Wie man den Erfolg von SaaS-Kunden optimiert

Kein Geschäft möchte von einem langjährigen Kunden hören: "Wir denken über andere Optionen nach".

Führungskräfte in den Geschäften der drei-Billionen-Dollar-Markt für Software-as-a-Service (SaaS) wissen, dass die Verringerung der Kundenabwanderung stark von den Teams für den Kundenerfolg abhängt. Als Customer Success Manager müssen Sie Signale für eine mögliche Abwanderung erkennen. Wie Sie Ihren nächsten Schritt planen, ist entscheidend, um das Vertrauen der Kunden wiederherzustellen und den Wert Ihres Produkts zu steigern.

In diesem Artikel gehen wir auf die Schlüsselrollen innerhalb eines Customer Success Teams ein und erörtern, wie Sie effektive Strategien für den Kundenerfolg umsetzen können. Außerdem stellen wir wichtige Tools und Metriken für die Erfolgsmessung vor und geben Strategien für Kundenerfolgsteams zur Bewältigung gängiger Herausforderungen frei.

Was ist Kundenerfolg bei SaaS?

Customer Success in SaaS ist die Business-Disziplin, die darauf abzielt, dass die Kunden bei der Nutzung Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung die gewünschten Ergebnisse erzielen und so ihren Erfolg und das Wachstum Ihres Unternehmens fördern. Es ist ein proaktiver Ansatz, der sich auf den gesamten Lebenszyklus des Kunden konzentriert, vom Onboarding bis zur fortlaufenden Nutzung und Erneuerung - aber am wichtigsten ist es, sicherzustellen, dass der Kunde Wert aus Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zieht.

Untersuchungen zeigen, dass die Bindung eines Kunden fünf- bis sechsmal billiger als die Anschaffung eines neuen Mitarbeiters, und selbst eine Steigerung der Kundenbindung um 5 % kann den Gewinn um 25% bis 95% steigern . Die Optimierung des Kundenerfolgs ist der Schlüssel zum Erfolg.

Neben der Förderung der Neukundengewinnung und kundenbindung kundenerfolg in SaaS-Unternehmen hilft:

Verbesserung der Kundenzufriedenheit: Zufriedene Kunden werden mit größerer Wahrscheinlichkeit zu Markenvertretern und empfehlen Ihr Produkt weiter. Customer Success-Initiativen tragen dazu bei, dass die Kunden zufrieden sind und das Beste aus Ihrem Produkt herausholen

Zufriedene Kunden werden mit größerer Wahrscheinlichkeit zu Markenvertretern und empfehlen Ihr Produkt weiter. Customer Success-Initiativen tragen dazu bei, dass die Kunden zufrieden sind und das Beste aus Ihrem Produkt herausholen Verbesserung der Produktentwicklung: Customer Success Teams sammeln wertvolles Kundenfeedback, das zur Verbesserung des Produkts verwendet werden kann und sicherstellt, dass es die sich entwickelnden Bedürfnisse der bestehenden Kundenbasis erfüllt

Der Begriff "Kundenerfolg" wird manchmal gleichbedeutend mit "Kundenerfahrung" und "Kundenservice" oder "Support" verwendet, unterscheidet sich jedoch in mehrfacher Hinsicht. Der Erfolg des Kunden konzentriert sich auf die langfristige Beziehung zum Kunden und seine allgemeinen Geschäftsziele.

Das Kundenerlebnis oder CX hingegen umfasst alle Interaktionen des Kunden mit Ihrer Marke, Ihrem Produkt und Ihrem Service während seiner gesamten Reise. Beim Kundensupport geht es darum, Kunden bei technischen Problemen oder Fragen zur Produktverwendung reaktiv zu unterstützen.

Customer Success integriert alle diese Aspekte, um ein positives Kundenerlebnis zu gewährleisten und den langfristigen Erfolg zu fördern.

Auch lesen: 37 SaaS Beispiele, die Sie im Jahr 2024 kennen müssen

Das SaaS Customer Success Team und seine Schlüsselrollen verstehen

Das Verständnis des SaaS-Kundenerfolgsteams ist der Schlüssel zum Wachstum Ihres Unternehmens. Jede Rolle, vom Customer Success Manager bis zum Chief Customer Officer, stellt auf einzigartige Weise sicher, dass die Kunden das Beste aus ihrer Software herausholen.

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung einiger Schlüsselrollen innerhalb des Teams für den Kundenerfolg:

Customer Success Manager (CSM)

**Der CSM (Customer Success Manager) ist der Hauptansprechpartner für den laufenden Support und den Aufbau von Beziehungen. Er ist verantwortlich für das Onboarding neuer Kunden, die Sicherstellung der Produktakzeptanz, die Identifizierung von Upsell-Möglichkeiten und das proaktive Management des Kundenzustands.

Hier sind einige Beispiele dafür, was ein Customer Success Manager (CSM) zu erledigen hat:

Einbindung neuer Kunden und Unterstützung bei der Nutzung des Produkts

Identifizierung der Ziele und Herausforderungen des Kunden

Entwickelt einen Plan für den Erfolg des Kunden

Unterstützt und berät die Kunden kontinuierlich

Nachverfolgung des Kundenzustands und Identifizierung von Risikokunden

Setzt sich innerhalb des Unternehmens für bestehende Kunden ein

Implementierungsspezialist

Implementierungsspezialisten konzentrieren sich auf das anfängliche Setup und die Integration der Software. Sie begleiten die Kunden durch den Einführungsprozess und sorgen für einen reibungslosen Übergang vom Kauf zur täglichen Nutzung.

Instanz können sie die Software so konfigurieren, dass sie mit den bestehenden Arbeitsabläufen des Clients übereinstimmt, um Störungen zu minimieren und die Time-to-Value zu beschleunigen. Implementierungsspezialisten können auch Schulungen anbieten, um die Kunden in die Lage zu versetzen, die Funktionen des Produkts effektiv zu nutzen.

Vice President of Customer Success

Der VP of Customer Success beaufsichtigt die gesamte Abteilung und stimmt die Strategie für den Kundenerfolg mit den allgemeinen Geschäftszielen ab. Er legt Ziele fest, leitet das Team und treibt Initiativen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und -bindung voran. Ein Beispiel für eine Rolle könnte die Entwicklung neuer Strategien für den Kundenerfolg sein, um die Kundenabwanderung zu verringern oder die Kundenbindung zu erhöhen.

Der VP of CS fungiert auch als Bindeglied zwischen dem Team für den Kundenerfolg und anderen Abteilungen wie der Produktentwicklung und dem Vertrieb.

Chief Customer Officer (CCO)

**In größeren SaaS-Organisationen ist der CCO eine Führungskraft, die für das gesamte Kundenerlebnis verantwortlich ist. Er setzt sich auf Führungsebene für die Bedürfnisse der Kunden ein und stellt sicher, dass alle Abteilungen auf die kundenorientierten Ziele des Unternehmens ausgerichtet sind.

Der CCO beaufsichtigt alle Funktionen mit Kundenkontakt, einschließlich Kundenerfolg, Kundensupport und professionelle Dienstleistungen. Er ist außerdem für die Förderung der Kundenbindung, der Kundenzufriedenheit und des Customer Lifetime Value über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg verantwortlich.

Instanz könnte ein CCO eine unternehmensweite Initiative zur Verbesserung der Kundenfeedback-Mechanismen anführen.

Customer Success Operations Manager

Customer Success Operations Manager optimieren Prozesse und Tools zur Unterstützung des Customer Success Teams. Sie sind verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von Customer Success Workflows, die Verwaltung von Customer Success Tools und Technologien und die operative Unterstützung der CSMs.

Zum Beispiel können sie ein neues CRM-System implementieren, um die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und Leistungsmetriken zu verbessern.

Der Prozess des SaaS-Kundenerfolgs: Von der Implementierung zum Engagement

Der Aufbau eines starken Plans für den Kundenerfolg ist die Grundlage für langfristige Beziehungen mit SaaS-Kunden. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Schritte im Prozess des Kundenerfolgs:

Bestimmen Sie die spezifischen Ziele , die Ihre Kunden mit Ihrem Produkt erreichen sollen

, die Ihre Kunden mit Ihrem Produkt erreichen sollen Gruppieren Sie die Kunden auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse, ihres Nutzungsverhaltens und der Größe des Unternehmens

auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse, ihres Nutzungsverhaltens und der Größe des Unternehmens Skizzieren Sie die wichtigsten Berührungspunkte , die Kunden mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung haben werden, vom Onboarding bis zur laufenden Nutzung

, die Kunden mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung haben werden, vom Onboarding bis zur laufenden Nutzung Erstellen Sie einen strukturierten Onboarding-Prozess , um die Kunden schnell und effizient an das Produkt heranzuführen

, um die Kunden schnell und effizient an das Produkt heranzuführen Entwickeln Sie Programme, um Kunden zu schulen, die Produktakzeptanz zu fördern und das Engagement zu unterstützen

zu schulen, die Produktakzeptanz zu fördern und das Engagement zu unterstützen Regelmäßig pflegen kommunikation mit den Kunden um ihre Bedürfnisse zu verstehen und auf ihre Probleme einzugehen

kommunikation mit den Kunden um ihre Bedürfnisse zu verstehen und auf ihre Probleme einzugehen Einrichtung von Mechanismen zur Sammlung von Kundenfeedback und Nutzung dieser Informationen zur Verbesserung Ihrer Produkte und Dienstleistungen

Ein individuelles Onboarding-Erlebnis ist entscheidend für die Einstellung neuer Kunden, damit diese erfolgreich sind. Dies kann benutzerdefinierte Schulungsmaterialien, persönliche Coaching-Sitzungen und maßgeschneiderte Produktkonfigurationen umfassen.

Die Kundenschulung versetzt die Benutzer in die Lage, das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen. Dies kann durch umfassende wissensbasierte Artikel, Video-Tutorials und interaktive Schulungsmodule erreicht werden.

Kundenschulung - ein Schlüssel zur Strategie des Erfolgs von HubSpot

Die HubSpot-Akademie spielt eine entscheidende Rolle in der HubSpot-Strategie für den Kundenerfolg, indem sie umfangreiche Schulungsressourcen bereitstellt, die darauf ausgerichtet sind, bestehende Kunden zu stärken und ihre Erfahrungen mit den Tools von HubSpot zu verbessern.

Die 2012 ins Leben gerufene Academy bietet verschiedene Kurse und Zertifizierungen an, die sich eng an der Inbound-Marketing-Methodik und dem Content-Schwungrad orientieren. Diese Ausrichtung hilft Kunden zu verstehen, wie sie die Tools von HubSpot nutzen können, um ihre Geschäftsziele zu erreichen und die Kundenzufriedenheit und -bindung zu verbessern.

Zufriedene Kunden, die sich durch ihr Wissen und ihre Fähigkeiten gestärkt fühlen, sind eher bereit, für HubSpot zu werben, was zu mehr Weiterempfehlungen und positiver Mundpropaganda führt. Die HubSpot Academy trägt somit zum Aufbau einer Gemeinschaft von Markenbefürwortern bei, die zur Gewinnung neuer Kunden beitragen können.

Erfassen, Analysieren und Nutzen von Kundenfeedback für den Erfolg

Kundenfeedback liefert unschätzbare Einblicke in Kundenbedürfnisse, Schmerzpunkte und Zufriedenheitsgrade.

Hier sind ein paar schnelle Tipps für SaaS-Unternehmen:

Nutzen Sie verschiedene Kanäle, um Feedback zu sammeln, z. B. Umfragen, In-App-Feedback-Tools, Kundeninterviews und Social Media Monitoring

Verwenden Sie Datenanalysen, um Trends und Muster im Kundenfeedback zu erkennen. Kategorisieren Sie das Feedback in Themen und setzen Sie Prioritäten je nach Auswirkung

Implementieren Sie Änderungen auf Basis des Feedbacks, sei es in Form von Produktverbesserungen, verbesserten Support-Prozessen oder verbesserter Kundenkommunikation

Wie ClickUp das Kundenfeedback priorisiert ClickUp verwendet öffentliche Canny Boards um Ideen für neue Features und Verbesserungsvorschläge für bestehende Features zu sammeln. Das Team berücksichtigt jeden Beitrag, jeden Kommentar und jede Abstimmung, um neue Features und Verbesserungen zu ClickUp hinzuzufügen.

Benutzer können:

Über Verbesserungen bestehender Features abstimmen oder neue Features vorschlagen

Verbesserungen für die mobile App vorschlagen

Apps oder Plattformen vorschlagen, die mit ClickUp integriert werden sollen

Für Sprachen abstimmen, in die ClickUp übersetzt werden soll

Wir können zwar nicht garantieren, dass jede Anfrage umgesetzt wird, aber wir nehmen uns das Feedback zu Herzen und berücksichtigen die Stimmen und Kommentare. Benutzer erhalten per E-Mail Status-Updates, wenn Feature-Anfragen den Produktentwicklungs-Workflow durchlaufen. Reichen Sie eine ClickUp Feature-Anfrage ein oder geben Sie Ihr Feedback hier frei!

Kunden- und Produktteams für den Erfolg ausrichten

Eine effektive Zusammenarbeit zwischen Kundenerfolgsmanagern und Produktteams ist für die Förderung von Kundenzufriedenheit und Produktinnovation unerlässlich.

Sie ist entscheidend für:

Regelmäßiges Freigeben von Feedback und Erkenntnissen für das Produktteam , um die Produkt-Roadmap zu erstellen

, um die Produkt-Roadmap zu erstellen Einbindung von Customer Success in den Produktplanungsprozess , um sicherzustellen, dass neue Features und Funktionen mit den Kundenbedürfnissen übereinstimmen

, um sicherzustellen, dass neue Features und Funktionen mit den Kundenbedürfnissen übereinstimmen Förderung einer kundenorientierten Kultur innerhalb des Unternehmens durch Priorisierung von Kundenfeedback bei Entscheidungen zur Produktentwicklung

Die Rolle von Aha-Momenten bei der Steigerung der Kundenbindung

Aha-Momente treten auf, wenn Kunden einen erheblichen Wert aus Ihrem Produkt ziehen.

👀 Spaßfakt

Bei der E-Mail-Marketing-Software Mailchimp tritt der Aha-Moment ein, wenn Benutzer erfolgreich ihre erste E-Mail versenden oder ihre erste Automatisierung einrichten.

Beim Planungstool Calendly ist es der Moment, in dem der Benutzer seinen Google Kalender verbindet.

Das Erkennen und Schaffen dieser Momente kann das Engagement und die Bindung der Kunden erheblich steigern.

Aha-Momente verstehen: Kundenverhalten und Feedback analysieren, um Schlüssel-Aha-Momente zu identifizieren

Kundenverhalten und Feedback analysieren, um Schlüssel-Aha-Momente zu identifizieren Design für Aha-Momente: Features und Interaktionen einbauen, die Aha-Momente auslösen sollen

Features und Interaktionen einbauen, die Aha-Momente auslösen sollen Wirkung messen: Nachverfolgung der Auswirkungen von Aha-Momenten auf Kundenzufriedenheit und Kundenbindung

Die Bedeutung proaktiver Kundeninteraktionen und wie man sie umsetzt

Proaktives Kundenengagement hilft, engere Beziehungen aufzubauen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Dies ist entscheidend für den Erfolg von SaaS-Kunden.

Personalisierte Kommunikation: Nutzung von Kundendaten zur Bereitstellung personalisierter Kommunikation, z. B. durch gezielte E-Mail-Kampagnen und In-App-Nachrichten

Nutzung von Kundendaten zur Bereitstellung personalisierter Kommunikation, z. B. durch gezielte E-Mail-Kampagnen und In-App-Nachrichten Scoring des Kundenzustands: Entwickeln Sie ein Scoring-System für den Kundenzustand, um abwanderungsgefährdete Kunden zu identifizieren und proaktiv einzugreifen

Entwickeln Sie ein Scoring-System für den Kundenzustand, um abwanderungsgefährdete Kunden zu identifizieren und proaktiv einzugreifen Playbooks für den Kundenerfolg: Erstellen Sie Playbooks für verschiedene Kundensegmente und Phasen des Lebenszyklus, um proaktive Interaktionen zu steuern

Die Einbindung von Kunden zu einem frühen Zeitpunkt in ihrem Lebenszyklus kann ihre Gesamterfahrung und ihren langfristigen Erfolg erheblich beeinflussen. Konzentrieren Sie sich darauf, einen reibungslosen und effektiven Kundeneinstieg zu ermöglichen, und identifizieren Sie potenzielle Probleme oder Herausforderungen frühzeitig in der Customer Journey.

Ein großartiges Onboarding ist der beste Weg, um Kundenabwanderung zu vermeiden. Die Erkenntnis liegt hier auf der Hand: Direkt nach dem Kauf ist der Kunde am meisten von dem Produkt begeistert. Sie werden Ihnen Zeit geben, damit die Dinge funktionieren. Wenn Sie die Erwartungen des Kunden zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllen, ist es viel schwieriger, die Dinge später zu korrigieren, da der Kunde sich emotional bereits weiterentwickelt hat. Der erste Schritt besteht also darin, ein hervorragendes Onboarding-Programm zu entwickeln, und der zweite Schritt besteht darin, den Erfolg des Onboardings durch eine abschließende Umfrage zu überprüfen. Im Idealfall erhalten Sie auf diese Weise eine Messung, mit der Sie Probleme erkennen und frühzeitig beheben können.

David Skok, General Partner, Matrix Partners (Quelle: Die SaaS-Abwanderungs-Bibel Auch gelesen: 10 Kundenakquisitionsstrategien zur Förderung des Geschäftswachstums

Mit den richtigen Tools lassen sich Kundenakquisitions- und Erfolgsprozesse rationalisieren, die Effizienz steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern. ClickUp ist eine umfassende Plattform für den Erfolg von Kunden, die die Kommunikation rationalisiert, Kundeninteraktionen nachverfolgt und Daten analysiert, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Ein Beispiel, ClickUp's CRM Projekt Management Software ist die ultimative CRM-Lösung für Projektmanagement und Zusammenarbeit zur Verwaltung verschiedener Aspekte des SaaS-Kundenerfolgs.

Sehen Sie die Beziehungen zu Ihren Clients auf einen Blick in ClickUp CRM Projektmanagement Software CRM-Software verbessert das Management von Kundenbeziehungen, indem sie eine einheitliche Plattform für die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, die Verwaltung von Vertriebspipelines und die Automatisierung von Arbeitsabläufen bietet. Sie hilft Ihnen dabei:

Nachverfolgung von Leads und Geschäften in allen Phasen mit anpassbaren Phasen und Status

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie Follow-up-E-Mails und Status-Updates, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten

Nahtlose Integration mit anderen Tools wie E-Mail, Kalendern und Marketingplattformen für eine ganzheitliche Ansicht der Kundendaten

Auch gelesen:* 15 SaaS-Marketing-Strategien, um Kunden zu gewinnen (und zu halten) Schnelle Tipps:

Passen Sie die Vertriebspipeline an Ihren spezifischen Vertriebsprozess an

Richten Sie Automatisierungen für Routineaufgaben ein, damit sich das Vertriebsteam auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren kann

Aktualisieren Sie Ihre Kundendaten, um eine genaue Nachverfolgung und Berichterstellung zu gewährleisten

Ähnlich, ClickUp Kundenservice-Projektmanagement-Software wurde entwickelt, um Support-Prozesse zu rationalisieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Benutzerdefinierter Workflow für Ihren SaaS-Kundenerfolg mit der ClickUp Kundenservice-Projektmanagement-Software

Verwenden Sie es um:

Nachverfolgung und Verwaltung von Support-Tickets von der Übermittlung bis zur Lösung

Erleichtern Sie die Kommunikation zwischen Support-Teams durch Kommentare, Erwähnungen und das Freigeben von Dateien

Service Level Agreements (SLAs) überwachen, um eine zeitnahe Lösung von Problemen zu gewährleisten

Benutzerdefinierte Felder und Tags zu verwenden, um Tickets effektiv zu kategorisieren und zu priorisieren

Definieren und überwachen Sie SLAs, um Kundenerwartungen zu erfüllen und Reaktionszeiten zu verbessern

Verwendung von Dashboards zur Visualisierung wichtiger Metriken wie Reaktionszeiten und Bewertungen der Kundenzufriedenheit ClickUp Vorlage für Kundenservice-Management ist ein weiteres effektives Tool zur Überwachung eingehender Kundensupport-Tickets und zur Verwaltung ihrer Lösung von Anfang bis Ende an einem einzigen zugänglichen Ort.

Einfache Überwachung eingehender Kundensupport-Tickets mit der ClickUp Vorlage für das Kundenservice-Management

Es unterstützt Ihr Support-Team bei der effizienten Verwaltung von Support-Tickets mit bemerkenswerten Features wie den folgenden:

Listenansicht : Visualisierung von Tickets nach Typ und Eskalation in einer flexiblen Liste

: Visualisierung von Tickets nach Typ und Eskalation in einer flexiblen Liste Board-Ansicht : Nachverfolgung von Ticket-Fortschritten mit einem Kanban-Board mit Drag-and-Drop-Funktion

: Nachverfolgung von Ticket-Fortschritten mit einem Kanban-Board mit Drag-and-Drop-Funktion ansicht Formulare : Schnelles Erstellen und Verwalten von Formularen für Kundenanfragen

: Schnelles Erstellen und Verwalten von Formularen für Kundenanfragen Dokumentansicht: Zugriff auf detaillierte Anweisungen und Dokumentation

Organisieren, sortieren und filtern Sie Aufgaben in der ClickUp Tabelle, um schneller einen Überblick über Ihre gesamte Arbeit zu erhalten

Vorgefertigte Formulare : Nutzen Sie die vorgefertigten Formulare für eine einheitliche und schnelle Erstellung von Tickets

: Nutzen Sie die vorgefertigten Formulare für eine einheitliche und schnelle Erstellung von Tickets Benutzerdefinierte Felder : Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für wichtige Details wie Problemtyp und Kundenzufriedenheit hinzu, um die Ticketverwaltung zu optimieren

: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für wichtige Details wie Problemtyp und Kundenzufriedenheit hinzu, um die Ticketverwaltung zu optimieren Zeiterfassung : Überwachen Sie die für jedes Ticket aufgewendete Zeit für ein besseres Ressourcenmanagement

: Überwachen Sie die für jedes Ticket aufgewendete Zeit für ein besseres Ressourcenmanagement Automatisierung : Automatisieren Sie die Zuweisung von Tickets und Benachrichtigungen, um Prozesse zu rationalisieren

: Automatisieren Sie die Zuweisung von Tickets und Benachrichtigungen, um Prozesse zu rationalisieren Berichterstellung: Erstellen Sie Berichte über Metriken wie Antwortzeiten und Lösungsraten, um verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren

Auch gelesen: die 10 besten KI-Tools für den Kundenservice, um Ihren Support zu verbessern

Vorteile der Verwendung von Customer Success Software wie ClickUp für Ihr SaaS Business

ClickUp bietet eine einheitliche Plattform zur Verwaltung aller Kunden-/Client-Daten, die einen einfachen Zugriff und eine nahtlose Kommunikation zwischen den Teams gewährleistet. Sie können Features automatisieren, um sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren, so dass sich das Team für den Kundenerfolg auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren und die Produktivität insgesamt verbessern kann.

ClickUp's software für den Kundenerfolg unterstützt den Aufwand von SaaS-Unternehmen für den Erfolg ihrer Kunden auf folgende Weise:

Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen eine bessere Kommunikation und Koordination innerhalb der Teams für den Kundenerfolg

ermöglichen eine bessere Kommunikation und Koordination innerhalb der Teams für den Kundenerfolg Maßgeschneiderte Workflows für spezifische Prozesse , die sicherstellen, dass alle Kundeninteraktionen effizient und effektiv verwaltet werden

, die sicherstellen, dass alle Kundeninteraktionen effizient und effektiv verwaltet werden Erweiterte Berichterstellung und Analysen bieten verwertbare Einblicke in das Kundenverhalten, die Support-Leistung und die allgemeinen Metriken für den Erfolg

bieten verwertbare Einblicke in das Kundenverhalten, die Support-Leistung und die allgemeinen Metriken für den Erfolg Nahtlose Integration mit anderen Tools stellt sicher, dass Kundendaten synchronisiert werden und eine ganzheitliche Ansicht der Customer Journey entsteht

stellt sicher, dass Kundendaten synchronisiert werden und eine ganzheitliche Ansicht der Customer Journey entsteht SLA-Nachverfolgung, Ticket-Management und Feedback-Erfassung helfen, die Reaktionszeiten und die Kundenzufriedenheit zu verbessern

Auch gelesen: 10 beste SaaS-Management-Software für den Betrieb

Messung des SaaS-Kundenerfolgs

Die wichtigsten Metriken bieten SaaS-Unternehmen wertvolle Einblicke in den Zustand der Kunden, die Produktnutzung, die Kundenabwanderungsrate und die Gesamtleistung des Geschäfts. Diese Metriken messen den Erfolg von SaaS-Kunden auf der Grundlage verschiedener Faktoren wie Abwanderungsrate und Customer Lifetime Value:

Net Promoter Score (NPS): Misst die Kundentreue und die Fürsprache

Misst die Kundentreue und die Fürsprache Customer Satisfaction Score (CSAT): Misst die Kundenzufriedenheit mit bestimmten Interaktionen oder Erfahrungen

Misst die Kundenzufriedenheit mit bestimmten Interaktionen oder Erfahrungen Customer Effort Score (CES): Misst den Aufwand, mit dem Kunden mit Ihrem Unternehmen interagieren können

Misst den Aufwand, mit dem Kunden mit Ihrem Unternehmen interagieren können Kundenabwanderungsrate: Misst die Rate, mit der Kunden ihre Abonnements kündigen

Misst die Rate, mit der Kunden ihre Abonnements kündigen Customer Lifetime Value (CLTV): Misst den Gesamtumsatz, den ein Kunde über seine Lebenszeit generiert

Misst den Gesamtumsatz, den ein Kunde über seine Lebenszeit generiert Produktakzeptanz: Misst, wie die Kunden Ihr Produkt nutzen

Auch lesen: Nutzung von Daten zur Beschleunigung des Wachstums: Die 10 besten SaaS-Analyse-Tools im Jahr 2024

Nachverfolgung und Verbesserung von KPIs zur Kundenerfahrung mit ClickUp

ClickUp bietet Tools zur Nachverfolgung und Analyse von Schlüsseln (KPIs) für den Kundenerfolg:

Anpassbare Dashboards : Erstellen SieDashboards in ClickUp um wichtige Metriken zu visualisieren und den Fortschritt bei der Nachverfolgung von Zielen zu verfolgen

: Erstellen SieDashboards in ClickUp um wichtige Metriken zu visualisieren und den Fortschritt bei der Nachverfolgung von Zielen zu verfolgen Ziele und Einzelziele : Setzen Sie klare Ziele und Einzelziele für die Metriken des SaaS-Kundenerfolgs

: Setzen Sie klare Ziele und Einzelziele für die Metriken des SaaS-Kundenerfolgs ClickUp Automatisierung: Automatisieren Sie die Datenerfassung und -analyse mit Wenn-Dann-Auslösern und Aktionen, um Zeit zu sparen und die Genauigkeit zu verbessern

Schnelle Tipps für SaaS-Unternehmen:

Identifizieren Sie Business Metriken, die direkt mit den Zielen des Geschäfts zusammenhängen

Schreiben Sie klare und spezifische Schlüssel-Leistungsindikatoren auf

Geben Sie die KPIs in ein remote-first tool ein, um den Fortschritt zu erfassen und zu überwachen

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, um den Prozess der Nachverfolgung von Metriken zum Erfolg zu rationalisieren

Die ClickUp KPI-Vorlage ist hier ein hervorragendes Beispiel. Es hilft Ihnen bei der Nachverfolgung, Messung und Optimierung von Schlüsseln (KPIs), die sich direkt auf die Kundenzufriedenheit und -bindung auswirken.

Nachverfolgung und Visualisierung von Schlüsselleistungsindikatoren, die für den Erfolg im Geschäft entscheidend sind, mit der ClickUp KPI-Vorlage

Verwenden Sie die Vorlage, um Dashboards zu erstellen, die Ihre wichtigsten KPIs in Echtzeit visualisieren. Diese Dashboards können Metriken wie Abwanderungsrate, Customer Lifetime Value, Kundenzufriedenheitspunkte und Lösungszeiten für Kundensupport-Tickets enthalten.

Sie können auch spezifische Ziele für jeden KPI einstellen und den Fortschritt in Richtung dieser Ziele nachverfolgen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sich das SaaS-Kundenerfolgsteam auf die Schlüsselziele konzentriert, die das Geschäft vorantreiben.

Kurze Tipps:

Definieren Sie klare und erreichbare Ziele für jeden KPI. Verwenden Sie SMART-Kriterien (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Zeitgebunden), um sicherzustellen, dass die Ziele klar definiert sind

Planen Sie regelmäßige Meetings zur Überprüfung der KPI-Leistung mit Ihrem Team. Nutzen Sie diese Meetings, um Fortschritte zu besprechen, Herausforderungen anzugehen und Ihre SaaS-Kundenerfolgsstrategie bei Bedarf anzupassen

Nutzen Sie die Diagramme und Grafiken von ClickUp, um KPI-Daten in einem leicht verständlichen Format zu präsentieren. Dies hilft Ihnen, Trends schnell zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen

Herausforderungen in der SaaS-Kundenerfolgsstrategie und wie man sie überwindet 67% der Kunden sagen, dass sie höhere Erwartungen an gute Erfahrungen haben als je zuvor. SaaS-Unternehmen müssen sich kontinuierlich anpassen und innovativ sein, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Hier sind die Schlüsselherausforderungen in der Funktion des Kundenerfolgs und wie man sie bewältigt:

Kundenabwanderungsmanagement

Bekämpfen Sie die Abwanderung, indem Sie proaktive Strategien für den Erfolg Ihrer Kunden einführen, wie z. B. Kundengesundheitsscoring und gezielte Kampagnen zur Kundenbindung. Instanz, wenn die Nutzung eines Kunden sinkt, ein Check-in initiieren, um etwaige Probleme anzugehen, bevor sie eskalieren. Bauen Sie Loyalität durch personalisierten Support und transparente Kommunikation auf.

👀 Spaßfakt

Zapier verfolgt einen einzigartigen Ansatz für den Kundensupport, indem jeder Mitarbeiter, unabhängig von seinem Titel, in die Unterstützung einbezogen wird. Jeder Mitarbeiter muss eine gewisse Zeit am Tag, in der Woche oder im Monat damit verbringen, mit Kunden zu sprechen und zu versuchen, ihre Probleme zu lösen. Diese "Alle Mann an Deck"-Strategie stellt sicher, dass die Kunden prompte und sachkundige Unterstützung vom gesamten Zapier-Team erhalten.

Offboarding von Kunden

Schaffen Sie einen strukturierten Offboarding-Prozess, um wertvolles Feedback zu sammeln. Führen Sie z. B. eine Abschlussumfrage durch, wenn ein Kunde das Unternehmen verlässt, um seine Gründe zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. Nutzen Sie dieses Feedback, um Ihre zukünftigen Kundeninteraktionen zu verbessern und die Kundenabwanderung zu verringern.

Ich wünschte, jemand hätte mir gesagt, wie wichtig es ist, die Abwanderung als Lernchance zu sehen. Wir versuchen jetzt, mit jedem Kunden, der abwandert, Austrittsgespräche zu erledigen, und das Feedback ist authentisch und zeitnah. In diesen Unterhaltungen haben wir wichtige Möglichkeiten zur Verbesserung unseres Produkts entdeckt. Wir haben mehr über die gewünschten Ergebnisse erfahren und darüber, was wir ändern müssen, damit sie diese erreichen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in unsere Strategie und die Festlegung von Prioritäten für unsere Produkt-Roadmap ein. Auf diese Weise können wir die Ursache für die Abwanderung beseitigen und sie hoffentlich verhindern, bevor sie bei künftigen Kunden auftritt. Wir beschränken uns auch nicht auf Austrittsgespräche. Nur weil jemand aufhört, für Sie zu bezahlen, heißt das nicht, dass er aufhört, Ihnen die Treue zu halten. Wir betrachten abgewanderte Kunden eher als Ehemalige denn als Fremde. Wenn sie immer noch bereit sind, mit Ihnen zu sprechen und Ihnen Feedback zu geben, können sie sehr wertvoll sein. Und wer weiß, vielleicht können Sie sie eines Tages zurückgewinnen._

Jackson Noel, Mitbegründer, Appcues (Quelle: Die SaaS-Abwanderungs-Bibel )

Vorhersage von Kundenproblemen

Nutzen Sie Kundendaten und vorausschauende Analysen, um potenzielle Probleme vorherzusehen. Wenn die Daten beispielsweise zeigen, dass ein Kunde häufig den Support kontaktiert, bieten Sie proaktiv Lösungen oder zusätzliche Schulungen an, um Unzufriedenheit zu vermeiden.

Einfluss ungeplanter Ausfälle

Ungeplante Ausfälle können das Vertrauen der Kunden stark beeinträchtigen. Bereiten Sie sich mit einem effektiven Kommunikationsplan vor, z. B. mit Echtzeit-Updates während eines Ausfalls und Entschädigungsangeboten wie Service-Guthaben, um das Wohlwollen zu erhalten und negative Auswirkungen zu minimieren.

Steigerung der SaaS-Kundenzufriedenheit mit ClickUp

Der Erfolg von SaaS-Kunden ist entscheidend für das Wachstum des Geschäfts und die Zufriedenheit der Kunden. Unternehmen können starke Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen und ein langfristiges Wachstum erzielen, indem sie in ein engagiertes Customer Success Team investieren, eine effektive Strategie für den Kundenerfolg implementieren und die richtigen Mittel einsetzen SaaS tool .

ClickUp ist mit seiner Vielseitigkeit und seinem Bereich an Features ein wertvolles tool, um Ihren Aufwand als Customer Success Manager zu erhöhen. Testen Sie ClickUp heute.