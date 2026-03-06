Die 15 besten ClickUp-Integrationen, die Sie jetzt ausprobieren sollten

Ein durchschnittlicher Mitarbeiter verbringt täglich etwa 2,5 Stunden mit der Suche nach Informationen. Um das in Relation zu setzen: Jeder Mitarbeiter verbringt mehr als eine volle Arbeitswoche pro Monat damit, im Grunde genommen als menschliche Suchmaschine zu fungieren.

Dieser Leitfaden führt Sie durch 15 ClickUp-Integrationen, die dieses Problem lösen. Diese über 1000 Integrationen verbinden Ihre wichtigsten tools direkt mit Ihrem ClickUp-Workspace. So haben Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um „Arbeit über Arbeit“ zu vermeiden, unter einem Dach.

Und das Beste daran? In vielen Fällen benötigen Sie diese Integrationen gar nicht, da ClickUp die Aufgabe bereits selbst erledigt! Schauen wir uns also die besten ClickUp-Integrationen an und finden wir heraus, warum ClickUp als Ihr konvergierter KI-Workspace auch für sich allein schon herausragend ist.

Was sind ClickUp-Integrationen?

ClickUp-Integrationen sind digitale Verbindungen, die Ihre externen Arbeits-Apps (wie GitHub, Google Drive, Figma und mehr) mit Ihrem ClickUp-Workspace verknüpfen und so einen automatischen Datenfluss zwischen ihnen ermöglichen. Sie halten im Grunde genommen Ihren Tech-Stack zusammen – so müssen Sie keine Informationen mehr manuell kopieren und einfügen oder zwischen Registerkarten umschalten, um eine einzige Statusaktualisierung zu finden.

Diese Verbindungen lassen sich im Allgemeinen in zwei Kategorien einteilen:

Native Integrationen : Erstellen und pflegen Sie zuverlässige, direkte Verbindungen zwischen ClickUp und beliebten Tools wie Slack, GitHub oder Google Kalender

Drittanbieter-Konnektoren: Nutzen Sie Plattformen wie Zapier oder Make als universellen Übersetzer, um Ihre Reichweite durch benutzerdefinierte Auslöser und Aktionen auf Tausende anderer Apps auszuweiten

Die ClickUp-Integrationen reichen von einer einfachen Einbettung von Google Docs in eine Aufgabe oder Einstellung bis hin zu einer komplexen bidirektionalen Synchronisierung, die CRM-Datensätze und Benutzerdefinierte Felder von ClickUp mithilfe von Feldzuordnungen aufeinander abstimmt. Sie können API-Token und Webhooks nutzen, um Workflows zu automatisieren, wodurch ClickUp zu Ihrer zentralen Informationsquelle wird. Außerdem macht dies endlich Schluss mit „Work Sprawl“ – der Fragmentierung von Arbeitsaktivitäten über mehrere, voneinander getrennte Tools, Plattformen und Systeme hinweg, die nicht miteinander kommunizieren.

📮ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung nutzen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es, wenn man nur eine Plattform nutzen würde? Als Alleskönner-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform – komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Wissensarbeiter wie Sie umschalten 1.200 Mal am Tag zwischen Apps hin und her. Eintausendzweihundert. Lassen Sie das auf sich wirken.

Indem Sie eine Verbindung zwischen Ihren alltäglichen Tools und ClickUp herstellen, können Sie diese Zeit (fast 4 Stunden pro Woche) zurückgewinnen und gleichzeitig Ihre Produktivität steigern.

Hier sind die ClickUp-Integrationen, die wir dir zum Ausprobieren empfehlen:

1. Slack

Slack ist ein beliebtes Echtzeit-Messaging-Tool für verteilte Teams. Das Problem? Das ist auch schon alles, was es kann.

Wenn Ihre Projekte in ClickUp laufen, Ihre Unterhaltungen aber in Slack stattfinden, hat diese Trennung ihren Preis. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn in einem Kanal eine großartige Idee oder eine wichtige Entscheidung entsteht, die Gefahr besteht, dass sie untergeht und in Vergessenheit gerät.

Ihre Team-Mitglieder müssen sich manuell durch Threads wühlen, um genau die eine Nachricht zu finden, wenn sie sie brauchen – Tage oder manchmal sogar Wochen später. All das nur, um eine flüchtige Unterhaltung in ein nachverfolgbares Update für eine Aufgabe zu verwandeln, kann zu viel Arbeit sein!

via Slack Marketplace

Die ClickUp-Slack-Integration schließt diese Lücke, indem sie asynchrone Projektmanagement-Workflows mit synchronem Chat verknüpft. So können Sie Aufgaben spontan erfassen und Ihr Projektmanagement mit der Echtzeitkommunikation Ihres Teams synchronisieren. Jetzt können Ihre rasanten Chats Ihre strukturierten Workflows direkt befeuern, ohne dass etwas verloren geht.

Die wichtigsten Features der Slack- und ClickUp-Integration

Erstellen Sie Aufgaben aus Nachrichten: Verwandeln Sie jede Slack-Nachricht mit einem einzigen Klick in eine Verwandeln Sie jede Slack-Nachricht mit einem einzigen Klick in eine ClickUp-Aufgabe , wobei der ursprüngliche Kontext automatisch als Anhang hinzugefügt wird

Aufgabenlinks erweitern: Fügen Sie eine Aufgaben-URL in einen Kanal ein, und sie wird automatisch erweitert, um eine Fügen Sie eine Aufgaben-URL in einen Kanal ein, und sie wird automatisch erweitert, um eine Aufgabenvorschau mit Status, Mitarbeiter und Fälligkeitsdatum anzuzeigen

Kanalbenachrichtigungen: Leiten Sie automatische Benachrichtigungen zu Kommentaren und zum Status an einen bestimmten Kanal weiter, damit alle auf dem Laufenden bleiben

Slash-Befehle: Verwenden Sie den Befehl /clickup, um schnell Aktionen wie das Erstellen einer Aufgabe, das Ändern des Status einer Aufgabe oder das Hinzufügen eines Kommentars durchzuführen, ohne Slack jemals verlassen zu müssen

💡 Profi-Tipp: Auch wenn die Integration hilfreich ist, führt die Trennung von Chat und Arbeit in verschiedenen Apps dennoch zu Informationssilos und einem unübersichtlichen Kontext. Wenn du Ablenkungen vollständig vermeiden möchtest, bringt ClickUp Chat deine Unterhaltungen direkt dorthin, wo deine Arbeit stattfindet. Erstellen Sie spezielle Kanäle, die mit Ihren ClickUp-Spaces, Ordnern und Listen verbunden sind

Verknüpfen Sie jede Nachricht mit den entsprechenden ClickUp-Aufgaben und -Dokumenten

Wandeln Sie Nachrichten mit einem Klick in umsetzbare Aufgaben um Sie können auch KI nutzen, um lange Threads in Aktionspunkte zusammenzufassen und Kommentare nachzuverfolgen, ohne jemals Ihre Projektansicht verlassen zu müssen. Und um den Umstieg von Slack zu erleichtern, können Sie Ihre Slack-Kanäle und Ihren Verlauf sogar mit einem einzigen Klick in den ClickUp-Chat importieren. 🎥 Weitere Informationen finden Sie hier:

2. Google Kalender

Wenn deine Aufgaben in ClickUp und deine Meetings in einem separaten Kalender liegen, musst du ständig zwischen den Registerkarten umschalten, um deinen Tag zu planen. Und wenn dir auch nur die kleinsten Details entgehen, bist du schnell überlastet. Deine Projekttermine kollidieren mit aufeinanderfolgenden Telefonaten, sodass dir kein Spielraum bleibt, um bei deinen geplanten Aufgaben Fortschritt zu erzielen.

Zeigen Sie sich die Ereignisse von heute und morgen über die KI-Befehlsleiste mithilfe der ClickUp-Google-Kalender-Integration an

Die ClickUp-Google-Kalender-Integration löst dieses Problem, indem sie Ihre Aufgaben und Termine in einer einzigen Ansicht synchronisiert. Durch die Verknüpfung dieser beiden Tools stellen Sie sicher, dass alle Termine neben Ihren Meetings berücksichtigt werden, sodass Sie ein realistisches Bild Ihrer täglichen Kapazitäten erhalten.

Wichtigste Features der Google Kalender + ClickUp-Integration

Zweiwege-Synchronisierung: Erstellen Sie eine ClickUp Aufgabe und sehen Sie sie in Ihrem Google Kalender; verschieben Sie ein Ereignis im Kalender, und das Fälligkeitsdatum der Aufgabe wird in ClickUp aktualisiert

Zeitblockierung: Ziehe Aufgaben per Drag & Drop aus der ClickUp-Seitenleiste direkt in deinen Kalender, um dir Zeit für deine wichtigsten Arbeiten zu reservieren

Sichtbarkeit bei Meetings: Sehen Sie Ihre Google Kalender Ereignisse in Sehen Sie Ihre Google Kalender Ereignisse in der nativen ClickUp Kalender Ansicht , um bei der Planung von Aufgaben einen vollständigen Überblick über Ihre Verfügbarkeit zu erhalten

Verbindungen für den privaten Bereich und den Arbeitsbereich: Verbinden Sie private Kalender mit Ihrem persönlichen Planner oder verknüpfen Sie gemeinsame Teamkalender mit bestimmten : Verbinden Sie private Kalender mit Ihrem persönlichen Planner oder verknüpfen Sie gemeinsame Teamkalender mit bestimmten ClickUp-Ordnern und -Listen

📌 Der Vorteil von ClickUp: Während eine Standard-Synchronisierung Sie auf dem Laufenden hält, geht der ClickUp-Kalender noch einen Schritt weiter und nutzt KI, um Ihren Tag zu planen. Anstatt Blöcke manuell zu verschieben, wenn ein Meeting länger dauert, kann ClickUp automatisch Fokuszeiten blockieren und Aufgaben entsprechend Ihren Prioritäten neu planen. So verwandelt es Ihren Kalender von einem statischen Raster in einen adaptiven Assistenten, der sicherstellt, dass Sie immer genug Zeit haben, um Ihre Fristen einzuhalten.

🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen zu erhalten:

3. Zoom

Für die meisten von uns ist Zoom ein Synonym für Video-Meetings. Und es ist toll, diese zu planen, daran teilzunehmen und aufzuzeichnen. Aber was passiert, wenn das Meeting vorbei ist?

Die Aufzeichnung befindet sich in der Zoom-Cloud, Ihre Besprechungsnotizen sind in einer separaten App oder einem separaten Dokument gespeichert, und die Aktionspunkte sind über E-Mails oder Nachrichten verstreut. Das macht es für alle, die das Meeting verpasst haben, schwierig, den Anschluss wiederzufinden.

Eröffnen Sie einen persönlichen Besprechungsraum, nehmen Sie an geplanten Meetings teil und erhalten Sie Meeting-Notizen in Ihrem ClickUp-Posteingang mit der ClickUp-Zoom-Integration

Die ClickUp-Zoom-Integration schließt diese Lücke, indem sie den Kontext Ihrer Meetings direkt in Ihren Projekt-Workflow einbindet. Sie können Zoom-Anrufe direkt aus einer ClickUp-Aufgabe heraus starten oder planen. Und nach Ende des Meetings erhalten Sie die Aufzeichnung direkt in ClickUp.

Das Ergebnis? Diskussionen und Entscheidungen bleiben dort zentralisiert, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet.

Die wichtigsten Features der Zoom + ClickUp-Integration

Starten Sie Meetings direkt aus ClickUp-Aufgaben: Starten Sie einen Zoom-Anruf mit einem Klick, und der Meeting-Link wird automatisch an die entsprechende Aufgabe angehängt, damit Sie ihn schnell finden

Zukünftige Meetings planen: Erstellen Sie direkt aus einer Aufgabe heraus ein neues Zoom-Meeting für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit, um Ihre Zeitleiste für das Projekt und Ihre Meetings aufeinander zu synchronisieren

Links zu Aufzeichnungen: Fügen Sie nach dem Anruf die URL der Cloud-Aufzeichnung als Anhang zur Aufgabe hinzu, damit jeder, der die Diskussion nachlesen möchte, einen einfachen Bezugspunkt hat

🛑 Aber das ist noch nicht alles! Wenn Sie über die reine „Verbindung“ Ihrer Meetings hinausgehen und die Nachbereitung tatsächlich automatisieren möchten, sind ClickUp SyncUps und der AI Notetaker die ultimativen Upgrades. Anstelle manueller Nachverfolgung nimmt der AI Notetaker an Ihren SyncUps (und sogar an Ihren Zoom-, Google Meet- oder Teams-Meetings) teil, um durchsuchbare Transkripte, intelligente Zusammenfassungen und wichtige Erkenntnisse in Echtzeit zu erfassen.

Erstellen Sie präzise Transkripte mit Sprecherangaben, Zusammenfassungen, Aufzeichnungen und Aktionspunkten, die übersichtlich in einem einzigen Dokument aufgelistet sind – mit ClickUp AI Notetaker

Das Beste daran? Die ClickUp AI identifiziert während der Unterhaltung Aktionspunkte und kann diese automatisch in zugewiesene Aufgaben umwandeln, sobald das Meeting endet. Mit dieser leistungsstarken Kombination profitieren Sie von allen Vorteilen eines Videoanrufs, ohne sich um manuelle Notizen oder die Erstellung von Aufgaben kümmern zu müssen.

📚 Lesen Sie auch: So nutzen Sie KI zum Notieren

4. Microsoft Teams

Für Unternehmen, die mit Microsoft 365 arbeiten, ist Microsoft Teams der Einstieg in den Arbeitstag. Doch die ständige Notwendigkeit, zu einem separaten Tool für Projektmanagement zurückzukehren, um Aufgaben zu aktualisieren oder den Fortschritt zu überprüfen, hält Ihr Team in einer Endlosschleife des Kontextwechsels gefangen. Das reißt Ihr Team aus dem Flow und erschwert es, Unterhaltungen und Arbeit aufeinander abzustimmen.

Fassen Sie relevante Details in Aufgaben zusammen, um mithilfe der ClickUp-Microsoft Teams-Integration einen vollständigen Kontext zu schaffen

Die Integration von ClickUp in Microsoft Teams beseitigt diese Barriere, indem Ihr Workspace direkt in Ihren Kommunikationshub eingebettet wird. Anstatt Teams zu verlassen, um Ihre Arbeit zu verwalten, können Sie Ihre Boards, Listen und Dokumente aus ClickUp direkt in Ihre Kanäle einbinden.

Wichtigste Features der Microsoft Teams + ClickUp-Integration

Tab-Einbettung: Heften Sie jede beliebige ClickUp-Ansicht oder jedes ClickUp-Dashboard als eigene Registerkarte in einem Teams-Kanal an, um sofortigen, kontextbezogenen Zugriff auf Ihre Arbeit zu erhalten

Benachrichtigungen in Kanälen: Richten Sie Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Aufgabenbenachrichtigungen bei Statusänderungen oder neuen Kommentaren direkt an einen Teams-Kanal zu senden

Links einblenden: Fügen Sie eine URL für eine Aufgabe in einen beliebigen Chat ein, um automatisch eine adaptive Karte mit umfangreichen Vorschauen anzuzeigen, einschließlich Status, Mitarbeiter und Priorität

Persönliche App: Fügen Sie ClickUp zur Seitenleiste von Teams hinzu, um auf Ihre Fügen Sie ClickUp zur Seitenleiste von Teams hinzu, um auf Ihre ClickUp-Startseite , Benachrichtigungen und „Meine Arbeit“ zuzugreifen, ohne jemals zu einer Registerkarte des Browsers umzuschalten

📌 Bonus: Wenn Sie verschiedene Plattformen für die Teamkommunikation in Betracht ziehen, zeigt dieses Video die besten Alternativen zu Microsoft Teams und wie sie sich in Bezug auf Features und Integrationsmöglichkeiten vergleichen lassen.

5. HubSpot

Jeder Vertriebsprofi kann das bestätigen: Ein erfolgreicher Abschluss ist nur der Anfang einer komplexen Customer-Success-Reise. Die eigentliche Herausforderung beginnt bei der Übergabe – wenn ein „geschlossener Won“-Deal in einen Projekt- oder Onboarding-Workflow übergehen muss.

Ohne eine Verbindung zwischen Ihrem HubSpot-CRM und Ihrem Projektmanagement-Tool gehen wichtige Client-Daten in den HubSpot-Threads unter, was zu verzögerten Projektstarts und einem unzusammenhängenden Kundenerlebnis führt.

Erstellen Sie mit HubSpot eine Aufgabe in ClickUp mithilfe der ClickUp-HubSpot-Integration

Mit der ClickUp-HubSpot-Integration können Sie den Übergang vom Vertrieb zum Service automatisieren. Indem Sie Ihre CRM-Daten direkt mit Ihrer Projektabwicklung verknüpfen, stellen Sie sicher, dass bei geschlossenem Geschäftsabschluss das richtige Team benachrichtigt wird und die Arbeit mit dem vollständigen Kontext beginnen kann.

Wichtigste Features der HubSpot- und ClickUp-Integration

Erstellen Sie Aufgaben aus Deals: Verwenden Sie als Auslöser eine neue ClickUp-Aufgabe oder eine Projektvorlage, wenn ein Deal eine bestimmte Phase in Ihrer Pipeline erreicht

Kontakte und Unternehmen synchronisieren: Verknüpfen Sie HubSpot-Datensätze mit ClickUp-Aufgaben, damit Ihr Projektteam sofortigen Zugriff auf Kundeninformationen hat

Automatisierungsauslöser: Nutzen Sie bidirektionale Automatisierungsauslöser, um HubSpot-Tickets zu aktualisieren, wenn eine ClickUp Aufgabe fertiggestellt ist, oder umgekehrt

ClickUp in HubSpot einbinden: Ermöglichen Sie Ihrem Vertriebsteam, den Status von Projekt-Aufgaben direkt in der HubSpot-Oberfläche einzusehen

Während die meisten Integrationen lediglich grundlegende Daten übertragen, können Sie mit ClickUp bestimmte HubSpot-Eigenschaften – wie Deal-Wert, Währung oder Abschlussdatum – den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp zuordnen. Das bedeutet, dass Ihr Fulfillment-Team einen vollständig ausgefüllten Projektbrief erhält, in dem bereits alle technischen Anforderungen und Kundenwünsche eingetragen sind.

6. Salesforce

Für Unternehmen sind Salesforce und die Kundendaten oft die zentrale Quelle. Die Projektabwicklung findet jedoch häufig in einem völlig separaten System statt. Dies führt zu einer erheblichen Informationslücke, wodurch Projektteams keinen Kontext haben und Vertriebsmitarbeiter über den Fortschritt nach dem Verkauf im Unklaren bleiben. Das Ergebnis ist ein unzusammenhängendes Kundenerlebnis und endlose interne Nachfassaktionen.

Überprüfen Sie Inhaltsvorschauen, ohne befürchten zu müssen, Informationen zu verpassen – dank der Salesforce-ClickUp-Integration

Mit der Salesforce-ClickUp-Integration kann Ihr Team die Lücke zwischen Vertrieb und Projektteams schließen. Sie sorgt dafür, dass die während des Verkaufszyklus erfassten Daten direkt in Ihren Produktions-Workspace fließen. So erhalten die Projektteams den Kontext, den sie benötigen, um sofort durchstarten zu können.

Wichtigste Features der Salesforce- und ClickUp-Integration

Automatisierung von Opportunity zu Aufgabe: Erstellen Sie automatisch ein neues ClickUp-Projekt oder eine neue Aufgabe, wenn eine Salesforce-Opportunity als „geschlossen“ markiert wird

Bidirektionale Feldsynchronisierung: Sorgen Sie für plattformübergreifende Datenkonsistenz, indem Sie Salesforce-Felder mit benutzerdefinierten ClickUp-Feldern verknüpfen, sodass Aktualisierungen in beiden Tools global übernommen werden

Kontoverknüpfung: Verknüpfen Sie Salesforce-Kontodatensätze direkt mit Verknüpfen Sie Salesforce-Kontodatensätze direkt mit ClickUp-Listen oder -Ordnern für eine schnelle und einfache Navigation

Sichtbarkeit für den Vertrieb: Binden Sie Binden Sie ClickUp-Ansichten direkt in Salesforce ein, damit Vertriebsmitarbeiter den Status des Projekts und der Meilensteine nachverfolgen können, ohne ihr CRM verlassen zu müssen

💡 Profi-Tipp: Die Salesforce-ClickUp-Verbindung verbindet zwei Systeme und verringert so die Informationslücke. ClickUp CRM beseitigt diese Kluft jedoch vollständig. Indem Sie Ihre Vertriebspipeline und Projektabwicklung auf einer einzigen Plattform zusammenführen, machen Sie komplexe Apex-Auslöser oder Middleware von Drittanbietern überflüssig. Identifizieren Sie potenzielle Kunden, schließen Sie Geschäfte ab und gewinnen Sie Erkenntnisse durch datengestützte Entscheidungen mit ClickUp CRM Mit den nativen CRM-Features von ClickUp können Sie in der Tabellenansicht die Größe des Geschäfts berechnen, die Kundenkommunikation über integrierte E-Mails verwalten und mithilfe von KI die Kundenhistorie zusammenfassen. So können Sie den gesamten Kundenlebenszyklus – vom Lead bis zum langfristigen Partner – schneller und flexibler an einem Ort verwalten.

7. Google Drive

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihre Google Drive-Dateien oft „heimatlos“ werden? Von verworfenen Prototyp-Entwürfen bis hin zu mehreren Versionen der Umsatzberichte für das zweite Quartal – am Ende landet alles durcheinander.

Wenn Dateien nicht direkt mit den Aufgaben verknüpft sind, für die sie bestimmt sind, wird es frustrierend schwierig, eine bestimmte Projektspezifikation oder Tabelle zu finden.

🌟 Zum Hintergrund: Eine aktuelle ClickUp-Umfrage ergab, dass jeder fünfte Berufstätige täglich mehr als drei Stunden damit verbringt, nach Dateien, Nachrichten oder zusätzlichen Informationen zu seinen Aufgaben zu suchen.

Abgesehen von der Zeitverschwendung erhöht diese Fragmentierung das Risiko, dass jemand mit einer veralteten Version arbeitet, was zu kostspieligen Fehlern und nicht aufeinander abgestimmten Ergebnissen führt.

Verwalten und zeigen Sie Dateien an einem einzigen Space an – mit der Google Drive-ClickUp-Integration

Mit der Google Drive-ClickUp-Integration können Sie Ihre Dateien und Aufgaben an einem Ort zusammenhalten. Anstatt nur Links einzufügen, können Sie Google Docs, Sheets und Slides direkt in Ihren ClickUp-Aufgaben als Anhänge anhängen, in der Vorschau anzeigen und sogar erstellen. So stellen Sie sicher, dass Ihre gesamte Arbeit und die dazugehörigen Unterlagen an einem Ort gespeichert sind.

Wichtigste Features der Google Drive + ClickUp-Integration

Dateien anhängen: Verknüpfen Sie Drive-Dateien direkt mit Aufgaben, um aussagekräftige Vorschauen anzuzeigen, die dem Mitarbeiter sofortigen Kontext liefern

Neue Dokumente erstellen: Erstellen Sie ein neues Google Doc, Sheet oder Slide direkt aus einer ClickUp Aufgabe heraus; die Datei wird automatisch in Ihrem Drive gespeichert und mit der Aufgabe verknüpft

Suchen und verknüpfen: Durchsuchen Sie Ihre persönlichen und freigegebenen Drive-Ordner, ohne zwischen Registerkarten umzuschalten, und finden und fügen Sie relevante Dateien ganz einfach als Anhänge hinzu

Versionsübersicht: Stellen Sie sicher, dass Ihr Team immer die aktuellste Version der Datei vor sich hat, und vermeiden Sie so die Verwirrung durch manuelles erneutes Hochladen

💡 Profi-Tipp: Selbst bei einer übersichtlichen Dateistruktur kann das Finden einer bestimmten Präsentation wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen wirken. In diesem Fall kann ClickUp Brain MAX Ihnen die manuelle Suche komplett ersparen. Es nutzt die Enterprise-Suche, um alle Ihre mit ClickUp verbundenen Apps – einschließlich Google Drive, Slack und Gmail – zu durchsuchen und mit einer einfachen Eingabe in natürlicher Sprache genau die Datei oder Information zu finden, die Sie benötigen. Das Beste an dieser Desktop-KI-Super-App ist, dass sie den Kontext Ihrer Arbeit versteht, um die relevantesten Daten zu finden. Mit ClickUp Brain MAX erhalten Sie eine intelligente, einheitliche Suche über ClickUp-Spaces, Cloud-Speicher, GitHub und das Internet hinweg – alles über eine einzige KI-Oberfläche auf Ihrem Desktop

8. Dropbox

Für Kreativteams ist Dropbox oft der zentrale hub für Design-Assets, Videos und andere große Dateien. Das Problem ist, dass Feedback und Freigaben in der Regel in einem separaten Tool für Projektmanagement erfolgen.

Dadurch sind Designer gezwungen, ständig Kommentare herunterzuladen und neue Versionen hochzuladen. Dieser umständliche Workflow verlangsamt den Zyklus der Überprüfungen und führt leicht dazu, dass Feedback verloren geht.

Geben Sie /Dropbox in einen Kommentar zu einer Aufgabe ein, um mit der ClickUp-Dropbox-Integration Anhänge mit wenigen Klicks anzuhängen

Mit der ClickUp-Dropbox-Integration können Sie Ihre Dropbox-Dateien direkt mit ClickUp-Aufgaben verknüpfen. So bleiben Ihre Assets und die damit verbundenen Unterhaltungen an einem Ort. Dies trägt dazu bei, die Gesamtproduktivität Ihres Teams zu steigern und alle Rückmeldungen genau dort zu erfassen, wo die Arbeit stattfindet.

Wichtigste Features der Dropbox- und ClickUp-Integration

Dateien anhängen: Verknüpfen Sie Dropbox-Dateien oder ganze Ordner direkt mit Aufgaben, damit Ihr Team sofortigen Zugriff auf die erforderlichen Ressourcen hat

Vorschau-Support: Zeigen Sie hochwertige Bilder, PDFs und gängige kreative Dateiformate als Dateivorschau an, ohne sie auf Ihr lokales Laufwerk herunterladen zu müssen

Ordner durchsuchen: Navigieren Sie direkt in der ClickUp-Oberfläche durch Ihr Dropbox-Verzeichnis, um Dateien in Sekundenschnelle zu finden und als Anhang zu verwenden

Slash-Befehle: Verwenden Sie /dropbox in einem beliebigen Aufgabenkommentar, um schnell einen Dateilink einzufügen, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen

9. GitHub

Ihre Projektmanager und Stakeholder können nicht sehen, was in GitHub vor sich geht, ohne sich auf das Entwicklerteam verlassen zu müssen. Sie sind gezwungen, sich auf manuelle Status-Updates oder lange Meetings zu verlassen, nur um herauszufinden, ob ein Feature bereit für den Test ist. Diese geringe Sichtbarkeit führt zu einer Diskrepanz zwischen der technischen Umsetzung und der übergeordneten Zeitleiste des Projekts.

Legen Sie Ihr Standard-Namensformat von GitHub im App-Center mit der GitHub-ClickUp-Integration fest

In diesem Fall ist es ideal, mit der GitHub-ClickUp-Integration Transparenz in Ihren Entwicklungs-Workflow zu bringen. Indem Sie Repositorys direkt mit Ihrem Workspace verknüpfen, machen Sie den Entwicklungsfortschritt für alle sichtbar – ganz ohne GitHub-Login. Egal, ob ein Entwickler einen Fix pusht oder eine Anfrage eröffnet: Die Updates fließen automatisch in ClickUp ein, sodass das gesamte Team auf dem Laufenden bleibt.

Wichtigste Features der GitHub- und ClickUp-Integration

Zweige und Pull Requests verknüpfen: Verknüpfen Sie einen neuen GitHub-Zweig oder Pull Request mit einer ClickUp Aufgabe, um dessen Status automatisch aktualisiert zu sehen

Commit-Referenzen: Erwähnen Sie in Ihrer Commit-Nachricht die Aufgaben-ID (z. B. #abc123), um die Code-Änderung automatisch mit der entsprechenden ClickUp Aufgabe zu verknüpfen

Statusänderungen automatisieren: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp-Webhooks als Auslöser, um Aufgaben automatisch zu verschieben, z. B. eine Aufgabe in den Status „In Review“ zu versetzen, wenn ein PR eröffnet wird, oder in den Status „Geschlossen“, sobald der Code zusammengeführt wurde

Sichtbarkeit für Projektmanager: Zeigen Sie alle zugehörigen GitHub-Aktivitäten an, einschließlich Quell- und Zielzweige, ohne die ClickUp-Aufgabenansicht zu verlassen

👀 Wussten Sie schon? Die GitHub–ClickUp-Integration bietet allen Sichtbarkeit in den Entwicklungsaktivitäten. Mit Codegen in ClickUp können Sie jedoch eine Idee in Code umsetzen, ohne ClickUp zu verlassen. Anstatt nur Commits und Pull-Anfragen zu synchronisieren, können Sie Codegen eine Aufgabe zuweisen oder @codegen erwähnen, woraufhin es den Aufgabenkontext analysiert, Code generiert oder korrigiert und sogar automatisch einen Pull Request erstellt. Das bedeutet, dass die Arbeit direkt in ClickUp voranschreiten kann – und nicht nur dort für Berichterstellung verwendet wird. Automatisieren Sie die Übergabe von KI-Vorschlägen zu echten Pull Requests im gesamten Workflow Ihres Teams mit ClickUp Codegen

10. Zapier

Zapier ist der universelle Konnektor für den modernen Tech-Stack und verknüpft ClickUp ohne eine einzige Zeile Code mit über 6.000 Apps. Während ClickUp eine umfangreiche Bibliothek an nativen Integrationen bietet, schließt Zapier die Lücken für Nischen-Tools oder hochspezifische app-übergreifende Workflows.

Es erspart Ihnen manuelle Arbeit, indem es als digitale Schnittstelle fungiert und Daten automatisch zwischen Ihren Spezial-Apps und Ihrem zentralen Workspace überträgt.

Richten Sie mithilfe der Zapier-ClickUp-Integration einen Auslöser ein, um Änderungen an benutzerdefinierten Feldern an einem bestimmten Speicherort in Ihrem ClickUp-Workspace zu überwachen

Mit der Zapier-ClickUp-Integration können Sie ClickUp in ein vollautomatisches Command-Center verwandeln. Sie überwacht Ihre anderen Tools auf Auslöser – wie einen neuen Lead in einem Nischen-CRM oder die Übermittlung eines Formulars – und führt sofort Aktionen in ClickUp aus, um Ihre Projekte am Laufen zu halten.

Die wichtigsten Features der Zapier- und ClickUp-Integration

Auslöser: Starten Sie einen automatisierten Workflow (einen Zap), sobald eine Aufgabe erstellt wird, sich der Status ändert oder ein neuer Kommentar in ClickUp gepostet wird

Aktionen: Erstellen Sie Aufgaben, aktualisieren Sie Benutzerdefinierte Felder, verfassen Sie Kommentare oder fügen Sie Anhänge in ClickUp hinzu – basierend auf Ereignissen in Ihren anderen Apps

Mehrstufige Zaps: Verknüpfen Sie komplexe Abläufe miteinander, z. B. das Erfassen eines Tickets für den Kundensupport, das Erstellen einer ClickUp Aufgabe und das gleichzeitige Benachrichtigen eines bestimmten Slack-Kanals

Filter und Pfade: Nutzen Sie Nutzen Sie bedingte Logik , um sicherzustellen, dass Zaps nur ausgelöst werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z. B. die Weiterleitung von Tickets mit „hoher Priorität“ in einen speziellen Ordner

📌 Der ClickUp-Vorteil: Mehr als nur Zapier – mit nativen Agenten und Automatisierungen

Zapier eignet sich zwar hervorragend für die Verbindung externer Apps, doch komplexe, mehrstufige Workflows können Sie oft vollständig innerhalb von ClickUp mit ClickUp Automatisierungen und Super Agents abwickeln. Dies verringert Ihre Abhängigkeit von Abonnements bei Drittanbietern und zentralisiert Ihre Logik.

Mit ClickUp-Automatisierungen können Sie die Routineaufgaben optimieren, die nach einem Auslöser anfallen. Wenn sich beispielsweise der Status einer Aufgabe in „Rechtliche Prüfung“ ändert, kann ClickUp die Aufgabe automatisch neu zuweisen, ein spezielles „Dringend“-Tag hinzufügen und eine E-Mail an einen Partner senden.

Mit dem AI Automation Builder müssen Sie Felder nicht einmal manuell zuordnen; Sie beschreiben den Workflow einfach in normalem Englisch, und ClickUp konfiguriert die Logik für Sie.

Für eine noch ausgefeiltere Umsetzung fungieren Super Agents als KI-gestützte Teammitglieder, die direkt in Ihrem Workspace angesiedelt sind. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen „If This Then That“-Zap verfügen diese Agenten über unbegrenztes Gedächtnis und Wissen, um Ihre spezifischen Projekte kontextbezogen zu bearbeiten.

Sie können sogar einen Agenten in einem Chat @erwähnen, damit dieser Daten analysiert, Projektbeschreibungen entwirft oder Wochenberichte zusammenfasst. Sie übertragen nicht nur Daten, sondern berücksichtigen den Kontext Ihrer Arbeit, um rund um die Uhr Aufgaben auf menschlichem Niveau auszuführen.

Erstellen Sie Super Agents in ClickUp, um Aufgaben durchgängig zu automatisieren, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen

11. Miro

Miro bietet eine unbegrenzte Arbeitsfläche für die Darstellung komplexer Ideen. Die größte Hürde für Kreativteams ist jedoch die Kluft zwischen Ideenfindung und Umsetzung. Brillante Konzepte, die auf digitalen Haftnotizen festgehalten werden, bleiben oft in Miro und sind von den strukturierten Projektplänen in ClickUp abgekoppelt.

Es ist unvermeidlich, dass man irgendwann den Schwung verliert und Elemente vergisst.

Nutzen Sie die ClickUp-Miro-Integration, um eine bestehende ClickUp Aufgabe zu Ihrem Miro-Board hinzuzufügen

Die ClickUp-Miro-Integration sorgt dafür, dass Ihre visuelle Arbeit nahtlos in Ihre Projektabwicklung eingebunden ist. Indem Sie Ihre Boards mit Ihrem Workspace verbinden, können Sie vom allgemeinen Brainstorming zum detaillierten Aufgabenmanagement übergehen, ohne den ursprünglichen kreativen Kontext zu verlieren.

Die wichtigsten Features der Miro + ClickUp-Integration

Boards einbetten: Verwenden Sie den Slash-Befehl /miro , um interaktive Miro-Boards direkt in ClickUp-Aufgaben oder -Dokumente einzufügen und sie nahtlos im Kontext anzuzeigen

Erstellen Sie Aufgaben aus Haftnotizen: Wandeln Sie jedes Objekt oder jede Haftnotiz auf Ihrem Miro-Board mit nur wenigen Klicks in eine ClickUp-Aufgabe um, damit Ideen sofort umsetzbar werden

Verknüpfen Sie Boards mit Projekten: Hängen Sie relevante Miro-Boards an Ordner oder Listen an, damit Ihr Team immer das visuelle Referenzmaterial zur Hand hat, das es zum Abschließen eines Projekts benötigt

Bidirektionale Sichtbarkeit: Fügen Sie bestehende ClickUp-Aufgaben zu einem Miro-Board hinzu, um während der Planung von Workflows den Status und die IDs in Echtzeit zu sehen

😇 Es gibt auch noch einen anderen Weg: Entscheiden Sie sich für null App-Wechsel! Die Miro-Integration ist zwar leistungsstark, doch ClickUp Whiteboards bieten ein noch nahtloseres Erlebnis, da sie den App-Wechsel komplett überflüssig machen. Da Whiteboards nativ in die Plattform integriert sind, können Sie jede Form oder Haftnotiz mit einem Klick in eine Aufgabe umwandeln, und diese Aufgaben bleiben dauerhaft mit dem Board verknüpft.

Wandeln Sie Haftnotizen, Formen und Text direkt von Ihrem ClickUp-Whiteboard in Aufgaben um

Sie können auch KI-Bildgenerierung nutzen, um Textvorgaben direkt auf der Arbeitsfläche in Grafiken umzuwandeln, Teamkollegen zu @erwähnen oder Dokumente zu verlinken, ohne jemals die Oberfläche verlassen zu müssen. Es ist das einzige virtuelle Whiteboard, das vollständig mit Ihrem Chat, Ihren Aufgaben und Ihren Projekt-Zeitleisten verbunden ist, was es zu einer intelligenteren Alternative für schnell agierende Teams macht, die im selben Atemzug brainstormen und entwickeln möchten.

12. Loom

Hast du es satt, komplexe visuelle Prozesse zu erklären oder detailliertes Feedback per Text zu geben? Wir verstehen das. Du verbringst den Großteil deiner Zeit damit, Anweisungen zu schreiben, nur damit diese dann falsch interpretiert werden. Das Freigeben eines Videos in einem Chat-Kanal kann eine bessere Alternative sein, bringt jedoch seine eigenen Herausforderungen mit sich.

Diese Links gehen leicht unter, was Ihr Team in eine Situation der „Link-Veralterung“ zwingt – sie wiederholen sich oder verschwenden Zeit damit, den Verlauf nach einer bestimmten Anleitung zu durchsuchen.

Die ClickUp- und Loom-Integration bringt asynchrone Videos direkt in Ihren Projekt-Workflow. Indem Sie Aufzeichnungen dort einbetten, wo die Arbeit stattfindet, stellen Sie sicher, dass jede Bildschirmaufnahme und jede Videonachricht mit der entsprechenden Aufgabe oder dem entsprechenden Dokument verknüpft bleibt, was dem Mitarbeiter sofortige Klarheit verschafft.

Die wichtigsten Features der Loom + ClickUp-Integration

Aufzeichnungen einbetten: Fügen Sie einen beliebigen Loom-Link in eine Aufgabe oder ein Dokument ein, und er wird automatisch zu einem abspielbaren Video erweitert, sodass Teammitglieder es ansehen können, ohne ClickUp verlassen zu müssen

Aufzeichnung aus ClickUp: Starten Sie den Loom-Recorder direkt aus einem Kommentar zu einer Aufgabe heraus, um Ihren Bildschirm und Ihre Stimme in Sekundenschnelle aufzunehmen

An Docs anhängen: Binden Sie Video-Tutorials und SOPs direkt in Binden Sie Video-Tutorials und SOPs direkt in ClickUp Docs ein, um anschauliche, visuelle Dokumentationen zu erstellen, die leicht verständlich sind

Sofortige Vorschau: Sehen Sie sich sofort eine Miniaturansicht und Details zum Video an, sodass Sie den Kontext kennen, noch bevor Sie auf „Play“ klicken

🙂 Bereit, auf das zusätzliche Abonnement zu verzichten? Lerne ClickUp Clips kennen!

Warum für ein separates Tool zur Bildschirmaufzeichnung bezahlen, wenn Sie alles kostenlos direkt in Ihrem ClickUp-Workspace erledigen können? ClickUp Clips ist die native, KI-gestützte Weiterentwicklung des asynchronen Videos. Da es direkt in ClickUp integriert ist, werden Ihre Clips automatisch indexiert und sind durchsuchbar.

Was macht es noch besser? ClickUp Brain kann Ihre Clips automatisch transkribieren, die wichtigsten Punkte zusammenfassen und sogar erwähnte Aktionspunkte mit einem einzigen Klick in zugewiesene Aufgaben umwandeln. Jede Aufzeichnung wird in Ihrem zentralen Clips Hub gespeichert, sodass Sie nie wieder auf eine digitale Schnitzeljagd nach einem fehlenden Link gehen müssen. Es ist schneller, intelligenter und schont Ihr Budget.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Audio- und Video-Clips aus ClickUp in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln

🧠 Wissenswertes: 41 % der Teams, die zu ClickUp gewechselt sind, gaben an, drei oder mehr tools durch ClickUp ersetzt zu haben, während 60 % angaben, jede Woche mehr als drei Stunden zu sparen!

13. Harvest

Für Agenturen und Berater ist Harvest der zuverlässige Standard für die Verwaltung abrechnungsfähiger Stunden und die Rechnungsstellung an Clients. Die Nachverfolgung der Zeit isoliert – losgelöst von Ihrem Projektmanagement-Tool – verursacht jedoch am Ende jedes Monats einen enormen Verwaltungsaufwand. Ohne direkte Verknüpfung sind Sie gezwungen, einen mühsamen manuellen Abgleichprozess durchzuführen, bei dem Sie Einträge mit Aufgaben abgleichen müssen, nur um sicherzustellen, dass Ihre Rechnungen korrekt sind.

Nutzen Sie die ClickUp-Harvest-Integration für die Nachverfolgung der Zeit in einer ClickUp-Aufgabe

Anstatt die Zeiten isoliert zu verfolgen, können Sie Ihre Timer mit der ClickUp-Harvest-Integration direkt mit Ihrem Workspace synchronisieren. So wird sichergestellt, dass jede erfasste Minute automatisch der richtigen Aufgabe zugeordnet wird, was eine klare Sichtbarkeit auf Projektkosten und Teamkapazitäten bietet.

Die wichtigsten Features der Harvest + ClickUp-Integration

Zeitaufwand für Aufgaben erfassen: Starten Sie einen Harvest-Timer direkt aus einer ClickUp-Aufgabe heraus; die erfasste Dauer, der Aufgabentitel und die Aufgaben-ID werden automatisch mit Ihrer Harvest-Timesheet-Synchronisierung synchronisiert

Projektzuordnung: Verknüpfen Sie bestimmte Harvest-Projekte mit Verknüpfen Sie bestimmte Harvest-Projekte mit ClickUp-Spaces oder -Ordnern, um Ihre Finanzberichterstellung übersichtlich zu gestalten und mit Ihrer Arbeitsbereichs-Hierarchie abzustimmen

Rechnungsstellung : Erstellen Sie detaillierte Harvest-Rechnungen anhand von granularen Daten auf Aufgabenebene, die direkt aus der täglichen Arbeit Ihres Teams stammen

Manuelle Einträge: Fügen Sie Zeitangaben nachträglich im modalen Fenster für ClickUp-Aufgaben hinzu oder passen Sie sie an, falls Sie vergessen haben, den Timer rechtzeitig zu starten

📌 Der ClickUp-Vorteil: Zeiterfassung und Berichterstellung aus einer Hand

Wenn Sie es leid sind, zwischen verschiedenen Apps hin und her zu springen, können Sie alles mit ClickUp Zeiterfassung zusammenführen. Da diese Funktion nativ in die Plattform integriert ist, erhalten Sie einen globalen Timer, der Sie auf dem Desktop, auf Mobilgeräten und sogar in der ClickUp-Chrome-Erweiterung begleitet.

Erfassen Sie Zeiteinträge, ohne zu einem externen Tool wechseln zu müssen – mit der ClickUp-Projektzeiterfassung

ClickUp bietet mehr als nur die Erfassung von Arbeitsstunden; es stellt Timesheets und detaillierte Zeitberichte bereit, die Ihren tatsächlichen Aufwand mit Ihren ClickUp-Zeitschätzungen vergleichen. Sie können Zeit als abrechnungsfähig markieren, Einträgen beschreibende Notizen hinzufügen und Rollups nutzen, um die Gesamtzeit für ganze Projekte oder Unteraufgaben zu sehen. Es ist eine intelligentere Art, Ihre Agenturabläufe zu verwalten, ohne zusätzliche Abonnementkosten.

🧠 Wissenswertes: Zeiterfassung ist keine moderne Erfindung der Unternehmen; die älteste Aufzeichnung zur Nachverfolgung von Arbeitszeiten stammt aus dem Jahr 1772 v. Chr. aus dem Code Hammurabi, wo die ersten Gesetze zu Mindestlöhnen und der Dauer von Aufgaben in Stein gemeißelt wurden.

14. Figma

Kommt Ihnen dieses Szenario bekannt vor? Ihre Designer geben Links in Slack frei, Entwickler finden Informationen in Threads, und Feedback verteilt sich über verschiedene Kanäle und Figma-Kommentare.

Wahrscheinlich führt dieser unkoordinierte Workflow dazu, dass Ihre Entwickler auf der Grundlage veralteter Designdateien arbeiten, was das Ergebnis kostspieliger und frustrierender Nacharbeiten ist.

Sehen Sie sich mit der ClickUp-Figma-Integration eine detaillierte Vorschau einer Figma-URL direkt in ClickUp an

Nutzen Sie die ClickUp-Figma-Integration, um Ihre aktuellen Designs direkt in Ihren Projekt-Workflow zu integrieren. Indem Sie Ihre Dateien neben den Umsetzungsaufgaben einbinden, schaffen Sie eine zentrale Informationsquelle, die Ihre kreativen und technischen Teams perfekt aufeinander abstimmt.

Wichtigste Features der Figma + ClickUp-Integration

Designs einbetten: Fügen Sie eine Figma-URL in eine Aufgabe oder ein Dokument ein, um eine interaktive Vorschau anzuzeigen; Sie können durch die Datei schwenken und Zoomen, ohne ClickUp jemals verlassen zu müssen

Kommentar-Abstimmung: Zentralisieren Sie Ihr Feedback, indem Sie Design-Iterationen in ClickUp-Kommentaren direkt neben den Unteraufgaben der Entwicklung besprechen

Versionserkennung: Eingebettete Dateien verfügen über Versionsaktualisierungen, die automatisch synchronisiert werden, sodass Stakeholder und Entwickler stets die aktuellste Version sehen

Figma-App-Panel: Sobald Sie eine Datei verknüpfen, erscheint ein spezielles Figma-Symbol in Ihrer Seitenleiste für Aufgaben, das als Schnellzugriffszentrum für alle Design-Assets dient, die mit dieser Arbeit in Verbindung stehen

15. ClickUp-API

Native Integrationen und No-Code-Tools wie Zapier decken zwar die meisten Bereiche ab, doch Teams in Unternehmen verfügen oft über proprietäre interne Systeme oder hochspezifische Workflows, die eine maßgeschneiderte Lösung erfordern. Wenn es keinen vorgefertigten Konnektor gibt, bleiben Ihnen oft Datensilos oder manuelle Umgehungslösungen, die den Arbeitsfluss Ihres Teams beeinträchtigen.

Die ClickUp-API bietet Ihren Entwicklern die Bausteine, um eine benutzerdefinierte Lösung zu erstellen. Diese REST-API ermöglicht den programmatischen Zugriff auf Ihren gesamten ClickUp-Workspace – einschließlich Aufgaben, Listen, Ordnern und Kommentaren – und schließt die Lücke zwischen ClickUp und Ihren internen Tools für einen wirklich nahtlosen Datenfluss.

Wichtigste Features der ClickUp-API

Vollständiger CRUD-Zugriff: Erstellen, lesen, aktualisieren und löschen Sie Aufgaben, Listen, Ordner und mehr programmgesteuert, um Ihre Systeme perfekt synchron zu halten

Webhooks: Abonnieren Sie Echtzeit-Ereignisse, wie das Erstellen einer Aufgabe oder eine Änderung des Status, um Daten sofort nach ihrem Eintreten automatisch an Ihre externen Anwendungen zu übermitteln

OAuth 2.0: Erstellen Sie sichere Integrationen auf Enterprise-Niveau, die im Namen der Benutzer die Authentifizierung durchführen und dabei deren bestehende Berechtigungen strikt einhalten

Ratenlimits und Paginierung: Verwalten Sie umfangreiche Datenanfragen in großem Maßstab mit gut dokumentierten Ratenlimits und cursorbasierter Paginierung für eine stabile Leistung

So wählen Sie die richtigen ClickUp-Integrationen für Ihr Team aus

Bei über 1.000 verfügbaren ClickUp-Integrationen im ClickUp App Marketplace kann man leicht in die Falle einer Überladung mit Integrationen tappen, doch eine kluge Strategie zur Konsolidierung der tools ist der Schlüssel.

Beginnen Sie damit, die aktuellen Workflows Ihres Teams zu erfassen. Identifizieren Sie die Stellen, an denen Sie Daten manuell zwischen Anwendungen verschieben – dies sind die besten Kandidaten für eine Integration.

Hier ist eine einfache Methode zur Priorisierung:

Kommunikation und Kalender: Beginnen Sie mit den Tools, die Ihr gesamtes Team täglich nutzt, wie Slack, Microsoft Teams und Google Kalender. Diese Integrationen bieten sofortigen Wert, indem sie den Kontextwechsel für alle reduzieren Abteilungsspezifische Tools: Schauen Sie sich als Nächstes die Probleme auf Abteilungsebene an. Wenn Ihre Übergaben im Vertrieb langsam sind, integrieren Sie HubSpot oder Salesforce. Wenn Ihr Kreativteam mit der Verwaltung von Assets zu kämpfen hat, erstellen Sie eine Verbindung zu Figma und Dropbox Nischen- und benutzerdefinierte Workflows: Für eventuell verbleibende Lücken nutzen Sie schließlich Drittanbieter-Konnektoren wie Zapier oder die ClickUp-API, um maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen

👏 So gehen Sie vor: Testen Sie jeweils eine neue Integration. Holen Sie sich Feedback von Ihrem Team und prüfen Sie, ob sie tatsächlich Zeit spart, bevor Sie eine weitere hinzufügen. Das Ziel ist es, einen Workspace zu schaffen, der sich an die Bedürfnisse Ihres Teams anpasst, wobei ClickUp als zentrale Drehscheibe für all Ihre Arbeit dient.

Die richtigen Integrationen verwandeln ClickUp von einer eigenständigen Software für das Projektmanagement in eine einzige Plattform, die Ihr gesamtes Geschäft steuert.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erstellen Sie noch heute die Verbindung zu Ihrer ersten App.