أفضل 11 برنامجًا موحدًا لمساحة العمل لتركيز عملك

تبدأ يومك في Slack، وتتحقق من تحديثات الفريق لبدء العمل. ثم تنتقل إلى Google Docs لمراجعة المحتوى، وتحديث سريع للمهام في Asana، والبحث المحموم عن ملف في Drive.

في مكان ما بينهما، يقرر تطبيق آخر أن الوقت قد حان لمغامرتك اليومية "نسيت كلمة المرور"، متحديًا إياك أن تتذكر أي نسخة من اسم حيوانك الأليف استخدمت هذه المرة. 🤔

بحلول الظهيرة، تكون قد قمت بتبديل الأدوات أكثر من عدد المرات التي قمت فيها بفحص صندوق الوارد الخاص بك، وما زلت لم تحقق أي تقدم حقيقي. هذه هي التكلفة الخفية لمساحات العمل المعزولة: التبديل اللامتناهي للسياق، والتحديثات الفائتة، والبيانات المتناثرة.

في هذا المنشور على المدونة، سوف نستكشف 11 حلاً من برامج مساحة العمل الموحدة التي تجمع مشاريعك واتصالاتك وأهدافك معًا لمساعدتك على تخطي هذه الروتين الممل كل يوم. 🏁

نظرة عامة على أفضل برامج مساحة العمل الموحدة

فيما يلي جدول يقارن بين جميع منصات مساحات العمل الموحدة الرائدة في هذا المدونة. 📊

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp مساحة عمل شاملة لإدارة المشاريع والمهام والمستندات والتواصل بين أعضاء الفريق للشركات الناشئة والشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة. التحرير المشترك في الوقت الفعلي في Docs، واللوحات البيضاء التعاونية، والدردشة المدمجة و SyncUps بالفيديو، والمساعدة بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل Tasks و Docs باستخدام ClickUp Brain. مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Google Workspace التعاون والتواصل وإدارة الملفات المستندة إلى السحابة للفرق الموزعة والمؤسسات التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية في المقام الأول التحرير المشترك في الوقت الفعلي في Docs و Sheets، و Meet و Chat المدمجان، ومساعدة الكتابة بالذكاء الاصطناعي في Gmail و Docs تبدأ الخطط المدفوعة من 8.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم. Microsoft 365 إدارة آمنة للمستندات وأتمتة سير العمل والاتصالات لفرق تكنولوجيا المعلومات والعمليات في المؤسسات التأليف المشترك الذكي للمستندات في Word، وتصور بيانات Excel، وسير عمل Power Automate، وتكامل الدردشة في Teams. أسعار مخصصة Slack اتصالات الفريق في الوقت الفعلي، وعمليات تكامل سلسة، ومناقشات حول المشاريع لفرق متعددة الوظائف سريعة الحركة محادثات مترابطة، Canvas للوثائق المشتركة، واجتماعات سريعة لعقد اجتماعات فورية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا) Confluence توثيق مركزي ومشاركة معرفية منظمة لفرق التقنية والمنتجات والهندسة قوالب الصفحات، والتعليقات المضمنة، وتتبع الإصدارات، وتكامل Jira لربط المشكلات، وإدارة الأذونات المتقدمة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5.42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم. Zoho Workplace إدارة البريد الإلكتروني والمستندات والفريق للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن تعاون فعال من حيث التكلفة تطبيقات البريد الموحد والكاتب والورقة، ومحادثة Cliq، وWorkDrive لمشاركة الملفات، ومساعد الذكاء الاصطناعي Zia لاقتراحات المهام. تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم MangoApps التعاون الاجتماعي القائم على الإنترانت ومشاركة الموظفين للمؤسسات الكبيرة والقوى العاملة المختلطة شبكة إنترانت اجتماعية مع موجزات أخبار مخصصة ومراكز مجموعات وأدوات تقدير الموظفين ولوحات المهام أسعار مخصصة Workona تنظيم علامات التبويب ومساحة العمل للمهنيين متعددي المهام الذين يديرون عدة مشاريع وسير عمل المتصفح إدارة علامات التبويب ومساحات العمل المحفوظة واستعادة جلسات المتصفح وربط المهام عبر التطبيقات تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Notion مساحة عمل مرنة للملاحظات والمشاريع وقواعد البيانات للشركات الناشئة والمبدعين والفرق التي تعمل على تطوير المنتجات قواعد البيانات المرتبطة، والكتل المتزامنة، والكتابة والتلخيص بالذكاء الاصطناعي، و Kanban، وعروض الجدول الزمني مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Rambox مركز موحد لإدارة التطبيقات والاتصالات للمهنيين الذين يتعاملون مع العديد من منصات المراسلة والبريد الإلكتروني مساحة عمل موحدة لأكثر من 600 تطبيق، وعزل الجلسات لحسابات متعددة، وإشعارات مخصصة، ووضع التركيز. مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا لثلاثة مستخدمين Bitrix24 مجموعة شاملة من برامج إدارة علاقات العملاء والمشاريع والاتصالات للشركات والوكالات النامية التي تدير العملاء طرق عرض مهام Kanban و Gantt، ومساعد CoPilot AI في الدردشات والمكالمات المرئية، وأدوات الاتصال المدمجة. تبدأ الخطة المدفوعة من 124 دولارًا شهريًا لـ 50 مستخدمًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مساحة العمل الموحدة؟

فيما يلي بعض الميزات التي يجب إعطاؤها الأولوية في برنامج شامل:

تكامل سلس بين التطبيقات: يدعم الأدوات الرئيسية مثل الدردشة والفيديو والمستندات والمهام والتقويمات في واجهة واحدة دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات.

الأتمتة الذكية ورؤى الذكاء الاصطناعي: تضم مساعدين ذكيين وخوارزميات تعمل على أتمتة المهام الروتينية وتقديم اقتراحات تراعي السياق.

البحث الموحد والوصول إلى المعرفة: يوفر محتوى قابل للبحث عبر جميع التطبيقات ومصادر البيانات حتى يتمكن الفريق من العثور على ما يحتاج إليه، عندما يحتاج إليه.

سير عمل وعروض قابلة للتخصيص: تمكّن تمكّن الفرق متعددة الوظائف من تعيين الحالات والحقول واللوحات والجداول الزمنية أو عمليات الأتمتة التي تعكس طريقة عملها الفعلية.

التعاون في الوقت الفعلي: يدعم الدردشة والتحرير المشترك للملفات ولوحات المعلومات والتحليلات حتى يظل الفريق متناسقًا ومطلعًا على آخر المستجدات.

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والمحادثات والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أفضل 11 حلًا من برامج مساحة العمل الموحدة للفرق المشغولة

فيما يلي أفضل منصات برامج مساحة العمل الموحدة لتركيز سير العمل والاتصالات والمشاريع. 👇🏼

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة العمل الموحدة باستخدام سياق مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

دمج جميع أعمالك في مساحة العمل المتكاملة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

العمل اليوم معطل.

تقضي معظم الفرق أكثر من 60٪ من وقتها في مشاركة التحديثات والبحث عن الملفات أو التبديل بين الأدوات المجزأة، والتنقل بين الأقسام المنعزلة التي تستنزف الإنتاجية والوضوح.

بدلاً من تجميع أدوات منفصلة في خطة تسعير واحدة (كما تفعل العديد من المنتجات "الشاملة")، يوفر برنامج إدارة المشاريع ClickUp للفرق تجربة منتج موحدة تربط المهام والمستندات والأهداف والمحادثات في طبقة واحدة متماسكة.

دعنا نستكشف كيف يمكنك إنشاء مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي:

قسّم المشاريع إلى سير عمل متماسك

تشكل مهام ClickUp أساس نظام إدارة المهام في المنصة. بفضل المهام الفرعية والتبعيات والمستندات والمحادثات المرتبطة، لا يفقد الفريق أبدًا تتبع من يقوم بماذا، ولماذا هذا مهم، أو ما هي الخطوة التالية. ضمن المهام، يمكنك:

عكس سير العمل الفعلي لفريقك من خلال إنشاء من خلال إنشاء حالات مخصصة في ClickUp مثل "مهام مطلوبة" أو "قيد التنفيذ" أو "قيد المراجعة" — بحيث يعرف الجميع دائمًا ما سيحدث بعد ذلك.

التقط ونظم البيانات التي تحتاجها بالضبط باستخدام أكثر من 50 باستخدام أكثر من 50 حقلًا مخصصًا في ClickUp ، بما في ذلك القوائم المنسدلة ومربعات الاختيار والتصنيفات والعملات.

حدد على الفور ما هو الأكثر أهمية من خلال تعيين مستويات من خلال تعيين مستويات أولوية المهام وتطبيق العلامات لتسهيل التصفية والتتبع والرؤية عبر الفرق.

احصل على ردود أسرع وأبقِ الجميع على اطلاع من خلال وضع علامات على زملائك في الفريق وإضافة متابعين وتعيين تعليقات للانتباه الفوري.

تسريع العمل بفضل الإمكانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

استخلص النقاط الرئيسية، وحدد الخطوات التالية، وصغ الاستراتيجيات بسهولة باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain، أداة الذكاء الاصطناعي المدمجة، توحد المهام والمستندات والمحادثات والأشخاص والمعرفة التنظيمية. يفهم محركها العصبي السياق والعلاقات والأهداف، بحيث يمكنك استرداد المعلومات وإدارة المشاريع بشكل بديهي.

يقوم مدير المشاريع بالذكاء الاصطناعي بإدارة المشاريع الروتينية عن طريق إنشاء قوائم المهام، وإنشاء التحديثات، وتتبع التقدم، وتشغيل الاجتماعات اليومية تلقائيًا. كل ما تحتاجه هو موجه بسيط باللغة الطبيعية. اطلب منه:

لخص المهمة: "ما الذي تم تحديثه في هذا السباق منذ الأسبوع الماضي؟"

ابحث عن الأعمال المتوقفة: "حدد المهام التي لم يتم تحديثها منذ أكثر من 15 يومًا وقم بإنشاء تقرير عن العوائق".

اكتشاف التكرارات: "ابحث عن المهام المتشابهة أو المتداخلة في قائمة التسويق"

إنشاء تحديثات: "إنشاء ملخص سريع للمهام وتقرير الحالة وقائمة المهام الفرعية"

حافظ على سياق المحادثات

نظم المحادثات للوصول السريع إليها وحوّل أي رسالة دردشة إلى مهمة قابلة للتتبع باستخدام ClickUp Chat

اعتبر ClickUp Chat بمثابة مركز قيادة فريقك للتواصل. يتيح لك إنشاء وإدارة العمل أثناء المراسلة، ويحافظ على سياق كل محادثة.

حافظ على تواصل الجميع من خلال القنوات العامة والرسائل المباشرة الخاصة.

تعاون على الفور من خلال مكالمات الصوت/الفيديو بنقرة واحدة ومشاركة الشاشة باستخدام ClickUp SyncUps

تأكد من بقاء الجميع على اطلاع على آخر المستجدات من خلال مشاركة الملفات والمهام، وتضمين الروابط، ووضع علامات على أعضاء الفريق باستخدام @mentions

Catch Me Up. احصل على إجابات سريعة وملخصات للمحادثات باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp وميزة

🌟 مكافأة: ClickUp Brain MAX، رفيق سطح المكتب الذكي، يضع حداً لتوسع الذكاء الاصطناعي من خلال توحيد الذكاء الاصطناعي والبحث والأتمتة عبر جميع تطبيقات العمل وبيانات ClickUp والتطبيقات المتصلة والبحث على الويب — مما يوفر ذكاءً اصطناعياً سياقياً حقيقياً. ابحث وأتمت وأنتج عبر جميع أدوات العمل الخاصة بك دون الحاجة إلى تبديل السياق أو البحث في تطبيقات متعددة. لا مزيد من التأخير أو البحث اليدوي أو العبء المعرفي! قم بالتبديل بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة، بما في ذلك GPT وClaude وGemini والمزيد.

احصل على إجابات سياقية، استنادًا إلى بيانات العمل، وليس فقط معلومات عامة من الويب.

ابحث عن المحتوى عبر ClickUp وGoogle Drive وFigma وGitHub وجميع تطبيقاتك الأخرى

قم بإنشاء التقارير أو المهام أو الرسائل، واكتب التحديثات، أو حلل البيانات دون الحاجة إلى هندسة فورية أو إدخال يدوي.

استخدم الصوت أولاً مع Talk To Text — إملاء محسّن بالذكاء الاصطناعي يعمل في أي تطبيق. أملي الأفكار، وعيّن المهام، وصغ رسائل البريد الإلكتروني، أو لخص الاجتماعات لتحقيق إنتاجية أعلى بأربع مرات.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة سير العمل المتكرر: نشر أكثر من 50 قاعدة أتمتة أو إنشاء سير عمل مخصص خاص بك باستخدام نشر أكثر من 50 قاعدة أتمتة أو إنشاء سير عمل مخصص خاص بك باستخدام ClickUp Automations

قم بتوصيل أدواتك الحالية دون الحاجة إلى إعادة البناء: استفد من أكثر من 1000 أداة أصلية لتوسيع وظائف منصتك باستخدام استفد من أكثر من 1000 أداة أصلية لتوسيع وظائف منصتك باستخدام تكاملات ClickUp

تصور التقدم بطريقتك الخاصة: اسحب جميع المقاييس والمهام والمشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية إلى اسحب جميع المقاييس والمهام والمشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية إلى لوحات معلومات ClickUp التفاعلية المخصصة، مع إضافة رؤى قوية ومدركة للسياق باستخدام بطاقات AI

توسيع نطاق إدارة المستندات: تعاون في الوقت الفعلي من خلال التحرير المشترك والتعليقات، وأنشئ مواقع ويكي ومراكز إجراءات التشغيل القياسية، ونظم جميع الوثائق باستخدام تعاون في الوقت الفعلي من خلال التحرير المشترك والتعليقات، وأنشئ مواقع ويكي ومراكز إجراءات التشغيل القياسية، ونظم جميع الوثائق باستخدام ClickUp Knowledge Management

تسهيل التفكير البصري: قم بالعصف الذهني على لوحات رقمية، وحوّل الأشكال والملاحظات اللاصقة إلى مهام قابلة للتتبع، وقم بإنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودمج المهام الحية في قم بالعصف الذهني على لوحات رقمية، وحوّل الأشكال والملاحظات اللاصقة إلى مهام قابلة للتتبع، وقم بإنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودمج المهام الحية في ClickUp Whiteboards

صياغة المحتوى وصقله: قم بإنشاء الأوصاف والملخصات وقوائم الإجراءات باستخدام AI Writer for Work من ClickUp Brain مباشرةً داخل المهام أو المستندات.

اجعل المكالمات قابلة للتنفيذ: سجل الاجتماعات، وأنشئ ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقم بإنشاء عناصر عمل مرتبطة باستخدام سجل الاجتماعات، وأنشئ ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقم بإنشاء عناصر عمل مرتبطة باستخدام ClickUp AI Notetaker

قيود ClickUp

قد تتطلب وظائفه المتعددة بعض الوقت للتعلم بالنسبة للمستخدمين الجدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يصفه هذا المراجع جيدًا:

بالنسبة لشخص يعمل بمفرده/في فريق صغير (مثل مشروع Android/Kotlin Solo Traveler الخاص بي)، فإن الإمكانات المجانية/المتوسطة تبدو سخية — يمكنني البدء دون تكلفة كبيرة والنمو حسب الحاجة. الميزة الرئيسية بالنسبة لي هي أن ClickUp يتيح لي رؤية كل شيء في مكان واحد، المهام والمستندات والأهداف والتقويم واللوحات — لذلك نادرًا ما أشعر أنني "أقفز بين التطبيقات". كما أن التكامل مع الأدوات التي أستخدمها بالفعل قلل من الاحتكاك في سير عمل التطوير + التدوين + اتصالات الفريق.

بالنسبة لشخص يعمل بمفرده/في فريق صغير (مثل مشروع Android/Kotlin Solo Traveler الخاص بي)، فإن الإمكانات المجانية/المتوسطة تبدو سخية — يمكنني البدء دون تكلفة كبيرة والنمو حسب الحاجة. الميزة الرئيسية بالنسبة لي هي أن ClickUp يتيح لي رؤية كل شيء في مكان واحد، المهام والمستندات والأهداف والتقويم واللوحات — لذلك نادرًا ما أشعر أنني "أقفز بين التطبيقات". كما أن التكامل مع الأدوات التي أستخدمها بالفعل قلل من الاحتكاك في سير عمل التطوير + التدوين + اتصالات الفريق.

2. Google Workspace (الأفضل للتعاون والاتصال وإدارة الملفات المستندة إلى السحابة)

عبر Google Workspace

يُعد Google Workspace بمثابة المركز الرقمي للمؤسسات الحديثة التي ترغب في الحصول على أدوات اتصال وتعاون وإنتاجية مركزية.

من Gmail و Chat للمراسلة إلى Drive لإدارة الملفات و Docs و Sheets و Slides لإنشاء المحتوى، تتصل جميع التطبيقات ببعضها البعض. يعمل تكامل الذكاء الاصطناعي من خلال Gemini for Workspace على تحويل سير العمل اليومي إلى عمليات قائمة على الرؤى، مما يساعد الفرق على التركيز على الأعمال ذات التأثير الكبير.

بفضل وحدة التحكم الإدارية، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات إدارة المستخدمين وتعيين الأذونات وتأمين البيانات في جميع أنحاء المؤسسة.

أفضل ميزات Google Workspace

قم بتخزين المستندات وتنظيمها ومشاركتها بأمان في Google Drive

قم بإجراء اجتماعات وعروض تقديمية بالفيديو باستخدام Google Meet مع ميزة إلغاء الضوضاء.

أتمتة سير العمل وإنشاء تطبيقات بدون كود باستخدام AppSheet

أنشئ مواقع ويب داخلية أو مراكز مشاريع باستخدام Google Sites

قم بإدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل باستخدام Gmail للنطاقات المخصصة (@yourcompany. com)

قيود Google Workspace

تتطلب سعة التخزين المحدودة (15 جيجابايت لكل مستخدم في الخطط الأساسية) ترقيات متكررة

تتطلب التطبيقات المتميزة مثل Gemini وYouTube خطط Workspace الأعلى سعرًا.

أسعار Google Workspace

المبتدئين: 8.40 دولار شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 16.80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: 26.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4. 6/5 (أكثر من 46,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 17000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Workspace؟

إليك ما تقوله مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Google Workspace هو كيفية تكامل جميع الأدوات مع بعضها البعض بسلاسة. تعمل Gmail و Drive و Docs و Sheets و Meet معًا في الوقت الفعلي، مما يجعل التعاون سهلاً وفعالاً للغاية. […] أجد أيضًا أن خيارات التخصيص المتقدمة — خاصة في Docs و Sheets — ليست مرنة كما هي في بعض البدائل المكتبية.

أكثر ما يعجبني في Google Workspace هو كيفية تكامل جميع الأدوات مع بعضها البعض بسلاسة. تعمل Gmail و Drive و Docs و Sheets و Meet معًا في الوقت الفعلي، مما يجعل التعاون سهلاً وفعالاً للغاية. […] أجد أيضًا أن خيارات التخصيص المتقدمة — خاصة في Docs و Sheets — ليست مرنة كما هي في بعض البدائل المكتبية.

🔍 هل تعلم؟ مع انتشار الذكاء الاصطناعي في كل مكان، أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى إنشاء مجموعة أدوات رقمية خاصة بك لا تتواصل مع بعضها البعض. في الواقع، يستخدم 88٪ من الأشخاص الذكاء الاصطناعي كل يوم، و 55٪ يستخدمونه عدة مرات في اليوم. ما يبدأ كعدد قليل من الأدوات "المفيدة" يتحول بسرعة إلى انتشار الذكاء الاصطناعي . وهذا ما يجعل مساحة العمل الموحدة ضرورية جدًا للعاملين في مجال المعرفة اليوم.

3. Microsoft 365 (الأفضل لإدارة المستندات الآمنة وأتمتة سير العمل والاتصال)

عبر Microsoft 365

Microsoft 365 هو مساحة عمل رقمية موحدة توفر تطبيقات إنتاجية ومنصات تعاون وخدمات سحابية ذكية.

على عكس إصدارات Office القديمة المستقلة، يتطور هذا النظام البيئي من خلال التحديثات التلقائية والتخزين السحابي وعناصر التحكم على مستوى المؤسسات، مما يجعله خيارًا جيدًا لكل من الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية.

Copilot، مساعد الذكاء الاصطناعي للمنصة، يلخص رسائل البريد الإلكتروني في Outlook، ويُنشئ عروضًا تقديمية في PowerPoint، ويحلل اتجاهات البيانات في Excel، ويُعد مسودات المحتوى في Word. بالاقتران مع أدوات مثل Viva Engage للتواصل الداخلي و Clipchamp لتحرير الفيديو بسرعة، تحصل على مكان عمل قائم على الرؤى.

أفضل ميزات Microsoft 365

تعاون وتواصل في الوقت الفعلي من خلال Microsoft Teams

قم بتخزين الملفات ومزامنتها بأمان من خلال تكامل OneDrive و SharePoint .

قم بشراء ونشر وإدارة حلول الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر Microsoft Marketplace

يمكنك الوصول إلى إمكانات الدردشة بالذكاء الاصطناعي والعصف الذهني والبحث من خلال Copilot Chat المدعوم بأحدث نموذج من OpenAI.

قيود Microsoft 365

قد يكون التكامل مع المنتجات غير التابعة لـ Microsoft صعبًا، مما يحد من سير العمل متعدد المنصات.

تتطلب بعض الميزات المتقدمة (مثل Power BI) إعدادات إضافية أو قد لا تكون مضمنة في جميع الخطط.

أسعار Microsoft 365

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Microsoft 365

G2: 4. 6/5 (أكثر من 5500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 13000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft 365؟

وفقًا لتعليقات المستخدمين:

أعتمد على Microsoft 365 كل يوم، وهو جزء كبير من طريقة إنجاز عملي. كان إعداده سهلاً، وبما أن التطبيقات سهلة الاستخدام، فقد شعرت بالراحة في وقت قصير [...] أحيانًا قد يبدو Microsoft 365 ثقيلًا بعض الشيء، خاصة عند تشغيل Teams، الذي يستهلك الكثير من موارد النظام. لا يكون التبديل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل سلسًا دائمًا، وقد تكون مزامنة OneDrive بطيئة في بعض الأحيان.

أعتمد على Microsoft 365 كل يوم، وهو جزء كبير من طريقة إنجاز عملي. كان إعداده سهلاً، وبما أن التطبيقات سهلة الاستخدام، فقد شعرت بالراحة في وقت قصير [...] أحيانًا قد يبدو Microsoft 365 ثقيلًا بعض الشيء، خاصة عند تشغيل Teams، الذي يستهلك الكثير من موارد النظام. لا يكون التبديل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل سلسًا دائمًا، وقد تكون مزامنة OneDrive بطيئة في بعض الأحيان.

🔍 هل تعلم؟ كان أول جدول بيانات، VisiCalc ( 1979)، ثوريًا لدرجة أن الناس اشتروا أجهزة كمبيوتر Apple II فقط لاستخدامه. يُعرف هذا البرنامج بـ"التطبيق القاتل" الذي أطلق عصر الحوسبة الشخصية في العمل.

4. Slack (الأفضل للتواصل الفوري بين أعضاء الفريق والتكامل ومناقشات المشاريع)

عبر Slack

Slack هي منصة اتصال موحدة تجمع بين المحادثات والملفات ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

يمكنك إنشاء قنوات مخصصة للمشاريع أو الأقسام، مما يضمن بقاء المناقشات مركزة وقابلة للبحث. يتم تخزين كل رسالة أو مستند أو قرار داخل مساحة العمل. تتيح Huddles للدردشات الصوتية أو المرئية وClips للتحديثات وCanvas للتوثيق التعاوني للفرق المختلطة والبعيدة البقاء على اتصال.

بالنسبة للزملاء الذين يواجهون صعوبة في التبديل بين التطبيقات، تجمع تكاملات Slack العميقة، بما في ذلك Salesforce وGoogle Drive وGitHub وTrello وغيرها، جميع الأدوات والتحديثات على المنصة.

أفضل ميزات Slack

تعاون خارجيًا مع العملاء والموردين عبر Slack Connect

أتمتة سير العمل المتكرر باستخدام Workflow Builder

ابحث عن الرسائل والملفات والقرارات باستخدام Enterprise Search

استخدم الذكاء الاصطناعي في Slack وAgentforce لتلخيص سلاسل المحادثات واستخراج بنود العمل وإنشاء المحتوى.

قيود Slack

قد يكون Slack مربكًا بسبب الإشعارات المستمرة، خاصةً عند إضافته إلى قنوات متعددة.

وظيفة البحث محدودة؛ قد يكون من الصعب العثور على الرسائل أو الملفات القديمة ما لم تكن المحادثات منظمة جيدًا.

أسعار Slack

مجاني

المزايا: 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Business+: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (أكثر من 36,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (23,882)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slack؟

رأي أحد المستخدمين حول المنصة:

أكثر ما يعجبني هو أنه يجمع كل اتصالات فريقنا في مكان واحد. بدلاً من سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي والتي تضيع فيها المعلومات، لدينا قنوات مخصصة لمشاريع مختلفة وفرق مختلفة وحتى للمحادثات العادية. [...] من المحبط حقًا أن تبحث عن شيء ما من بضعة أشهر مضت وتدرك أنه اختفى لأنك لم تقم بالتحديث. تشعر وكأنك مجبر على الدفع فقط لتتمكن من الوصول إلى محادثاتك الخاصة.

أكثر ما يعجبني هو أنه يجمع كل اتصالات فريقنا في مكان واحد. بدلاً من سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي والتي تضيع فيها المعلومات، لدينا قنوات مخصصة لمشاريع مختلفة وفرق مختلفة وحتى للمحادثات العادية. [...] من المحبط حقًا أن تبحث عن شيء ما من بضعة أشهر مضت وتدرك أنه اختفى لأنك لم تقم بالتحديث. تشعر وكأنك مجبر على الدفع فقط لتتمكن من الوصول إلى محادثاتك الخاصة.

🧠 حقيقة ممتعة: بدأت فكرة أسبوع العمل الذي يبلغ 40 ساعة في القرن التاسع عشر عندما دفع نشطاء العمال بشعار "ثماني ساعات للعمل، وثماني ساعات للراحة، وثماني ساعات لما نريد". قبل ذلك، كان من المعتاد أن يبلغ عدد ساعات العمل في اليوم 12-14 ساعة.

5. Confluence (الأفضل للتوثيق ومشاركة المعرفة المنظمة)

عبر Confluence

Confluence من Atlassian هو مساحة عمل رقمية تمكّن الفرق من التعاون وتوثيق وتنظيم المعرفة.

من اللوحات البيضاء والمستندات الحية إلى قواعد البيانات وتحديثات الفيديو، يتكيف البرنامج مع طريقة عملك. يمكن للمصممين رسم المفاهيم بصريًا، ويمكن لفرق المنتجات صياغة PRDs، ويمكن للعمليات تنظيم العمليات المتكررة، مع الحفاظ على إمكانية البحث في كل مرحلة من مراحل العمل.

Rovo، محرك الذكاء الاصطناعي من Atlassian، يربط بين جميع أدواتك. استخدمه لتلخيص المحتوى وربط قاعدة المعرفة الخاصة بك عبر Jira و Slack ومنصات أخرى. يمكنك صياغة الخطط أو تحسين الوثائق أو طلب Rovo Chat للحصول على إجابات سريعة حول سياسات الشركة أو مالكي المشاريع أو نتائج الاجتماعات.

أفضل ميزات Confluence

قم بالعصف الذهني أو رسم المخططات أو تخطيط العمليات بصريًا باستخدام اللوحات البيضاء وتحويل الأفكار إلى مهام على الفور.

نظم معالم المشروع أو بيانات التهيئة أو أهداف OKR بكفاءة باستخدام قواعد البيانات مع طرق عرض قابلة للتخصيص.

تابع آخر المستجدات بسهولة باستخدام الصفحة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي و ملخصات التعليقات التي تعرض التحديثات الرئيسية في ثوانٍ معدودة.

ابدأ مشاريع أو مستندات جديدة بسرعة باستخدام قوالب معدة مسبقًا لإدارة المشاريع أو ملاحظات الاجتماعات أو خطط التسويق.

قيود Confluence

قد يكون محرر الصفحات غير عملي ومثيرًا للإحباط، خاصةً مع التنسيقات المعقدة أو الصور أو الماكرو، مما يجعل إنشاء المستندات بطيئًا.

يفتقر إلى إدارة مناسبة للصفحات والمحتوى، مما يؤدي إلى عدم تنظيم البيانات

أسعار Confluence

مجاني

قياسي: 5.42 دولار شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 10.44 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Confluence

G2: 4. 1/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Confluence؟

كما يقول أحد المستخدمين:

نظرًا لأننا ننتمي إلى قطاع الخدمات، فإن عقد اجتماعات منتظمة وتوثيقها هو أحد أنشطتنا اليومية لإدارة أعمالنا بشكل سلس. يساعدنا Confluence في المناقشات التعاونية، كما يساعدنا في قراءة وكتابة المستندات الشخصية للشركة. […] أحد القيود الرئيسية لـ Confluence هو أنه لا يمكن تصميم أو تخصيص صفحاته مثل MS Word أو Notion بسبب صلابته وقوالبته الثابتة.

نظرًا لأننا ننتمي إلى قطاع الخدمات، فإن عقد اجتماعات منتظمة وتوثيقها هو أحد أنشطتنا اليومية لإدارة أعمالنا بشكل سلس. يساعدنا Confluence في المناقشات التعاونية، كما يساعدنا في قراءة وكتابة المستندات الشخصية للشركة. […] أحد القيود الرئيسية لـ Confluence هو أنه لا يمكن تصميم أو تخصيص صفحاته مثل MS Word أو Notion بسبب صلابته وقوالبته الثابتة.

6. Zoho Workplace (الأفضل لإدارة البريد الإلكتروني والمستندات والفريق)

عبر Zoho Workplace

Zoho Workplace هو مجموعة أدوات تعاون مصممة للمؤسسات التي ترغب في تبسيط بيئة العمل الرقمية لديها. تحصل على لوحة تحكم للوصول إلى جميع أدواتك وإدارة المهام والبقاء على اطلاع على آخر المستجدات من خلال تسجيل دخول واحد.

بفضل التطبيقات المدمجة مثل Zoho Mail وCliq وWorkDrive وConnect، يمكن للمهنيين كتابة المحتوى ومشاركته والتعاون عليه في الوقت الفعلي.

يضيف مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج Zia طبقة من الذكاء من خلال عرض نتائج البحث عبر جميع المنصات المتصلة، مما يساعدك في العثور على الرسائل أو الملفات أو الملاحظات.

أفضل ميزات Zoho Workplace

تعاون في العمل على المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية باستخدام Zoho Writer و Sheet و Show .

قم بتخزين الملفات وتنظيمها في مجلدات الفريق المشتركة باستخدام Zoho WorkDrive مع التحكم في الإصدارات.

أتمتة الدردشات المتكررة وتحديثات المهام باستخدام الروبوتات في Zoho Cliq لتسهيل سير العمل.

قيود Zoho Workplace

خيارات تخصيص محدودة، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة في المؤسسات الكبيرة

قد تكون حدود التخزين الخاصة به مقيدة للمشاريع التي تحتوي على بيانات كثيرة.

أسعار Zoho Workplace

Workplace Standard: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Mail Lite: 1 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Mail Premium: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Workplace Professional: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Workplace Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoho Workplace

G2: 4. 4/5 (أكثر من 26,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Workplace؟

يشارك أحد المراجعين المعتمدين:

Zoho Projects يجعل إدارة المهام وتتبع المشاريع أمرًا بسيطًا للغاية. يعجبني بشكل خاص التصميم البسيط الذي يعتمد على القوائم ومخططات جانت. إنه يجعل حياتنا أسهل لأنه يوفر معالم المهام بالإضافة إلى الوقت. […] على الرغم من أن Zoho Projects غني بالميزات، إلا أن منحنى التعلم قد يكون صعبًا بعض الشيء للمستخدمين الجدد، خاصة عند تخصيص سير العمل المتقدم.

Zoho Projects يجعل إدارة المهام وتتبع المشاريع أمرًا بسيطًا للغاية. يعجبني بشكل خاص التصميم البسيط الذي يعتمد على القوائم ومخططات جانت. إنه يجعل حياتنا أسهل لأنه يوفر معالم المهام بالإضافة إلى الوقت. […] على الرغم من أن Zoho Projects غني بالميزات، إلا أن منحنى التعلم قد يكون صعبًا بعض الشيء للمستخدمين الجدد، خاصة عند تخصيص سير العمل المتقدم.

Enterprise AI Search في ClickUp يجمع كل أعمالك معًا، مما يتيح لك العثور على المعلومات على الفور عبر كل أداة متصلة — مثل Google Drive و Notion و Slack و Gmail — من مكان واحد. بدلاً من التبديل بين التطبيقات، تحصل على إجابات سريعة وسياقية مستمدة من المهام والمستندات والمحادثات والاجتماعات، بحيث ترى دائمًا الصورة الكاملة. بفضل التحديثات في الوقت الفعلي والوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي، يمكنك الوثوق في أن نتائج البحث حديثة وكاملة. توفر هذه التجربة الموحدة الوقت وتعزز الإنتاجية وتساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة دون عناء البحث في منصات متعددة.

7. MangoApps (الأفضل للتعاون الاجتماعي القائم على الإنترانت ومشاركة الموظفين)

عبر MangoApps

MangoApps هي منصة للموظفين تجمع بين إمكانات الإنترانت ومركز التعاون ومجموعة إدارة العمل. وهي توفر إنترانت حديثة مع أداة إنشاء صفحات بدون كود، ولوحات معلومات قائمة على الأدوار، وبوابات موظفين تحمل العلامة التجارية، واتصالات متعددة القنوات من خلال التنبيهات والنشرات الإخبارية والتحديثات المستهدفة.

تدمج المنصة أيضًا مساعدين ووكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرة في سير عملك، مما يساعد الموظفين على البحث عن المحتوى الداخلي وإكمال المهام والوصول إلى دعم الموارد البشرية أو تكنولوجيا المعلومات على الفور. يتم تدريب هؤلاء المساعدين على البيانات الداخلية لشركتك، مما يضمن إجابات دقيقة وآمنة من حيث السياق.

أفضل ميزات MangoApps

شجع موظفيك من خلال التقدير والمكافآت للإنجازات المهمة والإنجازات وتقدير الزملاء.

استفد من التواصل متعدد اللغات بفضل ميزة الترجمة المدمجة لأكثر من 50 لغة.

قم بإنشاء وتخصيص مساعدات الذكاء الاصطناعي في AI Studio باستخدام بيانات مؤسستك وتوليد معزز بالاسترجاع.

قيود MangoApps

إدارة المهام عبر مشاريع متعددة تكون مجزأة؛ لا توجد طريقة بسيطة موحدة لعرض المهام المعلقة أو إعداد تقارير عنها.

لا تتوفر وظائف متقدمة لإدارة المشاريع (مثل مخططات جانت).

أسعار MangoApps

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MangoApps

G2: 4. 2/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MangoApps؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين:

أحب تطبيقات Mango بسبب الخيارات العديدة التي توفرها، مثل التواصل مع أشخاص من جميع أنحاء الشركة ممن يوجدون في مواقع بعيدة. […] إنها سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. […] ليس من السهل نشر أسئلة أو تحديثات مشتركة بين المجموعات. يجب أن ينتهي الكثير من المحتوى في مجموعة واحدة، مما يفقد بعض الفرص للوصول إلى جمهور أكبر.

أحب تطبيقات Mango بسبب الخيارات العديدة التي توفرها، مثل التواصل مع أشخاص من جميع أنحاء الشركة ممن يوجدون في مواقع بعيدة. […] إنها سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. […] ليس من السهل نشر أسئلة أو تحديثات مشتركة بين المجموعات. يجب أن ينتهي الكثير من المحتوى في مجموعة واحدة، مما يفقد بعض الفرص للوصول إلى جمهور أكبر.

8. Workona (الأفضل لتنظيم علامات التبويب ومساحة العمل)

عبر Workona

يقوم Workona بتنظيم علامات التبويب المفتوحة وتطبيقات السحابة وموارد المشروع في مساحات مخصصة، مما يحول متصفحك إلى مساحة عمل مركزة. تعمل كل مساحة كطاولة عمل رقمية للمشروع، حيث تحتوي على كل شيء بدءًا من مستندات Google وقنوات Slack وحتى ملفات Figma.

تتيح لك قوالب البحث الذكي وأتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي إعداد مشاريع جديدة مع مجلدات مرتبطة وعلامات تبويب مشتركة وأدوات متصلة. بفضل الحفظ التلقائي ولقطات النسخ الاحتياطي ومزامنة الأجهزة، لن تفقد عملك أبدًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمنحك ملحق Tab Manager للمنصة (المتوفر لمتصفحات Chrome وFirefox وEdge) تحكمًا كاملاً في علامات التبويب المفتوحة من خلال تجميعها في مساحات عمل ذات صلة.

أفضل ميزات Workona

قم بتعليق علامات التبويب غير النشطة تلقائيًا لتوفير الذاكرة وتسريع أداء المتصفح.

احفظ جلستك بالكامل تلقائيًا لضمان إمكانية إغلاق علامات التبويب والعودة في أي وقت دون فقدان التقدم المحرز.

شارك مساحة العمل الخاصة بك مع زملائك في الفريق حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى نفس مجموعة الموارد والملاحظات والمهام.

قيود Workona

يقتصر المستوى المجاني على خمسة مساحات فقط

قد تختلف توافقية المتصفح. تعمل بعض الميزات بشكل مختلف على Chrome و Firefox و Brave، ولا تحفظ جميع المتصفحات التجميعات كما هو متوقع.

أسعار Workona

المزايا: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين على الأقل)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Workona

G2: 4. 8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Workona؟

من مراجعة مستخدم تم التحقق منها:

ساعدني Workona في إدارة عدة ملفات تعريف مستخدمين في وقت واحد بطريقة فعالة للغاية، ولم أعد أفقد علامات التبويب التي أعمل عليها في مشاريع مختلفة، كما ساعدني في إدارة الموارد مثل الإشارات المرجعية. [...] استغرق الأمر مني بضع ساعات لتنفيذه على ملفين تعريف مستخدمين مع عدة مشاريع. [...] إنه بطيء في التحميل على الأجهزة منخفضة الأداء مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تستخدم Celeron (ولكن كل شيء بطيء على Celeron).

ساعدني Workona في إدارة عدة ملفات تعريف مستخدمين في وقت واحد بطريقة فعالة للغاية، ولم أعد أفقد علامات التبويب التي أعمل عليها في مشاريع مختلفة، كما ساعدني في إدارة الموارد مثل الإشارات المرجعية. [...] استغرق الأمر مني بضع ساعات لتنفيذه على ملفين تعريف مستخدمين مع عدة مشاريع. [...] إنه بطيء في التحميل على الأجهزة منخفضة الأداء مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تستخدم Celeron (ولكن كل شيء بطيء على Celeron).

🔍 هل تعلم؟ تأسست شركة Groove Networks، التي كانت رائدة في مجال مشاركة الملفات والتعاون بين المستخدمين في الوقت الفعلي، على يد Ray Ozzie. ثم استحوذت عليها Microsoft في عام 2005 مقابل 120 مليون دولار. وفي النهاية، دخلت تقنيتها في SharePoint Workspace من Microsoft ثم تطورت لتصبح جزءًا من OneDrive.

9. Notion (الأفضل لمساحة عمل مرنة للملاحظات والمشاريع وقواعد البيانات)

عبر Notion

Notion هو أداة إنتاجية مرنة تساعدك على تنظيم الملاحظات وإدارة المهام والتعاون مع فريقك وإنشاء قواعد بيانات مخصصة. يمكنك إنشاء صفحات للمشاريع ومواقع ويكي لمعرفة الفريق وقوائم المهام التي تحافظ على تماسك الجميع.

عندما تحتاج إلى مساحة لتبادل الأفكار، ما عليك سوى إنشاء صفحة تحتوي على صور مضمنة وملاحظات سريعة. استخدم لوحة Kanban التي تعمل بالسحب والإفلات أو أنشئ قوائم مراجعة مع تذكيرات.

بالإضافة إلى الملاحظات والمهام، تتيح لك قواعد بيانات Notion إنشاء أي شيء بدءًا من تقاويم المحتوى وحتى أنظمة CRM. بفضل ميزات التعاون والتعليق في الوقت الفعلي، يمكنك مناقشة المشاريع دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

أفضل ميزات Notion

أتمتة الأعمال المتكررة باستخدام Notion Agent الذي يمكنه إكمال المهام وتحديث قواعد البيانات وإنشاء المحتوى.

سجل كل محادثة باستخدام ملاحظات اجتماعات AI التي تلخص المهام وتوزعها وتقوم بتحديث صفحات المشروع تلقائيًا.

ابحث عن السياق عبر مستندات Notion وملفات PDF والأدوات المتصلة باستخدام Enterprise Search

أنشئ مستندات تفاعلية باستخدام أكثر من 50 كتلة محتوى، بما في ذلك المخططات البيانية وأزرار التبديل والتضمينات والجداول.

قيود Notion

قد يكون الأداء بطيئًا مع قواعد البيانات الكبيرة أو الصفحات العديدة أو المحتوى الثقيل

قد تكون وظيفة البحث وإظهار المعرفة غير متسقة

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 6/5 (أكثر من 8000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

كما ورد في مراجعة حديثة:

ساعدني Notion في تنظيم أفكاري ومشاريعي بطريقة لم تنجح فيها دفاتر الملاحظات الرقمية الأخرى. بين الرموز التعبيرية والاتصال بالتطبيقات الأخرى والمرئيات التي تساعد عقلي على تنظيم المعلومات بالطريقة التي أراها الأفضل، كانت هذه الأداة ذات قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لي كموظف بدوام كامل ورائد أعمال. [...] أعتقد أن توحيد تقويمي كان صعبًا، كما كان من الصعب ربط مشاريع مختلفة بتقويم "واحد" وكذلك الحصول على تذكيرات.

ساعدني Notion في تنظيم أفكاري ومشاريعي بطريقة لم تنجح فيها دفاتر الملاحظات الرقمية الأخرى. بين الرموز التعبيرية والاتصال بالتطبيقات الأخرى والمرئيات التي تساعد عقلي على تنظيم المعلومات بالطريقة التي أراها الأفضل، كانت هذه الأداة ذات قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لي كموظف بدوام كامل ورائد أعمال. [...] أعتقد أن توحيد تقويمي كان صعبًا، كما كان من الصعب ربط مشاريع مختلفة بتقويم "واحد" وكذلك الحصول على تذكيرات.

10. Rambox (الأفضل لإدارة التطبيقات والاتصالات)

عبر Rambox

Rambox هو منظم مساحة العمل الذي يساعدك على إدارة تطبيقات الويب المختلفة مثل برامج المراسلة والبريد الإلكتروني وإدارة المشاريع والدردشة الجماعية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ما عليك سوى إضافة التطبيقات التي تستخدمها أكثر من غيرها، وتهيئتها في مساحات عمل مخصصة، وإعداد الإشعارات. يتيح لك هذا البرنامج تجميعها حسب المشروع وحتى إيقاف تشغيل المنصات غير النشطة لتوفير ذاكرة الكمبيوتر.

بفضل ميزات مثل إدارة كلمات المرور والتبديل السريع بين الحسابات والوضع المظلم ودعم الإضافات المخصصة، من السهل الحفاظ على سير عملك دون أي عوامل تشتيت. يمكنك إيقاف الإشعارات مؤقتًا للتركيز، ودمج إضافات مثل أدوات التدقيق النحوي أو أدوات إدارة كلمات المرور، ومزامنة إعداداتك عبر الأجهزة في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Rambox

أوقف التشتيت على الفور باستخدام وضع التركيز

قم بالتبديل بين الأدوات باستخدام البحث السريع واختصارات لوحة المفاتيح

أقفل مساحة العمل باستخدام كلمة مرور رئيسية أو مفتاح أمان FIDO U2F لمزيد من الحماية.

قم بتطبيق JavaScript أو CSS injection لتخصيص شكل ومظهر التطبيقات الفردية.

قيود Rambox

يستهلك ذاكرة كبيرة، خاصة مع وجود العديد من الخدمات أو علامات التبويب

لا يتوفر سوى عدد قليل من ملحقات Chrome كملحقات إضافية

أسعار Rambox

الأساسي: مجاني

Pro: 7 دولارات شهريًا (حتى ثلاثة مستخدمين)

المؤسسات: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Rambox

G2: 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rambox؟

يلخص أحد المراجعين في Capterra ذلك على النحو التالي:

يمكنك الوصول إلى عدة مواقع ويب في تطبيق واحد، وهذا رائع! باستخدام تطبيق مصاحب، يمكنك تجميع جميع تطبيقات الويب الأساسية في منصة واحدة موحدة. […] يفتقر إلى الإضافات المهمة ولا يمكنه فتح صفحات الويب في المتصفح والتطبيق في وقت واحد. تصفح مواقع الأخبار أو الموارد يبدو معقدًا للغاية.

يمكنك الوصول إلى عدة مواقع ويب في تطبيق واحد، وهذا رائع! باستخدام تطبيق مصاحب، يمكنك تجميع جميع تطبيقات الويب الأساسية في منصة واحدة موحدة. […] يفتقر إلى الإضافات المهمة ولا يمكنه فتح صفحات الويب في المتصفح والتطبيق في وقت واحد. تصفح مواقع الأخبار أو الموارد يبدو معقدًا للغاية.

💡نصيحة احترافية: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp البحث في مساحة العمل بأكملها — بما في ذلك المهام والمستندات والمحادثات وحتى الأدوات الخارجية المتصلة مثل Google Drive أو GitHub — لعرض المعلومات ذات الصلة على الفور، بغض النظر عن مدى قِدمها أو مدى إخفائها. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى إعداد تحديث لمشروع أو الإجابة على سؤال أحد العملاء، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي جمع المعلومات تلقائيًا من المستندات السابقة والمحادثات الحديثة والتطبيقات المدمجة، ثم تلخيص النتائج أو عرضها في ثوانٍ معدودة. وهذا يلغي الحاجة إلى البحث يدويًا في منصات متعددة، مما يضمن حصولك دائمًا على السياق الكامل وأحدث المعلومات في متناول يدك. تعرف على كيفية إنشاء وكيلك الخاص في ClickUp:

11. Bitrix24 (الأفضل لمشروع CRM متكامل ومجموعة اتصالات)

عبر Bitrix24

Bitrix24 هي منصة إدارة أعمال قائمة على السحابة. تساعدك على إدارة علاقات العملاء وتتبع مسارات المبيعات وتعيين المهام وإدارتها وتخزين الملفات المهمة.

يمكنك تنظيم المشاريع في لوحات Kanban ومخططات Gantt ومجموعات العمل التعاونية. توفر المنصة أيضًا نماذج قابلة للتخصيص ومواقع ويب ومتاجر عبر الإنترنت لتفاعل العملاء، بالإضافة إلى تحليلات وتقارير مفصلة حتى تظل على اطلاع على التقدم والإنتاجية. ​

يمكن لـ CoPilot إنشاء ملاحظات الاجتماعات، وطرح الأفكار، وصياغة الرسائل، وتلخيص المكالمات، أو حتى تحويل توصيات المتابعة إلى مهام قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات Bitrix24

أتمتة سير العمل المتكرر والعمليات القياسية باستخدام مشغلات وقواعد مخصصة

تتبع الوقت وأعباء العمل والأداء لتحسين إنتاجية الفريق

قم بتوحيد الاتصالات من خلال الدردشة المدمجة والمكالمات المرئية ومجموعات العمل وموجز الأنشطة على مستوى الشركة.

قيود Bitrix24

غالبًا ما يكون دعم العملاء بطيئًا وأقل استجابة، خاصة بالنسبة لمستخدمي الخطط المجانية.

قد تبدو الواجهة مزدحمة وغير بديهية بسبب مجموعة الأدوات الواسعة التي توفرها، مما يجعل عملية التهيئة والتدريب أكثر تعقيدًا.

أسعار Bitrix24

قياسي: 124 دولارًا شهريًا (حتى 50 مستخدمًا)

المحترفون: 249 دولارًا شهريًا (حتى 100 مستخدم)

المؤسسات: 499 دولارًا شهريًا (حتى 250 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2: 4. 1/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bitrix24؟

رأي أحد المستخدمين في البرنامج:

إنها منصة جيدة حقًا للشركات الصغيرة لاستخدامها كأداة اتصال وتعاون عالية الجودة دون تكاليف ومشاكل منصات مثل Jira و Confluence و MS Teams. […] لا يعجبني أن الميزات الكاملة غير متاحة للمستخدم الأساسي عندما يصل عدد موظفي الشركة إلى 5 أشخاص وتحتاج إلى الترقية إلى دفع ضعف السعر لـ 100 موظف للحصول على الميزات الإضافية مثل تسجيل الدخول، إلخ.

إنها منصة جيدة حقًا للشركات الصغيرة لاستخدامها كأداة اتصال وتعاون عالية الجودة دون تكاليف ومشاكل منصات مثل Jira و Confluence و MS Teams. […] لا يعجبني أن الميزات الكاملة غير متاحة للمستخدم الأساسي عندما يصل عدد موظفي الشركة إلى 5 أشخاص وتحتاج إلى الترقية إلى دفع ضعف السعر لـ 100 موظف للحصول على الميزات الإضافية مثل تسجيل الدخول، إلخ.

🔍 هل تعلم؟ عندما اخترع ألكسندر باين جهاز الفاكس في عام 1843، كان بإمكانه نقل الصور عبر خطوط التلغراف. لذا، من الناحية الفنية، كان الناس يرسلون "المستندات رقميًا" منذ أكثر من 180 عامًا.

اجعل الأجزاء المتحركة تنقر (للأعلى) في مكانها

تعد إدارة العمل عبر أدوات متعددة أمرًا مرهقًا ويستغرق وقتًا طويلاً ويكون عرضة للأخطاء. توفر لك أدوات برامج مساحة العمل الموحدة الموضحة هنا خيارات لتركيز سير العمل وتحسين التعاون وتعزيز الإنتاجية، ولكنها لا تزال تترك ثغرات.

تم تصميم ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، ليوفر لك نظامًا مرنًا لإدارة المهام مع إمكانات ذكاء اصطناعي مدمجة.

بفضل مساعد الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain المدمج في المنصة، ووجود كل شيء في مكان واحد بدءًا من المهام والمستندات والمحادثات ولوحات المعلومات وحتى التقويمات والنماذج واللوحات البيضاء، فإن ClickUp هو مساحة العمل الوحيدة التي تحتاجها والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

فماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا واستمتع بتجربة عمل أكثر ذكاءً وكفاءة! ✅