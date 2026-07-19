مهارات «كلود» للتسويق: كيفية تحويل استراتيجية علامتك التجارية إلى ذكاء اصطناعي قادر على التنفيذ

تحول مهارات «كلود» دليل استراتيجيات علامتك التجارية إلى قواعد يتبعها الذكاء الاصطناعي في كل مسودة. وهذا أمر مهم لأن أدوات الكتابة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعاني من مشكلة التكرار الموثقة.

أظهرت مراجعة لأكثر من 130 دراسة نُشرت في مجلة «Trends in Cognitive Sciences» أن مخرجات نماذج اللغة تتقارب نحو الأنماط الأكثر شيوعًا في بيانات التدريب الخاصة بها. ونظرًا لأن العلامات التجارية تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها، فإنها تنتج نفس الصوت.

تمنع «مهارة كلود» حدوث ذلك. فهي تقوم بتحميل قواعد الصوت، والتوجهات، والتنسيقات الخاصة بك في المسودة قبل أن يكتب النموذج أي كلمة. ونظرًا لأن الصوت والسياق يخصانك أنت، فلن يتمكن المنافسون من الوصول إلى نفس النتيجة باستخدام الأداة نفسها.

يوضح لك هذا الدليل كيفية إنشاء مهارات «كلود» للتسويق، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي الذي يعرف بالفعل بيئة عملك أن يطور هذه الفكرة إلى أبعد من ذلك.

باختصار: مهارة «كلود» هي مجلد يحتوي على تعليمات وملفات مرجعية ونصوص برمجية يقوم «كلود» بتحميلها تلقائيًا كلما تطابقت مهمة ما مع وصفها، بحيث يكتب باسم علامتك التجارية بنفس الأسلوب في كل مرة. قم بإنشاء واحدة بمجرد أن تعيد شرح قواعد الأسلوب أو التنسيق نفسها للذكاء الاصطناعي ثلاث مرات. وتعد نصوص الإعلانات، وموجزات الحملات التسويقية، والنشرات الإخبارية من أول المرشحين الواضحين لاستخدام هذه المهارات. يمكن للمسوق المستقل الذي ينفذ مهام فردية أن يعتمد على «مهارة» مستقلة في claude.ai. أما الفريق الذي يغرق في أدوات غير مترابطة، فيستفيد أكثر من توحيد العمل حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتفاعل مع الحملات الحية. يغطي هذا الدليل كلا الحالتين.

ما هي مهارات كلود؟

«مهارة كلود» هي مجلد من التعليمات يقوم كلود بتحميله تلقائيًا عند وجود مهمة مطابقة. تحتاج كل مهارة إلى ملف واحد: SKILL.md. يبدأ الملف بكتلة قصيرة تُسمى «YAML frontmatter»، والتي تحتوي على اسم المهارة، ووصفًا لمتى يتم استخدامها، والتعليمات. يمكن للمهارة أيضًا أن تضم ملفات مرجعية ونصوص برمجية.

قامت شركة Anthropic بتطوير «المهارات» (Skills) لتمكين كلود من إنجاز المهمة بنفس الطريقة في كل مرة. وبالنسبة لفريق التسويق، تتمثل هذه المهمة في الكتابة بأسلوب يتماشى مع علامتك التجارية: قواعد الأسلوب، والعبارات المحظورة، ومقترحات القيمة، والتنسيقات التي يتوقعها المراجعون.

أطلقت شركة Anthropic ميزة «المهارات» في أكتوبر 2025. وفي ديسمبر من ذلك العام، نشرت الشركة هذا التنسيق كمعيار مفتوح. قم بإنشاء واحدة، وستعمل عبر كل من claude.ai وواجهة برمجة تطبيقات Claude (API) وCowork وClaude Code.

كيف تعمل مهارات كلود؟

تعمل مهارات «كلود» من خلال الكشف التدريجي. لا يقوم «كلود» بتحميل كل طبقة من المهارة إلا عندما تتطلب المهمة ذلك:

عند بدء التشغيل: يقوم «كلود» بتحميل اسم ووصف كل مهارة مثبتة مسبقًا فقط

عند التطابق: عندما يتطابق طلبك مع أحد الأوصاف، يقرأ كلود ملف SKILL.md الكامل لتلك المهارة.

حسب الطلب: إذا كان ملف SKILL.md يشير إلى ملفات إضافية، مثل دليل الأسلوب الكامل الخاص بك، فإن كلود لا يفتحها إلا عندما تتطلب المهمة هذا القدر من التفصيل

توجد هذه الطبقات لأن المعرفة المتعلقة بالعلامة التجارية واسعة جدًا بحيث لا يمكن احتواؤها في موجه واحد. قواعد الصوت، وأطر العمل الخاصة بالرسائل، ومعلومات المنتج، والصياغة القانونية الآمنة: كل هذه العناصر مجتمعة تتجاوز ما يمكن لموجه واحد أن يحمله. تعمل «المهارة» على إبقاء ملف SKILL.md قصيرًا، بينما توجد التفاصيل في الملفات المرجعية التي يتم تحميلها فقط عند الحاجة.

يحظى الوصف بأهمية أكبر من أي سطر آخر، لأنه يحدد ما إذا كانت المهارة ستُفعَّل أم لا. وصف مثل «المساعدة في المحتوى» لن ينجح أبدًا. أما وصف مثل «استخدمها عندما يطلب المستخدم نص إعلان، أو صفحة هبوط، أو رسالة بريد إلكتروني بأسلوب علامتنا التجارية» فسيؤدي إلى إنشاء محتوى تسويقي مخصص.

تعمل المهارات أيضًا خارج نطاق الدردشة. فهي تعمل في Claude Code وفي Claude Cowork، وهو الوكيل المكتبي الذي يقرأ ملفاتك الفعلية ويُنفذ المهام متعددة الخطوات في الخلفية. على سبيل المثال، قام فريق النمو في Anthropic بإنشاء سير عمل لـ Google Ads في Claude Code. يعتمد هذا السير على المهارات لضمان صوت العلامة التجارية ودقة المنتج، ثم يجمع 15 عنوانًا و4 أوصاف لكل إعلان في ملف CSV يقوم الفريق بمراجعته وتحميله.

ما الفرق بين مهارات «كلود» (Claude Skills) والمطالبات (Prompts) والوكلاء (Agents) وMCP؟

تُعلّم «المهارة» كلود كيفية تنفيذ مهمة قابلة للتكرار، بينما «التوجيه» هو تعليمات تُعطى لمرة واحدة فقط. وكيل الذكاء الاصطناعي هو نظام يُنفذ مهام متعددة الخطوات من تلقاء نفسه. أما MCP، وهو اختصار لـ Model Context Protocol (بروتوكول سياق النموذج)، فيربط كلود بأدوات خارجية مثل Google Ads أو HubSpot.

تتكامل هذه العناصر الأربعة معًا بدلاً من التنافس فيما بينها.

طبقة ما هي «المهارات»؟ متى يجب اللجوء إليها الموجه تعليمة تُدخلها مرة واحدة في الدردشة لديك طلب سريع لن تكرره المهارة مجلد يُعلّم «كلود» مهمة قابلة للتكرار بأسلوب صوت علامتك التجارية أنت تقوم بإنتاج نفس العمل بشكل متكرر: موجزات الحملات، وصيغ الإعلانات المختلفة، والصفحات المقصودة الوكيل نظام يُنفذ مهام متعددة الخطوات من تلقاء نفسه تريد أن يكتمل سير العمل من البداية إلى النهاية دون الحاجة إلى التحقق من كل خطوة خادم MCP اتصال مباشر بين كلود وأداة خارجية يحتاج «كلود» إلى بيانات حديثة من Google Ads أو GA4 أو HubSpot أو نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك

غالبًا ما يتم الخلط بين «المهارات» و«MCP». يمنح خادم MCP «كلود» إمكانية الوصول: فهو يربط «كلود» بحسابك في Google Ads أو بيانات GA4 أو نظام إدارة المحتوى (CMS). وبذلك، يمكن لـ«كلود» قراءة الأرقام الحقيقية وكتابتها بدلاً من العمل انطلاقًا من ملف تصدير تم لصقه.

تُخبر «المهارة» كلود بما يجب فعله باستخدام هذا الوصول، بصوتك، وفقًا لقواعد محددة مسبقًا.

لذا، إذا قمت بربط «كلود» بـ «Google Ads» عبر MCP، فسيتمكن من استخراج أداء العناوين الرئيسية للشهر الماضي. لكنه لا يزال يجهل صوت علامتك التجارية أو قواعد عدد الأحرف. هذه المعرفة موجودة في «المهارة».

ما هي فوائد إنشاء مهارة تسويقية في Claude؟

يوفر إنشاء «مهارة» أربع مزايا: التميز عن المنافسين، وتقصير مدة دورات المراجعة، واستمرار الصوت حتى بعد مغادرة المستخدمين، وتحسين الأصول بمرور الوقت.

تميز في عالم يزخر بالتشابه: يغمر المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي شبكة الإنترنت حاليًا، لكن معظمه لا يحصل على ترتيب يغمر المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي شبكة الإنترنت حاليًا، لكن معظمه لا يحصل على ترتيب في نتائج البحث ولا يُستشهد به. وجدت شركة Graphite أن 86% من المقالات التي تحتل مراكز متقدمة في نتائج بحث Google كُتبت بواسطة بشر. أما بالنسبة للمقالات التي يستشهد بها كل من ChatGPT وPerplexity، فإن النسبة تبلغ 82%. فالكتابة المميزة هي التي تضمن لك الترتيب المتقدم. وتضمن «المهارة» أن تظل مخرجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك حادة بما يكفي لتدخل ضمن تلك النسبة الـ14% الفائزة. ويمكنك إنشاؤها في ظهيرة يوم واحد

دورات مراجعة أقصر: عندما يشير محررك إلى نفس المشكلة في الأسلوب في كل جولة، يكون التصحيح قد جاء متأخرًا. تعمل «المهارة» على تصحيح تلك الأخطاء قبل وصولها إلى المسودة. فهي تزيل عمليات التحرير المتكررة التي تستهلك أسبوع عمل المحرر، مما يجعل كل عملية مراجعة تسير بسرعة أكبر

صوتك يبقى حتى بعد رحيل الموظفين: عندما يأخذ أفضل كاتب لديك إجازة أو يستقيل، فإن المستوى الذي كان يحافظ عليه عادةً ما يرحل معه. فتضعف جودة نصوصك حتى يأتي شخص ما لملء الفراغ. أما «المهارة»، فهي تحافظ على هذا المستوى بغض النظر عمن يكتب المسودة. فالمسودة الثالثة التي يكتبها الموظف الجديد ستتجاوز نفس المعيار الذي كان يتجاوزه أفضل كاتب لديك

تتحسن الأداة بمرور الوقت: لا تساوي التلميحة شيئًا بمجرد إغلاق علامة التبويب. أما المهارة، فهي تحتفظ بكل تصحيح تدخله فيها. وتعمل بشكل أفضل في الشهر السادس مقارنةً باليوم الأول. وهذا يجعلها الجزء الوحيد من إعداد لا تساوي التلميحة شيئًا بمجرد إغلاق علامة التبويب. أما المهارة، فهي تحتفظ بكل تصحيح تدخله فيها. وتعمل بشكل أفضل في الشهر السادس مقارنةً باليوم الأول. وهذا يجعلها الجزء الوحيد من إعداد سير عمل الذكاء الاصطناعي الذي يتراكم أداؤه بدلاً من إعادة ضبطه

التخلص من التماثل ليس سوى نصف المهمة يُعد إدراج صوتك في «المهارة» فكرة جيدة. فهي تميزك عن المتوسط السائد في القطاع. لكن التميز الصوتي يجعلك تلفت الانتباه لمرة واحدة فقط. أما أن تبدو على طبيعتك في كل مرة، فهذا هو ما يجعل الناس يتذكرونك. يُظهر عمل معهد إيرنبرغ-باس، المجموعة التي تقف وراء كتاب How Brands Grow، حقيقة بسيطة: يتعرف الناس على العلامة التجارية من خلال نفس الإشارات القليلة التي تُعرض مرارًا وتكرارًا. تشير الأستاذة جيني رومانيوك إلى مصدر للفوضى يغفل عنه معظم الفرق: الإشارات المتضاربة الصادرة عن العلامة التجارية نفسها. ببساطة، عندما تستمر في التغيير، فإنك تتنافس مع نفسك على جذب الانتباه. على سبيل المثال، عندما استبدلت «تروبيكانا» عبواتها المألوفة بأخرى ذات تصميم أبسط، لم يعد العملاء قادرين على العثور على العبوات الكرتونية على الرفوف. وانخفضت المبيعات بما يقدر بـ 26 مليون دولار أمريكي قبل أن يعود الشكل القديم بعد شهر. صوتك هو أحد أصول العلامة التجارية، وتخضع لنفس القاعدة. ففي كل مرة ينحرف فيها عن مساره، تفقد الاعتراف بعلامتك التجارية. يمكن لدليل الصوت أن يصف الهدف، لكنه لا يستطيع الحفاظ على الاتساق عندما يكتب إليه عشرة أشخاص في نفس الوقت. أما «المهارة»، فهي تقوم بعمل جيد في الحفاظ على هذا الاتساق. فهي لا تقتصر على تمييزك عن المنافسين فحسب، بل تحافظ على تماسك هويتك في كل مسودة، بحيث يتعزز التعرف عليك بدلاً من أن يتلاشى. هذا النوع من الاتساق، بالسرعة التي تتيحها لك الذكاء الاصطناعي الآن في النشر، هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن لأي موجه أن يمنحك إياه أبداً.

ما هي سير العمل التسويقي التي تتناسب مع مهارات «كلود»؟

هناك تسعة مسارات عمل تسويقية تتناسب بشكل مثالي مع مهارات «كلود»: تحسين محركات البحث (SEO) وتحسين البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، والإعلانات المدفوعة، وعمليات المحتوى، والصفحات المقصودة، والبريد الإلكتروني، وتخطيط الحملات التسويقية ، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC) ونصوص مقاطع الفيديو، والتحليلات، ووسائل التواصل الاجتماعي. يتكرر كل مسار عمل في شكل ثابت، وهذا هو المعيار الذي يهم.

إذا كنت قد أعدت شرح صوت علامتك التجارية أو تنسيق موجز المحتوى لثلاث مرات إلى نظام ذكاء اصطناعي، فإن تلك المعرفة يجب أن تُدرج في «مهارة».

فيما يلي ما تغطيه كل مجموعة:

SEO و GEO و AEO: يمكن لـ«المهارة» إجراء تدقيق تقني، وإنشاء مخطط بيانات (schema)، وتحسين الصفحات لكي يتم الاستشهاد بها من قبل محركات الإجابات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وهي تتكامل مع اتصال MCP بـ Search Console أو أداة تتبع الترتيب

الإعلانات المدفوعة: تُنشئ «مهارة» نصوص الإعلانات عناوين وأوصافًا إعلانية، يتم التحقق مسبقًا من كل منها للتأكد من مطابقتها لحدود عدد الأحرف التي تفرضها Google. كما يتم عرضها بالتناوب من زوايا مختلفة مثل المزايا، والأدلة، والاعتراضات

عمليات المحتوى: تقوم «مهارة» المحتوى بصياغة مسودات المدونات، وإعداد الملخصات، وإعادة توظيف مادة طويلة في شكل نشرة إخبارية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإزالة الآثار التي تدل على استخدام الذكاء الاصطناعي. كل هذا يحدث وفقًا لهيكل علامتك التجارية وأسلوبها. وهي تحافظ على جدولك مزدحمًا دون الحاجة إلى عمل يدوي

الصفحات المقصودة وتصميم المواقع الإلكترونية: تُنشئ «المهارة» صفحة تسويقية أو موقعًا مصغرًا للحملة وفقًا لنظام التصميم الخاص بك بدلاً من استخدام قالب عام. تضيف تُنشئ «المهارة» صفحة تسويقية أو موقعًا مصغرًا للحملة وفقًا لنظام التصميم الخاص بك بدلاً من استخدام قالب عام. تضيف «كلود ديزاين» اللوحة التصويرية، مع دمج نظام علامتك التجارية فيها، وتقوم بالتصدير إلى صيغ PDF أو PPTX أو Canva

التسويق عبر البريد الإلكتروني: تقوم «مهارة» البريد الإلكتروني بكتابة تسلسلات دورة الحياة ، وصيغ متنوعة لعناوين الرسائل، ونصوص الحملات التسويقية وفقًا لمنطق التقسيم الذي تتبعه ونبرة صوتك. قم بربطها بوصلة MCP بمنصة الإرسال الخاصة بك، حتى يعمل «كلود» استنادًا إلى بيانات القوائم الفعلية

تخطيط الحملات والتسويق للوصول إلى السوق (GTM): تعمل «المهارة» الموجزة على تحويل فكرة مكونة من جملة واحدة إلى موجز كامل يتضمن الأقسام التي يتوقعها أصحاب المصلحة. كما أنها تحدد العناصر المجهولة كأسئلة مفتوحة بدلاً من اختلاق إجابات لها

المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC) والفيديو: تتولى «مهارة» كتابة النصوص إعداد النصوص التوضيحية للمنتجات ونصوص الإعلانات على غرار المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وتقوم بتكييف كل منها وفقًا لقواعدك الخاصة بالعبارة الجذابة، ووتيرة السرد، وطول النص. وهي تتولى المهام الروتينية المتكررة، بحيث يكرس فريقك وقته للأفكار التي تضفي قيمة على الفيديو

التحليلات، وتحديد العوامل المؤثرة، وتحسين معدل التحويل (CRO): تقوم «مهارة» التحليلات بإجراء تدقيق لمعدلات التحويل أو تشخيص انخفاض أحد المقاييس وفقًا لمنهجية محددة. وهي تحول عبارة غامضة مثل «انخفضت حركة المرور» إلى قائمة حلول مرتبة حسب الأولوية

العلامة التجارية الاجتماعية والشخصية: تُنشئ «المهارة» الاجتماعية منشورات على LinkedIn، ونصوصًا للتوزيع عبر قنوات متعددة، ونصوصًا مكتوبة نيابة عن المؤسس، كل منها بالصوت والطول المناسبين للقناة

نظرة سريعة: أي «مهارة» يجب أن تبنيها أولاً؟

ابدأ بالصف الذي يتطابق مع المهمة الأكثر تكرارًا لديك.

حالة الاستخدام ابدأ ببناء هذا أولاً ادمجها مع نصوص متسقة مع العلامة التجارية في كل مكان مهارة «صوت العلامة التجارية» الأصول الناتجة الحالية وقائمة العبارات المحظورة نصوص إعلانية لـ Google/RSA على نطاق واسع مهارة كتابة النصوص الإعلانية ربط MCP بـ Google Ads ونص برمجي لتصدير ملفات CSV ظهور نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مهارة GEO/AEO ربط MCP بـ Search Console ومهارة مخطط الأسئلة الشائعة المدونة ومسار إنتاج المحتوى مهارة عمليات المحتوى لمسة إنسانية ونموذج موجزك الصفحات المقصودة والعناصر المرئية للحملات تصميم كلود مهارة «صوت العلامة التجارية» ونظام التصميم الخاص بك حوّل الفكرة إلى موجزات حملات تسويقية مهارة «ملخص الحملة» نموذج خطة التسويق والمشاريع أعد استخدام أصل واحد في أغراض متعددة مهارة إعادة استخدام المحتوى مهارة «صوت العلامة التجارية» وقواعد التنسيق لكل قناة دورة حياة البريد الإلكتروني وحملات البريد الإلكتروني مهارة البريد الإلكتروني ربط MCP بخدمة البريد الإلكتروني (ESP) وقواعد التجزئة الخاصة بك تشخيص انخفاض أحد المقاييس مهارة التحليلات/تحسين معدل التحويل (CRO) ربط MCP بـ GA4 وملف منهجية تحسين معدل التحويل (CRO)

هناك فئة واحدة لا تنطبق عليها هذه المهارات: الاستراتيجية والذوق. لن تحدد المهارة موقعك التنافسي، ولا يمكنها الحكم على مدى تفاعل جمهورك مع النتائج.

تعامل مع كل مسودة من «كلود» كنقطة انطلاق، وقم بتحسين كل نتيجة بناءً على معرفتك بجمهورك المستهدف. للحصول على مخرجات عالية الجودة، زود الوكيل بأفضل مواردك. بهذه الطريقة، ستكون المخرجات على مستوى المعايير المتوقعة بدلاً من أن تكون متوسطة المستوى.

كيفية إنشاء مهارة «كلود» للتسويق: 6 خطوات بسيطة

قم بإنشاء «مهارة» تسويقية في ست خطوات: اختر مهمة متكررة، واكتب ملف SKILL.md، وأضف قواعد العلامة التجارية، وقسّم المحتوى الطويل إلى ملفات مرتبطة، واختبرها على موجز حقيقي، وقم بتصحيح أي أخطاء.

قبل البدء في الإنشاء: تحقق مما هو موجود بالفعل ليس عليك دائمًا البدء من ملف فارغ. إليك ثلاثة أماكن تستحق المراجعة أولاً: المكوّن الإضافي الخاص بـ Anthropic للتسويق. مكوّن إضافي أصلي، وهو أقرب ما يكون إلى مجموعة أدوات للمبتدئين: أوامر مثل /draft-content و/campaign-plan و/brand-review و/seo-audit و/email-sequence. مفيد للتعرف على شكل «مهارة» مصممة بشكل جيد

مكتبة أوامر Anthropic. أوامر مخصصة لمهمة واحدة تم اختبارها عمليًا (صيغ مختلفة لعناوين الرسائل، وتلخيص المقابلات) يمكنك إدراجها في تعليمات «المهارة»

مستودعات المجتمع على GitHub. توجد مجموعات كبيرة، بعضها يحظى بعشرات الآلاف من النجوم. وهي مفيدة كمرجع هيكلي، ونادرًا ما تُستخدم كأصول جاهزة

لبناء «مهارات» خاصة بك، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: اختر مهمة متكررة واحدة

تأتي «المهارة» الأولى المناسبة من الأعمال التي تقوم بها بشكل متكرر بالفعل. راجع محادثاتك الأخيرة مع الذكاء الاصطناعي وابحث عن المهمة التي تكرر فيها لصق نفس السياق. تكون المهمة جاهزة لتصبح «مهارة» إذا توافقت العناصر الثلاثة التالية:

لقد قمت بتزويد الذكاء الاصطناعي بنفس القواعد المتعلقة بالصوت أو التنسيق ثلاث مرات على الأقل

تظل البنية ثابتة بينما تتغير المدخلات

يمكن لقائمة مراجعة مكتوبة أن تُعلّم الموظف الجديد كيفية أداء المهمة

تستوفي النصوص الإعلانية وموجزات الحملات والنشرات الإخبارية المعايير الثلاثة جميعها، نظرًا لأن تنسيقاتها وقواعدها تظل ثابتة من دفعة إلى أخرى. أما استراتيجية تحديد الموقع، فلا تستوفي معايير قائمة المراجعة، لأن شكل الاستراتيجية يتغير مع كل قرار. يتم نقل الأعمال المتكررة إلى «المهارة»، بينما يظل اتخاذ القرار من اختصاص فريقك.

الخطوة 2: اكتب ملف SKILL.md

أنشئ مجلدًا وأضف ملفًا واحدًا باسم SKILL.md. يتكون هذا الملف من ثلاثة أجزاء:

الاسم: قم بتسمية المهارة باسم قصير ومحدد، مثل اسم العلامة التجارية-نص إعلاني

الوصف: حدد المحفز في جملة واحدة، مثل استخدم هذه المهارة عندما يطلب المستخدم كتابة أو تحديث نص إعلان أو بريد إلكتروني أو نص صفحة هبوط بأسلوب العلامة التجارية

التعليمات: اكتب القواعد بلغة بسيطة أسفل المقدمة

ركز معظم جهدك على الوصف، لأنه وحده هو الذي يحدد ما إذا كانت المهارة ستُفعَّل أم لا. اكتب الوصف باستخدام العبارات التي يستخدمها فريقك في الطلبات الفعلية. إذا طلب زملاؤك «تحديث RSA» بينما كتبت «نص إعلاني»، فيجب أن يتضمن الوصف كلا العبارتين.

الخطوة 3: أضف سياق علامتك التجارية

تحتوي «المهارة» التي يتم تنزيلها على قواعد عامة، وهذه القواعد العامة تنتج النصوص العادية التي أنشأت «المهارة» لتتجنبها. استبدلها بمواد لا يمتلكها سوى فريقك:

قواعد الأسلوب المكتوبة في شكل أوامر، مثل «اكتب بصيغة المخاطب»

قائمة محظورة بالكلمات والعبارات والادعاءات التي لا تستخدمها علامتك التجارية أبدًا

مقترحات القيمة الخاصة بك، معبَّر عنها بالكلمات التي يستخدمها أفضل مؤلفي النصوص لديك

مقالتان أو ثلاث مقالات منشورة تعبر عن صوت العلامة التجارية بشكل صحيح

انسخ من دليل الأسلوب الفعلي الخاص بك بدلاً من تلخيصه من الذاكرة. فالملخص يحتفظ بالقواعد التي تتذكرها ويغفل التفاصيل، لكن التفاصيل هي ما تجعل الصوت خاصاً بك.

نصيحة للمحترفين: إذا كنت تدير علامة تجارية واحدة، فقم بدمج صوت العلامة التجارية في المهارة. أما إذا كنت تدير عدة علامات تجارية، فاجعل المهارة عامة وقم بتحميل سياق العلامة التجارية في مشروع «كلود» بدلاً من ذلك، بحيث تخدم مهارة واحدة جميع العلامات التجارية.

الخطوة 4: تقسيم الملفات الطويلة

تنمو «المهارة» كلما أضفت إليها تصحيحات، أما ملف SKILL.md الذي يتجاوز حجمه شاشة واحدة فيؤدي إلى إبطاء كل شيء. عندما يصل ملفك إلى هذا الحجم، قسّمه إلى أجزاء مرتبطة ببعضها:

SKILL. md يحتفظ بالمشغل، والقواعد الأساسية، والروابط إلى بقية العناصر

يحتوي ملف references/style-guide.md على النص الكامل وتفاصيل التنسيق

يحتوي ملف references/product-facts.md على الادعاءات التي تم التحقق من صحتها، والأسعار، ووصف الميزات

references/examples.md يحتوي على أفضل نصوصك السابقة، مرتبة حسب نوع المورد

لا يفتح «كلود» كل ملف مرجعي إلا عندما تتطلب المهمة هذا القدر من التفصيل. فعند طلب نص إعلاني، يتم تحميل قواعد عدد الأحرف وتخطي ورقة الأسعار، وبالتالي تظل «المهارة» سريعة بغض النظر عن حجم المعرفة التي تحملها.

الخطوة 5: اختبرها على موجز حقيقي

قم بتشغيل «المهارة» على طلب حملة غير مكتمل، مع ترك التفاصيل الناقصة وضغط الموعد النهائي كما هو. فالنموذج المثالي يخفي الثغرات، أما الملخص الحقيقي فيكشف المجال المتاح للتحسين.

انتبه إلى نوعين مختلفين من الأخطاء:

لم يتم تنشيط «المهارة» مطلقًا، مما يعني أن الوصف لم يتطابق مع الصياغة التي استخدمتها. قم بتوسيع نطاق الوصف وأضف صياغة الطلب التي لم يتم قبولها

تم تنشيط المهارة، لكن الصوت انحرف، مما يعني أن التعليمات بها فجوة. أضف القاعدة المحددة التي تسبب في هذا الانحراف

افصل بين الاثنين عند التشخيص. إن إصدار تعليمات الإصلاح عندما تكون المشكلة في الوصف يهدر جولة واحدة، والعكس يهدر جولتين.

الخطوة 6: أدرج التصحيحات مرة أخرى

تتحسن المهارة مع الاستخدام، ودورة التحسين قصيرة. عندما يخرج الناتج عن نطاق العلامة التجارية، أخبر كلود بما حدث، وقم بتصحيح المسودة يدويًّا، ثم أدخل هذا التصحيح في المهارة أو أمثلتها.

في كل جولة، تُضاف عنصر آخر من تقديرك إلى الملف. تبدأ المسودة التالية بمنطق أكثر دقة، مما يقلل من التعديلات والحلول البديلة إلى أقصى حد.

كيفية مشاركة مهارات التسويق مع فريقك

تقوم فرق التسويق بمشاركة مهارات «كلود» بثلاث طرق: إما عن طريق إرسال مجلدات المهارات المضغوطة مباشرةً، أو من خلال ميزة المشاركة المدمجة في خطتي «كلود» للفريق والمؤسسة، أو من خلال مستودع GitHub مشترك.

يُعد الإرسال المباشر مناسبًا للشركاء الخارجيين، بينما يُعد المشاركة المدمجة مناسبة للفرق الداخلية، ويُعد GitHub مناسبًا للمكتبات التي تحتاج إلى المراجعة وسجل الإصدارات. العامل الحاسم هو من يحتاج إلى مكتبة علامتك التجارية ومدى تكرار تغيرها.

الخيار 1: ضغط الملف وإرساله

«المهارة» هي مجلد، لذا يمكنك ضغطها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو Slack. يقوم الطرف الآخر بتحميلها إلى إعدادات Claude الخاصة به، وهذا يعمل مع أي خطة اشتراك.

لإرسال مهارة:

ابحث عن مجلد «Skill» على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يجب أن يحتوي على ملف SKILL.md

افتح الشريط الجانبي لمجلد «المهارة» المحدد وانقر على تنزيل

تنزيل مجلد «مهارات كلود» المضغوط

لتحميل مهارة تم استلامها:

افتح Claude وانتقل إلى الإعدادات

اختر القدرات وتأكد من تشغيل خيار «تنفيذ التعليمات البرمجية وإنشاء الملفات»، لأن المهارات لا تعمل بدونه

تشغيل/إيقاف تنفيذ التعليمات البرمجية وإنشاء الملفات لـ «مهارات كلود»

انتقل إلى التخصيص ، ثم «المهارات»

حدد تحميل المهارة واختر ملف zip

تحميل مجلد «المهارات» في Claude

استخدم هذا المسار عندما تسلم «مهارة» صوت العلامة التجارية إلى متعاقد مستقل أو شريك وكالة. تجنب استخدامها داخل الفريق، لأن كل تحديث لدليل الصوت يعني ملف مضغوط جديد، وتحميل جديد، وعدم وجود سجل يوضح من يدير الإصدار الحالي. تتغير «مهارة» التسويق أكثر من غيرها، نظرًا لأن الحملات، والادعاءات، ومعلومات المنتج تتغير شهريًا. وتؤثر مشكلة التحديث على هذه الفئة بشكل أكبر مقارنة بالفئات الأخرى.

الخيار 2: المشاركة داخل «كلود» (خطتا «Team» و«Enterprise»)

يتميز «كلود» بخاصية مشاركة مدمجة في خطتي «Team» و«Enterprise». يمكنك مشاركة «مهارة» مع زملاء محددين أو مع مؤسستك بأكملها، ويمكن للمالكين نشر «مهارة» إلى الجميع دفعة واحدة.

قبل أن يتمكن أي شخص من المشاركة، يجب على مالك المؤسسة تفعيل هذه الميزة:

انتقل إلى «إعدادات المؤسسة»، ثم «المهارات»

قم بتفعيل «تنفيذ التعليمات البرمجية وإنشاء الملفات»، ثم قم بتفعيل المهارات

للسماح للأعضاء بالمشاركة مع بعضهم البعض، قم بتشغيل أزرار المشاركة في نفس القسم، لأن المشاركة معطلة افتراضيًا

لمشاركة مهارة قمت بإنشائها:

انتقل إلى التخصيص ، ثم «المهارات»

افتح «مهارة» قمت بإنشائها واختر مشاركة

أدخل الأسماء أو عناوين البريد الإلكتروني، أو شاركها مع المؤسسة بأكملها

لنشر مهارة على مستوى المؤسسة بأكملها (للمالكين فقط):

انتقل إلى «إعدادات المؤسسة»، ثم المهارات

في قسم «مهارات المؤسسة»، حدد إضافة واختر الملف المضغوط

تصل «المهارة» إلى الجميع على الفور، وهي مفعّلة بشكل افتراضي

هذا هو الإعداد الافتراضي المناسب لفريق التسويق الداخلي. تُعد «مهارة صوت العلامة التجارية» الأصل الوحيد الذي يجب على كل مسوق تشغيله بنفس الطريقة، كما أن التهيئة من قِبل المالك هي السبيل الوحيد الذي يضمن عدم تخطي أي شخص عملية التحميل أو التخلف عن أحدث إصدار.

الخيار 3: مستودع GitHub مشترك

قم بتخزين كل «مهارة» كمجلد في مستودع GitHub واحد، وهو عبارة عن مجلد مشروع مشترك يتتبع كل تغيير. يقوم أعضاء الفريق بتنزيل نسخة متزامنة والحصول على مكتبة العلامة التجارية الكاملة، وتخضع التغييرات للمراجعة قبل أن تصل إلى أي شخص.

يمنح التسويق خطوة المراجعة مهمة محددة: عندما يقوم شخص ما بتحديث عروض القيمة في المهارة الخاصة بصوت العلامة التجارية، يقوم شخص آخر بالموافقة على التغيير قبل إرساله إلى مخرجات كل مسوق. وهناك قاعدتان تحافظان على تنظيم المكتبة:

أضف سطر الإصدار (# Version: 1. 3) في أعلى كل ملف SKILL.md وقم بزيادته عند كل تغيير، حتى لا يستخدم زميلان في الفريق نسختين مختلفتين من صوت العلامة التجارية دون علمهما

احرص على إبقاء المستودع خاصًا. فـ«المهارة» التسويقية تشمل الصوت، ورسالة العلامة التجارية، ومعلومات عن المنتجات التي لم يتم طرحها بعد، وهي معلومات لا ترغب في نشرها للجمهور

استخدم هذا المسار إذا كان فريقك يستخدم أدوات متعددة، أو يحتاج إلى سجل موافقة لتغييرات العلامة التجارية، أو يعمل بالفعل في Claude Code.

أي منها يجب أن تختار؟ تسليم «مهارة» إلى شريك خارجي: قم بضغطها في ملف zip. توحيد معايير فريق داخلي على خطة «Team» أو «Enterprise»: شاركها داخل Claude. إدارة مكتبة العلامات التجارية المتنامية مع المراجعة والسجل: استخدم GitHub. هناك ميزة واحدة تنطبق على المسارات الثلاثة جميعها. المهارات قابلة للتركيب، مما يعني أن «كلود» يمكنه تحميل «مهارة» صوت علامتك التجارية و«مهارة» تنسيق بريدك الإلكتروني معًا في نفس المهمة، بحيث تعمل المكتبة كنظام واحد بغض النظر عن طريقة توزيعها.

4 مهارات تسويقية تستحق أن تبدأ ببنائها أولاً باستخدام «كلود»

تغطي أربع مهارات «كلود» معظم الأعمال المتكررة لفريق التسويق: مهارة «صوت العلامة التجارية»، ومهارة «نص الإعلان»، ومهارة «ملخص الحملة»، ومهارة «إعادة الاستخدام».

يأتي كل منها من سير عمل تنفذه الفرق بالفعل كل أسبوع. ويتبع كل منها نفس البنية: ملف SKILL.md مع وصف للمشغل، بالإضافة إلى الملفات المرجعية التي تحمل عمق علامتك التجارية.

إليك كيف يبدو كل منها في الممارسة العملية.

1. مهارة «صوت العلامة التجارية»

مثال على «صوت العلامة التجارية» في مهارات كلود للتسويق

يقوم فريق مكون من ستة أفراد بإنتاج النصوص الإعلانية عبر الإعلانات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أن تتسم كل نصوصهم بنفس الأسلوب. ويؤدي أي طلب لكتابة نص إلى تشغيل هذه المهارة، ويحتوي ملف SKILL.md على أربعة مكونات تقوم بهذه المهمة:

نسخة مرجعية: مقالتان أو ثلاث مقالات منشورة تعبر عن صوت العلامة التجارية بشكل صحيح، في ملف أمثلة مرفق

وصف المشغل: العبارة التي تُفعّل المهارة، مثل استخدمها عندما يكتب المستخدم أو يُعدّل أي نص موجه للعملاء نيابة عن العلامة التجارية

قواعد الأسلوب: أوامرك الصوتية، مكتوبة في شكل تعليمات: الشخص، وطول الجملة، والإيقاع

قائمة المحظورات: الكلمات والعبارات والادعاءات التي لا تستخدمها علامتك التجارية أبدًا

ما يحدد نجاحها أو فشلها: النص المرجعي. يعمل «كلود» على مطابقة الأمثلة بشكل أكثر موثوقية مقارنة باتباع القواعد الموصوفة. فالمهارة التي تحتوي على صفات تصف النبرة دون أمثلة حقيقية تمنحك نسخة تقريبية من صوتك، وليس صوتك الحقيقي. الميزة: كل مهارة أخرى هنا تقوم بتحميلها كطبقة. قم بإنشائها أولاً، وسترث كل مهارة لاحقة الصوت بدلاً من إعادة صياغته. إنها الأساس الذي تقوم عليه بقية مكتبتك.

2. مهارة نص إعلاني

مثال على نص إعلاني باستخدام مهارات كلود

تخيل الآن مسوقًا يعتمد على الأداء يقوم بتحديث إعلانات البحث التفاعلية كل بضعة أسابيع. يقوم طلب يحتوي على بيانات الحملة والكلمات المفتاحية بتشغيل المهارة، ثم تتقاسم المكونات المهمة:

قواعد الحد الأقصى لعدد الأحرف: القيود الصارمة، 30 حرفًا لكل عنوان و90 حرفًا لكل وصف، يتم التحقق منها قبل النشر

قائمة مراجعة الزوايا: المزيج الذي تحتاجه كل مجموعة إعلانية، مثل الفوائد، والدليل الاجتماعي، وعبارة الحث على اتخاذ إجراء (CTA)، والعناوين التي تتصدى للاعتراضات

الادعاءات المحظورة: البيانات المتعلقة بالمنتج التي لم توافق عليها الإدارة القانونية، والمحفوظة في ملف الحقائق المرتبط

تنسيق التصدير: بنية أعمدة ملف CSV التي تتوقعها منصة الإعلانات الخاصة بك

ما يحدد نجاحها أو فشلها: يجب الالتزام بحدود عدد الأحرف. فالمهارة التي تعتبر 30 حرفًا مجرد توجيه ستقدم لك عناوين رئيسية يتعين عليك تقليصها يدويًّا، مما يعيد العمل اليدوي من جديد. المكسب: إنها تزيل الجزء الأبطأ من عملية إنتاج الإعلانات. بمجرد إدخال الحدود والزوايا في «المهارة»، تنتقل من صفحة فارغة إلى مجموعة كاملة من النصوص الجاهزة للمراجعة في خطوة واحدة. ولا يزال يتعين على شخص ما الموافقة على كل سطر قبل نشره.

3. مهارة «ملخص الحملة»

مثال على موجز حملة «مهارات كلود»

بعد ذلك، لنأخذ مثالاً على مدير تسويق يحول الأفكار الأولية إلى موجزات جاهزة للعرض على أصحاب المصلحة. فكرة مكونة من جملة واحدة تُشغّل «المهارة»، وتقوم البنية بالباقي:

قالب القسم: العناوين التي يتوقعها أصحاب المصلحة، بالترتيب الذي يقرؤونها به

الحقول الإلزامية: العناصر التي لا يمكن لأي موجز تسويقي الاستغناء عنها، مثل الجمهور المستهدف، وخط الميزانية، ومقاييس النجاح

قاعدة العناصر المؤقتة: تعليمات بوضع علامة على العناصر المجهولة كأسئلة مفتوحة بدلاً من اختلاق إجابات

ملخصات سابقة: مثالان بارزان في ملف مرفق، بحيث يتطابق العمق والنبرة مع ما تمت الموافقة عليه سابقًا

ما يحدد نجاحها أو فشلها: قاعدة العناصر النائبة. فبدونها، تبتكر المهارة إجابات لملء الحقول الفارغة. ووجود رقم ميزانية مختلق يبدو حقيقيًا أسوأ من وجود حقل فارغ يعرف المرء كيف يملؤه. المكسب: هذه المهارة هي الأكثر توفيرًا للوقت. فالفكرة الأولية تتحول في غضون دقائق إلى موجز منظم وجاهز لعرضه على أصحاب المصلحة. كما أن قاعدة «العناصر المؤقتة» تضمن الصدق بشأن ما لا يزال مجهولًا.

4. مهارة إعادة الاستخدام

مثال على إعادة توظيف مهارات كلود

وأخيرًا، فكر في فريق محتوى يحول كل مادة طويلة إلى محتوى يكفي لقناة لمدة أسبوع. تعمل مشاركة واحدة على المدونة أو نص ندوة عبر الإنترنت على تشغيل «المهارة»، وتحدد المكونات كل مخرجاتها:

تنسيقات القنوات: الأشكال المحددة التي تختارها، مثل قسم النشرة الإخبارية والموضوع، ولكل منها قواعد خاصة بالطول

قواعد الاستخراج: ما الذي يجب استخراجه من المصدر، مثل الإحصائية الأقوى للنشرة الإخبارية

الملاحظات الصوتية لكل قناة: كيف يتغير النبرة حسب القناة مع الحفاظ على صوت العلامة التجارية

مهارة «صوت العلامة التجارية»: يتم تحميلها جنبًا إلى جنب، نظرًا لأن المهارات تُنشأ ضمن نفس المهمة

ما يحدد نجاحها أو فشلها: مدى دقة تحديدك لصيغة كل قناة. فطلب غامض مثل «انشر بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي» سيؤدي إلى نتائج عامة وغير محددة. أخبر «المهارة» أنك تريد ثلاثة منشورات على LinkedIn، لا يتجاوز عدد كلمات كل منها 150 كلمة، وتستند كل منها إلى ادعاء واحد من المصدر، وستحصل على محتوى يمكنك جدولته كما هو. المكسب: إنها تضاعف العمل الذي أنجزته بالفعل، لذا لا توجد حاجة إلى تمويل إنتاج جديد. كما أنها المكان الذي تظهر فيه «التركيبة» عمليًا: فإحدى المهارات تحافظ على النبرة بينما تعمل أخرى على إعادة تشكيل البنية.

كيف تدير ClickUp سير عمل التسويق في مكان واحد

إنشاء موجز حملة تسويقية في ClickUp Brain

يمنحك ClickUp نفس طريقة عمل «المهارات» داخل مساحة العمل التي تضم حملاتك وموجزاتك وفريقك بالفعل. بدلاً من إنشاء ملف Markdown وتوزيعه كملف مضغوط، ما عليك سوى تعليم الذكاء الاصطناعي عمليتك مرة واحدة، وسيحتفظ بهذه المعرفة لجميع أعضاء الفريق.

فيما يلي ما يثبت فعاليته بشكل خاص في مجال مهارات التسويق:

قم بتدريب سير العمل الخاص بك على ClickUp Brain دون الحاجة إلى إعادة الإرشاد

استخدم ميزة «المهارات» المخصصة في ClickUp Brain. صِف سير العمل المتكرر بلغة بسيطة، مثل «كتابة نص إعلاني بأسلوب علامتنا التجارية وفقًا لهذه القواعد والتنسيق». يقوم Brain بتخزين هذه التعليمات.

في المرة التالية التي يطلب فيها أي فرد من الفريق تنفيذ تلك المهمة، يقوم Brain بتنفيذها بالطريقة نفسها. وعندما يقوم شخص ما بتصحيح النتيجة، يحتفظ Brain بهذا التصحيح لاستخدامه في المرات المستقبلية. هذه هي نفس الحلقة التكرارية الموضحة في الخطوة 6، لكنك لا تقوم أبدًا بإنشاء ملف SKILL.md.

كما أنه، على عكس «كلود»، لا تحتاج إلى إضافة ملفات مرجعية مرتبطة داخل مجلد «المهارة». نظرًا لأن دليل الأسلوب الخاص بك، ومعلومات المنتج، وموجزات الحملات موجودة في «ClickUp Docs»، فإن «Brain» يرجع إليها مباشرةً عند إنشاء المحتوى. وبهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يستمد المعلومات دائمًا من الإصدار الحالي. ولا يقوم أحد بإعادة توزيع المجلد عند تغيير الموقع أو انتهاء صلاحية أي ادعاء.

زوّد «Super Agents» بسياق علامتك التجارية

احصل على نصوص الحملات أو الملخصات التسويقية عن طريق @الإشارة إلى Super Agent. إنه زميل في الفريق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتلقى التعليمات والمحفزات والمعرفة من خلال أداة إنشاء باللغة البسيطة.

قم بتوجيهها إلى دليل الأسلوب الخاص بك في ClickUp Docs، وستقوم بكتابة نصوص الحملات التسويقية أو إنشاء الملخصات باستخدام هذا الدليل كمصدر موثوق. ويصبح الناتج مهمة لها مسؤول وحالة وتاريخ استحقاق داخل سير العمل الخاص بك. ولا تظل هذه المهمة عالقة في نافذة الدردشة في انتظار نسخها إلى أداة تتبع المشاريع.

شاهد هذا الفيديو لإنشاء أول «وكيل فائق» خاص بك:

يمكنك الوصول إلى «كلود» ونماذج لغوية أخرى من مساحة عمل واحدة

مع ClickUp Brain، تحصل على كلود وGPT وجيميني في مساحة عمل واحدة، دون الحاجة إلى اشتراكات منفصلة. يمكنك اختيار النموذج بنفسك أو السماح لـ Brain بالاختيار بناءً على المهمة. وهذا يعني أنك تستخدم نفس منطق كلود الذي يدعم المهارات المستقلة، جنبًا إلى جنب مع نماذج أخرى، من نفس المكان الذي تُدار فيه حملاتك.

إدارة سير العمل بالكامل من مكان واحد

بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، يتولى ClickUp لفرق التسويق الجانب التشغيلي للتسويق ضمن نفس مساحة العمل.

أتمتة جدولة المحتوى والموافقات وعمليات التسليم باستخدام أكثر من 100 عملية أتمتة جاهزة

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للحملات عبر أكثر من 50 نوعًا من البطاقات في لوحات معلومات ClickUp التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي

اجمع الطلبات الإبداعية ووجهها إلى مسار العمل المناسب باستخدام نماذج ClickUp

قم بدمجها مع جميع أدواتك المعتادة، بما في ذلك HubSpot وSlack وFigma وGoogle Drive، حتى تظل البيانات التي تحتاجها «المهارات» لاتخاذ الإجراءات متصلة بها

قيود واضحة. تم تصميم Brain للعمل داخل مساحة عمل ClickUp. إذا كنت بحاجة إلى «مهارة» قابلة للنقل مع نصوص برمجية مخصصة تعمل عبر claude.ai وواجهة برمجة التطبيقات (API) وClaude Code في آن واحد، فقد تفضل إنشاؤها خارج ClickUp وصيانتها هناك. لمن يناسب هذا الحل؟ يُعد ClickUp الخيار الأمثل عندما يكون فريق التسويق لديك يدير بالفعل الحملات والتقويمات الخاصة بالمحتوى والتنسيق في مساحة عمل واحدة. أو عندما ترغب في التوقف عن تقسيم السياق بين «مهارة» في Claude وأداة تتبع المشاريع في مكان آخر.

إليك كيف يبدو هذا التكامل في الواقع العملي: مدير تسويق يدير الحملات، والموجزات، وسير العمل القائم على الذكاء الاصطناعي من مساحة عمل واحدة:

الأخطاء الشائعة في مهارات التسويق (وكيفية تصحيحها)

هناك ستة أخطاء تتسبب في ضعف أداء معظم «المهارات» التسويقية: الوصف المتداخل، والأمثلة التي تتعارض مع القواعد، وعدم ذكر اسم العلامة التجارية في كل مكان، والمعلومات القديمة عن المنتج، ومجموعات القواعد التي تحظر كل شيء، واختبار الصياغة على شخص واحد فقط.

إليك كيفية تحديد كل منها وإتمامها.

تتنازع مهارتان على نفس الطلب. تقوم بإنشاء مهارة «صوت العلامة التجارية»، ثم مهارة «نص البريد الإلكتروني»، ويشير وصف كلتا المهارتين إلى البريد الإلكتروني. الآن، لا يستطيع «كلود» تحديد أيهما مسؤولة عن المهمة، لذا يتغير ترتيب التحميل يومًا بعد يوم، وتتأثر جودة الخدمة تبعًا لذلك.

الحل: خصص لكل «مهارة» مجالها الخاص. اجعل «مهارة» الصوت مسؤولة عن جميع النصوص الموجهة للعملاء، واجعل «مهارة» البريد الإلكتروني مسؤولة عن هيكل الرسائل وتسلسلها وعناوينها. أضف ملاحظة في تعليماتها تفيد بأنها تعمل جنبًا إلى جنب مع «مهارة» الصوت، وليس بدلاً منها.

القواعد والأمثلة متعارضة، والأمثلة هي التي تسود. ملف SKILL.md الخاص بك يحظر علامات التعجب، لكن الحملة الحقيقية التي قمت بلصقها كمثال تستخدم اثنتين منها. يعتمد كلود على ما تظهره أكثر مما تقول، لذا فإن هذه العادة المحظورة تستمر في الظهور مرارًا وتكرارًا.

تصحيح: راجع كل مثال وفقًا لقواعدك قبل تضمينه في الحزمة. يجب أن يتبع كل مثال القواعد أو أن يتضمن ملاحظة من سطر واحد، كإشارة إلى أنه يسبق قاعدة «عدم استخدام علامات التعجب». وهذا يحول التناقض إلى فرصة تعليمية.

تستخدم المهارة ضمير «نحن»، ثم تتعطل عندما يستخدمها أحد الشركاء. عبارات مثل «منتجنا» و«أسلوبنا» تعمل بشكل جيد لفريق داخلي واحد. لكن إذا تم إرسال المهارة إلى وكالة تتعامل مع ثلاثة عملاء في آن واحد، فلن يتمكن كلود من معرفة العلامة التجارية التي يشير إليها ضمير «نحن».

الحل: اذكر اسم العلامة التجارية في كل مكان، بحيث تظهر بنبرة صوتها المميزة. لا يكلف ذلك شيئًا داخليًّا ويحافظ على وضوح المهارة عند انتقالها إلى متعاقد مستقل أو وكالة.

تُضاف المعلومات المتعلقة بالمنتج ثم تنتهي صلاحيتها. يقوم شخص ما بترميز الأسعار ووصف الميزات بشكل ثابت في شهر مارس. تتغير الأسعار في يونيو، وتستمر «المهارة» في إدراج الأرقام القديمة في كل مسودة، بأسلوب يتماشى تمامًا مع صوت العلامة التجارية. وهذا أسوأ من عدم وجود معلومات على الإطلاق، لأن الأخطاء تصل بعد أن تمت الموافقة عليها مسبقًا.

التصحيح: افصل الحقائق عن النبرة. تظل قواعد النبرة الثابتة في ملف SKILL.md؛ أما الحقائق المتغيرة فتُنقل إلى ملف واحد خاص بحقائق المنتج، مع ذكر اسم المسؤول وتاريخ المراجعة في أعلاه. بهذه الطريقة، يمكن لأي شخص أن يرى بنظرة سريعة ما إذا كان الموعد قد فات أم لا.

كل قاعدة هي عبارة عن «لا تفعل»، لذا يعرف كلود ما يجب تجنبه ولكنه لا يعرف ما يجب فعله. إن المهارة التي تُبنى على أساس 20 كلمة محظورة دون توجيهات إيجابية تدفع كلود نحو الوسط العام. وهذا يؤدي إلى التماثل التام الذي تحاول التخلص منه.

التصحيح: قم بمطابقة كل كلمة محظورة مع البديل المناسب لها. لا تكتفِ بحذف كلمة «leverage»، بل اطلب من النظام استخدام كلمة «use». لا تكتفِ بطلب تجنب المبالغة، بل اطلب منه ذكر الرقم وترك هذا الرقم هو الذي يدعم الادعاء. احرص على أن تكون الإرشادات الإيجابية أكثر من الإرشادات السلبية.

تم اختبار «المهارة» على كلمات المُصمم دون أي شخص آخر. يطلب المؤلف تحديث نص إعلاني، فتُفعَّل «المهارة» في كل مرة. يطلب أحد زملاء الفريق إنشاء بعض المتغيرات RSA، فلا يتم تحميل أي شيء. الخطر: «كلود» لا يخطئ؛ بل يرد بشكل عام فحسب، لذا يحصل زميل الفريق على مسودة معقولة دون تطبيق أي من قواعدك.

حل: قبل الطرح، اجمع عبارات الطلبات الفعلية التي استخدمها فريقك خلال أسبوع كامل من الدردشة، واختبر الوصف مقابل كل هذه العبارات. ثم أضف «إشارة» إلى التعليمات، مثل بدء كل مسودة بذكر نوع المورد والقناة في السطر الأول، بحيث تُظهر «الإشارة» المفقودة على الفور أن المهارة لم يتم تحميلها.

ابدأ بمهارة واحدة وقم بإنشاء مستودع

تُغير مهارات «كلود» ما يعرفه الذكاء الاصطناعي عن علامتك التجارية. فبدونها، يعتمد كل نموذج على نفس بيانات التدريب ويُنتج نفس النتائج المتوسطة. وبمجرد البدء في استخدامها، يعتمد النموذج في كل مرة على الصوت المخصص والقواعد ونقاط الإثبات.

الخطأ الذي ترتكبه معظم الفرق هو تنزيل حزمة من المهارات العامة وتوقع نتائج أفضل. فهذا لا يؤدي سوى إلى استبدال مجموعة من النتائج المتوسطة بأخرى. وتكمن القيمة في ترميز تقديرك الخاص: النبرة التي يفرضها المحرر، ودراسات الحالة الحقيقية، وهيكل المحتوى الذي أثبت فعاليته.

ابدأ بالأصل الذي تنتجه في أغلب الأحيان. صغ صوتك في مهارة واحدة. اختبرها على موجز حقيقي. أصلح ما ينحرف عن المسار، واستمر في تصحيحه. تزداد المهارة دقةً مع كل جولة لأنها تجمع تصحيحاتك بدلاً من إعادة الضبط.

إذا كنت ترغب في أن تكون الذكاء الاصطناعي والمعرفة بالعلامة التجارية وحملاتك التسويقية في مكان واحد منذ اليوم الأول، فابدأ باستخدام ClickUp مجانًا.

الأسئلة الشائعة حول مهارات «كلود» للتسويق

كيف يمكنني إنشاء مهارة «كلود» دون الحاجة إلى البرمجة؟

لإنشاء مهارة «كلود» دون الحاجة إلى البرمجة، أنشئ مجلدًا يحتوي على ملف واحد باسم SKILL.md، وأضف مقدمة YAML تتضمن اسمًا ووصفًا يركز على المشغل. بعد ذلك، اكتب تعليماتك بلغة بسيطة. قم بتحميلها بصوت علامتك التجارية الحقيقي مع اثنين أو ثلاثة من الأمثلة. ثم اختبرها على موجز حقيقي وقم بتحسينها حيثما يظهر انحراف في النبرة.

هل تستحق مهارات التسويق المجتمعية لـ «كلود» المتوفرة على GitHub التثبيت؟

تُعد مهارات التسويق المجتمعية لـ «كلود» على GitHub نماذج مرجعية مفيدة. لكن تثبيت عدد كبير منها يؤدي عادةً إلى إنتاج محتوى عام، لأن كل مهارة تعكس تقييم شخص غريب وليس تقييم علامتك التجارية. توضح المستودعات العامة مثل anthropics/skills كيفية تنظيم ملف SKILL.md. ومن المفيد دراستها قبل البدء في الإنشاء. والأفضل هو نسخ الهيكل وليس المحتوى: قم بإنشاء مهارة واحدة تعكس صوتك الخاص، وخصائص عميلك المستهدف (ICP)، والعبارات المحظورة.

هل يمكنني الحفاظ على خصوصية بيانات العلامة التجارية المسجلة في «مهارة»؟

نعم، يمكنك الحفاظ على خصوصية بيانات العلامة التجارية المسجلة في «المهارة». «المهارة» هي مجموعة من الملفات التي تتحكم فيها، لذا تظل القواعد الصوتية، ومواضع العلامات، ومعلومات المنتجات التي لم يتم إصدارها بعد داخل مساحة العمل أو المستودع الخاص بك. في خطتي «Team» و«Enterprise»، يدير المالكون مع من تتم مشاركة «المهارة». ويضمن تخزين المكتبة في مستودع GitHub خاص بقاءها داخلية وإضافة سجل للمراجعة.

هل «كلود» هو أفضل نظام ذكاء اصطناعي للتسويق؟

لا يوجد نموذج واحد مثالي للذكاء الاصطناعي في مجال التسويق؛ فالخيار الأنسب يعتمد على طبيعة العمل. ويُستخدم «كلود» على نطاق واسع في هذا المجال بفضل قدرته القوية على تحليل بيانات الحملات التسويقية والسياق الطويل الذي يمكنه استيعاب دليل العلامة التجارية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعمه لـ«مهارات الوكيل» ووصلات MCP بأدوات مثل Google Ads وHubSpot يُعد عاملاً مساعداً. وعادةً ما يكون العامل الأكبر الذي يميزك ليس النموذج نفسه، بل ما إذا كانت معرفة علامتك التجارية وعملَك موجودين في مكان واحد.

ما هو نموذج «كلود» الذي ينبغي عليك استخدامه في مجال التسويق؟

استخدم النموذج الأكثر كفاءة الذي يوفره خطتك لأي مهام تتطلب حساسية صوتية (النصوص، الملخصات، المحتوى الطويل)، لأنه يحافظ على سياق العلامة التجارية وإيقاعها بشكل أفضل عبر المستندات الطويلة. أما النماذج الأقل تعقيدًا فهي مناسبة للمهام السريعة ذات الحجم الكبير والمخاطر المنخفضة، مثل إنشاء متغيرات جماعية لعناوين الرسائل. تعمل المهارات بنفس الطريقة عبر جميع هذه النماذج، لذا فإن اختيار النموذج يؤثر على الجودة والتكلفة، وليس على إمكانية تشغيل المهارة.

ما الفرق بين «مهارة كلود» و«GPT المخصص»؟

كلاهما يضم تعليمات قابلة لإعادة الاستخدام. لكن مهارة «كلود» لا يتم تحميلها إلا في الحالات التالية: عندما تتطابق المهمة مع وصفها، ويمكنها تجميع البرامج النصية وملفات مرجعية متعددة، وتعمل عبر «claude.ai» وواجهة برمجة التطبيقات (API) و«Claude Code» كمعيار مفتوح. أما نموذج GPT المخصص فيبقى داخل نظام OpenAI ويتم تهيئته من خلال مجموعة تعليمات واحدة. وبالنسبة لفرق التسويق، تتمثل الميزة العملية في قابلية النقل والقدرة على إرفاق دليل أسلوب كامل كملفات مرتبطة.

ما هي خطط «كلود» التي تعمل عليها المهارات؟

تعمل المهارات في باقات Free وPro وMax وTeam وEnterprise، شريطة أن تكون ميزة تنفيذ التعليمات البرمجية وإنشاء الملفات مفعّلة. أما ميزة المشاركة المدمجة، التي تتيح للمالك نشر مهارة واحدة إلى المؤسسة بأكملها، فهي مقتصرة على باقتي Team وEnterprise. أما في الباقات الأخرى، فيتم المشاركة عن طريق ضغط المجلد وإرساله.