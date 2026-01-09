أفضل 10 بدائل لـ Assista AI في عام 2026

أصبحت أتمتة سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا معتادًا في أماكن العمل الحديثة، حيث تستخدم حوالي 9 من كل 10 مؤسسات الآن شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي في عملياتها. إذا كنت مدير مشروع أو قائد فريق تستخدم Assista AI، فمن المحتمل أنك قد جربت كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التعامل مع المهام المتكررة عبر تطبيقاتك.

ولكن مع نمو فريقك وزيادة تعقيد المشاريع، قد تبحث عن خيارات أخرى توفر ميزات أو أسعار أو إمكانات تكامل مختلفة.

سواء كنت تبحث عن ميزات متخصصة لإدارة المشاريع أو نهج مختلف للأتمتة، فقد قمنا بتجميع هذه القائمة من بدائل Assista AI لمساعدتك في العثور على الخيار المناسب.

لنبدأ. 💪🏼

أفضل بدائل Assista AI في لمحة

فيما يلي نظرة عامة موجزة على أفضل بدائل Assista AI وما تقدمه كل منها. 👇

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp إدارة المشاريع وأتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للفرق متعددة الوظائف والشركات المتوسعة وعمليات المؤسسات ClickUp Brain للحصول على ملخصات مباشرة للمشاريع وتتبع القرارات، BrainGPT مع نماذج AI متعددة بما في ذلك ChatGPT وClaude وGemini، Talk to Text لالتقاط الأفكار بسرعة، AI Agents للمراقبة والإبلاغ الآليين، Automations للتنفيذ المتسق. مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Zapier أتمتة بدون كود واتصال بالتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق العمليات والمسوقين والشركات النامية وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقومون بأتمتة سير العمل متعدد الخطوات، والأتمتة التي يتم تشغيلها بواسطة روبوتات الدردشة، والمسارات الشرطية، وأدوات تنسيق البيانات، وربط سير العمل عبر أكثر من 7000 تطبيق. مجاني؛ يبدأ من 29.99 دولارًا شهريًا اصنع بناء سير العمل المرئي وتصميم الأتمتة المتقدمة للفرق الفنية والمؤسسات التي تعتمد على العمليات بشكل مكثف أداة إنشاء السيناريوهات بالسحب والإفلات، ومنطق التفرع باستخدام أجهزة التوجيه، وعمليات تكامل الذكاء الاصطناعي عبر نماذج متعددة، ومخازن البيانات للمنطق الثابت، وضوابط التنفيذ الدقيقة. مجاني؛ يبدأ من 10.59 دولارًا شهريًا n8n أتمتة ذاتية الاستضافة وسهلة الاستخدام للمطورين لفرق الهندسة والمؤسسات التي تركز على الأمن سير عمل مرئي مع قابلية توسيع الكود، ووكلاء الذكاء الاصطناعي القائم على LangChain، وإنشاء سير عمل باللغة الطبيعية، وعناصر تحكم في معالجة الأخطاء، وإصدارات قائمة على Git. تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة Avoma تحليل محادثات الإيرادات لفرق المبيعات ونجاح العملاء وفرق التسويق نسخ اجتماعات AI باستخدام Smart Chapters، واكتشاف الأطر مثل MEDDIC، وتحديثات حقول CRM، وتتبع ذكر المنافسين، ورؤى التدريب تجربة مجانية؛ تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مسجل Google Gemini مساعدة AI متعددة الوسائط للعاملين في مجال المعرفة والباحثين ومستخدمي Google Workspace التفكير متعدد الوسائط عبر النصوص والصور والفيديو، والبحث العميق لتحليل الويب المستقل، ومعالجة السياق الطويل، و Gems المخصصة، والتكامل الأصلي مع Workspace. مجاني؛ يبدأ من 19.99 دولارًا شهريًا Claude تحليلات موسعة ومفصلة للمخططين الاستراتيجيين والمطورين وفرق البحث المكثف نوافذ سياق كبيرة للمستندات المعقدة، وتنفيذ مهام مستمر، ومشاريع ذات معرفة دائمة، وأدوات تحليل البيانات، ومخرجات قائمة على الأثر. مجاني؛ يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ChatGPT مساعدة متنوعة بالذكاء الاصطناعي في الكتابة والتحليل والترميز وسير العمل الإبداعي للأفراد والفرق معالجة المدخلات متعددة الوسائط، ونماذج الاستدلال المتقدمة، و GPTs المخصصة للمهام المتخصصة، والتخصيص القائم على الذاكرة، وتحليل البيانات المدمج وتوليد الصور. مجاني؛ يبدأ من 20 دولارًا شهريًا HubSpot أتمتة CRM موحدة مع وكلاء AI لفرق التسويق والمبيعات والعملاء في الشركات النامية وكلاء Breeze AI للمحتوى والبحث عن العملاء المحتملين والدعم، ومساعدة Copilot المتوافقة مع CRM، وإثراء البيانات تلقائيًا، وذكاء الحملات التسويقية مجاني؛ يبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zendesk أتمتة خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق الدعم والمؤسسات التي تعتمد على الخدمات وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون لحل التذاكر، والتصنيف حسب المشاعر، وملخصات واقتراحات Copilot، وأتمتة التوجيه المتقدمة تجربة مجانية؛ تبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

📮 ClickUp Insight: بينما يستخدم 35٪ من المشاركين في استطلاعنا الذكاء الاصطناعي للمهام الأساسية، لا تزال القدرات المتقدمة مثل الأتمتة (12٪) والتحسين (10٪) بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين. تشعر معظم الفرق بأنها عالقة في "مستوى المبتدئين في الذكاء الاصطناعي" لأن تطبيقاتها لا تتعامل إلا مع المهام السطحية. هناك أداة تولد نسخًا، وأخرى تقترح مهامًا، وثالثة تلخص الملاحظات، ولكن لا توجد أداة تشارك السياق أو تعمل مع الأداة الأخرى. عندما تعمل الذكاء الاصطناعي في جيوب معزولة مثل هذه، فإنها تنتج مخرجات، ولكن ليس نتائج. لهذا السبب فإن سير العمل الموحد مهم. يغير ClickUp Brain ذلك من خلال الاستفادة من مهامك ومحتواك وسياق العملية، مما يساعدك على تنفيذ أتمتة متقدمة وسير عمل وكيل دون عناء، عبر ذكاء مدمج ذكي. إنه ذكاء اصطناعي يفهم عملك، وليس مجرد مطالباتك.

لماذا تختار بدائل Assista AI

يُستخدم Assista AI لأتمتة سير العمل، ولكن بعض الفرق تبحث عن مزيد من التعمق في التخطيط وإعداد التقارير والتنفيذ متعدد الوظائف مع توسعها. إليك ما يدفعها إلى استكشاف خيارات أخرى:

عمق محدود يتجاوز الأتمتة: قوي في تشغيل الإجراءات عبر الأدوات، ولكنه أقل قوة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو التنبؤ أو الاستدلال المتقدم بالذكاء الاصطناعي.

الوعي بالسياق على المستوى السطحي: تعمل الأتمتة على القواعد والأحداث، وليس على الفهم العميق للعمل الجاري أو الأولويات أو تأثير الأعمال

تخصيص محدود لسير العمل المعقد: قد تبدو قد تبدو سير العمل متعدد الخطوات والشرطية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي صارمة عندما تحتاج الفرق إلى منطق أكثر دقة.

تحديات التوسع للفرق الأكبر حجمًا: قد يصبح الأداء والحوكمة والرؤية أكثر صعوبة مع زيادة حجم سير العمل وعدد المستخدمين

نموذج التكامل أولاً، ومساحة العمل ثانياً: يعمل عبر التطبيقات، ولكنه يفتقر إلى يعمل عبر التطبيقات، ولكنه يفتقر إلى مساحة عمل موحدة حيث تُستخدم المهام والمستندات والمحادثات لإعلام إجراءات الذكاء الاصطناعي.

أفضل بدائل Assista AI

هذه هي اختياراتنا لأفضل بدائل Assista AI. 📝

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى إدارة مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

قم بإنشاء ملخصات للمشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي من بيانات المهام الحية باستخدام ClickUp Brain

يجمع ClickUp بين التخطيط والتنفيذ والذكاء في مساحة عمل واحدة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بحيث يظل عملك متصلاً بدلاً من أن يكون مبعثراً عبر أدوات مختلفة. توجد الوثائق والمهام والمشاريع وسير العمل جنباً إلى جنب، مما يزيل التشتت في العمل ويحافظ على السياق سليماً مع تطور العمل.

حوّل بيانات المشروع إلى توجيهات واضحة

يساعدك ClickUp Brain على فهم المشاريع النشطة دون الحاجة إلى البحث في المهام أو متابعة التحديثات. فهو يقرأ أنشطة المهام والتعليقات والتبعيات والجداول الزمنية لإظهار الرؤى التي تعكس التقدم الحقيقي.

لنفترض أنك تدير إطلاق منتج يتضمن الهندسة والتسويق والدعم. تطلب من ClickUp Brain مراجعة مشروع الإطلاق قبل المزامنة الأسبوعية. يسلط الضوء على الميزات التي تم الانتهاء منها، والموافقات التي توقفت، والتبعيات التي تهدد تاريخ الإصدار.

تدخل الاجتماع مستعدًا لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية بدلاً من طلب تحديثات الحالة.

📌 جرب هذه المطالبة: راجع مشروع الإطلاق هذا ولخص التقدم المحرز والمخاطر والإجراءات اللازمة قبل المرحلة التالية.

مواءمة القرارات بين الفرق

قلل من عدم التوافق بين الفرق المتعددة والجداول الزمنية باستخدام ClickUp Brain

لنفترض أنك تقود فريقًا يعمل على منصة، وأن المنتج والأمن والعمليات قد أثرت جميعها في قرار طرح المنتج على مدار أسبوعين. تدور المناقشة حول مهام وتعليقات متعددة.

قبل مراجعة اللجنة التوجيهية، اطلب من ClickUp Brain تتبع القرار. فهو يلخص الاقتراح الأصلي، ويسجل الاعتراضات المثارة، ويشير إلى التسويات المتفق عليها، ويبرز التوجه النهائي. الأمر بهذه السهولة!

📌 جرب هذه المطالبة: راجع المهام والتعليقات ذات الصلة بهذا الإطلاق. لخص مسار القرار والمفاضلات الرئيسية والنتيجة النهائية.

حافظ على سير العمل من خلال الأتمتة المدمجة

بمجرد أن تفهم ما يحتاج إلى اهتمام، يصبح الاتساق هو التحدي التالي. تساعدك ClickUp Automation في الحفاظ على الزخم من خلال التعامل مع خطوات المشروع القابلة للتكرار تلقائيًا.

حقق تنفيذًا متسقًا للمشاريع باستخدام قواعد أتمتة ClickUp

على سبيل المثال، لنفترض أن وكالتك تدير مشاريع تهيئة العملاء. يمكنك إعداد أتمتة لإدارة المشاريع لتعيين المهام لفرق التصميم والتنفيذ بمجرد انتقال مهمة العقد إلى مرحلة التنفيذ.

تقوم أداة أتمتة أخرى بتحديث حالة المشروع وإخطار أصحاب المصلحة عند وصول النتائج الرئيسية إلى مرحلة المراجعة. تظل سير العمل قابلة للتنبؤ، ويركز فريقك على التنفيذ بدلاً من التنسيق اليدوي.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام:

توسيع نطاق الإشراف باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

مع تزايد عدد المشاريع، يتوقف الإشراف اليدوي عن العمل. يساعدك ClickUp Agents على إدارة هذا الحجم من خلال مراقبة مساحة العمل الخاصة بك والتصرف وفقًا لشروط محددة.

راقب المشاريع واكتشف المشكلات تلقائيًا باستخدام ClickUp Agents

يمكنك تجربة هذه الوكلاء المُعدّة مسبقًا لتلبية احتياجات مساحة العمل الشائعة:

Live Answers Agent: يرد على الأسئلة باستخدام سياق مساحة العمل الحقيقي من المهام والمستندات والتعليقات وأنشطة المشروع

Live Intelligence Agent: يراجع العمل الجاري ويقدم رؤى مثل المخاطر والتأخيرات أو الأنماط غير العادية عبر المشاريع

وكيل إعداد التقارير الآلي: يُنشئ ملخصات متكررة مثل تحديثات المشروع أو تقارير الحالة أو لقطات أسبوعية للتقدم المحرز باستخدام البيانات الحية

وكيل إنشاء المهام: ينشئ المهام تلقائيًا عند حدوث ظروف معينة، مثل إرسال النماذج أو التحديثات أو المحفزات الخارجية.

وكيل الإخطار والمتابعة: يراقب المهام المتأخرة أو الحالات المتوقفة أو التحديثات المفقودة ويقوم بتنبيه المالكين المعنيين

يمكنك أيضًا إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك. يتيح لك ClickUp تحديد القواعد والمحفزات والأهداف الخاصة بك، بحيث يعمل الوكلاء وفقًا لسير العمل الفريد لفريقك.

شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيفية القيام بذلك:

الوكلاء الفائقون: عندما يصبح الإشراف ملكية

يتولى الوكلاء المُعدون مسبقًا مهمة الرؤية. ويتولى الوكلاء الفائقون مهمة المسؤولية.

Super Agents هي زملاء فريق مخصصون يعملون بالذكاء الاصطناعي ومصممون لأدوار محددة في سير عملك. يتم تكوينهم كـ"مستخدمين" للذكاء الاصطناعي داخل مساحة عملك ويمكن تكليفهم بالعمل أو ذكرهم في المهام أو تشغيلهم بواسطة الأحداث.

بدلاً من الاستجابة للظروف الفردية، تعمل Super Agents بناءً على السياق والذاكرة والنية.

قم بتسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp

أمثلة تناسب الانتقال من المتصفح إلى سير العمل:

وكيل فائق يمتلك حسابًا أو سياقًا للمشروع يتم تحديثه باستمرار مع تراكم الأبحاث والقرارات والتحديثات

وكيل فائق يقوم بإعداد ملخصات جاهزة للقيادة قبل المراجعات، مستمدًا الإشارات من المهام والوثائق والمناقشات

وكيل فائق يراقب سير عمل معين من البداية إلى النهاية ولا يرفع المشكلات إلا عندما يتطلب الأمر تقديرًا بشريًا.

هذا هو التحول من الأتمتة إلى التفويض.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

يفرض البرنامج المجاني قيودًا على استخدام الذكاء الاصطناعي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

وقد عبر أحد المستخدمين السعداء عن ذلك بالقول:

أجد ClickUp قيّماً للغاية لأنه يدمج الوظائف في منصة واحدة، مما يضمن تجميع جميع الأعمال والاتصالات في مكان واحد، مما يوفر لي سياقاً كاملاً. هذا التكامل يبسط إدارة المشاريع بالنسبة لي، ويعزز الكفاءة والوضوح. تعجبني بشكل خاص ميزة Brain AI، لأنها تعمل كوكيل ذكاء اصطناعي ينفذ أوامري، ويؤدي المهام بشكل فعال نيابة عني. هذا الجانب من الأتمتة مفيد للغاية لأنه يبسط سير العمل ويقلل من الجهد اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، كان الإعداد الأولي لـ ClickUp سهل التصفح للغاية، مما جعل الانتقال من الأدوات الأخرى سلسًا. أقدر أيضًا أن ClickUp يتكامل مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها، مثل Slack و Open AI و GitHub، مما يخلق بيئة عمل متماسكة. بشكل عام، لهذه الأسباب، أوصي بشدة بـ ClickUp للآخرين.

أجد ClickUp قيّماً للغاية لأنه يدمج الوظائف في منصة واحدة، مما يضمن تجميع جميع الأعمال والاتصالات في مكان واحد، مما يوفر لي سياقاً كاملاً. هذا التكامل يبسط إدارة المشاريع بالنسبة لي، ويعزز الكفاءة والوضوح. تعجبني بشكل خاص ميزة Brain AI، لأنها تعمل كوكيل ذكاء اصطناعي ينفذ أوامري، ويؤدي المهام بشكل فعال نيابة عني. هذا الجانب من الأتمتة مفيد للغاية لأنه يبسط سير العمل ويقلل من الجهد اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، كان الإعداد الأولي لـ ClickUp سهل التصفح للغاية، مما جعل الانتقال من الأدوات الأخرى سلسًا. أقدر أيضًا أن ClickUp يتكامل مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها، مثل Slack و Open AI و GitHub، مما يخلق بيئة عمل متماسكة. بشكل عام، لهذه الأسباب، أوصي بشدة بـ ClickUp للآخرين.

2. Zapier (الأفضل لربط التطبيقات بدون كود)

عبر Zapier

يربط Zapier أكثر من 7000 تطبيق من خلال سير عمل آلي يسمى Zaps، حيث ينقل المعلومات إلى حيث يجب أن تصل دون الحاجة إلى معرفة تقنية. بالإضافة إلى الأتمتة البسيطة بين التطبيقات، يتضمن Zapier أنواعًا مختلفة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون بشكل مستقل عبر مجموعة التقنيات الخاصة بك. يتعامل هؤلاء الوكلاء مع التسلسلات التي كانت تحتاج في السابق إلى إشراف بشري، مثل التنقيب عن العملاء المحتملين وإثراء البيانات والمتابعة.

يمكنك أيضًا إنشاء روبوتات دردشة يتم تضمينها في موقعك الإلكتروني وتشغيل سير العمل بناءً على سياق المحادثة. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى نماذج مثل ChatGPT و Gemini، مما يوفر عليك عناء إدارة مفاتيح API منفصلة.

أفضل ميزات Zapier

قم بتوجيه سير العمل عبر مسارات مختلفة باستخدام المسارات ، وتوجيه العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية إلى فريق المبيعات الخاص بك بينما تذهب الاستفسارات الروتينية إلى المتابعة الآلية.

أنشئ نماذج مخصصة وواجهات لجمع البيانات تعمل على تشغيل عمليات أتمتة محددة بناءً على استجابات المستخدمين.

أضف أزرارًا قابلة للنقر إلى الجداول التي تطلق سير العمل عند الطلب، لتحويل قاعدة البيانات الخاصة بك إلى لوحة تحكم تفاعلية.

قم بتنسيق وتحويل البيانات بين التطبيقات باستخدام الأدوات المدمجة للتواريخ والعملات ومعالجة النصوص والحسابات الرياضية.

قم بتوصيل عدة Zaps معًا باستخدام Transfer لإنشاء سلاسل أتمتة معقدة حيث يغذي سير عمل واحد سير عمل آخر مباشرةً.

قيود Zapier

يتراكم عدد المهام بسرعة في سير العمل ذي الحجم الكبير الذي يعالج مئات أو آلاف العمليات يوميًا.

يصعب التنقل في أداة الإنشاء المرئية عندما تتضمن أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي منطق تفرع واسع النطاق أو شروط متداخلة بعمق.

أسعار Zapier

مجاني

المحترفون: 29.99 دولارًا شهريًا

الفريق: 103.50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1705 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (3,025+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

أنا معجب بالمرونة. نعم، يمكنك نقل البيانات بين تطبيقين باستخدام مكون إضافي موجود. باستخدام zap، يمكنني نقل تلك البيانات، والقيام بذلك بطريقة تمكن الآخرين من التحديث بسهولة في حالة حدوث أي تغيير، وإرسال بريد إلكتروني لتنبيه المستخدم بحدوث شيء ما، وتسجيل المعاملة في جدول بيانات للتدقيق لاحقًا. بمعنى آخر، أنا لست مقيدًا بالوظائف التي اعتقد مطور المكون الإضافي أنني قد أحتاجها.

أنا معجب بالمرونة. نعم، يمكنك نقل البيانات بين تطبيقين باستخدام مكون إضافي موجود. باستخدام zap، يمكنني نقل تلك البيانات، والقيام بذلك بطريقة تمكن الآخرين من التحديث بسهولة في حالة حدوث أي تغيير، وإرسال بريد إلكتروني لتنبيه المستخدم بحدوث شيء ما، وتسجيل المعاملة في جدول بيانات للتدقيق لاحقًا. بمعنى آخر، أنا لست مقيدًا بالوظائف التي اعتقد مطور المكون الإضافي أنني قد أحتاجها.

3. Make (الأفضل لإنشاء سير عمل مرئي)

عبر Make

تضع Make كل الأتمتة على لوحة حيث يمكنك رؤية كل شيء دفعة واحدة — كل وحدة، كل اتصال، كل تحويل للبيانات. ما عليك سوى سحب الوحدات إلى مساحة عمل مرئية وربطها معًا بالطريقة التي تريدها بالضبط. تعمل هذه الطريقة بشكل جيد بشكل خاص عند إنشاء سير عمل ينقسم إلى فروع متوازية، أو يتضمن منطقًا شرطيًا، أو يحول البيانات من خلال خطوات متعددة.

لا تقيدك المنصة بقوالب سير العمل. اختر من بين أكثر من 200 تكامل للذكاء الاصطناعي (OpenAI وClaude وStability AI وElevenLabs) وقم بتوصيلها وفقًا لمتطلبات حالة الاستخدام الخاصة بك. تقسم وحدة Router من Make التنفيذ إلى عدة فروع تعمل بناءً على الشروط التي تحددها، وهو أمر مفيد عندما تحتاج أنواع البيانات المختلفة إلى مسارات معالجة مختلفة.

احصل على أفضل الميزات

قم بتجميع المعلومات في مخازن البيانات التي تستمر عبر سيناريوهات التشغيل لاستعلام أو تحديث السجلات دون الاتصال بقواعد البيانات الخارجية

جدولة السيناريوهات لتنفيذها على فترات زمنية محددة باستخدام تعبيرات cron، وتشغيل سير العمل كل ساعة أو يوميًا أو وفقًا لجداول زمنية مخصصة

انسخ السيناريوهات الحالية لإنشاء إصدارات تجريبية حيث يمكنك تجربة التغييرات قبل أن تؤثر على سير العمل الفعلي.

قم بمعالجة القوائم والمصفوفات باستخدام وحدات التكرار التي تتكرر عبر العناصر، أو وحدات التجميع التي تجمع بين عدة إدخالات.

استأنف السيناريوهات الفاشلة من الوحدة النمطية التي توقف التنفيذ عندها بالضبط، بدلاً من إعادة تشغيل كل شيء من البداية

ضع قيودًا

تفتقر رسائل الخطأ أحيانًا إلى التفاصيل الكافية لتحديد المشكلة ومكانها بسرعة.

تظل الإمكانات المتقدمة وميزات أمان المؤسسات محجوبة خلف اشتراكات مدفوعة أعلى مستوى.

تحديد الأسعار

مجاني

الأساسي: 10.59 دولارًا شهريًا

المزايا: 18.32 دولارًا شهريًا

الفرق: 34 دولارًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

قم بإجراء التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (265+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (405+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Make؟

يقول أحد المراجعين في G2:

تقدم Make منصة مرنة وقوية لإنشاء عمليات أتمتة ودمج الأدوات عبر مجموعتنا. يجعل منشئها المرئي من السهل متابعة المنطق المعقد، كما أن مجموعة واسعة من تكاملات التطبيقات تمكننا من توسيع نطاق سير العمل بسرعة دون الحاجة إلى تطوير مكثف.

تقدم Make منصة مرنة وقوية لإنشاء عمليات أتمتة ودمج الأدوات عبر مجموعتنا. يجعل منشئها المرئي من السهل متابعة المنطق المعقد، كما تتيح لنا مجموعة واسعة من تكاملات التطبيقات توسيع نطاق سير العمل بسرعة دون الحاجة إلى تطوير مكثف.

4. n8n (الأفضل للأتمتة ذاتية الاستضافة)

عبر n8n

يوفر لك n8n البنية التحتية اللازمة للجمع بين إنشاء سير العمل المرئي وخيار كتابة JavaScript أو Python عندما لا تتطابق العقد المعدة مسبقًا مع متطلباتك بالضبط. قم بتشغيل كل شيء على خوادمك الخاصة (Docker، Kubernetes، bare metal) أو استخدم سحابة n8n. في كلتا الحالتين، يمكنك التحكم في مكان تخزين البيانات وكيفية معالجتها.

يعد تكامل LangChain جوهر قدرات الذكاء الاصطناعي في n8n. يمكنك إنشاء أنظمة متعددة الوكلاء تتضمن ذاكرة المحادثات ومخازن المتجهات للبحث الدلالي واستخدام الأدوات التي تتيح لوكلاء LLM التفاعل مع الخدمات الخارجية. يقوم AI Workflow Builder بإنشاء سير عمل كامل من الأوصاف باللغة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح MCP Server Trigger للأنظمة الخارجية للذكاء الاصطناعي استدعاء سير عمل n8n مباشرة.

أفضل ميزات n8n

قم بتكوين محاولات إعادة المحاولة التلقائية عند فشل العقد، مع تحديد عدد مرات إعادة المحاولة ومدة الانتظار بين المحاولات

قم بإنشاء سير عمل مخصص للأخطاء باستخدام عقد Error Trigger التي يتم تنشيطها عند مواجهة أي سير عمل لأخطاء.

السماح لعقد معينة بمواصلة التنفيذ حتى في حالة فشلها ومنع الأخطاء الفردية من إيقاف سير العمل بالكامل

اعرض سير العمل كنقاط نهاية webhook عامة أو مصادقة تتلقى طلبات HTTP وتعيد استجابات مخصصة

تتبع تغييرات سير العمل من خلال تكامل Git، ونشر التحديثات عبر بيئات الاختبار والإنتاج بشكل منهجي

قيود n8n

يؤدي الاستضافة الذاتية إلى زيادة تكاليف إدارة البنية التحتية، مثل المراقبة وتصحيح الثغرات الأمنية وضمان وقت التشغيل، مقارنة ببدائل n8n

تتأخر الوثائق أحيانًا عن إصدارات الميزات الجديدة أو تفتقر إلى العمق الكافي لسيناريوهات التنفيذ المتقدمة.

أسعار n8n

تجربة مجانية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات n8n

G2: 4. 8/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن n8n؟

يقول أحد مستخدمي G2:

هذه الأداة سهلة الاستخدام وقوية للغاية. يعجبني حقًا أنها تتيح لك اختبار التدفق بأكمله أو عقدة فردية فقط، حسب احتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الأمثلة العملية وسهلة المتابعة، مما يجعل البدء أسهل بكثير. لا حاجة إلى معرفة كيفية البرمجة، ولكن إذا كنت تعرفها، فهذا أفضل.

هذه الأداة سهلة الاستخدام وقوية للغاية. يعجبني حقًا أنها تتيح لك اختبار التدفق بأكمله أو عقدة فردية فقط، حسب احتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الأمثلة العملية وسهلة المتابعة، مما يجعل البدء أسهل بكثير. لا داعي لمعرفة كيفية البرمجة، ولكن إذا كنت تعرفها، فهذا أفضل.

5. Avoma (الأفضل لتحليل المحادثات المتعلقة بالإيرادات)

عبر Avoma

تسجل Avoma الاجتماعات مع العملاء عبر منصات الفيديو، ثم تستخرج المعلومات التي قد تضيع في الملاحظات المنسية. يقوم بديل Assista AI بنسخ المحادثات مع تحديد المتحدث، وتنظيم المحتوى في فصول ذكية، ويسمح لك بالانتقال مباشرة إلى مواضيع محددة.

بالإضافة إلى ذلك، يربط Avoma معلومات الاجتماعات بعمليات الإيرادات الخاصة بك. فهو يكتشف ما إذا كان فريقك يتبع أطر عمل مثل MEDDIC أو SPICED أثناء المحادثات، ثم يقوم بتحديث حقول CRM المقابلة تلقائيًا. كما تعرض الأداة أيضًا الإشارات إلى المنافسين، وتتتبع نسب وقت التحدث، وتحدد أنماط التعامل مع الاعتراضات، وتسلط الضوء على فرص التدريب بناءً على معايير بطاقة الأداء التي تحددها.

أفضل ميزات Avoma

قم بتنظيم قوائم تشغيل لمقتطفات من المكالمات توضح كيف يتعامل أفضل الموظفين لديك مع اعتراضات معينة أو إبرام الصفقات

راقب المحادثات باستخدام أدوات التتبع الذكية التي تحدد الموضوعات من خلال فهم السياق بدلاً من مطابقة الكلمات الرئيسية بالضبط.

تلقي إشعارات فورية عبر Slack أو البريد الإلكتروني عند ظهور كلمات مفتاحية محددة مثل أسماء المنافسين أو إشارات المخاطر في المكالمات

قم بتطبيق علامات مخصصة أثناء المكالمات الحية أو بعدها لتنظيم المحادثات حسب مرحلة الصفقة أو خط الإنتاج أو نوع الاعتراض

قيود Avoma

تركز المنصة بشكل أساسي على المحادثات الخارجية مع العملاء بدلاً من اجتماعات الفريق الداخلية أو جلسات التخطيط التعاوني.

تظل خيارات التكامل محدودة مقارنة بمنصات الأتمتة العامة التي تربط مئات التطبيقات

أسعار Avoma

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

بدء التشغيل: 29 دولارًا شهريًا لكل مسجل

المنظمة: 39 دولارًا شهريًا لكل مسجل

المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مسجل (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1350 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Avoma؟

تشير مراجعة G2 إلى ما يلي:

أستخدم Avoma لتسجيل ومراجعة مكالمات المبيعات، وهو برنامج سلس للغاية وذو موثوقية عالية؛ لم أواجه أي أعطال أو أخطاء في النسخ. أنا أقدر حقًا ميزة Ask Avoma لأنها توفر الكثير من الوقت من خلال مساعدتي في التحقق من تفاصيل محددة من المحادثات. فهي تقلل من الصعوبات في الرجوع إلى السياق التاريخي والحفاظ على السياق بدقة، مما يسهل عليّ العثور على تفاصيل الصفقات التي يصعب العثور عليها بخلاف ذلك. كما أن Avoma قد حلت مشكلة تدوين الملاحظات بالنسبة لي تمامًا، مما ساعد في سد الثغرات في العملية وتحسين المهارات.

أستخدم Avoma لتسجيل ومراجعة مكالمات المبيعات، وهو برنامج سلس للغاية وذو موثوقية عالية؛ لم أواجه أي أعطال أو أخطاء في النسخ. أنا أقدر حقًا ميزة Ask Avoma لأنها توفر الكثير من الوقت من خلال مساعدتي في التحقق من تفاصيل محددة من المحادثات. فهي تقلل من الصعوبات في الرجوع إلى السياق التاريخي والحفاظ على السياق بدقة، مما يسهل عليّ العثور على تفاصيل الصفقات التي يصعب العثور عليها بخلاف ذلك. كما أن Avoma قد حلت مشكلة تدوين الملاحظات بالنسبة لي تمامًا، مما ساعد في سد الثغرات في العملية وتحسين المهارات.

6. Google Gemini (الأفضل للمهام المتعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي)

عبر Google Gemini (صورة مخصصة)

يفهم Gemini من Google أنواعًا مختلفة من المعلومات — النصوص والصور والصوت والفيديو — على أنها قدرات متصلة وليست منفصلة. تم بناء النموذج من الألف إلى الياء لمعالجة المدخلات متعددة الوسائط في وقت واحد وفهم كيفية ارتباطها ببعضها البعض.

يتجلى ذلك في كيفية تكامل Gemini عبر Google Workspace. اطلب منه تحليل تسجيل فيديو مدته ثلاث ساعات واستخراج نقاط بيانات محددة. استخرج السياق من سجل Gmail الخاص بك لصياغة ردود مخصصة. أنشئ أحداثًا في التقويم استنادًا إلى المعلومات المتفرقة عبر المستندات ورسائل البريد الإلكتروني. علاوة على ذلك، يساعد Deep Research في تصفح مئات المواقع الإلكترونية بشكل مستقل لتجميع تقارير شاملة. تقوم نافذة السياق التي تحتوي على مليون رمز معالجة كتب مدرسية كاملة وأوراق بحثية مكثفة وقواعد بيانات شاملة لا تستطيع النماذج الأخرى استيعابها.

أفضل ميزات Google Gemini

قم بتحميل عدة مستندات في وقت واحد واطلب من Gemini مقارنة نقاط البيانات عبر ملفات PDF والصور وجداول البيانات

ابحث في ملفات Google Drive عن طريق طرح الأسئلة واسترجاع المعلومات ذات الصلة دون الحاجة إلى فتح المستندات يدويًا.

أنشئ جواهر مخصصة تتذكر تفضيلاتك فيما يتعلق بالنبرة والشكل والأسلوب في المحادثات المستقبلية

قم بإجراء محادثات صوتية طبيعية من خلال Gemini Live التي تستمر في العمل حتى عندما تكون شاشة هاتفك مقفلة

قيود Google Gemini

بعض إمكانات الذكاء الاصطناعي لا تزال مقيدة حسب المنطقة

تختلف جودة التفاعل الصوتي باختلاف نموذج الصوت ومجموعة اللغات التي تختارها.

أسعار Google Gemini

مجاني

Google AI Pro: 19.99 دولارًا شهريًا

Google AI Ultra: 249.99 دولارًا شهريًا

ملاحظة: قد تكون الأسعار مخفضة في الأشهر الأولى.

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2: 4. 4/5 (275+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (25+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Gemini؟

وفقًا لمراجعة Capterra:

أكثر ما أثار إعجابي هو أداة إنشاء الصور/الرسومات Nano Banana – أداة رائعة أنتجت رسومات جيدة أستخدمها في عملي. بشكل عام، Gemini سهل الاستخدام وبديهي، وقد تحسن كثيرًا منذ إطلاقه. لم تعد بحاجة إلى كتابة مطالبات طويلة للحصول على النتائج التي تتوقعها. استخدمته أيضًا لكتابة مقالات المدونة والتعليقات على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وكان رد Gemini الأولي على موجهتي الأولى عادةً ما يكون بالضبط ما أحتاجه (لا أحتاج إلى تعديل النتائج كثيرًا أو طلب إعادة صياغة/تصحيح النص).

أكثر ما أثار إعجابي هو أداة Nano Banana لتوليد الصور/الرسومات – أداة رائعة أنتجت رسومات جيدة أستخدمها في عملي. بشكل عام، Gemini سهل الاستخدام وبديهي، وقد تحسن كثيرًا منذ إطلاقه. لم تعد بحاجة إلى كتابة مطالبات طويلة للحصول على النتائج التي تتوقعها. استخدمته أيضًا لكتابة مقالات المدونة والتعليقات على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وكان رد Gemini الأولي على موجهتي الأولى عادةً ما يكون بالضبط ما أحتاجه (لا أحتاج إلى تعديل النتائج كثيرًا أو طلب إعادة صياغة/تصحيح النص).

7. Claude (الأفضل لمهام الاستدلال الموسعة)

عبر Claude

يتعامل Claude مع المهام المعقدة التي تتطلب تركيزًا مستمرًا ودقة في التفاصيل. تم تصميم هذا النموذج باستخدام مبادئ الذكاء الاصطناعي الدستوري، ويحافظ على السياق خلال المحادثات الطويلة، ويفهم التعليمات الدقيقة، وينتج مخرجات نادرًا ما تحتاج إلى إشراف مكثف. نافذة السياق التي تضم 200,000 رمز تعني أنه يمكنك العمل مع قواعد بيانات كاملة أو مستندات طويلة دون أن تفقد المسار.

ويشمل ذلك التشغيل المستقل لمدة تصل إلى 30 ساعة في المهام المعقدة، مثل إدارة قواعد برمجية متعددة، وتصحيح الأخطاء، وتنفيذ الميزات دون تدخل مستمر. Claude Code يوفر هذه الإمكانية لسطر الأوامر، حيث يمكنك تفويض مهام البرمجة مباشرة من جهازك الطرفي. Artifacts يعرض التطبيقات التفاعلية، وتصورات البيانات، والمستندات أثناء قيامك بتحسينها من خلال المحادثة.

أفضل ميزات Claude

نظم المحادثات في مشاريع ، حيث يمكنك إضافة ملفات معرفية مخصصة يرجع إليها Claude خلال كل محادثة في ذلك الفضاء.

ابحث في جميع محادثاتك ومشاريعك في وقت واحد للعثور على مناقشات أو معلومات محددة من المحادثات السابقة

استخدم أداة التحليل لتحميل مجموعات البيانات واطلب من Claude إجراء تحليل إحصائي أو إنشاء تصورات أو تحديد الاتجاهات.

يمكنك الوصول إلى البحث على الويب تلقائيًا عندما تطرح أسئلة تتطلب معلومات حديثة، وتلقي إجابات مع مراجع واضحة للمصادر ومطالبات Claude AI

قيود Claude

يواجه مستخدمو الإصدار المجاني قيودًا على عدد الرسائل مما يؤدي إلى مقاطعة جلسات العمل الطويلة، خاصةً أثناء المهام المعقدة التي تتطلب العديد من التكرارات.

ترفض إرشادات السلامة أحيانًا الطلبات الحميدة، على الرغم من أن تكرار ذلك قد انخفض بشكل كبير مع إصدار النماذج.

أسعار Claude

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: يبدأ من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Claude

G2: 4. 4/5 (65+ تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (25+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude؟

وفقًا لمراجعة G2:

تتمتع Claude بقدرة قوية على الحفاظ على السياق وفهم متطلبات العمل الدقيقة. تساعدني Claude في تنظيم المخرجات والمحاكاة المعقدة، وتحليل كميات ضخمة من النصوص أو البيانات، وصياغة اتصالات دقيقة مع العملاء دون فقدان الهدف الاستراتيجي. تتميز هذه الأداة بشكل خاص بمساعدتي في التقاط التفاصيل المهمة التي قد أفوتها عندما أكون مرهقًا – مثل عندما قمنا بتصحيح مشكلة Google Apps Script حيث تسبب خطأ بسيط في الأحرف الكبيرة في "Index.html" في فشل النشر. تتوافق طريقة كلود المباشرة تمامًا مع ما أحتاجه – تفكير واضح دون تفاهات أو تحقق غير ضروري.

تتميز Claude بقدرتها القوية على الحفاظ على السياق وفهم متطلبات العمل الدقيقة. تساعدني Claude في تنظيم المخرجات والمحاكاة المعقدة، وتحليل كميات ضخمة من النصوص أو البيانات، وصياغة اتصالات دقيقة مع العملاء دون فقدان الهدف الاستراتيجي. تتميز هذه الأداة بشكل خاص بمساعدتي في التقاط التفاصيل المهمة التي قد أفوتها عندما أكون مرهقًا – مثل عندما قمنا بتصحيح مشكلة Google Apps Script حيث تسبب خطأ بسيط في استخدام الأحرف الكبيرة في "Index.html" في فشل عملية النشر. تتوافق طريقة Claude المباشرة تمامًا مع ما أحتاجه – تفكير واضح دون تضخيم أو تحقق غير ضروري.

8. ChatGPT (الأفضل للمساعدة المتنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي)

عبر ChatGPT

يمتد ChatGPT من الأسئلة البسيطة إلى مهام الاستدلال المعقدة، وإنشاء الرموز، وإنشاء الصور، والمحادثات الصوتية التي تبدو إنسانية بشكل ملحوظ. وهو يتعامل مع المدخلات متعددة الوسائط — المحادثات الصوتية بما في ذلك التنغيم الواقعي، وتحليل الصور والفيديو، والتبديل السلس بين أنواع المهام أثناء المحادثة.

تضيف طرازات o-series قدرات استدلالية موسعة تعمل على حل المشكلات خطوة بخطوة قبل الرد، وهي مفيدة في الرياضيات والتخطيط الاستراتيجي وتحديات الترميز المعقدة. تتيح لك GPTs المخصصة إنشاء إصدارات متخصصة مصممة خصيصًا لسير عمل معين دون الحاجة إلى كتابة كود. وهي تبحث في الويب وتحلل الملفات التي تم تحميلها وتنفذ كود Python ضمن نفس سلسلة المحادثة.

أفضل ميزات ChatGPT

درب ذاكرة ChatGPT عن طريق إخبارها بحقائق عن نفسك أو عملك أو تفضيلاتك التي ستظل ثابتة في جميع المحادثات المستقبلية.

راجع وأدِر ما يتذكره ChatGPT عنك في الإعدادات ، وحذف ذكريات معينة أو مسح كل شيء دفعة واحدة.

قم بتنشيط وضع الدردشة المؤقتة عندما تحتاج إلى محادثات لا يتم حفظها في السجل أو تؤثر على الذاكرة.

جدولة المهام المتكررة التي يقوم بها ChatGPT تلقائيًا، مثل إرسال ملخصات أسبوعية أو تذكيرات شهرية في أوقات محددة

قم بإنشاء الصور مباشرة في المحادثات باستخدام DALL-E، ثم قم بتكرارها من خلال مطالبات الصور التابعة للذكاء الاصطناعي.

قيود ChatGPT

تظهر ميزات الذاكرة أحيانًا معلومات غير ذات صلة من المحادثات السابقة، مما يتطلب إدارة يدوية

تتطلب النماذج والميزات المتميزة مثل Advanced Voice وحدود الاستخدام الأعلى اشتراكات ChatGPT Plus أو Team.

أسعار ChatGPT

مجاني

Go: 5 دولارات شهريًا

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المزايا: 200 دولار شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1125 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

كتب أحد المستخدمين على G2:

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو أنه يعمل كفريق دعم كامل مدمج في أداة واحدة. إنه كاتبي ومحرري واستراتيجيي وباحثي وشريكي في التفكير، ومتاح في أي وقت أحتاج إليه. يمكنني إدخال أفكار معقدة أو ملاحظات أولية أو مسودات نصف منتهية، ويساعدني في تحويلها إلى عمل واضح ومنظم واحترافي يمكنني استخدامه بالفعل مع العملاء والشركاء والمؤسسات.

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو أنه يعمل كفريق دعم كامل مدمج في أداة واحدة. إنه كاتبي ومحرري واستراتيجيي وباحثي وشريكي في التفكير، ومتاح في أي وقت أحتاج إليه. يمكنني إدخال أفكار معقدة أو ملاحظات أولية أو مسودات نصف مكتملة، ويساعدني في تحويلها إلى عمل واضح ومنظم ومهني يمكنني استخدامه فعليًا مع العملاء والشركاء والمؤسسات.

9. HubSpot (الأفضل لأتمتة CRM الموحدة)

عبر HubSpot

بنت HubSpot سمعتها من خلال توفير أدوات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء دون تعقيدات برامج المؤسسات. Breeze تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء منصة العملاء بدلاً من التعامل معها كإضافات منفصلة. Copilot تعمل كرفيق ذكاء اصطناعي محادثة يجيب على الأسئلة المتعلقة ببيانات CRM الخاصة بك ويولد محتوى بناءً على سياق العمل. تعمل أدوات وكيل الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على أتمتة سير العمل الكامل لإنشاء المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والبحث عن العملاء المحتملين ودعم العملاء من البداية إلى النهاية.

Breeze Intelligence يثري سجلات جهات الاتصال والشركات تلقائيًا من خلال سحب أكثر من 200 مليون ملف تعريفي للمشترين يتم تحديثها كل 30 يومًا. Content Remix يحول مقاطع الفيديو الفردية إلى مقاطع صوتية وملفات صوتية ومنشورات مدونة ومحتوى اجتماعي. علاوة على ذلك، يقوم Prospecting Agent بالبحث عن العملاء المحتملين وتحديد إشارات الشراء وصياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة باستخدام صوت علامتك التجارية ورؤى CRM.

أفضل ميزات HubSpot

قم بتخصيص محتوى الموقع الإلكتروني باستخدام القواعد الذكية التي تعرض عناوين أو عبارات تحث على اتخاذ إجراء أو صور مختلفة بناءً على موقع الزائر أو نوع الجهاز أو مرحلة دورة الحياة.

حلل أداءك السابق وديموغرافيا جمهورك وأفضل الممارسات في المجال لإنشاء محتوى يتناسب مع علامتك التجارية باستخدام Social Media Agent

اعرض الأسعار الديناميكية للزوار من مختلف البلدان، مع عرض العملة والعروض الإقليمية بدقة تلقائيًا دون الحاجة إلى إنشاء صفحات منفصلة يدويًا.

أنشئ منشورات مدونة وصفحات مقصودة ودراسات حالة باستخدام Content Agent للرجوع إلى سياق عملك والملفات التي تم تحميلها والمحتوى الأفضل أداءً.

املأ حقول النموذج مسبقًا للزوار العائدين باستخدام البيانات التي يعرفها HubSpot عنهم بالفعل، مما يقلل من طول النموذج ويخفف من صعوبة إرساله.

قيود HubSpot

تعمل Breeze Intelligence بنظام قائم على الائتمان يضيف تكاليف متكررة تتجاوز سعر الاشتراك الأساسي.

تظل خيارات تخصيص الوكيل محدودة إلى حد ما مقارنة بإنشاء أتمتة مخصصة بالكامل على مولدات سير عمل AI مخصصة

أسعار HubSpot

مجاني

المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 1450 دولارًا

المؤسسات: تبدأ من 4700 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4. 4/5 (34,360+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (4,410+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot؟

من مراجعة G2:

أحد الأشياء الجديدة التي أعجبتني حقًا في HubSpot Marketing Hub هي التوصيات المتعلقة بالمحتوى والحملات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهي تحلل سلوك الجمهور وتقترح أفضل محتوى وعناوين ومواعيد إرسال لكل حملة. وهذا يجعل من السهل تحسين الأداء دون الحاجة إلى التخمين. […] ميزة أخرى أقدرها هي تحسين تقارير الإحالة متعددة اللمسات. فهي توضح القنوات والإعلانات ونقاط الاتصال التي ساهمت بشكل أكبر في تحويل العملاء المحتملين، مما يساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الميزانية.

أحد الأشياء الجديدة التي تعجبني حقًا في HubSpot Marketing Hub هي التوصيات المتعلقة بالمحتوى والحملات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهي تحلل سلوك الجمهور وتقترح أفضل محتوى وعناوين ومواعيد إرسال لكل حملة. وهذا يجعل من السهل تحسين الأداء دون الحاجة إلى التخمين. […] ميزة أخرى أقدرها هي تحسين تقارير الإحالة متعددة اللمسات. فهي توضح القنوات والإعلانات ونقاط الاتصال التي ساهمت بشكل أكبر في تحويل العملاء المحتملين، مما يساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الميزانية.

10. Zendesk (الأفضل لأتمتة خدمة العملاء)

عبر Zendesk

يجمع Zendesk بين وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين للأتمتة وأدوات Copilot لمساعدة الوكلاء البشريين على حل المشكلات المعقدة بشكل أسرع. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر قنوات المراسلة لحل مشكلات العملاء بشكل مستقل، باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكالي الذي يحل المشكلات ويتكيف مع السيناريوهات المختلفة بدلاً من اتباع نصوص صارمة.

Intelligent Triage يصنف الطلبات الواردة تلقائيًا حسب الغرض، ويكتشف اللغة، ويقيم المشاعر، ويوجه التذاكر إلى عضو الفريق المناسب على الفور. يوفر Copilot ملخصات للمحادثات، ويقترح ماكروات ذات صلة، ويعرض توصيات الإجراءات مباشرة في سير عمل الوكلاء. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع توسيع الملاحظات الموجزة إلى ردود شاملة ومناسبة من حيث النبرة باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحافظ على اتساق صوت العلامة التجارية.

أفضل ميزات Zendesk

نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر أي قناة مراسلة لحل مشكلات العملاء بشكل مستقل باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكالي

الوصول إلى ملخصات المحادثات والردود المقترحة وتوصيات الإجراءات ذات الصلة باستخدام Copilot

قم بإنشاء عمليات أتمتة قائمة على الوقت تعمل كل ساعة على جميع التذاكر المفتوحة، لتصعيد المشكلات التي لم يتم حلها أو إغلاق التذاكر التي تم حلها بعد عدد محدد من الأيام.

قم بتكوين الشروط باستخدام منطق "Meet ALL" أو "Meet ANY"، وإنشاء قواعد توجيه معقدة تتعامل مع سيناريوهات متعددة ضمن مشغل واحد.

قيود Zendesk

تظل بعض إمكانات الذكاء الاصطناعي، مثل Content Cues ، حصرية لخطط Enterprise، مما يحد من وصول الفرق الأصغر حجمًا إليها.

قد يتطلب الإعداد الأولي والتدريب على أمثلة وكلاء الذكاء الاصطناعي استثمارًا كبيرًا من الوقت من قبل المسؤولين قبل أن تظهر فوائده.

أسعار Zendesk

تجربة مجانية

فريق الدعم: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

فريق Suite: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Suite professional: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Suite enterprise: 219 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4. 3/5 (6,970+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (4,045+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zendesk؟

وفقًا لمراجعة G2 حول هذا البديل لـ Assista AI:

كان من السهل جدًا إعداده، وأعجبني أنه تمكن من إنشاء بعض المقالات الأولية في قاعدة المعرفة من خلال استخراج المعلومات من الذكاء الاصطناعي حول المجال الذي أعمل فيه. واجهة التعامل مع التذاكر قوية وسهلة الإعداد أيضًا. كان من السهل إضافة وكيل الدردشة إلى موقع الويب الخاص بي. كان دمج البريد الإلكتروني مع نظام التذاكر سهلاً أيضًا. كانت إمكانيات نظام الدعم قوية.

كان من السهل جدًا إعداده، وأعجبني أنه تمكن من إنشاء بعض المقالات الأولية في قاعدة المعرفة من خلال استخراج المعلومات من الذكاء الاصطناعي حول المجال الذي أعمل فيه. واجهة التعامل مع التذاكر قوية وسهلة الإعداد أيضًا. كان من السهل إضافة وكيل الدردشة إلى موقع الويب الخاص بي. كان دمج البريد الإلكتروني مع نظام التذاكر سهلاً أيضًا. كانت إمكانيات نظام الدعم قوية.

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي مع ClickUp

يعمل Assista AI بشكل جيد مع الأتمتة الأساسية. فهو يربط الأدوات ويطلق الإجراءات ويتعامل مع سير العمل القابل للتكرار. بالنسبة للعديد من الفرق، يعد هذا نقطة انطلاق قوية.

يظهر التوتر مع ازدياد تعقيد العمل وانتشار السياق عبر الأدوات.

يتميز ClickUp هنا لأنه يجمع بين الأتمتة ووكلاء الذكاء الاصطناعي وتنفيذ المشاريع في أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم. تظل المهام والمستندات والجداول الزمنية ولوحات المعلومات والمحادثات متصلة، بحيث يعمل الذكاء الاصطناعي من سياق مباشر بدلاً من محفزات منفصلة.

يحول ClickUp Brain العمل الجاري إلى ملخصات واضحة ومخاطر وخطوات تالية، بينما تتولى Automations و Agents المتابعة وإعداد التقارير والإشراف دون الحاجة إلى التنسيق اليدوي. إذا كنت تقارن بين بدائل Assista AI وتريد شيئًا يتجاوز الأتمتة البسيطة، فقم بالتسجيل في ClickUp اليوم! ✅