8 أدوات مشابهة لـ Smartsheet لتخطيط السعة

يتعامل Smartsheet جيدًا مع بيانات المشاريع المنظمة، ولكنه تم تصميمه بناءً على منطق جداول البيانات، وليس السعة الحية. إذا كان فريقك يقسم وقته بين المشاريع، ولم تعد خطتك تتوافق مع الواقع بمجرد قيام شخص ما بإعادة تخصيص مهمة ما، فهذا يعني أنك قد تجاوزت قدراته.

يغطي هذا الدليل ثمانية بدائل. الحكم السريع: يجب على الوكالات التي تحسب أجر وقت العملاء النظر في Float أو Productive. تحتاج الفرق المتوسطة الحجم التي تجري حسابات موارد معقدة إلى Wrike أو Runn. يجب على الفرق التي تريد أن تكون خطة السعة الخاصة بها داخل نفس مساحة العمل مثل العمل الفعلي النظر في ClickUp. تقع Asana و monday.com في الوسط بالنسبة للفرق التي تستخدمهما بالفعل. يعد Resource Guru هو الأبسط إذا كان كل ما تحتاجه هو عرض مشترك للتوافر.

فيما يلي: جدول مقارنة، والأمور الخمسة التي تهم فعليًا عند تقييم هذه الأدوات، ثم تقييمات فردية مع ذكر أوجه القصور الصادقة لكل منها.

ما هو برنامج تخطيط السعة؟

يُظهر لك برنامج تخطيط السعة حجم العمل الذي يمكن لفريقك تحمله بشكل واقعي، ثم يساعدك على توزيع المهام الجديدة دون إجبار أي شخص على تجاوز تلك الحدود. فهو يجمع بين التوافر والإجازات والمهام الحالية والمهارات (في الأدوات الأفضل)، بحيث يتم الرد على السؤال "هل يمكننا قبول هذا المشروع؟" بالاعتماد على البيانات بدلاً من الاعتماد على الحدس.

السبب الذي يجعل الأمر أكثر أهمية مما كان عليه في السابق: الجداول الزمنية المختلطة، والعمل التعاقدي، وتقسيم الموظفين لوقتهم بين ثلاثة إلى خمسة مشاريع جعلت عبء العمل غير مرئي. يمكن لجدول البيانات تتبع من يعمل على ماذا. لكنه لا يمكنه إخبارك أن بريا ستعمل بنسبة 110% الأسبوع المقبل لأن موعدين نهائيين وقعا في نفس يوم الثلاثاء.

نظرة ثاقبة من ClickUp: لا يقوم سوى 15% من المديرين بالتحقق من أحمال العمل قبل تخصيص مهام جديدة. ويخصص 24% آخرون المهام بناءً على مواعيد تسليم المشاريع وحدها. والنتيجة هي فرق تعاني من إرهاق في العمل، وأعضاء فريق غير مستغلين بالكامل، ونوع من الإرهاق الذي يظهر بعد ثلاثة أسابيع من التأخير بحيث يصعب إصلاحه. نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام أتمتة ClickUp، مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12%.

نظرة عامة على بدائل Smartsheet لتخطيط السعة

الأداة الأفضل لـ الميزة البارزة الأسعار قيود صادقة ClickUp الفرق التي تريد السعة والمهام والمستندات في مساحة عمل واحدة عرض عبء العمل المرتبط بالمهام الحية؛ التخصيص وتحديد الأولويات باستخدام الذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات عمق الميزات يمثل منحنى تعلم للفرق الصغيرة Monday.com تتبع السعة المرئي للفرق غير الفنية أداة عرض عبء العمل، مع ترميز لوني لحالات التخصيص الزائد مجاني؛ مدفوع ابتداءً من 9 دولارات للمستخدم شهريًا تتوفر ميزات عبء العمل المتقدمة في المستويات الأعلى Wrike تخطيط موارد المؤسسة مع جدولة قائمة على الجهد مخطط الموارد، التخصيص على أساس النسبة المئوية مجاني؛ مدفوع ابتداءً من 10 دولارات للمستخدم شهريًا منحنى تعلم حاد، واجهة مستخدم مزدحمة Asana السعة على مستوى المحفظة عبر العديد من المشاريع عرض عبء العمل، المحافظ، الجدول الزمني مجاني؛ مدفوع ابتداءً من 13.49 دولارًا للمستخدم شهريًا تعتمد دقة تقدير حجم العمل على تقديرات الجهد المتسقة Float جدولة موارد مخصصة للوكالات مجدول مرئي، وتخصيص يراعي الربحية الرسوم تبدأ من 8.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا ميزات إدارة المشاريع المحدودة Resource Guru جدولة بسيطة للفريق مع إدارة الإجازات شريط التوافر، وكشف التضارب الرسوم تبدأ من 5 دولارات للمستخدم شهريًا تقارير أساسية، عدد قليل من عمليات الدمج Runn التنبؤ بالقدرات في الوقت الفعلي لفرق الخدمات تخطيط السيناريوهات والمشاريع المؤقتة الرسوم تبدأ من 9 دولارات للمستخدم شهريًا مجتمع مستخدمين صغير، قوالب محدودة إنتاجي إدارة موارد الوكالة المرتبطة بالميزانيات الاستخدام المرتبط بهامش المشروع الرسوم تبدأ من 10 دولارات للمستخدم شهريًا مبالغة بالنسبة للشركات غير الخدمية

هل تعلم؟ 50% من المؤسسات تفتقر إلى مؤشرات الأداء الرئيسية للمشاريع في الوقت الفعلي، ونتيجة لذلك، تضيع ما لا يقل عن يوم كامل كل شهر في إعداد التقارير يدويًا.

لماذا تبحث الفرق عن بدائل لـ Smartsheet لتخطيط السعة

عادةً ما تتجاوز الفرق قدرات Smartsheet في مجال تخطيط السعة عندما تصبح بيانات الموارد ديناميكية للغاية بحيث لا يمكن عرضها في صفوف وأعمدة. يتطلب تخطيط السعة تحديثات مباشرة للمهام، وإمكانية رؤية الإجازات، والتنبؤ بأعباء العمل، وتخطيط السيناريوهات، وتغييرات المهام التي تُحدّث الخطة تلقائيًا.

يمكن لـ Smartsheet تتبع بيانات المشاريع المنظمة بشكل جيد، ولكن غالبًا ما تحتاج الفرق إلى نظام أكثر ترابطًا عندما تتغير أحمال العمل يوميًا، أو عندما يقسم الموظفون وقتهم بين المشاريع، أو عندما يحتاج المديرون إلى مقارنة السعة المخطط لها بالعمل الفعلي.

تدعي كل أداة أنها الحل الذي تحتاجه، مما يجعل اختيار واحدة منها أصعب مما ينبغي. إليك الميزات الأساسية التي يجب أن تبحث عنها:

رؤية أحمال العمل في الوقت الفعلي: أنت بحاجة إلى أداة يتم تحديثها تلقائيًا مع تغير الجداول الزمنية، لتُظهر من لديه حجز زائد ومن لديه سعة متاحة في الوقت الحالي

تخطيط السيناريوهات: تتيح لك الأداة الجيدة محاكاة سيناريوهات "ماذا لو" قبل الالتزام، حتى تتمكن من رؤية التأثير الدقيق لمشروع جديد على عبء عمل فريقك

تتبع الاستخدام: راقب الوقت القابل للفوترة مقابل الوقت غير القابل للفوترة لاكتشاف التخصيص الزائد قبل أن يصبح مشكلة

توزيع المهام بناءً على المهارات: يمكن للأدوات الأفضل أن تقترح من يجب أن يتولى المهمة بناءً على العمل السابق والدور والتوافر. يعتمد معظم المديرين بشكل افتراضي على "من هو الأقرب" لأن هذه البيانات غير متوفرة أمامهم

التكامل مع الأدوات الحالية: دقة بيانات السعة تعتمد بشكل كامل على دقة بيانات العمل التي تغذيها. ابحث عن أداة تتكامل مع التقويمات الخاصة بك وأنظمة تتبع الوقت وإدارة المشاريع

1. ClickUp

كيف يستخدم ClickUp "عرض أحمال العمل" لتحقيق التوازن في قدرات الفريق

تتمثل ميزة تخطيط السعة في ClickUp في هيكلها: تستخدم "عرض عبء العمل" (Workload View) بيانات المهام الحية، لذا تتغير السعة عندما تتحرك المهام. وهذا يلغي خطوة المزامنة اليدوية التي تعطل معظم عمليات التخطيط القائمة على جداول البيانات.

يعرض "عرض عبء العمل" مهام كل شخص مقابل سعة محددة، محددة بالساعات أو عدد المهام أو حقول الجهد المخصصة مثل نقاط القصة. يمكنك سحب المهام بين الأشخاص أو الفترات الزمنية مباشرة من العرض، ويتم إعادة حساب أشرطة عبء العمل أثناء تحريكها. يعمل كسطح تخطيط، وليس مجرد تقرير.

تستمد لوحات المعلومات البيانات من تتبع الوقت وتقدم المهام والحقول المخصصة الموجودة بالفعل في مساحة العمل. يمكنك مقارنة السعة المخطط لها بالجهد المسجل، والاطلاع على التوزيع عبر الفرق، ومشاركة عرض مباشر مع أصحاب المصلحة دون الحاجة إلى تصدير أي شيء.

يغطي ClickUp Brain المهام والوثائق ولوحات المعلومات. يمكنه تلخيص تقدم المشروع، وإبراز أنماط عبء العمل، واقتراح المهام بناءً على سجل العمل والحمل الحالي.

دع ClickUp Brain يراقب عبء العمل لفريقك وينبهك إلى الاتجاهات الرئيسية

بالنسبة لتخطيط السعة، يوصي AI Assign بمالكي المهام بناءً على التوافر وحجم العمل وسياق المهمة.

رأي صادق: يقدم ClickUp الكثير من الميزات، ولكن هذا النطاق الواسع له ثمنه. ستجد الفرق التي تحتاج فقط إلى إمكانية الوصول المشترك ولا ترغب في تعلم مساحة العمل الأوسع نطاقًا أن أدوات أخف وزنًا مثل Resource Guru أو Float أسرع في الإعداد. كما أن عرض عبء العمل على الهاتف المحمول محدود أكثر من الإصدار المخصص لأجهزة سطح المكتب.

أفضل ميزات ClickUp

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

تعمل مساحة العمل الموحدة على القضاء على تشتت السياق. مع وجود بيانات السعة والمهام والتواصل في مكان واحد، تعكس رؤية عبء العمل الواقع دون الحاجة إلى المزامنة اليدوية

تكشف الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن الأنماط الخفية. يساعدك ClickUp Brain على الانتقال من التعامل مع المشكلات بشكل تفاعلي إلى التحسين الاستباقي من خلال التوصية بالمهام وإبراز المخاطر

تتناسب وحدات السعة المرنة مع أي سير عمل. سواء كنت تستخدم الساعات أو نقاط القصة أو عدد المهام، تتكيف طريقة عرض عبء العمل مع طريقة عمل فريقك

العيوب:

تعد عمق الميزات منحنى تعليمي حقيقي للفرق الجديدة على المنصات المتكاملة

تتميز "عرض أحمال العمل على الأجهزة المحمولة" بتفاعلات أقل مقارنةً بالكمبيوتر المكتبي

يستغرق الإعداد الأولي وقتًا أطول من أدوات الجدولة المخصصة مثل Float

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب أن يكون كل شيء مدمجًا في ClickUp، مما يساعدني على فهم كيفية إنجاز العمل وما الذي يعمل عليه الجميع كل أسبوع. إن الرؤية الواضحة للقدرات والوثائق أمر أساسي حقًا، خاصةً لإدارة المشاريع في وكالة مثل وكالتنا. أقدر أننا لا نفوت أي شيء بوجود كل شيء تحت ClickUp. كما أن الإعداد الأولي كان سهلاً جدًا بالنسبة لي.

يشارك مستخدم آخر لـ TrustRadius قائلاً:

لقد استخدمت Trello و Jira و Smartsheet و monday.com و Basecamp وتفحصت عدة برامج أخرى، لكن ClickUp هو الوحيد الذي يجمع بين المرونة والهيكلية لتمكيني من إدارة عملي الخاص في نفس الأداة مع فرق متعددة تتشارك بعض المهام وليس كلها.

يعد Monday.com بديلاً قوياً لـ Smartsheet للفرق التي ترغب في تتبع عبء العمل بصريًّا دون واجهة تعتمد على جداول البيانات في المقام الأول. تجعل لوحاته المرئية توزيع عبء العمل سهل الفهم بنظرة واحدة، مع أشرطة مرمزة بالألوان توضح من يعمل في حدود السعة أو أقل أو أكثر عبر الجداول الزمنية.

كما أن إعادة توزيع العمل أمر بسيط أيضًا. يمكن للمديرين سحب المهام وإفلاتها مباشرةً من أداة Workload.

يمكنك أيضًا استخدام "وصفات الأتمتة" في monday.com لمعالجة المشكلات بشكل استباقي. على سبيل المثال، يمكنك إعداد أتمتة لتشغيل إشعار عندما يتجاوز عبء عمل أحد أعضاء الفريق حدًا معينًا، حتى تتمكن من التدخل قبل أن يصبح مثقلًا بالأعباء.

رأي صادق: تتكون أسعار Monday.com من "مجموعات" مستخدمين (3، 5، 10)، وهو ما يجعل التكلفة ترتفع بسرعة بالنسبة للفرق التي لا تتناسب تمامًا مع تلك المستويات. وتوجد الميزات الأكثر فائدة لإدارة أعباء العمل ضمن خطة Pro.

أفضل ميزات Monday.com

أداة عرض عبء العمل: تعرض سعة الفريق باستخدام أشرطة مرئية، مع استخدام الترميز اللوني لإبراز أعضاء الفريق الذين تم تخصيص مهام لهم بشكل زائد على الفور

طرق عرض الجدول الزمني ومخطط جانت: تساعدك على ربط جداول المشروع بتوافر أعضاء الفريق لتحديد تعارضات الموارد المحتملة قبل حدوثها

التكاملات: يتصل بأدوات مثل Slack و Google Calendar و Zoom

إيجابيات وسلبيات إيجابيات وسلبيات Monday.com

المزايا:

واجهة مرئية للغاية، ومنحنى تعلم منخفض

تتكيف هياكل اللوحات المرنة مع العديد من سير العمل

أتمتة قوية لتنبيهات السعة

العيوب:

تؤدي أسعار الفئات حسب عدد المستخدمين إلى معاقبة الفرق بين المستويات

ميزات السعة المتقدمة محجوبة في الخطط الأعلى

تتطلب سير العمل المعقدة للتتبع تخصيصًا مسبقًا حقيقيًا

مجاني

الأساسي: 9 دولارات للمستخدم شهريًا

الخطة القياسية: 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المحترفون: 19 دولارًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: اتصل بقسم المبيعات

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4.7/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Monday.com؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في Monday Work Management هو سهولة تنظيم المشاريع وتتبع المهام في مكان واحد. تتميز الواجهة بأنها بصرية للغاية وسهلة الاستخدام، لذا يسهل على الفريق بأكمله رؤية التقدم المحرز والمواعيد النهائية والمسؤوليات في لمحة سريعة. كما أقدر ميزات الأتمتة والتكامل، لأنها تقلل من العمل اليدوي وتساعد في الحفاظ على تنسيق جهود الجميع. بشكل عام، تجعل هذه الميزات التعاون أكثر سلاسة وتتبع المشاريع أكثر كفاءة.

3. Wrike

تم تصميم Wrike للمؤسسات الكبيرة التي يكون فيها تخصيص الموارد معقدًا حقًا. يتميز هذا البرنامج بالجدولة القائمة على الجهد: حيث يقوم المديرون بتوزيع أعضاء الفريق حسب النسبة المئوية للوقت بدلاً من عدد المهام، مما يوفر قراءة أكثر دقة للقدرة الاستيعابية عندما يتم توزيع الموظفين على عدة مشاريع.

يتيح لك تتبع الوقت المدمج مقارنة الجهد المخطط به مقابل الوقت الفعلي المستغرق، بحيث تصبح تقديرات السعة المستقبلية أكثر دقة مع كل دورة.

رأي صادق: تتطلب المنصة وقتًا طويلاً للتعلم. لا تتوفر مجموعة إدارة الموارد الكاملة إلا في خطة Business وما فوقها. يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مزدحمة.

أفضل ميزات Wrike

وحدة إدارة الموارد: تدعم ضوابط الوصول القائمة على الأدوار بحيث يتولى الأشخاص المناسبون إدارة الموارد المناسبة عبر الفرق

مخططات أحمال العمل: قم بتصفية طرق عرض التخصيص حسب المشروع أو الفريق أو الفرد لتحديد المكان الذي تتشكل فيه الاختناقات بالضبط قبل أن تؤثر على التسليم

التقارير والتحليلات: تساعد التقارير التفصيلية حول الاستخدام عبر الأقسام القيادة على اكتشاف أوجه القصور واتخاذ قرارات التوظيف بناءً على البيانات

إيجابيات وسلبيات Wrike

المزايا:

تسجل مؤقتات المهام التلقائية الساعات دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي

يتيح Resource Planner للمديرين اختبار سيناريوهات الجدولة قبل توزيع المهام

يتم توجيه طلبات الموارد عبر سير عمل منظم للموافقة

العيوب:

منحنى تعلم حاد للفرق الجديدة في مجال إدارة العمل المؤسسي

تتوفر الميزات الكاملة للموارد فقط في خطة Business وما فوقها

قد تبدو الواجهة مزدحمة

أسعار Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات للمستخدم شهريًا

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: اتصل بقسم المبيعات

Pinnacle: اتصل بقسم المبيعات

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4. 2/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Wrike؟

يقول أحد مستخدمي G2:

ليس عليك استخدام جميع الميزات المتعمقة للاستفادة بشكل كبير من Wrike. يمكنك استخدامه بشكل بسيط كأداة لتتبع المواعيد النهائية والمسؤولين، ثم إضافة المزيد من وظائف التتبع تدريجيًا مع تعلمك لاستخدام البرنامج. إنه مصمم بشكل رائع حقًا بحيث يمكنك استخدامه على مراحل، والتطور مع تقدمك.

4. Asana

عندما تدير عدة مشاريع، من السهل أن تغيب عنك الصورة الكبيرة وينتهي بك الأمر إلى إثقال كاهل فريقك. تساعدك طريقة عرض "عبء العمل" في Asana على تحقيق التوازن بين المهام عبر المحافظ بأكملها، مما يسهل منع الإرهاق ويضمن توفير الموارد المناسبة لمبادراتك الأكثر أهمية.

تحصل على نظرة عامة مرئية على السعة بناءً على تقديرات الجهد التي حددتها للمهام. وهنا تكمن المشكلة: إذا لم يكن فريقك منضبطًا فيما يتعلق بتقديرات الجهد، فإن عرض عبء العمل سيُظهر لك صورة خيالية.

رأي صادق: لا تظهر ميزات Asana على مستوى المحفظة إلا في باقة Business وما فوقها، وهنا يصبح السعر غير مريح. وحدات السعة محدودة بالساعات أو النقاط مع مرونة قليلة خارج هذا النطاق.

أفضل ميزات Asana

لوحات معلومات التقارير: اعرض المقاييس في الوقت الفعلي مثل استخدام السعة والساعات المسجلة واتجاهات عبء العمل لتوجيه القرارات المستندة إلى البيانات

المحافظ: راقب السعة عبر عدة مشاريع في وقت واحد، مما يساعدك على اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الموارد

عرض الجدول الزمني: قم بمقارنة جداول المشروع بتوافر الفريق لاكتشاف تعارضات الموارد قبل أن تتسبب في تأخيرات

إيجابيات وسلبيات Asana

المزايا:

يدعم تخطيط السعة عرض البيانات على مستوى الأقسام وفرق العمل في آن واحد

يتصل بأكثر من 200 أداة

تتزامن خطط السعة مع أحمال العمل والمحافظ تلقائيًا

العيوب:

يعتمد تخطيط السعة على تقديرات الجهد المتسقة

تتطلب الميزات المتقدمة لأعباء العمل والمحفظة خططًا من فئة أعلى

أقل مرونة في التنبؤ التفصيلي بالموارد مقارنة بالأدوات المخصصة مثل Runn أو Float

أسعار Asana

شخصي: مجاني

البدء: 13.49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: اتصل بقسم المبيعات

تقييمات ومراجعات Asana

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Asana؟

يقول أحد مستخدمي G2:

توفر ميزات الذكاء الاصطناعي المضافة على مستوى المحفظة رؤى مثيرة للاهتمام حول المشاريع الكبيرة. تبدو الاختبارات الأولية واعدة كوسيلة لتوحيد تقارير المحفظة.

حقيقة ممتعة: تحتفظ خلايا النحل بقوة عاملة احتياطية من النحل تبدو خاملة. أظهرت الأبحاث أن هذه النحلات هي في الواقع احتياطي للقدرة حسب الطلب، يتم تفعيله عندما يرتفع الطلب على جمع الرحيق فجأة أو عندما تتعرض فرقة العمل لخسائر. لقد ابتكرت الطبيعة بشكل مستقل مفهوم مجموعات الموارد الاحتياطية!

5. Float

إذا كان مصدر إحباطك الرئيسي هو مجرد معرفة من المتاح للعمل على ماذا، فقد تبدو منصة إدارة المشاريع الكاملة مبالغة.

تم تصميم Float في المقام الأول كأداة لجدولة الموارد، وهذا التركيز واضح. يعرض المجدول المرئي التوافر والمهام على خط زمني واضح. تعمل ميزة السحب والإفلات على تخصيص الأشخاص للمشاريع وتظهر على الفور التأثير على عبء العمل لكل شخص. تغطي تقارير السعة معدلات الاستخدام وتوقعات الموارد وتوزيع عبء العمل. يأخذ تتبع الإجازات المدمج في الاعتبار الإجازات والعطلات في السعة تلقائيًا، حتى لا تقوم عن طريق الخطأ بجدولة عمل لشخص غائب.

رأي صادق: ميزات إدارة المشاريع محدودة. من المرجح أن تقرن Float بأداة مهام منفصلة. كما أن التقارير أقل شمولاً مما تحصل عليه من المنصات المتكاملة، وتجربة الاستخدام عبر الهاتف المحمول أقل جودة من تطبيق الويب.

أفضل ميزات Float

تصفية المهارات والأدوار: قم بتوحيد الأدوار باستخدام التكاليف ومعدلات الفوترة الافتراضية، وأضف علامات مخصصة للموقع والمهارات والأقدمية وغيرها — بحيث يكون الشخص المناسب للوظيفة على بعد خطوة واحدة فقط من التصفية

مجدول الموارد المرئي: واجهة زمنية بسيطة تسهل رؤية توفر أعضاء الفريق وتوزيعهم على المشاريع

تقارير السعة: قم بإنشاء تقارير حول معدلات الاستخدام وتوقعات التوافر لمساعدتك في التخطيط للطلب المستقبلي

إيجابيات وسلبيات Float

المزايا:

تقدّر تكاليف المشاريع باستخدام التكاليف الحقيقية وأسعار الفواتير، ثم تتعقب الربحية بشكل مباشر مع تغير الخطط

تعرض طريقة عرض الاستخدام المباشر مخاطر الطاقة الزائدة والهامش معًا

يتكامل مع ClickUp وNetSuite وJira وAsana وmonday.com وWrike وSlack وGoogle Calendar وOutlook

العيوب:

ميزات محدودة لإدارة المشاريع

تقارير أقل شمولاً من المنصات المتكاملة

تجربة المستخدم على الأجهزة المحمولة مقارنةً بالإصدار على الويب

أسعار Float

البدء: 8.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

المحترفون: 14 دولارًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: اتصل بقسم المبيعات

تقييمات ومراجعات Float

G2: 4.3/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Float؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب هذه المنصة لقدرتها على تخطيط وجدولة الجدول الزمني للمشروع. تعمل هذه المنصة على تحسين الكفاءة وتسمح للفرق بالتعاون بشكل أفضل لإنجاز المشروع في غضون الإطار الزمني المحدد. أفضل ما يعجبني في هذه المنصة هو إعداد التقارير التي تسمح باتخاذ قرارات أفضل ومستنيرة، وهو أمر بالغ الأهمية للمؤسسة. تتميز هذه المنصة بواجهة مستخدم أقل تعقيدًا ومريحة للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تتبع وإدارة دورة حياة المشروع بكفاءة عالية باستخدام هذه المنصة.

6. Resource Guru

يبسط Resource Guru عملية جدولة الفريق بواجهة تركز على التوافر. الميزة البارزة هي شريط التوافر، الذي يعرض الوقت المحجوز مقابل الوقت المتاح لكل عضو في الفريق في لمحة سريعة. تقوم إدارة التضارب تلقائيًا بتمييز الحجوزات المزدوجة قبل تأكيدها.

توجد إدارة الإجازات ضمن نفس عرض الجدولة، بحيث تظهر الإجازات وأيام المرض والغيابات جنبًا إلى جنب مع مهام المشروع.

رأي صادق: Resource Guru هو أداة جدولة، وليس منصة لإدارة المشاريع. تقاريره أساسية، وقائمة التكاملات أقصر من المنافسين الأكبر حجمًا، وستحتاج إلى أداة منفصلة لأداء المهام الفعلية.

أفضل ميزات Resource Guru

الحجوزات المؤقتة: يمكن للفرق إضافة حجوزات مؤقتة للأعمال غير المؤكدة إلى الجدول الزمني، مما يتيح التخطيط المسبق قبل الالتزام رسميًا بالعمل

تتبع الوقت: يمكن للفرق تتبع الوقت باستخدام جداول زمنية سريعة الإكمال، ومقارنة الساعات المتوقعة بالواقع، وتصدير بيانات الجداول الزمنية لإجراء تحليل أعمق

حجز المعدات وقاعات الاجتماعات: يتيح لك Resource Guru إدارة ليس فقط الأشخاص، بل أيضًا المعدات وقاعات الاجتماعات ضمن واجهة جدولة واحدة

إيجابيات وسلبيات Resource Guru

المزايا:

يُستخدم في مختلف الوكالات وشركات الاستشارات والإنشاءات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات

يدعم الهياكل الهرمية التنظيمية مع الحجز القائم على الموافقة

التأهيل السريع

العيوب:

ميزات محدودة لإدارة المشاريع

إعداد التقارير الأساسية

عدد عمليات التكامل أقل من المنافسين الكبار

أسعار Resource Guru

Grasshopper: 5 دولارات للمستخدم شهريًا

Blackbelt: 8 دولارات للمستخدم شهريًا

Master: 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Resource Guru

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Resource Guru؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يعجبني أنني أستطيع تسجيل الدخول بسهولة إلى Resource Guru للتحقق من المكان الذي سأكون فيه، مما يساعدني في تخطيط جدولي الزمني والتقويم السنوي مسبقًا. من المفيد لمنظمتنا تنظيم الأمور ومعرفة المكان الذي يجب أن نكون فيه في وقت معين. كما أجد أنه من السهل جدًا إعداده واستخدامه. كان الفيديو المقدم واضحًا بذاته، مما سهّل عليّ شخصيًا البدء في استخدامه.

حقيقة ممتعة: قام مهندسو Netflix بتعميم مفهوم "هندسة الفوضى" كجزء من اختبار ضغط السعة — حيث يتعمدون تعطيل الأنظمة قيد التشغيل لاكتشاف الحدود القصوى الخفية للسعة قبل وصول حركة المرور الحقيقية.

7. Runn

الالتزام بمشاريع جديدة دون معرفة تأثيرها على فريقك هو السبب في تأخر مواعيد التسليم لمدة ثلاثة أشهر. تعالج Runn هذه المشكلة من خلال التنبؤ بالقدرات وتخطيط السيناريوهات في الوقت الفعلي، بحيث يمكنك وضع نموذج لاحتياجات الموارد قبل التوقيع على أي شيء.

تُظهر مخططات السعة في Runn مدى استخدام الفريق وتوافره بمرور الوقت، ويتم تحديثها مباشرةً مع تغير خطط المشاريع. وتتمثل الميزة الأقوى في تخطيط السيناريوهات، والتي تتيح لك وضع نموذج لـ "ماذا سيحدث إذا أخذنا هذا المشروع بالإضافة إلى ما لدينا بالفعل".

على سبيل المثال، يمكن لفريق الخدمات تقدير ما إذا كان مشروع عميل جديد سيؤدي إلى إثقال كاهل المصممين في يونيو، أو عدم الاستفادة الكاملة من المهندسين في يوليو، أو الحاجة إلى مقاول قبل توقيع الاتفاقية.

رأي صادق: مجتمع مستخدمي Runn صغير، مما يعني قلة القوالب وسير العمل المشترك. مثل Float و Resource Guru، ميزات إدارة المشاريع محدودة، لذا من المرجح أن تقرنها بأداة أخرى. كما أن عمليات التكامل محدودة أكثر مقارنة بالمنصات الراسخة.

أفضل ميزات Runn

التنبؤ بالسعة في الوقت الفعلي: يوفر Runn تنبؤات بالسعة في الوقت الفعلي توجه قرارات التوظيف وإعادة التوزيع وقنوات العمل للحفاظ على توازن الاستخدام

المشاريع المؤقتة: يمكن للفرق وضع نماذج للمشاريع المؤقتة لفهم كيفية تأثير الأعمال القادمة على السعة والجداول الزمنية ومخاطر التسليم

مراحل المشروع والمعالم: يمكن وضع الخطط باستخدام المهام ومراحل المشروع والمعالم والإجازات، مع إمكانية التبديل بين آفاق زمنية مختلفة

إيجابيات وسلبيات Runn

المزايا:

قم بجدولة الموظفين حسب النسب المئوية المخصصة لكل مهمة

سهل الإعداد والتطبيق عبر الفرق

تقوم العلامات المخصصة بتصفية الأشخاص حسب المهارات أو الأدوار أو المواقع

العيوب:

ميزات محدودة لإدارة المشاريع

مجتمع مستخدمين أصغر، وقوالب أقل

عدد عمليات التكامل أقل من المنافسين الراسخين

أسعار Runn

Lite: 9 دولارات للمستخدم شهريًا

الخطة القياسية: 13 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: اتصل بقسم المبيعات

تقييمات ومراجعات Runn

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Runn؟

يذكر أحد مستخدمي Capterra:

تجربة إيجابية من جميع النواحي، من حيث استخدام المنتج وسهولة الاستخدام والتفاعل مع الموظفين/فريق المساعدة/الروبوت، والاستعداد لدعم منظمة غير ربحية في تخطيطنا. راضٍ جدًا.

هل تعلم؟ اخترع هنري غانت مخطط غانت حوالي عام 1910-1915 كأداة مرئية لجدولة أحمال العمل الإنتاجية عبر الزمن، ومطابقة تسلسل المهام مع السعة المتاحة للآلات والعمالة. ولا يزال هذا المخطط أحد أدوات التخطيط الأكثر استخدامًا في العالم، ولم يتغير مفهومه بشكل جوهري.

8. Productive

يجمع Productive بين جدولة الموارد ووضع الميزانية وتتبع الربحية، مما يمنحك نظرة مالية وتشغيلية في مكان واحد. تعرض أدوات الجدولة توفر أعضاء الفريق جنبًا إلى جنب مع ميزانيات المشاريع، بحيث يمكنك تخصيص موظفيك الأكثر قيمة لأعمالك الأكثر ربحية.

تم تصميم Productive للوكالات التي يقسم فيها الموظفون وقتهم بين مشاريع عملاء متعددة وتعتمد هوامش الربح على دقة الاستخدام. تتعقب تقارير الاستخدام الوقت القابل للفوترة مقابل الوقت غير القابل للفوترة، وتتعامل الميزات الخاصة بالوكالة مع أتعاب الخدمات المستمرة وهوامش المشاريع.

رأي صادق: تركيز الوكالة هو نقطة القوة والقيود في آن واحد. إذا لم تكن تدير شركة خدمات، فإن الكثير مما يقدمه Productive يعد نفقات عامة. كما أن التقارير المتقدمة متوفرة فقط في الباقات الأعلى سعرًا.

أفضل الميزات الإنتاجية

توقعات الاستخدام: يتيح Productive للفرق تصور معدلات الاستخدام وتوقعها، ويدعم اتخاذ القرارات بشأن قبول مشاريع جديدة أم لا

تتبع الوقت والبيانات الفعلية: عندما يسجل شخص ما الوقت في Productive، يتم تحديث استهلاك الميزانية والاستخدام والهوامش المتوقعة تلقائيًا

إدارة المشاريع والمهام: يجمع Productive بين إدارة المهام وتخصيص الموارد وتتبع الوقت وإدارة طلبات الإجازات ووضع الميزانية وإدارة علاقات العملاء (CRM)

إيجابيات وسلبيات الإنتاجية

المزايا:

حجوزات مؤقتة لمشاريع غير مؤكدة، قابلة للتحويل إلى مؤكدة

يتكامل الجدولة مع طلبات الإجازات والعطلات

يتصل بـ Slack و Google Calendar و Outlook و Xero و QuickBooks و BambooHR و Breathe

العيوب:

التركيز على الوكالات أمر مبالغ فيه بالنسبة للشركات غير الخدمية

منحنى التعلم للفرق الجديدة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد والشؤون المالية

تقارير متقدمة محصورة في الخطط الأعلى سعراً

أسعار تنافسية

Essential: 10 دولارات للمستخدم شهريًا

الإصدار الاحترافي: 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Ultimate: اتصل بقسم المبيعات

تقييمات ومراجعات حول الإنتاجية

G2: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Productive؟

يذكر أحد مستخدمي G2:

أحب مدى سهولة استخدام الواجهة وبديهيتها — فقد جعلت عملية التهيئة سريعة وسهلة. بالإضافة إلى ذلك، أدوات التعاون رائعة، فهي تحافظ على تواصل فريق العمل وتناغمه، حتى عبر المناطق الزمنية المختلفة.

أي منها يجب أن تختار فعليًا؟

أداة جدولة بحتة، بدون أعباء إدارة المشاريع: Float أو Resource Guru. أسرع في النشر، وأرخص من حيث التكلفة لكل مستخدم، وستحتفظ بأداة المهام الحالية لديك.

وكالات أو شركات الخدمات: منتج فعال إذا كنت تتقاضى أجرًا بالساعة وتهتم بالهوامش الربحية لكل مشروع. Float إذا كنت تريد أسلوبًا أكثر مرونة.

الشركات المتوسطة الحجم التي تعاني من حسابات موارد معقدة: Wrike لتخصيص الموارد على أساس النسب المئوية عبر المحافظ. Runn إذا كان تخطيط السيناريوهات هو المشكلة الرئيسية.

إذا كنت تستخدم Asana أو monday.com بالفعل: استخدم ما لديك. كلاهما يتعامل مع السعة بشكل جيد بما يكفي لدرجة أن التبديل لهذا السبب وحده لا يستحق عادةً عناء الترحيل.

هل تريد أن يكون تخطيط السعة متزامنًا مع العمل الفعلي: ClickUp. الميزة هي ميزة هيكلية — حيث يتم إعادة حساب عرض عبء العمل مع تحرك المهام لأنها نفس البيانات — والمقابل هو منحنى التعلم الأوسع.

النمط المشترك بين الثمانية جميعًا: من السهل العمل مع برامج الجدولة مثل Float و Resource Guru عندما يكون كل ما تحتاجه هو معرفة مدى التوافر، ولكن الخطة تقع خارج نطاق العمل. تتباعد الخطة والعمل عن بعضهما ما لم يقم شخص ما بمزامنتهما يدويًا. هذه هي الفجوة التي تسدها مساحة العمل المتكاملة مثل ClickUp بحكم تصميمها.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما الفرق بين تخطيط السعة وتخطيط الموارد؟

يتعلق تخطيط السعة بفهم إجمالي حجم العمل الذي يمكن لفريقك القيام به، بينما يتعلق تخطيط الموارد بتعيين أشخاص معينين لمهام محددة. تجيب السعة على السؤال: "هل لدينا ما يكفي من السعة؟" بينما يجيب تخطيط الموارد على السؤال: "من الذي يجب أن يقوم بهذا العمل؟"

نعم، هناك أدوات تناسب كل حجم فريق. قد تبدأ الفرق الأصغر باستخدام أداة جدولة بسيطة، بينما تحتاج المؤسسات الأكبر غالبًا إلى منصة شاملة تجمع بين تخطيط السعة وإدارة المشاريع وإعداد التقارير.

تقوم أدوات تخطيط السعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات أحمال العمل في الوقت الفعلي، وتوصي بمسؤولي المهام، وتحدد الاختناقات، وتلخص مخاطر السعة. يعتمد التخطيط القائم على جداول البيانات على التحديثات اليدوية، لذا يصبح قديمًا عند تغيير المواعيد النهائية أو المهام أو التوافر.

تقدم العديد من أدوات تخطيط السعة المخصصة إمكانية التكامل. ومع ذلك، فإن الحل الشامل مثل ClickUp، الذي يجمع بين تخطيط السعة وإدارة المهام، يلغي الحاجة إلى عمليات التكامل. كما أنه يمنع مشكلات مزامنة البيانات التي قد تنشأ عن استخدام أدوات منفصلة.