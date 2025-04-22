10 bezplatných šablon žádostí o grant pro vynikající psaní žádostí o grant

Hledáte grant?
Ať už potřebujete finanční prostředky na vzdělávací program nebo se chystáte založit neziskovou organizaci, vstup do světa psaní žádostí o granty není pro slabé povahy. Ale vy jste tady, abyste něco změnili, a proto potřebujete solidní, dobře strukturovanou žádost, abyste získali potřebné finanční prostředky.
Dobře zpracovaná žádost o grant přesvědčí potenciální příjemce grantu o životaschopnosti vašeho projektu. Možná sedíte u počítače a snažíte se začít psát žádost o grant, ale trpíte vážnou tvůrčí krizí.
Možná si nejste jisti, jak formátovat celou žádost o grant od začátku do konce. Ať už jste v jakékoli fázi, existuje šablona žádosti o grant, která vám pomůže.
V tomto průvodci se podíváme na to, jak fungují žádosti o grant, vysvětlíme, na co byste se měli zaměřit při výběru šablon pro psaní žádostí o grant, a představíme vám našich 10 nejlepších šablon. ✨
Co je to žádost o grant?
Žádost o grant je formální dokument, který obsahuje žádost o finanční prostředky. Obvykle se podává vládní agentuře, korporaci nebo jiné organizaci, která nabízí grantové prostředky nebo rozpočtové příležitosti.
Úspěšné žádosti o granty přesvědčivým způsobem sdělují informace o vašem navrhovaném projektu. Musíte nejen sdělit relevantní informace o svém projektu, ale také přesvědčivě zdůvodnit, proč si tuto finanční podporu zasloužíte – zejména pokud žádáte o velkou částku.
Každý projekt je jiný, ale psaní žádostí o grant obvykle zahrnuje:
- Průvodní dopis: Krátké úvodní slovo, které poskytuje přehled důvodů, proč žádáte o finanční prostředky, a vaší způsobilosti pro tento výzkumný grant.
- Shrnutí: Stručný odstavec popisující problém, řešení, požadovanou výši grantu a očekávané výsledky.
- Prohlášení o potřebě: Jedná se o podrobné vysvětlení problému, který by měl projekt vyřešit.
- Popis projektu: Poskytuje hodnotitelům grantů přehled o samotném projektu, včetně podrobného harmonogramu a metod.
- Rozpočet grantu: Vytvořte podrobný finanční plán, ve kterém uvedete, kolik peněz potřebujete, na co a proč.
- Informace o organizaci: Stručně vysvětluje, kdo jste, jaké jsou vaše dosavadní úspěchy a proč jste schopni tento projekt zvládnout.
Nechceme vás děsit, ale psaní žádostí o granty je velmi konkurenční. Proto je nejlepší použít šablonu žádosti o grant, abyste své nápady prezentovali co nejjasněji a nejpřesvědčivěji. 📚
Co dělá šablonu žádosti o grant úspěšnou? 3 tipy, které si zapamatujte
Šablony mohou být velkým pomocníkem při šetření času, ale ne všechny šablony jsou užitečné. Pokud hledáte šablonu, která vám ušetří čas, postupujte podle těchto tipů a najděte tu nejlepší možnost pro svůj projekt:
- Využijte nástroj pro psaní návrhů s umělou inteligencí : Trpíte tvůrčí krizí? Nástroje s umělou inteligencí, jako je ClickUp AI, vezmou podrobnosti vašeho projektu a jako mávnutím kouzelného proutku vyplní vaši šablonu. Samozřejmě byste si tento text měli zkontrolovat, ale umělá inteligence vám rozhodně pomůže udržet se na správné cestě.
- Dobrá struktura: Žádosti o grant mohou být poměrně dlouhé a nudné, pokud si nedáte pozor, proto hledejte šablony s vestavěnou organizací. Měly by mít obsah a dostatek nadpisů, které text rozčlení.
- Spolupráce: Pravděpodobně nepíšete návrh sami. Hledejte šablony, které umožňují spolupracovníkům, klíčovým osobám a zainteresovaným stranám prohlížet a upravovat návrh současně.
10 bezplatných šablon žádostí o grant, díky kterým získáte více grantů
Samozřejmě si můžete vytvořit vlastní návrh grantu. Ale proč trávit hodiny přípravou vlastního návrhu, když je k dispozici tolik kvalitních šablon?
Pokud potřebujete financování v mžiku, použijte těchto 10 šablon žádostí o grant, abyste svůj případ vyřídili s menším časovým a pracovním nasazením.
1. Šablona žádosti o grant ClickUp
Potřebujete šablonu, která nejen uspořádá vaši žádost, ale i samotný proces podávání žádosti? Pak nehledejte nic jiného než šablonu žádosti o grant ClickUp.
Tato bezplatná šablona obsahuje řadu užitečných funkcí, včetně vlastních stavů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno, které umožňují sledovat každý prvek žádosti o grant. Pokud píšete žádosti jako tým a potřebujete sledovat, které části jsou hotové a které ještě vyžadují vaši pozornost, tato šablona vám ušetří spoustu času.
Přepínejte mezi čtyřmi různými zobrazeními a zobrazte svou žádost o grant v různých formátech. Tato šablona je také integrována s nástroji pro správu projektů ClickUp, takže je ideální pro strukturování procesu podávání žádostí.
Přidávejte komentáře a reakce, sledujte čas, který strávíte prací na žádosti o grant, a označujte členy týmu pouhými několika kliknutími. Využijte více než 100 automatizací ClickUp, abyste udrželi proces žádosti o grant v chodu a předávali úkoly mezi členy týmu rychlostí světla. ⚡
2. Šablona ClickUp pro vypracování žádosti o grant – rozsah prací
Rozsah práce projektu by měl nastínit samotný projekt, jeho cíle, aktivity a konečné výsledky. Potenciální investoři chtějí v rozsahu práce vidět také časové rámce, milníky a výši financování.
Pokud se vám zdá, že je to příliš mnoho informací, které musíte shromáždit sami, máme pro vás řešení. Šablona ClickUp Grant Writing Scope of Work Template poskytuje podrobný rámec pro sepsání solidního a přehledného rozsahu práce.
Tato šablona vám pomůže zahrnout všechny potřebné informace pro sepsání bezchybného rozsahu prací. Obsahuje stavy jako Návrh, V revizi a Finalizováno, takže můžete snadno sledovat průběh samotného projektu sepsání žádosti o grant.
Přidejte vlastní pole, jako je název grantu, financující organizace, termín podání žádosti a přidělení rozpočtu, abyste mohli sledovat podrobnosti více grantových programů, aniž byste se v nich ztratili.
Nejlepší na tom je, že tato šablona je 100% přizpůsobitelná. Můžete použít předem připravenou strukturu, barvy a fonty, ale nejlepší je přidat vlastní branding, abyste na financující agenturu udělali dobrý první dojem.
3. ClickUp ChatGPT Prompts pro šablonu pro psaní žádostí o grant
Neříkáme, že byste měli nechat ChatGPT zpracovat všechny aspekty vašich grantů, ale určitě jej můžete použít k urychlení procesu psaní. Trikem u nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, jako je ChatGPT, je vědět, jak umělou inteligenci navést k získání kvalitních odpovědí, a právě v tom se hodí šablona ClickUp ChatGPT Prompts For Grant Writing Template.
Tato příručka obsahuje spoustu užitečných podnětů, které můžete zadat do ChatGPT a vygenerovat tak vysoce kvalitní texty pro vaše granty, průvodní dopisy a další dokumenty. Pokud bojujete s tvůrčí krizí a potřebujete ten návrh napsat, řekněme, včera, tato šablona vám pomůže napsat vše rychlostí světla pomocí umělé inteligence.
Stačí vyplnit proměnné svými údaji a máte vyhráno. Šablona obsahuje pokyny jako:
- „Hledám tipy, jak napsat úspěšnou žádost o grant, která přesvědčí [organizaci poskytující granty], aby financovala náš [cíl]“.
- „Potřebuji vytvořit příběh, který nastíní potřebu našeho [projektu nebo iniciativy] a důvod, proč by měl být financován [organizací poskytující granty]“.
- „Hledám strategie, které zajistí, že naše žádost o grant vynikne nad konkurencí a bude vybrána k financování.“
Pokud nechcete ztrácet čas přepínáním mezi ClickUp a ChatGPT, zjednodušte si práci pomocí ClickUp AI a šablonu napište raz dva.
4. Šablona prohlášení o práci pro grant NIH od ClickUp
Grant Národního institutu zdraví (NIH) je nejvyšší ligou grantů. Pokud potřebujete grant na výzkum nebo pracujete pro organizaci zabývající se zdravím, tento konkrétní grant je nezbytností.
Granty NIH mají svá specifika, proto jsme vytvořili šablonu ClickUp NIH Grant Statement of Work Template. Pravděpodobně budete potřebovat další šablony pro ostatní části vaší žádosti o grant, ale pokud hledáte pomoc s vaším prohlášením o práci (SOW), jste na správném místě, příteli.
Tato šablona SOW:
- Definuje cíle projektu, výstupy a časový harmonogram projektu.
- Nastíní vaši strategii
- Definuje odpovědnosti všech členů týmu
Obsahuje stavy, vlastní pole a různé zobrazení, díky kterým si tuto šablonu můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
5. Šablona návrhu projektu pro neziskovou organizaci ClickUp
Jako nezisková organizace víte, jak důležité je zajistit financování na podporu vaší mise. Pište efektivnější žádosti o granty pomocí šablony návrhu projektu neziskové organizace ClickUp.
Jsou přizpůsobeny potřebám neziskových grantů a zahrnují:
- Cíle projektu
- Část věnovaná rozpočtu
- Časové harmonogramy
- Vizualizace sociálního dopadu
- Realizovatelný plán implementace
Tato vzorová žádost o grant obsahuje vlastní stavy a vlastní pole, ale jsme opravdu hrdí na zobrazení Whiteboard. Použijte zobrazení Project Proposal k brainstormingu nápadů na projekty a postupujte podle zobrazení Getting Started Guide, abyste mohli začít s vypracováním žádosti o grant.
6. Šablona struktury rozdělení práce pro neziskové organizace ClickUp
Víme, jak časově náročné mohou být návrhy. Je však důležité soustředit se na cíl i během psaní návrhu projektu. Ujistěte se, že máte připravenou strukturu pro řízení projektů, jakmile získáte finanční prostředky – nikdy nevíte, kdy nastane ten správný okamžik!
Šablona struktury rozdělení práce pro neziskové organizace ClickUp rozděluje i ty nejsložitější úkoly neziskových organizací na lépe zvládnutelné úkoly. Použijte tuto šablonu k vytvoření úkolů a jejich přiřazení vašemu týmu.
Dokonce bude sledovat váš pokrok, spravovat rozpočet projektu a sledovat výdaje na stejném panelu. Pokud jste skromná nezisková organizace, která se snaží dělat více s omezenými zdroji, je tato šablona vše v jednom nezbytností pro popisy projektů, výzkumné projekty a mnoho dalšího.
7. Šablona návrhu projektu programu pomoci komunitě ClickUp
Program komunitní pomoci (CAP) poskytuje podporu členům konkrétní komunity. CAP poskytuje finanční pomoc, potraviny, vzdělávací zdroje, pomoc s bydlením, podpůrné skupiny a mnoho dalšího.
Chcete spustit program pomoci komunitě? Šablona návrhu projektu programu pomoci komunitě ClickUp je přesně to, co potřebujete. 🌻
Pomocí zobrazení návrhu projektu můžete na jednom místě nastínit své konkrétní cíle a klíčové výstupy. ClickUp usnadňuje spolupráci s vaším týmem a brainstorming nápadů v rámci projektu, takže můžete vytvořit efektivní návrh grantu, který zajistí financování.
8. Šablona žádosti o grant ve formátu PDF od Signaturely
Potřebujete něco méně propracovaného? Šablonu žádosti o grant ve formátu PDF od Signaturely si můžete zdarma stáhnout ve formátu Word Doc nebo PDF.
Tato obecná šablona žádosti o grant obsahuje formátování, záhlaví a sekce, ale postrádá pěkné barvy, vizuální prvky a funkce pro spolupráci, které najdete u jiných šablon v tomto seznamu. I tak je to perfektní volba pro každého, kdo chce jednodušší šablonu žádosti obsahující pouze to nejdůležitější.
Bonus: Nástroje pro správu návrhů
9. Šablona žádosti o grant ve formátu Word od Wise
Šablona žádosti o grant Wise's Word je šablona dokumentu Word, která obsahuje vše, co potřebujete k získání finančních prostředků, včetně:
- Shrnutí
- Přehled projektu
- Rozsah práce
- Podmínky
- Dohoda
Jedná se však o základní šablonu žádosti o grant, do které budete muset doplnit téměř veškerý text. Doporučujeme použít nástroj jako ClickUp AI k napsání relevantního obsahu pro tuto bezplatnou šablonu – nezapomeňte však text před odesláním poskytovatelům grantů pečlivě zkontrolovat.
10. Šablona žádosti o grant od PandaDoc
Společnost PandaDoc vytvořila nádhernou šablonu žádosti s pokyny pro formátování i obsah. S více než 10 000 použitími je tato šablona oblíbenou volbou pro vytváření působivých žádostí, které upoutají pozornost.
Tato šablona funguje jako Mad Libs, kde vyplníte prázdná místa svými údaji. Pokud tyto informace nemáte nebo si nejste jisti, co napsat, můžete se vždy inspirovat pomocí nástrojů pro psaní žádostí o granty založených na umělé inteligenci.
Nezapomeňte však tento návrh grantu přizpůsobit svým vlastním potřebám. Šablona obsahuje přednastavená písma a barevné schéma, ale můžete ji libovolně upravit, aby vypadala jako dokument vytvořený vaší organizací.
Získejte grantové financování a spravujte projekty na jedné platformě
Pokud píšete žádost o grant poprvé, může se vám zdát, že máte před sebou nelehký úkol. Pamatujte, že nejde jen o prezentaci faktů: je to vaše šance sdělit svou vizi a příběh. 🔮
Soustřeďte se na podstatu svého sdělení a nechte tyto šablony udělat za vás tu těžkou práci. 10 šablon v této příručce zefektivní vaše sdělení, ušetří vám čas a zjednoduší fundraising.
Ale co uděláte, až finance získáte?
Po zasloužené oslavě a odpočinku vložte své komunikace, úkoly, termíny, šablony a poznámky z jednání do ClickUp.
Přesvědčte se o rozdílu na vlastní oči: Vytvořte si bezplatný účet ClickUp během několika sekund.