Nachteile

Kein Dashboard Export Feature

Nicht alle ClickUp Ansichten sind in der mobilen App verfügbar... noch nicht! 🔮

💸 ClickUp Preise

Free Forever-Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

(am besten für den persönlichen Gebrauch) Unlimited-Plan (am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

(am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business-Plan (am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat)

👉 Wenn Sie eine komplette Software-Suite benötigen, um Ihre Workloads und Prozesse im Enterprise zu bewältigen, helfen wir Ihnen gerne, erfolgreich zu sein! Bitte kontakt zum Vertrieb wenn Sie bereit sind.

💬 ClickUp Kundenbewertungen * G2: 4.7/5 (3,880+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,480+ Bewertungen)

2. Paymo

Das Beste für Freiberufler und Eigentümer von kleinen Geschäften

über Paymo Paymo ist eine vollwertige Projektmanagement-Lösung, die sich an Freiberufler und kleine Geschäfte wendet. Benutzer können ihre Aufgaben und Projekte verfolgen, Zeiteinträge und Timesheets in Berichte und Rechnungen umwandeln - und dabei ihre Rentabilität im Auge behalten. Wenn es um Pomodoro-Funktionen geht, können Benutzer die In-App-Stoppuhr oder das Desktop-Widget starten oder einen automatischen Timer verwenden.

✅ Paymo Profis

Jede Pomodoro-Sitzung ist mit einer bestimmten Aufgabe, einem Projekt, etc. verknüpft.

Die Funktionen zur Zeiterfassung sind Teil einer größeren Auswahl an Features, einschließlich Aufgabenmanagement, Ressourcenplanung und Rechnungsstellung

❌ Paymo Nachteile

Pomodoro-Pausen unterbrechen die in den Timesheets erfassten Einträge

Keine Nachverfolgung der Zeit ohne Internetverbindung möglich

💸 Paymo Preise

Paymo bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $4.95/Benutzer pro Monat

3. PomoDone

Beste eigenständige Pomodoro App

über PomoDone

PomoDone ist ein leistungssteigerndes tool, das es einfach macht, eine Zeiterfassung mit der Pomodoro-Technik zu erstellen. Alleine ist die PomoDone App ein ausreichender Pomodoro Timer, aber mit deinen bevorzugten software zur Aufgabenverwaltung wie ClickUp, können Sie Ihren Workflow benutzerdefiniert gestalten! Starten Sie mit PomoDone und ClickUp in drei einfachen Schritten:

Installiere die PomoDoneApp Erweiterung Logge dich ein oder erstelle ein PomoDone Konto Öffne eine ClickUp Aufgabe, um dich zu verbinden und die Nachverfolgung der Zeit zu beginnen

Zusätzlich kannst du die Desktop-App von PomoDone herunterladen, um Aufgaben von ClickUp zu synchronisieren, sowie Timer-Daten zurück zu ClickUp Aufgaben und Status zu synchronisieren.

✅ PomoDone Vorteile

Klicke auf die Schaltfläche "Play", um sofort mit der Arbeit an einer Aufgabe zu beginnen

Blockiere bestimmte Webseiten, wenn der Pomodoro beginnt, um Unterbrechungen zu limitieren

❌ PomoDone Nachteile

Bis zu fünf verschiedene Zeitintervalle für Arbeit und kurze Pausen sind erlaubt

Nicht als eigenständiges Tool zur Verwaltung von Aufgaben geeignet

💸 PomoDone Preise

PomoDone bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne an, die bei $4.96/Benutzer pro Monat beginnen

💬 PomoDone Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (7 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (120+ Bewertungen)

4. Toggl Nachverfolgung

Das Beste für Zeiterfassung und Analyse

über Toggl Track

Toggl Track ist eine time management tool das darauf abzielt, Stunden für administrative Aufgaben einzusparen. Mitglieder können mit Hilfe von Features wie der Nachverfolgung im Hintergrund, dem automatischen Start von Pomodoros durch die Software und der Leerlauferkennung sofort mit ihren Forschungsaufgaben beginnen. Für die beste Erfahrung mit dem Pomodoro Timer, toggl Track mit ClickUp integrieren !

✅ Toggl Track Vorteile

Vorschläge für Zeiteinträge basierend auf der Software, die Sie gerade verwenden

100+ App-Integrationen zur Fortsetzung des aktuellen Workflows

❌ Toggl Track Nachteile

Mitglieder des Free-Plans können die am häufigsten verwendeten Zeiteinträge nicht anheften, um leichter darauf zugreifen zu können

Nicht als eigenständiges Tool zur Verwaltung von Aufgaben geeignet

💸 Toggl Track Preise

Toggl Track bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $9/Benutzer pro Monat

💬 Toggl Track Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (1,400+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,700+ Bewertungen)

5. Pomofocus

Beste Pomodoro Timer App für das Lernen

über Pomofocus

Pomofocus ist ein anpassbarer Timer, der auf Desktop- und mobilen Browsern funktioniert. Seine einfache Schnittstelle bietet Registerkarten, um zwischen Sitzungen und Pausen zu wechseln, ein Aufgaben-Eingabefenster mit geschätzten Pomodoros und benutzerdefinierte Timer-Intervalle, um allen Vorlieben gerecht zu werden.

✅ Pomofocus Vorteile

Farbübergänge zum Wechseln der Stimmungen zwischen Arbeit und Ruhezeit

Audiobenachrichtigungen am Ende eines Timer-Zeitraums

❌ Pomofocus Nachteile

Keine erweiterten Features zur Verwaltung von Aufgaben

Begrenzte Möglichkeiten der Zeiterfassung im Vergleich zu anderen hoch bewerteten Pomodoro-Apps

💸 Preise für Pomofocus

Pomofocus bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne an. Erkundigen Sie sich bei Pomofocus nach den Preisen

💬 Pomofocus Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: k.A

6. Wald

Das Beste für die Bekämpfung von Prokrastination mit Gamification

über Forest

Wer sich besser konzentrieren kann, hilft auch der Umwelt! Wenn Sie die Forest App auf Ihrem Handy geöffnet haben, wächst ein Samen zu einem virtuellen Baum heran, nachdem Sie Pomodoro-Sitzungen erfolgreich abgeschlossen haben. Es ist sehr befriedigend, zu sehen, wie sich ein visualisierter Wald als Ergebnis all der aufgezeichneten Konzentrationsstunden ausbreitet!

Wenn Sie jedoch die App während einer Sitzung verlassen, um z. B. Instagram zu erledigen oder eine Textnachricht zu beantworten, verwelkt der Baum. Das Erfolgserlebnis beim Anblick eines blühenden Waldes, in dem jeder Baum für Ihr Engagement steht, motiviert Sie, die Prokrastination zu reduzieren, und hilft Ihnen, eine gute Gewohnheit im Zeitmanagement aufzubauen!

✅ Wald-Profis

Benutzer können die gesammelten virtuellen Münzen einlösen, um echte Bäume zu pflanzen, dank der Partnerschaft von Forest mit Trees for the Future

Benutzer können Tags für jede Aufgabe benutzerdefinieren, um die Nachverfolgung der Zeitverteilung zu ermöglichen

❌ Nachteile von Forest

Die App eignet sich nicht als Tool zur Verwaltung von Aufgaben

Die App limitiert die Zahl der echten Bäume, die jeder Benutzer pflanzen kann, auf fünf

💸 Preise für Wald

Forest ist für $3,99 mit In-App-Käufen erhältlich

💬 Forest Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: k.A

7. Fokus Booster

Das Beste für die Verbesserung der Konzentration

über Focus Booster

Focus Booster ist ein einfacher Pomodoro Timer, der dem Benutzer helfen soll, mehr zu erreichen und den Fortschritt zu visualisieren. Dashboard-Berichte heben die Zeiten hervor, in denen die produktivsten Momente stattfinden, und wöchentliche E-Mail-Berichte geben die Daten der vergangenen Wochen frei. Mit diesen Einblicken in vergangene Pomodoros können die Benutzer angemessen für die Zukunft planen!

✅ Fokus-Booster-Profis

Benutzer können die Nachverfolgung von Pomodoros fortsetzen, auch ohne Netzwerkverbindung

Benutzer können Eintragsdaten, Beschreibungen, Längen und Dauern einfach neu zuordnen

❌ Focus Booster Nachteile

Die App ist auf Benutzer mit Geschäften ausgerichtet

Der kostenlose Plan der App ist auf 20 Pomodoro-Sitzungen pro Monat limitiert

💸 Preise für Focus Booster

Focus Booster bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 4,99 $/Benutzer pro Monat

💬 Focus Booster Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Fokus Keeper

Das Beste für Teams und Zusammenarbeit

über Focus Keeper

Ähnlich wie bei einem tomatenförmigen Küchentimer können Benutzer den Timer mit ihren Fingern einstellen, um die Zeitdauer in der Focus Keeper App zu benutzerdefinieren. Die intelligente Benutzeroberfläche in Kombination mit Features wie täglichen Zielen und Alarmtönen macht die App zu einem lohnenswerten Angebot für diejenigen, die einen Premium Plan abschließen möchten.

✅ Focus Keeper Vorteile

Benutzer können beliebige Töne separat für die kurze Pause, die lange Pause und die Pomodoro-Sitzung zuweisen

Benutzer können Audio-Benachrichtigungen benutzerdefiniert einstellen

❌ Focus Keeper Nachteile

Die App ist nicht für Desktop-Browser geeignet

Die kostenlose Version der App limitiert die Anpassungsmöglichkeiten

💸 Preise für Focus Keeper

Focus Keeper bietet einen kostenlosen Plan mit In-App-Käufen

💬 Focus Keeper Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: k.A

9. Pomello

Das Beste für Trello Benutzer

über Pomello

Aufruf an alle Trello Benutzer! Pomello ist ein Pomodoro Timer mit der Fähigkeit zur nahtlosen Synchronisierung mit Trello Karten. Mit dem kostenlosen Plan können Benutzer unbegrenzte Pomodoro-Sitzungen erstellen und die Zeit nach Herzenslust nachverfolgen.

Die benutzerdefinierten Elemente und Checklistenelemente - ein Muss für ein echtes Pomodoro-Erlebnis - sind jedoch nur für Mitglieder des Premium-Plans verfügbar.

✅ Pomello-Profis

Die App ist kostenlos für Mac, Windows und Linux erhältlich

Die App nutzt Trello, um Aufgaben zu organisieren

❌ Pomello Nachteile

Die App ist für Benutzer, die nicht mit Trello vertraut sind, etwas gewöhnungsbedürftig

Die App hat einen begrenzten kostenlosen Plan im Vergleich zu anderen hoch bewerteten Pomodoro-Apps

💸 Preise für Pomello

Pomello bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $20/Benutzer pro Jahr

💬 Pomello Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (4 Bewertungen)

Capterra: N/A

10. Gezeiten

Am besten für Entspannung und Achtsamkeitsintegration

über Gezeiten

Für Fans von ASMR-Sounds und Videos ist die Tide App genau das Richtige! Sie ist ein wunderschön gestalteter Fokus- und Pomodoro Timer, der mit natürlichen Klängen und Melodien für einen immersiven Workspace sorgt. Hören Sie geschnittenes Gemüse, knirschenden Schnee oder Regentropfen auf Steinen. Egal, ob Sie allein in Ihrem Wohnheim oder in der öffentlichen Bibliothek sind, setzen Sie Ihre Kopfhörer auf, drücken Sie auf "Start", und schon sind Sie bereit!

✅ Gezeiten-Profis

Verfügbar für iPhone, Android, iPad und Chrome

Täglich inspirierende Zitate

❌ Nachteile von Tide

Keine Integrationen mit Tools zur Aufgabenverwaltung

Limitierte Features für die Zeiterfassung und Personalisierung

💸 Preise für Tide

Tide bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne an. Erkundigen Sie sich bei Tide nach den Preisen

💬 Bewertungen von Tide-Kunden

G2: N/A

Capterra: k.A

11. Fokussiert sein

Am besten für anpassbare Pomodoro-Zyklen

über Be Focused

In echter Pomodoro-Manier bietet Be Focused die Features, die Benutzer benötigen, um mit der Zeiterfassung und der Verwaltung von Aufgaben zu beginnen. Die App bietet auch benutzerdefinierte Berichterstellung für schnelle und einfache nachverfolgung von Zielen damit die Benutzer den Fortschritt ihrer Arbeit sehen können.

✅ Fokussiert sein Profis

Die App unterstützt die Apple Watch

Der Alarm der App ertönt im Hintergrund

❌ Be Focused Nachteile

Das Feature zur automatischen Sicherung des Kontos in der App ist nicht im kostenlosen Plan enthalten

💸 Preise für Be Focused

Be Focused bietet einen kostenlosen Plan mit der Möglichkeit eines Upgrades auf einen Premium-Plan

💬 Be Focused Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: k.A

12. Marinara Timer

Am besten für Puristen der Pomodoro-Technik

über Marinara Timer

"Als arbeitende Kreative empfanden wir die Pomodoro-Methode als zu starr. 25-minütige Arbeitsabschnitte mit fünf- oder 15-minütigen Pausen sind nicht für alle Personen, Unternehmen oder Branchen ideal", so die Ersteller von Marina Timer. Benutzer haben die Möglichkeit, zwischen drei Timern zu wählen: Pomodoro, benutzerdefiniert und Küche, um ihren Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden.

✅ Marinara Timer Vorteile

Die einfache und intelligente Funktion der App macht es angenehm, sie regelmäßig zu benutzen

Die App verfügt über drei verschiedene Timer-Einstellungen, um Pomodoro-Sitzungen einzigartig zu machen

❌ Marinara Timer Nachteile

Die App ist kein geeignetes Tool zur Verwaltung von Aufgaben

Die Oberfläche der App ist veraltet

💸 Preise für Marinara Timer

Marinara Timer ist kostenlos

💬 Marinara Timer Bewertungen von Kunden

G2: N/A

Capterra: N/A

13. TimeCamp

Das Beste für die Nachverfolgung der Produktivität Analytik

über TimeCamp

TimeCamp ist eine App für den Pomodoro Timer, die auch über eine Reihe von Features zur Zeiterfassung verfügt, um die für Online-Aktivitäten aufgewendete Zeit zu überwachen. Es kann automatisch die Domain-Namen der Apps scannen und gruppiert sie in vordefinierte Kategorien.

✅ TimeCamp Vorteile

Der kostenlose Plan beinhaltet eine Leerlauf- und automatische Zeiterfassung

Zeiteinträge können hinzugefügt, angepasst und gelöscht werden

❌ TimeCamp Nachteile

Die Integration des Kalenders ist ein kostenpflichtiges Feature

Berichte über die Produktivität sind im kostenlosen Plan nicht verfügbar

💸 TimeCamp Preise

TimeCamp bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $6,30/Benutzer pro Monat

💬 TimeCamp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (170+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (540+ Bewertungen)

14. FokusListe

Am besten für die tägliche Planung und Prioritätensetzung

Über FocusList

FocusList ist eine großartige App für einen Pomodoro Timer und eine Zu erledigen Liste, die Ihnen hilft, konzentriert zu bleiben und Ihre Aufgaben effektiv zu erledigen. Die App basiert auf dem Konzept des Zeitblocks und unterteilt den Tag in "Sitzungen", die Sie einzelnen Aufgaben widmen können. FocusList ist ideal für alle, die ihre Produktivität steigern und ihre Zeit besser verwalten wollen.

✅ FocusList Vorteile

Ermöglicht es Ihnen, Ihren Tag zu planen, die Zeit für Aufgaben zu schätzen und die verbrauchte Zeit nachzuverfolgen.

Die App fördert die Pomodoro-Technik, bei der sich 25-minütige Sitzungen für konzentriertes Arbeiten mit 5-minütigen Pausen abwechseln.

Bietet Statistiken, mit denen Sie Ihre Leistungshistorie ansehen und Produktivitätsmuster erkennen können.

Funktioniert offline und synchronisiert sich nahtlos zwischen Ihren Geräten, wenn Sie online sind.

❌ FocusList Nachteile

Keine regelmäßigen Updates und kein technischer Support.

Nur auf Apple-Geräten verfügbar.

Keine Möglichkeit, die Pomodoro Timer zu pausieren, sobald eine Sitzung begonnen hat.

💸 FocusList Preise

Free

💬 FocusList Kundenbewertungen

Apple App Store: 3.2/5 (30+ Bewertungen)

15. Everhour

Das Beste für die Produktivität von Teams

Über Everhour

Everhour ist eine Zeiterfassung und ein Pomodoro-Tracker in einer Plattform. Es ist ein großartiges Tool für Freiberufler, Remote-Arbeiter und Teams, die ihre Produktivität verbessern und den Fortschritt ihrer Arbeit effektiv überwachen möchten.

✅ Everhour Vorteile

Einfacher und intuitiver Timer, der sich an der Pomodoro-Technik orientiert.

Es verfügt über eine ausführliche Berichterstellung, die Einblicke in Produktivität, Zeitmanagement und Workload bietet.

Das Tool ermöglicht eine nahtlose Integration mit projektmanagement tools wie Trello, Asana und Basecamp und bietet so einen ganzheitlichen Ansatz zur Nachverfolgung von Aufgaben und Zeit.

Es verfügt über ein Feature für abrechenbare Stunden, das sich hervorragend für Freiberufler und Geschäfte eignet.

❌ Everhour Nachteile

Es gibt keine Benachrichtigungen auf dem Desktop, wodurch man leicht den Überblick über die Zeit verlieren kann.

Einige Benutzer haben über Probleme mit der mobilen Version der App berichtet.

Keine kostenlose Version verfügbar, obwohl eine kostenlose Testversion angeboten wird.

💸 Everhour Preise

Everhour kostet 10 US-Dollar pro Benutzer und Monat, beginnend mit fünf Benutzern.

💬 Everhour Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (120+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (260+ Bewertungen)

Wie funktioniert die Pomodoro-Technik?

Schreiben Sie Ihre täglichen Aufgaben auf eine Zu erledigen-Liste Wählen Sie eine Aufgabe, an der Sie arbeiten möchten Stellen Sie den Timer auf 25 Minuten ein und beginnen Sie mit der Arbeit Beenden Sie die Aufgabe, wenn der Timer abgelaufen ist Machen Sie eine 5-minütige Pause Wiederholen Sie die Schritte 2-5, um drei Pomodoro-Sitzungen abzuschließen Machen Sie eine längere Pause (20 Minuten) nach vier Pomodoros

Um fair zu sein: Francesco Cirillo hat diese Methode vor der Entwicklung der sozialen Medien und Smartphones erfunden, so dass er sich keine Gedanken über Likes, Kommentare und Benachrichtigungen machen musste. Oder auf Gruppenchats der Familie zu antworten. 👥

So sieht die Pomodoro-Technik für den Schüler von heute aus:

Schreibe deine täglichen Aufgaben auf eine Liste, die du am Vorabend zu erledigen hast Gut schlafen gehen Bereiten Sie Ihren Geist und Ihre Umgebung zu einer Tageszeit vor, zu der Sie am meisten Energie haben Snacks und Wasser mitnehmen Schalten Sie Ihr Telefon aus Okay, überprüfe deine Benachrichtigungen ein ein letztes Mal, dann schalte dein Handy aus Beruhigende Musik oder Umgebungsgeräusche im Hintergrund abspielen Wählen Sie eine Aufgabe, an der Sie arbeiten möchten Stellen Sie den Timer auf 25 Minuten ein und beginnen Sie mit der Arbeit Beenden Sie die Aufgabe, wenn der Timer abgelaufen ist Machen Sie eine 5-minütige Pause Wiederholen Sie die Schritte 2-5, um drei Pomodoro-Sitzungen abzuschließen Machen Sie nach vier Pomodoros eine längere Pause (20 Minuten) und verlassen Sie Ihren Platz **Kehren Sie zu Schritt 9 zurück

ClickUp: Die beste Pomodoro App für Ihre Konzentrationsbedürfnisse

Eine der besten Verbesserungen, die Sie für Ihre Produktivität erzielen können, ist der Einsatz einer leistungsstarken Zeitmanagement-Software. Sie beugen Burnout vor und verkürzen die Zeit, die Sie zum Planen Ihres Workloads benötigen. Wie würden Sie diese zusätzliche Zeit am Tag verbringen?

Starten Sie mit ClickUp's natives Feature zur Zeiterfassung heute! ✨