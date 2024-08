37 Beispiele für SaaS, die Sie im Jahr 2024 kennen müssen

Alles dreht sich um die ' SaaS ' in diesen Tagen.

Mit der digitalen Transformation, die sich mit Lichtgeschwindigkeit vollzieht, wenden sich immer mehr Unternehmen Online-Lösungen zu und führen ihre Geschäfte über Software as a Service (SaaS). In der Tat, laut der neuesten Statista-Bericht über SaaS-Organisationen im Jahr 2024 gibt es etwa 17.000 SaaS-Unternehmen in den USA und 25.000 weltweit (Tendenz steigend!). 👏

Ganz gleich, ob Sie weitere SaaS-Anwendungen zu Ihrem Tech-Stack hinzufügen, Ihre aktuellen Apps ersetzen, ein SaaS-Unternehmen gründen oder einfach nur weitere Informationen über SaaS erhalten möchten, hier sind Sie richtig!

Die 37 Beispiele für SaaS, die wir zusammengestellt haben, enthalten eine Aufschlüsselung der einzelnen Tools sowie Insider-Zitate und Tipps von Branchenexperten, um Ihnen so viele Informationen wie möglich über diese SaaS-Produkte zu liefern. Erfahren Sie, wie etablierte und neue SaaS-Modelle die Software-Landschaft revolutionieren und Unternehmen und Kunden weltweit unterstützen.

Was ist Software as a Service (SaaS)?

Software as a Service (SaaS) ist ein Modell zur Verteilung von Software, bei dem Kunden und Unternehmen über internetfähige Geräte wie Laptops, Smartphones und andere internetfähige Geräte interagieren können, was den Zugriff auf und die Speicherung von Cloud-Daten äußerst bequem macht.

Kurze Notizen über SaaS:

Kann auch als webbasierte Software, On-Demand-Software und gehostete Software bezeichnet werden

Software as a Service (SaaS) ist eine derdrei Hauptkategorien des Cloud Computing - die anderen Ebenen sind Platform as a Service (PaaS) und Infrastructure as a Service (IaaS)

Zu den Vorteilen von SaaS gehören erhöhte Effizienz, Kosteneffizienz, Zugänglichkeit und Skalierbarkeit

SaaS-Unternehmen sind in der Regel entweder ein Business-to-Business (B2B) oder ein Business-to-Consumer (B2C) Unternehmen

Die gängigsten Arten von SaaS-Lösungen sind Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), Content Management System, (CMS),Projektmanagement-Softwarevertrieb, Marketing, eCommerce

Ok, jetzt lassen Sie uns darüber sprechen, warum SaaS-Plattformen die Zukunft der Software sind. 🚀

Neueste SaaS-Wachstumsstatistiken und Trends

SaaS-Software ist heute einer der am schnellsten wachsenden Märkte, der von 31,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 auf geschätzte $171,9 Milliarden im Jahr 2022 -das ist etwa ein 5-faches Wachstum in sieben Jahren! 👀

Derzeit liegen die USA an der Spitze der die meisten SaaS-Unternehmen der Welt mit rund 17.000 Unternehmen, gefolgt vom Vereinigten Königreich, das mit 2.000 SaaS-Anbietern der zweitgrößte Markt ist. Bei diesem Tempo und mit einem beträchtlichen Vorsprung werden die USA auch im Jahr 2025 an der Spitze des weltweit größten SaaS-Marktes bleiben, und andere Marktführer wie der europäische Markt, Lateinamerika und Asien werden weiterhin ein exponentielles Wachstum erfahren, während das Rennen um die nächste große SaaS-App weitergeht!

über Exploding Topics

Statistik zur Einführung von SaaS: Auf dem Weg zu einem SaaS-gestützten Arbeitsplatz

Laut der Harvey Nash Group Technologie- und Talentstudie im Jahr 2021 gaben 73 % von 1.724 Technologieexperten aus 69 Ländern an, dass SaaS-Anwendungen als die wichtigste Technologie für den Erfolg im Geschäft angesehen werden.

Unternehmen nutzen SaaS-Apps, um ihre Geschäftsabläufe zu optimieren, ihr wachsendes Geschäft zu skalieren und die Kundenakquise, -bindung und -zufriedenheit zu verbessern. In der Tat, etwa 99 % der Firmen und 78 % der kleinen Geschäfte sind abhängig von mindestens einem SaaS-Tool um datengesteuertes Management zu implementieren, Routinearbeiten zu automatisieren und ihnen die nötige Flexibilität zu geben, um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden.

über BetterCloud 2021 State of SaaS Ops Report

Und das Bild unten zeigt die neueste SaaS App adoptionsstatistiken (Wachstumsrate pro App-Kategorie) - dies sollte Ihnen eine Vorstellung davon geben, welche Art von Apps Unternehmen in ihren Geschäften einsetzen.

Wachstum der SaaS-Kategorie 2022 über SaaSworthy

Angesichts dieser Dynamik und des positiven Marktwachstums freuen wir uns, einige der führenden und bemerkenswerten SaaS-Anbieter heute freizugeben! 🚀

37 Beispiele für SaaS, die Sie 2024 kennen müssen

Von den Marktführern bis zu aufstrebenden Konkurrenten und von tools für das Projektmanagement zu CRM-Software haben wir die Liste auf 37 der bekanntesten SaaS-Unternehmen eingegrenzt.

Erfahren Sie, worum es bei jedem Tool geht, wofür es eingesetzt wird und was es zu einem der besten SaaS-Unternehmen im Jahr 2024 macht - sollen wir?

1. ClickUp Projekt Management Software

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Risiken und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

ClickUp ist eines der führenden SaaS-Tools und das am höchsten bewertete projektmanagement-Software auf dem heutigen Markt.

Unternehmen jeder Größe, von solopreneuren bis hin zu Enterprise Teams nutzen diese Cloud-basierte Plattform, um ihre gesamte Arbeit in einem zentralen Hub zu bündeln.

Diese All-in-One-Plattform für die Produktivität am Arbeitsplatz bietet Hunderte von vollständig anpassbaren Features für jedes Projekt und jeden Workflow und ist mit über 1.000 SaaS-Anwendungen integriert. Die Möglichkeit, jeden Teil der Plattform zu benutzerdefinieren, macht ClickUp zu einem perfekten Beispiel für SaaS.

Schlüssel-Features

Vollständig anpassbare Plattform

15+ anpassbare Ansichten

Automatisierung von Management-Workflows

Kollaborative Dokumente und Whiteboards

Dashboards mit Berichterstellung in Echtzeit

Nachverfolgung von Zielen

Anpassbare Vorlagen

Kostenloser Plan und erschwingliche Preispläne

Verfügbar für mobile Geräte und die gängigsten Betriebssysteme

Integrationsmöglichkeiten

Ein weiteres wichtiges Feature dieses SaaS-Modells ist die Möglichkeit, Ihre Apps zu konsolidieren, komplexe Arbeitsabläufe zu organisieren und zu automatisieren, Projekte einfach zu verwalten und vieles mehr, wodurch herkömmliche Software durch eine modernere Lösung für das Projektmanagement ersetzt wird.

Die vorteile der Verwendung von ClickUp gehen über die Steigerung der Arbeitseffizienz und die Schaffung konsistenter und skalierbarer Prozesse hinaus - neben vielen anderen Vorteilen bietet ClickUp auch einen 24/7 Kundensupport, der Sie dabei unterstützt, das Beste aus der Plattform herauszuholen.

2. HubSpot

CRM-Software

über HubSpot HubSpot ist ein führender Cloud-basierter Vertriebs-, Marketing- und kundenbeziehungsmanagement (CRM) suite. Seine Fähigkeit, als One-Stop-Shop für alle Ihre Geschäftsanforderungen zu fungieren, macht HubSpot zu einem großartigen SaaS-Unternehmen.

Schlüssel-Features

Automatisierte CRM-Datenbank und -Workflows

Berichterstellung und Metriken für das Marketing

SaaS-CRM mit tiefgreifenden Einblicken in Kontakte

E-Mail-Analysen

Dashboards

Mit mehr als 113.925 Kunden (und es werden immer mehr) in über 120 Ländern. HubSpot ist nach wie vor einer der führenden SaaS-Anbieter, weil es Hubs für Marketing, Vertrieb, Service, CMS und Betrieb an einem Ort bietet.

Diese Hubs helfen bei der Rationalisierung von Geschäften, der Maximierung von Verkäufen, der Pflege von Leads, der Verbesserung von Abläufen und der Bereitstellung der besten Kundenerfahrung. Weitere Informationen über die Funktionen finden Sie in diesem HubSpot-Bewertung .

Mein bevorzugtes Feature ist das HubSpot CMS, das die Synchronisierung von Daten zwischen der CMS-Plattform und dem Rest des All-in-One-CRMs ermöglicht. Das Schwierigste bei der Erstellung einer Website ist es, sicherzustellen, dass Ihre Marketing- und Lead-Generierungskampagnen zusammenpassen. Eine unzusammenhängende Kampagne ist für einen neuen oder potenziellen Kunden extrem sichtbar und störend. Wenn alle diese Tools von HubSpot verwaltet werden, bedeutet das, dass alle Ihre Webformulare, E-Mail-Marketing- und Kundenservice-Tools und alles, was dazwischen liegt, nebeneinander erstellt werden, um eine harmonische Kundenerfahrung und -reise zu ermöglichen.

Tony Do , Marketingleiter bei HubSpot

3. Salesforce

CRM-Software

über Vertriebsorganisation Salesforce ist ein führendes SaaS-Tool, das sich auf Customer Relationship Management (CRM) spezialisiert hat. Es wurde entwickelt, um Geschäfte mit aktuellen und potenziellen Kunden zu verbinden, mehr Geschäfte abzuschließen und einen erstklassigen Kundenservice zu bieten.

Schlüssel-Features

Automatisierung von Prozessen

Konto- und Kontaktverwaltung

Verwaltung von Leads

Berichterstellung und Dashboards

Pipeline- und Prognosemanagement

Diese SaaS-Anwendung ist eine der top-Performer für CRM-Plattformen und zieht aufgrund seiner Cloud-Computing-Fähigkeiten weltweit Geschäfte an. Tatsächlich zeigen die jüngsten Ergebnisse, dass über 150.000 Geschäfte nutzen Salesforce, um ihre Abteilungen zu vereinen und Kundenbeziehungen zu pflegen. 🙌

Teams wie Vertrieb, Marketing und Support können Salesforce CRM nutzen, um ihre Leads einfach nachzuverfolgen, einen tieferen Einblick in ihren Kundenmarkt zu erhalten und mit ihnen in Verbindung zu bleiben während ihrer gesamten Customer Journey .

Unser Unternehmen hat das Vorher und Nachher von SalesForce gesehen. Oberflächlich betrachtet sieht dieses SaaS-Tool wie ein weiterer CRM-Anbieter aus (und es gibt Hunderte von guten Anbietern). Salesforce hat jedoch aus mehreren Gründen die anderen in den Schatten gestellt, u. a. wegen der Flexibilität, der Fokussierung auf die Kundenerfahrung, der mobilen Funktionen und der strategischen Übernahmen. Dieses CRM-Tool hat ergänzende Unternehmen und Dienstleistungen erworben, die ihm einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verschaffen. Von KI-Analysen und E-Mail-Marketing-Tools bis hin zu Automatisierungs- und Statistik-Tools. Mit Salesforce können wir sicher sein, dass unser CRM nie veraltet sein wird, und wir freuen uns alle 2 bis 3 Monate auf die Feature-Updates.

Marcos Ortiz , Projektleiter bei Claro RD

4. Spenderbox

Gemeinnützige Software/Spendenverwaltungssoftware

über Spenderbox Donorbox ist eine Cloud-basierte Fundraising-Software für gemeinnützige Organisationen, die Ihren Aufwand für die Mittelbeschaffung deutlich erhöht.

Schlüssel-Features

App-Integration

Verwaltung von Kampagnen

Abwicklung von Zahlungen

Nachverfolgung von Spenden

Verwaltung von Spendenübereinstimmungen

CRM

Vorlagen für Fundraising

Diese SaaS-Anwendung hat das Spendenaufkommen um mehr als 400 % erhöht, dazu beigetragen, mehr als 1 Milliarde Dollar an Spenden zu sammeln, und ist zur führende Online-Fundraising-Anwendung für über 50.000 Organisationen wie Make A Wish, The Boys and Girls Club und viele mehr in 96 Ländern!

Mit diesem SaaS-Tool können Spender und Freiwillige einfach und sicher mit gemeinnützigen Organisationen und Einzelpersonen in Verbindung treten und so mehr Menschen weltweit miteinander verbinden.

Non-Profit-Organisationen können mit dieser App auf einfache Weise Online-Fundraising-Kampagnen erstellen, starten und verwalten und Online-Spenden sicher über PayPal oder Stripe entgegennehmen - und zwar sofort. Das macht es für die Spender zu einer sorgenfreien und gesunden Erfahrung und für Non-Profit-Organisationen zu einer effektiven Möglichkeit, eine größere Wirkung in ihrer Gemeinde zu erzielen.

5. Slack

Enterprise Messaging Software

über SlackSlack ist eines der führenden Unternehmen und ein Cloud-basierter Arbeitsplatz kommunikations-Tool das die Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren, verändert, indem es die Kommunikation im Team zentralisiert und ein schnelles Freigeben von Informationen ermöglicht. Damit ist es eines der führenden SaaS-Produkte und ein Wendepunkt im heutigen kollaborativen Workspace.

Diese kanalbasierte Messaging-Plattform ist von Millionen von Geschäften genutzt eingesetzt, um ihre Teams aufeinander abzustimmen, ihre Systeme zu vereinheitlichen und ihr Geschäft auszubauen.

Schlüssel-Features

App-Integrationen

Öffentliche und private Kanäle

Integrierte Sprach- und Videokonferenzen

@mentions

Freigeben von Dateien

Mobiler Zugang

Benachrichtigungen in Echtzeit

Emoji-Reaktionen

Sichere, unternehmenstaugliche Umgebung

Integration mit Projektmanagement tools

Mit Slack als wichtigstem Kommunikations-Hub bei der Arbeit können Teams sofort miteinander kommunizieren, Kanäle erstellen und ihnen beitreten, die ihrer Rolle entsprechen, team- oder unternehmensweite Updates erhalten, Dateien per Chat senden und vieles mehr.

📌 Bonus: Sie können benutzerdefinierte Emojis hochladen und zu Ihrer Tastatur hinzufügen, um Online-Unterhaltungen lustiger und interaktiver zu gestalten, und slack mit ClickUp integrieren um die Zusammenarbeit und den Workflow in Ihrem Team noch weiter zu verbessern (allein das macht diese App meiner Meinung nach zu einer der besten SaaS-Apps 😉 ).

6. Puffer

**Software für die Verwaltung sozialer Medien

über Puffer Puffer ist ein plattform zur Verwaltung sozialer Medien wurde entwickelt, um kleinen Geschäften zu helfen, ihre Marke aufzubauen, Kunden in den sozialen Medien anzusprechen und ein Publikum organisch zu vergrößern.

Mit der Produktsuite von Buffer können Benutzer ihre Social-Media-Marketingstrategie in drei einfachen Schritten verbessern: Analysieren, Veröffentlichen und Einbinden: Analysieren Sie die Ergebnisse, planen und planen Sie Ihre Inhalte und binden Sie Ihr Publikum ein.

Schlüssel-Features

Verwaltung von Inhalten

Verwaltung mehrerer Konten

Kampagnen mit mehreren Kanälen

Berichterstellung, Statistiken, Analysen

Überwachung sozialer Medien

ROI-Nachverfolgung

Planung von Posts

Diese SaaS-Anwendung schlägt seit über 10 Jahren in vielen verschiedenen Branchen Wellen und bedient mehr als 140.000 Benutzer, darunter Shopify, Intercom und viele andere in 15 Ländern.

7. Hypercontext Software für Mitarbeiterengagement

über Hyperkontext Hypercontext ist eine Software zur Einbindung von Mitarbeitern, die Managern hilft, produktivere Einzel- und Team Meetings durchzuführen.

Diese SaaS-Plattform hat es auf unsere Liste der besten SaaS-Beispiele geschafft, denn wir sind für die Schaffung effizienter Systeme und Prozesse!

Sie soll Managern dabei helfen, Meetings in effektive und produktive Gelegenheiten zu verwandeln und Team-Aktivitäten zu jonglieren, während sie gleichzeitig gute Management-Gewohnheiten trainiert.

Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage auf der über den Zustand von leistungsstarken Teams in der Technik stimmen nur 16 % der Manager voll und ganz zu, dass ihre Unternehmen ihnen die richtigen Tools und Ressourcen für die Mitarbeiterführung zur Verfügung gestellt haben.

Mit diesem Tool können Manager und Teams gemeinsame Meeting-Agenden erstellen, die meeting-Notizen das macht Meetings zielgerichteter und aktionsorientierter und sorgt dafür, dass alle Beteiligten ihr Ziel im Auge behalten.

Schlüssel-Features

Nachverfolgung von Handlungselementen

Dashboard für Aktivitäten

Verwaltung der Tagesordnung

Verwaltung von Zielen

Diskussionen und Foren

Zugriffskontrolle und Berechtigungen

Dateifreigabe

Einige der von mir bevorzugten und am häufigsten genutzten Features der Hypercontext App sind die kollaborativen Agenden, die Chrome Erweiterung und die Möglichkeit, Elemente von einem Meeting in ein anderes zu kopieren! Gemeinsame Agenden sind das A und O der App - ich kann jedem Meeting in meinem Kalender eine Agenda hinzufügen, mit Elementen zur Diskussion, Notizen, Anhängen usw. Außerdem können alle anderen Teilnehmer des Meetings auf die Agenda zugreifen und sie bei Bedarf ergänzen. Nach dem Meeting werden allen Teilnehmern automatisch die Notizen zum Meeting und die in vergangenen Meetings gespeicherten Tagesordnungen zugeschickt, auf die jederzeit problemlos zugegriffen werden kann. Auf diese Weise sind alle Teilnehmer gut vorbereitet, das Meeting ist zielgerichtet, und jeder ist für seine Arbeit verantwortlich. Wenn Sie nicht wissen, worüber Sie sprechen oder wie Sie etwas ansprechen sollen, können Sie auf die Hypercontext-Datenbank zurückgreifen, die über 500 Gesprächsanfänge und über 80 Meeting-Agenden enthält

Jocelyn Brown , Leiterin der Abteilung Kundenerfolg und Vertrieb bei Hyperkontext

8. DocuSign

**Software für digitale Signaturen

über DocuSign DocuSign ist eine Cloud-basierte Software für digitale Signaturen, die den traditionellen Ansatz der Unterzeichnung von Papierdokumenten ersetzt, indem sie es Organisationen ermöglicht, jede geschäftliche Vereinbarung vollständig digital, um elektronische Signaturen zu erfassen, was den Prozess um das Zehnfache beschleunigt.

Dieses SaaS-Beispiel hat die Art und Weise, wie Menschen Verträge vorbereiten, unterschreiben, bearbeiten und verwalten, verändert. Mit dem Feature eSignature können beide am Prozess beteiligten Parteien praktisch von jedem Gerät, zu jeder Zeit und von jedem Ort aus unterschreiben - das beschleunigt den Geschäftsprozess und vereinfacht das Leben der Menschen.

Schlüssel-Features

Umfassender Support für Dateitypen

Konvertierung von PDF Formularen

Standard- und benutzerdefinierte Tags und Felder

Integration von Cloud-Speichern

PowerForms

Kommentare

Zeichnung

DocuSign ist eine der sichersten und zuverlässigsten SaaS-Anwendungen auf dem Markt. Deshalb vertrauen ihr mehr als eine Milliarde Benutzer in über 180 Ländern, darunter einige der sicherheitsbewusstesten Fortune 500-Unternehmen.

9. OpenPhone

Business Telefonanlage Software

über OpenPhone OpenPhone ist eine Software für Business-Telefonsysteme, die eine App anbietet, mit der Benutzer eine Nummer für ihr Geschäft erhalten können, ohne ein zweites Telefon oder eine zweite SIM-Karte zu benötigen - das Bürotelefon wird durch eine App ersetzt.

Schlüssel-Features

Anrufweiterleitung

Spracherkennung

Call Center-Verwaltung

Anrufprotokollierung und -aufzeichnung

OpenPhone in ClickUp einbetten und mit anderen Tools für die Arbeit integrieren

Diese SaaS-Anwendung verfügt über leistungsstarke Anruf-, Messaging- und leichtgewichtige CRM-Features und ermöglicht es ihren Benutzern, eine dedizierte geschäftliche Nummer zu verwenden, um Texte und Nachrichten in der App zu empfangen, egal wo auf der Welt sie sich befinden - eine effiziente Lösung zur Verwaltung Ihrer gesamten arbeitsbezogenen Telefonkommunikation.

Zu erledigen? Die OpenPhone App nutzt Voice over Internet Protocol ( VoIP ), um die Anrufe und Texte über die Internetverbindung zu leiten, d. h. alle Anrufe und Texte laufen über ein internetfähiges Gerät.

Die Nutzung der App hilft, berufliche und private Kommunikation zu trennen, leichter mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben und ermöglicht es Ihnen, Ihre Nummer zu personalisieren, um Ihre eigene Marke widerzuspiegeln.

OpenPhone bedient derzeit über 10 Millionen Anrufe und Nachrichten monatlich und ist auf dem Weg zu einer tieferen Integration mit den anderen produktivität tool s, die seine Kunden bereits nutzen.

Anstatt Anrufprotokolle, Sprachnachrichten und Texte auf separaten Seiten zu speichern, bringt OpenPhone sie alle in einer einzigen, übersichtlichen Ansicht zusammen. So können Eigentümer von Workspace-Eigentümern schnell und einfach den gesamten Verlauf der Unterhaltung für jeden Kontakt einsehen. Sie können jedem Kontakt Eigenschaften hinzufügen, um ihn mit bestimmten Unternehmen oder anderen benutzerdefinierten Segmenten zu verknüpfen. Jeder, der Zugriff auf eine Nummer hat, kann deren gesamten Gesprächsverlauf einsehen. Das bedeutet, dass verschiedene Teammitglieder demselben Kunden zu unterschiedlichen Zeiten helfen können - und zwar mit dem vollständigen Kontext jeder Unterhaltung, die sie zuvor geführt haben. Bei einem Anruf, einer Voicemail, einer Nachricht oder einer Notiz können Teammitglieder einen Thread starten, sich gegenseitig taggen und eine vollständige Diskussion hinter den Kulissen direkt im Kontext des Gesprächs führen. Dies führt zu schnelleren, reibungslosen Lösungen, da Verzögerungen und zeitraubende Übergaben vermieden werden

Phillip Paquette , Leiter des Inhaltsmarketing bei OpenPhone

10. Pumble von COING

Team-Kommunikations-Software

über Pumble von COING Die team-Kommunikation software, Pumble ermöglicht es Ihrem Team, Themen in Threads zu diskutieren, über Kanäle zusammenzuarbeiten und Teamkollegen Nachrichten zu senden.

Wie Slack und Microsoft Teams verbessert diese SaaS App die Kommunikation im Team, indem sie eine Chat-Funktion mit Sprach- und Videoanrufen bietet.

Schlüssel-Features

Kanäle und Threads

Direktnachrichten und Benachrichtigungen

Video-Chat und Telefonkonferenzen

Dateiwissen freigeben und Organisation

Vollständig durchsuchbare Historie

Suchfunktion für Dateien und Informationen

Verbindung mit anderen Apps

"Eines meiner Features sind die 1:1 Video- und Audioanrufe. Ich habe oft 1:1-Feedback-Sitzungen mit den Übersetzern und Autoren, und mit Pumble sind diese Sitzungen einfach durchzuführen. Außerdem muss ich den kostenlosen unbegrenzten Nachrichtenverlauf hervorheben. Ich kann jede Unterhaltung, die ich jemals in der App geführt habe, mit ein paar Klicks durchsuchen, sogar eine Unterhaltung mit einem Kollegen, die schon ein paar Jahre her ist. Im Moment freue ich mich besonders auf Gruppen-Audio- und Video-Anrufe, die bald zur Verfügung stehen werden. Ich kann es kaum erwarten, die wöchentlichen Meetings meines Teams mit unseren Redakteuren und Übersetzern auf Pumble zu verlagern!"

Marija Kojić , Content Editor bei COING

11. Kultur Amp

Mitarbeiterbindungs-Software

über KulturAmp Culture Amp ist eine All-in-One-Software für das Mitarbeiterengagement, die Personalfachleuten und Personalleitern dabei hilft, das Mitarbeitererlebnis zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, indem sie die Kultur in den Vordergrund stellt - egal, was passiert.

Schlüssel-Features

360-Grad-Feedback Anonymes Feedback

Vergütungsmanagement

Anpassbare Vorlagen

Einstellung und Nachverfolgung von Zielen

Individuelle Entwicklungspläne

Bewertung von Fähigkeiten

Berichterstellung und Analytik

Und mehr

Diese App vereint die einzigartige Kraft der modernen Psychologie, einer On-Demand-Plattform und kollektiver Intelligenz und bietet Features für Leistungsbeurteilungen, Zielverfolgung, kontinuierliche Entwicklung und vieles mehr, was sie zu einem hervorragenden SaaS-Beispiel macht!

Mit über 6.000 Unternehmen culture Amp wurde von Forbes als eines der weltweit besten privaten Cloud-Unternehmen und von Fast Company als eines der innovativsten Arbeitsplatzunternehmen ausgezeichnet.

Unternehmen schwärmen von diesem SaaS-Tool wegen seiner Fähigkeit, die leistungsmanagement , das Engagement der Mitarbeiter und die Entwicklung leistungsfähiger Teams.

12. Tableau

End-to-End-Analyseplattform

über Tableau Tableau ist eine der führenden Cloud-basierten Analyseplattformen der Welt. Sie ermöglicht Menschen aller Qualifikationsniveaus die Arbeit und die Umwandlung von Daten in umsetzbare und leicht verständliche Erkenntnisse, die täglich zu intelligenteren, wirkungsvolleren, datengesteuerten Geschäftsentscheidungen führen.

Von Einzelpersonen und Non-Profit-Organisationen bis hin zu Regierungsbehörden und den Fortune-500-Unternehmen nutzen Organisationen auf der ganzen Welt dieses Datenvisualisierungstool und die Self-Service-Analyseplattform, um schneller als je zuvor tiefere Einblicke zu erhalten und so datenkultur Unternehmen .

Schlüssel-Features

Verhaltensbezogene Analysen

Aktivitäts-Dashboard

Ad-hoc-Berichterstellung

Customer Journey Mapping

ROI-Nachverfolgung

Metriken zur Leistung

Prädiktive Analytik

Modellierung und Simulation

Und mehr

Wenn Unternehmen sich eine Datenkultur zu eigen machen, sind sie in der Lage, jeden Tag fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Daten zu treffen und ihre Daten optimal zu nutzen. Nutzen Sie dieses SaaS-Geschäft, um Ihre Beziehung zu Daten zu verbessern und sie zu Ihrem Vorteil zu nutzen.

13. Kinsta

Website-Hosting-Software

über Kinsta Kinsta ist eine Cloud-basierte Software, die verwaltete WordPress-Hosting-Dienste anbietet und alle Arten von Websites hostet, von freiberuflichen Blogs bis hin zu Blogs von Fortune-500-Unternehmen.

Diese App wird von Entwicklern, Webdesignern und Freiberuflern auf der ganzen Welt genutzt und ermöglicht es Ihnen, WordPress-Websites bequem von Ihrem lokalen Rechner aus zu entwerfen, zu entwickeln und bereitzustellen und kann die Leistung Ihrer Website verbessern mit der schnellsten Infrastruktur, die auf dem Premium-Tier-Netzwerk von Google Cloud Platform und den schnellsten virtuellen C2-Maschinen aufbaut, die darauf ausgelegt sind, Entfernungen und Sprünge zu minimieren, was zu einem schnellen und sicheren Transport Ihrer Daten führt.

Schlüssel-Features:

Warnungen/Benachrichtigungen

Metriken zur Leistung

Überwachung in Echtzeit

WordPress-Benutzer können aus mehr als 28 Rechenzentren in aller Welt wählen

Kinsta zielt darauf ab, Hosting mit mehr Flexibilität zu bieten - unsere Kunden haben bis zu 200% mehr Flexibilität erlebt Leistungsverbesserungen , eine um 30 % verbesserte Latenzzeit oder eine um 50 % verbesserte Bandbreite seit der Implementierung von Kinsta. Als Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, leistungsstarke Tools für Entwickler, Unternehmer und Ersteller von Webseiten zu entwickeln, werden wir in Kürze neue zusätzliche Hosting-Services anbieten, die so gut wie jeden Webservice mit der gewohnten Kinsta-Erfahrung betreiben können

Sam Gooch , SEO-Stratege bei Kinsta Schließen Sie sich dem wachsenden Club von mehr als 24.300 Unternehmen in 130 Ländern an, die auf besseres und schnelleres Hosting umgestiegen sind.

⭐️ Bonus-Inhalt: Hier erfahren Sie, wie Kinsta unsere ClickUp Teams bei der Unterstützung und Steigerung unseres Blog-Aufwands unterstützt hat fallstudie !

14. Quip

Dokumentenmanagement-Software

über Quip Quip ist eine Plattform für Teamzusammenarbeit und Produktivität von Salesforce, die eine moderne integrierte Lösung für die Zusammenarbeit bietet und CRM-Daten in Echtzeit bereitstellt, damit Benutzer schneller Erfolge erzielen können.

Schlüssel-Features:

Workflow-Verwaltung

Verwaltung von Dokumenten

Offline-Modus

Diskussionen und Foren

Team- oder 1-1-Chat / Echtzeit-Chat und -Bearbeitung

Dateifreigabe

Nachverfolgung des Status

Mobile App für den Vertrieb zugang

Dieser SaaS-Anbieter bietet einige der am häufigsten verwendeten Arbeitstools innerhalb von Salesforce - nutzen Sie Dokumente, Tabellen, Chats und mehr, um die Vertriebsplanung in Echtzeit zu unterstützen, ohne Salesforce zu verlassen. Anstatt per E-Mail zu kommunizieren, können Benutzer das Kommentar- und Chat-Feature nutzen und direkt mit anderen Mitgliedern des Teams innerhalb eines Dokuments kommunizieren, was Zeit spart und Raum für eine effizientere Zusammenarbeit schafft.

15. Apty

Digitale Adoptionssoftware

über Apty Apty ist eine End-to-End-Plattform für die digitale Anpassung, die Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützt, einschließlich Onboarding, Schulung und Einhaltung von Prozessen.

Schlüssel-Features:

Verwaltung von Benutzer-Einführungen und -Schulungen

Kontrolle der Datenqualität

Asynchrones Lernen

Mehrsprachigkeit

Selbstbedienungsportal

Mobiles Lernen

Modellierung und Simulation

Umfragen

Über 70% aller Initiativen zur digitalen Transformation scheitern aufgrund verschiedener Faktoren, wie z. B. begrenzte Ressourcen, Widerstand gegen Veränderungen, fehlende Abstimmung oder mangelnde Akzeptanz durch die Beteiligten. Apty adressiert diese häufigen Herausforderungen, indem es Tools wie Onboarding, Validierung und Analysen zur Verfügung stellt, um jedes Problem bei der digitalen Einführung zu lösen.

Dieser SaaS-Anbieter trägt zur Maximierung des ROI Ihres Unternehmens bei und senkt die Schulungs- und Supportkosten um bis zu 80 %.

16. Crowdcast

Live-Streaming-Software

über Crowdcast Crowdcast ist eine Live-Streaming-Software, mit der Benutzer Webinare, Workshops, Interviews, Online-Gipfel und vieles mehr veranstalten können.

Schlüssel-Features:

Planung und Verwaltung von Ereignissen

Live-Chat

Mehrere Moderatoren

Mehrere Kameraübertragungen

Umfragen/Abstimmungen

Moderation

Publikumsanalyse

Dieses SaaS-Produkt bietet eine einfache, leicht zu bedienende und unterhaltsame Benutzeroberfläche, die sowohl für Gastgeber als auch für Teilnehmer ein nahtloses Erlebnis darstellt. Ob Sie eine informative Verkaufspräsentation oder ein Co-Webinar mit Markenpartnern veranstalten, Crowdcast bietet Ihnen eine zuverlässige Plattform, um mit Ihrem Publikum in Verbindung zu treten und Ihr Geschäft zu vergrößern.

17. MailChimp Lead Management Software

Über MailChimp MailChimp ist ein großartiges SaaS-Beispiel für eine Lead-Management-Software und einen Anbieter von E-Mail-Marketingdiensten - mit dieser All-in-One-Marketingplattform können Sie Ihr Publikum und Ihren Umsatz steigern.

Mit diesem Tool können Benutzer Marketing-E-Mails versenden, automatische Nachrichten einstellen, Landing Pages erstellen, gezielte Werbekampagnen erstellen, online verkaufen und die Berichterstellung und Analyse erleichtern.

Schlüssel-Features:

Automatisierte Planung

Verhaltensbasierte Zielgruppenansprache

Nachverfolgung der Konversion

Abbildung der Customer Journey

Lead-Erfassung und Pflege

Multi-Channel-Marketing

Verwaltung von Vorlagen

Kampagnen, Segmentierung, Verwaltung und Analyse

Ab 2022 werden mehr als 667.680 Unternehmen weltweit mailChimp verwenden um ihre Vertriebs- und Marketingziele zu erreichen und zu übertreffen.

18. Zapier

Automatisierungsplattform/ Cloud-Integrationssoftware

über Business Insider / Zapier

Zapier ist eine Cloud-Integrations- und software zur Automatisierung die es Benutzern ermöglicht, ihre Arbeit über mehr als 5.000 Apps zu automatisieren, um die Arbeitseffizienz zu verbessern und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Schlüssel-Features:

Regelbasierter Workflow/Workflow-Management

Business process automation

Dashboard

Kein Code Vorgefertigte Konnektoren

Verwaltung der Integration

API

ETL

Gemäß dem Jahr 2021 Zapier State of Business Automatisierung Report erwähnen 94 % der befragten Arbeitnehmer in kleinen und mittleren Geschäften, dass sie in ihrer Rolle sich wiederholende, zeitraubende Aufgaben erledigen. Darüber hinaus gaben 88 % der KMU an, dass die Automatisierung es ihnen ermöglicht hat, mit größeren Unternehmen zu konkurrieren.

Dieses SaaS-Beispiel ist für die Benutzer wertvoll, weil es ihnen die Automatisierung von Social Media-Posts, Verträgen, Dateneinträgen, Vertriebskontakten, Lead Flow und Team-Updates ermöglicht. Es automatisiert auch Ihre zeitaufwändigsten Arbeiten, wie z. B dateneingabe und Rechnungsverwaltung , um geistige Energie und Zeit für die wichtigeren Bereiche des Geschäfts zu sparen.

Zapier ist das ultimative Power-Tool zur Automatisierung Ihrer Routinearbeiten. Es ermöglicht Ihnen, vollständig automatisierte Flows zwischen Tools zu erstellen, die Daten und Nachrichten zwischen Intercom, Salesflare, Slack, Google Tabellen, SQL-Datenbanken und vielen anderen Plattformen austauschen. Unser Business bei Salesflare läuft derzeit über mehr als 125 sogenannte "Zaps", was es uns ermöglicht, mit einem kleinen Team ein enormes Arbeitspensum zu bewältigen. Derzeit arbeiten wir daran, die frühen Phasen unseres Verkaufsprozesses noch weiter zu automatisieren, indem wir Daten über neue Kunden in Salesflare einspeisen und dort E-Mails auslösen, damit wir unseren Clients die Aufmerksamkeit und das Follow-up geben können, das sie verdienen.

Jeroen Corthout , Mitbegründer bei Salesflare

19. Front

Help Desk und Team-Kommunikationssoftware

über Front front ist ein kundenkommunikation und Team-Kommunikations-Hub, der es den Benutzern ermöglicht, die betriebliche Effizienz zu verbessern und stärkere Beziehungen zu den Kunden aufzubauen. Dieser SaaS-Anbieter bietet eine nahtlose Plattform für die Kommunikation - eine Kombination aus einer automatisierten ticketing-System mit einer persönlichen Note per E-Mail.

Dieser SaaS-Anbieter hat Support-, Operations-, Account Management- und Success-Teams in mehr als 8.000 Geschäften dabei unterstützt, getrennte Systeme zu eliminieren, indem sie alle ihre Kanäle in einer einzigen Plattform zusammenführen, personalisierte Antworten erstellen und Probleme schneller bearbeiten, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen.

Rationalisieren Sie Ihre Arbeit noch weiter, indem Sie Front mit Ihren meistgenutzten Tools verbinden front integrieren mit ClickUp, HubSpot, Salesforce und mehr! 🤝⚡️

Schlüssel-Features:

Aktivitäts-Dashboard und Nachverfolgung

Chatten/Mitteilen/Kommentare

Nachverfolgung der fertiggestellten Kunden

Kundensegmentierung

E-Mail-Überwachung/-Verwaltung

Berichterstellung/Analytik

Integrationen von Drittanbietern

Videokonferenzen

Gemeinsam genutzte Posteingänge

Aus der Sicht des einzelnen Benutzers ist das Kommentieren in Front bei weitem mein bevorzugtes Feature. Bei jedem komplexen Kundenszenario kann ich dank der Kommentarfunktion schnell und einfach die richtigen Teammitglieder einbinden und die Ressourcen erhalten, die ich brauche, um die bestmögliche Antwort zu senden. Letztendlich kann ich durch die Kommentarfunktion effektiver kommunizieren und tiefere Beziehungen zu meinen Kunden aufbauen. Was unsere Automatisierung betrifft, so freue ich mich am meisten über die komplexen, zeitsparenden Workflows, die wir auf der Roadmap haben. Wir haben so viele Kunden, die die Möglichkeiten von Front nutzen, und ich habe so viele Erfolgsgeschichten mit Regeln gesehen, bei denen Teams weniger Zeit mit der Verwaltung von Nachrichten verbringen und mehr Zeit in die Kommunikation mit ihren Kunden investieren können.

Justin Song , Senior Onboarding Manager bei Front ⭐️ Bonus-Inhalt: Mathilde Collin, Gründerin und CEO von Front, war in unserem When It Clicked-Podcast zu Gast! Hören Sie zu und erfahren Sie mehr über sie Wenn es geklickt hat moment beim Aufbau des Unternehmens! 🎙😊

20. Editor X

Web-Erstellungsplattform

über Wix Editor X editor X ist eine fortschrittliche Plattform für die Erstellung von Webseiten, die ausschließlich für Designer und Web-Profis entwickelt wurde.

Schlüssel-Features:

Fließendes Design

Freiheit bei CSS-Grid-Layouts

Der Inhalt passt sich automatisch an jeden Bildschirm an

Hunderte von Designer-Komponenten

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Dieses Beispiel für SaaS zeichnet sich durch ein hochmodernes responsives Design und eine reibungslose Drag-and-Drop-Oberfläche aus, die die Benutzererfahrung verbessert. Benutzer können benutzerdefinierte Codes hinzufügen, komplexe Websites mit führenden Design- und Layout-Funktionen erstellen und Benutzerinteraktionen ohne Code durchführen.

Das Tool verfügt außerdem über ein leistungsstarkes integriertes CMS, mit dem datengesteuerte Websites und komplexe Webanwendungen erstellt werden können und das es den Mitarbeitern ermöglicht, den Inhalt der Website zu aktualisieren und zu verwalten. Dadurch werden unerwünschte Änderungen durch andere als die zugelassenen Mitarbeiter verhindert.

Die Plattform ermöglicht es mir, komplexe benutzerdefinierte Websites mit führenden Design- und Layout-Funktionen unter Verwendung von Tools wie Grid, Layouter und Repeater zu erstellen. Ich kann auch benutzerdefinierte Benutzerinteraktionen ohne Code erstellen. Das integrierte CMS erlaubt mir oder meinen Mitarbeitern, den Inhalt der Website im Hintergrund zu aktualisieren und zu verwalten, so dass ich nicht befürchten muss, dass jemand an meinem Website-Design herumpfuscht. Zu erledigen: Mit Velo (unserer offenen Entwicklungsplattform) kann ich eine weitere Ebene der Kontrolle und Funktion zu meiner Website hinzufügen. Als jemand, der Erfahrung mit der Erstellung von Websites mit Code hat, weiß ich, wie mühsam und repetitiv das sein kann - ein Tool zu haben, das diese Erfahrung in ein visuelles Medium mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche verwandelt, macht die Erstellung von Websites viel schneller und effizienter. Ich freue mich schon darauf, mit Editor X komplexere Projekte wie Webanwendungen und ganze Plattformen zu erstellen.

Ido Hershkovitz , Technischer Designer bei Editor X

21. Deskera

Integrierte Buchhaltungs-, CRM- und HR-Software

über Deskera Deskera ist eine preisgekrönte All-in-One-Business-Software, die kleinen und mittleren Unternehmen (SMBs) hilft, mit weniger Tools schneller zu wachsen.

Schlüssel-Features:

Enterprise Asset Management

Integrierte Geschäftsabläufe

Berichterstellung/Analytik

Finanzverwaltung

Management der Lieferkette

Personalverwaltung

Verwaltung der Bestände

CRM

Mit Blick auf die Probleme seiner Kunden bietet Deskera drei Hauptproduktmodule an, um die kritischen Bedürfnisse jedes kleinen Geschäfts zu optimieren: Bücher, CRM und Mitarbeiter. Mit diesem SaaS-Tool können Geschäfte ihre Abläufe rationalisieren, indem sie ihre Rechnungsstellung, Buchhaltung, Inventar, Gehaltsabrechnung, CRM, HR, E-Mail-Marketing und vieles mehr an einem Ort verwalten.

Wir haben Deskera so konzipiert, dass es von Eigentümern kleiner Geschäfte in verschiedenen Branchen genutzt werden kann und ihnen hilft, zu wachsen. Mit unserem erschwinglichen und einfach zu bedienenden Produkt möchten wir die digitale Transformation in den KMUs der Welt fördern. Businesses können auch ihre eigene Vertriebspipeline benutzerdefinieren und konfigurieren, um sicherzustellen, dass alle ihre Geschäfte effektiv zum Abschluss gebracht werden, ihre bestehenden Apps über Zapier oder die anderen APIs verbinden, ihre eigenen Apps mit dem mitgelieferten Dev-Kit erstellen und E-Mail-Marketingkampagnen verwalten.

Shikha Samant managerin für Unternehmenskommunikation bei Deskera

22. UserGuiding

Benutzer Onboarding Software

über UserGuiding UserGuiding ist ein Benutzer onboarding-Plattform wurde entwickelt, um die Produktakzeptanz zu verbessern und die Abwanderung zu verringern, indem interaktive Onboarding-Walkthroughs für Benutzer bereitgestellt werden, für die kein Code erforderlich ist.

Dieses SaaS-Beispiel eignet sich hervorragend für alle, die schnell Schritt-für-Schritt-Produktübersichten, interaktive Leitfäden, Checklisten-Widgets, Tooltips, Ressourcenzentren und mehr erstellen möchten. Dank der Drag-and-Drop-Funktionalität sind keine technischen Kenntnisse erforderlich.

Schlüssel-Features:

Selbstbedienungs-Tools

Management der Produkteinführung

In-App-Schulung

Kontextbezogene Anleitung

Einzelziele des Publikums

Berichterstellung/Analysen

Aktivitäts-Dashboard

Darüber hinaus bietet Userguilding großartige Analysemöglichkeiten, um durch die Nachverfolgung der Performance von Walkthroughs, Touren, Tutorial-Popups und vielem mehr personalisierte Erlebnisse zu schaffen.

Im Zuge der Digitalisierung und der Remote-Arbeit müssen Unternehmen sicherstellen, dass sich alle Mitarbeiter, Clients, Kunden und Benutzer problemlos an neue digitale Plattformen anpassen und einbinden können. Wir nutzen UserGuiding zum Beispiel, um Onboarding Flows für unsere Kunden und hilfreiche interaktive Inhalte für unsere neuen Mitarbeiter zu erstellen, die neue Tools schnell erlernen müssen. Das Tool verfügt über Features zur Identifizierung und Nachverfolgung von Benutzern, mit denen sich das Verhalten Ihrer Benutzer oder Mitarbeiter beim Durchlaufen Ihrer interaktiven Inhalte analysieren lässt. Dies ist eine großartige Möglichkeit, das Engagement zu erhöhen und eine Segmentierung einzurichten, um sicherzustellen, dass jeder sein persönliches Erlebnis erhält.

Selman Gokce , Sr. Inbound Marketer bei UserGuiding

23. Loio von Lawrina

**Software für juristische Dokumentation

über Loio von Lawrina Loio rationalisiert die Vertragserstellung und -prüfung für Anwälte, Anwaltsgehilfen, Manager und Eigentümer von Geschäften mit KI-gesteuerter Microsoft Word-Software.

Schlüssel-Features:

Vorlagen für Verträge

Textüberprüfung/-bearbeitung

Stilprüfung

Volltext-Suche

Vertrags-/Lizenzmanagement

Dokumentenerfassung und -speicherung

Automatisierte Klauselanalyse

Zusammenfassung von Verträgen

Dieses SaaS-Beispiel ist ein moderner juristischer Held, denn es erkennt automatisch Probleme in Verträgen in Microsoft Word und führt seine Benutzer dann durch die Behebung dieser Probleme. So wird sichergestellt, dass die juristischen Dokumente präzise und aktuell sind.

Mein bevorzugtes Feature in Loio ist die schnelle und detaillierte Zusammenfassung Ihrer Verträge - Loio prüft Ihre Verträge automatisch und gibt einen detaillierten Health Score aus. Sie haben die Möglichkeit, eine Empfehlung anzunehmen oder Ihren Vertrag unangetastet zu lassen. Die automatische Klauselanalyse ist ebenfalls sehr hilfreich, da sie die Erstellung von Verträgen erleichtert und fehlende Klauseln in Sekundenschnelle aufspürt, was die Vertragserstellung schnell, angenehm und effizient macht. Was neue Features angeht, so freue ich mich darauf, das Feature Bilingual Contract Support auszuprobieren, das bei der Überprüfung und Komposition zweisprachiger Verträge hilft und Vertragsfehler sofort behebt.

Inna Ptitsyna , Leiterin der Abteilung Kommunikation bei Lawrina

24. PickFu

Verbraucherforschungsplattform

über PickFu PickFu ist eine Verbraucherforschungsplattform, die es den Benutzern ermöglicht, detailliertes Verbraucherfeedback zu sammeln und Vermutungen durch Klarheit zu ersetzen.

Schlüssel-Features:

Split-Tests

Online-Umfragen und Quizze

Klick-Tests

Marktforschung

Dieses SaaS Beispiel ist ideal für die Marktforschung. Es verbindet Benutzer mit echten Menschen, die ihre ehrliche Meinung abgeben, um sofort die richtigen Erkenntnisse zu gewinnen, die für intelligentere und datengestützte Geschäftsentscheidungen erforderlich sind. Optimieren Sie auf einfache Weise Ihre Ideen-, Design-, Entwicklungs- und Einführungsphasen.

Ganz gleich, ob Sie eine App entwickeln, ein neues Layout für eine Website testen, ein neues Geschäftslogo entwerfen oder die Einführung eines neuen Produkts oder einer Kampagne vorbereiten - PickFu hilft Ihnen, unvoreingenommenes Feedback einzuholen. Mit dem Instant Polling Service, dem A/B-Testing Feature und anderen Features erhalten Sie demografische Aufschlüsselungen Ihrer Befragten. Dies hilft Ihnen, Ihren Markt besser zu verstehen.

Als leitender Produktmanager finde ich Feedback in unserem Produktentwicklungsprozess sehr wichtig - aus diesem Grund verwende ich PickFu für Marktforschung und Benutzertests. Einige meiner Favoriten unter den Features dieses Tools sind: Die Schnelligkeit, mit der man Feedback erhält; man kann innerhalb von Minuten Feedback erhalten, was viel besser ist als bei herkömmlichen Benutzertests. Wie einfach es ist, demografische Daten zu sortieren; alle demografischen Daten sind in der SaaS-Benutzeroberfläche voreingestellt, so dass man Geschlecht, Alter, Einkommen, Ethnie und Beruf auswählen kann, um nur einige zu nennen. Echtes Feedback von echten Menschen; diese Menschen existieren, es sind echte Menschen aus der ganzen Welt. Testen der Informationsarchitektur mit PickFu; ob die Nutzer eine bestimmte Struktur der Navigationslinks mögen oder eine andere. Letztendlich kann dies Ihren Workflow und Ihre gesamte Marktstrategie unterstützen, da Sie Ihre Ideen innerhalb von Minuten mit einer bestimmten Zielgruppe testen können!

William Chin , Web-Berater bei YourDigitalAid

25. Planbar

**Software zur Verwaltung sozialer Medien

über Planbar Planable ist ein durchgängiges Workflow- und Social-Media-Tool, das Marketing-Agenturen, Freiberuflern und Marketing-Teams gleichermaßen hilft, Planungs-, Kollaborations- und Genehmigungsprozesse zu verbessern.

Schlüssel-Features:

Ein zentraler Hub für Social Media-Kampagnen

Zusammenarbeit in Echtzeit - Austausch von Feedback und Iteration in Echtzeit

Rasteransicht zum Anordnen und Vorschauen von Inhalten vor der Veröffentlichung

Planen von Beiträgen über alle Social-Media-Kanäle (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Kalender für soziale Medien

Dieses SaaS-Tool ermöglicht es Erstellern und Kunden, Posts zu planen, Inhalte zu visualisieren und innerhalb der Plattform in Echtzeit zusammenzuarbeiten, wodurch ein effizienter Prozess für Kunden-Feedback und Implementierung entsteht. Und im Gegenzug erhalten Sie Hilfe bei der Beschleunigung des Genehmigungsprozesses.

Soziale Medien sind ständig im Wandel: viele Algorithmus-Updates, Features und neue Plattformen. Als Marketing-Team sollten wir damit Schritt halten und gleichzeitig unsere Einzelziele im Auge behalten. Planable hilft uns bei der Erstellung unserer Inhalte, indem es eine nahtlose Zusammenarbeit innerhalb unseres Teams sicherstellt.

Catalina Grigoriev , Inhaltsvermarkterin bei Planbar

26. Databox

Dashboard- und Berichterstellungssoftware

über Databox Databox ist eine Business-Analyseplattform, die alle Ihre Geschäftsdaten in einem zentralen Dashboard sammelt und den Benutzern die Nachverfolgung der Leistung und die Gewinnung von Erkenntnissen in Echtzeit ermöglicht.

Schlüssel-Features:

Activity Dashboard

Anpassbare Berichterstellung

Drag & Drop Funktion

Trichter-Analyse

Berichterstellung/Analytik

Vorhersage

Nachverfolgung von Umsätzen

Trend-Analyse

Integrationen von Drittanbietern

Vorlagen

Was dieses Tool zu einem großartigen Beispiel für SaaS macht, ist seine Fähigkeit, eine Mischung von Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln und in einem Dashboard abzuschließen, das eine vollständige Ansicht Ihrer Leistung auf einen Blick bietet.

Aufgrund meiner Rolle im Marketing muss ich täglich Daten aus verschiedenen Tools wie Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs und HubSpot Marketing abrufen, und es würde mich sehr viel Zeit kosten, mich in jedes Tool einzeln einzuloggen. Mit Databox kann ich Metriken aus mehreren Quellen in einem Dashboard nachverfolgen und auf einfache Weise Korrelationen ziehen, Trends erkennen und umgehend Anpassungen vornehmen. Dieses Tool hat mir und meinem Team geholfen, die vierteljährlichen Ziele konsequent zu erreichen. Databox hat vor kurzem ein Feature für Berichte eingeführt. Anstatt Berichte oder Präsentationen außerhalb der Databox App zu erstellen, kann ich nun mit Reports den gesamten Prozess von der Datenerfassung bis zur Präsentation begleiten. Ich hoffe, dass ich mit Reports mehr von meinem allgemeinen Berichterstellungsprozess automatisieren und eine bessere, überzeugendere Geschichte darüber erzählen kann, was erledigt wurde, wie sich dies auf die Leistung ausgewirkt hat und welche Ergebnisse diese Bemühungen für das Geschäft hatten.

Tamara Omerovic , Leiterin des Inhaltsmarketing bei Datenbox

27. Ahrefs

SEO/ Web-Optimierungssoftware

über ClickUp/ Ahrefs Ahrefs ist einer der führenden und vertrauenswürdigen SEO-Software suiten weltweit. Sie bietet Tools für Marketingfachleute zur Optimierung ihrer Inhalte und zur Maximierung von Wachstumschancen.

Mit SEO tools für Linkaufbau, Website-Audits, Keyword-Recherche, Nachverfolgung von Rankings und Konkurrenzanalysen können digitale Vermarkter wichtige Informationen über Backlinks sammeln, um ihren gesamten Marketingaufwand zu rationalisieren und höhere Google-Rankings zu erzielen.

Schlüssel-Features:

Keyword-Recherche für Suchmaschinen

Klicks-Daten

Schätzung des gesamten Suchverkehrs

Backlink-Zuwachs oder -Rückgang im Laufe der Zeit

SERP-Verlauf

Überwachung ausgehender Links

Alarme für das Keyword-Ranking

Sofortige Analyse der internen Backlinks

Ahrefs ist oft meine erste und letzte Station bei der Arbeit - es bietet eine schnelle Übersicht darüber, wie sich unser organischer Traffic erledigt, und dient als Grundlage für alle SEO-Forschungen und Nachverfolgungen. Die Features, die ich am häufigsten benutze, sind Rank Tracker und Site Explorer. Ersteres ermöglicht es mir, alle Änderungen an unseren Keyword-Rankings zu sehen, und letzteres bietet eine großartige Ansicht einer Website oder einer bestimmten Seite mit mehreren Optionen, um tiefer einzutauchen. Ahrefs entwickelt sich zu einem Schweizer Taschenmesser, wenn es um digitale Marketingforschung geht, und ich freue mich, dass sie sich mit Dingen wie bezahlten Anzeigen und Integrationen beschäftigen. Ich freue mich auch darauf, den Google Sheet Connector auszuprobieren, um die Daten besser zu visualisieren und zu analysieren.

Quincy Smith , Leiter der Abteilung SEO bei Sprungbrett

28. Karma Bot

Mitarbeiterbindungs-Software

über Karma-Bot Karma Bot ist eine unterhaltsame und ansprechende Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter und deren Kollegen zu belohnen.

Schlüssel-Features:

Ziel-Management

Leistungsmanagement

Mitarbeiteranerkennung

Berichterstellung/Analytik

Benchmarking

Mit diesem Tool und Belohnungssystem für das Mitarbeiterengagement können Teammitglieder ihrem Management und ihren Kollegen Karmapunkte als Token der Anerkennung für ihre harte Arbeit geben. Mit den von ihren Kollegen gesammelten Punkten können die Mitglieder des Teams dann vom Unternehmen festgelegte Preise einlösen - eine großartige Möglichkeit, eine unterhaltsame und lohnende Arbeitskultur zu schaffen!

Remote-Arbeit ist hart, und als Ersteller von SaaS und Eigentümer eines Geschäfts weiß ich, wie schwer es ist, zu 100 % von zu Hause aus zu arbeiten. Da ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man von seinen Kollegen getrennt ist, wusste ich, dass es einen besseren Weg gibt, um die Mitarbeiter bei der Stange zu halten und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie bei der Arbeit geschätzt werden, ganz gleich, wo sie sind - das ist die Aufgabe von Karma. Es hilft Teams bei der Nachverfolgung von Geburtstagen, der Einrichtung eines Belohnungssystems und vielem mehr, um eine unterhaltsame und positive Arbeitskultur zu schaffen.

Stas Kulesh , Mitbegründer von Karma

29. Appy Pie

No-Code Entwicklungssoftware

über Appy Pie Appy Pie ist eine No-Code-Entwicklungssoftware mit mehreren Business-Lösungen. Sein Website-Baukasten ermöglicht es Ihnen, gut gestaltete Websites zu erstellen, die über eine hohe Funktionalität verfügen und mit sinnvollen und relevanten Features ausgestattet sind.

Schlüssel-Features:

Leichtgewichtige & schnelle Websites

Offline-Fähigkeiten

Sicher und geschützt

Aktualisierungen in Echtzeit

Mehr als 200 Features

Unbegrenzte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung

Kostenlose Domain mit jeder Website

Kostenlose professionelle E-Mail Adresse

Benutzer, die in jeder Art von Geschäft arbeiten, einschließlich eines Salons, einer maklerbüro eine Einrichtung des Gesundheitswesens, kann die Vorteile von Appy Pie und seinem No-Code-Website-Builder nutzen.

30. VertrauenMary

Umfrage-Software

über Trustmary Trustmary ist ein kundenfeedback-Tool für die Lead-Generierung, um Websites zu optimieren und die Konversionsraten zu erhöhen.

Schlüssel-Features:

Formulare und Videos für Testimonials

Formulare und Pop-ups zur Lead-Generierung

Pop-ups für soziale Prüfungen

A/B- und multivariate Tests

Net Promoter Score

Umfrage-Ersteller

Automatisierung

Integration

Benutzer können Erfahrungsberichte sammeln, Konversionsraten erhöhen und Feedback einholen. Sie können auch Social Proofing nutzen, indem sie ihren bestehenden zufriedenen Kundenstamm auf verschiedenen Plattformen wie Google, G2, Capterra, Facebook usw. hervorheben.

Wenn Sie Ihre zufriedenen Kunden für sich sprechen lassen, erhöht dies das Vertrauen neuer Besucher in Ihre Marke. Jeder weiß, dass ein großartiges Kundenerlebnis zu zufriedeneren Kunden und begeisterten Bewertungen führt. Wenn wir nicht täglich Bewertungen von bestehenden Kunden bekämen, hätten wir nicht die Möglichkeit, uns entsprechend weiterzuentwickeln und auch das Engagement unserer Mitarbeiter zu fördern. Wir nutzen derzeit unser Beta A/B-Testing tool, um zu testen, welches Widget für Kundenstimmen am besten abschneidet. Mit diesen Informationen können wir unsere Konversionsraten noch weiter optimieren und auch unsere Kunden an unseren Erkenntnissen teilhaben lassen. Darüber hinaus wächst die Widget-Bibliothek von Trustmary derzeit mit neuen Designs. Wir sind gespannt, wie sie im Allgemeinen und im Vergleich zueinander abschneiden!

Arttu Haho , Verantwortlicher für Marketing bei Trustmary

31. TaskClone

Produktivitätssoftware

über Evernote/Aufgabenklon TaskClone ist ein webbasiertes Produktivitätstool, das es Benutzern ermöglicht, Notizen aus Apps wie OneNote und Evernote zu synchronisieren und zu taggen sowie Folgeaktionen in Ihrer bevorzugten App für Aufgaben oder im Google Kalender zur Ausführung zu erstellen.

Es organisiert die Schritte, die Sie benötigen, um Ihr Projekt und Ihre Aufgaben mühelos abzuschließen - kein Umschalten zwischen SaaS-Apps und keine doppelten Aufgaben mehr. Geben Sie Ihre Aufgaben einfach in Evernote, OneNote, Google Docs oder TaskCam ein, und fügen Sie einen Tag als Auslöser hinzu, um Ihre Notizen automatisch zu synchronisieren.

Schlüssel-Features:

Zu erledigende Aufgaben werden an ein bestimmtes Ziel gesendet

Ereignisse und Erinnerungen, die an den Kalender gesendet werden

Verknüpfung mit der zu jeder Aufgabe hinzugefügten Notiz

Arbeiten Sie offline und synchronisieren Sie neue Änderungen mit einer Internetverbindung

Funktioniert mit ClickUp, Todoist und 40+ anderen Apps für Aufgaben

TaskClone ist buchstäblich die einzige Möglichkeit, meine ToDo-Elemente aus meinen Notizen in ClickUp zu übertragen. Ob Sie nun Evernote, OneNote, Google Docs oder sogar handschriftliche Notizen verwenden, TaskClone macht es einfach, Aufgaben zu notieren, wenn ich Notizen mache und stellt sicher, dass ich sie nie vergesse, indem ich sie an ClickUp sende, wo ich meine Arbeit erledige. Es macht sowohl Evernote als auch ClickUp wertvoller für mich.

Troja Weihnachten direktor für strategische Projekte bei TaskClone

32. PomoDone

Software zur Zeiterfassung

über PomoDone Die PomoDone App ist ein leistungssteigerndes und produktivitätssteigerndes Tool, das Benutzern hilft, ihren Workflow zu verwalten, die für Aufgaben aufgewendete Zeit zu verfolgen und sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren.

Es verwendet die zeitmanagement-Methode die Pomodoro-Technik wurde in den späten 1980er Jahren von dem Universitätsstudenten Francesco Cirillo entwickelt, um komplexe Projekte in mundgerechte und zeitlich begrenzte Teile der Arbeit aufzuteilen und sich jeweils nur auf eine einzige Aufgabe zu konzentrieren.

Schlüssel-Features:

Blockieren bestimmter Websites während der Arbeit

Unterbrechungsnotizen

Log-Verwaltung

Chrome-Erweiterung

Tag-Anpassung

Tastenkürzel

Integrationen mit ClickUp und anderen SaaS-Produkten

Nutzen Sie dieses SaaS tool, um Ihr Zeitmanagement zu verbessern und die mentale Ermüdung durch kontextwechsel den ganzen Tag lang.

Countdown Timer zur Anwendung der Pomodoro™ Technik, direkt in die ClickUp App integriert. Es ermöglicht mir, vordefinierte und benutzerdefinierte Timer und Pausen laufen zu lassen, während ich mich auf die Ausführung von ClickUp Aufgaben konzentriere, es speichert alle Timer-Aufzeichnungen in seinem eigenen Protokoll und synchronisiert sie zurück zu ClickUp Timesheets, und es hilft auch, bestimmte Websites zu blockieren, während ich mich auf die Aufgabe konzentriere. Ich kann sehen, woran ich in diesem Moment arbeite, und es hilft mir, meine Aufmerksamkeit zu behalten und Ablenkungen und Unterbrechungen zu vermeiden. Es ist ein Lebensretter für mein ADHS, und der Hintergrundsound hilft mir, mich noch besser zu konzentrieren.

Alex Mauzon , CEO & Mitbegründer bei PomoDone Sieh dir das an_ ADHD apps !

33. Colorcinch (ehemals Cartoonize)

Foto und Text Editor Software

über DP-Vorschau / Colorcinch (ehemals Cartoonize)

Colorcinch ist ein intuitiver Editor, mit dem Benutzer ihre Fotos mit wenigen Klicks in individuelle Kunstwerke verwandeln können.

Schlüssel-Features:

KI-Hintergrundentfernung

Textmaskierung und Editor

Freihandzeichnen

Exportieren und freigeben

Effekte, Filter und Überlagerungen

Bestandsbibliotheken und Sammlungen

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf - nutzen Sie die benutzerfreundlichen Bearbeitungstools und Effekte, um faszinierende und benutzerdefinierte Grafiken für alle Arten von Anforderungen zu erstellen, einschließlich sozialer Medien und Blogbeiträge.

Colorcinch enthält wichtige Bearbeitungstools wie Zuschneiden, Größenanpassung, Aufheller, Text-Editor, Hintergrundentfernung, Bildkonverter und kreative Tools wie Fotokombinierer, Farbwähler, Überlagerungsbilder - alles, was Sie für einen Editor benötigen. Dieses Tool ist einfach zu bedienen, und Sie müssen kein Profi-Designer sein, um atemberaubende Grafiken zu erstellen! Spielen Sie einfach mit der unglaublichen Sammlung von Archivfotos und handverlesenen kreativen Elementen (Vektoren, Icons, Masken und Überlagerungen) herum.

Peter Babiy , Kreativdirektor bei Colorcinch

34. Sprinto

Compliance Management

über Sprinto Sprinto ist eine Compliance-Management-Software, die die langsame, mühsame und fehleranfällige Art und Weise der Einhaltung von Vorschriften durch eine technikgestützte Erfahrung ersetzt.

Schlüssel-Features:

Adaptive Richtliniendokumente

Zero-Touch-Sicherheitsaudit und Compliance

Nachverfolgung der Einhaltung

Audit-Verwaltung

100%ige Automatisierung

Live-Anleitung durch Experten

Zentralisierte Überwachung in Echtzeit

SaaS-Unternehmen nutzen diesen Anbieter, um die Compliance in einem kürzeren Zeitraum zu erreichen.

Sie können sich schnell auf die Einhaltung von Vorschriften vorbereiten, indem sie die Überwachung durch Integrationen und Workflows automatisieren, automatisch maßgeschneiderte Sicherheitsdokumente erstellen, Zugang zu Live-Sitzungen mit Compliance-Experten erhalten und eine zentralisierte Überwachung ermöglichen.

Mit Sprinto kann der Weg zur Compliance auf nur 15 Tage verkürzt werden, anstatt 90-120 Tage, je nach Größe des Unternehmens. Das Tool bildet eine neue Kategorie von SaaS-Tools, und damit wird die Einhaltung von Vorschriften spielerischer denn je. Das Dashboard ist nur eine Checkliste mit einer Punktzahl von 100 - erreichen Sie 100 Punkte, sind Sie bereit für die Einhaltung der Vorschriften!

Bhuvesh B Lal , Wachstumsvermarkter bei Sprinto

35. SonarCloud

**Quellcode-Verwaltungssoftware

über SonarCloud SonarCloud ist ein Tool zur Quellcode-Verwaltung, mit dem Sie Bugs und Sicherheitslücken in Ihren Pull Requests und in den Repositorys aufspüren können - so können Sie Probleme mit dem Code früher in Ihrem Workflow erkennen, verstehen und beheben.

Schlüssel-Features:

Nachverfolgung von Fehlern

Code-Überprüfung

Kontinuierliche Integration

API

Diese software development tool unterstützt Sie bei der Entwicklung robuster und sicherer Anwendungen, indem es Ihnen einen schnellen Zugriff auf den Zustand Ihres Codes ermöglicht. So wissen Sie bei jedem Schritt im Zyklus, wo Ihr Code steht.

Außerdem können Sie Code korrigieren, neue Regeln lernen und andere Tools wie Github in Ihre Arbeit integrieren, um Ihren Entwicklungs-Workflow weiter zu verbessern.

Chekk.io ist ein Softwareentwicklungsunternehmen und wir verwenden SonarCloud in unserer CI/CD-Pipeline (Integration & Deployment), um Softwareentwicklern zu helfen, die Codequalität auf einem sehr hohen Niveau zu halten. Da SonarCloud in unsere Build- und Deployment-Pipeline integriert ist, wird die Analyse automatisch erledigt, sobald ein Entwickler seine neuen Code-Änderungen in das Repository überträgt. Als Ergebnis erhalten unsere Entwickler ein sofortiges Feedback, falls Probleme im Code gefunden werden, und jedes gefundene Problem wird in der Regel mit Code-Beispielen genau beschrieben. Zu erledigen ist auch die Anwendung der neuen Metriken zur Code-Qualität, die SonorCloud kürzlich veröffentlicht hat, um unsere Entwicklungsprozesse zu verbessern. Insbesondere glaube ich, dass diese Metriken uns dabei helfen werden, technische Schulden zu identifizieren und entsprechende Schritte zur Abhilfe einzuleiten.

Anton Jarkow , Leiter der Technologieabteilung bei Chekk.io Bonus: Technische Verschuldung

36. VoilaNorbert

E-Mail Marketing Software

über VoilaNorbert VoilaNorbert ist eine E-Mail-Marketing-Software, die es Benutzern ermöglicht, mit ihrem Tool zum Auffinden von Massen-E-Mails einfach E-Mail-Adressen online zu finden.

Schlüssel-Features:

Domain-Prüfung

Erkennung von Catch-all-Servern

Überprüfung von Massen- und Einzel-E-Mails

Dieses Tool wurde zu einem der besten Tools gewählt genauesten Bulk Finder tools von Ahrefs mit einer Erfolgsquote von 98 % - Sie brauchen nur den vollständigen Namen Ihres Interessenten und die URL seiner Website, und diese App ruft die E-Mail Adresse ab und verifiziert sie mit ihrem intelligenten Überprüfungstool.

Ich arbeite im Bereich Outreach und Link Building Partnerships bei VoilaNorbert und verwende dieses Tool, um E-Mail-Adressen aus meiner Interessentenliste zu finden und zu verifizieren. Es ist ein sehr nützliches Tool für die Kaltakquise, für die Geschäftsentwicklung, die Personalabteilung und die PR. Es verfügt über viele nützliche Features, die für ein kleines Geschäft von Vorteil sind: eine "Später senden"-Funktion, Erinnerungen an E-Mails, benutzerdefinierte Signaturen, E-Mail-Vorlagen, E-Mail-Sequenzen und eine E-Mail-Nachverfolgung. Was mein bevorzugtes Feature angeht, so muss ich sagen, dass es die Funktion zum Zusammenführen von E-Mails ist. Sie ermöglicht es mir, meine Kaltakquise-Kampagnen zu skalieren, indem ich personalisierte E-Mails an eine große Zahl von Personen auf einmal sende - sie hat mir geholfen, Kampagnen durchzuführen und mehr Personen zu erreichen, die an Marketingkooperationen interessiert sein könnten.

Alicjia Olko , Partnerschaften für Öffentlichkeitsarbeit und Linkaufbau unter VoilaNorbert

37. TimeJam

Software zur Zeiterfassung für Angestellte

über TimeJam TimeJam vereinfacht die Zeiterfassung auf spielerische Art und Weise, indem es Social-Media-Elemente in die Nachverfolgung der Zeit einbezieht.

Schlüssel-Features:

Die Zeiterfassung wird mit freundlichen Wettbewerben auf Slack oder MS Teams zu einem sozialen und ansprechenden Ereignis

Teams sammeln Punkte für die Einhaltung der Zeiterfassung und kämpfen um einen monatlichen Preis

Integrationen mit Ihren bestehenden work tools für die Zeiterfassung, einschließlich ClickUp, Harvest, und mehr

Einfach einzurichten und Ihr Team dazu zu bringen, seine Timesheets mit großem Engagement zu erfassen

Das hilft die Produktivität des Teams zu verbessern und stärkt die Moral des Teams. Mit TimeJam werden die Stunden täglich erfasst, und die Kunden verzeichnen einen Anstieg der abrechenbaren Stunden um 10 % aufgrund der besseren Datenqualität.

Gamifying Zeitmanagement kann für ein Unternehmen einfach sein, um mehr Umsatz zu erzielen. TimeJam wendet ein ganzes Spektrum von Taktiken an, um Ihr Team bei der täglichen Nachverfolgung der Zeit zu halten: Gamification, Soziales, Humor und Leistung. Wir haben Timejam für die Kolme Group implementiert und konnten feststellen, dass das durchschnittliche Alter eines Eintrags von fast einer Woche auf weniger als einen Tag gesunken ist, und im Zuge dessen ist unser Umsatz um fast 9 % gestiegen.

Lauren Caughlan , Marketingleiterin bei Kolme-Gruppe Zeit, die besten SaaS tools für Sie auszuwählen

Nun, da haben Sie es - 37 Beispiele für Software as a Service (SaaS), die in dieser Branche führend sind und Wellen schlagen!

Das digitale Zeitalter schreitet schneller voran als je zuvor, und es wird erwartet, dass der gesamte SaaS-Markt und die globale Cloud-Nutzung rasch zunehmen werden, da immer mehr Unternehmen einen SaaS-Lösungsansatz für verschiedene Funktionen im Geschäft wählen. Und die Entwicklung wird sich in absehbarer Zeit nicht verlangsamen. Mit diesen SaaS-Beispielen, darunter Tools für das Projektmanagement, verbessern wir ständig die Art und Weise, wie wir arbeiten und unsere Geschäfte verwalten.

Egal, ob Sie Ihr eigenes SaaS-Unternehmen gründen wollen und auf der Suche nach inspiration für ein Business Modell oder auf der Suche nach neuen Tools zur Verbesserung Ihrer Produktivität und zur Unterstützung Ihres wachsenden Geschäfts sind, können Ihnen diese SaaS-Beispiele sicherlich weiterhelfen! Die oben erwähnten Software-Tools und Expertentipps helfen Ihnen dabei, die besten Entscheidungen zu treffen.

Und da es Tausende von Optionen gibt und nicht alle SaaS gleich sind, sollten Sie deren SaaS-Modell und Alleinstellungsmerkmale genau studieren und ausprobieren, um zu sehen, wie sie mit Ihren Vorstellungen und Zielen übereinstimmen. Vielleicht entdecken Sie gerade Ihren neuen Favoriten SaaS-Tool für verwaltung Ihrer Projekte und beschleunigen Sie Ihr Geschäft - alles an einem Ort. 😉🚀