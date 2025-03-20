أفضل 11 بديلاً ومنافسًا لـ Avoma في عام 2025

تُعد Avoma، المعروفة بتسجيل الاجتماعات ونسخها وميزات التعاون الجماعي، خيارًا شائعًا للعديد من الفرق. في حين أنه يعمل بشكل جيد لبعض الفرق، قد يجد البعض الآخر أنه لا يحقق جميع المزايا.

ربما لا يتوافق Avoma تمامًا مع سير العمل لديك، أو ربما تبحث عن عمليات تكامل أعمق، أو إمكانات متقدمة لمشاركة الملاحظات، أو ميزات ذكاء الإيرادات المصممة خصيصًا لعمليات المبيعات أو نجاح العملاء.

الخبر السار؟ ليس عليك تقديم تنازلات.

في هذه المقالة، سنناقش بعضًا من أفضل بدائل Avoma، ونفصل ميزاتها الرئيسية ونقاط قوتها وحالات الاستخدام المثالية. لقد بذلنا كل ما في وسعنا من جهد من أجلك، لذا استمر في القراءة لمعرفة الأدوات التي قد تعمل بشكل أفضل لاجتماعاتك وتعزز إنتاجيتك!

⏰ ملخص 60 ثانية مع سعي الشركات إلى التواصل السلس وتحسين الإنتاجية، يستمر الطلب على حلول ذكاء الاجتماعات مثل Avoma في الارتفاع. في هذه المدونة، نستكشف أفضل 11 بديلاً ومنافسًا لـ Avoma لمندوبي المبيعات. ClickUp: أفضل أداة للاجتماعات وإدارة المهام والتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أفوما الأفضل لتدوين الملاحظات والتعاون

Fathom: الأفضل لالتقاط رؤى المبيعات وملخصات المكالمات

Gong. io: أفضل منصة لتحليلات المحادثات وذكاء المبيعات

Otter. ai: أفضل أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للنسخ والتعاون في الاجتماعات

وينجمان: أفضل منصة ذكاء محادثة للتدريب على المبيعات في الوقت الفعلي

Salesloft: أفضل منصة مشاركة مبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء

جوقة ai: أفضل أداة تحليلية للمحادثات لتحسين محادثات المبيعات

تاكتك: أفضل أداة لتدوين ملاحظات الاجتماعات للنسخ في الوقت الفعلي وإدارة المهام

MeetGeek. ai: أفضل مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي للتدوين والرؤى

غرين أفضل مسجل اجتماعات بالذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء والتعاون

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Avoma؟

يجب أن يتماشى برنامج إدارة الاجتماعات المناسب مع طريقتك الفريدة في العمل وأن يلبي المعايير الأساسية مثل الأمان والامتثال. هناك أيضًا بعض العوامل المهمة الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار والتي يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا:

الميزات الأساسية: يجب أن تجعل أداتك الاجتماعات سهلة. يجب أن توفر تسجيلًا دقيقًا ونسخًا دقيقًا ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على الاتجاهات والملخصات التلقائية التي توفر عليك إعادة تشغيل التسجيلات الطويلة

قابلية التوسع والتخصيص: مع نمو شركات السوق المتوسطة، تنمو احتياجاتها أيضًا. ابحث عن نظام أساسي يمكنه التوسع معك، سواء كان ذلك بإضافة المزيد من المستخدمين أو التعامل مع تدفقات عمل أكثر تعقيدًا. نقاط إضافية إذا كان بإمكانك تعديلها لتناسب الطريقة التي يحب فريقك العمل بها

تكامل عميق مع أدوات العمل: ضع في اعتبارك الأدوات التي تتكامل مع مجموعتك التقنية الحالية بخلاف أدوات إدارة علاقات العملاء، مثل أدوات إدارة المهام (ClickUp)، ومنصات مؤتمرات الفيديو (Zoom، وMS Teams)، وعملاء البريد الإلكتروني (Gmail، وOutlook) وقواعد المعرفة (Confluence)

تسعير وقيمة شفافة: بغض النظر عن مدى روعة الأداة، يجب أن تناسب ميزانيتك. ابحث عن أسعار شفافة دون رسوم خفية. كما أن الإصدار التجريبي المجاني أو العرض التوضيحي المجاني مفيد أيضًا؛ حيث يمكنك تجربته ومعرفة ما إذا كان يعمل حقًا لفريقك

لمحة سريعة عن أفضل 11 بديلًا من بدائل Avoma

فيما يلي نظرة عامة على أفضل برامج المساعدة في الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في العثور على الأنسب لاحتياجات فريقك!

الاسم الأفضل لـ الميزات الرئيسية انقر فوق اجتماع شامل وإدارة المهام والتعاون تنظيم المهام، وإدارة الاجتماعات، وأتمتة سير العمل الذباب الإلكتروني. ai مساعد الاجتماعات للتسجيل والنسخ تكامل CRM وملخصات الاجتماعات القابلة للتنفيذ فاثوم رؤى المبيعات وملخصات المحادثات مزامنة CRM والقوالب الخاصة بالمبيعات Gong. io تحليلات المحادثة المتعمقة وذكاء المبيعات تحليل تفاعل العملاء والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي أوتر، ai النسخ والتعاون في الوقت الفعلي تدوين دقيق مع تكامل سلس للتقويم وينجمان التدريب على المبيعات في الوقت الفعلي وتحليل المحادثات التدريب المباشر وتتبع الأداء أثناء المكالمات Salesloft مشاركة المبيعات المدعمة بالذكاء الاصطناعي وإدارة مسارات المبيعات الاتصالات الآلية وجهود التوعية جوقة ai تحسين محادثات المبيعات وتحليل المكالمات تتبع مكالمات المبيعات وتحسين استراتيجية الفريق تاكتك النسخ في الوقت الفعلي وتنظيم المهام الفرق التي ترغب في إنشاء مهام قابلة للتنفيذ وتسجيل أبرز أحداث الاجتماعات MeetGeek. ai تدوين الاجتماعات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ومتابعة الرؤى تحليل متعمق للاجتماعات ومشاركة الأفكار بسهولة الحبوب تسجيل ومشاركة النقاط البارزة للاجتماعات والملاحظات ركزت الفرق على التقاط ملاحظات العملاء ومشاركة اللحظات الرئيسية

أفضل 11 بديلاً لأفوما

لقد جمعنا 11 بديلاً من أفضل بدائل Avoma، لكل منها ميزات وإمكانيات فريدة لتلبية الاحتياجات المختلفة. بدءًا من عمليات التكامل الأفضل ودقة النسخ إلى الملاحظات المتقدمة التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي ورؤى المحادثات، فإن هذه البدائل لديها ما تحتاجه.

1. ClickUp (أفضل أداة للاجتماعات وإدارة المهام والتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يُحدث ثورة في كيفية إدارة الفرق للمشاريع والمستندات والتواصل - كل ذلك في منصة واحدة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يستخدم برنامج ClickUp لإدارة المبيعات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الاجتماعات والتعاون بشكل عام. مع الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفرق تحليل اتجاهات البيانات للتنبؤ بنتائج المبيعات وتحديد التحديات المحتملة قبل ظهورها.

تعرّف على أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp، أفضل صديق لك في الاجتماعات! إنه يلتقط كل ما هو مهم - من عناصر العمل إلى القرارات الرئيسية - حتى تتمكن من الاستمرار في المشاركة دون القلق بشأن تفويت أي شيء.

بعد كل مكالمة، تحصل بعد كل مكالمة على ملخص واضح ومنظم ونسخ لما تمت مناقشته. هذا يعني أنه لا مزيد من فك رموز الملاحظات الفوضوية لاحقًا!

ما يميز أداة ClickUp AI Notetaker حقًا هو كيفية تكاملها بسلاسة مع بقية عملك في ClickUp. يمكن لأداة AI Notetaker إنشاء مهام تلقائيًا من مناقشات اجتماعك أو مشاركة الملخص مباشرةً في دردشة فريقك. وبهذه الطريقة، يبقى الجميع متناسقاً، ولا يسقط أي شيء من خلال الشقوق.

احصل على تدوين الاجتماعات وعناصر الإجراءات مع أداة ClickUp's AI Notetaker

علاوةً على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة العمليات الروتينية، مثل جدولة الاجتماعات وإرسال التذكيرات، بناءً على مدى توفر الفريق وتفضيلاته. يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت المستغرق في تنسيق الخدمات اللوجستية وتمكين أعضاء الفريق من التركيز على التعاون بفعالية في الصفقات.

اربط جداول الأعمال والملاحظات والمتابعة بالمهام باستخدام ClickUp Meetings

يمكنك أيضًا استخدام محرر النص المنسق لـ ClickUp Meetings لتدوين الملاحظات وإضافة التعليقات ووضع علامات على زملائك في الفريق لمتابعة محددة أثناء الاجتماعات. وإذا كان هناك ما يجب إنجازه بعد الاجتماع؟ يمكنك تعيين المهام مباشرةً من ملاحظات الاجتماع.

لا مزيد من البحث في الملاحظات المبعثرة؛ كل شيء منظم وجاهز للمشاركة مع أصحاب المصلحة.

ClickUp Brain، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي القوي من ClickUp، يتيح لك تلخيص ملاحظات الاجتماع بسرعة، والتحقق من القواعد النحوية، وحتى صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو تقارير المتابعة. تعمل هذه الوظيفة بسلاسة مع التعاون في الوقت الفعلي داخل ClickUp Docs، مما يحافظ على كل شيء منظمًا ومنظمًا ويسهل العثور عليه.

احصل على رؤى فورية للاجتماعات باستخدام ClickUp Brain

هل تريد أن تجعل اجتماعاتك أكثر تفاعلية؟ استخدم ClickUp Whiteboards لتخطيط الأفكار والتعاون في الوقت الفعلي. ولإبقاء الأمور على المسار الصحيح مع العملاء، يمكنك بسهولة إضافة تأملات أو ملاحظات في مهام وتعليقات ClickUp، حتى لا تغفل أبدًا عما يجب القيام به بعد ذلك.

تقدم ClickUp أيضًا قوالب مفيدة لإجراء اجتماعات سلسة. على سبيل المثال، قالب محضر الاجتماع ClickUp Meeting Minutes يساعدك في الحفاظ على التنظيم والكفاءة أثناء الاجتماعات. فهو يمكّنك من تسجيل الحضور وجداول الأعمال وعناصر الإجراءات بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين المهام مباشرةً من المستند لإبقاء الجميع مسؤولين!

احصل على قالب مجاني وثِّق جميع قرارات الاجتماعات، والإجراءات، والمناقشات باستخدام قالب محضر اجتماع ClickUp

يمكنك أيضًا تجربة ClickUp Meeting Notes Template و ClickUp Meetings Template لجعل مناقشات فريقك أكثر إنتاجية.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد تكون المجموعة الواسعة من الميزات المتنوعة مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

ClickUp AI Notetaker: إضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

لقد كان من الرائع أن نرى مقدار الوقت الذي وفرناه في الاجتماعات منذ الانتقال إلى ClickUp. ما كان يستغرق منا ثلاث ساعات أسبوعيًا للتخطيط للفعاليات والتحديثات يستغرق منا الآن أكثر من ساعة فقط. أصبح لدى الفرق المعنية الآن المزيد من الوقت للتركيز على أولويات التسويق الأكثر أهمية.

لقد كان من الرائع أن نرى مقدار الوقت الذي وفرناه في الاجتماعات منذ الانتقال إلى ClickUp. ما كان يستغرق منا ثلاث ساعات أسبوعيًا للتخطيط للفعاليات والتحديثات يستغرق منا الآن أكثر من ساعة فقط. أصبح لدى الفرق المعنية الآن المزيد من الوقت للتركيز على أولويات التسويق الأكثر أهمية.

📮ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاع فعالية الاجتماعات، يرى 12% من المشاركين في الاستطلاع أن الاجتماعات مزدحمة للغاية، و17% يقولون إنها تستغرق وقتًا طويلاً، و10% يعتقدون أنها غير ضرورية في الغالب. وفي استبيان آخر أجراه ClickUp، اعترف 70% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم سيسعدون بإرسال بديل أو وكيل للاجتماعات إذا استطاعوا ذلك. يمكن أن يكون مدون ملاحظات الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp هو الوكيل المثالي لاجتماعاتك! اسمح للذكاء الاصطناعي بالتقاط كل نقطة رئيسية وقرار وعنصر عمل بينما تركز أنت على العمل ذي القيمة الأعلى. مع الملخصات التلقائية للاجتماعات وإنشاء المهام بمساعدة ClickUp Brain، لن تفوتك أبدًا المعلومات المهمة - حتى عندما لا يمكنك حضور الاجتماع. 💫 نتائج حقيقية: أبلغت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

2. Fireflies. ai (الأفضل لتدوين الملاحظات والتعاون)

عبر الذباب الناري

Fireflies هو مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بتسجيل الاجتماعات وتدوينها وتلخيصها عبر المنصات الشائعة مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet. وهو يوفر الوقت من خلال إنشاء ملاحظات دقيقة للاجتماعات، وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية، واستخراج عناصر الإجراءات. يلتقط Fireflies التفاصيل المهمة مثل المهام والمواعيد النهائية والمقاييس الرئيسية مع تحليل نبرة محادثاتك.

يمكنك دمجها بسلاسة مع أدوات مثل HubSpot وSalesforce وSlack، حتى يظل سير عملك سلسًا. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Fireflies إنشاء المهام باستخدام الأوامر الصوتية ومزامنة ملخصات الاجتماعات مباشرةً مع إدارة علاقات العملاء. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة، وقد لا تتطابق جودة النسخ التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع الأدوات الأخرى.

أفضل ميزات Fireflies. ai

أتمتة تحليل المشاعر لإبراز الأجزاء الإيجابية والسلبية والمحايدة من المناقشات

تتبع تفاصيل الاجتماع الرئيسية مثل التواريخ والمقاييس والأسئلة للمتابعة

احصل على تتبع المواضيع القابل للتخصيص لفرز معلومات الاجتماع بناءً على احتياجاتك

الوصول إلى ملاحظات الاجتماعات السابقة مع الطوابع الزمنية والملاحظات القابلة للبحث

استفد من إنشاء قاعدة معرفية ديناميكية باستخدام مقاطع صوتية وتضمين الاجتماعات

القيود التي تفرضها شركة Fireflies

يفتقر إلى القدرة على تسجيل المناقشات المباشرة والشخصية مباشرةً على سطح المكتب (متاح فقط على الهاتف المحمول)

يحتوي الإصدار المجاني على دقائق تسجيل مكالمات محدودة

فايرفليس

مجانًا

الإيجابيات: 18 دولارًا شهريًا لكل مقعد

الأعمال: 29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

المؤسسة: 39 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Fireflies

ج2: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

3. Fathom (الأفضل لالتقاط رؤى المبيعات وملخصات المكالمات)

عبر فاثوم*

Fathom هي أداة مجانية أخرى لتدوين الملاحظات تجعل إدارة الاجتماعات أسهل بكثير. فهي تقوم بتسجيل المحادثات وتدوينها وتلخيصها مع السماح لك بالتركيز على ما تتم مناقشته. حتى أن هناك قوالب قابلة للتخصيص لجميع اجتماعاتك، مثل مكالمات المبيعات أو تسجيلات التحقق من نجاح العملاء، بحيث تتكيف مع احتياجاتك.

يتزامن النظام الأساسي بسلاسة مع CRMs مثل Salesforce و HubSpot، مما يوفر لك الوقت من خلال تحديث الملخصات والمهام تلقائيًا. يمكنك أيضًا مشاركة مقاطع الفيديو بدلاً من الملخصات النصية العادية، مما يوفر المزيد من السياق عند تحديث فريقك على Slack أو أدوات أخرى.

أفضل ميزات Fathom

تتبع وقت التحدث في الوقت الفعلي وتلقي ملاحظات فورية مع تنبيهات "المونولوج" لتحسين التواصل في الاجتماع

حافظ على تركيزك على النقاط الرئيسية والمواضيع وعناصر العمل دون فقدان التفاصيل المهمة

ابحث بشكل أكثر ذكاءً وتعاون في الوقت الفعلي باستخدام أدوات مصممة للعمل الجماعي السلس

تحديد عناصر العمل وتنظيمها بسهولة لضمان متابعة واضحة وفعالة بعد المناقشات

اختبر دعم العملاء سريع الاستجابة مع مساعدة سريعة وودية عند الحاجة

قيود فاثوم

القدرة المحدودة على تخصيص مستوى التفاصيل أو أسلوب ملخصات الاجتماعات حسب تفضيلات معينة

يفتقر إلى القدرة على تحرير الملخصات أو تدريب الذكاء الاصطناعي للحصول على دقة أفضل

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت للنسخ أو الملخصات

تواجه صعوبات مع البيئات الصاخبة أو الأصوات المتداخلة، مما يؤدي إلى تدوين أقل دقة

تسعير Fathom

بداية: 50 دولارًا/شهرًا (تشمل شركة واحدة)

الفضي: 260 دولارًا شهريًا (بما في ذلك 10 شركات)

الذهبي: 380 دولارًا شهريًا (يشمل 25 شركة)

البلاتينية: 680 دولارًا شهريًا (تشمل 50 شركة)

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5. 0/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 5. 0/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom؟

يساعدني تطبيق Fathom على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من اجتماعاتي. كان من السهل إعداد Fathom، كما أنه يتزامن بشكل لا تشوبه شائبة مع تقويم Google الخاص بي مع تسهيل انتقاء واختيار الاجتماعات التي ستتضمن مسجل الذكاء الاصطناعي. الملخصات سهلة الاستيعاب. وأنا أستمتع بشكل خاص بتقسيمها إلى أقسام مختلفة (الوجبات الرئيسية والمواضيع والخطوات التالية).

يساعدني تطبيق Fathom على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من اجتماعاتي. كان من السهل إعداد Fathom، كما أنه يتزامن بشكل لا تشوبه شائبة مع تقويم Google الخاص بي مع تسهيل انتقاء واختيار الاجتماعات التي ستتضمن مسجل الذكاء الاصطناعي. الملخصات سهلة الاستيعاب. وأنا أستمتع بشكل خاص بتقسيمها إلى أقسام مختلفة (الوجبات الرئيسية والمواضيع والخطوات التالية).

4. Gong. io (أفضل منصة لتحليلات المحادثات وذكاء المبيعات)

عبر Gong

تدور فكرة Gong حول جعل اجتماعات مشروعك أكثر ثراءً. يمكنك تخطي المؤتمرات التي لا نهاية لها والبقاء على اطلاع دائم. كما أنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق - لا حاجة إلى تدريب مكثف، حتى تتمكن من البدء على الفور.

سواء كنت تقوم بتأهيل أعضاء الفريق الجدد، أو تتبع مخاوف العملاء، أو ضبط عرض المبيعات الخاص بك، فإن Gong يبسط العملية بأكملها لمحترفي المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، عندما يحين الوقت لمشاركة اللحظات المهمة مع العملاء، يمكنك إرسال التسجيلات برابط بسيط وحتى تتبع من يشاهدها بالفعل.

أفضل ميزات Gong. io

إنشاء عناصر الإجراءات تلقائيًا بأقل قدر من التعديلات، مما يتيح لك التركيز على التنفيذ

احصل على رؤى حول المكالمات الأفضل أداءً لتهيئة وتدريب أعضاء الفريق الجدد بشكل أسرع لتحقيق رضا العملاء بشكل أفضل

تتبع مشكلات واتجاهات العملاء المتكررة لتعزيز فهمك للسوق

حلل لغة المبيعات الناجحة ونقاط الضعف والاعتراضات لتحسين نهج المبيعات الخاص بك

احصل على تنبيهات للكلمات الطنانة الرئيسية مثل "خطر" أو "إلغاء" لمعالجة المخاوف المحتملة بشكل استباقي

الوصول إلى تحليلات مفصلة حول بيانات المكالمات وتفاعلات المبيعات وسلوك العملاء لتوجيه استراتيجيتك

قيود Gong. io

يواجه صعوبات في دقة النسخ ويتطلب التحقق من الصوت

يفتقر إلى التكامل بين قسمي المحادثات والمشاركة

تتطلب إمكانيات التصدير بالجملة المحدودة موارد تقنية لاسترداد مجموعات البيانات الكبيرة

تسعير Gong. io

تسعير مخصص بناءً على نوع الترخيص

تقييمات ومراجعات Gong. io

G2: 4. 8/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. Otter. ai (أفضل أداة للنسخ والتعاون في الوقت الفعلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات)

عبر Otter.ai*

يُستخدم Otter في جميع المجالات لنسخ كل شيء بدءًا من التسجيلات القانونية والمقابلات إلى إنشاء ملخصات الاجتماعات ومحاضر الاجتماعات (MOM). يقوم تلقائيًا بنسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي، لذلك لا داعي للقلق بشأن تفويت أي شيء. يمكن لـOtterPilot حتى حضور اجتماعات متعددة في وقت واحد، حيث يقوم بالنسخ أثناء ذلك.

يتعامل Otter مع الأصوات المختلفة واللغة الخاصة بالمجال بسلاسة بفضل خاصية التعرف المتقدم على المتحدثين. تتيح لك ميزة Meeting Gems الخاصة به إضافة عناصر الإجراءات والتعليقات والملاحظات أثناء الاجتماع أو بعده، مما يضمن تسجيل كل شيء.

أفضل ميزات Otter. ai

إضفاء طابع شخصي على التدوين من خلال تعليم Otter التعرف على صوتك

دمج Otter مع التقويم الخاص بك للانضمام إلى الاجتماعات وتدوينها تلقائيًا

إعادة تشغيل المحادثات السابقة بسرعات أكبر وتصدير النصوص بتنسيقات متعددة لسهولة المشاركة وحفظ السجلات

التقط التغييرات المرئية تلقائيًا أثناء المكالمات لتسليط الضوء على اللحظات الرئيسية إلى جانب التدوينات

قيود Otter. ai

يمكن أن يتعرض موجز المحادثة للتأخير وإبطاء الوصول إلى الاجتماعات السابقة

لا يمكن تحديث الملخصات بمجرد إنشائها

تواجه صعوبات في تحديد المتحدثين بدقة في المحادثات الجماعية، مما يشكل تحديات لحالات الاستخدام التي تتطلب تفريغًا للنسخ مثل المقابلات

تسعير Otter. ai

خطة مجانية

الإيجابيات: 8. 33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter

G2: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن Otter. ai؟

Otter. ai أداة رائعة للذكاء الاصطناعي لنسخ التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو. الإصدار المتميز رائع، حيث يتيح لك تحميل المزيد من الدقائق الصوتية. أفضل جزء هو ختم الوقت ودقته. أنا راضٍ بشكل عام ولكن أود أن أقول إنه يمكن أن يتحسن من حيث تحديد هوية المتحدث وأحيانًا يصبح الأمر صعبًا أثناء التحرير.

Otter. ai أداة رائعة للذكاء الاصطناعي لنسخ التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو. الإصدار المتميز رائع، حيث يتيح لك تحميل المزيد من الدقائق الصوتية. أفضل جزء هو ختم الوقت ودقته. أنا راضٍ بشكل عام ولكن أود أن أقول إنه يمكن أن يتحسن من حيث تحديد هوية المتحدث وأحيانًا يصبح الأمر صعبًا أثناء التحرير.

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Otter AI لمساعدتك في تدوين ملاحظات الاجتماعات

6. Clari Copilot (أفضل منصة ذكاء محادثة للتدريب على المبيعات في الوقت الفعلي)

عبر Clari Copilot

Clari Copilot (Wingman سابقًا) هي منصة ذكاء المبيعات المصممة لمساعدة فرق المبيعات على العمل بذكاء أكبر. تعمل كمدرب في الوقت الفعلي، فهي تزود المندوبين بالأدوات والرؤى والتوجيهات المباشرة للتعامل مع الاعتراضات وتحسين المحادثات وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

إنه يمزج بين ذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتدريب في الوقت الفعلي لتسجيل مكالمات المبيعات وتدوينها وتحليلها لتحديد رؤى العملاء وصحة الصفقات. وبالإضافة إلى تحليلات ما بعد المكالمة، يقدم Wingman مطالبات مباشرة وتدريبًا وبطاقات معركة قابلة للتنفيذ أثناء المكالمات، مما يضمن بقاء المندوبين واثقين وعلى المسار الصحيح في كل محادثة.

أفضل ميزات Clari Copilot

الوصول إلى لوحة تحكم مركزية مركزية للصفقات لتتبع الصفقات وتحديد الصفقات المعرضة للخطر ودفعها إلى الأمام لبناء الثقة في خط الأنابيب

احصل على تدريب في الوقت الفعلي من خلال الإشارات المباشرة المخصصة وبطاقات المعركة وتنبيهات المناجاة أثناء المكالمات

يمكنك الوصول إلى قوائم التشغيل المنسقة للتكتيكات الناجحة للعروض التوضيحية ومكالمات الاستكشاف والمزيد من أجل الإعداد والتعلم من الأقران

اعرف بالضبط متى يتم عرض المكالمة من خلال الإشعارات على مقتطفات المكالمات المشتركة

قيود كلاري كوبيلوت كلاري

لا يوفر ملخصًا سريعًا للاجتماع للنقاط الرئيسية والخطوات التالية

قد تكون التنبيهات في الوقت الفعلي أثناء المكالمات مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير Clari Copilot

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Clari Copilot:

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: تحقق من قوالب محاضر الاجتماعات لتسجيل كل ما تمت مناقشته بسهولة وإبقاء الجميع على نفس الصفحة!

7. Salesloft (أفضل منصة مشاركة مبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء)

عبر Salesloft

Salesloft هي عبارة عن منصة لتنسيق الإيرادات تجمع جميع أنشطة المبيعات الخاصة بك في مكان واحد من خلال مركزية التواصل وإدارة العملاء المحتملين وتحسين عملية المبيعات بأكملها. يوفر لوحات معلومات ديناميكية لتصور صحة خط أنابيب المبيعات الخاص بك، وتتبع التقدم المحرز، واكتساب رؤى قيمة حول أداء فريقك في الوقت الفعلي.

من التنقيب عن العملاء المحتملين إلى التجديد، تزود Salesloft فرق المبيعات بالتحليلات المتقدمة وأتمتة المبيعات والتنبؤ وإدارة الصفقات وذكاء المحادثات، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتتبع الصفقات.

أفضل ميزات Salesloft

احصل على توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وردود ذكية وتحليلات تنبؤية

اجعل إدارة العملاء مركزية من خلال التكامل مع CRMs مثل Salesforce و HubSpot

قم بتحسين التواصل البارد باستخدام قوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص وأدوات اختبار A/B لتحسين المشاركة

راجع المكالمات مع رؤى مثل نسب الحديث ومقاييس التدريب

قيود Salesloft

يواجه بعض المستخدمين صعوبات أثناء الاستيراد الجماعي لجهات الاتصال

تتطلب عملية إعداد Salesloft تدريبًا مكثفًا للفريق

تسعير Salesloft

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Salesloft

ج2: 4. 5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن Salesloft؟

يجعل Salesloft التواصل في الوقت المناسب وسهل الاستخدام ومخصصًا وتعاونيًا. لقد استخدمت Salesloft لمدة ثلاث سنوات كمدير مبيعات ومبيعات وأستطيع أن أقول بثقة أنها أداة لا بد منها لدفع الأعمال. يتكامل Salesloft بسلاسة مع Salesforce، ويوفر اختصارات مخصصة لجعل التواصل المخصص أكثر بساطة، كما أن الإيقاعات القابلة للتخصيص بالكامل تسمح بالمشاركة بين جميع المستخدمين. أتمنى لو كانت هناك تخطيطات تصميم والمزيد من الطرق لتخصيص مظهر البريد الإلكتروني على Salesloft.

يجعل Salesloft التواصل في الوقت المناسب وسهل الاستخدام ومخصصًا وتعاونيًا. لقد استخدمت Salesloft لمدة ثلاث سنوات كمدير مبيعات ومبيعات وأستطيع أن أقول بثقة أنها أداة لا بد منها لدفع الأعمال. يتكامل Salesloft بسلاسة مع Salesforce، ويوفر اختصارات مخصصة لجعل التواصل المخصص أكثر بساطة، كما أن الإيقاعات القابلة للتخصيص بالكامل تسمح بالمشاركة بين جميع المستخدمين. أتمنى لو كانت هناك تخطيطات تصميم والمزيد من الطرق لتخصيص مظهر البريد الإلكتروني على Salesloft.

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات

8. Chorus. ai (أفضل أداة لتحليل المحادثات لتحسين محادثات المبيعات)

عبر Chorus.ai*

Chorus من ZoomInfo هي عبارة عن منصة ذكاء محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لالتقاط اجتماعات المبيعات ونجاح العملاء وتدوينها وتحليلها. إنها توفر رؤى قابلة للتنفيذ لمساعدة الفرق على التركيز على بناء العلاقات بدلاً من المهام الإدارية. يمكن لقادة المبيعات استخدام Chorus لتدريب الفرق بشكل أكثر فعالية، وتحديد المخاطر في الصفقات، وتسليط الضوء على اللحظات الرئيسية في المحادثات.

من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتكامل السلس، يعمل Chorus دون عناء في الخلفية، ويقدم ملخصات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والمميزات الرئيسية. تضمن لك ميزات مثل الجداول الزمنية للمتحدثين والمقاطع القابلة للمشاركة البقاء على اتصال وتنظيم دون بذل جهد إضافي.

أفضل ميزات Chorus. ai

تبسيط عمليات المتابعة باستخدام رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي

قص مقاطع اجتماعات محددة ومشاركتها داخليًا أو خارجيًا من أجل تعاون أفضل

عزز تأهيل العملاء المحتملين باستخدام بيانات B2B الغنية من تكامل قاعدة بيانات ZoomInfo

تتبَّع مقاييس المحادثة، وحدد المخاطر، وسلط الضوء على الأسئلة من أجل التدريب وضمان الجودة

القيود

يمكن أن يكون التكامل مع أنظمة CRM معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً

لديها منحنى تعليمي حاد بسبب الميزات والتحليلات المتقدمة

قد تتضمن رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة معلومات زائدة عن الحاجة، مما يتطلب تعديلات إضافية

جوقة. ai التسعير

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Ai

G2: 4. 5/5 (أكثر من 2900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Chorus. ai؟

يتيح لي Chorus أخذ مقتطفات من المقاطع المهمة من اجتماعات العملاء وإرسالها مباشرةً إلى عملائي. كما أنها ساعدتني بشكل كبير في تنظيم تفاصيل الاجتماعات في شكل يسهل قراءته، وكانت أداة لا تقدر بثمن لتدوين الملاحظات.

يتيح لي Chorus أخذ مقتطفات من المقاطع المهمة من اجتماعات العملاء وإرسالها مباشرةً إلى عملائي. كما أنها ساعدتني بشكل كبير في تنظيم تفاصيل الاجتماعات في شكل يسهل قراءته، وكانت أداة لا تقدر بثمن لتدوين الملاحظات.

🧠 هل تعلم؟ في عام 2023، استحوذت ZoomInfo على Chorus، حيث تجمع بين البيانات الذكية ورؤى الاجتماعات لمساعدة فرق المبيعات على تحديد الأهداف والاستعداد بشكل أفضل واغتنام الفرص الجديدة بثقة.

9. Tactiq (الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي وإدارة المهام)

عبر Tactiq

يعمل Tactiq مع Microsoft Teams أو Google Meet أو Zoom لتلخيص اجتماعاتك وإنشاء عناصر قابلة للتنفيذ من خلال عمليات تكامل سلسة. فهو يستمع إلى اجتماعاتك، ويحول المحادثات إلى نصوص دقيقة أثناء الارتباط بتطبيقاتك المفضلة. بعد الاجتماع، يمكنك الوصول بسهولة إلى التسجيلات وإنشاء إجراءات مخصصة وحتى طرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي حول ما تمت مناقشته.

سواء كنت فريقًا مطورًا ينشئ تذاكر Jira أو فريقًا صغيرًا يقوم بتحديث الجميع على Slack، فإن Tactiq يوفر لك ما تحتاجه. تتيح لك إضافة كروم تسجيل الاجتماعات وإضافة الطوابع الزمنية وتسليط الضوء على اللحظات الرئيسية في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يضمن لك تحديد هوية المتحدث، لذا ستعرف دائماً من يقول ماذا يقول.

أفضل ميزات Tactiq

أنشئ جداول أعمال الاجتماعات دون عناء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التنظيم والوضوح

قم بإنشاء ملخصات دقيقة للغاية وذات صلة بالسياق بأساليب متعددة، من الموجز إلى الشامل

استخرج المهام القابلة للتنفيذ وأنشئ رسائل بريد إلكتروني احترافية مباشرةً من مناقشات الاجتماعات

تمكين التعليقات المباشرة لجميع جلسات Google Meet الخاصة بك، مما يجعل الاجتماعات شاملة وواضحة

قم بتحميل النصوص السابقة أو الملفات الصوتية لإنشاء الملخصات وتحسين النسخ

قيود Tactiq

نسخ الكلمات غير الدقيقة للصوت غير الواضح بدلاً من تخطيها

صعوبات في التعامل مع اللكنات والصوت غير الواضح، خاصةً باللغات غير الإنجليزية مثل الإسبانية والإنجليزية الهندية

تسعير Tactiq

مجانًا

الإيجابيات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 16 دولارًا. 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Tactiq

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

10. MeetGeek. ai (أفضل مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لتدوين التسجيلات والرؤى)

عبر MeetGeek

MeetGeek هو مساعد اجتماعات منظم للغاية يعمل على أتمتة تدوين الملاحظات والنسخ والتلخيص للاجتماعات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. وبفضل أكثر من 2000 عملية تكامل، بما في ذلك HubSpot وSlack وتقويم Google، فإنه يتزامن بسلاسة مع أدواتك الحالية.

يمكنك إنشاء قوالب مخصصة، وتنظيم المحادثات في مجلدات، والتقاط النقاط الرئيسية والنقاط البارزة وتسجيلات الفيديو بسهولة.

MeetGeek. ai أفضل الميزات

قم بنسخ الاجتماعات بأكثر من 20 لغة بدقة عالية، حتى من الملفات المسجلة مسبقًا

تسجيل اجتماعات الفيديو ومشاركتها تلقائيًا مع الطوابع الزمنية لسهولة الرجوع إليها

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام التحليلات المتقدمة، بما في ذلك تحليل المشاعر ومقاييس الأداء

دمج الاجتماعات وتنظيمها في مجلدات قابلة للتخصيص للوصول المنظم

قيود MeetGeek

تعد مزامنة الاجتماعات الجديدة بطيئة، وغالبًا ما تستغرق ما يصل إلى ساعة للظهور

لا يمكن للمستخدمين بدء النسخ في منتصف الاجتماع ما لم تتم جدولة ذلك مسبقًا

MeetGeek

خطة مجانية

الإيجابيات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: بدءًا من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MeetGeek

ج2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن Geek. ai؟

لقد استخدمت MeetGeek لمدة أسبوع أو نحو ذلك. إنه سهل الاستخدام، وأحصل على التفريغ ويمكنني تصديره. الملخص جيد حقًا ومن السهل الحصول على المساعد في الاجتماعات التي قمت بوضع علامة عليها من قبل. وبما أن المساعد يدخل من تلقاء نفسه في الاجتماع، فلا أحتاج إلى تذكير نفسي بضرورة تشغيله. وأصل إلى الجزء المهم.

لقد استخدمت MeetGeek لمدة أسبوع أو نحو ذلك. إنه سهل الاستخدام، وأحصل على التفريغ ويمكنني تصديره. الملخص جيد حقًا ومن السهل الحصول على المساعد في الاجتماعات التي قمت بوضع علامة عليها من قبل. وبما أن المساعد يدخل من تلقاء نفسه في الاجتماع، فلا أحتاج إلى تذكير نفسي بضرورة تشغيله. وأصل إلى الجزء المهم.

💡 نصيحة احترافية: قم بتخزين النصوص الصوتية، إلى جانب تسجيلات الصوت والفيديو، بشكل آمن في مكتبة فيديو MeetGeek والوصول إليها متى احتجت إليها!

11. الحبوب (أفضل مسجل اجتماعات بالذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء والتعاون)

عبر Grain

يتصل Grain بـ Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams لتسجيل الاجتماعات تلقائيًا وتدوين الملاحظات التلقائية وإبراز الأفكار الرئيسية

يمكنك بسهولة قص ملاحظات العملاء ومشاركتها بكلماتهم الخاصة من خلال أدوات مثل Slack وNotion وHubSpot وSalesforce، مما يجعل الجميع على نفس الصفحة. كما أنه يتكامل بسلاسة مع تقويم Google، ويمكنك تحميل التسجيلات لاحقًا دون الحاجة إلى روبوت اجتماع.

بالإضافة إلى كونه مجرد مسجل مكالمات، يقدم Grain ميزات ذكية مثل إنشاء عناصر الإجراءات التلقائية وتحليل المشاعر والملخصات سهلة التنقل.

يحدد تلقائيًا العبارات الرئيسية ويصنفها في علامات ذكية ويتتبع تفاعلات العملاء المهمة. يحافظ Grain على تفاعل الفرق أثناء المناقشات مع توفير ملخص شامل وتحليل قائم على الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات التواصل وتحسين التفاعلات الداخلية والتفاعلات مع العملاء.

أفضل ميزات الحبوب

تصفية الدردشة غير المتعلقة بالعمل والتركيز على النقاط الرئيسية للملخصات

تتبّع المصطلحات والرؤى الرئيسية، بما في ذلك تحليل المشاعر، وتفاصيل وقت الحديث، وأداء الفريق، لاكتشاف مشاعر العملاء، وتحديد المشكلات، وتحسين استراتيجيات المبيعات لتحقيق نتائج أفضل

قم بتمييز الاقتباسات والمواد الرئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي أو تحديثات العملاء بسهولة

البحث بسهولة عن كلمات رئيسية أو عبارات أو لحظات محددة داخل الاجتماعات

تحسين الاجتماعات من خلال ضمان المساءلة، وتتبع القرارات، وتوفير رؤى متعمقة

قيود الحبوب

تفتقر إلى تطبيق جوال للحصول على ملاحظات أثناء التنقل وإمكانية الوصول إليها

يفتقر إلى التكامل المباشر مع Salesforce، والذي قد يكون عيبًا للمؤسسات التي تعتمد على SFDC لإدارة بيانات العملاء والمبيعات

تسعير الحبوب

مجانًا

بداية: 15 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

الأعمال: 29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الحبوب

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن Grain؟

لقد كان Grain إضافة رائعة إلى مجموعة أدواتنا، لا سيما بسبب تكامله السلس مع HubSpot، مما يبسط سير عملنا بشكل كبير. يعد خيار سحب تسجيلات Zoom السحابية دون الحاجة إلى مساعد للانضمام إلى كل مكالمة ميزة رائعة، مما يسمح لنا بتسجيل المعلومات الأساسية بشكل غير ملحوظ.

لقد كان Grain إضافة رائعة إلى مجموعة أدواتنا، لا سيما بسبب تكامله السلس مع HubSpot، مما يبسط سير عملنا بشكل كبير. يعد خيار سحب تسجيلات Zoom السحابية دون الحاجة إلى مساعد للانضمام إلى كل مكالمة ميزة رائعة، مما يسمح لنا بتسجيل المعلومات الأساسية بشكل غير ملحوظ.

🧠 هل كنت تعلم؟ يدعم Grain أكثر من 100 لغة لنسخ الاجتماعات والملاحظات، مع مستويات مختلفة من الدعم مثل الدرجة الأولى، عادية، و تجريبية لتلبية الاحتياجات العالمية!

عزز كفاءة الاجتماعات باستخدام ClickUp

من المؤكد أن جميع المنصات التي قمنا بتغطيتها ستجلب قيمة كبيرة إلى الطاولة. ولكن، لنكن واقعيين - يكاد يكون من المستحيل العثور على أداة تقوم بكل ما تحتاجه بشكل مثالي. كل واحدة منها لها ميزاتها الفريدة التي قد تكون بالضبط ما تبحث عنه بالضبط، اعتمادًا على احتياجاتك.

إذا كنت تبحث عن مساعد اجتماعات فعال للغاية يعمل بالذكاء الاصطناعي ويجمع بين إدارة المشروع وتنظيم المهام والتعاون في مكان واحد، فقد يكون ClickUp هو أفضل رهان لك. فهو يوفر عمليات سير عمل وتكامل قابلة للتخصيص لمساعدة فريقك على العمل بكفاءة أكبر وتحسين أداء المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مُدوِّن ملاحظات الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp بتدوين الاجتماعات في الوقت الفعلي ويُنشئ ملخصات بالذكاء الاصطناعي للفرق لاتخاذ إجراءات سريعة.

هل أنت مستعد لتعزيز كفاءة فريقك وتنسيقه؟ اشترك في ClickUp اليوم!