10 bezplatných šablon pro neziskové organizace v Excelu a ClickUp

Definování cílů neziskové organizace a vývoj účinných strategií k jejich dosažení se může zdát jako náročný úkol, zejména pokud nevíte, kde začít. Udržet si soustředění je ještě těžší, když se neustále staráte o získávání finančních prostředků, přilákání návštěvníků webových stránek a zlepšování zapojení dárců.
Objevte perfektní řešení pro interní provoz: šablony pro neziskové organizace! Tyto cenné nástroje vám umožní vytvořit komplexní akční plán pro váš neziskový projekt a pomohou vašemu týmu, komunitním pracovníkům, členům správní rady, dárcům a dalším zainteresovaným stranám jasně pochopit vaše cíle.
Sestavili jsme seznam našich 10 oblíbených šablon pro neziskové organizace, díky kterým můžete svou organizaci, kampaň nebo fundraisingovou akci rozběhnout během chvilky. Ukážeme vám, v čem je každá z nich výjimečná a jak maximalizovat její potenciál pomocí vhodných aplikací. 🌻
Co je šablona pro neziskové organizace?
Šablona pro neziskové organizace je mnohostranný rámec, který pomáhá neziskovým organizacím vytvářet profesionální prezentace, webové stránky nebo dokumenty k dosažení jejich primárních cílů v různých charitativních projektech.
Většina neziskových organizací má omezený rozpočet a nemůže si dovolit najmout drahé týmy, které by udržovaly a zlepšovaly jejich provoz. Neexistuje žádná podpora, pokud jde o strategické plánování nebo udržování plynulé komunikace s dárci.
Nejlepší šablony webových stránek pro neziskové organizace usnadňují sdílení poselství organizace, jejího poslání a specifik pracovních postupů s příznivci, dárci a dobrovolníky. Můžete je použít pro fundraisingové kampaně, akce, zpravodaje, propagační materiály a další. 🤩
Šablona pro neziskové organizace je více akčně orientovanou verzí běžného rámce obchodního plánu používaného pro podniky zaměřené na zisk. Obsahuje části pro nastínění základních aspektů neziskového projektu, jako je jeho primární poslání, dlouhodobé a krátkodobé cíle a rozpis strategií nezbytných k dosažení těchto cílů.
Co dělá šablonu pro neziskové organizace dobrou?
Dobrá šablona pro neziskové organizace by měla obsahovat následující klíčové údaje:
- Přehlednost a jednoduchost: Šablony by měly být snadno použitelné a navrhovatelné a měly by obsahovat funkce jako formátování stylu.
- Konzistence: Zajišťuje jednotnost značky neziskové organizace napříč různými platformami a zařízeními.
- Přizpůsobení: Šablony jsou přizpůsobeny specifickým potřebám a cílům neziskových organizací a řeší jejich jedinečné požadavky na komunikaci a prezentaci prostřednictvím možností přizpůsobení.
- Komplexní struktura: Dobře strukturovaná šablona obsahuje základní části a prvky související s činností neziskové organizace. Patří mezi ně stanovení cílů, sledování úspěchů a organizace dobrovolníků.
- Poutavé vizuální prvky: Obsahuje vizuálně atraktivní prvky, jako jsou grafika, obrázky a barvy, které upoutají pozornost publika a účinně zprostředkují poslání neziskové organizace.
10 působivých šablon pro neziskové organizace, které můžete použít
Podívejme se na 10 nejlepších šablon pro neziskové organizace v Excelu a ClickUp, které jsme pro vás vybrali. Vysvětlíme jejich použití a podrobně prozkoumáme nejzajímavější funkce každé z nich. ✨
1. Šablona SOP pro neziskové organizace ClickUp
Standardní operační postupy (SOP) pro neziskové organizace mají za cíl centralizovat, standardizovat a naplánovat každodenní činnosti vaší organizace. Komplexní systém SOP vám umožní efektivně řídit a dohlížet na každodenní provoz a zároveň zůstat věrný poslání a cílům vaší organizace.
Vytvoření spolehlivého SOP však vyžaduje důkladné posouzení vašich současných procesů, abyste mohli určit, co lze zlepšit. Není to žádná procházka růžovým sadem, ale můžete se opřít o šablonu ClickUp Non-Profit SOP Template, která vám poskytne podporu od A do Z!
Tato plně přizpůsobitelná šablona Doc vám pomůže nastínit procesy pro celou vaši organizaci. Obsahuje nezbytné sekce, které definují, jak by měl váš tým postupovat při konkrétních činnostech. Úvodní část se skládá ze tří podsekcí:
- Účel SOP: Nastínit hlavní cíle a záměry dokumentu.
- Určení uživatelé SOP: K označení příjemců nebo podporovatelů navrhovaných aktivit.
- Vývoj SOP: Poskytuje přehled o pokroku ve vývoji SOP.
Jakmile vytvoříte základ pro svůj SOP, přejděte k předběžné identifikaci, abyste definovali kroky pro uvedení postupu do platnosti. V závěrečných částech je uvedeno, kdy a jak bude postup zahájen, spolu s osobami odpovědnými za jeho implementaci.
Šablona otevírá svět možností spolupráce v rámci vaší neziskové organizace. Brainstormujte se svým týmem o standardních operačních postupech, delegujte úkoly a sledujte pokrok – vše v reálném čase, přímo v dokumentu! 📄
2. Šablona plánu fundraisingu ClickUp
Šablona ClickUp Fundraising Plan je vaším chytrým pomocníkem, pokud jde o efektivní organizaci fundraisingových kampaní. Je navržena jako šablona Doc a pomáhá vám pečlivě naplánovat vaši fundraisingovou strategii. Umožňuje vám stanovit jasné cíle, podrobně se zabývat specifiky vašich fundraisingových akcí nebo iniciativ a efektivně sledovat potenciální dárce.
Jeho charakteristickým rysem je přizpůsobitelnost, která vám poskytuje flexibilitu při ladění všech aspektů tak, aby odpovídaly vašim jedinečným potřebám a vizi kampaně. Šablona snadno pojme informace týkající se vaší cílové skupiny a plánování propagačních materiálů a zajistí, že vše bude uspořádáno srozumitelným způsobem.
3. Šablona úkolů pro plánování neziskových akcí ClickUp
Typické neziskové akce, jako jsou charitativní večeře a benefiční koncerty, zahrnují mnoho proměnných faktorů a vyžadují pečlivé plánování a týmovou práci, aby se podařily. Naštěstí s šablonou ClickUp pro plánování neziskových akcí máte k dispozici osobního koordinátora akcí, který vám pomůže s logistikou 24 hodin denně. 🤖
Šablona pro plánování akcí je v podstatě seznam úkolů, díky kterému bude akce dobře zorganizovaná a dokonale provedená. Každý úkol na seznamu lze zařadit do jedné z těchto sedmi vlastních polí:
- Popis akce
- Datum akce
- Příjemci
- Správce událostí
- Sponzoři
- Seznam hostů
- Míra pokroku (automatický pruh pro sledování dokončení úkolu)
Jako šablona úkolů je ideální pro zefektivnění opakujících se procesů. Můžete ji použít pro podobné akce v budoucnu a také udělit oprávnění členům týmu a hostům, aby mohli v reálném čase prohlížet a/nebo upravovat vestavěné úkoly.
4. Šablona výroční zprávy neziskové organizace ClickUp
Roční zprávy o pokroku vaší neziskové organizace jsou nezbytné, protože slouží k shrnutí a sdílení vašich úspěchů s dárci, dobrovolníky, příznivci a veřejností. Přesně to můžete udělat pomocí šablony roční zprávy neziskové organizace ClickUp!
Jedná se o další snadno použitelnou a snadno upravitelnou šablonu Doc, která je ideální pro:
- Prezentujte roční úspěchy profesionálním způsobem
- Přilákejte nové dárce a posilte vazby s těmi stávajícími
- Sdílení finančních údajů a cílů
- Sdělování hodnotových sdělení vašim stakeholderům
Začněte svou výroční zprávu dopisem od vedoucího organizace. Dále uveďte poslání a vizi, aby čtenáři lépe porozuměli tomu, čím se vaše nezisková organizace zabývá. K dispozici je také část věnovaná programovým aktivitám a klíčovým úspěchům, kde můžete zainteresovaným stranám poskytnout přehled o činnostech za uplynulý rok, označených přizpůsobitelnými stavy, jako je „V souladu s plánem“, „Opožděno“ a „Kritické“.
V části Finanční výkaz šablony použijte vlastní pole, jako jsou Položka, Popis a Náklady, k prezentaci své finanční situace. Nakonec v části Budoucí cíle nastíňte své plány a cíle pro nadcházející rok.
5. Šablona seznamu pro plánování neziskových akcí ClickUp
Organizujte a spravujte svou příští akci snadno pomocí šablony ClickUp pro plánování neziskových akcí! Tento online nástroj vám poskytuje správnou sadu funkcí, aby byly všechny úkoly a činnosti v procesu plánování akce vyřešeny.
Šablona vám umožní organizovat akce pomocí časových harmonogramů a kontrolních seznamů pro každou fázi, sledovat výdaje pomocí rozpočtu a spolupracovat se svým týmem, aby vše proběhlo hladce.
Různé přizpůsobené zobrazení šablony vám umožňují přistupovat k procesu plánování akce z různých úhlů pohledu. Mezi dostupné zobrazení patří:
- Fáze akce Zobrazení seznamu: Jednotlivé úkoly jsou seřazeny podle termínů a jasně ukazují pokrok týmu v přípravě akce.
- Seznam úkolů akce Zobrazení seznamu: Zobrazuje všechny úkoly potřebné k dokončení aktivity a seskupuje je podle toho, jak jsou pokročilé. Poskytuje podrobnosti o každém úkolu, například kdo je za co zodpovědný a jak úkol postupuje.
- Zobrazení komponenty tabule: Zobrazuje všechny akce seřazené podle jejich komponent, jako je místo konání, rozpočet, řečníci a dodavatelé, uspořádané jako karty. Pokud chcete přesunout úkol do jiné komponenty akce, stačí jej přetáhnout na požadované místo na tabuli.
- Zobrazení Ganttova diagramu: Podobně jako časová osa vizualizuje harmonogram a vztahy mezi jednotlivými úkoly ve správném pořadí.
Tato šablona je ideální pro zkušené organizátory akcí, kteří mají na starosti velké projekty, protože nabízí řadu přizpůsobitelných prvků a možností monitorování.
6. Šablona ClickUp pro neziskovou organizaci na záchranu zvířat
Správa organizace na záchranu zvířat vyžaduje neochvějné odhodlání, koordinaci v terénu a pečlivé plánování pro případ nepředvídaných okolností. Šablona ClickUp Non-Profit Pet Rescue je speciálně navržena tak, aby vám pomohla být spolehlivým vedoucím záchranné organizace a zajistit lepší trvalé domovy pro zvířata v nouzi. 🏠
Pomocí této komplexní šablony vytvořte komplexní databázi a systém plánování. Mějte přehled o všem, od dobrovolníků a darů až po přijetí zvířat, schůzky u veterináře a termíny adopcí.
Součástí jsou složky věnované sociálním médiím, partnerstvím, adopčnímu procesu a údržbě zařízení. Každá složka obsahuje barevně označené seznamy úkolů. Stačí kliknout na tlačítko Plus a přidat a vytvořit plně přizpůsobitelný seznam, dokument, tabuli a další.
Sledujte své kampaně na sociálních médiích pro každou platformu zvlášť tím, že vytvoříte seznamy pro sledování pokroku, správu priorit, výběr přidělených osob a další. Ujistěte se, že veterinární služby, dary a spolupráce jsou přehledně uspořádány ve složce Partnerství.
Zefektivněte proces adopce vašich chlupatých přátel vytvořením samostatných seznamů pro adoptovatelné psy a přijaté žádosti. Složka Adopce obsahuje pokyny pro adopci, které můžete sdílet s žadateli, abyste se ujistili, že zvířata dostanou péči a pozornost, kterou si zaslouží. 🐶
7. Šablona pro správu dobrovolníků ClickUp
Řízení jakéhokoli týmu je náročné, ale zvládnout skupiny desítek nebo dokonce stovek lidí vyžaduje skutečné dovednosti a úsilí. S šablonou ClickUp pro řízení dobrovolníků budete schopni koordinovat velké skupiny dobrovolníků a dosáhnout svých cílů bez námahy.
Tato šablona zabírá celý prostor a je určena pro pokročilé uživatele. Pomůže vám najít nové dobrovolníky, zjednodušit jejich zaškolení a sledovat čas a práci.
Klikněte na seznam Aktivní nebo Nové žádosti a zobrazí se vám seznam všech potenciálních dobrovolníků. Vyberte nejvhodnější kandidáty, přiřaďte jim úkoly a sledujte jejich pokrok pomocí vlastních polí a stavů.
Seznam nových žádostí vám umožňuje nastavit priority pomocí vlastních sloupců. Jakmile přiřadíte úkol konkrétnímu žadateli, bude automaticky přesunut do seznamu aktivních žádostí, což vám pomůže ušetřit čas a pracovat efektivně. ⏰
Použití šablony pomáhá zlepšit komunikaci v rámci neziskové organizace, protože vám umožňuje sdílet prostor pro správu dobrovolníků s týmem. Takto budou všichni informováni o prioritních úkolech, školicích modulech a nadcházejících akcích.
8. Šablona rozvrhu dobrovolníků ClickUp
Pokud vaše nezisková organizace závisí na velkých skupinách dobrovolníků, je nezbytné udržovat dobře strukturovaný časový plán a poskytovat praktická data. K tomu slouží šablona ClickUp Volunteer Schedule Template. Tento výkonný nástroj vám umožňuje sledovat dostupnost dobrovolníků, přesně přidělovat úkoly a udržovat všechny v obraze. 📅
Začněte přípravou formuláře pro dobrovolníky, který můžete upravit tak, aby vyhovoval vaší akci, a poté jej odešlete zájemcům.
Klíčové informace poskytnuté respondenty se zobrazí v seznamu uchazečů o dobrovolnictví, který je seskupen podle procesu dobrovolnictví a obsahuje filtry pro nové a zpracovávané respondenty.
Dále je zde zobrazení dobrovolnické rady, také seřazené podle dobrovolnického procesu. Umožňuje vám zobrazit dobrovolníky podle vlastních stavů, jako jsou nový respondent, ve zpracování, nevhodný a přijatý. Přetahováním karet můžete přesouvat dobrovolníky z jedné fáze do druhé.
Nakonec využijte zobrazení seznamu nových dobrovolníků k zaškolení uchazečů, které jste schválili. Jsou seskupeni podle rolí dobrovolníků, které jste jim přidělili, jako jsou členové, vedoucí týmů a koordinátoři.
9. Šablona pro dobrovolnickou práci ClickUp
Koordinace více dobrovolníků v rámci kampaní může být bez konkrétních cílů a strukturovaného systému řízení úkolů komplikovaná. Vyhněte se zmatkům a nepořádku pomocí šablony ClickUp Volunteer Work Template a zjednodušte proces přidělování úkolů dobrovolníkům.
Tato šablona na úrovni složky je podobná předchozím dvěma šablonám v našem seznamu, ale více se zaměřuje na jednotlivé dobrovolnické aktivity. Umožňuje vám spravovat a přidělovat dobrovolnické zdroje v rámci různých projektů a poskytuje vizuální přehled jednotlivých úkolů a časových harmonogramů.
Šablona nabízí vlastní pole, jako jsou dobrovolník, termín, priorita a místo, pro sledování informací o každém projektu. Obsahuje také několik vlastních zobrazení pro udržení kontroly nad pracovní zátěží dobrovolníků. Zobrazení zahrnují následující:
- Zobrazení pro organizace: Rozložení obsahuje seznam všech vašich neziskových akcí s různými úkoly a poli, jako jsou dobrovolníci a priority.
- Zobrazení kalendáře: Na pravé straně šablony se zobrazují neplánované a zpožděné úkoly spolu s barevnými značkami, které označují jejich priority.
- Zobrazení dokumentů: Použijte jej k vytvoření přehledné databáze dobrovolníků, míst pro dobrovolníky a koordinátorů. Kliknutím na jméno dobrovolníka v seznamu získáte přístup k jeho osobním údajům, jako je adresa, telefonní číslo a akce, na kterých již dříve pracoval.
10. Šablona pro přihlášení dobrovolníků v Excelu od Spreadsheet.com
Sběr přihlášek a organizace dobrovolnických akcí nemusí být nervy drásající záležitostí. S šablonou Excel Volunteer Sign-Up Template od Spreadsheet.com můžete snadno vytvářet seznamy dobrovolnických akcí, zapisovat podrobnosti o akcích a sledovat počet účastníků.
Pomocí zobrazení formuláře v šabloně můžete rychle sdílet přihlašovací formulář s potenciálními dobrovolníky, kteří si tak mohou vybrat z seznamu dostupných akcí. Formulář obsahuje pole jako jméno, pozice dobrovolníka, e-mail a telefon, která musí uchazeči vyplnit. 👨🏽💻
Jakmile sestavíte svůj seznam, šablona vám poskytne přehledný přehled informací o každém dobrovolníkovi, včetně akce, které se rozhodli zúčastnit, a jejich dostupnosti v daném termínu.
A konečně, oblast Dobrovolnické akce obsahuje sekci věnovanou souvisejícím aktivitám, volným místům, obsazeným místům a kalendářům akcí.
Zlepšete kampaně a akce pomocí šablon pro neziskové organizace v ClickUp
Ať už se chystáte na sbírku nebo se vrháte do záchranné mise pro zvířata, udělejte ze své příští neziskové akce absolutní hit s těmito špičkovými šablonami. Použijte je ke správě různorodých týmů dobrovolníků, vytváření výročních zpráv a plánování a organizování akcí s menším stresem!
Pokud máte omezené zdroje, prozkoumejte bezplatnou knihovnu šablon ClickUp a najděte šablonu, kterou potřebujete pro účetnictví, design a vše mezi tím. Přizpůsobte ji podle svých představ a sledujte, jak se vaše příští nezisková akce promění v obrovský úspěch! 🏆