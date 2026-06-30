أفضل برامج تخطيط الفعاليات في عام 2026

قد تبدو برامج تنظيم الفعاليات وكأنها تندرج تحت فئة واحدة، إلى أن تثبت فعاليتك الأولى أنها تنقسم إلى فئتين. تتولى إحدى الفئتين إدارة العمليات الداخلية: الجداول الزمنية، والتنسيق مع الموردين، والميزانيات، والموافقات. أما الفئة الأخرى فتتولى إدارة تجربة الحضور: التسجيل، وبيع التذاكر، وتسجيل الوصول، والتفاعل. ويؤدي اختيار الفئة الخاطئة إلى مشاكل ستكتشفها في الأسبوع الذي يسبق انطلاق فعاليتك.

لا يحدد هذا الدليل برنامجًا واحدًا فائزًا. بل يصنف أفضل عشرة برامج لتنظيم الفعاليات وفقًا لحجم المهام التي يغطيها كل منها في تنظيم الفعاليات، ونقاط ضعف كل برنامج.

أفضل برامج تخطيط الفعاليات للفرق التي تعتمد بشكل كبير على التنسيق هو ClickUp، وCvent للمؤتمرات المؤسسية، وEventbrite لبيع التذاكر للجمهور، وPlanning Pod لإدارة أماكن الفعاليات. لا يوجد برنامج واحد يناسب الجميع، بل هناك البرنامج الأنسب لمعالجة الثغرة التشغيلية الرئيسية لديك. وبمجرد تحديد ذلك، يصبح اختيار أداة تخطيط الفعاليات المناسبة أمرًا سهلاً.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تنظيم الفعاليات؟

ابحث عن هذه الميزات الخمس في برنامج قوي لتنظيم الفعاليات: تحديد مسؤولية المهام بوضوح، وإمكانية الاطلاع على التقويم، وتتبع الموردين والضيوف، وأتمتة مفيدة، وأدوات خاصة بالمشاركين إذا كنت تنظم فعاليات عامة.

إليك ما يجب التحقق منه بالتفصيل:

مسؤولية المهام: لكل مهمة مسؤول واحد محدد، بحيث لا تضيع أي مهمة بين الأشخاص

رؤية التقويم: يمكنك الاطلاع على الجداول الزمنية والمواعيد النهائية والحالة دون الحاجة إلى إنشاء تقرير ثانٍ

تتبع الموردين والضيوف: يتم تجميع قوائم الموردين والجهات الراعية والضيوف في مكان واحد، بدلاً من تشتتها في أوراق منفصلة

الأتمتة: تعمل التذكيرات وتحديثات الحالة تلقائيًا، لذا لن تستهلك المهام الإدارية الروتينية وقتك طوال الأسبوع

أدوات المشاركين: بالنسبة للفعاليات المدفوعة أو العامة، ستحصل أيضًا على خدمات التسجيل، وإصدار التذاكر، وتسجيل الوصول، وإعداد التقارير بعد انتهاء الفعالية

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نظرة عامة على أفضل برامج تنظيم الفعاليات

الأداة الأفضل لـ ميزة بارزة الأسعار* أين تكمن نقاط القوة Cvent المؤتمرات المؤسسية والبرامج التي تتطلب تسجيلًا مكثفًا شبكة موردين تضم أكثر من 340,000 مكان مع طلبات تقديم العروض المدمجة وإجراءات تسجيل الوصول في الموقع أسعار مخصصة صعوبة في الاستخدام؛ وعادةً ما يتطلب الإعداد وجود مدير مخصص لعمليات الفعاليات Whova تفاعل الحضور في المؤتمرات والمعارض التجارية تطبيق متكامل للفعاليات يتيح التواصل، وإدارة جدول الأعمال، وجمع بيانات العملاء المحتملين من العارضين أسعار مخصصة إفراط في الإشعارات الفورية، وعدم توفر غرف جانبية مدمجة، وعدم توفر خدمة البحث عن أماكن إقامة Eventbrite الفعاليات العامة التي تتطلب تذاكر واكتشاف الفعاليات يعرض سوق "ديسكفري" فعاليتك أمام المشترين النشطين للتذاكر النشر مجاني؛ 3.7% + 1.79 دولار لكل تذكرة مدفوعة + 2.9% رسوم معالجة لا حاجة إلى مورد أو ميزانية أو تتبع إداري Planning Pod المواقع، وحفلات الزفاف، والعمليات التي تركز على الضيافة مجموعة أدوات إدارة الأماكن: مخططات الطوابق، ومخططات توزيع المقاعد، وطلبات الحفلات أسعار مخصصة يبدو تتبع المهام أمراً معقداً بالنسبة لمديري المشاريع في الشركات ClickUp إدارة العمليات المعقدة للفعاليات في مساحة عمل واحدة المهام، والوثائق، والتقويمات، والنماذج، وعمليات الأتمتة في مكان واحد مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات للمستخدم شهريًا لا تتوفر ميزة إصدار التذاكر أو صفحة التسجيل أو ماسح ضوئي لتسجيل الوصول بشكل مدمج Asana تخطيط قائم على المواعيد النهائية مع مراعاة التبعيات يؤدي التسلسل التلقائي للتواريخ إلى تغيير كل مهمة مرتبطة بها عندما يتأخر أحدها مجاني؛ باقة المبتدئين 13.49 دولارًا، باقة المتقدمين 30.49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا عرض الجدول الزمني متاح فقط للمشتركين في الفئة المدفوعة؛ ولا تتوفر خدمة بيع التذاكر monday.com تخطيط فعاليات مرئي وقابل للتخصيص لوحات قابلة للتخصيص بالكامل بالإضافة إلى مقاعد مجانية للضيوف من الموردين والجهات الراعية مجاني؛ الإصدار الأساسي 12 دولارًا، الإصدار القياسي 14 دولارًا، الإصدار الاحترافي 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا تخطط للفعاليات ولكنها لا تستطيع تنفيذها؛ حد أقصى يبلغ 250 عملية أتمتة شهريًا في الإصدار القياسي Trello تتبع مهام الفعاليات بطريقة سهلة وخفيفة تتوفر ميزة أتمتة "بتلر" في جميع الباقات، بما في ذلك الباقة المجانية مجاني؛ الإصدار القياسي 5 دولارات، الإصدار المميز 10 دولارات، الإصدار المؤسسي 17.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لا توجد لوحات تحكم مدمجة للميزانيات أو حجم العمل؛ كما أنها تعاني من ضعف في التعامل مع الجداول الزمنية المعقدة Basecamp تعاون بسيط بين أعضاء الفريق حول الفعاليات توضح مخططات هيل ما إذا كان العمل قيد التخطيط أم قيد التنفيذ مجاني؛ الإصدار Pro 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًّا، والإصدار Pro Unlimited 299 دولارًا شهريًّا تُدفع سنويًّا لا توجد تبعيات، ولا تتبع للوقت، ولا تخطيط للسعة Zoom Events الفعاليات الافتراضية والفعاليات التي تُعقد عبر الندوات عبر الإنترنت واجهة فيديو مألوفة يعرف الضيوف بالفعل كيفية استخدامها ندوات عبر الإنترنت 89 دولارًا شهريًّا، ندوات عبر الإنترنت بلس 99 دولارًا شهريًّا، الفعاليات 149 دولارًا شهريًّا لا يمكنك طباعة الشارات أو إقامة أكشاك فعلية

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص تفصيلي لكيفية تقييمنا للبرامج في ClickUp.

أفضل برامج تخطيط الفعاليات التي تستحق التجربة

تضم هذه القائمة عشر أدوات هي: Cvent، وWhova، وEventbrite، وPlanning Pod، وClickUp، وAsana، وmonday.com، وTrello، وBasecamp، وZoom Events.

يغطي كل برنامج جزءًا مختلفًا من مهام إدارة وتخطيط الفعاليات، بينما يفتقر إلى الجوانب الأخرى. يتم تحليل كل خيار من الخيارات أدناه بنفس الطريقة: ما الذي يجيده، وأين تكمن نقاط ضعفه، ومن الذي ينبغي عليه تجنبه.

1. Cvent (الأفضل للمؤتمرات المؤسسية والبرامج التي تتطلب تسجيلًا مكثفًا)

عبر Cvent

Cvent هي منصة لإدارة الفعاليات على مستوى المؤسسات، صُممت للتعامل مع دورة حياة الفعالية بالكامل، بدءًا من اختيار المكان والتسجيل وصولًا إلى تفاعل الحضور وإصدار الشارات والتحليلات اللاحقة للفعالية. وهي واحدة من أكثر الأسماء شهرة في هذا المجال، وتستهدف المؤسسات والجمعيات الكبيرة. وهي الأداة المفضلة لفرق تنظيم الفعاليات المتخصصة التي تدير مؤتمرات ومعارض تجارية وفعاليات مؤسسية متكررة أو واسعة النطاق.

يتميز هذا البرنامج بدمج Goldcast لتقطيع مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وON24 للندوات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تكامل قوي مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأدوات التسويق مثل Salesforce. تتيح لك هذه الوصلات إدارة الفعالية بأكملها، من البداية إلى النهاية، من خلال منصة واحدة.

تتعامل هذه المنصة مع العمليات اللوجستية المعقدة في الموقع بشكل أفضل من معظم لوحات إدارة المشاريع الأساسية. يمكنك إنشاء مواقع تسجيل تحمل العلامة التجارية بالكامل ونشر تطبيق Attendee Hub للهواتف المحمولة. كما تتميز المنصة بشبكة موردين مدمجة تضم أكثر من 340,000 مكان. وهذا يعني أنه يمكنك إرسال طلبات تقديم العروض وحجز الأماكن مباشرةً من خلال البرنامج. يُعد Cvent الخيار الأمثل للفرق التي تعيش وتتنفس الفعاليات وتحتاج إلى العمق أكثر من البساطة.

الميزات الرئيسية وأبرز المزايا

شبكة موردي Cvent: ابحث عن أماكن الفعاليات وقم بإدارة طلبات تقديم العروض عبر المنشآت العالمية

التسجيل عند الوصول: استخدم أكشاك تسجيل الوصول المتطورة في الموقع وطباعة الشارات في الوقت الفعلي لتقليل طوابير الانتظار الطويلة

منصة الحضور: وفر تطبيقًا جوالًا مخصصًا يحمل العلامة التجارية للضيوف، إلى جانب تتبع شامل للبيانات بعد انتهاء الفعالية من أجل الإدارة العليا

الأسعار

أسعار مخصصة

التقييمات

G2: 4. 3/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

نقاط ضعف Cvent: يحصل البرنامج على درجة منخفضة في سهولة الاستخدام. وعادةً ما يتطلب إعداده بشكل صحيح وجود مدير مخصص لعمليات الفعاليات. تجاهل Cvent إذا: كنت تنظم فعالية واحدة صغيرة أو تريد برنامجًا خفيفًا. لكن بالنسبة لبرامج الفعاليات المؤسسية، قليلة هي المنصات التي تضاهي نطاقه. ستوفر لك أدوات مثل Whova أو Eventbrite الميزات الأساسية التي تحتاجها لإدارة الحضور دون التكاليف الإدارية الباهظة الخاصة بالمؤسسات.

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Cvent؟

اطلع على رأي هذا المُقيّم على موقع G2 حول Cvent:

لقد وفرت لي هذه المنصة الكثير من الوقت، وكان الانتقال إليها من Attendee Hub سهلاً، وأنا أستخدمها شهريًّا وفقًا لجدول ندواتي عبر الإنترنت. فريق الدعم الفني متاح دائمًا لتقديم اقتراحات ممتازة للإجابة على أسئلتي حسب الحاجة. كما أن تكاملنا مع Salesforce يعمل بسلاسة أثناء تسجيل المشاركين في الفعاليات.

لقد وفرت لي هذه المنصة الكثير من الوقت، وكان الانتقال إليها من Attendee Hub سهلاً، وأنا أستخدمها شهريًّا وفقًا لجدول ندواتي عبر الإنترنت. فريق الدعم الفني متاح دائمًا ويقدم اقتراحات ممتازة للإجابة على أسئلتي حسب الحاجة. كما أن تكاملنا مع Salesforce يعمل بسلاسة أثناء تسجيل المشاركين في الفعاليات.

إذا كنت تعمل في مجال تنظيم الفعاليات، فستجد نفسك أمام خيارات لا حصر لها. من المتوقع أن ينمو سوق برامج إدارة الفعاليات العالمي ليصل إلى 39.6 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.2%، ليصبح حجم هذه الصناعة عند ذلك وقتًا ما 3.4 تريليون دولار.

2. Whova (الأفضل لتفاعل الحضور في المؤتمرات والمعارض التجارية)

عبر Whova

Whova هي منصة لإدارة الفعاليات وتفاعل الحضور تشتهر بتطبيقها المخصص للفعاليات الذي يحظى بتقييمات عالية. وتركز على التواصل بين الحضور، وجداول الأعمال، وتفاعل الحضور في المؤتمرات والفعاليات المهنية.

يُعطي Whova الأولوية لتجربة الحضور على حساب التتبع الداخلي، ويتم تنفيذ كل شيء عبر التطبيق: جدول الأعمال، وملفات تعريف المتحدثين، والاستطلاعات المباشرة، والمراسلة، ولوحات المجتمع. بالنسبة للمؤتمرات والمعارض التي يحضرها الناس للتعارف، فإن هذا التركيز يؤتي ثماره.

يعمل برنامج Whova أيضًا بشكل جيد في المعارض التجارية، خاصةً عندما يكون جمع بيانات العملاء المحتملين أمرًا مهمًا للعارضين. يقوم العارضون بمسح الشارات ضوئيًا باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) وجمع بيانات العملاء المحتملين في الجناح على الفور. مقارنةً ببرنامج Cvent، يُعد برنامج Whova أسهل في الإعداد وأرخص تكلفةً، على الرغم من أنه لا يوفر خدمة البحث المتعمق عن أماكن إقامة الفعاليات. إنه خيار قوي للفعاليات الحضورية والافتراضية والمختلطة.

الميزات الرئيسية وأبرز المزايا

تطبيق الفعاليات الذي يركز على الضيوف: ضع أدوات التواصل، ولوحات المجتمع، والدردشة المباشرة في متناول الحضور

أدوات الفعاليات الأكاديمية : قم بإدارة التسجيل والموقع الإلكتروني والشارات وتقديم الملخصات في آن واحد

تسجيل بيانات العملاء المحتملين من العارضين: اسمح للرعاة بمسح الشارات إلكترونيًا وإثبات عائد استثماراتهم

الأسعار

أسعار مخصصة

التقييمات

G2: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

نقاط ضعف Whova: كثيرًا ما يشكو المنظمون من الإفراط في إرسال الإشعارات الفورية الآلية التي تصل إلى ضيوفهم. كما أن لوحة التحكم مليئة بالميزات، مما يتطلب وقتًا إضافيًا للتدريب، وتفتقر أدوات البث الافتراضي إلى غرف جانبية مدمجة. تجنب استخدام Whova في الحالات التالية: إذا كنت تنظم تجمعًا صغيرًا يضم أقل من 100 شخص، حيث لا يكون دفع رسوم برمجيات بمستوى المؤتمرات مقابل تطبيق ما أمرًا منطقيًا من الناحية المالية. كما يجب عليك تجنب استخدامه إذا كان مشروعك يتطلب البحث عن أماكن إقامة وإجراء ضوابط تدقيق مالي دقيقة.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Whova؟

هذا ما يقوله أحد المراجعين على موقع G2 عن Whova:

القدرة على إنشاء جدول أعمال خاص بي؛ وإمكانية مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بالحضور لجمع بيانات الاتصال، وقسم لتدوين الملاحظات، وجدول أعمال مفصل مع نظرة عامة على الموضوعات، ومعلومات عن القاعة مرتبطة بخريطة. كما أحب لقاءات المجتمع لتبادل فرص التواصل. يعجبني أن المعلومات تظل متاحة في التطبيق حتى بعد انتهاء الفعالية.

القدرة على إنشاء جدول أعمالي الخاص؛ وإمكانية مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بالحضور لجمع بيانات الاتصال، وقسم لتدوين الملاحظات، وجدول أعمال مفصل مع نظرة عامة على الموضوعات، ومعلومات عن القاعة مرتبطة بخريطة. كما أحب لقاءات المجتمع لتبادل فرص التواصل. يعجبني أن المعلومات تظل متاحة في التطبيق حتى بعد انتهاء الفعالية.

3. Eventbrite (الأفضل للفعاليات العامة التي تُباع تذاكرها وللترويج لها)

عبر Eventbrite

اختر Eventbrite لبيع التذاكر للجمهور. يعمل هذا البرنامج كسوق اكتشاف، حيث يعرض فعاليتك للجمهور الذي يبحث بنشاط عن تجارب جديدة. في الواقع، يمكن القول إن Eventbrite هو الاسم الأكثر شهرة في مجال بيع تذاكر الفعاليات بالخدمة الذاتية، حيث يربط المنظمين بسوق مدمج يضم ملايين المشترين الفريدين. وقد صُمم خصيصًا للفعاليات العامة الموجهة للمستهلكين، حيث يكون الاكتشاف وسرعة بيع التذاكر أكثر أهمية من الجوانب اللوجستية المعقدة.

لا يتطلب نشر صفحة الحدث سوى بضع دقائق من الإعداد ولا يحتاج إلى أي معرفة تقنية. يمكنك إطلاق صفحة في غضون دقائق والحصول على أدوات الدفع والمسح الضوئي عند المدخل والبريد الإلكتروني جاهزة للاستخدام فورًا. تتيح لك Eventbrite أيضًا نشر أحداث مجانية دون أي تكلفة على المنصة، وإدارة الأحداث المدفوعة باستخدام تذاكر متدرجة ورموز ترويجية ومقاعد محجوزة عند الحاجة.

يتكامل Eventbrite أيضًا مع Facebook، بحيث يمكن للحضور اكتشاف الفعاليات وشراء التذاكر دون مغادرة المنصة. كما يدعم تطبيق المنظم الخاص به عملية تسجيل الوصول الموثوقة باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) عند المدخل.

الميزات الرئيسية وأبرز المزايا

سوق Discovery: تواصل مع الأشخاص الذين يبحثون بالفعل، لتتمكن من بيع التذاكر دون إنفاق على الإعلانات

عملية دفع مبسطة: قم بتشغيل صفحة دفع موثوقة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة في غضون دقائق

المسح الضوئي أثناء التنقل: قم بتسجيل دخول الضيوف بسرعة عند المدخل باستخدام تطبيق مسح ضوئي مدمج في الهاتف الذكي

الأسعار

فعاليات مجانية

التذاكر المدفوعة: 3.7% + 1.79 دولار رسوم خدمة لكل تذكرة

معالجة المدفوعات: 2.9% لكل طلب

التقييمات

G2: 4. 3/5 (أكثر من 850 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5,700 تقييم)

نقاط ضعف Eventbrite: لا تندرج المهام الإدارية ضمن اختصاصه. فهو لا يتتبع عقود الموردين أو عبء العمل على الفريق أو الموافقات على الميزانية، لذا عليك القيام بالتخطيط المسبق للفعالية باستخدام أداة أخرى. تجنب استخدام Eventbrite إذا: كنت تنظم اجتماعات خاصة أو دورات تدريبية داخلية أو فعاليات مخصصة للمدعوين فقط. تمنحك أداة التسجيل الخاصة تحكمًا أفضل دون رسوم السوق.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Eventbrite؟

شارك أحد المراجعين على G2 تجربته مع Eventbrite:

إن قابلية صفحات الفعاليات للتخصيص وسهولة إنشائها تجعلها تبدو احترافية، وبفضل صفحات الفعاليات متعددة الأغراض، سنتمكن من ترك انطباع أول جيد دون الحاجة إلى مساعدة مصمم محترف. كما أثبتت ميزات الترويج المدمجة ووظائف المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها إضافة مفيدة أيضًا، حيث ساعدتنا في الوصول إلى جمهور أوسع والترويج لمبيعات التذاكر بأقل جهد ممكن ودون الحاجة إلى استخدام موارد تسويقية أخرى.

إن قابلية صفحات الفعاليات للتخصيص وسهولة إنشائها تجعلها تبدو احترافية، وبفضل صفحات الفعاليات متعددة الأغراض، سنتمكن من ترك انطباع أول جيد دون الحاجة إلى مساعدة مصمم محترف. كما أثبتت ميزات الترويج المدمجة ووظائف المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها إضافة مفيدة أيضًا، حيث ساعدتنا في الوصول إلى جمهور أوسع والترويج لمبيعات التذاكر بأقل جهد ممكن ودون الحاجة إلى استخدام موارد تسويقية أخرى.

4. Planning Pod (الأفضل للمواقع وحفلات الزفاف والعمليات التي تركز على الضيافة)

عبر Planning Pod

تم تصميم Planning Pod خصيصًا للمواقع ومشغلي الفعاليات والضيافة المحترفين، حيث يجمع بين استلام طلبات العملاء المحتملين، وتقويم الحجوزات، ومخططات الطوابق، ووثائق BEO، والعروض، والعقود، والمدفوعات، وإعداد التقارير في نظام واحد.

تعمل قاعات الفعاليات وشركات تنظيم حفلات الزفاف بطريقة تختلف عن طريقة عمل فرق البرمجيات، ويُعد Planning Pod الخيار المثالي لها. فهو يدير القاعة كأنها شركة تجارية. ونظرًا لأن العملاء المحتملين وتقويم الحجوزات والعقود الموقعة موجودة في ملف واحد، فإن مسار المبيعات يظل مرتبطًا بتقويم الفعاليات.

يتميز Planning Pod بمجموعة أدوات شاملة ومتكاملة (أكثر من 40 أداة) تحل محل مجموعة كبيرة من التطبيقات المنفصلة. يمكنك رسم مخططات الطوابق، وتحديد مخططات المقاعد، وطباعة أوامر حفلات المآدب لموظفي المطبخ وقاعة الحفلات. تتدفق الطلبات من The Knot وWeddingWire، وتتم مزامنة الفواتير مع QuickBooks، بحيث تتم إدارة جميع عمليات الحجز من مكان واحد.

الميزات الرئيسية وأبرز المزايا

اشتراك ثابت: لا توجد رسوم على كل تذكرة، بالإضافة إلى ميزة معالجة الدفع المدمجة وبوابات العملاء التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بك

دعم العملاء: يثني العديد من المستخدمين على فريق الدعم في Planning Pod وسرعة استجابته لطلبات إضافة الميزات

سجلات المبيعات المتكاملة: احتفظ بالعروض والعقود والفواتير معًا لكل حجز

بوابات العملاء ذات العلامة التجارية: تتيح للعملاء الاطلاع على التصميمات وتوقيع المستندات والدفع من مكان واحد

الأسعار

أسعار مخصصة

التقييمات

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

نقاط ضعف Planning Pod: يركز المنتج والدعم بشكل مباشر على قطاع الضيافة. ويُعد هذا التركيز نقطة قوة، لكن مديري المشاريع في الشركات يجدون أن نظام تتبع المهام غير عملي. تجاهل Planning Pod إذا: كنت تنظم فعاليات داخلية للشركة أو حملات تسويقية. فأداة العمل المرنة تمنح تلك الفرق مزيدًا من الحرية.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Planning Pod؟

اطلع على كيفية تعامل Planning Pod مع أحد المراجعين على موقع Capterra الذي ليس من المتخصصين في تنظيم الفعاليات:

أنا لست منظمًا للفعاليات، لكن برنامج Planning Pod جعل تخطيط وتنظيم وتنفيذ مؤتمر احترافي لأكثر من 150 مشاركًا أمرًا في غاية البساطة! التسجيل وبيع التذاكر، وإعداد الميزانية، وإصدار الفواتير، والعقود، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وإنشاء القوالب، وقائمة الحضور، ومخطط المكان، وقوائم المهام مع إمكانية تعيين الأشخاص وتحميل المستندات، وبرنامج الرحلة، والموقع الإلكتروني، وجمع الاستبيانات... لا أستطيع التعبير بشكل كافٍ عن مدى أهمية Planning Pod بالنسبة للجنة المؤتمرات في منظمتي غير الربحية التي تعتمد على المتطوعين!!!

أنا لست منظمًا للفعاليات، لكن برنامج Planning Pod جعل تخطيط وتنظيم وتنفيذ مؤتمر احترافي لأكثر من 150 مشاركًا أمرًا في غاية البساطة! التسجيل وبيع التذاكر، وإعداد الميزانية، وإصدار الفواتير، والعقود، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وإنشاء القوالب، وقائمة الحضور، ومخطط المكان، وقوائم المهام مع إمكانية تعيين الأشخاص وتحميل المستندات، وبرنامج الرحلة، والموقع الإلكتروني، وجمع الاستبيانات... لا أستطيع التعبير بشكل كافٍ عن مدى أهمية Planning Pod بالنسبة للجنة المؤتمرات في منظمتي غير الربحية التي تعتمد على المتطوعين!!!

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5. ClickUp (الأفضل لإدارة العمليات المعقدة للفعاليات في مساحة عمل واحدة)

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة فعالياتك من البداية إلى النهاية في ClickUp

يُعد ClickUp الخيار الأمثل كمركز للتخطيط والتنسيق للفعاليات. فهو المكان الذي تتكامل فيه تفاصيل الفعالية قبل وصول أي شخص إلى المكان — الجدول الزمني، وقائمة الموردين، والميزانية، وتسليم المهام بين أقسام التسويق واللوجستيات والإنتاج. كل ذلك في مساحة عمل واحدة بدلاً من أن يكون مبعثراً عبر جداول البيانات وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني.

يمكن أن تحتوي كل مهمة على حقول مخصصة لبنود الميزانية، أو حالة عقود الموردين، أو تواريخ تأكيد المتحدثين، أو أعداد الضيوف في قائمة المدعوين. وبهذه الطريقة، يمكن استخدام عرض «اللوحة» أو «الجدول» كأداة لتتبع الفعاليات دون الحاجة إلى جدول بيانات إضافي.

انتقل إلى عرض «جانت» (Gantt View)، وسترى الجدول الزمني الكامل للإنتاج مع التبعيات؛ وانتقل إلى عرض «التقويم» (Calendar view)، وسترى المهام المستحقة هذا الأسبوع. نفس البيانات الأساسية، ولكن من منظور مختلف.

تقوم نماذج ClickUp بتسجيل طلبات الاستقبال وتوجيهها مباشرةً إلى مسار العمل الخاص بك مع تحديد المسؤول المناسب والحالة وتاريخ الاستحقاق مسبقًا. ومن هناك، تتولى أتمتة ClickUp المهام الروتينية: إعادة تخصيص المهام عند تغيير الحالة أو نقل الموافقة المكتملة إلى المرحلة التالية دون الحاجة إلى النقر على أي زر.

الميزات الرئيسية وأبرز المزايا

التحليلات في الوقت الفعلي: أنشئ أنشئ لوحة تحكم مخصصة في ClickUp تعرض بشكل مرئي استهلاك الميزانية، ومعدلات إنجاز المهام، وحالة الموردين عبر الفعاليات الجارية

أتمتة العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج: قم بصياغة موجزات سياقية للفعاليات وإنشاء بنود عمل لما بعد الفعالية باستخدام قم بصياغة موجزات سياقية للفعاليات وإنشاء بنود عمل لما بعد الفعالية باستخدام ClickUp Brain

المستندات المدمجة في سير العمل: قم بإرفاق ملاحظات سير العرض، والموجزات الإبداعية، وملخصات ما بعد الفعالية مباشرةً بالمهام التي تدعمها باستخدام قم بإرفاق ملاحظات سير العرض، والموجزات الإبداعية، وملخصات ما بعد الفعالية مباشرةً بالمهام التي تدعمها باستخدام ClickUp Docs

الأسعار

التقييمات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

نقاط ضعف ClickUp: لا يتوفر محرك أصلي لإصدار التذاكر، ولا أداة إنشاء صفحات التسجيل، ولا ماسح ضوئي لتسجيل وصول الحضور. ولا تزال الفرق التي تنظم فعاليات عامة كبيرة بحاجة إلى نظام مخصص لخدمات الاستقبال والترحيب. تجاهل ClickUp إذا: كنت تبيع آلاف التذاكر العامة وتحتاج إلى ميزة اكتشاف السوق أو طباعة الشارات في الموقع كوظيفة أساسية. لهذه المهام، ابدأ باستخدام Eventbrite أو Cvent وقم بإدارة التنسيق الإداري في ClickUp جنبًا إلى جنب معهما.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

اطلع على رأي أحد مديري الفعاليات حول ClickUp في تقييمه على G2:

أستخدم ClickUp في عملي في إدارة الفعاليات، وهو يساعدني في إدارة قائمة مهامي الخاصة مع متابعة ما يعمل عليه فريقي. يكسر ClickUp حواجز التواصل، مما يتيح لي فهم مستجدات المشاريع والصعوبات التي يواجهها الفريق دون الحاجة إلى حضور الاجتماعات. تعد بطاقة «مهامي» أساسية لإدارة مهامي اليومية ومتابعة المجالات التي أتأخر فيها. أجد ميزة صندوق الوارد مفيدة للغاية في مسح الرسائل والبقاء على اطلاع على المهام التي أتابعها، دون إثقال قائمة «مهامي».

أستخدم ClickUp في عملي في إدارة الفعاليات، وهو يساعدني في إدارة قائمة مهامي الخاصة مع متابعة ما يعمل عليه فريقي. يكسر ClickUp حواجز التواصل، مما يتيح لي فهم مستجدات المشروع والتحديات التي يواجهها الفريق دون الحاجة إلى حضور الاجتماعات. تعد بطاقة «مهامي» أساسية لإدارة مهامي اليومية ومتابعة المجالات التي أتأخر فيها. أجد ميزة صندوق الوارد مفيدة للغاية في مسح الرسائل والبقاء على اطلاع على المهام التي أتابعها، دون إثقال قائمة «مهامي».

تصف شركة Convene، وهي إحدى عملاء ClickUp، كيف تستخدم ClickUp لإدارة جميع الجوانب المتغيرة للفعالية، بدءًا من التجهيزات السمعية والبصرية وصولًا إلى الطعام والخدمات.

6. Asana (الأفضل لتخطيط الفعاليات التي تعتمد على المواعيد النهائية والترابطات)

عبر Asana

تعد Asana، مثل ClickUp، منصة لإدارة العمل ليست مخصصة لبرامج تنظيم الفعاليات، ولكنها تُستخدم على نطاق واسع لإدارة الجانب المتعلق بالمشاريع في الفعاليات: المهام، والجداول الزمنية، والمسؤولين، والتنسيق بين الفرق.

صُمم Asana خصيصًا لجداول الفعاليات المزدحمة والمترابطة. وتكمن قوته الأساسية في التسلسل التلقائي للتواريخ. فإذا فات أحد الموردين موعدًا نهائيًا، يقوم Asana تلقائيًا بتأجيل كل مهمة مرتبطة بهذا المورد إلى موعد لاحق. وهذا يوفر عليك عناء تغيير عشرات التواريخ يدويًّا في تقويمك.

بالمقارنة مع monday.com، يوفر لك Asana باقة مجانية أكثر فاعلية لتجربة المهام الأساسية لإدارة المهام قبل الترقية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الذكاء الاصطناعي الجديد بتحليل البيانات التاريخية لفريقك لتحديد المشاريع التي تتأخر عن الجدول الزمني المحدد. كما تتوفر أداة مراجعة، بحيث يمكن لفريقك إضافة لافتات الفعالية إلى مهمة ما والموافقة عليها دون الحاجة إلى إرسال أي بريد إلكتروني.

الميزات الرئيسية وأبرز المزايا

التسلسل التلقائي للمواعيد: قم بتغيير موعد نهائي واحد وستتغير معه جميع المهام المرتبطة به

الكشف التنبئي عن المخاطر: اطلع على بيانات الفعاليات السابقة لتقدير العقبات التي قد تواجهها في المشاريع القادمة

الموافقة على الموارد داخل التطبيق: راجع العناصر الإبداعية للفعالية وعلق عليها واعتمدها مباشرةً داخل سلسلة المهام

الأسعار

للأغراض الشخصية: مجاني

الباقة المبدئية: 13.49 دولارًا شهريًّا لكل مستخدم

المستوى المتقدم : 30.49 دولارًا شهريًّا لكل مستخدم

الشركات: أسعار مخصصة

التقييمات

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

نقاط ضعف Asana: نموذج التسعير يضر بالفرق النامية. يجب عليك شراء باقة Starter لمجرد الاطلاع على عرض «الخط الزمني» (Timeline). كما تحتاج إلى باقة Advanced لتتبع الأهداف ومحافظ الفعاليات المتعددة. ولا تتوفر ميزات مدمجة خاصة بالفعاليات (التسجيل، وإصدار التذاكر، وإدارة الحضور)، لذا ستحتاج إلى استخدامه جنبًا إلى جنب مع أداة مخصصة تجاهل Asana إذا: كنت تدير فريقًا كبيرًا بميزانية محدودة، حيث يقدم monday.com قيمة أكبر مقابل كل دولار. كما أنه لا يقوم بمسح التذاكر عند المدخل.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

يشارك هذا المراجع على G2 آراءه حول Asana:

لا أعرف كيف يمكن لأي شخص العمل بدون Asana. أحب ميزة التعاون — القدرة على توزيع المهام على عدة زملاء في آن واحد، وتنظيم المشاريع، واستخدامها لتخطيط الفعاليات، والقوالب الجاهزة. أستخدمها يوميًا، ولولاها لكان يومي في العمل غير منتج.

لا أعرف كيف يمكن لأي شخص العمل بدون Asana. أحب ميزة التعاون — القدرة على توزيع المهام على عدة زملاء في آن واحد، وتنظيم المشاريع، واستخدامها لتخطيط الفعاليات، والقوالب الجاهزة. أستخدمها يوميًا، ولولاها لكان يومي في العمل غير منتج.

7. monday.com (الأفضل لتخطيط الفعاليات بشكل مرئي وقابل للتخصيص)

يُعد موقع monday.com، مثل ClickUp وAsana، أداة تنسيق ومركزًا لوجستيًا أكثر منه منصة للتسجيل. إنه «نظام تشغيل للعمل» مرن يمكنك استخدامه لتخطيط وتتبع الجوانب اللوجستية للفعاليات، مثل الموردين والميزانيات والجداول الزمنية والمهام.

تعد لوحات monday.com المرئية للغاية والقابلة للتخصيص خيارًا مثاليًا إذا كان عقلك يعمل من خلال جداول بيانات مرمزة بالألوان، وجداول زمنية، ولوحات معلومات مرئية. فهي تتيح لك إنشاء مساحة عمل خاصة بالفعالية من الصفر. يمكنك تتبع كل شيء بدءًا من الموافقات على الميزانية وصولاً إلى الموردين الذين يعطلون المهام، بالطريقة التي تريدها بالضبط.

تستخدم «القوة العاملة الرقمية» الجديدة الخاصة به وكلاءً ذكيين لفرز الطلبات الواردة تلقائيًا وموازنة عبء العمل على فريقك مع امتلاء تقويم الفعاليات. وما أفضل ما في الأمر بالنسبة لمنظمي الفعاليات؟ لن تضطر إلى دفع رسوم مقابل مقاعد العملاء. يمكنك ضم الموردين والجهات الراعية وأصحاب المصلحة مباشرةً إلى مشروعك كضيوف مجانيين.

الميزات الرئيسية وأبرز المزايا

تخصيصات لوحة التحكم: اجمع بين الحقول المخصصة وعروض كانبان والتقويم والخط الزمني والخريطة

التعاون الخارجي المجاني: قم بدعوة العملاء والجهات الراعية إلى مساحة العمل دون الحاجة إلى شراء تراخيص إضافية

تقارير مجمعة لعدة مشاريع: أنشئ لوحات معلومات رئيسية لتتبع المواعيد النهائية والتقدم المحرز في عدة فعاليات في آن واحد

الأسعار

مجاني

الخطة الأساسية: 12 دولارًا شهريًّا لكل مستخدم

الخطة القياسية: 14 دولارًا شهريًّا لكل مستخدم

Pro: 24 دولارًا شهريًّا لكل مستخدم

الشركات: أسعار مخصصة

التقييمات

G2: 4.7/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5,900 تقييم)

نقاط ضعف monday.com: يتيح البرنامج تخطيط الفعاليات ولكنه لا يديرها، لذا يتطلب التسجيل وتسجيل الوصول استخدام برامج أخرى. كما تحدد الخطة القياسية عدد عمليات الأتمتة بـ 250 عملية شهريًا، وهو عدد من السهل استنفاده خلال الأسابيع المزدحمة. تجنب استخدام monday.com إذا: كان فريقك مكونًا من شخصين أو ثلاثة أشخاص، لأن الحد الأدنى المحدد بثلاثة مقاعد يجعلك تدفع مقابل مساحة فارغة. بالنسبة لبيع التذاكر وتسجيل الوصول، فإن Eventbrite أو Cvent هما الخياران الأنسب.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن monday.com؟

تعرف على كيفية إعداد monday.com من خلال تقييم أحد مستخدمي G2:

كان الإعداد سهلاً، وقد ساعدنا هذا البرنامج على تصنيف طلبات الفعاليات حسب مجالاتنا الرئيسية، مما ساهم في تنظيم الفعاليات وتحسين عملية التخطيط لدينا. أما من ناحية الصيانة، فقد قلل هذا البرنامج من طلبات استخدام الممرات والاجتماعات، مع تسهيل تتبع الطلبات ومتابعة إنجازها.

كان الإعداد سهلاً، وقد ساعدنا هذا البرنامج على تصنيف طلبات الفعاليات حسب مجالاتنا الرئيسية، مما ساهم في تنظيم الفعاليات وتحسين عملية التخطيط لدينا. أما على صعيد الصيانة، فقد قلل هذا البرنامج من طلبات المرور في الممرات والاجتماعات، مع تسهيل تتبع الطلبات ومتابعة إنجازها.

8. Trello (الأفضل لتتبع مهام الفعاليات البسيطة)

عبر Trello

يتميز Trello بالبساطة بفضل اللوحات والقوائم والبطاقات التي تُعد مثالية للفعاليات الصغيرة الحجم. يمكن لفريقك التعود عليه في غضون دقائق، مما يقلل من عبء التدريب على المتطوعين والموظفين المؤقتين. ما عليك سوى كتابة المهمة على البطاقة، وسحبها مع تقدم العمل، ليتمكن الجميع من معرفة المسؤول عن كل مهمة.

تتوفر أداة مدمجة تُسمى «Butler» في كل باقة. ما عليك سوى تهيئتها مرة واحدة، وستقوم تلقائيًا بإرسال تذكيرات بالمواعيد النهائية أو تحديث حالات البطاقات. وهي تخلصك من المهام الإدارية المتكررة.

وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من التعقيد، فإن ميزات Power-Ups توفر إمكانية التكامل ووظائف إضافية بمرونة.

الميزات الرئيسية وأبرز المزايا

لوحات كانبان المرئية: تتيح لأعضاء الفريق الاطلاع على حالة أي مهمة متعلقة بالفعالية بنظرة واحدة

أتمتة Butler: تتولى تحديثات المهام وتذكيرات المواعيد النهائية في جميع الباقات

ذكاء Atlassian: تنقية النص واستخراج بنود الإجراءات المباشرة من أوصاف البطاقات

الأسعار

مجاني

الخطة القياسية: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النسخة المميزة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًّا لكل مستخدم

التقييمات

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,700 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,500 تقييم)

نقاط ضعف Trello: يفتقر إلى لوحات تحكم مدمجة لتتبع ميزانيات الفعاليات الكبيرة أو إدارة أعباء العمل الإجمالية للفريق. ويصعب جدًا تتبع الجداول الزمنية المعقدة للمشاريع — حيث يمكن لتأخير مورد واحد أن يفسد الجدول الزمني بأكمله — على واجهة لوحة مسطحة. تجنب استخدام Trello إذا: كنت تنظم مؤتمراً كبيراً يمتد لعدة أيام ويتضمن جداول زمنية معقدة للموردين. بالنسبة لتلك المشاريع، ستحتاج إلى أداة تتبع مثل ClickUp أو Asana أو monday.com.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

اطلع على ما يعجب هذا المراجع على موقع G2 في تطبيق Trello:

أكثر ما يعجبني في Trello هو مدى سهولة تحويل عملية تخطيط الفعاليات الفوضوية — مثل التنسيق بين جداول المتحدثين وقوائم الرعاة وقوائم مراجعة الحضور للمؤتمرات — إلى لوحات مرئية تحتوي على بطاقات يمكن سحبها وإفلاتها، بحيث يمكن لأي فرد في الفريق فهمها بنظرة واحدة.

أكثر ما يعجبني في Trello هو مدى سهولة تحويل عملية تخطيط الفعاليات الفوضوية — مثل التنسيق بين جداول المتحدثين وقوائم الرعاة وقوائم مراجعة الحضور للمؤتمرات — إلى لوحات مرئية تحتوي على بطاقات يمكن سحبها وإفلاتها، بحيث يمكن لأي فرد في الفريق فهمها بنظرة واحدة.

9. Basecamp (الأفضل للتعاون البسيط بين أعضاء الفريق حول الفعاليات)

عبر Basecamp

يتميز Basecamp بالبساطة التي تناسب الفرق التعاونية الصغيرة التي تخطط للفعاليات. حيث تتواجد الرسائل والجداول الزمنية والملفات وقوائم المهام في مكان واحد، وهو ما يناسب الفرق التي تهتم بالتواصل الواضح أكثر من إنشاء أنظمة معقدة. يمكنك ضم العملاء والمقاولين والموردين والجهات الراعية إلى أي مشروع مجانًا، ويظل السعر الثابت كما هو مع نمو فريقك.

لرصد التقدم، يستخدم البرنامج مخططات هيل (Hill Charts). فهي توضح في لمحة سريعة ما إذا كان أحد المخرجات لا يزال في مرحلة الاستكشاف أم أنه يتقدم نحو الإنجاز. مقارنةً بـ Trello، تحصل على نظام مراسلة أفضل، لكن طرق تنظيم المهام أقل.

الميزات الرئيسية وأبرز المزايا

مساحة عمل موحدة: احتفظ برسائل الفعاليات والتقويمات والمهام في لوحة تحكم واحدة

إمكانية وصول الضيوف مضمنة: أشرك الموردين الخارجيين والعملاء في المشروع دون الحاجة إلى شراء مقاعد إضافية

تتبع التقدم: استخدم مخططات Hill Charts لإظهار ما إذا كان العمل قيد التخطيط أم قيد التنفيذ الفعلي

الأسعار

مجاني

المزايا: 15 دولارًا شهريًّا لكل مستخدم

Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًّا، تُدفع سنويًّا

التقييمات

G2: 4. 1/5 (أكثر من 5,300 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,300 تقييم)

نقاط ضعف Basecamp: يتجاهل البرنامج الهيكل الذي تعتمد عليه الفعاليات المعقدة، حيث لا يوفر ميزات تخطيط التبعيات، أو تتبع الوقت، أو تخطيط السعة. كما أن الإعداد غير المنظم يجعل تصدير البيانات بشكل منظم أمرًا صعبًا لاحقًا. تجاهل Basecamp إذا: كان نجاح فعاليتك يعتمد على جداول زمنية مترابطة وتقارير مفصلة. يوفر لك كل من ClickUp و monday.com هذا المستوى من التفصيل.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Basecamp؟

استمع إلى هذا المراجع على موقع G2 وهو يتحدث عن Basecamp:

أكثر ما يعجبني في Basecamp هو أنه جعل الأعمال المعقدة والمتكررة تبدو سهلة الإدارة — دون أن يتحول استخدام الأداة نفسها إلى وظيفة ثانية (لأن لا أحد لديه وقت لذلك). وكان سعره في متناول ميزانيتنا المحدودة كقسم. وكان برنامجًا مستقلًا لقسمنا، لكنه تم دمجه بسهولة في فرق الفعاليات والمشاريع المختلفة لدينا.

أكثر ما يعجبني في Basecamp هو أنه جعل الأعمال المعقدة والمتكررة تبدو سهلة الإدارة — دون أن يتحول استخدام الأداة نفسها إلى وظيفة ثانية (لأن لا أحد لديه وقت لذلك). وكان سعره في متناول ميزانية قسمنا المحدودة. وكان برنامجًا مستقلًا لقسمنا، لكنه تم دمجه بسهولة في فرق الفعاليات والمشاريع المختلفة لدينا.

10. Zoom Events (الأفضل للفعاليات الافتراضية والندوات عبر الإنترنت)

عبر Zoom Events

Zoom Events هي منصة Zoom الكاملة للفعاليات الافتراضية والمختلطة، وهي مبنية على البنية التحتية للفيديو التي تعرفها معظم الفرق بالفعل. تتولى المنصة إدارة المؤتمرات والقمم التي تستمر لعدة أيام، بما في ذلك التسجيل، وإصدار التذاكر، وجداول الأعمال متعددة الجلسات، والمسارات المتعددة، والتواصل، مما يتجاوز بكثير نطاق الندوة عبر الإنترنت الواحدة.

تقدم Zoom هذه الخدمة حاليًا تحت مسمى «Zoom Events and Webinars»، حيث تُعد «Webinars» الفئة الأقل تعقيدًا للبث البسيط، بينما تُستخدم «Events» للأمور الأكثر تعقيدًا. يعرف المستخدمون كيفية الانضمام إلى المكالمة ومكان زر كتم الصوت، مما يقلل من القلق التقني في يوم الفعالية. وهذا يجعلها خيارًا آمنًا للورشات والمؤتمرات والندوات عبر الإنترنت.

لكنه لا يقتصر على استضافة المكالمات فحسب. يمكنك إنشاء مركز لتنظيم جدول أعمال يمتد لعدة أيام، وفتح غرفة دردشة للتواصل، وإجراء جلسات أسئلة وأجوبة مباشرة، وكل ذلك افتراضيًا بالطبع. كما يقدم تقارير واضحة عن مبيعات التذاكر ومعدل الحضور، حتى تتمكن من معرفة ما نجح وما لم ينجح بمجرد انتهاء البث.

الميزات الرئيسية وأبرز المزايا

موثوقية عالية: بث موثوق وعالي الجودة يعتمد على واجهة Zoom المألوفة وتقنية الفيديو الأساسية الخاصة بها

مراكز متعددة الجلسات: تتبع جداول الأعمال الرقمية المعقدة التي تمتد لعدة أيام والسلسلات عبر الإنترنت من خلال صفحة تسجيل دخول واحدة

أدوات التفاعل: حافظ على تواصل الحاضرين الرقميين فيما بين العروض التقديمية الرئيسية باستخدام غرف الدردشة والاستطلاعات المباشرة

الأسعار

ندوات عبر الإنترنت: 89 دولارًا شهريًا (300 مشارك كحد أدنى)

Webinars Plus: 99 دولارًا شهريًا (100 مشارك كحد أدنى)

Events: 149 دولارًا شهريًا (100 مشارك كحد أدنى)

التقييمات

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5,900 تقييم)

نقاط ضعف Zoom Events: يقدم أداءً رائعًا على الشاشات، لكنه يفقد فعاليته في قاعات العرض. لا يمكنه طباعة الشارات أو إدارة الأكشاك الفعلية، وقد يستغرق الوصول إلى خدمة الدعم بعض الوقت. يرى بعض المستخدمين أنه مكلف، مع إمكانيات تخصيص محدودة وعملية إعداد معقدة للفعاليات الكبيرة. تجاهل Zoom Events إذا: كان الحدث الخاص بك يتضمن جزءًا حضوريًا يتضمن أكشاكًا أو شارات. فهناك أدوات مصممة خصيصًا لإدارة الأماكن مثل Whova أو Cvent تتولى ذلك.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoom Events؟

اطلع على رأي أحد المراجعين على موقع G2 حول Zoom Events:

أقوم بتنظيم فعاليات تطوعية باستخدام Zoom Events وWebinars، وأحب حقًا إمكانية التحكم في الوصول للمجموعات الكبيرة. وعلى وجه التحديد، أقدر ميزات مثل إبراز المتحدثين وكتم صوت المشاركين، والتي تساعد في إدارة الفعالية بسلاسة. وتبرز إمكانية تنظيم فعالية بسهولة واستخدام ميزات محددة مثل إبراز المتحدثين، لأنها تتيح لي توجيه الانتباه بفعالية. وكان إعدادها سهلاً، وهو ما يمثل ميزة كبيرة أيضًا.

أقوم بتنظيم فعاليات تطوعية باستخدام Zoom Events وWebinars، وأحب حقًا إمكانية التحكم في الوصول للمجموعات الكبيرة. وعلى وجه التحديد، أقدر ميزات مثل إبراز المتحدثين وكتم صوت المشاركين، والتي تساعد في إدارة الفعالية بسلاسة. وتبرز إمكانية تنظيم فعالية بسهولة واستخدام ميزات محددة مثل إبراز المتحدثين، لأنها تتيح لي تركيز الانتباه بفعالية. وكان إعدادها سهلاً، وهو ما يمثل ميزة كبيرة أيضًا.

أي أداة لتنظيم الفعاليات تناسب أي فريق؟

يعتمد اختيار الأداة المناسبة على المهمة التي تسعى إلى إنجازها. اختر ClickUp أو Asana أو monday.com للتنسيق الداخلي. واختر Eventbrite أو Whova أو Cvent عندما يكون تسجيل الحضور أو بيع التذاكر أو تفاعل الحضور هو التحدي الحقيقي. عشر أدوات، عشر مهام مختلفة: يعتمد الاختيار الصحيح على ما تحتاج إلى إدارته خلال الفعالية. ركز على حل مشكلة الاختناق، لا على قائمة الميزات. إليك قائمة مختصرة حسب نوع الفريق. هناك بعض الأدوات الجديرة بالذكر التي لم تدخل في القائمة النهائية. ولكن إليك بعض الأدوات التي تستحق الإشادة في فئة برامج تنظيم الفعاليات:

يعتمد اختيار الأداة المناسبة على المهمة التي تسعى إلى إنجازها. اختر ClickUp أو Asana أو monday.com للتنسيق الداخلي. اختر Eventbrite أو Whova أو Cvent عندما يكون تسجيل الحضور أو بيع التذاكر أو تفاعل الحضور هو التحدي الحقيقي.

عشر أدوات، عشر مهام مختلفة: يعتمد الاختيار الصحيح على ما تحتاج إلى إدارته خلال الفعالية. ركز على حل مشكلة الاختناق، لا على قائمة الميزات. إليك قائمة مختصرة حسب نوع الفريق.

Cvent إذا كنت تنظم مؤتمرات مؤسسية تتطلب عددًا كبيرًا من عمليات التسجيل

Whova إذا كانت التواصل بين الحضور وتطبيق الفعاليات القوي هما أهم ما يهمك

Eventbrite إذا كنت تبيع تذاكر للجمهور وترغب في زيادة ظهور فعاليتك

Planning Pod إذا كنت تدير مكانًا أو شركة متخصصة في تنظيم حفلات الزفاف

ClickUp إذا كنت بحاجة إلى مساحة عمل واحدة لإدارة الجداول الزمنية والمستندات والموردين والمتابعة

Asana إذا كانت المواعيد النهائية المرتبطة ببعضها إذا كانت المواعيد النهائية المرتبطة ببعضها والجداول الزمنية للفعاليات المتعددة هي الأولوية

monday.com إذا كنت تبحث عن لوحات تخطيط مرئية تعمل بنظام السحب والإفلات

Trello إذا كنت تريد لوحة بسيطة لفعالية صغيرة

Basecamp إذا كان فريقك الصغير يفضل التواصل الواضح على الهيكل التنظيمي

Zoom Events إذا كانت فعالياتك افتراضية أو تتم عبر ندوات عبر الإنترنت

هناك بعض الأدوات الجديرة بالذكر التي لم تدخل في القائمة النهائية. ولكن إليك بعض الأدوات التي تستحق الإشادة في فئة برامج تنظيم الفعاليات:

Hopin : الأفضل للفعاليات الافتراضية والمختلطة. يوفر ميزات مدمجة للتواصل، وأكشاك المعارض، والبث المباشر

Aventri (Stova) : الأفضل للفعاليات المؤسسية المتوسطة إلى الكبيرة ذات الانتشار العالمي

Splash : الأفضل لتسويق الفعاليات ذات العلامات التجارية وإنشاء صفحات ودعوات جذابة للفعاليات

RSVPify : الأفضل لإدارة قوائم الضيوف، وتأكيدات الحضور، والفعاليات الخاصة (حفلات الزفاف، والحفلات الفاخرة)

Tripleseat: الأفضل للمطاعم والفنادق وأماكن الفعاليات التي تدير الحجوزات وخدمات تقديم الطعام

كيف تختار برنامج تنظيم الفعاليات؟

قم بتقييم برامج تنظيم الفعاليات بناءً على ستة عوامل: مدى ملاءمتها لسير العمل، وشفافيتها، ومن يمكنه الوصول إليها، وكيفية تعاملها مع الضيوف، والعمليات التي تقوم بأتمتتها، والسعر مع نمو نشاطك.

فيما يلي أسئلة تفصيلية يمكنك مناقشتها مع فريقك:

ملاءمة سير العمل: هل يمكنه التعامل مع الأعمال التي يقوم بها فريقك فعليًّا، وليس مجرد المهام العامة؟ الشفافية: هل يمكنك الاطلاع على الجداول الزمنية والمسؤولين والعوائق دون الحاجة إلى إنشاء تقرير ثانٍ؟ التعامل مع الأطراف الخارجية: هل يمكن للموردين والعملاء والمتحدثين والجهات الراعية الحصول على حقوق الوصول المناسبة؟ التعامل مع الضيوف: إذا كنت بحاجة إلى ذلك، فهل يمكن للبرنامج التعامل مع النماذج، وإصدار التذاكر، وتسجيل الوصول، والمتابعة؟ الأتمتة وإعداد التقارير: هل يمكن للبرنامج أن يقلل من المهام الإدارية المتكررة ويساعدك على التعلم من كل فعالية؟ السعر مع نمو نشاطك: هل ستظل التكلفة معقولة مع نمو فريقك أو فعالياتك أو عدد الحضور؟

نصيحة من الخبراء: قم بإجراء تجربة لمدة 30 يومًا على فعاليتك القادمة، وليس في بيئة تجريبية. الأداة التي تنجح في اجتياز دورة كاملة من الفعالية مع الموردين والمواعيد النهائية هي الأداة التي يجب شراؤها. الاعتماد على العروض التوضيحية لاختيار الأداة المناسبة سيؤدي إلى مشاكل خفية في وقت لاحق.

إذا كانت المشكلة الأكبر التي تواجهك هي التنسيق الداخلي، وليس مبيعات التذاكر، فإن ClickUp يوفر لك الجداول الزمنية، وتتبع الموردين، وعمليات الموافقة، والمتابعة بعد الفعالية، كل ذلك في مساحة عمل واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك خطة ClickUp المجانية إلى الأبد اختبار سير عمل الفعالية بالكامل دون الحاجة إلى الدفع أو اختيار فئة اشتراك أولاً.

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الأسئلة الشائعة حول برامج تنظيم الفعاليات

ما هي البرامج التي يستخدمها معظم منظمي الفعاليات فعليًّا؟

يستخدم معظم منظمي الفعاليات مجموعة من البرامج، وليس برنامجًا واحدًا: أداة لإدارة العمل من أجل التخطيط (مثل ClickUp أو Asana أو monday.com أو Trello) مقترنة بأداة للتسجيل أو بيع التذاكر (مثل Eventbrite أو Cvent أو Whova). تُظهر مناقشات الزملاء على منتدى r/EventProduction في Reddit وموقع Quora باستمرار تفضيل استخدام مجموعة من البرامج «الأفضل في فئتها» بدلاً من الاعتماد على مجموعة برامج واحدة للقيام بكل شيء. النمط المتبع: قم بإدارة الشؤون اللوجستية وعمليات الموافقة في المكان الذي يعمل فيه فريقك بالفعل، وأضف ميزة بيع التذاكر فقط عند البيع للجمهور.

ما هو أفضل برنامج لتنظيم الفعاليات العامة التي تُباع تذاكرها؟

يُعد Eventbrite أحد أفضل الخيارات للفعاليات العامة التي تُباع تذاكرها، لأنه يجمع بين نشر الفعاليات وإتمام عمليات الدفع واكتشاف الفعاليات في منصة واحدة. وهذا أمر مهم عندما تكون مبيعات التذاكر هي المهمة الرئيسية. يمكن لـ Cvent و Whova أيضًا دعم البرامج التي تتطلب عددًا كبيرًا من عمليات التسجيل، لكن Eventbrite أسهل في عمليات الإطلاق ذاتية الخدمة والفرق الأصغر حجمًا.

ما هي منصة تنظيم الفعاليات الأفضل لمؤتمرات الشركات؟

يُعد Cvent الخيار الأمثل للمؤتمرات المؤسسية لأنه يدعم البحث عن الأماكن، والتسجيل، وإصدار الشارات، وتفاعل الحضور، والتحليلات اللاحقة للفعالية على نطاق واسع. وقد صُمم خصيصًا للمؤسسات التي تنظم مؤتمرات كبيرة أو متكررة، وليس للاجتماعات الداخلية التي تُعقد لمرة واحدة. لكن المقابل لذلك هو التعقيد والتكلفة.

هل تقدم Cvent نسخة تجريبية مجانية؟

لا، لا تقدم Cvent نسخة تجريبية مجانية. يبدأ الوصول إلى البرنامج بعرض توضيحي وعرض أسعار مخصص. إذا كنت ترغب في تجربة البرنامج قبل الالتزام به، فإن Eventbrite — التي تركز على بيع التذاكر — تتيح نشر الفعاليات مجانًا، كما تقدم ClickUp خطة مجانية إلى الأبد. تعامل مع Cvent على أنها عملية شراء مؤسسية تتطلب محادثة مع فريق المبيعات، وليس مجرد تجربة سريعة.

كم تبلغ تكلفة برامج تنظيم الفعاليات؟

تتراوح أسعار برامج تنظيم الفعاليات بين البرامج المجانية وتلك التي تصل تكلفتها إلى خمسة أرقام سنويًا. أدوات إدارة العمل هي الأرخص: ClickUp ابتداءً من 7 دولارات للمستخدم شهريًّا، وTrello ابتداءً من 5 دولارات، وAsana ابتداءً من 13.49 دولارًا. أما Planning Pod والمنصات المخصصة للمؤسسات مثل Cvent فتستخدم عقودًا سنوية يتم التفاوض عليها. يتيح Eventbrite نشر الفعاليات مجانًا، لكنه يفرض رسومًا بنسبة 3.7% + 1.79 دولارًا لكل تذكرة مدفوعة، بالإضافة إلى 2.9% رسوم معالجة. اختر نموذج التسعير الذي يتناسب مع حجم الفعاليات التي تنظمها. ملاحظة: الأسعار قابلة للتغيير، لذا تحقق من الموقع الرسمي للأداة قبل اتخاذ أي قرار.

ما هو أسهل برنامج لتنظيم الفعاليات للفرق الصغيرة؟

يُعد Trello أحد أسهل أدوات تخطيط الفعاليات للفرق الصغيرة. ولا تتطلب لوحات Kanban المرئية الخاصة به أي تدريب تقريبًا. ويُعد Basecamp خيارًا قويًا آخر عندما تكون التواصل أكثر أهمية من تتبع التبعيات. لكن المقابل هو العمق: تصبح الأدوات الخفيفة أكثر صعوبة في الإدارة بمجرد أن تزداد الفعاليات تعقيدًا، أو تشمل عددًا أكبر من الموردين، أو تتطلب تقارير أكثر دقة.

هل يمكنك إدارة فعالية باستخدام جداول البيانات بدلاً من برامج تنظيم الفعاليات؟

نعم، قد تكون جداول البيانات مفيدة لحدث صغير واحد، لكنها تفشل بمجرد دخول عدة مسؤولين ومواعيد نهائية وموردين وعمليات موافقة إلى سير العمل. وعادةً ما تكمن نقطة الفشل في التنسيق، وليس في إدخال البيانات. توفر أداة مجانية مثل ClickUp أو Trello للفرق رؤية مشتركة وتذكيرات وتوزيع المسؤوليات دون تكلفة إضافية كبيرة.

هل يمكنك تنظيم فعالية بدون برنامج مخصص، مثل استخدام جداول البيانات؟

نعم، يمكنك التخطيط لفعالية صغيرة واحدة دون الحاجة إلى برنامج مخصص. لكن جداول البيانات تتعطل بسرعة بمجرد إضافة المسؤولين والمواعيد النهائية والموردين والموافقات. ففي اللحظة التي يقوم فيها شخصان بتعديل نفس الجدول أو يتأخر موعد ما، تبدأ الفوضى في الإصدارات. تمنحك أداة خفيفة الوزن مثل Trello أو خطة «Free Forever» في ClickUp إمكانية تحديد المسؤولية والتذكيرات والجدول الزمني المشترك دون أي تكلفة. احتفظ بجداول البيانات للميزانيات، وليس للتنسيق.

ما هو أفضل برنامج لتنظيم الفعاليات للشركات الصغيرة؟

أفضل برامج تخطيط الفعاليات لمعظم الشركات الصغيرة هي منصة عمل مجانية إلى الأبد أو منخفضة التكلفة. فهي تتفوق على حزم البرامج المخصصة للفعاليات. يغطي كل من ClickUp و Trello جوانب التخطيط والمسؤولية والجداول الزمنية دون تكاليف إدارية إضافية. إذا كنت تبيع التذاكر، أضف Eventbrite، الذي يتيح نشر الفعاليات مجانًا. تجنب المنصات الثقيلة مثل Cvent حتى تصبح الامتثال للوائح أو التوسع أو حجم الحضور من العوامل التي تتطلب استخدامها فعليًا.

ما الفرق بين برامج تخطيط الفعاليات وبرامج إدارة الفعاليات؟

تتولى برامج تخطيط الفعاليات المهام الداخلية مثل الجداول الزمنية والمهام والموردين والميزانيات والموافقات (ClickUp، Asana، monday.com). أما برامج إدارة الفعاليات فتتولى المهام المتعلقة بالحضور: التسجيل، وإصدار التذاكر، وتسجيل الوصول، والتفاعل مع الحضور (Cvent، Whova، Eventbrite). ويختفي هذا الفرق بوضوح على مستوى المؤسسات، حيث تدمج حزم البرامج مثل Cvent سير عمل التخطيط في منصة تعطي الأولوية للتسجيل.

هل توجد برامج مجانية لتنظيم الفعاليات؟

نعم، هناك العديد من برامج تنظيم الفعاليات المجانية. تقدم كل من ClickUp وTrello وAsana وmonday.com باقات مجانية إلى الأبد تغطي المهام والمسؤولين والجداول الزمنية لفعالية واحدة. يتيح موقع Eventbrite نشر الفعاليات مجانًا ولا يفرض رسومًا إلا على التذاكر المدفوعة. لكن المشكلة هي أن الباقات المجانية تضع حدًا أقصى للأتمتة أو عدد المشاهدات أو المقاعد، لذا فإنها تصبح غير كافية بمجرد أن تصبح الفعاليات متعددة الوظائف أو متكررة.