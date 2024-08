Intelligenter arbeiten: Entdecken Sie die 10 besten KI-Tools für Mac im Jahr 2024

Es ist aufregend zu sehen, wie die künstliche Intelligenz (KI) so ziemlich alles verändert, was wir tun! 🤖

Von der Vorhersage des Kundenverhaltens bis hin zum Augmented Writing - die enorme Datenverarbeitung und die fortschrittlichen Lernfähigkeiten der KI haben das Leben der Menschen in mehr als einer Hinsicht erleichtert. Sie sparen nicht nur Ressourcen, AI-Software-Lösungen können die Genauigkeit und Effizienz Ihrer Arbeit verbessern und Ihnen helfen, schneller zu liefern.

Wenn Sie ein Mac-Benutzer sind, der KI nutzen möchte, haben wir etwas für Sie! Werfen Sie einen Blick auf unsere von Experten zusammengestellte Liste der 10 wichtigsten KI-Tools für Mac-Geräte. Wir haben vielseitige Optionen vorgestellt, die die Möglichkeiten in den Bereichen Kreativität, Produktivität und Komfort erweitern.

KI für Mac-Geräte gibt es in Form von verschiedenen Anwendungen wie Chatbots, digitalen Assistenten, Workflow- und projektmanagement-Lösungen . Ihre Fähigkeiten können je nach dem verwendeten Analysemodell bzw. den verwendeten Analysemodellen variieren.

Viele KI-Tools verwenden beispielsweise natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um Computern zu helfen, menschliche Sprache zu verstehen, zu interpretieren und darauf zu reagieren. Software mit künstlicher Intelligenz nutzt auch Automatisierungsfunktionen, um die Produktivität zu steigern und Aufgaben schneller zu erledigen, indem Textaufforderungen den Inhalt zusammenfassen - sogar in Aufgaben!

Fassen Sie lange Kommentar-Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche zusammen - mit ClickUp AI

Auch wenn Sie je nach Ihren Bedürfnissen bestimmte Funktionen in Betracht ziehen, sollten Sie bei der Auswahl einer KI-Lösung für den Mac einige allgemeine Punkte beachten:

Kompatibilität: Sind Sie mit Ihrem iPhone, iPad und Mac tief im Apple-Universum verwurzelt? In diesem Fall sollten Sie ein KI-Tool wählen, das mit all Ihren Apple-Geräten kompatibel ist 📱 Benutzererfahrung: Eine saubere, intuitive Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist, kann sehr wichtig seinproduktivität steigern3. Leistung: Untersuchen Sie die Geschwindigkeit und Effizienz des Tools. Haben andere Benutzerbugs melden und Pannen? 🐞 Skalierbarkeit: Das Tool sollte in der Lage sein, sich an Ihre Bedürfnisse anzupassen, wenn Ihre Projekte wachsen Anpassung: Softwareanpassungen können von einfachen Schnittstellenanpassungen bis hin zu tiefgreifenden Änderungen reichen Integrationsfähigkeit: Die besten KI-Tools lassen sich in der Regel in andere Systeme, Anwendungen oder Datenbanken integrieren, um Ihre täglichen Prozesse zu optimieren

Von Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit bis zu Lead Sourcing und intelligente Diagrammerstellung haben wir eine Liste von 10 KI-Tools mit einer Vielzahl von Funktionen für Mac zusammengestellt. Die folgenden Bewertungen werden Ihnen helfen, Ihre ideale Lösung zu finden! 🌚

Nutzen Sie ClickUp Brain, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

ClickUp ist eine umfassende Kollaborations- und projektmanagement-Tool mit eigenen KI-Funktionen für jede Branche oder Nische. Es ist eine cloudbasierte Plattform, aber Sie können den dedizierten Mac- oder Mac M1-Client herunterladen für mehr Flexibilität bei der Nutzung auf Ihrem Desktop. ClickUp Gehirn ist ein hochqualifizierter Arbeitsassistent, der Ihnen dabei hilft, die Lieferung in verschiedenen Rollen zu beschleunigen. Das Tool nimmt Ihnen das Rätselraten ab, indem es Ihnen Dutzende von Befehlen und rollenspezifischen, vollständig vordefinierten Eingabeaufforderungen zur Verfügung stellt, um Ihre täglichen Aufgaben zu beschleunigen.

Verwenden Sie die ClickUp Brain Toolbar, um Ihre Inhalte in Echtzeit zu verbessern. Erleichtern Sie Ihre Verwaltungsarbeit durch die Erstellung von Zusammenfassungen, projektbeschreibungen , besprechungsnotizen emails, und aktionspunkte sofort mit ClickUps AI Project Manager, AI Knowledge Manager und AI Writer for Work.

Dieses KI-Tool kann jedes Element optimieren, das Sie in Ihrem ClickUp-Dokumente . Markieren Sie einen bestimmten Text und verwenden Sie die verfügbaren Schreibanregungen, um ihn kürzer, länger, fesselnder oder einfacher zu gestalten.

Überprüfen Sie Rechtschreibung und Grammatik während des Schreibens und verbessern Sie so die Gesamtqualität Ihres Textes internen und externen Kommunikation . ClickUp Brain kann auch Sprachen übersetzen, was eine effektivere Zusammenarbeit für globale Teams ermöglicht. 🌎

Durch den Einsatz von ClickUp Brain verkürzen Sie die Zeit für jeden Arbeitsablauf - sei es im Marketing oder im Vertrieb, Agiles Projektmanagement , Design- oder Ingenieurteams! Und die Kirsche auf dem Sahnehäubchen? ClickUp hat native Apps für iPad, iPhone und Apple Watch Geräte, so dass Sie auch unterwegs mit Ihren Projekten in Verbindung bleiben können!

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp Brain mit 100+ eingebauten rollenspezifischen Prompts

Schreibhilfe für einen professionelleren, direkteren oder engagierteren Ton

SofortAktion übersetzen* Fehlererkennung und -korrektur

Unterstützung für kreative Inhalte

Whiteboards undMind Maps für die Diagrammerstellung

Zeitsparende Zusammenfassungen und Extraktion der nächsten Schritte aus langen Dokumenten

Integration mit über 1.000 anderen Tools

1.000+ Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle (einschließlichVorlagen für ChatGPT-Eingabeaufforderungen)

15+ anpassbare Workflow-Ansichten

Skalierbarkeit mit Multi-Device-Unterstützung

ClickUp Einschränkungen

KI-basierte Aufgabenerstellung ist noch nicht verfügbar (kommt aber bald)

Die Erforschung aller KI-Funktionen kann einige Zeit in Anspruch nehmen

ClickUp Preise*

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontaktieren Sie das Vertriebsteam für einen individuellen Plan, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist

: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam für einen individuellen Plan, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. TypingMind

Über: TypingMind Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit sind, ChatGPT mit einigen zusätzlichen Vorteilen zu nutzen, ist TypingMind genau das Richtige für Sie. Es verfügt über eine spezialisierte Prompt-Bibliothek mit KI-Charakteren wie "Stand-up Comedian" oder "Academic Researcher", die Ihnen helfen, Ihre Fragen auf besondere Art und Weise zu beantworten.

Sie können auch ein Dokument hochladen und mit der KI über dessen Inhalt interagieren. Dies könnte besonders für akademische oder professionelle Nutzer, die einen KI-Assistenten suchen, praktisch sein. 🎓

Verwenden Sie TypingMind direkt in Ihrem Webbrowser, ohne sich anzumelden, oder laden Sie die App in das Dock Ihres Macs. Außerdem bleibt Ihr API-Schlüssel sicher und unversehrt, da er direkt auf Ihrem eigenen Computer gespeichert ist, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

TypingMind beste Eigenschaften

Websuche innerhalb des Chats zur Verbesserung der Antworten

Riesige Prompt-Bibliothek

Text-to-Speech verfügbar

Anpassbarer Chatbot mit einer gemeinsam nutzbaren Schnittstelle

Unbegrenzte Anzahl von Plugins (auf der höchsten Stufe)

TypingMind-Einschränkungen

Erfordert einen OpenAI API-Schlüssel für die Einrichtung

Begrenzte Anzahl von KI-Charakteren auf dem kostenlosen Plan

TypingMind Preise

Frei

Standard: $39 pro Lizenz*

$39 pro Lizenz* Erweitert: $59 pro Lizenz

$59 pro Lizenz Premium: $79 pro Lizenz

*Jeder Lizenzschlüssel kann auf fünf Geräten verwendet werden

TypingMind Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

3. Elephas

Über: Elephas Elephas, ein KI-Schreibassistent, kann direkt in Mac-, iPhone- und iPad-Anwendungen integriert werden. So können Sie Ihren Arbeitsablauf fortsetzen, ohne zwischen Anwendungen wechseln oder einen Browser verwenden zu müssen.

Elephas führt eine neue Funktion namens Super Brain ein, um Ihre Wissensbasis zu zentralisieren. Es zieht Daten aus einer Vielzahl von Quellen wie PDFs, Webseiten und Plattformen wie Notion und Obsidian und haucht ihm Leben ein. Du kannst mit deinem Elephas-Datensatz richtig brainstormen und chatten! 🐘

Die hochgeladenen Daten werden lokal indiziert und arbeiten in Verbindung mit OpenAI, um Schreibaufgaben wie das Beantworten von E-Mails oder das Erstellen von Inhalten zu unterstützen.

Elephas legt einen Schwerpunkt auf den Datenschutz und bietet den Nutzern die Möglichkeit, ihre eigenen OpenAI-Schlüssel zu verwenden, um die Speicherung von Daten auf öffentlichen Servern zu vermeiden.

Elephas beste Eigenschaften

Integriert mit Mac-Anwendungen

Individuelles Superhirn zu Ihrer Verfügung

zu Ihrer Verfügung Zentraler Datensatz mit Chat-Optionen

Snippets Funktion erlaubt es Nutzern, ihre eigenen Aufgaben zu definieren

Funktion erlaubt es Nutzern, ihre eigenen Aufgaben zu definieren Umschreiben von Inhalten möglich

Elephas Einschränkungen

UI-Design könnte gestrafft werden

Steile Lernkurve

Elephas Preise

Standard : $4.99/Monat

: $4.99/Monat Pro : $8.99/Monat

: $8.99/Monat Pro+: $14.99/Monat

Elephas Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt : 4.4/5 (4+ Bewertungen)

: 4.4/5 (4+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15+ Bewertungen)

4. Craft

Über: Handwerk Craft ist ein hervorragendes Programm für die Erstellung von Notizen, die Zusammenarbeit und die produktivitätswerkzeug wurde bei den App Store Best of 2021 Awards von Apple als Mac App des Jahres ausgezeichnet.

Die Plattform wird nicht nur für ihre schöne Benutzeroberfläche gelobt, sondern nutzt die GPT-3-Technologie, um Schreibblockaden zu überwinden. Der KI-Assistent ist ideal, um Ideen für Inhalte zu entwickeln, lange Dokumente zusammenzufassen und komplexe Berichte in eine einfachere Sprache umzuformulieren.

Craft AI kann Rechtschreibung und Grammatik sofort korrigieren und Text in jede gewünschte Sprache übersetzen. Sie hilft auch dabei, Informationen aus gespeicherten Dokumenten in einem Q&A-Format zu extrahieren. Sie können zum Beispiel fragen: "Woran arbeitet Tom diese Woche?", um eine Zusammenfassung seiner zugewiesenen Aufgaben zu erhalten. 🔍

Craft beste Eigenschaften

Optisch ansprechendes Design und Layout

Suchleiste für schnellen Zugriff auf Dokumente und intelligente Vorschläge

Erweiterte Notizorganisation mit der Möglichkeit, Unterseiten für differenzierte Themen zu erstellen

Anpassbarteam-Wikis *Wochenziele für die Zuweisung von Aufgaben und die Festlegung von Fristen

Handwerkliche Einschränkungen

Das Sharing-Modell könnte besser sein

Es könnten mehr Vorlagen verwendet werden

Handwerkliche Preise*

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $5 /Monat pro Mitglied

: $5 /Monat pro Mitglied Business : $10 /Monat pro Mitglied

: $10 /Monat pro Mitglied Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Craft Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (15+ Bewertungen)

: 4.8/5 (15+ Bewertungen) Kapitelra: Nicht verfügbar

5. Plus AI von Setapp

Über: Plus auf Setapp Plus ist ein weiterer GPT-gestützter Schreibassistent, der exklusiv für Mac OS über ein monatliches Setapp-Abonnement erhältlich ist. Es ist keine zusätzliche Zahlung oder ein separater API-Schlüssel erforderlich, da alles in Ihrer Setapp-Mitgliedschaft enthalten ist.

Einmal durch eine Tastenkombination aktiviert, lässt sich Plus nahtlos in jede Anwendung integrieren. Die Plattform zielt darauf ab, den Schreibprozess zu vereinfachen und zu verbessern, unabhängig davon, ob es sich um das Verfassen einer E-Mail, das Erstellen einer Präsentation oder das Zusammenfassen langer Artikel handelt.

Verwenden Sie Plus für textgenerierung , Neuschreiben und Übersetzen. Außerdem bietet es Korrekturlesedienste, um Rechtschreib- und Grammatikfehler zu vermeiden. Erstellen Sie Ihre eigenen Eingabeaufforderungen für häufige Aufgaben und passen Sie sie an. ✍️

Plus AI beste Eigenschaften

Fortschrittliche GPT-4-Technologie

Integrierbar in Mac-Anwendungen

Hervorragend geeignet für formelle Geschäftsdokumente, insbesondere mit der Funktion Schreiben verbessern

Anpassbare Eingabeaufforderungen

Plus AI Einschränkungen

Einige Nutzer finden die Benutzeroberfläche verwirrend und fehlerhaft

Sie können Ihren eigenen OpenAI-API-Schlüssel vorerst nicht verwenden

Plus AI Preise (Setapp Abonnement)

Mac : $9.99/Monat

: $9.99/Monat Mac + iOS : $12.49/Monat

: $12.49/Monat Power User: $14.99/Monat

Plus AI Bewertungen und Rezensionen (für Setapp)

G2 : 4.8/5 (20+ Bewertungen)

: 4.8/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

6. Freshchat

Über: Freshchat Freshchat, Teil der Freshworks-Suite, ist auf die Vertriebs- und Kundensupportbedürfnisse von kleinen und großen Unternehmen ausgerichtet. Die Plattform ist über zahlreiche Kanäle zugänglich, darunter Web, Mobile, WhatsApp, LINE, Facebook Messenger und Apple Business Chat.

Nutzen Sie sie, um vielseitige KI-fähige Chatbots zu erstellen, die die zugrunde liegende Absicht von Kundenanfragen scannen und relevantere und kontextbezogene Lösungen anbieten.

Wenn eine Konversation für den Bot zu komplex wird, leitet er die Anfrage mit einem einzigen Klick an einen Live-Agenten weiter. Die Bots aktualisieren automatisch die Kundendaten, was für die Agenten besonders hilfreich sein kann, wenn sie dort weitermachen, wo der Bot aufgehört hat, um Kontinuität und ein personalisiertes Kundenerlebnis zu gewährleisten. 🗨️

Freshchat beste Eigenschaften

Omnichannel-Unterstützung

Entwickelt für den Kundensupport mit einer detaillierten AI-Chatbot-Funktion

Anpassbare Chat-Widgets mit der Möglichkeit, Anhänge und Emojis hinzuzufügen

Benutzerdefinierte Bot-Erstellung für verschiedene Kundeninteraktionsszenarien

Freshchat-Einschränkungen

Begrenzte Berichts- und Analysemöglichkeiten

Agenten erhalten nicht immer Benachrichtigungen über eingehende Chats

Freshchat Preise*

Kostenlos

Wachstum : $15/Monat pro Agent

: $15/Monat pro Agent Wachstum Omnichannel : $29/Monat pro Agent

: $29/Monat pro Agent Pro : $39/Monat pro Vermittler

: $39/Monat pro Vermittler Pro Omnichannel : $59/Monat pro Vermittler

: $59/Monat pro Vermittler Unternehmen : $69/Monat pro Agent

: $69/Monat pro Agent Enterprise Omnichannel: $99/Monat pro Agent

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Freshchat Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (400+ Bewertungen)

: 4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

7. FotosRevive

Über: PhotosRevive PhotosRevive wird zum Färben von Schwarz-Weiß-Fotos verwendet. Es ist auf den Plattformen MacOS und iOS verfügbar und bietet sowohl automatische als auch manuelle Optionen zum Hinzufügen von Farbe zu alten oder monochromen Bildern. 📷

Importieren Sie Fotos von Ihrem Gerät, entweder über die Fotos-App oder den Finder, oder scannen Sie sie direkt in die Anwendung. Die Software passt sich Bildern mit Unvollkommenheiten an und ermöglicht auch Anpassungen für Helligkeit und Kontrast.

Für diejenigen, die gerade erst anfangen oder nach Inspiration suchen, bietet die App eine Beispielbibliothek mit Ideen für Transformationen, die mit dem Tool möglich sind.

PhotosRevive beste Eigenschaften

KI-unterstützte Fotoeinfärbung

Manueller Modus und anpassbare Farbmarkierungen für diejenigen, die eine größere Kontrolle über den Prozess wünschen

Stapelverarbeitung mit benutzerdefinierten Voreinstellungen

Intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche zum Hinzufügen von Fotos

PhotosRevive Einschränkungen

Die künstliche Intelligenz verfehlt manchmal die Einfärbung bestimmter Teile, z. B. der Hände, was manuelle Anpassungen erfordert

Gelegentliches Überlaufen der Farbe in unbeabsichtigte Bereiche

PhotosRevive Preise

PhotosRevive Unbegrenzt: $18,99 pro Lizenz auf Lebenszeit für 3 Macs

PhotosRevive Bewertungen und Rezensionen

Mac App Store: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

8. Taskheat

Über: Taskheat Taskheat ist auf MacOS und iOS verfügbar und ist ein aufgabenverwaltung app zur Rationalisierung Ihrer to-Do-Liste und hilft Ihnen, Ihre Ziele schneller zu erreichen. Es nutzt KI, um angepasste Aufgaben auf der Grundlage Ihrer Eingaben zu generieren und sie in einer Rangfolge zu visuellen Flussdiagramm .

Verwalten Sie komplexe Aufgabenbeziehungen durch Erstellen, Ändern und Löschen bestehender Verknüpfungen. Wenn Sie Aufgaben an Dritte mit bestimmten Fachkenntnissen vergeben, passt die App das Flussdiagramm entsprechend an.

Funktionen wie Farbcodierte Tags erleichtern die Navigation, und Fälligkeitsdaten sorgen dafür, dass Sie auf bevorstehende Fristen hingewiesen werden. Taskheat bietet auch standortbezogene Erinnerungen und die Möglichkeit, Ihr Flussdiagramm zu teilen oder zu drucken. 🖨️

Taskheat beste Eigenschaften

Organisieren von Projekten basierend aufaufgaben-Abhängigkeiten* Visuelles Aufteilen von Aufgaben in Teilaufgaben

Flussdiagramm- und Listenansichten helfen bei der Visualisierung komplizierter Arbeitsabläufe

Einfache, leicht zu bedienende Schnittstelle

Taskheat Einschränkungen

Die Anwendung kann manchmal abstürzen oder verzögern

Begrenzte Tools für die gemeinsame Nutzung zwischen Benutzern

Taskheat Preise

Taskheat Vollversion: $14.99 pro Lizenz auf Lebenszeit für Mac, iPad und iPhone

Taskheat Bewertungen und Rezensionen

Mac App Store: 4.2/5 (230+ Bewertungen)

9. Miro

Über: Miro Sie müssen eine Idee skizzieren oder eine Diashow zusammenstellen? Miro bietet Ihnen eine virtuelles Whiteboard . Es bietet zusammenarbeit in Echtzeit funktionen für die Zusammenarbeit auf mehreren Geräten - iOS, Android, Windows und Mac.

In Verbindung mit Ihrem Miro-Board bietet Miro AI Funktionen, die von der Generierung von Bildern auf Basis von Haftnotizen bis hin zur Zusammenfassung von Inhalten oder der Erstellung von Code-Blöcken reichen. Es kann zum Beispiel Haftnotizen nach Schlüsselwörtern gruppieren, Hintergründe von Bildern entfernen, Mind Maps mit Fragen oder Ideen erweitern und vieles mehr. 📌

Obwohl sich Miro AI noch in der Beta-Phase befindet und ständig weiterentwickelt wird, steht es allen Miro-Abonnenten zur Verfügung, auch mit dem kostenlosen Plan.

Die besten Funktionen von Miro

KI-unterstützte Bilderzeugung

Unbegrenzter Platz für Ihre kreativen und projektplanerischen Bedürfnisse

Werkzeuge wie Haftnotizen, Freiform-Stift, Formen, Pfeile und Smart Drawing

Mehrere Kommunikationsoptionen (Feedback, Überprüfungen und Genehmigungen)

Anpassbare Vorlagen

Desktop-, Mobile- und Tablet-Apps verfügbar

Einschränkungen von Miro

Relativ lange Ladezeit im Vergleich zu ähnlichen Anwendungen

Einige Nutzer finden die Navigations- und Zoomfunktionen umständlich

Miro Preise*

Gratis

Starter : $8/Monat pro Mitglied

: $8/Monat pro Mitglied Business : $16/Monat pro Mitglied

: $16/Monat pro Mitglied Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.8/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

10. Pipedrive

Über: Pipedrive Wie andere CRM-Plattformen pipedrive wurde entwickelt, um zu helfen verkaufsteams mehr Geschäfte mit weniger Arbeit abschließen. Aber was wirklich einen Vorteil darstellt, sind die intelligenten KI-Funktionen.

Das KI-gesteuerte Prospector-Tool gibt Ihnen zum Beispiel Zugang zu einem B2B-Datenbank die auf öffentliche und private Daten zurückgreift, um Ihnen die bestmöglichen Leads zu liefern.

Der Verkaufsassistent bietet verhaltensbasierte Leistungstipps, App-Integrationen und Benachrichtigungen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten. Möchten Sie sich wiederholende Aufgaben eliminieren ? Die Automatisierungen von Pipedrive decken Sie ab und rationalisieren alles von dateneingabe zu E-Mail-Follow-ups. 📧

Die Plattform zielt darauf ab, menschliche Fehler zu reduzieren, Verwaltungsaufgaben zu automatisieren und personalisierte Einblicke zu bieten, die Ihnen helfen, Aufträge zu gewinnen und Ihren Verkaufsprozess zu verbessern.

Pipedrive beste Eigenschaften

Anpassbare visuelle Vertriebs-Pipeline mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche

Prädiktive KI-Tools für die Lead-Suche

Praktische Tools fürleads zu filtern, zu kategorisieren und zu sortieren* iPad- und iOS-Apps mit Offline-Zugriff

Pipedrive-Einschränkungen

Begrenzte Berichtsfunktionen

Automatisierungsoptionen könnten besser sein

Pipedrive Preise*

Essential : $9,90/Monat pro Benutzer

: $9,90/Monat pro Benutzer Erweitert : $19,90/Monat pro Benutzer

: $19,90/Monat pro Benutzer Profi : $39,90/Monat pro Benutzer

: $39,90/Monat pro Benutzer Power : $49,90/Monat pro Benutzer

: $49,90/Monat pro Benutzer Enterprise: $59,90/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.500+ Bewertungen)

Die Zukunft ist jetzt: Verpassen Sie nicht die KI-Welle auf Ihrem Mac

Das Spektrum der KI-Tools für Mac-Benutzer ist vielfältig und wächst ständig. Alle besprochenen Tools bringen einzigartige Stärken mit, also probieren Sie so viele aus, wie Sie möchten!

ClickUp sticht hier durch seine intuitive KI-gestützte Workflow-Unterstützung und die nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem hervor registrieren Sie sich und testen Sie die Plattform kostenlos !