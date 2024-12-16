كيفية إنشاء موجز المحتوى (قالب + أمثلة)

غالبًا ما يكمن سر جذب انتباه جوجل لمقال ما في ملخصات المحتوى التفصيلية جيدة الصياغة.

يتماشى موجز المحتوى الفعال تمامًا مع أهدافك (أعلى القمع) و(منتصف القمع) و(أسفل القمع).

مع التطور المستمر لخوارزميات جوجل (بفضل الذكاء الاصطناعي!) - يضمن إنشاء ملخصات المحتوى أن تتلقى محركات البحث الإشارات الصحيحة وتجذب حركة المرور إلى صفحتك مع توجيه القراء إلى أسفل القمع وتحويلهم إلى عملاء مخلصين.

في النهاية، هذا هو الغرض الحقيقي من جودة المحتوى، أليس كذلك؟

في هذه المقالة، سوف ندرس في هذه المقالة ما الذي يجعل موجز المحتوى المثالي ونشارك أمثلة ونصائح يمكنك اتباعها.

TL؛ DR

أمثلة على ملخصات المحتوى : استراتيجيات مبيعات B2B، وثقافة مكان العمل الشاملة، وعائد الاستثمار في التسويق عبر البريد الإلكتروني

: استراتيجيات مبيعات B2B، وثقافة مكان العمل الشاملة، وعائد الاستثمار في التسويق عبر البريد الإلكتروني تعريف موجز المحتوى : دليل يوفر التفاصيل الأساسية (الجمهور والكلمات الرئيسية والهيكل) لمواءمة المحتوى مع أهداف التسويق

: دليل يوفر التفاصيل الأساسية (الجمهور والكلمات الرئيسية والهيكل) لمواءمة المحتوى مع أهداف التسويق مكونات موجز المحتوى المثالي :

: الجمهور والنبرة: تشمل التركيبة السكانية ونقاط الألم وصوت العلامة التجارية

تشمل التركيبة السكانية ونقاط الألم وصوت العلامة التجارية الكلمات المفتاحية والهيكل: التركيز على الكلمات المفتاحية الأساسية والثانوية؛ اقتراح العناوين والعلامات الوصفية

التركيز على الكلمات المفتاحية الأساسية والثانوية؛ اقتراح العناوين والعلامات الوصفية تحليل المنافسين: استخدم رؤى من المحتوى الأعلى تصنيفًا

استخدم رؤى من المحتوى الأعلى تصنيفًا أدوات لإنشاء موجز المحتوى : ClickUp Brain، والمستندات، والأتمتة لمخططات تحسين محركات البحث، والبحث، وأتمتة سير العمل

: ClickUp Brain، والمستندات، والأتمتة لمخططات تحسين محركات البحث، والبحث، وأتمتة سير العمل فوائد ملخصات المحتوى : توفير الوقت والمال، وتحسين تصنيفات تحسين محركات البحث، وتوفير توجيهات واضحة للحصول على موافقات أسرع

: توفير الوقت والمال، وتحسين تصنيفات تحسين محركات البحث، وتوفير توجيهات واضحة للحصول على موافقات أسرع الأخطاء الشائعة: تخطي البحث، والأهداف الغامضة، والأسلوب غير المتسق أو التركيز على تحسين محركات البحث

ما هو موجز المحتوى؟

موجز المحتوى هو في الأساس خارطة طريق للكتّاب، وهو عبارة عن خارطة طريق للكتاب، مليئة بالإرشادات والمعلومات الأساسية لإنشاء محتوى مكتوب مستهدف مثل مقالات المدونة أو الأوراق البيضاء أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

ما الغرض منه؟ تحديد العناصر الأساسية التي يحتاجها الكُتّاب، مما يضمن أن كل قطعة تعمل على تحقيق استراتيجية تسويق المحتوى الشاملة.

إليك ما ستجده عادةً في موجز المحتوى المصمم بشكل جيد:

الجمهور المستهدف: يتضمن ذلك الخصائص الديموغرافية والاهتمامات ونقاط الألم لمساعدة الكتّاب على فهم من يتحدثون إليه. ولكن من المدهش أن الجميع لا يفعل ذلك!

📜 ملاحظة: وفقًا لموقع SEMrush، بينما 67.45% من المسوقين يتضمن موضوعًا و64.71% يضيفون كلمات رئيسية، بينما حوالي النصف فقط (50.29%) يتضمنون معلومات عن الجمهور المستهدف، و49.71% فقط يحددون أهداف المحتوى

الكلمات المفتاحية الأساسية والثانوية : ترشد الكتّاب حول الكلمات المفتاحية التي يجب التركيز عليها، وأحيانًا تقترح وضع الكلمات المفتاحية وتكرارها لتحسين تحسين محركات البحث

: ترشد الكتّاب حول الكلمات المفتاحية التي يجب التركيز عليها، وأحيانًا تقترح وضع الكلمات المفتاحية وتكرارها لتحسين تحسين محركات البحث هيكل المقال المثالي : توصيات بشأن تنظيم المقدمات والعناوين والعناوين الفرعية لتلبية هدف المستخدم والبحث على حد سواء

: توصيات بشأن تنظيم المقدمات والعناوين والعناوين الفرعية لتلبية هدف المستخدم والبحث على حد سواء تحليل نتائج البحث الحالية : رؤى حول الصفحات الأعلى تصنيفًا لكلماتك المفتاحية، مما يساعد الكتّاب على تحديد ثغرات المحتوى وإضافة قيمة

: رؤى حول الصفحات الأعلى تصنيفًا لكلماتك المفتاحية، مما يساعد الكتّاب على تحديد ثغرات المحتوى وإضافة قيمة العلامات الوصفية المقترحة: مسودات علامات العنوان والأوصاف الوصفية التي تعطي محركات البحث فكرة سريعة عن موضوع الصفحة وتعزز معدلات النقر من صفحات نتائج محرك البحث (SERPs)

لإعطائك صورة أوضح، سنلقي نظرة على بعض الأمثلة.

لكن أولاً، دعنا نوضح شيئًا واحدًا يربك العديد من محترفي المحتوى، وهو الفرق بين ملخصات المحتوى والموجزات الإبداعية.

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هل ملخصات المحتوى هي نفسها الملخصات الإبداعية؟

لا! قد تبدو ملخصات المحتوى والموجزات الإبداعية متشابهة، لكنها تؤدي أدوارًا مختلفة.

توجه ملخصات المحتوى إنشاء محتوى مكتوب مثل منشورات المدونة ونصوص الفيديو ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. من ناحية أخرى، تركز الملخصات الإبداعية على المخرجات المرئية مثل مقاطع الفيديو والصفحات المقصودة والأغلفة والرسوم البيانية.

لذا، على الرغم من أنهما قد يبدوان وجهين لعملة واحدة، إلا أن ملخصات المحتوى والموجزات الإبداعية تخدم أغراضاً مختلفة.

مثال موجز المحتوى مثال موجز المحتوى مثال موجز إبداعي مثال مشاركة مدونة تحسين محركات البحث: "كيفية إنشاء موجز محتوى"يتضمن: الجمهور الذي يستهدف مديري المحتوى، والكلمات الرئيسية مثل "موجز المحتوى"، و"كيفية كتابة موجز المحتوى"؛ الهيكل الموصى به مع أقسام حول تعريف موجز المحتوى وأهميته وأمثلة عليه حملة إعلانات نايك: "اشعر بالطاقة"يتضمن هدف المشروع للترويج لأحذية الجري الجديدة من نايك، والجمهور المستهدف من الشباب النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، والرسالة الرئيسية "أطلق العنان لقوتك"، وصور مقترحة تعرض مشاهد ديناميكية للجري المكونات الجمهور المستهدف، والكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث، وتحليل نتائج البحث، والعلامات الوصفية لضمان محتوى يركز على تحسين محركات البحث هدف المشروع، والتركيبة السكانية المستهدفة، وصوت العلامة التجارية، والأسلوب المرئي ليتماشى مع نبرة علامة نايكي التجارية النشطة والجريئة التركيز تحسين محركات البحث، ووضع الكلمات المفتاحية، وهيكل المحتوى لجذب حركة المرور العضوية عناصر مرئية جذابة ورسائل العلامة التجارية المصممة لجذب وإلهام الجمهور الرياضي أمثلة على المخرجات منشور مدونة مُحسّن لمحركات البحث مع نصائح قيمة وأقسام فرعية تشرح ملخصات المحتوى إعلان فيديو مدته 30 ثانية يعرض مشاهد مفعمة بالحيوية لأشخاص يركضون مع لقطات مقربة لأحدث خطوط أحذية نايكي

أهمية ملخصات المحتوى

هل تعلم؟ 66% فقط من الشركات تتعقب أداء المحتوى بطريقة ما.

الخلاصة؟ أهداف المحتوى أمر لا بد منه، وموجزات المحتوى هي الدليل النهائي لتحقيقها.

📌 مثال: لنفترض أنك تطلق خط تغليف صديق للبيئة وتريد المزيد من الوعي بالمنتج. قد يتضمن موجز المحتوى القوي ما يلي:

كلمات رئيسية مستهدفة لتعزيز الوصول العضوي وجذب المتسوقين المهتمين بالبيئة

قائمة بميزات الاستدامة التي يجب تسليط الضوء عليها، لتوضيح سبب كون هذه العبوات خياراً أفضل

روابط داخلية لمحتوى ذي صلة، مثل المقالات حول النصائح الصديقة للبيئة، لإبقاء القراء يستكشفون علامتك التجارية

فيما يلي ثمانية أسباب تجعل ملخصات المحتوى تُحدث فرقاً:

توفير الوقت والمال : تعني الملخصات الواضحة أن الكتّاب يعرفون النطاق والتركيز، مما يسمح لهم بإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة

: تعني الملخصات الواضحة أن الكتّاب يعرفون النطاق والتركيز، مما يسمح لهم بإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة تقليل عمليات إعادة الكتابة والمراجعات : الملخص الجيد يعني أن الكتاب يستطيعون إنجازه في المسودة الأولى، مما يقلل من الوقت والجهد المهدر

: الملخص الجيد يعني أن الكتاب يستطيعون إنجازه في المسودة الأولى، مما يقلل من الوقت والجهد المهدر التقاط المعلومات المهمة : يساعد تضمين الإحصائيات والحقائق والرؤى المهمة في تشكيل محتوى غني بالمعلومات وذو صلة بالموضوع

: يساعد تضمين الإحصائيات والحقائق والرؤى المهمة في تشكيل محتوى غني بالمعلومات وذو صلة بالموضوع مصدر مركزي للفريق : يمكن للجميع، من المحررين إلى مديري الحسابات، الرجوع إلى الموجز للحصول على توجيه واضح للمحتوى

: يمكن للجميع، من المحررين إلى مديري الحسابات، الرجوع إلى الموجز للحصول على توجيه واضح للمحتوى زيادة الاتساق : تضمن الملخصات الموحدة توافق كل قطعة مع إرشادات صوت العلامة التجارية ونمطها ورسالتها

: تضمن الملخصات الموحدة توافق كل قطعة مع إرشادات صوت العلامة التجارية ونمطها ورسالتها تحسين تصنيفات البحث : من خلال مواءمة الكلمات المفتاحية والبنية والمقصد، تضمن ملخصات المحتوى أن المحتوى الخاص بك سيحتل مرتبة متقدمة في محركات البحث

: من خلال مواءمة الكلمات المفتاحية والبنية والمقصد، تضمن ملخصات المحتوى أن المحتوى الخاص بك سيحتل مرتبة متقدمة في محركات البحث تقديم توجيه واضح وموافقات سريعة : ينتج الكتّاب المحتوى الذي يلبي الأهداف الأولية، مما يقلل من عملية الموافقة ذهابًا وإيابًا

: ينتج الكتّاب المحتوى الذي يلبي الأهداف الأولية، مما يقلل من عملية الموافقة ذهابًا وإيابًا ضمان التسليم في الوقت المناسب: تعني المراجعات الأقل والأهداف الواضحة تسليم المحتوى في الموعد المحدد

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مكونات موجز المحتوى

يحتوي موجز المحتوى المتين على جميع العناصر الأساسية اللازمة لتوجيه الكتّاب. إليك ما ستحتاج إلى تضمينه:

الجمهور المستهدف : حدّد من هم القراء، ومستوى معرفتهم، ونقاط الألم الرئيسية لمساعدة الكتّاب على إنشاء محتوى يلقى صدى

: حدّد من هم القراء، ومستوى معرفتهم، ونقاط الألم الرئيسية لمساعدة الكتّاب على إنشاء محتوى يلقى صدى النغمة والصوت : تحديد نبرة العلامة التجارية وصوتها سواء كانت طريفة أو رسمية أو في مكان ما بينهما، للحفاظ على اتساق المحتوى

: تحديد نبرة العلامة التجارية وصوتها سواء كانت طريفة أو رسمية أو في مكان ما بينهما، للحفاظ على اتساق المحتوى أهداف المحتوى : حدد الهدف الرئيسي، مثل زيادة عدد الزيارات العضوية أو تثقيف القراء أو زيادة التحويلات، بحيث يكون لكل قطعة غرض

: حدد الهدف الرئيسي، مثل زيادة عدد الزيارات العضوية أو تثقيف القراء أو زيادة التحويلات، بحيث يكون لكل قطعة غرض الكلمات المفتاحية الأساسية : ضع قائمة بالكلمات الرئيسية المستهدفة الرئيسية لتوجيه تحسين محركات البحث والتأكد من أن المحتوى يتماشى مع هدف البحث لدى الجمهور

: ضع قائمة بالكلمات الرئيسية المستهدفة الرئيسية لتوجيه تحسين محركات البحث والتأكد من أن المحتوى يتماشى مع هدف البحث لدى الجمهور الكلمات المفتاحية الثانوية : قم بتضمين الكلمات الرئيسية ذات الصلة لتوسيع نطاق الوصول وإثراء المحتوى، مما يساعد على جذب هدف البحث

: قم بتضمين الكلمات الرئيسية ذات الصلة لتوسيع نطاق الوصول وإثراء المحتوى، مما يساعد على جذب هدف البحث روابط داخلية : اقتراح روابط داخلية لتعزيز المشاركة في الموقع وتوجيه القراء إلى الموارد ذات الصلة

: اقتراح روابط داخلية لتعزيز المشاركة في الموقع وتوجيه القراء إلى الموارد ذات الصلة هيكل المحتوى والمخطط المبدئي: تقديم مخطط تقريبي مع رؤوس وعناوين فرعية لمنح الكتّاب تدفقًا واضحًا

قد يتضمن موجز المحتوى الجيد أيضًا:

عنوان عمل لإعطاء الكتاب التوجيهات

عدد الكلمات المقترحة للمساعدة في التخطيط

روابط خارجية للمصداقية (إذا كانت ذات صلة)

رابط دليل أسلوب للتنسيق المتسق

ClickUp يقدم العديد من قوالب كتابة المحتوى للحفاظ على المبادئ التوجيهية للتنسيق والنبرة المتناسقة

نصيحة أخرى جيدة هي توفير الأساسيات دون محاصرة الكاتب. القليل من التوجيهات تقطع شوطاً طويلاً، لذا دع الكتّاب يحققون أهداف المحتوى الخاص بك!

💡 نصيحة احترافية: عند إضافة روابط داخلية، يوصي الخبراء باستهداف 3-5 روابط لكل 800 كلمة أو 5-10 روابط لمقالة من 2000 كلمة. لكن تذكر أن الكمية ليست كل شيء! اضبط روابطك بناءً على نوع الصفحة - سواء كانت صفحة مقصودة أو صفحة عمود أو مقالة ذات منافسة عالية. قبل كل شيء، ركز على الأهمية والقيمة التي يجلبها كل رابط لقرائك.

إنشاء موجز محتوى لتحسين محركات البحث

كما قالت مايا أنجيلو: "الفكرة هي أن تكتبها بحيث يسمعها الناس، فتنزلق من خلال الدماغ وتذهب مباشرة إلى القلب"

هل يبدو ذلك مكثفاً بالنسبة لمراجعة منتج مثلاً؟

ربما - ولكن ها هي الحقيقة: مع المزيج الصحيح من الكلمات المفتاحية والهيكلية والرؤى، فإن موجز المحتوى الذي يركز على تحسين محركات البحث يفعل أكثر من مجرد مساعدة المقالة على ترتيبها - بل يساعدها على التواصل مع القراء.

لذا، دعنا ننتقل إلى دليل تفصيلي لصياغة موجز محتوى يعتمد على تحسين محركات البحث، والذي يقوم بذلك بالضبط.

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1. اختيار الكلمة الرئيسية المستهدفة الصحيحة

عندما يتعلق الأمر بتوليد حركة مرور عضوية، فإن تحسين محركات البحث هو عامل مغير للعبة. ولكن دعنا نواجه الأمر - ليس كل كاتب خبير في تحسين محركات البحث.

لهذا السبب من الضروري إبراز كلمتك الرئيسية المستهدفة مباشرةً في موجز المحتوى.

الكلمة المفتاحية المستهدفة (أو الكلمة المفتاحية الأساسية) هي المصطلح الرئيسي الذي سيتمحور حوله المحتوى الخاص بك، وهي الكلمة التي تهدف إلى ترتيبها على صفحات نتائج محرك البحث (SERPs).

إليك حقيقة غير ممتعة: 94.74% من الكلمات المفتاحية تحصل على 10 عمليات بحث شهرية أو أقل - لذا فإن اختيار الكلمة المناسبة يتطلب بعض الاستراتيجية.

وبمجرد اختيار الكلمة المفتاحية المستهدفة، تشكّل الكلمة المفتاحية المستهدفة عناصر حاسمة في موجز المحتوى، مثل الكلمات المفتاحية الثانوية والمواضيع الفرعية وفرص الربط الداخلي.

إذًا، كيف تختار الكلمة المفتاحية المستهدفة الصحيحة؟

قم بمواءمتها مع أهداف المحتوى واستراتيجيتك التسويقية: يجب أن تعكس الكلمة المفتاحية المستهدفة غرض المنشور وأهداف التسويق الأوسع نطاقًا.

استخدم أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية لجمع هذه الأفكار الرئيسية:

الحجم : متوسط عدد عمليات البحث التي تحصل عليها الكلمة المفتاحية كل شهر. تعني الأحجام الأعلى عددًا أكبر من الزيارات المحتملة، لذا استهدف الكلمات المفتاحية ذات الحجم الكبير

: متوسط عدد عمليات البحث التي تحصل عليها الكلمة المفتاحية كل شهر. تعني الأحجام الأعلى عددًا أكبر من الزيارات المحتملة، لذا استهدف الكلمات المفتاحية ذات الحجم الكبير صعوبة الكلمات الرئيسية (KD) : يوضح هذا مدى التنافسية في الترتيب في أعلى 10 نتائج بحث لتلك الكلمة المفتاحية. انخفاض KD يعني مسارًا أسهل للترتيب - وهو أمر مهم بشكل خاص إذا كانت الموارد محدودة

: يوضح هذا مدى التنافسية في الترتيب في أعلى 10 نتائج بحث لتلك الكلمة المفتاحية. انخفاض KD يعني مسارًا أسهل للترتيب - وهو أمر مهم بشكل خاص إذا كانت الموارد محدودة قصد البحث: اسأل نفسك لماذا يبحث الناس عن هذا المصطلح. هل يبحثون عن معلومات أو يقارنون بين المنتجات أو مستعدون للشراء؟ إذا كنت ترغب في الحصول على حركة مرور عضوية، فامنح الأولوية للكلمات المفتاحية المعلوماتية التي تتطابق مع هدف البحث

💡 نصيحة احترافية: ابحث عن الكلمات المفتاحية التي توازن بين حجم البحث وصعوبته. استهدف أن يكون حجم البحث الشهري 100 على الأقل، وأن تكون صعوبة الكلمات المفتاحية أقل من 50%-70%، وأن يكون هدف البحث المعلوماتي لجذب القراء العضويين المتفاعلين. إذا كانت صعوبة الكلمات المفتاحية عالية جدًا، فقد يواجه حتى أفضل محتوى صعوبة في الترتيب.

2. إعداد قائمة بالكلمات المفتاحية الثانوية

تعد الكلمات المفتاحية الثانوية بمثابة رديف لكلمتك المفتاحية الأساسية، مما يساعد على توضيح السياق وتوسيع نطاق وصول المحتوى الخاص بك.

أصبحت الكلمات المفتاحية الثانوية ذات أهمية كبيرة بعد تحديث الطائر الطنّان من جوجل الذي سمح لخوارزميات البحث بفهم المعنى وراء مصطلح البحث بدلاً من مجرد مطابقة الكلمات.

📌 📌مثال: فكّر في "جاكوار" - هل نتحدث عن الحيوان أم السيارة؟ الكلمات الرئيسية الثانوية مثل "قطة كبيرة" أو "الحياة البرية" توضح الحيوان، بينما "سيارة فاخرة" أو "سيارة رياضية" توجه نحو السيارة.

غالبًا ما تسمى هذه المصطلحات ذات الصلة المفاهيمية الكلمات المفتاحية الفهرسة الدلالية الكامنة. وهي ليست دائمًا مرادفات ولكنها تساعد محركات البحث على فهم سياق المحتوى.

ملاحظة: على الرغم من أنها قد لا تكون مفاتيح سحرية لتحسين محركات البحث، إلا أن تضمين الكلمات المفتاحية الثانوية ممارسة جيدة.

3. إجراء تحليل سيرب

في تحليل SERP، يمكنك البحث في ما يجعل الصفحات ذات الترتيب الأعلى لكلمتك الرئيسية المستهدفة ناجحة واستخدام تلك الأفكار لإعطاء منشورك ميزة تنافسية.

أثناء قيامك بتحليل كل صفحة من الصفحات ذات الترتيب الأعلى، راقب العناصر الرئيسية:

ميزات SERP: هذه هي "الإضافات" في نتائج البحث، مما يعزز الظهور. أحد الأمثلة على ذلك المقتطف المميز، وهو ذلك المربع الذي يجذب الانتباه في أعلى الصفحة

ميزات SERP الشائعة الأخرى التي يجب ملاحظتها:

مقتطفات غنية : تحسينات مرئية في نتائج البحث، مثل تقييمات النجوم من مراجعات المنتجات

: تحسينات مرئية في نتائج البحث، مثل تقييمات النجوم من مراجعات المنتجات الأشخاص يسألون أيضًا (PAA) : مربعات الأسئلة التي تتوسع مع إجابات على الاستفسارات ذات الصلة، خاصة تلك التي تبدأ ب "ماذا" و"لماذا" و"متى" وغيرها.

: مربعات الأسئلة التي تتوسع مع إجابات على الاستفسارات ذات الصلة، خاصة تلك التي تبدأ ب "ماذا" و"لماذا" و"متى" وغيرها. لوحات المعرفة: كتل معلومات عن مواضيع أو علامات تجارية أو شركات معينة

الآن، يمكن أن يصبح تتبع كل هذه البيانات الخاصة ب SERP سريعًا للغاية. وهنا يأتي دور مستندات ClickUp في متناول اليد.

إنشاء مساحة عمل جيدة التنظيم باستخدام الهيكل الهرمي ل ClickUp

تتيح لك هذه الأداة إدارة جميع أبحاثك في مكان واحد، منظمًا بشكل منظم باستخدام التسلسل الهرمي للمشروع في ClickUp - بحيث يمكنك تصنيف مساحات العمل والمجلدات والقوائم لسهولة الوصول إليها.

هنا حيث انقر فوق يلمع سحره: يمكنك الانتقال بسهولة من التخطيط إلى العمل. على سبيل المثال، يمكنك تحويل نقاط الحديث من ملف مستندات ClickUp إلى مهام أو إرفاق المستندات بالمهام لإضافة سياق إضافي.

تبسيط إدارة مشروعك من خلال تحويل عناصر العمل إلى مهام داخل مستندات ClickUp Docs

ومع البحث المتصل الخاص بـ ClickUp ، فإن العثور على أي بيانات عبر ClickUp أو التطبيقات المتصلة أو حتى محرك الأقراص المحلي الخاص بك هو مجرد بحث!

4. وضع مخطط مبدئي

امنح كاتبك بداية جارية بمخطط مبدئي. يجب أن يتضمن هذا المخطط التفصيلي ما يلي:

عنوان مقترح

نقاط H2 الرئيسية

H3s الرئيسية

أوصاف كل قسم

لبناء المخطط التفصيلي، اجمع كل الأبحاث التي قمت بها:

استخدم الكلمات المفتاحية الأساسية والثانوية كرؤوس حيثما أمكن ذلك

أضف الأسئلة المتداولة التي وجدتها في مربعات PAA

قم بتغطية المواضيع الأساسية من أهم منشورات المنافسين لضمان محتوى شامل

مع وجود كل هذا، يكون ملخصك قد أوشك على الانتهاء - كل ما عليك فعله الآن هو تجميع كل ذلك في مكان واحد.

حول 23% من المسوقين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لوضع الخطوط العريضة للمحتوى. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain .

يمكن أن تساعد هذه الأداة في إنشاء خطوط عريضة عالية الجودة لتحسين محركات البحث من خلال توليد الأفكار وتبسيط المصطلحات وحتى بناء موجز من الصفر.

أنشئ موجزًا فوريًا للمحتوى واضبط نبرة وصوت المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Brain

بمجرد أن تنتهي من صياغة مخططك التفصيلي، اجعله ينبض بالحياة باستخدام ClickUp Whiteboards . توفر اللوحات البيضاء نظرة عامة مرئية مفيدة بشكل خاص للعملاء وأصحاب المصلحة لرؤية الصورة الكبيرة بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التعاون مع الفريق في الوقت الفعلي - لا تداخل ولا ارتباك.

الميزة المفضلة لدى الجمهور؟ يمكنك تضمين مستند مباشر في السبورة مباشرةً.

يتيح لك ذلك تحرير النص وتحديث حالات المهام والوصول إلى مستندات المشروع الأساسية في مكان واحد. عندما يكون جاهزًا للمراجعة، ما عليك سوى إرسال رابط عام إلى رئيسك أو عميلك للوصول إلى العرض - لا حاجة إلى خطوات إضافية!

تضمين المستندات المهمة مباشرة على السبورات البيضاء لسهولة الرجوع إليها

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5. تبسيط مهام سير العمل في إنشاء المحتوى باستخدام أتمتة ClickUp

رائع - لقد جهزت المخطط التفصيلي، وكاتبك ينطلق نحو خط النهاية.

ولكن هنا حيث غالبًا ما تواجه فرق المحتوى عقبة: تنسيق جميع الخطوات التالية، من الموافقات إلى الترقية، يمكن أن يعيق سير العمل.

هنا حيث أتمتة النقر يمكن أن ينقذ الموقف. إليك الطريقة أتمتة إنشاء المحتوى يساعد

تعرّف على ستايسي، مديرة المحتوى في شركة تقنية متنامية. وهي تستخدم أتمتة ClickUp Automations للحفاظ على سير خط أنابيب المحتوى بسلاسة حتى لا تضطر إلى تذكير الجميع بخطواتهم التالية.

إنشاء مشغلات وشروط وإجراءات مخصصة لأتمتة سير عملك باستخدام ClickUp Automation

عندما يصل منشور المدونة إلى "جاهز للمراجعة"، تقوم ClickUp تلقائيًا بتعيينه إلى محررها. بمجرد أن يقوم المحرر بنقلها إلى "معتمد"، تقوم الأتمتة بإخطار فريق التصميم لإنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية.

وأخيراً، عندما يتم وضع علامة "منشور"، تقوم الأتمتة بإطلاق الإشعارات لفرق التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لبدء العروض الترويجية.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن تساعد الأتمتة أيضًا في الحفاظ على تحديث المحتوى الخاص بك وتحسينه. على سبيل المثال، يستخدم فريق العمل هنا في ClickUp الأتمتة لتشغيل سير عمل التحسين لجميع المدونات المنشورة التي لم يتم تصنيفها بعد 30 يومًا من تاريخ نشرها.

6. نموذج موجز محتوى ClickUp لتحسين محركات البحث

لمساعدتك على البدء، نوصي باستخدام قالب موجز محتوى تحسين محركات البحث الخاص ب ClickUp .

قالب موجز محتوى تحسين محركات البحث من ClickUp

يحتوي هذا المستند الجاهز للاستخدام والقابل للتخصيص بالكامل على كل ما تحتاجه لتحديد الكلمات الرئيسية المستهدفة، وتحديد احتياجات الجمهور، وضمان تحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث.

ستغطي جميع الأساسيات - الكلمات الرئيسية المستهدفة، وأهداف المحتوى، وأسلوب النسخ، وحتى متطلبات تحسين محركات البحث. إنه موردك المفضل لصياغة المحتوى الذي يجذب حركة المرور العضوية مع تلبية جميع خانات الاختيار الخاصة بتحسين محركات البحث.

في نفس الوقت، مع قالب كتابة محتوى ClickUp ، يمكنك تبسيط عملية الكتابة بأكملها - من التخطيط وتحديد أولويات المهام إلى تنظيم تفاصيل المشروع في مساحة عمل تعاونية.

وفي الوقت نفسه، فإن قالب تقويم محتوى ClickUp سيقوم بتخطيط توزيع المحتوى وجدولته وإدارته.

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أمثلة موجز المحتوى

فيما يلي أربعة أمثلة ناجحة لموجز المحتوى تم إنشاؤها بواسطة ClickUp Brain والتي يمكن أن تعطيك فكرة عن شكل المخطط التفصيلي الفعال.

مثال 1:

العنوان: كيفية بناء استراتيجية مبيعات B2B رابحة بين الشركات

الهدف: توجيه مديري المبيعات والمديرين التنفيذيين من خلال وضع خطة مبيعات استراتيجية بين الشركات لزيادة التحويلات والإيرادات

الجمهور المستهدف:

مدراء المبيعات

مديرو المبيعات التنفيذيون

متخصصو تطوير الأعمال

مسوقو B2B

المخطط التفصيلي:

مقدمة عن استراتيجية المبيعات بين الشركات تعريف وأهمية استراتيجية مبيعات B2B

نظرة عامة على فوائد وجود خطة مبيعات منظمة فهم السوق والعملاء إجراء أبحاث السوق لتحديد العملاء المستهدفين

تحليل احتياجات العملاء ومشاكلهم

تجزئة السوق من أجل اتباع أساليب مصممة خصيصًا تحديد أهداف وغايات واضحة للمبيعات أهمية وضع أهداف SMART (محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنياً)

مواءمة أهداف المبيعات مع الأهداف العامة للأعمال تطوير عرض القيمة صياغة عرض قيمة مُقنع يلقى صدى لدى المشترين من الشركات

تمييز عروضك عن المنافسين بناء فريق مبيعات قوي توظيف مواهب المبيعات وتدريبها

تعزيز ثقافة التعلم المستمر والتحسين المستمر إنشاء عملية المبيعات وخطوط المبيعات تصميم عملية مبيعات خطوة بخطوة

إدارة خط أنابيب المبيعات وتحسينها لتحقيق الكفاءة الاستفادة من التكنولوجيا والأدوات استخدام أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات أتمتة المبيعات

تحليل البيانات لتوجيه قرارات المبيعات تنفيذ استراتيجيات تمكين المبيعات تزويد فرق المبيعات بالموارد والتدريب الذي يحتاجونه

مواءمة جهود المبيعات والتسويق لتحقيق نتائج أفضل قياس أداء المبيعات وتحليلها المقاييس الرئيسية لتتبع أداء المبيعات

استخدام التحليلات لتنقيح استراتيجية المبيعات وتحسينها التكيف مع تغيرات السوق الحفاظ على المرونة والاستجابة لاتجاهات السوق

تحديث استراتيجية المبيعات باستمرار استنادًا إلى الملاحظات والنتائج

الدعوة إلى العمل:

شجع القراء على تقييم استراتيجية مبيعاتهم الحالية والنظر في تنفيذ الخطوات الموضحة لتعزيز نجاح مبيعاتهم بين الشركات.

النغمة والأسلوب:

احترافي وغني بالمعلومات

جذاب ومحفز

استخدام أمثلة واقعية ودراسات حالة

الطول:

1,500 - 2,000 كلمة تقريبًا

الكلمات الرئيسية:

استراتيجية مبيعات B2B، خطة المبيعات، خطة المبيعات، أهداف المبيعات، عملية المبيعات، تمكين المبيعات، إدارة علاقات العملاء، أداء المبيعات

📜 ملاحظة: أفضل ما في الأمر هو الاقتراحات التلقائية المتاحة من خلال ClickUp Brain، والتي يمكن أن تولد متابعات مفيدة مثل:

يعمل Cli_ckUp Brain على تحسين عملية إنتاج المحتوى الخاص بك من خلال المتابعات الاستراتيجية

تعمل هذه المتابعات على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، مما يساعدك على تحسين الموجز الخاص بك لتحقيق أقصى قدر من التأثير وضمان حصول فريقك على كل التوجيهات التي يحتاجها!

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مثال 2:

العنوان: إنشاء ثقافة شاملة في مكان العمل: أفضل الممارسات لفرق الموارد البشرية

الهدف: تزويد أخصائيي الموارد البشرية بخطوات قابلة للتنفيذ لتعزيز بيئة عمل شاملة ومرحبة.

مقدمة:* مقدمة:

التعريف بإيجاز بأهمية الشمولية في مكان العمل

تسليط الضوء على فوائد ثقافة الشمولية، مثل زيادة رضا الموظفين، وتحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين، وتعزيز الابتكار

الخطوط العريضة:

a. فهم الشمولية

تعريف معنى الشمولية في سياق مكان العمل

ناقش الفرق بين التنوع والشمولية، مع التأكيد على أن الشمولية تتعلق بخلق بيئة يشعر فيها الأفراد المتنوعون بالترحيب والتقدير

b. تقييم ثقافة مكان العمل الحالية

تقديم نصائح حول كيفية تقييم فرق الموارد البشرية لثقافة مكان العمل الحالية

اقتراح إجراء استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز والمقابلات لجمع آراء الموظفين

تسليط الضوء على أهمية تحديد المجالات التي يمكن تحسين الشمولية فيها

c. تطوير استراتيجية شاملة

تحديد الخطوات اللازمة لوضع استراتيجية شاملة للشمولية

التأكيد على الحاجة إلى وضع أهداف وغايات واضحة

مناقشة أهمية الحصول على موافقة القيادة ودعمها

د. تنفيذ الممارسات الشاملة للجميع

تقديم خطوات عملية لتنفيذ الممارسات الشاملة، مثل:

إنشاء مجموعات موارد الموظفين (ERGs) تقديم برامج تدريب على التنوع والشمول خلق فرص الإرشاد والرعاية للمجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا ضمان ممارسات التوظيف والترقية العادلة



e. تعزيز بيئة شاملة للجميع

مناقشة سبل خلق بيئة ترحيبية مثل:

تشجيع التواصل المفتوح والتغذية الراجعة الاحتفاء بالثقافات والتقاليد المتنوعة توفير ترتيبات عمل مرنة لاستيعاب الاحتياجات المختلفة



f. قياس الشمولية واستدامتها

اشرح كيفية قياس نجاح مبادرات الشمولية

اقتراح استخدام مقاييس مثل درجات مشاركة الموظفين، ومعدلات الاحتفاظ بالموظفين، وتمثيل التنوع

تسليط الضوء على أهمية التحسين المستمر وتكييف الاستراتيجيات حسب الحاجة

الخلاصة:

تعزيز أهمية الشمولية في مكان العمل

تشجيع أخصائيي الموارد البشرية على اتخاذ خطوات استباقية في تعزيز ثقافة الشمولية

تقديم دعوة لفرق الموارد البشرية للبدء في تطبيق أفضل الممارسات اليوم

إنشاء ملخصات بسهولة باستخدام ClickUp Brain و ClickUp Docs وتحويلها إلى مهام بنقرة واحدة

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مثال 3:

العنوان: تعظيم عائد الاستثمار مع حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني: استراتيجيات النجاح

الهدف: تقديم رؤى واستراتيجيات قابلة للتنفيذ للشركات لإنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني عالية التحويل التي تجذب العملاء المحتملين وتحتفظ بالعملاء بفعالية، مما يؤدي في النهاية إلى تعظيم عائد الاستثمار.

الجمهور المستهدف:

أصحاب الأعمال ومحترفو التسويق والمسوقون الرقميون الذين يتطلعون إلى تعزيز جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسين أداء الحملات.

النغمة والأسلوب:

إعلامي واحترافي وجذاب. استخدام لغة واضحة وموجزة مع أمثلة ونصائح عملية.

المخطط التفصيلي:

مقدمة عرض موجز لأهمية التسويق عبر البريد الإلكتروني في المشهد الرقمي الحالي

تسليط الضوء على المزايا المحتملة لعائد الاستثمار لحملات البريد الإلكتروني جيدة التنفيذ

اذكر الغرض من منشور المدونة: تقديم استراتيجيات لتعظيم العائد على الاستثمار فهم جمهورك مناقشة أهمية تقسيم الجمهور

شرح كيفية إنشاء شخصيات المشترين للرسائل المستهدفة

تقديم نصائح حول جمع بيانات العملاء وتحليلها صياغة محتوى مقنع شرح عناصر البريد الإلكتروني عالي التحويل (سطور الموضوع والمحتوى الأساسي وعناصر الحث على اتخاذ إجراء)

مشاركة أفضل الممارسات لكتابة محتوى جذاب ومخصص

تضمين أمثلة لحملات البريد الإلكتروني الناجحة التصميم وتجربة المستخدم مناقشة دور تصميم البريد الإلكتروني في جذب الانتباه وتحفيز العمل

تقديم نصائح حول تحسين الأجهزة المحمولة والتصميم سريع الاستجابة

تسليط الضوء على أهمية اختبار A/B لعناصر التصميم الأتمتة والتخصيص شرح فوائد استخدام أدوات الأتمتة للتسويق عبر البريد الإلكتروني

مناقشة استراتيجيات تخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع

تقديم أمثلة لسير عمل البريد الإلكتروني الآلي (على سبيل المثال، سلسلة الترحيب، والتخلي عن عربة التسوق) قياس النجاح وتحسين الحملات تحديد المقاييس الرئيسية لتتبع نجاح التسويق عبر البريد الإلكتروني (معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور ومعدلات التحويل)

مناقشة كيفية تحليل أداء الحملة وتحديد مجالات التحسين

تقديم نصائح حول الاختبار والتكرار من أجل التحسين المستمر

الخاتمة

تلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها في المنشور

تعزيز أهمية التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في تعظيم العائد على الاستثمار

تشجيع القراء على تنفيذ الاستراتيجيات التي تمت مشاركتها ومراقبة نتائجها

دعوة إلى العمل:

دعوة القراء لمشاركة تجاربهم أو أسئلتهم في التعليقات

شجع القراء على الاشتراك في المدونة للحصول على المزيد من الرؤى التسويقية

حول ملخصات المحتوى إلى قوالب للاستخدام المتأخر مع ClickUp

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مثال 4:

العنوان: وضع ميزانية للنمو: دليل التخطيط المالي للشركات الصغيرة

الهدف: تزويد أصحاب الأعمال الصغيرة باستراتيجيات ورؤى حول التخطيط المالي الفعال ووضع الميزانية لدعم نمو الأعمال واستدامتها.

الجمهور المستهدف: أصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال والمديرين الماليين الذين يتطلعون إلى تحسين عمليات التخطيط المالي ووضع الميزانية.

النغمة والأسلوب: غنية بالمعلومات وعملية وداعمة. استخدام لغة واضحة مع نصائح قابلة للتنفيذ وأمثلة واقعية.

المخطط التفصيلي:

مقدمة التعريف بأهمية التخطيط المالي للشركات الصغيرة

تسليط الضوء على فوائد وضع الميزانية الفعالة في تحقيق نمو الأعمال التجارية

تحديد الغرض من الدليل: تقديم استراتيجيات عملية لوضع الميزانية فهم التخطيط المالي تعريف التخطيط المالي ودوره في نجاح الأعمال التجارية

مناقشة المكونات الرئيسية للخطة المالية

شرح أهمية تحديد الأهداف المالية إعداد الميزانية توضيح خطوات إنشاء ميزانية شاملة للأعمال التجارية

مناقشة طرق وضع الميزانيات المختلفة (على سبيل المثال: الصفرية والتصاعدية)

تقديم نصائح حول التنبؤ بالإيرادات والمصروفات إدارة التدفق النقدي شرح أهمية إدارة التدفق النقدي

تقديم استراتيجيات للحفاظ على التدفق النقدي الإيجابي

مناقشة أدوات وتقنيات تحليل التدفق النقدي مراقبة الميزانية وتعديلها تسليط الضوء على أهمية المراجعات المنتظمة للميزانية

تقديم نصائح حول تعديل الميزانية بناءً على الأداء

مناقشة كيفية التعامل مع التحديات المالية غير المتوقعة الخلاصة تلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها

تعزيز أهمية التخطيط المالي الاستراتيجي

تشجيع القراء على تنفيذ الاستراتيجيات التي تمت مشاركتها ومراقبة نتائجها دعوة إلى العمل: دعوة القراء لمشاركة تجاربهم أو أسئلتهم المتعلقة بالميزانية في التعليقات

شجع القراء على الاشتراك في المدونة للحصول على المزيد من الأفكار المالية

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نصائح لكتابة موجز محتوى فعّال

فيما يلي أفضل خمس ممارسات لضمان أن تكون ملخصاتك فعالة قدر الإمكان:

قدم لمحة عامة مفصلة : قم بتضمين الأساسيات مثل العنوان المؤقت، ووصف موجز، ومخطط تفصيلي بالعناوين الرئيسية، والجمهور المستهدف، وعدد الكلمات المطلوبة لتوجيه الكتاب منذ البداية

: قم بتضمين الأساسيات مثل العنوان المؤقت، ووصف موجز، ومخطط تفصيلي بالعناوين الرئيسية، والجمهور المستهدف، وعدد الكلمات المطلوبة لتوجيه الكتاب منذ البداية حدد الجمهور المستهدف : قم بصياغة شخصية واضحة للجمهور المستهدف حتى يعرف الكاتب بالضبط من الذي يتحدث إليه؛ قم بتضمين التفاصيل الديموغرافية ونقاط الألم والاهتمامات من أجل مواءمة أفضل للرسالة

: قم بصياغة شخصية واضحة للجمهور المستهدف حتى يعرف الكاتب بالضبط من الذي يتحدث إليه؛ قم بتضمين التفاصيل الديموغرافية ونقاط الألم والاهتمامات من أجل مواءمة أفضل للرسالة ضع توقعات واضحة لعدد الكلمات : حدّد عدد الكلمات الموصى به بناءً على تحليل المنافسين والعمق اللازم لتغطية الموضوع دون زخرفة غير ضرورية؛ وهذا يساعد على تحقيق التوازن بين الجودة واحتياجات تحسين محركات البحث

: حدّد عدد الكلمات الموصى به بناءً على تحليل المنافسين والعمق اللازم لتغطية الموضوع دون زخرفة غير ضرورية؛ وهذا يساعد على تحقيق التوازن بين الجودة واحتياجات تحسين محركات البحث تضمين أساسيات تحسين محركات البحث : توفير الكلمات المفتاحية الأساسية والثانوية، والروابط الداخلية المقترحة، وإرشادات حول بنية المحتوى لمساعدة الكتّاب على تلبية متطلبات تحسين محركات البحث دون عناء

: توفير الكلمات المفتاحية الأساسية والثانوية، والروابط الداخلية المقترحة، وإرشادات حول بنية المحتوى لمساعدة الكتّاب على تلبية متطلبات تحسين محركات البحث دون عناء استخدم دليل الأسلوب: قم بالرجوع إلى دليل الأسلوب أو قدم إرشادات حول الأسلوب والصوت للحفاظ على الاتساق مع صوت علامتك التجارية في جميع المحتويات

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الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في ملخصات المحتوى

تجنب هذه المزالق لإبقاء ملخصات المحتوى الخاصة بك على المسار الصحيح:

تخطي البحث عن الجمهور : صياغة المحتوى دون وجود جمهور واضح في الاعتبار يؤدي إلى رسائل عامة أو غير متناسقة

: صياغة المحتوى دون وجود جمهور واضح في الاعتبار يؤدي إلى رسائل عامة أو غير متناسقة أهداف غامضة : قد يؤدي عدم توضيح الهدف من المحتوى إلى إرباك الكتّاب والتأثير على فعالية المحتوى

: قد يؤدي عدم توضيح الهدف من المحتوى إلى إرباك الكتّاب والتأثير على فعالية المحتوى عدم تحليل المنافسين : قد يؤدي عدم التحقق من المنافسين إلى فقدان المحتوى الخاص بك لرؤى رئيسية أو الفشل في الترتيب الجيد

: قد يؤدي عدم التحقق من المنافسين إلى فقدان المحتوى الخاص بك لرؤى رئيسية أو الفشل في الترتيب الجيد نسيان إرشادات تحسين محركات البحث : بدون توجيهات محددة لتحسين محركات البحث، فإنك تخاطر بفقدان التحسين والتصنيفات المحتملة

: بدون توجيهات محددة لتحسين محركات البحث، فإنك تخاطر بفقدان التحسين والتصنيفات المحتملة إرشادات أسلوب غير متناسق: يمكن أن يبدو المحتوى بدون أسلوب محدد خارج العلامة التجارية أو مزعج للقراء

💡 نصيحة احترافية: مع انقر فوق الدردشة جمع الملاحظات بسلاسة. استخدم @mention لاستدعاء أعضاء فريق محددين للحصول على ردود سريعة، وقم بتعيين التعليقات لزملائك في الفريق للتأكد من تتبع كل جزء من الملاحظات ومتابعتها ضمن المهمة.

التحدث بإيجاز: ملخصات محتوى ClickUp تفوز في كل مرة

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