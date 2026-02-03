كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام Claude: خطوة بخطوة

إذا كان عام 2024 هو العام الذي أصبح فيه الجميع مهووسين بروبوتات الدردشة الذكية، فإن هذا هو عصر الوكلاء الذكيين. يشهد الوكلاء الذكيون لحظة مهمة، خاصةً النوع الذي لا يقتصر على الإجابة على الأسئلة، بل يخفف عنك عبء العمل بالفعل.

🦾 51٪ من المشاركين في استطلاع LangChain State of AI Agents (2025) يقولون إن شركاتهم لديها بالفعل وكلاء ذكاء اصطناعي قيد الإنتاج.

لكن هناك جانب آخر للمسألة. يقوم الكثير من المطورين ببناء وكلاء كما لو كانوا مجرد روبوتات دردشة... مع مكالمات API إضافية. وهكذا ينتهي بك الأمر بشيء يبدو مثيرًا للإعجاب في العرض التوضيحي، ثم ينهار في اللحظة التي تطلب منه فيها التعامل مع مهام حقيقية.

يتم إنشاء وكيل Claude AI الحقيقي بطريقة مختلفة. يمكنه العمل بشكل مستقل، تمامًا مثل زميل الفريق البشري، دون الحاجة إلى الإشراف على كل خطوة.

في هذا الدليل، سنقوم بتفصيل البنية والأدوات وأنماط التكامل التي تحتاجها لبناء وكلاء قادرين على الصمود في الإنتاج.

ما هو وكيل الذكاء الاصطناعي؟

وكيل الذكاء الاصطناعي هو برنامج مستقل يدرك بيئته ويتخذ القرارات وينفذ الإجراءات لتحقيق أهداف محددة — دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر.

كيف يختلف وكيل الذكاء الاصطناعي عن روبوت الدردشة الذكي؟

غالبًا ما يُخطئ الناس في اعتبار وكلاء الذكاء الاصطناعي روبوتات دردشة، لكنهم يقدمون إمكانيات أكثر تقدمًا بكثير.

بينما يجيب روبوت الدردشة على سؤال واحد ثم ينتظر، يأخذ الوكيل هدفك، ويقسمه إلى خطوات، ويعمل باستمرار حتى يتم إنجاز المهمة.

يكمن الاختلاف في خصائص مثل:

الاستقلالية: يعمل بشكل مستقل بعد أن تعطيه التعليمات الأولية

استخدام الأدوات: يمكنه استدعاء واجهات برمجة التطبيقات (API) والبحث في الويب وتنفيذ التعليمات البرمجية أو تشغيل سير العمل لإنجاز المهام.

الذاكرة: يحتفظ بالسياق من التفاعلات السابقة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في المستقبل

موجه نحو الهدف: يعمل بشكل متكرر لتحقيق نتيجة محددة ، ولا يقتصر على الاستجابة لمطالبات لمرة واحدة

فيما يلي مقارنة مباشرة بين الوكلاء وروبوتات الدردشة:

البعد روبوت الدردشة الذكي وكيل الذكاء الاصطناعي الدور الأساسي يجيب على الأسئلة ويقدم المعلومات ينفذ المهام ويحقق النتائج أسلوب سير العمل موجه واحد → استجابة واحدة خطة متعددة الخطوات → إجراءات → فحوصات التقدم ملكية "الخطوة التالية" يقرر المستخدم ما يجب فعله بعد ذلك يقرر الوكيل ما يجب فعله بعد ذلك تعقيد المهمة الأفضل للطلبات البسيطة والخطية يتعامل مع الأعمال المعقدة والمتشعبة والمتعددة الأجزاء استخدام الأدوات تسليم الأدوات بشكل محدود أو يدوي يستخدم الأدوات تلقائيًا كجزء من المهمة معالجة السياق معظم المحادثة الحالية يسحب السياق من مصادر متعددة (التطبيقات والملفات والذاكرة) الاستمرارية بمرور الوقت جلسات قصيرة الأمد عمل مستمر عبر الخطوات/الجلسات (عند تصميمه) معالجة الأخطاء يتوقف أو يعتذر يعيد المحاولة أو يتكيف أو يصعد الأمر عندما يفشل شيء ما نوع المخرجات اقتراحات، تفسيرات، مسودات الإجراءات + المنتجات (التذاكر، التحديثات، التقارير، تغييرات الكود) حلقة التغذية الراجعة الحد الأدنى — ينتظر إدخال المستخدم يقوم بفحص النتائج بنفسه ويكرر العملية حتى الانتهاء أفضل حالات الاستخدام الأسئلة الشائعة، العصف الذهني، إعادة الكتابة، المساعدة السريعة الفرز، الأتمتة، تنفيذ سير العمل، العمليات المستمرة مقياس النجاح "هل أجاب بشكل صحيح؟" "هل حقق الهدف بشكل موثوق؟"

📮 ClickUp Insight: 24٪ من الموظفين يقولون إن المهام المتكررة تمنعهم من القيام بأعمال أكثر أهمية، و 24٪ آخرون يشعرون أن مهاراتهم غير مستغلة بالشكل الأمثل. هذا يعني أن ما يقرب من نصف القوى العاملة تشعر بأنها مقيدة إبداعيًا ومُقَدَّرة بأقل من قيمتها. 💔 يساعد ClickUp في إعادة التركيز إلى الأعمال عالية التأثير من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي سهلي الإعداد، وأتمتة المهام المتكررة بناءً على المحفزات. على سبيل المثال، عندما يتم وضع علامة على مهمة على أنها مكتملة، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي في ClickUp تعيين الخطوة التالية تلقائيًا، أو إرسال تذكيرات، أو تحديث حالات المشروع، مما يحررك من المتابعة اليدوية. 💫 نتائج حقيقية: قلصت STANLEY Security الوقت المستغرق في إنشاء التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تحرير فرق العمل لديها للتركيز بشكل أقل على التنسيق وأكثر على التنبؤ.

لماذا تصمم وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام Claude؟

قد يكون اختيار نموذج اللغة الكبيرة (LLM) المناسب لوكيل الخاص بك أمرًا صعبًا. فأنت تتنقل بين المزودين، وتجمع الأدوات فوق بعضها البعض، ولا تزال تحصل على نتائج غير متسقة — لأن النموذج الذي يبدو ذكيًا ليس دائمًا جيدًا في اتباع التعليمات أو استخدام الأدوات بشكل موثوق.

لماذا يعتبر Claude مناسبًا تمامًا لهذا النوع من المهام الوكيلة؟ لأنه يتعامل جيدًا مع السياقات الطويلة، ويجيد اتباع التعليمات المعقدة، ويستخدم الأدوات بشكل موثوق، بحيث يمكن لوكلائك حل المشكلات متعددة الخطوات بدلاً من التخلي عنها في منتصف الطريق.

وبفضل Anthropic’s Agent SDK، أصبح إنشاء وكلاء أكفاء أسهل بكثير مما كان عليه في السابق.

🧠 حقيقة ممتعة: قامت Anthropic بالفعل بتغيير اسم Claude Code SDK إلى Claude Agent SDK لأن نفس "تسخير الوكيل" وراء Claude Code انتهى به الأمر إلى تشغيل أكثر بكثير من سير عمل الترميز.

إليك الأسباب التي تجعل Claude متميزًا في تطوير الوكلاء:

سياق موسع: يعالج المعلومات ويسترجعها بسهولة من المستندات الكبيرة وسجلات المحادثات الطويلة، مما يمنحه فهمًا أعمق لمشروعك.

تنفيذ موثوق للأداة: يتبع التنسيقات المنظمة المطلوبة لاستدعاء الوظائف، باستخدام أدواتك بشكل أكثر اتساقًا ويمكن التنبؤ به

تكامل Claude Code: قم ببناء واختبار وتحسين وكلائك مباشرة من جهازك الطرفي، مما يسرع من دورة التطوير.

حواجز الأمان: ضمانات مدمجة صممتها Anthropic لتقليل احتمالية حدوث هلوسات والحفاظ على سير سير العمل المستقل على المسار الصحيح

المكونات الرئيسية لوكيل الذكاء الاصطناعي Claude

من المغري أن تبدأ مباشرة في البناء و"ترى ما يمكن أن يفعله Claude". ولكن إذا تخطيت الأساسيات، فقد يفتقر وكيلك إلى السياق اللازم لإكمال المهام ويفشل بطرق محبطة.

قبل أن تكتب أول سطر من التعليمات البرمجية، عليك أن تعرف المخطط التفصيلي لكل وكيل Claude فعال.

لا، الأمر ليس معقدًا كما يبدو. في الواقع، تعتمد معظم وكلاء Claude الموثوقين على ثلاثة عناصر أساسية تعمل معًا: الموجه/الغرض، والذاكرة، والأدوات.

1. موجه النظام وتعريف الغرض (ما الذي يقوم به وكيلك)

فكر في موجه النظام على أنه "دليل التشغيل" لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك. إنه المكان الذي تحدد فيه شخصيته وأهدافه وقواعد سلوكه وقيوده. إن موجهًا غامضًا مثل "كن مساعدًا مفيدًا" يجعل وكيلك غير متوقع. فقد يكتب قصيدة عندما تحتاج إليه لتحليل البيانات.

عادةً ما تشمل الموجهات القوية للنظام ما يلي:

تعريف الدور: من هو هذا الوكيل؟ على سبيل المثال، "أنت مطور برامج خبير متخصص في Python. "

وضوح الهدف: ما النتيجة التي يجب أن يحققها؟ على سبيل المثال، "هدفك هو كتابة كود نظيف وفعال يجتاز جميع اختبارات الوحدة. "

القيود السلوكية: ما الذي لا يجب أن يفعله أبدًا؟ مثال على ذلك: "لا تستخدم أي مكتبات أو وظائف قديمة".

تنسيق الإخراج: كيف يجب أن يبني ردوده؟ يمكنك توجيهه بـ "تقديم الكود دائمًا في كتلة واحدة، متبوعًا بشرح موجز لمنطقك".

كما هو الحال مع أي نظام ذكاء اصطناعي، تظل القاعدة الذهبية بسيطة: كلما كنت أكثر تحديدًا، كان أداء الوكيل أفضل.

2. إدارة الذاكرة والسياق (حتى لا يبدأ من الصفر في كل مرة)

الوكيل الذي لا يمتلك ذاكرة هو مجرد روبوت محادثة، يضطر إلى البدء من الصفر مع كل تفاعل. وهذا يتعارض مع الغرض من الأتمتة، حيث تجد نفسك تشرح سياق المشروع من جديد في كل رسالة. لكي يعمل الوكلاء بشكل مستقل، يحتاجون إلى طريقة للاحتفاظ بالسياق عبر الخطوات وحتى عبر الجلسات.

هناك نوعان رئيسيان من الذاكرة يجب أخذهما في الاعتبار:

الذاكرة قصيرة المدى: تشبه مخزن مؤقت للمحادثات يحتفظ بالتبادلات الأخيرة في نافذة السياق النشط للوكيل.

الذاكرة طويلة المدى: هي المعرفة المحفوظة التي يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي استرجاعها لاحقًا (غالبًا باستخدام قاعدة بيانات متجهة لاسترجاع المعلومات ذات الصلة من التفاعلات السابقة).

💡 نصيحة احترافية: يمكنك تزويد وكيلك بالسياق الكامل لاتخاذ القرار الصحيح من خلال الاحتفاظ بجميع معلومات مشروعك — المهام والمستندات والتعليقات والمحادثات — في مكان واحد باستخدام مساحة عمل متصلة مثل ClickUp.

3. إطار عمل تكامل الأدوات (الفرق بين "الكلام" و"الفعل")

يمكن للوكيل الذي لا يمتلك أدوات أن يشرح ما يجب فعله. أما الوكيل الذي يمتلك أدوات فيمكنه فعل ذلك بالفعل.

الأدوات هي القدرات الخارجية التي تسمح لوكيلتك باستخدامها، مثل استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) أو تنفيذ التعليمات البرمجية أو البحث في الويب أو تشغيل سير العمل.

يستخدم Claude إمكانية تسمى استدعاء الوظائف لاختيار وتنفيذ الأداة المناسبة للمهمة المطلوبة بذكاء. ما عليك سوى تحديد الأدوات المتاحة له، وسيحدد Claude متى وكيفية استخدامها.

تشمل فئات الأدوات الشائعة ما يلي:

استرجاع المعلومات : منح الوكيل حق الوصول إلى محركات البحث وقواعد المعرفة الداخلية أو وثائق المنتج

تنفيذ الكود : توفير بيئة آمنة ومحمية حيث يمكن للوكيل كتابة الكود وتشغيله واختباره.

واجهات برمجة التطبيقات الخارجية : ربط الوكيل بخدمات أخرى لتنفيذ إجراءات مثل تحديث CRM أو جدولة حدث في التقويم أو إرسال إشعار

محفزات سير العمل: السماح للوكيل ببدء عمليات متعددة الخطوات باستخدام السماح للوكيل ببدء عمليات متعددة الخطوات باستخدام منصات الأتمتة

كيف تعمل حلقة وكيل Claude

إذا سبق لك إنشاء برنامج نصي يتوقف بعد خطوة واحدة أو يعلق في دورة لا نهائية ومكلفة، فإن المشكلة تكمن في تصميم حلقة الوكيل.

حلقة الوكيل هي نمط التنفيذ الأساسي الذي يميز الوكلاء المستقلين عن روبوتات الدردشة البسيطة. بعبارات بسيطة، يعمل وكلاء Claude في دورة مستمرة من "الجمع-التنفيذ-التحقق" حتى يحققوا هدفهم أو يصلوا إلى حالة توقف محددة مسبقًا.

عبر Claude

إليك كيفية عمله:

اجمع السياق

قبل أن يقوم وكيلك بأي شيء، عليه أن يتعرف على محيطه.

في هذه المرحلة، يستمد السياق الذي يحتاجه لاتخاذ قرار جيد — مثل آخر رسالة لك، أو ناتج أداة تم تشغيلها للتو، أو الذاكرة ذات الصلة، أو الملفات والمستندات التي يمكنه الوصول إليها.

يساعد ذلك في فهم البيئة التي يعمل فيها، وتخصيص النتائج وفقًا لذلك.

🤝 تذكير ودي: عندما تكون المعلومات موزعة على سلاسل Slack ووثائق وأدوات المهام، يضطر وكيلك إلى إضاعة الكثير من الوقت في البحث عنها (أو الأسوأ من ذلك، التخمين). لهذا السبب يمكن أن يكون Work Sprawl قاتلًا للإنتاجية، ليس فقط لفريقك البشري (مما يؤدي إلى خسارة 2.5 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم)، ولكن أيضًا لوكلائك!

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لـ مساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة العمل تغيير ذلك. ادخل إلى ClickUp Brain. يقدم رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام الصحيحة في ثوانٍ — حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال القضاء على عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لـ مساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة العمل تغيير ذلك. ادخل إلى ClickUp Brain. يقدم رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام الصحيحة في ثوانٍ — حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال القضاء على عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

اتخذ إجراءً

بمجرد أن يحصل وكيل Claude على السياق الصحيح، يمكنه بالفعل القيام بشيء ما به.

هنا "يفكر" من خلال تحليل المعلومات المتاحة، ويختار الأداة الأنسب للمهمة، ثم ينفذ الإجراء.

تعتمد جودة هذا الإجراء بشكل مباشر على جودة السياق الذي جمعه الوكيل في الخطوة السابقة. إذا كانت هناك معلومات مهمة مفقودة أو كان يعمل على بيانات قديمة، فستحصل على نتائج غير موثوقة.

💡 نصيحة احترافية: إن ربط وكيلك بمكان العمل — مثل ClickUp عبر Automations + API endpoints — يحدث فرقًا كبيرًا. فهو يمنح وكيلك مسارات عمل حقيقية، وليس مجرد اقتراحات.

تحقق من النتائج

بعد أن يتخذ الوكيل إجراءً ما، عليه التأكد من نجاحه.

قد يتحقق الوكيل من وجود رمز استجابة API ناجح، أو يتحقق من أن ناتجه يتطابق مع التنسيق المطلوب، أو يجري اختبارات على الكود الذي أنشأه للتو.

ثم تتكرر الحلقة، حيث يجمع الوكيل سياقًا جديدًا بناءً على نتيجة آخر إجراء قام به. يستمر هذا الدورة حتى تؤكد خطوة التحقق أن الهدف قد تم تحقيقه أو يقرر الوكيل أنه لا يمكنه المتابعة.

كيف يبدو ذلك في الممارسة العملية؟

إذا كان وكيلك متصلاً بمساحة عمل ClickUp الخاصة بك، فيمكنه بسهولة التحقق مما إذا كانت مهام ClickUp قد تم وضع علامة "تم" عليها، ومراجعة التعليقات للحصول على ملاحظات، أو مراقبة المقاييس على لوحات معلومات ClickUp.

استخدم بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp لتلخيص مؤشرات الأداء الرئيسية

كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي في Claude؟

لنلقِ الآن نظرة على العملية الفعلية خطوة بخطوة لإنشاء وكيل Claude الخاص بك:

الخطوة 1: قم بإعداد مشروع Claude Agent الخاص بك

إن إعداد بيئة التطوير الخاصة بك أمر أصعب بكثير مما ينبغي — وهو بصراحة السبب وراء فشل الكثير من خطط "سأقوم بإنشاء وكيل هذا الأسبوع".

قد ينتهي بك الأمر إلى إضاعة يوم كامل في التعامل مع التبعيات ومفاتيح API بدلاً من إنشاء الوكيل فعليًا. لتخطي دوامة الإعداد والوصول إلى الجزء الممتع بشكل أسرع، إليك عملية إعداد بسيطة خطوة بخطوة يمكنك اتباعها. 🛠️

ستحتاج إلى:

الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات Claude: يمكنك الحصول على مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك عن طريق التسجيل في وحدة التحكم Anthropic.

بيئة التطوير: يفترض هذا الدليل أنك تستخدم Python أو Node. js، لذا تأكد من تثبيت أحدهما مع مديري الحزم (pip أو npm).

Claude Code (اختياري): لتكرار أسرع، يمكنك تثبيت Claude Code، وهي أداة تعتمد على المحطة الطرفية تساعدك على إدارة كود الوكيل ومطالباته.

عبر Claude

بعد تجهيز المتطلبات الأساسية، اتبع خطوات التثبيت التالية:

قم بتثبيت SDK الرسمي لـ Claude للغة التي اخترتها (على سبيل المثال، pip install anthropic)

قم بإعداد مفتاح API الخاص بك كمتغير بيئة للحفاظ على أمانه وإبقائه خارج شفرة المصدر الخاصة بك.

أنشئ بنية مجلدات بسيطة لمشروعك للحفاظ على تنظيم الأمور، ربما باستخدام دلائل منفصلة لأدواتك ومطالباتك ومنطق الوكيل.

الخطوة 2: حدد الغرض من الوكيل وموجه النظام

لقد قلنا هذا من قبل. وسنقوله مرة أخرى: المطالبات العامة للنظام تخلق وكلاء عامين عديمي الفائدة. إذا طلبت من وكيلك أن يكون " مدير مشروع "، فلن يعرف الفرق بين خطأ ذي أولوية عالية وطلب ميزة ذات أولوية منخفضة.

لهذا السبب يجب أن تبدأ بحالة استخدام واحدة محددة وتكتب موجه نظام محدد للغاية لا يترك مجالًا للغموض.

يعمل الموجه الرائع كدليل إرشادي مفصل لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك. استخدم هذا الإطار لتنظيمه:

بيان الهوية: ابدأ بتحديد دور الوكيل وخبرته. على سبيل المثال: "أنت خبير في اختبار ضمان الجودة لتطبيقات الهاتف المحمول. "

قائمة القدرات: اذكر بوضوح الأدوات والمعلومات التي يمكن للوكيل الوصول إليها. على سبيل المثال: "يمكنك استخدام أداة report_bug لإنشاء تذكرة جديدة. "

القيود: ضع حدودًا واضحة لما لا يجب أن يفعله الوكيل. على سبيل المثال: "لا تدخل في محادثات غير رسمية. ركز فقط على تحديد الأخطاء والإبلاغ عنها."

توقعات النتائج: حدد التنسيق الدقيق والنبرة والهيكل لردود الوكيل. على سبيل المثال: "عند الإبلاغ عن خطأ، يجب تقديم خطوات لإعادة إنتاجه، والنتيجة المتوقعة، والنتيجة الفعلية. "

عبر Claude

حسنًا، لنجعل وكيلك مفيدًا حقًا الآن. للقيام بذلك، تحتاج إلى منحه القدرة على تنفيذ إجراءات في العالم الحقيقي. ابدأ بتحديد الأدوات — الوظائف الخارجية التي يمكن للوكيل استدعاؤها — ودمجها في منطق وكيلك. تتضمن العملية تحديد كل أداة باسم، ووصف واضح لما تفعله، والمعلمات التي تقبلها، والرمز الذي ينفذ منطقها.

تشمل أنماط التكامل الشائعة للوكلاء ما يلي:

البحث على الويب: السماح للوكيل بالوصول إلى أحدث المعلومات من الإنترنت

تنفيذ الكود: تزويد الوكيل ببيئة آمنة لكتابة الكود وتشغيله وتصحيحه

اتصالات API: ربط الوكيل بخدمات خارجية مثل CRM أو التقويمات أو قواعد البيانات

منصات سير العمل: ربط الوكيل بأدوات الأتمتة التي يمكنها التعامل مع العمليات المعقدة والمتعددة الخطوات

الخطوة 4: إنشاء واختبار حلقة الوكيل

الوكلاء غير المختبرين يمثلون عبئًا.

مثلاً... تخيل أنك ترسل وكيل فرز Slack من المفترض أن ينشئ مهمة ClickUp عندما يبلغ أحد العملاء عن خطأ. يبدو الأمر بسيطًا، إلى أن يخطئ في قراءة إحدى الرسائل وفجأة:

ينشئ 47 مهمة مكررة

@mentions الفريق بأكمله بشكل متكرر

يستنفد رصيد API الخاص بك في حلقة إعادة محاولة لا نهائية... ويتم تجاهل الخطأ الفعلي العاجل لأنه فشل بهدوء في الخلفية

لهذا السبب لا يعتبر الاختبار اختياريًا بالنسبة للوكلاء.

لتجنب هذه المشكلات، تحتاج إلى بناء حلقة التجميع → التنفيذ → التحقق بشكل صحيح، ثم اختبارها من البداية إلى النهاية — حتى يتمكن الوكيل من اتخاذ الإجراء، والتأكد من نجاحه، والتوقف عند الانتهاء (بدلاً من الدوران في حلقة مفرغة).

💡 نصيحة احترافية: ابدأ بحالات اختبار بسيطة قبل الانتقال إلى سيناريوهات أكثر تعقيدًا. يجب أن تتضمن استراتيجية الاختبار الخاصة بك ما يلي: اختبارات الوحدة: تحقق من أن كل وظيفة من وظائف أدواتك الفردية تعمل بشكل صحيح بشكل منفصل

اختبارات التكامل: تأكد من أن وكيلك يمكنه ربط عدة أدوات معًا بنجاح لإكمال سلسلة من الإجراءات

اختبار الحالات الاستثنائية: تحقق من سلوك الوكيل عند فشل الأدوات أو إرجاعها لبيانات غير متوقعة أو انتهاء المهلة الزمنية

إنهاء الحلقة: تأكد من أن وكيلك لديه شروط توقف واضحة ولا يعمل إلى أجل غير مسمى.

من الضروري أيضًا تنفيذ تسجيل شامل. من خلال تسجيل عملية استدلال الوكيل وعمليات استدعاء الأدوات ونتائج التحقق في كل خطوة من خطوات الحلقة، يمكنك إنشاء سجل تدقيق واضح يجعل عملية تصحيح الأخطاء أسهل بكثير.

بنى وكلاء Claude المتقدمة

يمكن لوكيل واحد التعامل مع الأساسيات تمامًا، ولكن بمجرد أن يصبح العمل معقدًا (مدخلات متعددة، وأصحاب مصلحة، وحالات استثنائية)، يبدأ في الانهيار.

الأمر أشبه بطلب من شخص واحد أن يقوم بالبحث والكتابة وضمان الجودة والشحن بمفرده. عندما تكون مستعدًا لتوسيع قدرات وكيلك، عليك تجاوز نظام الوكيل الفردي والتفكير في هياكل أكثر تقدمًا.

إليك بعض الأنماط التي يمكنك استكشافها:

أنظمة الوكلاء المتعددين: بدلاً من أن يقوم وكيل واحد بكل شيء، يمكنك إنشاء فريق من الوكلاء المتخصصين الذين يتعاونون معًا. على سبيل المثال، يمكن لوكيل "الباحث" العثور على المعلومات، وتمريرها إلى وكيل "الكاتب" لكتابة مسودة وثيقة، ثم تسليمها إلى وكيل "المراجع" لإجراء الفحوصات النهائية.

الوكلاء الهرميون: يتضمن هذا النمط وكيل "منسق" يقسم هدفًا كبيرًا إلى مهام فرعية أصغر ويوكلها إلى وكلاء فرعيين متخصصين.

البنية القائمة على المهارات: يمكنك تحديد "مهارات" معيارية في ملفات منفصلة يمكن لأي وكيل استدعاؤها، مما يجعل أدواتك قابلة لإعادة الاستخدام وأسهل في الإدارة.

Human-in-the-loop: بالنسبة لعمليات سير العمل الهامة، يمكنك إنشاء نقاط تفتيش حيث يجب على الوكيل التوقف وانتظار موافقة الإنسان قبل المتابعة (وهي ممارسة تُعرف باسم بالنسبة لعمليات سير العمل الهامة، يمكنك إنشاء نقاط تفتيش حيث يجب على الوكيل التوقف وانتظار موافقة الإنسان قبل المتابعة (وهي ممارسة تُعرف باسم human-in-the-loop

📚 اقرأ أيضًا: أنواع وكلاء الذكاء الاصطناعي

أفضل الممارسات لوكلاء الذكاء الاصطناعي Claude

قبل أن تتحمس لامتلاك وكيل فعال، تذكر أن إنشاء الوكيل هو مجرد الخطوة الأولى. بدون الصيانة والمراقبة والتكرار المناسبين، حتى أفضل الوكلاء تصميمًا سيتدهور أداءهم بمرور الوقت. قد يبدأ الوكيل الذي أنشأته في الربع الماضي في ارتكاب أخطاء اليوم لأن البيانات أو واجهات برمجة التطبيقات التي يعتمد عليها قد تغيرت.

للحفاظ على فعالية وكفاءة وكلاء Claude، اتبع أفضل الممارسات التالية:

ابدأ ببساطة: ابدأ دائمًا بهدف واحد محدد جيدًا لوكيل الذكاء الاصطناعي قبل محاولة إضافة المزيد من التعقيد.

كن محددًا في المطالبات: تؤدي التعليمات الغامضة إلى سلوك غير متوقع. يجب أن تكون مطالبة النظام مفصلة قدر الإمكان.

تنفيذ إجراءات الحماية: أضف قيودًا صريحة لمنع الوكيل من اتخاذ إجراءات ضارة أو خارجة عن الموضوع أو غير مرغوب فيها.

مراقبة استخدام الرموز: المحادثات الطويلة والحلقات المعقدة يمكن أن تستهلك رصيد API بسرعة، لذا راقب تكاليفك جيدًا.

سجل كل شيء: سجل طريقة تفكير الوكيل وعمليات استدعاء الأدوات والنتائج في كل خطوة لتسهيل عملية تصحيح الأخطاء.

خطط للفشل: ستفشل أدواتك وواجهات برمجة التطبيقات (API) حتمًا في بعض الأحيان. قم بإنشاء سلوكيات احتياطية للتعامل مع هذه الأخطاء برشاقة.

كرر العملية بناءً على التعليقات: راجع أداء الوكيل بانتظام واستخدم هذه التعليقات لتحسين مطالباته ومنطقه.

تحويل مخرجات الوكيل إلى محرك تنفيذ حقيقي

أصعب جزء في بناء وكيل ذكاء اصطناعي ليس جعله يولد ناتجًا جيدًا. بل هو جعل هذا الناتج يتحول فعليًا إلى عمل.

لأنه إذا قام وكيلك بإنشاء خطة مشروع رائعة... ولا يزال يتعين على شخص ما نسخها/لصقها في أداة إدارة المشاريع الخاصة بك، وتعيين المالكين، وتحديث الحالات، والمتابعة يدويًا، فهذا يعني أنك لم تقم بأتمتة أي شيء. لقد أضفت فقط خطوة جديدة.

الحل بسيط: استخدم ClickUp كطبقة عمل، حتى يتمكن وكيلك من الانتقال من "الأفكار" إلى "التنفيذ" داخل نفس مساحة العمل التي يعمل فيها فريقك بالفعل.

ومع ClickUp Brain، تحصل على طبقة ذكاء اصطناعي أصلية مصممة لربط المعرفة عبر المهام والوثائق والأشخاص، بحيث لا يعمل وكيلك بشكل عشوائي.

احصل على تحديثات فورية من مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain

كيفية توصيل وكلاء Claude بـ ClickUp

لديك بعض الخيارات الجيدة اعتمادًا على مدى رغبتك في المشاركة بشكل عملي:

ClickUp API: قم بإنشاء وتحديث المهام والتعليقات وحتى تعيين قيم قم بإنشاء وتحديث المهام والتعليقات وحتى تعيين قيم الحقول المخصصة برمجيًا

أتمتة ClickUp: قم بتشغيل سير عمل الوكيل بناءً على الأحداث في مساحة العمل الخاصة بك، مثل تغيير حالة المهمة أو إضافة عنصر جديد إلى القائمة.

ClickUp Brain: استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp لتلخيص المعلومات والإجابة على الأسئلة وتزويد وكيلك بردود وموجزات تراعي السياق.

بمجرد الاتصال، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك القيام بأعمال حقيقية:

قم بإنشاء المهام وتحديثها بناءً على نتيجة المحادثة

ابحث في جميع مستندات ومهام مساحة العمل الخاصة بك للإجابة على الأسئلة

قم بتشغيل عمليات الأتمتة التي توزع المهام وتُعلم أعضاء الفريق

قم بإنشاء تقارير مرحلية باستخدام البيانات من لوحات المعلومات الخاصة بك

صياغة مستندات جديدة بناءً على سياق المشروع

لماذا يعمل هذا الإعداد (ويمكن توسيعه)

تقضي هذه الطريقة على انتشار الذكاء الاصطناعي وتجزئة السياق. بدلاً من إدارة اتصالات منفصلة للمهام والوثائق والاتصالات، يحصل وكيلك على وصول موحد من خلال مساحة عمل واحدة متقاربة للذكاء الاصطناعي. لم تعد فرقك بحاجة إلى نقل مخرجات الوكيل يدويًا إلى أنظمة عملها؛ فالوكيل يعمل بالفعل هناك.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لاستطلاع ClickUp حول انتشار الذكاء الاصطناعي، يضطر 46.5٪ من العاملين إلى التنقل بين أداتين أو أكثر من أدوات الذكاء الاصطناعي لإكمال مهمة ما. في الوقت نفسه، أفاد 79.3٪ من العاملين أن الجهد المبذول في استخدام الذكاء الاصطناعي يبدو مرتفعًا بشكل غير متناسب مقارنة بقيمة الناتج.

كيفية الحصول على وكيل ذكاء اصطناعي جاهز للاستخدام في دقائق باستخدام ClickUp Super Agents

إذا كان إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام Claude يبدو أمرًا تقنيًا ومعقدًا بعض الشيء، فذلك لأنه قد يكون من الصعب على غير المبرمجين فهم جميع التفاصيل بشكل صحيح.

لهذا السبب يبدو وكأن وكلاء ClickUp Super Agents بمثابة رمز غش.

إنهم زملاء فريق ذكاء اصطناعي مخصصون يفهمون عملك ويستخدمون أدوات قوية ويتعاونون مثل البشر — كل ذلك داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

والأفضل من ذلك: لا تحتاج إلى تصميم كل شيء من الصفر. يتيح لك ClickUp إنشاء وكيل فائق باستخدام أداة إنشاء اللغة الطبيعية (المعروفة باسم Super Agent Studio)، بحيث يمكنك وصف ما تريد أن يفعله (باللغة الإنجليزية البسيطة) وتحسينه أثناء العمل.

أنشئ وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية مع ClickUp

كيفية إنشاء + اختبار وكيل فائق في ClickUp

دعنا نرشدك خلال عملية إنشاء وكيل فائق في ClickUp (دون مقاطعة عملك الحقيقي):

1) أنشئ أولاً مساحة "Sandbox" (منطقة الاختبار الآمنة الخاصة بك)

أنشئ مساحة مثل 🧪 Agent Sandbox باستخدام مهام ClickUp ووثائق وحالات مخصصة واقعية. هذا يشبه مساحات ClickUp الخاصة بك حيث يتم إنجاز العمل الفعلي. لذلك، يمكن لوكيل الروبوت الخاص بك العمل على بيانات واقعية، ولكنه لا يمكنه إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى فريقك الفعلي أو التعامل مع الأعمال المتعلقة بالعملاء.

2) أنشئ وكيلك الفائق باللغة الطبيعية

لإنشاء وكيل ClickUp Super Agent:

الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا إذا لم ترى الذكاء الاصطناعي في التنقل العام، فانقر على قائمة المزيد ، ثم حدد. يمكنك أيضًا تثبيت الذكاء الاصطناعي في التنقل العام.

New Super Agent في الشريط الجانبي لـ AI Hub ، انقر على

في حقل الموجه، ابدأ في كتابة موجه لـ Super Agent تعرف على أفضل ممارسات الموجهات في ClickUp Super Agent

سيساعدك المنشئ في إنشاء Super Agent من خلال طرح أسئلة عليك

عندما ينتهي المنشئ، ستعرض الشريط الجانبي الأيمن ملف تعريف Super Agent الخاص بك إذا كنت راضيًا عن ملف تعريف Super Agent الخاص بك، فهو جاهز! مباشرة بعد إنشائه، سيرسل لك Super Agent رسالة خاصة يوضح فيها ما يمكنه وما لا يمكنه فعله يمكنك التفاعل مع Super Agent عن طريق كتابة الأسئلة أو طلب تحسين أي من إعداداته

إذا كنت راضيًا عن ملف تعريف Super Agent الخاص بك، فهو جاهز!

بعد إنشائه مباشرة، سيرسل لك Super Agent رسالة خاصة يوضح فيها ما يمكنه وما لا يمكنه فعله.

يمكنك التفاعل مع Super Agent عن طريق كتابة الأسئلة أو طلب تحسين أي من إعداداته.

إذا كنت راضيًا عن ملف تعريف Super Agent الخاص بك، فهو جاهز!

بعد إنشائه مباشرة، سيرسل لك Super Agent رسالة خاصة يوضح فيها ما يمكنه وما لا يمكنه فعله.

يمكنك التفاعل مع Super Agent عن طريق كتابة الأسئلة أو طلب تحسين أي من إعداداته.

📌 مثال على الموجه: أنت وكيل Sprint Triage Super Agent. عند ورود تقرير عن خطأ، قم بإنشاء مهمة أو تحديثها، وقم بتعيين مالك لها، واطلب التفاصيل الناقصة، وحدد الأولوية بناءً على التأثير.

هل أنت من محبي التعلم البصري؟ شاهد هذا الفيديو للحصول على دليل تفصيلي لإنشاء أول وكيل فائق في ClickUp:

3) اختبره بنفس الطريقة التي سيستخدمه بها فريقك فعليًا

ClickUp يجعل هذا الأمر عمليًا للغاية:

أرسل رسالة خاصة إلى الوكيل لتحسين السلوك والحالات الاستثنائية

أشر إليه في المهام أو المستندات أو الدردشة داخل ClickUp لترى كيف يستجيب في السياق

قم بتعيين المهام للوكيل حتى يتمكن من امتلاك عناصر العمل

قم بتشغيله عبر الجدول الزمني أو الأتمتة عندما تكون جاهزًا.

هذا هو الفوز الكبير: وكيلك يتعلم في البيئة الحقيقية التي سيعمل فيها — وليس في حلقة CLI لعبية.

4) قم بتشغيله باستخدام الأتمتة (بحيث يعمل دون الحاجة إلى مراقبة)

بمجرد أن يعمل في Sandbox، قم بتوصيله بأحداث مثل:

"عندما يتغير الحالة إلى يحتاج إلى فرز → قم بتشغيل Super Agent"

"عند إنشاء مهمة جديدة في Bugs → قم بتشغيل Super Agent"

5) قم بتصحيح الأخطاء بشكل أسرع باستخدام سجل تدقيق Super Agents

بدلاً من التخمين بشأن ما حدث، استخدم سجل تدقيق Super Agents لتتبع نشاط الوكيل وما إذا كان ناجحًا أم فاشلاً.

سيصبح هذا بمثابة "قابلية مراقبة الوكيل" المدمجة لديك دون الحاجة إلى إنشاء خط أنابيب تسجيل أولاً.

هذا الإعداد هو السبب في أن Super Agents أسهل في الاستخدام من برامج الوكلاء التي يتم إنشاؤها بنفسك باستخدام أدوات مثل Claude.

الكلمة الأخيرة: كيفية إنشاء وكلاء ينجزون المهام

أصبحت وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة قصة الإنتاجية الحقيقية لهذا العقد. ولكن فقط أولئك الذين يمكنهم إنجاز المهمة سيكونون مهمين.

ما الذي يميز النموذج الأولي المبهرج عن الوكيل الذي تثق به بالفعل؟

ثلاثة أشياء: قدرة الوكيل على البقاء على أرض الواقع في السياق، واتخاذ الإجراءات الصحيحة باستخدام الأدوات، والتحقق من النتائج دون الدخول في دوامة.

لذا، ابدأ بخطوات صغيرة. اختر سير عمل واحد عالي القيمة. أعط وكيلك تعليمات واضحة وأدوات حقيقية وحلقة تعرف متى تتوقف. ثم قم بالتوسع إلى إعدادات متعددة الوكلاء فقط عندما تكون نسختك الأولى مستقرة وقابلة للتنبؤ ومفيدة حقًا.

هل أنت مستعد للانتقال من تجارب الوكلاء إلى التنفيذ الفعلي؟

قم بتوصيل وكيلك بمساحة عمل ClickUp الخاصة بك. أو قم ببناء وكيل ClickUp Super Agent! في كلتا الحالتين، قم بإنشاء حساب ClickUp مجانًا للبدء!

الأسئلة الشائعة (FAQs)

Claude Agent SDK هو إطار عمل Anthropic الرسمي لإنشاء تطبيقات الوكلاء، ويوفر أنماطًا مدمجة لاستخدام الأدوات والذاكرة وإدارة الحلقات. على الرغم من أنه يبسط عملية التطوير، إلا أنه ليس ضروريًا؛ يمكنك إنشاء وكلاء أقوياء باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Claude القياسية مع كود التنسيق المخصص الخاص بك. أو استخدم إعدادًا جاهزًا مثل ClickUp Super Agents!

تم تصميم روبوتات الدردشة للرد على مطالبات فردية ثم انتظار الإدخال التالي، بينما يعمل الوكلاء بشكل مستقل في حلقات مستمرة. يمكن للوكلاء جمع السياق واستخدام الأدوات لاتخاذ الإجراءات والتحقق من النتائج حتى تحقيق هدف محدد، كل ذلك دون الحاجة إلى توجيه بشري مستمر.

نعم، وكلاء Claude مناسبون بشكل استثنائي لمهام إدارة المشاريع مثل إنشاء المهام من ملاحظات الاجتماعات، وتحديث حالات المشاريع، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بعمل فريقك. ويصبحون أكثر قوة عند توصيلهم بمساحة عمل موحدة مثل ClickUp، حيث توجد جميع البيانات والسياقات ذات الصلة في مكان واحد.

Claude Code هي أداة مصممة خصيصًا لتسريع التطوير باستخدام نماذج Claude، ولكن الأنماط المعمارية والمهارات التي تحددها قابلة للتحويل. إذا كنت بحاجة إلى دعم متعدد LLM لمشروعك، فستحتاج إلى استخدام نهج أكثر حيادية تجاه الإطار أو أداة مصممة خصيصًا لتبديل النماذج.