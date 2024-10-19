10 إجراء بدائل لأتمتة سير العمل وأتمتة العمليات في عام 2025

تحتاج الفرق المختلفة إلى عمليات سير عمل مختلفة . لكن كل فريق تقريباً يتمنى أن يكون العمل أقل انشغالاً. يمكن أن تؤدي أتمتة المهام اليومية وسير العمل إلى تحويل هذه الأمنية إلى حقيقة واقعة.

تُعد أداة Make واحدة من أشهر أدوات منصة التكامل كخدمة (iPaaS) لأتمتة العمل في عام 2024.

توفر منصة Make الخالية من التعليمات البرمجية أدوات قوية لتصميم وإنشاء وأتمتة مهام سير العمل عبر التطبيقات. يمكنك توصيل البيانات ومزامنتها بين التطبيقات المختلفة وأتمتة المهام لتوفير الوقت - دون الحاجة إلى مهارات ترميز واسعة النطاق.

ومع ذلك، يجد بعض المستخدمين أن إنشاء عمليات أتمتة قوية للذكاء الاصطناعي باستخدام Make مهمة صعبة. فهم يتمنون أن يكون لديه المزيد من عمليات التكامل المدمجة مسبقاً مع التطبيقات الأخرى. إذا كنت تشعر بنفس الشعور، تحقق من بعض بدائل Make التي قمنا بتنسيقها في هذه المقالة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Make؟

هل تريد تضييق نطاق خياراتك وأنت تبحث عن أفضل بديل لبرنامج Make؟ إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

عمليات التكامل : ابحث عن منصة توفر مجموعة واسعة من عمليات التكامل مع مختلف التطبيقات - خاصة تلك التي تشكل جزءًا من يوم عملك - لتبسيط سير عملك

: ابحث عن منصة توفر مجموعة واسعة من عمليات التكامل مع مختلف التطبيقات - خاصة تلك التي تشكل جزءًا من يوم عملك - لتبسيط سير عملك إمكانيات أتمتة متقدمة: ابحث عن الأدوات التي توفر ميزات أتمتة متقدمة، مما يسمح لك بأتمتة المهام والعمليات المعقدة دون تدخل يدوي مكثف وباستخدام تعليمات لغوية بسيطة

ابحث عن الأدوات التي توفر ميزات أتمتة متقدمة، مما يسمح لك بأتمتة المهام والعمليات المعقدة دون تدخل يدوي مكثف وباستخدام تعليمات لغوية بسيطة واجهة سهلة مع ميزات بديهية: اختر الأنظمة الأساسية ذات الواجهات سهلة الاستخدام والميزات البديهية التي تسهل عليك وعلى فريقك البدء واستخدام البرنامج بكفاءة

اختر الأنظمة الأساسية ذات الواجهات سهلة الاستخدام والميزات البديهية التي تسهل عليك وعلى فريقك البدء واستخدام البرنامج بكفاءة تأهيل سهل ومنحنى تعليمي قصير: اختر البدائل التي توفر عمليات تأهيل سلسة ولديها منحنى تعليمي يمكن التحكم فيه، مما يضمن قدرتك على التكيف بسرعة مع قدرات المنصة وتعظيم الاستفادة منها

اختر البدائل التي توفر عمليات تأهيل سلسة ولديها منحنى تعليمي يمكن التحكم فيه، مما يضمن قدرتك على التكيف بسرعة مع قدرات المنصة وتعظيم الاستفادة منها قابلية التوسع: تأكد من قدرة المنصة على التوسع مع نمو أعمالك، وقدرتها على استيعاب أحجام البيانات المتزايدة وتعقيدات سير العمل

تأكد من قدرة المنصة على التوسع مع نمو أعمالك، وقدرتها على استيعاب أحجام البيانات المتزايدة وتعقيدات سير العمل الأمن والامتثال: ابحث عن المنصات التي تعطي الأولوية لأمن البيانات والامتثال للوائح الصناعة لحماية معلوماتك الحساسة

ابحث عن المنصات التي تعطي الأولوية لأمن البيانات والامتثال للوائح الصناعة لحماية معلوماتك الحساسة دعم العملاء: ابحث عن مزودي الخدمة الذين يقدمون خدمات دعم عملاء موثوقة، بما في ذلك المساعدة في الوقت المناسب والموارد اللازمة لمعالجة أي مشكلات

## أفضل 10 بدائل لاستخدامها في عام 2024

تقدم العديد من المنصات الأخرى ميزات مشابهة لمنصة Make أو حتى أفضل منها، بما في ذلك عمليات التكامل وتجارب المستخدم.

فيما يلي أفضل 10 بدائل لبرنامج Make لإدارة التبعية وأتمتة سير العمل في عام 2024:

1. Automations.io

عبر Automations.io Automations.io هي عبارة عن منصة لا تعتمد على التعليمات البرمجية تعمل على أتمتة العملية الكاملة لربط تطبيقات الأعمال و تصميم تدفقات عمل تفاعلية .

يمكنك استخدامه لـ تحسين سير عملك اليومي . سواء كنت ترغب في مزامنة البيانات بين تطبيقاتك، أو تشغيل الإجراءات بناءً على أحداث المستخدم، أو مراقبة أداء الأتمتة لديك، يمكن أن يساعدك Automations.io في القيام بذلك.

يأتي أحدث إصداراته، الإصدار 1.4 من Automation، مع عمليات تكامل وميزات جديدة، مثل القدرة على تحليل جداول البيانات بشكل صحيح وإنشاء حقول مخصصة.

Automations.io أفضل الميزات

استخدام عمليات تكامل مبنية مسبقًا مع التطبيقات الشائعة مثل Salesforce وExpensify وMailchimp وShopify وClio وSage Intacct

قم بإنشاء تسلسلات أتمتة معقدة، مثل عمليات سير العمل متعددة الخطوات، والمنطق الشرطي، وتخطيط البيانات

قم بالتدقيق والتحقيق في عمليات التشغيل الآلي الخاصة بك في الوقت الفعلي باستخدام ميزة التشكيل في الوقت الفعلي

قيود Automations.io

باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة الحجم

قائمة التطبيقات والوظائف المدعومة أصغر نسبيًا من تلك الخاصة بالمنافسين المشهورين

Automations.io التسعير

الفريق : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا الشركات: تسعير مخصص

Automations.io التقييمات والمراجعات

G2: المراجعات غير متوفرة

المراجعات غير متوفرة Capterra: لا توجد مراجعات كافية

2. زيجيوبس

عبر زيغيوبس ZigiOps هي عبارة عن منصة تكامل بدون تعليمات برمجية تتيح لك إعداد عمليات التكامل وتعديلها وتشغيلها ببضع نقرات فقط. تحظى ZigiOps بشعبية كبيرة في السوق بسبب واجهتها سهلة الاستخدام، مما يتيح أتمتة سلسة لعمليات نقل البيانات اليدوية بين الأنظمة.

ZigiOps هو الأنسب للشركات الكبيرة التي تستخدم أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) يومياً. وسيساعدهم استخدام هذا البرنامج على إنشاء عمليات تكامل قوية وفعالة دون إنفاق ميزانية ضخمة ووقت طويل على الترميز.

تدعم هذه الأداة أكثر من 30 برنامجاً للمؤسسات وتأتي مع قوالب مخططات تدفق البيانات القابلة للتخصيص بالكامل، مما يجعلها خياراً رائعاً لشركات تكنولوجيا المعلومات. بشكل عام، إنه أفضل حل لتبادل البيانات من طرف إلى طرف.

أفضل ميزات ZigiOps

دمج الأنظمة بسلاسة دون الحاجة إلى ترميز أو نصوص برمجية إضافية

نقل التعليقات والمرفقات بين أنظمتك وتخصيص عمليات التكامل الخاصة بك وفقاً لاحتياجاتك

توسيع نطاق عمليات التكامل الخاصة بك مع زيادة حجم البيانات وتعقيدات سير العمل لديك

الوصول إلى قوالب محددة مسبقاً وقابلة للتخصيص لحالات الاستخدام المختلفة

قيود ZigiOps

قد يستغرق المستخدمون الجدد بعض الوقت للتعود على الواجهة

تسعير ZigiOps

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ZigiOps

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

3. Integrate.io

عبر Integrate.io إذا كنت تتطلع إلى إجراء عمليات ETL (استخراج وتحويل وتحميل) بسهولة، فيمكن أن يساعدك Integrate.io. توفر منصة التكامل المستندة إلى السحابة هذه مسارًا خاليًا من الترميز، مما يسمح لك بربط تطبيقاتك المفضلة على الفور بمصادر البيانات المختلفة في مؤسستك.

وهي تحتوي على بعض من أفضل ميزات تكامل البيانات والتحليلات، مثل تحويلات البيانات، وواجهة برمجة تطبيقات REST، وإنشاء سير عمل مبسط، وأمان البيانات والامتثال، وتكامل Salesforce إلى Salesforce، والمزيد.

Integrate.io أفضل الميزات

إعداد البيانات بسهولة للتحليلات على السحابة باستخدام الدوال والتعبيرات المضمنة، مثل التصفية والتجميع والانضمام

استخدم الواجهة الرسومية لتحديد التبعيات بين المهام ومراقبة حالة وأداء مهام سير العمل لديك

الحصول على إمكانية الوصول إلى بيانات فريدة من مجموعة متنوعة من مخازن البيانات، مثل خدمات الويب وقواعد البيانات والملفات

قيود Integrate.io

يعمل فقط مع ملفات البيانات المستندة إلى السحابة

تسعير #### Integrate.io

المبتدئين: 1,250 دولارًا شهريًا

1,250 دولارًا شهريًا احترافي: 2,083 دولار/شهريًا

2,083 دولار/شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ELT & CDC شهرياً: 199 دولاراً شهرياً سنويًا: 159 دولارًا شهريًا



Integrate.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 190 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. صينية

عبر صينية Tray.io عبارة عن أداة iPaaS (منصة التكامل كخدمة) قائمة على الذكاء الاصطناعي ومتعددة التجارب تمكّنك من تسريع عمليات التكامل عبر أي مجموعة تطبيقات. باستخدام هذه المنصة المستندة إلى السحابة، يمكنك إنشاء عمليات تكامل معقدة دون الحاجة إلى ترميز البرامج النصية البرمجية، مما يوفر ميزانيتك ووقتك ومواردك البشرية بشكل كبير.

تقدم Tray.io مجموعة متنوعة من البرامج حول تكامل واجهة برمجة التطبيقات، ومعالجة البيانات، وبناء عمليات تكامل مخصصة، مما يسهل على المؤسسات والمطورين الأفراد أتمتة سير العمل. إلى جانب المجموعة الواسعة من الميزات، لا تزال Tray.io تحظى بشعبية كبيرة في مجال B2B لأمن البيانات والامتثال.

بشكل عام، إنها واحدة من أفضل المنصات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، مما يسمح لك ببناء عمليات تكامل وأتمتة معقدة دون قضاء أشهر في الترميز.

صينية أفضل الميزات

إنشاء عمليات التكامل والأتمتة وتكوينها باستخدام واجهة السحب والإفلات

التكامل مع مختلف التطبيقات والخدمات باستخدام موصلات وعمليات سير عمل مبنية مسبقًا

قم بإدارة بياناتك، بما في ذلك الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والبيانات الوصفية والمزيد من خلال لوحة التحكم الشاملة

قيود صينية

يجد بعض المستخدمين أن التنقل في Tray.io أمرًا معقدًا

قد يواجهون أحيانًا موصلات قديمة

تسعير صينية

الإيجابي: تسعير مخصص

تسعير مخصص الفريق: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تسعير مخصص: تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات صينية

G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. IFTTT

عبر IFTTT IFTTT (إذا كان هذا ثم ذاك) عبارة عن منصة تكامل تسهل الاتصال السلس بين العديد من تطبيقات الأعمال والأجهزة والخدمات.

تدعم هذه المنصة تطبيقات الأعمال والإنتاجية وتطبيقات المنزل الذكي الشهيرة، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات متنوعة مخططات سير العمل بواجهته البسيطة الخالية من التعليمات البرمجية. باعتبارها واحدة من أفضل منصات الربط في السوق، تدّعي IFTTT أنها تسهّل التحوّل الرقمي لأكثر من 700 شركة عالمية من خلال دمج المنتجات في خدمات متماسكة.

على المدى الطويل، يمكنك تقليل تكاليف التطوير بشكل كبير وتحسين التوافق والقيمة الدائمة باستخدام IFTTT. إذا كنت ضد التطوير الداخلي للتكامل، فإن IFTTT هو أحد أفضل الخيارات المتاحة أمامك.

أفضل ميزات IFTTT

تخصيص الأتمتة باستخدام رمز التصفية والاستعلامات والإجراءات المتعددة

التواصل مع أكثر من 800 تطبيق والتكامل مع مختلف التطبيقات عبر الشبكات الاجتماعية وأدوات الإنتاجية والأجهزة المنزلية الذكية

أتمتة مهام تطبيق الويب مثل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام النظام الأساسي المستند إلى السحابة والوصول إلى مهام سير العمل الخاصة بك من أي مكان وفي أي وقت

قيود IFTTT

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

قد لا تحقق بعض عمليات التكامل النتائج المتوقعة

تسعير #### IFTTT

مجاني

الإيجابي : 3.49 دولار/شهرًا

: 3.49 دولار/شهرًا الإيجابي+: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات IFTTT

G2.com: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. أوتفنيل

عبر Outfunnel يمكنك سد الفجوة بين فريقي التسويق والمبيعات لديك باستخدام Outfunnel، وهي منصة أتمتة لربط البيانات التي تركز على المبيعات. فهي تتيح حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني المستهدفة من خلال التكامل بسلاسة مع أدوات إدارة علاقات العملاء مثل Pipedrive وCopper وتتبع سلوك زوار الموقع الإلكتروني لتسجيل العملاء المحتملين.

وبفضل واجهتها سهلة الاستخدام وتحليلاتها المتقدمة، تُمكِّن Outfunnel الشركات من تحديد أولويات العملاء المحتملين بفعالية ورعاية العملاء المحتملين. يمكن أن يؤثر استخدام هذه المنصة بشكل إيجابي على نمو الإيرادات من خلال التواصل المخصص وفي الوقت المناسب.

أفضل ميزات Outfunnel

تخصيص نقاط العملاء المحتملين بناءً على جميع بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك

إنشاء مزامنة ثنائية الاتجاه بين أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق الخاصة بك

العمل مع مجموعة متنوعة من أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق الشائعة، مثل Pipedrive وCopper وSalesforce وHubSpot وMailchimp وActiveCampaign

قيود Outfunnel

إنه ليس حلاً شاملاً لأتمتة سير العمل للشركات، حيث تقتصر تطبيقاته على التسويق

أسعار Outfunnel

الأساسي: يبدأ من 29 دولارًا شهريًا

يبدأ من 29 دولارًا شهريًا احترافي: يبدأ من 99 دولارًا في الشهر

يبدأ من 99 دولارًا في الشهر النطاق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Outfunnel

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.9/5 (أكثر من 40 تقييم)

7. ليدس بريدج

عبر ليدس بريدج LeadsBridge عبارة عن منصة تكامل شائعة تسمح بنقل البيانات بسلاسة عبر مختلف عمليات التسويق و برنامج أتمتة عبء العمل . إن أفضل جزء من استخدام هذه الأداة هو مزامنة العملاء المحتملين في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى استيراد ملفات CSV يدوياً.

تحتوي هذه المنصة أيضًا على عمليات تكامل مخصصة وبيئة آمنة ومتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات العامة وقانون حماية البيانات العامة، مما يجعلها مثالية للمؤسسات.

تدعم LeadsBridge أيضاً عمليات التكامل مع المنصات الشائعة مثل فيسبوك وتيك توك وجوجل ولينكد إن. إذا كانت ميزات مثل مزامنة العملاء المحتملين في الوقت الفعلي ونماذج إعلانات Google وYoutube وإعلانات Facebook Lead Ads وLinkedIn Gen Forms تبدو جذابة، فإن LeadsBridge ستكون منصة التكامل المناسبة لمؤسستك.

LeadsBridge أفضل الميزات

التكامل مع مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات وربط إدارة علاقات العملاء وبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني وأدوات التسويق الأخرى لتبسيط سير العمل

إنشاء جماهير مخصصة بين أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق الأخرى

مزامنة بيانات العملاء المحتملين في الوقت الفعلي. يمكنك معرفة الأشخاص الذين قاموا بملء النماذج الخاصة بك، أو اشتركوا في نشراتك الإخبارية، أو تفاعلوا مع إعلاناتك وتحديث سجلات CRM الخاصة بك وفقًا لذلك

قيود LeadsBridge

يعتقد بعض المستخدمين أن الواجهة تحتاج إلى تحديث لتصبح أكثر سهولة في الاستخدام

تسعير منصة LeadsBridge

مجاناً

المبتدئ: يبدأ من 29 دولارًا شهريًا

يبدأ من 29 دولارًا شهريًا المحترف: يبدأ من 79 دولاراً في الشهر

يبدأ من 79 دولاراً في الشهر الشركات: 999 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات LeadsBridge

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. مايكروسوفت باور أتمتة

عبر مايكروسوفت باور أوتوماتيك Microsoft Power Automate، المعروفة سابقًا باسم Microsoft Flow، هي أداة قائمة على السحابة تمكّنك من إنشاء مهام سير عمل مخصصة ومؤتمتة لتبسيط العمليات التجارية دون خبرة تطوير واسعة النطاق. إنها جزء من Microsoft Power Platform، والتي تتضمن أدوات أخرى مثل Power Apps (لإنشاء تطبيقات مخصصة) و Power BI (لذكاء الأعمال).

تتضمن التطبيقات الشائعة لـ MS Power Automate ما يلي:

التخلص من الإدخال اليدوي للبيانات عن طريق ملء المعلومات تلقائيًا في التطبيقات المختلفة

إعداد مهام سير عمل تلقائية للموافقات على المستندات

تلقي تنبيهات وتحديثات بناءً على مشغلات أو شروط محددة ضمن مهام سير العمل الخاصة بك

أفضل ميزات Microsoft Power Automate من Microsoft Power Automate

الاتصال بمئات التطبيقات والخدمات باستخدام موصلات معدة مسبقاً

إنشاء وتكوين تدفقاتك بسهولة باستخدام الواجهة الرسومية

حماية بياناتك من خلال ميزات مثل التشفير والمصادقة والترخيص وسجلات التدقيق

قم بأتمتة مهام سير العمل المعقدة والذكية باستخدام أتمتة العمليات الآلية المعززة بالذكاء الاصطناعي والروبوتية (RPA)

قيود مايكروسوفت Power Automate

تحتوي الخطط المجانية والتجريبية على قيود على عدد الإجراءات التي يمكن لسير العمل تنفيذها في اليوم، مما قد يحد من تطبيقها على الأتمتة المعقدة للغاية أو المتكررة

تسعير Microsoft Power Automate

قسط أتمتة الطاقة: 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا عملية أتمتة الطاقة: 150 دولارًا أمريكيًا/روبوت شهريًا

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت باور أتمتة الطاقة:

G2.com: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 170 تقييم)

9. زابير

عبر زابير يمكنك ربط تطبيقات الأعمال المفضلة لديك، مثل Gmail وSlack وSalesforce، من خلال Zapier. إنها واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا وسهلة الاستخدام التي تعمل على أتمتة الاتصال دون الحاجة إلى الترميز أو الاعتماد على المطورين لبناء التكامل. وهي تتيح للمستخدمين إنشاء "Zaps"، وهي عبارة عن تدفقات عمل تلقائية يتم تشغيلها من خلال أحداث محددة عبر تطبيقات مختلفة.

باستخدام Zapier، يمكنك تبسيط مهامك وتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية دون عناء. كما أنه يجعل توحيد العمليات أسهل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Zapier مكتبة واسعة من عمليات التكامل المُنشأة مسبقًا وخيارات قابلة للتخصيص لتخصيص تدفقات العمل وفقًا للاحتياجات الفردية، مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات للشركات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات Zapier

تواصل مع أكثر من 6,000 تطبيق باستخدام Zapier. يمكنك التكامل مع العديد من التطبيقات والخدمات، مثل Office 365 و Shopify و Mailchimp و Twitter

إنشاء مهام سير عمل تلقائية مخصصة بدون تعليمات برمجية

يمكنك تبسيط مجموعة من المهام مثل تسجيل رسائل البريد الإلكتروني وإرسال الإشعارات ومتابعة العملاء المحتملين

قيود Zapier

قد يجد المبتدئون صعوبة في التنقل في الواجهة

تحتوي الباقة المجانية على قيود على عدد المهام والاتصالات الشهرية، ويمكن أن تكون الباقة المدفوعة باهظة الثمن لحالات الاستخدام الكبيرة الحجم

تسعير #### تسعير Zapier

مجاني

المبتدئة: تبدأ من 29.99 دولارًا في الشهر

تبدأ من 29.99 دولارًا في الشهر المحترف: يبدأ من 73.50 دولارًا/شهريًا

يبدأ من 73.50 دولارًا/شهريًا الشركات: يبدأ من 103.50 دولار/شهرياً

يبدأ من 103.50 دولار/شهرياً الشركة: تسعير مخصص

Zapier التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2700 تقييم)

10. وركاتو

عبر ووركاتو يتيح Workato النقل السلس للبيانات وأتمتة المهام بين الأنظمة المتباينة، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية في مؤسسات الأعمال. يضمن تخطيط البيانات بسلاسة بين التطبيقات المختلفة اتساق البيانات ودقتها خلال عملية الأتمتة.

باستخدام Workato، يمكنك تبسيط العمليات ومزامنة البيانات وإنشاء عمليات تكامل قوية عبر نظامك البيئي بأكمله.

يساعدك على الاتصال بأكثر من 200 تطبيق، بما في ذلك الأنظمة المستندة إلى السحابة والأنظمة المحلية.

أفضل ميزات Workato

تكامل التطبيقات من خلال إنشاء مهام سير عمل تلقائية، تُعرف باسم "الوصفات"، والتي تتكون من مشغلات وإجراءات وشروط مختلفة

تمكين الاستجابات في الوقت الفعلي للتغييرات في التطبيقات المتصلة من خلال تدفقات العمل التي يتم تشغيلها من خلال الأحداث

إنشاء روبوتات مخصصة لمنصة Slack و Cisco Spark و IBM Workspace و Microsoft Teams

راقب تنفيذ سير العمل واستكشاف أي مشكلات باستخدام إمكانيات Workato القوية لمعالجة الأخطاء والتسجيل التفصيلي

قيود Workato

بينما توفر المنصة الموارد والوثائق، إلا أنها قد تتطلب من المستخدمين استثمار الوقت في فهم وظائفها وأفضل الممارسات

قد تجد الشركات الصغيرة أن خطط التسعير باهظة الثمن

أسعار Workato

مساحة عمل واحدة: تسعير مخصص

تسعير مخصص أضف وصفاتك: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Workato

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

أدوات الأتمتة الأخرى

هل سئمتَ من التنقل بين أدوات متعددة ومعاناة خيارات الأتمتة المحدودة؟ تقدم البدائل المذكورة أعلاه وظائف قيّمة، ولكن ماذا لو قدمنا لك حلاً شاملاً يدمج بسلاسة بين الأتمتة وإدارة المشاريع؟

تعرّف على ClickUp.

ClickUp هي منصة مفضلة لإدارة المشاريع بكفاءة، حيث توفر للأفراد والفرق ميزات قوية لتعزيز الإنتاجية والتعاون.

أتمتة مهامك دون عناء أتمتة ClickUp's Automation يساعدك على تبسيط مهام سير العمل والتخلص من الأعمال المزدحمة. اختر من بين أكثر من 100 تسلسل أتمتة معدة مسبقًا. أو قم بتخصيص الأتمتة الخاصة بك لتناسب احتياجاتك الخاصة وسير العمل المعقد.

وفر الوقت وأتمتة المهام بكفاءة مع أتمتة ClickUp Automation

يمكنك أتمتة العديد من مهام إدارة المشروع المختلفة، مثل تعيين المهام لأعضاء الفريق، والتعليق على سلسلة المناقشة عند تشغيل إجراء معين، وإرسال تحديثات Slack إلى قناة مشروعك عندما تتغير حالة المشروع.

من خلال التخلص من هذه المهام العادية والمتكررة والمهمة في نفس الوقت من على عاتقك، يضمن لك ClickUp أن تتمكن من الاهتمام بتفاصيل المشروع دون إغفال الصورة الكبيرة.

من بين أمور أخرى، تتيح لك ميزة الأتمتة في ClickUp ما يلي

توفير الوقت على الأعمال المتكررة والتركيز على ما هو مهم

إنشاء مهام جديدة وتنفيذ إجراءات تشغيل موحدة واضحة عبر فريقك دون عناء

حافظ على سير العمل عن طريق تغيير المهام والأولويات تلقائيًا أو تطبيق العلامات والقوالب على تغييرات الحالة

أتمتة أدواتك المفضلة داخل ClickUp، مثل البريد الإلكتروني والدردشة والتقويم

الاندماج بسلاسة مع برنامج Make

وإذا كنت ترغب في الالتزام ببرنامج Make، فلا يزال بإمكانك استخدام ClickUp وميزاته. تكامل ClickUp مع Make يتيح لك زيادة كفاءة المشروع إلى أقصى حد من خلال أتمتة المهام بين ClickUp والتطبيقات الأساسية الأخرى. يمكّنك منشئ الأتمتة المرئية في Make من ربط ClickUp بآلاف الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات، مما يعزز التعاون ويبسط سير العمل.

في ما يلي بعض حالات الاستخدام المقنعة لتكامل ClickUp و Make

قم بتعبئة مهام ClickUp تلقائيًا ببيانات من CRMs أو منصات التسويق . يؤدي ذلك إلى التخلص من أخطاء الإدخال اليدوي للبيانات ويضمن بقاء جميع معلوماتك محدثة

. يؤدي ذلك إلى التخلص من أخطاء الإدخال اليدوي للبيانات ويضمن بقاء جميع معلوماتك محدثة مزامنة مهام ClickUp مع تطبيقات التقويم الخارجية مثل تقويم Google أو تقويم Outlook للحفاظ على مزامنة جدول فريقك عبر الأنظمة الأساسية، مما يمنع تعارض الجدولة ويضمن إبلاغ الجميع بالمواعيد النهائية القادمة

مثل تقويم Google أو تقويم Outlook للحفاظ على مزامنة جدول فريقك عبر الأنظمة الأساسية، مما يمنع تعارض الجدولة ويضمن إبلاغ الجميع بالمواعيد النهائية القادمة إنشاء تقارير تلقائيًا في جداول بيانات Google أو غيرها من أدوات عرض البيانات استنادًا إلى معايير محددة داخل ClickUp، مثل المهام المكتملة أو حقول مخصصة محددة. يسمح لك ذلك بتحليل بيانات مشروعك بسهولة أكبر واكتساب رؤى قيّمة لإثراء عملية اتخاذ القرار

استنادًا إلى معايير محددة داخل ClickUp، مثل المهام المكتملة أو حقول مخصصة محددة. يسمح لك ذلك بتحليل بيانات مشروعك بسهولة أكبر واكتساب رؤى قيّمة لإثراء عملية اتخاذ القرار تشغيل رسائل تذكير تلقائية بالبريد الإلكتروني لأعضاء الفريق بناءً على تواريخ استحقاق المهام أو تغييرات الحالة في ClickUp. يساعد ذلك على ضمان بقاء الجميع على المسار الصحيح وتجنب تفويت المواعيد النهائية

بناءً على تواريخ استحقاق المهام أو تغييرات الحالة في ClickUp. يساعد ذلك على ضمان بقاء الجميع على المسار الصحيح وتجنب تفويت المواعيد النهائية تطوير عمليات تكامل مخصصة باستخدام منصة Make الخالية من التعليمات البرمجية لربط ClickUp بالأنظمة القديمة أو الأدوات الداخلية التي لا تدعمها عمليات التكامل الأصلية بسهولة

قم بأتمتة مهامك من خلال التكامل السلس بين ClickUp و Make

بشكل عام، يوفر ClickUp وMake مزيجًا قويًا للشركات التي تسعى إلى:

تبسيط مهام سير العمل وأتمتة المهام المتكررة

تحسين دقة البيانات واتساقها عبر المنصات المختلفة

تعزيز التعاون والتواصل داخل فرق العمل

اكتساب رؤى قيمة من بيانات المشروع لاتخاذ قرارات مستنيرة

أفضل ميزات ClickUp

قم بأتمتة المهام الروتينية وسير العمل باستخدام أكثر من 100 تسلسل أتمتة مُعد مسبقًا، أو قم بتخصيص الأتمتة الخاصة بك لتناسب احتياجاتك الخاصة

اختر من بين طرق العرض المختلفة لتتبع مشاريعك ومهامك، مثل القائمة واللوحة والتقويم وجانت والجدول الزمني

تعاون مع فريقك وعملائك باستخدام أدوات التعاون التي يوفرها ClickUp، مثل الدردشة والتعليقات والإشارات ومحرر المستندات واللوحة البيضاء

التكامل مع مئات التطبيقات والخدمات باستخدام ClickUp، مثل Office 365 وGoogle Workspace وSlack وZapier. يمكنك أيضًا إنشاء عمليات التكامل المخصصة الخاصة بك باستخدام موصل واجهة برمجة التطبيقات

قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على منحنى تعليمي حاد بسبب العدد الكبير من الميزات وخيارات التخصيص

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات شهريًا لكل عضو

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

## اختيار منصة التكامل المناسبة لاحتياجات عملك

البيانات و إدارة سير العمل ضرورية لمؤسسات الأعمال، خاصةً إذا كنت شركة تقنية. يمكن للأداة القوية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي يمكنها أتمتة التكامل أن توفر الكثير من الوقت والعمل والميزانية لشركتك.

منصة Make هي منصة تكامل شائعة في السوق - وهي منصة فعالة أيضًا. لكن بدائل Make التي قمنا بإدراجها ستساعدك على اختيار شيء أكثر ملاءمة لاحتياجات شركتك الفريدة.

إذا كنت تفضل أداة تعمل على أتمتة سير العمل وتساعدك على إدارة المشاريع والتعاون مع فريقك، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل. اشترك في ClickUp الآن واستمتع بتجربة تكامل سلس عبر الأنظمة الأساسية وأتمتة سير العمل المضمونة!