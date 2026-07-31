Claude Code للمسوقين: دليل بدون كتابة أكواد لإنشاء أدوات التسويق الخاصة بك

كل فريق تسويق لديه مهام متكررة للغاية بحيث لا تستحق أن يقضي استراتيجي وقته بعد الظهر في إنجازها، لكنها في الوقت نفسه محددة للغاية بحيث لا تناسبها الأدوات الجاهزة. أداة فحص جودة الصفحة المقصودة. أداة إنشاء موجز الحملة. أداة تنسيق البيانات الوصفية. أداة تنظيف ملفات تصدير إعلانات Google. هذا النوع من المهام التي تقوم بها يدويًا، أو تجمعها في جداول بيانات، أو تطلب من فريق العمليات إنشاؤها عندما يكون لديهم وقت فراغ.

هذا بالضبط هو ما يعد به «Claude Code» للمسوقين.

يحول Claude Code هذه العناصر إلى أدوات تمتلكها أنت. فأنت تصف سير العمل، وتراجع النتائج، وتضبط المطالبات. ويقوم Claude Code بكتابة البرامج النصية، ونداءات واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومعالجة الأخطاء. وقد وثق أحد المسوقين ثلاثة نماذج (إنتاج المحتوى، وإثراء العملاء المحتملين، وإعداد التقارير)، وكان النمط هو نفسه في كل مرة: يقوم الإنسان بتحديد المنطق، بينما يكتب الوكيل الكود.

لكن «عدم الحاجة إلى كتابة كود» لا يعني «عدم الحاجة إلى التفكير». فـ«Claude Code» يحتاج إلى تعليمات دقيقة، وأمثلة واضحة، وإرشادات توجيهية، ومراجعة بشرية متعمقة. عليك أن تعرف بالضبط ما الذي يجب أن يفعله سير العمل، وأين يمكن أن يفشل، وكيف تبدو المدخلات، وما الذي يعنيه الناتج «الجيد». وعليك أن تزود «Claude» بهذه المعلومات بتفاصيل واضحة. يغطي هذا الدليل ماهية Claude Code، وكيف يساعد Claude Code المسوقين، وتكلفته، وكيفية إعداده، وكيفية البدء في استخدامه، وكيفية توجيهه بشكل جيد.

ما هو Claude Code؟

عبر Claude

Claude Code هو النسخة الوكيلة من Claude التي طورتها شركة Anthropic. يعمل هذا البرنامج محليًّا، سواء في محطة طرفية أو تطبيق سطح مكتب، ويتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى ملفاتك والتطبيقات المتصلة وسير العمل متعدد الخطوات.

إذا كنت قد استخدمت Claude في علامة تبويب بالمتصفح، فاعتبر Claude Code بمثابة نفس الذكاء الاصطناعي ولكن بنطاق أوسع. فبدلاً من الاكتفاء بالرد في نافذة الدردشة، يمكنه فتح مستنداتك، واستخراج البيانات من Google Drive، واستدعاء الأدوات الأخرى المتصلة، بل وإنشاء الملفات وتحريرها فعليًّا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لماذا يستخدم المسوقون أداة برمجة؟

يلجأ المسوقون إلى Claude Code لأنه يتيح إنشاء سير عمل قابل لإعادة الاستخدام يتكامل مع أنظمة الأعمال الفعلية مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومكتبات الإعلانات وعمليات تصدير البيانات التحليلية وأدوات الاتصال. ولا يمكن لأي روبوت دردشة عادي الوصول إلى أي من هذه الأنظمة.

قم بإعداده مرة واحدة لاستخراج أرقام حملة الشهر الماضي في تقرير منسق، ولن ينسى كيفية القيام بذلك في المرة التالية التي تطلب فيها ذلك.

كلمة «كود» في الاسم تربك الناس، وبصراحة، فهي تسمية غير دقيقة بعض الشيء في هذا السياق. فأنت تستخدم Claude Code باللغة الإنجليزية البسيطة، تمامًا كما توجه أي روبوت دردشة. وما تحصل عليه في المقابل هو إمكانية قمت بإنشائها بنفسك، ويمكنك تشغيلها مرة أخرى متى احتجت إليها.

هذا التمييز، بين الناتج لمرة واحدة والقدرة القابلة لإعادة الاستخدام، هو جوهر هذا الدليل. وهو أيضًا السبب الذي يجعل من الضروري تحديد أي إصدار من Claude يساعدك على تحقيق هدفك بدقة، حيث إن الإصدارات لا تعمل جميعها بنفس الطريقة.

مصطلحات Claude Code التي يجب على المسوقين معرفتها

يأتي «Claude Code» بلغة المطورين، لكن المفاهيم الأساسية بسيطة إلى حد ما:

المصطلح ماذا يعني ذلك مثال في مجال التسويق CLAUDE. md ملف تعليمات المشروع الذي يقرأه «كلود» تلقائيًا قم بتخزين بيانات جمهورك، وقواعد العلامة التجارية، والعبارات المعتمدة، وقائمة مراجعة المهارة مجموعة قابلة لإعادة الاستخدام من الإرشادات والأمثلة والملفات الداعمة قم بتنفيذ نفس عملية تحديث المحتوى أو مراجعة الصفحة المقصودة في كل مرة أوامر Slash اختصار يبدأ إجراءً محفوظًا من سطر الأوامر اكتب /rsa لتشغيل سير عمل نصوص إعلانات Google وكيل أو وكيل فرعي عامل «كلود» منفصل مكلف بجزء واحد من مهمة أكبر اجعل أحد الوكلاء يبحث عن المنافسين بينما يتحقق آخر من المطالبات موصل MCP وصلة تتيح لـ Claude استخدام الأدوات والبيانات الخارجية استخرج موجزًا من Google Drive أو أنشئ مهمة في ClickUp العنصر الجذاب إجراء تلقائي يتم تشغيله عند نقطة محددة في مسار العمل قم بإجراء فحص للتنسيق كلما انتهى «Claude» من تحرير ملف CSV

Claude Chat مقابل Cowork مقابل Claude Code: أيهما وأين؟

استخدم «Claude Chat» للتفكير السريع وكتابة النصوص، و«Claude Cowork» للعمل متعدد الخطوات عبر تطبيقاتك المتصلة، و«Claude Code» لإنشاء مهارات وأدوات قابلة لإعادة الاستخدام مع وصول عميق إلى الملفات. تعمل هذه الأدوات الثلاثة جميعها على نفس نماذج «Claude» الأساسية. والفرق بينها يكمن في نطاق الوصول.

لإيضاح الفروق بينها:

البعد Claude Chat Claude Cowork Claude Code ما هو؟ نافذة الدردشة التي تعرفها بالفعل تطبيق قائم على الوكلاء مخصص للأعمال المعرفية أداة تعمل كوكيل وتُشغَّل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سواء عبر محطة طرفية أو تطبيق سطح مكتب أو عبر الويب (جديد) الأفضل لـ المسودات السريعة، العصف الذهني، الإجابات الفردية مهام متعددة الخطوات عبر التطبيقات المتصلة إنشاء مهارات ووكلاء وأدوات قابلة لإعادة الاستخدام مرتبطة بملفاتك الوصول إلى الملفات يتم التحميل يدويًا، لكنه يدعم بعض الموصلات مثل Google Drive نعم، عبر الموصلات الوصول المباشر إلى الملفات والمجلدات المحلية جدولة المواعيد لا نعم، بشكل أصلي نعم، من خلال المهام المجدولة عبر السحابة؛ حيث تصف شركة «أنثروبيك» «الروتينات السحابية» صراحةً بأنها «معاينة بحثية». سهولة الاستخدام لمن ليسوا من ذوي الخلفية التقنية الأعلى مرتفع قد يكون الأمر صعبًا في البداية، لكنه يصبح سريعًا بمجرد إعداده

الحقيقة هي أن الحدود بين هذه الأدوات غير واضحة. فمن الناحية التقنية، يمكن لجميعها التعامل مع الملفات، وتنفيذ المهام متعددة الخطوات، والآن، جدولة العمل. ويكمن الاختلاف الحقيقي في مقدار الإعداد الذي ترغب في القيام به مسبقًا مقابل مقدار ما يمكنك أتمتته لاحقًا.

إذا كنت تكتفي بكتابة النصوص الإعلانية فقط، فإن «Chat» أسرع، ويمكنك التوقف عن القراءة هنا. أما بقية هذا الدليل فهي مخصصة للحظة التي تجد فيها نفسك تقوم بنفس مهمة المراجعة أو البحث للمرة الخامسة وتقول في نفسك: «يجب أن تكون هناك أداة لهذا الغرض».

ما الذي يبنيه المسوقون غير التقنيين باستخدام Claude Code

أكثر مشاريع Claude Code فائدةً ليست أدوات عامة لتوليد المحتوى. فالمسوقون يحولون الأطر الحالية وعمليات فحص الجودة والمهام المتكررة إلى أدوات صغيرة مصممة بناءً على طريقة عملهم الحالية. فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استخدام Claude Code لتسهيل عمل المسوقين.

مكوّن إضافي لـ Figma يقوم بسحب النصوص إلى إطارات الإعلانات، وسير عمل لصياغة إعلانات Google Ads

لم يسبق لأوستن لاو، أحد مسوقي النمو في شركة «أنثروبيك»، أن كتب أي كود برمجي قبل استخدام «كلود كود». وقد تمكن من إنشاء كليهما في غضون أسبوع واحد:

مكوّن إضافي لـ Figma يستخرج نصوص العناوين من جدول Google Sheet ويطبقها على إطارات الإعلانات، تم إنشاؤه في أقل من ساعة، ويوفر الآن ما يقارب 30 دقيقة لكل تحديث دفعي

سير عمل /rsa يقوم بصياغة نصوص إعلانات Google Ads وفقًا لإرشادات أسلوب العلامة التجارية، ثم تصديرها في شكل ملف CSV جاهز للتحميل، مما يقلل وقت إنجاز كل إعلان من 30 دقيقة إلى 30 ثانية

أداة فحص موضع الصفحة الرئيسية التي تقيّم الأداء وفقًا لإطار عمل مخصص

تقوم هذه الأداة بتقييم الصفحات الرئيسية لمواقع B2B وفقًا لإطار عمل محدد لتحديد الموقع التنافسي: هل يجيب قسم «Hero» عن السؤالين: لمن هذه الخدمة ولماذا تختلف عن غيرها؟ وتقوم الأداة بتقييم قسم «Hero» والصفحة بأكملها بشكل منفصل، ثم تقترح عناوين معدلة. قامت إيميلي كرامر، مؤسِّسة MKT1، بتطويرها كـ«مهارة» (Claude Skill) مرتبطة بقوالبها الخاصة، واختبرتها على مواقع شركات حقيقية، وأجرت أربع جولات من المراجعة لرفع الدقة من حوالي 60% إلى 90%.

نظام محتوى مكون من 11 مهارة يقوم بالبحث عن المنشورات وصياغتها وتحسينها استنادًا إلى الأداء السابق

لم يتم بناؤه دفعة واحدة. فقد نما هذا النظام مهارةً تلو الأخرى، حيث تمت إضافة كل مهارة بمجرد ظهور فجوة حقيقية في سير العمل. فهو يبحث في الموضوعات، ويصوغ مسودات المنشورات، ويراجعها بناءً على ما تم تنفيذه فعليًّا من قبل، وكل ذلك مرتبط ببعضه البعض عبر ذاكرة مشتركة. وقد أمضى كيران فلاناغان، نائب الرئيس الأول للتسويق في HubSpot، شهورًا في تجميعه، وهو ما يقترب من الطريقة التي تتم بها معظم عمليات البناء هذه في الواقع.

مسار إنتاج مدونة يبدأ من الملخص وصولاً إلى المحتوى الجاهز للنشر على نظام إدارة المحتوى (CMS) في غضون ثلاث ساعات

يتولى سير العمل هذا إنتاج المدونة من البداية إلى النهاية: صياغة مسودة المنشور بناءً على موجز تحريري، وإنشاء الصور ووضعها، وكتابة البيانات الوصفية لتحسين محركات البحث (SEO)، وإنشاء روابط داخلية للمحتوى ذي الصلة، كل ذلك من خلال أدوات متصلة عبر MCP. قام راهول لاليا، مؤسس وكالة RSL/A المكونة من شخصين، بتطويره ليحل محل عملية كانت تستغرق يومًا كاملًا.

ما كان يستغرق يومًا كاملاً في السابق (الكتابة، والبحث عن الصور، وملء البيانات الوصفية، وإدخالها في نظام إدارة المحتوى) أصبح يستغرق الآن حوالي ثلاث ساعات، بما في ذلك المراجعة التي يقوم بها بنفسه

لقد نشر 12 منشورًا دفعة واحدة في غضون يومين، كل منها مصحوبًا بصور مخصصة وبيانات وصفية كاملة، وهو وتيرة يقول إنها لم تكن واقعية من قبل

وهو صريح تمامًا بشأن حدود هذه الأداة. فالأداة تنفذ ما يصفه، لكن الاستراتيجية، والعلاقات مع العملاء، ورفض الأفكار السيئة، لا تزال تقع على عاتقه بالكامل.

لوحة معلومات للتقارير تفسر الأرقام، ولا تكتفي بعرضها فحسب

تُظهر معظم لوحات المعلومات رسومًا بيانية. أما هذه اللوحة، فهي تخبرك بما تغير، وما إذا كان ذلك مهمًا، وما الذي يجب فعله بعد ذلك. وتتمثل ميزتها الأساسية في قسم «نظرة سريعة» الذي يقدم:

ما الذي تحسّن ولماذا يهم ذلك

ما الذي انخفض، وهل يستحق الأمر القلق؟

توصيتان أو ثلاث توصيات مرتبطة بأرقام فعلية

فيكتوريا بويد، وهي استراتيجية تسويق مستقلة لا تمتلك أي خبرة في البرمجة، قامت بتطويره خلال بضع أمسيات.

ما الذي تشترك فيه هذه البنيات بدأ كل واحد من هؤلاء المسوقين بمهمة محددة: تطبيق النصوص على التخطيطات الإبداعية، ومراجعة الصفحة الرئيسية وفقًا لإطار عمل معروف، وإنشاء محرك لإنتاج المدونات. الأمثلة الأقوى هي تلك التي أبقت دائمًا الشخص في الموضع الذي يكون فيه الحكم الشخصي مهمًا. يقوم لاو بمراجعة كل إعلان قبل نشره. وتقوم كرامر بمقارنة مهاراتها بالتقييمات التي أجرتها بنفسها مسبقًا. وتقوم لاليا بمراجعة كل منشور قبل نشره. تُظهر النماذج الأكثر تقدمًا الحدود الحقيقية: قد لا يحتاج المسوق إلى كتابة كود برمجي، لكن الاستراتيجية الكامنة وراء الأداة، والذوق الذي يجعلها مفيدة، والقرارات التقديرية التي لا تستطيع الأداة اتخاذها، تظل أمورًا بشرية بحتة. وهنا تكمن الفائدة الأكبر لـ «Claude Code» بالنسبة للمسوقين غير التقنيين. فالمسألة، في الأساس، هي تحويل عملية يفهمونها جيدًا بالفعل إلى أداة لم يكن لدى فريق الهندسة لديهم الوقت الكافي لإنشائها من أجلهم.

كيف تبدأ في استخدام Claude Code كمسوق (بدون كتابة أكواد)

لست بحاجة إلى تعلم البرمجة أو قضاء فترة بعد الظهر في تهيئة أدوات المطورين. أسهل طريقة هي استخدام تطبيق Claude المكتبي، حيث يعمل Claude Code مباشرةً مع مجلد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لا تزال واجهة الأوامر متاحة إذا كنت ترغب في استخدامها، لكن يمكن للمسوقين تخطيها في البداية.

إليك أبسط مسار من مجلد فارغ إلى سير عمل تسويقي قابل لإعادة الاستخدام:

الخطوة 1: احصل على حق الوصول إلى Claude Code

يأتي «Claude Code» مضمنًا في باقتي «Claude Pro» و«Max»، كما أنه متاح أيضًا عبر حسابات «Team» و«Enterprise» و«Claude Console». أما باقة «Claude» المجانية فلا تتضمن «Claude Code».

إذا كنت مسوقًا تعمل بمفردك، فعادةً ما تكون النسخة Pro كافية لاختبار سير العمل الأساسي. أما الاستخدام المكثف، مثل مراجعة مجلدات بحثية كبيرة أو تشغيل عدة مهام في آن واحد، فقد يتطلب حدًا أعلى للاستخدام.

الخطوة 2: تثبيت تطبيق Claude على سطح المكتب

قم بتنزيل Claude لنظام macOS أو Windows، وقم بتسجيل الدخول، وافتح Claude Code داخل التطبيق. تعمل شركة Anthropic الآن على تشغيل كل من Chat وCowork وClaude Code من خلال نفس تطبيق سطح المكتب، لذا لم يعد هناك حاجة إلى تثبيت كل تطبيق على حدة.

هذه هي الطريقة التي لا تتطلب كتابة أي كود. أي لا حاجة إلى Node.js أو محطة طرفية أو أوامر تثبيت. يمكنك إضافة إصدار سطر الأوامر لاحقًا إذا أردت ذلك. توصي شركة Anthropic باستخدام أداة التثبيت الأصلية الخاصة بها، التي تتضمن أوامر إعداد منفصلة لأنظمة macOS وLinux وWindows PowerShell وWindows Command Prompt.

الخطوة 3: أنشئ مجلدًا واحدًا للمهمة

يعمل Claude Code بشكل أفضل عندما تكون جميع الملفات المرتبطة بمشروع ما مخزنة في مجلد واحد واضح.

لنفترض أنك بصدد إطلاق منتج. أنشئ مجلدًا باسم «حملة إطلاق المنتج» وأضف إليه ما يلي:

ملخص الحملة

إرشادات العلامة التجارية والتحريرية

أبحاث العملاء

ملاحظات حول المنتج

الحملات السابقة

صفحات المنافسين

تصدير بيانات الأداء

مسودة النص

ثم افتح هذا المجلد في Claude Code. هذا الأمر مهم لأنه يحدد منطقة عمل Claude. يمكن لـ Claude قراءة الملفات الموجودة داخل هذا المجلد وإنشاؤها وتحريرها، لكنه لا يمكنه الوصول بحرية إلى الملفات الموجودة في أي مكان آخر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون إذن إضافي.

لا تبدأ بتسليم مجلد «المستندات» بالكامل إلى «كلود». فمساحة العمل الأصغر أسهل في المتابعة، وتقلل من احتمالات تعديل الملف الخطأ.

الخطوة 4: اطلب من Claude فحص المجلد قبل إنشاء أي شيء

يجب أن تركز تعليماتك الأولى على فهم المادة قبل البدء في إنتاج أي شيء.

جرب ما يلي:

اقرأ الملفات الموجودة في هذا المجلد. اشرح محتوى كل ملف، وحدد أي معلومات متضاربة، وأخبرني بالسياق المفقود. لا تقم بإنشاء أو تعديل أي شيء في الوقت الحالي.

يقرأ Claude Code الملفات الفعلية الموجودة في المجلد بدلاً من الاعتماد فقط على ما يتم لصقه في الدردشة. يمكنك أيضًا استخدام «وضع التخطيط» (Plan mode)، الذي يتيح لـ Claude فحص المشروع واقتراح نهج دون المساس بالملفات المصدرية.

عبر مارفن سويفت

راجع الملخص بعناية. قم بتصحيح أسماء المنتجات، والجمهور المستهدف، والادعاءات، والتواريخ، وقواعد العلامة التجارية قبل المضي قدمًا.

الخطوة 5: قم بتزويد المجلد بتعليمات التشغيل الخاصة به

بمجرد أن يفهم «كلود» المادة، اطلب منه إنشاء ملف CLAUDE.md.

هذا ملف تعليمات بنص عادي يقرأه «كلود» في بداية كل جلسة مستقبلية. وهو يحتوي على السياق الذي كنت ستكرره في كل مرة لولا وجوده. توصي شركة «أنثروبيك» باستخدامه لقواعد المشاريع الثابتة وسير العمل الشائع.

بالنسبة لمشروع تسويقي، قد يشمل ذلك:

من هو الجمهور المستهدف

ما الذي يفعله هذا المنتج

ما هي الادعاءات التي تتطلب مصدرًا؟

الكلمات أو العبارات التي يجب تجنبها

النبرة المفضلة ومستوى القراءة

كيف ينبغي تنظيم المسودات

أين يجب حفظ الملفات النهائية

ما الذي يجب على «كلود» التحقق منه قبل اعتبار المهمة مكتملة

لا داعي لأن تكتب هذا بنفسك. ما عليك سوى أن تقول لـ «كلود»:

قم بإنشاء ملف CLAUDE.md موجز لهذا المشروع. اجعله يستند فقط إلى الملفات التي راجعتها والتصحيحات التي قدمتها لك. قم بتضمين جمهورنا، وأسلوبنا، والعبارات المعتمدة، وقواعد التنسيق، وقائمة مراجعة للتحقق من كل مسودة.

اقرأ الملف النهائي وحذف أي شيء استنتجه «كلود» دون دليل. هذه التعليمات توجه «كلود»، لكنها لا تضمن الامتثال التام، لذا احرص على أن تكون محددة وخالية من التناقضات.

الخطوة 6: ابدأ بمهمة واحدة محددة وقابلة للمراجعة

لا تطلب من Claude «تنفيذ الحملة التسويقية». بل كلفه بمهمة ذات مدخلات ومخرجات ونقطة توقف واضحة.

على سبيل المثال:

«باستخدام موجز الحملة، وأبحاث العملاء، ودليل العلامة التجارية، قم بإنشاء ثلاثة مخططات لصفحات الهبوط. احفظ كل مخطط كملف Markdown منفصل. أضف ملاحظة مرجعية بجانب كل ادعاء متعلق بالمنتج. لا تكتب الصفحة بالكامل بعد.» أو: «قارن بين الصفحات الخمس الخاصة بالمنافسين الموجودة في هذا المجلد. أنشئ جدولًا يوضح التموضع، والجمهور المستهدف، ونقاط الإثبات، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء، والثغرات التي يمكننا معالجتها. افصل الملاحظات المباشرة عن تفسيرك الخاص.»

الخطوة 7: تحويل العملية الناجحة إلى مهارة

بمجرد تكرار نفس سير العمل عدة مرات، قم بتجميعه في شكل مهارة Claude Code.

عبر Claude.ai

تخزن «المهارة» التعليمات والمواد المرجعية والخطوات الخاصة بمهمة قابلة للتكرار، بحيث يمكنك تنفيذ تلك العملية مرة أخرى دون الحاجة إلى إعادة صياغة الموجه من الصفر. ويمكن أن تظل المهارات خاصة بك، أو يتم مشاركتها ضمن مشروع ما، أو نشرها على فريق كامل.

على سبيل المثال، يمكن لمهارة تحديث المحتوى أن تطلب من Claude القيام بما يلي:

اقرأ المقال الحالي تحقق من المصادر المرتبطة وأبلغ عن الادعاءات غير المدعومة قارن المقالة بنتائج البحث الحالية تحديد الأقسام التي عفا عليها الزمن اقترح تعديلات قبل التعامل مع المسودة احفظ النسخة المعدلة والمعتمدة كملف جديد إنشاء سجل التغييرات

يمكنك إنشاء هذا باللغة الإنجليزية البسيطة:

حوّل العملية التي اتبعناها للتو إلى مهارة قابلة لإعادة الاستخدام تسمى «تحديث المحتوى». قم بتضمين قواعد التحقق من المصادر ونقاط الموافقة التي استخدمناها. أرني المهارة قبل حفظها.

قم أولاً بإنشاء سير العمل يدويًّا. إذا تخطيت هذه الخطوة، فإنك تخاطر بأتمتة عملية لا تزال بها ثغرات.

قم أولاً بإنشاء سير العمل يدويًّا. إذا تخطيت هذه الخطوة، فإنك تخاطر بأتمتة عملية لا تزال بها ثغرات.

الخطوة 8: أضف الموصلات فقط عندما يصبح نسخ البيانات مملة

يمكن لـ Claude Code الاتصال بالأدوات الخارجية من خلال بروتوكول سياق النموذج (Model Context Protocol) أو MCP. تتيح هذه الاتصالات له القراءة من الخدمات المدعومة أو العمل عليها بدلاً من انتظار قيامك بلصق المعلومات في المجلد.

بالنسبة للمسوقين، قد يعني ذلك ربط Google Drive أو Slack أو Notion أو أداة تتبع المشاريع أو نظام تحليلات.

ومع ذلك، لا تحتاج إلى استخدام «الموصلات» في سير العمل الأول. أضف موصلًا عندما تلاحظ أنك تقوم بتصدير أو نسخ نفس المعلومات بشكل متكرر. كل اتصال يوسع نطاق ما يمكن لـ «كلود» الوصول إليه، لذا راجع أذوناته وقصره على الحسابات أو المجلدات أو مساحات العمل التي تحتاجها المهمة فعليًا.

الخطوة 9: قم بتحسين سير العمل، وليس فقط النتيجة النهائية

من المحتمل أن تحتاج النتيجة الأولى إلى تصحيحات. وعندما يحدث ذلك، لا تكتفِ بتصحيح المستند فحسب، بل قم بتحديث تعليمات المشروع أو المهارة التي أنتجته.

على سبيل المثال:

لقد وصفت مستخدمي الإصدار التجريبي بأنهم عملاء. قم بتحديث ملف CLAUDE.md بحيث تظل هذه المجموعات منفصلة في كل مهمة مستقبلية. أو: يخلط التقرير بين الحقائق المستمدة من مصادر مختلفة والتوصيات. قم بتحديث المهارة بحيث تظهر الملاحظات والأدلة والتوصيات دائمًا في أقسام منفصلة.

وبعد بضع جولات من هذا، ستكون قد أنشأت عملية عمل تعرف بالفعل مكان وجود المواد المصدرية، والمعايير التي يجب اتباعها، والمواضع التي يجب أن تتوقف فيها وتنتظرك.

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نظرة سريعة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز عائد الاستثمار لديك بعدة طرق. هل تريد مشاهدة الفيديو؟ انظر أدناه:

تكلفة Claude Code وما تحتاجه فعليًا

لا يتوفر لـ Claude Code اشتراك منفصل للمستخدمين الأفراد. فهو يأتي مدمجًا مع باقات Claude المدفوعة، في حين أن الباقة المجانية لا تتضمن إمكانية الوصول إليه على الإطلاق.

بالنسبة لمعظم المسوقين، يُعد «Claude Pro» بسعر 20 دولارًا شهريًّا الخيار الأمثل للبدء. يمنحك هذا الاشتراك «Claude Code»، ومحادثات «Claude» المنتظمة، وسعة كافية لاختبار سير العمل الفعلي مثل مراجعات الأبحاث، وتحديثات المحتوى، وتخطيط الحملات، والمهارات القابلة لإعادة الاستخدام.

لن تحتاج إلى:

مفتاح API من Anthropic

ترخيص منفصل لـ Claude Code

Node.js أو أدوات التطوير الأخرى

الموصلات أو المكونات الإضافية المدفوعة

خطة Max منذ اليوم الأول

متى تكون النسخة Pro كافية

يجب أن يغطي الإصدار Pro الأعمال المركزة: مراجعة الأبحاث، والتحقق من النصوص وفقًا لدليل العلامة التجارية، ومقارنة صفحات المنافسين، أو تحديث مقال من الملفات المصدرية.

يعتمد الاستخدام على حجم الملف ومدى تعقيد المهمة. فمجلد بحث كبير سيستهلك سعة أكبر من تحرير صفحة هبوط واحدة، لكن الإصدار Pro يظل الخيار المنطقي للبدء في كلتا الحالتين.

متى يكون استخدام Max مجديًا

تبلغ تكلفة Claude Max 100 أو 200 دولار شهريًا، حسب فئة الاستخدام.

فكر في ذلك عندما يصبح «Claude Code» جزءًا من عملك اليومي وتبدأ قيود الإصدار «Pro» في إعاقة المشاريع الجارية بانتظام. فمهمة واحدة كبيرة بشكل غير معتاد لا تُعد سببًا كافيًا بحد ذاتها للترقية.

معلومات مفيدة: تتيح لك شركة Anthropic الآن تفعيل ميزة «الاستخدام الإضافي» بمجرد بلوغ الحد الأقصى لخطتك، حيث يتم احتساب التكلفة وفقًا لأسعار واجهة برمجة التطبيقات (API) القياسية مع حد أقصى للإنفاق تحدده أنت، بدلاً من قطع الخدمة عنك فحسب. ويمكن أن يغطي ذلك الأسابيع التي تشهد استخدامًا مكثفًا بشكل عرضي دون الحاجة إلى الترقية الكاملة.

هل تحتاج إلى رصيد API؟

ليس في البداية.

عند تسجيل الدخول بحساب Pro أو Max، يستهلك Claude Code الرصيد المخصص لتلك الخطة. تتم فوترة واجهة برمجة التطبيقات (API) بشكل منفصل، وهي تناسب سير العمل الآلي أو ذي الحجم الكبير بشكل أفضل من الاستخدام التسويقي اليومي.

بالنسبة لمعظم المسوقين، يبدو الإعداد المثالي للبدء كما يلي:

Claude Pro مقابل 20 دولارًا شهريًا

التطبيق المجاني للكمبيوتر المكتبي

لا يوجد مفتاح API

لا توجد موصلات في البداية

تم ترك ضوابط الموافقة المدمجة قيد التشغيل

اختبر اثنين أو ثلاثة من مسارات العمل الفعلية قبل أن تدفع مقابل أي شيء آخر.

كيفية استخدام «Claude Code»: قائمة مرجعية للمسوقين

تتضمن المطالبة الفعالة في Claude Code ستة عناصر:

المهمة الملفات أو الأدوات التي يجب استخدامها القواعد التي يجب اتباعها النتيجة المتوقعة الاختبارات التي يجب إجراؤها النقطة التي يجب أن يتوقف عندها «كلود» للحصول على الموافقة

يفهم «Claude Code» اللغة الإنجليزية البسيطة، لكن المطالبات الغامضة لا تزال تنتج نتائج غامضة.

موجه ضعيف موجه قوي راجع الصفحة المقصودة وقم بتحسينها. اقرأ ملفات launch-brief.md و customer-research.md و brand-guide.md و landing-page-v1.md. راجع الصفحة المقصودة للتأكد من وضوح الرسائل، وعدم وجود ادعاءات غير مدعومة، وعدم وجود تعارضات مع دليل العلامة التجارية. احفظ النتائج التي توصلت إليها في ملف landing-page-review.md. بالنسبة لكل مشكلة، قم بتضمين الصياغة الأصلية، والسبب الذي يجعلها مشكلة، والمصدر الداعم، والتعديل المقترح. افصل الأخطاء الوقائعية عن الاقتراحات التحريرية. لا تقم بتعديل الصفحة المقصودة بعد.

تعمل النسخة الثانية لأن «كلود» يعرف ما يجب قراءته وتقييمه وإنشاؤه، وأين يتوقف. لتكرار هذه العملية، إليك ما عليك فعله:

1. حدد معنى كلمة «جيد»

التعليمات المفتوحة مثل «اجعله أقوى» أو «حافظ على تناسقه مع العلامة التجارية» لا توفر لـ Claude أي معيار يمكنه قياس أدائه بناءً عليه. زوده بمعايير يمكنه التحقق منها.

مثال: احرص على أن يتراوح عدد كلمات البريد الإلكتروني بين 120 و160 كلمة. ابدأ بالحديث عن مشكلة العميل، واستخدم فقرات قصيرة، وتجنب الادعاءات غير المدعومة بأدلة، واختتم البريد بدعوة واضحة لاتخاذ إجراء. احرص على أن يتوافق نصك مع الأمثلة المعتمدة الموجودة في مجلد الأمثلة.

غالبًا ما تكون الأمثلة أكثر فاعلية من الشروحات المطولة. قدم لـ Claude نموذجين أو ثلاثة نماذج معتمدة عندما تكون متوفرة لديك.

2. زود «كلود» بحالات الفشل

أخبر «كلود» كيف يبدو الخطأ، لا تكتفِ بوصف ما يبدو صحيحًا فقط. فالتحديد الدقيق للطرق التي قد تنحرف بها المهمة عن مسارها يؤدي إلى نتائج أفضل من أي كمية من التعليمات الإيجابية.

مثال: قم بتمييز أي جملة تتضمن مؤشرًا دون مصدر مرتبط به. قم بتمييز أي ادعاء يتعلق بأسعار المنافسين. إذا تعارضت التعليمات وأبحاث العملاء مع بعضهما، فتوقف واستشرني بدلاً من اختيار أحدهما.

في كل مرة تفاجئك فيها مهمة ما، أضف هذه المفاجأة إلى القائمة.

3. حدد الناتج

حدد اسم الملف، وتنسيقه، وبنيته، ومكان حفظه.

مثال: احفظ النتائج في ملف «competitor-analysis.csv» في مجلد «outputs». استخدم الأعمدة التالية: الشركة، والجمهور المستهدف، والادعاء الرئيسي، ونقاط الإثبات، ودعوة العمل (CTA)، ونقاط الضعف، وعنوان URL المصدر. كما يجب عدم الكتابة فوق ملف موجود مسبقًا.

4. قم بإجراء فحص نهائي

أخبر «كلود» بما يجب التحقق منه قبل أن ينتهي:

مثال: تأكد من أن كل ادعاء له مصدر، وأنه لم يتم تغيير أي أرقام، وأن جميع الأقسام المطلوبة موجودة، وأن الملف يتبع القواعد الواردة في ملف CLAUDE.md.

ثم أضف نقاط موافقة للإجراءات التي لا تريد أن يقوم بها الوكيل بمفرده: «اقترح التغييرات، لكن لا تقم بتطبيقها. توقف قبل إرسال أو نشر أو حذف أو تحديث أي سجل نشط.»

نموذج موجه بسيط

الهدف: ما الذي ينبغي أن يحققه Claude؟

الاستخدام: ما هي الملفات أو المجلدات أو الأدوات التي يجب أن يفحصها؟

تابع: ما هي القواعد والتعاريف والقيود المهمة؟

الإنتاج: ما الذي يجب أن ينتجه، وأين يجب حفظه؟

التحقق: ما الذي يجب التحقق منه قبل الانتهاء؟

توقف قبل: ما هي الإجراءات التي تتطلب الموافقة؟

متى يكون «Claude Code» الأداة غير المناسبة للمسوق

تجنب استخدام Claude Code عندما تكون المهمة لمرة واحدة، أو عندما تحتاج إلى إنشاء منتج جاهز للاستخدام لعميل ما، أو عندما لا يأتي الربح من تكرار المهمة. يسترد Claude Code تكلفة إعداده من خلال إعادة الاستخدام. فإذا لم تكن هناك إعادة استخدام، فلن يكون هناك عائد.

فيما يلي بعض الحالات التي يمكن تطبيق ذلك فيها:

مهمة لمرة واحدة: تحتاج إلى مراجعة صفحة هبوط واحدة لمرة واحدة فقط، دون أي نية لإعادة إجراء تلك المراجعة. لا يؤتي وقت إعداد المهارة ثماره إلا مع التكرار، لذا بالنسبة لطلب واحد، يمنحك «كلود تشات» الإجابة نفسها في جزء بسيط من الوقت

النتيجة النهائية الموجهة للعميل أو المدير التنفيذي: أنت بحاجة إلى شيء مصقول بما يكفي لتسليمه اليوم. تظهر مخرجات Claude Code في شكل ملفات وأجهزة طرفية، ولا يزال يتعين على شخص ما تحويلها إلى تنسيق جاهز للعرض التقديمي. قم بإنشاء النسخة النهائية في مكان آخر، أو دع Chat يقوم بصياغة النص وإدراجه في أداة التصميم التي تستخدمها فعليًا

لا وقت للاستثمار المسبق: أنت مشغول للغاية هذا الأسبوع وتحتاج فقط إلى نتائج سريعة. تتطلب الجلسة الأولى مع Claude Code إعدادات فعلية، وأذونات، ووحدات توصيل، وتنظيم الملفات، وهذا الوقت لا يختفي لمجرد أنك مشغول. انتظر حتى يتوفر لديك أسبوع من الراحة، أو أوكل المهمة إلى Chat في هذه الأثناء

تسليم المهام بين أعضاء الفريق دون سير عمل مشترك: تريد أن يواصل زميلك العمل بالضبط من حيث توقفت. لا تتم مزامنة المهارات تلقائيًا عبر «Chat» و«Cowork» و«Code»، لذا فإن سير العمل الذي أنشأته لا يظهر تلقائيًا في إعدادات شخص آخر. ستحتاج إلى تصدير الملف ومشاركته مباشرةً، ثم إرشاده خطوة بخطوة لاستخدامه

أتمتة لا تتطلب أي تدخل من اليوم الأول: تريد إعداد شيء ما مرة واحدة دون الحاجة إلى العودة إليه مرة أخرى. يمكن لـ Claude Code العمل وفق جدول زمني الآن، لكن سير العمل الجديد لا يزال يستفيد من بضع عمليات خاضعة للإشراف قبل أن تثق به دون تدخل. ستساعدك أداة الأتمتة المخصصة التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية على الوصول إلى حالة عدم الحاجة إلى التدخل بشكل أسرع، على الأقل بالنسبة للإصدار الأول

يُقدّر Claude Code العمق والتكرار. وهذا بالضبط ما يجعله الخيار الخاطئ لأي شيء لا تحتاجه سوى مرة واحدة. إذا كانت حاجتك هي «اكتب لي خمسة عناوين بريد إلكتروني»، فافتح Claude Chat، أو استعن بخيار مصمم خصيصًا لهذا الغرض من دليل ClickUp لأدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي. أما إذا كانت حاجتك هي «أنشئ لي نظامًا يمكنني تشغيله كل أسبوع دون الحاجة إلى التعديل عليه»، فإن Claude Code يستحق الوقت الذي ستقضيه في إعداده. يقع معظم المسوقين في مكان ما بين هذين الخيارين، وهذا هو المجال الذي صُمم هذا الدليل من أجله.

أنماط الفشل الأربعة لـ Claude Code التي تظهر مرارًا وتكرارًا في مجال التسويق

إنه يختلق أرقامًا تبدو معقولة. اطلب ملخصًا للأداء وقد يملأ Claude الفراغ برقم معقول بدلاً من الإشارة إلى أن البيانات مفقودة. فتتحول الزيادة بنسبة 12% إلى زيادة بنسبة 14%. الحل هو إضافة قاعدة صريحة في ملف CLAUDE.md: «يجب أن تشير كل مقياس إلى الملف والصف الذي أُخذ منه، وأي رقم بدون مصدر يُصنف على أنه غير مُثبت بدلاً من أن يُعتبر تخميناً». ثم قم بفحص عشوائي لثلاثة أرقام مقارنةً بالتصدير الخام قبل نشر أي شيء.

إنه يقوم بتحرير الملف الخاطئ. إذا وجهت Claude إلى مجلد يحتوي على خمس مسودات وطلبت منه «تحديث نص الصفحة المقصودة»، فقد يختار بثقة المسودة الخاطئة. استخدم «وضع التخطيط» (Plan mode) حتى يخبرك بالملفات التي ينوي التعامل معها قبل أن يبدأ في ذلك، وحافظ على صغر حجم مجلد العمل الخاص بك، وقم بإنشاء إصدارات من ملفاتك المصدرية حتى يمكن استعادة الملفات في حالة الكتابة فوقها.

يعمل على أساس المواد القديمة. يقرأ Claude ما يوجد في المجلد. إذا كان دليل علامتك التجارية قد مر عليه ثمانية أشهر أو تم استبدال الملخص في Slack، فسيتبع Claude النسخة القديمة بثقة تامة ودون أي تحذير. قبل القيام بأي مهمة ذات أهمية كبيرة، اطلب منه سرد كل الملفات التي يستخدمها وتاريخ آخر تعديل لكل منها. ثم تأكد من أن هذه هي الإصدارات الحالية.

يستهلك هذا الكثير من الموارد في السياقات المفرطة. فالمجلد المليء بخمسين ملفًا يعني أن Claude يعيد قراءة الكثير من المواد غير ذات الصلة في كل مهمة، مما يستنزف سعة باقتك ويقلل من جودة النتائج. إذا كانت المهمة لا تحتاج سوى الملخص ودليل العلامة التجارية ومسودة واحدة، فضع هذه العناصر الثلاثة في مجلد فرعي ووجه Claude إليها.

النمط المشترك بين الأربعة جميعًا: يُعد Claude Code موثوقًا في التنفيذ، ولكنه غير موثوق في معرفة ما لا يعرفه. قم بدمج عملية التحقق في المهارة نفسها، لا في ذاكرتك، ولا تدع أي شيء يمر دون مراجعة بشرية.

أين يذهب «Claude Code» بعد إنشائه؟

بعد الإنشاء، يعمل Claude Code بشكل أفضل داخل منصة لإدارة العمل، مثل ClickUp. ببساطة، تنتج المهارة النهائية ملفات. لكنها لا تخصص المهام، ولا تحدد موعدًا نهائيًا، ولا تُعلم أي شخص بأن المسودة جاهزة. وهذا يمثل مشكلة عندما يشمل سير العمل أكثر من شخص واحد، لأن ملف CSV الموجود في مجلد ما ليس مهمة يتولى مسؤوليتها أي شخص.

لنأخذ سير عمل /rsa الذي قدمه لاو سابقًا كمثال. ينتج هذا السير ملف CSV يحتوي على متغيرات الإعلانات. ولا يزال يتعين على شخص ما فتح هذا الملف، وتقسيم كل سطر إلى عناصر فردية، وتخصيصها يدويًّا. قم بإدخال نفس النتائج في مهمة ClickUp، وستصبح كل متغير إعلان عنصرًا له مالك وتاريخ استحقاق وحالة، ويظهر جنبًا إلى جنب مع بقية الحملة.

قم بتوزيع المهام ومراجعتها وإدارتها باستخدام ClickUp Tasks

هذا هو التغيير: يتولى Claude Code عملية الإنتاج، بينما يتولى ClickUp عملية المساءلة.

القواعد التي تلتقط ما لا تستطيع المهارة إكماله

ليس كل عملية تسليم تحتاج إلى شخص يراقبها. تعمل أتمتات ClickUp بناءً على المشغلات والإجراءات: عندما يتغير الحالة، أو ينقضي موعد الاستحقاق، أو يتم إنشاء مهمة، يمكن للأتمتة نشر تعليق، أو إخطار شخص ما، أو المضي قدمًا بالمهمة، كل ذلك دون أن يفتحها أحد.

أتمتة سير العمل المعقد باستخدام «ClickUp Automations»

ادمج ذلك مع إحدى مهارات Claude Code، وستكمل عملية التسليم الدورة تلقائيًا. تقوم المهارة بإدراج مسودة نهائية في مهمة ما. وتقوم الأتمتة بتعيين الحالة إلى «تحتاج إلى مراجعة» وإرسال إشعار إلى المحرر فور وصول المهمة. لا تزال المهارة هي التي تتولى الكتابة، لكن عملية التوجيه، التي كانت تعتمد في السابق على تذكر شخص ما مراجعة مجلد معين، تتم الآن تلقائيًا.

الجسر الذي يجعل هذا الأمر تلقائيًا

لن يحدث أي مما سبق من تلقاء نفسه ما لم يتمكن كلود كود وClickUp من التواصل مع بعضهما البعض. خادم MCP الخاص بـ ClickUp هو الوصلة الرسمية المستضافة التي تجعل ذلك ممكنًا، وقد تم تصميمه للعمل مع المساعدين الذكيين بما في ذلك كلود.

بمجرد توصيله، يمكن لـ Claude Code القراءة والكتابة في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك مباشرةً: إنشاء المهام، وتحديث المستندات، واستخراج الحالة من قائمة، كل ذلك دون الحاجة إلى نسخ أي شيء يدويًّا. لن تكون المهارة التي تبنيها في Claude Code ومساحة العمل التي يعمل عليها فريقك نظامين يتعين عليك مزامنتهما يدويًّا بعد الآن.

الأفضل لـ: المسوقين الذين تنتج مهاراتهم في استخدام Claude Code أعمالًا يتخذ الآخرون إجراءات بناءً عليها، مثل المسودات التي تحتاج إلى الموافقة، أو التقارير التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات، أو المخرجات المجمعة التي تتضمن عمليات تسليم بين الأقسام المختلفة ومواعيد نهائية. تخطّ هذا القسم إذا: كنت الشخص الوحيد الذي يرى النتائج، ولا يحتاج أي شيء تقوم بإنشائه إلى مراجع أو جدول زمني أو سجل للحالة.

من الجدير بالذكر: يغطي كل من Claude Code وClickUp نصفين مختلفين من المهمة، ويحققان أفضل أداء عند استخدامهما معًا. Claude Code هو ورشة العمل التي تبني فيها القدرات وتقوم بتطوير ملف المهارات محليًّا. أما ClickUp فهو المكان الذي يتم فيه توزيع المهام الناتجة عن ذلك، وتتبعها، وقياس أدائها عبر فريق متعدد الوظائف. تشعر الفرق بالإحباط عندما يُطلب من أحدها القيام بمهمة تخص الفريق الآخر.

ابدأ في بناء عقلك التسويقي

المسوقون الذين يحققون أقصى استفادة من Claude Code هم أولئك الذين بدأوا في ترجمة أحكامهم الخاصة إلى مهارات متراكمة. ولا علاقة للمهارات التقنية بذلك إلا قليلاً.

ابدأ بعملية مراجعة واحدة تقوم بها بالفعل، وحوّلها إلى مهارة، وقم بتصحيحها في ضوء العمل الفعلي حتى تثبت جدارتها. ثم اربط ما قمت بإنشائه بالمكان الذي ينفذ فيه فريقك العمل فعليًّا، بحيث تساهم النتائج في دفع العمل إلى الأمام بدلاً من أن تظل حبيسة أحد المجلدات. ابدأ باستخدام ClickUp مجانًا وامنح عقلك التسويقي مساحة للتفكير.

الأسئلة الشائعة حول Claude Code للمسوقين

هل تحتاج إلى معرفة البرمجة لاستخدام Claude Code؟

لا. يمكنك تشغيل Claude Code باللغة الإنجليزية البسيطة، ويتم تنفيذ المسار الذي لا يتطلب كتابة كود بالكامل من خلال تطبيق Claude المكتبي دون الحاجة إلى محطة طرفية أو Node.js أو أوامر تثبيت. على سبيل المثال، لم يسبق لأوستن لاو، المسوق المتخصص في النمو في شركة Anthropic، أن كتب كودًا من قبل، لكنه تمكن من إنشاء مكون إضافي لـ Figma وسير عمل لـ Google Ads في غضون أسبوع واحد. يشير مصطلح «code» في الاسم إلى الجذور الهندسية للأداة. والمهارة التي تتطلبها الأداة في الواقع هي معرفة سير عملك بشكل جيد بما يكفي لوصفه بدقة.

Claude Code مقابل ChatGPT في مجال التسويق: أيهما أفضل؟

يعتمد الأمر على ما إذا كنت تريد ناتجًا نهائيًا أم أداة قابلة لإعادة الاستخدام. تكمن ميزة Claude Code في إنشاء مهارات مرتبطة بالملفات تعمل على جهازك وتحتفظ بسياق المشروع بين الجلسات من خلال ملف CLAUDE.md. أما ChatGPT فهو أسرع في صياغة النصوص التخاطبية، ولديه ميزات خاصة به فيما يتعلق بالوكلاء والموصلات. معظم المسوقين الذين يستخدمون كلا النظامين يختارون بينهما حسب المهمة بدلاً من التوحيد على أحدهما، لذا فإن السؤال المفيد هو أيهما يناسب سير العمل المحدد.

كيف يختلف Claude Code عن Zapier أو Make؟

يعمل كل من Zapier و Make على ربط التطبيقات الحالية من خلال مشغلات وإجراءات معدة مسبقًا، ويتم تشغيلهما في السحابة دون الحاجة إلى إشراف بمجرد تهيئتهما. أما Claude Code فيقوم بإنشاء أدوات مخصصة بناءً على ملفاتك وتقديرك الخاص، مما يغطي الأعمال التي لا توجد لها موصلات معدة مسبقًا: مثل تقييم الصفحة الرئيسية وفقًا لإطار عمل تحديد موقعك، أو مراجعة النصوص وفقًا لدليل علامتك التجارية. وبالنسبة لعمليات النقل المباشرة بين التطبيقات، فإن منصة الأتمتة المخصصة تساعدك على الوصول إلى «التشغيل التلقائي» بشكل أسرع. ويستخدم العديد من المسوقين كلا النظامين.

هل من الآمن منح Claude Code حق الوصول إلى ملفات الشركة وبيانات العلامة التجارية؟

نعم، شريطة أن تحدد نطاق استخدامه بعناية. لا يقرأ «Claude Code» أو يعدل سوى الملفات الموجودة في المجلد الذي تفتحه، ولا يمكنه الوصول إلى الملفات الموجودة في أي مكان آخر على جهازك دون أذونات إضافية. استخدم «وضع التخطيط» (Plan mode) حتى يقترح «Claude» نهجًا قبل التعامل مع الملفات المصدرية، وحافظ على تشغيل ضوابط الموافقة المدمجة. كل موصل MCP يوسع نطاق الوصول هذا، لذا قم بتقييد كل موصل على الحسابات أو المجلدات أو مساحات العمل التي تتطلبها المهمة.

هل يمكن لـ Claude Code تشغيل سير عمل التسويق وفقًا لجدول زمني محدد؟

نعم. يدعم Claude Code المهام المجدولة عبر السحابة، ويقوم Claude Cowork بتشغيل المهام المتكررة بشكل أصلي في باقات Pro وMax وTeam وEnterprise المدفوعة. لكن المشكلة العملية هي أن المهارات لا تتم مزامنتها تلقائيًا عبر Chat وCowork وCode، لذا يجب تصدير سير العمل الذي تم إنشاؤه في أحدها لتشغيله في آخر. قم بتشغيل أي سير عمل جديد عدة مرات تحت إشرافك قبل تركه يعمل بشكل مستقل.

هل سيحل «Claude Code» محل وكالات التسويق أو وظائف العمليات؟

لا. يعمل «Claude Code» على تقليص وقت التنفيذ في المهام الإنتاجية القابلة للتكرار، لكن طبقة التقييم الحاسمة يجب أن تظل دائمًا تحت قيادة البشر. على سبيل المثال، يمكن لبرنامج تقييم الصفحة الرئيسية أن يمنح الصفحة درجة وفقًا لإطار عمل تحديد المواقع، لكن كان لا بد أن يقوم شخص ما بتحديد هذا الإطار واتخاذ القرار بأنه الإطار الصحيح.

ما يتغير عند استخدام «Claude Code» كمسوق هو نسبة المخرجات إلى عدد الموظفين. ستتقدم الوكالات وفرق العمليات التي تتعامل مع «Claude Code» كوسيلة لإنجاز المزيد من الأعمال التي تجيدها بالفعل، طالما كان هناك دائمًا شخص يتمتع بذوق رفيع يراجع مدخلات النظام والمنتج النهائي.