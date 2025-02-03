10 AI nástrojů, které musíte vyzkoušet v roce 2025

V neziskovém sektoru je těžké získat čas a peníze, přesto jsou nedílnou součástí fundraisingových aktivit a dosahování klíčových cílů. Jako profesionál v neziskovém sektoru se snažíte maximalizovat oba tyto zdroje.
Věřte tomu nebo ne, nástroje strojového učení mohou být klíčem k dosažení vašeho poslání. ✨
Nástroje umělé inteligence zažívají boom (a teprve se rozjíždějí). To znamená, že příležitosti k využití těchto nástrojů pro vaši hlavní misi se každým dnem zvyšují. Od automatizace úkolů po generování finančních zpráv má AI potenciál pomoci téměř ve všech aspektech vaší organizace.
Zde se podrobněji podíváme na umělou inteligenci pro neziskové organizace a nástroje, které mohou využít ke zefektivnění svých každodenních procesů. Navíc vám představíme 10 nejlepších možností, které můžete vyzkoušet ještě dnes.
Co jsou nástroje AI pro neziskové organizace?
Nástroje založené na umělé inteligenci šetří profesionálům v neziskovém sektoru drahocenný čas a peníze při provádění každodenních úkolů, výzkumu a procesů. Některé nástroje umělé inteligence se zaměřují na vytváření databází zákazníků, aby bylo možné sledovat zapojení dárců a analyzovat údaje o dárcích. A některé připravují půdu pro vytvoření poslání neziskové organizace a stanovení pokynů pro členy týmu a zainteresované strany.
Některé nástroje strojového učení zvyšují dosah tím, že zlepšují tvorbu obsahu, sdílení příspěvků na sociálních médiích a zjednodušují psaní žádostí o granty. Tyto nástroje obsahují asistenty psaní založené na umělé inteligenci, kteří generují nové nápady pro brainstorming, strategie fundraisingu a klíčové iniciativy pro růst. ?
Nabídka řešení AI je široká, takže výběr správného nástroje závisí na tom, co potřebujete. Můžete se rozhodnout pro jednoduchá řešení, která vyřeší jeden konkrétní problém vaší cílové skupiny, nebo pro komplexní nástroje pro správu softwaru, které zefektivní všechny vaše pracovní postupy.
Jak mohou neziskové organizace využívat AI
S tolika možnostmi na trhu existuje nespočet způsobů, jak mohou neziskové organizace AI využít. Od lepšího fundraisingu po jasnější iniciativy a lepší oslovení veřejnosti – AI je tu, aby pomáhala.
Využijte nástroje umělé inteligence k dosažení cílů vaší neziskové organizace pomocí:
- Lepší správa údajů o dárcích: Díky nástrojům umělé inteligence, jako jsou šablony CRM, je snazší ukládat, spravovat a vykazovat informace o dárcích.
- Vylepšený obsah: Odlište se od konkurence poutavým obsahem na jakékoli téma, které si dokážete představit, s pomocí přizpůsobených pokynů, které lze snadno přizpůsobit vašemu poselství a poslání.
- Snadnější přijímání klientů: Díky AI je snazší přijímat klienty, spravovat klienty a získávat nové dárce do vašeho systému díky formulářům a systémům pro správu úkolů.
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro neziskové organizace
S tolika možnostmi využití je začlenění AI do vašich neziskových pracovních postupů naprostou samozřejmostí. Ale jak poznáte, který nástroj je pro vaši misi ten pravý? Zde jsme pro vás vybrali nejlepší nástroje AI pro neziskové organizace. Najdete zde jejich funkce, omezení, ceny a hodnocení, abyste si mohli vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. ?
1. ClickUp
ClickUp pomáhá neziskovým organizacím zjednodušit pracovní postupy a zlepšit správu úkolů v rámci projektů. Pokud vaše nezisková organizace realizuje více iniciativ a fundraisingových aktivit, tento výkonný nástroj vám pomůže udržet pořádek a přehled o pokroku. ?
Pomocí vlastních polí můžete vytvářet rozpočty a zprávy pro dárce. Využijte automatizace ClickUp k vytváření úkolů pro dobrovolníky a členy týmu. Přepněte do zobrazení kalendáře, abyste měli přehled o rozvrhu všech. Přiřaďte úkolům priority, aby všichni věděli, co je nejdůležitější.
ClickUp AI je asistent pro psaní, který převezme časově náročné úkoly a zefektivní je. Použijte jej pro marketingové účely, jako je generování nových nápadů pro obsah sociálních médií. Shrňte úkoly a vytvořte formální finanční zprávy. Rychle vytvářejte a sdílejte přihlašovací formuláře, abyste během několika minut získali nové dobrovolníky nebo dárce.
Pomocí ClickUp CRM můžete sledovat informace o dárcích a vytvářet datové soubory pro reporting. Vlastní pole nabízejí cenné informace pro rozhodování na základě dat, když nastane čas zahájit nové fundraisingové kampaně. Naplánujte si schůzky a kontroly s klíčovými zainteresovanými stranami a nikdy nezmeškejte kontakt se svými dárci.
S ClickUp Docs je snadné spolupracovat s členy týmu, dárci a dobrovolníky na jednom místě. Snadno aktualizujte oprávnění, aby měl každý přístup k tomu, co potřebuje. Použijte Docs k vytvoření znalostních center pro osvědčené postupy, k návrhu nových iniciativ nebo k generování poznatků z jednání a konferencí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nástroje AI pro psaní od ClickUp šetří čas při vytváření všeho od brandingových materiálů po žádosti o granty a materiály pro fundraising.
- Využijte integrovaný software pro správu databáze zákazníků, abyste se spojili se skutečnými uživateli a navázali lepší vztahy se svými příznivci.
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je snadné zapojit nové členy týmu a všechny rychle seznámit s prací.
- Budujte partnerství a zapojujte nové dárce díky oprávněním a nastavení přístupu uživatelů.
- Díky integrovanému sledování dat můžete analyzovat metriky, abyste odhalili hlavní dárce, a automatizovat podávání zpráv a zasílání zpráv, abyste poděkovali svým podporovatelům.
- Díky integraci s desítkami nástrojů a doplňků, jako jsou rozšíření pro Chrome, můžete plynule pracovat s nástroji pro sledování času, aplikacemi pro zasílání zpráv a softwarovými produkty.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je v současné době k dispozici pouze pro stolní počítače, ale brzy bude spuštěna i mobilní verze.
- Pokud chcete využít všechny funkce tohoto nástroje, počítejte s určitou dobou na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. DonorSearch AI
DonorSearch AI je nástroj umělé inteligence zaměřený na řešení klíčových problémů v neziskovém sektoru. Využívá sílu umělé inteligence, aby pomohl neziskovým organizacím identifikovat a segmentovat potenciální dárce. Je navržen tak, aby zvýšil příjmy z fundraisingu, zdůraznil perspektivy s velkým dopadem a vytvořil lepší strategie, a je tak klíčovým nástrojem pro neziskové organizace.
Nejlepší funkce DonorSearch AI
- Algoritmus strojového učení využívá více než 800 datových bodů k doporučení potenciálních dárců, u nichž je nejvyšší pravděpodobnost, že v průběhu 12 měsíců poskytnou dar.
- Algoritmy umělé inteligence vytvářejí segmenty dárců na základě schopnosti získávat finanční prostředky, zkušeností dárců a ročních darů, aby vaše výzvy k získávání finančních prostředků oslovily vaši cílovou skupinu.
- Skóre pravděpodobnosti poskytuje okamžitý přehled o tom, které skupiny publika s největší pravděpodobností podpoří vaše iniciativy.
- Díky doplňkům můžete vytvářet marketingové plány, zlepšovat návratnost investic do kampaní a prověřovat potenciální zákazníky na základě jejich bohatství a dalších faktorů.
Omezení AI nástroje DonorSearch
- Integrace by mohla být vylepšena, aby se z ní stalo komplexnější řešení.
- Někteří uživatelé zjistili, že údaje o charitativních organizacích nebyly vždy aktuální.
Ceny DonorSearch AI
- Naplánujte si ukázku a zjistěte ceny
Hodnocení a recenze DonorSearch AI
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. RapidMiner
RapidMiner je nástroj pro analýzu dat, který poskytuje informace o vašich dárcích založené na umělé inteligenci a zjednodušuje vaše operace. Je založen na strojovém učení a je navržen tak, aby generoval informace, budoval lepší vztahy a propojoval neziskové organizace s nejvýznamnějšími dárci. ✍️
Nejlepší funkce RapidMiner
- Díky segmentaci zákazníků pomocí AI můžete lépe oslovit své zákazníky, ať už na sociálních sítích, nebo prostřednictvím služeb šitých na míru.
- Analýza dat a prognózy zlepšují programy získávání finančních prostředků a zdůrazňují významné dary, což usnadňuje automatické zasílání poděkování.
- Kognitivní robotická automatizace procesů uvolní čas členům vašeho týmu a dobrovolníkům, aby se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.
- Díky informacím o celoživotní hodnotě zákazníka můžete zjistit, kdo jsou vaši nejcennější dárci, ať už přispívají příležitostně, nebo pravidelně podporují vaši věc.
Omezení RapidMiner
- Někteří lidé mají pocit, že uživatelské rozhraní je zastaralé a uživatelský komfort by mohl být lepší.
- Ceny za pokročilejší funkce nebo velké objemy dat mohou být pro neziskové organizace s omezeným rozpočtem příliš vysoké.
Ceny RapidMiner
- Kontaktujte obchodní oddělení a požádejte o cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze RapidMiner
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
4. Sisense
Sisense je analytický softwarový nástroj bez nutnosti programování, který poskytuje přehled o vašem procesu získávání finančních prostředků. Integrace s několika zdroji dat a přizpůsobené ovládací panely nabízejí flexibilitu a přizpůsobené přehledy na základě vašich vlastních údajů o dárcích.
Nejlepší funkce Sisense
- Prediktivní nástroj zpracovává obrovské datové soubory a během několika minut namísto hodin je přemění na praktické poznatky.
- Díky flexibilním cenám a tarifům, kde platíte pouze za to, co skutečně využijete, je tento nástroj cenově dostupný pro většinu neziskových organizací.
- Díky integrovaným upozorněním a rozhodnutím můžete přijímat proaktivní rozhodnutí.
- Podpora v oblasti bezpečnosti, ochrany soukromí a ochrany údajů zajistí bezpečnost údajů o vašich zákaznících a dárcích.
Omezení Sisense
- Někteří uživatelé zaznamenávají problémy se stabilitou a načítáním velkých datových sad.
- Vizualizační a reportovací nástroje jsou ve srovnání s jinými nástroji spíše základní.
Ceny Sisense
- Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Sisense
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
5. Sembly
Sembly je AI asistent pro schůzky, který slouží k pořizování poznámek, tvorbě obsahu a získávání poznatků. Díky přizpůsobitelným funkcím pro organizaci a schůzky je to ideální nástroj pro maximální využití každé diskuse.
Nejlepší funkce Sembly
- Soustřeďte se na probíhající diskusi, protože Sembly za vás okamžitě pořizuje zápisy z jednání.
- Pomocí vyhledávací funkce můžete vyhledat jakoukoli předchozí schůzku na základě klíčových slov, dat nebo bodů programu.
- Přepis zahrnuje přesnou identifikaci mluvčího, poznámky s časovým razítkem a záložky pro vytvoření realistického záznamu.
- Shrnutí schůzek pomocí AI v několika jazycích zkracují delší diskuse a vytvářejí zjednodušené závěry.
Omezení Sembly
- Někteří uživatelé měli problémy s fungováním Sembly na Zoomu.
- Navigace není vždy intuitivní, takže naučit se plně využívat Sembly zabere trochu času.
Ceny Sembly
- Osobní: Zdarma
- Profesionální: 10 $/měsíc
- Tým: 20 $/měsíc/uživatel
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Sembly
- G2: 4,3/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: N/A
6. Buffer AI Assistant
Klíčovým aspektem práce neziskových organizací je oslovování veřejnosti. Buffer AI Assistant si klade za cíl zjednodušit tento úkol tím, že okamžitě generuje nové nápady na obsah. Nástroje pro rychlé sdílení dostanou váš obsah k cílové skupině, což znamená větší úspěch vašich fundraisingových kampaní. ?
Nejlepší funkce Buffer AI Assistant
- Využijte nástroj AI k brainstormingu nových nápadů a vytváření kampaní s větším sociálním dopadem.
- Přepracujte obsah během několika sekund a sdílejte jej na různých platformách za polovinu času.
- Analyzujte dlouhé texty a získejte okamžitou inspiraci pro příspěvky na sociálních médiích, abyste prohloubili své marketingové kampaně.
- Nástroje pro přeformulování a shrnutí vyčistí váš obsah, aby byl efektivnější.
Omezení nástroje Buffer AI Assistant
- Někteří uživatelé zjistili zaujatost v obsahu, ale Buffer AI žádá uživatele, aby tyto problémy nahlásili, aby je mohla řešit.
- Naučit se tento nástroj používat zabere nějaký čas.
Ceny nástroje Buffer AI Assistant
- Zdarma: Až tři kanály
- Essentials: 6 $/měsíc/kanál
- Tým: 12 $/měsíc/kanál
- Agentura: 120 $/měsíc za 10 kanálů
Hodnocení a recenze Buffer AI Assistant
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
7. Otter
Otter je asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který shrnuje vaše schůzky, zdůrazňuje klíčové body a poskytuje prostor pro komentáře pro spolupráci týmu. Nejlepší na tom je, že se integruje s jinými aplikacemi, takže jej můžete začlenit do stávajících pracovních postupů, aniž byste narušili způsob, jakým váš tým pracuje.
Nejlepší funkce Otter
- Propojte Otter s jednáními ve svém kalendáři a okamžitě získáte automatické poznámky a přepisy z jednání.
- Chatbot Otter je integrován do schůzek, takže můžete chatovat s členy týmu nebo přizpůsobit pořizování poznámek.
- Živé shrnutí umožní opožděným účastníkům rychle se zorientovat.
- Rozšíření OtterPilot for Sales vytváří přehledy dat, generuje následné e-maily a okamžitě přidává poznámky z hovorů do vašeho Salesforce.
Omezení Otter
- U složitých zvukových záznamů s živými diskusemi nejsou přepisy vždy přesné.
- Nástroj podporuje pouze angličtinu, což omezuje jeho použití pro vícejazyčné neziskové organizace.
Ceny Otter
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc/uživatel
- Podnikání: 40 $/měsíc/uživatel
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Otter
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
8. AssemblyAI
AssemblyAI je transkripční nástroj určený k vytváření záznamů diskusí a generování klíčových poznatků pro neziskové organizace. API obsahuje integrované bezpečnostní a datové nástroje na ochranu zaměstnanců, dobrovolníků a dárců.
Nejlepší funkce AssemblyAI
- Mezi funkce patří filtrování vulgárních výrazů, slovníky s vlastním slovníkem a štítky na míru, abyste mohli komunikovat způsobem, který je pro vaši neziskovou organizaci nejvhodnější.
- Modely audio inteligence okamžitě generují souhrny a moderují obsah.
- Přesnost na úrovni člověka znamená, že tento nástroj dělá o 43 % méně chyb než jeho konkurenti.
- Automaticky generujte titulky, aby byl váš obsah přístupný pro osoby se zdravotním postižením a snáze srozumitelný.
Omezení AssemblyAI
- Nástroj není tak přesný, pokud je v pozadí hodně šumu.
- Někteří uživatelé by uvítali více integrací.
Ceny AssemblyAI
- Základní přepis: 0,650016 $/hodina
- Přepis v reálném čase: 0,75024 $/hodina
- Audio Intelligence: 0,12–0,30 USD/hodina
- LeMur: Cenotvorba založená na tokenech
- Podniky: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze AssemblyAI
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A
9. Runway
Neziskové organizace vzbuzují zájem a získávají finanční prostředky pomocí jedinečného vyprávění příběhů. Runway pomáhá neziskovým organizacím vytvářet lepší příběhy, od psaných textů po informativní videa. Použijte jej k doplnění psaného obsahu poutavými videi, obrázky a grafikou, abyste posunuli své iniciativy vpřed. ?
Nejlepší funkce Runway
- Více než 30 nástrojů AI Magic vám umožní vytvářet vizuály podle vašich představ.
- Vytvářejte videa z několika klíčových slov, obrázků nebo krátkých klipů, které ilustrují vaši iniciativu.
- Generátor obrázků vytváří působivé grafiky, portréty a kompozice z textu.
- Vytvářejte vlastní modely na základě stylů a témat
- Pomocí editačních nástrojů můžete odstranit pozadí a zrychlit nebo zpomalit videa.
Omezení dráhy
- Některé funkce pro úpravy vyžadují další kredity.
- Ne všechny formáty souborů jsou podporovány pro export.
Ceny Runway
- Základní: zdarma
- Standard: 15 $/uživatel/měsíc
- Pro: 35 $/uživatel/měsíc
- Neomezený: 95 $/uživatel/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Runway
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Looka
Vybudování značky, které lidé důvěřují a se kterou se rádi zapojují, vede k lepšímu fundraisingu. Looka je brandingový nástroj, který navrhuje loga, webové stránky a další marketingové materiály. Použijte jej k vytvoření soudržné identity značky a navázání kontaktu s uživateli.
Nejlepší funkce Looka
- Nástroje AI okamžitě vytvoří stovky návrhů loga, ze kterých si můžete vybrat na základě klíčových slov a stylů.
- Získejte okamžitý přístup k více než 15 souborům log, které jsou navrženy pro různé platformy a použití.
- Sada Brand Kit obsahuje více než 300 šablon, od faktur po letáky pro fundraising s vaším brandingem.
- Šablony pro sociální média usnadňují komunikaci s uživateli na různých platformách, aniž byste museli trávit hodiny přetvářením svých brandingových materiálů.
Omezení Looka
- Vzhledem k tomu, že Looka je určena pro branding, budete potřebovat další nástroj pro analýzu dat a správu úkolů.
- Výsledky nejsou vždy přizpůsobené, takže budete muset filtrovat, abyste našli designy, které jiné značky ještě nepoužívají.
Ceny Looka
- Zdarma k okamžitému použití
- Základní balíček loga: jednorázový nákup za 20 $
- Prémiový balíček loga: jednorázový nákup za 65 $
- Předplatné Brand Kit: 96 $/rok, fakturováno ročně
- Předplatné Band Kit Web: 129 $/rok, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Looka
- G2: 3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (2+ recenze)
Splňte své poslání a vytvářejte přesvědčivé iniciativy s ClickUp
Od nástrojů pro výzkum potenciálních zákazníků přes generování obrázků až po chatboty poháněné umělou inteligencí, které generují lidské reakce – nástroje na tomto seznamu jsou jen několika příklady z mnoha způsobů, jak mohou profesionálové v neziskovém sektoru využít sílu umělé inteligence ve svých každodenních procesech. Vyberte si jeden nebo několik a kombinujte je, abyste vytvořili lepší branding, generovali datové přehledy, zefektivnili komunikaci s dárci a spravovali pracovní toky.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a položte základy pro větší úspěch vaší neziskové organizace. Pomocí CRM můžete sledovat analytické údaje o vašich dárcích a okamžitě přidělovat úkoly a akce zaměstnancům a dobrovolníkům. Integrované nástroje umělé inteligence šetří čas a usnadňují vytváření obsahu, který potřebujete pro svou hlavní misi. ?