Brain²: الموجة القادمة

يسعدنا أن نعلن عن إطلاق Brain².

نطلق اليوم تغييرًا جذريًّا في قدرات الذكاء الاصطناعي لدينا. هذه هي أكبر ترقية لـ ClickUp Brain منذ إطلاقه لأول مرة، ونحن نؤمن حقًّا بأنها ستغير ما يمكن للعاملين في مجال المعرفة تحقيقه.

أصبح Brain² الآن وكيلًا متطورًا للغاية، مدعومًا بأحدث النماذج الرائدة ومتكاملًا بشكل وثيق مع مخطط سياق عملك. إنه أشبه بتوظيف جيش من العباقرة لشركتك.

إنه لأمر مذهل حقًّا مدى براعة النماذج الرائدة في أداء الأعمال المعرفية بمجرد تزويدها بالأدوات والسياق المناسبين. فقد أصبحت فئات كاملة من المهام العملية الآن محلولة: إدارة المشاريع، والشؤون الإدارية الشخصية، والبحوث المتعمقة، وتحرير المستندات، والعروض التقديمية، وغير ذلك الكثير.

نعتقد أن هذا سيغير بشكل جذري الطريقة التي يؤدي بها الناس الأعمال المعرفية، وسيجعل الفرق (حرفيًا!) أكثر إنتاجية بمقدار 100 ضعف.

إليك بعض الميزات التي نعتقد أنها ستنال إعجابك:

محرك السياق: الميزة الفريدة لـ ClickUp

أما أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، فتبدأ كل محادثة من الصفر. «أخبرني عن مشروعك.» «ما هي أهدافك؟» «من هم أصحاب المصلحة؟» الأمر أشبه بالتحدث إلى شخص مصاب بفقدان الذاكرة.

Brain² يعرف بالفعل. معرفة عميقة.

المهام، المستندات، الدردشة، جداول البيانات، الاجتماعات، اللوحات البيضاء، لوحات المعلومات. كل هذه العناصر تتدفق إلى محرك سياق واحد. يحدد Brain² من المسؤول عن كل مهمة، وما الذي ظل عالقًا لمدة أسبوعين، وما قاله مصممك في الدردشة أمس، وأي هدف أو نتيجة رئيسية (OKR) يرتبط كل هذا بها.

عندما تسأل: «كيف تسير عملية الإطلاق؟»، لن تحتاج إلى تقديم موجز. فـ Brain² هو الموجز بحد ذاته.

وهذا الأمر يتراكم. فكل يوم يزداد فهمه لعملك بشكل أكثر شمولية. وبحلول الشهر الثالث، ستشعر وكأنك تجري جلسة عصف ذهني مع أذكى شخص في فريقك.

الوكلاء الرائدون: المجموعة

Brain² ليس نموذجًا واحدًا. إنه كل نماذج «فرونتير» مجتمعة، مع توجيه مُحسَّن بحيث تُسند كل مهمة إلى النموذج الأفضل في أدائها. نماذج Claude للتفكير العميق والكتابة. GPT للتوليد السريع وتنفيذ سير العمل الضخم بدقة. Gemini للقدرات متعددة الوسائط. لن تضطر أبدًا إلى الاختيار يدويًّا. ما عليك سوى أن تطلب.

لكن النماذج وحدها لا تكفي. يستفيد Brain² أيضًا من:

أكثر من 1,000 أداة ومهارة: خبرات مجمعة يتم تحميلها عند الطلب، بالإضافة إلى أي شيء آخر عبر MCP

ذاكرة قابلة للتكيف: يتعلم Brain معاييرك والطريقة التي تفضلها في إنجاز المهام، ويمكنك استيراد ذاكرتك من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، لذا فهو لا يبدأ أبدًا من الصفر

الحوسبة في بيئة معزولة: كود حقيقي على بيانات حقيقية، معالجة الأرقام، وإرجاع إجابات تم التحقق من صحتها

أتمتة لا تتطلب تدخلاً: تتحول سير العمل المتكررة إلى مسارات تعمل تلقائيًا

مخطط العمل: يتم استيعاب مهامك ووثائقك ومحادثاتك وقراراتك حتى يتعرف الذكاء الاصطناعي على شركتك منذ اليوم الأول

ثقة على مستوى المؤسسات: نظام RBAC، وعزل مساحات العمل، وسجلات التدقيق. ذكاء اصطناعي يحترم من يرى ماذا

النماذج × الأدوات × السياق × الحوسبة × الأتمتة = قوة عاملة من الوكلاء في مساحة عملك.

العمل المعرفي: يعمل ببساطة

تحسن كبير. المهام اليومية التي تملأ يوم العمل، يتم التعامل معها من البداية إلى النهاية:

البحث المتعمق: تحقيق متعدد المصادر، مُجمَّع ومُستشهد به. جميع بيانات مساحة عملك بالإضافة إلى محتوى الويب المباشر والتطبيقات المتصلة في متناول يدك، مجمعة وجاهزة للاستخدام. يقوم محرك السياق في ClickUp بتلخيص وضغط المعرفة المتوفرة في مساحة عملك بكفاءة بطريقة يسهل على الذكاء الاصطناعي استيعابها، مما يحسّن جودة المخرجات مع خفض التكلفة.

إدارة المشاريع: الخطط، والتحديثات، وتقارير الحالة. يتم صياغتها وتنفيذها. عندما يشير Brain² إلى انخفاض السرعة بنسبة 18٪، فهذا يعني أنه أجرى تحليلاً حقيقياً على بياناتك الفعلية، وعرض نتائج عمله.

مساعد شخصي: الأعمال الروتينية التي كانت تستهلك صباحك بأكمله. فرز رسائل البريد الإلكتروني، وإعداد التقويم، والمتابعة. كل ذلك يتم التعامل معه الآن.

العروض التقديمية: «أعد لي عرضًا تقديميًا لاجتماع جميع الموظفين يوم الخميس». خطوط حقيقية، ولوحات ألوان ذكية، ورسوم متحركة لا تثير اشمئزازك. كل ذلك ينجز قبل أن تنتهي من اختيار القالب.

التعاون متعدد الأطراف: البشر + الوكلاء، في سياق واحد

Brain² ليس مجرد شريط جانبي مضاف إلى تطبيق ما. إنه يعمل ضمن نفس سلاسل العمل التي يعمل فيها فريقك بالفعل. يمكنك استخدام Brain² في أي مكان، تمامًا كالتعاون مع زميل في الفريق على أي سطح عمل. يطرح مدير المشروع سؤالًا، فيتولى المهندس الأمر، ويقوم Brain² باستخراج البيانات وصياغة الحل، ثم يقوم المصمم بالتصديق عليه. محادثة واحدة، دون الحاجة إلى التبديل بين السياقات.

تعمل الوكالات في الخلفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: تراقب نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، وتصنف الأخطاء، وتُعد التقارير الأسبوعية. فهي لا تنتظر حتى تطلب منها ذلك، بل تُبرز ما يهمك قبل أن تحتاج إليه.

قم بتوصيل أي شيء عبر MCP

Google Drive و GitHub و Salesforce و Datadog و Amplitude و Gmail و Google Calendar وأي خدمة أخرى تدعم MCP. تصبح مساحة عملك المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة بدلاً من علامة التبويب رقم 47.

نستخدمه داخليًّا في فريق التطوير، وقد أحدث تغييرًا جذريًّا في الطريقة التي نستعلم بها عن التحليلات ونشاركها.

ملاحظة شخصية: الموجة القادمة

سأكون صريحًا بشأن سبب حماسنا الشديد. لقد أحدثت الذكاء الاصطناعي بالفعل ثورة في هندسة البرمجيات. انتشر استخدامها على نطاق واسع، وتغيرت المهنة إلى الأبد. المطورون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي ليسوا أفضل بشكل هامشي فحسب؛ بل إنهم مختلفون تمامًا فيما يمكنهم تحقيقه.

جميع العاملين في مجال المعرفة يسيرون على نفس المنحنى، لكنهم متأخرون زمنياً قليلاً. التسويق، الشؤون القانونية، المحاسبة، الخدمات المالية، العلاقات العامة، العمليات. الموجة قادمة.

لقد طورنا Brain² لأننا نؤمن بأن ClickUp هو الأساس المثالي لنظام تشغيل تعاوني بين البشر والوكلاء. كل شيء في مكان واحد، ومحرك سياق واحد، وقوة عمل من الوكلاء تعرف شركتك بالفعل. الفجوة بين «أتمنى لو حصلت على مساعدة في هذا» و«لقد تم إنجازه بالفعل» تتقلص لتصبح ثوانٍ معدودة.

هذا هو أهم تقدم في مجال الإنتاجية شهدناه على الإطلاق. وما زلنا في البداية فقط.

Brain² متاح الآن.