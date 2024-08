Daten nutzen, um das Wachstum zu beschleunigen: Die 10 besten SaaS-Analyse-Tools im Jahr 2024

Um die Leistung Ihres Geschäfts zu verstehen, müssen Sie Daten analysieren. Zahlen zeigen deutlich, wie gut Ihr Produkt abschneidet, wie viele Verkäufe Sie in einem bestimmten Zeitraum getätigt haben und wie viel Geld Sie verdient haben. 💰

Wenn Sie ein Software as a Service (SaaS)-Geschäft betreiben, ist es am einfachsten, Registerkarten darüber zu erledigen, wie Ihre Kunden mit Ihrem Produkt interagieren, und zwar mit einer SaaS-Analyse-Software. Diese Tools erledigen die schwere Arbeit und sammeln und entschlüsseln Daten aus Vertrieb, Marketing und kundenfeedback . Außerdem werden sie in übersichtlichen Diagrammen und Berichten zusammengefasst, so dass die Nachverfolgung des Fortschritts einfach ist.

Angesichts der Vielzahl an Tools haben wir die Top 10 der SaaS-Analyse-Tools herausgesucht, um Ihnen zu helfen, auf der Grundlage Ihrer Daten kluge Entscheidungen zu treffen. Schauen wir uns die Vor- und Nachteile sowie die Preise an, um die beste Option für Ihr SaaS-Geschäft zu finden! 🕵

Die Auswahl des richtigen SaaS-Analyse-Tools kann Ihnen dabei helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Das ideale Tool sollte Ihre individuellen Anforderungen, Fähigkeiten und Ihr Budget unterstützen. Im Folgenden finden Sie einige Schlüsselaspekte, die Sie berücksichtigen sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine intuitive Navigation ermöglichen den Beteiligten den Zugriff auf und die Interpretation von Daten ohne umfangreiche Schulungen

Eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine intuitive Navigation ermöglichen den Beteiligten den Zugriff auf und die Interpretation von Daten ohne umfangreiche Schulungen Anpassung: Suchen Sie nach SaaStools, die eine benutzerdefinierte Anpassung des Dashboards ermöglichen und eine flexible Berichterstellung ermöglichen, so dass Sie die Analysen auf Ihr Geschäft zuschneiden können

Suchen Sie nach SaaStools, die eine benutzerdefinierte Anpassung des Dashboards ermöglichen und eine flexible Berichterstellung ermöglichen, so dass Sie die Analysen auf Ihr Geschäft zuschneiden können Skalierbarkeit: Ein geeignetes Tool sollte flexibel sein und mit Ihren Anforderungen mitwachsen, wenn Ihr SaaS Geschäft wächst

Ein geeignetes Tool sollte flexibel sein und mit Ihren Anforderungen mitwachsen, wenn Ihr SaaS Geschäft wächst Datenvisualisierung: Das Tool sollte eine robusteoptionen zur Datenvisualisierung wie Diagramme, Grafiken und interaktive Anzeigen, um komplexe Daten in einem verständlichen Format darzustellen

Das Tool sollte eine robusteoptionen zur Datenvisualisierung wie Diagramme, Grafiken und interaktive Anzeigen, um komplexe Daten in einem verständlichen Format darzustellen Datenintegration: Stellen Sie sicher, dass das Tool eine Verbindung zu Daten aus verschiedenen Quellen wie Datenbanken, CRM oder Marketingplattformen herstellen und diese integrieren kann

Stellen Sie sicher, dass das Tool eine Verbindung zu Daten aus verschiedenen Quellen wie Datenbanken, CRM oder Marketingplattformen herstellen und diese integrieren kann Zusammenarbeit: Achten Sie auf Features, die eine einfache Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams ermöglichen und das Freigeben von Berichten und Erkenntnissen innerhalb des Unternehmens erlauben

Die ideale SaaS-Analyse-Software sollte wie ein Chamäleon sein, das sich mühelos an Ihre SaaS-Lösung anpassen kann business-Anforderungen . 🦎

Wir haben die Laufarbeit erledigt, um die besten Lösungen zu finden. Schauen wir uns an, was die besten SaaS-Analyse-Tools in Bezug auf Features, Einschränkungen und Preisoptionen bieten.

1. ProfitWell

Über: ProfitWell ProfitWell ist ein analytisches tool, das alle Ihre Abonnement-Statistiken an einem Ort sammelt. Es überwacht Umsatz, Benutzerwachstum und andere wichtige SaaS-Metriken.

Seine Echtzeit-Analyse- und Berichterstellungsfunktionen halten Sie auf dem Laufenden und liefern Ihnen personalisierte KPIs für intelligente Entscheidungsfindung . Mit präzisen Daten zu Produktleistung, Kunden, Wettbewerbern und Umsatz können Sie wirkungsvolle Entscheidungen treffen.

Die Algorithmen von ProfitWell helfen auch bei der Senkung der Abwanderungsraten. Durch die Nutzung von realen Branchendaten und Markttrends können Sie die perfekten Preise für Ihre Produkte und Upgrades einstellen und so die Kundenbindung verbessern. 🌬️

ProfitWell beste Features

Berichterstellung in Echtzeit

Prüfungen der Preisgestaltung und Kundenbindung

ROI-Analyse

Nachverfolgung der Kundenabwanderung

Mobile App verfügbar

ProfitWell-Einschränkungen

Der Support für PayPal-Abrechnungen ist nicht verfügbar

Die Daten sind möglicherweise nicht immer ganz genau

ProfitWell Preise

ProfitWell Metriken: Free Forever

Free Forever Enterprise: Preise auf Anfrage

ProfitWell Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (100+ Bewertungen)

4.9/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

2. HockeyStack

Über: HockeyStack HockeyStack steigert den Umsatz durch eine leistungsstarke Mischung aus Attribution, Lift-Analyse und Marketing-Mix-Modellierung. Es sammelt Daten von Ihrer Website, CRM, Werbeplattformen, Marketing-Automatisierung, ABM-Plattform und Data Warehouse.

Dieses Tool untersucht Website-Verhalten und Conversion-Ereignisse und verwandelt sie in einen wertvollen First-Party-Datensatz für Analysen. Von kartierung von Customer Journeys und die Zuweisung der Bedeutung von Touchpoints durch Multi-Touch-, Single-Touch- und Machine-Learning-Modelle zeichnet HockeyStack ein anschauliches Bild der Wege, die zum Erfolg führen. 🥇

Die Software ermöglicht auch die Erstellung personalisierter marketing-KPIs , Berichterstellungen und Dashboards innerhalb der Benutzeroberfläche. Legen Sie Einzelziele für Pipeline und Umsatz fest und verfolgen Sie diese nach Produkten, Preisen, Regionen oder Personas, um einen detaillierten Einblick in die Leistung zu erhalten.

HockeyStack beste Features

Einheitliche Nachverfolgung von Daten

Automatisierte Datenbereinigung

Algorithmen für maschinelles Lernen

Detaillierte Analyse

Nachverfolgung von KPIs und Metriken

HockeyStack Beschränkungen

Das anfängliche Setup kann zeitaufwändig sein

Die Plattform bietet kein Schulungsmaterial für die Einarbeitung

HockeyStack-Preise

Wachstum: $1.399/Monat

$1.399/Monat Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

HockeyStack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

3. Google Analytics

Google-Analytics über Google Support Als beliebteste SaaS-Analysesoftware bietet Google Analytics Zugang zu fast allen Kennzahlen, die Sie für die Bewertung der Leistung Ihrer Website benötigen. Es deckt sowohl Metriken zur Kundengewinnung wie Website-Traffic als auch Verhaltensindikatoren wie Absprungrate und Konversionen ab.

Über ein benutzerfreundliches Dashboard bietet Google Analytics eine Aufschlüsselung der demografischen Daten der Besucher Ihrer Website, die Geschlecht, Alter, Speicherort und sogar die verwendeten Geräte umfasst.

Dieses tool ist ein goldgrube für digitale Vermarkter -Sie hilft dabei, die wirkungsvollsten sozialen Kanäle zu identifizieren oder marketing-Kampagnen die den Verkehr auf Ihre Website lenken. Anhand dieser Erkenntnisse können Sie sich darauf konzentrieren, die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, wo sie am meisten benötigt wird, oder die Kanäle hervorzuheben, die für den meisten Verkehr verantwortlich sind. 🚦

Google Analytics beste Features

Berichterstellung über den Datenverkehr

Nachverfolgung der Konversion

Berichterstellung in Echtzeit

Einblicke in den Flow des Benutzerverhaltens

Integriert in Google-Produkte wie AdWords und Search Console

Google Analytics Limits

Die Datenextraktion kann ein wenig langsam sein

Der automatisierte Kundendienst ist nicht immer hilfreich

Google Analytics Preise

Free

Für Unternehmen: Kontakt für Preise

Google Analytics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (6,000+ Bewertungen)

4.5/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7,000+ Bewertungen)

4. Quantcast

Über: Quantcast Quantcast kombiniert KI und maschinelles Lernen mit Echtzeitdaten, um den Traffic Ihrer Website zu ermitteln und Einblicke in die Demografie und Psychografie der Besucher sowie andere relevante Webanalysedaten zu erhalten.

Das Tool bezieht Informationen aus über 100 Millionen Internetquellen. Anschließend analysiert es diese Daten und gibt den Benutzern präzise und aktuelle Einblicke in den Website-Verkehr, die Zusammensetzung des Publikums und die Buyer Personas auf der Grundlage von Kaufpräferenzen, Verhaltensweisen und Speicherorten. 📍

Quantcast liefert auch Berichterstellungen zu den Zinsen, den Medienpräferenzen und den Berufen der Besucher/Kunden. Diese können Ihnen helfen, gründlichere Daten zu sammeln daten über die Vorlieben der Kunden .

Quantcast beste Features

KI-gesteuerte Erkenntnisse

Datenanalyse in Echtzeit

Zugriff auf Daten aus über 100 Millionen Quellen

Nachverfolgung von Daten für Apps

Detaillierte Berichterstellung

Quantcast Beschränkungen

Benutzerdefinierte Berichterstellung und Datenfilter könnten detaillierter sein

Weitere Optionen zur Datensegmentierung könnten von Vorteil sein

Quantcast Preise

Quantcast Measure: Free

Free Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Quantcast Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

5. Baremetrics

Über: Baremetrics Baremetrics ist eine benutzerfreundliche Plattform, mit der Sie Ihren Kundenstamm analysieren und Metriken wie LTV, MRR und andere Schlüssel für Ihre SaaS-Anwendung einsehen können. Sie können sich für monatliche, wöchentliche oder tägliche Berichterstellung so dass Sie immer auf dem Laufenden sind.

Baremetrics bietet darüber hinaus Daten über ähnliche Unternehmen, die Ihnen eine umfassendere Sicht auf Ihre Leistung ermöglichen.

Nutzen Sie das Control Center, um einen umfassenden Überblick über Ihr gesamtes Geschäft zu erhalten. Verwenden Sie Smart Dashboards, um alles von wiederkehrenden Umsätzen bis hin zur Kundenabwanderung zu überblicken, oder nutzen Sie das Baremetrics Feature Forecasting für Vorhersagen und zukünftige Planungen. 🔮

Die Plattform integriert mit wichtigen Anbietern von Zahlungen wie Square, PayPal und Shopify.

Baremetrics beste Features

Analytics API für einfache Integration

Forecasting für genaue Vorhersagen

Kundensegmentierung

Kontrollzentrum für eine 360° Übersicht über das Geschäft

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Baremetrics Beschränkungen

Die Einstellung von Integrationen kann eine Weile dauern

Das System kann gelegentlich fehlerhaft sein

Baremetrics Preise

Hängt von den monatlich wiederkehrenden Einnahmen ab und beginnt bei $108/Monat

Baremetrics-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 3.3/5 (weniger als 10 Bewertungen)

6. Kissmetrics

Über: Kissmetrics Kissmetrics zeichnet sich als personenbasiertes Analysetool aus, das Ihnen hilft, die Metriken zu erkennen, zu verstehen und zu steigern, die Ihr Online SaaS Geschäft unterstützen. Seine SaaS-Analysen decken die gesamte Customer Journey ab, von neuen Abonnements bis hin zu monatlich wiederkehrenden Einnahmen.

Die Software überwacht jeden Besuch auf Ihrer Website, noch bevor die Besucher sich anmelden. Diese Informationen geben Aufschluss darüber, woher sie kamen, was sie auf Ihrer Website nachgeschlagen haben und was sie letztendlich überzeugt hat, Kunden zu werden. 🛒

Sobald Besucher zu Kunden werden, können Sie sie anhand verschiedener Eigenschaften wie Plan-Ebenen und demografischer Daten segmentieren. Sie können sogar Datenpunkte aufschlüsseln und so Nutzungsmuster und Marketingeffektivität verstehen.

Kissmetrics beste Features

Schnelle Berichterstellung

Testen des Benutzer Flow

Automatisierung von E-Mails

Einfache Dashboards für Dateneinblicke

Nachverfolgung des Trichters

Kissmetrics Beschränkungen

Es könnte noch intuitiver und benutzerfreundlicher sein

Mehr Dashboard-Optionen könnten von Vorteil sein

Kissmetrics Preise

Silber: $199/Monat

$199/Monat Gold: $499/Monat

$499/Monat Platin: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Bezahlung nach Aufwand: 0,0025/Ereignis

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Kissmetrics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

4.1/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

7. ChartMogul

Über: ChartMogul ChartMogul ist eine praktische Plattform für Abonnement-Daten, die mit Ihrem Anbieter verknüpft ist und Echtzeit-SaaS-Analysen liefert.

Mit der App können Sie Ihre Kunden mit raffinierten Filtern segmentieren und erhalten so verwertbare Erkenntnisse darüber, wie sich Ihre Schlüssel-Metriken in verschiedenen geografischen Regionen unterscheiden. Die Einstellung von monatlichen oder vierteljährlichen Einzelzielen hilft Ihnen bei der nahtlosen Nachverfolgung Ihrer Wachstumskurve. 📈

Die Magie von ChartMogul liegt in der automatisierten Berichterstattung über wichtige SaaS-Metriken wie monatlich wiederkehrende Umsätze (MRR), Abwanderung und LTV. Darüber hinaus stattet es Ihr Team mit Tools aus, um Ihre Abonnement-Daten effektiv zu verarbeiten.

Durch die Nutzung der direkten Integration der Abrechnungsplattform können Sie auf historische und individuelle MRR-Bewegungen zugreifen. Bei diesem Prozess werden relevante Einträge zusammengeführt, um einen sauberen und zusammenhängenden Datensatz zu erstellen.

ChartMogul beste Features

Automatisierte Berichterstellung

Kundensegmentierung

Echtzeit-Analysen

Tools zur Prüfung und Bearbeitung von Daten

Mobile App verfügbar

ChartMogul Beschränkungen

Automatisierte Aktualisierungen für einmalige Gebühren sind nicht verfügbar

Das Onboarding der Datenquellen kann zu komplex sein

ChartMogul Preise

Free: Für SaaS-Gründer mit weniger als 10.000 $ MRR

Für SaaS-Gründer mit weniger als 10.000 $ MRR Skala: Abhängig vom monatlich wiederkehrenden Umsatz

Abhängig vom monatlich wiederkehrenden Umsatz Volumen: Abhängig vom monatlich wiederkehrenden Umsatz

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ChartMogul Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

4.6/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

8. Verrücktes Ei

Über: Verrücktes Ei Crazy Egg ist eine Website-Analyse tool für SaaS Geschäfte . Durch seine intuitiven Features wie Scrollmaps, Heatmaps und Clickmaps erhalten Marketer verwertbare Einblicke in die Leistungsdaten ihrer Website. Diese visuellen Schnappschüsse ermöglichen ein tieferes Verständnis des Verhaltens der Benutzer.

Das Tool bietet ein umfassendes Vergleichsfeature, mit dem Benutzer die Leistung verschiedener Elemente wie verweisenden Traffic, Kampagnen und Landing Pages bewerten können. Es organisiert die Parameter von Kampagnen und gewährleistet die Analyse aller Traffic-Quellen an einem einzigen Speicherort.

Das Feature zur automatischen Fehlererkennung identifiziert Besucher, die auf Fehler stoßen, hebt die wichtigsten Probleme hervor die behoben werden müssen. Sie können dann prioritäten setzen, was sofortige Aufmerksamkeit erfordert und verschieben Sie weniger dringende Probleme. ⚠️

Crazy Egg beste Features

Automatische Fehlererkennung

Umfassende Traffic-Analyse

Snapshots, um mehr über das Verhalten der Benutzer zu erfahren

Vergleich der Website-Leistung

Ausführliche Berichterstellung

Crazy Egg Beschränkungen

Die Filter für Schnappschüsse sind auf Datum und Gerät limitiert

Der Kundendienst kann manchmal langsam sein

Crazy Egg Preise

Standard: $49/Monat

$49/Monat Plus: $99/Monat

$99/Monat Enterprise: $249/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Crazy Egg Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

9. Mixpanel

Über: Mixpanel Mixpanel hilft marketing-Analytik indem sie sich auf die genauen Aktionen der Benutzer auf Ihrer Website konzentriert. Diese Plattform analysiert das Verhalten der Benutzer, das Navigieren im Trichter Ihrer Website und die Produktnutzung. Durch den Vergleich der tatsächlichen Aktionen der Benutzer optimiert sie die SaaS-Dienste für bessere Kundenbindung .

Gewinnen Sie Einblicke in die Aktivitäten der Benutzer innerhalb Ihres Produkts, sei es durch die Untersuchung bestimmter Features oder durch die Gruppierung der Benutzer nach Aktivierungsmetriken und Speicherort. Die Nachverfolgung von Ereignissen der Benutzer in Echtzeit identifiziert verbesserungswürdige Bereiche. Sobald diese identifiziert sind, erstellt Mixpanel einen Plan zur Verbesserung und misst die Auswirkungen dieser Änderungen auf das Engagement und die Bindung der Benutzer.

Sie können auch hoch engagierte Kunden identifizieren und potenzielle Abwanderungsrisiken dadurch können Sie proaktiv Maßnahmen ergreifen, um Ihre monatlich wiederkehrenden Einnahmen zu steigern. 📈

Mixpanel beste Features

Segmentierung der Benutzer

Nachverfolgung von Ereignissen bei den Benutzern

Trichter-Analyse

Kostenlose SQL-Untersuchung

Messung von Wachstum und Kundenbindung

Mixpanel Beschränkungen

Die Filter der Berichterstellung können unzuverlässig sein und sich beim Speichern von Änderungen verzögern

Das Extrahieren von Daten aus der Plattform kann etwas einschränkend sein

Mixpanel Preise

Starter: Free

Free Wachstum: $20/Monat

$20/Monat Unternehmen: $833/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Mixpanel-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

4.6/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

10. Woopra

Über: Woopra Woopra bietet benutzerdefinierte Lösungen für produktmarketing , Vertriebs- und Support-Teams und bietet umfassende Customer-Journey-Analysen. 🧪

People Profiles bietet einen zentralen Ort für Benutzeraktionen wie Zahlungen auf der Website, Interaktion und E-Mail Engagement. Woopra deckt Full-Funnel-Attribution ab, onboarding-Optimierung überwachung von Feature-Trends, Nachverfolgung des Abonnement-Wachstums und Kohortenanalyse.

Sie können das Benutzerverhalten über alle Berührungspunkte hinweg analysieren und so bessere Strategien für die Akquise, Bindung und Bindung von Kunden entwickeln. Sammeln Sie Daten aus verschiedenen Bereichen wie Produkt, Marketing, Vertrieb und Support, und ergreifen Sie Maßnahmen auf der Grundlage von integrierten Auslösern.

Woopra beste Features

Nachverfolgung der Benutzeraktivitäten in Echtzeit

Eingebaute Automatisierungen und Auslöser

Nicht-linearecustomer Journey-Analyse* Segmentierungsfunktionen

Berichte zur Trendanalyse

Woopra Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann unintuitiv und überwältigend sein

Einige Benutzer leiden unter gelegentlichen Plattformfehlern

Woopra-Preise

Core: Free

Free Pro: $999/Monat

$999/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Woopra Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

4.4/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

SaaS analytics tools sind von unschätzbarem Wert für nachverfolgung und Verständnis des Verhaltens Ihrer Kunden um fundierte Entscheidungen zu treffen. Der Betrieb von SaaS-Unternehmen erfordert jedoch mehr als nur den Umgang mit Daten.

Hier kommt ClickUp ins Spiel - eine leistungsstarke Lösung für die Planung, Nachverfolgung und Ausführung aller Ihrer Geschäfte auf einer einzigen Plattform! Sehen wir uns an, wie dieses Projektmanagement-Kraftpaket ihre Geschäftsprozesse auf die nächste Stufe hebt ! ⚡

Verwenden Sie mehr als 15 Ansichten für Projekte, arbeiten Sie in Dokumenten zusammen, und verfolgen Sie Geschäftsprozesse auf Dashboards mit ClickUp

Wenn Sie auf der Suche nach einem benutzerfreundlichen Tool sind, mit dem Sie Ihre Prozesse von Anfang bis Ende nachverfolgen können, ist ClickUp das Nonplusultra business-Management-Lösung ! Mit den zahlreichen Features für die Zusammenarbeit, den Ansichten für Projekte und den Tausenden von Integrationen ist die Verwaltung von Vorgängen ein Kinderspiel. 🍰

Verwalten Sie Ihre Aufgaben mit Ansichten wie Listen, Gantt-Diagrammen und Boards im anpassbaren Setup von ClickUp. Behalten Sie die Registerkarten für Ihre Ziele und Abhängigkeiten von Aufgaben über die Kalender-Ansicht und verfolgen Sie den Fortschritt der Aufgabe in der Zeitleiste-Ansicht.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team, indem Sie Aufgaben an mehrere Mitglieder des Teams verteilen und Diskussionen über Kommentar-Threads anstoßen. Anschließend können Sie Kommentare in umsetzbare Aufgaben umwandeln und Bildschirmaufnahmen freigeben, um zu kommunizieren, was erledigt werden muss.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um ein kollaboratives Datenkraftwerk zu erstellen

Die ClickUp Dokumente feature hilft Ihnen, Ihre Geschäftsprozesse zu dokumentieren und zu verknüpfen. Sie können Dateien freigeben innerhalb echtzeit-Chats und erhalten Sie Benachrichtigungen über alle Änderungen oder Aktualisierungen Ihres Teams.

Verwenden Sie ClickUp Dashboards zur Ansicht der wichtigsten Indikatoren eines Projekts an einem Ort. Sie können Ihr Dashboard mit Karten benutzerdefiniert gestalten, nachverfolgung der Zeit , Aufgaben und Sprints, und beobachten Sie alle Prozesse wie ein Falke. 🦅

Integrieren Sie ClickUp mit über 200 Tools wie Slack, Figma und verschiedenen Cloud-Speicher-Apps. Außerdem können Sie ClickUp über Zapier mit SaaS-Analysesoftware wie Google Analytics, Mixpanel und Profitwell verknüpfen, um den Workflow zu optimieren.

ClickUp beste Features

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Vereinfachen, Organisieren und Ausführen von Business Operationen mit ClickUp

Maximieren Sie das Wachstum Ihres Geschäfts, indem Sie mit den Top 10 SaaS Analyse-Tools verstehen, was Kunden zum Bleiben bewegt und was sie zum Verlassen veranlasst. Verschaffen Sie sich einen tiefen Einblick in die Besucherzahlen Ihrer Website, vergleichen Sie sie mit denen Ihrer Mitbewerber und verbessern Sie Ihre Strategien.

Für eine umfassende Business-Management-Lösung, testen Sie ClickUp kostenlos ! Entfesseln Sie seine leistungsstarke Tools für das Projektmanagement und vorlagen für Business-Pläne zur Rationalisierung des Betriebs und zur Förderung des Wachstums! 📈