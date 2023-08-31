10 nejlepších CRM systémů pro neziskové organizace v roce 2025

Naše společnost by bez neziskových organizací nebyla nic. Tyto organizace napravují křivdy a chrání zranitelné. Neziskové organizace jsou superhrdinové, kteří se spojili. A důvodem, proč jsou tyto organizace schopny bojovat za dobrou věc, je to, že každý den se jednotliví hrdinové rozhodnou přispět. ?
Vaši příznivci umožňují naplňování vaší mise, proto je třeba zajistit, aby si pamatovali, proč věřili ve vaši misi natolik, že přispěli, a proč by tak měli učinit znovu.
Klíčem k získání opakovaných darů je budování trvalých vztahů. K řízení těchto vztahů budete potřebovat systém pro správu vztahů s neziskovými organizacemi, tzv. neziskový CRM.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších CRM systémů pro neziskové organizace, abyste mohli porovnat jednotlivé možnosti a najít ten, který je pro vaši organizaci nejvhodnější.
Co byste měli hledat v softwaru CRM pro neziskové organizace?
Nejlepší CRM pro neziskové organizace pro vaši organizaci bude záviset na velikosti vaší organizace, počtu dárců, které chcete sledovat, a typech fundraisingových kampaní, které provádíte. Každá nezisková organizace by však měla zvážit tyto funkce, než investuje do CRM nástroje:
- Nástroje pro správu dárců s podrobnými profily: Čím více informací o svých dárcích budete mít k dispozici, tím snazší bude oslovovat dárce nebo zasílat cílené e-mailové a direct mailové kampaně. Hledejte software, který vám umožní přizpůsobit profily vašich dárců.
- Marketingové nástroje nebo integrace: Jedním z hlavních účelů CRM systému je zefektivnit vaše marketingové aktivity a přilákat více darů. Váš CRM systém by vám měl umožnit segmentovat zákazníky podle demografických údajů, zájmů nebo údajů o domácnosti. Také byste měli mít možnost odesílat e-maily a direct maily buď přímo přes platformu, nebo prostřednictvím integrace s vašimi oblíbenými marketingovými nástroji.
- Reporting a analytika: Hledejte nástroje s funkcemi pro vytváření vlastních reportů, abyste mohli analyzovat úspěšnost svých fundraisingových aktivit, demografické údaje o dárcích, průměrnou výši darů atd.
- Poměr cena/výkon: Čím více utratíte za CRM, tím méně peněz vám zbude na vaši misi. Ale čas jsou také peníze, takže volba levného, ale neefektivního nástroje není řešením. Hledejte nástroj, který umí vše, co potřebujete, je pro váš tým snadno použitelný a nezruinuje rozpočet vašeho programu.
10 nejlepších CRM systémů pro neziskové organizace
Zde je 10 CRM systémů pro neziskové organizace, které vám pomohou zachránit svět – a připomenout vašim dárcům, že k tomu potřebujete jejich pomoc. ?
1. ClickUp
ClickUp je trojnásobná hrozba! Namísto toho, aby uměl zpívat, tančit a hrát (možná v příští verzi!), dokáže spravovat vztahy se zákazníky, řídit projekty a spolupracovat na marketingu , a to vše na jednom místě – čímž zbavuje váš pracovní postup dramatických momentů. ?
CRM ClickUp je vysoce přizpůsobitelný, takže jej můžete nastavit přesně podle informací o dárcích, které potřebujete. A pokud si nechcete vytvářet vlastní rozvržení, můžete rychle začít pomocí šablony CRM. Jakmile nastavíte CRM, automatizační funkce mohou vytvářet aktivity a spouštět aktualizace stavu na základě toho, v jaké fázi procesu darování se vaši dárci nacházejí.
Když používáte ClickUp pro neziskové organizace, získáte také nástroje pro sledování fundraisingových kampaní, správu e-mailového marketingu, plánování úkolů, plánování akcí a maximalizaci času vašeho týmu. A nejlepší na tom je, že platíte pouze za jeden nástroj, takže vám zbývá více peněz na vaši misi. ?
Nejlepší funkce
- Funkce přizpůsobení usnadňují přidávání nebo odebírání sloupců pro další údaje o dárcích.
- Více zobrazení – včetně zobrazení Seznam, Tabule a Tabulka – vám umožní rychle třídit, sledovat a spravovat účty dárců.
- Nástroje pro správu dat vám pomohou vizualizovat míru retence dárců, průměrnou výši darů a další údaje pomocí více než 50 různých widgetů, které můžete přidat do svého dashboardu.
- Díky integraci e-mailů můžete rychle a snadno rozesílat e-mailové kampaně, které podporují zapojení dárců nebo oznamují nové fundraisingové aktivity.
- Automatizace vám umožňuje provádět dárce procesem zapojení tím, že automaticky vytváří úkoly a aktualizace stavu.
- Integrace s nástroji jako Slack, Google Drive, Microsoft Office, Dropbox, Zoom, Calendly a dalšími zefektivní váš pracovní postup.
- Zákaznická podpora 24/7 zajistí, že vaše dotazy budou rychle zodpovězeny.
Omezení
- Ne všechny funkce webové aplikace jsou k dispozici v mobilní aplikaci.
- Vzhledem k tomu, že ClickUp má tak mnoho funkcí, někteří uživatelé uvádějí, že při prvním spuštění softwaru museli projít určitým procesem učení.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 8 550 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 760 recenzí)
2. Bloomerang
Bloomerang může pomoci vašim fundraisingovým kampaním rozkvétat. ?
Tento nástroj byl navržen speciálně pro neziskové organizace, takže jeho CRM strategie je šitá na míru fundraisingu. Zahrnuje nástroje pro správu dárců, správu dobrovolníků, sledování grantů a sledování členství.
Ačkoli toto softwarové řešení nemá vestavěné marketingové nástroje CRM, integruje se s mnoha nejoblíbenějšími nástroji pro neziskové organizace, jako jsou QuickBooks a Mailchimp. Bloomerang tedy spravuje data vašich dárců (a dobrovolníků, grantů a členů správní rady!) a vy můžete pomocí integrací spravovat další kroky své kampaně. ?
Nejlepší funkce
- Interaktivní ovládací panel vám pomůže na první pohled zjistit míru retence dárců a výkonnost kampaně.
- Údaje o majetkovém screeningu vám pomohou identifikovat a lépe zapojit členy, kteří mají potenciál stát se významnými dárci.
- Díky integraci s nástroji pro zpracování plateb, jako jsou PayPal, Square a Stripe, můžete snadno sbírat dary z online sbírek.
Omezení
- Může být obtížné přizpůsobit a upravit vestavěné šablony pro fundraising.
- Někteří uživatelé hlásí pomalé reakční časy zákaznického servisu Bloomerang.
Ceny
- 119 $ měsíčně za až 1 000 záznamů o dárcích
- 239 $ měsíčně za až 4 500 záznamů o dárcích
- 349 $ měsíčně za až 14 500 záznamů o dárcích
- 459 $ měsíčně za až 24 500 záznamů o dárcích
- 579 $ měsíčně za až 39 500 záznamů o dárcích
- 699 $ měsíčně za až 59 500 záznamů o dárcích
- Individuální ceny pro účty s 60 000 záznamy nebo více
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (745+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 265 recenzí)
3. Salesforce Nonprofit Cloud
Salesforce je jedním z nejpopulárnějších CRM systémů pro služby a průmysl. Pokud jste vždy toužili patřit mezi oblíbené děti ve škole, tento software pro správu dárců by mohl být vaší královnou plesu. ?
Nonprofit Cloud je v podstatě systém Salesforce CRM aktualizovaný o funkce pro fundraising a správu vztahů s dárci. Někdy je zřejmé, že tento program byl původně navržen pro průmysl, nikoli jako software pro neziskové organizace, ale je skvělý pro provádění marketingových kampaní a poskytování personalizovaných zážitků dárcům.
Nejlepší funkce
- Personalizované zkušenosti vám umožňují zasílat každému z vašich členů aktualizace programu, které jsou pro ně nejdůležitější.
- Integrované segmentační nástroje vám pomohou zlepšit dosah vašich direct mailových kampaní.
- Automatizace eliminuje administrativní úkoly, takže váš tým může věnovat více času budování vztahů s dárci.
Omezení
- Tento program postrádá některé funkce, které jsou standardem u jiných CRM řešení pro neziskové organizace, jako jsou sekvence nových dárců a metriky retence.
- Někteří uživatelé uvádějí, že se systém naučit ovládat je náročné, zejména pro členy týmu, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny
- Enterprise edition: 60 $ za uživatele za měsíc
- Neomezená edice: 100 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (35+ recenzí)
4. Little Green Light
Little Green Light je malý nástroj, který dokáže velké věci. ?
Tento komplexní software pro správu vztahů s klienty, reporting a fundraising byl navržen speciálně pro neziskové organizace. Obsahuje nástroje pro správu dat, marketingových kampaní, členství, akcí a žádostí o granty.
Můžete jej dokonce použít k přijímání online darů. S darovacím formulářem Little Green Light se vaše online fundraisingové aktivity automaticky synchronizují s vaším CRM a profily vašich dárců se aktualizují v reálném čase, jakmile provedou dar. Tento software vám pomůže soustředit se na finance a vaši misi. ?
Nejlepší funkce
- Přizpůsobitelný ovládací panel vám umožní rychle zobrazit informace, které vás nejvíce zajímají, jako jsou upozornění a celkové částky získané z fundraisingu.
- Potvrzení a účtenky vám umožňují zasílat poděkování, jakmile dorazí dar.
- Funkce správy dat automaticky odstraňují duplicitní profily dárců, sledují členství a data obnovení a umožňují snadnou segmentaci pro personalizované direct maily a cílené marketingové kampaně.
Omezení
- Někteří uživatelé si stěžují, že výměnou za jednoduchost Little Green Light obětujete možnosti přizpůsobení.
- Ostatní uživatelé říkají, že uživatelské rozhraní působí zastarale a není vždy intuitivní.
Ceny
- 45 $ měsíčně za až 2 500 členů
- 60 $ měsíčně za až 5 000 členů
- 75 $ měsíčně za až 10 000 členů
- Za každých dalších 10 000 členů přidejte dalších 15 $ měsíčně.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 290 recenzí)
5. Salsa CRM
Salsa CRM spojuje vaši databázi dárců, komunikační nástroje a nástroje pro fundraising pod jednou střechou. ?
Obsahuje jedny z nejhezčích profilů dárců mezi softwarovými možnostmi pro neziskové organizace. Můžete přidávat neomezený počet vlastních polí a sledovat všechny informace, které jsou důležité pro vás a vaše dárce. Můžete také ukládat poznámky o svých dárcích, jak je poznáváte.
Kombinujte podrobné údaje o dárcích s nástroji pro fundraising, které vám pomohou oslovit jednotlivce způsobem, který je pro ně relevantnější, a Salsa CRM vám pomůže navázat s dárci kontakt jako nikdy předtím. To nás nutí tančit radostí! ?
Nejlepší funkce
- Podrobné profily dárců obsahují kontaktní informace, účty na sociálních sítích, vztahy, zájmy a demografické údaje vašich příznivců.
- Funkce deduplikace zabraňuje duplicitním záznamům pro stejného dárce, takže váš systém správy dárců zůstává přehledný a organizovaný.
- Funkce pro fundraising prostřednictvím přímé pošty vám umožňují psát dopisy, slučovat poštu, tisknout štítky a používat skenování čárových kódů.
Omezení
- Tento CRM nástroj nabízí několik integrací s jinými softwarovými programy.
- Mnoho uživatelů má pocit, že funkce pro vytváření reportů jsou náročné na naučení a používání.
Ceny
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 3,9/5 (105+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (235+ recenzí)
6. Raiser’s Edge
Raiser’s Edge je CRM a fundraisingová platforma od společnosti Blackbaud, která je výrobcem několika dalších softwarových programů pro neziskové organizace.
Mezi další programy společnosti Blackbaud patří Luminate Online pro online fundraisingové kampaně, Just Giving pro peer-to-peer fundraisingové kampaně a Altru pro správu vstupenek a členství. Raiser’s Edge dobře spolupracuje se všemi ostatními programy společnosti Blackbaud, ale za každou softwarovou službu musíte platit zvlášť.
Raiser’s Edge nabízí nástroje pro přijímání darů, analýzu informací o dárcích, vytváření relevantnějších žádostí o dary, sledování interakcí s dárci a zasílání cílených marketingových materiálů. Tyto klíčové funkce vám pomohou odhalit potenciál vašich dárců. ?️
Nejlepší funkce
- Správa darů vám umožňuje přijímat online dary nebo zadávat významné dary.
- Informace o potenciálních zákaznících zahrnují návrhy částek a nástroje pro identifikaci potenciálních významných dárců založené na umělé inteligenci.
- Vlastní analytika vám umožňuje sledovat data, která jsou pro vás nejdůležitější, a vytvářet zprávy relevantní pro vaši kampaň.
Omezení
- Cloudové webové rozhraní nezobrazuje všechna pole a funkce softwaru, takže váš tým možná bude muset trávit většinu času prací v databázovém rozhraní, které na rozdíl od webové aplikace není přístupné odkudkoli.
- Mnoho uživatelů hlásí pomalé reakční časy zákaznického servisu společnosti Blackbaud.
Ceny
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 3,8/5 (405+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (410+ recenzí)
7. Kindful
Kindful provozuje Bloomerang – další CRM nástroj na tomto seznamu – a oba programy jsou mezi neziskovými organizacemi velmi oblíbené. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl?
Oba mají srovnatelné funkce pro sledování údajů o dárcích, vytváření cílených kampaní a měření úspěšnosti kampaní. Kindful však navíc nabízí extrémně přizpůsobitelné stránky pro dárcovství. Můžete je označit svou značkou a uspořádat podle informací, které potřebujete. Poté je vložte na svůj web a vaši příznivci budou moci darovat pouhými dvěma kliknutími. ✅
Zatímco Bloomerang i Kindful nabízejí integraci s oblíbenými nástroji a systémy pro zpracování plateb, Kindful má navíc otevřené API, které vašim vývojářům umožňuje vytvořit jakékoli další integrace, které potřebujete pro svůj pracovní postup. Můžete tak zůstat v klidu a přizpůsobit si systém podle svých potřeb. ?♀️
Nejlepší funkce
- Online fundraising a dary v rámci peer-to-peer fundraisingu se automaticky přidávají do vašeho CRM a synchronizují se s připojenými nástroji.
- Profily dárců vám umožňují nahlédnout do jejich finančních možností a přidělovat úkoly vašemu týmu.
- Automatické potvrzení a poděkování, plus nástroje pro plánování direct mailových a e-mailových kampaní, vám pomohou udržet zájem dárců.
Omezení
- Někteří uživatelé mají pocit, že profily dárců a funkce pro správu vztahů se zákazníky nejsou tak robustní jako u jiných programů.
- Několik uživatelů uvádí, že vestavěné funkce pro vytváření reportů neposkytují dostatek informací a může být obtížné generovat vlastní reporty.
Ceny
- 119 $ měsíčně za až 1 000 záznamů o dárcích
- 239 $ měsíčně za až 4 500 záznamů o dárcích
- 349 $ měsíčně za až 14 500 záznamů o dárcích
- 459 $ měsíčně za až 24 500 záznamů o dárcích
- 579 $ měsíčně za až 39 500 záznamů o dárcích
- 699 $ měsíčně za až 59 500 záznamů o dárcích
- Individuální ceny pro účty s 60 000 záznamy nebo více
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (310+ recenzí)
8. Neon CRM
Neon CRM vám pomůže rozvíjet vztahy s dárci. ?
Tuto platformu můžete použít ke správě dárců, členů a dobrovolníků a navíc k sledování fundraisingu, e-mailů, událostí a grantů. Databáze dárců vám umožňuje přidávat vlastní pole a sledovat časovou osu zapojení vašich dárců, abyste mohli sledovat, jak se vaše vztahy v průběhu času vyvíjejí.
Díky přizpůsobitelnému a uživatelsky přívětivému rozhraní bude Neon CRM fungovat pro celý váš tým. Každý člen si jej může přizpůsobit tak, aby vyhovoval jeho potřebám a roli, takže každý má vždy přesně to, co potřebuje. Do toho, týme! ?
Nejlepší funkce
- Neomezený počet formulářů a e-mailů vám umožní přizpůsobit oslovování dárců a přijímat dary prostřednictvím oblíbených platebních metod, jako jsou Apple Pay, Google Pay a PayPal.
- Vlastní přehledy a intuitivní ovládací panel usnadňují vizualizaci metrik vaší kampaně.
- Automatizace zbaví váš tým administrativních úkolů a odstraní duplicitní profily z vaší databáze dárců.
Omezení
- Několik uživatelů si stěžovalo, že v sekcích správy událostí a správy dobrovolníků není dostatek možností přizpůsobení.
- Naučit se používat funkce pro vytváření reportů může být náročné.
Ceny
- Essentials: 99 $ měsíčně
- Dopad: 199 $ měsíčně
- Empower: 399 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (490+ recenzí)
9. OneCause
Možná se jmenuje OneCause, ale nabízí mnoho softwarových řešení. ?
Tento software pro fundraising nabízí různé programy pro fundraising založené na událostech, peer-to-peer, online a prostřednictvím textových zpráv.
Pokud provozujete různé typy kampaní, možná budete potřebovat kombinaci řešení OneCause. Jakmile ale zjistíte, které funkce potřebujete, bude to pro vás užitečný program pro provozování vašich fundraisingových kampaní. ?️
Nabízí specializované nástroje pro každý typ kampaně. K dispozici jsou funkce pro prodej vstupenek na akce a potvrzování účasti, integrace sociálních médií pro peer-to-peer fundraising a programy na podporu, a gamifikační funkce pro virtuální fundraising. Zapojení vašich příznivců nikdy nebylo tak snadné!
Nejlepší funkce
- Integrovaný prodej vstupenek, správa stolů, registrace a platby usnadňují správu fundraisingových akcí.
- Díky otevřeným darům a možnostem financování potřeb si vaši dárci mohou sami vybrat, jakým způsobem budou přispívat.
- Text2Give vám umožňuje sbírat mobilní dary prostřednictvím textových zpráv.
Omezení
- Několik uživatelů uvádí, že možnosti přizpůsobení jsou omezené.
- Neobsahuje žádné vestavěné funkce pro e-mailový marketing, což může ztěžovat automatizaci a přizpůsobení e-mailů pro oslovování dárců.
Ceny
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (310+ recenzí)
10. NetSuite
NetSuite od Oracle je oblíbená softwarová sada pro organizace, která nabízí řešení i pro neziskové organizace, včetně CRM.
Většina uživatelů by souhlasila, že NetSuite nevyhraje žádnou soutěž krásy. Ale protože se jedná o komplexní řešení, můžete pokrýt všechny softwarové potřeby vaší organizace jediným řešením. A v jednoduchosti je krása. ✨
Tato softwarová sada obsahuje funkce pro finanční správu, které umožňují sledovat fundraising a granty, funkce pro hodnocení efektivity programů, které umožňují vyhodnotit váš dopad pomocí scorecardů doporučených Charity Navigator, a funkce pro správu dodavatelů, které umožňují sledovat seznamy dodavatelů a objednávky pro fundraisingové akce nebo programy.
Díky těmto komplexním řešením je NetSuite dobrou volbou pro velké neziskové organizace.
Nejlepší funkce
- Sledujte jednotlivce, organizace, domácnosti a vztahy v profilech dárců.
- Vytvořte přizpůsobené pracovní postupy, abyste mohli spravovat vztahy s dárci pomocí procesu, který vyhovuje vaší organizaci a jejich preferencím.
- Segmentujte zákazníky a posílejte e-maily na základě jedinečných zájmů dárců.
Omezení
- Někteří uživatelé uvádějí, že bez formálního školení může být obtížné naučit se všechny funkce tohoto softwaru.
- Za přístup k mnoha pokročilým funkcím se platí další poplatky, i když máte prémiové předplatné.
Ceny
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4/5 (více než 2 650 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 340 recenzí)
Lepší vztahy, více darů
Zachraňovat svět je maraton, ne sprint. A právě vztahy s dárci jsou tím, co udržuje vaši misi v chodu. ?♂️
Se správným CRM softwarem pro neziskové organizace bude veškerá komunikace s dárci probíhat hladce. Váš CRM zajistí, že se dárci ozvou ve správný čas – například po jejich prvním daru nebo poté, co zajistíte úspěch programu v oblasti, která je nejvíce zajímá.
Chcete-li propojit úkoly s profily dárců a zajistit, že nikdy nezmeškáte příležitost k budování těchto vztahů, vyzkoušejte ClickUp. Tento komplexní nástroj pro CRM a řízení projektů vám pomůže spravovat celou vaši misi z jednoho místa.
Protože ClickUp je jediná aplikace, která nahrazuje všechny ostatní, budete moci platit za méně softwarových řešení a ušetřit více peněz na svou misi. Vyzkoušejte platformu zdarma!