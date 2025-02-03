10 nejlepších softwarových nástrojů pro zajištění kvality pro testování softwaru v roce 2025

Hledáte způsoby, jak ještě více zlepšit své procesy zajištění kvality?
Existuje nástroj, který to umí. ⚒️
Pokud jde o zajištění kvality, provádění nejmodernějších testů není jen příjemným bonusem, ale nutností. A správný software pro zajištění kvality vám pomůže dodat hotový produkt, který si vaši koncoví uživatelé zamilují.
Ať už hledáte konkrétní testovací nástroj nebo platformu, která pomůže vašemu týmu spolupracovat, zde ji najdete.
Představujeme podrobnosti o nejlepších funkcích nástrojů pro zajištění kvality a také pečlivě sestavený seznam nejlepších aplikací a platforem, aby váš tým zůstal organizovaný a na dobré cestě k cíli. ?
Co je software pro zajištění kvality?
V oblasti vývoje softwaru a webových aplikací se softwarem pro zajištění kvality (QA) obecně rozumí software, který můžete použít k testování svých vlastních produktů. V závislosti na aplikaci nebo platformě vám software QA umožňuje testovat webové stránky a webové aplikace, nebo má funkce pro testování mobilního nebo desktopového softwaru.
Mnohé z těchto nástrojů také nabízejí funkce pro vytváření a sledování hlášení chyb, takže váš tým může opravit problémy a vyřešit obavy koncových uživatelů.
Co byste měli hledat v softwaru pro zajištění kvality?
Na trhu existuje mnoho nástrojů pro zajištění kvality. Každý z nich nabízí jiné funkce, ale ty nejlepší mají několik společných rysů.
- Cenová dostupnost: Některé softwarové produkty jsou určeny pro větší podniky a jejich cena odpovídá velikosti podniku. Hledejte možnosti, které odpovídají potřebám vašeho týmu a vašemu rozpočtu.
- Funkčnost: Existují bezplatné nástroje pro zajištění kvality, z nichž mnohé mají fantastickou sadu funkcí, která konkuruje i těm nejdražším platformám. Ale i když vás váš rozpočet omezuje na levné nebo bezplatné možnosti, nezapomeňte, že stále potřebujete produkt, který zvládne vaše komplexní potřeby.
- Snadné použití: Některé nástroje pro zajištění kvality vyžadují hluboké znalosti kódování, ale mnoho z nich nikoli. Hledejte nástroje, které vám umožní zaznamenávat a přehrávat testy uživatelského rozhraní, nebo nástroje, které vám umožní používat zpracování přirozeného jazyka pro zadávání příkazů.
- Přesné a spolehlivé výsledky: Nespokojte se s testovacím softwarem, který pravidelně selhává při dokončování testů nebo vám způsobuje další problémy. Na trhu je spousta skvělých možností, které vám poskytnou přesné a spolehlivé výsledky.
- Možnosti organizace: Nejlepší je, když můžete vytvářet a organizovat projektové zprávy, testovací případy, skripty, výsledky testů a další dokumentaci na jednom místě, abyste snadno našli to, co potřebujete, když to potřebujete.
10 nejlepších softwarů pro zajištění kvality, které můžete použít
Vývoj a spouštění vysoce kvalitního softwaru – ať už se zabýváte vývojem webových stránek nebo aplikací – je složitá záležitost, zejména pokud jde o splnění přísných požadavků na kontrolu kvality a standardů.
Sestavili jsme seznam nejlepších softwarových nástrojů pro zajištění kvality pro mobilní zařízení, stolní počítače, web a další.
1. ClickUp
Vytvoření finálního produktu, který odpovídá vašemu plánu zajištění kvality softwaru, vyžaduje organizaci – a právě v tom vyniká ClickUp. Když používáte ClickUp pro vývoj softwaru, začínáte s pracovním prostorem, který je místem, kde vaše společnost vytváří prostory, složky, úkoly a další, abyste mohli udržovat své týmy organizované.
Od této chvíle můžete zjednodušit celý životní cyklus vývoje softwaru pomocí nástrojů ClickUp pro řízení projektů softwarových týmů. Vytvářejte tabule na podporu agilní, scrumové, kanbanové nebo jiné metodiky vývoje.
Zobrazení karet vám umožňuje vytvořit tradiční scrumovou tabuli s uživatelskými příběhy, seznamy úkolů, rozpracovanými úkoly a dokončenými úkoly – a tabule můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho vývojového týmu. ?
Agilní dashboardy ClickUp usnadňují správu produktových roadmap, testování a hlášení chyb, produktových backlogů, implementaci procesu testování softwaru, vytváření sprintů a mnoho dalšího.
Pro řízení kvality použijte ClickUp Quality Control Checklist, šablonu pro kontrolu kvality, která vám umožní vytvořit strategii testování softwaru, která vašemu týmu pomůže zajistit kvalitu softwaru, který vytváří.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Vytvořte si dashboard pro řízení projektů, který provede váš tým celým životním cyklem vývoje softwaru, od zahájení projektu až po den spuštění a dále.
- Spravujte backlog produktu, sledujte chyby a sledujte cíle projektu, vše na jednom praktickém místě.
- Pomocí funkce Cíle v ClickUp můžete sledovat své cíle a klíčové výsledky (OKR).
- Využijte Kanban a zobrazení tabule k podpoře agilního řízení projektů.
- Zefektivněte procesy softwarového inženýrství pomocí šablon plánů vývoje softwaru od ClickUp.
Omezení ClickUp:
- ClickUp se zaměřuje na organizaci procesu návrhu softwaru – nenabízí testovací nástroje.
- Zaneprázdněné tabule s velkým množstvím karet se mohou načítat pomaleji.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. TestComplete
TestComplete nabízí kompletní balíček pro testování kvality softwaru. S jeho pomocí se můžete spolehnout na automatizaci různých typů testování, jako jsou testy softwaru a uživatelského rozhraní na desktopových, webových a mobilních platformách. ?
Získáte informace o stavu testů v reálném čase a nástroje TestComplete pro testování založené na datech vám pomohou provádět testy rychleji tím, že eliminují opakující se kroky. Minimalizují také údržbu, takže se můžete soustředit na získání vysoce kvalitních výsledků testů.
Nejlepší funkce TestComplete:
- Integrujte jej s oblíbenými nástroji pro sledování chyb, jako jsou Jira a Bugzilla.
- Spravujte všechny testy uživatelského rozhraní na jednom místě pomocí TestComplete a Zephyr Enterprise.
- Získejte bezplatné školení k tomuto softwaru od týmu TestComplete.
- Využijte vizuální rozpoznávání založené na umělé inteligenci k identifikaci objektů a dynamických prvků uživatelského rozhraní.
Omezení TestComplete:
- Je drahý – nejvhodnější pro vývojáře podnikového softwaru, nikoli pro jednotlivce nebo podnikatele.
- K jeho bezchybnému provozu bez zamrzání a zpomalení budete potřebovat výkonný hardware.
Ceny TestComplete:
- Základní cena: od 3 046 USD
- Pro: 4 739 $
Hodnocení a recenze TestComplete:
- G2: 4,2/5 (95+ recenzí)
- Capterra: 4/5 (6 recenzí)
3. Selenium
Pokud vyvíjíte webové aplikace, trojice produktů Selenium je skvělým doplňkem vaší sady nástrojů.
Prvním z nich je Selenium WebDriver, který poskytuje automatizované testování založené na prohlížeči, které nativně řídí prohlížeče za účelem kontroly skriptů. Selenium IDE vytváří skripty pro rychlou reprodukci chyb, když potřebujete provést jednoduché testování chyb.
Selenium Grid vám umožňuje škálovat distribuci a provádění testů na více počítačích a v různých prostředích, takže můžete skripty testovat na široké škále kombinací prohlížečů a operačních systémů.
Nejlepší funkce Selenium:
- Pracujte s jazyky Java, . NET, Python a mnoha dalšími.
- Vytvořte si snadno testovací proces bez znalosti programování.
- Pomocí praktického rozšíření prohlížeče můžete vytvářet, spouštět a automatizovat testovací případy.
- Ušetřete peníze pomocí bezplatných open-source nástrojů a skriptů.
Omezení Selenia:
- Uživatelé hlásí, že testovací případy někdy selžou bez zjevné příčiny.
- Pro desktopové aplikace neexistuje žádná automatizace.
Ceny Selenium:
- Zdarma – ale můžete podpořit vývoj Selenium prostřednictvím darů.
Hodnocení a recenze Selenium:
- G2: 4,2/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 10 recenzí)
4. Bugzilla
Zrychlete svůj proces vývoje softwaru pomocí Bugzilla, nástroje pro sledování chyb a defektů s bohatými funkcemi, který můžete používat zdarma. Jedná se o webový systém, takže jej před použitím budete muset nainstalovat na server. Oproti prostředím pro správu kódu, jako je GitHub, nabízí více možností správy pracovních postupů, vlastní pole a kontrolu viditelnosti chyb. ?
Nejlepší funkce Bugzilly:
- Snadné sledování a správa požadavků na změny
- Udržujte všechny, od vývojářů po projektové manažery, v obraze pomocí přizpůsobených oznámení.
- Pomocí vyhledávacích nástrojů rychle najdete informace, které potřebujete v procesu vývoje.
- Podporujte agilní a další metodiky vývoje softwaru pomocí systému navrženého pro tyto pracovní postupy.
Omezení Bugzilly:
- Uživatelé hlásí pomalé načítání při přepínání mezi chybami.
- Neexistuje žádný způsob, jak automaticky přidat výsledky provedení testovacích případů k popisům chyb.
Ceny Bugzilla:
- Zdarma – ale vývoj Bugzilly můžete podpořit prostřednictvím darů.
Hodnocení a recenze Bugzilla:
- G2: 3,9/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 130 recenzí)
5. TestRail
TestRail Quality OS je robustní platforma určená pro týmy kontroly kvality a QA. Prostřednictvím intuitivního dashboardu můžete spravovat testy, navrhovat testovací procesy s opakovaně použitelnými testovacími případy, vytvářet agilní a kaskádové testovací cykly a mnoho dalšího.
Provádění testů je rychlé a snadné – a testovací případy můžete organizovat a mít k nim přístup v centrálním úložišti platformy.
Nejlepší funkce TestRail:
- Přizpůsobte testovací sady, případy a další prvky tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám vašeho softwarového projektu.
- Vytvářejte strukturované testovací plány pro zefektivnění procesu zajištění kvality.
- Výsledky testů můžete snadno sledovat díky přehledným grafům v ovládacím panelu platformy.
- Integrace s Jira, Selenium a dalšími nástroji
Omezení TestRail:
- Serverové plány omezují počet uživatelů na 20, což omezuje počet inženýrů QA, vývojářů a zainteresovaných stran, kteří mají přístup k aplikaci.
- Pro nové uživatele může být naučení se ovládání tohoto softwaru náročné.
Ceny TestRail:
- Professional Cloud: 37 USD za uživatele/měsíc
- Enterprise Cloud: Kontaktujte obchodní oddělení
- Profesionální server: 8 140 USD ročně
- Enterprise Server: 16 500 USD ročně
Hodnocení a recenze TestRail:
- G2: 4,3/5 (490+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 160 recenzí)
6. BugBug
BugBug je nástroj určený pro celý tým vývojářů softwaru – inženýry QA, produktové manažery a softwarové inženýry. Je navržen tak, aby vám pomohl splnit vaše požadavky na kvalitu webových aplikací a webových stránek pomocí automatizovaného testování, které můžete nastavit během několika minut.
Nejlepší funkce BugBug:
- Automatizujte procesy testování softwaru rychle a efektivně.
- Posuzujte kvalitu produktů bez nutnosti programování nebo s minimálními znalostmi programování.
- Vytvářejte a spravujte regresní testy v jednoduchém rozhraní.
- Pozvěte celý vývojový tým na platformu bez dalších poplatků za každé místo.
Omezení BugBug:
- Ve srovnání s jinými nástroji BugBug obětuje některé funkce ve prospěch jednoduchosti.
- Nedostatek recenzí ztěžuje získání přehledu o skutečném výkonu této aplikace.
Ceny BugBug:
- Zdarma pro testování jednoduchých webových aplikací v prohlížeči
- Pro: 49 $/měsíc
- Parallel: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze BugBug:
- Žádné recenze nejsou k dispozici.
7. Telerik Test Studio
Automatizujte testování pomocí Telerik Test Studio. Tento software vám pomůže testovat webové i desktopové aplikace a pyšní se nejrychlejším záznamníkem testů v oboru, který zajišťuje stabilní a spolehlivé testování při minimální údržbě testů.
S Telerikem nepotřebujete žádné znalosti programování, abyste mohli zaznamenávat a přehrávat testy potřebné k hodnocení výsledků své práce.
Nejlepší funkce Telerik Test Studio:
- Pomocí funkcí nahrávání a přehrávání můžete rychle vytvářet a spouštět testy.
- Provádějte testy v různých prohlížečích, abyste zajistili shodu.
- Využijte zátěžové testování společnosti Telerik k měření výkonu softwaru.
- Hodnoťte kvalitu a další metriky pomocí výkonného dashboardu.
Omezení Telerik Test Studio:
- Aktualizace softwaru mohou vyžadovat provedení několika změn v kódu.
- Pro nové uživatele je křivka učení strmá.
Ceny Telerik Test Studio:
- Test Studio Web & Desktop: 2 499 $ za trvalou licenci
- Doplněk Runtime: 349 $ za trvalou licenci
- Balíčky virtuálních uživatelů pro zátěžové testování: Až 4 999 USD za 10 000 virtuálních uživatelů
Hodnocení a recenze Telerik Test Studio:
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
8. Katalon Studio
S Katalonem mohou týmy softwarových vývojářů, DevOps a QA využít sílu umělé inteligence k provádění hodnocení a testů v období před spuštěním produktu. Tento low-code software vám umožní vytvořit testy za pouhou minutu pomocí systému záznamu a přehrávání, který vám umožní analyzovat scénáře z reálného světa. ?
Katalon vám navíc umožňuje provádět testování prostřednictvím SaaS, v soukromém cloudu nebo na místě.
Nejlepší funkce Katalon Studio:
- Vytvořte si centrum řízení kvality pomocí TestOps, funkce, která organizuje testovací artefakty na jednom místě.
- Použijte TestCloud na vyžádání pro paralelní testování napříč prohlížeči, zařízeními a operačními systémy.
- Získejte oznámení v reálném čase, abyste mohli okamžitě analyzovat poruchy a jakékoli problémy.
- Využijte umělou inteligenci k analýze selhání testů, generování skriptů nebo automatickému řešení problémů v rámci testů.
Omezení Katalon Studio:
- Dosud nebyl představen veřejnému sektoru, takže nemusí splňovat vládní standardy.
- Ceny jsou poněkud matoucí a mohou se měnit v závislosti na vybraných doplňcích.
Ceny Katalon Studio:
- Zdarma pro základní automatizaci testování
- Premium: Od 208 $/měsíc
- Ultimate: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Katalon Studio:
- G2: 4,4/5 (55+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
9. Appium
Appium je open-source ekosystém podporující automatizaci testování na mnoha platformách – nejen na PC a mobilních zařízeních, ale také na Roku, tvOS a Samsung OS, stejně jako v prohlížečích Chrome, Safari a Firefox. S nástroji Appium můžete navrhovat testy, které napodobují uživatelské scénáře, abyste mohli kontrolovat funkčnost a použitelnost uživatelského rozhraní aplikace.
Nejlepší funkce Appium:
- Nastavte rámce pro automatizaci testování nativních a hybridních mobilních aplikací.
- Testujte aplikace pro iOS, Android a mobilní zařízení s lehkostí.
- Provádějte testy na skutečných zařízeních namísto virtuálních zařízení.
- Používejte různé jazyky, včetně Java, Python, Ruby a dalších.
Omezení Appium:
- Buďte připraveni věnovat čas výukovým programům, abyste se seznámili s mnoha nástroji a funkcemi.
- Recenze naznačují, že aktualizace Appium někdy způsobují narušení.
Ceny Appium:
- Bezplatný a open source
Hodnocení a recenze Appium:
- G2: 4,4/5 (50 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (15 recenzí)
10. Testsigma
Pokud chcete provádět funkční testování a validaci bez časově náročných instalací softwaru a nastavování, Testsigma je skvělou alternativou.
Jedná se o open-source platformu pro automatizaci testování založenou na cloudu, která je určena pro aplikační programovací rozhraní, webové aplikace a mobilní aplikace.
Využívá umělou inteligenci, takže můžete pomocí zpracování přirozeného jazyka generovat příkazy v jednoduché angličtině – bez nutnosti znalosti programování. ?
Nejlepší funkce Testsigma:
- Snadno vytvářejte testovací skripty pomocí příkazů pro zpracování přirozeného jazyka.
- Integrujte s Jenkinsem, open-source automatizačním serverem pro vytváření, testování a nasazování softwaru.
- Přihlaste se přes cloud bez instalace nebo nastavení.
- Získejte podrobné zprávy ihned po provedení testu.
Omezení Testsigma:
- Testsigma má pro nové uživatele strmou křivku učení.
- Ceny nejsou transparentní – pro více informací je třeba kontaktovat obchodní tým společnosti Testsigma.
Ceny Testsigma:
- Pro: Kontaktujte prodejní oddělení
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Testsigma:
- G2: 4,5/5 (26 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (14 recenzí)
Zlepšete své procesy zajištění kvality pomocí ClickUp
Existuje mnoho softwarových řešení pro zajištění kvality, která vám a vašim týmům vývojářů softwaru umožní provádět kontroly kódu, testování výkonu, testování chyb a další. Najdete zde také mnoho skvělých nástrojů pro testování na mobilních zařízeních, stolních počítačích a webu.
Ale pouze ClickUp vám pomůže zefektivnit proces QA pro týmy vývojářů softwaru díky funkcím a nástrojům, které vám pomohou organizovat pracovní postupy celého týmu. ?
Vyzkoušejte jej nyní zdarma a zjistěte, jak vám ClickUp může pomoci vám a vašemu týmu spolupracovat na vytváření vysoce kvalitních produktů, které vynikají.