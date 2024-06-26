كيف يمكن توسيع نطاق فريق التسويق؟

بصفتك صاحب عمل تجاري، فأنت تعلم الدور الحاسم الذي يلعبه التسويق في دورة حياة العميل، بدءًا من خلق الوعي بالعلامة التجارية وبناء الثقة إلى اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.

فبدون فريق تسويق مؤثر، تُستنزف الميزانيات، وتضيع الأعمال والعملاء المحتملين، ويضيع وقت الجميع في حملات "الرش والدعاء"، مما يؤدي إلى إحباط أكثر من تحقيق الإيرادات.

ماذا لو كانت هناك طريقة أفضل لتوسيع نطاق جهودك التسويقية، طريقة تسعد العملاء وتجلب تدفق العملاء المحتملين؟

في هذا الدليل، نشاركك كل ما يتعلق بتوسيع نطاق فرق التسويق، واستخدام التكنولوجيا، وأفضل ممارسات التواصل، وتحديات التوسع التي يجب وضعها في الاعتبار.

فهم أهمية فريق التسويق في المؤسسة

هل يمكنك تخيل شركة بدون فريق تسويق؟ كيف ستضمن أن يتم اكتشاف منتجك؟ من الذي سيخبر عملاءك المحتملين عن عروضك؟

بالتأكيد، هناك بالتأكيد مراجعات وتعليقات العملاء، ولكن يمكنك أن تثق في أن الكلام الشفهي سيأخذك إلى أبعد من ذلك. وهنا يأتي دور التسويق - من خلال الجمع بين البيانات والثقة والموهبة لتفعيل النمو.

إليك كيف يمكن لفريق التسويق أن يحدث فرقًا في مؤسستك:

تعزيز الوعي بالعلامة التجارية: يلعب التسويق دورًا مهمًا في نشر الكلمة عن علامتك التجارية من خلال رسائل المنتج وتحديد موقعه، وتثقيف العملاء المحتملين حول نقاط الألم التي يحلها منتجك أو خدمتك، وبناء الثقة كشريك يساعدهم

يلعب التسويق دورًا مهمًا في نشر الكلمة عن علامتك التجارية من خلال رسائل المنتج وتحديد موقعه، وتثقيف العملاء المحتملين حول نقاط الألم التي يحلها منتجك أو خدمتك، وبناء الثقة كشريك يساعدهم الاحتفاظ بالعملاء وإشراكهم: تقوم فرق التسويق بتوجيه العملاء المحتملين خلال مرحلة التفكير في الشراء

تقوم فرق التسويق بتوجيه العملاء المحتملين خلال مرحلة التفكير في الشراء زيادة المبيعات والربحية: بصفتك مسوقًا، تعمل عن كثب مع فريق المبيعات لتوليد العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء

بصفتك مسوقًا، تعمل عن كثب مع فريق المبيعات لتوليد العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء إجراء أبحاث تسويقية: يقوم أعضاء فريق التسويق بإجراء استطلاعات الرأي وتحليل اتجاهات السوق وبيانات الصناعة والتحدث إلى العملاء. حتى عندما تجري أطراف ثالثة الأبحاث، يقوم قسم التسويق بتحليل هذه البيانات لتصميم استراتيجية مخصصة للانتقال إلى السوق و خارطة طريق التسويق بناءً على النتائج

يقوم أعضاء فريق التسويق بإجراء استطلاعات الرأي وتحليل اتجاهات السوق وبيانات الصناعة والتحدث إلى العملاء. حتى عندما تجري أطراف ثالثة الأبحاث، يقوم قسم التسويق بتحليل هذه البيانات لتصميم استراتيجية مخصصة للانتقال إلى السوق و خارطة طريق التسويق بناءً على النتائج المساعدة في تطوير المنتج: استنادًا إلى الفهم الشامل للمنتج ومشهد المنافسين وقاعدة العملاء المحتملين، تقدم عمليات التسويق أيضًا رؤى لفريق تطوير المنتج

متى يتم توسيع نطاق فريق التسويق

يتعين على وظيفة التسويق لديك التوفيق بين أهداف ومسؤوليات متعددة مرتبطة بأهداف الإيرادات.

ومع ذلك، مع توسع نطاق عملك، قد لا ينجح نهج "إنجاز المزيد بموارد أقل". في الواقع، قد يؤدي ذلك في الواقع إلى إنهاك فريق التسويق لديك تمامًا وجعله غير منتج.

ومع ذلك، فإن الاستثمارات الضخمة في بناء قسم تسويق متكامل في المراحل الأولى قد لا تكون حكيمة أيضًا.

لذا، متى تعرف أن الوقت قد حان لتوسيع فريق التسويق الخاص بك؟ نقوم هنا بتفصيل ما يحتاجه التسويق في كل مرحلة من مراحل نموه.

كلمة تحذير: لتسهيل فهم كيفية التوسع بسهولة، اخترنا الاستثمار أو رأس المال لتصنيف التوسع. بالطبع، هذا ليس نهجًا واحدًا يناسب الجميع. هناك الكثير من الطرق الأخرى التي ستنمو بها فرق التسويق وتتوسع.

مرحلة البذرة

التركيز في المرحلة التأسيسية: إيجاد الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق MVP والمتبنين الأوائل.

ما تحتاج إليه: أخصائي تسويق يمكنه تطوير رسائل العلامة التجارية، والمساعدة في بناء المجتمع، واختبار منتجك MVP، وجمع آراء المستخدمين.

السلسلة أ

التركيز في مرحلة السلسلة أ: بناء منتج يناسب السوق، والتخطيط لاستراتيجية الانتقال إلى السوق، وتوسيع نطاق قناة أو قناتين، وإثبات أن الشركة يمكنها تحقيق نمو متوقع.

ما تحتاجه: هذا هو الوقت الذي تقوم فيه بتوسيع نطاق فريق التسويق المكون من شخص واحد وإضافة المزيد من الأدوار، بما في ذلك:

خبير استراتيجي للمحتوى وكاتب لسرد القصص ومتخصص في تحسين محركات البحث لجلب زيارات الموقع الإلكتروني

لسرد القصص ومتخصص في تحسين محركات البحث لجلب زيارات الموقع الإلكتروني مسوِّق أداء للنمو والإشراف على حملات التسويق الرقمي

للنمو والإشراف على حملات التسويق الرقمي مصمم مرئي مصمم جرافيك أو مصمم واجهة مستخدم UX لإنشاء صور ذات علامة تجارية وأصول مرئية أخرى



السلسلة ب

التركيز في مرحلة السلسلة B: توسيع قاعدة عملائك, التركيز على تسويق النمو وتوسيع نطاق العمليات مع إضافة مالكي الفرق لتنمية وتوسيع نطاق القنوات الفردية.

ما تحتاج إليه: تعيين مدير تسويق و/أو مدير تسويق للإشراف على قسم التسويق.

وبالإضافة إلى أعضاء فريق التسويق في السلسلة أ، ستشمل الأدوار الإضافية ما يلي:

محلل بيانات لقياس تأثير الحملات، وتحديد القنوات الأفضل أداءً وفرص النمو، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات باستخدام أدوات الأتمتة

لقياس تأثير الحملات، وتحديد القنوات الأفضل أداءً وفرص النمو، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات باستخدام أدوات الأتمتة خبير تقني لبناء أنظمة التشغيل الآلي وسير العمل

لبناء أنظمة التشغيل الآلي وسير العمل رئيس قسم توليد الطلبات لتنفيذ استراتيجيات لزيادة النمو والإيرادات

لتنفيذ استراتيجيات لزيادة النمو والإيرادات مدير تسويق المنتجات يفهم القيمة المقترحة للمنتج ورسائل المطور للعملاء والعملاء المحتملين والجمهور الداخلي

السلسلة ج

التركيز في مرحلة السلسلة C: التسويق يخلق تذكيرًا بالعلامة التجارية ويشرف على بناء العلامة التجارية، ويرتبط بنمو الإيرادات، ويسرّع إنتاج المحتوى، ويركز على مشاركة العملاء، ويتوسع في أسواق جديدة.

ما تحتاج إليه: إلى جانب جميع الأدوار المذكورة أعلاه، ستقوم ببناء فريق تسويق للمنتجات وإضافة خبير استراتيجي في مجال التواصل أو أخصائي علاقات عامة لبناء استراتيجية التواصل التسويقي للفريق

## أفضل الاستراتيجيات والنصائح لتوسيع نطاق فريق التسويق

للحصول على قسم تسويق جيد التجهيز مع خبراء متخصصين لتحسين الأداء، تحتاج إلى تطبيق الاستراتيجيات التالية:

1. تحديد أهداف النمو وتتبعها وتحقيقها

كل ما يقوم به فريق التسويق له هدف مرتبط بأهداف المؤسسة.

بصفتك مسوقًا، تعاملهم كنجم الشمال الخاص بك - فهم يساعدونك على تحديد أولويات العمل وتحميلك المسؤولية.

يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحديد الأهداف في ClickUp في العمل على تحقيق نجمك الشمالي من خلال وضع أهداف واقعية وتتبع التقدم المحرز وتصور الطريق إلى النجاح.

يمكنك استخدام أهداف النقر لإنشاء خارطة طريق للنمو تعمل على مواءمة الفرق، وتحافظ على تركيز الأفراد، وتتيح تحديد الأهداف على مستوى الفريق وقياسها.

حدد أهدافًا شهرية وأسبوعية على مستوى الأقسام والأفراد باستخدام ClickUp Goals_

يمكنك تتبع التقدم المحرز في أهدافك التسويقية وأهداف النمو من خلال تحديد الأهداف وإضافة حقول إكمال المهام والقيم العددية وحقول الصواب/الخطأ. يقوم ClickUp بتحديث تقدمك تلقائيًا إذا كانت أهدافك مرتبطة بالمهام.

على سبيل المثال، يراجع فريقنا الداخلي الأهداف الأسبوعية كل يوم اثنين ويحدد أهداف الأسبوع التالي يوم الجمعة. بهذه الطريقة، تتقدم باستمرار كفريق، ويكون الجميع مسؤولين عن تقدمهم الجماعي.

2. توثيق كل شيء

يعد التوثيق الشامل نقطة مرجعية مهمة للاحتفاظ بسجل لكل شيء، بدءًا من التقدم المحرز حتى الآن والمعالم الرئيسية وتفاصيل المنتج والقرارات إلى التفاصيل خطط المشروع وحتى قوائم المهام العادية.

إذا كان فريقك يتعاون مع الأقسام الأخرى، فإن التوثيق يساعدك على تجنب المفاهيم الخاطئة والتفسيرات الخاطئة. يمكن للجميع الوصول إلى نفس مواصفات المنتج والمشروع.

مع مستندات ClickUp ، يمكنك تنظيم جميع معارفك المتعلقة بالمنتج والعمل في مكان واحد، مما يجعل الوصول إلى المعلومات متاحًا على الفور ويسهل العثور عليها. بفضل هذه المعرفة، ستعمل فرق التسويق لديك بشكل أسرع وبكل ثقة.

مستندات ClickUp يمكن أن تضم جميع معلومات عملياتك التسويقية

بعض من أكثرها شهرة واستخدامًا على نطاق واسع ميزات المستند لفرق التسويق هي

ويكي مساحة التسويق

إنها مكان مثالي لتضمين معلومات حول مبادراتك التسويقية للفرق الخارجية المتعاونة معك.

إنشاء مستند ويكي لمساحة التسويق في ClickUp للتعاون الفعال مع الفرق الخارجية

مستودع المستندات

استخدم هذا لالتقاط الوثائق، بما في ذلك قوالب إجراءات التشغيل الموحدة وموجزات الحملات لحملات البريد الإلكتروني، وتحسين محرك البحث، والإعلانات المدفوعة، ومبادرات التسويق الأخرى.

إنشاء مستودع مستندات داخل كل مجلد من مجلدات الفريق لتبسيط وثائق التسويق في ClickUp

نموذج خطة عمل التسويق #### قالب خطة عمل التسويق في ClickUp يضمن أن يكون لدى الجميع فهم واضح لما يجب القيام به لتنفيذ أنشطة التسويق، وكيفية تتبع النتائج بشكل منظم، وكيفية تصور استراتيجية التسويق الخاصة بك عبر القنوات.

إنشاء مشاريع إعلانية ناجحة وإدارتها باستخدام نموذج خطة عمل التسويق

تنزيل هذا القالب أثناء قيامك بتوسيع نطاق التسويق، تحتاج إلى إنشاء خطط تسويقية التي يمكن للفريق تنفيذها دون توجيهك المستمر.

يقدم هذا القالب رؤى قوية حول كل مهمة ومشروع، ويسمح لقادة التسويق بتتبع التقدم المحرز مقابل الميزانيات والجداول الزمنية، ويوحد العمليات، مما يرتقي بلعبتك التسويقية إلى المستوى التالي.

اقرأ المزيد: كيفية توسيع نطاق وكالة التسويق الخاصة بك

3. قم بتنظيم فريقك ضمن تسلسل هرمي قابل للتطوير

لنفترض أنه قبل عام، كان فريق التسويق لديك يضم شخصين. وبعد جولة تمويل السلسلة ب، أصبح يضم أكثر من 15 شخصًا، لكل منهم مجموعة فريدة من الاحتياجات وسير العمل.

وبطبيعة الحال، يزداد نطاق العمل مع التوسع، مما يجعل من المهم أن تظل منظمًا لتوجيه عمليات التسويق مع أهداف العمل على مستوى الشركة. التسلسل الهرمي لـ ClickUp يجعل من السهل جدًا تنظيم فريقك ويمنحك المرونة لتوسيع نطاق العمليات سواء كنت فريقًا مكونًا من شخص واحد أو أكثر من 15 شخصًا.

_استخدم التسلسل الهرمي لـ ClickUp لتنظيم فريق التسويق والعمليات الخاصة بك

لماذا يجب عليك استخدام التسلسل الهرمي لـ ClickUp؟

بالنسبة للمبتدئين، فهو يمنحك الشفافية حول من يقوم بماذا في الفريق

يمكنك الحصول على مساحات وقوائم ومجلدات لتنظيم المبادرات المختلفة وتعديلها وفقًا للاحتياجات المتغيرة

احصل على عرض كل شيء مع التواريخ والمكلفين والحقول المخصصة

لا تريد التوسع على حساب فقدان السيطرة. في طريقة عرض التسلسل الهرمي، يمكنك رؤية كل شيء بعروض تفصيلية من أعلى إلى أسفل. باستخدام طريقة العرض هذه، وسّع نطاق مبادراتك إلى المستوى التالي.

اقرأ المزيد: كيفية استخدام فريق التسويق في ClickUp ل ClickUp

4. عرض جميع أعمالك التسويقية في مكان واحد

قد تظن أن جميع أدوات التكنولوجيا التسويقية ستساعدك على تبسيط جهودك التسويقية، ولكن الحقيقة هي أنه عندما تزيد عدد موظفي التسويق، فإن المزيد من الأدوات لن يعني سوى المزيد من الفوضى.

تواجه معظم فرق التسويق نفس التحديات: القنوات المنفصلة، وأسئلة العائد على الاستثمار، والحملات التسويقية المتتابعة، على سبيل المثال لا الحصر.

أنت بحاجة إلى مصدر واحد للحقيقة لترى كل ما يتم العمل عليه في الماضي والحاضر والمستقبل.

حلول مبتكرة مثل ClickUp لفرق التسويق مساعدتك في بناء دولاب الموازنة التسويقي على المنشطات.

خطط، وتعاون، ونفذ خططك التسويقية من خلال منصة ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية

إذا كنت، مثل فريق ClickUp نؤمن أن التسويق الرائع لا يتعلق فقط بالقيام بالأشياء، بل يتعلق ببذل كل جهد، إليك بعض ميزات ClickUp لمساعدتك على البقاء منظمًا والتحرك بسرعة وكسر الأشياء.

أنشئ حملات بسرعة البرق مع ClickUp Brain

إحدى حالات الاستخدام الشائعة لـ ClickUp Brain لفرق التسويق هو إنشاء ملخصات للحملات التسويقية وملاحظات إصدار المنتج وموجزات المحتوى في غضون نقرات قليلة.

أدخل بعض المطالبات باستخدام أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي، وسيقوم ClickUp Brain بملء الملخصات والمخططات. حتى أنه ينشئ تقارير المشروع في غضون ثوانٍ يمكنك ضبطها بشكل أفضل.

إنتاج مخرجات المحتوى بسرعة مثل دراسة حالة باستخدام ClickUp Brain

هل تريد المزيد من الأفكار حول كيفية البدء باستخدام ClickUp Brain؟

استخدمه كمدير مشروع يعمل بالذكاء الاصطناعي لأتمتة ملخصات المشروع وعمليات الوقوف وتحديثات التقدم

بصفتك مديراً للمعرفة بالذكاء الاصطناعي، يمنحك ClickUp Brain إجابات فورية ودقيقة بناءً على السياق

بصفتك كاتباً للذكاء الاصطناعي، استخدم ClickUp Brain لإنشاء قوالب للمهام ودراسات الحالة للعملاء الحاليين، وإنشاء جداول غنية بالبيانات، ونصوص من ملاحظات الاجتماعات

التعاون عبر مسارات العمل باستخدام مستندات ClickUp ولوحات الكتابة ClickUp

اجعل كل فرد في فريقك على نفس الصفحة ومتزامناً بدءاً من مرحلة التفكير وحتى إطلاق المنتج. لهذا الغرض، استخدم ميزات مساحة العمل التعاونية في ClickUp مثل:

سواء كنت تقوم بكتابة نموذج إجراءات التشغيل الموحدة لعملية تسويقية أو مستند إرشادات الحملة, مستندات ClickUp سيساعدك على تخزين جميع التفاصيل في مكان واحد.

يمكن لأعضاء الفريق تحرير المستند في الوقت الحقيقي، ووضع علامات على المتعاونين في التعليقات، وتعيين عناصر الإجراءات، وتضمين عناصر الوسائط الغنية مثل جداول البيانات ومقاطع الفيديو وملفات PDF، إلخ.

استخدم ClickUp Docs للتعاون مع فريقك وتحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتتبع

استخدم ClickUp Whiteboards كمساحة عمل تعاونية لتخطيط الأفكار ورحلات المستخدمين خلال كل مرحلة من مراحل مسار التحويل والمعالم الرئيسية ومعرفة كيف يتناسب كل شيء معًا.

نصيحة احترافية💡: يمكنك تضمين مستندات ClickUp Docs مباشرةً داخل لوحات ClickUp Whiteboards للوصول إلى مستندات المشروع المهمة وإضافة سياق دون مغادرة اللوحة البيضاء

تضمين بطاقات مستندات ClickUp المباشرة مباشرةً في اللوحات البيضاء للوصول إلى مستندات المشروع المهمة والبحث والسياق دون مغادرة اللوحة

تحويل العمل الجماعي إلى بيانات باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards تتيح لك تتبع وتحليل التقدم المحرز نحو أهدافك التسويقية في لمحة سريعة. وبهذه الطريقة، يبقى الجميع على اطلاع دائم على آخر المستجدات دون الحاجة إلى التنقل بين أدوات إعداد التقارير المتعددة.

أفضل ما في الأمر أنه يمكنك تضمين تقارير من منصات أخرى، مثل جداول بيانات Google، مباشرةً في لوحات المعلومات والتعمق في مقاييس الأداء.

استخدم لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص لتتبع أهم المقاييس

_" في ClickUp، أهم 3 ميزات لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي اليومية هي لوحات المعلومات وعرض التقويم والأتمتة توفر لنا لوحات المعلومات نظرة عامة قابلة للتخصيص للمقاييس الرئيسية وأداء الحملة ونشاط الفريق، مما يساعدنا على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في لمحة سريعة _ تتيح لنا طريقة عرض التقويم تصور جدول المحتوى الخاص بنا، وتخطيط الحملات بفعالية، والحفاظ على إيقاع نشر متسق تعمل الأتمتة على تبسيط المهام المتكررة مثل تعيين أعضاء الفريق أو تحديث الحالات، مما يوفر وقتنا للاستراتيجية الإبداعية والمشاركة لا تعمل هذه الميزات على تعزيز كفاءة فريقي الاجتماعي فحسب، بل تتيح لي أيضًا أن أكون مبدعًا وأتابع كل ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية بسلاسة وسهولة."

كريس كانينغهام، رئيس قسم التسويق الاجتماعي في ClickUp

نصيحة احترافية💡: بينما يستخدم أعضاء الفريق ومديرو المشاريع لوحات معلومات ClickUp لتتبع التقدم والمقاييس اليومية، يستخدم أصحاب المصلحة هذه ميزة إعداد تقارير لوحة المعلومات لإعطاء نظرة عامة رفيعة المستوى لتقدم المشروع أو الحملة

5. الاستعانة بمصادر خارجية للمهام المستهلكة للوقت والمتكررة أو المهام المتخصصة

إن الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال المتعلقة بالتسويق هو الحل الأمثل عندما لا يكون لدى فريقك النطاق الترددي لتولي المهام الإضافية اللازمة لتحقيق الأهداف المهمة.

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج المحتوى لموظفين مستقلين إذا كان لديك تقويم للمحتوى. دعنا نواجه الأمر توسيع نطاق إنتاج المحتوى يستغرق وقتًا طويلاً وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح فريقك.

سواء كنت تكتب المزيد من المدونات، أو تنتج المزيد من الكتب الإلكترونية، أو تقدم المزيد من التصميمات، يمكنك العمل مع موظفين مستقلين أو خبراء على أساس تعاقدي مع الحفاظ على ميزانية التسويق.

نصيحة احترافية💡: استخدم قالب إجراءات التشغيل الموحدة لإنشاء المحتوى في ClickUp لمشاركة التفاصيل والإرشادات والتعليمات الشاملة حول إجراءات الكتابة الخاصة بشركتك يحتوي هذا القالب على ثلاثة أقسام مهمة لضمان الاتساق في إخراج المحتوى: الغرض، والنطاق، والإجراءات.

استخدم قالب إجراءات التشغيل الموحدة لإنشاء المحتوى الخاص بـ ClickUp لتوفير إرشادات واضحة ومتسقة في الكتابة للكتاب المستقلين

تنزيل هذا القالب أو إذا كان لديك موظفون مستقلون يحاسبونك بالساعة، فإن نظام آلي لتتبع الوقت يسجل ساعات العمل بدقة دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا. تتبع الوقت في ClickUp تمكنك الميزة من:

إضافة وصف لإدخال الوقت

وضع علامة على إدخالات الوقت القابلة للفوترة

إضافة تسميات إلى إدخال الوقت

تتبع الوقت غير المرتبط بمهمة محددة

قم بإنشاء وتخصيص جداول زمنية لأعضاء فريقك باستخدام خاصية تتبع الوقت في ClickUp

اقرأ المزيد: كيف تنمو وكالة تسويق رقمي

6. تبسيط عملية تأهيل الموظفين الجدد وتدريبهم

بالنسبة لفريق عمل ينمو باستمرار، فأنت تريد تبسيط عملية تأهيل وتدريب الموظفين الجدد حتى يتمكن الموظفون الجدد من البدء في تقديم عمل متميز بسرعة.

آخر شيء تريده هو أن يضيعوا الوقت في البحث عن الموارد. قم بإنشاء ويكي موارد باستخدام ClickUp Docs مع روابط وفيديوهات تعليمية يمكن لجميع الموظفين الوصول إليها.

اسمعها على لسان كاثرين ريكيا، مديرة التدريب والتطوير في ClickUp:

"_ التنظيم وقابلية التوسع! عندما يكون لديك أكثر من 100 شخص ينضمون إلى الفريق كل شهر، فمن الضروري أن تبقى منظمًا و تكرار نفس الإجراءات بسلاسة ، أو حتى بدون نقر (مرحبًا بالأتمتة)! ClickUp يسمح لنا بذلك بالضبط، عن طريق إضافة المعلومات الأساسية في نفس المكان _، لكل شخص لفرزها وتصفيتها وإعادة ترتيبها بناءً على ما نحتاج إلى رؤيته أو معرفته في تلك اللحظة." > في ClickUp، قمنا في ClickUp بإنشاء عمليات أتمتة لإلحاق أعضاء الفريق الجدد ومشاركة مقاطع الفيديو التي يحتاجونها بالضبط في ثوانٍ.

كاثرين ريكيا، مديرة التدريب والتطوير في ClickUp

ضع في اعتبارك الاحتفاظ بجميع المواد التدريبية، بما في ذلك النصوص ومقاطع الفيديو والمستندات، داخل مستودع ClickUp المركزي لسهولة الوصول إليها.

7. تعزيز التواصل باستخدام أدوات التعاون

يصبح هذا الأمر أكثر أهمية إذا كنت تعمل مع فريق تسويق عن بُعد أو فريق تسويق غير متزامن حيث يعمل الجميع في مناطق زمنية مختلفة. على سبيل المثال, تعيين تعليقات ClickUp في ClickUp تضمن عدم سقوط أي شيء مهم من خلال الشقوق.

لا تدع الأمور تضيع في التعليقات وتصرّف بشأنها بسرعة باستخدام ميزة تعيين التعليقات في ClickUp

قم بإنشاء عناصر الإجراءات وتعيينها للآخرين أو لنفسك وحل التعليقات أو إعادة تعيينها للآخرين وإدارة جميع تعليقاتك في مكان واحد. هذا يسهل المناقشات السلسة ويبقي الجميع على اطلاع بغض النظر عن الموقع أو المنطقة الزمنية.

8. تحسين تخصيص الموارد

بالنظر إلى عدد المسؤوليات اليومية، فإن فريق التسويق لديه وظائف مرهقة. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص عند توسيع نطاق العمليات مع توحيد الإجراءات ووضع استراتيجيات النمو لتوجيهها في الربع أو السنة القادمة.

إن مفتاح التعامل مع عبء العمل المرتفع هو الأمثل تخصيص الموارد و إدارة عبء العمل . لا يتعلق الأمر بتوزيع عدد متساوٍ من المهام على جميع أعضاء الفريق فحسب، بل يتعلق أيضًا بمعرفة أسلوب عمل كل فرد ومهاراته وضمان عدم إرهاق أي شخص في العمل.

إن تحديد عبء العمل لكل موظف يدويًا أو تتبع المهام في جداول البيانات ليس قابلاً للتطوير. ابحث عن ميزات إدارة عبء عمل الفريق لمساعدتك في القيام بذلك.

طريقة عرض عبء العمل في ClickUp تساعدك على إدارة موارد الفريق وسعة العمل عرض عبء العمل في ClickUp يتيح لك تعيين سعة عبء العمل اليومية والأسبوعية والشهرية لكل مسوق في فريقك. يمكنك تعيين سعات للمهام أو الساعات، وإذا كنت تتبع منهجيات التسويق الرشيق ، ثم ل نقاط قصة سكروم .

عندما تقوم بتعيين العمل، اسأل موظفيك عن آرائهم بشكل خاص لفهم شعورهم حيال ذلك. يصبح اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بإمكانهم القيام بمهام أكثر أو أقل أسهل عندما تعرف ما هو على عاتقهم.

نصيحة احترافية💡: طريقة أخرى لمراقبة عبء العمل في فريقك هي عرض فريق ClickUp Team View يُظهر لك ما يعمل عليه كل شخص لتحديد من هو مثقل بالعمل وإعادة تعيين المهام وفقًا لذلك

إدارة موارد الفريق بكفاءة مع عرض فريق ClickUp's Team View

"لا أعرف وكالة أخرى تشارك مخططات جانت كما نفعل نحن. إن القيام بذلك يجعل الأمر واضحًا على الفور إذا لم يتم تسليم شيء ما، وهذا أمر جيد لأنه يحسن الشفافية، وهو ما يقدره العملاء." _ "لا أعرف أي وكالة أخرى تشارك مخططات جانتت كما نفعل نحن." _

جيرمانو ماتا، شريك تنفيذي شركة V4

9. تحسين كفاءتك التشغيلية باستخدام الأتمتة

يعرف كل فريق عمل عظيم أن العمل بشكل أكثر ديناميكية والاستجابة لمتطلبات النمو يتطلب الأتمتة وتحسين الكفاءة.

إليك بعضًا من أفضل أتمتة ClickUp ميزات لزيادة إنتاجية فريق التسويق إلى أقصى حد:

الانتقال إلى القائمة

إنشاء أتمتة فريق التسويق لنقل الطلبات التسويقية الجديدة في الطلبات الواردة إلى مجلد الفريق ذي الصلة عند تغيير الحقل المخصص للمهمة.

أتمتة ClickUp القابلة للتخصيص لفرق التسويق

تطبيق قالب

إنشاء عمليات تلقائية تطبق قالبًا عند تنفيذ إجراءات معينة.

عندما تتغير حالة المهمة الخاصة بك، ستقوم الأتمتة بتطبيق قالب خاص بحالة التقدم الحالية لحملتك.

تكوين أتمتة لتطبيق قالب بناءً على إجراءات محددة

إضافة تعليق

هناك خيار آخر يتمثل في إنشاء أتمتة لإخطار فرق أو أعضاء فريق محددين في مراحل مهمة.

على سبيل المثال، عندما يرسل كاتبك منشور مدونة، يمكن أن تترك الأتمتة تعليقًا على المهمة تشير إلى المحرر الذي سيراجع المسودة.

التحديات الرئيسية في توسيع نطاق فرق التسويق وكيفية التغلب عليها

1. صوامع البيانات التي تعطل سير العمل

تستخدم فرق التسويق أدوات مختلفة لأداء مهام مختلفة. وبدون وجود منصة لمركزية جميع المعلومات، يصبح من الصعب التدفق بسلاسة من أداة إلى أخرى، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء في نقل البيانات وإدخال البيانات يدويًا في أنظمة مختلفة.

الحل : أنت تريد نظاماً متكاملاً لإدارة المشاريع مثل ClickUp يتكامل مع مجموعة أدوات التسويق الخاصة بك، بما في ذلك HubSpot CRM وFigma وVimeo وغيرها. تكامل ClickUp تتصل بأكثر من 1,000 أداة وتتيح لك إنشاء عمليات تكامل مخصصة، مما يساعدك على ضمان دقة البيانات ودقة التوقيت أثناء نقل البيانات.

2. الحمل الزائد للاتصالات

بينما يكمن التواصل في صميم كل فريق عمل ناجح، يتلقى فريق التسويق المعلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وSlack وقنوات أخرى.

من السهل أن تفقد مسار المعلومات المهمة، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق. يمكن أن يؤدي التبديل المستمر بين الأدوات والمنصات إلى إرباك الموظفين وإضاعة وقتهم وإعاقة الإنتاجية، مما يجعلها أكثر تحدي التواصل في مكان العمل .

الحل: أنت بحاجة إلى قناة اتصال موثوقة داخليًا داخل الفرق وخارجيًا عبر الأقسام. عرض الدردشة في ClickUp هي أداة تواصل داخل التطبيق للتواصل في مكان العمل. تتيح للفرق مشاركة المستندات والتحديثات والموارد تحت سقف واحد.

تبسيط تواصل الفريق مع طريقة عرض الدردشة في ClickUp

نصيحة احترافية 💡: أنشئ طريقة عرض الدردشة داخل مشروع خاص بالفريق داخل ClickUp. استخدم ميزة @mention للإشارة إلى أعضاء الفريق وتضمين جداول البيانات ومقاطع الفيديو وملفات PDF لسهولة الوصول إليها.

3. التوازن بين العملية والرقابة والاستقلالية

أصعب جزء في النمو والتوسع هو أن العمليات التي تعمل مع فريق مكون من 5 أشخاص لن تكون فعالة للفرق الأكبر.

على سبيل المثال، أنت تعرف ما الذي يعمل عليه الجميع في فريق أصغر حجماً

من السهل التعاون مع بعضهم البعض

ومع ذلك، عندما تتجاوز الفريق المكون من 5-7 أشخاص، كيف توازن بين العملية والإشراف والاستقلالية؟

من المفيد إنشاء أطر ونماذج يمكن أن تنمو وتتوسع مع فريقك.

الحل: تمتلك الفرق عالية الأداء قوالب لتوسيع نطاق العمل بكفاءة. على سبيل المثال، سواء كان فريقك يتكون من شخصين أو 20 شخصًا, قالب خطة العمل التسويقية من ClickUp يحدد استراتيجيات الترويج للمنتجات والخدمات أو بيعها.

يمكن لأي شخص توصيل البيانات وتشغيلها، بما في ذلك استراتيجيات تسويق النمو ، والجمهور المستهدف، والإنفاق التسويقي، وما إلى ذلك، في هذا القالب الملائم للمبتدئين وإعادة استخدامه عند الحاجة. كل من يستخدمه يعرف ما هو متوقع منه ولديه تفاصيل المنتج ذات الصلة لمبادرات التسويق المستقبلية.

يعمل نموذج خطة عمل التسويق الملائم للمبتدئين من ClickUp على سد الفجوة بين العمليات والرقابة والاستقلالية

تنزيل هذا القالب

توسيع نطاق عملياتك التسويقية باستخدام ClickUp

إن توسيع نطاق فريق التسويق الخاص بك هو أكثر من مجرد زيادة عدد موظفيك - فهو يتطلب إضافة الأشخاص والأدوات والعمليات المناسبة التي ستساعد فريقك على تعزيز عائد الاستثمار. الغرض الرئيسي من توسيع نطاق فريق التسويق الخاص بك هو تزويدك بالموارد اللازمة لتحقيق الأهداف التنظيمية.

إذا كنت ترغب في رؤية فريق التسويق الخاص بك ينمو ويحقق أداءً على نطاق واسع، فأنت بحاجة إلى أداة تدعمهم في كل خطوة.

بدءًا من التواصل والتعاون مع فريقك إلى تتبع الأهداف وإدارة عدد الموظفين، وإعداد عمليات تأهيل الموظفين الجدد وتدريبهم، والأتمتة لتحقيق الكفاءة التشغيلية، يتيح لك ClickUp القيام بكل ذلك.

للبدء, اشترك في ClickUp مجانًا .