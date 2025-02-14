أفضل 10 أدوات لنسخ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لتعزيز حملاتك التسويقية

هل سئمت من المعاناة في جعل نسختك الإعلانية لافتة للنظر؟ أدوات النسخ الإعلانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي طريقك المختصر لصياغة نسخة إعلانية جذابة بسرعة.

يقول تقرير حديث صادر عن Dentsu CMO 79% من مديري التسويق التسويقيين يتفقون على أنه "في عالم يسهل فيه تجاهل الإعلانات، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الترفيه والتفاعل."

لقد أدت سنوات من التحميل الرقمي الزائد إلى تخدير مساراتنا العصبية إلى الحد الذي يتطلب محتوى إعلاني جديد بشكل متزايد لتحقيق نفس "تأثير الدوبامين" (اقرأ "تفاعل الجمهور") .

هذا التحول يتحدى المسوقين ومنشئي الإعلانات لتوليد نسخة إعلانية مبتكرة تجذب الانتباه بسرعة. أدوات كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي مصممة لتلبية هذا الطلب. في منشور المدونة هذا، دعنا نستكشف أفضل 10 أدوات لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على توفير الوقت في كتابة نسخة إعلانية ومنشورات اجتماعية مقنعة وذات تحويلات عالية

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي ملخص لأفضل 10 أدوات للنسخ الإعلانية بالذكاء الاصطناعي:

كليك أب (الأفضل للمحتوى المدمج بالذكاء الاصطناعي وإدارة مشروع الحملات) جاسبر (الأفضل لإعادة مزج المحتوى الموجود وإعادة توظيفه) Copy.ai (الأفضل للتعديلات المخصصة في النغمة والأسلوب لضمان اتساق صوت العلامة التجارية) Anyword (الأفضل للمحتوى الإعلاني القائم على الأداء) Wordtune (الأفضل لإعادة كتابة النسخة الإعلانية الحالية وتحسينها) Writesonic (الأفضل لإنشاء نسخ الإعلانات والصفحات المقصودة) AdZis (الأفضل لأتمتة نسخ إعلانات التجارة الإلكترونية) نسخة ذكية من Unbounce (الأفضل لنسخ الإعلانات القائمة على التحويل) Copysmith Rytr (الأفضل لإنشاء محتوى قصير عالي الجودة) جاكارد (المعروف سابقًا باسم Phrasee) (الأفضل لتخصيص إعلانات ورسائل الوسائط الاجتماعية)

جرّب ClickUp مجانًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات نسخ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي؟

عند اختيار أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أدوات إدارة الإعلانات ، ضع في اعتبارك الميزات التي تتماشى مع التفضيلات المتطورة للجماهير الحديثة.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في أدوات كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي:

التخصيص والاستهداف : التخصيص لخصائص ديموغرافية محددة تستفيد من آليات تحفيز الدوبامين من خلال جعل المحتوى يبدو ملائماً وجذاباً

: التخصيص لخصائص ديموغرافية محددة تستفيد من آليات تحفيز الدوبامين من خلال جعل المحتوى يبدو ملائماً وجذاباً الإبداع من خلال البيانات : أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي يجب أن تقدم اقتراحات متنوعة من حيث الصياغة والنبرة والأسلوب لتلبية احتياجات المستهلكين اليوم من حيث المشاركة العالية

: أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي يجب أن تقدم اقتراحات متنوعة من حيث الصياغة والنبرة والأسلوب لتلبية احتياجات المستهلكين اليوم من حيث المشاركة العالية إمكانات الذكاء الاصطناعي: ابحث عن برامج كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي التي تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل معالجة اللغة الطبيعية لإنتاج محتوى عالي الجودة

ابحث عن برامج كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي التي تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل معالجة اللغة الطبيعية لإنتاج محتوى عالي الجودة اللغة التي تعتمد على المشاعر : تستفيد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي من رؤى علم الأعصاب لتضمين المحفزات العاطفية التي تجذب الانتباه. على سبيل المثال، يؤدي التركيز على "الحداثة" أو "المفاجأة" إلى توليد استجابة الدوبامين، كما هو موضح فيدراسات حول تفاعل المستهلكين سهولة التكامل : تضمن واجهة المستخدم التي تتكامل بسلاسة مع منصات مثل إعلانات جوجل أو فيسبوك أن تكون الأداة عملية وفعالة

: تستفيد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي من رؤى علم الأعصاب لتضمين المحفزات العاطفية التي تجذب الانتباه. على سبيل المثال، يؤدي التركيز على "الحداثة" أو "المفاجأة" إلى توليد استجابة الدوبامين، كما هو موضح فيدراسات حول تفاعل المستهلكين

من خلال التركيز على هذه الميزات، يمكنك إنشاء نسخة ذكاء اصطناعي تجذب انتباه الجمهور الأكثر تشبعًا بالاهتمام.

👀 هل تعلم؟ كان الأمريكي العادي يشاهد 500 إعلان يوميًا في السبعينيات، والآن يشاهد ما يصل إلى 5000 يوميًا!

اقرأ أيضًا: دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

أفضل 10 أدوات لنسخ إعلانات الذكاء الاصطناعي

فيما يلي أفضل 10 أدوات لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي تتميز بميزاتها الفريدة وواجهاتها سهلة الاستخدام وقدرتها على إنشاء محتوى عالي الجودة مصمم خصيصًا لاحتياجاتك:

1. ClickUp (الأفضل للمحتوى المدمج بالذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع)

يعد ClickUp، باعتباره تطبيق كل شيء للعمل، مفيدًا لفرق التسويق التي تبحث عن منصة موحدة لإدارة نسخ الإعلانات، وعملية إنشاء المحتوى، وسير عمل المشروع، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

استخدم فريق كرتون نتورك لوسائل التواصل الاجتماعي سريع الحركة تطبيق ClickUp كمصدر واحد للحقيقة و ضاعف إنتاجهم في وقت أقل بنسبة 50% بنفس حجم الفريق! إليك جميع الميزات التي استخدموها: برنامج ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية مكان رائع للبدء. فهو يتيح للفرق إدارة حملاتهم الإعلانية بسلاسة وتعاون.

اربط خرائط طريقك التسويقية مباشرةً بالمهام التي تدفعها إلى الأمام مع جميع ميزات برنامج ClickUp Marketing Project Management Software

يمكنك تخطيط الحملات وتتبع التقدم المحرز وإدارة جميع المهام ذات الصلة في موقع مركزي واحد. وهذا يعني أنه يمكن للفرق تقسيم إنشاء نسخ الإعلانات إلى مهام محددة وقابلة للتتبع مع تحديد مواعيد نهائية ومهام واضحة.

ClickUp Brain

مساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي في ClickUp, ClickUp Brain ، هو عامل تمكين رئيسي هنا للمسوقين. يمكنك استخدامه لإنشاء محتوى إعلاني مقنع بكفاءة.

ما عليك سوى إدخال التفاصيل الأساسية، مثل الجمهور المستهدف، وميزات المنتج، والنبرة المطلوبة، لإنتاج نسخة جذابة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك التسويقية المحددة.

إنشاء نسخة إعلانية مقنعة باستخدام ClickUp Brain

تستفيد أداة الذكاء الاصطناعي من خوارزميات متقدمة لإنشاء محتوى إعلاني جذاب ومستهدف من خلال تحليل قوالب الإعلانات الناجحة واتجاهات سلوك المستهلك والأنماط اللغوية. ولأنها مدمجة في سير عملك، يمكنك استخدام ti لاستخلاص رؤى من المستندات الحالية حول أبحاث العملاء وتحليل المنافسين وغير ذلك.

جرّب ClickUp Brain مجانًا

قالب إعلانات ClickUp's ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، مع قالب إعلانات ClickUp من السهل إنشاء إعلانات قوية ومميزة. وهذا يضمن أيضًا أن تكون إعلاناتك متسقة مع الصوت الفريد لعلامتك التجارية.

قالب إعلانات ClickUp

يساعدك هذا القالب على العصف الذهني لاستراتيجيات الحملات الإعلانية الجديدة، وتنظيم الخطط الإعلانية المدفوعة والحفاظ عليها، وتحديد أولويات المهام، ومراقبة مقاييس الأداء لضمان تحقيق أقصى عائد على الاستثمار.

يمكنك تتبع التقدم المحرز في كل إعلان من خلال تحديد حالات المهام مثل "تنفيذ" و"مباشر" و"طلب جديد" و"بحث" و"مكتمل"

" قبل الأتمتة، كلما أنهى مؤلف الإعلانات مهمة ما، كان علينا أن نبلغ يدويًا التسلسل القيادي بأن النسخة جاهزة. وقد يستغرق ذلك 36 ساعة. لقد كان الأمر رائعًا، لأن الفريق بأكمله يتابع مهامه اليومية في ClickUp."." _

أوسكار أغيلار، مدير عمليات التسويق في سيمكس

أفضل ميزات ClickUp

سهِّل التواصل السلس داخل فريقك باستخدام ClickUp الدردشة لمناقشة استراتيجيات الحملات الإعلانية ومشاركة التحديثات وطرح الأسئلة السريعة

احتفظ بنظرة عامة مرئية على الجداول الزمنية لمحتوى الإعلانات باستخدام مخططات جانت في ClickUp وتتبع المواعيد النهائية والمعالم الرئيسية والتبعيات عبر جميع حملاتك الإعلانية

قم بتعديل النسخة التسويقية ووضع اللمسات الأخيرة عليها باستخدام مستندات ClickUp والحصول على التعليقات عبر التعليقات، وتنفيذ التغييرات داخل المنصة نفسها

تحسين إدارة المبيعات والتسويق من خلال تتبع أداء الحملة وأثر الحملة الإعلانية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

التكامل مع أدوات مثل Google Workspace ومنصات الوسائط الاجتماعية باستخدام عمليات تكامل ClickUp لمراقبة الإعلانات وتحسينها مباشرة، مما يعزز فعالية الحملة الإعلانية

قيود ClickUp

مجموعة الميزات واسعة النطاق، وقد يواجه المستخدمون منحنى تعليمي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: لأتمتة إدارة الحملة، قم بإعداد أتمتة ClickUp لإرسال إشعارات عند انتقال مهمة نسخ الإعلان إلى المرحلة التالية. وهذا يضمن بقاء الفريق متناسقاً والوفاء بالمواعيد النهائية.

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام فريق التسويق في ClickUp ل ClickUp

2. جاسبر (الأفضل لإعادة مزج المحتوى الموجود وإعادة توظيفه)

عبر Jasper.ai Jasper هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة للمساعدة في إنشاء المحتوى. يحتوي Jasper's Brand Voice على ميزة الذاكرة حيث يمكنك تعليمه تفاصيل منتجاتك وخدماتك وجمهورك، وميزة النغمة والأسلوب حيث يمكنك تعليم Jasper نبرة صوت علامتك التجارية.

بصفتك مسوّقًا، يمكنك إدخال موجز قصير عن جمهورك المستهدف ومنصتك وأهدافك، وسيقوم Jasper بإنتاج أشكال متعددة. يمكن للفرق تعديل أو تنقيح هذه المسودات بسرعة لتتناسب مع صوت العلامة التجارية.

أفضل ميزات Jasper

تشغيل أدوات التحليلات لتتبع أداء المحتوى، والحصول على رؤى حول مقاييس المشاركة وسلوك الجمهور

إعادة توظيف المحتوى الحالي في تنسيقات مختلفة، مثل تحويل منشور مدونة إلى مقتطفات من وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني

التكامل مع المنصات الشائعة مثل مدير إعلانات Meta Ads Manager وإعلانات Google لإدارة الإعلانات بسلاسة

قيود جاسبر

قد يتطلب الإعداد الأولي للنغمة والجمهور تخصيصًا مفصلاً

تسعير #### جاسبر

مجانًا: نسخة تجريبية لمدة 7 أيام

نسخة تجريبية لمدة 7 أيام مُنشئ : 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف : 69 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 69 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

4.7/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

قراءة إضافية: أفضل بدائل جاسبر والمنافسين

3. Copy.ai (الأفضل للتعديلات المخصصة في النبرة والأسلوب لضمان اتساق صوت العلامة التجارية)

عبر Copy.ai قم بزيادة التحويلات باستخدام نسخة عالية الجودة تم إنشاؤها بواسطة Copy.ai. يمكن لهذه الأداة إنشاء نسخ لمجموعة كبيرة من المحتوى المكتوب بسرعة وكفاءة، بدءًا من النصوص الإعلانية الجذابة وحتى منشورات المدونات الجذابة. وهي مثالية للمحتوى القصير مثل العناوين الرئيسية وعناوين العناوين وعلامات العنوان والأوصاف الوصفية وأوصاف الإعلانات.

يمكن للمستخدمين إدخال معلمات محددة مثل النغمة والأسلوب والجمهور المستهدف لضمان توافق المحتوى الذي تم إنشاؤه مع هوية علامتهم التجارية وإنشاء أشكال مختلفة لاختبار A/B.

أفضل ميزات #### Copy.ai

أتمتة مهام إنشاء المحتوى، وتبسيط عمليات التسويق والمبيعات

إنشاء محتوى بأكثر من 25 لغة، مما يجعله مثاليًا للشركات ذات الجمهور العالمي

الاستفادة من مستودع مركزي لمعلومات الشركة التي يمكن دمجها في المحتوى

قيود Copy.ai

قد يتطلب الإنشاء الجماعي للمحتوى في بعض الأحيان تحريرًا يدويًا لتحقيق الدقة

تسعير #### Copy.ai

مجانًا إلى الأبد

المبتدئ: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر متقدم: 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر

249 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

قراءة إضافية: أفضل البدائل والمنافسين ل Copy.ai

4. Anyword (الأفضل للمحتوى الإعلاني القائم على الأداء)

عبر Anyword.com مصممة خصيصًا للمسوقين، تعطي Anyword الأولوية للاستراتيجيات القائمة على البيانات. فهو يُنشئ نسخة إعلانية ويتنبأ بأدائها، مما يتيح إنشاء رسائل رئيسية تلقى صدى لدى الجماهير المستهدفة.

يسمح برنامج Anyword بكتابة نصوص إعلانية مستهدفة عبر الشرائح، ويمكنه ترتيب كل تنويعات العناوين بناءً على معدلات النقر إلى الظهور المتوقعة (CTR)، مما يوجه عملية اتخاذ القرارات المستنيرة.

أفضل ميزات Anyword

تخصيص الرسائل من خلال شخصيات العملاء للإعلانات المخصصة للجمهور

صمم إعلانات محسّنة لجوجل وفيسبوك ولينكد إن، مستفيدًا من دعم الأداة متعدد القنوات

تحسين نتائج الحملات الإعلانية باستخدام إمكانات اختبار A/B القائمة على البيانات

قيود Anyword

لا تزال النسخة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تحمل نبرة مصطنعة تفتقر إلى الفوارق الدقيقة التي تتسم بها النسخ المكتوبة بواسطة البشر

على الرغم من أنه يدعم لغات متعددة، إلا أن تركيزه الأساسي ينصب على اللغة الإنجليزية، وهو ما قد لا يلبي احتياجات الأسواق غير الناطقة بالإنجليزية

تسعير #### Anyword

المبتدئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم البيانات: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 499 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

499 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أي كلمة

G2: 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 350 تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الأتمتة الإبداعية لتعزيز الإنتاجية

5. Wordtune (الأفضل لإعادة كتابة النسخة الإعلانية الحالية وتنقيحها)

عبر ضبط الكلمات يتخصص Wordtune في تنقيح النص الحالي وتقديم بدائل واضحة وموجزة ومقنعة. يتيح ذلك للمستخدمين تحويل منشورات المدونة الأساسية وأفكار المحتوى إلى نسخة مصقولة.

تسمح ميزة التلخيص للمسوقين بتلخيص أفكار المحتوى إلى رسائل موجزة تجذب الانتباه وتزيد من التفاعل. تتكامل إضافات المتصفح مع أدوات مثل مستندات Google Docs وGmail، مما يضمن سير العمل بسلاسة للمسوّقين الذين يتعاونون في الحملة.

أفضل ميزات Wordtune

تحسين وضوح ونبرة وأسلوب النص الحالي بدلاً من إنشائه من الصفر بناءً على اقتراحات إعادة الكتابة

التبديل بسهولة بين النغمات الرسمية وغير الرسمية لتكييف نسختك مع سياقات تسويقية مختلفة

تكييف المحتوى مع احتياجات جمهور معين من خلال الحفاظ على أسلوب لغوي متسق

قيود Wordtune

بينما يتفوق برنامج Wordtune في تنقيح النص، إلا أنه لا ينشئ محتوى طويل

أسعار Wordtune

مجاني للأبد

متقدم: 13.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

13.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا غير محدود: 19.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

19.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الفرق: 15.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Wordtune

G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

قراءة إضافية: أفضل بدائل Wordtune والمنافسين

6. Writesonic (الأفضل لإنشاء نسخ الإعلانات والصفحات المقصودة)

عبر Writesonic.com توقّف عن الاكتفاء بنسخة إعلانية مبتكرة. Writesonic، أداة كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي، تُنشئ خيارات مصممة خصيصًا لنسخة إعلانية بناءً على أهداف حملتك الإعلانية المحددة، مما يساعد المسوقين في صياغة نسخة إعلانية مبتكرة بسرعة وبدون عناء.

تتميز هذه الأداة بمعالجة اللغة الطبيعية وتستخدم بيانات الويب في الوقت الفعلي، مما يضمن أن يكون المحتوى الذي يتم إنشاؤه ملائمًا ودقيقًا من الناحية الواقعية.

استنادًا إلى وصف موجز للمنتج، يمكن ل Writesonic توليد خيارات مصممة خصيصًا لأهداف حملتك.

أفضل ميزات Writesonic

اختر من بين أكثر من 80 قالبًا مصممة خصيصًا لأنواع مختلفة من أفكار المحتوى، مما يسهل عملية الكتابة

صياغة الإعلانات بأكثر من 25 لغة والتكامل بسلاسة مع أدوات التسويق الشائعة

التأكد من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه غني بالكلمات الرئيسية ومتوافق مع محركات البحث باستخدام أدوات تحسين محركات البحث المدمجة

قيود Writesonic

قد تتطلب بعض المخرجات مزيدًا من التحرير لضمان استيفائها لمعايير العلامة التجارية المحددة

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى التعلم بسبب تنوع الميزات والوظائف المتاحة على المنصة

تسعير #### Writesonic

مجانًا للأبد (حتى 25 رصيدًا)

(حتى 25 رصيدًا) فردي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قياسي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص الذكاء الاصطناعي + خدمة المحتوى البشري: 2000 دولار شهريًا لخمسة مستخدمين

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

مكافأة القراءة: أفضل البدائل والمنافسين لبرنامج Writesonic

7. AdZis (الأفضل لأتمتة نسخ إعلانات التجارة الإلكترونية)

عبر Adzis.com الوقت يداهمك، وتحتاج حملتك التسويقية إلى مئات الأشكال المختلفة من النسخ الإعلانية. صياغة كل منها يدويًا أمر غير ممكن ببساطة.

يتدخل AdZis بميزته البارزة: إنشاء المحتوى الإعلاني بالجملة، والتي تسمح للشركات بالوصول إلى النصوص التسويقية وأوصاف المنتجات لآلاف المنتجات. قدرتها على أتمتة أوصاف المنتجات والعناوين والرسائل الترويجية تجعلها أداة مفضلة لتجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يهدفون إلى تعزيز جهودهم الإعلانية الرقمية.

AdZis أفضل الميزات

تحسين أوصاف المنتجات لتحسين محركات البحث بناءً على احتياجات التجارة الإلكترونية الخاصة بك

ضمان جودة أعلى للمحتوى باستخدام مزيج من المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي مع التحرير البشري

التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل Shopify وMagento لضمان سير العمل بسلاسة

قيود AdZis

قد لا يكون مناسبًا لأنواع المحتوى غير المرتبطة بالتجارة الإلكترونية

بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة ذوي الميزانيات المحدودة، قد يعتبر هيكل التسعير مكلفًا

تسعير #### تسعير AdZis

أوصاف المنتجات من المستوى 2 (قياسي): 60 دولارًا مقابل 100 منتج

60 دولارًا مقابل 100 منتج المستوى 3 (خبير) أوصاف المنتجات: 3 إلى 8 دولارات لكل منتج

3 إلى 8 دولارات لكل منتج حزمة الخدمات المدارة من أجلك 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات أدزيس

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

هل تعلم: وفقًا للبحث, ما يقرب من 40% من المسوقين قالوا إنهم استخدموا أدوات برمجيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

8. نسخة ذكية من Unbounce (الأفضل لنسخة الإعلانات التي تعتمد على التحويل)

عبر Unbounce.com يحتوي موقع Smart Copy على مكتبة واسعة تضم أكثر من 45 قالباً قابلاً للتخصيص لأنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك النسخ التسويقية وحملات البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى عالي الجودة يتماشى مع أهدافهم التسويقية بسرعة.

تؤدي النقرات على إعلانات فيسبوك وإنستجرام ولينكد إن إلى نقل العميل المحتمل بنقرات قليلة إلى الصفحة المقصودة المخصصة للحملة، مما يؤدي إلى تحسين نسبة التحويل.

يتكامل Smart Copy بسلاسة مع الصفحات المقصودة من Unbounce ومنصات التسويق الأخرى، مما يسهّل عملية إنشاء الحملات الإعلانية وإنشاء محتوى للإعلانات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Unbounce Smart Copy

الوصول إلى ميزات النسخ الذكية مباشرةً في متصفحك لإنشاء المحتوى أثناء التنقل عبر تطبيقات مختلفة

استخدم Content Expander لإضافة عمق لنسخة الإعلان والقوالب المُنشأة مسبقًا لأنواع الإعلانات عبر مختلف المنصات، بما في ذلك إعلانات Google ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي

إنشاء صفحة مقصودة مستندة إلى الويب ومتجاوبة مع الهاتف المحمول دون كتابة أي كود برمجي

قيود النسخ الذكية من Unbounce

لا تكون الميزات المتقدمة أكثر فعالية إلا عند إقرانها بصفحات هبوط Unbounce

أسعار النسخة الذكية من Unbounce

البناء: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا التجربة: 149 دولارًا شهريًا

149 دولارًا شهريًا التحسين: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا الوكالة: 499 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Unbounce Smart Copy

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

9. Copysmith Rytr (الأفضل لإنشاء محتوى قصير عالي الجودة)

عبر Rytr.me بصفته مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك، يقوم Copysmith Rytr بإعادة إنشاء أسلوبك في الكتابة من خلال تحليل عينة من كتاباتك. وهذا يضمن تطابق محتوى الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه مع أسلوبك. يمكنك أيضًا إنشاء نغمات مخصصة متعددة لتناسب سيناريوهات أو مشاريع أو عملاء مختلفين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد النغمة التي تريدها من بين أكثر من 20 خياراً، مما يسمح لك بإرسال رسائل مخصصة تتناسب مع جمهور معين.

أفضل ميزات Copysmith Rytr في Copysmith Rytr

أنشئ محتوى أينما تكتب باستخدام امتداد Rytr في متصفح Chrome

إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي يلبي أكثر من 30 حالة استخدام مختلفة، وإنشاء أنواع محتوى تتجاوز مجرد نسخ الإعلانات

ضبط مستوى الإبداع في المحتوى الذي تم إنشاؤه، مما يسمح بمخرجات أكثر وضوحاً أو إبداعاً بناءً على احتياجات الحملة الإعلانية

قيود Copysmith Rytr

قد يواجه Rytr صعوبة في إنتاج مقالات متعمقة أو روايات معقدة مقارنةً بأدوات كتابة الذكاء الاصطناعي المتخصصة الأخرى

تتباين جودة المحتوى الذي يتم إنشاؤه، مما يتطلب تحريرًا إضافيًا لتحسينه

أسعار Copysmith Rytr

مجاني للأبد

غير محدود: 9 دولارات/مستخدم شهريًا

9 دولارات/مستخدم شهريًا القسط: 29 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تصنيفات ومراجعات Copysmith Rytr

G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. جاكارد (الأفضل لتخصيص إعلانات ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Jacquard.com كوم المعروف سابقًا باسم Phrasee، يمكّن المسوّقين من إنشاء رسائل مخصصة ومتوافقة عبر قنوات مختلفة على نطاق واسع. من خلال تركيزها على التسويق على مدار دورة الحياة، تساعد Jacquard في الحفاظ على أهمية التواصل مع العملاء من خلال ضمان أن تكون الرسائل ذات صدى مع تفضيلات العملاء وسياقاتهم.

تقوم Jacquard بإنشاء المحتوى واختبار الرسائل وتحسينها باستمرار بناءً على مقاييس الأداء، مما يضمن أن تظل الحملات ملائمة ومؤثرة.

من خلال توفير القدرة على تكييف استراتيجيات المراسلة بشكل ديناميكي، تتيح جاكارد للمسوّقين بناء تفاعل طويل الأمد مع العملاء.

أفضل ميزات جاكارد

توليد الآلاف من المتغيرات اللغوية، وكلها غنية بالمعلومات التفصيلية عن المنتج، لتقديم محتوى إعلاني ملائم من حيث السياق للعملاء بناءً على أنماط تفاعلهم السابقة

تكييف الرسائل لتتناسب مع تفضيلات النغمة الفريدة - مباشر أو فضولي أو مرح - لكل عميل من آلاف العملاء الأفراد

استخدم عملية الموافقة المضمنة لفحص رسائلك متعددة القنوات قبل وصولها إلى عملائك بشكل كامل

قيود جاكارد

تركز بشكل أساسي على العملاء على مستوى المؤسسات الكبيرة، وقد تكون الأسعار باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة

قد يجد المستخدمون الجدد أن الميزات الشاملة للمنصة مربكة للغاية

تسعير جاكارد

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات جاكارد

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات متوفرة

🧠 حقيقة ممتعة: غالبًا ما يُستشهد بشعار "فكّر صغيرًا" لحملة فولكس فاجن لعام 1959 كأفضل إعلان في القرن العشرين. واليوم، تعمل أدوات كتابة الإعلانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل الحملات الإعلانية الشهيرة لإنشاء شعارات جديدة مدعومة بالبيانات في ثوانٍ معدودة.

اختر أفضل أداة لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتك

اختيار الأفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي أن تؤثر على حملاتك التسويقية - بدءًا من توفير الوقت في إنشاء المحتوى إلى زيادة التفاعل والتحويلات.

بينما تتفوق كل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي نتناولها هنا في مجالات محددة - سواء كانت جاسبر لإبداعها أو جاكارد للتخصيص على نطاق واسع - تبرز أداة ClickUp كمنصة شاملة. تجمع ClickUp بين إدارة المشروع والدردشة وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة. هذا النهج المركزي يُمكِّن فرق التسويق وكتابة الإعلانات لديك من تحقيق أعلى مستويات الأداء.

من خلال تمكين التعاون في الوقت الفعلي مع مديري وسائل التواصل الاجتماعي، وتتبع تقدم الحملة، و باستخدام الذكاء الاصطناعي ، يتيح ClickUp للشركات إدارة كل جانب من جوانب جهودها الإعلانية بكفاءة.

لا تكتفِ بكلامنا - اختبر الفرق بنفسك. اشترك للحصول على ClickUp مجاناً اليوم!