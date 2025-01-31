Mise možná: 10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro úspěch neziskových organizací

V dynamickém světě neziskových organizací je efektivní řízení projektů klíčem k realizaci významných misí. Ať už se jedná o fundraisingové kampaně, komunitní iniciativy nebo plánování akcí, efektivní řízení projektů je tajnou ingrediencí úspěchu.
Rozlučte se s nepraktickými staromódními tabulkami a ručním sledováním a přivítejte špičkový software pro správu projektů, který vašim aktivitám dodá zasloužený lesk! Tyto výkonné nástroje zvyšují dopad a efektivitu každého ušlechtilého úsilí díky četným praktickým funkcím pro správu projektů.
Připojte se k nám a odhalte 10 nejlepších softwarů pro správu projektů pro neziskové organizace. Podíváme se na jejich vynikající funkce, omezení a kompatibilitu s různými rozpočty a organizačními strukturami. Nechť průzkum začne! 🧐
Co je software pro řízení projektů pro neziskové organizace?
Software pro řízení projektů pro neziskové organizace je specializovaný nástroj navržený tak, aby pomáhal organizacím překonávat jejich specifické výzvy při realizaci projektů. Mezi ně patří omezené rozpočty, různorodé týmy a nutnost efektivní komunikace a spolupráce se zainteresovanými stranami.
V podstatě se jedná o komplexní platformu, která poskytuje ucelený přehled o všech úkolech, termínech a výsledcích.
Kromě běžných funkcí, jako je plánování projektů, rozvrhování a přidělování zdrojů, jde software pro neziskové organizace ještě o krok dál a zahrnuje funkce, které jsou specifické pro neziskový sektor, včetně aspektů, jako jsou žádosti o granty, podpora fundraisingu a koordinace dobrovolníků.
Mezi jeho klíčové funkce patří kontrola nákladů, správa rozpočtů, zajištění řízení kvality a zpracování dokumentace. Tyto nástroje navíc hrají klíčovou roli při podpoře spolupráce mezi zúčastněnými stranami projektu a usnadňují efektivní a transparentní pracovní postupy.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení projektů neziskových organizací?
Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit při výběru softwaru pro řízení projektů pro neziskovou organizaci:
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte software, který nabízí možnosti přizpůsobení, takže můžete systém přizpůsobit konkrétním požadavkům vaší organizace.
- Řízení úkolů a projektů: Nezbytné jsou základní funkce pro řízení projektů, včetně vytváření úkolů, plánování a přidělování zdrojů.
- Správa grantů a rozpočtu: Software by měl neziskovým organizacím pomáhat efektivně sledovat a spravovat granty pomocí funkcí, jako je vytváření návrhů, sledování rozpočtu a reporting.
- Podpora fundraisingu: Hledejte nástroje pro správu projektů, které pomáhají plánovat, realizovat a sledovat fundraisingové kampaně prostřednictvím správy dárců.
- Koordinace dobrovolníků: Software by měl organizacím umožňovat efektivní plánování, komunikaci a sledování aktivit dobrovolníků.
- Podpora spolupráce: Měl by usnadňovat spolupráci mezi členy týmu a zúčastněnými stranami prostřednictvím diskusních fór, sdílení souborů a aktualizací v reálném čase.
- Škálovatelnost: Vyberte si software, který dokáže přizpůsobit se nárůstu projektů, uživatelů a dat v průběhu času.
- Integrační možnosti: Měl by podporovat integraci s jinými platformami, jako je software pro fundraising a CRM systémy pro neziskové organizace, aby se zvýšila celková efektivita.
10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro neziskové organizace
Skloubit dobrovolníky, rozpočty a harmonogramy může být příliš náročné. Naštěstí to s vhodným softwarem pro správu projektů pro neziskové organizace jde snáze.
Podívejme se na naše nejoblíbenější produkty, jejich nejlepší funkce, omezení a ceny, které vám pomohou efektivně spravovat vaše projekty. ✨
1. ClickUp
ClickUp poskytuje komplexní řešení pro jednoduché, ale efektivní plánování, přidělování úkolů a spolupráci. Zefektivněte správu neziskové organizace pomocí funkcí, jako jsou:
- ClickUp Goals pro sledování vašich cílů v oblasti fundraisingu
- Kalendářový náhled pro plánování úkolů dobrovolníků
- Sledování času pro monitorování hodin dobrovolníků
- Přizpůsobitelný nástroj pro tvorbu formulářů pro dobrovolnické příležitosti a přihlášky
- Funkce pro vytváření reportů pro přesné vyhodnocení dopadu vašeho programu
Software nabízí více než 15 zobrazení projektů, které vyhovují vašim potřebám – od snadné organizace úkolů pomocí Kanban tabulek až po podrobné sledování milníků pomocí Ganttových diagramů, časových os a zobrazení pracovní zátěže. ClickUp poskytuje univerzální nástroje pro efektivní provoz neziskové organizace.
Chcete-li se vydat na cestu, využijte šablonu ClickUp Simple Project Management Template. Tento skvost vám umožní vizualizovat celý projekt pomocí Ganttova diagramu, sledovat postup úkolů fázi po fázi pomocí praktické Kanban tabule a ponořit se do detailů pomocí vlastního seznamu.
Hledáte šablony pro správu neziskových akcí? Možnosti jsou nekonečné – použijte předem navržené rozvržení pro správu fundraisingu a koordinace dobrovolníků, správu rozpočtů, vytváření výročních zpráv a dokonce i organizování záchrany zvířat. 🐶
Ukládejte, upravujte a sdílejte důležité dokumenty pomocí ClickUp Docs a využijte AI asistenta pro psaní, abyste během několika sekund vymysleli nápady pro vaši příští velkou neziskovou akci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Všestranné řešení pro správu projektů pro týmy a komplexní projekty
- Kanbanové tabule s funkcí drag-and-drop pro snadnou správu úkolů
- Správa rozpočtu s bezplatnými šablonami
- Organizované sledování cílů
- Podpora přidělování zdrojů při omezených finančních prostředcích
- Zobrazení chatu a tabule pro spolupráci v reálném čase nebo asynchronní spolupráci
- Dashboardy pro přehled o projektech a dobrovolnících na vysoké úrovni
- Více než 100 automatizací pro manuální úkoly
- Více než 1 000 integrací s nástroji jako Slack, Toggl a Dropbox
- Nastavení hierarchie pro řízení přístupu na základě rolí
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může vést k náročnému osvojování
- Mobilní aplikace má ve srovnání s webovou verzí méně funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Nifty
Nifty je praktický nástroj pro správu projektů, který byl speciálně vyvinut pro neziskové organizace. Zefektivňuje vaše procesy díky funkcím, jako jsou seznamy úkolů, milníky, diskuze a plynulé sdílení dokumentů.
Tato platforma poskytuje vašemu týmu pohled z ptačí perspektivy na projekty, úkoly a přidělené práce. Je to jako mít po boku profesionála v oblasti strategického plánování, včetně sledování pokroku v reálném čase prostřednictvím časových os a plánů. 🗺️
Tento software také pomáhá optimalizovat produktivitu týmu díky funkcím pro sledování času a vytváření reportů, které vám umožní efektivně sledovat a vyvažovat pracovní zátěž.
Nifty vylepšuje tvorbu a sdílení dokumentů díky robustnímu nástroji pro práci s dokumenty a hladké integraci s Google Docs, Sheets a Presentations.
Nejlepší funkce Nifty
- Automatizované reportování
- Chaty v reálném čase a videohovory jedním kliknutím
- Tvorba formulářů
- Integrace s Google Drive a Slack
- Více zobrazení projektů, jako jsou zobrazení Kanban, Seznam a Kalendář
Šikovná omezení
- Přidání větší flexibility do funkce značkování by mohlo být prospěšné.
- Postrádá pokročilé funkce, jako je přidělování zdrojů a sledování nákladů.
Výhodné ceny
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
3. Pondělí
Díky zjednodušení a konsolidaci vašich aktivit na jedné přístupné platformě umožňuje Monday (také známý jako monday.com) vaší organizaci dosáhnout změn s minimálním úsilím. 💪
Tento software umožňuje týmům vizuálně organizovat úkoly a projekty. Centrální tabule slouží jako ústřední bod každého projektu, usnadňuje dohled nad jednotlivými úkoly a umožňuje provádět změny.
Plánujte, sledujte a spouštějte fundraisingové kampaně snadno díky využití poznatků pro cílenou komunikaci s vaší základnou dárců. Vizualizujte celý proces darování, efektivně spravujte žádosti o granty a dokonce automatizujte personalizované fundraisingové e-maily a textové zprávy.
Můžete také strategicky organizovat a koordinovat dobrovolníky – využijte náborové formuláře, přidělte dobrovolníkům úkoly a směny a vizualizujte jejich dostupnost a kapacitu pomocí různých zobrazení, a to vše při automatizaci formulářů pro zpětnou vazbu po akci.
Nejlepší funkce Monday
- Četné šablony a zobrazení projektů
- Přizpůsobitelné ovládací panely
- Flexibilní a škálovatelné
- Automatizace rutinních úkolů
- Integrace s nástroji jako Gmail, Google Drive a Trello
Omezení pondělí
- Přizpůsobení hlavní obrazovky by mohlo být flexibilnější.
- Počáteční nastavení může být časově náročné.
Ceny v pondělí
- Zdarma
- Základní 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
4. ProofHub
ProofHub je komplexní nástroj pro agilní řízení projektů a spolupráci týmů, který neziskovým organizacím poskytuje centralizovanou platformu pro efektivní koordinaci a správu zdrojů.
Tento software vyniká flexibilními možnostmi zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy, tabule, tabulky a kalendáře. Nabízí různé komunikační funkce, včetně diskusí, oznámení a vestavěného chatu, které podporují plynulou spolupráci. 🤝
Intuitivní a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní zajišťuje centralizovaný tok informací, což novým dobrovolníkům umožňuje snadno se zapojit a přispívat. Funkce vlastních rolí zajišťuje důvěrnost projektu tím, že přístup uděluje pouze oprávněným osobám.
Kromě toho funkce reportingu informuje zainteresované strany prostřednictvím podrobného přehledu analytických údajů o projektu.
Nejlepší funkce ProofHub
- Kontrola a schvalování
- Diskuse ve vláknech
- Spolupráce prostřednictvím sdílených poznámek
- Přizpůsobitelné formuláře
- Více zobrazení projektů a šablon
Omezení ProofHub
- Trvalá oznámení mohou být pro některé uživatele příliš rušivá.
- Rozšíření integrace by bylo prospěšné.
Ceny ProofHub
- Essentials: 45 $/měsíc na uživatele
- Ultimate Control: 89 $/měsíc na uživatele (40% sleva pro neziskové organizace)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)
5. Keela
Keela je inteligentní software pro správu přizpůsobený pro neziskové organizace, který se může pochlubit četnými nástroji pro CRM, e-mailovou komunikaci, fundraising a analýzu dat.
Získejte přístup k jedním kliknutím dostupným neziskovým dashboardům a přizpůsobitelným nástrojům pro vytváření reportů, abyste mohli rychle informovat svou správní radu, vedoucí tým a dárce. Měřte klíčové ukazatele výkonnosti, které vám pomohou při rozhodování, porovnávejte svou organizaci s benchmarky v oboru a přesně předpovídejte budoucí metriky.
Díky datovým analýzám a předpovědím dárců můžete urychlit růst své neziskové organizace. Zjistěte, kdy je nejlepší oslovit dárce, a určete správnou výši žádosti na základě jejich historie darů, ukazatelů bohatství a demografických údajů.
Vylepšete správu dárců analýzou databází, vytvářením komunikačních plánů a realizací kampaní. Posilte zapojení zainteresovaných stran prostřednictvím cílených zpráv a výzev k akci. 📢
Nejlepší funkce Keela
- Integrace s aplikacemi jako Gmail, Google Calendar a Eventbrite
- Nástroje pro správu neziskových projektů, jako jsou cenné informace o dárcích
- Automatizace pro zvýšení produktivity
- Peer-to-peer fundraising
- Správa grantů
Omezení Keela
- Omezené možnosti přizpůsobení pro nastavení výše členského příspěvku
- Možnosti reportingu by mohly být vylepšeny.
Ceny Keela
- Závisí na počtu kontaktů a doplňků
Hodnocení a recenze Keela
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
6. Basecamp
Basecamp je virtuální centrum, kde může váš tým snadno ukládat, spolupracovat, diskutovat a plnit úkoly v rámci projektu. ✅
Basecamp, který je obzvláště výhodný pro neziskové organizace, umožňuje vytvářet seznamy úkolů a přiřazovat je různým uživatelům. Systém automaticky sleduje úkoly po uplynutí termínu, čímž zajišťuje plynulý projektový management.
Zlepšete organizaci tím, že všechny úkoly, projekty a plány přehledně sjednotíte na jednostránkovém panelu. Získejte komplexní přehled o projektech od začátku do konce pomocí zobrazení Lineup.
Využijte nástěnku jako digitální zasedací místnost, kde se na jedné stránce shromažďují všechny konverzace o konkrétním tématu. Pro rychlé odpovědi nebo naléhavé otázky je ideálním řešením skupinový chat v reálném čase.
Nejlepší funkce Basecampu
- Spolupráce v reálném čase
- Více zobrazení projektů
- Neomezené úložiště
- Seznamy úkolů
- Dashboard pro celkový přehled o projektu
Omezení Basecampu
- Ganttovy diagramy a sledování času mohou být užitečným doplňkem.
- Integrace s jinými nástroji může být omezená.
Ceny Basecamp
- Basecamp: 15 $/měsíc na uživatele
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
7. Trello
Trello je skvělou volbou pro malé neziskové týmy nebo jednotlivce, kteří hledají jednoduchý nástroj pro správu projektů.
Tento vizuální nástroj pro správu projektů, známý svými Kanban tabulemi, zobrazuje úkoly jako přizpůsobitelné karty s termíny, přiřazenými osobami, štítky, přílohami a komentáři. Intuitivní funkce drag-and-drop usnadňuje plynulou reorganizaci a podporuje snadnou vizuální spolupráci.
Tato platforma jde nad rámec kanbanových tabulek a vyhovuje různým projektovým potřebám. Ať už potřebujete kalendář pro sledování termínů, časovou osu pro plánování, tabulku pro strukturované zobrazení dat nebo dokonce mapu pro úkoly založené na poloze, Trello poskytuje komplexní řešení.
Trello nabízí speciální slevy pro neziskové organizace a vzdělávací instituce, což z něj činí nákladově efektivní volbu. 💰
Nejlepší funkce Trello
- Kanbanové tabule, seznamy a kalendáře
- Šablony pro neziskové organizace a řízení projektů
- Rozhraní typu drag-and-drop
- Vizuální spolupráce
Omezení Trello
- Přidělování úkolů je omezeno pouze na jeden projekt nebo jednu radu.
- Přidání dalších integrovaných reportů a analytických nástrojů by bylo přínosné.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
8. Smartsheet
Neziskové organizace se obracejí na Smartsheet, aby zvýšily efektivitu programů, zlepšily viditelnost a zefektivnily řízení organizace. Pokud jste zvyklí na Excel nebo Google Sheets, oceníte uživatelsky přívětivý formát tabulek Smartsheet. Jedná se o výkonnou kombinaci funkcí pro správu projektů a funkcí Excelu. 📝
Tato platforma vám umožňuje snadno vytvářet Ganttovy diagramy a grafy, které poskytují různé pohledy na vaše projekty v průběhu jejich realizace. Rozděluje projekty na zvládnutelné segmenty, nastavuje automatizaci pracovních postupů a centralizuje správu rozpočtu a zdrojů.
Díky zefektivnění procesů řízení projektů a úkolů minimalizuje Smartsheet překážky bránící výkonu, zlepšuje spolupráci týmů a optimalizuje příjmy.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Žádosti o granty
- Strategické plánování
- Různé pohledy na projekty
- Integrace s více než 80 aplikacemi (například Slack a Microsoft Teams)
- Předem připravené šablony pro správu projektů
Omezení Smartsheet
- Databáze postrádá funkci automatického načítání dat.
- Pro nové uživatele může být naučení se ovládání softwaru náročné.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 6 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 22 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
9. Notion
Notion je díky své univerzálnosti, cenové dostupnosti a robustním funkcím pro sledování úkolů výkonným nástrojem pro řízení neziskových projektů.
Generativní AI asistent Notion zvyšuje produktivitu tím, že rychle vytváří vysoce kvalitní projektovou dokumentaci. Ať už necháte AI vytvořit počáteční projektový plán během několika sekund, nebo vylepšíte ručně vytvořený plán, získáte perfektní výsledky v mžiku! 🧼
Notion nabízí řadu šablon přizpůsobených pro neziskové organizace, které pokrývají fundraising, správu darů, organizaci dobrovolníků a správu akcí, s další výhodou v podobě slevy pro neziskové organizace.
Platforma navíc nabízí různé pohledy, které umožňují sledovat projekty ze všech úhlů. Vyberte si tabulkový pohled pro pečlivé sledování úkolů, snadno vyhodnocujte pokrok v časové ose nebo přepněte do kalendářového pohledu a sledujte termíny.
Nejlepší funkce Notion
- Automatizované sprinty
- AI asistent
- Šablony pro řízení projektů
- Integrace s nástroji jako Slack, Google Drive a Trello
- Funkce Wiki pro centralizaci znalostí
Omezení Notion
- Návod k softwaru by byl užitečný.
- Na mobilních zařízeních může docházet k prodlevám.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
10. Týmová práce
Teamwork pomáhá při plánování, spolupráci, realizaci a vykazování vícefázových projektů. Software klade důraz na týmovou komunikaci a centralizované ukládání dat, aby všichni měli stejné informace. 📖
Teamwork poskytuje Ganttovy diagramy, seznamy úkolů, kalendář a různé možnosti oprávnění a ochrany soukromí pro přidělené osoby. Díky zobrazení Board můžete vizualizovat pracovní postupy pro konkrétní projekty a praktická aplikace s časovačem pomáhá sledovat termíny a délku trvání úkolů.
Funkce portfolia nabízí rychlý přehled o probíhajících projektech, což usnadňuje identifikaci překrývajících se úkolů nebo překážek.
Zjednodušte provoz pomocí předem připravených šablon, vstupních formulářů, automatizace procesů a integrace s vašimi oblíbenými nástroji. Jak se váš tým vyvíjí, Teamwork vám umožňuje škálovat vaše podnikání přizpůsobením procesů a pracovních postupů tak, aby vyhovovaly měnícím se potřebám.
Nejlepší funkce Teamwork
- Různé zobrazení projektů, jako je seznam, tabule, tabulka a Ganttův diagram
- Správa výdajů projektu
- Integrace s nástroji jako SharePoint, Harvest a HubSpot
- Škálovatelné a přizpůsobitelné
- Vizualizace pracovních postupů
Omezení týmové práce
- Vylepšení rozhraní by mohlo být prospěšné.
- Funkce připomenutí nemusí v mobilní verzi fungovat správně.
Ceny pro týmovou práci
- Zdarma
- Starter: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Dodání: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
Revoluce v oblasti akcí a kampaní díky špičkovému softwaru pro správu projektů pro neziskové organizace
Změňte způsob fungování svého týmu pomocí nejlepšího placeného a bezplatného softwaru pro správu projektů pro neziskové organizace. Od brainstormingu a plánování až po plynulé sledování úkolů a analýzu úspěchů – tyto platformy vám poskytnou vše, co potřebujete.
Jste unaveni z přecházení mezi několika nástroji? Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes! Díky automatizaci více úkolů, šablonám pro plánování nouzových situací a nepostradatelnému AI asistentovi pro neziskové organizace budete ve své práci nezastavitelní, bez ohledu na velikost vašeho poslání! 💖